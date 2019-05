Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la primera gran consecuencia de la debacle electoral de Podemos este domingo dimite en bloque la dirección del partido morado en Castilla La Mancha

Voz 0027 00:31 pésimos resultados en las autonómicas pasaron de compartir gobierno con el PSOE a perder todos sus diputados en las Cortes el secretario general José García Molina ya había anunciado su dimisión pero ahora se le une toda la dirección regional y piden a la dirección estatal de Podemos que nombre una gestora hasta la próxima asamblea autonómica es miércoles veintinueve de mayo y la Mesa del Senado suspenderá previsiblemente hoy como senador a Raül Romeva elegido por Esquerra a mediodía se reúne el órgano de gobierno de la Cámara Alta en el que tiene mayoría absoluta el PSOE van a analizar el informe que han pedido a los letrados de la Cámara ese informe seguirá la línea que llamar quedaron los letrados del Congreso recomendando la suspensión de los parlamentarios en prisión preventiva

Voz 5 01:09 Estados Unidos está un paso más

Voz 0027 01:11 en su pulso con Irán el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton acaba de señalar al Gobierno iraní como responsable del sabotaje que sufrirán hace unas semanas cuatro cargueros frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos cite Bolton que el ataque esos barcos se produjo con minas navales que según él con casi toda seguridad serán de Irán y además noticia también de esta mañana juego y pide a los tribunales de Estados Unidos que declaren inconstitucional el veto de Trump a sus productos

Voz 4 01:36 pero no

Voz 0027 01:39 entonces yo Héctor legal del gigante chino que asegura que las llegue a la Casa Blanca no ha aportado ninguna prueba de que la compañía suponga una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos

Voz 5 01:48 su hija Japón está en pleno debate sobre hasta qué punto prohíbe por ley los durísimos castigos físicos de los padres a sus hijos el último caso que ha conocido ha escandalizado al país un padre que usaba una pistola eléctrica para disciplinar a sus hijos con Rafa Muñoz

Voz 1554 02:05 el padre de cuarenta y cinco años ya está detenido

Voz 1772 02:07 el ha dicho la policía que castigaba a sus hijos con esa pistola eléctrica cuando no seguían las normas uno de los menores de once años sufría además quemaduras en uno de los brazos los legisladores legisladores japoneses quieren prohibir los castigos físicos a los más pequeños de la casa como ya ocurre en otros dos países asiáticos el caso de este padre no es el único ni el más grave el año pasado un hombre mató a su hija la golpeó y apuñaló porque no le hacía caso

Voz 6 02:44 yo ha de hacer

Voz 7 02:48 sí le gusta tener te gusta informarte instancia no acompaña si tú me pides algo al te lo doy escucha Hoy por hoy

Voz 4 03:01 la bueno bueno la intención

Voz 1727 03:07 la mano y suena nueve y tres ocho y tres en Canarias Rosa Márquez buenos días

Voz 1671 03:12 hola qué tal muy buenos días a todos

Voz 4 04:18 estas espero que hasta estable varias

Voz 8 04:22 tal

Voz 9 04:25 está la democracia el Estado de Derecho el pluralismo la tolerancia la igualdad en el capítulo de hoy hoy desafiado por el populismo de totalitarismos que otra vez desafían nuestras democracias

Voz 4 04:37 el Partido Socialista

Voz 3 04:39 no solitario Partido Socialista sí

Voz 4 04:42 lista Sánchez hoy hoy puro y hoy en día

Voz 10 04:45 puedo perderme navíos que son del mercado

Voz 4 04:50 la pelota está en el tejado del Partido Socialista que es quien tiene que decirles a las negociaciones entre desgranó Iglesias de ser gobierne fórmula concreta quiere explorar qué

Voz 10 04:59 que existan igual la lista abierto si me ha duda para los que éramos un acuerdo para querer y encantada

Voz 4 05:21 todo el mundo para intentar decir que es lo que tiene que hacer Ciudadanos hay que intentar buscar soluciones transversal

Voz 1089 05:27 veremos si en algún sitio hay alguien me reniegue de la política

Voz 4 05:30 seguro que usted alguna vez que tengo alguna alguna algún

Voz 11 05:33 el problema de de de de de incontinencia en general el productor procuro ser bastante serio hay bastante contenido en las cosas que castigo pues

Voz 1089 05:45 lo decimos a los españoles que no habría pacto ni acuerdo con Sánchez hayamos Nico

Voz 3 05:52 por activa ni por pasiva que los votos de los españoles mayoritariamente han dicho

Voz 1089 06:02 eso es lo que tenemos que intentar es destripar interpretar

Voz 3 06:05 que es el Partido Socialista que se instituciones

Voz 1089 06:12 en todas aquellas instituciones donde ciudadanos tiene capacidad de decidir

Voz 3 06:20 las formaciones políticas tienen que reconsiderar sus estrategias pero vamos a cumplir pero eso no sólo depende de nosotros también depende del partido aquí podemos entre en su cuento obviar no todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado veintiséis

Voz 1089 06:44 aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 3 06:49 de una u otra fórmula de colaboración con Pepa Bueno primero para el Partido Popular

Voz 12 07:39 pero para empezar el miércoles se acaban de levantarse el está haciendo una cobra Pedro Sánchez a Unidas Podemos

Voz 0529 07:45 que está haciendo una Góngora Ciudadanos a todos los socialistas de qué te ríes Teo sólo cobra no múltiple por todas las esquinas del Estado

Voz 1926 07:54 ahí cobra multi core agotará multilateral bueno es normal porque las cosas se es que el juego no es como las tableros tradicionales en el ajedrez o las damas no es el juego en el que hay blancas y negras no eso en juego en el que hay como en el ajedrez chino en el vagón hay hay hay digamos unas estructuras un poco más complejas de negociación de Albert Rivera dependen evidentemente comunidades Madrid Castilla y León Aragón Murcia dependen Ayuntamiento dos Burgos Cáceres Badajoz Guadalajara Jaén Granada Zaragoza muchos pero tampoco se puede dejar de mirar a Podemos que también va a influir en Rioja en Baleares en Asturias en Canarias en Navarra es es importante y en Navarra por cierto el PNV condiciona también lo que haga el Partido Socialista para la investidura es decir no se trata sólo de mirar en una dirección sino que hay que mirar en muchas direcciones y hacer equilibrios que que que van más allá de un pacto total como el que persigue el Partido Popular podría conseguir no sólo con sus lo que él denomina su socio preferente sino con su único socio posible y es verdad que en principio el partidos el partido Ciudadanos está diciendo que que comparte con el Partido Popular esa idea del socio preferente pero también es verdad que que empieza una coreografía que no se puede solucionar muy rápido sería absurdo que Ciudadanos pasara en Veinticuatro horas de decir que Sánchez es un presidente ir deslegitimado que en España son vende patrias etc etcétera pasar en en unas horas a decir pactamos con con con el PSOE por tanto empieza un juego lento del que todavía habrá que ver moverse muchas cosas

Voz 1727 09:28 llevaremos alguna sorpresa de aquí al quince de julio que es cuando se constituyen los ayuntamientos en toda España Pilar Alegría candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza muy buenos días hola muy buenos días el PSOE enhorabuena muchas gracias porque usted ganó las elecciones

Voz 13 09:42 sí claramente efectivamente tuve un apoyo de noventa casi del noventa y dos mil zaragozanos sí que me ha permitido crecer un cincuenta por ciento en votos con lo cual efectivamente el pasado domingo el Partido Socialista ganó con rotundidad las selecciones aquí en Zaragoza

Voz 1727 09:57 es con un veintisiete por ciento de los votos pasó de segunda primera fuerza pero no tiene garantías de de convertirse en alcaldesa una suma por la izquierda no da es imposible la única alternativa es un pacto con Ciudadanos lo va a intentar

Voz 13 10:10 sí bueno evidentemente mire yo creo que que además lo hemos venido anunciando no durante la campaña electoral que primero tenían que hablar los ciudadanos después nosotros y lógicamente han hablado claramente y efectivamente Pepa después del resultado del veintiséis de mayo aquí en Zaragoza sólo hay dos opciones un gobierno estable encabezado por el Partido Socialista que somos la primera fuerza del Ayuntamiento o un pacto a tres entre el Partido Popular Ciudadanos y Vox así que efectivamente es Ciudadanos quién tiene que decidir si se pone a trabajar con nosotros por el bien de Zaragoza o deja el gobierno de la ciudad en manos de de la

Voz 4 10:44 a echa usted se toma en serio esta petición

Voz 1727 10:46 el escuchábamos ayer a al señor Villegas de pedirle a bueno pues a ustedes en el más lejos que si quiere los votos de Ciudadanos para convertirse en en alcaldesa de Zaragoza tiene que renegar de Pedro Sánchez

Voz 13 10:58 mire yo creo que lo que estoy de lo que estoy convencida de lo que idea cuál es mi mi primer cometido es de hablar de Zaragoza y preocuparme de los problemas de los zaragozanos y estoy convencida que que los propios dirigentes de Ciudadanos aquí en Zaragoza también lo que les importa es que nos pongamos de acuerdo en temas importantes para para la ciudad en la vivienda de los

Voz 0529 11:16 jóvenes son los problemas de de los barrios con lo cual

Voz 13 11:19 yo entiendo perfectamente que los temas nacionales son fundamentales pero aquí en zaragozanos debemos a nuestros ciudadanos y sinceramente después de los resultados últimos de las elecciones del veintiséis de mayo yo creo que el señor Villegas también tiene que ser consciente que el papel que Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez ha tenido un magnífico resultado en las elecciones generales del veintiocho de abril en las municipales en las autonómicas y en las europeas que es lo mismo que decir que tiene un apoyo fundamental de los ciudadanos a partir de ahí yo creo que la política es el arte de hacer lo posible sinceramente no podemos trabajar poniendo barreras sin Franco

Voz 1727 11:54 usted ha hablado con la líder de Ciudadanos en Zaragoza sobre esta condición que ponía Villegas

Voz 13 11:58 no no he tenido todavía oportunidad hemos nos hemos mandado algún mensaje y hemos tenido alguna conversación informal en distintos encuentros que nos hemos sido podido encontrar estos días pero ya le digo que yo estoy convencida que la señora Fernández no tendría ningún problema es sentarse conmigo hoy poder hablar y estudiar como le digo los distintos retos ya ambiciones que tenemos por delante para para nuestra ciudad

Voz 1727 12:20 cosa que entiendo que usted no se da por aludida con la condición que pone Villegas para pactar

Voz 13 12:25 no no para nada porque además mire yo creo que lo que el señor Villegas Si ciudadanos tienen que tienen que decidir si prefieren el como le digo que en Zaragoza ya un ayuntamiento que gobierne en serio que dé estabilidad o prefieren el Gobierno en manos de la ultraderecha fundamentalmente porque estoy convencida de que la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas no les gustaría ver la famosa foto de Colón en la plaza del Pilar yo me voy a dejar la piel para evitarlo fundamentalmente por lo que por qué es lo que me han indicado claramente los ciudadanos en las urnas

Voz 1727 12:54 usted tiene las manos libres para ofrecerle a Ciudadanos por ejemplo la vice Alcaldía

Voz 13 13:01 bueno yo creo que cuando nos sentamos a dialogar y cuando nos sentamos a negociar lo más importante es la lealtad y el respeto y la generosidad hacia el otro partido creo que él le decía al principio que por mal camino optar hemos y ponemos barreras infranqueables no hay que poner esas líneas rojas Si yo estoy dispuesta por supuesto a hablar de todo y buscar fundamentalmente ese proyecto estable y serio que le dé una buena gobernanza Zaragoza hay que nos permita solventar muchos problemas que tiene que desarrollarse en Zaragoza los próximos años

Voz 1727 13:34 pero tiene usted autonomía para la negociación en la dirección federal del PSOE ha marcado algún criterio bueno hoy

Voz 13 13:39 sabe que la dirección federal va a recaer fundamentalmente la negociación con ellos aquí en Aragón también se ha establecido una mesa negociadora iba a haber una perfecta coordinación entre todos

Voz 1727 13:50 entiende cuando Unidas Podemos le dice a Sánchez si quieres mi apoyo Déjame entrar en el Gobierno

Voz 13 13:57 mire yo creo que el mejor examen que tenemos los partidos políticos son las urnas y sinceramente después del resultado del veintiséis de mayo creo que el partido de Podemos tiene que hacer una profunda y seria reflexión ver cómo los ciudadanos han dejado de confiar en ellos con lo cual y además me parece que no es no es ético ni honesto siempre buscar frente a malos resultados responsabilidades enfrente igual lado Hinault mirar en la casa propia de uno

Voz 0529 14:23 sí

Voz 1727 14:24 le voy a poner un oyente de la SER que no se van a esta mañana sobre esto no hacía esta reflexión

Voz 14 14:28 me parece muy osado que el PSOE pretenda gobernar sólo con ciento veintitrés diputados lo que el PSOE propone ahora es que Podemos le apoye sin entrar en el Gobierno es sin poder hacer oposición puestos desde septiembre que son aliado eso cómo se come como pretenden tener A42 diputado cuatro año ni más ni menos haciendo de comparsa en el Congreso

Voz 1727 14:52 se llama Pepe este oyente que nos llama desde Alicante que le parece señor alegría

Voz 13 14:56 bueno yo creo que el veintiocho de abril tuvimos una clara mayoría

Voz 1727 15:00 el Partido Socialista hay una victoria rotunda

Voz 13 15:02 ya hemos escuchado muchas veces las declaraciones del Secretario General del Partido Socialista de de Pedro Sánchez de querer un Gobierno en en solitario a partir de ahí lógicamente creo que los ciudadanos nos han mandado datado a todos los partidos políticos que tengamos esa capacidad de llegar a acuerdos en temas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ahí desde luego va a estar la voluntad del Partido Socialista y espero y deseo que también la responsabilidad

Voz 0529 15:27 el resto de las fuerzas políticas una cosa más

Voz 1727 15:30 es lo que ha pasado en Zaragoza qué ha pasado con el llamado Ayuntamiento del cambio porque este fracaso estrepitoso en las urnas

Voz 13 15:38 bueno pues mire a la que hablábamos de de Unidas Podemos aquí por ejemplo en Zaragoza podemos decidió separarse de Zaragoza en Común Ia han tenido un mal resultado y de hecho ahora en estos momentos ya no son imprescindibles para la gobernanza de ninguna institución por otro lado sin embargo el Partido Socialista ha vuelto a recuperar ese papel de centralidad y sobre todo ese liderazgo claro donde los ciudadanos se ven reflejados si confiados no en que nosotros podamos liderar el Ayuntamiento de Zaragoza como digo para poner en marcha esta ciudad y hacerlo a través de un gobierno estable y serio

Voz 1727 16:13 Pilar Alegría la ganadora de las elecciones municipales en Zaragoza candidata del PSOE a la Alcaldía el quince de junio ese es la fecha de constitución de los ayuntamientos después de las elecciones suerte en las negociaciones que que emprende a partir de ahora

Voz 13 16:27 vamos a ello muchísimas gracias muy amables bueno

Voz 4 16:30 buenos días

Voz 15 16:35 que conecta con hoy Prodi a través de nuestro correo electrónico cuéntanos lo que quieras en nuestra dirección Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 0027 16:48 la Cadena SER presenta el placer de escuchar los motivos atengan buenos

Voz 16 16:56 era correcta de lloronas entendiendo por esto un llanto que no ingresen el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela Store te semejanza a medio o ordinario consiste en una contracción general del rostro sonido espasmódica acompañado de la derecha así estos últimos al final pues el llanto se acaba de aquel momento en el que uno se suena enérgicamente para llorar dirige la imaginación hacia usted mismo ir si esto le resulta imposible contraído el hábito de creer en el mundo exterior piense en un pacto cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que lo ha habido

Voz 17 17:43 nunca ha llegado el llanto

Voz 16 17:45 se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la fantasía

Voz 3 17:51 los el saco contra

Voz 16 17:54 de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres enteros

Voz 0027 18:03 es para llorar historias de de famas Julio Cortázar mil novecientos sesenta y dos

Voz 17 18:10 cafeína el placer de escuchar

Voz 19 18:30 el ruido son las ocho las

Voz 0529 18:32 siete en Canarias

Voz 19 18:34 adiós

Voz 3 18:35 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 20 18:40 oyentes y me tu mano pilotos miman acaricio el pelo lo están notando contaría

Voz 21 18:55 no no no no no no no lo emplean simbólico era

Voz 22 18:59 en Molins de la que intentamos implicarnos con el programa pero no somos tontos ya está aquí

Voz 0027 19:10 cadena SER nos gusta que nuestros hoy

Voz 21 19:12 que no se dejen engañar ya llevamos unas cuantas horas

Voz 22 19:16 había muchas

Voz 10 19:23 cuenta pasa

Voz 0027 19:42 oye llegó yo te quería preguntar qué le pediría Satué energética hola Páramo puedes pagar lo mismo todos los meses sin sorpresas bueno hay alguna cosita más a que cada vez que es estropee los electrodomésticos hablaría acondicionado venga un técnico volando bueno pues mira con el nuevo Super PAC Naturhouse lo tienes todo pagas lo mismo todos los meses de la luz y las reparaciones urgentes de electrodomésticos ya aire acondicionado vienen en menos de tres horas y todos sabes cuánto una cuota fija desde sólo cincuenta y uno euros mes impuestos incluidos y tienes gas también hay un Super PAC que te lo incluye increíble como lo contrato pues súper fácil llama al novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete entras también en aturdir punto es o en tu tiendan a tu sí

Voz 1926 20:21 has dicho novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete no exacto así de fácil así de la Cadena SER

Voz 4 20:34 hoy por hoy

Voz 8 20:38 muy mal pero hay fecha ciudades de Wii se tira se va se va si hubiese ido existes sé que hubo cuando se lo han dejado claro

Voz 24 21:36 es útil

Voz 8 21:39 tres

Voz 4 21:46 son las nueve veintidós minutos de la mañana las ocho y veintidós en Canarias vamos ya con los pactos

Voz 25 21:51 lo describía bien Pilar Alegría no

Voz 4 21:54 estar ahí tratando de entenderse con los líderes locales de Ciudadanos con la lideresa en este caso local de ciudadanos dice estamos Segura estaba segura de que podían hablar de Zaragoza entenderse pero pero claro es que lo que está poniendo encima de la mesa la dirección nacional de Ciudadanos es una provocación directamente Verónica fue obviamente a más de Pilar es una de las candidatas más alineadas con Pedro Sánchez

Voz 0529 22:20 pero a mí me parece significativo lo que ella ha dicho es decir es que Ciudadanos en su mano tiene traer la plaza de Colón a la plaza del Pilar además con el agravante que ayer Mariola ladrido dijo que con la pérdida de Ada Colau de Manuela Carmena las diez principales ciudades de de España se quedan sin alcaldesas Illa única la única alcaldesa que puede ser es Pilar Alegría en Zaragoza que además lo podría hacer con la candidata de Ciudadanos que también es una mujer y por lo tanto si llegaran imaginaros a un pacto de coalición para Cover con gobernar las dos sería en la en el único sitio donde habría dos mujeres al frente de una gran capital en Ciudadanos tiene una gravísima o una durísima decisión estratégica en estos momentos puede quedarse con la política de Lego la de los bloques como los bloques de de las piezas de Lego o puede hacer ese juego que tan buenos resultados le ha dado hasta ahora es decir ciudadanos ellos dicen cada vez que nos hemos sometido a las urnas hemos crecido efectivamente porque en unos sitios le daba Islam la los gobiernos a Susana Díaz por ejemplo quiero recordar en otros a Cifuentes en función de bueno pues un gobierno de moderación y en función

Voz 1926 23:39 no por programático lo que no

Voz 0529 23:42 tiene mucho sentido a nivel estratégico es quererse casar con un partido que tú internacional le está metiendo un cordón sanitario Pepa pero como es Vox

Voz 1727 23:51 depende de Álvaro a lo que aspira ese partido no porque claro la definición de estos pactos va a configurar el perfil de un partido como Ciudadanos que mucho al tacticismo ideológico que se ha movido en los últimos años y ahora sí ya Si ya no quiere ser bisagra tendrá que definirse y los pactos lo pueden definir

Voz 1671 24:11 efectivamente porque su sistema cinco partidos quién está en medio que es Ciudadanos puede tener la ventaja no pero en el caso de Zaragoza yo igual destacaría tres cosas que son relevantes por lo que toca también al conjunto de España primero yo creo que Zaragoza es un muy buen ejemplo de estas negociaciones multi nivel que vamos a ver de manera solapada no sólo se está hablando de Zaragoza se está hablando también de Gobierno Aragón donde también se puede jugar un papel importante Ciudadanos ya veremos con qué tipo de políticas de alianzas y un nivel que todo el mundo está despreciando y nadie le presta atención pero que se llama las diputaciones provinciales y quiero recordar que esas también están asignadas ya haya habido algunos cambios interesantes en España como por ejemplo la Diputación de Castellón que por primera vez la perdió el Partido Popular o donde la hegemonía de los Baltar en la Diputación de Orense pues también está también el aire

Voz 1727 24:53 G en Andalucía donde por primera vez Ferraz está interviniendo eh

Voz 1671 24:57 lo que es muy interesante

Voz 1727 25:00 acotado para el secretario general del PSOE andaluz creo que solo

Voz 1671 25:02 hay muchos recursos interesante también poner encima de la mesa

Voz 1727 25:05 segundo yo creo que en una entrevista que has hecho así

Voz 1671 25:08 yo también a una cuestión muy importante que es la autonomía que va a tener cada nivel en la negociación yo creo que esto es clave porque es verdad que a nivel local o autonómico hay variables específicas de cada territorio pero si la dirección nacional intenta imponer siempre la misma política de pactos esto realmente lo que está subordinado la autonomía de los niveles locales y regionales a una estrategia más general y eso en ocasiones puede ser muy perjudicial porque obliga a los propios candidatos locales de Ciudadanos a tragarse sapos con los que pueden no estar de acuerdo por ejemplo en el caso de Castilla y León donde Igea puede estar más próximo a la posibilidad de facilitar una alternancia con el Partido Socialista

Voz 1727 25:43 Castilla y León

Voz 0529 25:45 por primera vez en casi treinta años

Voz 1727 25:48 el caso más treinta y tantos no veintidós

Voz 4 25:51 pero dos treinta y dos el PSOE puede hacerse

Voz 1727 25:53 con el Gobierno de la Junta de Castilla y León pero para eso para eso necesita que Ciudadanos que representa el señor elige a lo apoye

Voz 1671 26:03 señor todo momento medida termine la palabra y luego la tercera cuestión que es la de cuáles son los pactos posibles en Aragón y también en Zaragoza quiero recordar una cosa estamos diciendo que es Ciudadanos puede ser bisagra o clave en la gobernabilidad de Aragón pero quiero recordar que la fuerza de negociación depende de su de la capacidad de una coalición alternativa y hay un partido del que nadie habla que es el par que tiene tres diputados fundamentales que serían claves Si Ciudadanos decide apostar por el PP y Vox luego si no hubiera un acuerdo cruzado en el cual Lambán pacta con Ciudadanos C's pacta con el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza es verdad el Ayuntamiento de Zaragoza sería la derecha pero es muy difícil que Aragón no termine gobernado en minoría por Lambán precisamente porque el par es muy poco probable que sume sus votos a los de Vox

Voz 1727 26:49 Partido Aragonés que se llama ahora Partido Aragonés Regionalista que fue durante mucho tiempo la derecha regionalista aragonesa claro largo

Voz 1671 26:56 presidir de hecho él muchos años con

Voz 1727 26:59 el presidente y además icónico Hipólito Gómez de las Roces mucho tiempo fue fue presidencia del par la aragonesa quiero decir que hay realidades locales y regionales que juegan también juegan también a la hora de decidir los pactos desde Madrid probablemente cuando hacemos un análisis somero no jugamos nosotros con ellas

Voz 0529 27:18 de hecho un segundo Theo que con el el tema de Castilla y León yo creo Castilla y León yo creo que hay algo clave y decisivo que es en Ciudadanos había unas primarias a las que se presentaba la dirección nacional le puso la candidata del PP que acababa de salir del PP Silvia Clemente enfrente ahí hubo una cosa rara que algunos llamaron pucherazo y otros no que todavía no sabemos qué ha pasado se restituyó la victoria del legítimo ganador que era Igea y a lo mejor allí tenemos la clave de ayer donde dijera decía yo con el Partido Socialista

Voz 1727 27:58 cisco Igea que además era apoyado dentro de Ciudadanos por el sector más liberal que ha conservado credenciales liberales en este Giro

Voz 1926 28:08 a la derecha que ha dado el nivel claro es que este punto es clave para que cada territorio no es homogéneo toda España no es homogénea hay pensar que que que los el instinto de siquiera el instinto pero que los criterios de de de Madrid sirvan para todos Gené dicen toda España o bueno en cada comunidad y cada cada ayuntamiento es absurdo porque cuando ciudadanos digamos da da el sí al pacto con el Partido Popular que integra Vox en la llamada fórmula andaluza el el criterio que utilizan es fomentamos los gobiernos del cambio es decir seamos un agente de cambio en aquellos sitios donde ya un mismo partido lleva mucho tiempo gobernando donde por tanto se ha generado clientelismo sean generado a todo atrofia administrativas etcétera etcétera propició hemos que corra el aire fresco y esto que sirvió en Andalucía debería servir de modo bastante obvio en lugares como Murcia o como Castilla y León incluso seguramente en Madrid donde además en fin la opción entre Díaz Ayuso y Gabilondo me parece que es bastante obvia pero yo creo Pepa tu preguntabas esto es una provocación no está esta esto que decía ayer Villegas finos una provocación y demás ridícula porque porque es un absurdo sencillamente yo sí que creo que estamos empezando lo que pasa todo va a suceder muy rápido porque el once de junio se resuelven Madrid Murcia y eso va a determinar mucho las negociaciones y por tanto se va a acelerar en una semana de modo vertiginoso pero yo creo que en Ciudadanos vamos saber modular su discurso

Voz 1727 29:36 dejadme que ponga esa declaración de Villegas para que los oyentes que se incorporan ahora sepan de qué estamos hablando cuando les dicen van a negociar ustedes con los socialistas que necesitan de sus votos en ayuntamientos y comunidades para gobernar por ejemplo acabamos de hablar con la candidata a la Alcaldía de Zaragoza respondía

Voz 1671 29:53 veremos si en algún sitio hay alguien

Voz 1089 29:55 deniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas que crea que hay que aplicar ya es hora de aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 1671 30:07 bueno pues evidentemente es esta contaminación del discurso nación la de la que habla bateo pero por el momento Castilla y León que me interesa mucho allí además hay alguna variable muy interesante que es que hay al menos cuatro capitales de provincia Valladolid Segovia Salamanca o Burgos en los cuales los votos de Ciudadanos y PSOE podrían combinarse para una mayoría absoluta no estamos hablando nada de la posibilidad de que a cambio de una puta yo en el nivel en el nivel autonómico que en Castilla y León gobiernen conjuntamente en coalición PSOE Ciudadanos C's puede hacerse con alguna alcaldía es decir esto podría ser también un canje que daría algo que hoy Ciudadanos no tiene que es poder institucional no olvidemos una cosa al final de todo este proceso ni siquiera en Madrid que era donde tenía las mejores cartas Ciudadanos para ser primero de bloque lo ha conseguido ni siquiera con los peores candidatos posible con un PP muy desgastado por la corrupción no lo ha logrado

Voz 1727 30:55 todo el poder institucional que consiga va a ser mediante pacto

Voz 1671 30:58 efectivamente y aquí es donde puede jugar a esas cartas en las que puede sacar algunas alcaldías para demostrar algo que yo creo que Ciudadanos todavía no ha podido hacer es que puede gobernar de una manera listín

Voz 1727 31:08 ahora la pregunta es si Albert Rivera él personalmente puede retroceder desde el punto al que ha llegado en su enfrentamiento con Pedro Sánchez porque es difíciles todo eh

Voz 0529 31:16 te del del no nunca de ninguna manera tengo mi palabra hemos pasado al buenos ustedes reniegan de Pedro es decir hoy tenemos una situación en la que Ciudadanos le ha levantado todas las líneas rojas y los cordones sanitarios al Partido Socialista hoy pondrá este ejemplo los cambios en los discursos Pepa no pueden ser drásticos ni radicales entonces tienen que ir modulando en una a en algo que se suaviza y que encuentra elementos legítima es por ejemplo yo me acuerdo que en las elecciones del dos mil dieciséis Albert Rivera después del pacto con el abrazo dijo no de ninguna manera con Mariano

Voz 1727 31:57 bajó y luego utilizó el argumento de

Voz 0529 32:00 oye efectivamente es la lista más votada como la de Pilar Alegría como la de Ricardo cabezas en cada en Zaragoza o como la de Luis Tudanca en Castilla León Jean

Voz 1926 32:11 efectivamente es que es yo creo que es el el primer paso en una coreografía que ya está muy ensayado y que se vio con Rajoy y que aunque sea de un modo vertiginoso por el calendario Ciudadanos no puede pasar donde a otro de decir Sánchez es un vende patrias que queda completamente fuera incluso del bloque constitucional es decir venga vamos a sentarnos a negociar poder institucional por eso primer capítulo es este disparate de decir que hay que renegar de Sánchez como si estuvieran apurando en una en una liturgia religiosa incluso todavía ayer se formuló otro que es tener un compromiso con la aplicación inmediata del ciento cincuenta y cinco que es en este momento también ha sido completamente descartado por el presidente del Senado con un argumento obvio no se dan las circunstancias para para hacerlo pero vamos a ver día a día es decir vamos a ver a ciudadanos modular igual que hizo con Rajoy modular lo porque yo creo que demás realmente en ese escenario tan grande que se les plantea en comunidades sin ayuntamientos tienen una muy buena oportunidad en Ciudadanos para recuperar de alguna manera el papel que han perdido de ese partido de centro liberal flexible que podía propiciar gobiernos de cambio romper el bloqueo mismo cero en ese sentido de la necesidad virtud yo creo que si no aprovechas oportunidades entrega enteramente a un pacto con el Partido Popular Ciudadanos es estará condenando asimismo

Voz 1671 33:25 sobre todo porque su paradójico porque al final al él está se colocan un rol subalterno de aquel que quiere reemplazar termina reforzando el poder institucional del mismo PP al cual aspiraba a rebasar en las elecciones id igual que se ha hablado de la necesidad de alternancia en otros territorios y fue el principal argumento para nada Lucía desde luego hay otros territorios en los que una limpieza tampoco Benito

Voz 0529 33:46 como Madrid donde Gabilondo ha ganado las elecciones

Voz 1671 33:49 pero los números ahí son más complejos de lo que pueden ser en Castilla y León hola

Voz 1727 33:53 por qué tenemos que hablar de Unidas Podemos pero por cierto Cayetana Álvarez de Toledo parece que no va a ser la portavoz del Partido Popular como pretendía Pablo Casado en el Congreso porque los barones los que en fin han pedido moderación consideran que no es el perfil el perfil moderado que debe tener el PP en este momento

Voz 0529 34:11 bueno efectivamente en las reuniones del comité

Voz 1727 34:14 el ejecutivo de del Partido Popular no

Voz 0529 34:17 la mente hay silencios estruendosos nunca habla pero es que luego Pepa en esta ocasión ha habido una comida la comida Seve que ya se animales sino es la contó Carmen del Riego aquí ayer efectivamente no se lo sabía todo efectivamente cuál es cuál es el tema On obviamente la P pérdida de poder institucional de relevancia del Partido Popular es e histórico el batacazo es histórico el veintiocho de abril hace un mes se Pepa es que hace un mes están con sesenta y seis diputados sin poder sumar con otros dos partidos a la a su derecha

Voz 1727 34:53 hombre a lo mejor Pablo Casado pensaba que con Cayetana Álvarez de Toledo notoriedad iba

Voz 4 34:57 bueno si es treinta y seis diputados dicen dicen que dicen que deben

Voz 0529 35:01 la comunicación que se hable de ti aunque sea bien no por lo tanto que sea mal también es bueno lo que pasa es que Cayetana lo que ha hecho es virar

Voz 1727 35:09 Álvarez de Toledo efectivamente Cayetana Álvarez

Voz 0529 35:12 todo lo que ha hecho es virar ese discurso hacia unas posiciones que las por ejemplo Albiol se desmarca o totalmente Albiol ayer dijo que es el candidato del Partido Popular en Badalona que seis verso libre que no había que sentarse a pactar con Vox es que claro es que no hay un PP Pepa hay muchos PP y ahora nos vamos a dar cuenta

Voz 1727 35:30 seguimos hablando es seguimos hablando

Voz 0027 38:02 Hora veinticinco Cadena SER

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 34 38:09 venga

Voz 12 39:40 Canarias hablamos ya de lo que está pasando en Podemos en Unidas Podemos

Voz 1727 39:45 la noticia hablábamos dábamos hace ahora un ahora dimite la cúpula en pleno de Podemos en Castilla La Mancha una comunidad donde han pasado de estar en el Gobierno era vicepresidente de hecho su líder a salir directamente del Parlamento regional no han conseguido ni un escaño y por lo tanto su dirección reunida ayer dimite en pleno impide que una gestora se haga cargo de de la situación ayer le preguntábamos Irene Montero en este programa le preguntaba yo si la asunción de responsabilidades por parte de la cúpula tiene alguna traducción más más allá del genérico que mal resultado hemos tenido no parecía bien que vaya a tener ni siquiera la consecuencia de una convocatoria a inmediata o en un medio plazo

Voz 4 40:23 es lo que todo el mundo da por descontado por otra parte Pablo Simón en Vistalegre III que es necesario es necesario es decir

Voz 1671 40:29 para que un partido pueda sobrevivir en el medio plazo necesita cumplir dos condiciones primera que los votantes desarrollen identidad hacia ese partido independientemente de quién esté al frente es decir la gran prueba del algodón de un partido siempre el reemplazo de liderazgo fundador que es ese momento en el que sabemos si la gente le gusta esa marca y le gusta el Betis Man que pierdan que esto es un aspecto es fundamental cosa que los partidos clásicos tienen por un defecto de sedimentación en el tiempo pero los nuevos no ir segundo elemento que es clave construir organización es decir construir estructuras sobre el territorio con tu marca propia autónoma el problema que tienen los partidos nuevos es precisamente este madrileño centrismo es decir penetrar en los ocho mil doscientos municipios de España es complicado hay que hacer estructuras hay que reclutar gente por donde ha venido la enorme sangría de Podemos fijados en el nivel estatal ha perdido mucho

Voz 1926 41:17 eso indudablemente ha perdido en torno al cuarenta por

Voz 1671 41:20 ciento de los apoyos a su grupo parlamentario se ha visto reducido mucho más en nivel territorial es que el descalabro ha sido total y es preciso mente lo que conecta con esa Fanta de candidatos de organización de estructura que funcione y eso es lo que se tienen que replantear en serio porque un partido es muy importante tiene que ser representativo de esa pluralidad de territorios que existe en España cada cual con sus propias peculiaridades por eso cuando hablamos del PP que hablamos también mucho del PP ojo porque Casado Se cree que España es el PP madrileño y no lo es porque el PP tiene también muchas aristas y por eso es un partido que gana en otros sitios y esto podemos también lo tiene que reflexionar de ahí que lo de Vistalegre III yo creo que tras la negociación de gobierno ya veremos en qué queda es inevitable

Voz 1727 42:01 la situación es tan tremenda que el único éxito atribuible a Podemos es el de Kitchen Cádiz Theo que que es alguien que evidentemente no se entiende con Pablo Iglesias es que no

Voz 1926 42:11 le permitió que fuera Cádiz durante la campaña porque hay alcaldes como por ejemplo el de Málaga que intentó evitar que Casado viniera pero Casado fue digamos fue asuma plaza en España que Málaga es la era la la ciudad mayor que que que tenía un alcalde del Partido Popular Pablo Iglesias quiso ir también hacer campaña Cádiz y kitsch y lo evito no terminó en un acto en Sevilla y esto es muy muy significativo estabais hablando de algo que es por supuesto muy muy digamos en este momento clave no cómo va a asumir podemos responsabilidades algo que no que pone todos los focos en Pablo Iglesias también por supuesto en Irene Montero que ayer en la entrevista hizo desde luego algunas algunas argumentaciones asombrosas por decirlo suavemente pero yo también Pablo Echenique que es uno de los responsables de la organización territorial de eso tanto en parte el trabajo que habían hecho Sergio Pascual como secretario de organización en el periodo más Errejón insta en el que se Ebro una organización a mí me parece mucho más atractiva que la que luego ha deparado digamos el de la parte comunista por decirlo con etiqueta generalista sin ánimo peyorativo bueno ahora que sucede es verdad que para Pablo Iglesias la única salvación es entrar en el Gobierno y para el PSOE en alguna medida puede parecer tentador porque claro nunca va a tener el PSOE más barato cuarenta es sumar hasta ciento sesenta y cinco con un Podemos tan débil que desde dentro no va a poder oponer más que esa sumisión total desde fuera es verdad que probablemente también pero desde dentro el PSOE tendría absolutamente fácil gobernar con Podemos pero qué sucede y esto que digo ahora es información no es opinión es información no procedente directamente desde Ferraz el argumento de Podemos es es claro pero se olvida un pequeño detalle que con Podemos no suman mayoría y eso es lo que desbarata el argumento de Podemos porque el Partido Socialista para llegar a ciento setenta y seis sigue necesitando a otros partidos y fuera sólo con Podemos esto resultaría muy obvio pero necesita otros partidos y esos otros partidos es el dato que os comento esos otros partidos le están diciendo al Partido Socialista que tienen quiere solitario los canarios es evidente de un modo muy explícito pero no son los únicos importa tanto el Partido Socialista está recibiendo la presión del resto de de de partidos necesarios para la aritmética parlamentaria para evitar el gobierno de coalición

Voz 1727 44:26 por ejemplo el PNV no digo que sea el que esté presionando eh pero avancemos un poco el PNV advierte a Pedro Sánchez de que no le votará la investidura y todo el mundo sabe lo importante que son los votos aquí cada voto porque el PSOE tampoco debe olvidar que tiene ciento veintitrés escaños necesita mucho apoyo para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez bueno pues el PNV advierta Pedro Sánchez de que no le votará la investidura si los socialistas permiten gobernar dar a la derecha en Navarra Miguel Ángel Garrosa buenos días

Voz 1554 44:58 buenos días sí Pepa esto hay que añadir también que no sólo se pone sobre la mesa lo que pueda pasar en Madrid sino también lo que pueda pasar en Euskadi en los ayuntamientos el quince de junio en la primera entrevista que daba ayer ya a Joseba Egibar tras las elecciones del domingo dejaba un titular que va a marcar sin duda los próximos

Voz 37 45:17 días párroco a Fayad se adivina es alta

Voz 1926 45:21 de socialista la roca tu cotice Joseba

Voz 1554 45:23 igual que si falla lo de Navarra que si el Partido Socialista se alinea con las fuerzas de derecha de qué narices tenemos que hablar

Voz 0027 45:30 los socialistas esto decía

Voz 1554 45:32 ayer el líder de el PNV en Guipúzcoa en Euskadi Irratia en Navarra donde ponía el foco Egibar ganó en Navarra Suma con diecinueve escaños

Voz 1926 45:43 que obtuvieron los socialistas el nueve de Geroa Bai que es la marca del

Voz 1554 45:45 el PNV la Comunidad foral dos podemos Si uno Izquierda Ezkerra el PSN tiene la llave para decidir si se presenta a la investidura y recibe los apoyos

Voz 1671 45:54 necesarios óseas tiene al Gobierno la derecha

Voz 1554 45:56 parece que Aibar no le gustaba demasiado de esa advertencia

Voz 0529 46:00 Nos parece que les cuesta sólo aquí Miguel Ángel Garrosa

Voz 1727 46:04 qué le debe también a vosotros mismos bueno te da negocio Nancy sí claro es que esto es un puzle que se compone con todas las piezas efectivamente si no no hay puzle

Voz 1671 46:14 vivamente tanto Navarra como Canarias tiene muchísima importancia Coalición Canaria de un lado respecto a la posibilidad de que el PSOE encabece un gobierno alternativo lo que les privaría de los dos diputados fundamentales que hay en el Congreso luego del otro lado Navarra que siempre tiene una gobernabilidad muy compleja es decir siempre ha estado muy fragmentada acordados ya en la época Zapatero cuando apuras el freno a intentar un gobierno de izquierdas que se iba a apoyar en Nafarroa Bai desde la propia Ferraz sea que aquí hay de unas dinámicas difíciles en las que aunque María Chivite que es la candidata del PSN ha dicho que no quiere los votos de Bildu la pregunta es te dejas votaron no es decir te presentas a la investidura por lo tanto favorece es la alternancia y al cambio los dos potenciales votos de Navarra Suma en el Congreso son menos que los cinco del PNV serán eso tengamos en cuenta también la va

Voz 1727 46:59 decía desde Bruselas Pedro Sánchez esto a Unidas Podemos

Voz 3 47:03 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias después de ocurrido el pasado socialista se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformar un gobierno liderado por el Partido Socialista con independientes de reconocido prestigio incorporados y esa es la línea que vamos a seguir trabajando después del veintiséis de mayo programas los ciudadanos han validado es atractiva

Voz 1727 47:22 un farol dicen desde fuentes de Unidas Podemos consultadas por Nieves Goicoechea la jefa de política de la SER que esto consideran que es un farol parte del comienzo de una negociación que no presuponen que termine innecesariamente en uno el Gobierno de coalición muy importante muy relevante la información que aportaba y Teo la de que otros socios hipotéticos del PSOE están diciendo ojo que preferimos que vayáis solos donde puede estar la regeneración la autocrítica de Podemos

Voz 0529 47:51 hombre yo creo que se lo deben empezar a tomar en serio porque como antes señalaba los únicos que han aguantado bien las selecciones que es kitsch sí Ribó en Valencia habría Adriana rival

Voz 1671 48:04 pero no eso vamos a poner ese matiz eso

Voz 0529 48:07 eso son si efectivamente Kiki también acordaros que hubo una semi refundación en en adelante Andalucía ellos tomaron diferencias son los únicos que han aguantado es decir por lo tanto el concepto Pablo Iglesias la marca Pablo Iglesias tenemos que entender que resta porque Ada Colau que es con quién Pablo Iglesias ha hecho toda esta campaña ha perdido un diputado es decir no es normal que un líder nacional esté todos los días en Barcelona pierda la alcaldía y por lo tanto van a tener que tomarse en serio si quieren que podemos Unidas Podemos sea algo más que Pablo Iglesias para mi en mi opinión que Irene Montero o no porque lo que tengo claro es que igual que ahora que estábamos hablando en el Partido Popular que hay ciertas críticas sobre que Pablo Casado debería hacer un paso al lado para de es radicalizar este viraje a la extrema derecha que derecha más aznarista de Pablo Casado verdad que no veríamos con con ninguna lógica que Teodoro García Egea tomará las riendas entonces como vamos a ver en Irene Montero un relevo a Pablo Iglesias cuando tienen el mismo discurso han cometido los mismos errores han llevado los dos de forma conjunta el partido manu militari por lo tanto yo aquellos que ven en Montero una líder que podrías

Voz 1926 49:40 suceder a Pablo Iglesias yo creo que se equivocan

Voz 0529 49:42 porque son dos caras de una misma moneda

Voz 1727 49:45 pues mencionabas a Colau eh la única alcaldesa que ha tenido el apoyo directo de Pablo Iglesias durante la campaña hoy se reúnen por primera vez Ernest Maragall para empezar a negociar el gobierno municipal de Barcelona uno de los más en día hablados en cuanto a gobernabilidad que han salido de las urnas Joan Bofill

Voz 0931 50:05 si el sudoku está muy complicado aquí en Barcelona unos quieren un ayuntamientos independentistas otros sin la derecha la intención de Maragai continúa siendo un pacto con Colau Jones para Cataluña

Voz 19 50:16 este comerciante que eso es exactamente lo que les están de moda estoy convencido

Voz 0931 50:20 esto es lo que nos piden los ciudadanos decía pero sabe que Colau no quiere saber nada de lo que llama derecha independentista no se plantea Colau estar en la misma foto que el Sartori y al revés harta ahí dice que Barcelona tiene que tener un gobierno netamente independentista pero estos vetos mutuos también bloquee la opción que plantea Colau un gobierno de izquierdas Esquerra comunes PSC Harama

Voz 0529 50:39 este es hasta el área metropolitana

Voz 0931 50:41 lo que ahora mismo ya están gobernando los tres en el área metropolitana de Barcelona añadiendo que su vetos con cualquier partido de la derecha ni Jones para Catalunya Nibali lo que a la vez bloquea también la opción de los socialistas ellos quieren bloqueara Maragai por ser independentista y hacer cola o alcaldesa con el voto de tres de los concejales del grupo de Valls sabremos qué opina una prueba de momento sólo habrá del partido que le da apoyo ciudadanos que dice que la decisión corresponde no sólo a este partido sino a todos los que forman parte de la candidatura del ex primer ministro francés pero todo también puede cambiar hoy Pepa porque

Voz 1727 51:11 si en este recuento que está haciendo la Junta Electoral

Voz 0931 51:13 nos podría hacer que Maragall pasará de diez a once concejales también el PSC para pasará de ocho nueve el tema es que en estas elecciones el PP se quedó a sólo una centésima de conseguir representación por encima del cinco por ciento son decenas de votos con lo cual si al final del recuento cambia podría hacer que Maragall ICO la solos sumarán la mayoría que está en XXI en veintiún escaños

Voz 0529 51:37 puede cambiar todo

Voz 1727 51:38 todo todo eh en unas horas sabremos

Voz 0931 51:41 exacto luego no ya sólo en el se necesitaría Esquerra y comunes sin necesidad de un tercer partido que añadirá este este concejal que ahora mismo falta en Barcelona

Voz 1727 51:49 de gracias John hasta los el cuatro votos

Voz 1671 51:52 cincuenta y cuatro votos está que el Partido Popular termine cayendo y por lo tanto

Voz 1926 51:56 los escaños se muevan aunque en términos de las su