Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0228 00:09 los días Toni es noticia de hace unos minutos Uber se va de Valencia la compañía toma esta decisión por la obligación en esa ciudad de contratar con un cuarto de hora de antelación esos vehículos Valencia Eli García

Voz 4 00:20 la noticia la ha hecho pública la propia empresa a través de un comunicado que ha mandado a todos sus usuarios en el que explica los motivos de esta decisión según la compañía han tenido que suspender su servicio Uber X en la capital del Turia por los famosos quince minutos de espera como mínimo que recoge el decreto de la Generalitat que este fin de semana entra en vigor reiteran que el compromiso con la Comunidad Valenciana permanece intacto y que están a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos

Voz 0228 00:47 el presidente del Huesca y el jefe médico de ese club han llegado ya a los juzgados de la ciudad aragonesa para declarar en el marco de la investigación por los supuestos amaños de partidos en Primera y en Segunda División también deben declarar varios futbolistas allí en esos juzgados está Luisa va días adelante

Voz 5 01:03 qué tal buenos días pues desde las nueve y cuarto de la mañana tanto el presidente Agustín Aussa como el jefe de los servicios médicos Juan Carlos Galindo se encuentran declarando en estas dependencias ya hace tan sólo unos instantes acaban de llegar los cuatro futbolistas que también están detenidos y que el juez ahora

Voz 3 01:16 dado su traslado a Huesca tanto Borja como Íñigo López como Aranda como Raúl Bravo

Voz 5 01:22 en ya también dentro de estas dependencias judiciales aquí sabremos los derroteros que puede tomar esta investigación Easy los detenidos pasan

Voz 3 01:29 a prisión provisional o bien quedan en libertad

Voz 5 01:32 en libertad con cargos gracias Luis más cosas

Voz 3 02:33 también en la Ser Juan Espadas alcalde de Sevilla cree que es normal que puedan darse pactos

Voz 0228 02:38 el Sables hace días y es la respuesta

Voz 3 02:40 a intentar que una fuerza política como Vox no entre los gobiernos no tenga capacidad para tomar decisiones allí trasladarnos años atrás en determinado tipo de planteamientos por tanto eh me parece lógico que haya fuerza políticas que incluso planteen eh algo que pueda estar a priori fuera de la lógica no de de de su espectro ideológico hilo plantee para evitar entre comillas un mal mayor no once tres tiempo para el información de su comunidad

Voz 0228 03:13 la justicia archiva definitivamente la imputación de Alberto Ruiz Gallardón en el caso innatas a una pieza separada del caso Lezo Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:20 las buenos días el archivo de la causa se realiza a instancias de la solicitud que ya presentó la Fiscalía hace una semana por tanto el ex presidente autonómico madrileño sale de esta investigación conocida como caso Ignasi una pieza separada de la operación Lezo que llevó a prisión como preventivo durante muchos meses e Ignacio González el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sí mantiene como investigados a Juan Bravo a Pedro Calvo entre otros Íñigo Errejón

Voz 0228 03:44 para el PSOE y a los votantes de los distritos del sur de Madrid que ese This trajeron ha dicho de la falta de mayoría de izquierdas en la capital tras el veintiséis m declaraciones esta mañana en la SER

Voz 6 03:54 yo creo que si Manuela no exalcaldesa otra vez que le vamos a echar de menos que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur casi con los mismos resultados que en el dos mil quince excepto algunos votos que se distribuyeron yo creo de forma un tanto irresponsable hacían falta más digamos más socios por la izquierda que creo que o no han comparecido o han comparecido un poco

Voz 0228 04:15 no no ya digo arrastrando

Voz 6 04:18 mitologías precisamente a la pérdida de apoyos en el sur

Voz 0228 04:20 se agarraba noche Pablo Iglesias para cargar con mucha dureza ahora que han pasado las elecciones contra Carmena lo hacían el programa de Juan Carlos Monedero

Voz 7 04:28 yo sentí mucha vergüenza cuando cuando escucha Manuela Carmena es decir no el problema de los desahucios no son los bancos entiendo que si dices eso pues vas a tener más apoyos mediáticos y pues sabes lo que te digo que yo no voy a ser así el planteamiento de que se jodan los taxistas o hay que gobernar para las clases medias y a la gente de los barrios humildes pues ya veremos bueno pues al final lo que ha ocurrido es que la gente de los barrios humildes ha sido detenido

es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 13 05:44 Veneman Anse y Murcia

Voz 1995 05:45 bueno que desafió dragón chino David Hernández murciano que vendía muchas casas y hay mucha gente muchas partes en solamente Murcia que vendía casas hasta aquí pues aquellos tiempos aquellos tiempos explotaron con la burbuja la burbuja de ellos a yo yo en las manos y pasó de ser un empresario de éxito estar en la final de un día para otro como le pasó a mucha mucha otra gente estoy aquí les vamos a contar una historia de reinvención es según Stephen Hawking en la muestra inteligencia es la capacidad de adaptación de tenemos un buen ejemplo de adaptación David muy buenos días buenos días cuentas botellas de vino vendes en China

Voz 14 06:23 ahora mismo estamos en torno a cerca de trescientas mil al año pues ollas Bin trescientos minutos

Voz 1995 06:30 ah bueno el dicho el vino lleva tu cara se llama

Voz 14 06:32 no no marcar David Wayne

Voz 1995 06:35 es una de las grandes empresas que que en estos momentos españolas que funcionan de mejor manera de la mejor manera posible

Voz 14 06:41 si la marca el nosotros somos los que más hemos posicionar la marca muy alto y con cerca de trescientos mil botellas estamos casi por encima de los ocho millones de euros de facturación eso es algo realmente insólito porque es un mercado que no has no ha ido premiando precisamente esos precios no nosotros lo que entendimos es que desde el primer momento teníamos que posicionar la marca no jugar tanto al producto y sí a la marca allí eso no ha ido posicional

Voz 1995 07:08 no era David de la plaza de las Flores a la Plaza Roja yo o como se dice y esto lo tienes que por si acaso eh como se dice marinera en chino marinera en China de como se dice pero te aseguro que le

Voz 14 07:21 esta noche

Voz 1995 07:22 venga el te has llevado Malinas ahí pero me he llevado chinos a Murcia

Voz 14 07:25 desencantar aplazar Flores era marinera de la gracia

Voz 1995 07:28 qué les gusté yo me gustara como no le va a gustar esa ensaladilla con esa ancho pero país vamos a hacer en que vamos a hacer un poco de historia caballito o incentivar con regalitos la gamba rebozado claro lo lo ser acordadas vamos que todos estamos en un momento económicamente fantástico tanto el Banco de España como Emilio Botín niega la existencia de una bruja

Voz 3 07:53 Inmobiliaria vemos el informe del Banco de España a fondo

Voz 15 07:57 yo coincido con él en que

Voz 3 08:00 lo dice que haya burbuja ningún otro verlos en el año dos mil ocho las noticias fin hablan de otra cosa

Voz 16 08:07 nuevo dato que plasman la desaceleración que sufre el sector de la construcción en enero el número de casas vendidas descendió un veintisiete por ciento en comparación con el año clases vino

Voz 14 08:19 sí esto es un proceso yo cuando me arruinó lo más importante es aceptarlo mi casa siempre nos han educado a que primero es el oficio y después el negocio yo tenía el oficio de vender de vender casas y la vendía fuera ni a naves industriales y eso me iba bien y en un momento dado pensé que el el siguiente paso el paso natural sería construir la yo y ahí donde yo tengo que empezar a hacer autocrítica porque ya dejé de ver el oficio por el negocio y no se le puede echar sólo la culpa a la crisis ya los bancos sino también tiene que hacer reflexión yo pongo en esa aspecto mi mi parte mea culpa y lo digo porque fue lo que más me costó aceptar esa indigestión que me provocó arruinar mi fue casi más psicológica que económica

Voz 1995 09:01 es un arte de días dinero no solamente no tenía sino que debías dinero

Voz 14 09:06 sí sí bueno yo perdí mi casa pero la oficina pero el coche lo perdido absolutamente todo IE tardado casi siete años en salir del Rey

Voz 1995 09:14 pues no está en nuestra mano ahora por ejemplo unos jugadores que ganan el torneo de tenis ATP descorchar un vino de Jumilla si esa ha sido una

Voz 14 09:22 la de logros que hemos tenido es darnos cuenta que en China no no estaba relacionado no estaba conectado la burbuja con la celebración cuando yo me di cuenta de eso pongo el pie en el acelerador y empieza a negociar para ser el sponsor de la ATP de tenis el festival de cine de Shanghai la Fashion Week de Huancayo estos tres eventos tan importantes Nos han hecho subir muchísimo a nivel de imagen de marca

Voz 1995 09:44 vale el noventa y cinco por ciento Estamos estudiando datos pero es que es una forma muy gráfica de entender las cosas el noventa y cinco por ciento de las empresas que van a China occidentales con muy buenas ideas muy buenos equipos nunca

Voz 3 09:55 fracasen lo normal es fracasar

Voz 1995 09:58 de eso ya tenían venía con experiencia sea lo normal hubiera sido hubiera fracasado pero a qué crees que sea quiere que ahora le debe el éxito

Voz 14 10:06 bueno yo pienso que el lo primero ser ser honesto y humilde y no tener prejuicios cuando no

Voz 1995 10:13 de honesta humilde David hay sí

Voz 14 10:15 lo que pasa es que cuando yo hablo de los prejuicios cuando tú vuelves a te vas a trabajar a China vas con la idea occidental cuando vas a China lo que tienes que tener la idea China y ese es el mayor es el mayor uno de los mayores fallos que suelen a ver si si vas a una plaza donde la manera de pensar es distinta te tienes que adaptar a ellos no lo vas a cambiar China te cambia titulo a él

Voz 1995 10:36 tienen que aprender ellos de Murcia lo digo en serio hombre de Murcia

Voz 14 10:40 la plaza de gente muy muy emprendedora muy trabajadora yo creo que que China en cierta forma son los mediterráneos de Asia y en ese aspecto esto yo creo que siendo murciano está más preparado para estar en Asia porque nosotros desde que nacemos pues te enseñan enseñará comercio de enseñan a a todos los veranos trabajase en el campo bueno estás educado a a un trabaja un esfuerzo oí también a una alegría el chino es alegre es un hito Murcias una plaza muy alegre

Voz 1995 11:06 yo solamente tanto vista solamente por el titular

Voz 14 11:10 los chinos son los murcianos de Asia

Voz 1995 11:13 lo por ese titular a mí ya me ha valido la pena libro prevista a mí me ha valido todo hablamos gran con alguien que ha tenido éxito que conoció el fracaso y ha tenido éxito en una plaza súper complica además tú eres el que presume de tus orígenes dice tu libro que que viene a presentar David Hernández se titula Mis doce principios de éxito se titula El murciano que desafió al dragón chino y que los chinos y a los murcianos de Asia esto me ha a con la cabeza de del revés me vas a publicar en en China libro

Voz 14 11:43 los empezando a traducirlo porque además este año nos han hace un mes hemos sido la primera en PRISA en en la primera empresa de sino en la historia que estudia en la escuela de negocios Tzipi que la número cinco del mundo estamos en el top Tuenti de empresas de lujo en marcas de lujo en China a consecuencia de todo esto pues lógicamente de la marca ha crecido bastante libros está empezando a traducir ya es un es un proceso lento pero efectivamente lo estamos traducción al chino es

Voz 1995 12:11 tú es muy comer son comerciantes han

Voz 17 12:15 son muy negociantes

Voz 14 12:17 venderle para el panadero Si yo creo que esa es la gran calidad que ellos tienen y al mismo tiempo lo que deja descubierto otras posibilidades para poder penetrar en ese mercado el chino es comerciante y por tanto otra jamás en el corto plazo ya que a lo mejor tenemos una canción un poquito más de empresa y también nos manejamos mejor en el en el largo plazo por eso hay que trabajar en el corto plazo y hacer estrategias a medio

Voz 6 12:42 ahí les mueves el tablero yo donde tú pues empezó

Voz 14 12:45 a tener un protagonista un protagonismo donde a ellos les cuesta más seguir

Voz 1995 12:49 deberíamos empezar a intentándolo por supuesto inventándonos la historia que ha hecho una excepción China dio una pequeña comunidad que fue hace muchos años a Murcia que el hacho Nacho en China parece una presión China vetos a hecho pijo esos casi de Shanghai centro sea que eso sí es una presión

Voz 14 13:13 la mano en mi entorno te aseguro que lo entiende todo el mundo hacho y pijo lo entienden todo el mundo seguro e además entorno que tú vives allí Babel

Voz 1995 13:21 tú estás ahí negociando con alguien de esas trescientas mil botellas de hacho pijo esto en todo caso

Voz 14 13:27 es cuando te sorprende si entonces dirías pero

Voz 1995 13:30 pero bueno la historia David es una historia de éxito de alguien que le fue muy mal y nos parece que es ejemplar saber porque en este país está muy castigado el fracaso extraordinariamente castiga ya no solamente por los bancos que no tengan a volver a brillar un duro en tu vida sino socialmente no está bien visto ir Historia David Hernández es justo la de alguien que fracasó probablemente David a razón ese fracaso ha sido lo que te ha llevado al éxito lo que te catapulta le tuviera cierto éxito

Voz 3 14:00 ha sido un fracaso porque si yo digo que el eco

Voz 14 14:03 si esconde lo que el fracaso enseña efectivamente para mí el gran proceso es no es el el el el cambio no es dolorosa es la resistencia al cambio de Matute a ruinas cuando tú fracasadas lo más difícil es aceptarlo porque tú pasas ni antes era tan tonto no eso es un es la misma persona con circunstancias distintas pero sí que es cierto que el el fracasar los anglosajones lo tiene muy claro y es una hilos chinos sobre todo es un es una es una la experiencia que te fortalece te genera mucha fertilidad que efectivamente tiene un matiz peyorativo muy grande y parece que que te estigmatiza el haber fracasado

Voz 1995 14:40 ahora las arruinado por eso es muy buena gente como tú me saque de de ese era el murciano que desafió al dragón chino David Fernández doce principios de éxito hábito un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros

Voz 18 14:53 en el pelo

Voz 3 14:55 en la Cadena Ser

Voz 19 14:56 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 10 18:24 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 18:28 el montón llega el momento evitar que la igualdad es Sepsi llegan las chica

Voz 3 18:38 si la chica buenos días ya no va entrando poquito presidenta de las chicas el espacio de feminismo y risa

Voz 10 18:44 la Cadena SER

Voz 3 18:51 que lo que tú veas pero me parece un poco feo y me había olvidado quitarlo

Voz 1995 18:57 que tú misma

Voz 3 18:59 te diga ha tenido como el barrio entero bueno

Voz 8 19:06 voy a ponerme seria empiezo duro con un tema triste indignante que se trata de la muerte de una trabajadora e Iveco lo conocéis el caso se suicidó el sábado tras la difusión en su fábrica de un vídeo de contenido sexual su

Voz 3 19:17 yo ella era la protagonista

Voz 8 19:20 las opiniones más desagradables que han surgido en torno a este tema ayer Fran Rivera dijo algo terriblemente machista indignó a mucha gente también a muchos hombres

Voz 30 19:29 que hay una máxima que yo sea digo a mi hija mayor sobre todo no se pueden mandar vídeos de ese tipo no es culpable de que mente es una víctima y el mal nacido que haya porque no digo hombre hacer virar villas y meta ni pero los hombres lo hizo el nombre lo digo no somos capaces de tener un vino así

Voz 8 19:46 Carlos bueno esto es lo que ha levantado todo tipo de ampollas claro los hombres no somos capaces de tener un vídeo así no compartirlo basalto claro es que una vez más se culpabilizar se culpa a la víctima justifica los hombres pobrecito no pueden evitar compartir un vídeo así es lamentable muchos hombres han salido a decir que eso es mentira y que por supuesto nunca lo harían muchos hombres hombre muy importantes esta es la única parte positiva que estamos moldes la mano en esto y están saliendo muchas voces denunciando lo por qué es delito porque es inmoral miserable una mujer puede hacer con su sexualidad lo que quiera es libre grabarse los vídeos que lidera gana el problema no es ese el problema es que hay hombres que siguen sin considerar a las mujeres personas que si te llega un vídeo así y lo compartes en Damiá gracioso como si fuese un me me es que tú no estás pensando que hay hay una persona a la que te puedes hacen muchísimo daño y que es delito insisto y luego periódicos como El Mundo que hablan de porno venganza cuando se trata de un delito que esto de porno venganzas como no lo denominados así por desgracia hay hombres así chicas no le deis bola a esos hombres no enamorados de ellos no está arrime

Voz 1995 20:49 no sentó muy feo sin duda hay muy triste es una persona que se ha quitado la vida en fin que temas de rabiosa actualidad además de este tienes

Voz 8 20:57 pues mira como todos estoy un poco enganchada esta semana los pactos de gobierno de las ciudades españolas me encanta esta fase de la política me recuerda esta canción

Voz 10 21:08 lista a mí

Voz 15 21:10 bueno vale

Voz 3 21:13 se vayan de mujeres y ayuntamientos y comunidades autónomas sí más o menos

Voz 8 21:18 porque todo está en el aire aún pero ahora mismo hay datos en las representaciones bajísima sólo doce de las cincuenta y dos ciudades podrían tener alcaldesas confirmadas seis bueno medio confirmadas es un veintitrés por ciento y en la presidencia de CCAA sólo hay tres confirmadas Madrid Baleares y La Rioja que tampoco confirmado compusieron nada además la posible pérdida de Ada Colau y Manuela Carmena en sus alcaldías que tampoco sabemos eh será notable mediáticamente porque son dos ciudades importantes del feminismo porque ellas lo tenían presente en su discurso ir la mujer que ahora podría gobernar la Comunidad de Madrid presunta la presunta presidenta lo mismo notan feminista aquí Ayuso en su momento más feminista

Voz 31 22:00 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado

Voz 8 22:04 es lo que nos decían los maridos

Voz 31 22:06 dicta la Izquierda ya tenemos nueva belleza

Voz 8 22:09 no basta no quiero hablar más hoy de Ayuso porque me da un poco de pena han muerto pecas el perro de Esperanza Aguirre cuya cuenta en Twitter llevó Ayuso durante año sabeis esto no

Voz 1995 22:21 sí vale he buscado en Google día

Voz 8 22:23 Ayuso pecas y el titular Macy's es del español que dice cuando Díaz Ayuso se hacía pasar por pecas el perro de que para ella advierte

Voz 3 22:35 yo os también está el haría agraciado

Voz 8 22:39 a eso voy era su primer trabajo en el PP mira ahora presunta presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 3 22:44 no no no

Voz 1 22:47 posible presidenta

Voz 3 22:49 yo al no es un crimen ella pudiera haber cometido

Voz 8 22:54 presuntos alcaldes presunto el presidente y presidenta no hay que despreciar ningún trabajo amigas que se lo digan a Isabel a ver yo prefiero un empleo a que no haya empleo luego a mí cuando empezar a hablar de empleo basura me parece que es ofensivo

Voz 25 23:05 para la persona que está deseando tener empleo basura

Voz 3 23:09 ya vino mucha actualidad esta semana pero tenemos vamos a Alar del Mundial

Voz 8 23:14 femenino de fútbol no no

Voz 3 23:16 no no porque vamos a punto de vista muy importante dos las chicas en Hoy por hoy

Voz 32 23:21 en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 27:43 se trata de uno de las personas más influyentes del planeta según la revista Times ahí está asociada a cuatro palabras resistencia a rebeldía a digna

Voz 37 27:52 se llama

Voz 1995 27:55 on

Voz 17 27:58 muy buenas y muy buenos días cómo están

Voz 1995 28:01 cantando de esta música me encanta es una película que sean spot les Smile

Voz 17 28:09 Pemán

Voz 1995 28:12 bueno lo había Nice llamada en España olía de una película maravillosa hay resistencia rebeldía dignidad y son cuatro de las palabras que más te gusta en el mundo

Voz 1 28:22 igual no en el cuerpo pero el corazón si representas a dónde vas a cada una de ellas por ejemplo vamos a escucharte la gala de entrega de los Premios Platino muchas veces en la vida

Voz 38 28:35 y me he parado todas esas veces hilos invita ustedes a caerse ya levantarse un hay otra vez por las mujeres

Voz 17 28:44 con los derechos humanos por esos hombres

Voz 38 28:47 mujeres olvidados en el tiempo por ustedes por nosotros muchas gracias

Voz 1 28:55 ver reivindicó el amor que además hizo historia siendo la primera persona transexual en entregar un Oscar esto

Voz 35 29:02 corría el año pues en jefe ejes muchas muchas gracias por este momento os quiero invitar a abrir vuestro corazón vuestros sentimientos para sentir la realidad para sentir el amor pueden sentirlo

Voz 1995 29:17 no de las películas de la protagonista es una mujer fantástica se llevó los dos principales premios de cine del año pasado el Oso de Plata al Mejor Guión en el Festival de Berlín y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa

Voz 8 29:29 eh

Voz 39 29:30 ya

Voz 1 29:36 Orissa previa

Voz 1995 29:37 al nombre Daniela no y devolvió nunca la vida sí remitieron bueno Dalí consiguió romper muchas barreras parece mucha gente cree que ya no hay barreras mucha gente que vive en un mundo bueno todos somos iguales están y no es verdad incluso cada día parece que que que tenemos que sortear nuevas nuevos muros nuevas barreras has sorteó unos cuantos cómo se hace

Voz 40 30:03 con dignidad Deacon amor y voluntad porque si no hay esa esa esa lo esa trilogía esa trinidad es muy difícil conseguir algo es decir si toma por asalto como la mujeres hemos hecho la historia toma por asalto que esa dignidad pusieron

Voz 1995 30:23 no vale hay que decir que estaba o en Madrid se va a volver a ver una mujer fantástica esta tarde los cines Golem después habrá un coloquio con contenida con Daniel haciendo un homenaje al mejor cine chileno ayer hablábamos con Isabel Allende si ayer hablamos de poesía de música a ver cuadro

Voz 17 30:41 la escritora proscritos

Voz 1995 30:43 y la verdad es que los chilenos y los españoles nos llevamos muy bien somos dos países muy lejanos peor está Suecia sí sí sí

Voz 17 30:51 al igual que hablamos el mismo idioma no

Voz 1995 30:54 sí pero a veces como les pasa a los ingleses ya los americanos están separados por una misma lengua afortunadamente a nosotros a los españoles hemos pasado a eso tenemos muchos lazos en común verdad muchísimo notas que estás en casa cuando llegas a Madrid

Voz 17 31:08 no me quiere no me quiero ir cuando vengo

Voz 1995 31:10 vale que esta época del año es bastante buena verdad feria

Voz 8 31:13 esta época maravillosa el plan de hoy a mí me parece una maravilla poder volver a ver la pelota

Voz 3 31:18 luego puede charlar contigo

Voz 8 31:20 digo os recordamos lo contamos porque alguien no la he visto que en esta película tú interpretar interpretas a Marina es una mujer que parece tenerlo toda la vida pero un revés le hace enfrentarse a su realidad no esto la realidad de su DNI en el documento de identidad su nombre verdadero es Daniel

Voz 39 31:37 mi nombre Marinaleda tiene algún problema con eso

Voz 8 31:42 esta realidad por desgracia tú la conoces bien también clavada a la Ley de género en tu país estuvo en letargo durante cinco años en Chile parece que éste es tan militancia tuya aceleró su puesta en marcha en qué punto está ahora la ley allí

Voz 17 31:57 se está redactando y estamos esperando bueno ya se promulgó pero estamos esperando a que a que pueda ser efectiva dentro de unos meses lamentablemente dejando a los menores de catorce años que son la población de personas trans pues la tasa de suicidio más grande dejándolo fuera pero estamos estamos contentos porque de alguna forma también le gente yo he querido también convertirle a los pequeños qué tal vez el Estado les está negando su identidad pero hay una pequeña esperanza de de que luego los catorce años ya vas vas a poder hacerlo cosa que yo no tuve indica a toda la gente trans en Chile durante toda la vida en estos doscientos años de República no habíamos tenido

Voz 1995 32:42 entonces

Voz 17 32:43 es de alguna forma también dicen ciento que si alguien se desespera puede tomarse esa esa esa pastillita no cierto de de decir bueno tal vez no es lo tal vez no es lo más indicado para las personas que más sufren que son los niños pero al menos no hay algo si antes no había nada

Voz 8 33:03 tú tuviste el apoyo de tu familia al menos que en algunos casos siquiera

Voz 17 33:07 más no al menos porque además yo la familia es no

Voz 1995 33:12 tú fuiste elegida por lo visto también como uno de las cien personalidades más influyentes del mundo cuando te lo dicen una noticia es un referente eres una vía

Voz 1 33:21 cómo lo tomas es creía en una carta la casa

Voz 3 33:24 entre los que te manden una carta que presión

Voz 17 33:28 con un papel negro así con Dorado la letra todo muy fan sí yo dije bueno donde está la Cámara porque tampoco esto no es una factura por lo menos igual mejor era una invitación iré a Nueva York a recibir el el el el reconocimiento el bar de la esquina me tengo una copa lo celebré el aeropuerto

Voz 1995 33:51 y lo de ser un referente en alguna ocasión ha comentado que para ti por ejemplo Bibiana Fernández y las películas de Almodóvar

Voz 39 34:01 pues sí espero que estado matices pero por si acaso

Voz 1995 34:05 en alguna ocasión que toma para Titi que vivían había sido un

Voz 17 34:09 ella sí por supuesto osea ella Antonia San Juan y tantas más y veneno no sea

Voz 1995 34:16 para hacer una película ahora ánima que buenos Haggis en hacer una una peli suena

Voz 17 34:20 yo estoy muy conectada con con el mundo trato de estar correcta no otra vez del teléfono sino que a través de la poesía a través de late la creación porque eso me dedico de pronto puedo pasar por un lugar político puedo pasar por un lugar por ese paradero pero pero pero mi barco es el arte y me muevo en ese en ese océano

Voz 1995 34:42 esa responsabilidad porque de la misma manera en que ellas tan influido Haití tú estás influyendo sobre sobre otras eso es una responsabilidad

Voz 17 34:51 es una responsabilidad con mi trabajo ICO lo con lo que emana de mil con con con con las ideas que tengo y como y como la comunico pero pero al mismo tiempo siento que cada uno tiene libertad de poder expresar como quiera o como sienta como pueda las situaciones que viven no por qué porque la vida va cambiando ahora en este momento en que tú has dicho que soy esto lo otro aquello podría yo perderme pero estoy tratando de estar siempre conecta con el lugar de donde vengo que es en el fondo un lugar un desierto Ia creado para mí un oasis pequeñito para poder vivir y respirar

Voz 1995 35:40 lo que fíjate y para la gente que no

Voz 1 35:43 hemos tenido que cambiar nada

Voz 17 35:45 unos yo creo como que no tú naciste así como un niño y un hombre adultos ha enviado

Voz 1995 35:50 me permíteme Danilo decir tanto supuesto involucrarse trata de evolución de cambio para la gente que la vida nos ha venido fácil no esto de tener que representar hago como que es un poco como pero pienso anti sin asumir una bandera por el mero hecho de ser quién eres y defender y ser un referente por el mero hecho de ser quién eres y demostrarlo a todos los niveles me para hace algo tremendamente dolorosa pero también parece algo tremendamente bello es asumir algo bueno pues te tocó a ti te tocó ser la representante de algo pero no porque tú lo no lo elegiste vino a ti y a partir de ahí haya donde a cuantos cuantas país esas visitador

Voz 17 36:25 a treinta

Voz 1995 36:30 déjanos bien España en esas treinta en cuanto a libertad y en cuanto a dignidad como como está

Voz 17 36:35 yo no digo aquí pero ciento que que que hay una representatividad interesante siento que la Ley de Identidad de Género que ustedes tiene esta está interesante también pero también hay que preguntarse qué está pasando en provincia porque no toda Madrid me entiendes qué está pasando en el norte que está pasando en el sur y Icomos se están tomando educacional mente representativa mente políticamente las directrices de la persona de la diversidad que somos todos porque tú me está diciendo a mí me ha sido fácil bueno pero eres hombre y ahora está moviendo el ahora está moviendo el feminismo de una forma distinta y usted de los hombres están defendiendo lugares que hasta ante hasta hace dos días la tenían por sentada yo no entonces también todos pasamos por algún lugar de incomodidad el punto es hacer que esa incomodidad se transforme en algo bueno

Voz 8 37:28 Illa Vila Daniel hay muchas feministas que se quejan de que en España en el papel la ley está bien y es muy avanzada muy progresista entre arbitrales que te y también pero luego que tu decías yo me comunico a través del arte y la cultura pero es que por ahí es por dónde se puede llegar mucho más lejos y donde se puede transformar la sociedad y en la educación porque como en el papel está bien pero luego las cifras de de violencia de acoso de chavales en el instituto que se suicida que sufren acoso por su condición eso sigue pasando entonces es tan importante pues eso aunque te caigas esta responsabilidad en Pymar pero que gente como

Voz 17 38:06 pero me la tomo con mucho con con me siento responsable de mis obras IB mix IBM acciones si esas acciones generan en otros otras acciones fantástico pero yo no soy presidenta de ningún ayuntamiento yo no soy es una actriz que trabaja nada más simple que que no mucho

Voz 1995 38:30 premios por ser actriz persiste una cosa tienes toda la razón cuando hablas de de bus mirar más allá de las grandes ciudades debemos empezar a buscar lo que te las provincias fíjate no tiene nada que ver antes hablamos con Chico en años que empezó a fumar nos preguntamos qué la gente joven que fuma más dos puntos en España de de de aumento de

Voz 1 38:48 lo lo leí en lo leí en el diario Hoy la gente que tiene la ley

Voz 17 38:54 antitabaco es tremenda

Voz 1 38:56 es algo si la gente leerá genera deseos exacto pero lo sabes ha empezado diciendo mira yo que soy de un pueblo de Ciudad Real

Voz 1995 39:04 para contarnos porque empezó a fumar mí es que soy un pueblo Ciudad Real ese era su explicación isla que diremos que empezar a verla las cosas todo se han con una visión mucho más abierta más general no no tan particular cuáles son los próximos aparte estar esta tarde en el colegio los próximos proyectos Daniela porque Almodóvar tendrá que llamarte momento a otros no

Voz 17 39:24 pues me estaba acordando cuando Huma Rojo en Todo sobre mi madre decía empecé a fumar pues Betty Davis por imitar la cuerda me vino a la cabeza es escena hablando Almodóvar yeso y por de pronto ver dolor y Gloria que no le he visto que la tengo que vería eh no es tan esta tarde me gustaría invitar a la gente que no está escuchando a esta tarde ir al cine Golem aquí en el centro a que vayan a ver una mujer fantástica y las otras películas que son diez las películas que tengo presentando la semana el cine chileno que a propósito de eso estoy aquí en Son diez películas las diez películas más importantes que que hay ahí ahí tienen la información de la película las diez películas más importantes del último tiempo el cine chileno que estamos presentando en las salas Golem in ya esta noche tenemos la apertura el Opening como quieran él con una mujer fantástica película que hicimos hace cuatro años dirigida por Sebastián Lelio y producía por fábula que una productora chilena el la película que nos ha dado muchísimo muchísima alegría y que vengo con mucho cariño a presentarle a mí chiquillada que la gente yo les digo chiquillada la gente que me sigue a mi chiquilla española así que los quiero dejar invita os para que puedan ir hoy esta noche a qué hora a las ocho

Voz 1995 40:46 Miguel acogió Carrete promocional

Voz 3 40:49 que hay que hacerla yo eso viene a lo mismo no van a poder venir exactamente igual no igual no pero pero la pueden ver pero está vale

Voz 1995 40:58 hay un montón de pero lo bueno es que hay un montón de películas chilenas fantástica diez bueno yo digo son buenas tardes para morir joven el club no Glòries me algunas de ellas Daniela es un referente en el cine y en la vida y en la igualdad en la dignidad lleno

Voz 17 41:15 palabras lo estamos en esta cumbre se nos gusta más la palabra diferencia más igualdad en la igualdad en un uniforme y eso queda para la milicia para lo para la policía militar igual

Voz 3 41:25 la la la la la identidad

Voz 17 41:27 igual la identidad es diferente

Voz 1995 41:30 vas a acabar la entrevista ardiendo de verdad no no no no

Voz 3 41:32 tú te he dicho esta apuesta por eso trajo lo bonito que yo estoy aquí hablando de opinión sino no esté vamos a despedir a más con Chavela

Voz 1995 41:43 con este pedazo de canción Luz de luna también a todas las artes el mundo muchísimas gracias

Voz 17 41:47 a ustedes la intención ha un placer

Voz 3 41:50 sí

Voz 39 41:53 sí como

Voz 41 41:57 que sea en la playa del la barra Piero

Voz 21 42:04 al

Voz 39 42:06 si cabe en mi noche que sea azul pues desde muy

Voz 1995 47:29 pago vas a tener que ser un niño de Elche muy buenos días muy buenos días a ver yo quiero presentarte bien adecuadamente cero aquí Paco la audiencia de la cadena SER el niño de él pero no es fácil presentar no pues yo tiro yo voy contra que no te parece bien me frena desesperarse quedaba yo freno tal y buscamos que muy difícil presenta el tema venga

Voz 3 47:54 acompaño sonó un canto

Voz 1995 47:57 es que no sé si sigo cantante ya voy mal muy vivo cantaor yo por ejemplo yo en Twitter tengo mejor de Ballet de la presto yo mi definición en Twitter digo soy cuenta

Voz 1 48:11 a cuenta Or ostrás poner gusta mucho de la Acedo cuenta ahora yo sea ex cuenta Or

Voz 46 48:19 estamos aquí mantendría

Voz 3 48:22 voy a empezar a la gente no va a entender la audiencia lo que está hablando Larra yo yo voy Garrido vaya bueno yo ya hoy ya no te creas que esto ya venía bien

Voz 1995 48:33 paré muchas amantes del flamenco vieron en el Niño de Elche una ilusionante promesa del cante cuando en dos mil siete con sólo veintidós años grabó su primer disco Mis primeros llantos

Voz 1 48:43 no

Voz 47 48:45 todavía

Voz 21 48:48 no unos años

Voz 1995 48:54 años después

Voz 1 48:55 eh habiendo confirmado muchas expectativas únicas haciendo su segundo disco sí a Manuel Hernández el que estaban estas nanas de la Valladolid

Voz 48 49:05 es la cuna del hambre

Voz 1995 49:08 me va

Voz 21 49:11 lo de descubrir que el camino

Voz 1995 49:13 desde niño Elche

Voz 1 49:15 camino que lo había elegido no tiene mucho que ver con el que otros habían trabajado para algunos todavía se están recuperando a día de hoy de la impresión que les produjo el disco Voces extra

Voz 1995 49:25 en dos mil quince

Voz 49 49:30 Diana Ross no

Voz 1995 49:38 esto es una premonición de la última edición de Supervivientes

Voz 3 49:44 perdón perdón para parar a paro ya es verdad en esto es

Voz 1995 49:52 señores de Telecinco me para la próxima gala de Supervivientes por favor les pido entren con esta

Voz 49 50:02 a la roja

Voz 1995 50:09 esto es así de finalmente todos aquellos amantes del flamenco ortodoxo aquí han visto anhela una nueva esperanza el flamenco tradicional perdieron definitivamente toda esperanza cuando hace apenas un año publicó Antología del cante flamenco heterodoxo

Voz 3 50:33 esto

Voz 51 50:33 como este recorrido poco más de diez años pues que todavía queda no sé si presentarlo como su último disco su último salto

Voz 39 50:43 llega Colombia

Voz 1995 50:52 hace solamente un par de días lo comentábamos aquí con Juan Valderrama está sanamente contaminado influencias latinas gracias a lo que se conoce como los cantes de ida y vuelta en nuestra relación con las colonias esa colonia son sólo se cambió aquí té café ron Ocaña azúcar también circulan ideas sonidos y ritmos que marcaron la cultura de las dos orillas las

Voz 10 51:12 sí

Voz 1995 51:18 probablemente sea lo más tradicional que he hecho hasta ahora el Niño de Elche en indicar esos cantos

Voz 6 51:29 vas muy bien es un recorrido Go Luis Brito

Voz 3 51:32 el viaje así un viaje para mí pero

Voz 1995 51:35 estoy bien enfocado sí sí hay mucha