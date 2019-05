Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días Donald Trump lo ha vuelto a hacer abre un nuevo frente en la guerra comercial en su guerra comercial y esta vez contra el vecino del sur contra México es la noticia de la noche el presidente de EEUU impondrá el diez de junio aranceles el cinco por ciento a todos los productos que entren a Estados Unidos desde México y los irá aumentando mes a mes hasta el veinticinco por ciento sino Se reduce la entrada de inmigrantes por la frontera sur horas antes de anunciar esta medida

Voz 3 00:52 lo ha hecho han

Voz 1727 00:55 el presidente ella decía que en la frontera hay una situación de emergencia nacional y acusaban los demócratas de no haber hecho nada para remediarlo la nota posterior de la Casa Blanca hace una descripción apocalíptica y racista de una supuesta invasión de Estados Unidos por Mexicanos que llenan las escuelas antes tan hospitales dice y causan innumerables crímenes Villa hay respuesta mexicana el precio

Voz 1 01:19 dente López Obrador pide evitar la

Voz 1727 01:22 la política del ojo por ojo e invita a Donald Trump a negociar y su subsecretario para América del Norte salvo Moody's astur-lusa

Voz 4 01:30 nulos unos cursos de Éste sigue para ver si iba en serio o no confío en que sea algo que no esté destinado allí en acción porque sería gravísimo llegar a suceder puesto esos mi opinión debemos responder

Voz 1727 01:44 Méjico confía todavía en que este anuncio sea sólo una bravuconada más del presidente de Estados Unidos pero bravuconada o no ya tiene consecuencias reales el peso mexicano pierde hasta ahora más de un dos por ciento de su valor frente al dólar es viernes termina la semana treinta y uno de mayo y la noche ha sido trágica en violencia machista en Gran Canaria la Guardia Civil ha encontrado los cadáveres de un hombre de una mujer con disparos en la cabeza eran pareja Aimar

Voz 0027 02:15 sí fueron los familiares de la mujer los que avisaron a la Policía porque no tenían noticias de ella al llegar los agentes a la casa encontraron los cuerpos no constaban denuncias previas

Voz 1727 02:23 si en Valladolid la Policía ha detenido a un hombre acusado de dar tal paliza a su novia embarazada de ocho meses que le ha provocado el aborto

Voz 0027 02:30 ella acudió al hospital y los médicos que la atendieron llamaron a la policía al ver que tenía todo el cuerpo lleno de lesiones y hematomas

Voz 1727 02:36 más que el aborto el parto Jade más esta noche ha quedado en libertad sin cargos el ex novio de la trabajadora David que se suicidó tras la difusión de un vídeo íntimo entre sus compañeros de plantilla según

Voz 0027 02:47 Fuentes policiales Él era el principal sospechoso de haber filtrado ese vicio pero ante los agentes lo ha negado y la policía enviará ahora su declaración a la jueza que investiga el caso

Voz 1727 02:55 en Cataluña los empresarios catalanes se quejan a Torra de la parálisis de una Generalitat dedicada sólo al es Juan José Bruguera es el presidente del Círculo de Economía

Voz 1959 03:05 que si bien no se han hecho realidad aquellos augurios que presagiaban una caída radical de la actividad económica en Cataluña la pérdida de poder económico empieza a notarse esto nos llevaría a un cierto deterioro de la actividad económica

Voz 1727 03:18 Yade pide encauzar el conflicto político mediante el diálogo y la negociación pero Quim Torra les ha pedido a su vez a los empresarios ayuda para celebrar el referendo

Voz 0089 03:27 si la primera fila pongas en la primera fila en la defensa de la calidad democrática de las instituciones y en la defensa de lo que quiere el ochenta por ciento de la ciudadanía catalana un referéndum para decidir el futuro de este país es un país lleno

Voz 1727 03:39 cosa más no hay películas de robots sin que las máquinas allí en contra los humanos ya en el Congreso hay en el último avance de Google ha conseguido que varios agentes con inteligencia artificial Khan en en un videojuego con varios jugadores a la vez es decir que las máquinas se han coordinado han compartido estrategia Jan ganar

Voz 1 04:06 miedito Sampe pero que vea ahora

Voz 1727 04:10 deberíamos hablar de juegos de humanos aunque Rafa Nadal a veces lo parece

Voz 1161 04:14 no sobre todo sobre la tierra batida de Roland Garros más un robot o un extraterrestre Rafa Nadal busca su duodécima Copa de los Mosqueteros y hoy se mide no antes de las tres de la tarde el tenista fan primera piedra seria tras los dos tenistas a los que ya eliminado que venían de la previa antes Pablo Carreño lo hará ante el francés per dos más en el cuadro femenino Carla Suárez contra checa upon druso va Garbiñe Muguruza ante la ucraniana es violín hay en la NBA los españoles Marc Gasol y Serge Ibaka han ganado a Toronto con Toronto a los Warriors ciento dieciocho ciento nueve colocan el uno cero en la final el segundo partido de nuevo

Voz 5 04:47 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días las temperaturas que ayer ya subieron de manera apreciable a partir de hoy lo harán de manera todavía no

Voz 1727 04:55 la significativa Isère el fin de semana especialmente

Voz 0978 04:57 como cuando alcanzaremos el máximo de calor de esta situación aumento durante las noches seguirá refrescando un poco especialmente en el interior de la mitad norte donde incluso llega a hacer algo de frío pero durará poco sol toda la jornada temperaturas máximas por encima de los treinta grados en prácticamente todo el interior alrededor de los treinta y cinco en el interior de Galicia cerca de los ríos Tajo Guadiana y también el Guadalquivir

Voz 1727 05:20 son las siete y cinco las seis y cinco en Canarias

Voz 6 05:25 buscador del ahorro ahorrarnos esperar cinco años aquel móvil que tanto quieres baje de precio para comprarte ahorrar es venir al reemplazo de forjados porque si tristón tipo móvil tienes un quince por ciento de descuento en tu luego hay Samsung Huawei ZTE me hizo tú eliges sólo el treinta de mayo el dos de junio buscadores del ahorro

Voz 7 05:43 ha debido a un caos consulta condiciones brinca

Voz 2 05:46 no

Voz 7 05:50 los que tiran Lux te PIN que la casa gratis para toda la vida descubre como en Premier look punto com

Voz 2 05:58 a veces sólo de un pequeño respiro

Voz 9 06:03 para ver las cosas de otra forma

Voz 7 06:04 en Hora Veinticinco actualidad

Voz 9 06:08 por transformar Indians Barcelona Cadena SER

Voz 2 06:14 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 06:19 son las siete y seis ahora las seis y seis en Canarias el Partido Popular quiere que el ministro del Interior Grande Marlaska comparezcan en el Congreso por los errores en la publicación de resultados electorales del XXVI cm según ha podido saber la SER días antes de las elecciones funcionarios del Ministerio que se encargan del recuento ya habían informado interior de que el sistema de la empresa contratada daba problemas Ana Terradillos

Voz 0125 06:42 buenos días y hemos podido confirmar que en interior constan quejas del personal administrativo que el pasado domingo se encargó del recuento electoral quejas porque el sistema utilizado por la empresa está y tal fallo en los simulacros que hicieron quince días antes de las elecciones del veintiséis EM según denuncian los propios trabajadores existen decenas de quejas en este sentido en una de estas solicitudes no se puede comprobar en la web de La Ser se subraya textualmente no hemos podido probar la aplicación en condiciones en las elecciones son pasado mañana necesitamos algo más de seguridad para que el envío de los datos se produzca de forma correcta en la respuesta que da interior que también se puedo comprobar en la página de la SER el personal del Ministerio asegura que es consciente de estos problemas y que está revisando cada incidencia para verificar el funcionamiento del sistema la Cadena SER se ha puesto en contacto con uno de los remitentes de estas alertas prefiere no ser identificada por temor a cualquier represalia laboral

Voz 10 07:34 mi caso de las locales europea contrató a una empresa que vino a unos dispositivos móviles pero ese dispositivo móvil no funcionaba en el curso no funcionó claro haciendo funcionaba teníamos que hacer un simulacro en ya once en el simulacro no funcionó tampoco como estábamos todos preocupados además una reclamación a interiores diciendo que que la aplicación no funcionaba y que teníamos miedo a que les las selecciones me hubiera errores

Voz 1727 08:04 el ministro Marlaska se reunió el miércoles

Voz 0125 08:06 la tarde con la cúpula de la empresa del recuento para

Voz 1727 08:09 dar una corrección de los fallos detectados en la web del Ministerio del Interior en ciudades pueblos ciudades pueblos y autonomías donde ahora toca jugar la partida de la gobernabilidad sobre los pactos

Voz 12 08:24 no

Voz 1727 08:26 la mirada esta mañana de Javier González Ferrari

Voz 0881 08:29 mientras los populares se afanan en encontrar una brújula que les permita iniciar la travesía del desierto Ciudadanos no sabe muy bien si la suya marca el este o el oeste tras un nuevo fracaso de intento de sorpasso a los de casa rivera en vista de que no consigue liderar la oposición ni con el PP tirado en la lona y al borde del KO parece dispuesto a jugar el papel de bisagra con quién le asegura un trozo de moqueta que en definitiva es el papel que llevan otorgándole los españoles desde dos mil quince no faltan voces entre los populares que recomienda no su líder no forzar los pactos aguantar el tirón y esperar a que una parte significativa de sus votantes huidos a ciudadanos vayan regresando si se consumen acuerdos con los socialistas hice frustran las expectativas creadas pues de desalojo de la Izquierda en lugares tan emblemáticos como la Ciudad de Madrid donde por cierto Iglesias se ha pegado un batacazo monumental entre el PSOE e Íñigo Errejón van a llevar a Unidas Podemos a convertirse más temprano que tarde en unidas

Voz 1 09:34 perdemos

Voz 1727 09:40 y en Madrid nos quedamos porque el juez que investiga el caso Lezo sobre el presunto saqueo del Canal de Isabel Segunda archivado

Voz 13 09:46 causa contra el ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón Isabel Villar si el juez investiga la compra supuestamente fraudulenta de una empresa colombiana por parte del canal una compra por la que se pagó un sobreprecio según el magistrado de hasta treinta y cinco millones estaban imputados Ruiz-Gallardón y otros miembros de su Gobierno y el juez ha archivado la causa contra ellos como pidió la Fiscalía porque no hay pruebas de que conocieran los detalles de la operación también se queda fuera de esta causa el ex presidente Ignacio González y el ex vicealcalde de

Voz 1727 10:11 Madrid Manuel Cobo y hoy tenemos novedades sobre la noticia que les contábamos ayer y que afecta a la familia de Iván Espinosa de los Monteros un empresario que ha demandado a los tíos del portavoz de Vox por una operación inmobiliaria y en la que el ahora político fue intermediario argumenta el demandante que lo contrataron para que desalojar un edificio que la familia quería vender en el centro de Madrid según la denuncia la familia se dedicó a acosar a los vecinos para que dejara en la finca vacía nuestro compañero Pedro Jiménez ha hablado con alguno de ellos

Voz 1712 10:39 María fue la última inquilina en abandonar el edificio asistida por un abogado resistió las obras que convirtieron su casa nunca como lo definió ella misma agujeros en techo y suelo cortes de agua y de luz ascensor inutilizado todo eso es encontró a la vuelta de vacaciones en dos mil dieciséis

Voz 10 10:53 cuando volví del no me lo encontré absolutamente destrozada para que no pudiera vivir de eso pues no había ascensor había que subir andando y no había luz me parece hasta las ocho de la noche que la ponían no se podía guisar en fin espantoso espantoso

Voz 1712 11:15 finalmente negoció un acuerdo con Iván Espinosa de los Monteros el intermediario en esta operación inmobiliaria salió de su vivienda otro de los inquilinos recordaba para la SER aquellos meses reconoce que las obras a él no le afectaron tanto pero que eran molestias

Voz 14 11:29 que hubo todo un teatro en relación a eso pero como la cansada muy grande pues tampoco molestaba mucho por decir que había un grupo compresor que estaba todo eh

Voz 0027 11:39 el lo etcétera luego

Voz 14 11:42 daban conectaban la electricidad en ciertas épocas

Voz 1 11:48 el edificio quedó vacío y lo adquirió el grupo Mabel que ahora levanta pisos de lujo frente al Tribunal Supremo en Madrid entre quince y veinte mil euros el metro cuadrado son las siete doce seis y doce en Canarias

Voz 15 12:00 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco cobra

Voz 16 12:08 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0064 12:21 yo tengo un problema no pudo afeitar me para

Voz 17 12:23 será tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño min noventa pero eso tiene solución cariño con está muy cerca

Voz 2 12:30 hombre tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la brincos solución que necesitas Bin

Voz 16 12:36 Tura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del grupo El Corte Inglés BRICS por qué arreglo

Voz 7 12:42 hemos hoy tú si si tú que todas las mañanas ruge es como un león que es el trabajo como una gacela ven a Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 18 12:52 este verano estrenamos el nuevo

Voz 19 12:55 en la selva reservando hasta el doce de junio con travel tendrás está un veinticinco por ciento de descuento estancia tarjetas regalo de doscientos eh los niños menores de siete años gratis y podrás pagar en diez meses Being con Iberia Disneyland París reservando con de Travel Brand en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras tiendas fue vete detrás Beltrán punto com

Voz 11 13:20 hoy por hoy

Voz 7 13:24 con Pepa Bueno ahora vayan al

Voz 1727 13:26 año habrán el armario donde guardan las cremas y rebusca a ver si la que le ponen a sus hijos para protegerlos del sol es de Irdning o de Bavaria Si son sprays foto protectores factor cincuenta esto que viene les interesa la Organización de Consumidores ha pedido que las retiren del mercado porque dice que el factor real de protección es mucho más bajo Sanidad ha pedido la UCO el estudio completo para valorar la denuncia Adela Molina

Voz 0011 13:51 la OCU pide a Sanidad que se retienen una crema en spray de Bavaria para niños que tienen factor treinta Hinault cincuenta coma asegura el fabricante y otra This Dean este caso es más grave porque el protector solar pediátrico en Sky cincuenta plus según la OCU en realidad es un quince una protección media en lugar de una muy alta como aparece en la caja el consejero delegado This Dean ha asegurado a la SER que ese número el factor de protección se fijan elabora

Voz 1727 14:15 serio y que puede variar según como se mida inca

Voz 0011 14:17 eso reconoce que puede no corresponderse con la protección real se llama Juan Naja

Voz 20 14:21 en ese pero ese es un número que se calculan el laboratorio con el estudios con unas lámparas unas dosis que no que no son reales claro ese número porque sabe que existe variabilidad habilidad que ese número presente de manera fidedigna la protección en condiciones reales pues pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no

Voz 0011 14:43 Cristina asegura que en cualquier caso su crema protege más de un factor quince ya ha remitido a Sanidad Varios informes el Ministerio ha pedido también a la OCU su estudio completo para analizarlo antes de tomar cualquier decisión

Voz 21 14:56 que han hecho sus ahorros mientras usted ahorrar en la respuesta es nada absolutamente

Voz 22 15:02 de nada va siendo hora de que sus ahorros se independiza eso era de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es hora de invertir con mutuo activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco activos la primera gestora independiente

Voz 7 15:23 tu cuerpo te emite Marta

Voz 2 15:24 y a nosotros también este año cumplimos un evento único que arrancamos Palogrande competición ofertas históricas el tuyo punto es en nuestro país que aniversario Tailandia medio

Voz 19 15:39 dónde en el cuello tengo radios a Lille crema ante inflamatoria con efecto calor Radio salir Radio salir de laboratorios Viñas glía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico hoy pero bueno la agenda de este fin de semana bien

Voz 1727 15:55 ya lo saben cargada bien cargada los futboleros tienen la final de la Champions los amantes de los libros en la Feria del Libro de Madrid los festiva aleros están en el Primavera Sound pero a quien no lo haya ninguno de esos planes no pueda siempre le quedará el cine o una buena serie así que atentos a los estrenos que traen Pepa Blanes José Manuel Romero

Voz 23 16:19 las películas estrellas de la música pueden ser la nueva burbuja cinéfila después del éxito en taquilla hay premios de Bohemia en rap subí la feliz de Queen

Voz 0064 16:27 suena ahora Rocket Man la peli de Elton John el cantante ha dado el visto bueno a este musical sobre su vida en el que muestra todo sexo drogas adicciones traumas hizo música

Voz 7 16:41 es dejar T así puedo ser objetivo ante tu pequeño mundo miope Diego céntrico vea el estudio ya música o no

Voz 0064 16:49 si hay otra historia basada en un personaje real la de Marie Coll bien reportera de guerra que murió en Siria la corresponsales un drama sobre su vida que protagoniza la actriz Rosa un PAI

Voz 1727 16:58 has visto más votados

Voz 2 17:00 tomates esto

Voz 0064 17:02 es una recomendación más antes de las series la cenizas el blanco más puro del cineasta chino Joan Franquesa un retrato de la China de las últimas décadas y los cambios que ha sufrido ahora sí José Manuel Romero

Voz 1084 17:13 hola Pepa llega una de las grandes apuestas de Amazon Dolmenes buenos presagios adaptación de la novela fantástica que ni Ayman escribió en mil novecientos noventa

Voz 2 17:21 el sol

Voz 1084 17:23 a los cuatro jinetes del Apocalipsis una obra maldita que Terry Gilliam no consiguió llevar al cine es una fábula sobre el bien y el mal que protagonizan Michael sin y David Tennant un ángel y un demonio condenados a trabajar juntos para salvar al mundo de la apocalipsis dicen los actores que la historia sea ahora más actual que hace treinta años viendo el panorama político

Voz 1338 17:42 hace un lío y creo que no sólo se ve los peligros del fin del mundo sino también en lo absurdo de nuestra historia lo loco que es todo puede pasar cualquier cosa en cualquier momento creo que es así como nos sentimos en muchos momentos hoy en día

Voz 1084 17:55 batiburrillo de referencias bíblicas que demuestra que la de es cíclica repetimos las mismas locuras como curiosidad la voz de Dios es una mujer Frances Mc Dormand en una ficción a camino entre la fantasía y la comedia negra que apela al equilibrio y a enterrar los fundamentalismos

Voz 11 18:12 sí

Voz 8 18:20 en en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no caben una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiado cosa encuentra en comisión y apertura del tres por ciento de quinientos cincuenta y cuatro euros entrar ocho entiendo de dicho contingente siete euros timbre de y siete final de doce mil ochocientos ochenta y siete con sesenta y siete euros conoció validez de mayo de dos mil diecinueve informaciones aparte que cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un antiguo por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 7 18:48 son

Voz 21 18:49 en el XXVII se estrenó la primera Pelli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 11 18:59 T

Voz 24 19:00 terminamos de repasar la semana con Salva de Málaga hola bueno día pues no me quiero ir de fin de semana sin sin dejar de decir que debemos dejar de demonizar los pactos

Voz 1375 19:09 sea con quien sea porque es señal de que tendríamos políticos que se sientan a hablar con quién no piensan como yo y sería un gran ejemplo para este momento que está viviendo la sociedad gracias Alba

Voz 24 19:21 sobre un pacto en particular a nivel nacional Ignacio Zaragoza

Voz 25 19:24 está muy claro porque el PSOE no quiere hacer un gobierno de coalición con Podemos porque quiere tener las manos libres para pactar con Ciudadanos e incluso con el PP pero las medidas neoliberales que van a llegar ya ha dicho la ministra que no se va a revertir la reforma laboral y esto es lo que hace el PSOE sea el PSOE es de izquierdas en la oposición neoliberal en el gobierno ahora mismo casi vería mejor la fórmula de darle al PSOE lo que quiere y en momentos puntuales no apoyarle y que sea retrate acabará pactando con la derecha está muy claro muchas gracias gracias

Voz 1727 19:56 City veinte seis y veinte en Canarias

Voz 3 20:02 hoy un Madrid Virginia Sarmiento

Voz 0064 20:07 qué tal buenos días cielos despejados para este viernes con temperaturas que superarán los treinta grados a lo largo del día calor también para este fin de semana de fútbol en la capital ahora mismo tenemos ya diecisiete grados en Madrid que ha comenzado a recibir aficionados empieza a evidenciar la presencia de todos ellos sobre todo en el centro de la ciudad y ayer dos ex jugadores del Atlético y del Real Madrid Solozábal y Morientes paseaban por el centro de la mano de la Copa

Voz 24 20:32 este es el comienzo de la habla con Fernando que cuando eres jugador y con ninguna pero no te das cuenta de todo el montaje que tiene un partido de esta tendencia y bueno se va a ver durante este fin de semana en Madrid

Voz 26 20:42 tienen ya mucho tiempo que no la tocaba pero es la primera vez tengo que decir que la llevó durante tanto tiempo seguido oí iban ha sido ha sido un placer

Voz 0064 20:49 la zona que estaba expuesta en el escenario de la Puerta del Sol donde los aficionados pueden todavía fotografiarse con ella los hoteles están casi al cien por cien y los empresarios esperan más de sesenta millones de beneficio en La Ventana de Madrid el presidente de CEIM Francisco Aranda

Voz 27 21:04 bueno pues si hemos hecho un primer cálculo aproximado y creemos que podría rondar por sesenta y dos coma cinco billones de euros esto es una magnífica noticia no solamente para tiene se dedicaba a actividades económicas y no para todos porque mayor facturación significa una mayor recaudación fiscal por lo tanto pues más sostenibilidad para nuestro Estado de

Voz 0064 21:31 pero también hay algo que preocupa sobre todo a los vecinos la seguridad que ya está pensada al detalle amplio dispositivo programado que comenzaba ayer sigue en marcha Alfonso Ojea

Voz 0089 21:40 el dispositivo más importante de la historia de los eventos deportivos en la capital ha comenzado a sellar de manera progresiva la capital es cierto que hoy es la jornada con más actividades lúdicas donde el festival UEFA Champions va a desplegar decenas de conciertos en la zona centro pero los controles de acceso son ya una realidad José Ángel Esteban es el comisario de la Policía Municipal

Voz 28 22:02 vamos a a efectuar controles exhaustivos tanto como les he dicho de elementos contundentes elementos de carácter pirotécnico de alcohol de de vidrios que pudiese de introducirse en estos dos años

Voz 24 22:20 también

Voz 0089 22:21 un dispositivo que sólo en agentes de la Policía Municipal supera la cifra de doscientos efectivos efectivos que están integrados en la operación global diseñada por el Ministerio del Interior operación de Estado que ahora centra sus objetivos en la llegada de miles de aficionados británicos al aeropuerto de Barajas

Voz 0064 22:39 y les recordamos que la seres la emisora oficial del UEFA Champions Festival Madrid dos mil diecinueve nuestro estudio especial de la Puerta del Sol sigue en funcionamiento hoy emitiremos desde allí Hoy por Hoy Madrid La Ventana de Madrid es viernes treinta y uno de mayo y la ex pareja de Verónica la mujer de treinta y dos años que se suicidaba el sábado tras realizarse un vídeo sexual en la empresa Iveco en la que trabajaba se entregaba ayer en la Guardia Civil titulares con Enrique García

Voz 0089 23:03 indagó que fuera él quien difundiera el vídeo la Policía Nacional no Preciado base suficiente como para ponerlo a disposición judicial y quedó anoche en libertad sin cargos asociaciones feministas han convocado una concentración esta tarde en la plaza de los Cubos de la capital a las siete para exigir responsabilidades

Voz 0064 23:19 nueva agresión machista en la capital la Policía Municipal ha detenido en Carabanchel a un hombre de treinta y tres años por agredir a su pareja una mujer de treinta y seis después de una fuerte discusión en plena calle el hombre lanzó sus gafas de sol a la cara de la víctima lo que le provocó la rotura de hundiendo hoy comienza el juicio contra de libro por un presunto caso de falsos autónomos tras

Voz 0089 23:36 la inspección del Ministerio de Trabajo el sindicato

Voz 0064 23:38 Comisiones Obreras ha convocado una protesta ante el Juzgado de lo Social a las ocho

Voz 0089 23:42 si media para exigir que se reconozca la relación

Voz 0064 23:45 el de más de quinientos repartidores deportes en baloncesto el Real Madrid puso ayer el uno cero en su eliminatoria por el título de la ACB al imponerse al Manresa noventa y ocho setenta y cinco vamos a ver cómo se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenos días

Voz 29 24:05 buenos días en este momento tenemos ya circulación lenta en todas las entradas a la capital por la A uno en San Sebastián de los Reyes la dos en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares la A tres en Santa Eugenia y Rivas Vaciamadrid la A cuatro a la altura de Pinto la A42 en casa vuelos Parla Fuenlabrada y Getafe la cinco en Navalcarnero Móstoles Alcorcón y Campamento y la A6 en Majadahonda el Plantío y Puerta de Hierro también en la M seiscientos siete en Tres Cantos a estos sumarle las retenciones habituales en los tramos de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta y mira

Voz 0064 24:38 vamos a la ciudad centro de pantallas Charo Alcázar buenos días

Voz 1628 24:40 buenos días Briceño León deslumbrante sol ralentiza la marcha de los conductores en la Avenida de América sentido A2 hace varios minutos que ya entraba en hora punta el sureste de la M30 con tráfico demasiado lento ya en tremendo salvar hoy el puente de Ventas sentido norte en la parte oeste por toda la ribera del Manzanares y en aumento la entrada por Santa María de la Cabeza

Voz 1375 25:01 John son sus nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 0978 25:07 como previsión Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado más caluroso es lo que nos espera para hoy viernes durante el fin de semana el mal

Voz 0027 25:15 ximo de temperaturas lo esperamos para el domingo

Voz 0978 25:17 las noches seguirán siendo un poco frescas también las mañanas como pasa ahora mismo pero durante poco rato hoy máximas ya por encima de los treinta grados en toda la Comunidad mañana un par de grados más altas el domingo en el sur podemos acercarnos a los XXXV todo el fin de semana con muchas horas de sol y poco viento ahora

Voz 30 25:34 puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio a la vez que ahorrarse en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar llega lo más nuevo ha condicionado nuevas máquinas R XXXII reducirá aseveró setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global se producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ella descubre lo impone Johnson en tupida punto com

Voz 8 25:55 disfruta del buen tiempo complicó de esta semana césped artificial de veinticinco milímetros por solo seis con noventa y cinco euros el metro cuadrado ve ya a tu tienda de precios bajos todos los días

Voz 31 26:08 tienes un coche alquilaron Raydi cuando no lo ustedes dirán hasta seiscientos euros al mes además tu coche estará asegurado en Asia nos tienes de preocuparte miles

Voz 1375 26:18 propietarias que ganan dinero compartiendo su coche en Ravi punto es únete a ellos tío esta tele Sun tiene unos programas muy raros déjame ver

Voz 21 26:30 deporte centrifugado a mí que esto es más una lavadora San surge una tele Sanse una lavadora de Samsung si una lavadora San son que el AVE la mitad de tiempo con tecnología wi trae que

Voz 32 26:40 nuevas lavadoras Samson Queens Drive igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 21 26:46 sufre porque no te suene la alarma porque este te caiga el último trozo al suelo sufre porque Marte la lengua con el café porque el bus arranque cuando tú llegas por tender la ropa el día que yo

Voz 33 26:55 si quieres sufrir sufre pero no buscando casa venas Inma Salón Inmobiliario de Madrid del treinta de mayo el dos de junio en Feria de Madrid entradas gratis en SIMA expo punto com

Voz 32 27:07 hacer entender que Samson hace lavadoras no va a ser fácil por eso aprovechamos estos diez segundos para recordar que encima en la mitad de tiempo lavadora son son igual de buenas que nuestros televisores pero menos conocidas

Voz 16 27:17 Arriaga atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito tanto octavo poco de cuota pero llevo años y no consigo quitarme la de encima algunas tarjetas tienen intereses abusivos por lo que la deuda se termina

Voz 2 27:30 podemos ayudarte cancelar llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro

Voz 34 27:35 otro asociados hagámoslo fácil define que Werner con la justicia los youtubers tus los espectáculos de Loca academia Batman y Celebration para ir desde veintinueve coma noventa en Parque Warner punto com

Voz 15 27:48 hola buenos días aún no no espere unos cincuenta o que llega más clientes dos veinte

Voz 35 27:56 que el panadero te cobre más eh más clientes no tiene sentido que lo haga todo conductor tampoco en taxi nuestros precios no suben según la demanda descarga tema Hitachi y mueve padre

Voz 36 28:08 este viernes treinta y uno de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de la tasa por paso de vehículos domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras Oficinas de Atención Integral al contribuyente oficinas de atención del INE a Madrid en cero diez o en Madrid punto Es Ayuntamiento de Madrid

Voz 0064 28:29 continúan los contactos y negociaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno en la Comunidad y en el Ayuntamiento la izquierda considera incluso la posibilidad de que Begoña Villacís ostente la Alcaldía Carolina Gómez Manuela Carmena llegó ayer con el gesto serio al Museo de Historia de Marie

Voz 37 28:43 por Hamás responda no

Voz 0064 28:45 cuerda silencio la alcaldesa sobre la oferta de Íñigo Errejón que propone a Ciudadanos ya al PSOE un acuerdo para evitar un gobierno de derechas con Vox en Madrid

Voz 24 28:54 que la izquierda no se ponga nerviosa que se tranquilice que no empieza de decir que hay problemas de pactos dentro del centro derecha que seguro que va a haber un gobierno de cambio en Madrid

Voz 0064 29:03 sí del popular Martínez Almeida tranquilidad a la izquierda rechazan la posibilidad de que Begoña Villacís pueda ser la alcaldesa con este argumento

Voz 24 29:11 porque creo que el Partido Popular ha sido la lista más votada en la ciudad de Madrid del centro derecha

Voz 1727 29:15 las conversaciones según dice están en

Voz 0064 29:18 menos de la dirección nacional en ese nivel sitúan también los posibles pactos los concejales de Ciudadanos

Voz 1 29:24 es

Voz 0064 29:27 para Miranda asegura que las decisiones las toman la Comisión Nacional negociadora del partido Begoña Villacís lleva cinco días fuera de los focos porque está de baja por maternidad

Voz 1727 29:36 ah

Voz 0064 29:36 y una cosa más la justicia ha determinado que no hubo delito en la compra de parte del Gobierno de Manuela Carmena se pagaron diez millones y medio de euros por el servicio la denuncia la ponía el Partido Popular y la justicia la desestimaron tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la ciudad continúa hoy por hoy en la SER

Voz 1 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias comienza el viernes por fin es viernes treinta

Voz 1727 30:13 si uno de mayo y la nueva amenaza de Donald Trump combina dos de sus temas predilectos la inmigración el comercio trampa ha anunciado esta noche que impone aranceles a los productos de México México a partir del diez de junio en castigo por la emigración el presidente mexicano López Obrador le ha respondido ya por carta pidiendo calma diciendo que no quiere confrontación con esta frase como convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad en un espacio cerrado donde se estigmatice se maltrata is expulsa quienes buscan vivir libres de la miseria la Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío así que vamos a empezar hoy echando un vistazo a la prensa de Estados Unidos y de Méjico con Danny De la Fuente con Aimar Bretos Manuel Jabois buenos días a los tres la prensa Dios los días la prensa mexicana de momento se limita Dani a recoger la respuesta del presidente López Obrador

Voz 1084 31:07 si los problemas no se resuelven con impuestos titular reforma no soy un cobarde ni un timorato pero no quiero confrontación titula La jornada que tacha en un análisis de inadmisible esta política arancelaria Se trata de la mayor amenaza comercial de Donald trampa Méjico una amenaza que de cumplirse supondría el golpe más duro a la economía nacional y a la confianza de los inversores desde la crisis de dos mil nueve Leo por ejemplo en crónica

Voz 1727 31:30 este golpe no afectaría sólo claro a la economía mexicana también a la estadounidense como vienen comprobando ya a propósito de los aranceles con China y la prensa de de Estados Unidos lo destaca con grandes caracteres

Voz 1084 31:42 si para el Washington Post es una escalada dramática del choque fronterizo entre los dos países las consecuencias económicas de este nuevo plan de Trump pueden ser rápidas y severas las compañías que importan productos de Méjico pagan estos aranceles y luego probablemente pasen algunos costes a los consumidores además se pregunta este diario como esto va a detener el flujo de emigrantes si los aranceles dañan más la economía mexicana más ciudadanos de Méjico van a tratar de cruzar la frontera para encontrar trabajo y oportunidades en Estados Unidos

Voz 1727 32:09 tratar de aplicar lógica política es lo que tiene que no cuadra el New yo te el New York Times tiene incluso ya un editorial con el tema

Voz 1084 32:16 sin aranceles la cura milagrosa del señor Trump lo titulan es en la línea del post el presidente parece ver en los aranceles la solución a una amplia gama de problemas en política exterior una política que no está funcionando y critica además que lo anuncia en Twitter como toda su política esto le va a costar dinero insiste el New York Times al consumidor estadounidense no a Méjico que no va a pagar como novato a tampoco por la construcción del muro los impuestos que anuncian México van a perjudicar aún más a los agricultores estadounidenses a los que tuvo que prometer ayudas por la guerra comercial con China y las administraciones anteriores han buscado cooperar con Mexico en temas de inmigración sin interrumpir las relaciones económicas entre los dos países la decisión de Tram de mezclar ambos problemas migración economía amenaza el acuerdo de libre comercio de América del Norte con Canada también

Voz 1727 33:00 ya antes de conocer esta decisión o eso suponemos parecería que la canciller alemana Angela Merkel respondía a Trump en un acto en el que ha sido investida honoris causa en Harvard

Voz 1084 33:10 abre con ello la prensa alemana el discurso ha empezado en inglés

Voz 1727 33:12 el SOE

Voz 1084 33:17 un inglés perfecto por cierto después media hora de discurso en alemán en el que ha repasado su historia sea despedido e intencionadamente ha recuperado el inglés para terminar con estas palabras

Voz 2 33:30 ea explorarán Darro

Voz 1084 33:34 de construir muros hay que derribar los muros de la ignorancia y de la estrechez mental hay que distinguir entre verdad y mentira y hay que reflexionar sobre el hecho de que nada es evidente tampoco lo son la libertad y la democracia el proteccionismo y los conflictos comerciales dice Merkel han puesto en peligro el comercio mundial libre y por tanto la prosperidad de todos y ha recibido una larga ovación

Voz 1 33:54 Dani poniendo natal inglés de Angela Merkel me encanta una última advertencia recoge

Voz 1084 33:59 The Times si abre con ella el Financial Times Donald Trump amenaza ahora con frenar el intercambio de información con Reino Unido a Hawai advertía a este diario que va a ser motivo de enfrentamiento entre Theresa May Donald Trump que se van a reunir la semana que viene en el Reino Unido

Voz 38 34:16 con las soluciones paga menos de Carrefour y Carrefour punto es tienes sólo hoy XXXI de mayo un veinte por ciento de descuento acumula peluche que ahorró en los productos marca Carrefour de droguería perfumería pañales y alimentación bebé Carrefour merecemos mucho mejor

Voz 39 34:32 todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos más alto o directamente donde no ha llegado nadie ahora con la gama SUV TV yo te damos hasta cuatro mil doscientos euros para renovar tu coche cambiar tu manera de buscar un nunca había llegado tan lejos consulta condiciones en punto es

Voz 40 34:52 cumplimos veinte años y lo celebramos convirtió ofertas históricas cincuenta por doscientos noventa y cinco euros Ésta es V8 por dos

Voz 2 35:00 treinta y nueve euros condicionado al eje de tres mil frigoríficos por cuatrocientos cuarenta y cuatro euros ir más ofertas únicas el punto es nuestro aniversario prácticamente llevar hoy Pepa Bueno

Voz 1727 35:15 extraños peaje se titula el editorial que publica hoy El País sobre las negociaciones poselectorales especialmente en Madrid y el papel que puede jugar en ellas ciudad

Voz 0027 35:24 bueno el editorial subraya que son posibles otras mayorías que no exijan el apoyo en la ultraderecha de Vox es directamente inconcebible dice el país que Ciudadanos intente mantener el cordón sanitario Ángel Gabilondo en la Comunidad a la vista de sus resultados y los obtenidos por el PSOE de Pedro Sánchez por profundas que sean las diferencias políticas con un rival el respeto a la voluntad expresada en las urnas pasa también por no demonizar lo sobretodo si su respaldo electoral ha sido mayor el partido de Rivera dice el país está en condiciones de obtener las mismas cuotas de poder que le ofrecería la fórmula adoptada en Andalucía marchando la dirección contraria abriéndose acuerdos con el Partido Socialista

Voz 1727 35:56 sobre pactos ojo a esto que dice Gabriel Rufián en eldiario punto es

Voz 0027 36:00 Pedro Sánchez debe ser presidente Podemos no está en condiciones de exigir entrar en el Gobierno que estén diciendo que les da igual repetir elecciones es testosterona Podemos está en descomposición debería temer otras elecciones

Voz 1727 36:12 los cordones sanitarios ATAN enredan a Sánchez casado y Rivera en la viñeta de Ricardo en el mundo y sobre tiras y aflojas leemos en la razón que el PP estaría dispuesto a entregarle Castilla y León a Ciudadanos a cambio de que los de Rivera les apoyen a ellos en Murcia sobre todo en Madrid

Voz 0027 36:28 sí fuentes cercanas a la dirección de los populares le cuentan a Carmen Morodo que están dispuestos a todo menos los dos tronos en Madrid esa es la línea roja de los populares que no quieren dejar escapar el Ayuntamiento la Comunidad por su simbolismo nacional e internacional dicen para eso podrían ceder en Castilla

Voz 1375 36:43 León o Aragón pero no en Murcia feudo del número dos del partido Teodoro García

Voz 1727 36:48 después de que los empresarios catalanes les recriminaron ayer a quinto

Voz 1 36:52 corra la parálisis

Voz 1727 36:54 en la que vive la economía de aquella comunidad Sánchez Llibre presidente de Fomento del Trabajo la patronal catalana se pregunta hoy en el país para cuando la política

Voz 0027 37:03 dice hemos de entender la política como el mecanismo civilizado para resolver los problemas de la sociedad pero cuando la política se convierte en un problema en sí mismo tenemos delante un fracaso colectivo Fomento trabajará sin descanso y será proactivo para crear puentes de diálogo y de negociación que ayuden a resolver el actual bloqueo político es una situación que en caso de comunicarse será muy perjudicial para la estabilidad necesaria que garantice el progreso social y económico ha llegado la hora de la política sin más dilación

Voz 1727 37:29 ella a diez días de la fecha prevista la fecha que se marcó el Gobierno para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos escuchen lo que publica La Razón

Voz 0027 37:37 dice que el Tribunal Supremo prevé suspender la exhumación de Franco los cinco magistrados del alto tribunal semanas reunir el martes que viene los cinco que tiene que tomar la decisión se van a reunir para resolver el recurso que interpuso la familia según fuentes del Supremo que cita la razón los jueces se decantan por paralizar esa exhumación

Voz 11 37:55 en mi vecino de arriba

Voz 2 38:03 es un señor muy calmo muy serio y muy formal

Voz 1727 38:06 hoy en día con un solo clic desde el sofá de casa podemos conocer el número de votos que ha conseguido cada lista electoral en nuestro pueblo en nuestro distrito en nuestra calle clase nuestra escalera es lo que leemos esta mañana en Deia y haciendo este ejercicio el columnista la JC Ibarra averiguado Jabois la inclinación política de sus vecinos imagino que tú también ha querido saber si duermes con el enemigo la democracia lo que sea lo que sea

Voz 1389 38:39 sacrifico nada hay ningún problema en cualquier caso eh creo que creo que me gustaría no saberlo por aquello del del del voto secreto no es bastante fundamental en en la democracia en cualquier caso lo que propone lo que dice Ibarra en lo que estamos viendo también en los periódicos es un buen motivo de reflexión creo que hay un excelente triunfo del periodismo de datos un ejercicio maravilloso pero también es ex perímetro social que puede ser desconcertante el columnista en dice mi duda ahora es si el siguiente paso será que podamos tener acceso a los votos por portales más adelante por pisos y al final por domicilios bueno esto parece ya mucho más complicado pero el hecho de que cualquiera pueda situar es verdad un nicho ideológico concreto con con ayuda de un ratón en una zona muy reducida ya pudo

Voz 1 39:23 es una calle una manzana puede excitar desde la curiosidad benigna hasta es verdad la polarización ideológica es ese de averiguar que han votado tus vecinos

Voz 1727 39:39 más no pero podemos saber con precisión a día de hoy es qué tipo de experimentos están llevando a cabo en Plus a Island una isla ubicada en las afueras de Nueva York

Voz 1 39:51 bueno como es viernes ya hay que hablar de cine yo propongo para el futuro esta idea que que he leído en el Confidencial escribe allí

Voz 1389 39:58 Rubén Rodríguez que este lugar estas rodeado completamente de misterio Se trata de una pequeña isla de poco más de tres con tres y medio kilómetros cuadrados que controla Estados Unidos ni sobre ella pues ha surgido todo tipo de especulaciones obras que se dedican a esto ha filtrado hace poco a contener amenazas externas allí hay un centro de estudios de enfermedades infecciosas porque se trabaja de manera habitual para tener controlada cualquier cepa que pueda existir pero ahora mismo lo que están haciendo es centrarse en un tipo de la que muy concreto e hice pregunta al Confidential qué pasaría si unos hackers fueran capaces de hacerse con el control de la red eléctrica de Estados Unidos bueno pues con este tipo de hipótesis es con la que están trabajando situaciones con las que se enfrentan a todos los escenarios también simulacros de guerras

Voz 1727 40:45 escucha esto sí van a ir al teatro este fin de semana sino también léanse en el país la tribuna que escribe el actor Ricardo Gómez para que todos nos entendamos Carlitos el de Cuéntame reflexiona Aimar sobre las continuas interrupciones por parte del público que ha sufrido en la gira de su la con Juan Echanove dice después de ochenta y cinco

Voz 0027 41:07 en este rojo que es como se titula la obra no habido ni una sola en la que no haya sonado al menos un teléfono móvil una luces que se encienden iluminando el patio butacas llamadas mensajes alarmas o todo a la vez tengo veinticinco años soy millennials utilizo mucho

Voz 0064 41:19 pero pero de verdad hemos llegado al punto de que no podemos estar una o dos horas en comunicarnos con el mundo

Voz 1 41:24 exterior que vamos a tener que hacer inhibidores en las salas

Voz 0027 41:27 los obligatorios para teléfonos antes de acceder a la butaca

Voz 1 41:30 qué triste suena Jorge peligroso eh

Voz 41 41:37 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 16 41:53 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es Navidad son dos días

Voz 7 42:09 concretamente sábado domingo A vivir que

Voz 2 42:13 los dos días que los fines de semana de ocho a doce de la mañana nuestra ilusión es serles de utilidad por eso la UCI le pita escuchar y usted agenda de servicios útiles

Voz 16 42:39 buenos días eres periodista interesa la política de la Unión Europea quizás quieras participar en el programa Good for Bridget Jones es un proyecto de la Comisión Europea que busca formar a estudiantes de periodismo a jóvenes profesionales que no hayan cumplido todavía los treinta años los que consigan una plaza podrán trabajar con periodistas de gran trayectoria durante la semana de las regiones de la Unión Europea si te animas puedes completar tu solicitud en la web de la Comisión Europea apunta a la dirección f punto europa punto

Voz 2 43:10 tienes tiempo para hacerlo porque el plazo termina

Voz 16 43:12 el quince de julio esperemos que esta información

Voz 2 43:15 desidia de utilidad saludos de la ONCE buenos días

Voz 21 43:19 así suena la graduación de tu hija después de todo su esfuerzo cuando te lo has jugado todo así suena la graduación de tu hija después de todo tu esfuerzo por superar tus problemas con el juego

Voz 19 43:34 con lo que más quieres no se juega siestas jugando sin control no te quedes solo llama hace Harry Federación Española de jugadores de a Zarrías

Voz 7 43:42 Colita dos al novecientos doscientos doscientos veinticinco y te ayudaremos once y fijar por un juego responsable

Voz 2 43:50 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 43:55 las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias el deporte

Voz 2 44:00 en Hoy por hoy Volkswagen himno pacto para las personas

Voz 1727 44:13 esta mañana Manu Carreño profundizan la noticia con la que abrió el larguero que Griezmann había firmado

Voz 1 44:19 compromiso para irse al Barça en el mes de marzo Manu buenos días buenos días Pepa pues a esto

Voz 1375 44:25 a la hora de la mañana no hay ninguna reacción ni por parte del Fútbol Club Barcelona ni por parte del Atlético de Madrid a la noticia que contamos anoche

Voz 0027 44:33 el Larguero la información que apunta a esas pruebas documentales que demostrarían que Griezmann y el Barça vienen negociando desde el pasado mes de noviembre y que habrían alcanzado un acuerdo firmado un contrato en el mes de marzo algo que es ilegal evidentemente incluso antes de que terminara la eliminatoria con la Juventus en la Liga de Campeones que jugó el Atlético de Madrid sin haberse jugado

Voz 1375 44:58 latido de vuelta es algo que yo creo va a terminar de una de estas dos maneras o en los tribunales podría ocurrir o bien negociando el precio de un futbolista que vale doscientos millones pero que a partir del uno de julio vale ciento veinte yuanes esto por lo segundo pero el tiempo lo dirá hasta luego Pepa

Voz 8 45:23 en Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta variada financiando cincuenta otras comisiones del tres por ciento de quinientos cincuenta contigo de cuatro euros centrados en ciento cuarenta cincuenta euros timbas un cincuenta y nueve coma veintisiete oculta final de doce mil ochocientos ochenta y siete con y siete euros conoció hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve en la parte cabe dice que sólo en mayo puedes conseguir un que One por doscientos veintinueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 7 45:50 ocho Cariñena sabes que la policía en el portal quedan robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma tener si no nuestra costes de alquiler pero he llamado a Securitas Direct insiste puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 2 46:04 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido doce mil setecientos treinta y nueve Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti departiendo ilusión disfruta del día Erden cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión para mí todas mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto tres o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 7 47:08 qué hacemos que las cosas sucedan

Voz 42 47:13 a una de sus

Voz 1322 47:17 o sea el tren de la noticia Renfe Renfe inicia la compra de hasta ciento cinco trenes de Media Distancia para renovar la flota del contrato de obligaciones de servicio público los nuevos trenes que serán eléctricos e híbridos dispondrán de los últimos avances en materia de accesibilidad y confort

Voz 0064 47:32 a bordo acceso a personas con movilidad reduce

Voz 1322 47:35 SIDA áreas para bicicletas y carritos infantiles y wifi gratuita

Voz 21 47:39 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 3 47:50 estas

Voz 2 47:59 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:14 diariodehoyporhoy del treinta y uno de mayo del año dos mil diecinueve escribe Carla Garrido de arquitecta a médica Ésta es su historia