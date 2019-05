Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno muy buenos días lo que parecía evidente la noche electoral que las tres derechas iban a gobernar Madrid y el independentismo Barcelona hoy ya no es tan evidente o con toda la prudencia porque de momento de lo que vamos a hablar sólo hay ofrecimientos declaraciones y algún tanteo esta mañana viene hoy por hoy Íñigo Errejón podremos concretar hasta dónde está dispuesto a llegar su plataforma Más Madrid para evitar que Vox tenga mando en la ciudad en la Comunidad Errejón se abre en una entrevista en el diario punto es

Voz 1275 00:56 apoyar cualquier otra posibilidad

Voz 1727 00:58 primero intentar gobernar ellos pero sino incluso que Begoña Villacís de ciudadanos gobierne el Ayuntamiento a cambio de que Ángel Gabilondo gobierne en la Comunidad

Voz 0799 01:07 a mí no me gusta un gobierno del PSOE con Ciudadanos así que menos aún me gusta un gobierno de Ciudadanos con el PSOE lo que pasa es que la política no es elegir lo que le gusta más sino elegir entre lo posible a veces lo que ayuda a paliar más los daños o a intentar mejorar la vida de la gente o en este caso que se empeoren

Voz 1727 01:26 las palabras de Rejón llegan horas después de que en Barcelona Manuel Valls rompiera la dinámica de frentes con esta oferta sin condiciones Ada Colau

Voz 4 01:35 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria bloque Ernest Maragall prometió que haría

Voz 1727 01:48 tal es la gran apuesta de Ciudadanos dispuesto a apoyar gratis a los Comunes el PSC con tal de que Esquerra no gobierna Barcelona ciudadanos respondió nervioso que ellos sólo apoyan como mucho a los socialistas Colau guarda silencio y su número dos Joan Subirats responde a un ofrecimiento que no es el de Valls

Voz 5 02:07 agradecemos digamos su buena disposición a votar a colado pero no tenemos ninguna ninguna voluntad de discutir con él que un acuerdo de gobierno

Voz 1727 03:09 sino de desaparecidos y además en Israel uno coma ocho hubo Netanyahu no ha conseguido formar una mayoría de gobierno tras ganar las elecciones habrá repetición electoral el diecisiete de septiembre ya antes del deporte atención al juego por llamarlo de alguna manera que está circulando entre los adolescentes de un instituto de Granada lo llaman el juego de la muerte

Voz 7 03:32 personas grabo para después compartirlo en redes Wi otro chico de oprimen el cuello para causal después suele quedar inconsciente en el cara en convulsiones

Voz 1727 03:44 así lo explicaba en la SER Jacinto Sánchez que es portavoz de la policía el cuerpo ha lanzado una alerta porque de juego no tiene nada claro puede provocar lesiones cerebrales en los casos más graves la muerte que horas y Sampe hoy está previsto que empiecen a declarar los detenidos por los presuntos amaños de partidos

Voz 1161 04:02 en el juzgado número cinco de Huesca y tras las declaraciones de varios testigos ayer hoy se esperan esas explicaciones del presidente del Huesca Agustín las osada de Juan Carlos Galindo el jefe de los servicios médicos del club el jugador Íñigo López y los exfutbolistas Carlos Aranda Raúl Bravo Borja Fernández estos dos últimos tendrán que explicar además una reunión

Voz 0317 04:18 a la que alude la policía que tuvieron ambos cuarenta y ocho

Voz 1161 04:21 las antes de uno de los partidos investigados el Valladolid Valencia en el bar Corinto de Valladolid y propiedad de Borja

Voz 1727 05:51 a esta hora la Cadena SER les adelanta dos noticias la primera sobre Eduardo Zaplana que no va a poder tumbar la declaración ante el juez de su supuesto testaferro es un testigo clave para demostrar que Zaplana día millones en el extranjero y el ex ministro pidió que se anulara su declaración pero ahora los jueces le han dicho que no Miguel Ángel Campos

Voz 1552 06:13 la declaración que quería anular Zaplana no es la de un testigo cualquiera Se trata de su testaferro uruguayo Fernando Washington Bell Hot quién declaró con precisión que desde dos mil nueve ha sido el gestor de los bienes y cuentas de Zaplana en Luxemburgo y Suiza a través de sociedades instrumentales acorralado por los investigadores el testaferro detalló donde ocultaba Zaplana supuestamente una fortuna de más de once millones de euros como accedía al dinero de qué forma lo blanqueaba sin él sería muy difícil probar la acusación Zaplana quería que la Justicia anulara esa declaración con el pretexto de que se tomó como testigo cuando debía ser imputado por ello su derecho a defensa se veía vulnerado el Tribunal dice que el ex ministro carece de legitimidad para tal solicitud confirma la prueba contra la decisión de la Audiencia no cabe recurso por lo que el testimonio clave cobra toda la validez en el procedimiento

Voz 1727 07:07 y la segunda noticia tiene que ver con el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros

Voz 0317 07:12 un empresario reclama su familia doscientos

Voz 1727 07:14 setenta y cinco mil euros por la venta del que se sea llamado edificio más caro de España Pedro Jiménez buenos días

Voz 0317 07:21 qué tal Pepa buenos días Se trata de un inmueble en el cine

Voz 1727 07:24 lo de Madrid en la calle General Castaños con vistas al Tribunal Supremo lo vendieron los tíos del portavoz de Vox en el Congreso que fue intermediario en esa operación

Voz 0317 07:34 así es pero vamos por partes la demanda se dirige contra paz y Jorge Espinosa de los Monteros tíos del portavoz de Vox en el Congreso el demandante es el empresario que contrataron en dos mil dieciséis para negociar la salida de los inquilinos que vivían en el edificio de entregar el inmueble vacío a los compradores al grupo Mabel Juan Carlos grande que así se llama el demandante reclama doscientos setenta seis mil euros por incumplimiento del contrato asegura que negoció con éxito la salida de los inquilinos hasta que quedó la última y los vendedores les sustituyeron para está negociación por su sobrino por Iván Espinosa de los Monteros que según ha sabido esta emisora fue también el intermediario en esta operación puso en contacto a comprador y vendedor de esta compra venta que habría rondado los veinticinco millones de euros

Voz 1727 08:15 algunos fuentes Cedro según la demanda los vendedores pusieron en marcha unas obras en el edificio no por necesidad sino con el objetivo de hacer la vida imposible a los vecinos para que aceptaran la oferta económica hija abandonaran sus viviendas

Voz 0317 08:28 dice la demanda que Paci Jorge Espinosa de los Monteros falsearon una IT inventaron unas obras literal para forzar a los inquilinos su salida un hecho que ya advirtió el abogado de otra de las inquilinas que remitió un escrito a los propietarios al que ha tenido acceso la SER en el que ya aseguraba que las obras se basan y esto también es literal en un expediente de IT inexistente y que no tienen más objeto que presionar a mi cliente para que abandone su vivienda en un comportamiento claramente coactivo idea acoso inmobiliario obras que conllevaba en añadía la eliminación de la ascensor el corte de la energía eléctrica por tiempo indefinido más grave aún Pepa cuando éstos se le hace a personas mayores muchos de ellos con contratos de alquiler de renta T

Voz 1727 09:05 has hablado con los compradores con los vendedores con Iván Espinosa de los Monteros que te han dicho

Voz 0317 09:11 los vendedores aseguran que después de recibir esta demanda del empresario interpusieron ellos otra contra él y se han negado a ofrecer más detalles de la participación de su sobrino de Iván Espinosa de los Monteros en esta operación asegurando que se trata de un asunto privado esta emisora también ha recabado la versión del grupo Mabel una portavoz sostiene que desconocían por completo estas prácticas también se ha negado a dar algún detalle sobre el papel del portavoz de Vox en el Congreso porque esa información es confidencial Iván Espinosa de los Monteros ha negado a ofrecer explicaciones alegando que su dedicación al partido es voluntaria porque hasta ahora vivía de su actividad profesional de la que no hace comentarios preguntado Pepa por si también va a renunciar a su sueldo de diputado y portavoz de Vox matiza que a partir de ahora renunciará a esta actividad profesional para centrarse en la

Voz 1727 09:53 con información de Pedro Jiménez gracias

Voz 1727 10:48 el Gobierno español ha trasladado a la ONU su malestar por el informe de un grupo de trabajo Naciones Unidas critica la prisión preventiva de los líderes independentistas Isabel Villar si el informe dice que es una prisión preventiva arbitraria se refiere a Junkera escucharte y Sánchez asume buena parte del argumentario independentista por ejemplo al decir que en España al convocar un referéndum como el del uno de octubre según el texto mantener a los tres políticos en prisión vulnera la Declaración de los Derechos Humanos y por eso insta al Ejecutivo a ponerlos en libertad como si eso de era del Gobierno no de los jueces de momento el Ejecutivo ha pedido una auditoría sobre cómo funciona el grupo que firmas informe informe que llega sólo unos días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diera la razón al Constitucional por suspender el pleno del Parlament en el que se iba a declarar la independencia para la vicepresidenta Calvo eso es lo importante

Voz 17 11:40 no un informe un Tribunal de la Unión Europea ha dicho absoluta de claro lo que representa esta democracia la solvencia del Estado español como Estado de Derecho no es un informe ha sido una sentencia eso vale más que cualquier cosa que hagamos con eso que lo importante al final

Voz 1727 11:59 en el juicio del pluses las partes han presentado ya sus conclusiones finales sobre las de la Fiscalía la mirada de Xavier Vidal

Voz 1985 12:12 con la Fiscalía no se mueve pidió ayer exactamente las mismas penas para los procesados del proceso que al principio hasta veinticinco años de cárcel para Oriol Junquera Sidney para abajo

Voz 0317 12:22 jo nadie en menos de siete años

Voz 1985 12:25 cuarenta y nueve sesiones después ni un milímetro de cambio para los acusadores que pagamos todos las sesiones de la vista oral no han sido útiles más que como coartada para endurecer el relato de hecho apenas han cambiado el texto de conclusiones sólo han visto agravante sin ninguna atenuante pero para llegar a estas conclusiones definitivas han tenido que hacer un ejercicio curioso lo escuchar ninguno de los motivos favorables a los presos y sobre todo no aceptar ningún hecho que pudiera afear su relato siquiera un milímetro así que han deslizado acusaciones falsas por ejemplo la que imputaba uno de los Jordi excusar haber secuestrado los carteles propagandísticos de unos coches policiales resulta que este asunto ha sido ya juzgado hizo autor teniente de alcalde de Badalona absuelto por la Audiencia de Barcelona para los fiscales no importa oídos sordos a la realidad la marcha directa que lo ya comprobado no destruya nuestras sospechas debe ser estupendo

Voz 6 13:25 a albergar ninguna duda

Voz 1275 14:34 con Pepa Bueno aunque parecía

Voz 1727 14:37 desactivada la trama rusa vuelve a calentar un hipotético impeachment contra Trump el fiscal que la investigó Robert Müller explican sus conclusiones que si no acusó al presidente de intentar obstruir a la justicia fue porque la ley no permite acusaron presidente en ejercicio sólo por eso no porque no encontraran pruebas del delito

Voz 20 14:57 en el Set fue tal y como se establece en el informe después de la investigación se hubieran

Voz 0317 15:01 hemos tenido la confianza de que el presidente claramente no

Voz 20 15:03 cometió un delito lo habríamos dicho

Voz 1727 15:06 bueno así que los demócratas han dicho ya que todas las opciones contra el presidente están sobre la mesa sin descartar el juicio político veremos si llega o no el impeachment lo que también está en el aire es el futuro del estado de Georgia como uno de los escenarios favoritos de Hollywood para sus producciones porque buena parte de la industria también freaks amenazan con dejar de rodar allí si entra en vigor su nueva ley contra el aborto Pepa Blanes

Voz 1463 15:32 lo conocen como el Hollywood del sur en el estado de Georgia se ruedan las principales películas y series de la industria norteamericana es el tercer Centro de Producción de cine gracias a las desgravaciones fiscales a los pocos impuestos y eso hace que al año las arcas públicas se lleven dos coma siete millones de dólares de series y películas como Black Panzers Los Vengadores o Stranger Things

Voz 1876 15:51 los textos dijo

Voz 1463 15:56 cuya pero está escrito eso podría cambiar porque artistas y creadores ya está Netflix han dado un ultimátum al gobernador para que retire esa ley del aborto por la que pretende prohibir la interrupción del embarazo en cuanto se escucha el latido del corazón del feto David Simon creador de The Wire ha llamado incluso al boicot a esta industria que genera noventa y dos mil empleos otros como llegue abran son Jordan PIL donarán sus ingresos a la lucha contra esa ley

Voz 14 16:24 en España cada semana

Voz 1727 16:25 la se diagnostican XXXV casos nuevos de esclerosis múltiple una enfermedad degenerativa de la que seguro que han oído hablar pero como tiene tantos síntomas muchos síntomas es difícil hacerse una idea de lo que significa tenerla padecerla por eso y para eso la Asociación Española de Esclerosis Múltiple ha creado un programa de ordenador con esta enfermedad para ayudarnos a entender la Laura Marcos

Voz 1509 16:49 siete de cada diez españoles admiten que saben poco o nada de este trastorno de las mil caras que los médicos suelen explicar a las enfermas sobretodo mujeres diciéndoles que es como si sus nervios tuviesen los cables pelados aprovechando este símil Julio Alonso ha creado el primer ordenador en el mundo que padece esta enfermedad incurable con la que viven cuarenta y siete mil personas en nuestro país

Voz 21 17:10 no tiene fallos en el nervio visual por ejemplo la pantalla se vuelve borrosa os el bloquea la mitad de la pantalla la fatiga o los espasmos son movimientos incontrolados del ratón replicar esa sensación de vértigo y esa sensación de mareo

Voz 16 17:22 volviendo loca la pantalla para muestra este sonido primero la canción sí oye bien pero luego M así se llama este ordenador recrea el trastorno de la a este proyecto va a girar ahora por hospitales

Voz 1876 17:40 cogió si al final se subastará donando los beneficios a la Asociación de Esclerosis Múltiple no saber si es justo lo que pagó por mi seguros

Voz 18 17:51 Duarte traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 23 17:56 la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es mira dado un tirón es que los músculos necesitan calor Iturra violín

Voz 2 18:12 tirones rabiosa salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico colas soluciones paga menos de Carrefour fieles un tres por dos a más de cinco mil productos hasta el once de junio o los pañales dos o tres tras opción es decir pagas dos te llevas tres

Voz 0317 18:34 debería Ada Colau evitará un alcalde independentista en Barcelona y Errejón a la extrema derecha en Madrid Ingrid Gibraltar

Voz 5 18:40 yo soy de parking de que en cualquier parte del país que haya que hacer gobiernos autonómicos ayuntamientos eliminar por completo en la posibilidad de que pueda entrar en cualquiera de ellos al igual que se le teme tanto va a la a los independentistas desde Cataluña amarga lo

Voz 0602 18:56 crecimiento nevadas en Barcelona me parecen maravillosos sobretodo para romper con las políticas de si no es con un gobierno yo no quiero saber absolutamente nada hay que pensar un poquito más en sentido de gobernar general no sólo con sentido provincianos la verdad

Voz 18 19:12 Curro Cáceres

Voz 24 19:15 ahora es que por fin se está intentando hacer política de no tengo mucha esperanza pero veremos a ver si al final el bienestar de los ciudadanos se pone por encima de los egos de algunos y alguna

Voz 0317 19:28 desde Campo de mirra Nieves claro que de aquí tenemos que pactar todos los pactos

Voz 1275 19:34 vecino pactan mis hijos con su profesora

Voz 0317 19:36 stand Astelena ante esta vida está llena de pactos pero hay quién no está de acuerdo buenos

Voz 25 19:40 días buenos días Ana de Cartagena bueno pues ya estamos como siempre olvidando del de la ciudadanía de los ciudadanos y de lo que han querido no pactos no ninguno la gente ha votado agotado una lista ha votado un partido el sea ese es el que tiene que volver por lo demás es oposición a hacer oposición a procurar que haya cosas buenas palo Ciudadanos Si por qué os creéis que quitamos las mayorías absolutas

Voz 1727 20:06 hasta que no se conceda gracias a todos y en siete seis y veinte en Canarias

Voz 1876 20:15 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:19 qué tal buenos días con fresquita a esta hora de la mañana todavía catorce grados en la Gran Vía pero suben hoy las temperaturas empiezan a subir las máximas ya este jueves va a situar por encima de los treinta grados en la capital se lo cuenta a la SER la Comunidad de Madrid ha vuelto a ser condenada a pagar una sanción por el ruinoso proyecto de la M cuarenta y cinco la carretera del peaje en la sombra que ideó el PP en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Gobierno regional a pagar casi doscientos sesenta mil euros a la concesionaria que gestiona esta vía por los intereses de demora en las facturas que la Comunidad pago fuera de plazo Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días

Voz 0861 20:57 la legislatura ha llegado a su fin pero el Gobierno en funciones del PP sigue soltando lastre este pasado martes el Consejo de Gobierno autorizó la operación dio luz verde al pago de esos doscientos cincuenta y ocho mil euros para saldar la condena que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia la Comunidad de Madrid ha sido sancionada de nuevo en este caso obligada a pagar a concesiones de Madrid SA los intereses de demora de las doce facturas que el Gobierno del PP pagó fuera de plazo no hay que olvidar que la propia comunidad ya admitió que desde dos mil dos por esta carretera privada de sólo treinta y seis kilómetros AMPA

Voz 1275 21:41 como ya a las concesionarias más

Voz 0861 21:43 de doscientos ocho millones fuera de lo peor

Voz 1275 21:47 un ruinoso proyecto el de esta carretera a la M cuarenta y cinco atrapado a los madrileños que acabarán pagando dos mil millones por este peaje en la sombra según ha reconocido la propia Consejería de Transportes en sede parlamentaria es jueves treinta de mayo Más Madrid da un nuevo giro a los pactos poselectorales Errejón se abre a negociar un acuerdo con PSOE Ciudadanos titulares Virginia Sarmiento pactaría con ambos para que Vox no entre en el Gobierno en Sol y Cibeles lo ha dicho en el punto es a partir de las nueve en Hoy por hoy le preguntaremos si ese acuerdo pasaría incluso por permitir la alcaldía de Begoña Villacís empresarios reclama la familia de Iván Espinosa de los Monteros doscientos setenta mil euros por la venta del edificio más caro de España lado frente al Supremo que Madrid se lo cuenta a la SER el portavoz de Vox en el Congreso por intermediario de esta operación la fiscalía actúa de oficio para abrir una investigación en torno al suicidio de una trabajadora en la planta de Iveco en Madrid tras circular entre sus compañeros un vídeo suyo de contenido sexual la Secretaria de Estado de Igualdad lo atribuye a la violencia machista en deportes en baloncesto Juan Cano y las eliminatorias por el título primer partido Real Madrid Manresa desde las nueve y media Cherie XXIII que Dallas Carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 22:57 buenos días pues situación ya complicada en todas las entradas a la capital destacamos la A dos en Torrejón San Fernando también la A cuatro en Pinto la A42 en Parla Fuenlabrada Getafe así

Voz 1275 23:07 con Navalcarnero Alcorcón y Campamento a seis

Voz 1277 23:10 Majadahonda el Plantío y Puerta de Hierro en la M seiscientos siete en Tres Cantos Colmenar Viejo el aún en San Sebastián de los Reyes así que mucha paciencia en los accesos M cuarenta y M cincuenta en los tramos habituales

Voz 0317 23:22 el tiempo previsión Jordi Carbó qué tal

Voz 1275 23:25 los días buenos días a pesar de que ha estado

Voz 0317 23:27 el ambiente se nota fresco incluso un poco frío en la sierra hoy las temperaturas van a subir de manera más decidida máximas alrededor de los treinta grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid en un día soleado radiante con muy buena visibilidad mañana y el fin de semana temperaturas que ya superan los treinta grados en la mayor parte de poblaciones con muchas horas de sol pero cuidado porque durante las noches seguirá refrescando ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo

Voz 26 23:54 el silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo en aire acondicionado consenso ni sus nuevas máquinas R XXXII

Voz 0136 24:02 deducirá xenón setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá cero emisiones a la capa de ozono con la garantía de ellas Electric descubre lo en Pont Johnson en tu vida a punto com

Voz 26 24:13 cómo se escribe el cero en números robados porque de llamamos ascensor Se también va hacia abajo que cuentan las ovejas cuando tienen insomnio algunas preguntas no tiene ganas puesta porque no tienes una orgía

Voz 2 24:25 vende del veinticuatro de mayo altos de junio al pabellón cuatro de Ifema en el Salón del vehículo

Voz 26 24:29 casi nuevo de Madrid descubre nuestra selección de vehículos seminuevos con unas condiciones únicas Audi selección Clos

Voz 18 24:38 disfruta del buen tiempo con de esta semana conjunto jardín con sofás dos sillones inmersa por sólo ciento setenta y nueve euros ya a tu tienda pico de EPO precios bajos todos los días

Voz 2 24:49 los otros los médicos también necesitamos

Voz 18 24:51 pero un seguro Mutual Médica es la mutua

Voz 0136 24:54 dad de los médicos la protección que necesitas

Voz 2 24:57 desde mil novecientos veinte Mutual Médica está contigo de médico Américo para proteger teatrillo

Voz 0136 25:03 Mutual Médica confianza mutua encontrarse Mutual Médica punto com

Voz 1876 25:09 puedes venir al Salón del Automóvil y pasarte el día viendo muchos coches o venir al están de Das Welt Auto y encontrar el tuyo con todas las garantías con dos años de mantenimiento y dos mil euros de descuento

Voz 27 25:20 en financiarlos ven al Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid del veinticuatro de mayo al dos de junio en Ifema oferta para unidades financiadas con ansiedad durante el salón consulta condiciones el cantautor punto es

Voz 1876 25:30 ganas de verano prepárate Las Rozas Village sea cual sea tu plan veraniego festivales de música noches mágicas vacaciones inolvidables brillará Las Rozas Village más moda más estilo y más verano Patty con las mejores marcas con descuentos exclusivos las razas Billy que abre todos los días de la semana velo comparte la

Voz 18 25:51 de salud el salpicadero niñas la reserva hay que repostar que necesitamos otro coche

Voz 28 25:56 cualquier excusa es buena para venir a la Feria de Vehículos de Ocasión de Ifema venga carrillón uno y encontrarás más de quinientos vehículos Mercedes Benz certificó con precios únicos además ahora con dos años de garantía y dos años de mantenimiento gratuito y finanzas con Mercedes Benz Financial Services es sólo del veinticuatro de mayo al dos de junio red oficial de concesionarios de la Comunidad de Madrid

Voz 29 26:17 este avisando a mantenida esta oferta la va a liar PP porque ahora súper catorce de ahorrar más es aún más súper vuelve con catorce súper ofertas en sólo diez días como chuletón de año Josu Ternera o ternera blanca por sólo noventa y nueve euros al filo sólo hasta el ocho de junio ahorra más temporada

Voz 1275 26:42 las trabajadoras de la residencia de mayores Ensanche de Vallecas a concentrar ante la puerta del centro esta tarde a partir de las doce y media para protestar por la falta de personal y de medios

Voz 0317 26:51 que están sufriendo la empresa que gestiona la residencia

Voz 1275 26:53 propiedad de la Comunidad de Madrid se llama Arabia su ellos José Luis Ulibarri imputado por prevaricación en el caso Gürtel detenido y encarcelado por el caso enredaderas y que desde diciembre se encuentra en libertad con cargos rosas Serna es la presidenta del comité de empresa

Voz 30 27:07 estamos agotados pero totalmente agotaron no sentimos indefensos y no sabemos qué más hacer y lo hemos sacado a la luz pública porque es el último recurso que nos queda para ver si a la Comunidad de Madrid le cae la cara de vergüenza y actúa de manera inmediata ya todas las empresas que están citando que les obliguen a cumplir pliego tienen en cualquier momento que no cumplan las echen

Voz 1275 27:31 la policía ha detenido en las últimas horas a tres personas tres italianos por vender entradas falsas para el partido de la final de Champions que se juega el sábado aquí en Madrid en el Wanda Metropolitano ya habían conseguido colocar algún Alfonso

Voz 0089 27:43 los tres detenidos de nacionalidad italiana portaban veintiuno entradas falsas para el partido del sábado y parece que ya han logrado colocar varias de ellas porque se les han intervenido tres mil ciento ochenta euros además portaban también sobres con el membrete de la Champions League uno de los detenidos lo ha sido a la carrera porque ha intentado escapar de los agentes ya ha sido interceptado varias personas han visto cómo este trío de presuntos estafadores ofrecían sus entradas en los alrededores del Wanda Metropolitano lo han comunicado a la oficina de acreditaciones del estadio desde allí los agentes han comenzado a actuar así que primera acción de la policía en este caso para impedir la venta de entradas falsas del partido del sábado

Voz 1275 28:25 se espera desde hoy a más de sesenta mil aficionados ingleses en la capital en Barajas habrá un operativo especial para acoger a los hinchas y hoy también comienza la programación especial de la SER emisora oficial de la UEFA Champions League hoy emitimos Hoy por Hoy Madrid desde el estudio ser de la Plaza Mayor el Museo Reina Sofía abre hoy sus puertas a la primera gran retrospectiva de uno de los artistas clave para entender la cultura Under Ground de Nueva York de los años ochenta

Voz 31 28:47 el García el artista de personalidad compleja escritor activista David Bogdanovic apenas tenía treinta y ocho años cuando murió de sida su obra giró en torno a grandes cuestiones como el significado del ser humano y la importancia de la vida siempre desde los márgenes de la sociedad vacunar Obi luchó contra la imposición de los valores de la mayoría y el desdén del poder Manuel Borja Villel director del Reina Sofía

Voz 1377 29:09 empezó como no tenía recursos que trabajando con afiches que cogía de la calle con cubos de basura que pintaban entendía en artistas como alguien que está en el margen para el sus dos grandes figuras era raro y el francés Jean Genet que son estos artistas donde la posición sexual suposición política están totalmente relacional

Voz 31 29:35 esta primera gran revisión de su obra reúne cerca de doscientas obras que reflejan tanto la pluralidad de estilos como las técnicas con las que experimentó a través del graffiti y el cómic la escultura y la fotografía

pues desde hoy en el Museo Reina Sofía catorce grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 6 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 1727 30:13 comienza el jueves treinta de mayo son días de exámenes en los institutos hay nervios hay cansancio en muchas casas donde a esta hora se desayuna escuchando la radio y metiendo prisa adolescentes que se disponen a acabar el curso algunos la selectividad y luego ya el verano que todo lo cura pero esta mañana amanece rota rota en cinco hogares gallegos los hogares las casas las familias de los cinco chavales que anoche estrellaron con su coche entre Vigo Redondela en la provincia de Pontevedra tres de ellos de diecisiete años murieron dos están graves Todos estudiaban en el mismo instituto de Redondela Arturo González ex concejal de Seúl ya ciudadana de ese ayuntamiento de la provincia de Pontevedra del Ayuntamiento de Redondela concejal buenos días

Voz 31 31:03 buenos días antes de nada nuestro pésame porque quien más plazo una noche muy difícil imagino

Voz 32 31:11 sobre todo pagas sometido soy encantamiento

Voz 31 31:14 ya se sabe ya a qué pudo pasar en ese accidente

Voz 32 31:18 bueno esto ya está en manos de la Guardia Civil de Tráfico que ocho dijo sólido de la CUP

Voz 33 31:24 muy bueno con el guardarrail y terminó empotrado se compraron una columna Hay

Voz 32 31:30 vuelco que medianera eso es lo que está confirmado por el momento las causas pues terminada la Guardia Civil en su atestado de de que eso no y a la de la tarde noche

Voz 31 31:48 qué información tiene de los heridos concejal

Voz 32 31:51 pues un piensa a no corre peligro oí un poco más grave y el otro un poquito más o menos grave iban parece que urgieron a satisfactoriamente pero bueno es pronto todavía

Voz 31 32:07 todos vivían en Redondela no uno no verdad

Voz 32 32:10 en cuanto a su domicilio hasta fuera un con un ayuntamiento próximo pero todos a subir en Redondela nacido en Redondela sección Redondela todos son del redondel al casco urbano todo son de familias conocidas los buena gente

Voz 31 32:31 qué difícil esta mañana a las puertas de su instituto donde estudiaban los chavales

Voz 32 32:37 sí como decía usted eso en su entrada a las siete y media bueno pues con exámenes que había tenido la foto graduación bueno las fiestas acción todos ellos pues buenos estudiantes sí

Voz 31 32:53 ojalá lo hubiéramos llamado esta mañana para hablar de las elecciones municipales Arturo González concejal del Ayuntamiento Redondela un abrazo muy fuerte para todos mucho

Voz 1727 33:07 abrimos ya los periódicos con las cuitas nuestras políticas de cada día Danny De la Fuente Aimar Bretos Manuel Jabois buenos días muy interesante ver cómo trata hoy la prensa el movimiento político de Manuel Valls ofreciéndole sus votos Ada Colau con tal de que los independentistas no gobiernen Barceló

Voz 0317 33:26 titular del país Valls choca conciudadanos por ofrecer su apoyo a Colau en ese mismo diario Víctor Lapuente defiende que en este caso la política es un mercado dice y no lo digo como un reproche sino como un halago asevera la competencia ya sea al votar al comprar frutas y verduras beneficia a los consumidores la alternativa al mercado en la economía y en la política es el oligopolio o el mono polio la dictadura de los privilegios Colau Valls comparten una característica que los distingue de los demás políticos del consistorio son emprendedores que se deben exclusivamente a sus clientes a los barceloneses que les votaron a quienes eligieron Barcelona como para mantener programas sociales o la plataforma de Valls para proyectar Inter internacionalmente la ciudad concluye Víctor Lapuente Colau Valls no pueden defraudar a sus votantes porque es lo único que tienen para sobrevivir

Voz 1727 34:11 los periódicos preguntan a sus lectores si Colau debe aceptar el apoyo de Valls para ser alcaldesa

Voz 0317 34:16 así más del ochenta por ciento de los lectores del periódico de Cataluña cree que si ir en público el sesenta por ciento de los que han respondido a esta encuesta también ve con buenos ojos ese ofrecimiento

Voz 1727 34:25 en La Razón se han puesto a hacer cuentas y titulan que Rivera Albert Rivera pagado sus bandazos con novecientos treinta mil votos menos en Cataluña en apenas dieciocho meses

Voz 0317 34:34 sí lo achacan a la marcha de Inés Arrimadas a Madrid o a la elección de Manuel Valls como candidato a la alcaldía de Barcelona los datos son crudos muy crudos para ciudadanas en Badalona por ejemplo donde han perdido el noventa por ciento de los apoyos en Mataró la formación naranja ha pasado de cosechar el treinta por ciento de los votos en las autonómicas de dos mil diecisiete a un seis por ciento en las municipales y ocurre más o menos lo mismo en Tarrasa en Reus Tarragona

Voz 1727 34:55 en tribuna en el país de German Cano que es miembro del Consejo de Podemos la titula Asesinato en el Consejo Ciudadano

Voz 0317 35:01 la tribuna en la que compara el desgaste que sufre podemos ahora mismo con la situación que se describía

Voz 1727 35:08 en Asesinato en el Comité Central dice Germán Cano

Voz 0317 35:10 la historia no se repite pero sí rima en los últimos años Podemos no hecho más que recuperar viejos modelos como si la atmósfera cerrada descrita por Vázquez Montalbán volviera como escena originaria a la vista de los malos resultados y de la incapacidad ha de realizar una autocrítica que no apele a la división interna de la izquierda y que no culpe a los traidores resulta ilustrativo evocar su análisis Podemos ha cambiado en nuestro escenario político pero su agotamiento hoy es evidente dice se ha cerrado un ciclo In necesitamos pensarlo todo de nuevo el liderazgo la forma del partido la militancia hilar la acción de la política con las

Voz 1727 35:44 hoy y le preguntaremos por esto también a Íñigo Errejón que estará aquí a partir de las nueve la Eurocámara niega la entrada a Puigdemont podemos leer en la portada del país Yesa negativas recorre algunos medios europeos también Dani

Voz 34 35:55 de qué manera porque el francés Libération por ejemplo abre su edición digital con las presiones de Macron a la prensa en los dos años que lleva de gobierno pero la misma altura quema con una foto de Carles Puigdemont con el titular pues de Mon eurodiputado declarado non grato por el Europarlamento cuenta Libération que ha sido una decisión tomada por el presidente saliente Antonio Tajani el Secretario General

Voz 0317 36:14 Klaus Welle ambos del Partido Popular Europeo

Voz 34 36:16 que discriminar a los separatistas catalanes es una decisión política porque leo las autoridades del Parlamento saben que si Puigdemont Comín van a Madrid a prestar juramento serán detenidos el Parlamento Europeo no puede hacer estas evaluaciones políticas sobre lo que va a pasar o no en un Estado miembro sobre todo porque no es la primera vez que Tajani se comporta como el fiel aliado del Estado español ya en marzo se negó a prestarle una sala a un grupo de eurodiputados porque Puigdemont iba a intervenir Tajani alegó motivos de seguridad como es el Parlamento Europeo fuera Fort Knox esta situación concluye Libération lo que pone de relieve es la necesidad de que haya una ley electoral europea uniforme sino que cada Estado establezca sus condiciones para sus parlamentarios y que el problema catalán se ha convertido en el punto ciego de la construcción comunitaria

Voz 1727 36:57 y luego está lo del informe de la ONU que recogen medios como

Voz 34 36:59 The Gardian con foto también depuso Ramón este diario ha tenido acceso al informe que lo reproduce y también a las declaraciones del embajador de España en Londres ha exigido que se realice una auditoría del mismo

Voz 1727 37:09 por cierto todavía en el Reino Unido y sobre España qué es eso de que los supermercados británicos se comprometen a dejar de vender marcas de aceite de oliva españolas italianas francesas

Voz 0317 37:19 por qué no son ecológicas Leo en el Daily Telegraph

Voz 34 37:21 que podrían estar matando a millones de pájaros según una investigación de la revista Nature en España mueren más de dos millones de aves al año y una de las razones podría ser la forma en la que se cosecha la aceituna mientras que en el Reino Unido se seleccionan a mano una una en España en Italia y en Francia Leo se usan muchas cosechadoras máquinas que trabajan de no de noche consideran que preserva así mejor el aroma de la aceituna pero deslumbran a los pájaros que duermen en Los Olivos los golpean hasta matarlos y los supermercados White Rose Tesco James Vori se comprometen a abrir una investigación y de momento no comprar más aceite español

Voz 1876 37:56 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque donde están flexible como Flex ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 3 38:59 ser lesbiana tienes que aprender sola esta es una de las frases de la matemática Marina lugares que en una entrevista con el diario El País cuenta Jabois

Voz 1727 39:10 cómo lucha a diario por romper el tabú que rodea

Voz 3 39:12 a las mujeres homosexuales en la ciencia

Voz 1389 39:15 es una joya de entrevistarán sede empieza contando ella como un día de dos mil nueve paseando por Vigo con su novia un tío enorme empezó a meterse con ellas por lesbianas Il hogares que es una matemática de metro sesenta

Voz 1876 39:28 cinturón negro de taekwondo sería

Voz 1389 39:31 la vuelta fue hacia el y se empezó a pegar con un hombre que resultó ser al final también boxeador profesional imagínate imagínate las cenas se dieron de todo ello acabó con siete puntos de sutura y el homófobo terminó pidiendo disculpas por por sus insultos pero el mensaje el mejor mensaje está al final de esta entrevista dice que aprendió sola a ser lesbiana porque no tenía modelos cuenta modelos son los tíos quién sale con las chicas en las películas el Thiago pero yo no soy un tipazo que hago

Voz 1876 40:00 entonces como digo entonces

Voz 1389 40:03 cuerda un capítulo del show de Ellen De Generes cuando ella consigue el teléfono de una chica y le pregunta a sus amigas que hago la llamo no la llamó a una amiga de ella le cuenta yo siempre he pensado que la chica no tiene prisa

Voz 1727 40:16 pero en estos días Jabois te has leído el libro de José María Lassalle el ex secretario de Cultura del PP se titula Cyber Leviatán el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital según leemos en La Vanguardia vaticina el final de la democracia a manos de la dictadura del algoritmo Dios mio con matices

Voz 1389 40:40 era un libro eh para para para encontrarlos el cuenta Lasalle a Pedro Vallina La Vanguardia el consumo de aplicaciones donde los algoritmos cada vez más van evolucionando de predecir a prescribir en el diseño de los sesgos hace que uno quiera ser más eficientemente el mismo como la eficiencia de lo que es uno es el éxito eso hace que deseemos inconscientemente ser libres a través de la tecnología que significa lo mismo que perder nuestra libertad dice una cosa más estupenda sobre el tráfico de nuestros datos en internet el problema no es tanto potenciar el espionaje sino la sensación

Voz 1876 41:17 generalizada de que quién nada ha hecho no tiene nada

Voz 1389 41:21 qué temer el problema es que nos estamos acostumbrando a aceptar un entorno de pan óptico que hace que suyos y buscando opacidad es que nada no transparente tiene que ser obligatoriamente porque algo estoy escondiendo

Voz 3 41:35 no te esconda estés pero las ocho hasta luego hay te veo

Voz 38 41:39 ir no

Voz 11 43:39 que hoy por hoy

Voz 3 43:43 bueno bueno

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:00 el director de Carrusel Deportivo Dani Garrido se rinde a uno de los cuatro españoles que anoche ganaron la Europa League Dani buenos días

Voz 42 44:08 qué tal Pepa buenos días la primera de las dos finales inglesas fue un espectáculo levantó la Copa al y Chelsea yo hoy quiero hablaros de un futbolista canario de treinta y un años Pedro Rodríguez ha cerrado el círculo perfecto hizo el segundo el gol de la tranquilidad hubo un día en el que fue Pedrito Guardiola lo entrenó en Tercera División y con Busquets lo subió al primer equipo para ser protagonista capital en una fantástica era del Barça en dos mil diez cuando fuimos los mejores fue capital en las semifinales del Mundial Del Bosque lo puso de inicio y volvió absolutamente loco a los alemanes de hecho acabó entrando la convocatoria con gran sorpresa Pedro nunca pasa de puntillas por las grandes finales Pedro ha marcado tantos en finales de Champions de Copa de supercopas de mundialitos y ayer también de Europa League lo ha ganado todo quizá nunca fue el mejor pero sí uno de los imprescindibles el fútbol son buenos momentos él sale en la foto casi siempre eso penal la Azpilicueta que levantó el trofeo la primera de Kepa deja sacar en su adiós del Chelsea de una excepción vaya futbolín

Voz 1727 45:03 hasta luego al Madrid Pedro seguirá con los ingleses pero no el belga Hassan como dice Dani ya no esconde su próximo destino

Voz 1275 45:12 pese sabe desde hace meses pero jugador nunca lo había reconoce

Voz 1161 45:15 yo tan claro como anoche nada más terminar el Chelsea cuatro Barça

Voz 43 45:17 al uno eso sí creo que sí que es el final quiero nuevos desafíos como ya dije el año pasado después del Mundial pero entonces no ocurrió ahora depende de ambos clubes

Voz 0317 45:28 es estoy a la espera le pido a los aficionados

Voz 43 45:30 qué esperan y lo verán en un par de días de al Real Madrid

Voz 1161 45:34 de clubes presentarle la próxima semana en el Bernabéu campeones los españoles Kepa Azpilicueta Marcos Alonso y Pedro pero también el Atlético Morata que hasta diciembre disputó cuatro partidos con los ingleses en la competición y marcó dos goles la otra cara la de Unai Emery no pudo sumar su cuarta Copa a las tres conseguidas con el Sevilla hay rompiendo una racha de veinticuatro eliminatorias consecutivas con victoria en la competición ve también como el año que viene no podrá estar finalmente en la Champion

Voz 44 45:56 sea estamos dolidos hemos tenido dos buenas oportunidades para conseguir nuestro objetivo en la Liga que no lo hemos hecho al final Illa

Voz 1985 46:02 sí hemos muerto en la orilla en las dos conviene

Voz 44 46:05 esperemos da un paso más

Voz 1161 46:07 del resto en Roland Garros ya sólo dos partidos hoy de momento con españoles Fernando Verdasco y Roberto Bautista en el cuadro más

Voz 1275 46:12 lino y otro más en el femenino el de Aliaga

Voz 1161 46:14 apple Soba en la ACB tenemos hoy el inicio de las eliminatorias por el título en esta ronda al mejor de tres a las ocho y cuarto con el Baskonia en Zaragoza desde las nueve y media el Real Madrid Manresa en el Giro de Italia etapa dieciocho doscientos veintidós kilómetros final en Santa María

Voz 3 48:14 en la Cadena Ser bueno