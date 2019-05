Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1727 00:07 Íñigo Errejón proponen la SER escenarios alternativos junto al PSOE y Ciudadanos para evitar que la extrema derecha sea determinante en los gobiernos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid Antonio Martín buenos días

Voz 1645 00:19 buenos días Pepa escenarios que en todo caso no ha detallado en cuanto a con qué tipo de acuerdos Icon que nombres al frente de cada institucional reconocido en todo caso que ya ha empezado a hablar con los socialistas para intentar llegar a esos acuerdos frente a Vox ha explicado que su primera intención es que Manuela Carmena pueda repetir como alcaldesa en Madrid pero no descarta que su formación pueda apoyar otras posibilidades

Voz 3 00:39 con en Hoy por hoy diría que alcaldes las

Voz 0799 00:42 a Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas y nosotros no queremos sentar a hablar no anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que le corresponde al grupo municipal de Más Madrid pero nos queremos entrar a hablar lo primero así una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tampoco acostumbrados en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos dicho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox eh

Voz 0931 01:20 la alcaldesa habitado de todas pronunciarse sobre el ofrecimiento de Valls dice que ayer se sorprendió al escuchar lo insiste que su prioridad es ese pacto de izquierda

Voz 4 01:28 el unidas

Voz 0931 01:30 en TV tres ha dicho que más del sesenta por ciento de los barceloneses han votado a fuerza de seis a fuerzas de izquierdas de lo que se trata aseguras que haya una alianza estable y fuerte

Voz 0931 01:42 en de intentar arrastrar los aún bando a o u otro dice que todavía quedan quince días de negociaciones que Esquerra el PSC es están entendiendo en otras zonas

Voz 1645 01:50 las más allá de los escenarios y posibles pactos que se abren después de las elecciones datos económicos de esta mañana la inflación interanual ha bajado en mayo se sitúa en el cero coma ocho por ciento prácticamente la mitad que en abril datos de los precios a los que se suma también el del incremento de las ventas del comercio minorista Eladio Meizoso

Voz 0527 02:06 inflación pasa del uno con cinco por ciento en abril al cero coma ocho en mayo según el dato adelantado del INE que apunta que la inflación se moderará por la bajada de electricidad sms una subida de los carburantes menor que la de hace un año es la tasa de inflación más baja desde enero de dos mil dieciocho las ventas de comercio al por menor por su parte aumentaron en abril un uno coma uno por ciento interanual sobre todo las de equipamiento del hogar un tres por ciento pero bajan las de artículos de equipo personal un cero con cuatro por cien María son ejes anunciada esta mañana que hay un bote Diego

Voz 1645 02:36 va con noventa personas a bordo varado en el Mediterráneo entre Libia y Malta sin que nadie haya acudido ayudarlas y Whats por ejemplo asegura que las autoridades de ambos países ya han sido avisadas que cerca hay una patrullera italiana pero que de momento la embarcación sigue en medio del mar sin combustible a bordo según esas organizaciones hay varios menores de edad incluido un bebé también una mujer embarazada diez y tres tiempo ya para el información de su comunidad

Voz 6 03:05 una reconoce Íñigo Errejón ha reconocido en esa entrevista en Hoy por hoy que ya ha hablado con Ángel Gabilondo sobre un posible acuerdo con Ciudadanos para evitar la entrada de Vox en los gobiernos madrileños aunque también ha culpado al candidato socialista de que la izquierda no haya sumado mayoría él no Errejón no cree que la división en la izquierda provocada entre otras cosas

Voz 7 03:24 su salida de Podemos haya tenido algo

Voz 8 03:29 que digamos de la izquierda se queda a diez

Voz 7 03:32 puntos de las derechas hace un mes el domingo

Voz 8 03:34 se queda a tres que ha hecho la izquierda bueno

Voz 0799 03:37 a falta un poco de tiempo yo también creo que el Partido Socialista en Madrid lo he dicho durante la campaña de forma muy respetuosa y ahora lo puedo decir fuera un poco más contundente apolítica decía ver que es pasión y distanciamiento pues al PSOE le falta una parte también de pasión yo creo que en Madrid le tenía que haber puesto un poquito de ganas porque era un objetivo al alcance pero no se puede ir con las manos en los bolsillos

Voz 6 03:57 hice lo venimos contando hoy en la ser la M cuarenta y cinco una carretera ideada en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón sigue costando dinero a la Comunidad de Madrid del Tribunal Superior de Justicia condenado al Gobierno regional a pagar más de doscientos cincuenta mil euros por los intereses de demora en las facturas impagadas este martes el Consejo de Gobierno dio luz verde a ese pago Javier

Voz 0861 04:17 los la Comunidad de Madrid ha sido sancionada de nuevo en este caso obligada a pagar a concesiones de Madrid SA los intereses de demora de las doce facturas que el Gobierno del PP pagó fuera de plazo no hay que olvidar que la propia comunidad ya admitió que desde dos mil dos por esta carretera privada de sólo treinta y seis kilómetros

Voz 1645 04:41 han pagado ya a las concesionarias más de doscientos ocho millones fuera de lo previsto

Voz 9 04:48 tenemos quince grados en el centro de la capital hoy las máximas van a superar los treinta en toda la región

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 12 06:17 sí estoy segura doscientos increíbles yo les adelante

Voz 1995 06:21 eso es lo que asegura la Encuesta Anual de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria sobre tabaquismo y la vigésima edición de la Semana sin me río yo viviendo en el centro de Madrid semanas bueno pone de manifiesto que el porcentaje de fumadores en nuestro país ha aumentado más de dos puntos en los últimos tres

Voz 13 06:41 no hay más fumadores un veintitrés coma tres por ciento del total hoy la Media a la Edad Media

Voz 1995 06:47 el fundador españoles de cuarenta y tres años aunque los jóvenes cada vez empiezan a consumir cigarrillos antes casi el veintidós por ciento de los menores de veinte años suman de manera habitual pero lo más increíble de esta encuesta que más cuesta creer que el veinte por ciento de los encuestados no creen verdes pero no creen que fumar sea nocivo para la salud hay un veinte por ciento que no cree que eso les perjudique hoy en España año dos mil diecinueve vaya tela hemos invitado a dos hermanos Jorge yo al ver Ocaña que son hermanos muy buenos días paras de ansias Chaves al porque máis eso sí vaya mérito no gente que vine aquí porque ha sido libros películas vosotros os hemos llamado porque fuma es vaya tela así muy bueno los dos Jorge vamos a empezar contigo bueno cuando

Voz 6 07:41 viniendo para acá justo detrás venía para el estudio mediado el cigarro hoy

Voz 1995 07:45 tú también aquí en la puerta vaya tela ver tú tienes veinte años si aquella empezaste a fumar pues algo dieciocho hace un año y medio o dos matarte no saben no vale lo vamos a intentar hacer esto sin juicios estaremos aquí porque estoy encima voy a reñir cero porque con dieciocho años empiezas a fumar

Voz 14 08:12 pues no se fue un poco a ver no empecé hace dos años más habitualmente pero ya lo había probado ahí sí que fue

Voz 3 08:21 es más o menos poco a poco yo creo que fue el detonante ya venir aquí a Madrid a estudiar sólo vivir por mi cuenta ya haberme con más libertad viendo

Voz 14 08:31 lo probado antes el tabaco ella fue un poco eso Duque Jorge

Voz 6 08:37 bueno yo empecé a los quince años pues a hacer

Voz 1995 08:40 quince años

Voz 6 08:43 bueno pues a ver es que somos de un pueblo de Ciudad Real bastante pequeño y creo que cuando les de un pueblo pues al final juntando gente de muchas ciudades cuando tienes quince te juntas con

Voz 1995 08:54 a ver cómo acaba esta historia si eres pueblo Ciudad Real de por eso fumas

Voz 6 08:58 no pero me refiero que yo lo noto sobre todo desde que estoy aquí mis amigos que son de ciudades grandes ninguno fuman pero los que somos de pueblo la mayoría formamos porque no sé cuando eres más joven te acabas juntando con todo el mundo el pueblo sabe la edad y los mayores suelen fumar de las influencia hace parecer más mayor entre comillas pues lo acabas probando y cómo

Voz 1995 09:22 como las llamas la gente joven como vosotros como nos llamáis a los mayores ahora según pollas viejas es poco a dispendio pero podéis hacerlo como ellos estoy rindiendo vosotros podéis devolver la jugada con bebés vale ir desde nuestra perspectiva ya no te digo yo la de mis padres lo de fumar pero desde la vuestra nacido en el siglo XXI tipos que tenéis formación sabéis que fumar es malo por cierto allí así que hay un veinte por ciento que en el que cree que no

Voz 13 09:56 no perdáis nuestro caso

Voz 6 09:59 me parecía irreal y hay tantos estudios y tanto que lo prueban

Voz 1995 10:03 durante mucho tiempo que seamos que se mi generación la mis padres fumaba porque aquello de la prestancia porque te hacía mayor de aparecer el cine las películas influía mucho a la gente fumaba Humphrey Bogart sabía fumando pero ahora es todo lo contrario una gran campaña porque sabemos que sacó pernicioso que influye mucho en nuestras vidas de una forma muy negativa además de hecho

Voz 13 10:25 a nuestra madre nos dice que bueno bueno

Voz 1995 10:27 esta cómo estoy ahora como se llama esta madre Carmen como este carmín escuchando la radio Tom madre me dije Garmendia dice que fumar

Voz 13 10:38 de antiguos de gente antigua gente mayor pero no se ahora sí que es verdad que mucha gente joven y en nuestros círculos la gente sigue fumando cada vez más osada estaba todo el mundo razón tiene

Voz 10 10:53 Bowl un acto de rebeldía un poco pues se puede considerarse Hugo yo no lo creo la verdad

Voz 14 11:01 porque no es salvo que empieza

Voz 3 11:04 ver por rebeldía y demás yo creo que tiene que ver más con los ambientes social

Voz 1995 11:08 les demás pero Albert tú llevas un año y medio fumando cuántas veces en esto en este año y has pensado en dejarlo

Voz 14 11:17 pues la verdad es que varias pero conseguirlo y de verdad intentarlo alguna vez en ninguna de las Jorge

Voz 6 11:25 yo pues bueno los años muchas veces la verdad la ultima bueno una vez lo deje hace dos años más o menos estuvo un mes sin fumar pero me acuerdo que volvía a empezar de exámenes el estrés si el estrés es lo que más al final

Voz 1995 11:40 y no sé qué deciros que nos unía riña sabe que no son que no parezca que nos regaña no se hablaría cuantos cigarro

Voz 14 11:50 pues yo por lo menos ahora menos intente bajar un poco

Voz 13 11:57 pero ahora con los exámenes en época de exámenes es un poco ayer cuantos cigarros Cayón

Voz 14 12:03 pues ayer unos diez

Voz 1995 12:07 día estuve no está mirando si preguntarte

Voz 6 12:11 el fuma más que yo así se cuenta no

Voz 1995 12:14 si ayer

Voz 6 12:15 pues nos abre esto ocho por ahí que claro estamos de exámenes justo entonces

Voz 1995 12:20 dice el fuego agradecería mucho de haber en fin sois libres sois adultos en fin lo de los cigarrillos electrónicos y cosas de esas

Voz 14 12:30 no yo lo he probado alguna vez pero no de de comprarme uno

Voz 13 12:36 intentar fumar habitualmente eso no a mí personalmente

Voz 1995 12:39 no me gusta yo os hablo de mi experiencia es de las cosas de las que me siento lo digo muchas veces de las cosas de las que más orgulloso me siento es muy difícil eso que eso que hemos ponerse la boca esto tenía algo que es mucho más nocivo que todas las sustancias químicas y el hábito mil tener la necesidad de tener que estar con el tabaco y si te vas a un sitio pensar en el mechero con la teoría de los siete mecheros que existe y la verdad en el mundo solamente hay siete mecheros pero Holanda puedes sentirte afortunados si te toca uno pues siéntate afortunado bueno si os sorprende en cualquier caso nosotros que está estudiando y que uno de cada cinco españoles querían que tabaco en las nacido eso eso vamos a esos escándalos pero me sorprende tanto como si la

Voz 13 13:28 en otro círculo la gente es consciente al menos eso es malo

Voz 6 13:31 yo creo que si Dios a todos mis amigos que fuman a ver por lo menos lo aceptamos que es que nos está matando

Voz 1995 13:38 yo que no fuma que no fuma está está marginado algo no

Voz 13 13:42 está hasta las narices más que se tiene que salir

Voz 6 13:46 era la puerta del bar en invierno porque todos estamos fumando tragarse

Voz 1995 13:50 todo

Voz 15 13:53 con esta Craig giros de verdad estoy aquí yo nunca ha sido muy fumador pero cuando este señor fumaba yo siempre dice oye tienes yo nunca ha comprado a ese es el pequeño Fiat tuvo de todo esto porque sí

Voz 13 14:07 yo no sé si voy a reñir a esto suavidad aquí alguien se va a casa es decir cuando compra ya por primera vez ellas cuando el quitarse el miedo y cuando de verdad empieza las contó gustaron a una cajetilla depende mayoritariamente cuánto cuesta una cajetilla

Voz 6 14:28 lo fumar Marlboro en una caja me cuesta cinco euros con veinte cigarros que me dura dos días a lo mejor me pausada

Voz 1995 14:38 kilo ayer hablábamos con Miriam creo que se llamaba que su marido empezó a que tú vas a fumar entonces empezó a arrollar los billetes de cinco euros que cogió el billete prendía fuego sé que tú vas a fumar perfecto yo cojo cinco cinco horitas que si lo pruebas esa manera gráfica y no voy pero en algún momento tenéis que van a poner Carmen tú sabes lo que esa mujer va decir vale íbamos a hacer una cosa como ésta es muy difícil es muy va consiste en dejar fumar esta encendió como que como no poner Carro en la boca y no entenderlos es básica antes es muy difícil de vamos a pedir a la gente que nos llame que nos cuente su historia de éxito vamos a hablar de contarnos lo pernicioso vamos a ver gente muy feliz y muy contenta por haber dejado suma nueve cero dos catorce sesenta sesenta estrategias que yo no sé claro digo decía mira yo dejé de fumar hace quince kilos pero también en fincas de esto esto no vamos a hablar nueve cero dos catorce sesenta sesenta sé que os quedáis escuchar los testimonios de gente que lo ha conseguido que tengáis mucha suerte y en fin

Voz 16 15:50 lo digo no

Voz 1995 15:51 me enfadé queda empresa Carmen hoy parte muchas gracias los valientes habéis venido sabiendo la que iba a caer a un estudio ha estado aquí está bien queremos conocer gente muy joven muy joven que acaba de empezar a fumar porque no entendemos muy bien porque Alves Jorge muchísimos hacerlo otros

Voz 13 16:08 ah gracias absoluta y seguimos dando

Voz 17 17:40 hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales

Voz 7 17:43 el Inter Roma Hoy por hoy

Voz 5 17:46 en Hoy por hoy claro

Voz 7 18:05 porque contarte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 5 18:11 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 10 18:19 seamos realistas

Voz 7 18:20 tu pareja puede abandonar tuvo invita sin que te lo esperes siéntate hola amigos de Facebook oyente puede dejar de seguir te puede echarte

Voz 20 18:36 trabajo Braulio hay quienes puertas tótem la vida es incierto está pendiente de un hilo pero tranquilo y algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto se veía venir

Voz 21 18:50 ya se veía venir desde el principio a ver si aprendemos a hacer giros inesperados en las cuña lo perdono

Voz 22 18:56 en la Cadena Ser

Voz 1995 18:58 siempre estaremos contigo

Voz 21 19:01 hablan de la bulla desde que empecé a oír la

Voz 5 19:07 todo por la radio el elefante yo presido

Voz 9 19:11 de uso pues habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 7 19:15 digo

Voz 20 19:18 en la boca

Voz 23 19:20 digo eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder bueno lo que no puedo hace soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 5 19:30 nosotros somos la ventana con las Francino Cadena SER

Voz 7 19:44 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 24 19:51 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro

Voz 25 19:53 de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos

Voz 17 19:58 con cinco cinco cuatro ocho

Voz 25 20:01 los bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 7 20:04 se acerca el verano está organizando ese pedazo de viaje en el mercado de Ali tenemos los frescos más frescos al mejor precio como la sandía cero con setenta y cinco el kilo a esta semana por ahorrando y eso que la vida te pille preparado Aldi lo que vale mucho cuesta muy poco

Voz 11 20:21 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 20:26 porque si uno de cada cinco españoles creen que fumar no es nocivo para la salud

Voz 26 20:32 sí

Voz 1995 20:35 cuatro Si yo y hemos decido hacer un ejercicio de proximidad desde la simpatía pasajero acabamos riendo pero pero estamos visten luego sacamos látigo ya que os va a caer la del Pool ya ya ya suba caer la del pulpo

Voz 13 20:51 lo ceniza era el miércoles de ceniza no el juez sí señor

Voz 1995 20:58 Lafuente conocen sobradamente escuchan todas las tardes iba montana es la persona que vela por la corrección del habla desde la famosa y temida unidad vigilancia lingüística donde yo debo tener ya una estrella ya que hoy se Un paseo de la fama vas camino de ser lo que nos yo debería tener una estrella ya en ese en ese paseo se vienen ahora buenos días encantado desde cuando sumas

Voz 0527 21:22 bueno yo cómo me gusta mucho la precisión en las palabras oye eso que en la literatura médica y científica se califica de gilipollas porque yo soy

Voz 1995 21:31 únicamente técnicamente si no soy como

Voz 0527 21:33 Alberto y como Jorge yo empecé a fumar con cuarenta años yo nunca había fumado buff yo no fume de joven fumé pues porque Novi no lo vi venir a pesar de que me lo advirtieron

Voz 1995 21:45 estás enganchando este con cuarenta años adjunto

Voz 0527 21:47 ahí escribiendo un libro además para quebrar lo más que puede ser la literatura no actúa pues ayuda a mi casa escribiendo y tal pasaba muchas horas frente al ordenador y entonces como yo era de los que de vez en cuando de año un año pues consumían cigarro digo consumía porque no me sabía traerá el humo pues para entretener me pasar a esas horas en soledad bueno pues iba fumando y mi mujer me advertía te estás enganchando pero yo es que llega aquí a las cinco de la mañana en la radio con la atención de la radio no me pedía el cuerpo un cigarro entonces inconscientemente pensaba que no que lo tenía controlado hasta que un día te levantas a las cinco de la mañana

Voz 1995 22:24 vamos a saludar a Julio López digo les Díaz es una de las mejores voces que hay en este país escuchen casi casi todo el rato todo el rato está Julio la radio lentitud final de esta casa Hubble con lo cual cada vez que Cadena Ser es es Julio tú desde cuando fue Julia hoy Toni Elías bien me da hasta vergüenza decirlo yo fumo desde que tenía catorce años te ahora ya tenemos muchas más tenemos muchos más alguno más si cuando has intentado dejar de fumar que es lo que lo que le pasa tuvo chirlas intentábamos que tampoco

Voz 15 22:55 te digo la verdad ha intentado un par de veces Nanas pero he tenido muy poca muy poca consistencia en dejarlo de fumar

Voz 1995 23:01 pasaría tu voz si dejara de fumar

Voz 15 23:03 pues evidentemente estaría mucho más limpia por ejemplo cuando hay veces que ya se va notando el paso del tiempo vas notando un poco esa esa voz diría te van diciendo mete dejando de fumar porque se va notando la voz de de del tabaquismo y tal no pero es lo que hablábamos antes a micrófono cerrado yo he encontrado con muchas muchas anécdotas de gentes compañeros que han intentado dejar de fumar de hecho han dejado de fumar pero curiosamente por ejemplo uno dejó de fumar cuando fue a una revisión médica había perdido registro y entonces electo el médico le dijo esto es lo que hay

Voz 1995 23:46 puede ser locutor a vivir ese pues a las dos exacto Isaías tú tú a qué achaca por qué crees que tu casa llamas como es que ahora la gente fuma más después de una ley antitabaco que hizo que dejáramos de algo que parecía imposible dos lo celebramos en su día porque la gente fumadora más pues porque yo creo

Voz 0527 24:05 que no hay una percepción del peligro aunque se sepa los datos están ahí es como cuando un chaval de diecisiete años no de dieciocho años le dices empieza a hacer un plan de pensiones la jubilación la ven muy lejos no pues aquí pasa un poco lo mismo el tabaco es una droga esto yo la sabemos el tabaco mata esto ya lo sabemos sin embargo los efectos negativos de esa droga no se perciben inmediatamente tuviese alguno que suman por lo que se mete una raya que se mete heroína Yves que los efectos negativos junto con los positivos se producen inmediatamente y lo puedes ver y puedes ver cómo esa persona en muy poco tiempo puede ir degradando se sin embargo el tabaco no tabaco es muy a largo plazo y por eso yo entiendo por qué los chavales no terminan teniendo todos los datos que nosotros no teníamos en esto la época para nosotros fumar digamos que era un vaso social era la mayoría de edad era hacerte

Voz 1995 24:53 hombre yo vine y las serio todos los da velos cosas acaban de ella

Voz 0527 24:57 el Parlamento se fumaba en la consulta del médico se fumaba en los obispos lo que te decía deje usted de fumar tenía un pitillo

Voz 1995 25:06 ambos por fumar mira yo

Voz 0527 25:08 yo tuve la la yo creo que yo empecé a fumar porque digamos que estaba tan socializando que yo en las fiestas familiares desde muy pequeñito a lo mejor con siete ocho años me dejaban fumar yo tengo fotografías fumando un cigarro pues como te tomados una copa de derecha

Voz 7 25:24 van a lo mejor toro de cava bueno

Voz 0527 25:26 los anuncios de queremos quina Santa Catalina lo cantaba un coro de niños

Voz 13 25:30 es decir ahí debíamos vino con gaseosa

Voz 0527 25:34 era otro tiempo totalmente distinto pero yo gracias a esos cigarros que bueno es que no fumaba no

Voz 1995 25:39 al humo pero gracias a esos cigarros que provee tenía

Voz 0527 25:42 dos ocho años pues después cuando mis amigos a los trece años fumaban escondidas yo no veía la necesidad yo ya lo había aprobado y no me gustaba yo creo que eso que nos puede parecer que es una barbaridad que no estoy recomendando a los padres que hagan esto pero eso que parecía una barbaridad a mí me sirvió de antídoto para no empezar a fumar

Voz 1995 26:00 pero por ejemplo un sitio voy a poner de ejemplo la Cadena SER pero donde usted antes de los escuchen si trabajas no hay que irse fuera yo soy un peregrinar en la Cadena Ser en cualquier puesto de trabajo en cualquier empresa hay un peregrinar de gente que va Piti que vuelven ni como tiene que estar serían si es verano porque hace mucho calor si es invierno porque siempre el coste económico yo lo de la salud regreso bajamos un poco al margen porque pese a que los los efectos no sé el tiempo en el bolsillo se ve inmediatamente

Voz 0527 26:31 mira yo sobre el bolsillo yo he dejado fumar tres veces dos de ellas bastante tiempo una un año yo tras un año y medio en la de un año yo le prometí a mi hijo digo lo que me estoy gastando en tabaco me lo voy a ir ahorrando a ti te lo voy a ir metiendo no

Voz 1995 26:44 no habrá un Audi

Voz 0527 26:46 bien pero al cabo de un año fueron como mil quinientos mil seiscientos euros al cabo de un año que con esto uno se paga unas buenas vacaciones

Voz 1995 26:54 cuántas sesiones perdón cuántas sesiones de doblaje tienes que hacer Julio para ganar mil quinientos euros algunas unas pantallas Angela pero está muy mal sea una Prometeo de siempre además está muy bien pagado eh pero yo lo que te griego está bien pagado dice estoy sedes en realidad mal conoces conoces bien el digamos cómo es la conversación porque va a fumar más todavía lo voy a gastar toda

Voz 15 27:18 no pero yo por ejemplo quería apuntar a los inicios míos de fumar no recuerdo que era cuando te juntaban con los amigos y tal y tú usas no que comprábamos se compraban cigarrillos que eran estaba en el cigarrillos de anís eran tres por una peseta sin olvidar

Voz 1995 27:34 así es como sois Julio sois muy mayores muy mayores buenas acordáis de los cigarrillos de chocolate si las bolas de chocolate

Voz 0527 27:43 sí venían en paquetes que eran como paquetes de tabaco yo

Voz 1995 27:46 es el primer paso

Voz 0527 27:49 la puerta eran voy a poner un par de acciones los

Voz 1995 27:51 muy buenos por ejemplo mira Enrique que no sacaba llamar desde Zaragoza Enrique buenos días

Voz 20 27:56 buenos días no digo todo de fumar fumaba me dicen que sí cuatro cajetillas al día

Voz 21 28:05 sí sí lo que pasa que como yo trabajaba de cada cosa de trabajo pero pues los horarios son muy muy largos yo llegué yo llegué a fumar compulsivamente entonces pues me dedicaba a defenderme uno con otro bueno pues ya lo sabían y cómo hacer para controlar Mir porque porque verás pues eh probeta Lerma de asas hay incluso cuando nadie fumó de liar yo ya fumaba de liar pero era Chuck podía conduciendo podía hacerlo cigarros

Voz 1995 28:40 no pero pero pero cuanto que eso es una decisión sea tu conducía el camión Icon Garros

Voz 21 28:47 sí se hizo con la dosis alargando el volante con los codos si hacía falta

Voz 1995 28:52 eso es que se dos veces la vida y la de los demás vale pero dejaste de fumar a pelo me dicen

Voz 21 28:58 sí sí sí es que escucha Dios yo a ver a lo mejor va suena un poco a suena un poco apología del tabaco lo que voy a deciros es que a ver yo

Voz 1995 29:07 hombre me gusta

Voz 21 29:09 me gusta he tenido pues que Kiko lo típico es el el Estado Marte unos o fumarse unos porros con los amigos y tal pero todo eso lo he sabido controlar con la era todos pero esto mira una cosa que me lo mismo Cuba es más que es que siempre que hablo con algún fumador se lo digo que yo entiendo que a mí a un a un a un me vine el humo hace seis años que deje de verdad que que me retiraría a la a la boca un fumador para que me echase el humo a la boca de lo que

Voz 1995 29:42 vienen las dos manos al volante Enrique es bueno en su caso de eso pasó a la nada Enrique Nieto ocurra un abrazo grande

Voz 21 29:50 pero no hago Vega

Voz 1995 29:53 a él lleva un mes sin fumar Rafael muy buenos

Voz 27 29:55 hola bueno pues debe como con música como es el lo alto de la ola

Voz 29 30:04 pero yo estoy muy bastante convencido no

Voz 27 30:08 no voy a volver a dar

Voz 1995 30:11 déjame hacerte una pregunta definitiva estamos hablando de fumar el hecho de fumar desde el punto de vista no hacerlo en algún momento esta conversación te ha provocado ganas de fumar

Voz 27 30:25 nada de fútbol

Voz 1995 30:30 vale un paquete al día

Voz 27 30:33 T en pocas de gran fumador si en algún paz y estabilidad que eso no es eso eran marzo Somiedo la media de modo normal pues también se llevara la gente mandando con la cabeza cuando volvía pero en aquella época yo creo que es algo normal eh yo yo recuerdo que había gente que llegaba fumarse los paquetes y luego con el tiempo son los que tenían cáncer de larga mucho cáncer de garganta soy incluso esa gente los que dejaban de fumar radical muy que yo creo que no porque se pegaban un hartar de fumaban cien viendo quién lo fuma fuma lo de alguna manera más moderadamente hemos es más tiempo estuvo alto

Voz 0527 31:16 no puede ser fíjate tengo aquí dos palabras que es una moderadamente y otra compulsivamente no que que la utilizado Enrique yo creo que aparte de que se siga fumando es que ha cambiado la forma de fumar tú veías a un tipo como Santiago Carrillo por ejemplo que se sitúa a tres paquetes diarios pero tú le has fumar pegaba una bocanada ya a lo mejor después dejaba el cigarro en el cenicero y a lo mejor tres solamente sabes ahora no ahora la gente se mete el cigarro en vena

Voz 1995 31:40 pero en plena Rafael mucho ánimo un abrazo muy grande

Voz 27 31:43 venga muy bien muchas gracias a todos los que no sabía

Voz 13 31:46 no lo han conseguido Enhorabuena Julio yo estoy detrás de ello entre Isaías esto es más de difiere el hombre

Voz 0527 31:53 no yo lo volveré a intentar y te prometo que cuando pase un año vi lo haya conseguido vuelvo

Voz 13 31:58 pero pido entrevistó en julio

Voz 1995 32:02 ha aplaudido Julia no tiene mira Julio yo Isaías me lo creo más allá de no es que no lo hizo más con desgana si yo ironiza

Voz 15 32:11 hay una cosa que hay hay veces que dice no si te pasa Isaías dices es que a mí me gusta fumar

Voz 13 32:16 sí sí claro vamos a dejarlo pero quiero dejarlo por favor que no fume nadie horroroso no venga

Voz 1995 36:59 Antoni Garrido creativo sí probablemente solventes llega el turno de escuchar a los arquitectos a dos de ellos que embellece nuestras respectivas muy poco si hace sólo publicó si yo embellece es bonita veces algunas veces no arquitecto me gusta sí arquitecto cargo Toni Segarra hoy en Madrid y muy buenos días y por llevar la contraria Gonzalo Madrid muy buenos días

Voz 20 37:26 buenos días hoy eres tú el que está lejos se me siendo corresponsal en donde donde que corona

Voz 0201 37:34 el hombre que el voto

Voz 1995 37:37 la noche informa hoy estás lejos por propia decisión y hoy precisamente vamos a las decisiones tradiciones que pueden cambiar la vida Dinamarca y además ponen a prueba la capacidad de la policía para poder explicarlas vamos a un ejemplo muy sencillo que la gente va a entender enseguida que es el lema hasta hace unas semanas ha decidido modificar su hamburguesa estrella vamos a hacerlos hombre porque no tenía sentido no lo sabemos entonces Bismarck McDonald's ahora hay

Voz 15 38:08 bien se nota que hay incluso

Voz 1995 38:14 un trocito de Bacon Marta sino entonces Bacon al famoso Bic Mac parece poca cosa pero para los amantes de la hamburguesa que los hay se detalle puede alcanzar la categoría de drama o traición ha sido explicaba la marcan un anuncio

Voz 5 38:33 es sólo un Big Mac tiene

Voz 7 38:38 es como el Pick Mc Nokia debe ponerle una rueda a una bici

Voz 1995 38:43 le ha llamado la atención Toni que la propia marca en ya utilicen su propio negocio la palabra traición hace ya ya se anticipe a las posibles polémicas que pueda generar la decisión de Bacon ya hable en ellos de traición eso

Voz 0201 38:58 es un debate muy interesante de nuestra profesión

Voz 1995 39:01 vi muy actual la separación

Voz 0201 39:03 entre marque el producto pero esa manía occidental que tenemos de separar las cosas en marketing y se ha hecho con la marca el producto como si fueran cosas distintas es justa y cuanto más cuanto una marca más depende de un producto Quantum pronto es más marca digamos mucho más difícil esto claro porque ya no pertenece a la marca de cara a la gente yo recuerdo hace muchos años con la gente Colacao por ejemplo para hablar de marcas hoy Yves ya estaban sentando hacer una máquina de estas de poner una unas monedas que eran pesetas que salga un colocado pero nosotros que es imposible porque cada persona tiene un colocado distinto unos circuitos con más leche otros cuadros

Voz 1995 39:40 no podía la máquina no sacaba el Colacao de la

Voz 0201 39:42 ante sacaba un Colacao desconocido era era tan producto dónde estás esa máquina que portando separar a punto de marcar es muy complicado no se los ha llenado la boca durante muchos años la gente decía hace años yo si tuviera fábricas a colaboraría igual porque yo tengo la marca no no se puede hacer esa chichas de Frankfurt Stewart esto

Voz 1995 40:04 pues ya

Voz 0201 40:04 a pesar de que la marca sea maravillosa Volkswagen afilan

Voz 1995 40:07 vende con bastante éxito sí Wolkswagen en

Voz 0201 40:10 me cómo mis palabras lo tiene claro

Voz 1995 40:14 la dormí en Alemania o con miles menos empleados empezaron a vender las salchichas que vendían en la cantina en el restante Gonzalo esto sí a la máxima Lampedusa en aquello de que es necesario que todo cambie para que todo siga como está aplicada a la policía por el fondo lo que defienden la marca es que todo cambia lo básico antes

Voz 45 40:30 es es como si la la adaptación de trato Pardo es como Madonna que tiene que cambiar todo el rato Pagés siempre lo mismo sino que es curioso es que hay una hay una paradoja espacio temporal que es la es que las marcas los productos para no pasar de moda tiene que cambiar porque sino también para la gente ya no es tan de moda sin embargo la gente no quiere los cambios vale entonces como su cambies el escudo del Athletic a todo el mundo le enfada no para evolucionar pues tendrá que cambiar el escudo del Atleti en tres ese equilibrio entre lo que en el fondo una gente quiere pero no sabes lo que tú necesitas es complicado es como las series siempre les sobra una temporada acaba la pregunta cuál que nunca lápiz venir entre la pregunta es cuándo debo cambiar yo creo que eso quién tiene usabas el en Madonna que no sé como lo hace la tía velos estilos y de repente cambia

Voz 0201 41:16 eso sí pero eso es así es interesante lo que dices porque efectivamente las marcas van cambiando pero no te das cuenta a las que lo hacen bien claro no lo estaba el packaging de una cerveza de toda la vida si lo hubieras durante más de mil haciendo frente a hoy vería sombrero a cambiar un montón o un logotipo o no no lo hemos percibido no

Voz 45 41:34 pero es más están así Toni que fíjate ayer me que acordó mercancía

Voz 0201 41:39 sí porque desde la pobreza

Voz 45 41:41 el salía hablo con Segarra en este caso fíjate que curioso ayer media que sabes que COAC o la cambió el de la marca el prólogo sacan del Perú próximo hace muchísimos años tal lo deja tuvieron que recular bueno pues en la próxima temporada Strangio Sting vuelven a sacar el producto que en su momento vetaron porque la gente no estuvo receptivo al cambio

Voz 1995 42:02 producto Gonzalo mira ese producto dentro de lo que no usa la gente ese producto lo anunciaba Bill Cosby

Voz 46 42:10 un paso

Voz 3 42:12 no

Voz 1995 42:15 aquí tenemos un error doble combinado tenemos un una carambola Canarias para el producto y el sabor de sabor del producto y se equivocaron en dándolo eligiendo a Bill Cosby fíjate

Voz 0201 42:28 cola aprovechan para convertirlo en un héroe

Voz 1995 42:31 éxito no sé pero fíjate

Voz 45 42:33 qué es lo que hace garra es tienes que cambiar todo el rato pero que no parezca que cambiar

Voz 0201 42:38 te hacías gracias lo que decía yo vale Gonzalo

Voz 45 42:40 correcto e a veces pasa es que Nike lo que hace es recuperarlas Jordi ciento ochenta entre estoy

Voz 21 42:46 joe que curioso que es que para cambiar vuelven al país

Voz 45 42:48 dado entonces si tú lo ves con perspectiva dices pero siempre lo mismo pero seis diferente

Voz 0201 42:53 pero mira que lo de Jordan es interesante porque se acaba convirtiendo enmarca el mismo ya que te compras unas Jordan claro

Voz 1995 42:59 a todo esto también yo creo que junto a la de Moby récord esta canción que van a escuchar es algo que está instalado en nuestra cabeza queramos o no

Voz 47 43:07 este

Voz 1995 43:12 en algún momento de abuso oferta a mecheros maquinillas echarle pero empezaba a hacer medias en calzoncillos

Voz 0201 43:22 sí ahí está ahí hay arriesgaron eh

Voz 1995 43:25 pero a saber por qué me habrán

Voz 0201 43:27 no están estaré unió hoy sobre todo hay que hablar de fumar saberlo que estaban fumando

Voz 1995 43:35 ha habido marcas han intentado tener otro tipo de productos más allá de lo que son conocidos

Voz 0201 43:41 todas cuando una marca tiene una marca muy poderosa lo primero que quieren es decir una pues voy a aprovecharla y ahí se tropieza con la dificultad con la que hablabas con una marca muy poderosa que corresponde un producto muy poderoso me resulta muy difícil ampliar esa marca otros lugares alguno

Voz 1995 43:57 tú el encargo ha sido tenemos que proponer un gran cambio vamos a pensar cómo plantear un gran cambio con esta mala

Voz 0201 44:05 ayer lo pensaba cómo me contáis el tema es que no recuerdo no no yo no presentaba este año y nos hemos enfrentado constantemente a la idea de ir evolucionando sin molestar es eso se hace constantemente sin molestar al al público que ya tu producto llama tu marca y que no están muy saturada sido también no pones en reforma invitó sólo seis coches no coches out móviles decían antes si abre abre ha preguntado antes en la gente es una frase muy famoso que queráis habrán dicho caballos y carros más rápidos no esa era la frase favorita de Steve Jobs para para describir lo que la decisión de no a la gente lo que la gente me dice sino lo que no sabe qué quieren si lo que pienso que nos que hasta quién lo tiene claro pero eso eso ya es la innovación pura cuando es la marca instalada

Voz 1995 44:49 es muy delicado y tú crees Gonzalo que perder esa cuando haces un cambio que la gente no le gusta no sabemos esto es que de los que están de la hamburguesa USF1 pero recuperar después la conciencia lanzar hago o el caso Coca Cola que no gustas tú crees que es posible recuperar la confianza yo creo que sí y otro

Voz 45 45:07 si los publicistas nos tomamos muy en serio nosotros mimos por el fondo tampoco lo que hacemos no ocupa tanto tiempo en la mente de las personas yo creo que tú lanzas una nueva Coca Cola y me gusta eso me gustó la de siempre pero hay que por perdona te pongo una que te gustaba está eh yo que sé no sé cómo decirlo yo es que Intel Tiendas simplificar los procesos yo soy yo compró Nike las tapas cuando sacar un modelo que no me gusta ganar inundar reinventarse llegadas una son de plástico Bolado tiene me gusta pues no que hay cable vuelven a sacar una bonita la vuelvo a comprar

Voz 0201 45:37 no hay que olvidar que nueve de cada diez lanzamientos más o menos de producto fracasan hay década de Cádiz las marcas está constantemente lanzando cosas que la gente no le interesa eso de que la publicidad de vende lo que quiere es mentira

Voz 1995 45:50 vale somos somos consumidores

Voz 45 45:52 Clemente nueve de cada diez marcas que no entienden que tienen que evolucionar y que tienen que probar que tienen que quiebran

Voz 20 45:58 son las dos juntas claro bueno

Voz 1995 46:00 el cambio en nuestra estamos muy en favor del cambio Si todo queda como está ahora hablamos de política no no no no no nos olvidamos unas semanas ya puedes subir Gonzalo ya puede subir al avión a donde quiera donde sea que vayas ahí te llevas tu corresponsalía Gonzalo Madrid muchísimas gracias un abrazo grande desde aquí un beso hasta luego

hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 7 51:21 cada día

Voz 1995 51:24 bueno pues vuelve el carrusel de viajes de este programa vamos a volver a elegir la ciudad afortunada por el método tradicional a la que nos vamos a decir sí que Tom dale a la ruleta por favor próximo viernes de julio nos vamos