Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once las diez en Canarias

Voz 1995 00:07 el resumen de la actualidad de la mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

Voz 0055 00:10 buenos días Toni el PSC avisa en la SER de que no va a apoyar en ningún caso en la ciudad de Barcelona ni un gobierno liderado por independentistas ni uno del que formen parte advertencia que ha hecho esta mañana el candidato socialistas alcaldía Jaume Collboni que ha exigido Ada Colau que elija entre el independentismo o un gobierno de progreso que él dice si estaría dispuesto a apoyar silla uno Força

Voz 1084 00:31 ya hay una fuerza que lo único que quiere hacer en la ciudad de barcelonés pintar la de amarillo y ponerla al servicio del proceso independentista el PSC dicen no ni votaremos la investidura de un alcalde independentista ni participaremos en un gobierno en el que haya independentistas Colau tiene que decidir si quiere un gobierno pro independencia en Barcelona o si quiere un gobierno pro Barcelona de base progresista una vez que haya decidido tendremos que buscar los mecanismos las mayorías que hagan posible una investidura si para una investidura

Voz 0055 00:58 si al mismo tiempo en el juicio del proceso independentista esta mañana sigue mostrándose vídeos turno hoy para los que han escogido las defensas vamos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días las defensas exhiben ahora a los vídeos que creen que destacan el carácter pacífico de los acusados del movimiento independentista Jordi Cuixart por ejemplo en televisión condenando los destrozos del veinte de septiembre e imágenes del uno de octubre del referéndum ilegal donde la actuación de la Policía y la Guardia Civil aseguran fue más contundente

Voz 2 01:22 nunca nunca vamos a dar ningún tipo de apoyo a ninguna actitud violenta ninguna actitud antidemocrática

Voz 0055 01:38 si hoy termina la exhibición de estos ríos Antonio la Fiscalía tendrá que anunciar que hace definitiva su acusación por rebelión Gracia es Alberto más cosas el sindicato Comisiones va a denunciar al empresa Iveco ante la Inspección de Trabajo por no activar el protocolo contra el acoso sexual que sufría una empleada que se ha suicidado después de que circulara Un vídeo íntimo suyo entre sus compañeros de trabajo Raquel Martínez es la secretaria de Salud Laboral de este sindicato

Voz 3 02:01 la empresa tiene un protocolo que lo primero que hay que ver en función de la esta es que es sumar es preferente es rápido se crea una comisión y sobre todo los de tomar medidas cautelares para evitar o para proteger siempre a la víctima de esta situación no significa siempre mandar a casa o cambiarla en el centro a veces es el propio acosador OAL propios de lado

Voz 0269 02:27 a eso vamos que la policía ha detenido a dos

Voz 0055 02:29 de personas que formaban parte de una red dedicada a la manipulación extracción de cocaína en distintos laboratorios clandestinos los cabecillas son todos son todos parte de la misma familia tenían esos laboratorios en tres localidades repartidas entre el suroeste de Madrid también la provincia de Toledo según la policía se ha dado así el mayor golpe contra ese tipo de infraestructura en nuestro país ya que uno de esos laboratorios tenía incluso capacidad para producir y quinientos kilos de cocaína al mes llegamos hacia las once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunes

Voz 4 03:02 cadena SER Madrid

Voz 0861 03:04 Manuela Carmena reaparece en la vida pública tres días después de perder la Alcaldía a pesar de haber ganado las elecciones a esta hora se espera que asista la colocación de una placa en homenaje al pintor y escultor madrileño Eduardo Arroyo

Voz 0816 03:15 yo está previsto que asista también Pepu

Voz 0861 03:18 Hernández el candidato del PSOE que anoche recibió el apoyo de la ejecutiva socialista madrileña a pesar de que su candidatura perdió un concejal Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días hubo algunas voces muy pocas que culparon a Pepu Hernández de la debacle pero esas voces se quedaron solas de forma unánime Se zanjó que la respuesta la vida no fue del candidato independiente hubo quienes defendieron incluso que Pepu Hernández tuvo poco tiempo para levantar los tres años de ostracismo del Partido Socialista en la capital el ejecutivo que se celebró anoche la dirección socialista culpó principalmente a Carmena Errejón porque ellos fueron quieres explosionaron la fragmentación de izquierda son ellos quienes debilitaron las opciones de gobernar la ejecutiva socialista respaldó también el empeño de Gabilondo de intentar gobernar incluso con el apoyo de Ciudadanos Varias fuentes socialistas Nos admiten que lo ven muy difícil pero no van a desistir un grupo de grafiteros paró ayer por la tarde un tren de cercanías entre Galapagar y Torrelodones para hacer pintadas un vigilante de seguridad fuera de servicio trató de evitarlo pero fue atacado con piedras Raquel Fernández

Voz 5 04:23 en el vídeo que ha difundido el concejal de Seguridad de Galapagar Borja Luhan Se observa cómo en dos minutos un grupo de cinco jóvenes con la cara tapada con las camisetas que se han quitado realizan un grafiti en uno de los laterales del tren mientras son increpados por los viajeros llamándoles bandidos entre otras cosas

Voz 6 04:39 muy bien vaya a un bandido

Voz 7 04:45 por el momento la Guardia Civil no ha registrado denuncia la línea dos de Metro volví

Voz 0861 04:49 era funcionar al completo a partir de este viernes

Voz 7 04:52 ya por la tarde tenemos quince grados ahora mismo en el centro de la capital es la hora de otros con Ángels Barceló

Voz 0055 05:18 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Cadena

Voz 1995 05:23 S

Voz 4 05:25 servicios informativos

Voz 7 05:33 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 05:39 Isabel Allende muy buenos días bueno vía

Voz 0816 05:42 por tenerme en el programa muchas gracias a usted

Voz 1995 05:44 si es usted lo más parecido que tenemos en la literatura hispanoamericana una estrella

Voz 0816 05:49 hay que lindo Asia ojalá fuera así

Voz 1995 05:51 usted cuando debería comportarse como tal en los hoteles pida usted toallas blancas

Voz 7 05:57 no no encajen con un bueno grabadora los tiros tiene esta tendencia

Voz 0269 06:05 lo saben los habitación ahí ya

Voz 7 06:08 no no no pero es verdad que lo lo excéntrico por fin ese llamativo

Voz 1995 06:13 deberíamos comportarnos como tal aunque luego ya que coñazo pero

Voz 7 06:17 deberíamos actuar usted podría actuar de esa alcanza la fama para ese día tal vez cuando tenga como noventa y dos podría ser

Voz 1995 06:27 bueno vamos a hablar de su nuevo libro pero antes dejen preguntarle que usted que una de las muchas misiones de su oficio que la literatura nos ayude a no olvidar el pasado

Voz 0816 06:39 cuando escribo no tengo un propósito determinado no quiero enseñarle nada a nadie ni mantener viva la me la historia pero como me interesa tanto la historias terminó escribiendo sobre cosas del pasado hice acaso un lector otros lectores piensan que han aprendido algo Osama enterado de algo que no sabían bueno me siento muy honrada

Voz 1995 07:01 va anoten este este nombre prevalente ya lo conocen

Voz 8 07:05 largo PETA lo demás miran

Voz 1995 07:08 Historia con mayúsculas es el resultado de la suma de pequeñas historias con minúsculas de relatos te vivencias personales emociones de testimonios

Voz 9 07:16 es justo en este por ejemplo ya no quedaba en motivos para vivir sin haber sido muy cerebral Gabriel suicida de anterior objeto para que si todo lo que uno estimaba se había perdido hasta que un día es la noticia de que un sueño chileno que que escribe poesía vas a preparar una expedición para ir a Chile

Voz 1995 07:39 en el año mil novecientos treinta y nueve al terminar la guerra civil miles de españoles derrotados seleccionaban prisas en campos de concentración franceses su única esperanza de abandonar los estaba a bordo de un barco que prometía llevarles hasta Chile muy lejos

Voz 8 07:56 para ellos sugestión español la época exactamente el fin del mundo

Voz 1995 08:03 estoy las personas iniciaron esa travesía que se prolongaría a lo largo de un mes hasta tocar finalmente tierra en Valparaíso empezaban una nueva vida lejos de los campos profesora guerra lejos de quiénes habían sí sí detrás de esta aventura estaba la iniciativa de un poeta chileno a que nuestra guerra había conmovido profundamente un simpatizante con la causa republicana llamado

Voz 10 08:23 Pablo Neruda traidores mira mira para niña rota de cada casa de metal ardiendo lo sé

Voz 1995 08:39 con el Winnipeg sus más de dos mil personas sus más de dos mil historias personales no está entre los episodios más conocidos de la guerra al menos no estaba esto dicho de que la autora en lengua española más vendida del planeta han escrito sobre él

Voz 8 08:54 a cambiar esa historia largo PETA lo demás

Voz 1995 08:58 es el último libro de Isabel Allende arranca en la Guerra Civil española se prolonga durante medio siglo

Voz 9 09:03 en el exterior

Voz 1995 09:05 de España profeta es con lucidez sobre la Historia pinchitos sí yo creo que es más conocida

Voz 0816 09:12 España porque los navegantes del Winnipeg su de sandía antes dejaron una huella profunda en la cultura chilena en la sociedad se integraron completamente se hicieron chileno se casaron con chileno hizo sentía antes la canción

Voz 1995 09:29 tan importante para nosotros así se conoce la Historia habían usted concretamente usted cómo entra en contacto con ella

Voz 0816 09:35 cuando era muy chica en la casa de mi abuelo había visitantes que eran españoles republicanos que llegaron en el Winnipeg pero yo nací así después de que llegó este barco así que no me interesó la Historia mayormente pero más tarde Mi vida me tocó trabajar como secretaria a las Naciones Unidas y mi jefe era Carmelo Soria uno de los refugiados que posteriormente fue asesinado por la dictadura chilena de una manera brutal un caso muy conocido también en España pero muchos años más tarde en los años setenta cuando yo misma vivían en exilio en Venezuela conocía Víctor Pay que era otro de los refugiados del Winnipeg que había salió al exilio por segunda vez después del golpe militar y él me contó la historia

Voz 1995 10:24 y es que usted escribe sobre la Guerra Civil española

Voz 0816 10:27 mira no habría escrito nunca sobre la Guerra Civil española porque es un tema que se ha tratado tanto la gente que lo ha vivido la gente que es son son de aquí es que han escrito cientos de cientos de libros al respecto no me corresponde a mí hablar de eso solamente que el tema de la Guerra Civil para poder explicar porqué salió hace medio millón de refugiados hacia Francia por qué Víctor tuvo que salir su familia y que se embarcaron en el Winnipeg que llegaron a Chile para poder explicar eso tuve que entrar en el final de la Guerra Civil

Voz 1995 11:03 es que es un contexto sociopolítico como el que vivimos el mundo con la inmigración los refugiados como noticia diaria desayunamos comemos cedamos todos los días con noticias de tienen que ver con la inmigración con los refugiados es casualidad que usted este duro este contexto

Voz 0816 11:20 yo creo que no es casualidad porque llevo tres libros escribiendo sobre inmigración y refugiados porque me toca muy de cerca primero con la experiencia personal y después porque tengo una fundación que trabaja entre otras cosas con programas en la frontera de Estados Unidos con Mexico donde se agolpan los refugiado buscando asilo en Estados Unidos en situaciones humanas también es un tema que está en el aire y que me conmueve mucho el mundo está viendo esta ola de refugiados con un gran rechazo yo creo que el auge de los movimientos nacionalistas ídem de la supremacía blanca en Estados Unidos estos movimientos son como una reacción de miedo contra el inmigrante miedo contra cualquier cosa que sea diferentes estados Unión país formado por inmigrantes todos los que viven ahí vienen son inmigrantes menos aquello nativos americanos que estaban allí antes que llegaran lo primero inmigrantes Inglaterra sin embargo cada oleada de inmigrantes que ha llegado es mal recibida ataques integra y ahora nos toca a nosotros los latinos

Voz 1995 12:30 Isabel Allende tiene un libro suyo ansiosos un acontecimiento literario es un libro donde cuenta parte de una historia una historia que como bien cuenta ya nos han contado tanto que ya apenas sabemos que ocurría vamos a seguir hablando con Isabel

Voz 4 12:49 Herrira un motero disfruta escuchando el sonido de su motor hace lo mismo por menos dinero

Voz 11 12:57 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 0861 13:07 bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 13 13:17 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 14 13:20 la marca el veintiuno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 7 13:47 son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 13:52 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 15 13:56 tenemos a los comentarista está por ahí Kiko Narváez Kiko muy buena Don Álvaro Benito qué tal buenas noches da a Gustavo López cómo estás Santi Cañizares muy buenas no los especialistas en lo suyo saludamos en el larguero a Antoni Daimiel o Antoni qué tal hola qué muy buenas qué tal buenas no Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 16 14:18 hola buenas noches Manolo Manuel buenas noches

Voz 17 14:20 exacto buenas noches qué tal estábamos hombre creo que estamos todos no qué tal Manuel me después todo muy bonita en mano buenas buenas noches Manu qué tal muy buenas Manu buenas noches mano buenas tardes y buenas tardes nos cuesta ver porque no sé dónde vivo y y nada claro ya está grabado estoy ahora sí que estemos todos para discutir

Voz 18 14:43 el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 1 14:55 nunca lo estás

Voz 19 14:56 qué Matthew sorprendida de Castelo todo por la radio los cómicos defino tratas la sumarial hasta el torero nunca fue tan sencillas en reír toma el control de la SER lo

Voz 4 15:08 quieras cuando tú quieras descarga te nuestra aplicación

Voz 7 15:19 desde mañana el barbacoa por veintinueve

Voz 20 15:22 de nueve parrillas por cuatro con noventa y nueve pinchos de cerdo ya le

Voz 4 15:25 lo andaluz uno con ochenta y nueve ahorro un veinticuatro por ciento ir muchos más artículos de barbacoa entiendo también un buen bueno intercambiarlos

Voz 1 15:33 es del nivel a ver un poco de orden Belén

Voz 21 15:37 que junto a Goya señor Norman Foster con quise junto a Mario Vargas Llosa así los altos salen al fondo señor Broncano Si pudiera sonreír un poco

Voz 4 15:48 este domingo El País Semanal retrata al Museo del Prado un especial multimedia con todas sus firmas

Voz 20 15:54 con la colaboración de grandes personajes nacionales e internacionales especial doscientos aniversario este domingo dos de junio solo

Voz 22 16:02 en El País un viaje para conocerme a mí mismo que voy a descubrir qué es y duerme boca arriba ronda pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me pone unas lentejas con chorizo que son de llorar IVE postre huevos fritos hay pa untar eso sí que es hacerme o no pues eso

Voz 23 16:18 a tiro que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar La Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera inscripción al encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona

Voz 4 16:46 informa te en cadenaser punto com

Voz 23 16:48 encuentros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco

Voz 4 16:54 ahora el Ayuntamiento de Antequera hay Diputació

Voz 23 16:56 son Provincial de Málaga

Voz 7 16:59 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 17:05 veintitrés novelas traducidas a cuarenta y dos idiomas más de setenta millones de ejemplares vendidos estadísticamente si está usted en casa mira en la estantería es es digo estadísticamente es muy probable que encuentre un libro de esta de la casa de los espíritus de amor y de sombra iba Luna Paula es veamos antes es la autora en español más vendida del planeta interminable lista de reconocido te sigue y sigue creciendo hace apenas unos días recibía el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino concede el Ayuntamiento de Barcelona sí que enhorabuena Isabel

Voz 0816 17:37 muchas gracias es un premio importante para mí porque como he escrito mucho a novela histórica siempre me queda la duda lo seguían a una investigación profunda cada vez pero uno puede equivocarse ese premio también hay historiadores he jurado

Voz 7 17:52 me me me honra mucho responsable es responsabilidad sí

Voz 1995 17:59 vamos a presentarles a adicto Ortega usted dedica el libro a uno de los ocupantes ese barco le contó él personalmente muchas de las historias que sucedieron a bordo de ese barco de Winnipeg Víctor P falleció a finales del año pasado pero esta su voz este a su voz recordando precisamente ese recibimiento

Voz 2 18:18 no pues campesinos en fin salieron a nuestro encuentro y no se encontraba hoy no saludada con banderas en fin me parece que mira Irán fue un espectáculo muy muy gratos muy grande

Voz 1995 18:30 un largo pita lo Ademar la historia de viaje transatlántico organizado por Pablo Neruda qué hace ahora ochenta años permitió a dos mil doscientos exiliados españoles republicanos rehacer Gentile sus vidas truncadas entonces por la por la Guerra Civil y acabaron teniendo como usted nos contaba mucha importancia en la vida política la vida pública y la cultura de de Chile siempre fue así se recibe tradicionalmente bien a los inmigrantes en su país

Voz 0816 18:57 se reciben sin hostilidad pero no hemos sido un país de grandes inmigración queda muy lejos Chile antes quedaba todavía mucho más lejos en el mundo recién ahora estamos recibiendo olas de inmigrantes que vienen de Venezuela Deco

Voz 7 19:13 lo de Haití Ecuador del Perú

Voz 0816 19:17 pero antes no era un país bastante cerrado de manera toda una noticia la llegada de estos españoles pero también Chile había seguido de cerca la Guerra Civil y había mucha simpatía por la causa republicana también mucha antipatía porque en los partidos conservadores y la Iglesia católica se opusieron tenazmente a la inmigración porque decían bueno van a llegar a estos criminales a Theo violadores de monjas a cambiarnos la sociedad bueno llegaron realmente cambiaron la sociedad no era lo que estaban esperándola en gente maravillosa

Voz 1995 19:52 hablamos hablamos en pasado pero estoy pensando en todos los Winnie Peix que estoy ahora mismo recorriendo el Mediterráneo también incómodas plantea también acuerdo la ola de Suecia

Voz 24 20:05 en la cual perfectamente incluso ha trabajado con algunos de ellos me daba Chaves con mucha pena a los suecos intentando buscar comida que estaban acostumbrados me daba una pena de los hay intención de entrar el oso algo así que entonces no había ahora ha cambiado todo Prieto no había mucho

Voz 0269 20:25 pero se fijen que estoy pensando

Voz 1995 20:27 el caso es que mi abuela esconderse fueron extremeños trabajará a Mallorca cuando dijeron mi abuela que se iban a a Mallorca mi abuela les dijo a mis tíos a mi padre pero viendo trabajo en España porque os vais al extranjero porque señoras inmadura que sabría yo claro la distancia entre Chile y Suecia

Voz 0816 20:46 era inimaginable en aquella época era inimaginable mucha gente no podía ubicar a Chile en el mapa Selena en el barco les explicaron más o menos como era Chile Pablo Neruda escribió una carta que en qué les dice que que Chile es un país dónde vamos a trabajar en un país de Ferson donde nace da fácil que la tierra generosa cuando uno la traba les advirtieron mucho los chilenos eran muy sobrios que iban a pasar pobres aquí de manera que se llevaron la gran sorpresa el recibimiento que tuvieron

Voz 1995 21:22 usted empieza esto es una leyenda no sé si vamos a a usted empieza a los libros el ocho de enero

Voz 0816 21:27 no hay leyenda la verdad porque necesito tener un momento para empezar es disciplina más que otro

Voz 1995 21:33 eso dice Mohamed S sirve más este sabe que con los Reyes Reyes ella piensa ese es el haber estando ahora en junio mayo perdón dejarlo que sino Palot su próximo de enero no no parece planta pero no es así que ese es el día bueno porque acaba las la la no se acaba nunca en cuatro el XXIII ya está frenando hasta después de los Reyes el ocho en esa ya Fantasy sigue haciéndolo el próximo ocho de enero petrolífero

Voz 0816 22:04 que es un día de invierno entonces algún día de recogimiento no no te vas a ir de vacaciones no ibas a ir a la piscina ni ninguna cosa cabeza

Voz 7 22:12 no hay dinero para gastar

Voz 0816 22:15 que claro es perfecto

Voz 1995 22:17 el el próximo ocho de enero a usted escribir un libro

Voz 0816 22:20 lo de enero empecé algo pero no pude seguirlo porque he estado bueno en parte se murió mi madre se murió mi padre murió Víctor Pei ha habido demasiadas pérdidas de mi vida recientemente en estos meses por ejemplo la muerte de mis padres implica estarían tú Achille deshacer su departamento sus cosa es muy triste ahora voy a Chile el jueves pasado mañana mañana voy a Chile a echar las cenizas de mis padres al mar todas estas cosas van quitando energía para la escritura pero como ya lo tengo empezado el próximo ocho de enero ya ya separado dónde voy

Voz 25 23:00 así que eso es que estaba pensando es es decide lanzar las cenizas de sus padres mar

Voz 1995 23:08 hablamos de de los libres del éxito de de Isabel porque muchas esos libros han tenido adaptaciones audiovisuales de amor y sombra por ejemplo

Voz 4 23:15 en Menorca estoy bien hasta hasta en inglés placas vamos a ser como es los puntos en los tres Tickets

Voz 1995 23:33 en dicho que esa voz en inglés está fantásticamente que yo ya no sé si hace libros para que lo hagan la serie o ahí a veces uno tiene la sensación de que gente que hace libros para ver si alguien le compra los derechos hacer unas

Voz 0816 23:48 no no no no es mi caso

Voz 7 23:51 Picasso para nada es difícil que aún Olear

Voz 0816 23:53 eran una serie los contrato de de de cine y de televisión son draconiano hay además fuera de que tienen mucho donde elegir muchas veces yo no he querido firmar el contrato porque me pidan no solamente pidan son contratos sin término por ejemplo para siempre pueden hacer lo que quieran ejemplo

Voz 0269 24:16 con con el libro firmado en contraste hacen pueden evolucionar en la forma que ellos en tres

Voz 1995 24:21 no

Voz 0816 24:22 bueno pero cuando tú firmas para él sino para la televisión ellos se toman el derecho a hacer con eso lo que quieran hasta hasta dibujo animado lo que quieran y por tiempo indefinido como firmar ese contrato y no sólo eso sino que toman posesión de los personajes de manera que si yo quiero volver a usar un personaje mío o no tenemos derecho lo tienen ello no yo no puedo firmar

Voz 1995 24:46 no no no podemos firmar yo como son

Voz 26 24:49 ahora mismo ya abogado ya definitivo

Voz 1995 24:52 luego tenemos una baba muy bueno también tiene caza no firmamos ese tipo de de derechas los protagonistas el libro ya vamos a ellos son vistas a Bruguera el propio barco y por supuesto el poeta Pablo Neruda cuya presencia en el libro empieza en la portada largo PETA lo demás es un trocito de un verso extraído de un problema que Neruda exhibió precisamente desde el exilio o Chile largo PETA lo de Nieves el previa Víctor P hablaba así de papel de Neruda en esta historia

Voz 27 25:20 el del coordinador habéis luchado porque hubo gente mucha gente que no creía que se ponía la tenacidad digna de como el de las personas Llibertat viviendo tuvo el coraje de seguir insistiendo y logran

Voz 1995 25:40 sin duda que consiguió el nido consiguió el barco porque se empeñan en ese rescate

Voz 0816 25:45 porque amaba España con todo el alma escribió un poema que se llama España en el corazón que tenía amigo españoles intelectuales artistas poeta amigo de Federico García Lorca Machado la la tragedia de la guerra civil lo afectó personalmente escribió sobre eso y estaba pendiente por eso para salvar a gente que conocía también logró que el Gobierno recogiera a estos inmigrantes el Gobierno les dio instrucciones de que no tuviera ideas

Voz 7 26:20 estoy ideas

Voz 1995 26:25 en de cine para que no me vengan

Voz 0816 26:28 aquí a revolver hay gallinero Neruda escogió obreros especializados que pudieran enseñarle a los chilenos usó fisio pero también muchos intelectuales poetas artistas músicos gente que que aportó tanto Achille

Voz 1995 26:46 en cada capítulo con unos versos del poeta de Neruda usted lo conoció personalmente

Voz 0816 26:52 sí lo conocí no no puedo decir que fue amiga de Neruda pero lo conocí tengo una anécdota con el qué bien linda yo escribió artículos de humor en una revista femenina yo me creía una gran periodista en aquella época con esa arrogancia a la juventud no Neruda llamó la editorial y pidió que yo fuera verlo esto fue en el año setenta y tres poco antes del golpe militar en invierno Neruda vivía en Isla Negra estaba más humanos enfermo pero estaba bien yo fui de de Santiago en Mis Citron ETA haber a Neruda con la idea de que lo iba a entrevistar me recibió almorzaba una coordina chilena vino blanco pues lo digo bueno don Pablo yo estoy lista para la entrevista me dice quiero entrevista yo no me dejaría entrevistar jamás por Time digital tú eres la peor periodista de este país te pone siempre Olmedo la noticia es incapaz de ser objetiva yo estoy segura que si no tienes una historia las ventas por qué no te mueves mejor no te pasa para la literatura donde todos estos defectos son virtudes que podría haber hecho caso pero pasaron muchos años antes de que

Voz 7 28:01 dir pusiera pero que buen rollo salsa no

Voz 0816 28:13 tenía razón como periodista admito que yo era pésima pésima yo es cierto mentía mucho siempre no sólo el periodismo

Voz 1995 28:23 me ha estado dando a usted ideas obviando tendrán que ponerse es que delitos bueno no se lo cierto es que la figura de Neruda en estos tiempos está siendo discutida en el periódico leíamos en el mundo la entrevista usted en estos tiempos Neruda está siendo muy muy discutida y usted está del lado de quienes quieren separar el el juicio a la conducta del autor está siendo repudiada por haber abandonado a su hija por haber admitido al menos

Voz 0816 28:51 en su memoria admite haber violado a una persona

Voz 1995 28:54 persona usted está a favor de separar la obra del artista yo creo que deberíamos tener ya una posición sobre eso porque cada vez más vamos a conocer más de tres notablemente sobre Neruda sobre músicos críticos pintores

Voz 0816 29:09 científicos también porque bueno porque iban a ser solamente los artistas o los creadores vamos a tener que analizar la obra de todo lo que se ha hecho en el mundo separar al autor de la obra porque no nos quedamos incultura nos quedamos sin nada quién se salva quién quién quién puede tirar la primera piedra quién está libre de toda culpa

Voz 1995 29:34 bueno es una reflexión que junta a Neruda con Michael Jackson con con algunas de las mentes más brillantes del planeta el caso horas

Voz 0816 29:43 yo comprendo que Woody Allen Michael Jackson son personajes muy controversiales hay un gran repudio por lo que ellos son como personas pero no puede negarle su valor artístico como va a negar lo que hizo Michael Jackson

Voz 1995 29:59 bueno hablemos sobre y yo creo que tenemos que hacer una terapia común sobre sobre asuntos tan turbios como esas la buena noticia nuevo libro Isabel Allende se titula largo PETA lo demás es un relato novelado sobre la excelencia de aquellos exiliados españoles que llegaron a Chile en mil novecientos treinta y nueve abordo de un barco fletado por Pablo Neruda una historia no muy conocida en nuestro país pero que dice mucho vamos a terminar escuchando a uno de aquellos viajeros cierto

Voz 28 30:26 el PP es un recuerdo lejano que para mucha gente no dice nada pero para los que tuvimos ahí dice mucho a pesar de las incomodidades de los turnos para comer de los apretones para dormir de la litera en el tercer piso de arriba de la falta de asientos de la comida con lente es todo el viaje a pesar de todos ellos

Voz 29 30:45 me picó una maravilla

Voz 25 30:48 largo peto Isabella un verdadero placer físico más gracias por estar hoy con nosotros si miras hacia el general por haber hecho tan feliz por haber evolucionado tanto por por habernos hecho mejores

Voz 30 31:13 la

Voz 0816 31:28 sí

Voz 7 31:32 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 31 31:37 queda tiene ciento nueve años pero me considero aquí

Voz 32 31:44 cuál es su secreto desnuda no hay ningún otro Secret y yo escucho la Cadena SER para sentirse joven

Voz 31 31:58 vaya se desnuda en el río cada mañana para mí no vaya a secretos que hay pero temo dejando de la ópera Santo de de nuevo en el jardín

Voz 12 32:10 sí

Voz 18 32:15 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 4 32:20 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 1168 32:28 ser los primeros no es una prioridad

Voz 20 32:31 esta semana Egeo rodando su últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto un hay poco

Voz 1168 32:40 el que las mejores respuestas están en las segundas preguntas que han dado una alumna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es la pongo alzó la respuesta soy profesora tengo que creer o dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo por el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario discrepar sin miedo al contrincante contigo que lo cual es muy sano Santísimo ya había anoche Rapsodia encantada o si le ha gustado mucho y lo más importante

Voz 4 33:22 sabe reírse de uno mismo

Voz 33 33:26 una ventana se abre Frantino saca

Voz 7 33:28 el COI yo te cinco

Voz 4 33:31 la séptima temporada Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 34 33:46 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel mal

Voz 20 33:56 empieza alargaron de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 4 34:07 síguenos también en nuestra aplicación móvil sigue en el Larguero junto a capella ser

Voz 12 34:15 sí

Voz 4 34:20 hasta dejarlos por perderte en

Voz 35 34:24 unas el Robinson vuelco afirmó ayer dicho fue dicho a conciencia las pilas que usar gusta caminar le hace feliz

Voz 36 34:40 sí con Castellitto al porque para ayudarla bueno ya porque quiere

Voz 37 34:44 instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 0816 34:47 no nosotros no han Rafael del chalet

Voz 37 34:49 la DO y no tenía alarma han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 4 34:55 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres Es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del miércoles del lunes del café rápido de los atascos tú te olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA

Voz 38 35:19 porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones en Fort punto es o llamando gratis al novecientos ochenta setenta noventa for la increíble sensación de de preocuparse

Voz 39 35:31 y hoy

Voz 7 35:35 Toni Garrido

Voz 8 35:38 entró interesante te vaya desgracia

Voz 1995 35:40 sí enseguida hablamos de de esto pero antes escuchaban ahora Isabel Allende nos hablaba sobre Pablo Neruda su última novela tiene como motor sería de Pablo Neruda y el rescate de esos miles de exiliados republicanos republicanos españoles es una figura la suya está ahora mismo en cuestión ni debemos hablar sobre eso es algo que lo hemos contado a Le hemos pedido que hiciera Eva Cruz miran con el cambio de siglo año mil novecientos noventa y nueve una encuesta Gallup señalaba por ejemplo hablamos personaje pero es importante lo nueve preguntó a la población de Estados Unidos quién era el personaje del siglo XX que más admiraban el lista entonces la encabezaba la Madre Teresa de Calcuta impuesto más abajo el número dos estaba este hombre

Voz 40 36:24 te Juande

Voz 1 36:26 leve

Voz 1995 36:29 me dijo que el hemos pedido eh Martin Luther King líder de los derechos civiles y la igualdad racial los años sesenta en Estados Unidos Premio Nobel de la Paz en el sesenta y cuatro perseguido toda su vista por racistas por el FBI adorado por cientos de miles de seguidores icono de la paz de la libertad de la justicia vamos a cuestionar también a Martín luces Ginebra Cruz muy buenos días

Voz 21 36:49 pues me temo que así Tania legado de Martin Luther King es incontestable gracias a su influencia EEUU aprobó la ley

Voz 0816 36:55 los civiles del sesenta y cuatro y la ley del derecho del voto

Voz 21 36:57 es en el sesenta y cinco desde mil novecientos ochenta y seis su recuerdo se conmemora con un día festivo en todo el país el tercer lunes de enero su creencia en la cultura popular y política es enorme sin la cadencia de sus sermones no existirían los discursos de hoy

Voz 4 37:10 Ama rueda tan bien les recordamos por su apoyo a Rosa Parks en su lucha contra la discriminación en los autobuses

Voz 17 37:18 Montgomery nosotros los ciudadanos negros de Montgomery hemos participado en una protesta no violenta contra las injusticias y la indignidad de salas que nos someten en los autobuses de esta ciudad

Voz 21 37:30 por la marcha de Selma por los derechos civiles que se recreó en una película nominada al Oscar en dos mil catorce seguidor Detroit

Voz 1995 37:40 pasa como con Eu The Last fatura de de la obra del personajes gigantesca pero

Voz 21 37:47 su reputación está empezando a asociarse sin remedio porque parece que en su relación con las mujeres la moral del reverendo tenía un punto ciego

Voz 1995 37:54 Manuel han aflorado unas grabaciones del FBI realmente inquietantes cuéntanos

Voz 21 37:59 ya se sabía que el FBI espiaba Martin Luther King cientos de horas de grabaciones de su vida pública y privada que debían mantenerse en una cámara secreta en los Archivos Nacionales hasta dos mil veintisiete por orden judicial pero su contenido se ha filtrado y lo ha filtrado precisamente su biógrafo David Barrow el historiador que ganó el Pulitzer en el ochenta y seis por Cross cargar con la cruz su gran biografía del reverendo David Navarro ha escrito un artículo Martin Luther King y el mi tú que se publicará el próximo mes de junio en la revista mensual británicas tan Doubt pero toda la prensa anglosajona se ha hecho eco ya de sus revelaciones más escandalosas para empezar Martin Luther King tenía un vocabulario grosero amplio que usaba con entusiasmo Ica incluía la palabra para referirse a los genitales femeninos

Voz 1995 38:40 Pussy en una misma palabra usada por Donald Trump en la famosa cinta que salió a la luz durante su campaña esta palabra exacta

Voz 21 38:46 en el caso del doctor King el bromeaba con la creación de un sindicato de aficionados al preside cuál sería el presidente pero es lo grave no es tanto el lenguaje lo grave es que eh fomentaba jaleaba y observa muy de cerca las violaciones y abusos a los que miembros de su séquito sometían a mujeres de sus congregaciones como el FBI lo tenía bajo vigilancia constante a informes detallados de estas actividades sirven los audios que existen no otra ascenderán hasta dos mil veintisiete

Voz 1995 39:13 es terrible para la reputación de este hombre

Voz 21 39:15 los informes además son tan minuciosos que dan escalofríos ejemplo en enero de mil novecientos sesenta y cuatro el FBI plantó transmisores en las lámparas de las habitaciones

Voz 0269 39:23 cerradas en el hotel cerca de la casa

Voz 21 39:26 Cano Washington quien estaba acompañado en esa ocasión por su amigo Lohan Kers de la iglesia baptista de Baltimore que había ido a ver al reverendo con varias mujeres de su parroquia se reunieron debatieron cuáles de esas mujeres serían más apropiadas para actos contra natura una de las mujeres protestó y quieres la forzó es decir la violó ante la mirada de King al día siguiente en ese mismo hotel hay una docena de individuos participaron en una orgía que el agente del FBI describe como una sucesión de actos degenerados y de de programación una de las mujeres presentes no quiso hacer una cosa en concreto y el reverendo le dijo hacerlo será bueno para todos

Voz 26 39:58 al ese comportamiento era habitual

Voz 21 40:01 pues te sabía que Martin Luther King había tenido amantes pero Garro sospechaba que habían sido alrededor de una decena ya descubierto lo fueron más de cuarenta también se sabía que había sido padre de una niña fuera del matrimonio lo que se desconocía era su absoluta falta de respeto por la libertad sexual de la

Voz 1995 40:14 mujeres y porque ha decidido su biógrafo sacar a la luz esta información ahora

Voz 21 40:19 dice que ha sido en los últimos meses cuando ha tenido acceso a ese material secreto y que aunque sabía que no era un santo en cuestiones sexuales no se podía imaginar hasta qué punto dice que las pruebas que tiene sobre la indiferencia de quien ante numerosos delitos de Vélez de violencia sexual suponen un desafío al lugar que ocupa en la historia

Voz 1995 40:37 bueno es difícil porque no se puede dudar pero una parte de quemar Martin luces quién es fue una inspiración sigue siendo inspiración para millones de personas logró cambiar la historia y las leyes de su país y además conocemos con detalles detalles íntimos de su vida por medio del espionaje secreto ilegítimo de las fuerzas del Gobierno norteamericano

Voz 21 40:55 sí porque espiar a Martin Luther King era un obsesión para Huber el jefe del FBI que estaba convencido de que están Eleven son un miembro de su círculo íntimo pertenecía al Partido Comunista sabes quién aprobó las escuchas contra quien porque están aprobadas el fiscal general Robert Kennedy el hermano de JFK otro mártir por la democracia

Voz 1995 41:11 pero los Kennedy tampoco fueron muy admirables en su vida privada

Voz 21 41:14 no eran tiempos en los que la doble moral estaba a la orden del día sobre todo si tenía que ver con abusar de las mujeres Garro el biógrafo sugiere un diagnóstico de bipolaridad para su ilustre biografiado e incluye en su artículo alguna de las últimas palabras que Martin Luther King dirigió a su congregación les dijo por ejemplo Dios nos juzga por cada incidente separado de nuestra existencia porque

Voz 0816 41:35 la error que cometemos sino por la tendencia

Voz 1995 41:37 General de nuestra vida bueno le venía bien pensar esa manera clara

Voz 21 41:41 el Barça es que da la sensación de que idealizar a alguien es el primer paso para derribarle de su pedestal fijaos esa lista de Gallup con la que habríamos contenían nombres como la Madre Teresa de Calcuta que dejó dicho que el mundo gana mucho con el sufrimiento de los pobres

Voz 7 41:54 JFK que tuvo varias aventuras mientras parecía

Voz 21 41:57 es el hombre perfecto con la familia perfecta

Voz 0816 42:00 que era un borracho Gandhi que era que fue

Voz 21 42:02 con antisemita sabéis quiénes la única persona que se salva del revisionismo la única a la que no le han encontrado pecados que destruían su reputación Hellen Keller que era sorda ciega y aprendió a comunicarse y se convirtió en activista por el derecho a la educación en fin la única perfecta era sordo

Voz 1995 42:18 Eva muchísimas gracias en Baltasar María muy buenos días muy buenos días cuántas adaptado que es muy interesante empieza esto con Neruda

Voz 41 42:29 pero vamos a saber si es que al final no a mí no me sorprende el sistema patriarcal en el que vivíamos en el que vivimos e hace que muchos grandes hombres que pueden ser muy buenos en unas cosas en otras lo tenían muy claro es decir ellos seguían sintiéndose igual que se siguen entendiendo ahora muchos superiores a las mujeres y con la mujer eso puede hacer lo que se quiera creo que hay que hay que

Voz 1995 42:52 es conocerlo a la cuestión Madrid seguro pero problemas dónde colocamos a uno y otro si somos capaces de parar con los órganos ojalá para el autor y la obra porque no solamente autores artistas es que decía Isabel científicos que hacemos yo digamos los avances científicos de aquel que

Voz 41 43:10 yo no estoy diciendo eso eh no creo que haya que despreciar una cosa y la otra es simplemente que no nos extraños a que era es una realidad que la gente necesita en algún momento modelos para seguir para aquel son importantes por ejemplo para el activismo son necesarios pero también es peligroso idolatrado demasiado a la gente y todo el mundo tiene luces y sombras

Voz 0269 43:30 hasta siempre siempre ha sido si la cuestión es que decidamos desde los orígenes de la humanidad si la vida tiene que ser en la vida pública conocida por todos compartida por todos o no es el momento que hay una vida privada hay una vida pública el ser humano tiende la vida privada comportarse de una forma diferente porque tienen menos frenos o cree que tienen menos frenos y ahí salen respuestas atávica esa mucho y luego lo que dice María es cierto se mezclaba con que la figura de la mujer ha estado a lo largo de la historia de la humanidad con contadísimas excepciones degradada se ha degradado por parte del hombre por tanto historias sobre violación de mujer abuso sexual agresiones sexuales eran lo normal entre comillas por tanto no había ni que eh eh referencial os reflexionar sobre ello y entonces estas documentos y además a parte de la invasión que significa de las grabaciones ilegales de lo que era Hoover y todos sabemos ya lo que era Hoover pues demuestran esa doble moral que yo creo que existía pero

Voz 17 44:43 no juzgamos con la misma dureza o no sea juzgado lo que digo es decir porque a la figura de la mujer entre buenos y malos es imposible

Voz 41 44:53 tendemos a hacerlo ese es el problema

Voz 1995 44:56 bueno e hay una conversación sobre ese pendiente autor o autora llora once cuarenta y cinco unos días los en Canarias segundas volvemos con Baltasar Garzón

Voz 7 45:07 Toni Garrido Cadena SER

Voz 4 45:10 las soluciones todo menos de Carrefour fieles un tres por dos a más de cinco mil productos hasta el once de junio como los pañales dotes tras opción es decir para las dos te llevas tres

Voz 13 45:26 conecta con Hoy por hoy

Voz 7 45:28 veis de Instagram

Voz 14 45:31 cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 42 45:37 con Carlos Francino tan elegante y tan

Voz 4 45:45 hola soy Carles Francino quiero hablar de de de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner numeros es un cúmulo de extrañas coincidencias de Infiniti hace incidencia

Voz 43 46:01 sé que vosotros teníais oportunidad de hablar con yo diría esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes buenas tardes yo allí estaré repartiendo arte porque esa es mi cuáles

Voz 4 46:11 te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se EEES enfermero ahí

Voz 17 46:16 debo de lo efímero o hasta la eternidad al Estado de la forma

Voz 16 46:20 pues gracias por abrirme La Ventana y un abrazo también a usted

Voz 4 46:24 hasta pronto con Carlos en La Ventana tan elegante Cadena SER

Voz 44 46:31 curación un mar faculta aquí tal queridos Kim Kardashian nombre es James Harrison expedicionario fotógrafo de National en recorriendo los rincones más viajes del planeta citado las tribus Filadelfi pudo asegurar que por culpa de globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar peinaban como Iturralde González Sergio Ramos una vena de verdad

Voz 45 47:03 Agustín Deportivo Los el Deportivo la ronda entre gol

Voz 20 47:10 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 43 47:15 una pista luego si Lula eh cabina si luego la Emery correcto hoy pues ésta que está ausente de escuchando no no la Cadena Ser

Voz 31 47:33 R No esto toda la vida de Dios se tira de la Cadena SER pero usted de toda la vida de Dios aquí en la casa en la Cadena Ser

Voz 0055 47:42 cadena SER o cadenas como tú quieras

Voz 31 47:45 tiro Cadena pegar a libro de poner globos yo porque

Voz 19 47:51 el Claris el golpe del perfume se puede pitar este bulo que ha regresado a Washington la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para y lo más Viranós tomar

Voz 4 48:03 el de la hacer lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 29 48:13 cuenta con las

Voz 7 48:16 pase lo que pase

Voz 4 48:29 Nuestra ilusión riquezas día es serles de utilidad por eso la UCI le Vitesse Kutcher seis Yuste azul desde servicios útiles

Voz 1508 48:40 buenos días la garantía juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar a los jóvenes el acceso al mercado de trabajo para inscribirse hay que estar empadronado en España tener más de dieciséis años en menos de treinta y tener nacionalidad española o la de algún país de la Unión Europea para participar hay que presentar una declaración que deje claro el interés por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil si te interesa entra en Sepe punto es es la página web del Servicio Público de Empleo Estatal ahí podrás consultar todos los pasos que tienes que seguir

Voz 4 49:11 esperemos que esta información de utilidad saludos de la ONCE buenos días no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes

Voz 1084 49:22 durante veinticinco años con lo que importa es que

Voz 4 49:25 cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colabora hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas tierras importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE Piatti qué te importa bueno hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:49 el momento de acercarnos a los asuntos relacionados con la justicia y los derechos humanos como todos los miércoles en compañía de Baltasar Garzón que la conversación se ha alargado bastante aquí

Voz 25 50:00 estábamos escuchando viciada

Voz 1995 50:02 mire qué hacer qué podemos hacer con la autor con la obra sido ladrar como nos quedamos mitos como se destruye damos convencido que vivirá unas cintas

Voz 0269 50:14 pero es que yo analizo y realizas cada una de las figuras de la historia ahí decían que se salvaba una líder que era ciega sorda no eh bueno es que yo creo que no se salva prácticamente nadie a lo largo de la historia de la humanidad

Voz 41 50:29 si los referentes religiosos sociales líderes

Voz 0269 50:34 que no porque ha existido un concepto en el que una parte de la sociedad ha dominado sistemáticamente a otra y la degradado hasta unos límites todavía en menor escala pero todavía seguimos con la misma discusión entonces hay cosas que incluso eran buenas era lo normal no es separar al autor de su obra o no Israel autores de ficción que es como por ejemplo como si es autobiográfico

Voz 1995 51:06 o sea baldosas da la última a la que nos tuvimos que enfrentar fue hace apenas unos meses cuando se estrenó el documental sobre Michael Jackson donde serían los niños acusadas por Michael Jackson y contaban con todo lujo detalles como ocurría es yo no terminé verlo es difícil esa ahí no lo he visto es difícil enfrentarse a una realidad que es terrible para quienes la iglesia pero pero pero espero pues seguir con el que la BBC ya no pone canciones en maquetas yo qué vamos a hacer tengo dos hijos que cuenta ese documental en buen fin tengo dudas bueno cada uno que hago yo me pongo Michael Jackson no pongo maquillaje me parece bien que la BBC deje de poner a Michael Jackson Pollock

Voz 41 51:48 creo que poner en una reflexión la BBC tienes libre no hace lo que quiere cada uno deberíamos hacerlo yo creo que lo imprescindible es que se conozca

Voz 1995 51:55 son pública comenzaron a sus pares a la empresa

Voz 41 51:58 les que se conozca no sólo lo bueno que ha hecho la gente sino que no se silencio lo lo negativo y por eso que se ha conocido hoy precisamente por una persona que que es afín que que no es sospechoso de querer sacar ningún rédito de yo me parece lo correcto

Voz 0269 52:13 por esa regla deban tenemos que acabar prohibiendo la música nos vamos a los la opositora es pues a lo mejor nos encontramos barbaridades que hicieron compositores de la talla de un mozo de un Beethoven Wagner ha sido Molinero decidiré al final que es lo que qué es lo que nos que es decir es muy complicado Si entonces te gusta la música actual pero hasta dentro de dos años que se descubra que quieren la gloria era un el tipo presentable bueno es un problema quizás es la interpretación en sentido de la propia música y no tanto las letras y demás no sé es muy complicado y que cada uno tiene que administrar como Sarmiento

Voz 1995 52:56 las semanas tratamos de agrandar nuestro diccionario nuestro conocimiento sobre términos jurídicos que aparecen todos los días a la terminología jurídica que incorporamos en nuestro vocabulario sin tener muy claro queremos las Baltasar de una palabra concreta que genera

Voz 0269 53:14 actualidad muchas dudas inmunidad que es que es bueno eso no es tampoco jurídico e no puede ser científico es el ser inmune a la crítica televisivo unidad sanitaria desde pero yo creo que el míster es Alain unidad continuaba a Garzón es fácil vigilar el territorio que es la la inmunidad bueno la inmunidad parlamentaria es aquella cualidad que se o ese beneficio o derecho mejor dicho que se otorga

Voz 41 53:49 quienes ejercen

Voz 0269 53:51 la función parlamentaria en una democracia para que puedan emitir sus juicios valores opiniones etcétera sin ninguna cortapisa ni miedo a ser perseguidos por los mismos judicial mente e ir de esa manera realizar bien su labor es es el se extiende pues al periodo prácticamente desde la designación hasta el cese Hinault incluye los hechos posteriores no porque va muy relacionado al menos en España al cargo al ejercicio del cargo es decir se trata de proteger mientras que desarrollas ahora bien se puede interrumpir como se interrumpe el propio órgano legislativo lo puede hacer a través de lo que se conoce como o el suplicatorio es decir si un diputado a una diputada comete un delito eh si es flagrante no hay inmunidad sino lo es el Tribunal tiene que pedir el suplicatorio al órgano legislativo y entonces eh sesión plenaria se decide si se concede el suplicatorio para que se le pueda juzgar