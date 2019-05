Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno saludos qué tal están muy buenos días hay mañanas en las que los movimientos políticos producen cansancio o indignación y mañana las en las que nos decimos que ojalá tuviéramos que empezar hablando de bronca política de negociaciones y de líos porque esta mañana tenemos que empezar con algo muy distinto e irreversible un accidente brutal de tráfico en Vigo en el que han muerto tres chavales tres menores de diecisiete años y hay dos más entre ellos el conductor en estado grave qué sabemos de cómo ha sido el accidente Radio Galicia Luis Pardos días

Voz 0125 00:57 es días sucedió en la autopista AP nueve a la altura del barrio de Tel poco después del puente de Rande a las nueve y cuarto de la noche el coche en el que viajaban los cinco jóvenes es salió de la vía en una curva primero se fue contra el guardarraíl después chocó contra un pilar para acabar volcado en la mediana los fallecidos son dos chicas vecinas de Redondela otro joven del Concello de Pazos de Ben todos iban en el asiento trasero del vehículo el conductor de dieciocho años y el acompañante de diecisiete como los fallecidos resultaron como decías heridos de gravedad todos son alumnos del mismo instituto les decía que vendí

Voz 1727 01:26 todos los días que empezamos con lo que viene ahora con las batallas políticas es jueves treinta de mayo y las negociaciones para formar gobiernos locales y autonómicos han dado un giro espectacular en las últimas horas en Barcelona y Madrid no sabemos a qué puerto llegarán pero sí que pueden cambiarlo todo esta mañana viene a Hoy por hoy Íñigo Errejón en una entrevista en el diario punto es anuncia que Mas Madrid está dispuesta a negociar con PSOE y Ciudadanos con tal de evitar que Vox Man de la capital

Voz 0799 01:59 a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que el humor les gusta más sino elegir dentro lo posible a veces lo que ayuda a paliar más los daños o a intentar mejorar mejorar la vida de la gente o en este caso que siempre empeore menos

Voz 1727 02:17 claro que el primero que agita el tablero quién da un golpe en la mesa para romper con la dinámica de frentes es Manuel Balsa el político que consiguió su seis concejales conciudadanos se los ofrece a Ada Colau sin nada a cambio con tal de que el independentismo no gobierne Barcelona

Voz 3 02:34 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginarias es el momento de hacer gestos de responsabilidad para colado Jaume Collboni nosotros

Voz 1727 02:49 la oferta pone a todo el mundo frente a sus contradicciones un comunicado de Ciudadanos asegura que ellos están dispuestos a apoyar al socialista Collboni pero no a Colau Colau pues la alcaldesa guarda silencio su número dos Joan Subirats habla de no pactar con Valls aunque Valls no ha pedido pactar

Voz 4 03:07 agradecemos digamos su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él es un acuerdo de gobierno

Voz 1727 03:16 Valls recordemos no ha puesto ninguna condición previa sobre el juicio del proceso Aimar Bretos buenos días

Voz 0456 03:22 buenos días se confirma la noticia que avanzó la Cadena Ser

Voz 1727 03:25 la Fiscalía mantiene la acusación de rebelión para los acusados del pluses en sus conclusiones definitivas

Voz 0027 03:30 así pide veinticinco años de cárcel para Oriol Junqueras además reclama expresamente que ni Juncker a los demás líderes en prisión provisional puedan acogerse al tercer grado penitenciario hasta que cumplan la mitad de la pena que se les imponga si son condenados

Voz 1727 03:43 en Israel habrá repetición de elecciones porque este hombre Netanyahu no ha conseguido armar una mayoría de gobierno serán

Voz 0027 03:52 las elecciones el diecisiete de septiembre la Cámara aprobado su propia disolución así que ningún otro partido puede tratar de formar una mayoría alternativa

Voz 1727 03:59 yo a esto porque puede inaugurar una etapa en la que mentir en campaña electoral no salga gratis incluso penalmente en Reino Unido el favorito para suceder a Theresa May el exministro exalcalde Boris Johnson tendrá que sentarse en el banquillo por sus mentiras durante la campaña del referéndum del Brexit

Voz 0027 04:17 se enfrenta a tres cargos de mala conducta en cargo público por haber dicho que Reino Unido enviaba cada día cuatrocientos millones de euros a Europa un dinero que según decía Johnson

Voz 5 04:26 la ONU panes quince incluso chats pues su piso por hispanos poco alguien

Voz 0027 04:34 se dedicaba después a pagar corridas de toros en España

Voz 1727 04:41 en los deportes cuatro futbolistas españoles sumaron anoche un nuevo titulo europeo Sampe buenos días

Voz 1161 04:46 buenos días Pepa el de la Europa League con el Chelsea se impuso cuatro uno al Arsenal de My American no pudo sumar su cuarta Copa a las tres conseguidas con el Sevilla rompiendo además una racha de veinticuatro eliminatorias consecutivas con victoria en la competición campeones Kepa Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro que marcó un gol otro lo hizo Giroud dos Hazard en la próxima semana será presentado por el Real Madrid Pedro y la posible salida de pasar si realmente al final

Voz 6 05:07 se va para el Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grandísimo

Voz 1161 05:10 con la intención como digo de de este presentarlo por parte del Real Madrid alberga la próxima semana

Voz 1 05:17 fueron unos Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días hasta el domingo el sol va a lucir en todo el país tiempos radiante

Voz 0978 05:24 de vez en cuando algunas nubes o bancos de niebla en puntos costeros tanto del Cantábrico como de Atlántico y el Mediterráneo pero igualmente muchas horas de sol en estos sectores y temperaturas máximas cada día que pase un poco más altas de manera que el fin de semana acaban haciendo calor en prácticamente todo el país durante las noches todavía refrescar con facilidad como pasa ahora mismo hay que abrigarse un poco después el sol calentará con máximas de veinticinco a treinta grados en la mayor parte de poblaciones alrededor de los veinte en el Cantábrico de los treinta y cinco en Extremadura y el Valle del Guadalquivir

Voz 1322 05:57 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras como el aspirador ciega suelos bis el cross web diseñada para aspirar fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada hallen la mitad de pie

Voz 7 06:11 porque lleva a que un aspirador Figa suero Space el cross voy por sólo doscientos noventa y nueve euros con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 8 06:19 se acerca el veranillo por fin estas organizando ese pedazo de viaje y en el mercado de Alí tenía

Voz 7 06:24 hemos los frescos más frescos al mejor precio como las

Voz 9 06:27 sandía a cero con setenta y cinco el kilo a esta semana por ciento ahorrando y eso que la vida te pille preparados Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 10 06:35 hablo

Voz 11 06:40 trampa Damon

Voz 12 06:43 de ese

Voz 13 06:51 sí sí

Voz 12 06:55 os hombre

Voz 1727 07:07 esto que escuchan es el pregón de los caramelos y el pregonero que canta es Francisco Contreras más conocido como El Niño de Elche un artista heterodoxo que esta mañana viene a Hoy por hoy a presentar su nuevo disco David de la Fuente buenos días hola Pepa buenos días seguro que sí

Voz 0456 07:25 The Late reta conocen a este artista nuestra jefa de Cultura Pepa Blanes de Elda lo conoció de pequeña en su grupo de amigos en sus primeros comienzos nuestra compañera Aisa Villar de Requena ha estado también en algunos conciertos y quien les habla va a estar justo dentro de una semana de vacaciones en la te reta de pregón en pregón entre moros y cristianos buenos días a todos y todas

Voz 2 07:45 no

Voz 15 07:45 te borro estrechar vacaciones Cogul separada anticipo el niño del semana

Voz 0456 07:53 cerrar este Hoy por hoy en el que contamos antes con Celia Montalbán para repasar la representación de mujeres en las elecciones del domingo entre otros asuntos una hora antes a partir de las diez de las nueve en Canarias queremos profundizar en esa advertencia que les lanza vamos ayer como estamos perdiendo la batalla en España contra el tabaco cada vez hay más fumadores hoy vamos a contar con algunos de ellos y también con ex fumadores que ayuden a dejar de fumar a los que fuman en Francia leo estos días que ha bajado tanto el número de fumadores como sube el número de personas que va P I esto también conlleva riesgos para la salud ya sólo me queda anunciarles que además de Errejón entrevista que algún terrenos reclamaba ayer en redes sociales además vamos a llamar en tiempo de tertulia al alcalde de Sevilla Juan Espadas

Voz 1275 08:37 yo chip Feli contenta a quién no está tan feliz

Voz 0456 08:40 esta como el alcalde de A Coruña el saliente Xulio Ferreiro

Voz 16 08:42 marcho sendos en esencia

Voz 0946 08:45 comer su patrimonio

Voz 16 08:47 las mismas amistades ellos mismos costumbres

Voz 0456 08:50 Vine a quién ni ríen y llora de momento a Cuca Gamarra miembro del comité negociador de pactos del partido

Voz 1727 08:56 popular Cuca dejarse el pabellón muy alto bien interesante saber qué opina Cuca Gamarra de los últimos movimientos que se están produciendo tanto en Barcelona como en Madrid pregunta para los oyentes debe Ada Colau aceptar los votos de Manuel Valls para evitar que el independentismo gobierne Barcelona debe Más Madrid apoyar cualquier otro pacto por ejemplo un pacto entre PSOE y Ciudadanos para evitar que Vox sea determinante para gobernar Madrid

Voz 0456 09:28 antes de que Esther Palomera Enric Juliana hay José María Calleja respondan a esta pregunta a Pepa Bueno tienen ustedes el nueve uno cinco dos las dieciséis sesenta y el whatsapp para responder el seis tres ocho XXXI XXXIV sesenta

Voz 1727 09:40 si además quiere Dani que nos hablen ustedes del vicio de fumar

Voz 0456 09:43 del vicio de fumar con cuéntenos au cuente le a los fumadores como dejar de fumar y otra advertencia sobre salud que vamos ampliarles enseguida la comida basura que multiplica las posibilidades de muerte prematura cuéntenos cuál es su comida basura favorita esa a la que no pueden resistirse de vez en cuando y si no la tienen como Haimar pues no se moleste con nueve alguna han calado a las dieciséis sesenta whatsapp seis se echó XXXI treinta y cuatro sesenta

Voz 15 10:11 mira mira pero como te déjate engañar como te dejas engañar

Voz 0027 10:15 Alex

Voz 1727 10:18 que acabo de ver tomando lechuga siguen más lejos

Voz 1 10:20 ya déjame seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:24 Nacho Sánchez y Roberto Mahan en la técnica Jordi Fábrega en la producción

Voz 0946 10:27 esta noche en El Larguero todo el deporte

Voz 7 10:30 además contamos con tu opinión

Voz 17 10:32 debate de los jueves podéis participar entrando en nuestras redes sociales y por supuesto escuchando El Larguero te esperamos desde las once y media de la noche una hora menos en Canarias en Larguero con Manu Carreño

Voz 2 10:51 en la Cadena SER

Voz 0027 10:57 es un movimiento imprevisto importante que pone patas arriba la negociación para el futuro Ayuntamiento y Comunidad de Madrid Íñigo Errejón les plantea un pacto a PSOE y Ciudadanos para evitar que la ultraderecha de Vox tenga la última palabra en la composición de los gobiernos municipal y autonómico en Madrid Errejón va a estar aquí a las nueve de la mañana en Hoy por hoy el vamos a ver ver si ese pacto que él plantea se traduce en que los concejales y diputados Más Madrid están dispuestos a abstenerse para hacer alcaldesa a Villacís presidente autonómico a Gabilondo con tal de quitarle a Vox cualquier poder de decantar mayorías Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 11:32 buenos días ha habido contactos con el PSOE y conversaciones cruzadas conciudadanos dice rejón y más Madrid ahora mismo está dispuesta a toda costa evitar que el PP presida otros cuatro años más la comunidad Vox entre el Gobierno de la Puerta del Sol Errejón prefiere

Voz 0799 11:44 al menos a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un Gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que les gusta más sino elegir dentro de lo posible a veces lo que ayuda a paliar más los daños o a intentar mejorar la vida de la gente o en este caso al que se empeore menos

Voz 1275 12:03 no explica Errejón cómo sería ese acuerdo tiene claro que Carmena debe ser la alcaldesa porque es la más votada pero no se cierra tampoco aquí a que se puedan apoyar otras opciones bajo la misma premisa Carmena después de que la noche electoral lo diera todo por perdido ayer no descartaba continuar al frente del Ayuntamiento

Voz 7 12:18 claro eh la candidatura

Voz 8 12:21 en el que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir al día la

Voz 1275 12:35 hay permitiría que Carmena siguiera sin hoy otra alternativa que logre mayoría pero hay otra opción que Begoña Villacís de ciudadanos sea la alcaldesa y ojo porque el PSOE no descarta esa posibilidad Pepu Hernández

Voz 18 12:44 CIU no hay absolutamente nada estamos a la espera también de todas formas no nos toca a nosotros conocernos en este momento lo que sí es cierto es que estamos trabajando en esa línea para tratar de conformar una mayoría equilibrada que creo que necesita Madrid si una mayoría de progreso

Voz 1275 12:58 Mario está muy abierto la derecha suma pero ciudadanos tienen ahora mismo la llave para evitar que Vox si el PP gobiernan juntos

Voz 0027 13:03 es Laura hay en Barcelona quién también ha ofrecido sus votos a cambio de nada con tal de evitar lo que él considera un mal mayor es Manuel Valls se compromete a apoyar la investidura como alcaldesa de Ada Colau con la que tiene enormes diferencias ideológicas y a la que atizó pero bien además políticamente en campaña se compromete a hacer la alcaldesa sin pedir nada a cambio con tal de que Barcelona no termine gobernada por los independentistas Joan Bofill bon día con esta decisión de Valls el lo ha terminado de enfrentar conciudadanos Ciudadanos no quiere saber nada ir Colau no ha contestado todavía

Voz 0931 13:34 es está dispuesta a ser alcaldesa con esos votos y Manuel Valls ofrece sus seis concejales sin condiciones para evitar uno de los objetivos que defendió durante toda su vida

Voz 0027 13:42 España evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista todo el mundo

Voz 3 13:46 se ha de hacer un esfuerzo la política en el mejor sentido de la palabra es muy a menudo escoger la solución menos mala

Voz 0931 13:58 pese a que el partido que da apoyo a su candidatura Ciudadanos ya ha dicho que no está de acuerdo que optan por hacer alcalde a Collboni que es la tercera fuerza el ex primer ministro francés abre puerta abre la puerta a dejar que Colau sea alcaldesa metiéndole presión ahora tiene que elegir entre apoyar al independentismo o recibir el apoyo de la derecha vinculada Ciudadanos su número dos Joan Subirats decía esto

Voz 4 14:18 no hemos tenido ninguna conversación con Weitz no agradecemos digamos a su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él el un acuerdo de gobierno

Voz 0931 14:30 es decir no van a negociar un acuerdo de gobierno con Valls pero sí el que era abstenerse o votar a favor pues no le van a decir que no siguen pensando que les perjudica más de las dos opciones así que el entorno de los comunes en estas horas está con una auténtica discusión interna sobre qué hacer

Voz 0027 14:46 sí lo hemos escuchado a Errejón planteando esa oferta de un acuerdo al PSOE y Ciudadanos hay algo que también desvela Errejón en esa entrevista con el diario punto es es que a él le han echado ya del grupo D la dirección de Podemos y por lo tanto el se considera ya fuera completamente del partido en consecuencia descarta aspirar a liderar Podemos cuando se celebre Vistalegre III asegura Errejón que lo que él pretende es crear una coalición federal de este Más Madrid con otras fuerzas Terry

Voz 0978 15:15 quería les Rafa Muñoz buenos días buenos días Errejón apuesta por llegar a acuerdos con otros partidos de izquierda en un futuro crear un espacio donde quepan

Voz 0799 15:22 los Madrid tendrá que entenderse con más fuerzas políticas SAR tendrá que aliarse con Compromís en Valencia tal vez con los comunes en Barcelona el espacio progresista es un espacio muy amplio hoy muy fragmentado hoy en una situación un poco de duelo que se tendrá que recomponer y nosotros tendremos que tener con todos

Voz 0978 15:38 en una entrevista con Monedero Pablo Iglesias ha vaticinado que Errejón terminará en el PSOE lo ha dicho eso sí sin citarla el directamente

Voz 19 15:46 porque habrá otros sectores que legítimamente quieran construir la nueva izquierda ya lo hizo en su momento alguien muy inteligente como Diego López Garrido Cristina Almeida que construyeron el partido de la nueva izquierda después legítimamente decidieron integrarse en el Partido Socialista ya veremos en el futuro en qué partido acaba cada uno

Voz 0978 16:03 Iglesias que ha criticado duramente Errejón ya Carmena por crear Más Madrid

Voz 19 16:07 cuando no ponemos proyectos personales por delante de proyectos colectivos tenemos más posibilidades de ganar yo sentí mucha vergüenza cuando escuche a Manuela Carmena decir no el problema de los desahucios no son los bancos el planteamiento de que ese jodas los taxistas o hay que gobernar para las clases medias y a la gente de los barrios humildes pues ya veremos bueno pues al final lo que ha ocurrido es que la gente de los barrios humildes ha sido determinante

Voz 0978 16:28 el líder de Podemos ha vuelto a insistir en un gobierno de coalición con el PSOE

Voz 0027 16:32 sí en pleno debate interno de Podemos sobre por qué han obtenido unos resultados tan malos en las últimas elecciones en las generales perdieron más de medio millón de votos en las autonómicas y municipales de este domingo más de ochocientos mil votos ante este debate interno por semejante derrumbe Ésta fue la lectura que hicieron anoche Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero en esa entrevista en público Televisión

Voz 20 16:54 has aguantado muy bien en las elecciones después los territorios no han aguantado bien es decir que cuando regresase de de tu permiso de paternidad aumentaron las encuestas aquellos debates no donde todo el mundo te dio claramente por ganador aunque te quieran echar la culpa en la culpa será de los territorios que no han sido capaces de aguanta

Voz 19 17:10 el secretario general tiene la responsabilidad siempre

Voz 2 17:13 no se puede decir no como

Voz 19 17:15 el secretario general se presenta a las generales hacen buenos debates tenemos un resultado que no es bueno pero mucho mejor que las expectativas y luego sin embargo en las siguientes elecciones con otros candidatos va mucho peor el secretario general no tienen ninguna responsabilidad no yo siempre tengo la responsabilidad y lo tengo que asumir como tal a partir de ahí nosotros no hemos sido capaces de construir una organización con la suficiente implantación territorial tenemos que hacerlo y tenemos que ser un partido mejor implantado y tenemos que ser una fuerza política que no solamente funcione muy bien en los debates de las elecciones generales no podemos ser autocomplaciente hace falta tener una organización preparada para hacer campaña tener más cuadros preparados para gobernar hace falta tener más implantación territorial

Voz 0027 17:57 seis y dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias el Parlamento Europeo impidió ayer que Puigdemont su ex conseller también huido Toni Comín entraran en la sede de la Eurocámara pretendían coger allí una acreditación temporal de su condición de eurodiputados electos pero allí en el Parlamento Europeo les dijeron que no que hasta que no vengan a Madrid en la Constitución española ante la Junta Electoral Central no tienen nada que hacer allí en el Parlamento Europeo el Gobierno español ha trasladado a la ONU suma estar por el informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que critica la prisión provisional de la cúpula del proceso es el grupo de trabajo contra la detención arbitraria que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha elaborado un informe criticando la prisión preventiva de Yunquera de Sánchez de acusar basándose en argumentar independentista pura y dura Aida Bao buenos días

Voz 0137 18:50 buenos días el Gobierno español ve especialmente grave este informe porque podría ser interpretado como una interferencia en el juicio del pluses desde el Ejecutivo consideran que los redactores del informe no saben los delitos de los que están acusados los políticos presos no tienen en cuenta la independencia judicial porque además de pedir la liberación de Yunquera Cuixart y Sánchez afirman que es legal en España la convocatoria de un referéndum rupturista al conocerse el informe el presidente Torra ha vuelto a pedir que se deja en libertad a los independentistas

Voz 0027 19:15 a la vista da la decisión bruta Traballo sobrado tensión arbitrarias daba Seychelles unidas

Voz 0137 19:20 eh reclamando la la Fiscalía que retire todas las acusaciones la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha recordado la diferencia entre un informe no vinculante y una resolución resolución judicial refiriéndose a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha avalado al Constitucional por suspender el pleno del Parlament de Cataluña en el que Puigdemont quería declarar la independencia entre

Voz 0376 19:38 Munar no un informe un Tribunal de la Unión Europea ha dicho absolutamente claro lo que representa esta democracia la solvencia del Estado español como Estado de Derecho no es un informe ha sido una sentencia eso vale más que cualquier cosa

Voz 0137 19:53 Moncloa pide a los responsables del informe que refuercen el rigor la independencia y la ecuanimidad estén alerta ante los intentos de manipulación y desinformación dicen a los que puedan ser sometido

Voz 0378 20:02 dos

Voz 21 20:08 en Hoy por a través del whatsapp menos una nota de voz al seis XXXVIII XXXI treinta y cuatro sesenta y seis cuentan lo que quieras

Voz 22 20:22 la Cadena SER presenta el placer de escuchar al cumplir las tres años matiza ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 23 20:35 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 7 20:48 una vez que lo hubo leído agua hago memoria todas las recetas

Voz 22 20:53 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntó él maldito libro

Voz 24 21:06 n de malo en la televisión te hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas Key ahora bien es pidiendo un libro

Voz 7 21:12 te lo estás echando a perder oreja de la tarde del día en que se negó a comprarle un rito Matilda salió sola y se dirigió a la Biblioteca Pública del pueblo al llegar se presentó a la biblioteca a la señora Phoenix le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña sin que la compañera en ninguna persona mayor le dio la vida

Voz 22 21:36 dónde están los libros infantiles por favor pregunto

Voz 25 21:40 aquí en la espaldas más bajas dijo la señora Félix quieres que te ayude a gustar uno bonito con muchos dibujos

Voz 24 21:48 dijo Matilda creo que para

Voz 26 21:49 Mari Carme la Sala Matilde

Voz 25 21:53 Roldán en mil novecientos ochenta y ocho y rehenes en el plan de escucha

Voz 27 22:00 Many Boney Shen picores los Nacha allí

Voz 28 22:07 sigue temblando si vas a Caiwza

Voz 26 22:19 por otro vídeo de vivir la vida de la actualidad al último

Voz 2 22:24 bueno de lunes a viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 7 22:32 lo Marcos síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 26 22:39 los sábados a la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en tonos Llodio noto aquí no lo sé no lo sé no saben lo que hacen no sólo los alguien lo saben que publicó días apenada Berto Romero y Andreu Buenafuente el progre

Voz 7 22:58 como en el que puede pasar los genitales masculinos

Voz 26 23:00 ante todo recuerdo que a unos niños hablan

Voz 2 23:08 en la Cadena Ser

Voz 30 23:11 hoy

Voz 2 23:11 hoy la Fiscalía

Voz 0027 23:14 con ficha en el caso de Verónica la trabajadora de Iveco que se suicidó este fin de semana después de que un vídeo sexual suyo antiguo empezar a pasar de teléfono el teléfono entre las más de dos mil personas que trabajan en esa fábrica de camiones de San Fernando en Madrid Mariela el herido

Voz 0137 23:29 la jefa de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado Elvira Tejada ha decidido intervenir en el caso ha pedido la Policía Nacional un informe sobre las causas y circunstancias del suicidio de la joven Verónica la investigación policial acaba de comenzar se centra en averiguar quién fue el primero que difundió el vídeo sexual y quiénes lo distribuyeron por el Whatsapp indudablemente tendrá que tomar declaración a compañeros y compañeras de Verónica sobre la tragedia reflexiona la secretaria de Estado de Igualdad en funciones Soledad Murillo

Voz 31 24:00 yo creo que tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy dolorosa y muy incómoda sea suicidado la hemos empujado techo el entorno por que el cuerpo de la mujer y la sexualidad concitó el interés tan malsano pensemos qué pasa con nuestras relaciones a efectos de fondo que tenemos que estar en vez de evitar que alguien haga eso la hemos empujado

Voz 0137 24:22 la dirección de Iveco sigue guardando silencio no da su versión de los hechos la empresa se niega incluso a responder a la denuncia de Comisiones Obreras que la acusa de no activar el protocolo para proteger a la empleada del acoso de sex Tin que sufrió

Voz 0027 24:36 el sindicato UGT va a denunciar hoy ante la Fiscalía de Barcelona el caso del repartidor del globo que murió atropellado este fin de semana ser Ryder como les llama la empresa no tenía relación laboral con la compañía sino que usaba la licencia de otra persona que sí trabaja para Globo el sindicato UGT considera que el modelo de negocio que fomenta la explotación laboral Rafa Bernardo

Voz 1762 24:55 la dirección confederal de UGT es decir la Organización Nacional es la que va a instar a la Fiscalía de Barcelona que investiga este caso ya denunciar a la empresa globo por delito contra los derechos de los trabajadores Gonzalo Pino ex secretario de Acción Sindical de UGT

Voz 0799 25:07 estaremos a la Fiscalía a abrir una investigación para llegar hasta verdadero responsable de ETA que corte cualquier modelo de negocio puramente especulativo y explotado que mata perjudica seriamente a los trabajadores ya está bien que lo haga accidente que se están produciendo nuestro país dos el muerto diario en nuestro país Serra sueñan con una multa administrativa ya es momento de hacer un planteamiento que es vaya por la vía penal y que paguen aquellos que producen muerte eh de trabajadoras en el país

Voz 1762 25:37 UGT quiere también que se abre el debate sobre la regulación de este tipo de plataformas y para ello pedirá una reunión al Ministerio de Trabajo la semana que viene

Voz 0027 25:49 sabíamos que la comida basura es malísima para la salud que puede llegar incluso a acortar la vida en casa de de exceso pero ahora varios estudios cuantifican ese riesgo con datos también de España en Navarra ha seguido la pista alimenticia de veinte mil personas durante una década y las conclusiones son muy alarmantes Javier Gregory las bebidas con gas los platos

Voz 0882 26:07 cocinados los productos cárnicos procesados suponen ya hasta el sesenta por ciento de la comida diaria que esa consumen muchos países del mundo según advierten estos dos nuevos estudios científicos sin embargo esta comida basura contiene altos niveles de azúcar grasa y sal y en cambio tienen un gran déficit de vitaminas y fibra por esa razón los alimento dos ultra procesados aumenten el riesgo de padecer obesidad colesterol alto enfermedades cardiovasculares como ataques al corazón y hasta algunos tipos de cáncer según los resultados de estas dos nuevas investigaciones realizadas con miles de voluntarios en Francia Brasil y España por ejemplo en el segundo de estos estudios investigadores de la Universidad de Navarra siguieron la evolución de casi veinte mil universitarios durante diez años Yeste fue el resultado consumir más de cuatro porciones al día de alimentos ultra procesados se asocia con un sesenta y dos por ciento más de riesgo de mortalidad en comparación con los universitarios que comían sólo dos porciones al día

Voz 0027 27:09 el Chelsea de los españoles sucede al Atlético de Madrid como campeón de la Europa League

Voz 1 27:14 buenos días Aimar levantando noche en Bakú su segunda Europa

Voz 1161 27:16 y con el cuatro uno al Arsenal campeones Kepa Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro que marcó otro gol otro más lo hizo Giroud dos de Hazard que la próxima semana será presentado por el Real Madrid el belga se despedía

Voz 1 27:26 ya hay fines de Goodbye creo que es un adiós pero en el fútbol nunca se sabe mi sueño era jugar en la Premier y hechos durante siete años en uno de los mejores clubes del mundo quizás ahora es el momento para nuevos retos lo harán oficiales

Voz 1161 27:42 pocas fechas porque está claro que por su parte ya está hecho

Voz 1 27:44 hay pinchó a creo que sí que es el final quiero nuevos desafíos como ya dije el año pasado después del Mundial pero entonces no ocurrió ahora depende de ambos clubes estoy a la espera Le pido a los aficionados que esperan lo verán en un par de días is sin reparo

Voz 1161 28:01 dos en reconocer su nuevo destino el Real Madrid

Voz 1322 28:04 el se disputará la Liga de Campeones el año que viene seguramente sin ti puede que te enfrentas al Chelsea con el Real Madrid de Zidane

Voz 1 28:13 eso espero como espero enfrentarme al Lille que también está en Champions pero jugar la Champions contra el Chelsea sería genial

Voz 1322 28:20 muchas gracias y enhorabuena como yo

Voz 1161 28:25 nuevo gol de Pedro como decíamos en una final sobre Hazard y su salida

Voz 6 28:28 la verdad es que todavía no él estaba pues muy confiado de que podíamos ganar de que podíamos hacerlo bien además el estado muy metido en el partido porque quería acabar también con este título no y cerrar la temporada la mejor manera posible lo ha hecho desde la mejor forma que sabe hacerlo marcando goles asistiendo por fallero Si jugando una gran final y yo creo que si realmente al final se va para el Madrid pues será una pena porque aquí perdemos un grandísimo jugador no

Voz 1161 28:50 muy superior al Chelsea en las Honda parte del arsenal de Unai Emery que no pudo

Voz 1157 28:52 sumar su cuarta Copa a las tres conseguidas con el Sevilla rompía

Voz 1161 28:55 la racha de veinticuatro eliminatorias consecutivas con victoria en la competición el técnico finalista en su primera temporada con el Arsenal pedía paciencia un proceso un proyecto recién nacido hoy se lamentaba de no disputar Champions la próxima

Voz 32 29:06 la sala estamos dolidos e hemos tenido dos buenas oportunidades para conseguir nuestro objetivo en la Liga que no lo hemos hecho al final Illa

Voz 1 29:13 sí afinamos muerto en la orilla en otros compinches

Voz 32 29:15 esperemos da un paso más

Voz 1161 29:17 y otra noticia que se confirmó en Bakú fue la elección de Luis Rubiales presidente de la Federación Española como nuevo vicepresidente de la UEFA desde que

Voz 33 29:24 no ha mostrado su confianza estamos en Corea apoyando estoy estoy contento creo que es muy bueno para el fútbol español

Voz 1161 29:30 por okupas de la operación Oikos por los presuntos amaños de partidos hoy está previsto que declare en el juzgado cinco de Huesca los seis detenidos dos de ellos Borja Fernández y Raúl Bravo sobre una supuesta reunión que tuvieron en el bar Corinto de Valladolid propiedad de Borja dos días antes del Valladolid Valencia como publica el diario El Mundo y dos más de fútbol hoy Sevilla y Betis podrían tener nuevo entrenador para la próxima temporada el Sevilla cerraría Lopetegui el Betis a Ruby ya han cerrado prácticamente su salida del español

Voz 1 30:03 son las seis y media a las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:12 Íñigo Errejón ofrece al PSOE y a Ciudadanos un doble acuerdo en Madrid para evitar que Vox y el PP entreguen el Ayuntamiento y en la Comunidad el líder de Más Madrid cree que lo normal es que la Alcaldía sea para Manuela Carmena por haber sido la más votada pero no se cierra a otras soluciones Rejón dice que la pelota está en el tejado de los naranjas de los socios que elijamos

Voz 0799 30:32 nosotros estamos tanteando la posibilidad de que pueda haber un acuerdo que tendrá que incluir el Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid pero hay muchos escenarios y en este caso quien se tiene que definir los ciudadanos

Voz 0027 30:43 nueve de la mañana estará Errejón aquí en Hoy por hoy intentaremos que concrete este anuncio que planteaba anoche en eldiario punto es esto en Madrid en Barcelona Manuel Valls ofrece sus seis concejales para que Ada Colau sea alcaldesa y evitar así que un independentista termine gobernando Barcelona Valls no pone ninguna condición ni siquiera entrar en el gobierno municipal

Voz 3 30:59 tenemos que evitar que era ciudad tenga un alcalde in depende

Voz 1 31:05 que cada uno asume su responsabilidad Jaume Collboni nosotros yo me comprometo a asumir las parte

Voz 0027 31:15 que me toca desde el equipo de Colau que en paralelo está negociando con Esquerra desde el que de Colau dicen que no han iniciado ninguna conversación con Valls pero no

Voz 6 31:24 eran si tienen intención de aceptar o no esos

Voz 0027 31:26 votos de Valls para una hipotética investidura de Colau Joan Subirats

Voz 4 31:30 no hemos tenido ninguna conversación con Weitz agradecemos digamos su buena disposición a votar ha colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él quiere un acuerdo de gobierno

Voz 0027 31:41 el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska se ha reunido con las empresas que hicieron el recuento de votos en las elecciones del domingo después de los fallos en el volcado de esa información unos fallos que llegaron incluso a darle la Alcaldía de Ibiza al PP cuando después de revisar los datos la Junta Electoral ha confirmado que va a ser para el PSOE Ana Terradillos buenos días

Voz 0125 31:59 buenos días el ministro Marlaska se reunió ayer con la cúpula de la empresa que se ha encargado del recuento electoral del veintiséis m para demandar que corrijan los fallos detectados en la web del Ministerio en ciudades y pueblos la reunión confirmada por fuentes de Interior tiene como objetivo que la empresa que ya tuvo problemas en las generales del dos mil quince subsane los fallos que aparecen en la web y aclaren el criterio que ha seguido a la hora de decidir la publicación de la información de este recuento Interior separa de todas formas los casos de Ibiza León Torrelavega Chipiona con el denunciado por la CUP en Barcelona que asegura que le restaron cincuenta y seis mil voto dos en el primer caso lo que dice el ministerios que ha sido un fan inhumanos similar al que ha pasado en otras ocasiones dicen que el error ha estado en el volcado informático Un volcado que se hace de forma manual en el que las personas que han participado han fallado en el caso de la CUP interior admite que hay números que bailan en la web porque la empresa que se ha encargado de este servicio con la que se reunió ayer ha utilizado un criterio de publicación de información sobre el recuento que ha dado lugar a interpretaciones erróneas y cuál es ese criterio según Interior que solamente se ha contabilizado a nivel provincial los votos que se traducen en escaños himno los demás y eso ha provocado errores

Voz 5 33:11 el tráfico Teresa Serrano buenos días buenos días hasta ahora en las vías madrileñas Aimar encontramos tráfico lento ya en los accesos a dos Torrejón esa foto Mann Fernando a cuatro Valdemoro y Pinto aparte dos Parla cinco y Campamento en Barcelona intensa la Ronda Litoral en Poblenou en sentido nudo Llobregat también intensa en sentido a la Ciudad Condal la dos en Castellón Girona en Bruño a la hace veinticinco está a esta hora la retirada de un vehículo obstaculizando la circulación en sentido Vic además a esta hora un camión averiado en Murcia la A treinta Sentido Albacete ocupa uno de los carriles ICREA crea tráfico muy intenso en Guipúzcoa en Andoain otra avería en la A uno crea circulación lenta en sentido Madrid

Voz 0027 33:50 gracias Teresa sol hoy en toda España suben las temperaturas

Voz 0650 33:55 cuando se puso la primera piedra de la mayor pinacoteca de España en la parcela de al lado sólo a día dos olmos recién sembrados uno Cáucaso llano el otro Minor un pino carrasco que no llegaba a la adolescencia y un ciprés veinteañero que ya apuntaba al cielo este jueves

Voz 7 34:12 lo celebramos con Miquel del Pozo los dos

Voz 0650 34:14 cientos años del Museo del Prado en el vecino Real Jardín Botánico sus bicentenario ex compañeros de viaje siguen dando sombra La Ventana con Carles Francino

Voz 0027 34:26 en la SER comprase un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 34:30 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instar al punto de recarga el se encarga de todo para que tuvo ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento Octavo Centenario de la unidad

Voz 34 34:52 Ciudad de Salamanca ser repuestas treinta litros más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibe cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis premios de carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también esta promotora hemos contado el cincuenta y seis palabras más información en Pepe te da más punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 26 35:15 en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:27 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias volvemos en la apertura de la Mesa de España en Vigo a Vigo donde esta noche ha ocurrido ese gravísimo accidente de tráfico que deja tres chavales muertos y otros dos heridos graves los cinco estudiaban en el mismo instituto de Redondela el coche en el que viajaba ha chocado contra la mediana de la autopista AP nueve cerca del puente de Rande Lara Capello Bos días

Voz 1271 35:53 pues días ha sido una salida de vía en la autopista a la altura del barrio vigués de Theissen una curva poco después de cruzar el puente de Rande en dirección a Vigo sucedió las nueve y cuarto de la noche el vehículo en el que viajaban los cinco jóvenes primero se fue contra el guardarraíl después chocó contra un pilar y finalmente volcó en la mediana los fallecidos son dos chicas vecinas de Redondela en del Concello de Pazos de Ben iban todos en el asiento trasero tenían diecisiete años el conductor de dieciocho años y el acompañante también de diecisiete han resultado heridos de gravedad fueron trasladados en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y al de Fátima además de Tráfico Policía Local el cero sesenta y uno fue necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar los cuerpos de dos de las víctimas Bieito Saray Sofía eran compañeros de instituto también los dos supervivientes el suceso

Voz 0137 36:41 ha causado conmoción en la localidad

Voz 7 36:44 es

Voz 1727 36:48 en Andalucía PSOE PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para desbloquear después de varios años la renovación de Canal Sur el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas al acuerdo se ha sumado Vox podría hacerlo también adelanta Andalucía Elena Carazo que unanimidad buenos días

Voz 0137 37:05 buenos días Pepa sí adelante a Andalucía de momento nos asomada al acuerdo porque considera que se trata de un mero reparto de sillones que no garantiza ni la solvencia ni la independencia de estos organismos el consejero de Presidencia Elías Bendodo les ha tendido la mano para que se sumen este acuerdo y se ponga fin a una situación que dijo no podía prolongarse más la ley que va a modificarse aquí en Andalucía para que los mandatos de los nuevos responsables de organismo hará que duden lo mismo que la legislatura marcándose el plazo máximo de un año para su renovación al finalizar ésta

Voz 35 37:36 desbloquear entre meses eh eh tema que llevaba ocho años en quizá pero que es una buena noticia habrá también el talante negociador de los grupos parlamentarios de la nueva actitud que hay en el Parlamento de Andalucía no creo que eso es una buena noticia en tres meses y medio de bloqueo lo que lleva ocho años enquistado y que lo hayamos puesto de acuerdo cuatro de los cinco grupos de momento no yo espero que el quinto también se

Voz 1 38:00 se sume el acuerdo propone Rafael Porras

Voz 0137 38:02 el director del Consejo de Administración de la RTVA Juande Mellado como director general del ente al frente de la Oficina del Defensor del Pueblo seguirá Jesús Maeztu y Antonio López en la Cámara de Cuentas Antonio Checa será el presidente del Consejo Audiovisual

Voz 1727 38:14 cuál es el empresario mexicano Alfonso and era conocido como el Rey de la cero ha sido detenido en Mallorca y enviado a prisión provisional hasta su extradición la justicia de México lo reclama por sobornar presuntamente políticos baleares Juan Antonio Bauzá Boon Díaz

Voz 1157 38:31 qué tal fue detenido el martes por la noche en el aeropuerto de Palma cuando estaba a punto de marcharse a Canadá en su país enfrenta diferentes delitos como blanqueo y corrupción por causar según la Fiscalía un grave daño patrimonial a la empresa Petróleos Mexicanos sobre él pesaba una orden internacional de detención por presuntas irregularidades en la compra venta de una petroquímica por quinientos millones de dólares desde los juzgados de Palma declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que decretó para él prisión provisional sin fianza el empresario rechazó la extradición

Voz 1727 39:00 la Fiscalía de Menores investiga un vídeo en el que varios chavales de un instituto de Granada juegan a estrangular se hasta quedar inconscientes lo llaman el juego de la muerte y la Policía Local Elena dice que es muy peligroso obviamente pide a los padres que revisen los móviles de sus hijos

Voz 0137 39:16 así de todo esto la Policía Local de Granada luego se enteró a través de una denuncia en las redes sociales en la que vieron que varios alumno de segundo de tercero de ESO se habían grabado en los exteriores de su instituto apretándose el cuello hasta que quedaban inconscientes ahora quieren averiguar quiénes son los autores de la grabación quiénes lo difundieron en redes sociales Easy todos los implicados participaron de forma voluntaria o no en esta peligrosa práctica Jacinto Sánchez explicaba en La Ventana la graves consecuencias de esta macabra idea

Voz 36 39:45 es la consecuencia puedan ser incluido la parada respiratoria o quedarse lesiones cerebrales de consideración incluido pues puede sobrevenir

Voz 0137 39:57 el portavoz de la Policía Local de Granada la Fiscalía una vez que estudie el vídeo decidirá si emprende alguna medida

Voz 1727 40:03 era un abrazo Elena Buendía han Pepa Un juez de Valladolid ha condenado a un joven a pagar una multa a indemnizar a su ex novia por dejar escapar el gato su gato de ella cuando rompieron y mientras recogía sus cosas dejó abiertas todas las puertas y ventanas a sabiendas dice el juez de que el animal Siria sentencia deliciosa desde desde

Voz 0603 40:26 luego Castilla y León que va a Marín buenos días hola buenos días y la cosa es que el gato todavía no ha parecido desde que en junio de dos mil dieciocho la dueña del animal abandonará su casa para que su ex pareja pudiera recoger sus pertenencias y cuando regreso su gato ya no estaba en el domicilio las ventanas y las rejas que había colocado precisamente para que no se escapase el animal estaban abiertas en Empar ahora un juez ha condenado al ex novio como responsable de un delito leve contra el patrimonio para argumentar su fallo el juez señala que existen daños morales puesto que la posesión de una mascota que resulta arrebatada a su dueño va implícito un daño moral por el apego que en muy poco tiempo se recogen animal por ello impone como condenaban a abonar el valor del gato que estaba tasado en trescientos setenta y ocho euros y otros trescientos por daño moral

Voz 1727 41:12 un beso de bajas yo es esta mañana vamos ahora a Cataluña para calentar motores el Primavera Sound abierto gratis esta noche sus puertas en el Fórum de Barcelona con varios conciertos pero era sólo calentamiento los cabeza de cartel como Interpol a quiénes escuchamos

Voz 2 41:36 salen desde hoy a Estela y han Bofill

Voz 0931 41:39 hola o día celebran sus veinte años Interpol encima de los escenarios en el Primavera que abre un año más la temporada de festivales uno de los más masivos sesenta mil personas espera que pasen cada día por el Fórum en un recinto que ha crecido trescientos artistas diecisiete escenarios la cosa ya no va sólo de musica indio alternativa y es que además de Interpol hoy destaca también el pop de la británica Charlie ex Si ex y para mañana algunos de los más destacados Carly Research en o Miley Cyrus a la que ya le queda muy lejos eso de ser Hannah Montana pero sin duda el día grandes el sábado y quién está pues quién no podía faltar

Voz 37 42:12 borrosos sobre el Panamera

Voz 0027 42:14 sí efectivamente os sorpresa actúa justo antes del colombiano James Baldwin así que no es difícil pensar pues que van a cantar esto con altura así que si normalmente ya estamos esperando el fin de muchas ganas pues esta vez menos cuarto

Voz 1 42:28 es triste tener salía hasta luego

Voz 22 42:32 sobre todo

Voz 37 42:35 con duras joven

Voz 1727 42:39 las seis y cuarenta y tres cinco y cuarenta y tres en Canarias

Voz 2 42:47 me

Voz 1727 42:56 de fuera de España un apunte ahora en la Mesa del Mundo sobre Italia a la Comisión Europea pide por carta a Italia que explique porqué no está haciendo esfuerzos para reducir su deuda pública Iker de la respuesta para mañana viernes como muy tarde si las explicaciones de Roma no convencen Italia podría ser multada por incumplir los objetivos de déficit corresponsal Joan Solés

Voz 0946 43:18 el requerimiento de la Comisión Europea Italia tiene solo once líneas es breve pero rotundo en términos similares lo han recibido también los gobiernos de Francia Bélgica y Chipre les comunica que no cumplen la norma de déficit les recrimina la ausencia de medidas de corrección financiera y le requiere para una clarificación en el plazo de cuarenta y ocho horas previa al inicio de un proceso sancionador por déficit excesivo el gobierno de la Liga y los cinco estrellas en Italia digiere mal todo aquello que procede de Bruselas y ha reaccionado de forma aislada para Salvini de la derechista Liga es una intromisión inaceptable en asuntos internos para Di mayo de los populistas cinco Estrellas es un requerimiento absurdo para ambos la carta de la Unión Europea llega en el peor momento está en discusión el liderazgo del vicepresidente de mayo tras su derrota en las europeas una espada de Damocles cuelga sobre Salvini por otro de sus viceministros acusado de corrupción están a punto de aprobar una reducción de impuestos que según los analistas aumentará aún más si cabe el déficit y la preocupación de la Comisión Europea y la prima de riesgo parece enloquecida de nuevo el bono a diez años cerró ayer a doscientos ochenta y un punto respecto al alemán

Voz 7 44:33 tres veces más que en España

Voz 38 44:39 oye en contra

Voz 0137 44:42 ante un palo en la sopa de un restaurante caro y que te inviten hasta el último chupito

Voz 22 44:45 y ahí oportunidades que pasan una vez en la vida

Voz 7 44:49 como nadie comprar en los días de hasta el treinta de mayo junio que ahora ante el IVA en tecnología cívico Tura

Voz 22 44:57 todo tengo un problema no pudo afectar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño pero eso tiene solución Cary está muy cerca

Voz 7 45:08 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas pintura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 39 45:21 pues con porque para ayudarla bueno llamó tú

Voz 0137 45:24 qué quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo

Voz 22 45:27 no nosotros no han ropa del chalet de al lado y no tenía alarma irse han entrado en el suyo

Voz 0137 45:32 sin haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 7 45:35 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres o calcula on line Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 22 45:51 izquierda

Voz 40 45:55 el y el eh

Voz 0799 46:02 todo

Voz 41 46:05 el Supremo y los pactos titula esta mañana José María buenos días Pepa las elecciones a juicio del Supremo pero la Fiscalía no

Voz 1100 46:14 ha devuelto a la realidad con una petición de penas tremendo de veinticinco años de cárcel para Oriol Junqueras entre siete y diecisiete años para los otros once acusados con el añadido de castigos variados como una exigencia de ver cumplido la mitad de la pena para lograr el tercer grado así que ahí está nuestro Obama con una situación

Voz 27 46:34 judicial imposibilita cualquier acción

Voz 1100 46:37 en política es decidió el PP de Rajoy Sáenz de Santamaría incapaces de hallar salidas al conflicto el poder de prisión el los jueces y ahora estamos cerca del final del túnel de dirección única a expensas de Marchena y sus acompañantes espera dar sólo cabe esperar digo la condena ya dictada cuanto toque buscar una solución a la desesperada malos tiempos malos augurios mientras los pactos poselectorales ya lo comentamos en el ojo van a tardar que recuerden aquello de la piel del oso ya hay muchos que resolver por lo pronto el Gobierno de la Nación que no es cualquier cosa Sánchez se resiste Coruña siguientes como saben al gobierno de coalición con Podemos pero los números son los números ciento veintitrés dan para lo que dan a una hay más que PP y Ciudadanos Enzar zar mientras Vox como siempre ruge Ruiz

Voz 0946 47:35 ah

Voz 1727 47:42 preguntamos esta mañana que debería hacer Ada Colau

Voz 0027 47:45 Carlos los votos Emanuel Bach para evitar que

Voz 1727 47:47 el independentismo gobierna Barcelona

Voz 1 47:50 Christian desde A Coruña hay después de mucho