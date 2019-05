Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días Donald Trump declara la guerra comercial a Méjico primero con un tuit después con una nota de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos anunciaba esta madrugada que castiga a su vecino del sur por la inmigración imponiendo aranceles del cinco por ciento a partir del diez de junio a todos los productos Mexicanos a todos y si no cede la presión en la frontera dice que los irá aumentando los aranceles de mes en mes hasta llegar al veinticinco por ciento Trump había hablado horas antes de emergencia nacional en la frontera

Voz 1 00:39 sí es una emergencia nacional y todo el mundo está de acuerdo los demócratas también pero no aprueban la legislación necesaria para solucionar le eh

Voz 1727 00:48 esto antes del tuit en la nota posterior se describe de forma apocalíptica hay racista una hipotética pasión de emigrantes a Estados Unidos la respuesta mexicana ha llegado enseguida pidiendo prudencia en una carta El presidente López Obrador dice que mejor el diálogo que el ojo por ojo para evitar la confrontación la guerra así con esta nueva escalada de la guerra comercial comienza el viernes treinta y uno de mayo

aquí la Guardia Civil confirma que no había denuncias previas en lo que todo apunta a que es un nuevo crimen machista en Canarias un hombre se ha suicidado después de matar supuestamente a su mujer con una escopeta una hija de ella de catorce años encontró el cadáver de su madre y otra brutal agresión machista Aimar

Voz 0027 01:51 la policía ha detenido a un hombre acusado de apalear a su novia hasta hacerla abortar embarazada de ocho meses ella dijo en el hospital que se había caído por las escaleras pero los médicos detectaron la agresión

Voz 1727 02:00 ya anoche quedó en libertad el ex novio de la mujer que se suicidó este fin de semana después de el vídeo íntimo suyo difundido entre buena parte de sus compañeros de trabajo

Voz 0027 02:09 el ex novio era el principal sospechoso de la difusión de ese vídeo como avanzó la SER Él se entregó ayer a media tarde pero la Policía lo ha puesto en libertad porque no encuentran indicios como para ponerlo

Voz 1727 02:17 a disposición judicial el ministro del Interior en funciones Grande Marlaska acude hoy Algeciras al funeral del guardia civil que murió en la carretera persiguiendo a un arco que llevaba el coche cargado de hachís en Venezuela Univisión ha conseguido recuperar la entrevista Maduro que censuró confiscó el régimen venezolano cuando hecho del país al periodista Jorge Ramos

Voz 0027 02:38 duro cortó aquella entrevista cuando el periodista le enseñó un vídeo en el que se veía una persona comiendo de la basura pero antes ya había habido

Voz 1579 02:44 momentos de tensión yo traigo aquí una lista de más de cuatrocientos presos políticos aquí eres tú lista tú te llevas tuba Zurita basura Sagarra tuvo a Jorge Ramos son prisioneros agarra tuvo en los políticos señor manera vienes a provocarle no te vas a tragar tu provocación este este es la realidad te vas a tragar con una Coca Cola tu programa on

hoy se inaugura la Feria del Libro de Madrid en el parque del Retiro con más de mil setecientos autores trescientas sesenta casetas y millones de páginas Aimar

Voz 0027 03:12 es la edición se XXXVIII y este año se va a homenajear a Claudio López Lamadrid y Ana María Matute y la feria no es sólo algo de Madrid un diecisiete por ciento

Voz 3 03:20 de esos más de dos coma dos millones que nos visitan provienen de CCAA ajenas a Madrid es decir hay un turismo en cierto modo cultural lo el libro que viene a visitar la feria

Voz 0027 03:32 no el Giles el director de la feria feria que se celebra hasta el dieciséis de junio

y en los deportes la noticia de este viernes la adelantado esta noche el director del Larguero Manu Carreño Griezmann firmó con el Barça en marzo Sampe

Voz 1161 03:49 algo que está prohibido por los estamentos del fútbol al tener contrato en vigor con el Atlético de Madrid tras rechazar el pasado verano el propio Barça y como contaba anoche Manuel francés cambió de opinión empezó a negociar con los azulgrana en noviembre para plasmar su firma en marzo sobre lo que hay según Carreño pruebas documentadas de que que podrían salir a la luz próximo

mente Illa todo huele a final de la Champions hoy llega Madrid el libro

Voz 1161 04:09 sobre las tres de la tarde y casi sin respirar se marcharán a entrenar los de Pochettino lo harán dos horas después ambos en el Metropolitano escenario de la final de mañana el técnico del Tottenham cómodo con el papel de favorito del Liverpool anoche en el largo

Voz 0027 04:20 pero si competitivo contra el Mercedes Amy

Voz 4 04:23 Tom con un Seat le vamos a querer ganar porque somos ganadores y estamos donde estamos por eso ya están en la ciudad los primeros hinchas ingleses a esperar la llegada de cerca

Voz 1727 04:31 nació en mil

ojo porque llega a junio con temperaturas de

Voz 1727 04:38 Julio Jordi Carbó buenos días

Voz 5 04:40 buenos días se acabará mayo ya con

Voz 0978 04:43 por de veraniego en la mayor parte del país y un dato de interés porque seguro que muchos para aplacar este calor os queréis a las playas en agua está bastante fresca todavía en el Cantabrico alrededor de los dieciséis grados de los diecisiete

Voz 1727 04:56 como mucho dieciocho en el Mediterráneo es que

Voz 0978 04:59 en este sector en todo el litoral peninsular y los archipiélagos es donde menos se va a notar este ascenso de temperaturas igualmente máximas de más de veinte será en todo el interior especialmente en el interior de Galicia gran parte de la cuenca del Tajo Guadiana Guadalquivir donde las máximas pueden superar ya a partir de hoy los treinta y cinco grados

Voz 1 05:45 todos los viernes entramos en la cocina porque para abrir el apetito hilo que surge quería tenderle la mano y el brazo matrimonio

Voz 6 05:53 están escuchando a mi mujer

Voz 5 05:54 del Barça encajada pero Michael

Voz 6 05:56 eran Aida infidelidad en Cannes

Voz 1579 05:59 que alguien es hoy

Voz 1 06:01 bueno y de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 2 06:11 en la Cadena Ser

Voz 1727 06:19 iba a levantar un muro en la frontera con México ya terminado cavando una trinchera una nueva trinchera en la guerra comercial de Trump con el resto del mundo el presidente de Estados Unidos anunciaba esta madrugada que les va a imponer aranceles de hasta el veinticinco por ciento a todos los productos mexicanos si el vecino del sur no frena la inmigración irregular Marta del Vado corresponsal en Washington buenos días

Voz 1510 06:42 buenos días los nuevos aranceles Marta

Voz 1727 06:44 entrarán en vigor dentro de diez días han dicho serán progresivos mes a mes verdad

Voz 1510 06:49 así es afectarán a todos los productos mexicanos los primeros aranceles del cinco por ciento gana entrará en vigor el próximo diez de junio e irán incrementándose mes a mes hasta llegar al veinticinco por ciento en octubre y así Se mantendrán según ha informado la Casa Blanca en un comunicado hasta que el Gobierno mexicano de tenga la inmigración ilegal algo Pepa que no ha pasado nunca en la historia de este país con ninguna de las medidas aprobadas por Trump ni por los presidentes anteriores la Casa Blanca vuelve a sacar el argumento de la seguridad nacional de la seguridad económica de EEUU y acusa a México de tener una actitud pasiva que está permitiendo que se debatan récords en las llegadas ilegales de familias enteras de centroamericanos de solicitudes de asilo algo que lleva desquiciando al presidente Donald Trump desde principios de año cuando los demócratas le negaron el presupuesto que pedía para la construcción del muro desde entonces Trump vincula la migración ilegal a una crisis de seguridad nacional está intentando diferentes medidas para acabar con ella esta es la última de salir adelante va a tener consecuencias directas e inmediatas para los consumidores estadounidenses

Voz 1727 07:54 Es Marta y qué análisis hace ahí en Estados Unidos de esta última maniobra de Trump intenta levantar una versión invisible del del famoso muro antiinmigración a base de aranceles o pretende tapar el debate de un posible impeachment a raíz de las palabras del fiscal especial Müller

Voz 1510 08:09 sí hubo en esta nueva medida combina los dos temas preferidos del presidente Trump migración y comercio Los

Voz 5 08:15 los asuntos con los que calienta sus bases

Voz 1510 08:17 pero la primera valoración viene por donde tú mencionas no se está haciendo la primera valoración que se está haciendo es del Momentum en el que ha hecho este anuncio absolutamente improvisado por otro lado lo hace cuando el debate público estaba enfocado en el impeachment Veinticuatro horas después de que M oler compareciera públicamente insinuando que el Congreso debe debe terminar si Trump ha cometido algún delito de obstrucción de ser así iniciar un juicio político contra él treinte sabe manejar los tiempos y manejar la agenda siempre lo hace y ahora con este anuncio lo ha vuelto a hacer Por otro lado ya hemos visto que Trump usa la amenaza de imponer aranceles como una forma de presionar a los países a la hora de negociar el tema de la inmigración es crucial para él ya diecisiete meses de su reelección no ha conseguido ningún logro importante en este tema en lo que los analistas coinciden en que la repetí

Voz 1727 09:06 fusión que puede tener esta medida Se realmente lata

Voz 1510 09:09 bien aplicando no tiene precedentes México es uno de los principales socios comerciales de este país si todos sus productos terminan encareciéndose hasta un veinticinco por ciento de aquí a octubre las compañías estadounidenses van a ser las primeras Santa sentirse hasta el punto de que pueden dificultar enormemente el funcionamiento de las cadenas de producción va a afectar a los vehículos y maquinaria eléctrica alimentos carbón instrumentos médicos este anuncio a pie tan de sorpresa Pepa que nadie en la Casa Blanca ha podido todavía está ahora responder que afectos va a tener esta medida sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte que la administración Trump mando justo ayer jueves al Capitolio para ser ratificó

Voz 1727 09:49 veremos si se queda en una bravuconada más del presidente porque ya hemos visto a propósito de la guerra con China o con la guerra concreta dejo away como la industria nacional obligaba a atemperar los pulsos de de Donald Trump Marta del Vado corresponsal en Washington Gracia días un abrazo Díaz Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenos días buenos días Pepa qué implicaciones económicas puede tener está teniendo ya esta decisión de Trump no sólo en Méjico no sólo en EEUU sino en todo el planeta y aquí en España

Voz 7 10:16 vamos por partes primero Estados Unidos trescientos cuarenta y seis mil millones importa Estados Unidos desde México es decir se acaba de dar un golpe tremendo al primer cliente segundo a nivel algo más global el Tratado de Libre Comercio que se firma con México y con Canadá está oficialmente muerto hasta ahora ese USCA el que iba a tratar el que iba a sustituir a la nafta acaba de fallecer directamente por la amenaza de Donald Trump y tercero nivel global España para España esto significa afectar a cinco mil ochocientas compañías españolas que operan en México

Voz 1727 10:55 cinco mil ochocientas somos el segundo

Voz 7 10:58 Sor en México sólo por detrás de Estados Unidos un trece coma dos por ciento de la inversión mexicana es de capital español qué significa eso eso significa que quienes venden van a vender más caro es decir van a vender menos qué significa eso eso significa sacudir gol nombres como Gamesa como OHL como Acciona como FCC pero eso no solamente afecta a quién vende eso afecta también a quién opera allí el peso mexicano se desploma es decir si vale menos lo que ingresas valen menos tus ingresos ganas menos qué significa eso insisto afectará nombres como BBVA Bancomer cuarenta por ciento de sus beneficios son de allí Santander siete por ciento de sus beneficios son de allí Sabadell Melilla NH Hoteles no hay ni un solo nombre de la economía española de quién es alguien que no esté en México así que esto es una sacudida ahora mismo a todos los niveles también local

Voz 1727 11:54 sacudida que tuvo un antecedente muy importante en el asunto juego y has hablado con el presidente Juan huy en España Javier íter reconoce que esta crisis les está generando una caída en sus ventas enorme de un treinta por ciento

Voz 7 12:08 entre un veinticinco y un treinta por ciento dice el presidente de Huawei Toni jean Young es literalmente arbitrarios signos lo han hecho a nosotros dice se lo pueden hacer a cualquiera advierte esto está pasando factura ya en ventas esperan que sólo a medio plazo que a esto se corrija de momento no al empleo pero también eso puede pasar

Voz 8 12:32 hasta de la primera semana trajo problemas un veinticinco por ciento de descenso en ventas pero muy pronto las ventas volvieron al nivel de primeros de mayo hay cierto impacto pero es predecible controlable

Voz 9 12:46 a solo

Voz 0027 12:49 ah

Voz 10 12:50 todo churro por las empresas

Voz 7 12:53 Joan hablando entre ellas ante la arbitrariedad del Gobierno Trump se habla todo para desarrollar el cinco G con Vodafone Hawai John está hablando diariamente con Vodafone para desarrollar en él se está hablando diariamente con Google para intentar que esto no afecte a los teléfonos móviles iOS sorpresa se apoya a Apple Apple puede ser la siguiente en caer en Estados Unidos sanciona Huawei lo lógico es que China

Voz 1727 13:17 el Benfica Opel bueno pues yo

Voz 7 13:20 de estaremos con Apple no con el Gobierno chino no con estas medidas arbitrarias sino con Apple y advierte

Voz 1505 13:27 jugó

Voz 8 13:28 a tener ficha en la guerra comercial no beneficia a nadie en los Estados Unidos afectados china afectada si continúan así la economía del mundo entero estará afectada la crisis

Voz 9 13:39 Yahoo

Voz 7 13:41 este es el diagnóstico ahora mismo de empresas con miedo ante las decisiones los caprichos de Donald Trump

Voz 1727 13:48 Ruiz hasta luego hasta ahora y aquí en España quién ha advertido en las últimas horas de los riesgos que implica la implantación del nuevo cinco G es Aimar el director del CNI Félix

Voz 0027 13:58 tanto Roldán el jefe del espionaje español asegura que nuestra seguridad va a sufrir lo dice con la llegada del cinco G pero insiste en que España está preparada para afrontarlo lo dijo ayer en una mesa redonda sobre ciberseguridad en la que advirtió de que desestabilizar a través de la red es cada vez más sencillo y más barato

ocho y catorce siete y catorce en Canarias

Voz 1727 16:08 en las últimas horas hemos conocido un nuevo caso de la peligrosísima moda adolescente llamada el juego de la muerte un supo Stone presuntos reto que consisten asfixiar a un amigo presionando el en el cuello y en algunos casos hasta que el otro queda inconsciente y casi siempre con alguien grabando lo todo para convertirlo después en las redes sociales esta vez el último caso que hemos conocido ha sido en Pinto en la Comunidad de Madrid una niña de doce años que tuvo que ser hospitalizada a resultas de este juego muchas familias lo sabemos desayunan hasta ahora escuchando la radio nos ha parecido importante explicar bien los peligros de esta insensatez de este juego leyó así Serafín Castellano es pediatra del hospital público de La Paz de Madrid muy buenos días

Voz 5 16:56 hola buenos días

Voz 1727 16:58 qué efectos puede tener en una persona un adolescente en este caso esta práctica la asfixia hasta que pierde la consciencia

Voz 15 17:05 si uno sacó yo no estaba practique

Voz 16 17:08 les impide este lo que hace es interrumpir el flujo Caro pidió que el flujo natural el corazón al cerebro por tanto cerebro puede entrar en hipoxia no tendrá la competencia siempre es buena las empresas una práctica peligrosa que que en el mismo juego no como ven a los no

Voz 1727 17:23 sí parece que juego consiste justo en eso en dejar inconsciente al chico o la chica a la que se le aprieta el cuello si lo dejan inconscientes qué tipo de lesiones neurológicas puede pueden desencadenarse

Voz 16 17:36 eso de lo buenos a nosotros once buenas mucho menos aguantar Toscanini pues eterno a cinco minutos así entonces bueno sí que es a partir de ahí sí que podría llegar a tener daños irreversibles perdón podría hacer entonces no

Voz 1727 17:50 cinco minutos inconsciente empieza el pelillo

Voz 16 17:52 se va para un niño jovencito entre cinco y diez minutos supongo tengo máximos versó sobre esas técnicas se prolonga más tiempo que podía tener efectos irreversibles

Voz 1727 18:02 te decimos a los adolescentes que estén desayunando ahora mismo escuchando la SER con sus padres

Voz 16 18:08 pues todo eso que está en juego y que no tiene ninguna gracia saque esto es ninguna vamos a veces no deberían analizar estas prácticas que son más propia de de artes marciales au técnicas militares

Voz 1727 18:19 Serafín Castellano pediatra del hospital público de La Paz en Madrid sabe de lo que habla gracias buenos días

Voz 16 18:24 buenos días para hasta luego hasta luego

Voz 1727 18:27 gracias Jabois tú tienes toda la pinta de haber sido un adolescente que ha hecho locuras

Voz 5 18:30 pero no no no ni

Voz 1389 18:34 una ha sido muy muy muy timorato y muy cobarde Mi duda es un escuchando al experto y leyendo las noticias y no se pudiesen grabar y colgar en internet estas cosas se harían fíjate que yo creo que sí yo creo que a lo mejor se necesitaría una audiencia parecida pero no me atrevo a pensar lo contrario tampoco me atrevo a juzgar de forma muy dura un acto de estupidez así porque las estupideces a suelen aceras esa edad en la que se piensa que todos grave pero que nada tiene consecuencias irremediables creo que es el el prevista del mundo el que dice esta expresión

Voz 7 19:07 física lúdica es decir algo ocioso que te

Voz 1389 19:09 puede matar algo divertido que puede dejarte secuelas para el resto de la vida a mi se me ocurre que el mejor remedio contra esos enseñarle el niño las consecuencias que ha tenido el juego o en otros que ya las ha habido es decir hay casos en los que se educa mejor mostrándole a un niño lo que ha pasado antes que amenazarle con lo que le pueda pasar es como si necesitase pruebas Pepa tu hijo

Voz 1727 19:28 es muy pequeño todavía pero menudo sermón sermón el estamos echando a los adolescentes que nos escuchan a esta hora Jesús Maraña tú si has tenido ya adolescentes en casa

Voz 17 19:39 sí sí yo tengo que decir que en ese sentido el el hecho de que sean chicas me parece que en este tipo de de historias y creo que son mucho más lejanas a la hora de meterse en en

Voz 7 19:52 los hechos de este tipo sin embargo están mucho

Voz 17 19:54 lo más afectadas por otro tipo de cosas no de posibilidades de acoso en internet de Bulli

Voz 1727 20:00 en los colegios

Voz 17 20:02 ha coincido con con Manuel Jabois en que hay un una serie de de barbaridades de este tipo que las conocemos por las redes sociales pero existían sin las redes social

Voz 1727 20:14 aquí te veo enseguida te escucho maraña Jabois buen fin de semana un abrazo

Voz 1389 20:18 buen fin de semana un beso son las Occidente sentimental

Voz 1727 20:21 Arias

según adelantó anoche Manu Carreño en El

Voz 0064 23:47 Larguero Griezmann firmó por el Barça en marzo Sampe buenos días

Voz 1161 23:49 buenos días Virginia tras la famosa decisión de quedarse en el Atlético el pasado verano de siendo precisamente al Barça en noviembre cambió de opinión y empezó unas negociaciones con los azulgrana que se plasmaron en el mes de marzo insoluble que como dijo Carreño hay pruebas documentadas que sí

Voz 19 24:02 que sigue pero en el Real Madrid Sergio Ramos después de

Voz 1161 24:04 solicitarle al presidente de la carta de libertad para marcharse a China como reconoció el propio Florentino Pérez ayer cambió su versión de cara al madridismo

Voz 20 24:11 yo siempre he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando estuviese contratos estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí

Voz 19 24:17 porque así lo siento en baloncesto el Real Madrid ponía haya

Voz 1161 24:19 el uno cero en su eliminatoria por el título de ACB al imponerse Manresa noventa y ocho setenta y cinco el segundo partido el domingo en Manresa y si es necesario el tercero será el martes de nuevo en Madrid

Voz 0027 24:27 hay algo más de la Champions hoy entrenan a entramados oficial

Voz 1161 24:30 en el Metropolitano el Liverpool lo hará a las cinco y media el Tottenham dos horas

Voz 5 29:28 recuerden que nuestro estudio en la Plaza Mayor sigue en marcha hoy la programación de Radio Madrid se realiza desde allí desde el centro de la celebración ir de dónde están los aficionados de ambos equipos que se enfrentan este sábado en la final de la Champions tenemos ahora mismo dieciocho grados en el centro de Madrid es viernes buenos días

Voz 32 29:49 le dieron su voto

Voz 2 30:03 en la Cadena Ser

Voz 1727 30:11 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 7 30:14 patrocina este espacio

Voz 1727 30:18 vamos a contarles en unos minutos como México está intentando rebajar todo lo que puede choque con Donald Trump después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado de madrugada que les va a imponer aranceles de hasta el veinticinco por ciento a todos los productos mexicanos hasta que su vecino del Sur dice corte toda la inmigración irregular en fin no analizamos ahora mismo de nuevo pero antes hay más

Voz 0027 30:38 hablamos de las negociaciones postelectorales aquí en España es probable que estemos ante la sobre actuaciones previas al cortejo como ya pasó en Andalucía pero Ciudadanos y Vox están escenificando una distancia mutua que al PP le ponen nervioso muchas de las comunidades y municipios que aspiran a gobernar los de Casado dependen de un acuerdo a tres por eso Óscar García buenos días buenos días Aimar el secretario general del PP Teo García Egea ha empezado a negociar ya conciudadanos y con Vox pero de momento por separado sí conversaciones informales dicen todos estos partidos porque las reuniones con papeles con propuestas empezarán la semana que viene García Egea ha hablado ya con Villegas también con Espinosa de los Monteros de Vox quién mantiene la presión a Ciudadanos

Voz 34 31:15 lo que no vamos a hacer es apoyar gobiernos compuestos por uno o más partidos que no se hayan sentado con nosotros ni siquiera gobiernos en los que haya un acuerdo entre dos formaciones que sólo una se siente con nosotros

Voz 0027 31:26 el PP también le pide a Ciudadanos que no se cierre en banda a hablar con Vox pero Ciudadanos ha decidido que no que su fórmula será la andaluza es decir hablar sólo con el PP que el PP hable con Vox y Lugo que estos apoyen o no ese pacto y así lo están explicando ya los naranjas en diferentes regiones como Isabel Franco en Murcia

Voz 35 31:42 no planteamos pactar posiblemente con el Partido Popular y el Partido Socialista no nos planteamos en estos momentos pactar con ninguna otra fuerza política

Voz 0027 31:49 esto a la derecha por la izquierda Ciudadanos está ya hablando con el PSOE de hecho los socialistas han entregado ya a ciudadanos documentos concretos para negociar en algunos territorios el Tribunal de el Tribunal Administrativo ha paralizado la adjudicación de los viajes del Imserso después de que los hoteleros presentaron un recurso denunciando que el dinero que les ofrece la Seguridad Social para esos viajes de pensionistas no cubre los gastos y abocaría a pérdidas a más de trescientos hoteles en toda España de momento se congela la adjudicación de esos viajes Eladio Meizoso buenos días hola buenos días antes que nada para los pensionistas que nos estén escuchando a vamos a aclarar que los viajes del Imserso no están en peligro así es Imserso insiste en que sólo se ha suspendido cautelarmente la tramitación para adjudicar esos viajes que la sentencia puede demorarse un mes independientemente de la que sea los viajes de la próxima campaña no corren peligro aunque hubiese que retocar los pliegos del concurso las condiciones para los hoteles según esto

Voz 7 32:44 la próxima campaña de viajes para los mayores

Voz 0027 32:46 comenzará con normalidad en septiembre pero los sindicatos de pensionistas desconfían temen que el trámite no se pueda completar a tiempo ya ya retrasos como ya ocurrió por causas distintas en el año dos mil quince Eladio porque se paraliza la adjudicación que está pasando en ese pulso entre el Gobierno y los hoteles bueno sea paralizado por el recurso de la patronal hotelera contra los pliegos del concurso para adjudicar esos viajes la patronal sostiene que no se han calculado bien los costes hoteleros antes de fijar los precios máximos apagara esos hoteles que

Voz 19 33:16 esto les aboca a trabajar por debajo de coste elevado

Voz 0027 33:18 el verso dice que el dinero es suficiente con un precio mínimo por estancia hotelera de veintitrés euros que es un nueve con cinco por ciento más que el año pasado si el tribunal obliga a cambiar las bases del concurso esto podría ocurrir pueda haber problemas para repetir todo el trámite a tiempo una opción podría ser prorrogar este año las condiciones del año pasado del dos mil dieciocho para luego presentar una nueva propuesta para dos mil veinte ir a patronal hotelera según ha dicho está abierta a esta opción el audio gracias buenos días a vosotros

Voz 1727 34:14 a esta hora cada viernes en la columna de Almudena Grandes siembra muy feo decir ya os lo advertí así que me limito a constatar que el veintisiete de mayo amaneció de madrugada trajo el gran éxito de Casado en la noche electoral tras otro resultado horrendo el líder del PP consiguió que todos los medios abrieran con la misma fotografía él y sus dos candidatos madrileños como estrellas de un musical claro que su triunfo puede quedar es en esa foto a veces la realidad se ve mejor de lejos que de cerca yo no comprendo a los votantes de Madrid en Pie pero entiendo perfectamente que Vox se niegue a otro pacto a la andaluza eso sería lo mismo que decirle a sus electores no vol vais a votarnos total para qué votar directamente al PP o a ciudadanos que son los que siempre se benefician de vuestros votos en el caso del PP el beneficio de mayor porque a este paso Vox acabará devolviéndole lo que le ha quitado lo de Ciudadanos es distinto me pregunto si de verdad Rivera aspira a gobernar algún día este país en solitario o en coalición en ese caso imaginas el ministro reuniéndose con un futuro Macron una futura Merkel después de haber pactado con la ultraderecha en media España que Valls haya recorrido Europa contándolo a troche y moche Ciudadanos no ha adelantado al PP ahora no va a adelantarlo nunca si la ayuda a recuperar poder territorial con la ayuda de Vox seguirá convirtiendo sus derrotas en victorias como hizo ya en Andalucía de verdad les compensa deben de pagar a alguien para que piense pero yo sinceramente no lo entiendo

Voz 36 35:45 es

Voz 1727 37:16 y en esta mañana de viernes con sobresalto incluido procedente de Estados Unidos Mariola Urrea buenos días qué tal buenos días Pepa profesora de Derecho Internacional y de Unión Europea en la Universidad de La Rioja Jesús Maraña buenos días directora editorial de Info Libre e Ignacio Ruiz Jarabo buenos días

Voz 7 37:34 muchas cosas y además exhibir

Voz 1727 37:36 Héctor de la Agencia Tributaria y sigue a mi lado Javier Ruiz porque va a ser una mañana nerviosa de actualidad en torno a la decisión de Donald Trump de anunciar que impone aranceles a México al vecino del sur al lugar donde tantísimas empresas españolas han dirigido su mirada y sus inversiones a partir del diez de junio hay alguna última hora Javier

Voz 7 37:56 de momento lo que tenemos es cómo van a cotizar las bolsas son contratos de futuros son contratos que adelantan el signo de los mercados y obviamente los mercados en rojo así perdiendo van a recibir la última decisión de Donald Trump

Voz 1727 38:11 fíjate Javier y todos que esta mañana esta madrugada cuando supimos la noticia estábamos muy pendientes de la respuesta que que sabíamos que iba a producirse que iba a llegar de México de un momento a otro lo primero que que pudimos escuchar de madrugada fue una declaración del subsecretario para América del Norte del Gobierno mexicano que se llama Jesús sea bien

Voz 40 38:31 o como de esas Trust unos cursos de las Éste sigue para ver si iba en serio o no confío en que sea algo que no esté destinado Ayuda en acción porque sería gravísimo llegar a suceder puestos en mi opinión debemos responder

Voz 1727 38:48 en fin un resquicio de esperanza de que sea una bravuconada más de Donald Trump que finalmente no lo aplique aunque en el tema de la guerra comercial las amenazas las está cumpliendo uno que diría el nuevo presidente López Obrador al nuevo presidente de Méjico Ésta era la la expectación a largo toda la noche sin embargo y a mi me parece que eso nos da la medida de la gravedad de la importancia que se concede al tema Mariola la respuesta del presidente López Obrador es enfriar enfriar no bajar el nivel de confrontación y apelar al diálogo esto sí que da la medida de que no estamos en un cruce bravuconadas no

Voz 1505 39:22 efectivamente hay un elemento que es curioso en lo que es la clave de personal cómo se juzga a las intervenciones y las declaraciones del presidente porque no es verdad que se le toma en serio porque no deja de ser el presidente de una de las grandes potencias del mundo pero casi nunca le tomamos al pie de la letra precisamente por las características personales del propio persona Najwa una guerra comercial es una guerra tan calamitosa como las otras que hemos vivido y que han tenido como efecto es la muerte de las personas las guerras comerciales se inician sus efectos se conocen en toda su dimensión pasado un tiempo eso es lo que permite manejar con tanta frivolidad a un personaje como Trump este tipo de de acciones realmente la noticia de esta mañana es en clave económica pero sobre todo también en clave de Relaciones Internacionales terrible porque rom

Voz 1727 40:25 en el orden internacional con el agravante Ignacio Ruiz Jarabo de que nos enfrentamos a un mundo al al mundo global digitalizado del que no tenemos experiencia previa cuando hablamos de una guerra comercial cuando hablábamos de una guerra comercial analógica sabíamos cómo se iba como se venía es verdad que las consecuencias a largo plazo pero de esta es decir qué consecuencias en el mundo entero en el planeta tiene una decisión tardaremos en saber

Voz 19 40:50 el terreno saberlo pero podemos anticipar que buena ninguna no yo yo creo que hay una reflexión adicional en este tema no porque el arancel es un instrumento comercial efectivamente utiliza en mi opinión de forma equivocada a veces en una política proteccionista que es lo que acababa de hacer lo viene haciendo todo Donald Trump frente a los productos chinos es decir uso el arancel en defensa de mis productos nacionales yo soy partidario del libre campismo frente al proteccionismo y por tanto no me gusta esa política como tampoco me gusta el proteccionismo la Unión Europea pero claro aquí lo que ha ocurrido es que tan uso un instrumento comercial el arancel no para defender los productos norteamericanos frente a los mexicanos sino para castigar a México por lo que él considera una política blanda au o una política inactiva respecto a la inmigración ilegal Ícaro usar un instrumento económico para una cuestión política es absolutamente novedoso

Voz 1505 41:46 en la historia de en el mundo no efectivamente desde luego preocupante claramente pero bueno tan novedoso y tan preocupante que el director de Howe en España les decía Javier Ruiz que ojo que si van con ellos van contra ellos pueden ir contra cualquiera buenos y Javier no es decir iba a decir que que

Voz 7 42:03 esto no no suenan a cosas muy elevadas muy lejanas muy de geopolítica para que la gente no entienda de menos a más que el americano medio que importa mucho de Estados perdón de México de hecho es el primer importador trescientos cuarenta y seis mil millones este volumen de negocios como como una tercera parte de la economía española porque veamos el tamaño la monstruosidad de la medida es como un tercio de España bueno pues americano medio va a pagar entre un cinco y un veinticinco por ciento más por cosas como la cerveza por cosas como los vegetales por cosas como las camisetas que lleva eso es lo que le va a pasar al americano medio

Voz 1727 42:42 como le pasó al productor de soja del Medio Oeste con los aranceles a China no

Voz 7 42:47 año y medio a la empresa Media esto les va a doler de dos maneras primero con aranceles quiénes venden yo nos venden van a vender menos eso qué significa eso que va a vender menos Gamesa que va a vender menos OHL que van a vender menos Acciona que va a vender menos FCC las de más empresas españolas las que no venden productos sino servicios cuando ingresan cuando ganan dinero ganan dinero en pesos pero el peso ya ha empezado a valer menos cada vez va a valer menos eso significa que las empresas españolas también van a ganar menos mal

Voz 1727 43:18 al menos el BBVA el Santander Sabadell

Voz 7 43:20 Elia NH todo el que es alguien en España es alguien en México hay cinco mil ochocientas empresas

Voz 1727 43:29 sí estaba cayendo perdona un dos por ciento el peso es poco no con respecto al dolar

Voz 7 43:32 es poco pero es una señal porque las caídas de divisas los mercados de divisas se suele mover en tendencias no son muy rápidos en movimientos pero sí muy prolongados esos movimientos

Voz 19 43:43 no seguir tu línea y en una cadena todas las auxiliares ser auxiliares de las que tú has citado aunque no importe no porten a Estados Unidos evidentemente se van a ver perjudicadas porque su cliente quisiese es el exportador les va les va a pedir menos yo creo que al final la es muy sencillo de entender parece una cosa de alta estrategia

Voz 7 44:02 yes

Voz 19 44:03 un tuit de Donald Trump se paga en Santander se paga en Bilbao se paga en Sabadell increpada en Segovia

Voz 17 44:09 esto es lo que estamos pero además las y los golpes de efecto de este tipo y que tienen las consecuencias que están analizando por parte de Trump y parece que tienen mucho que ver con esto con ese perfil de Trump desde antes de llegar a la Casa Blanca de hecho uno de los factores que le llevó a la Casa Blanca sigue sorprendiendo a la comunidad internacional por qué toma decisiones que dejan perplejo al al digamos al ecosistema no y en este caso leyendo esta mañana lo que lo que se ha venido publicando en medios estadounidenses estado esto coincide por un lado con una entrada de inmigrantes desde México no mexicanos como siempre más bien de Guatemala El Salvador de otros países más pobres el creo que fue en la madrugada del jueves mil y pico que supuso que esa esa foto esa imagen de otra vez abrir el poner el foco en la antes en Méjico como no consigue avanzar los suficiente trama en el tema del muro se produce eso y luego se está produciendo esto coincide con la apertura de la negociación en marcha con México y con Canadá para ese acuerdo comercial no nos olvidemos otro factor que es el de Robert Miller el de el fiscal que acababan de declarar de decir que él no podía exonerar podía impedir explícitamente exonerar a Trump de responsabilidades porque no tenía pruebas suficientes para hacerlo no más bien el mensaje que insinuaba lo contrario y eso también ha reproducido el malestar entre sectores demócratas que se plantean de nuevo un impeachment bueno lo que quiero decir es que Trump cuando toma una decisión de este tipo que tiene las consecuencias que tiene creo que ponen los focos donde en ese momento mediáticamente le interesa poner los focos para desviarlos de otras ve otras cuestiones y eso en esto es un mago este señor para conseguir

Voz 1505 45:56 bueno eso frívolo asumir

Voz 17 45:59 con sable además que no lo con sus propios intereses porque las consecuencias allí se verán a más

Voz 1505 46:04 a largo plazo digo que es un frívolo porque yo creo que cuando un personaje como él que acostumbrado a las reglas del ámbito privado sobre todo en una clave muy poco cortés por decirlo suave donde él ha manejado siempre el conflicto y la amenaza al competidor como una estrategia de negociación en muchas ocasiones le ha ido bien en otras notan no también porque es verdad que eso que ha sido un empresario con muchísimas sombras en su trayectoria profesional es todas modo de proceder no es perfectamente trasladable al mundo internacional menos cuando eres una potencia cuando dirige es una potencia internacional porque la red la ruptura de las reglas

Voz 1727 46:48 ese juego o movimientos

Voz 1505 46:50 el AVE de conflicto y en clave de amenaza al otro exigen necesariamente una respuesta al otro es curioso cómo la personalidad y la frivolidad de Trump hace que las amenazas que vierte a la comunidad internacional sean manejadas por quien se siente amenazado con una prudencia que no se utilizaría si quién vierte esa amenaza fuera un señor serio

Voz 17 47:16 es un ejemplo reciente esto el gitano también

Voz 1505 47:18 ante si Obama hubiera hecho un movimiento de esta naturaleza en la respuesta de México no sería la que está dando hoy su presidente porque sabe que las consecuencias son aunque pongamos el adjetivo comercial son de guerra son de enfrentamiento son de conflicto atrás se le permite precisamente por su frivolidad por la frivolidad e irresponsabilidad del personaje unas conductas que no se le permitiría nadie obviamente apelando a la responsabilidad de los otros porque el orden internacional es que o lo presentamos lo manejamos con una mínima cortesía hay una mínima regla la resolución pacífica de controversias o vamos todos al conflicto y al enfrentar

Voz 1727 47:59 el problema lo hemos analizado muchas veces aquí a propósito de muchos episodios protagonizados por Trump es aplicarle lógica política al comportamiento detrás aplicarle lógica política la lógica política internacional a dius usual es imposible de aplicación

Voz 17 48:15 necesitamos

Voz 1727 48:18 a sus intereses comerciales e sus propios intereses empresariales hablado Negroponte ya