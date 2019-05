Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 2 00:00 son las diez

Voz 3 00:03 las nueve en Canarias

Voz 2 00:08 la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a todos los productos de México y puedan llegar hasta un veinticinco por ciento este otoño tiene ya efecto en los mercados a esta hora no sólo las bolsas en el caso de Europa bajan todas en el de China cierra con el mayor retroceso en un mes desde octubre sino que también cae por ejemplo el precio del petróleo amplía Almudena lo pésimo

Voz 1275 00:27 si España es el segundo inversor internacional en México así que nuestra bolsa cae a esta hora un uno coma tres por ciento se sitúa en los nueve mil cuarenta puntos pierde más que la media europea que se deja un uno por ciento hay cinco mil ochocientas empresas españolas operando en México y los principales grupos son los grandes afectados bancos BBVA que tiene allí su filial Bancomer está desplomándose a esta hora un más más del cuatro por ciento Santander también opera en México pierde un uno coma cinco por ciento y también aerolíneas y grupos hoteleros IAC se deja un uno coma cuatro por ciento Repsol un uno coma uno por ciento es una caída generalizada que va más allá de la Bolsa también el petróleo que se abarata ante el temor a que ese frenará la economía se va a consumir menos el crudo baja tres dólares en las últimas cuarenta y ocho horas el

Voz 0116 01:13 es evidente del Círculo de Economía advierte de los riesgos de las políticas de Quim Torra en Cataluña acaba de estar Juanjo

Voz 2 01:18 brujería en los micrófonos de la SER en Cataluña

Voz 0116 01:21 pide al Gobierno catalán que se centre en revertir los efectos de la crisis ya ha reconocido que le preocupa que la acción al frente de dicho Gobierno de Quim Torra pueda tener efectos negativos directamente en las inversiones en esa comunidad

Voz 0931 01:32 no estuve no queremos que por un exceso de activismo político en un tema que tiene que reconducirse por los canales políticos esto acabe impactando las inversiones que vienen a Barcelona esto nos preocupa y lo hemos manifestado estamos seguros que tendríamos que estar dos puntos por encima del PIB que tenemos ahora ya hay dinámicas por ejemplo en el área metropolitana de Madrid que ya está por encima y eso no

Voz 0116 01:52 preocupado esos preocupado más cosas a esta hora estaba convocado una concentración frente al Ayuntamiento de Algeciras para mostrar apoyo a la familia del guardia civil que murió ayer cuando perseguía a unos narcotraficantes en esa concentración está Cándido Reguera buenos días

Voz 4 02:06 hola buenos días más de quinientas personas participan en estas horas en esta concentración silenciosa donde agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad estado de la Policía Local y de la Policía Portuaria participan junto a ciudadanos en general en esta convocatoria de la plataforma por tu seguridad de todos que aglutina a sindicatos policiales ir movimiento asociativo contra las drogas el Campo de Gibraltar Se trata de mostrar el apoyo a la familia del guardia civil fallecido el rechazo a la situación que se vive en el Campo de Gibraltar por el narcotráfico el día va a tener también una jornada de luto a lo largo

Voz 2 02:37 de hoy hiela gin tonic

Voz 4 02:40 esto está llevando a cabo diferentes actos hasta la hora a las cinco y media de la tarde en la que se va a celebrar el acto del sepelio presidido por el ministro de Interior en funciones Fernando Grande Marlaska y además

Voz 0116 02:51 es de un centenar de agentes de la Guardia Civil participan también en este momento en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes precisamente de narcotráfico una operación que se está desarrollando en Málaga en Ceuta diez Ae3 tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 3 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1463 03:09 la operación policial en la capital contra un grupo que

Voz 1434 03:11 aprovechado la celebración de la final de la Champions en Madrid para vender artículos falsos relacionados con la Liga de Campeones el centro de operaciones era un bar cercano al Bernabéu Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 03:22 buenos días operación conjunta de la Policía Nacional y también de la Policía Municipal de Madrid que han logrado intervenir más de dos mil prendas y artículos de la Champions League falsificados los seis detenidos en esta operación habían realizado un acopio de todo este material para venderlo durante las celebraciones de la final de la Copa de Europa de hecho un bar situado en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu era el centro de operaciones allí se vendían las prendas directamente a los clientes o también a personas que suelen montar puestos ambulantes una empresa de Colmenar Viejo era la encargada de adquirir los artículos a una compañía portugués

Voz 5 04:00 la especialista en la falsificación de todo tipo de artículos

Voz 1434 04:04 la línea dos de Metro funciona desde esta mañana al completo después de seis meses con el servicio interrumpido entre las estaciones de Sol y de retiro

Voz 5 04:11 la hora Díaz miembro que

Voz 6 04:13 con bastante un engorro coger tren que bajase coger un bus

Voz 1434 04:18 preapertura incluye la estación de Sevilla que estaba cerrada desde abril de dos mil dieciocho por obras de modernización en los juzgados a esta hora se celebran juicio ha de líbero la Seguridad Social les reclama más de un millón de euros por las cotizaciones sociales de sus repartidores a los que la Administración considera falsos autónomos Gonzalo Pino de UGT

Voz 7 04:34 creemos que si la sentencia desfavorable y esperamos que sea favorable con todo eso seguramente empezaremos a derribar ese muro de precariedad ese muro de trabajo e indie no es el muro de trabajo de estudio de mierda

Voz 2 04:49 veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 8 04:51 previsión anunciada máximas por encima de los treinta en toda la región

Voz 9 05:00 las ambiciones Madrid isla Cadena SER quien puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio centro de matriz es una fiesta

Voz 3 05:12 en cadena ser número uno en deporte

Voz 0116 05:17 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista el información actualizada al minuto en Cadena Ser punto

Voz 10 05:22 cadena SER

Voz 3 05:25 servicios informativos

Voz 11 05:32 ah

Voz 12 05:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 05:44 muy buenos días continua hoy por hoy es treinta y uno de mayo no no no soy Toni Garrido a pesar de que la voz del indicativo otra expectativa incumplida Illa la verdad es que ya hemos perdido la cuenta ustedes esperaban encontrar la voz profunda y la imponente presencia radiofónica de Tony y bueno pues se han encontrado conmigo digamos para vernos que confiaban con escuchar una voz de factor cincuenta y al poner la radio se han encontrado con una como mucho de factor quince hoy es el Día Internacional contra el tabaco que llega ayer se lo contábamos en este programa en un momento que según los datos estamos perdiendo todas las batallas contra la adicción a la nicotina ya saben que según la encuesta la última encuesta sobre tabaquismo los españoles fuma hemos más empezamos antes a hacerlo en un porcentaje muy alarmante afirmamos no tener conciencia sobre sus riesgos y este este es un problema de salud pública de primer orden y por eso nosotros hoy vamos a ir un pasito más lejos en nuestra campaña contra el tabaquismo pero bueno imagino que ya ya supondrán que lo hemos hecho a nuestra manera el tabaco está absolutamente integrado en nuestra cultura popular en la música por ejemplo hoy queremos hacer el ejercicio de eliminarlo de allí bueno no no se trata exactamente de eliminarlo pero Tom aquí es donde entras tú ves ese Matas suegras que Dios hola buenos días bese semanas hubiera que tienes sabes

Voz 14 07:02 no cómo usarlo hombre yo creo que todos lo sabemos e incluso yo puedes confirmar que funciona uno dos tres van bien

Voz 2 07:09 el día perfecto hemos seleccionado algunas canciones que todos conocemos en las que está presente el tabaco íbamos a sustituirlo por el Mata suegras si lo piensan no es tan distinto a un Figaro es decir cilíndrico buen implica el uso de los pulmones molesta a quienes te rodean eso es así y por supuesto no queda raro si sois de los que sólo fue fue en fiestas iba

Voz 14 07:29 con Matas suegra nadie nadie va a notar nada nada sorprendente ha preparado noto vuelva conmigo venga pues vamos con la primera propuesta

Voz 3 07:42 muy lejos es vamos con otra bien

Voz 5 07:57 es sorprendente que pueda soplar un suegras y hablar a la vez en prisión hábil muchos Burjassot Padre respiración circular no bueno como lo estoy previstas bueno está en la más complicada de todas

Voz 15 08:10 espero al hombre quien yo quiero

Voz 16 08:14 tras los Cristina si quieres ventana bueno aquí mientras mi por votando

Voz 5 08:23 bueno por cierto está nuestra parece una buena idea esto cuando lo pensamos esta mañana también estamos trabajando

Voz 2 08:28 en un dispositivo disuasorio que consistente en que suene mal Uma cada vez que habrá una una cajetilla de tabaco y casi se me olvida contarles esto una semana más el viernes esta aquí para salvarnos Tom por favor amigos hemos llegado juntos al viernes brilla el sol estamos a punto de estrenar el mes de junio pero este fin de semana podemos comprobar que a nuestras glándulas sudor y paras ya ha llegado el mes de agosto una vez más hay que celebrar que hayamos terminado la semana antes de que ella terminara con nosotros y en política además todo está por hacer así que elija usted libremente con quién quiere pactar este fin de semana con su familia con sus amigos o con su sofá que últimamente lo tiene usted un poco abandonado mañana no nos jugamos nada en la Champions y de hecho esta es una muy buena oportunidad para la viajar al Reino Unido porque teniendo en cuenta lo que he visto esta mañana viniendo a la radio hoy entrar en un pub inglés debe ser una experiencia más desoladora que abrir la nevera de millennials el noventa por ciento de los clientes de pubs ingleses están en Madrid este fin de semana yo esta mañana me he cruzado con todos en fin que es viernes y ese es el modo que tiene el calendario de decirnos

Voz 3 09:43 que aún queda esperar

Voz 2 10:24 Libia Tom yo creo que escuchamos esta canción bueno crono escuchamos esta canción prácticamente todos los viernes del año nunca te he preguntado si te gusta ya ya está bien de Batasuna andaluza junto con lo estoy logrando dominarlo bien no no lo has hecho bien todavía pero bueno te gusta Freddy Love de The Cure me gusta bastante qué sensaciones que transmite y no te te el viernes nace Amaury viernes fíjate qué qué análisis profundas extraído el de la letra bueno algo mío analista de primero es curioso porque The Cure hizo cantante Robert Smith pues tampoco no nos vamos que no di no serían el grupo al que contra daríamos para tocar en nuestra boda no son muy alegres por lo general pero es cierto que esta canción transmite una energía una energía fantástica para este prólogo de fin de semana vamos a preguntarle hoy a alguien que probablemente tenga una opinión un poquito más formada que no mano más que la tuya seguro Ricardo Vicente muy buenos días

Voz 10 11:18 bueno Pablo cómo estás muy bien

Voz 2 11:20 es una afirmación no cómo estás si es bueno

Voz 10 11:23 es lo que tú quieras pero

Voz 2 11:27 cardo voy a hacerte primero la pregunta fácil bastará con que me responde con un monosílabos te gusta Friday Love

Voz 10 11:33 eso es maravilloso desvela la parada de yo cuento

Voz 2 11:36 efectivamente bueno Ricardo Vicente Tom es músico es filósofo ha dedicado muchos años de su vida a enseñar esta materia Filosofía en un instituto de Zaragoza y ahora acaba de colaborar en un libro de texto de primero de Bachillerato encontrando puntos en común entre la filosofía entre el pensamiento filosófico y la música juntos que ayuden a los profesores explicar conceptos complejos a través de de canciones así que Richie ahora la pregunta complicada serías capaz de encontrar una vertiente filosófica un pensamiento profundo en la letra de Friday I'm in love

Voz 10 12:08 tú sabes que si no

Voz 5 12:12 ahora tienes que hacerlo esta vez no adopte el odiado

Voz 10 12:15 sólo bueno para mí es una canción que serviría perfectamente para explicar un concepto maravilloso que es la sinestesia que es la sinestesia relación esto es es como una cosa es una contradicción entre los sentidos es que cuando uno

Voz 18 12:31 mira un color le puede aparecer un olor o le puede

Voz 10 12:35 de excitar un hago con el sentido el pacto que está diciendo todo el rato en las casas en la letra de esta canción que los lunes son azules que los viernes cuando se enamora que los martes de son grises que realmente está fatal vale

Voz 5 12:55 qué diría que huele a que dirías que huele Robert buena no sólo con con el nombre de quién este

Voz 2 13:04 vamos a saludar ahora a Rosa Márquez vamos a escuchar con ella unos anuncios ir Ricardo puedes estar tranquilo no te voy a pedir que extraigan mensaje filosófico de la de la publicidad nos escuchamos ahora mismo

Voz 8 13:13 hola qué tal muy buenos días de luego si eres muy fan de los grandes musicales hay uno que no te puedes perder Billy Elliot récord de semanas como número uno de la crítica aquí elegido por los espectadores como el mejor musical en los premios Broadway Billy Elliot es un gran musical aplaudido ya por más de medio millón de espectadores Ike continúa con su gran éxito en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid con una banda sonora compuesta por el letón John un elenco de casi cien artistas entre actores músicos y técnicos nos ofrece una puesta en escena de extraordinaria complejidad que sólo podrá ser vista en Madrid en el Nuevo Teatro Alcalá no te pierdas la conmovedora historia de Billy Elliot seguro que conquistará tu corazón dentro that familia consigue ahora las mejores entradas para el musical Billy Elliot en los centros comerciales de El Corte Inglés y también en El Corte Inglés punto es barra entradas nada más feliz fin de atados hasta el lunes

Voz 20 14:20 recta con hoy por hoy a través de nuestro país

Voz 5 14:24 dura automático

Voz 3 14:26 el noventa y uno cinco veintidós seis sesenta y cuéntanos lo que quieras el ruido

Voz 1463 14:52 las ocho las siete en Canarias

Voz 3 14:54 enciende la radio Hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 21 15:01 a todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero

Voz 22 15:03 Sergio qué tal estás bien tras rodilla estado mal pero la muñequitas no la pierde se cuando te pones enchufar triples Madrid Daimiel muchas mandarinas que siga que tampoco total muy rica Marta sino me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 16 15:20 sí se puede decir nunca no abandonó el Real Madrid mantiene la mirada

Voz 23 15:25 esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Orain

Voz 5 15:29 no no esto no no no

Voz 16 15:31 pero Yago de Vega también en El Larguero junto es Cadena SER

Voz 25 15:41 sí pero mira te llamo de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas eh que emisora de

Voz 5 15:47 adiós escucha usted la Cadena Ser

Voz 26 15:50 no ser muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me ha de dar una respuesta de señora no pero yo tengo que rellenar la casilla

Voz 27 16:01 ha adherido mente cuadriculada

Voz 28 16:04 el corazón tiene el corazón tiene razón

Voz 27 16:06 es que estoy muy

Voz 5 16:11 por qué te gusta no te gusta

Voz 29 16:24 en medio cumplimos veinte años y lo celebramos con veinte ofertas históricas como este Samsung a cincuenta

Voz 30 16:30 doscientos noventa y cinco euros esta escapada V8 por doscientos noventa y nueve euros este aire acondicionado el G de tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros ir más ofertas únicas metió mar punto es en nuestro veinte aniversario Mike Tévez llevar

Voz 23 16:45 tras la creación del último smartphone con pantalla líquida ultra X ideal Watch Font Pixel Five Plus Renfe presenta un teléfono de última generación

Voz 21 16:56 apunta novecientos doce trescientos veinte trescientos veinte compran sus billetes por teléfono sólo tienes que llamar validar tu tarjeta disfrutar de tu viaje compra hasta el nueve de junio y consigue un treinta por ciento de descuento en tu próxima compra viaja en una llamada Renfe empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 6 17:21 en la Cadena Ser

Voz 32 17:26 hoy por hoy con Pablo González batir

Voz 5 17:28 estás

Voz 2 17:40 desde el inicio de los tiempos el ser humano ha tratado de explicar el mundo que les rodea de gobernar sus fuerzas el pensamiento ha evolucionado gracias a sabios pensadores que han buscado sin descanso respuestas a las grandes preguntas luego llegaron los años ochenta y con ellos Siniestro Total hongos ni ni el resto de la historia ya ya sé lo saben básicamente lo cierto es que la música como la filosofía nos ayuda a explicarnos el mundo si hasta ahora esto era básicamente una sospecha ampliamente extendida Ricardo Vicente músico y profesor de Filosofía lo ha confirmado con un libro de texto para alumnos de primero de Bachillerato editado por Mc Graw Hill en el que se sirve de canciones de canciones además de nuestro pop para explicar y afianzar complejos conceptos filosóficos Ricardo está de siniestro no la no las metió en el

Voz 10 18:38 pero no no pero puede que haya más libros esa que me vas dando citas puedan

Voz 5 18:42 la segunda parte

Voz 10 18:43 hay hay segundo Bachillerato y cuarto juega currículum desde

Voz 2 18:50 pues tengo alguna propuesta irán al final de la entrevista

Voz 5 18:54 bueno como les contaba antes

Voz 2 18:55 Ricardo Vicente es músico es posible que le hayan escuchado a ustedes como como miembro de bandas como tachen como como la Costa Brava también junto a Francisco Nixon o desde hace unos años en solitario pero además Ricardo es filósofo y durante mucho tiempo ha ejercido como profesor de Filosofía en un instituto en Zaragoza irrigar yo me pregunto si tuya como profesor utilizaban la música hindús clase si eras un defensor de la teoría de que la filosofía con música entra

Voz 10 19:19 pues sí lo que pasa es que tenía que primero enseñarles las canciones y la filosofía entonces lo ideal es tener un formato en el que ya más de lo que ya esté todo todo inmerso porque le un buen libro de texto tiene que hacer buena donó al profesor con lo cual la que ya tengan todos los es bueno en el trabajo

Voz 2 19:40 ha asumido ese reto que sintetizar ideas filosóficas en canciones y tratar de hacer buenos a los alumnos que tengan este libro de texto para el año que viene siendo que es un libro que ya se va a empezar a utilizar el próximo curso

Voz 10 19:50 las estás esa oferta los libros de texto en estos meses pues el se distribuyen por departamentos y es ahora pues en en mayo el cuando se eligen para el año siguiente estaba estará está al año que viene el disponible y bueno ya sabe la idea pero es un libro de texto en el que tienen acceso a con un código QR a las resacas muy accesible para que con los móviles lamenta o dispositivos que tengan en en la sala pues tengan acceso directo que sea intuitivo y no sea un rollo tener que hacer los deberes de una manera tradicional que es lo que estamos evitando

Voz 2 20:26 Ricardo ya sé que esto nos va a sacar un poco del tema pero no puedo dejar de preguntarte

Voz 5 20:30 tú sabes que mote tenías en clase en el instituto y a partir de de la entrevista te voy a llamar por ese mote yo yo ya lo sé lo sé que muchos años te da cuenta Toni de Cuéntame quién tiene fans ya saliese en cuenta pero quién te iba a decir que acabaría saliendo los libros de texto esto es como para contárselo a tu madre mamá salvo en los libros de texto

Voz 10 20:56 sí es algo no solo salgo yo sino que salen sale hecho que salga gente que no se suponía que iba a salir de texto pero músico músicos y músicas que trabajan durante durante toda su vida pensando que tampoco iba no salieron libro esto es lo maravilloso y mi madre yo creo que tiene que estar

Voz 5 21:16 ahora escucha

Voz 2 21:16 hemos algunos ejemplos de eso pero me gustaría contar que la historia esta historia que ya es bonita de por sí lo es aún más porque esta esta sección de los libros de texto de filosofía de primero de Bachillerato nace en un programa de radio nace como sección de Radio en el programa Hoy empieza todo el en Radio tres de Mi querido Ángel Carmona como llega una sección de radio a transformarse en las páginas de un libro

Voz 10 21:37 pues porque la radio la escucha a la gente esa es una de las cosas que mejor nos damos cuenta de la radio bueno pues Paloma que es la editora de Macron pues que el afán de lo que hacíamos ahí me dijo yo creo que podrías plantearte plantearme con podríamos articular esto de una manera formal

Voz 20 21:59 burocráticas para no para entonces

Voz 10 22:01 digo bueno pues hemos ido desarrollando la idea hemos aprendido con ello la verdad que estamos muy contentos pues fue escuchando desde

Voz 2 22:11 pues piensa Ricardo que ahora estamos hablando de este libro de texto en la radio programa igual lo está escuchando un director de cine

Voz 10 22:17 por la próxima en la película da muy evidente

Voz 5 22:20 todo muy bien

Voz 2 22:22 en cualquier caso Ricardo no es lo mismo hacer ejercicio en una sección radiofónica semanal con el carácter efímero que diría que tiene la radio digamos pero digo que no es igual que que escribirlo no que que queden un libro de texto que no sólo perdura en el tiempo sino que es posible que miles de alumnos se tengan que examinar de él no ático con cómo te has enfrentado digamos a este acto

Voz 5 22:41 tras la transformación de la radio al

Voz 2 22:43 lenguaje escrito pues una de las primeras cosas que yo

Voz 10 22:46 sí yo soy muy muy si sigo también yo yo una cosa y otra lo primero que me estaba me está resultando va la radio hacer un programa lo tiene ya asumido Pereira de la radio con tu libro de texto te hace pensar que tienes quince años si te van a examinar sobre un libro de texto que es absoluta locura tengo miedo tengo mi día la radio que no tenía antes pero bueno me lo me lo planteo así me lo ha planteado como una experiencia eh pues como que las cosas que uno va va pensando se convierten en realidad y eso es lo mejor que existe en esto

Voz 2 23:21 bueno Ricardo lo que está claro es que tú no has hecho esto para hacerte rico es decir a su filosofía y música que son las tiene desde las dramaturgas más de no estar más olvidadas por todos los planes de estudio sucesivos en este país no se de acusar de interesado en este caso

Voz 10 23:35 que pese reúne que sí es verdad no no no pero hay pero hay una oportunidad en lo minoritario es la que seguido yo todavía claro yo no yo no quería ser profe del mayoritario quería ser un procede lo minoritario porque además mono

Voz 16 23:50 más claro habrá que en Liga

Voz 2 23:52 habrá quien diga Ricardo tiene cosas de bombero pero es que eso le viene de Pepa Bueno vamos a poner algunos ejemplos porque tú has analizado nueve canciones de la música popular española además muy reciente a través de la óptica de los de la filosofía y además hay que decir a tu favor una cosa más que has tenido la elegancia no seleccionar ninguna canción tuya

Voz 5 24:10 es que esto es eso sería el diván del psicoanalista claro si cita o como Diego Maradona que habla en tercera persona y Fernando

Voz 2 24:20 eso también lo las canciones a ti te sirven para ilustrar conceptos filosóficos concretos por ejemplo para hablar del origen y la necesidad del saber filosófico que es un capítulo del libro tú eliges una cita maravillosa de Kaymer que dice la verdadera función social de la filosofía reside en la crítica de lo establecido en impedir que los hombre Se abandonen a las ideas y formas de conducta que la sociedad les dicta y para ilustrarlo propones esta maravilla de canción

Voz 34 24:53 ya

Voz 2 24:58 para hablar de metafísica que aparentemente no no es una es una tarea fácil no es fácil encontrar canciones que que ilustra en concepto como la como la metafísica tu utiliza es un texto de cara el jazz a Dorian

Voz 35 25:11 ella no piensas

Voz 2 25:20 para hablar de política de nuestra necesidad de vivir en sociedad citas a Hannah Arendt a Iván Ferreiro o Amaro Ferreiro su hermano en Tourné

Voz 36 25:30 comida que no me equivoqué y abrí

Voz 2 25:39 la idea Richi sexta que los alumnos escuchan la canción tules propones pues unas preguntas que les debe de que ellos deben de responder después de escuchar con atención y tratar de analizar tanto el texto como la letra de la canción

Voz 10 25:51 exacto es que es que no sirve de nada aprender cosas sino crees que cuando las cuentas va a ser una novedad enseñan Aristóteles o te enseñan el acreditó la razón pura sabes que vas a volver a casa y vamos a no de tu padre lo podría hacer pasaba la lección sólo tiene sentido si tú dices yo creo que la interpretación en esto que se podría semejar a esto otro y el que una canción un texto eso es traer una novedad y eso sólo lo tuyo son eso no no lo puedes buscar tú no crees Ricardo

Voz 2 26:24 que muchas ideas filosóficas habrían perdurado mucho mejor si los pensadores en lugar de escribirlas las hubiera encantado

Voz 10 26:30 yo creo que sí de hecho las que más más tan ricamente vienen son las que vienen de muy muy antiguo que eran canciones au palabras cortas o pensamientos cortos que se han ido repitiendo son el conócete a ti mismo o el o la o los o los tótems de la de la filosofía son canciones son hits de estrofas que se repiten van pasando de

Voz 5 26:52 ha oído Tom no hay grandes verdades yo creo que cuando se va a notar que has triunfado tú es cuando los chavales llevan camisetas Séneca a conciertos de Sidi sí o sí yo creo que esto ya es una perfecta pero estoy de acuerdo contigo en tantas canciones muy cool mi favorito por supuesto en fin

Voz 37 27:11 lo que es de Jonas I el de bafles miembros dice en el fondo sólo hay dos cosas importantes en en esta vida pero ahora mismo no me acuerdo cuáles son

Voz 5 27:23 es muy completa mucho mensaje

Voz 10 27:26 es como la felicidad de nicho de la vaca que la vaca están feliz porque se acaba de acordar de una cosa el siguiente segundo El olvido es salvar la salud mental exacto

Voz 2 27:40 Ricardo vamos con las ideas para el segundo volumen de este libro porque yo sólo le veo un problema el hecho de que hayas hecho libro de texto con canciones y filosofía y es que el libro ya es para el curso que viene con lo cual tenemos todo un verano que ya es tiempo perdido cuando se trata de aprender filosofía es mejor no perder el tiempo así que tenemos que hacer meretriz a proponer que elaboramos juntos algo parecido a un cuadernillo de vacaciones Balah no es el volumen dos pero es el Cuaderno de Vacaciones el Bayern de vacaciones filosófico musical es decir vamos a intentar encontrar teorías de grandes pensadores en las canciones que vamos a escuchar queramos o no este verano en las verbenas vale

Voz 10 28:12 ostras no te preocupes

Voz 5 28:14 porque lo voy a hacer yo ya sé que me conoce entonces que las verbenas son para Sofía ya verás que hemos encontrado algunos ejemplos Vivir así es morir de amor estoy harto de rodar como lo que es esto Richi sino el mito del eterno retorno exacto

Voz 10 28:39 te iba a decir es que Tullio hayamos estado juntas muchas

Voz 5 28:42 el pleno mira tengo otra para la mística de los números de los Pitt agónicos

Voz 3 28:47 no

Voz 5 28:52 quién le iba a decir al Puma quedado aparecer aquí en buenos el relativismo por ejemplo ese esa idea filosófica que propone que la validez de un punto de vista

Voz 2 29:00 está condicionada por los marcos de referencia pues tengo está

Voz 5 29:07 bueno bueno ha habido aquí tiene la peor de todas vale el movimiento constante vale el movimiento defendido por Heráclito ese río que está que no para de moverse el río en el que es imposible bañarse dos veces

Voz 3 29:27 pero es lo mejor y lo buenísima idea pero

Voz 2 29:32 mira yo una materia esta esta no cuesta más una teoría muy compleja esta vez no es tanto de la filosofía como de la física que es la paradoja del gato es Reding Gert sabes sabeis S

Voz 5 29:40 dato que puede estar vivo y muerto al mismo al mismo tiempo ya te la sabes no Richie no

Voz 10 29:44 es que dé cuenta la cuenta

Voz 5 29:47 ah y luego Ricardo no estás de acuerdo pero para todas

Voz 2 29:57 Asturias pesimista Schopenhauer tenemos la discografía Alex Ubago al completo ahí puede ser así que pagar

Voz 5 30:03 ahí bueno qué tal qué tal lo ves para el torneo vacaciones sido que ya ha hecho sirva que tenemos que poner la cara de cada artista con puntos y las tienen que sabes quiénes somos

Voz 2 30:15 cosa que quiero que sepan Ricardo además es ser filósofo de escribir libros de texto y de tener una paciencia infinita al pero es músico tiene un nuevo disco un disco que se llama a lo mejor yo te gusto que propone Tom una idea que se que te va a resultar interesante que es que es mucho más importante apostar por la biografía que por la carrera que es mucho más importante invertir esfuerzos en tener una biografía bonita que en tener una carrera que quede fantásticamente bien

Voz 5 30:45 los currículo carreras para mi cara es para coches y caballos sabes lo demás son trabajos retos personales para cumplir

Voz 2 30:53 Ricardo pues contarnos de de este de este disco aparte de que lo vas a presentar el día siete de junio aquí en Madrid aparte de eso

Voz 10 31:03 en la comunicación pensaba que no iba a poder anunciar mis cosas más no es bueno pues que es un disco que evidentemente trabaja sobre esa idea que me tiene ya sabes que yo siempre pienso en una idea no la suelto hasta que no es un disco y esta idea es una cosa fundamental en en en cuando a uno se pone a trabajar y se da cuenta que yo veinte años haciendo discos y que muchas veces ha pensado que era una buena idea seguir un consejo observar una línea porque era bueno para la carrera y al final las carreras siempre se pierden pero la vie la vida llega hasta el final de la vida y eso es lo que yo quiero trabajar sobre sobre estos estos temas y lo todas las canciones son biografías de personas importantes para mí en la cultura mayoritariamente en Latinoamérica que no es un disco

Voz 5 31:53 latino e y aunque Ricardo le cueste no les gusta mucho reconocerlo Ricardo

Voz 2 31:57 de filosofía hasta en las letras de sus de sus canciones de hecho Ricardo creo que lo próximo tiene que ser un libro de filosofía con letras de bolero

Voz 3 32:09 las mejores letras están en tu sentimiento

Voz 2 32:16 si les interesa el Ricardo Vicente filósofo les aconsejo que asomen también al Ricardo músico el próximo día siete de junio tienen ustedes una oportunidad hacerlo en el Café Berlín de Madrid Ricardo muchísimas gracias

Voz 3 32:26 espero verte antes o después del concierto y muchísimas gracias a todos vosotros por la oportunidad de demostrar este libro de texto no puedo confirmar mi presencia Ricardo porque solo

Voz 2 32:40 sé que no sé nada

Voz 3 32:43 un abrazo

Voz 8 32:55 con un con Pablo González Batista infancia son recuerdos de un patio de Sevilla

Voz 5 33:03 hola buenas tardes buenas tardes

Voz 38 33:05 en escuche especial multitudinario con gente que viene absolutamente todas partes ya está Bustos dos muchísimas gracias a Marte La Ventana de verdad

Voz 10 33:15 ya todas las tardes de Cuatro

Voz 18 33:17 va ocho de la tarde hora menos en Canarias con Carles Francino

Voz 8 33:22 ahí desnudo como los hijos de la mar

Voz 39 33:31 el día hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales Babysitter arroba hoy

Voz 3 33:38 soy bien facebook Hoy por hoy

Voz 40 33:44 una Nations picores

Voz 6 33:51 temblando tienen Caiwza

Voz 3 34:03 pero catorce vive de vivir la vida en la actualidad al último viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 41 34:16 Marcos que también en Cadena Ser punto com

Voz 42 34:24 no no no no son sólo tres letras zulú es una obsesión doctor yo veo

Voz 43 34:29 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido

Voz 10 34:33 vuelve a sonar ese dichoso Pitis

Voz 43 34:34 todo lo oigo otra vez el dice usted que sobre todo lo pasa

Voz 3 34:38 los fines de semana y si los fines de semana

Voz 23 34:40 esta todas horas y sábados y domingos india

Voz 18 34:43 tanto toda la noche hasta la una y media de la madrugada

Voz 3 34:47 no se preocupe mire se va a tomar ustedes de L S M son píldora

Voz 43 34:52 altas de Luis Suárez Lilia Montés pero

Voz 3 34:55 usted pies y cuántas son el Morse contra posibles

Voz 43 34:57 con ninguno porque escuchará a Don

Voz 23 35:01 la anulando ese canto de es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues es usted

Voz 18 35:07 es un rollo es decir que vamos que no sé es lo más bonito que hay en este mundo

Voz 44 35:13 volviendo a lo que no esto no

Voz 3 35:18 el Deportivo de Dani Garrido Cadena SER

Voz 16 35:25 con las

Voz 42 35:28 en lo que pase

Voz 29 35:37 mira dado tirón es que los músculos necesitan calor Intur sin tirones radios a Lille crema anti inflamatoria con efecto calor radios a radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte a farmacéutico

Voz 45 35:51 porque porque por ayudarla bueno ya que quiere

Voz 1463 35:54 alarme una alarma ha sufrido algún robo

Voz 45 35:57 no nosotros no dentro del chalet

Voz 8 35:59 todo y no tenía alarma hice han entrado en el suyo podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro que es igual

Voz 3 36:05 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan INEN Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 46 36:15 con las soluciones paga menos de Carrefour tienes un tres por dos en más de cinco mil productos hasta el once de junio como en el atún el aceite de oliva Carrefour paquete ocho es decir pagas dos IT llevas tres

Voz 3 36:26 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 2 36:32 ya hemos dicho alguna vez en este programa que últimamente se están cumpliendo veinte años de todo también de esta escena viven en Notting Hill entonces mundo te conoce a veces nos recuerda

Voz 8 36:47 ante la fama que su pedante

Voz 16 37:02 sólo soy un éxito

Voz 5 37:03 por delante

Voz 2 37:04 el chico pidiendo que la que dile a Robert se declaraba así a Hugh Grant que siempre habla igual por lo menos en Pradejón en las películas al final de Notting Hill que si esto es un spoiler pero han pasado más de veinte años es una comedia romántica y todo el mundo sabe que la comedias románticas terminan bien por si todo esto fuera poco estoy al lado de la reina del spoiler de Pepa Blanes así que ahí tienen ustedes tres circunstancias atenuantes Pepa Blanes jefa de Cultura de la Cadena Ser muy buenos días

Voz 1463 37:29 hola buenos días pensé la reina de la comedia

Voz 5 37:32 dime si desde el spoiler

Voz 1463 37:35 me gusta empezar mal solamente una

Voz 2 37:37 esas dos afirmaciones está demostrada ya es la del spoiler Notting Hill ha sido hoy de hecho es una de las comedias románticas de toda una generación de hecho es de más de una generación porque aunque pasen más de veinte años las comedias románticas no envejecen la comer romántica es el género eterno que se lo digan a Telecinco con Pretty Woman de bueno y además la industria del cine sabe bien que las comedias románticas funcionan comercialmente y por eso pues va estrenando constantemente nuevas comedias que yo Pepa no sé qué piensas tu pero yo creo que siempre es una hay una comedia le van cambiando el título buenas y un poquito el reparto hila estrenan otra vez pero bueno pero

Voz 1463 38:11 no puedes decir eso osa nada de eso hay infinidad es un género que siempre es verdad yo reconozco que hay una parte de Guill tiple de placer culpable Ike pues es verdad que hará en los tiempos del mi tú del feminismo hay muchas cosas que no pasarían el filtro actual yo ahí te doy la razón pero hombre con la variedad Yo te traigo aquí una variedad para que tu disfrutes eh bueno pues además te digo una cosa es que cada una de estas películas nos ha enseñado algo para bien para mal

Voz 5 38:38 ya claro es que tú estás acostumbrada a escribir y hablar sobre fin

Voz 2 38:41 a extraer teorías yo era dirás que las películas románticas son pues un profundo análisis sociológico en el que vernos reflejados que tomo que todos somos un poco Julia Roberts en cualquiera de sus setecientas románticas es que usted como yo prefiero yo le Roberts tú puedes elegir con quién

Voz 1463 38:57 casi yo también eh es decir bueno sí es verdad que Julia Roberts es la figura de la comedia romántica bueno al menos durante un tiempo porque luego la actriz y la verdad es que hizo películas muy interesantes como durmiendo con su enemigo Erin Brockovich y el año pasado la vimos en la serie Hong comen con un regreso maravilloso pero ella es sin duda Pretty Woman

Voz 5 39:21 Román que da igual cuando digamos esto prevalentes está emitiendo en algún canal ahora mismo no extrae la primera característica

Voz 2 39:28 el de toda comedia romántica que es la presencia de él

Voz 5 39:30 Galán hundan al que es Richard cuando dice cosas románticas China así un poco los ojitos o dos si es Gibrán va por el parque pegándole patadas

Voz 1463 39:41 es un galán es impresionante pero sabes que se pone

Voz 2 39:43 esta escena que se ponen la chaqueta al hombro que sea muy bien y camina por un parque pegándole patadas a las hojas mirando hacia hacia abajo

Voz 1463 39:49 hay dos prototipos es decir si el galanes es el el tipo que lleva la iniciativa decide cómo se tienen que vestir la mujer le abre la puerta del coche paga el Hotel Pazo de lujo esto es una constante en las comedias románticas sobre todo de los ochenta noventa no quizá más acorde con los tiempos y más en esta historia en Pretty Woman que tiene un puntito clasista lo reconozco como sabéis es la historia de una prostituta que salvada gracias a un guapo millonario el hacinados el Kenner todo muy moderado

Voz 18 40:23 pues porque este hotel no es de esos sitios que alquilan

Voz 10 40:26 citaciones por horas

Voz 1463 40:29 bueno pues lote lazo eh el galanes el príncipe azul de Disney a nada más y nada menos

Voz 5 40:34 probablemente no basado en hechos reales

Voz 1463 40:39 se está rescatando a la princesa de su castillo aquí es esta prostituta y bueno fijaos que la actriz Daryl Hannah en un momento de empoderamiento rechazó el papel de Julia Roberts porque lo consideraba degradante para el género femenino pero bueno es verdad que el éxito de esta fórmula del galán eh pues hace que que se haya seguido

Voz 47 40:58 la poniendo un poquito en otras comedias

Voz 1463 41:01 esta película como dice Pablo separar la una y otra vez en la tele

Voz 2 41:05 excesivo en la comedia romántica es un género que tiene que viene pues con el con el origen del cine probablemente pero sus años dorados sin duda fueron los años noventa con Llúria revés de la que ya hemos hablado a la a la cabeza que nos pasó Pepa en los años noventa que teníamos falta de azúcar hipoglucemia sería que la industria del cine a inocular sede de comedia Roma

Voz 1463 41:25 pues yo tengo una teoría porque también fue el momento de bueno quizá un poquito más tarde de la exclusión de Sexo en Nueva York no del consumo quizá no estábamos en crisis económica consumir era bueno no esta idea de los neocons estaba entonces yo creo que esas comedias románticas al fin de al cabo siempre tienen pues aparte de clases de casoplón es de viaje Hess de pedazo de boda o ríos que no se puede permitir todo el mundo no esa pareja moderna que consume que compra que es super guay por ejemplo la boda de mi mejor amigo Cuatro bodas y un funeral mejor imposible Tienes un email en todas estas también encontramos ese ese dinerito no podíamos decir quizá eh los nombres no sean pobres los pobres tres Senna buenas por no pueden ir a restaurantes de McDonald's bueno ves el nos centramos en los noventa porque eh bueno justo un año antes estrenaba Cuando Harry encontró a Sally

Voz 48 42:14 quiero cuando tienes frío estando aventura equipo cuando tardas una hora para pedir un bocadillo pavor que siente por más y cuando me como si estuviera no te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume y quiero que seas la última persona con la que hable antes de dormirme por una noche

Voz 5 42:32 pues seguimos en Whatsapp estas

Voz 1463 42:36 bueno pues lo menos ya no las decimos en peligro no les basta por lo menos bueno mira con qué película romántica salimos de esa década dorada Algo pasa con Mary

Voz 8 42:46 es lo que tenemos aquí que quiere decir cómo me refiero a que sí

Voz 18 42:58 pues no lo sé me para mitigar la crisis

Voz 5 43:01 porque cuando apenas encontró a que no hubiera puesto la escena que yo esperaba que pusiera pero de esta puesto la aquellos pero bueno pues era saber que bueno con pensamos ir desde desde algo para comer

Voz 1463 43:09 me ha hecho una mano le queda fuera Pinilla

Voz 5 43:11 mira cómo cómo te balones fuera como aprendió bueno desde entonces una tras otra las comedias románticas cuentan siempre lo mismo siempre funcionan ese es el gran misterio

Voz 1463 43:19 eh nos cuentan bueno vamos a ver no si no obedecía te doy la razón como a lo vamos los convenciendo pero como no haber no cuentan lo mismo osea es verdad que el amor por encima de todo ya estas cosas pero cada una tiene sus variables o quizás y cuentan siempre lo mismo hicieron reconfortan no la audiencia a lo mejor esta subir tú Pablo te a hacer aquí un dilema filosófico eh por qué que tú empiezas sabiendo cómo va a acabar una comedia romántica no sabes que se van a casar que a comer perdices que todo va a acabar bien no hay grandes sorpresas así aseguras el resultado de una audiencia que luego no te dice devuelven me la entrada en esto no es para lo que yo he pagado no pero siempre hay ese sube y baja de emociones esas risas esos lloros eh bueno es como es como cuando vas a un buen restaurante tú sabes que siempre va a estar bien no es sino pues mal

Voz 5 44:03 bueno sí funcionó Titanic cuando todos sabíamos cómo acabar poniendo nombres Moro

Voz 1463 44:07 el tiburón pero imagínate de Giulia Robert pasamos a la siguiente novia de América porque creo que se más que Pretty Woman hay alguien que está más omnipresente en la televisión es Jennifer Aniston

Voz 49 44:20 ah

Voz 8 44:24 venir aquí

Voz 3 44:27 les presento al entorno también es obligatorio

Voz 1463 44:33 bueno hemos contado hasta dieciséis comedias con Jennifer Aniston todas con ese esquema clásico una rubia guapa encantadora problemas emocionales su momentito de gags de humor y un final feliz está que escuchábamos ex novio de alquiler

Voz 5 44:45 luego están los títulos de las comedias románticas porque no se no hace falta leer la sinopsis de por detrás del del DVD porque ya los títulos son un spoiler en sí mismo que que puede pasar por ejemplo en Cómo perder a un chico en diez días que puede ocurrir en esa otra mano o Novia a la fuga

Voz 1463 45:01 las Bolado recurrirá cómo terminará el pelo

Voz 5 45:05 la magia también porque

Voz 1463 45:06 muchas veces te rompe el corazón para una película llevarte un batacazo no pues estos claro es tener a la audiencia darle lo que quiere Saëns como la cocina vuelva al esquema bueno eso sí que es verdad que responde más al esquema de los noventa que decíamos antes pero que después con el cambio de mentalidad del cambio de contexto en las comedias románticas también se han modernizado se echó un poco más hipster se han adaptado a los tiempos por ejemplo la comedia hipster por excelencia quinientos días juntos que muchos la ponen incluso como ejemplo positivo de género

Voz 3 45:35 de decir

Voz 8 45:38 ella bailando bueno pero estaba en tu vida porque baila este conmigo la comedia romántica un género capaz de enamorar

Voz 2 45:47 incluso Tom lo voy a decir yo Portillo Atom calen Tom cuál es tu comedia romántica favorita tiburón la y que para mí yo creo que es no tiene

Voz 5 46:00 Gil en Navidad se Amin

Voz 1463 46:03 también Annie Hall

Voz 5 46:04 bueno claro esa es la fácil que queda guay cuando era jefa de Cultura

Voz 3 46:12 que pues hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 8 46:25 tenemos un problema mejor anula es lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee vamos a dejarlo así pero eso tiene solución está muy cerca

Voz 3 46:33 en vigor tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentre la solución que necesitas

Voz 8 46:39 Contraloría carpintería jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 39 46:51 sigue a Hoy por hoy en Cadena Ser punto com fiel las redes sociales veinticinco arroba hoy foros

Voz 50 46:58 hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 21 47:06 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 51 47:11 entonces llegó el día en que se pasó a visitar al heteros

Voz 52 47:17 fue una mujer de mayo justo antes te quiero oscurecida vivía en alguna manzana de distancia en la calle en la parte más antiguo de la ciudad con Olmos Bezos que crecían a lo largo del Gordillo de jardines verdes que se extendían desde acera hasta Alaska

Voz 53 47:37 los plata Twente ya había hecho Calahorra pero al anochecer a Millar refrescante así

Voz 51 47:46 recorrió la acera bajo los árboles degeneró en que la casa

Voz 52 47:50 en cuanto

Voz 51 47:53 yo a la fuerza a dile preguntó

Voz 52 47:55 puedo entrar a hablar de una cosa contigo

Voz 51 48:02 te traigo algo de beber un té no gracias puede que no me quede tiempo suficiente para beber pero alguien miró a su alrededor bonitas casar Payán siempre tenía la casa bonita yo lo he intentado que bonita hacía años que no entraba por las ventanas os jardín lateral donde caía la noche ya la cocina donde una luz brillaba sobre la pila y las primeras todo estaba limpio y ordenado Luis Augusto era una mujer atractiva siempre se lo había par

Voz 54 48:39 ha sido dijo Benjamin detenido el pelo moreno pero ahora era blanco todavía conservaba la figura aunque luego rellenar la escalera te preguntas qué hago aquí dijo ella bueno

Voz 51 48:55 yo creo que hayas venido a decírmelo bonita que estaba a casa

Voz 5 48:59 nosotros en la noche

Voz 55 49:01 Ken Jarosik dos mil dieciséis Cabré

Voz 3 49:04 desde el plan de escucha David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 36 49:17 sí

Voz 23 49:19 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humorista

Voz 3 49:23 ahora de lunes a sábado un nuevo pro

Voz 23 49:25 dama de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tan

Voz 3 49:29 de resto micrófonos

Voz 5 49:33 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un hombre de teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 23 49:41 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena Ser

Voz 21 49:48 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 18 49:56 irnos de viaje

Voz 21 49:58 o bien que se está en casa olvídate yo me quedo aquí en mi silloncito y con la película de después de comer que es suficientes viajes hago yo del sofá en la cama de la al

Voz 56 50:06 no a tiro que que vendría bien es un buen encuentro del bienestar Laser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del veintiuno al veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera Acciona el encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa te en cadenaser punto com quién encuentros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 23 50:52 el equipo todas mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros junto es o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 42 51:05 pero hacemos que las cosas sucedan

Voz 32 51:09 hoy por hoy con Pablo Gómez

Voz 3 51:11 el Baptista