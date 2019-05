Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 fuentes de Podemos reconocen a la SER que los resultados del domingo demuestran que el partido tiene problemas a nivel territorial que debe resolver reconocimiento que llega el mismo día en el que ha dimitido la cúpula del partido en Castilla La Mancha amplía Nieves Goicoechea adelante buenos días la dirección

Voz 1468 00:24 de Podemos guarda silencio a estas horas nadie coge el teléfono pero fuentes consultadas anoche por La Ser reconocían que el resultado del domingo es difícil para ellos que ha demostrado que la formación morada tiene dificultades en los territorios y que ahora toca trabajar nos decían en ese toca trabajar no sabemos si se traduce en un adelanto a esta semana del Consejo Estatal ciudadano os se celebrarían la semana que viene en la dimisión del líder de Podemos en Madrid Ramón Espinar la dirección tenía previsto celebrar el consejo en una fecha hilo adelantó varios días

Voz 3 00:54 y mientras esto pasa en Podemos en Unidas Podemos el PSOE responde a las exigencias de Ciudadanos para pactar con candidatos socialistas en distintos territorios Antonio Martín

Voz 1762 01:04 buenos días buenos días Pepa exigencias que pasan recordemos básicamente porque esos candidatos reniegue de Pedro Sánchez hemos hablado en Hoy por hoy con Pilar Alegría ex candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza ganó las elecciones pero la izquierda no suma iba a necesitar el apoyo de Ciudadanos para conseguir la alcaldía alegría considera que la formación naranja debería tener más en cuenta que el PSOE ha sido el principal ganador de todos los procesos electorales

Voz 1995 01:26 yo creo que lo que el señor Villegas

Voz 4 01:28 así ciudadanos tienen que tienen que decidir si prefieren el como les digo que en Zaragoza ya un ayuntamiento que gobierne en serio que dé estabilidad o prefieren un Gobierno en manos de la ultraderecha fundamentalmente porque estoy convencida de que la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas no les gustaría ver la famosa foto de Colón en la plaza del Pilar creo que el señor Villegas también tiene que ser consciente que el papel que Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez ha tenido un magnífico resultado sinceramente no podemos trabajar poniendo barreras sin Franco

Voz 1762 01:58 Abel más allá de la resaca electoral la alrededor de un uno por ciento se dejan a esta hora las principales bolsas de Europa inicio de sesión marcado entre otras cosas por la petición de Huawei ante la justicia de Estados Unidos para que actúe contra la prohibición impuesta por Donald Trump a sus productos Javier Ruiz buenos días

Voz 5 02:13 buenos días Hathaway argumenta que es inconstitucional prohibir la venta de productos chinos así que lleva a Estados Unidos directamente a los tribunales yeso está siendo leído en los mercados como una guerra larga una guerra de trincheras que ahora mismo provoca una caída del cero coma nueve por ciento en la media de los mercados europeos del cero nueve en Alemania en Londres todavía mayor aquí en España del uno coma dos o en París del uno coma dos por ciento todo esto como primero de los hitos el segundo Morgan Stanley ha puesto esta madrugada a la economía americana en alerta de recesión Se espera un crecimiento anémico de esa economía en esta segunda mitad

Voz 1762 02:52 año sumamos otro dato económico la firma de nuevas hipotecas e incrementó casi un dieciséis por ciento en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado según datos que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística diez y tres tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 7 03:11 CCOO denuncia la empresa Iveco ante la eh

Voz 1491 03:14 petición de trabajo por no activar el protocolo de

Voz 1762 03:16 acoso sexual en el caso de la empleada que el pasado sábado se suicidó después de que circulara entre algunos de sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual Virginia Sarmiento Verónica madre de dos niños de nueve meses y cuatro años abandonó su puesto de trabajo el viernes tras tener una crisis de ansiedad cuando el vídeo llegó a manos de su pareja un día antes se había reunido con recursos humanos para exponer el acoso que estaba sufriendo Raquel Martínez secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras explica los motivos de la denuncia

Voz 8 03:42 por no haber abierto el protocolo de acoso que recoge en la propia empresa hay que tenía al menos la empresa conocimiento desde el jueves y desde luego por el la Ley de Prevención de Riesgos Laborales comunicamos la situación de riesgo y la empresa no actuó con ninguna medida preventiva

Voz 1762 03:59 desde el sindicato lo consideran un caso claro de acoso sexual y accidente laboral ya que todo ocurrió en el ámbito de

Voz 1906 04:33 que no hay personal administrativo contabilidad con lo cual es un organismo público que gestiona doscientos mil euros de dinero público que actualmente no tiene eh ningún tipo de apoyo administrativo ni ningún tipo de apoyo técnico porque el Gobierno en la Comunidad de Madrid

Voz 9 04:48 dilata los plazos para de esta manera poder eh ahogar Louis desaparezca un organismo que nunca les ha gustado catorce grados

Voz 11 05:35 ahorrar que dice el Banco de España que hay que ahorrar no sólo no puedo sino que lo poquito que tenía guardado me lo estoy comiendo a base de los impuestos

Voz 12 05:47 como así que ahorro yo tengo bastante poca

Voz 13 05:50 que con una nómina de ochocientos euros con mis cuarenta años

Voz 1995 05:54 una hija mi cargo

Voz 14 05:56 los trabajos más dura que hoy día no sé dónde quiere que corremos de como piedra o ahorrarle

Voz 6 06:02 es como un sueño

Voz 15 06:04 ya te digo madre mía

Voz 1995 06:09 de ingresos falta de dos caminos o reducir los gastos o aumentar los ingresos ante un problema como éste el Banco de España tenía dos posibilidades podía decir ahorren usted podía haber dicho ganen ustedes más dinero pero pero el Banco de España no sabría decirnos cómo ganar más dinero es más no sabría decirnos cómo obtener algo de dinero si usted vive en España hay bastantes posibilidades un catorce por ciento concretamente implique querido trabajar está en paro las posibilidades de que haya estado en paro en el pasado y que haya buscado empleo son aún más altas sí ha estado en esa situación la palabra que diremos a continuación les era más que familiar Infojobs

Voz 16 07:24 hola buenos días usted puede ahorrar

Voz 1995 07:27 lo intentado pero ahí

Voz 16 07:30 sí soy mamá tengo un niño pequeño y también no nos va la vida la vida cuesta en grandes eh bueno yo trabajo desde que tengo dieciséis años ha empezado a trabajar muy ya muy temprano y aprendido a ahorrar desde desde muy jovencita yo creo que ahora Ares también una Man un hay que entrenar y si puede entrenar a ahorrarse tiene que entrenar a a trabajar si es un es un entreno es algo que no se aprende muy fácilmente pero se puede aprender con el tiempo y es algo que se puede optimizar

Voz 1995 08:06 vamos un entrenamiento del ayuntamiento para hay que se algo básico y es tener el dinero que ahorrar con salarios de quinientos euros es difícil poder ahorrar

Voz 16 08:15 claro lo malo lo principales de de tener un trabajo lo eso es lo lo más importante no a nuestra vida

Voz 1 08:24 son los pilares de nuestra vida son son muchas familias la salud pero los amigos

Voz 16 08:31 también eh tener un trabajo un trabajo que no saca feliz y que no es de de de comer para poder pagar muy sus alquileres poder vivir muy sabido

Voz 1995 08:41 vale pues luego vamos a hablar de eso de una nueva modalidad que parecen España de la que hablamos hace unos días en este programa Dominique que son los nuevos trabajadores pobres es decir gente que aún teniendo un trabajo estable que a lo mejor ha conseguido todo ese Infojobs lo consigue llegar a final de mes pero antes eso yo presentaba Dominique como la directora general de Infojobs y lo vas a ser hasta el viernes hasta pasado mañana donde dejas de serlo dejas el el trabajo

Voz 16 09:08 sí yo he estado al cargo de impuestos durante pues ahora casi cinco años son son mucho años pilote ando este este barco y está haberlo aventura maravillosa yo cuando empecé en Infojobs hace cinco años eh ya era el líder de mercado pero era un un líder más pequeño y en estos últimos cinco años y yo llegué

Voz 1995 09:30 un poco para para poder darle una

Voz 16 09:33 qué fresco la plataforma interesa mucho

Voz 1995 09:35 la el trabajo pero no sientes más tú porque dejas ese trabajo parece un buen trabajo porque lo dejas es un súper

Voz 16 09:43 abajo pero también se necesita inspiración yo estaba está al mando de de este barco de madera muy con mucha intensidad mucha pasión hemos dado la una vuelta muy grande a la a la empresa y hemos visto una transformación digital de pasar de Infojobs según una una página web

Voz 1995 10:06 habrá que seguro que la empresa ha hecho un trabajo fantástico maravilloso estupendo luego hablamos de eso pero entonces porque deja sin trabajo tú habló de Dominique luego hablamos en la empresa porque dejas el empleo

Voz 16 10:16 es que yo ya siempre había había dicho que no me quedaría más de cinco de cinco años en mi cargo porque necesito nueva inspiración necesita un cambio y eso es algo que ya ya habíamos hablado y ha acordado ir y no está ha cambiado de nombre ahora es adivino ETA ha salido en Bolsa está empezando una nueva etapa con esta nueva etapa también hemos eh no hemos decidido que que era el momento de pasar el relevo de informar a otra persona

Voz 1995 10:47 parece contar porque la directora Infojobs deja deja su empleo está bien pero perdóname Dominique Nos interesaba mucho conocer no tanto los intereses de tu compañía sino los suyos propios que hace me parece interesante no Infojobs decide dejar su empleo no sabemos si cierres con otras de de Infojobs Dominique te deseo lo mejor

Voz 16 11:08 a mí personalmente también tenía he aprendido muchas cosas y tenido tengo muchas ganas de poder compartirlo con nuestros proyectos ya todo lo que ha aprendido y difundirlo a otras personas que creo que lo pueden necesitar

Voz 1995 11:22 vale pues seguro que será así Dominique toda la suerte del mundo un verdadero placer haber yo suelo esta mañana que de gastar Sete la directora de Infojobs donde muchos de ustedes han buscado trabajo deja deja el su diga toda su toca buenos días a buscar trabajo a través vez

Voz 7 11:39 pero mucho peso buscando un trabajo preguntas son Tom por ejemplo en el otoño de mil novecientos setenta y no no se noventa y tres donde estaba siempre contesta buscando un trabajo porque lo más probable es que estuvo buscando un trabajo al que se ha buscado otra bebida Kraus también

Voz 1995 11:57 tendríamos que hay mucha gente que buscar trabajo forma parte de las actividades el día diario es trabajo ir a trabajar a buscar un trabajo es una de las actividades de día y en algunos casos a través de Internet lo ha encontrado y otras cosas ha sido un poco difícil bueno vamos a seguir hablando del empleo de la or in va a ser fantástico hemos escuchado muchas voces esta mañana hablar sobre sobre ese ahorro que te queremos pero queremos buscarán que lo consiga ahí por esa pregunta vamos a directora Infojobs y lo con si queremos buscar a gente esta mañana que consiga ahorrar se presi contándonos el el truco

Voz 7 12:35 porque nos animan a orar en unos animan a gastar en consumo

Voz 1995 12:38 bueno

Voz 7 12:39 difícil está consumiendo a la vez el otro hay que sacrificarse

Voz 1995 12:45 si usted tiene el secreto nueve cero dos catorce sesenta sesenta llámennos porque si usted consigue ahorrar está hemos escuchado a mucha gente que no lo consiga pero por favor si usted consigue ahorrar Yémenes se el secreto ya sabemos cuál va a ser no gasta nada no mermada el puño rueden sean todo pero llámennos nueve cero dos catorce sesenta sesenta mientras ustedes llaman Rosa Márquez muy buenos días hola qué tal

Voz 17 13:11 los días de nuevo es tan fácil acostumbrarse a lo bueno por eso yo soy tan fan de Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés para hacer la compra diaria porque puedo llenar el carro con las mejores marcas de alimentación droguería perfumería a unos precios buenísimos por me ofrecen la mayor variedad de productos de primeras marcas en lácteos ultramarinos conservas congelados refrescos detergentes pañales todo con marcas de total garantía y unas ofertas increíbles pero hay más en El Corte Inglés siempre encuentro la máxima variedad y calidad en productos frescos es que cada día me ofrecen los mejores pescados y mariscos las carnes más selectas y tiernas las frutas y verduras más exquisitas de temporada por supuesto una cuidada selección de charcutería de dentro y fuera de nuestro país además te hacen las compras mucho más fáciles porque cuentas con la atención de los mejores profesionales y unos servicios únicos ven acostumbra atea los buenos precisas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés alimenta tu vida feria áreas

Voz 18 14:19 eh

Voz 21 14:45 sí

Voz 1995 14:48 sin prisas la vida suena de otro modo

Voz 25 16:29 este chocolate tiene un setenta y cinco por ciento de cacao pero si el aún es una planta a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada tus preocupaciones son otras aprovechen

Voz 26 16:41 de Kraft pues sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en punto es en vigor sino menos mal alguien original de hecho me preguntó qué película me gustaría ver

Voz 7 17:00 Scream lo importante es la que compartís frutas

Voz 17 17:03 entre solteros mayores de cincuenta no Kuerten punto es o descargue la aplicación ahorita

Voz 27 17:10 el gasto total porque para ayudarla bueno ya en moto

Voz 26 17:14 qué quieren instalar una alarma ha sufrido algo algo

Voz 27 17:16 no nosotros no

Voz 26 17:19 le de al lado y no tenía alarma ISE han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 6 17:24 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan line Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento tres

Voz 11 17:36 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:41 nueve cero dos catorce sesenta sesenta consigue usted ahorrar como se llama la película de superhéroes es usted superhéroe del ahorro la super heroína de la ahorro nueve cero dos de la ya el Robin de los dineros no sé que puede ser Boyer suelas diez y minutos una hora menos en Canarias y mientras usted eso llaman queremos hablar de vamos a hacer es decir con algo de dinero con algo de salud con algo de comida en la nevera somos parte del ocho por ciento más rico del planeta pero vamos a poner hoy un poco de de foco precisamente en la salud cuántas veces han oído la frase debería ir al médico pero no tengo tiempo estos trastornos y se quería ir pero es cierto que es un tópico priorizar lo urgente por encima de lo importante y no hay nada más importante que la salud y esto la gente que nos está escuchando desde un hospital con padre madre hijo tío prima enfermo sabe que es así no hay nada más importante a medicina avanza mucho tanto que muchas enfermedades cuyo diagnóstico caía como una losa sobre la vida de la gente y sobre su círculo más cercano pues muchas de esas enfermedades son curables en un altísimo porcentaje buen ejemplo es el cáncer de mama el dato es estremecedor el noventa y cinco por ciento noventa y cinco por ciento de los cánceres de nada más curan si localizan y detectan a tiempo el noventa y cinco para detectar cualquier enfermedad tiempo es imprescindible consultar con un médico muchos hombres in muchas mujeres no tienen tiempo escuchen

Voz 25 19:15 muy relevante por la mañana voy a yoga aquí trabajó como una loca como voy a meter una cita médica hasta que me voy al médico

Voz 28 19:25 yo tengo compañeras de trabajo que se dieron cuenta que yo estaba embarazada porque me fui al médico en horario laboral

Voz 1995 19:36 de estos tres testimonios son parte de un corto que preparador la Federación Española contra el Cáncer de mama han Chema Cecoma en asociación con la empresa Samsung para promover la iniciativa día libre por chequeo quieren impulsar todas las empresas hacer esto mismo conceder un día libre Quintero un día no un rato no un ahora que es legal y que las empresas tienen obligadamente que hacerlo faltaría más el pretenden que sea un día entero que vayas a hacerte un chequeo durante todo un día y que se haga en según las recomendaciones de los oncólogos según su sexo edad antecedentes estas recomendaciones las vamos a repasar con la doctora Esther holgada externo buenos días

Voz 12 20:10 buenos días que señalar que la ley

Voz 1995 20:12 de tomárnosla día faltaría más pero se trata de empujar nos obligadamente sí que casi obligadamente a tomarnos un día Porsche que de verdad si el

Voz 12 20:23 bueno el problema del cáncer que siempre se habla de la curación del cáncer es que el lo que no somos conscientes de que el cáncer se cura en estadíos iniciales y esto qué significa que cuando se diagnostica pronto hay muchas más posibilidades de curar el cáncer y cuál es la manera de diagnosticar lo pronto haciéndose las revisiones que toquen en cada momento por eso la iniciativa que ha impulsado la empresa Samsung en colaboración con Fatma pero lo lo bueno que tiene es que no sólo para las mujeres porque muchas veces cuando habla de prevención una parece que sólo piensa en cáncer de mama pero es que tenemos programas de detección precoz programas screening de prevención en cáncer de mama en cáncer pulmón cáncer de próstata en cáncer de colon en cáncer de endometrio es decir que es una cada campaña que realmente es importantísima porque no sólo para hombres y para mujeres que es cierto que pone de manifiesto en la importancia que que que se da a la salud que al final es lo más importante en la vida de las personas a pesar de que muchas veces se deja en un quinto puesto vamos por la vida sin parar

Voz 1995 21:30 por ejemplo en la consulta cuánta gente ha llegado ignominia tenía antes pero es que no tengo tiempo porque estoy con el trabajo que no es un tema de empresarios trabajadores no debe de conciencia

Voz 12 21:42 pese tener claro

Voz 1995 21:43 ya a según qué edades perdóname vender lo que hay que hacer lo que hay que tomarse un día para hacerse internacionalmente pues yo no

Voz 12 21:51 diría que la mitad porque vez quizás sería demasiado pero vamos cerca de más de un treinta por ciento de la gente desde luego incluso ya cuando te llegan con el diagnóstico con las manos en la cabeza diciendo es que esto Si lo hubiera hecho a tiempo si lo hubiéramos cogido a tiempo por lo tanto es es un altísimo porcentaje de la población no es consciente de que de que hay que hacerlo

Voz 1995 22:13 los datos son que un tercio de las mujeres entre dieciséis y sesenta y cinco años reconocen no hacerse los chequeos

Voz 12 22:19 por falta de tiempo estrellas de que no está bien que yo lo diga pero por ejemplo eh las mujeres tenemos que hacer pues revisiones ginecológicas y demás mi hijo tiene siete años y yo desde que ha a hacer una revisión ginecológica porque trabajando en un hospital nunca encontrado el momento y porque cuando iba a la consulta

Voz 1995 22:36 la de cuchara de de

Voz 12 22:38 es increíble pero es que esto que me pasa a mí le pasa muchísimas personas basar incluso yo ya he dicho cojo cita he ido a la cita hay si el médico por lo que sea llevar retraso bueno me voy ya vendré ya vendré dos años tres años cuatro años de aquí

Voz 1995 22:51 no es que lo lo paradójico es que el cáncer es una apuesta contra el tiempo pasa perder mucho más tiempo total lealtad de tu vida que que ese día vale se trata de empujar a compañías a que ofrezcan ese día libre Porsche que insisto legalmente uno tiene debe tener legalmente la oportunidad en cualquier trabajo de ir al médico por lo que considera que las empresas el día veinticinco de diciembre voy a fulano usted no se ha hecho de este año TT arqueta de incentivar eso ya animados además quise los meta en la cabeza el entorno laboral es muy importante además que sí lo son

Voz 12 23:25 tal fundamental porque si tú no encuentras el momento pero te dan la facilidad para tener ese momento es que estas personas o gente como yo que no lo hacemos lo vamos a tener que hacer insisto no sólo en el cáncer de mama es que más del noventa por ciento los tumores de los cánceres cogidos a tiempo en estadios precoces son curables y esa es la curación de el cáncer podemos hablar de nuevos tratamientos de un montón de cosas pero la realidad es que el cáncer se cura cuando se recoge en estadios precoces

Voz 1762 23:54 creo que eso es clave hablamos un día ojalá vamos a encontrar el secreto podemos curar todos los canales pero lo podemos

Voz 7 24:00 prevenir es que ahí está ahí está el Puerta de actitudes de focos entonces miembro es fundamental

Voz 1995 24:09 este corto que habéis elaborado instantes mujeres Aroa y Laura Laura cuenta una historia muy real y muy terrible

Voz 29 24:17 asignar que tu madre en en un aunque no es fácil

Voz 30 24:25 cómo vivía negar Arkin que más miedo de ir a una reedición de Laguna

Voz 1995 24:34 la noticia Marista esta es la segunda cuestión vamos por miedo a que nos llega lo que no queremos hacer

Voz 12 24:42 bueno esto también ocurre esto también ocurre pero al final esto no tiene ningún sentido es decir si eh tú tienes lo más visible una lesión en la piel dices no yo no voy a ver yo no voy a ir a que me la miren a ver si me van a decir que es malo es que quiere decir no tiene ningún sentido es como si te hacen una biopsia que hay no vas a recoger el resultado positivo están diciendo que los bueno entonces es que esto sí lo tienes mucho mejor saberlo cuanto antes y ponerle remedio cuanto antes esto de ponerse una careta adelante Ivonne la felicidad ignorante de yo cuanto menos sepa mejor pero luego ya cuando no estás a tiempo ya de que algo que era curable ya no los haya no vale echarse las manos a la cabeza y esto es algo muy importante que que tenemos que que ser muy conscientes

Voz 1995 25:23 vale que cambiaría obligados es claro utilizar la palabra obligatorio ya suena mal esa ya en fin de un de un tiempo muy oscuro pero que cambiaría el panorama médico de este país si esa revisión que fuera obligatorio se obligatoriamente tú tuvieras que tomar hundía obligado ir al médico ya cambiaría

Voz 12 25:45 pues cambiaré muchas cosas y a mí no me gusta hablar de el tema económico porque yo soy yo soy médico pero el tema económico lo tenemos que hablar y tenemos un sistema sanitario que se tiene que sostener está claro el diez personas la revolución sería estar sano por supuesto menos

Voz 1995 26:01 el sistema varió este espacio de cama

Voz 12 26:03 supuesto porque tú cuando hace sólo Nástic o precoz muchas veces haces intervención quirúrgica muchos de esos pacientes luego no necesitan tratamiento en cambio cuando el diagnósticos más tardío hay pacientes que están años con tratamientos carísimos es decir a nivel solamente económico del sistema sanitario se ganaría muchísimo ya por no hablar de la salud de los pacientes obviamente

Voz 1995 26:23 no sé si tenemos muchos amigos en el Banco de España pero después de la recomendación de ayer de que ahorren ustedes las siguientes del banco español ya es tiene ustedes sanos

Voz 12 26:29 totalmente sería

Voz 1995 26:32 digamos que el Banco de España mire pues nos hemos reunido aquí en el Banco de España ya hemos dicho así dieron ustedes que cuidarse mucho menos compensa

Voz 7 26:40 llamada al teléfono van hola buenos días ya está usted buena que hablen con los gerentes pero triste

Voz 1995 26:48 tristísimo pero es muy triste este plantearlo en términos económico

Voz 12 26:52 obviamente

Voz 1995 26:53 pero es que es la realidad Salisachs tema tiene un coste cuando tenemos algún tipo de enfermedad grave desgraciadamente además de todo lo que es hoy además de toda la la emoción que se va por el sumidero porque no controlamos que es un coste económico difícilmente sostenible

Voz 12 27:08 difícilmente sostenible imposible de sostener y más con con todos los avances que hay ahora de tal manera que tú cuando haces campañas de prevención primero está salvando vidas y además estás ahorrando ventajas todas todo las al final es cierto que la palabra obligación si no suena bien pero esto permite hacer concienciación y que una empresa como Samson con la cantidad empleados que tiene el potencial que tiene esto lo fomente pues hombre yo creo que es algo para tomar nota y que desde luego podrían hacer muchas otras empresas porque sus trabajadores buenas tardes

Voz 1995 27:41 sí iban a gastar menos inédito en fin Esther tú estás además investigando esta en la primera línea de batalla contra el cáncer hace pocas semanas tuvimos aquí Eduardo López Collazo el director de Investigaciones Sanitarias en el Hospital de La Paz y marinos hijo que nuestra generación va a conocer la cura pero mientras Eduardo hace lo suyo mientras tú estás trabajando también en prevenir este cáncer de mama vamos a hacernos un chequeo paso puede hacer cimiento a seguir trabajando intensamente opuesta vamos a hacernos un chequeo hoy se trata una vez más es muy sencilla instar a las compañías a que nos ayuden que nos den un día no una hora no dos no una mañana sino que tomemos en un solo día todo un día para hacernos un es un chequeo no hay buenas noticias relacionadas con el caso una buena es que podemos intentar pararlo un poco siendo poco conscientes Esther muchísimas gracias gracias por ayudarnos a atrás cero Holgado especialista en Oncología colaboradora esta iniciativa de alivio depositado muchísimas gracias

Voz 7 28:43 la osa otras muchas gracias a ustedes

Voz 1995 28:45 a ustedes cuídense les hemos dado un teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta una forma de ahorrar es estando sano entonces así podemos parar años de vida y otra forma de ahorrar es la que tiene Manuel Manuel muy buenos días pero la mayoría de tu ahorro las pero me dicen que tú ahorrar a base de una tener vida bueno salir adelante

Voz 17 29:08 ahora mismo el sexo porque es doctor en un trabajo con otro tenido una media fue otra jornada completa

Voz 1995 29:14 entonces cuando gastas sea tu tienes que soy yo

Voz 17 29:16 porque tienes libres para descansar

Voz 1995 29:19 hoy medio algo así es su esto cada vez que lo pregunto me yo mismo digo Doña pero cuanto

Voz 17 29:28 aún así no no te creas que llevó a mil cuatrocientos mil ochocientos

Voz 31 29:33 los vale mil setecientas El el Tour

Voz 1995 29:36 a ver si esta mañana les estamos dando unas ideas buenísimas al Banco de España el truco es que como trabajas mucho no tienes tiempo para gastar no tener tiempo libre

Voz 17 29:46 nada nada no muy poquito porque luego el fin de semana estás estás cansado y dijo que está en casa

Voz 1995 29:52 bueno a ver este sistema no sé si el Banco de España mañana determinen tenemos un ejemplo el de Manuel gastar entonces que estas poco cuanto a horas al mes

Voz 17 30:03 no sé la cosa tan que siempre que no sea exactamente cuando cuando ahora Luis pero un la cuenta siempre crece

Voz 1995 30:10 bueno yo ya me extraña que no sepa tú Manuel el mes pasado por ejemplo

Voz 17 30:16 pues vale pues fácilmente mil doscientos mil trescientos euros

Voz 1995 30:19 mira mira te Manuel no cuelgue de éste fíjate yo aquí que no es que aparte es que

Voz 17 30:27 vamos no tengo bastó de alquiler nada vivo con mis padres además es que aparte del gasto de del móvil en los trabajos de lo que almuerzo por ahí poco más es que poco más gasto

Voz 1995 30:38 casado claro eso tampoco vale señores el Banco España aquí tenemos lo que hay que hacer para ahorrar es tener un trabajo y medio vivir con tus padres estoy un poco la clave no poco a poco se podía hacer llamar poco bueno si te gastas si mil doscientos me mes pasado tiene gastarse quinientos euros al mes tiene eso es una nota mérito hombre algo así que si tienes claro tienes coche por ejemplo si si tiene mucho caro

Voz 17 31:11 para el hecho para uno de los dos trabajos tengo lo que desplazar Marton pueblo íbamos el bastón gasolina pues hombre gasto

Voz 1995 31:18 yo ya no me calado tenemos entramos ya como algo tienes que gastar menos bueno o algo peor pero ahora sí vale por el momento le llame a los dos catorce sesenta sesenta por el momento tenemos a Manuel que consigue ahorrar bastante dinerito pues lo que parece pero claro vive usted cuántos años tienes Manuel cuántos años lleva veintisiete pues mira esto si te va a acabar con ahorra ahora esto esto antes o después se te acaba Manuel un abrazo muy grande tenga muchísimas gracias han hecho y gracias por llamar hombre si te vas a vivir con sus padres trabajo y medio cómo trabajas tanto no ya no toda la vida para gastar si si no te metes en Maite hasta entonces a ver qué pasa el del Banco de España no tiene usted que se un poco pero Messi no consumo esté asegurar bueno no decías AVE nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 25 32:14 hoy

Voz 1995 36:36 con Toni Garrido una llamada los dos asuntos que hoy nos ocupa eso la salud y el trabajo Miriam muy buenos días

Voz 31 36:47 hola buen día estar saludarte

Voz 1995 36:49 encantado de saludarte invirtió porque contigo vamos a poder hablar de las dos cosas que esta mañana Nos ocupan y es esto que dice el Banco de España de ahorrar tenemos el tuvo que no dado Manuel no sé si es sostenible en mi caso yo ya no

Voz 7 37:03 es aplicable a todos no

Voz 1995 37:05 Nos preocupa mucho la salud no tener guardarla porque ya verás qué poco el Banco de España nos obligará a estar sanos simplemente para para que no tengamos que y tú estás a medio camino como has conseguido ahorrar midia

Voz 31 37:17 en mira yo te voy a contar mi cómo fue el comienzo de ahorros yo fumaba y entonces su esposo empieza a ser cinco euros inocencia yo que hace ya cinco años que bueno tuteló fuma yo lo que hemos yo pero yo esto lo pues se dice bueno mira la opciones que lo sabremos si entonces tengo destacan da cuenta que al año íbamos a tener mil ochocientos euros cada uno a cinco euros por día y entonces

Voz 1995 37:50 yo

Voz 31 37:52 dejar de fumar irá que era muy difícil no logre

Voz 1995 37:58 el Miriam García Ferré fumar es dificilísimo difícil o sea yo además lo digo muchas de las cosas más orgullosas de la que me siento estatud protestas orgulloso Antonio digo yo dejar de fumar me parece que una de las cosas más difíciles pero si encima consigues que eso mil ochocientos euros al año

Voz 31 38:16 cada uno porque como los quemaba asesinando a Ramos mil ochocientos cada uno a cinco euros al al día son ciertos que cuentan le dice

Voz 1995 38:24 diez euros al día yo

Voz 31 38:29 es fantástico porque es como viajamos muchísimo todos los años hacemos viajes con ese dinero mira sentimos súper bien mejor de salud obviamente es una forma bueno que surgió así de la con ese ejemplo que él me puso que quemaba Villiger ya hacía daño a la salud

Voz 1995 38:48 y cómo se va a tu marido Rodolfo Rodolfo muy buena idea muy bien entonces no sé no sé si como ya hablamos hemos esas recomendaciones buenos dejando de fumar no paga impuestos bueno en fin hay hay una parte positiva que sobre el Banco de España no está muy de acuerdo pero en los parece una fórmula fantástica deberá enhorabuena día Rodolfo por haber conseguido ahorrar diez cero al día dejando de fumar que es un hábito que si mañana vamos a hablar de eso miran porque sabes que ahora hay más gente fumando que nunca

Voz 31 39:22 y sobre todo mujeres más mujeres que escuchado las estadísticas realmente es una pena pero pero bueno ha hecho pienso que que también y tú eres no porque sí tanto a daño hace porque no le ponen más impuesto común yo creo que es subir el precio y abuelos en el resto de Europa comprar un paquete de tabaco un caros hasta ocho euros Éste no hay estancos practicamente no encontrás dice para comprar fácilmente tabaco Jackass algo que no lo consiguieron fácilmente no

Voz 1995 39:57 Miriam muchísimas gracias por todo y ahora una hora verdad

Voz 31 40:01 muy bien muchas gracias don gusta escucharlos todos los días

Voz 1995 40:05 por último vamos a hablar con Pablo que también lo conseguido Pablo muy buenos días tú has conseguido ahorrar poco pero algo sea poquito

Voz 31 40:14 sí un poquito sí pero bueno pero se poquito suponer un pulso titánico

Voz 1995 40:21 Barei como como de titánico y cuánto ahorras

Voz 31 40:25 bueno más o menos unos ciento veinte ciento treinta al mes hemos intentado en cansado mucho Fórmula uno de famosos erudito pero siempre cabe final de Messi acudiéramos al cerdito para para acabar los sin ningún problema hemos decidido que cada mes es un un traspaso de una cuenta a otra ciudad de esa manera pues esa cuenta es más difícil ya tocarla

Voz 1995 40:53 qué cosas has tenido en tu vida

Voz 31 40:57 te cosas pues básicamente tenemos una una chica que no venía a limpiar a casa y bueno hemos decidido nosotros las que eso que no podíamos pararlo es el pequeño dinero pues hemos hecho lo hacemos nosotros lo que no Ramos y eso nos permite quiérase o no tener pequeños ocho

Voz 1995 41:19 pues usted ha quitado de prescindiendo mil ciento veinte que tampoco

Voz 31 41:25 no no porque no venía cada novela cada semana venía

Voz 1995 41:30 pues Pablo que que bueno que muchas veces acabamos números rojos si tenemos que acudir tarjeta dijo ella como poquito poquito Se puede ser poner las pues Pablo muchísimas gracias por tu llamada un abrazo me acuerdo gracias a Dios bueno y cuídense por lo que sea no no por lo unos costes económicos pero ya ven que ahorrar que diga pues el Banco de España lo que quieran Har es muy muy muy muy difícil son las diez y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias seguimos ahí

Voz 40 46:28 ah mira dado un tirón es que los músculos necesitan calor y turbios Aline tirones rabiosa Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 11 47:21 hoy por hoy

Voz 1995 47:22 Antonio es inmejorable como dice páramos Price pues yo no se lo digo muy bien lo digo que sí que sí me encanta no

Voz 7 47:29 a en tu manera

Voz 1995 47:32 a eso me gusta siempre es un placer verte para diez y cuarenta y siete minutos una hora menos en Canarias vamos a hablar de algo fascinante resulta que lo que nos hace humanos no es andar sobre dos piernas del pulgar imponible el lenguaje ni la risa lo que realmente nos ha hecho humanos ha sido cocinar sí es la teoría del prima todo Richard gran cuyo libro en llamas como la cocina los hizo humanos se publica ahora en España hilo prologa nuestro querido séptico Mulet ya está en Valencia resort de Biotecnología en la Universidad Politécnica Mulet muy buenas cómo estás

Voz 49 48:07 hola qué tal cómo estáis esto me fascina esa idea

Voz 1995 48:10 eh

Voz 49 48:11 pero bueno porque resulta que tenemos un cerebro que consumen mucha energía si cocinas la carne cocinar la verdura puede sacar más energía por se digiere mejor y tienes más extracto a partir de ahí digamos que eso ayudó a que el cerebro siguiera creciendo porque teníamos un aporte energético extra

Voz 1995 48:33 somos seres humanos gases

Voz 7 48:35 la paella y pensar que cuando estás ahí

Voz 1995 48:37 cocinando estoy evolucionando no estás haciendo un arroz con habichuelas no lo está

Voz 7 48:41 sí realizando un hasta

Voz 1995 48:44 desde el que Bilbao otro Homo sapiens que lo pone todo en duda antes Alfonso Gámez muy buenos días hola buenos días impresiona es Alfonso parar a pensarlo no que que además es algo que tenemos en común todos manos independientemente del grado de destreza lo que cocinaba mostró que es metemos a procesos calentamos mezclamos servimos Samos eso en fin nos convierte en humanos eso nos ayudó a convertir

Voz 50 49:07 no sé en humanos parece ser porque lo que hacéis facilitar que la energía que consumimos dentro para hacer la digestión pareciera un modo la consumimos fuera hilo que ahorramos dentro lo invertimos en el cerebro es un órgano hiper el costoso sea lo más costoso que tenemos nosotros en nuestro organismo es el cerebro

Voz 49 49:24 energéticamente hablando para hacernos una idea el cerebros el dos por ciento del peso consume el veinticinco por ciento de la energía

Voz 50 49:31 porque además siempre está funcionando en contra lo que dicen algunos siempre está funcionando todo el cerebro eh

Voz 1995 49:38 vale que lo que dicen algunos es decir pero esto lo digo por libre tendemos a pensar que la cultura es lo que nos hace humanos no los chimpancés de dónde dónde venimos tiene incultura conocen reconocen tienen conocimientos costumbres que se enseñan que pasan de padres a hijos finalmente esa idea Mulet no es acertada hace no es la cultura a la que nos hace humanos

Voz 49 50:05 en un principio se hablaba que nosotros éramos los únicos que podíamos utilizar instrumentos se ha visto que dentro de los primates hay culturas hay chimpancés que son capaces de con un palo sacar termitas

Voz 7 50:17 sí herramientas Iker

Voz 49 50:19 tener a sus hijos claro esto es una cultura también visto incluso comportamientos mucho más desarrollados como limpiar la limpiar la comida limpiar la harina etcétera entonces cuando buscas que hacemos los humanos que no haga otra especie hablar hombre los delfines también hablan hay especies de animales que se sospecha que tienen algún tipo lenguaje al final resulta que hay una cosa clara ningún animal hace paella

Voz 7 50:46 a todos les gustaría hacer paya ya les gustaría bonos la base la comen pero bueno es digo que yo dejaría esta teoría de que es la tirada más salida la vena patriótica vale un saludo al taxista que me ha llevado

Voz 49 51:02 que que nos oye todos los días un saludo un ser

Voz 1995 51:04 bueno el autor de este libro que prologar Richard Graham el autor de llamas ese libro estudio durante mucho tiempo el comportamiento de chimpancés en el llegue el Goodall Center el les profesor de Antropología Biológica en en Harvard leída que exponen Led de que cocinar los hizo humanos es una hipótesis o aporta realmente pruebas

Voz 49 51:23 a ver es una hipótesis es difícil confirmarla y posiblemente lo que nos hizo humanos sea una serie de circunstancias una serie de casualidades lo que pasa que es una hipótesis muy buena muy prometedora que como casi todas las hipótesis no puedes decir que es cierta pero tampoco puedes tumbarla pero sí que es verdad que el Homo erectus fue el primer antepasado que empezó a cocinar a partir de ahí digamos viene toda la diversidad de especies humanas y digamos que es un comportamiento que se transmitió a las siguientes especies ir haciendo cálculos puramente biológicos energéticos y todo esto es verdad que si no hubiéramos cocinado pues no podríamos haber desarrollado la tecnología que tenemos un ejemplo por ejemplo el gorila el gorila evolutivamente es muy cercano a nosotros es crudo y me gano come vegetales no cocina cuáles es la diferencia en gorila nosotros que el gorila pasa el ochenta y cinco por ciento su tiempo comiendo porque del tipo de comida que tiene sacan muy poca energía necesita un aporte continuo vosotros pensar que ustedes qué pasa en el ochenta y cinco por ciento Bosso tiempo comiendo no te daría tiempo a la radio bueno hay alguno

Voz 1995 52:34 es que esa ahí andamos ya eh porcentaje alguno yo creo que no estaría más a menos