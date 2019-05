Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:02 sí

Voz 3 00:15 en la Cadena Ser

Voz 4 00:23 en unos minutos abordamos en Hoy por hoy el último terremoto en las negociaciones para la gobernabilidad de Madrid con el protagonista de ese terremoto con Íñigo Errejón

Voz 0027 00:33 sí que es la persona que les ha propuesto un acuerdo a peso y Ciudadanos para buscar alguna manera de que Vox sea no sea mejor no sea decisivo en los pactos para el Ayuntamiento y la Comunidad supone eso que más Madrid está dispuesto a abstenerse para facilitar gobiernos alternativos lo vamos a preguntar a Errejón en unos minutos antes una noticia que les estamos contando esta mañana en la SER la jueza de Vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche el CIE de Aluche en Madrid ha abierto una investigación por supuestas torturas a los internos del centro a los que supuestamente se obligó entre otras cosas a estar media hora bajo la lluvia mientras los cachearan bajo la lupa de la magistrada están tanto la dirección como los policías que trabajan allí Radio Madrid Virginia Sarmiento buenas

Voz 5 01:12 buenos días un centenar de internos y las ONG que habitualmente visitan el centro presentaron una queja por ese cacheo que tenía lugar el dieciocho de abril se produjo bajo una fuerte lluvia de cara a la pared entre ellos había mayores y enfermos aseguran que los agentes les dieron trato racista utilizando expresiones como moros son negros de mierda a irte a tu puto país el auto dictamina que Madrid incumple su deber legal de velar por el respeto a la integridad física y la salud de estos internos y califica de desproporcionado e injustificado el uso medidas de seguridad ir efectivos policiales vuelvas está quedando literalmente sin menos

Voz 0027 01:45 como es el Servicio Andaluz de Salud está contratando a profesionales de otras comunidades y hasta graduado sin el MIR para cubrir las vacantes y de hecho a la última convocatoria nos ha presentado nadie Lucía Vallellano buenos

Voz 4 01:56 buenos días si el Saz busca médicos para que pasen los meses de verano en Huelva pero o no los encuentra las últimas treinta y seis plazas ofertas como dices el aposta no se han cubierto César cerca ha dicho

Voz 6 02:06 vale la delegada de Salud en Huelva

Voz 1990 02:09 la inminente oferta de suelen te nadie me quieren bélicos

Voz 7 02:12 necesitamos cuanto ante que Penguin efectivos a nuestra zona y especialmente a Huerva

Voz 4 02:18 en esta viendo obligado a contratar a residentes se ha graduado similares

Voz 0027 02:22 en Estados Unidos acaba de recibir el alta el bebé prematuro más pequeño del mundo que ha conseguido sobrevivir nació hace cinco meses pesaba sólo doscientos cuarenta y cinco gramos tres más o menos como una manzana grande según lo describe el propio hospital ahora pesa dos kilos y medio y la niña crece sana y allí en Estados Unidos empieza el juicio un profesor universitario que ofreció agua comida ropa limpia y una cama para dormir a dos inmigrantes sin papeles cerca de la frontera con México si lo declaran culpable voluntario puede enfrentarse a una sentencia de hasta veinte años de prisión

Voz 8 03:04 en te gusta tomarte es la vida con filosofía buscas un programa con mejor entrevistas retos matemáticos

Voz 9 03:13 el sueco se llama Tomi viene conmigo hoy para ir

Voz 8 03:18 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 1727 03:25 las nueve y tres las ocho y tres en Canarias se Rosa Márquez buenos días

Voz 1432 03:28 hola qué tal muy buenos días no siempre comemos todos los

Voz 1727 03:31 lo que nos gustaría verdad las prisas los oral

Voz 1432 03:34 los comer fuera de casa un descontrol y tampoco es fácil encontrar los productos más adecuados para que nuestras comidas sean más estables pero eso ya es historia porque si quieres comer más sano mirando más tu alimentación Hipercor supermercado El Corte Inglés es el sitio perfecto para empezar a hacerlo allí encontrarás en la gama más amplia de productos saludables y nutritivos para llevar una dieta equilibrada y variada base a tus objetivos desde el desayuno a la cena pasando por la comida merienda tienes frutas y verduras de temporada pescados frescos productos integrales frutos secos sushi productos como lucky Quino Juana CIA Key todo tipo de productos sin sal sin azúcares añadidos sin lactosa para disfrutar de la comida a cualquier hora del día sin renunciar al sabor sí aquí en Hipercor tiene el supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida en un ratito nuestros espero

Voz 10 04:32 en el capítulo de hoy Ada Colau Jaume Collboni incluso

Voz 6 04:37 mira tú sorprende ver algunos dirigentes la vida puede sorprender te mucho más porque estoy estupendamente

Voz 11 04:42 editado precisamente por los titubeos y por las dudas de ciudadano

Voz 6 04:46 que si el año que pasa en el mismo lugar pero hay muchos escenario creyendo que lo ha visto y no visto todo tipo de propuestas y de cosas sabemos que pediremos fíjate ya en la dirección de Ciudadanos hay bastante malestar por movimientos de debate

Voz 12 05:04 casi siempre tonteando y sin adivina yo creo que las cosas están muy muy abiertas no está escrito en el cielo bungalow que quiere aprovechar y dar las gracias es la hora de la responsabilidad hoy por hoy lo repito es la hora de la responsabilidad la vida pasando momentos está en el momento de decidir

Voz 13 05:30 los Comunes explica

Voz 4 05:33 de momento han empezado a negociar sobre

Voz 13 05:35 de momento la vida es el momento de hacer de responde a un momento si Pla pero Colau Valls que tenga chafaras sobre

Voz 6 05:50 no pueden defraudar a sus votantes porque es lo único que tiene para sobrevivir

Voz 13 05:53 que nadie será

Voz 6 05:55 el timón ni Rivera manda sobre Valls niveles tiene que dar explicación

Voz 13 06:00 pero es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo escoger la solución menos mala Arena

Voz 4 06:15 ciudadanos tiene la posible ya ya cada uno

Voz 14 06:21 aquí estoy comenta patrimonio las mismas amistades ellos mismos costumbres que opina hay cuatro

Voz 13 06:27 por este camino que escogí pero vale la pena llegar hasta aquí

Voz 4 06:32 hay mucha calma para llegar al sitio más razonable

Voz 0636 06:35 el posible ya veremos en el futuro en qué partido acaba cada uno

Voz 3 06:38 con Pepa Bueno hombre ha venido con el respaldo al como el palo

Voz 12 06:46 imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento sin un diálogo político con voz

Voz 4 06:55 en este momento no se ha desarrollado los pactos que puedan permitir o no que siga siendo alcaldesa

Voz 13 07:03 sorprende mucho que cada año que pasa pito vinculados a venda tanto como nosotros aquí pasa casi siempre confiando que dura lo que dura ya promete esta oportunidad

Voz 4 07:23 son las nueve y siete ocho y siete en Canarias Íñigo Errejón buenos días

Voz 0799 07:26 qué tal muy buenos días diputado electo de la Asamblea

Voz 1727 07:28 Madrid en qué se traduce el pacto que usted les ofrece a PSOE y Ciudadanos para evitar que Vox decida a los gobiernos del Ayuntamiento y la común

Voz 0799 07:35 ya bueno una nada en realidad es una propuesta sentarnos es una declaración de intenciones política durante toda la campaña electoral yo dije que haría todo lo que estuviera en mi mano para que el Partido Popular que en particular en Madrid está enfangado en profundos casos de corrupción que además van a tener sentencia durante esta legislatura no estuviera al frente de la Comunidad de Madrid porque le ha hecho muchísimo daño no estuviera al frente del Ayuntamiento de Madrid más aún que en ninguna de esas dos administraciones dependiera de una fuerza como que no os quiero hacer retroceder a un país de hace cincuenta años entonces lo que lo que ofrezco lo que ponemos encima de la mesa es la vida dad de que el grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento y el grupo autonómico o parlamentario autonómico además Madrid la comunidad autónoma en la Asamblea de Madrid pues nos sentemos a hablar con el Partido Socialista y conciudadanos e intentemos explorar si hay alguna alternativa yo creo que nosotros hemos tenido un magnífico resultado primera fuerza en la ciudad de Madrid y quince por ciento en la autonomía en la Comunidad de Madrid que sin embargo no es suficiente para conformar gobiernos progresistas pero frente a eso uno tiene dos alternativas una coger el medio millón de votos sentarse encima de ellos imponerse a quejarse lamentarse de lo que ha pasado o dos intentar paliar el retroceso que yo creo que va a haber falló creo que retroceso va a haber porque los resultados electorales a mí no me gusta no me gusta un Gobierno del Partido Socialista conciudadanos no me gustan los resultados que ha habido pero hacer política útil no es quejarse es coger la fuerza que uno tiene e intentar llegar a acuerdos en los que intente matizar o paliar en lo mayor posible el daño

Voz 1727 09:04 cuando usted plantea esto hable en nombre propio también

Voz 6 09:06 en nombre de Manuela Carmena

Voz 0799 09:09 nombre propio pero en él tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad queremos intentar llegar a acuerdos en los dos sitios es una voluntad compartida ahora es se decidirá pues en el Ayuntamiento lo decir al grupo municipal en la autonomía o en la comunidad autónomo lo decidirá el grupo parlamentario autonómico pero la voluntad es una voluntad compartida queremos intentar explorar escenarios alternativos para que el Partido Popular de la corrupción y una formación de extrema derecha como Vox pues no tengan la llave de nuestras administraciones

Voz 1727 09:36 se refería esto Carmena cuando dijo ayer que no da por perdida la Alcaldía Se refería estos movimientos a estas reflexiones

Voz 0799 09:43 yo creo que incluso Manuela una cosa previa Manuela ha ganado de con con bastante amplitud e las elecciones en la ciudad de Madrid cosa que no pasó sin embargo en el dos mil quince Esta vez ganó con bastante amplitud y lo que está diciendo es bueno miren si nos entienden yo voy a intentar ser alcaldesa porque soy la fuerza más votada es lo que desearíamos

Voz 1727 10:00 pero sí para evitar que Vox se haga con algún tipo algún resquicio de poder en la Comunidad de Madrid en el Ayuntamiento ustedes tienen que votar a Villacís como alcaldesa haya Gabilondo como presidente harían

Voz 0799 10:12 bueno yo creo que quién tendría que ser alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que le corresponde al grupo municipal de Más Madrid pero no queremos entrar a hablar lo primero así una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tampoco acostumbras en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos hecho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox hasta ahí llega nada más y nada menos mire usted la piña

Voz 1727 10:39 de Íñigo Errejón ante este dilema Villacís alcaldesa o Martínez Almeida con el apoyo de Vox

Voz 0799 10:46 no yo creo que tiene que ser Manuela Carmen y no quiero anticipar escenarios además no me va a corresponder no me corresponde a mí tomar esa decisión pero insisto sentemos antes de hacer especulaciones en medios de comunicación centrémonos nosotros le estamos invitando al Partido Socialista haya ciudadanos usted loco

Voz 1727 10:59 anoche en una entrevista al diario punto es si la declara

Voz 0799 11:02 tiene intenciones políticas ahora cómo se concrete eso pues sentemos en el caso municipal se van a tener que sentar con el grupo municipal de Más Madrid en el ocaso autonómico con el grupo parlamentario autonómico de Mas Madrid y ahí va encima va encima de la mesa una declaración de intenciones queremos explorar escenarios para que el futuro de los madrileños no dependa de Vox y queremos que cree eso lo tiene que decir ciudadanos de todas formas que va a tener que elegir qué quiere hacer yo sospecho que ya elegido porque en campaña electoral Le preguntamos insistentemente si iba a pactar con Bono como en Andalucía siempre daba la callada por respuesta así que yo sospecho que ya han tomó una decisión pero que no sea por nosotros yo no me voy a sentar encima del medio millón de votos a quejarme bueno pues quiero hacer política útil lo dije sólo cuando dimitió del Congreso de los Diputados dije que no venía estar en política sino hacer política esto es lo que intentó hacer política algo con

Voz 1727 11:49 PSOE dígame con quién habla

Voz 0799 11:51 hemos tenido algunas conversaciones con el partido desde el Gabilondo he hablado con Gabilondo unos y tendremos una reunión pública en no sé en algún momento no sé si de esta semana supongo sí

Voz 1727 12:00 han hablado y hablado con Gabilondo de esto en concreto de sentarse con Ciudadanos y buscar una salida

Voz 0799 12:05 de intentarlo hemos hablado de intentar los y de intentar a ver si pudiera haber una salida lo que pasa es que aquí falta un ingrediente claro IS ingredientes de ciudadanos con ellos han hablado yo directamente no hablo con ciudad indirecta

Voz 1727 12:17 ante qué es lo que dice en la entrevista que directamente sí

Voz 0799 12:20 bueno que hay canales interpuestos de de gente que sí que hablaba en estas cosas hay que ser un poco cuidadoso si si uno quiere si uno quiere que las cosas puedan salir yo creo que Ciudadanos hoy me da la sensación que no está por la labor por lo que pasa es que nuestra obligación es intentarlo ya digo no intentarlo porque sea un objetivo deseado es que la política no va de los objetivos que uno desea porque uno puede ser objetivos en casa va de lo que es capaz de conseguir en un escenario ya ha dado este escenario ya está dado los madrileños han votado no como a mi más me hubiera gustado nuestro resultado es bueno pero no da para mayorías progresistas ni en el Ayuntamiento y la Comunidad ahora dado ese escenario se puede intentar hacer algo para que sea lo menos malo posible pues yo creo que sí

Voz 1727 12:58 y lo vamos a intentar cómo valora el paso al frente dado Valls a parte de la misma lógica que usted es decir identifica un mal mayor que los independentistas no gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona y a partir de ahí dice Mis escaños gratis para apoyar a Colau pues no ser reconocen esa lógica

Voz 0799 13:17 parece como que entran vientos y menos tradicionalmente hispánicos en la política española osea que hay alguien que se atreve a decir oiga mire yo a mí me ese para muchísimas cosas del Señor Valls ahora sobretodo de cuando fue digamos de de de su etapa política en en Francia de su etapa como ministro en Francia ahora bien en nos descoloca mucho que alguien de repente haga eso que alguien diga miren no me gustan los resultados no son los asuntos que yo hubiera deseado pero dados estos resultados me voy a intentar mover creo que aquí in situ en un problema es a la intransigencia de Ciudadanos de Rivera pero también de agua donde Villacís en Madrid a los que retrata porque tienen a un socio a un candidato en Barcelona qué hace otra cosa que es capaz de moverse y que y que será por una cultura política diferente pero de entrada lo primero que dijo es yo nunca aceptaría los apoyos de Vox comparte con

Voz 1727 14:06 el que el mal mayor en Barcelona es que el independentismo gobierne la ciudad

Voz 0799 14:10 yo creo que en Barcelona tiene que las tres primeras fuerzas son fuerzas progresistas y me gustaría que entendieran

Voz 1727 14:16 Esquerra PSC comunes con Esquerra dentro

Voz 0799 14:19 yo creo que es difícil pero es que es como han votado los barceloneses las tres primeras fuerzas aunque están diferenciadas sobre la cuestión nacional e digamos sobre él lo que damos en llamar el eje social sobre la cuestión social son tres fuerzas progresistas me gustaría que se pudieran entender pero pero pierde que Nicolás

Voz 1727 14:36 tiene que rechazar el ofrecimiento de vi de Valls

Voz 0799 14:38 no no no lejos de darle darle ningún darle ningún consejo creo que hay primera fuerza segunda fuerza tercera fuerza progresistas ojalá fuera posible un entendimiento sino estoy convencido que explorarán otras vías bastante tenemos nosotros lo de Madrid como para dar lecciones a nadie

Voz 1727 14:52 por qué ha ganado la suma de la derecha Madrid

Voz 0799 14:55 lo normal es que siempre gane porque bueno pues porque se han construido veinticinco años de una forma de particular de de de de ser de Madrid de una comunidad fragmentada por la desigualdad de una comunidad que la cifra mucho las esperanzas de mejora de vida no la mejora colectiva sino a que tú seas capaz de que selló un pelotazo que alguien pecho humano que se ha generado un un un Madrid neoliberal desde hace veinticinco años y eso siempre se refleja en las urnas yo quiero recordar que en las generales las derechas aquí ganaron por diez puntos en las autonómicas ganó por tres les recortamos siete puntos no fueron suficientes pero nosotros yo creo que hicimos nuestro trabajo es que la general sacaron diez puntos de diferencia pese a la victoria progresista en España en Madrid y las derechas ganaron por diez puntos el domingo pasado Nos ganaron por tres lo lamento pero creo que nosotros hicimos nuestra parte ahora

Voz 1727 15:48 ya me dirá que los millones de votantes que han que han hecho

Voz 0799 15:51 gira a PP y Ciudadanos o Vox

Voz 1727 15:54 aspiran todos a dar un pelotazo urbanístico

Voz 0799 15:58 creo que se ha construido un tipo de forma de se ha construido en realidad una un régimen madrileño una forma de de de de vivir en Madrid que ha tenido por por protagonismo el ir desplazando más vivamente a la gente de los servicios públicos a los servicios privados la creencia de que tu bienestar no depende de tener más prestaciones sociales y mejores salarios sino menos presión fiscal el imaginario de que todo el mundo en algún momento podía ser en podía hacerse millonario gracias a un golpe de suerte o de audacia o de o de pillo no sabría cómo decirlo digamos una cierta antropología neoliberal en la en la Comunidad Madrid que se ha reflejado siempre las urnas el dos mil quince fue una maravillosa excepción en la que por muy poco quiero recordarlo fundamentalmente por la desmovilización de la derecha se ganó por poquito al Ayuntamiento de Madrid dicho no se ganó cuando Esperanza Aguirre pero si no hay en asoma en la suma fue una victoria maravillosa pero muy frágil y las victorias frágiles hay que cuidarlas y ser muy responsables muy cuidadosos con ella y quizá no se fue todo lo cuidadoso que había que haberlo sido en la Comunidad de Madrid pues creo que era una oleada muy difícil en toda España en Madrid han obtenido unos resultados muy buenos pero insuficientes pues habrá que trabajar para que en la siguiente vez esos resultados y sean suficientes

Voz 1727 17:16 te no siente ninguna responsabilidad política por la división de la izquierda la izquierda del PSOE

Voz 0799 17:21 al revés si es que nosotros hemos ensanchado el bloque si es que el el bloque digamos de la izquierda se queda a diez puntos de las derechas hace un mes y el domingo se queda a tres es más el bloque si uno quiere contar los votos a la izquierda del PSOE dicen desde que está más Madrid crecen hay más votos y no al revés si es que el problema ese digamos de la suma de las siglas y el problema de la Unidad es una cosa de traumas pasados pero que no sé qué ha hecho la izquierda bueno yo creo que a nosotros nos falta un poco de tiempo es que desde que empezamos a andar recortamos el bloque digamos recordamos la distancia entre bloques yo creo que nosotros hemos hecho una muy buena campaña que ha estrechado las diferencias y que nos ha acercado de hecho antes de que Mas Madrid empezarán dar ninguna encuesta daba como posible ganar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y luego todas las encuestas daban que era difícil pero que estaba al alcance habrá que seguir trabajando yo también creo que el Partido Socialista en Madrid lo he dicho durante la campaña de forma muy respetuosa y ahora lo puedo decir de fuera un poco más contundente la política decía que es pasión y distanciamiento pues al PSOE le falta una parte también de pasión yo creo que en Madrid le tenía que haber puesto un poquito de ganas porque era un objetivo al alcance pero no se puede ir con las manos en los bolsillos

Voz 1727 18:34 no hemos hablado de Podemos todavía vamos a hablar de Podemos enseguida nueve y dieciocho ocho dieciocho en Canarias

Voz 15 18:46 con Hoy por hoy

Voz 6 18:48 veis de nuestro contestador automático

Voz 3 18:51 Marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 16 19:02 hoy jueves a todo el equipo de SER Deportivos trabajando para que conozca todo lo que es necesario saber sobre el deporte como cada jueves con el repaso de la NBA en la gran Anthony Davis SER Deportivos

Voz 3 19:11 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado en la SER cuando los primeros no es una prioridad esta semana el rodando mis últimas escenas de Cuéntame aquí horas colgado esto me debieron ser las tres menos cuarto menos cuarto hay poco saber que las mejores respuestas están en la segundas pregunta segunda una luna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar para mí esa es alzó la respuesta muy profesora tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con cara

Voz 17 19:54 Daly Olsen Ito y todo tal

Voz 6 19:58 Pla aquí claro usted deportivos un programa cercano y sobre todo diré por eso usamos principalmente personas con nombres para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al tu rol nombres de si la base desgraciadamente así es pero les damos un toquecito cariñoso Antoñito Juanillo Miguelito Carrusel deportivo cariñoso y directo como un koala

Voz 18 20:23 la recelos un koala claro que sí y monísimo

Voz 12 20:29 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 19 20:33 he escuchado hoy el texto

Voz 6 20:36 no he compuesto para acá

Voz 20 20:39 a la eh con todas las personas que el olmo tutores hasta los relató tanto los técnicos de sonido retro

Voz 21 21:18 eh

Voz 22 21:32 cuenta con las de vas a lo que pasa

Voz 3 21:48 con Pepa Bueno

Voz 4 21:53 Íñigo Errejón aspira a crear más España

Voz 0799 21:59 no hay que construir más Madrid que ha recibido un caudal de voto muy importante y que que tiene que estructurarse y tiene que construirse para dar respuesta a todo ese apoyo recibido sería revolucionario un partido de izquierdas con esto

Voz 1727 22:11 hallan el nombre

Voz 0799 22:13 lo lo que en realidad sería revolucionario en términos federales es una alternativa política que se construye en Madrid y que dice no me tengo que extender por España extender Madrid por España así lo que tiene lo que tiene que hacer es escuchar y entenderse con muchos otros pero ahora nosotros tenemos una tarea que es construir Más Madrid

Voz 1727 22:30 porque usted está fuera de Podemos ya no sé cómo está

Voz 0799 22:33 no lo tengo muy claro la verdad yo sentimentalmente da hoy les voy a tener siempre muchísimo respeto

Voz 1727 22:39 le pregunto la práctica esta inscrito es militante

Voz 0799 22:42 nadie nadie me lo ha aclarado pero no soy tendrá que decidirlo Podemos

Voz 1727 22:46 usted se fue

Voz 0799 22:47 yo intenté lanzar una alternativa en la que yo creo que podría haber cabido Podemos que Le podría haber ido bastante mejor a Podemos Si hubiera cabido se decidió que no yo creo que la dirección de Podemos toma sus decisiones les tengo un inmenso respeto tendrá que hacer balance de los resultados después después del resultado

Voz 1727 23:02 estuvieron el domingo pasado deberían convocar un Vistalegre III

Voz 0799 23:06 ya no me compete a mí hilo de lo Diego tal con común cierto relajo no me compete a mí ya hay uno gana mucho tiempo y mucha salud cuando puede pensar en política un poco fuera de las lógicas muy muy cerrada muy endogámica de partido muy que que a veces matan un poco la capacidad de no sé de la de la renovación de las ideas de la creatividad no me compete a mí eso lo tendrá que decidir la dirección de Podemos y lo que ellos decidan pues responderá sus análisis

Voz 1727 23:31 muy cerrada muy endogámico un partido que tiene cinco años

Voz 0799 23:34 ustedes que venda podemos a veces las lógicas de partido son así a veces no permite que se hagan buenos buenos análisis sobre las cosas que pasan y sobre cómo enmendar las trayectorias que no son buenas yo creo que hace tiempo podemos tomó una decisión ideológica que era ocupar el espacio de Izquierda Unida IU esa decisión ideológica está teniendo un correlato electoral que es ocupar también el lo electoral el espacio de Izquierda Unida pero las decisiones de la dirección de Podemos de Podemos las toma la dirección de Podemos iraquí es legítimo que así sea

Voz 1727 24:04 Enric Juliana Esther Palomera José Mari Calleja usted la palabra enseguida pero primero les invito a todos a escuchar lo que dijo ayer Pablo Iglesias anoche en el programa en la frontera de público Televisión el programa de Monedero sobre lo que él cree que puede ser su futuro el de usted el de Íñigo Errejón

Voz 0636 24:19 porque habrá otros sectores que legítimamente quieran construir la nueva izquierda ya lo hizo en su momento alguien muy inteligente como Diego López Garrido Cristina Almeida que construyeron el partido de la nueva izquierda después legítimamente decidieron integrarse en el Partido Socialista haya cada cual lo que hace la maldición cubano sacada que a fuerza a la izquierda del Partido Socialista termina incorporándose al parece que está escrito de las Strauss ya veremos en el futuro en qué partido acaba cada uno

Voz 1727 24:47 no lo mencionan expresamente vamos ese puede intuir se puede se puede intuir que anuncian que acabara en el PSOE

Voz 0799 24:55 yo creo que es es humanamente comprensible que cuando uno tiene unos malos resultados se aplique

Voz 6 25:00 claro

Voz 0799 25:01 a buscar culpables pero es un mecanismo que no ayuda a encontrar soluciones no sé no no vi la entrevista esto es un estos un extracto pues que selló su opinión es que no quiero perder mucho tiempo hay Enric Juliana

Voz 0568 25:14 sí muy buenos días yo quisiera preguntarle

Voz 11 25:18 tal ha empezado hablando sobre la gobernación de la Comunidad de Madrid la gobernación del Ayuntamiento de Madrid la gobernación de ahí

Voz 0568 25:25 el centro de Barcelona pero una vez estos hay resuelto habrá otra cuestión que es la gobernación de España usted un líder político español aunque ahora esté centrado en Madrid líder político de ambición política

Voz 6 25:41 yo quisiera saber su opinión es decir usted cree como creo

Voz 0568 25:45 que debe ser la gobernación de España estos próximos cuatro años a gobernar el partido socialista en solitario de gobernar con un pacto de legislatura estable con Podemos au debe podemos entrar en el Gobierno

Voz 0799 25:58 yo creo que se tiene que el mandato de las urnas es claro en un sentido de que ese conforme Gobierno progresista y que nos merecerían un gobierno progresista estable estable significa que no que no sobreviva a la semana con negociaciones de cada semana de cada lunes digamos antes de la junta de portavoces al ver que se va a llevar sino que tenga la capacidad de planificar y pensar un poquito a largo no pensar solo en el telediario del siguiente día no ahora ese acuerdo estable tiene que ser un acuerdo de coalición tiene que ser un acuerdo con más integración o con menos se me escapa yo quiero que haya un gobierno progresista estable creo que es el gran mandato de las urnas y creo que nadie entendería que eso no se produjera cuál sea la forma el encaje concreto no sé ni siquiera si si están avanzadas las conversaciones au si no lo están pero creo que hay votos voluntad mayoritaria de los españoles con para que es el conforme pronto además yo creo un gobierno un gobierno progresista estable que pueda una cosa que ahora ya para la política española es una anomalía que pueda pensar no digo a una década digo que pueda pensar a a cuatro años vista Nos vendría bien después de todos estos años acelerados bajar un poco el tempo yo acostumbrarnos a tener gobiernos un poco estables que son capaces de planificar pensar hacia el largo lo apunto con una cosa no por el bien de los partidos políticos sino porque lo que nos estamos jugando es si somos capaces de construir sociedades Un poco más justas más habitables más tranquilas más cuidadosas

Voz 1727 27:21 usted conoce muy bien Podemos no se me escape Podemos insiste Pablo Iglesias le ha dicho varias veces en que es una manera de de colaborar en esta etapa es entrando en un gobierno de coalición ir el entorno de Podemos pues en las últimas horas se está diciendo que si eso no es así pues oye es que no quiere colaboración Pedro Sánchez usted cree que podría llegar a no apoyar la investidura Podemos de Pedro Sánchez

Voz 0799 27:46 no sé cuál es su cuando las fuerzas políticas están metidas en una negociación es normal que todo el mundo esté pensando lo que dicen los medios y también lo que pasa en la mesa es normal y como yo no sé lo que está pasando las mesas y ni siquiera así están constituidas a voy un poco por encima de por encima en el sentido de sobrevolando lo porque no porque no tengo la información concreta yo creo que ETA tanto en el Partido Socialista como en Podemos estoy convencido que todo el mundo entiende de la importancia de Kosovo forme gobierno progresista de que de unas nuevas elecciones no saldría nada bueno yo creo que eso lo creo que sólo tiene claro todo el mundo se me escapa los detalles pero pero asumo que eso es así

Voz 0591 28:20 varias cuestiones muy concretas una al hilo de esta última reflexión usted cree que Pablo Iglesias está hoy en condiciones después del resultado del domingo de seguir insistiendo que su propuesta con Pedro Sánchez es entrar en un gobierno de coalición está en condiciones después del resultado dos hablar de su situación orgánica dentro de Podemos que desconocía cuál es su situación como como inscrito como miembro de la dirección porque sigue siendo usted en algún momento ha solicitado la baja presentado la renuncia a los cargos que ostenta la dirección de Podemos después de irse a otro partido y tres no lo ha dicho explícitamente pero sí que ha dejado entender que la falta de alma que le ha puesto el Partido Socialista en la ciudad de Madrid ha pesado más que la división de la izquierda alternativa en el resultado final pero no consta espera que el la la alcaldesa Manuela Carmena se olvidó demasiado de los barrios obreros se detuvo en otras cuestiones igual un poquito más exóticas en la ciudad de Madrid

Voz 0799 29:21 gracias y con respecto a la con respecto a la primera orden con respecto a la primera yo creo que el el propio Pablo Iglesias ha reconocido que su posición ahora es un poco más modesta pero ningún acuerdo estable se puede fundar en ningún intento de humillación al otro un acuerdo estable tienen que ser un acuerdo en el que el otro sea reconocido el Partido Socialista necesita a Podemos para formar un gobierno estable yo no sé cómo se traduce eso sí eso es compuestos si esos impuestos yo no sé cómo se traduce sí pero que lo necesite y que se tienen que entender es evidente entonces yo creo que la soberbia nunca es buena consejera en general en política le deseo que puedan ser capaces de llegar a un acuerdo estable porque los números siguen siendo los que los que los que son como se traduzca ese acuerdo no me no me compete con respecto a la cuestión de con respecto a la cuestión de Podemos yo no estoy salí de los San hecho de los grupos de la dirección de de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy en todo caso es una cosa que me hubiera gustado que algo me lo comunicaran oficialmente pero en todo caso es una cosa que ahora mismo tengo que reconocer que no me quita el sueño tengo por delante una tarea tenemos una fuerza política que ha sacado Medio millón de votos un quince por ciento de la Comunidad de Madrid y que tiene que construirse para dar una respuesta ilusionante para hacer lo que pueda y creo que nos hemos puesto al trabajo hoy hoy es jueves no fue no votaron el domingo yo hemos intentado lanzar una propuesta para que no se confirmen los las peores posibilidades en Madrid ahí cuando me preguntabais antes que ha faltado en Madrid es verdad que yo al PSOE le achacaba falta de pasión pero también pues quizás en Madrid no ha habido cambio hasta ahora porque ha faltado una alternativa ilusionante que se haga cargo del conjunto de las necesidades de los madrileños también de los que han votado cosas cosas diferentes creo que el Ayuntamiento de Madrid ha gobernado bien te vamos a echar de menos sin Manuela no es alcaldesa otra vez que vamos a echar de menos que se valorará pondrá en perspectiva una figura que ha tenido muchísimo peso y que en mi opinión si la mejor alcaldesa de Madrid que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur casi con los mismos resultados que en el dos mil quince excepto algunos votos que se distribuyeron yo creo de forma un tanto irresponsable y que lo que pasa es que la derecha se ha movilizado un poco más ya logrado eh darle un pequeño vuelco sólo contando con los votos de la extrema derecha que no entró en el dos mil quince me hubiera gustado otro resultado creo que por parte de Más Madrid y en particular de Manuela Carmena se ha hecho todo lo necesario hacían falta más digamos más socios por la izquierda que creo que o no han comparecido o han comparecido un poco

Voz 1727 31:48 no no ya digo arrastrando un poquito los pies ven reía porque hoy hoy publica una una tribuna en El País German Cano alguien a quien conoce muy bien que está en el Consejo Ciudadano de de Podemos y que se remite al Asesinato en el Comité Central la novela de Vázquez Montalbán y pensaba que lo que va de la vieja política nueva política es que ante estas asesinaban al Comité Central y ahora te sacan de telegrama lo entiendo bien

Voz 4 32:15 sí

Voz 1727 32:17 diez Se apaga la luz y ahora se pagan

Voz 0799 32:20 era un asesinato ahí bueno eso eso

Voz 1727 32:22 durante expulsan The Telegraph esos un eso es un detalle

Voz 0799 32:25 la dirección de Podemos Tom toma sus decisiones y es también la que tome

Voz 1093 32:28 Calleja cuando quieras si vamos a verle quería preguntar qué opinión tiene de la decisión de Iglesias en vísperas de la jornada electoral el viernes de decir que daba por hecho que Carmena iba a ser elegida cuando eso me imagino que si él estaba levemente informado sabía que era muy difícil que dar por hecho que Carmena iba a salir por tanto pedía el voto para Sánchez Mato que al final ha sacado más de cuarenta mil votos pero no ha contribuido digamos a la posibilidad de que Carmena hubiera sacado más escaños y la segunda cuestión hasta qué punto la hay la marca Podemos ha entrado en crisis profunda ha perdido escaños

Voz 6 33:04 a las comunidades autónomas en algunos han desaparecido

Voz 1093 33:07 el caso de Castilla La Mancha en Castilla y León ha pasado de diez a uno en Aragón de catorce a cinco hasta qué punto hoy la marca Iglesias

Voz 6 33:14 es un digamos limita las posibilidades

Voz 1093 33:17 través de Podemos frente a otros que se han salido de esa marca hayan tenido mejores resultados

Voz 0799 33:21 pero Ales gracias por las preguntas por la primera yo creo que no fue una decisión responsable menos hacerlo en el último día de campaña ahí en la y el y el día de la jornada de reflexión yo creo que no fue una zona una decisión responsable porque todo el mundo sabía que la candidatura de Sánchez Mato no iba a entrar hay ninguna encuesta alegaba que entraran ni siquiera en los últimos días de de estas que ya no se pueden publicar pero se publican con frutas en fines a cosa que tenemos resultado de una ley electoral andorrana como se sabía que no se podía entrar yo creo que eso no es una cosa responsables porque desincentiva desincentiva el voto que podía mantener a Manuela en la Alcaldía creo que si uno quería que Manuela Carmena fuera alcaldesa la el camino era recto había que votar por Manuela Carmena creo que no fue creo que no fue responsable pero cada cual toma sus propias decisiones y esas luego tienen consecuencias con respecto a la posición de Podemos pues tendrá que ser podemos quién haga su análisis en mi opinión podemos eligió un lugar ideológico y ese lugar ideológico comporta un lugar electoral que es ocupar la posición tradicional de Izquierda Unida creo que está en esas posiciones y creo que el rumbo de Podemos lo decide su dirección y por tanto tendrá que ser su dirección que haga análisis que a mí no me competen yo en todo caso pues máximo respeto y creo que en el futuro pues habrá que entenderse el conjunto de fuerzas progresistas locales autonómicas y nacionales ser capaces de torcer el rumbo de la política española en un sentido pues que facilite que en vez de imperar el sálvese quien pueda dar la ley del más fuerte impere que hagamos sociedades un poco más habitables y más justas para eso no necesitamos todos cada uno que extraiga sus propias conclusiones de sus resultados y que intente hacerlo mejor nosotros lo hacemos con con más Madrid la dirección de Podemos lo tendrá que hacer con Podemos

Voz 0591 35:00 clavo con eclesial después de las elecciones

Voz 6 35:05 Íñigo Errejón gracias muchísimas gracias

Voz 23 35:11 hipotecas Bankia Laura tocaría leer la letra pequeña pero una letra pequeña tendré este anuncio así que quizá tenga que ver la oportunismo en nuestras oficinas mide metro y medio cada letra vamos que ya no es una letra pequeña Abel para una depresión de no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información el banquillo puntos

Voz 6 35:31 hasta por perder

Voz 0027 35:33 de ir con gran por fin

Voz 24 35:36 dígame más el Robinson afirmó ha dicho fuera dichos conciencias pilas te gusta caminar te hace feliz

Voz 25 35:51 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro casación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no

Voz 26 35:59 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 6 36:12 no importa si juegas por los tres

Voz 3 36:14 hay cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo el cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa

Voz 0568 36:36 dónde va a ir estas vacaciones tampoco me preocupa

Voz 27 36:39 mucho porque porque con la Gamazo líder del mercado no hay lugar que

Voz 3 36:42 además resista aprovecha las ofertas irrepetibles de la Cámara de dieciocho mil quinientos euros financiado con RGI

Voz 13 36:49 porque escoja Nissan Qashqai Nissan y no abran al que no puedas llegar Nissan Innovation Data Se acerca el veranillo porcina está organizando ese pedazo de viaje y en el mercado de Alí

Voz 1 37:02 pues los frescos más frescos al mejor precio como la sandía cero con setenta y cinco el kilo a esta semana por ahorrando y eso que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco que gusta ahorrar en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este pañales dota Activity extra sensitiva recién nacido o pan se extra segunda unidad al setenta por ciento comprando dabas la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros precio válido en Península y Baleares Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 3 37:33 cuando quieres hacer las cosas bien una atajos un P

Voz 1 37:37 Sarmiento que compartimos con el Taller de Restauración del Museo Thyssen Ribera del Duero creado para emocionar

Voz 12 37:45 es la hora reside en Canarias

Voz 1 37:50 ver los cursos de otros forma Hora Veinticinco

Voz 12 37:54 la actúe de otra forma con Ángels Barceló

Voz 6 38:04 vamos los amantes del fútbol que estáis de enhorabuena esta semana en Madrid estaba vibrando al mismo ritmo porque la final de la UEFA Champions League se juega donde en casa en Madrid y Master Card patrocinador oficial del evento quiere darnos la oportunidad de conseguir unas entradas para al final diréis como bueno sólo tienes que encontrar el código QR de su campaña en el aeropuerto marquesinas

Voz 3 38:24 los capturarlo para participar comienza algo Bryce les de Nasser

Voz 28 38:34 hoy por hoy

Voz 12 38:37 bueno

Voz 4 38:49 se acaba de ir de este estudio un Íñigo Errejón Esther Palomera evidentemente desvinculado ya del todo de de Podemos evidencia imposibles pregúntele

Voz 0591 39:04 un partido político no se constituyen en telegrama sin no estatutariamente no por lo tanto es verdad que él está absolutamente desvinculado pero yo creo que Anne han entablado ahí desde la salida de rejones desde la anunció su candidatura de madrid es un juego entre pillos no porque yo no me voy pero tampoco me echas idea ahí esa situación orgánica que está en el limbo y que tendrán que resolver o uno comunicando el la destitución no o presentando la renuncia pero vamos no se puede estar en un partido yo noto eh poca fe Íñigo Errejón en en que resulte la operación que se está explorando no para que para que la izquierda recupere la Comunidad de Madrid o para que Villacís de gobierne el Ayuntamiento de Madrid fíjate que hay una información hoy de Bill Santos que suele tener vamos que suele no tiene bastante buena información del Partido Popular en el en la que sostiene que el propio Partido Popular ha ofrecido ya o estaría dispuesto a ofrecer a Ciudadanos la alcaldía para Villacís ante la posibilidad el riesgo de que Ciudadanos aceptara la oferta a la izquierda de ser investida alcaldesa con el apoyo de Más Madrid del Partido Socialista yo lo que he dicho al principio vamos a ver muchos movimientos de aquí al quince de junio que es la fecha de la constitución de los ayuntamientos pero no nos tenemos que olvidar de la investidura de Pedro Sánchez es decir lo que pasen en Navarra lo que pasa en Canarias todo eso es decisivo para la investidura de Pedro Sánchez más allá de que Pablo Iglesias presione más o menos para seguir en ese gobierno que yo creo que en el Partido Social esta cada vez que aleja más esa posibilidad no el electorado de de Podemos no entendería que Pablo Iglesias no apoyará una investidura de Pedro Sánchez por el hecho de no entrar en el Gobierno pero tampoco no entendería que él utilizase ese planteamiento es decir quiero estar en el Gobierno como medida de presión diera al traste con un gobierno de izquierdas por lo tanto yo creo que todos están en una situación tremendamente complicada que salgo Pedro Sánchez por la situación electoral que ha tenido pero que también va a tener dificultades

Voz 1727 41:24 la fortaleza de Pedro Sánchez en buena medida es la debilidad de los otros

Voz 4 41:26 exacto es la debilidad de los otros porque tiene decir

Voz 1727 41:29 veintitrés y Enric

Voz 0568 41:31 bueno yo creo que como piano piano se va Montano dicen vayamos por partes porque ahora digamos que estamos en la fase autonómica de ahí se como hemos estado viendo con las declaraciones de Errejón pues están dibujando que van más allá de la de la la estricta política local pienso que el movimiento de de valses particularmente significativo yo veo una cierta conexión una cierta conexión entre el movimiento Valls fue primer ministro de Francia no has ido al primer ministro de Francia toda la vida será servidor de la República francesa luego puede ser servidor de la ciudad de Barcelona de la puede ser políticos porque él es español de nacionalidad también puede ser un servidor el de la sociedad española pero cuando ha sido primer ministro de Francia tú eres siempre serbio de la República francesa no Pedro Sánchez Emmanuel Macron cenaron juntos el país la desconexión a como a los tebeos de antes que había que los seguir la línea de puntos pues yo creo que sí que existe una conexión porque lo que hace es básicamente se emanciparse de Rivera dice con Vox no no no sí pero no lo vamos a ver nadie se esperaba ayer que el señor Manuel Valls fuese el podía haber dicho yo estaría dispuesto para en fin para qué más

Voz 6 43:10 padre político a negociar pero un movimiento expresado con total autonomía

Voz 0568 43:15 lo que ha roto es decir no no yo doy mis votos simplemente las cosas va a ir en esa dirección esos nuevos políticas

Voz 1727 43:23 bueno bueno ya ha hablado con la UE lo ideal sería que en función de los resultados dice Colau los acuerdos fueran lo más estable si amplios posibles lo lógico es que sean de fuerzas de izquierdas la ciudadanía no ha votado ni mayoría independentista ni anti independentista que no se nos intente arrastrar a un bando

Voz 6 43:42 o a otro Calleja dice que bueno es curioso que desgastó colgado cuando fue hecho al PSC de su equipo de gobierno no precisamente con algo

Voz 1093 43:50 tiene que ver con la agenda independentista es es bien significativo demuestra hasta qué punto puntapié que la pegado Valls al tablero está provocando pues eso un sarpullido de contradicciones en todos los partidos lo que ocurre es que después de las elecciones autonómicas y municipales la posición que tenía Pablo Iglesias que repetía insistentemente por favor un ministerio aunque sea de Marina pues cada la tiene más difícil cada vez están en peores condiciones hay dentro del propio Podemos un movimiento de crítica que antes era velada y que ahora haya salido a la calle con críticas muy duras a la al liderazgo de Pablo Iglesias y en la propia Izquierda Unida dice que no es lo más urgente que se esté en el Gobierno y en cualquier caso lo que tiene hoy una posición central más importante es Pedro Sánchez pero con una contradicción muy grave tienes cada vez más fuerza a nivel estatal pero puedes perder alcaldías

Voz 6 44:42 así en Zaragoza como como

Voz 1093 44:45 en otras ciudades españolas pues perderá alcaldías y que entonces ese triunfo quede definitivamente empañado el valor simbólico que puede tener un gobierno de derecha tanto en el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid es un es decir digamos una réplica muy potente para Sánchez pero en cualquier caso el que ha salido fortalecido de estas elecciones es Pedro Sánchez desde luego Iglesias yo creo que esa política de ceño fruncido le lleva a un aislamiento cada vez mayor no

Voz 1727 45:09 sí que quería escenario no la primera

Voz 0591 45:11 parte de la exposición de Giuliana que yo esté completamente de acuerdo el mensaje que lanzó el lunes por la mañana cuando se anunció esa cenan el Elíseo del presidente del Gobierno con el presidente de la República francesa era el entendimiento entre la Europa liberal y la socialdemocracia Neuer era el primer paso para ese cerco a Ciudadanos del que hablaba hace un momento aquí en su columna hablamos mucho porque porque después de los resultados hay que hacerlo de liderazgo de Pablo Iglesias pero igual tenemos que empezar a hablar del liderazgo de Albert Rivera quiere decir porque la ruptura que explicita Vals con su propuesta ayer también es el primer movimiento de de

Voz 6 45:51 el tablero en el que el ya hemos estamos viendo muchas piedras con esa cosa me oyes socialdemócrata al día siguiente de derecha luego de extrema sí sí pero hablo de León calle Halo internamente pero que él yo creo que ha quedado muy retratado en estas elecciones también porque parece que su única urgencia ese del presidente Gobierno tome más le importa vale pues tiene cuatro años por delante para replanteárselo dice Colau también que no tiene ninguna intención de reunirse ni con Manuel Valls Nickon

Voz 1727 46:15 el salta di que les ha dicho por mensaje que tiene que ser coherente con lo que está defendiendo hoy es intentar un gobierno de izquierdas me vais a dejar saludar a alguien y remontó

Voz 6 46:23 arme para el pasado un pasado reciente hace cuatro

Voz 1727 46:25 años sólo días después de constituirse los ayuntamientos salidos de las últimas elecciones municipales aquí en Hoy por hoy vivimos uno de esos momentos que sólo son posibles en la radio

Voz 29 46:39 a su pequeño en casa

Voz 6 46:42 me parece que vamos a tener que dejar esta conversación política para atender

Voz 29 46:46 la velada doméstica no

Voz 1727 46:52 alcalde quedamos en la SER atienda esa emergencia que es prioritaria

Voz 1990 46:57 dime que le preguntaba cómo podían

Voz 1727 46:59 los ayuntamientos que están hablábamos con Xulio Ferreiro profesor universitario que se iba a convertir en alcalde de La Coruña candidato de las mareas cuatro años han pasado desde aquel momento desde aquella entrevista interrumpido por un desayuno infantil como pasaba en tantas casas a este otro momento

Voz 14 47:16 marcho siendo en esencia comer patrimonio las mismas amistades ellos mismos costumbres que opina

Voz 6 47:27 ahora descansa Xulio Ferreiro despidiéndose de la política ayer entre lágrimas y anunciando que vuelve a lo suyo

Voz 1727 47:33 la ciudad después de que los votantes hayan castigado a su candidatura restándole cuatro concejales poniéndola por detrás de PSOE IU de PP si no hay sorpresas van a ser los socialistas quienes gobiernen A Coruña durante los próximos cuatro años suele Ferré

Voz 9 47:47 pero bos días hola qué tal verías que momento que le sí sí han crecido las lecturas cuatro añitos más las éxitos más

Voz 1990 47:56 eh bueno hay menos el

Voz 6 47:59 no podemos hablar en clase es decir ahora ya no Avenue llorando papal no

Voz 1990 48:05 bueno depende de los días pero por lo menos no se suben a la mesa el panorama que venga

Voz 6 48:09 luego se estima se creo yo me acuerdo perfectamente aquella conversación la leche la leche porque se va porque vuelve la universidad

Voz 1990 48:18 bueno porque yo creo que cuando uno no no consigue los resultados que se fijan los objetivos que se fija pues hay que asumir responsabilidades pero yo creo que esto es así y eso es lo que decimos todos no cuando opinamos fuera desde fuera y entonces hay que hacer lo propio ser coherente no desde desde dentro creo que he sido alcalde A Coruña cuatro años yo no me veía no encontró lugar dentro de la Corporación igual que en estos momentos creo que hay que hay que dar un paso sobre todo bueno pues cuando uno se echa encima no la candidatura a la campaña electoral Ali y la enfoca no sé también un poco en bueno en clave personal hay que el alcalde se después pues no se consiguen los resultados Emory pues eso hay que hay que asumir responsabilidades ya está