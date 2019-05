Hoy por Hoy (29/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:10 por qué tal buenos días otra consecuencia del batacazo de Podemos y sus confluencias en las elecciones del pasado domingo Xulio Ferreiro alcalde en funciones de A Coruña y líder de una de esas confluencias la Marea Atlántica dejará la política no tomará posesión de Sota de concejal porque no cuenta con posibilidad de que seguirá al frente del equipo de gobierno en hago Helena López

Voz 3 00:28 el alcalde en funciones y candidato a la reelección por Marea Atlántica suyo Ferrero Se retira de la primera línea política hace unos minutos ha anunciado que renuncia a su acta de concejal tras asumir esa debacle electoral de la Marea Atlántica en A Coruña tras esas municipales pasando de diez a seis escaños muy emocionado ha señalado que es una decisión madurada desde hace tiempo en caso de no cumplir los objetivos y claramente no lo ha hecho en una sala repleta de asesores funcionarios y jefes de área ha pedido perdón a aquellos que se hayan sentido decepción

Voz 4 00:56 esta decisión eh ten razones de carácter personal pero también razones de carácter político no siempre pensé que cuando no se cumplen los efectivos que un cepo en política

Voz 2 01:09 asumirse responsabilidades tanto actuar en en consecuencia la llama

Voz 3 01:14 fuerzas del cambio han perdido tres de las principales ciudades de Galicia Coruña Santiago y Ferrol como contó

Voz 1018 01:20 este Madrid Manuela Carmena no tira la toalla ante la posibilidad de que las tres derechas no se ponen de acuerdo para sumar sus fuerzas y por tanto pueda ser elegida segunda votación como cabeza de la lista más votada del Ayuntamiento con diecinueve concejales Carolina Gómez el de hoy

Voz 0393 01:32 José daba todo por perdido su comparecencia tras las elecciones fue practicamente una despedida pero hoy a la pregunta de si intentará una investidura en caso de bloqueo respondía así

Voz 3 01:40 claro es la candidata

Voz 0262 01:42 y que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir el caldito

Voz 0393 01:56 en el mismo acto estaba al candidato socialista Pepu Hernández que no cierra la puerta a un acuerdo con Ciudadanos para cortarle el paso la extrema derecha ya confirmado que se quedarán en el Ayun

Voz 1018 02:03 esta a primera hora conocíamos la renuncia del Consejo de Coordinación de Podemos en Castilla La Mancha tras los malos resultados electorales sin haber logrado representación en la Cámara autonómica una gestora se hará cargo de forma interina del partido Toledo al Gómez

Voz 5 02:15 dimisión en bloque del Consejo de Coordinación de Podemos en Castilla La Mancha el motivo son los malos resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas donde salieron de las Cortes regionales tras haber compartido Gobierno con el PSOE estos últimos dos años el secretario regional José García Molina ya ponía su cargo a disposición de sus compañeros en la noche electoral mientras tanto se suceden denuncias de falta de transparencia por ejemplo de la Asamblea del Círculo de Podemos dicen que han secuestrado las redes internas del grupo así como vetado la convocatoria además asambleas bajan las aguas muy revueltas en una federación la de Podemos en Castilla La Mancha que el propio Pablo Iglesias puso como ejemplo en campaña electoral de lo que debería ser un gobierno central de coalición con el Partido Socialista

Voz 1018 02:57 hora doce y dos minutos la ministra de Economía Nadia Calviño se desmarca del informe del Banco de España de esa crítica a quienes no ahorran sobre todo a las rentas más bajas dice la de Calviño compre los mileuristas no es que no ahorren porque gastan demasiado es que con mil euros quizá no da para mucho más

Voz 0394 03:12 es indudable que si uno no puede llegar a final de mes pues no puede ahorrar y por eso tenemos que asegurarnos de que el crecimiento económico llega a todos y que las personas más vulnerables ven mejorada su situación económica y que pueden empezar a tomar decisiones tanto de emancipación por lo que se refiere a los jóvenes como de consumo y ahorro por lo que se refiere a las personas con más edad

Voz 1018 03:34 el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos advierte de los peligros para la estabilidad financiera si el crecimiento se debilita como consecuencia la guerra comercial entre Estados Unidos y China hoy mismo el fabricante de telefonía Juan huella ha solicitado a la justicia norteamericana que declare inconstitucional la prohibición de vender sus productos ante la falta de pruebas de que esa marca suponga una amenaza para la seguridad el miedo vuelve a los mercados con caídas en las bolsas europeas el Ibex pierde entorno a uno y medio por ciento

Voz 6 04:00 a de Guindos alerta precisamente de la bola

Voz 1018 04:02 dada de los mercados corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 04:05 la incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales ya ha contribuido a las fluctuaciones de los mercados financieros por lo que según ha explicado el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos la desaceleración del crecimiento económico es ahora el principal desafío en su Informe de Estabilidad Financiera el Banco Cetral augura que si la economía crece más débil de lo esperado y los conflictos comerciales intensifican podría producirse una mayor caída de los precios de los activos al mismo tiempo podría resultar más caro para los países de la zona euro altamente endeudados y con grandes déficits fiscales obtener dinero en el mercado de capitales

Voz 2 04:43 de economía a pie de calle miles de Agricole

Voz 1018 04:45 Torres olivareros se manifiestan por el centro de Jaén para protestar por sus escasas ganancias por el bajo precio de la aceituna delante José Gómez

Voz 7 04:54 son alrededor de cinco mil los agricultores que claman ahora

Voz 4 04:57 mismo contra los injustos precios del aceite de oliva

Voz 7 05:00 las organizaciones agrarias UPA COAG Asaja además de Oliva y también la Federación Española industriales fabricantes de aceite Cooperativas Agro alimentarias son los convocantes ha habido momentos de tensión cuando agricultores intentaban acceder a la Subdelegación para poder llevar a

Voz 6 05:13 buen término sus reivindicaciones quieren que las a mí

Voz 7 05:15 estaciones consideren esta bajada de precios injustificada como una cuestión de Estado se solicita la revisión de los precios para el desencadenamiento también del almacenamiento privado aceites insiste en la necesidad de una autorregulación del sector a través de la extensión de norma de la interprofesional del aceite oliva y que se deje maltratar en los lineales a un producto saludable que es hilar de la dieta mediterránea en los que

Voz 1018 05:35 cita habitual cada miércoles Oviedo Premios Princesa de Asturias hoy es el día de Ciencias Sociales parece que esta vez no ha habido demasiadas sorpresas Silvia

Voz 0391 05:42 en tiempos de grandes desafíos el Premio Princesa de Ciencias sociales es finalmente como ya había adelantado ayer alguno de los miembros del jurado para el socio luego demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes un referente en el estudio de las migraciones portes lleva cuarenta años investigando las sus trabajos han servido de hecho para entender mejor las adaptaciones de los inmigrantes en sus países de destino por tanto el premio de este año se va para uno de los estudiosos de los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas las mil aviones

Voz 1018 06:14 ya con Isabel Quintana a Carlos Cala a esta hora comienza la Reunión

Voz 0824 06:16 la Mesa del Senado para estudiar la suspensión de Raúl Romeva senador electo de Esquerra que esté en prisión preventiva está previsto que también les suspenda como ya hizo la Mesa del Congreso con los otros cuatro políticos independentistas presos

Voz 8 06:27 juicio al proceso independentista el tribunal ha empezado a ver los vídeos del uno de octubre propuestos por las defensas con los que intentan demostrar que fue la policía la que ejerció la violencia sobre los votantes y que por tanto no hubo rebelión

Voz 0824 06:38 Comisiones Obreras va a denunciar ante la Inspección de Trabajo la empresa Iveco por no activar el protocolo contra el acoso sexual que sufría una de sus empleadas que se suicidó la semana pasada después de que sus compañeros compartieron un vídeo íntimo que se había grabado en

seguimos

Voz 4 07:03 todo se oye le parecía interesante y me parece creíble y me parece

Voz 1995 07:29 para hoy con Toni Garrido voy a contar un chiste van dos equipos de Londres se citan en Bakú capital de Azerbaiyán sin vuelos directos entre las dos ciudades para jugar en un estadio de casi setenta mil espectadores y un país sin tradición futbolística sin apenas aficionados entre los dos equipos es un chiste en la final de la Europa League la segunda competición de importancia del fútbol europeo que esta noche enfrenta esta noche al Arsenal y al Chelsea las mismas puertas de jugar esa tenían se quedó el Valencia lo cual no impide que esta noche esté presente allí me de las voces más reconocidas y prestigiosas del periodismo deportivo valenciano Pedro Morata jefe de deportes de la cadena SER en Valencia muy buenos días hola qué tal Toni buenos días encantado de saludarte Tobias esto alguna vez en Bakú

Voz 6 08:15 no no no la verdad que no ya me puse a mirar cómo era la ciudad y que por cierto es muy bonita me me habían avisado ya efectivamente así es y me puse a mirar cuando existía la posibilidad que el Valencia jugará la final aquí que estoy seguro que habría muchísimo más color pero muchísimo más en las calles de de Bakú Kuçi hubiese jugar al Valencia la final de la Copa del Rey que de la la el color que estoy viendo aquí no ha sido fácil llega el Valencia no no no esto es es muy complicado te puedo contar el viaje que hice yo para venir desde España desde Valencia Hay que no hay vuelos directos y tampoco los hay desde desde Londres a mí el trayecto completo para venir desde Valencia me ocupó aproximadamente unas doce horas saliendo de Valencia a la una y media de la tarde y llegando a Bakú a las tres cincuenta y cinco hora local aquí son dos horas más me refiero de la madrugada aquí son dos horas más que en España los aficionados londinenses no tienen vuelos directos tampoco tienen que hacer escala los huy los vuelos cuestan un pico y vuelta vamos

Voz 1995 09:14 vale entonces así de Valencia hasta dónde

Voz 6 09:18 fui Valencia Moscú cuatro horas cuarenta y cinco minutos de vuelo y estuve tres horas y media de escala en Moscú y luego por la noche salí a las veintitrés cincuenta para llegar a las tres cincuenta y cinco de la madrugada aquí a Avacu que prácticamente una hora después ya estaba amaneciendo aquí a las cinco de la madrugada ya está amaneciendo

Voz 1995 09:41 hasta ahora vais a los de la seres ahora ya está en es ahora sí la hoy más a los de El Larguero casi también bueno hasta ahora están levantándose para preparar el problema donde ha habido mucha polémica con el reparto de las entradas han dicho aficionados de unos y de unos y otros

Voz 4 09:58 he visto pero poquísimos hay ayer tarde al salir

Voz 6 10:01 arde el del entrenamiento del Chelsea del Arsenal de las ruedas de prensa de de Unai Emery de Sari hizo una foto porque me llamó la atención había aproximadamente no más de cuarenta aficionados del Chelsea esperando la llegada del autobús de los jugadores del Chelsea para poderlos saludar a la entrada de el Estadio Olímpico de Baku y le hizo una foto porque lo compare con Sevilla absolutamente y poblada conquistada diría yo por aficionados fundamentalmente del Valencia también del Barça en la final de la Copa del Rey sea llamó mucho la atención vi cuarenta aficionados del Chelsea en el entrenamiento el Chelsea del Estadio Olímpico y luego por la noche salía a cenar IBI pues sueltos en un par de restaurantes disueltos ocho diez doce aficionados del Arsenal pero esto en manadas por la calle con camisetas etcétera no no no no hay color en la ciudad de la final me imagino que luego vendrá más

Voz 1995 10:56 el equipo británico con larga tradición y con con ansias de conseguir necesitados casi de conseguir un título este año las entradas muy mal repartidas hay setenta mil esta noche hubieran setenta mil espectadores el partido cuentas ha repartido la UEFA cada club Pedro

Voz 6 11:13 sí mira Toni la UEFA es muy es muy restrictiva informativamente hablando sobre estos asuntos porque claro si les sale mal la final o va poca gente a los clubes deben entradas ellos eh a nivel de imagen todo es está todo vendido doce claro claro entonces ellos son muy restrictivos en la información por ejemplo yo te dicen que creen que va a haber sesenta y dos mil espectadores de los sesenta y ocho mil quinientos que tiene el Estadio Olímpico de de Baku que por cierto es precioso es muy bonito una obra arquitectónica realmente eso es lo que dicen ellos las entradas cuestan o costaban entre treinta y ciento cuarenta euros en su momento para los aficionados la UEFA dice que repartió seis mil entradas para cada club pero en ningún modo confirman si las entradas las han consumido todas los clubes con sus aficionados o han devuelto informativamente hablando a una creencia general que no se puede contrastar con la UEFA insisto porque ellos ocultar esta información que el Chelsea habría devuelto unas cuatro mil entradas que el Arsenal habría devuelto unas dos mil quinientas entradas esto serían de las doce mil que habrían repartido a a los clubes el resto son compradas por ámbito hay mucha gente por ejemplo en la Comunidad Valenciana que había comprado entradas por si el Valencia juega la final yo las he visto esta mañana en Internet ofreciendo las eh a la venta por si alguien las quería

Voz 1995 12:35 pero cómo lo vamos a poder comprobar esta noche si ustedes van a poder vivirlo aquí después despejar esa incógnita ya hablamos de fútbol eras la ciudad de Madrid ya saben ustedes que acoge el próximo sábado la final de la Champions entre el Tottenham y el Liverpool le recordamos a nuestros oyentes que la Cadena SER es la emisora oficial de la UEFA Champions Festival Madrid dos mil diecinueve el evento que llenan las principales plazas del centro de la ciudad con motivo de esa gran final incluyendo un estudio de radio hemos puesto así a todos los largos a tenías que haberlo Pedro un estudio maravillosa en el centro de la plaza Mayor de la capital que eso es canela fina Pedro Morata con gente exigente goles y como sea la emoción del partido de esta noche la tendremos con uno de los mejores con Pedro Morata un placer compañero cuida de mucho muchas gracias un abrazo y coge para la vuelta vete ya pero

Voz 4 13:22 me encanta lo que sea porque si si si quieres te la cuento me vuelvo después

Voz 6 13:26 partido a las cinco de la madrugada hora de aquí que son tres de la madrugada hora española llegaré mañana si Dios quiere a las dos y pico de la tarde balear

Voz 1995 13:35 pero bueno está sirviendo es que no llegan ya vamos tirando así por lo que sea retrase llamándome la maleta tú ya sabes un abrazo

Voz 2 18:26 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 18:29 ya antes de acabar nos haremos algunas preguntas Nos deja el día bueno es probable que los jugadores directivos españoles implicados en la trama de amaños de partidos Le digo que se hayan dado cuenta ya de que no era una buena puesta esa los resultados electorales del pasado domingo de Podemos han pasado de que Pablo Iglesias pida un ministerio ha sido un misterio lo que pueda pedir lo que nubla el criterio del veinte por ciento de la población española que considera que el tabaco no es nocivo para la salud el Banco de España en lugar de recomendar a las familias españolas que ahorren no sugiere a las empresas que paguen más a sus empleados por último que pretende el Rey emérito Juan Carlos I al cerrar su vida pública el domingo en una plaza de toros salir por la puerta grande lo que la enfermería no nos vamos hablemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces