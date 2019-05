Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1727 00:23 el precio del petróleo está cayendo ahora mismo a consecuencia del anuncio de Trump de que va a imponer Aimar aranceles de hasta el veinticinco por ciento a todos los productos de México

Voz 0027 00:32 sí lo condiciona a que el Gobierno de López Obrador cierre completamente la frontera impida que pasen inmigrantes ahora mismo barril de referencia que es el de Brent se paga a sesenta y cinco dólares y medio que es tres euros más barato que hace sólo cuarenta y ocho horas aquí en España las suria social y la empresa de reparto de comida a domicilio de Perú se ven las caras ahora mismo en los tribunales la Seguridad Social les reclama deliberó un millón trescientos mil euros por las cotizaciones sociales de sus repartidores sus Riders a los que la Administración considera falsos autónomos en el tribunal está Sara selvas Ara buenos días

Voz 1 01:01 qué tal buenos días aún siguen entrando Ryder a los juzgados están citados más de quinientos Martín es uno de ellos de escucha

Voz 3 01:07 al final una esclavitud mascarada porque si eres pues Ryder te podrás trabajar más pero la mayor parte de los Ryder no tienen acceso no podrán escoger

Voz 1 01:19 clave en juego están sus condiciones laborales y son considerados sonó falsos autónomos la inspección de Trabajo cree que si así que si el tribunal les dará la razón la empresa puede verse obligada a contratar a sus trabajadores de libro defiende en cambio que son autónomos porque quieren y que eso les da una flexibilidad que perderían si fueran contratados

Voz 0027 01:37 John Fernando Grande Marlaska comparezca en el Congreso por los errores en la publicación de los resultados de las elecciones el veintiséis de mayo hoy en la SER les estamos contando que varios funcionarios ya avisaron bastante antes de las elecciones de que la empresa que se hizo con el contrato público estaba dando problemas una de ellas que prefiere no ser identificada por miedo a represalias nos lo ha contado así

Voz 4 01:55 me casé la locales pilas europea me contrato otra empresa que vino con unos dispositivos móviles pero ese dispositivo móvil no funcionaba en el curso no funciona la haciendo funcionaba teníamos que hacer un simulacro en ya once el simulacro no funcionó tampoco como estábamos todos preocupados por cómo hace una reclamación a Interior diciendo que que su aplicación no funcionaba hay que teníamos miedo a que le a las selecciones que hubiera errores

Voz 0027 02:22 el Ayuntamiento de Agüimes en Gran Canaria ha convocado un minuto de silencio hoy a mediodía para rechazar el que todo apunta es el último asesinato machista a un hombre que supuestamente disparó anoche a su pareja después se suicidó en Valladolid la Policía ha detenido a un hombre que supuestamente le provocó a su pareja un aborto con una brutal paliza ella estaba embarazada de ocho meses Radio Valladolid Mario Alejandre

Voz 0867 02:42 ingresó en el hospital hace dos días y allí fueron los médicos quienes trasladaron sus sospechas a la policía nacional ella que tiene treinta y un años no quiso denunciar los hechos y explicó que las heridas eran por un accidente doméstico que había tenido lugar en la ducha el que tiene treinta y cuatro se ha negado a declarar permanece detenido desde el miércoles y es previsible que hoy pase a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer según informa Europa Press

son las nueve y tres las ocho y tres en Canarias

hola qué tal muy buenos días llega el viernes

Voz 0867 04:52 cuarenta y cinco coma dos coalición la coalición tendría sentido si ambas formaciones sumarán mayoría absoluta pero como hay un siete de los de Coalición ese contradicen les quitamos ese siete a los de la coalición se lo ponemos a los del Gobierno sólo no sale que lo del Gobierno sólo es mayorías que sumamos tampoco

Voz 1508 05:08 casi la mitad de los encuestados españoles apoya eliminar la mayoría

Voz 0027 05:12 Solutions se pregunta por estos datos a José Félix Tezanos que es el presidente decís que tal como está buenas tardes

Voz 9 05:21 bueno pues estoy un poco estupefacto es que están dando malos datos la arrastró

Voz 8 05:25 ya no es tan burdo como es El Mani por Cani ver cada día

Voz 10 05:33 siete con nueve siete con nueve de del treinta y cuatro de cuarenta por cien

días como el de hoy en los que ante una auténtica joya llena de matices se llena de matices una canción en relación con la actualidad

Voz 1727 08:02 días como el de hoy en los que ante una auténtica joya llena de matices se llena de matices una canción en relación con la actualidad bueno se esfuerza mucho José Félix Tezanos en explicarse cada vez que se publica una encuesta y la polémica que lleva aparejada pero aunque sólo sea por eso deberían plantearse en el CIS que están contando mal Jesús gustan contando mal para que hay una polémica aparejada a cada publicación de

Voz 13 08:25 sí sí de haber algo están más que están contando mal están dando todos los motivos posibles para que interpreten mal no entonces además si tú das los datos de tu encuesta inmediatamente tienes que hacer una nota aclaratoria es que algo has comunicado

Voz 1727 08:42 pues vamos al fondo del asunto se vamos con el tema de los pactos de los que dependen no unos gobiernos en muchas comunidades autónomas muchos ayuntamientos y en el Gobierno de España y una preguntarnos hacíamos en las últimas horas en las que las ofertas de romper los bloques parecían cabrían un abanico más amplio de posibilidades de acuerdos es hay de verdad posibilidades de que PSOE y Ciudadanos entiendan en algunos territorios para que haya gobiernos no necesariamente de las tres derechas Inma Carretero como está esa negociación en qué territorios es posible

Voz 0806 09:17 pues buenos días Pepa en el PSOE nos dicen que ven muy compleja la la operación de la Comunidad de Madrid pero que no van a renunciar a priori a hacer presidente Ángel Gabilondo pero son mucho más optimistas en Ferraz con el pacto con Ciudadanos en Castilla y León hay fuentes socialistas que ven margen para un gobierno de coalición atractivo para el líder territorial aja para Francisco Igea que le ganó el pulso a Albert Rivera allí en las primarias que distintas fuentes del PSOE con las que hablamos creen que va a tener autonomía para propiciar ese cambio histórico en Castilla y León y hacer presidente a Luis Tudanca que es Sanchis puro sería el primer presidente autonómico de una comunidad grande totalmente alineado con Pedro Sánchez también hay otra plaza que va a mimar mucho la dirección federal que es la Alcaldía de Zaragoza hay la candidatas Pilar Alegría y hay fuentes socialistas que la sitúan como un posible relevo generacional en Aragón donde en realidad en la comunidad autónoma la decisión del Partido Aragonés de vetar a Vox dificulta la suma echa así que allana el camino a Javier Lambán en el Gobierno autonómico en Murcia el PSOE ya ha enviado un documento de cinco puntos a sus posibles socios naranja pero el temor que tienen allí los socialistas es que Albert Rivera pueda utilizar este territorio como moneda de cambio con el Partido Popular y que los líderes regionales no tengan autonomía suficiente en Murcia y en Madrid es donde antes hay que cerrar los pactos porque sus respectivas asambleas se constituyen el once de junio Pepa

Voz 1727 10:48 es buen día gracias en Aragón ha sido determinante la posición de el par del Partido Aragonés que ha inclinado parece definitivamente la balanza hacia el pacto que convertirá en presidente de nuevo de la autonomía Ana Sánchez borró y esa sí verdad buenos días bueno

Voz 0148 11:04 los días habrá que ver al menos esa es la apuesta del presidente del PAR que ayer tras la reunión de la Comisión Permanente incluso dijo él

Voz 0554 11:10 esta me parece un poco kafkiano en estos momentos plantarle al pan por nadie que entre en un Gobierno con voz

Voz 0148 11:16 Arturo Aliaga afirmó que el programa de Vox es contrario al del PAR entre las líneas rojas de los aragonesistas está por ejemplo la defensa del Estatuto de Autonomía la oposición al trasvase del Ebro y la bilateralidad con el Estado por eso Aliaga invitó ayer al PSOE y a Ciudadanos a intentar llegar a un acuerdo Él dice que aportaría lo que pudiera por mucho que con ese pacto los votos del PAR dejarían de

Voz 1 11:36 en imprescindibles gracias tan buenas hago un abrazo

Voz 1727 11:40 bueno maraña es es el fondo de la cuestión donde se va a conseguir acuerdos de gobernabilidad donde no es posible romper los bloques que es en lo que estamos ahora mismo entre otras cosas porque sino no hay gobiernos

Voz 13 11:51 claro yo creo que tenemos que intentar separar que a veces no es fácil lo que es el tacticismo del último minuto no de la siguiente media hora el ruido de cada día en mitad de negociaciones que además están en la mayoría de los casos todavía muy verdes no separar eso de lo que es son algunas cuestiones de fondo que al menos hasta donde uno llega en ninguno de los grandes partidos que pueden desmentir no las desmiente es decir pues por ejemplo la posibilidad de un gobierno nacional pactado PSOE Ciudadanos con uno no hay nadie que admita posibilidades más allá de cero coma cinco bueno pues porque podría ser suicida para ambas partes no innoven de feria además a lo que se puede interpretar de lo que ha ocurrido en las urnas fraccionamiento luego llamamos a los territorios lo que está ocurriendo me parece que demuestra además algo que a veces se olvida es que las condiciones políticas en cada territorio no son exactamente las mismas ni tienen por qué obedecer a los intereses nacionales de los partidos en cuestión y un ejemplo claro es el de Castilla y León no sólo por lo que ya se ha avanzado sino porque se ha seguido la campaña en Castilla y León lo que ha ocurrido en los últimos meses además de que Igea en la dirección autonómica de Ciudadanos es una dirección que no tienen nada que ver con la cúpula nacional de Rivera es decir es la que se ha enfrentado directamente a él mientras Rivera controla tuvo mucho que ver en las listas municipales en Castilla y León sin embargo la autonómica es una opción más progresistas una opción que viene de UPyD Iker a UPyD habían llegado algunos hoyos desde el PSOE no hay que olvidar eso y luego fundamentalmente toda la campaña ha sido a cara de perro entre PP y Ciudadanos en Castilla y León entre Igea Mañueco de manera que el electorado si cabe cabe deducir que entendería un acuerdo PSOE Ciudadanos en Castilla y León por lo tanto además a nivel nacional por mucho que ahora se diga no hay posibilidades es posible que a Ciudadanos le viniera nada mal tener alguna vía en la que sí demostrar a ese papel de bisagra que se ha ido desplazando diluyendo por su apuesta por el liderazgo de la oposición el sorpasso

Voz 1727 14:07 ahora entramos en en las hipótesis de gobierno de España han pero estamos todavía en la fase de constituir ayuntamientos y comunidades Ignacio

Voz 14 14:14 sí es en un panorama muy complejo no porque su históricamente había dos a veces tres partidos de implantación nacional y luego partidos de ámbito local en el noventa y cinco ya eran cuatro partidos de ámbito nacional

Voz 1727 14:25 ya hay cinco

Voz 14 14:27 impartidos regionales alguno tan importante como Más Madrid para la Comunidad para el Ayuntamiento por tanto la complejidad es enorme y eso exige flexibilidad y cintura por parte de nuestros partidos pero es que además hay casos muy significativos donde sino se de apea de lo que hasta ahora ha sido su burro pues van a a incumplir sumó sus objetivos y sus promesas no el ejemplo que ir a más gráficos ciudadano ha dicho hasta la saciedad en la campaña con el PSOE no ya he dicho en la campaña con Vox tampoco bueno pues si no se apea de ambas eh de ambas desde luego va va a alcanzar muy poco poder que era su objetivo lo que vendió la misma noche electoral al Albert Rivera no cuando dijo vamos a gobernar Madrid vamos a gobernar a Ayuntamiento Comunidad Aragón ceguera bueno pues si no se baja de una de las dos o de las dos líneas rojas que se trazó en la campaña electoral no lo va a conseguir por tanto en campaña electoral hice muchas cosas y luego la realidad obliga eficiente a trabajar con cintura flexibilidad yo apuntó apuntó lo que decía Jesús no tenía he sentido una un criterio de pacto estricto genérico para toda España no yo creo que efectivamente tú has apuntó dos circunstancias no es decir las circunstancias de cada territorio posición ideológica de partido en cada territorio y una tercera que es el tema personal que cuenta mucho a efectos de tal

Voz 1727 15:49 la perfiles personales

Voz 14 15:51 es más fácil llegar a acuerdos perfiles con tiene que llegar a acuerdo acabar únicamente cabe la posibilidad de que haya soluciones vamos a llamarle imaginativas es decir

Voz 13 16:03 que el líder que finalmente se inventa

Voz 14 16:05 ha ido no sean y el primero en el segundo sino el tercero e históricamente ha pasado esto alguna vez no por ejemplo Revilla le ha ido muy bien Revilla quedó el segundo de un bloque el tercero en las generales y fue campeón siendo tercero un artículo que era eso el tercero campeón a partir de ahí le ha ido fenomenal gobernando hubo otros casos históricos sino leído así os acordáis de Agustín Rodríguez Sahagún CDS era el tercero fruto de pactos creativos fue alcalde yo cedés en las siguientes elecciones desapareció estas soluciones imaginativas a veces salen bien a quien se aprovecha de la coyuntura a veces no

Voz 1727 16:41 Mariola las

Voz 1505 16:42 campañas se juegan en la lógica de la polarización lo hemos visto eh sin embargo las estrategias de negociación para conformar gobiernos sean estos autonómicos municipales y por supuesto también nacional requiere la lógica del encuentro claro transitar desde la profundización hasta el encuentro requiere un poco de tiempo porque hay que corregir estrategias incluidas las declaraciones de los líderes que tienen que deshacer en ocasiones lo andado pero también necesitamos ese tiempo para que los electores hagan ese recorrido Hinault interpreten que sus votos han sido objeto de una traición cuando se manejen en clave de pacto de una manera diferente a como se habían configurado las estrategias de campaña yo creo que estamos en ese tiempo en ese tiempo de transitar de la polarización hacia el encuentro donde además ese encuentro puede ser a veces contradictorio en clave autonómica enclaves

Voz 1727 17:45 sí porque la clave nacional es muy importante en esto tras sí sí

Voz 13 17:50 en ese sentido a mí me parece que si analizamos cómo ha ido evolucionando en estos días porque en los tiempos veloces que vivimos pues hace seis noches que estábamos aquí viendo los resultados de las elecciones del veintiséis pero si analizamos cómo han ido desarrollando los mensajes principales que hemos ido percibiendo yo creo que cada día está más claro que Pedro Sánchez y el PSOE van a intentar el gobierno en solitario yo creo que el mensaje que transmitió ayer mismo a Unidas Podemos es un gobierno en solitario y además el mensaje tengo que hacerlo así para poder tener el apoyo de otros grupos que se necesita también además del prioritario del principal que es Unidas pueda

Voz 1727 18:34 claro es que la es que el Gobierno de coalición que ese

Voz 15 18:37 eh reclama no da la mayoría absoluta

Voz 13 18:39 lema que que es vamos sin problema por lo menos digamos que el el Gobierno y el PSOE está incidiendo y está poniendo el foco en ese problema para intentar convencer a Unidas Podemos de que ceda en esa prioridad que ha venido teniendo estratégicamente también durante toda la campaña del Gobierno de coalición es que ese gobierno de coalición si se forma puede impedir el apoyo o los apoyos que faltan para conseguir la mayoría que te puede dar la ya lo contamos hoy en Info Libre se transmitió ayer desde el Gobierno desde el PSOE a Unidas pueden

Voz 1505 19:11 yo añadiría otra cosa más muy breve Pepa si me permites los gobiernos de coalición tienen que ofrecer una ventaja competitiva de cara a los intereses generales y el gobierno de coalición que propone Unidas Podemos no se percibe sabe cuál es la ventaja en términos de gobernabilidad de nación sí que se percibe obviamente la ventaja en términos de supervivencia del propio líder de Unidas Podemos pero esa no es la virtud principal de un gobierno de coalición

Voz 1727 19:40 pese a que el el el PSOE y el propio Gobierno como Avalos insisten en realidad estamos analizando matices pero insisten en lo mismo desde el primer momento en que cuentan con Unidas Podemos y que de una manera u otra habrá personas del mundo Unidas Podemos el Gobierno vamos vamos noticia Grávalos hallaron ayer

Voz 16 19:59 Coalición ese término no nos gusta nosotros podríamos en un momento eh plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero yo creo no bajo la fórmula de coalición

Voz 1727 20:12 en coalición que es una palabra que no les gusta esto lo decía primera de la mañana un poco más tarde decía esto

Voz 8 20:16 nosotros apostamos por un Gobierno socialista

Voz 17 20:19 abierto a personas independientes comprometidas con nuestro proyecto político

Voz 1727 20:24 es darlo buen darle vueltas a lo mismo y cuestión de matices que comentamos enseguida

Voz 22 23:39 Wall Street

Voz 1727 24:09 Nos estábamos en que Ábalos el hombre fuerte del PSOE viene diciendo con matices lo lo mismo a lo largo de las últimas semanas el PSOE quiere gobernar en solitario pero quiere meter en el Gobierno personas biplaza sombras sobre el CIS que dice el CIS muchas cosas el CIS de ayer espero estar acertando atentos todos el cuarenta y cinco con dos por ciento de los españoles prefieren una coalición de Gobierno es la opción con más respaldo una coalición de Gobierno y entre quiénes quiere una coalición de Gobierno cuando se les consulta el treinta y cuatro coma uno por ciento quieren una coalición de gobierno PSOE Unidas Podemos con apoyo externo de nacionalistas un veinticuatro con cinco una coalición de gobierno PSOE con Ciudadanos y un dieciséis por ciento una coalición de gobierno PSOE como Unidas Podemos con nacionalistas espero acertar

Voz 8 25:07 esto es lo que decía yo no lo único es que yo creo

Voz 14 25:10 que por lógica se deberían sumar el treinta y cuatro mil dieciséis que respectivamente corresponden con los que quieren coalición de PSOE con Podemos el treinta y cuatro es sin apoyo independentista y el dieciséis es con apoyo independentista por tanto coalición PSOE Unidos Podemos con o sin apoyo de los independentistas es un cincuenta por ciento Entonces Ábalos Ábalos a esto muy claro y la defendió muy bien y es muy lógica suposición pero los españoles no comparten la opinión de Avalos los españoles quieren gobierno de coalición mayoritariamente gobierno de coalición

Voz 13 25:45 podemos si recordamos el anterior ciclo electoral entre el dos mil quince y dos mil dieciséis yo recuerdo las encuestas que se hicieron varias había una coincidencia bastante claro sobre la posición de los ciudadanos sobre pactos sobre posibles pactos y entonces también ocurría algo que es coherente con esto no que una mayoría del electorado progresista digamos tanto PSOE como de Unidas Podemos Izquierda Unida etcétera es partidario la de una coalición progresista una coalición PSOE Unidos Podemos una coalición hacia la izquierda yo creo que eso ha sido mayoritario ahora en aquel ciclo también y cuando se forzaban las cosas para intentar articular una coalición PSOE Ciudadanos ya arropar a que el pacto de la brazo había problemas porque chirría Avan estos porque enseguida se veía que se forzaban esas cosas no yo creo que en ese sentido tiene bastante lógica esas conclusiones no sin embargo hay otros datos de la letra pequeña que si me parecen llamativos y que deben interpretarse dentro de los partidos como proceda no por ejemplo es que es un ochenta por ciento del electorado de Ciudadanos el que se pronuncie a favor de un pacto PSOE Ci U

Voz 1727 26:54 lo realmente llamativo y realmente

Voz 13 26:56 un cuarenta por ciento de votantes del PP que apoya un pacto PSOE Ciudadanos esto padre todavía más ya factibles no bueno todos esos datos que como siempre la clave está en la interpretación luego que no basta con esto es decir nadie ejerce una acción política y menos de pactos de gobierno con lo que diga una encuesta no porque estamos hablando del corto del Medi de largo plazo y aquí puede haber decisiones en este sentido que la factura será posterior y pongo un ejemplo en Madrid que es uno de los sitios donde está en ebullición porque es verdad que las posibilidades dependiendo de la credibilidad o la verdad que haya detrás del mensaje por ejemplo de Vox hasta dónde va a llegar a la hora de decir sino se sienta ciudadanos conmigo no voy a apoyar es hoy por lo tanto el gobierno municipal sería para la lista de Manuela Carmena y además con la voluntad de Más Madrid de facilitar como ha explicado rejón que haya gobiernos ciudadanos también en la Comunidad bueno ahí Ciudadanos está en la tesitura de mantenerse en esa línea roja respecto a Vox

Voz 23 28:00 o bueno con creer que le

Voz 13 28:02 compensa ese desgaste que pueda tener en una primera fase con lo que significa que dentro de equis tiempo quién tiene digamos la soga la herramienta para romper o desviar o desgastar al propio PP en el Gobierno de la Comunidad del Ayuntamiento sería Ciudadanos es decir que están en ese juego no y ahora mismo yo creo que que eso no es lo mismo en ese sentido el significado simbólico ya está presupuestario para el PP y para ciudadanos en mal

Voz 8 28:32 eran otras comunidades claramente para el Gobierno de

Voz 13 28:35 estatal yo solo solo añadimos que me parece que está claro dos cosas lo de que el PSOE quiere gobierno en solitario teniendo un acuerdo de contenidos con algunas presencias de Unidas Podemos por lo tanto el juego está porque la otra la otra línea es que sea sin los independentistas y eso significa movimientos muy sutiles con pactos en distintos territorios

Voz 1727 28:59 por regionalistas vamos a ir de Cataluña seguidas y Mariola

Voz 1505 29:02 si Nadal dos cositas muy breves sin entrar en los detalles que lo ha hecho muy bien Jesús se Ignacio el primero yo creo que lo que refleja el CIS tiene que ver con una evolución de el pensamiento ciudadano sobre cómo se gobierna en una realidad fragmentada a mí un unos datos que apuestan por una coalición simplemente implica que los ciudadanos en España ya están preparados psicológicamente para que su voto se traduzca llegado el caso en potenciales gobiernos de coalición y esto no es poco porque esta no es nuestra cultura democrática segundo honestamente creo que hay un problema con la persona que dirige el CIS no sólo porque todos los días hay conflicto es que destaco la mala relación que ayer se verbal izaba en una entrevista con un medio de comunicación es el nuestro en Hora catorce no puede ser que el responsable de una institución tan valiosa como el CIS entre a discutir con el periodista que le hace la entrevista acerca es el periodista está haciendo la Inter

Voz 1727 30:12 estación válida correcta

Voz 1505 30:15 verdadera de unos datos oiga usted usted hace unos datos usted hace unos estudios los pone a disposición de los medios de la ciudadanía las interpretaciones como que usted hace la única interpretación varía esto es un problema serio que yo creo que debe tomarse

Voz 1727 30:32 son las nueve y media las ocho y media en Canarias Joan Bofill bon día Pepa ha estado Bruguera el presidente del Círculo de Economía en la SER en Cataluña con Cuní ayer ya saben el Círculo Economía le decía quién Torra oiga más gestión menos pluses se quejaban amargamente de que todo todo todo lo ocupa en la vida pública económica también catalán el pues es desde el punto de vista de la Generalitat y le pedían que rompieran ese bucle que ha dicho esta mañana

Voz 0931 31:00 bueno ha insistido provocó en la misma ideas asegura que mantener una agenda basada exclusivamente en el proceso sólo va a empeorar todavía más la situación económica preocupación

Voz 5 31:13 la evolución

Voz 8 31:14 Miquel Bruguera dice que entre el empresariado catalán hay preocupa

Voz 0931 31:16 nación que Catalunya ahora mismo representa este dieciocho por ciento del PIB Illes preocupa a todos que esté perdiendo peso en la economía española

Voz 14 31:22 lo que haya un exceso de activismo político no

Voz 0931 31:25 dice porque hay un exceso de activismo político que esto acaba impactando las inversiones que

Voz 14 31:30 pie vienen a Catalunya esto lo ha dicho esta mañana como

Voz 0931 31:33 días en Catalunya ayer delante de quinto requerir

Voz 1781 31:36 consta malo que asigna primera fila al la defensa de matorrales

Voz 0931 31:40 expondría que los problemas son las políticas de represión del Estado les pedía que se sumen al referéndum con lo que Bruguera dice que son tesis ya muy conocidas del president

Voz 14 31:49 tampoco ha entrado a valorar las más hoy por cierto

Voz 0931 31:51 aquí en el Círculo de Economía estará Pablo Iglesias en Sitges preguntado brujería Sobrequés parece esta

Voz 14 31:56 ción posible opción entre Podemos que entre

Voz 0931 31:58 el Gobierno asegura que no le gusta la demonización que hace el partido del empresario

Voz 1727 32:02 no hay novedad Joan de la asunto del Ayuntamiento de Barcelona verdad de la propuesta de Valls de rompamos los bloques consigamos que los independentistas no en la ciudad

Voz 0931 32:12 ocho A hay mucho secretismo ahora mismo según en sobretodo en el entorno de los Comunes por cierto y sí que hay reunión entre a Maragall y los miembros de Esquerra en Junqueras en la prisión de Soto del Real y también miembros de Cataluña

Voz 1 32:24 hasta luego hasta luego porque fue Manuel Valls eh

Voz 1727 32:27 el que agitó muchísimo el que golpeó el tablero político con esa propuesta que veremos a ver qué consecuencias tiene en Ciudadanos ayer Enric Juliana no descartaba que el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona se dividirá en dos mil uno con Ciudadanos y otro con Valls mal comer ha sido un elemento político independiente la respuesta de Ada Colau porque cuál es el el riesgo o cuál puede ser el riesgo sí sí quiénes están en el Círculo de Economía advierten de que la economía de de Cataluña como como comunidad se resiente de que todo sea activismo hasta ahora el Ayuntamiento de Barcelona Xavier salvado pero claro si se convierte en un decorado más para las actividades independentistas jo Barcelona Barcelona Ignacio no

Voz 14 33:09 Caparrós nada menos que la segunda ciudad de de España no el el panorama es tremendo no pagamos tremendo con con la Cámara de Comercio en las manos de quién está ahora mismo no yo escuchando a decirlo economía la verdad que me siento muy satisfecho porque todavía quedan todavía queda rastro del seny catalán no el famoso seny catalán y esa es la esperanza no y en Cataluña es curioso porque vas propone romper los bloques pero la respuesta muy rápida de Colau es que no que yo quiero los bloques no lo cual lleva efectivamente a que a que sea un alcalde independentista entonces vamos a ver estamos muy pronto todavía íbamos a demasiada Colau o se mueve S inicial no a la propuesta de

Voz 13 33:55 las vamos a bueno en la línea que apuntaba además antes Mariola me parece muy interesante lo que es verdad que lo define lo lo marca mucho la personalidad de Manuel Valls no bueno pues que no hay más que leer la prensa francesa y seguir con como analizan lo que está pasando con más para tener otra óptica tinta que sería difícilmente comparable a cualquier otro dirigente aquí no pero lo de Valls el ejemplo que citábamos antes de Ciudadanos en Castilla y León bueno son síntomas a mi juicio de primero que no hay tampoco algo monolítico en los partidos que pueden surgir movimientos que vayan diferenciando distintos tipos de derecha de centro derecha que pueden unos ligar mucho más con lo que son otros movimientos liberales europeos que lo que aquí hemos vivido en estas campañas todo eso me parece muy interesante ahora como solución a la división interna en esos precisamente en esos partidos porque el caso de balsas que tiene va a tener una división interna si lleva al extremo esa política de abrir los bloques no buscó la unos que sea nuevo en ese sentido el problema ya lo tiene desde origen no que es decir buena parte suele esperó pues está dividida ante unas posiciones más cercanas al independentismo y otras netamente de izquierdas o que vienen de el 15M otros movimientos civiles no

Voz 1727 35:18 es un dilema al que se han enfrentado en otras instituciones y que ahora llega a los partidos que están en el Ayuntamiento

Voz 13 35:23 sólo añadir lo deseable que no digo que sea lo que va a ocurrir es que pusieran por delante los intereses que comentamos de en este caso

Voz 24 35:30 la ciudad de Barcelona no bebida de las que es la vida la Navidad

Voz 1727 35:33 la gente que es con lo que se leyeran la la boca los políticos en campaña la vida de la gente bueno pues sobre sobre lo que está pasando en el Ayuntamiento de Barcelona van muy las papás muchas

Voz 25 35:43 esa pues verdad muchas mentiras y muchas insidia News que la independentismo a ganar en Barcelona eso es mentira yo he dicho que ha ganado porque quince a concejales independentistas pues digamos que que que se dejen arrastrar por esos bulos impulso bueno pero ha ganado

Voz 1727 36:29 los viernes hacemos si un repaso de las falsedades de la semana Marisol Rojas buenos días hola buenos días creo que es la primera vez desde que pusimos en marcha esta sección que sólo tenemos una una mentira está la explicación este en el momento en el que nos encontramos la campaña electoral ha quedado atrás y ahora que los partidos saben que se van a necesitar los unos a los otros parece que evitan decir barbaridades así que vamos a explicar esa mentira que has encontrado esta semana si sólo una

Voz 1508 36:58 la semanas estrena en esta sección Meritxell Bureau es la portavoz del Govern de la Generalitat le preguntaron por el resultado electoral en Barcelona y ésta fue su respuesta bueno respuestas en plural porque hubo varias preguntas el ente

Voz 26 37:11 el va ha ganado en Barcelona a pesar de que haya pasado de dieciocho quince a pesar de que haya pasado dieciocho aquí entre que la comida siquiera este ya en el Ayuntamiento esto es otro es otro tema de las elecciones municipales a veces tienen otros resultados yo otras lecturas no solamente estas allá pero la lecturas bastante evidente quiero decir a los números son evidentes bueno son evidentes pero el independentismo seguía insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa bueno pero háganlo no pero me lo puede explicar es que no lo entiendo quiero decir si los números dicen una cosa son evidentes y los números no dan para que el independentismo haya ganado sigue insistiendo en que ha ganado yo he dicho que ha ganado porque quince a concejales independentistas pues a digamos que que que que que que es más que lo que suman no los otros los otros grupos no juntos sino mayoritariamente no nosotros sí creemos que ha ganado las fuerzas soberanistas en en Barcelona también sí pero netamente independentista son quince

Voz 1505 38:15 lo que que en independentistas con quince

Voz 26 38:17 los que hay buenos sí si son quince las numerosas son evidentes

Voz 1508 38:20 es indudable que el independentismo ha penetrado con fuerza en Barcelona pero está lejos todavía de esa victoria clara que si ve pudo tanto en votos como en concejales vamos a recordar que pasó el domingo hubo cuatro candidaturas netamente independentistas la d'Esquerra la de Junts la de la CUP la de la samba

Voz 1505 38:37 era nacional de Cataluña consiguieron doscientos

Voz 1508 38:39 los noventa y siete mil votos ese resultado en porcentaje es menos del cuarenta por ciento sólo consiguieron representación jeans y Esquerra que suman quince concejales lejos de los veintiuno de la mayoría absoluta la misma Meritxell mudo se debió dar cuenta de que su explicación era confusa porque después en Twitter recomendó que leyera hemos a Jaume Clotet es el director general de Comunicación del de Cataluña él argumenta en un tuit que los votos independentistas son más que los no independentistas e incluso adjunta un gráfico el problema es que hay sólo aparecen PSC PP Ciudadanos y Vox no mete a los Comunes de Colau que defienden la posibilidad de una consulta pero que no se declaran independentistas hilo recordó hace poco la todavía alcaldesa de Barcelona

Voz 27 39:25 yo no pensando igual mano que sigue

Voz 1508 39:28 no soy independentista de suele decía hace unas

Voz 15 39:31 semana colaba Maragall en el debate que moderó Josep

Voz 1727 39:33 Cuní en Catalunya así que Ignacio Ruiz Jarabo yo no sé si en la Agencia Tributaria tuviste ocasión de hacer esta suma pero de dieciocho E de dieciocho a quince ediles han pasado los independentistas quince son más que dieciocho

Voz 14 39:46 es tremendo yo no lo había escuchado aparte de hacerle mucha gracia es que no sé qué es más espectacular si el error numérico o la incapacidad absoluta de explicarse no es decir yo creo que es un paradigma de estulticia este este rato mucho pobre mujer que me perdone Marisela dudó pero pero si yo tuviera que hacer una demostración hundía de de lo que es una intervención nefasta en un medio público creo que elegiría es

Voz 1727 40:11 de dieciocho a quince yo me acordaba de los hechos alternativos no porque se veía que ella quería dar una explicación que no encontraba al mantra que repetían en el que había escuchado ya que hemos ganado hemos ganado no era capaz de aplicarlo

Voz 14 40:25 treinta segundos pero finalmente que se remita es decir cuando ya se entera que no se da cuenta que no había explican lo que se remita a un han a algo escrito por un tercero también tiene su su aquel el éxito el tercero como bien sea explicado ahora es una manipulación absoluta

Voz 13 40:40 este ejemplo de hoy es una demostración de cómo a veces lo que se dice envíe entra en contradicción con la gestualidad con el tono con el el ejercicio de la duda en el en los gramatical bueno pues que al final es muy difícil de negar una realidad es verdad que entra en esta cosa muy relacionada con las muchas olas años qué es esto de la especialidad de lo que es poner en contradicción como si fueran realidades alternativas lo que es la realidad una interpretación falsa

Voz 1727 41:17 no he hecho alternativos en la alcaldía de Barcelona que puede ser un escaparate muy goloso para todos para el independentismo también bueno Esquerra vuelve a repetir han pasado de dieciocho a quince ediles de cuarenta y uno en ningún caso mayoritario

Voz 13 41:32 lo que está detrás de esta historia obviamente es la cuestión de Barthez suenan con la cuestión del electorado de Barcelona en común que las dos partes digamos les interesa pero esto viene insisto de lejos apropiarse las posiciones teóricamente las posiciones que realmente nunca se han medido del todo es decir es verdad que Barcelona en común se ha pronunciado siempre a favor el referéndum para la consulta en el llamado derecho a decidir pero no se ha pronunciado diciendo somos independentistas de chocolate lo ha negado desde el principio unas cuantas

Voz 1727 42:03 sí eso lo ha dicho explícitamente eso sí lo ha dicho explícitamente yo esta semana cuando nos decía Marisol Rojas no encuentro a muchas exageraciones ni mentiras ni papa muchas lo relacionaba con lo de Boris Johnson también Boris Johnson casi el alcalde de Londres como sabe ha sido ministro Asuntos Exteriores Un fervoroso Pardo Tiverio del Brexit hizo el hombre que inauguró aquel autobús que recorrió las calles de Londres y de Reino Unido con aquella leyenda de que de que Europa nos roba no que decían los británico

Voz 1 42:33 no pero además siempre titulada cuatrocientos cuarenta y dos millones de dólares

Voz 1727 42:37 es que aportaba Semel semanalmente Reino Unido la Unión Europea lo que podríamos hacer en la sanidad decían aquello que la misma mañana posterior al referéndum el propio Nighy el Farage decía que era mentira Bueno Boris Johnson puede acabar en los tribunales es decir ser perseguido penalmente por esta mentira desde luego Si las grandes mentiras que determinan algo tan serio como el Brexit tuvieran respuesta penal quizá quizá estaríamos en otro en otra circunstancia política no

Voz 13 43:05 a mi me parece que se abre un debate interesantísimo no

Voz 8 43:11 la noticia de la anima

Voz 13 43:14 al debate porque sólo imaginar es decir lo que significaría que política la mentira fuera castigada no digo yo cuando se hice generalmente no digo yo que haya que enviar a la cárcel al que miente porque luego habría que entrar en el otro análisis multas a mirar

Voz 14 43:27 divas bueno es decir cultas hubiera algún tipo

Voz 13 43:30 en consecuencia obligada la mentira para que no se diera por hecho que una cosa la la cosa de la falsedad puede ir ligada perfectamente

Voz 1727 43:39 no esto eran gamba claro

Voz 13 43:43 otra cuestión ya termino Mariola es quién decidiría tras entrando habiendo entrado ya como hemos entrado en esta época de las Face Music de la realidad alternativa y todo esto quién o qué tipo de órgano de decidiría lo que es lo que no es mentira que en el caso este no primera más fácil pero nosotros podría haber una discoteca

Voz 1505 44:03 el Código Penal ya con templa la mentira en su vertiente de digamos de responsabilidad penal no sólo que cuando estas se expresa en un contexto determinado el falso testimonio es un ejemplo pero yo hay incidiría en un elemento es la mentira siempre ha sido objeto de reproche social

Voz 15 44:24 el el acomodar un comportamiento a una a un o a una realidad

Voz 1505 44:30 Aza fáctica ha sido una virtud lo que tenemos que reivindicar es que nos ha pasado en nuestra manera de entender la vida pública que hemos dejado de castigar en términos de reproche social y de reproche político aquellos políticos que deliberadamente se apartan cada vez más de la verdad o como diría Gabilondo tiene usted un arrear Ali un una relación con la con la verdad Blecua hizo sin embargo no son objeto insisto de ese reproche de ese reproche que puede tener en un una manifestación muy concreta que tiene puede tener que ver con no se otorgó la confianza para que gestionen los asuntos públicos porque no eres merecedor de de un mínimo de respetamos no te vuelvas

Voz 1727 45:18 por si has engañado puede ser mencionado esto

Voz 1505 45:20 pero no no deben al reivindicar esto es lo que debemos reivindicar que es verdad

Voz 13 45:25 pero es más Mariola es que a mi juicio llevamos ya una larga etapa en la que se ha dado la vuelta a esto más allá no es ya que no reciba reproche la mentira sino que está devaluado despreciado bueno de hecho se lo califica de buenismo casi todo lo que tiene que ver con una la opción sincera en positivo congruente o ética ante cualquier hecho político sea bueno pues está demonizado todo lo que es bondad por decirlo así en política sin embargo oye se parece que lo que se debe premiar aunque nunca se califica si por cierto es el mismo no

Voz 8 46:03 el mentira

Voz 1727 46:05 hay incluso quiso que algo que tiene mucho que ver con lo que estamos analizando esta semana todos los días es que la palabra diálogo sea penalizado en campaña electoral en campaña electoral se penalizaba la actitud de dialogar cuando se penaliza la actitud de dialogar qué es lo que se está premiando

Voz 1505 46:22 quién soberbia la imposición autoritaria es bueno es que se ha llegado en campaña electoral a señalar que ser valiente era poner fin tú cordones sanitarios ser valiente era no estar dispuesto a interactuar con personas que no piensan como tú y por tanto lo contrario a Valiente ser cobarde ser cobarde es quién está en disposición de llegar a la vida pública para generaría ensanchar acuerdos de verdad que estoy construimos nuestra vida pública sí

Voz 13 46:54 claro el que está dispuesto a ceder o a cambiar de opinión que en democracia

Voz 8 46:58 Dios

Voz 13 47:01 considerado traidor

Voz 8 47:03 diecisiete ocho cuarenta y siete en Canarias

mañana decía esto múltiples inconvenientes que vamos a sufrir todos los vecinos afectados del barrio de Rosas barrio de Canillejas Issam Blas con los cien mil aficionados como dijeron ayer en El Larguero que se nos vienen encima en el barrio tenemos multitud de calles dónde aparcamos nuestros coches que se han quedado reservadas para aparcamiento de los que vienen de los autocares etcétera etcétera y los vecinos no podemos ni modernos este fin de semana

le dábamos le mandamos un beso muy grande a Diana de recomendábamos paciencia teniendo en cuenta que no es llamaba a las siete de la mañana estado escuchando Larguero eh y encima tener problemas para aparcar yo entiendo que se le pone a uno muy mal humor la hora la clave es a las nueve de la noche lugar el Wanda Metropolitano pero hasta llegar a ese momento la ciudad bulle Virginia