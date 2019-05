Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos qué tal están muy buenos días comenzamos el viernes en los tres escenarios donde el machismo vuelto asomar su cara más terrible en las últimas horas en España el primero en Canarias allí se investiga el que parece es el último caso mortal una mujer y su pareja han sido encontrado muertos de un disparo en la cabeza en su casa de Agüimes en la isla de Gran Canaria él tenía permiso de armas en vigor pero no constan denuncias previas por maltrato el segundo escenario Valladolid la policía detenido allí a un hombre que según creen los investigadores propinó una paliza tan brutal a su novia embarazada de ocho meses que le provocó un aborto ella se recupera en el hospital y el tercero en Madrid ha quedado en libertad sin cargos la ex pareja de Verónica la trabajadora de Iveco que se suicidó tras hacerse viral en su centro de trabajo un vídeo íntimo suyo según avanzó ayer por la tarde la cadenaser él se presentó voluntariamente a prestar declaración y ha negado ser la persona que empezó a divulgar esa grabación así en estos tres escenarios comienza el viernes treinta y uno de mayo último día de la semana último día del mes y el sobresalto político económico de la noche viene de Estados Unidos Donald Trump ha abierto un nuevo frente en su guerra comercial esta vez el objetivo es México anuncia que impondrá aranceles a todos sus productos que además irán subiendo los aranceles sino frenan los flujos migratorios hacia Estados Unidos Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 01:57 buenos días la Casa Blanca impondrá aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos a partir del diez de junio si México no frena esa entrada irregular de personas por la frontera sur de EEUU amenaza con ir incrementándose los aranceles cinco puntos cada mes hasta llegar al veinticinco por ciento Jesús sea de es el número dos del Ministerio de Exteriores mexicano

Voz 2 02:15 Isabel como desastroso confío en que sea algo que no esté destinado allí en acción porque sería gravísimo llegar a suceder puesto en mi opinión debemos responder

Voz 0027 02:27 el presidente López Obrador pide a Trump que deje la política del ojo por ojo y le invita a negociar

Voz 1727 02:31 Iñaki El Círculo de Economía uno de los grandes lobis empresariales catalanes da la voz de alarma Ile pide a Torra más gestión y menos Prusia

Voz 0201 02:40 si bien no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña la pérdida de poder económico empieza a notarse esto nos llevaría a un cierto deterioro de la actividad económica

Voz 0027 02:52 es Juan José Bruguera presidente de Círculo Quim Torra por su parte les ha pedido a los empresarios complicidad para que Cataluña celebre un referéndum de independencia

Voz 1727 03:00 en el resto de España todo pendiente de los pactos de gobierno con matices y alguna confusión

Voz 1694 03:05 es hora de la mañana de ayer José Luis Ábalos defendí

Voz 1727 03:08 no la coalición pero sí la incorporación de Podemos al próximo Gobierno

Voz 3 03:13 Coalición ese término no no sus reflectores podríamos en un momento eh plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no bajo la fórmula de coalición

Voz 0027 03:25 eso decía en Antena tres pero sólo unas horas después volvía al mantra de Moncloa gobierno socialista con independientes

Voz 4 03:32 nosotros apostamos por un Gobierno socialista abierto a personas independientes comprometidas por nuestro proyecto político

Voz 1727 03:39 bueno en el fondo dice casi casi casi lo mismo las dos declaraciones pero para lío con la coalición del test

Voz 0027 03:45 según el último barómetro un cuarenta y cinco por ciento de los españoles la mayoría prefiere un gobierno de coalición de PSOE Podemos Icon apoyo de nacionalistas no independentistas el lío venía después cuando el CIS explicó que para interpretar bien la encuesta deberían unificarse respuestas de dos preguntas distintas y entonces combinando las el resulta boyas distintos son más los españoles que prefieren un gobierno del PSOE en solitario a uno de coalición

Voz 1727 04:08 el protagonista de la polémica el presidente del CIS José Félix Tezanos trataba de explicarlo aquí en la sede en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 0888 04:16 no es que no es correcto porque se está interpretando mal un dato bruto pero no es cierto pero el noventa y dos por ciento prefiere una coalición frente al XXXVIII no no es cierto porque hay que considerar los dos datos conjuntos

Voz 1727 04:31 y en los deportes como ha adelantado esta noche Manu Carreño en El Larguero el francés Griezmann firmó en marzo su contrato con el Barça Sampe buenos días

Voz 1161 04:40 buenos días Pepa tras la famosa decisión de quedarse en el Atlético el pasado verano desoyendo el Barça en noviembre cambió de opinión y empezó unas negociaciones con los azulgrana que se plasmaron en ese mes de marzo y sobre lo que te decía Manu pruebas documentadas el que es continuará pero en el Real Madrid Sergio Ramos que ayer salió ante los medios a confirmar la oferta de China que tras sopesar la finalmente desechó preside

Voz 1234 04:58 yo siempre lo he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando estuviese contratos estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento

Voz 4 05:06 esta noche jornada cuarenta y uno en Segunda desde las nueve Córdoba Osasuna pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:14 buenos días hoy las temperaturas seguirán subiendo el máximo de calor lo esperamos en el interior de Galicia en gran parte de la cuenca baja del Tajo al Guadiana y el Guadalquivir con máximas que pueden superar en todos estos sectores los treinta y cinco grados en el resto del interior peninsular máximas alrededor de los treinta más bajas en puntos costeros tanto de la Península como en los archipiélagos en muchos casos apenas se pasará de los veinte grados con presencia constante del sol en el litoral a ratos se formarán algunos bancos de

Voz 0027 05:43 blaugranas bajas que refrescan un poco el ambiente

Voz 1161 05:48 dónde vas a ir estas vacaciones pues no lo sé tampoco me preocupa mucho porque porque con la Dámaso líder del mercado no el lugar que se merece

Voz 6 05:54 esta aprovechan las ofertas irrepetibles de la cama de dieciocho mil quinientos euros financiado con ERC Iván porque escoja el Nissan Qashqai lista Knicks Train no habrá lugar al que no pueda

Voz 7 06:05 siga Nissan Innovation anexa

Voz 8 06:16 eh presidido por qué cambia importa gato e irá iba

Voz 1727 06:43 esta mañana Pablo González Batista promete que no es lo vamos a pasar con la filosofía cola filosofía con el cine con la música tres elementos inmejorables para terminar la primera semana de esta nueva era poselectoral Danny De la Fuente buenos días

Voz 1621 07:01 hola Pepa buenos días la música con la que salpicados es este programa de aquí al mediodía la música y la filosofía unidas que nuestra esta mañana Pablo en cuanto al cine a Pepa Blanes le han encargado en el capítulo de hoy que repase las mejores comedias románticas con lo que le gusta ella el romanticismo así que vamos a fletar como cantan las Nancys buenos días a todos y a todas

Voz 1727 07:28 la música el cine ya da filosofía sumamos hoy el fútbol la final de la Champions

Voz 1621 07:34 el evento deportivo del fin de semana así que lo vamos a tratar en tiempo de tertulia hoy con Mariola Urrea Jesús Maraña Ignacio Ruiz Jarabo y con Pacojó y antes de despedir el programa también vamos a salir a la calle con Antón Meana Icon las dos aficiones

Voz 4 08:06 es cuestión de no retroceder como bueno ya pueden opinar pueden opinar de lo que quieran

Voz 1727 08:13 qué van a hacer este fin de semana van a ver la final de la Champions se van a poner una comedia romántica en cine en el cine o en casa o si prefieren repasar y analizar con su labia habitual comedia política nacional e internacional de la semana lo que quiera

Voz 1621 08:30 para ello han en la barra libre política de los viernes en el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta y en nuestro país

Voz 0027 08:36 Zap seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 1621 08:38 el sesenta y seis

Voz 1727 08:54 aunque para el habían este equipo la de Aimar Bretos a las seis y nueve cinco y nueve

Voz 0246 08:59 ganaría si no es con el último Hoy por Hoy de la semana con Nacho

Voz 0027 09:01 Sánchez y Roberto Mahan en la técnica y con Jordi Fábrega una producción

Voz 10 09:05 gamba del gran Isaías desde la ventana haremos lo que podremos haremos lo que podremos queda muy bonito la verdad es que se hizo lo que se pudo ver dejamos constancia de ella y pudimos no pasamos una los socialistas van a estar nublado los cielos van a estar realistas bueno estar nublado unidad de vigilancia Isaías Lafuente todos los viernes el tanto con Carles Francino en la SER

Voz 1 09:37 en la Cadena Ser

Voz 0027 09:44 el Gobierno de México acaba de contestar a la última patada que le ha metido Trump esta noche al orden geopolítico internacional dice el Gobierno de López Obrador que no se va a quedar de brazos cruzados después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado esta madrugada que les va a imponer aranceles de hasta el veinticinco por ciento a todos los productos mexicanos mientras continúe llegando inmigración irregular desde México a suelo estadounidense esos aranceles en aplicar dentro de diez días primero serán de un cinco por ciento Hidum cinco más cada mes mientras Trump considere que no se ha frenado ese flujo migratorio corresponsal en Washington Marta del Vado buenas ideas

Voz 1510 10:17 buenos días la Casa Blanca vuelve a usar el argumento de la seguridad nacional para imponer aranceles a todos los productos mexicanos si el Gobierno de López Obrador no frena la migración ilegal según ha informado la administración Trump en un comunicado los primeros aranceles del cinco por ciento entrarán en vigor el próximo diez de junio irán incrementándose gradualmente hasta llegar al veinticinco por ciento en octubre y así se mantendrán hasta en México acabe sustancialmente con el tránsito ilegal de centroamericanos cuyas llegadas a Estados Unidos están marcando récords en los últimos meses la Casa Blanca hace este anuncio absolutamente improvisado cuando el debate público en Washington giraba en torno al impeachment contra el presidente nadie en la Administración Trump ha informado sobre cómo van a afectar las tarifas al nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte y cómo van a evitar que estos aranceles perjudiquen a las empresas y fábricas estadounidenses durante el primer trimestre de este año México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China sólo el primer incremento del cinco por ciento a todos sus productos supondrá el aumento de más de diecisiete mil millones de dólares en impuestos que van a encarecer inmediatamente los productos para los consumidores estadounidenses desde la fruta y la verdura hasta los coches la maquinaria industrial o los carburantes

Voz 0027 11:33 gracias Marta aquí en España la noticia está en Canarias la Guardia Civil confirma que no constaban antecedentes ni denuncias previas en lo que todo apunta a un nuevo crimen machista lo conocíamos anoche un hombre se suicidó después de matar supuestamente a su pareja con una escopeta fue la hija de la víctima quién encontró el cadáver de de su madre Andrea Villoria si fue a casa

Voz 0441 11:51 de la pareja en Agüimes en Gran Canaria porque hacía más de un día que no sabía nada de su madre cuando con la ayuda de un vecino tiró la puerta abajo se encontró con los cadáveres de ambos cada uno con un tiro en la cabeza los agentes han encontrado en la vivienda una escopeta que creen que es el arma del crimen para la que él tenía una licencia de armas en vigor la víctima tenía treinta y nueve años y su prosigue presunto asesino cuarenta y siete a la espera de los resultados de la autopsia los agentes lo investigan ya como un crimen machista de confirmarse serán veintiuna las mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en lo que va de

Voz 0027 12:20 ah ya anoche quedó en libertad el ex novio de la mujer que se suicidó este fin de semana después de que un vídeo sexual suyo se difundiera entre buena parte de sus compañeros de trabajo el ex novio era el principal sospechoso de la difusión de ese vídeo se entregó ayer a media tarde pero la policía la puesta en libertad Mariola al herido

Voz 1510 12:36 después de tomarle declaración durante la tarde la Policía Nacional decidió anoche dejar en libertad sin cargos al ex novio de Verónica los agentes no encontraron elementos suficientes para ponerlo a disposición judicial en negó haber sido el autor de la filtración del vídeo sexual de la mujer grabación que posteriormente se difundió de forma masiva por Whatsapp entre la plantilla de Iveco la antigua pareja de verónicas entregó a las cinco de la tarde ante el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo el más próximo a su domicilio después fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid donde se le interrogó fuentes cercanas al caso señalan que era el principal sospechoso de la divulgación del vídeo que la Policía centraba sobre él las pesquisas la jefatura enviará ahora su declaración a la jueza de Alcalá de Henares que investiga un presunto delito de revelación de secretos Ike decidirá si vuelve a tomarle declaración ambas investigaciones la policial y la judicial continuarán en los próximos días

Voz 0027 13:33 el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska va a estar presente hoy en Algeciras en el funeral del guardia civil que murió ayer atropellado por un supuesto narcotraficante al que estaban persiguiendo es un salto cualitativo en el violento pulso de los narcos a las fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de Cádiz Radio Algeciras Cándido Reguera buenas ideas

Voz 0743 13:50 hola buenos días los hechos se produjeron en torno a las cinco menos cuarto de la tarde de ayer cuando en el Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras se recibía el aviso de la existencia de un vehículo sospechoso que podría transportar droga la patrulla de Tráfico de la que formaba parte la agente fallecido Fermín cabezas de cuarenta y cinco años trató de interceptar el vehículo y el conductor hizo caso omiso al alto dado por los agentes algecireño salieron en su persecución y en ella el guardia cayó de la motocicleta golpeándose en la cabeza If falleciendo el Ayuntamiento Algeciras ha decretado a instancias del alcalde en funciones se un día de luto oficial y a las diez de la mañana habrá una concentración a las puertas del ayuntamiento

Voz 0027 14:25 es decir seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias en los andenes los ciudadanos se niega a incorporar a Vox a las negociaciones para los gobiernos municipales y autonómicos del partido de Albert Rivera aspira a repetir en varias comunidades y municipios la fórmula andaluza que es la de un pacto de gobierno PP y Ciudadanos Illa que Vox pues los respalde este Parlamento desde el pleno pero sin una foto a tres pero esta vez Vox dice que por ahí no pasa que quiere tocar poder y quiere también por qué no forzar a que Rivera se siente con ellos en una mesa a negociar o buenos días

Voz 1510 14:58 buenos días José Manuel Villegas el secretario general de los naranjas ha sido muy clara en Televisión Española

Voz 11 15:02 hola lo vamos a sentarnos con vos a negociar ni entrados en el Gobierno ni pactos de gobierno que si lo que se negocia cuando tú negociar en cualquier acuerdo de investidura en el Ayuntamiento de una comunidad autónoma llega

Voz 1510 15:13 las no quiere tripartitos con Vox como mucho aceptar su apoyo desde fuera sin sentarse con ellos y así los gobiernos de lugares como el Ayuntamiento la Comunidad de Madrid se complican porque los ultraderechistas esta vez no dan su brazo a torcer Iván Espinosa de los Monteros

Voz 12 15:26 lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no hayan sentado con nosotros ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones y sólo una se siete con nosotros a eso no vamos a acudir

Voz 1510 15:39 mientras desde el PP ya han empezado a negociar por sepa dado con Vox y le piden a ciudadanos que haga un esfuerzo porque no sentarse significa más gobiernos de izquierda o incluso perder territorios en los que el centro derecha está gobernando dicen los populares por un lado tocan a los de Abascal pero ojo porque por otro socialista José Luis Ábalos coincide con Villegas en que tienen que empezar a hablar lo ha confirmado el secretario de Organización socialista en Antena tres

Voz 4 16:00 ni siquiera hemos planteado todavía el diagnóstico más allá de un contacto entorno la necesidad de hablar pero de si queremos compartir diagnóstico donde

Voz 1510 16:07 con todo en el aire ya hay territorios que se van definiendo por ejemplo en Aragón se ha cerrado ya la puerta un gobierno de derechas el Partido Aragonés el PAR ya ha dicho que no va a apoyar un bloque con Vox así que se hace imposible que la derecha gobierne la única opción ahora es que lo haga el PSOE conciudadanos el presidente del PAR los anima a intentar entenderse porque suman mayoría de sobra Arturo Aliaga

Voz 1100 16:25 los aragoneses han dicho tren Thais

Voz 13 16:27 seis ciudadanos FAC PSOE si es que lo han dicho los aragoneses es lo lógico no que lo intenten al menos

Voz 1510 16:33 eso en Aragón y en Navarra el Partido Socialista en esa comunidad que tiene la llave del Gobierno foral ha dicho que empieza la semana que viene una ronda de negociaciones con Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra pero la situación de los socialistas navarros no es fácil o se abstienen permiten gobernar a los ganadores Navarra Suma en la que están UPN Ciudadanos y PP o se decantan por el bloque en el que está EH Bildu

Voz 0027 16:52 gracias Aida la Generalitat de Cataluña ha encontrado la fórmula para aplicar un régimen de semilibertad a Oriol Pujol hijo del ex president catalán condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso de las ITV no es la primera vez ya lo consiguieron a Oriol Pujol el tercer grado penitenciario aunque después luego revocó la justicia y ahora encuentran formula de dejarlo en semilibertad Radio Barcelona Joan Bofill bon día

Voz 0931 17:15 bon día saldrá a Oriol Pujol a partir del lunes de prisión cada día para ir a trabajar o a participar en actividades de voluntariado la Junta de Tratamiento de la prisión que depende en última instancia de la Consejería de Justicia leerá ese permiso pese a que hace sólo una semana el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria les revocara ese tercer grado que también le concedió el Gubern sólo dos meses después hasta ha condenado a dos años y medio de prisión por cobrar comisiones ilegales y le permitía estar todo el día y el fin de semana libertad sólo iba a dormir las noches de entre semana la prisión la jueza consideró que nos estaba dando ejemplo que la condena era muy reciente hice obligó a que puso lo estuviera entre rejas las veinticuatro horas del día pero ahora Instituciones Penitenciarias de la Generalitat busca otra fórmula tira de un artículo del reglamento penitenciario que permita una flexibilización del régimen alega que es el primer delito que comete Pujol que pagó

Voz 0027 18:03 la multa que con servicios comunitarios puede

Voz 0931 18:06 rehabilitarse sin embargo la decisión final la tendrá que avalar la juez él

Voz 0027 18:10 la SER les venimos contando la denuncia de un empresario a varios familiares de Iván Espinosa de los Monteros por unas gestiones para vender un edificio una operación en la que fue intermediario el actual portavoz de Vox ese empresario asegura ante el juez que los Espinosa de los Monteros llegaron a inventarse obras llegaron a inundarse inspecciones técnicas con tal de echar del edificio a quiénes vivían allí y así poder venderlo entran ahora en Cadena Ser punto com pueden encontrar el contenido de un grupo de Whatsapp de los Espinosa de los Monteros un chat en el que se lee mensajes que muestra en esa presión a los inquilinos Pedro Jiménez

Voz 1712 18:43 el chat lo creo paz Espinosa de los Monteros en febrero de dos mil dieciséis Se llamó desalojo General Castaños la propia paz escribió a finales de julio de ese año que le había llamado ese porque nadie le ha avisado de las obras

Voz 0027 18:54 sí me ha mandado unas fotos de su cocina no

Voz 1712 18:57 están viviendo en la casa porque no podían soportar las obras con un bebé concluye literalmente la peor historias la de una anciana de noventa y cinco años su sobrina escribió a los propietarios en agosto de dos mil dieciséis para decirles que su tía M está sin agua desde ayer no avisaron del corte y no han podido coger unas jarras para beber ni para cocinar señala que le parece gravísimo tener a dos son las mayores una de noventa y cinco años de salud delicada e imposibilitada para salir del edificio puesto que habéis censurado el ascensor casi veinticuatro horas sin agua la respuesta que le dio Jorge Espinosa de los Monteros y que compartió en el chat fue seguimos sorprendidos de que mantenga estatutaria viviendo dentro de una obra me parece inhumano que no quieras llegar a una solución no me entran la cabeza pero las obras no se pueden parar los que estáis provocando muchos perjuicios con una actitud incalificable sois vosotros vuelve a escribir la sobrina de EM esta nos pone una demanda contestó Pace Espinosa de los Monteros después de leer los mensajes M falleció cuatro días después tal y como les ha adelantado la ser un empresario ha demandado a la familia Espinosa de los Monteros ilesa acusa de haber falseado unas obras en este edificio para forzar la salida de sus inquilinos imponérselo vender al grupo Mabel

Voz 4 20:10 con esta con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático marca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 7 20:26 Federico vamos a jugar contigo al English boletín aquí será excluyó el bien anida giro

Voz 14 20:33 así de primeras a mí vacía giro a eso era

Voz 0027 20:37 pero al

Voz 4 20:40 espectro

Voz 7 20:41 viajero JM aviones yo te pregunto niño o me lave

Voz 14 20:48 es verdad

Voz 4 20:51 a esa olvidar es la dedicación musical Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy perdí punto Cadena SER comparte la actualidad cuando podemos llevarte hasta ella Hora catorce José Antonio Marcos Cadena SER

Voz 16 21:30 hoy viernes estamos preparando el resumen del deporte del día con su noticias y la cita del fin de semana y como todos los viernes con nuestro espacio para Raúl Ruiz y sus historias de primera sobre la segunda división

Voz 4 21:40 el deportivos de tres a cuatro de la tarde

Voz 17 21:43 una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K M S

Voz 18 21:53 qué bonito sería la vida sin mí aún más hermosa si no existiera el Casablanca si te a una Melania

Voz 4 22:26 hay que rescatar dónde hay que firmar A vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1 22:40 a juicio de hacer que los escucha en antena

Voz 18 22:44 en nuestra dispone de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra web o en la toma el control de lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 0027 23:07 cuenta con la SER pase lo que pase seis y veintitrés de la mañana cinco de veintitrés en Canarias en las últimas horas más conocido un nuevo caso del peligrosísimo juego que se está haciendo en popular en institutos de España es un supuesto reto que se llama juego de la muerte y que consiste en apretarle el cuello a un amigo es una maniobra de asfixia hasta que el adolescente queda en algunos casos inconsciente en Pinto Comunidad de Madrid una niña de doce años ha tenido que ser hospitalizada esta misma semana conocíamos otros casos en Andalucía Rafa Muñoz buenos días

Voz 1772 23:40 buenos días en un instituto de Granada donde uno de los chavales estranguló a su compañero hasta que éste cayó al suelo semiinconsciente mientras el resto de alumnos les jaleaban grababan con el móvil

Voz 19 23:50 es compartirlo en redes Wi otros chico pues le oprimen el cuello le oprime la carótida para precisamente causarle quedar inconsciente el CRA en convulsiones

Voz 1772 24:05 Jacinto Sánchez portavoz de la policía de Granada nos contaba esta semana en la SER cómo se produjo ese macabro reto que se puso de moda hace décadas en Estados Unidos y que ya ha llegado a España

Voz 19 24:15 José cualquiera pueda ser incluido la parada cardiorrespiratoria o quedarse lesiones cerebrales de consideración incluido pues puede sobrevenir la muerte

Voz 0027 24:26 el último caso el de una niña madrileña de doce años

Voz 1772 24:29 es que se ha golpeado la cabeza con el suelo al caer inconsciente mientras participaban

Voz 0027 24:33 el juego razias Rafa es viernes Si el fin de semana además de un intenso calor nos trae dos grandes citas de ocio la primera cultural es una de las joyas de la corona de la cultura cada año la Feria del Libro de Madrid que se inaugura hoy en el parque del Retiro trescientas sesenta y una casetas para sumergirse en libros hasta el dieciséis de junio Enrique García la

Voz 0775 24:51 feria llega en un momento de cierta recuperación en el mercado editorial español Si en los años de la crisis cada habitante gastó dieciséis euros y medio el libros cada año hoy gasta veinticinco pero la feria además de un motor económico para el sector es una cita que está

Voz 20 25:06 está en el ADN de la ciudad los niños vienen con sus padres con sus abuelos y esto es de generación en generación

Voz 0775 25:12 pero no sólo en Madrid porque el diecisiete por ciento de los dos millones de visitantes de su última edición no vivían en la capital y es que la feria se ha consolidado como la primera en visitas en el ámbito hispánico Manuel Gil

Voz 20 25:25 si hablamos estrictamente de visitantes a la Feria del Libro de Madrid es la número uno Buenos Aires tiene uno coma dos millones de visitantes la FIL tiene aproximadamente ochocientos sesenta mil

Voz 0775 25:35 con la República Dominicana como país invitado actividades infantiles el cumpleaños cincuenta de Anagrama y Tusquets y la firma de mil setecientos autores

Voz 21 25:44 P P

Voz 0027 25:49 se van a pasear por la feria los cientos de ingleses que están ya en Madrid para la otra gran cita este fin de semana que es la final de la Champions vamos con el Deportivo ya pero antes la otra derivada que es fundamental la de la seguridad la policía va a blindar el Wanda Metropolitano las Jansons del Liverpool o el Tottenham Ana Terradillos buenos días

Voz 1510 26:07 buenos días tres círculos de seguridad el primero para evitar ataques mediante vehículos lanzados el segundo para realizar los cacheos antiterroristas y finalmente el último el más inmediato para validar la entrada en los aledaños del estadio la policía va a ampliar por primera vez en un evento de estas características un sistema fijo de detección que son drones y sistemas de neutraliza acción para paralizar frecuencias además un dron cautivo las dos aficiones van a llegar a diferentes terminales por ejemplo el Tottenham que ha fletado diez vuelos va a llegar a las terminales uno dos y tres del aeropuerto de Barajas y el Liverpool va a llegar a la terminal cuatro además semana alojar en hoteles diferentes y por supuesto vana entrar por diferentes áreas de acceso

Voz 0027 26:51 los jugadores del Tottenham llevan ya un par de días Madrid Sampe buenos días

Voz 1161 26:54 buenos días Aimar y si el Liverpool iba a decir que aterrice

Voz 0027 26:56 hoy no hay que serán prácticamente de del aeropuerto entrenar

Voz 1161 26:59 es lo que va a hacer vienen con prisas vienen de una está de unos días en Marbella tienen prevista la llegada a las tres de la tarde y de ahí al hotel las maletas a comer y luego el metropolitano para el primer entrenamiento a las cinco y media de la tarde en cuanto al Tottenham ya en Madrid como decías entrena también en el Metropolitan Opera un par de horas después que los de Klopp y en el larguero estuvo anoche con Manu Carreño el técnico del Tottenham Mauricio Poquetino cómodo con el papel de favorito del rival

Voz 1234 27:21 en ningún momento me gusta ponerme de víctimas pero está claro que puede ser que para la opinión de los expertos futbolístico que el Liverpool pueda tener un poquito más de posibilidad de que nuestros todo puede pasar si cree si tienes Faye

Voz 4 27:33 los sueños y nosotros estamos soñando y tenemos fe

Voz 1234 27:36 confianza y lo estamos preparando de la manera que nosotros pensamos que vamos a hacer

Voz 22 27:39 cerca para ganarlo

Voz 1161 27:41 aunque luego metidos un poco más en comparaciones igual si le da un poco más de papel de favoritos a los dedos

Voz 1234 27:46 competimos contra el Mercedes de Hamilton con un Seat querer ganar siempre esa es nuestra mentalidad porque somos ganadores y como valiente y estamos donde estamos por eso no

Voz 1161 27:56 se conocen bien de la Premier pero el técnico hispano argentino cree que no será determinante

Voz 1234 27:59 está claro que que nos conocemos pero va a ser un partido completamente diferente esto va a ser en Madrid una competición que anteriormente nunca nos enfrentamos yo creo que el plano táctico es lo de menos no conocemos muy bien cómo va a afectar el quién sea capaz de manejar el que tenga el control emocional del partido seguro que va a ser la clave no

Voz 1161 28:17 más cosas Sergio Ramos se queda en el Real Madrid tras unos días sobrevolaba sobrevolando la opción de marcharse a China

Voz 0027 28:22 según su intención gratis ayer rectificó para no

Voz 22 28:25 no no para nada yo no me quiero

Voz 1234 28:27 el Real Madrid y yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría la Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato notaría dispuesto incluso a a jugar Arrate gratis aquí porque así lo siento

Voz 1161 28:46 del que se queda al que se va pero en el Atlético aunque lo hizo público hace unas semanas se les adelantó el director del Larguero Manu Carreño que el francés Griezmann firmó por el Barça en marzo tras la famosa decisión de quedarse en el Atlético el pasado verano desoyendo el Barça en noviembre cambió de opinión y empezó unas negociaciones con los azul grana que se plasmaron en el mes de marzo y sobre lo que hay vez más pruebas documentaba da según contaba Manu además en Segunda División se inicia esta noche la jornada cuarenta y uno a las nueve Córdoba Osasuna con los andaluces ya descendidos Osasuna quiere conseguir el punto que le falta para ya ha ascendido en este caso a primera proclamarse también campeón de Liga en Roland Garros Rafa Nadal tiene el primer hueso tras superar a dos tenistas de la previa no antes de las tres de la tarde The Who jugará ante el belga antes Pablo Carreño frente al francés Peter dos más en el cuadro femenino Carla Suárez contra la checa Soba y Campiña Muguruza ante la ucraniana es violín en el Giro tenemos la etapa diecinueve ciento cincuenta kilómetros con final en San Martino di Castro Chávez en motos gran Premio Italia primeras sesiones de entrenamientos libres también en la ACB dos partidos de la primera ronda de por el título desde las siete y cuarto Valencia Unicaja y desde las nueve y media Barça Joventut en la NBA Toronto ha puesto ya el uno cero al ganar esta madrugada el primer partido de la final a los Warriors

Voz 1727 30:01 son las seis y media a las cinco y media en Canarias Donald Trump provoca una nueva sacudida en los mercados el presidente de Estados Unidos ha anunciado esta noche aranceles del cinco por ciento para los productos mexicanos que entren en el país como castigo por la migración la nueva tasa a las importaciones entrará en vigor el diez de junio podrá llegar al veinticinco por ciento en cinco meses si el país vecino dice Trump no remedia el problema de la inmigración ilegal

Voz 0027 30:35 el presidente de México ha respondido con una carta en la que propone diálogo para eso sirve la política de López Obrador para evitar la confrontación y la guerra se ofrece a enviar de inmediato a representantes de su Gobierno a Washington para llegar a un acuerdo de hecho desde el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano quieren saber dicen trampa va de verdad en serio o todo quedará en un tuit su sede

Voz 2 30:55 esa amenaza llevada a la acción sería gravísimo al mismo tiempo pues no es secreto para nadie que el presidente Tron es muy activo en el tuit que es pues cambia tema habla de otra cosa y ahí se queda algunos pasan acción nosotros queremos saber de qué está hablando aquí

Voz 0027 31:15 el canal de televisión hispano Univisión ha recuperado la entrevista que Nicolás Maduro le confiscó al periodista Jorge Ramos el pasado febrero en el palacio presidencial de Venezuela Maduro interrumpió aquella conversación cuando Ramos le enseñó un vídeo en el que se veía a una persona comiendo de la basura pero por lo hemos visto

Voz 4 31:30 ahora en esa entrevista recuperada ese no fue el único momento de tensión yo traigo aquí una lista de más de cuatrocientos presos políticos Flaquer tú esta tú te llevará

Voz 23 31:40 a su nieta compadre menos basura Sagarra tuvo a su Dita Jorge Ramos son prisioneros agarra tuvo a su nieta compadre prisioneros políticos señor manera vienes a provocarle no te vas a tragar tu provocación este este es la realidad te vas a tragar con una Coca Cola tu programación

Voz 0027 31:55 y aquí en España el ministro del Interior en funciones Fernando Grande Marlaska acudirá hoy estará presente en el funeral de Fermín cabezas el guardia civil que murió atropellado ayer por la tarde en Los Barrios en Cádiz cuando perseguía con su moto a un coche cargado con doscientos kilos de hachís

Voz 4 32:09 sí

Voz 0027 32:12 Alfonso Martínez el tráfico buenos días

Voz 24 32:14 días Aimar en Madrid amanecer en la capital con tráfico intenso de entrada por lados en Torrejón de Ardoz en la A cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón y Campamento en Barcelona complicaciones en la ronda B10 en dirección nudo Llobregat

Voz 0978 32:32 Burgos un alcance la AP uno ocasional

Voz 24 32:34 el corte del carril derecho en Castril de peones hacia Madrid C3 averías además dificultan la conducción dos en el País Vasco en sentido Irún en Álava en la A uno a la altura de Gamarra menor en Guipúzcoa en la GI veinte a su paso por pasáis San Pedro hizo una en Sevilla en Guillena que original estrechamiento del carril derecho dirección Irún por último Aimar no nos olvidemos que hoy es viernes por cierto aprovecho para desearos feliz fin de semana todos principalmente también para recordar a los oyentes que modere la velocidad y por supuesto recuerden al volante cero alcohol cero

Voz 0027 33:06 a feliz fin de semana también Alfonso Baker muchísimo calor por cierto este finde cerramos mayo y abrimos junio con temperaturas de julio en muchos puntos de España

Voz 25 33:16 la solución soluciones todo menos de Carrefour tiene su tres puertos en más de cinco mil productos hasta el once de junio comentó de fascistas y paneles de octubre es decir pagas dos IT llevas tres

Voz 4 33:26 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 33:29 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga el se encarga de todo para que tú ahorre a un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 17 33:53 al arresto aquí toparán Larguero de la Cadena SER Larguero si quieres análisis Larguero siquiera quieres exclusiva

Voz 18 33:59 vale vale

Voz 4 34:02 la enorme

Voz 18 34:03 una hora menos en Canarias

Voz 4 34:08 bien esto creo que no tenemos ninguna duda al amigo Manu Carreño Cadena SER Hoy por hoy de España

Voz 1727 34:29 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias y allí vamos a abrir precisamente la Mesa de España esta mañana con detalles de ese caso de violencia machista que venimos contando en la isla de Gran Canaria han encontrado el cadáver de una mujer y de su pareja los dos con tiros en la cabeza Radio Club Tenerife Hardy el Rodríguez buenos días

Voz 0246 34:48 buenos días Pepa la hija de la mujer de catorce año fue quién en compañía de otra persona acudió a su domicilio en el Cruce de Arinaga en Gran Canaria y al no tener noticias de su madre al abrir la viviendas encontró los dos cuerpos sin vida la mujer asesinada de treinta y nueve años nacionalidad colombiana hiel natural de la isla de cincuenta años los primeros datos recogidos en el lugar por la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan al fallecimiento de ambas personas por heridas de arma de fuego en la cabeza no costándole a ninguno antecedentes o denuncias previas por violencia de género se ha incautado una escopeta en la vivienda presuntamente usada en los hechos ya que el hombre fallecido presentaba licencia o permiso de armas en vigor

Voz 1727 35:25 catorce años una hija que se encontró ese panorama al abrir la puerta nos vamos ahora a Cataluña el presidente y el secretario del equipo del Club Deportivo y ANSA un equipo de fútbol de Segunda División que acaba de ascender a esa categoría han dimitido por celebrarlo en el vestuario con una stripper Radio Barcelona Joan Bofill bon día o la bondad Pepa han decidido abandonar el cargo después del revuelo

Voz 1510 35:48 pero que se montado cuando se han conocido los vídeos

Voz 0931 35:51 sí rúa por la tarde en ese pueblo de Girona para celebrar el ascenso celebración esa alegría los típicos festejos cuando algo así pasa pues en un pequeño pueblo

Voz 0027 35:58 hasta que se filtra este vídeo

Voz 0931 36:04 los jugadores en el vestuario y en medio de la fiesta ven como aparece una chica que se empieza a desnudar y a bailar a partir de aquí un alud de críticas que han obligado al club para dar explicaciones los responsables del equipo piden disculpas en un comunicado aseguran que lo sienten si alguien se ha sentido ofendido que ese no era el ánimo y que la stripper fue el regalo de una persona concreta que el club no participó de la decisión pues quién parece ser que la contrató habría sido el secretario del club que asegura que simplemente quería hacer una sorpresa para el equipo y que ahora se arrepiente al ver el revuelo que ha generado al Ayuntamiento hoy se va a pronunciar sobre los hechos y el Instituto Catalán de la Mujer y ha condenado este acto presentará queja a la Federación Catalana de Fútbol

Voz 1727 36:41 hola sobre corrupción en Andalucía cuatro exaltos cargos de la Junta han sido condenados a penas de más de cinco años de cárcel por crear una red de enchufes paralela a la Consejería de Empleo entre los años dos mil tres dos mil diez Radio Sevilla Mari Cruz Barroso buenos días buenas día Cilia es la primera condena para el exdirector de Trabajo Javier Guerrero hace cinco años y nueve meses de cárcel y a diez de inhabilitación otros cinco años y tres meses para el ex director que lo sustituyó Juan Márquez y lo mismo para los ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina a siete años de inhabilitación ha sido condenado Daniel Rivera también exdirector de Trabajo y todos van a tener que indemnizar a la Junta de forma solidaria con más de un millón trescientos mil euros durante siete años supuestamente la Junta pagó a la entidad un Max por trabajos de informática y consultoría que no se hicieron el empresario que hacía esos contratos administrador de Omagh también ha sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión en Alicante la policía ha detenido al fugitivo más buscado en Bélgica un hombre que se escapó hace algo menos de un mes y que está condenado a cadena perpetua por matar a tiros a su ex mujer en el año dos mil nueve Radio Valencia talento

Voz 0141 37:52 bon día bon día hoy pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional donde se determinará su posible extradición a Bélgica tiene setenta y un años desde hace un mes se encontraba en Alicante huyó antes de que se celebrara el juicio que le ha condenado a cadena perpetua revisable en los veinte años por un delito de asesinato según la acusación mató a su ex mujer tras discutir con ella por motivos económicos la disparidad le disparó varias veces en el garaje de la casa de deia

Voz 1727 38:17 ya hablamos ahora de un vuelo problemático con destino a Mallorca al viaje con un grupo de irlandeses consumiendo alcohol y molestando a los pasajeros de los últimos días se suma ahora un trayecto entre Berlín y Palma

Voz 28 38:34 ah

Voz 1727 38:35 con cánticos nazis y con insultos racistas de un grupo de alemanes Radio Mallorca Juan Antonio Bauzá Bondi han quedado Pepa

Voz 1157 38:45 las pasajeras denunció los hechos el diario The Independent que ha hecho público el vídeo en el que se ve al grupo de turistas en soltando realizando cánticos nazis según esta propia pasajera cuando aterrizó en Palma todo el pasaje intentó bajar del avión lo antes posible cuando comentó lo ocurrido con un miembro de la tripulación les dijo que durante los meses de verano en los bolos desde Berlín a Palma suelen darse a menudo episodios como este

Voz 1727 39:10 dice Ramos hoy la Mesa de España en Toledo porque se celebra el Día de Castilla La Mancha el acto institucional será esta mañana en Albacete y entre las personalidades distinguidas este año está nuestra compañera de la Ser María Manjavacas y El cantante Manolo García ser Toledo Aldo Gómez feliz Día de Castilla La Mancha buenos días

Voz 1621 39:31 hola buenos días muchas gracias hasta veinticinco reconocimiento se van a entregar esta mañana entre ellos para Manolo García que va a recibir la medalla de oro de Castilla La Mancha además de Juan Ramón amores es el director general de Deportes de la Junta recientemente ha sido elegido alcalde de su municipio La Roda iba a ser el primer alcalde de España diagnosticado de ela entre los hijos predilectos lo decías Pepa nuestra compañera María Manjavacas

Voz 29 39:52 no hay nadie en Madrid y mira que llevo años que no sepa de dónde soy soy la manchega por dónde voy puedo ser hasta pesada bueno eso sí lo llevo que que yo me he colgado la la tierra me colgado mil pueblos Campo de Criptana me colgado a los míos con ello voy paseando por Madrid bueno con un orgullo el

Voz 1621 40:11 de Castilla La Mancha Pepa Se celebra hoy porque fue un treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y tres hace treinta y seis años cuando se constituyeron las primeras Cortes de esta región que

Voz 1727 40:19 que lo paséis bien alto y que mi Meis a nuestra María

Voz 4 40:22 haremos lo haremos adiós un abrazo

Voz 26 40:28 ganarme

Voz 1727 40:35 ella abrimos la Mesa del Mundo en Budapest allí han detenido al capitán del barco que chocó con otro en el río Danubio el miércoles por la noche la embarcación que conducía el detenido hizo que el otro barco naufragó y murieran siete personas y otras veintiuna continúan desaparecidas los investigadores creen que el capitán puso en peligro el transporte fluvial Rafa Muñiz

Voz 1772 40:57 las autoridades pierden toda esperanza de encontrar con vida a la veintena de desaparecidos por las malas condiciones del tiempo y las bajas temperaturas del agua apenas quince grados

Voz 4 41:09 así suena el Danubio XXXIII horas después del accidente según el capitán de los buzos

Voz 1772 41:16 las grandes cantidades de barro que lleva el río están oscureciendo el agua y esto obliga a los expertos a utilizar un sónar para encontrar los cadáveres de los desaparecidos la policía temen digo lo abrió haya arrastrado los cuerpos hasta la vecina Serbia así que han cerrado todo ese tramo del Danubio al tráfico fluvial Non Congress hubo a los siete fallecidos y la mayoría de desaparecidos son surcoreanos según el ministro de Exteriores del país que está viajando a Budapest para reunirse con su homólogo húngaro

Voz 10 41:49 ya ha confirmado que de los siete supervivientes tres siguen hospitalizados en estado grave y voy a motor será noche en prisión

Voz 1772 41:56 para el capitán del barco que provocó ese accidente masivo y letal así lo ha calificado la policía que ha publicado el vídeo de ese tremendo

Voz 4 42:03 Soccer

Voz 1727 42:11 el Papa Francisco inicia hoy una visita de tres días a Rumanía es el sexto país al que viaja este año algo que contrasta mucho con la previsión del Vaticano de viajes internacionales del Pontífice para el siguiente semestre ninguno corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 42:28 si Francisco ha visitado en los últimos cinco meses Panamá los Emiratos Árabes Marruecos Macedonia del Norte Bulgaria desde hoy Rumanía un solo país católico Hi5 de mayoría musulmana ortodoxa a la búsqueda de un mismo que por ahora parece imposible con China y Rusia así como que el Papa ponga los pies

Voz 22 42:47 en estos dos países en Rumanía a ese veto

Voz 0946 42:51 el Goyo viaja a Rumanía para encontrar la minoría católica pero también para reforzar el diálogo con el patriarca Daniel el símbolo permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana

Voz 22 43:01 contra el patriarca sino algo permanente

Voz 0946 43:05 el próximo domingo Francisco se reunirá con la comunidad gitana en el estadio de Blair en una región con dos millones y medio de personas de esta etnia en unos momentos en los que en Italia sufren persecución sus campamentos son arrasados y muchas familias son expulsados Wu obligadas a regresar a Rumanía tras este sexto viaje de Francisco en los últimos cinco meses del Vaticano no ha comunicado ninguna otra visita fuera de Italia lo que queda de dos mil diecinueve algo inédito en este pontificado

Voz 1727 43:42 y terminamos en la capital de Portugal la baja médica de una funcionaria ha bloqueado las adopciones de niños en toda la ciudad de Lisboa corresponsal Aitor Hernández desde principios de año

Voz 22 43:54 yo se encuentran paralizadas las adopciones de niños en el distrito de Lisboa el parón no se debe a la falta de pequeños necesitados au de padres adoptivos sino a un fallo burocrático la funcionaria normalmente encargada de dar luz verde a una parte del proceso administrativo se encuentra de baja médica indefinida y aunque ella ha supuesto en enero hasta ahora no se ha buscado un sustituto que se haga cargo de su parte del trabajo el considerable atraso provocado por la situación es especialmente problemático porque por ley las candidaturas de los padres prospectivo tienen que ser evaluadas en un plazo máximo de seis meses por lo que muchas de las peticiones pueden quedar desestimadas por culpa del parón aunque las autoridades lusas han negado que la situación sea tan grave también

Voz 4 44:40 han prometido tomar cartas en el asunto para Caracas

Voz 22 44:42 Isar que se restaure la normalidad cuanto antes

Voz 0027 44:50 hasta dejarlos por perderte inca

Voz 26 44:53 tras el remisos pues esto

Voz 4 44:58 sí

Voz 26 45:02 dicho noticia te gusta calidad Díaz infeliz

Voz 30 45:12 que por ayudarla bueno ya que quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no nosotros no

Voz 1510 45:19 el chalet de al lado y no tenía alarma ISE han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 1 45:25 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Leinen Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 31 45:35 en Hoy por hoy

Voz 32 45:45 el eh no

Voz 1727 45:56 la derecha pactara si os sí

Voz 1234 46:00 dos días Pepa posible estuvieron el panorama no suficientemente

Voz 1100 46:04 dado una madeja de lana el uñas de un gato loco llega el sigue acaba de confundir aún más el paisaje en una demostración empírica de que hable tiene Tezanos una especial tendencia los argumentos complejos quizá muy valiosos en la vida académica pero absolutamente inapropiados para esta cosa de andar por casa que es la política parece en definitiva los ciudadanos prefieren un Gobierno monocolor del PSOE con apoyos puntuales pues ya veremos cómo resuelven va mientras el pim pueblo river y su guardaespaldas Villegas juegan al despiste intentando simular ser los más inteligentes era la clase cuando sólo sólo los masters trileros la pactar sin duda alguna por negociaciones a tres o a dos o hablan Ciudadanos y PP con Vox o pactan en estos dos últimos y ciudadanos lo hace con el PP tonta coartadas de Rivera para hacernos creer que no pacta con la ultraderecha de Abascal esto es modelo Andalucía pero al eje Rivera cualquier pretensión de que la ciudadanía se tendrá que esa limpieza de sangre porque respetable entiende con toda razón que casado y Rivera van a pactar con fachas sido si lo vistan como lo vista habrá acuerdo ni lo duden el ojo se equivoca pues se hará

Voz 7 47:30 convenientemente

Voz 4 47:37 ah

Voz 1727 47:37 abrimos la barra libre política de los viernes muy marcada con toda la semana por los pactos pos electoral

Voz 1621 47:42 empezamos dando la bienvenida a Ángel de Madrid que lamenta que mientras que en Europa sea isla a la extrema derecha

Voz 33 47:48 aquí en España la derecha siempre sobra actúa las manos manchadas de sangre y de España yo me pregunto por qué

Voz 4 47:56 algo no utiliza la baza de que es bueno

Voz 33 47:58 no sé si su partido liberal europeo que gobierna la ultraderecha y la blanqueo Europol liberal en Europa debería expulsar a ciudadano

Voz 34 48:06 Carmelo Valencia pienso que la clave para la convivencia de todos es acordar y habla sin dinero ni cordones con la oferta de vados aplicado en Madrid Barcelona e incluso España Chirivella fuera visto mataría varios pájaros sería el verdadero sorpasso el hundimiento del PP con además de eliminar a la dependencia del nacionalismo y cumplir con las reclamaciones de sus iguales europeos de no pactar con Bono

Voz 1621 48:32 también Antonio de Santiago le parece coherente el señor Valls dicen

Voz 22 48:36 no me parece lo mismo señor Pablo Casado al relato de los que parecen aquel al que le han preguntado si funciona intermitente ahora sí ahora