Hoy por Hoy (30/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1995 00:00 es medio día las once en Canarias

Voz 1 00:03 hoy por hoy hora doce

Voz 1995 00:07 en resumen de la actualidad de mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días habíamos como ayer la gobernabilidad de los ayuntamientos de Madrid y el Barcelona condiciona todo lo que se mueve en la vida política de nuestro país y nada está decidido el último movimiento pasa por la posibilidad de quiere coña Villacís la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid se convierta en alcaldesa con los apoyos de PSOE IU Más Madrid al menos esa es la reflexión que plantea Íñigo Errejón para empezar a hablar y dejar de lado la opción de Vox así lo ha formulado a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy una hipótesis que para la popular Cuca Gamarra se parece bastante al mercadeo

Voz 2 00:39 el tendría que ser alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos entrar a hablar no anticipamos escenarios lo primero que hemos hecho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox

Voz 3 00:51 creo que es importante por lo menos para el Partido Popular que lo sé la política de pactos no se convierta en un mercadeo o en un en un toco donde priman intereses particulares hice entre en el terreno que las contradicciones no hay un elemento que es fundamental no quebrar la confianza del votante

Voz 1018 01:09 la todavía alcaldesa de Barcelona Ada Colau parece que no sean madrugó el apoyo que ayer le brindó Manuel Valls en teoría sin contrapartidas en declaraciones a TV3 subraya que solo

Voz 0978 01:17 contempla un gobierno municipal de izquierdas

Voz 1018 01:22 luego escucharemos esas declaraciones ha colado Jude la otra sorpresa de las últimas horas en Antena tres José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE sobre la mesa lo prioritario sigue siendo un Gobierno monocolor aunque con incorporaciones de personas de otros partidos en concreto podemos

Voz 4 01:37 Coalición

Voz 1 01:38 ese término no nos gusta

Voz 4 01:41 entonces podríamos en un momento dado plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no ojo la fórmula de coalición además una coalición tendría sentido si ambas formaciones sumarían mayoría absoluta

Voz 1018 01:57 el su tampoco así las cosas Vox Se mantienen que no aceptarán que PP y Ciudadanos les margine de los procesos negociadores acaban de comparecer en el Congreso algunos dirigentes de esta fuerza política entre ellos su portavoz Iván Espinosa de los moteros que según les contamos hoy en la SER fue el intermediario de una operación para la venta del edificio más caro de España en el centro de Madrid por lo que un empresario le reclama doscientos setenta y cinco mil euros a su familia por unos trabajos para desalojar a los inquilinos ha comentado algo de este asunto Javier Carrera

Voz 0866 02:26 sí ha dicho que está muy orgulloso de haber contribuido como intermediario en esa operación que él denomina situación de conflicto con unos vecinos se ampara el portavoz de Vox en que su colaboración se produjo cuando trabajaba en el sector privado

Voz 5 02:38 contribuir a solucionar esta situación de conflicto con esos vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistoso entre todas las partes que estoy muy orgullosa haber contribuido a evitar problemas poner soluciones en el ejercicio de mis funciones en privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función pública

Voz 1995 02:55 aparte de con motivo de la petición que Vox ha registrado

Voz 0866 02:58 para solicitar la denegación del sueldo a los diputados presos en la que la formación ha reiterado que la exigencia sobre posibles pactos es que es que PP y Ciudadanos se sienten a dialogar con ellos

Voz 1018 03:10 horas doce y tres minutos delegados sindicales de la empresa de telefonía China Huawei se concentrarán esta hora frente a las oficinas centrales de Madrid para protestar por los despidos de trabajadores previos a la caída de ventas e por la guerra comercial con Estados Unidos temen que la situación laboral pueda empeorar a corto plazo Rafa Bernardo

Voz 1762 03:25 sí llegué aquí cerca de dos decenas de delegados de todos los de todos los sindicatos esperan representantes de todas las provincias en las que hay presencia de la empresa bien a protestar como decías por los despidos que se han venido produciendo hasta ahora diecinueve en lo que va de año previos a la guerra comercial pero este contencioso también los preocupan los decía Rubén Errasti de UGT claramente estamos muy preocupados por esa situación

Voz 1414 03:46 eh creemos que es el momento de sentarse con la compañía que nos de explicaciones a hablar saber cómo eh la esta nueva futuras a esta nueva situación en la que estamos viviendo puede aceptar el empleo

Voz 1762 03:59 los sindicatos no descartan nuevas protestas esta vez convocando a los trabajadores que son algo más de mil cien en España

Voz 1018 04:04 volvemos en directo a los juzgados de Huesca a los que están citados el presidente del club de fútbol el responsable médico para declarar en las diligencias sobre el supuesto amaño de partidos en Primera Segunda División creo que hay una novedad lusa varias

Voz 1402 04:16 qué tal buenas tardes pues Juan Carlos Galindo ha sido el primero en declarar Elsa declaró inocente y ha quedado en libertad con cargos de corrupción entre particulares en apuestas deportivas se tienen que presentar el uno y el quince de cada mes en los juzgados el juez le ha retirado la acusación de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en estos momentos el que declara es el presidente de la Sociedad Deportiva hosca Agustín las a Ossa y luego lo harán los otros cuatro futbolistas implicados

Voz 1018 04:40 gracias a esta hora el Rey está pronunciando la laudatio discurso de reconocimiento secretario general de Naciones Unidas y ex primer ministro portugués Antonio Guterres recoge Premio Carlomagno en Aquisgrán Don Felipe ha iniciado su intervención con unas palabras en portugués que conoce bien porque su padre y su abuelo paterno vivieron muchos años en Estoril enviado especial Griselda Pastor

Voz 6 04:59 exactamente a Su Majestad el Rey que ha alabado

Voz 0419 05:01 el ideal europeo de Guterres eh su sueño en el proyecto de la Unión Europea haya asegurado que quiénes hoy predicaban abandono

Voz 7 05:08 sobre ese proyecto se equivocan de siglo IV momento lo escuchamos oigo

Voz 0623 05:16 copa los saludos más afectuosos de España de esa península ibérica mediterránea y atlántica a la vez que compartimos con nuestros queridos hermanos de Portugal como una de húmedo admirado Antonio Guterres también quiero cumplimentar los ve la Llingua

Voz 6 05:45 la intervención del Rey que justo en estos momentos deja ya paso a la del secretario general del aún no se sabe

Voz 0824 05:53 lo está contando la SER Eduardo Zaplana no ha conseguido anular el testimonio judicial de su supuesto testaferro Fernando Washington Bell Hot que dio todos los detalles de la supuesta fortuna oculta de once millones de euros del ex político valenciano la Audiencia Provincial de Valencia mantiene que Zaplana carece de legitimidad para pedir que se anule este testimonio

Voz 0325 06:09 de El Ayuntamiento de Redondela en Pontevedra ha decretado dos días de luto por la muerte de tres adolescentes en un accidente de tráfico en el coche que se estrelló en la AP nueve a su paso por Vigo viajaban otros dos jóvenes que resultaron heridos graves aunque no se teme por su vida

Voz 0824 06:22 la policía ha abierto una investigación criminal tras el naufragio anoche de un barco turístico en el Danubio hay al menos siete personas muertas veintiuna desaparecidas a las que siguen buscando aunque las autoridades reconocen que las esperanzas de encontrarlos con vida son mínimas

Voz 0325 06:35 un terremoto de seis con ocho grados en la escala de Richter en El Salvador el epicentro se ha situado en la costa del Pacífico a cuarenta y ocho kilómetros de profundidad por el momento no se han reportado víctimas o daños materiales

Voz 1995 06:45 todo lo que tenemos momento pues vamos a conocer en unos segundos el tiempo que parece que en cito que llega el verano gracias a José luego te seguimos

Voz 1 06:54 hoy hora doce

Voz 8 06:58 es la última hora la aquí directo para Larguero de la Cadena SER si quieres análisis arquero casi quieres exclusiva

Voz 9 07:05 vale vale cuéntanos Poirot es la de no sé perdóneme Xavier Pomés desde las once y media una hora menos en Canarias como el larguirucho Cruise y en eso creo que no tenemos ninguna duda al amigo Manu Carreño Cadena SER

Voz 1995 07:23 bueno hoy Antoni Gaudí se unirán el el teléfono móvil los mapas mapas meteorológicos más en España en los próximos días sólo van a encontrar soles soles es el norte al sur y masones soles en todas y cada una de las comunidades unos días de calor mucho calor esa así Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 07:44 buenos días así es no habría paliativos calor como el que podremos tener cuando llegue el verano pues un día normal sentir sobre todo durante las tardes calor incluso sofocante

Voz 1995 07:54 cuando empezar a hablar de ola de porque esto

Voz 6 07:57 a pasar cuándo empezaremos a hablar de ola de calor de hecho mira vamos a empezar un poco parece

Voz 0978 08:03 sí sobre todo para aquellos que Segovia más en las altas temperaturas yo me incluyo breve de hecho estaremos una vez más en el límite de que sea ola de calor porque para eso hacen falta cuatro días en muchos sitios que ahora cita haremos pues estas temperaturas tan altas e van a durar tres días a límite de ser cuatro y ahí es donde está la lo más significativo no que una vez más como ya pasa eso al la primera mitad del mes de mayo temperaturas muy altas recordamos que alcanzamos los treinta y cinco grados en Madrid los XXXVI XXXVII muchos puntos del valle del Ebro del Valle del Guadalquivir perdón pues bien a partir del lunes las temperaturas van a bajar la segunda mitad de la semana que viene el ambiente de nuevo va a ser es más propio que hemos tenido durante todo el mes de mayo es decir no demasiado calor pero bueno lo que viene va a ser contundente y para que nos hagamos una idea en Sevilla y en todo el valle del Guadalquivir al igual que en gran parte de Extremadura seguirán superando las máximas los treinta y cinco grados ya hace tres tardes que sepas pasante esta cifra pues bien hasta el domingo lunes en todo este sector máximas de más de treinta y cinco alrededor de los treinta y cinco dos en A Coruña pero aquí será sólo hasta el domingo después bajarán rápidamente en Madrid ya veremos si alcanzamos las máximas que alcanzamos nada a mediados de mayo que como decíamos fueron de treinta y cinco grados de aumento los mapas que nos da más fiabilidad nos indican que para la capital la máxima apenas se quedará alrededor de los treinta y tres treinta y cuatro grados que es igualmente calor donde menos se notará pues donde el agua todavía está fría es decir en el Cantábrico y el Mediterráneo sí que va a hacer calor pero con máximas que apenas superarán los veinticinco y eso también me hace recordar que mucha gente seguro que querrán

Voz 1018 09:35 tocar este calor acercándose a las playas pues eso

Voz 0978 09:38 el agua está fría en la Cantabrico alrededor de los quince grados en el Mediterráneo de los diecisiete de manera que con recaló en tierra entrar al agua con estas temperaturas

Voz 1762 09:47 tras una impresión bastante importante el Tour de Suecia con Yo soy Bea para mí esos temperaturas de son perfecto para nada

Voz 10 09:52 eso es calor se siete piscina para mí eso es requiere veinticinco por eso

Voz 11 09:59 creo que he sido Spa es la que

Voz 1995 10:02 nosotros le iba a hacer tanto calor están cambiando los horarios algunos equipos de partidos de fútbol que se juegan este fin de semana ascensos huidas llamas en La Rioja sabemos

Voz 10 10:12 que los partidos iban a jugar a las seis de la tarde lo van a hacer a las siete y media es buena idea

Voz 0978 10:18 buena buena idea porque hay hay varios puntos de la península que son auténticos hornos no y sobretodo coinciden con cuencas fluviales la del Sil Miño es de los sitios donde más va a subir la temperatura otros son las cuencas del Tajo Guadiana Guadalquivir son la las sartenes propias no de la Península Ibérica y otra otras el Valle del Ebro ya que hablabas de La Rioja pues justamente ahí es donde esperamos que las máximas justamente el domingo alcancen estos valores de XXXIII treinta y cuatro grados que bueno tampoco es una temperatura extremada para esa zona pues subir mucho más pero para la práctica de según qué actividades ya las obras que están previstas en principio pues eso no puede ser nada buenas de mera que si va a ser una idea bastante asentada sensata para la salud de los jugadores también del público que tenga que esperar pacientemente al sol

Voz 1995 10:59 vale lluvia y para mal

Voz 1414 11:03 mal mal mal este es el drama

Voz 0978 11:07 dicho claro como el año pasado llovió tanto os acordáis no que no ligada al verano oí todos los meses superamos la media de precipitación en gran parte del país y estamos todavía viviendo un poco de herencia de esa agua no porque en nuestro país hay gran capacidad en el agua y por eso las reservas de agua Si bien van mermando todavía son suficientes pero el drama estén lo iremos viendo los próximos meses porque qué sentido no serían grandes cambios en zonas agrícolas en zonas boscosas ha llovido poco estos meses suficiente para que ahora mismo tengamos muchos sotobosque eso quiere decir que después era mucho combustible pero aparte esos cultivos que necesitan agua imperiosamente pues no podemos dar buenas noticias para ningún sector agrícola porque las perspectivas son de que no llueva de manera generalizada

Voz 1995 11:48 pues muchísimo tiempo vale podemos decir que todavía estamos un poco lejos esa fecha faltan todavía unas semanas todo es decir que ya ha llegado el verano

Voz 6 11:57 un poquito para cerrar el círculo no

Voz 0978 12:00 es lo que quería destacar al principio va va a ser una una en fin de semana caluroso de pleno verano pero como está pasando este año cuando sube mucho las temperaturas poco persistentes ya verás cómo dentro de una semana tendremos que recuperar la ropa de abrigo en muchos sitios porque el descenso de temperaturas a mediados de la semana que viene va a ser proporcional al ascenso que estamos anunciando para estas

Voz 6 12:20 próximas horas yo Ricardo Izquierdo de la Cadena SER muchísimas gracias adiós que vaya bien yo Toni Garrido Cadena Ser el único seísmo con el que ahorra

Voz 12 12:35 yo directa pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche de dos tres cero once

Voz 13 12:43 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 14 12:46 y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 6 13:03 hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el noventa y uno cinco veintidós dieciséis S

Voz 1 13:12 sí cuéntanos lo que quieras

Voz 17 13:32 en la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella

Voz 1 13:38 hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 6 13:44 los oyentes de la SER son alegres cercanos optimista sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informados

Voz 3 13:53 sí que pasa tampoco es cuestión de Perote Arne Duncan manera tablet

Voz 6 13:57 no pero es bonito no de decirles a ustedes cosas bonitas

Voz 3 14:00 no no vamos a escuchar igual el caduco peloteo es nada

Voz 6 14:05 cadena SER nuestros oyentes son gente nos

Voz 3 14:08 mal hombre un poco de mimos tampoco estaría mal

Voz 6 14:12 y nuestros oyentes son gente normal pero

Voz 3 14:16 mirando a maja ahí está el punto hay en el mundo

Voz 11 14:23 vale entonces ahora no eso que hoy separada que acabaría

Voz 18 14:30 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o Norel nadie se que lo los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Bilbao Cadena SER

Voz 9 14:52 cuenta con las

Voz 19 14:54 es lo que más

Voz 3 14:58 eh

Voz 17 15:07 reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó

Voz 20 15:12 un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 21 15:17 ya que crea una empresa mediana empresa que eduque que enseñó unos valores que respete el medio ambiente

Voz 20 15:22 pienso luego actuó ya disponible en la Wedding la de Podium podcast en ahí Vox iTunes Google podcast

Voz 14 15:29 si buscas hipoteca te viene bien conocer esos gas

Voz 0419 15:31 los gestoría registro pero si buscase hipoteca te Viena o mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien

Voz 20 15:39 coteja naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros tiros comisiones y el precio que buscas encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 12 15:49 eh buscador del ahorro ahorrarnos esperar cinco años aquel móvil que tanto quieres baje de precio para cortártelo ahorrar es venir al remodelado de folk House porque así tres donde hubo móvil tienes un quince por ciento de descuento en tu nuevo iPhone Samsung Xiao mi elección Huawei ZTE me hizo tú eliges sólo del treinta de mayo el dos de junio buscadores del ahorro obtenida con caos consulta condiciones

Voz 14 16:10 Kelly pedías a tu energética pagar cada mes lo mismo sólo vale si puede ser de gas también a que cuando se me estropee la nevera vendan pitando hecho Nuevo Super PAC si luz gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y dice

Voz 6 16:25 ha ganado en una cuota fija de es de noventa y dos euros al mes Jamal novecientos ochenta cero uno cero cuatro

Voz 22 16:30 eh esto sí que gusta ahorrar

Voz 6 16:33 en Hipercor y el supermercado el Corte Inglés tienes ofertones como este pañales dota Activity extra sensitiva recién nacido o pan se extra segunda unidad al setenta por ciento comprando dos la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros precio válido en Península y Baleares Hipercor y supermercado el Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 14 16:53 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 16:56 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tú a ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 23 17:19 en la Cadena Ser

Voz 6 17:22 hoy por hoy

Voz 1995 17:23 pronto el garita ya antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día Manuel Valls no tiene la sensación de que en algún momento se va a poner a insultar a alguien

Voz 12 17:37 gracias infinito

Voz 1995 17:39 hasta qué punto tendrán que ver los fallos de recuentos de votos que puedan hacer cambiar el nombre de algunos alcaldes en los próximos días con la gran demanda que está experimentando la carrera de Matemáticas en la Universidad Isabel Díaz Ayuso posible presidenta de la Comunidad de Madrid llevase años durante años las redes sociales de pecas el perro de Esperanza Aguirre podría explicarlo todo con la posible llegada de la derecha el Ayuntamiento de Madrid y el deseo de Sergio Ramos irse a China que está más en peligro Madrid Central fue el mejor central de Madrid porque sorprende tanto que el actor Will Smith concediese la presentación de la Dean deseó unas niñas de conocer y hacerse fotos con los actores lo es acaso el mago de la lámpara en la peli nos vamos de lo volvemos mañana que es bien boliviano Tir de las seis de la manía con Pepa Bueno en Hoy por hoy hasta entonces