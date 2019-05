Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1709 00:00 son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad llega a esta hora con Antonio Martín

Voz 1 00:06 qué tal buenos días son trabajador ha muerto y otro está en estado crítico a consecuencia de una fuga de amoniaco en una fábrica de La Pobla de mal fomente la provincia de Tarragona amplía Eva Hidalgo

Voz 2 00:16 los hechos han sucedido a primera hora de la mañana en la empresa carbura metálicos donde ha habido una explosión

Voz 3 00:21 la de una fuga de amoníaco uno de los trabajos

Voz 2 00:23 por este heridos ha perdido la vida poco después mientras que el otro está crítico Protección Civil que ha activado el plan para emergencias químicas indica que no hay riesgo para la población fuera de las instalaciones afectadas situadas en el polígono químico norte de Tarragona en la localidad de La Pobla de Mazinger en las muestras de aire tomadas tampoco hay presencia de amoníaco las indicaciones oficiales son evitar acercarse a la zona y que no hace falta en cerrarse en casa ni en Tarragona ni en municipios cercanos

Voz 0228 00:54 y a esta hora está a punto de empezar si no lo ha hecho ya el juicio contra la empresa de reparto de comida deliberó por las condiciones laborales de sus trabajadores según la inspección de trabajo son utilizados de manera precaria como falsos autónomos en el juzgado de lo social de Madrid está Sara selva buenos días

Voz 4 01:12 qué tal Antonio buenos días el juicio va con mucho retraso está a punto de empezar a pesar de que está previsto que empezará a las nueve los representantes de los trabajadores esperan que se les reconozca como falsos autónomos hice acaba así con la precariedad que sufren Gonzalo Pino UGT

Voz 5 01:23 creemos que si la sentencia desfavorable y esperamos que sea favorable con todo esto seguramente empezaremos a derribar ese muro de precariedad el muro de trabajo e indie no es el muro de trabajo de es de mierda

Voz 3 01:38 juicio clave el más grande que se ha celebrado hasta ahora

Voz 4 01:41 citados más de quinientos Riders que es como se conoce a los repartidores en juego están sus condiciones laborales y los tribunales dan la razón a la Inspección de Trabajo la empresa podría verse obligada a contratarles como trabajadores por cuenta ajena los sindicatos esperan además que este juicio sirva de precedente para los procesos que están por venir contra otras empresas parecidas como globo

Voz 0228 01:58 miles de aficionados ingleses están llegando ya a Madrid para asistir a la final de la Champions que va a enfrentar mañana al Liverpool y al Tottenham en la capital la policía ha informado además de que ha desarticulado un grupo que ha aprovechado la cita para vender miles de artículo

Voz 1709 02:11 los falsos relacionados con la Champions League irradia Madrid

Voz 0228 02:13 Alfonso Ojea

Voz 0089 02:14 seis detenidos por venta de falsificaciones en definitiva por un delito contra la propiedad industrial al ofrecer artículos de la Champion League copiados y sin sello de autenticidad la operación ha sido desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de

Voz 3 02:30 pero las investigaciones han llevado a los agentes

Voz 0089 02:33 hasta un bar cercano al estadio Santiago Bernabéu de la capital donde estas prendas falsificadas se ofrecían a los clientes del establecimiento pero también a los vendedores ambulantes

Voz 3 02:43 que sitúan sus puestos en los alrededores

Voz 0089 02:46 es de los estadios de fútbol se han incautado más de dos mil prendas que proceden de una empresa textil portuguesa especializada en copias falsas

Voz 0228 02:55 once y tres diez y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 6 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1434 03:04 la reina Letizia inaugura hasta ahora la edición número setenta y ocho de la Feria del Libro de Madrid se esperan más de dos millones de visitas hasta el dieciséis de junio

Voz 1508 03:12 el retiro Enrique García buenos días buenos días

Voz 7 03:15 es la dirección está convencida de que aumentarán los visitantes porque el buen tiempo sí acompañará durante toda la edición el año pasado se retrasó su inicio por la lluvia que se mantuvo durante toda la feria y que contribuyó según la dirección a que las ventas cayeran en un siete por ciento en unos minutos será la Reina quien inaugure la feria lo hará acompañada por la alcaldesa Manuela Carmena impone el presidente Pedro Rollán una feria con

Voz 8 03:38 trescientas sesenta y un casetas ICO la República Dominicana como país invitado Pedro Ruiz

Voz 1434 03:44 sí han que esta mañana también ha hablado de pactos el presidente en funciones sitúa ahora la clave de las negociaciones para formar gobierno en Madrid en la necesidad de que haya entendimiento entre Ciudadanos y Vox y advierte a la formación de Albert Rivera de que sus votantes no entenderán que frene la entrada de la derecha en los gobiernos madrileños y Ciudadanos

Voz 9 04:01 quiero hacérsela haraquiri está

Voz 6 04:03 en su legítima aspiración

Voz 10 04:07 yo creo en este sentido

Voz 6 04:08 que los votantes de Ciudadanos no entenderían que él contribuya a facilitar un gobierno de izquierdas yo creo que eso no va a ocurrir hoy la pelota está realmente en la falta de entendimiento que se produce entre Ciudadanos Vox Ciudadanos

Voz 1434 04:25 en Pinto la niña que resultó herida tras golpearse en la cabeza por participar en el conocido como juego de la muerte está bien en su casa recuperándose de las heridas fue atendida en el hospital pero no hubo que ingresarla los agentes tutores de Pinto tienen previsto

Voz 0821 04:39 tras sus charlas habituales en los colegios advertencias sobre esta peligrosa moda que consiste en asfixiar a un amigo hasta dejarlo inconsciente tenemos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital siguen subiendo las temperaturas hoy las máximas por encima de los treinta durante el fin de semana podemos llegar a los treinta y cinco

Voz 11 05:01 si sólo los dos mejores llegan a la final de la Champions el partido es en Madrid y contamos con la mejor afición falta balas Radio líder en deportes para completar la alineación Cadena SER en deportes la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve

Voz 0228 05:19 es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista en la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com Caberín S

Voz 6 05:27 servicios informativos en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 12 05:43 habitualmente cuando llegan los viernes a esta hora nosotros tenemos que viajar hasta Boston por una vid para hablar de música esta vez ha viajado limón por una vez ha viajado él

Voz 1 05:57 de hecho es que hace unos días

Voz 9 05:58 es que sea bajado de un avión Javier Limón estaba viajando le tenemos si no me equivoco en la sala de un aeropuerto el caso es que aquí viaja todo el mundo menos tú yo veo que eso sí eso está claro Javier leemos muy buenos días

Voz 0498 06:12 hola queridos cómo estáis pues muy bien aquí una una hora menos en Lisboa

Voz 9 06:19 oye Javi si si esto fuera prensa escrita yo título haría lo que acabas de hacer así con un alarde de originalidad como música de altos vuelos o Javier Limón lleva una vez más la música a lo más alto pero qué es cuentas en lo que es lo que ha ocurrido exactamente en el vuelo Madrid Lisboa del que te has bajado hace hace apenas media hora

Voz 0498 06:38 bueno pues de está muy bien usar esa palabra de hecho yo creo que ha sido un momento muy

Voz 0703 06:45 muy especial ir

Voz 0498 06:47 de hecho en este mundo en el que siempre hay que estar buscó

Voz 0703 06:50 ando manera bonita de de presentar ya los trabajo porque con con con tantísima oferta

Voz 13 06:58 eh de entretenimiento eh

Voz 0703 07:00 eh eh no sabe ya uno cómo llamar la atención de la gente bueno pues hemos hemos tenido la yo creo que el acierto de correr el riesgo subirnos a un avión con él a presentar

Voz 3 07:12 su disco de la que muestra

Voz 0703 07:14 ha hablado en ese programa iba a presentar su disco en el avión pensábamos que iba a ser yo yo yo estaba asustado porque digo bueno ya verás aquí la gente va a decir pero bueno las ocho de la mañana yo voy a Lisboa cayese usted señor hay tal Isaac embargo sea puesto todo el avión en pie todos a grabar con móviles todo el mundo aplaudió en yo creo que vamos a asustado un poco porque un poco más y se ponen a bailar casi no lo contamos pero vamos o ha estado muy

Voz 9 07:42 Prieto pero Javier la gente sabía que iba a presentarse el disco o de repente en un momento concreto del vuelo en el Asia levantado dispuesto a cantar

Voz 0703 07:48 no no la gente no sabía nada la verdad es que se lo dábamos al Iberia lo ha hecho muy bien no porque ha puesto el disco en el en todos los asientos y han puesto todos los Ronda Iberia con con la portada del disco y además eh bueno pues como han decoraba el avión entonces la gente al principio está un poco como sorprendida pero luego claro sale oye salido para casa a las ocho de la mañana con un discreto el de bajo el brazo hay un cante cito pues que quieres pues qué mejor manera empezar un viernes no

Voz 9 08:19 también pidió que que que vaya susto porque uno no está normalmente preparado osea cuando llevan cantando ya uno minuto si te haces un poco eh pues una composición de lugar todo bien pero la primera impresión de haber sido fuerte

Voz 0703 08:31 bueno ha sido fuerte porque a la primera impresión era yo probando la guitarra entonces es mucho peor porque claro señor con barba es decir que que parecía que era un señor que iba a pasar el plato hice mira esa puesto aquí en el pasillo a hacer un un unas horas extra de guitarrista ataques

Voz 3 08:47 como en el metro no sea claro exactamente

Voz 0703 08:49 es debida este Guitar Hero llevándose la mano al bolsillo

Voz 1 08:52 a ver si tiene un euro no bueno ya final una guitarra en un avión en altura tiene que ser diferente no

Voz 0703 08:57 claro sí claro sobre todo eh eh eh sentado en el borde ellos y me ves ahí con el cursillo en el recito de de las de la parte de emergencia pero lo bueno es que el de la al final lo arregla todo con la cara ella de que buena cara de dicho que buena cara tira a las ocho de la mañana yo con este con ETA esta mujer ya una cara muy buena hay una voz preciosa y todo maravilloso pues claro la gente lo arregla todo incluso a mí

Voz 9 09:28 claro que agradece el personal del aeropuerto que haya dejado subirá anhela con esa voz que es casi al arma blanca Neila es una artista venezolana que nosotros como Javier ha dicho conocimos en este programa hace ya más de un año la recordarán porque era aquella cantante que ponía voz al tema principal de la película Todos lo saben de Asghar Farhadi compuesto por Javi el limón y en ese vuelo se lo estamos contando Ornella pues ha subido para interpretar dos canciones del que es su primer disco voy que es la canción que da título que acabáis de de presentar es una de esas canciones que que ha cantado a treinta mil pies tenemos el sonido de la voz dela en ese avión aquí imagino que compartirá hemos un poco la ahora ya sabemos que va a pasar pero podremos compartir esa sensación un poco de sorpresa que han sentido los pasajeros del vuelo cuando Javier Limón empieza a tocar la guitarra y una persona como Lass se pone a cantar esta canción así

Voz 14 10:21 de qué maravilla Javier

Voz 9 10:49 además lo bueno en el en presentar un disco no

Voz 15 10:52 es que no hay nadie puede ir del concierto se

Voz 0703 10:57 no no pero os prometo que que eso lo hemos grabó con el móvil en el aviones

Voz 3 11:03 en cruzando te lo prometo

Voz 0703 11:05 porque yo había pensado todo hacer un montaje digo bueno algún montaje Italia si sale mal pero es que hijo qué qué bien suena que no muy bien qué bien está de verdad del yo prometo que real que eso ha grabado en un avión a hace no os con altura pero con permiso de Rosalía pero de verdad

Voz 1 11:23 pues es este puede puede ser una nueva tendencia es hice mi desiertos no acústicos así la gira lo hacer una gira Javier

Voz 0703 11:32 sí pero yo prefiero vuelos un poquito más largo porque sabe eh la segunda canción hemos estado a punto a punto de hacerla por lo menos rumba para para que acabara antes porque nos ha dicho el comandante oye la segunda un poco más rápido que estamos ya la he iniciando el descenso es bueno yo bueno

Voz 9 11:49 lo cierto es que que tu relación con los aviones no es nueva de hecho hace unos meses Iberia te pidió que compusieron una canción en homenaje a su entonces nuevo Airbus presentaban un nuevo avión un Airbus A trescientos cincuenta y el resultado fue volando que es una canción que por cierto también ha cantado anhela Ike en el vídeo de presentación que tú hiciste en aquel momento fue interpretado por muchos estudiantes de música de tu escuela en Berkeley y que sonaba de esta forma

Voz 11 12:12 volando las manos dio el niño en busca de

Voz 3 12:15 ha perdido

Voz 6 12:17 anda que no hemos

Voz 1508 12:20 dos grandes

Voz 15 12:23 si se va a especializar Javier al final el de la temática aérea aeronáutica tipo de música

Voz 0703 12:30 no no pero es que de verdad entonces Se ríe pero pero es que si se hablando en serio si te llama una empresa de lavadoras con todos mis respetos para grabadoras o una empresa de de de de yo qué sé debatido horas de aspiradoras pues hombre no es lo mismo que usar la metáfora de volar es que volar es muy bonito claro es muy bonito bueno no no no no nos lo pones difícil no

Voz 9 12:56 por siete llama una de lavadoras que puede ser que te amé una sobre girar anda que no hay canciones que hablen sobre girar

Voz 0703 13:02 sobre dar vueltas etcétera bueno claro pero pero están las escribes tus yo no

Voz 9 13:08 el vamos a medias vale como decíamos antes es un artista que ha crecido no sólo muy ligada a Javier Limón sino que también en cierta medida ha crecido en paralelo a este programa nosotros le escuchamos aquí cantar en directo desde Boston canciones como esta

Voz 16 13:25 nada

Voz 6 13:28 meses después volvemos a hablar con Javier Limón volvemos a hablar de la

Voz 9 13:32 esta vez lo hacemos para hablar de su primer disco

Voz 6 13:35 voy Paul venía admite

Voz 9 13:43 volveré a mi tierra Javi que esta es una canción compuesta Portillo un español para una cantante de Isla Margarita que e idiomas que tú has tenido el reto aquí de captar en una letra la nostalgia que Neil asiente por Venezuela yo me pregunto esta canción es un buen ejemplo cómo haces esta especie de transmutación para componer canciones que tanto temática como de sonoramente digamos suenen naturales en la voz de anhela

Voz 18 14:06 bueno yo es que con esta con el lamé ni me me mi matizado tanto que ya mi identidad está totalmente eh vamos en tela de juicio no sólo mi identidad sexual por supuesto que que también sino mi identidad de muy con como país como de todo como pueblo que me me me me quedo

Voz 0703 14:24 digo ya que su inédita

Voz 18 14:27 juro que yo escribo las canciones como Si yo fuera de Venezuela y al final pues claro me me me me meto mucho la Historia no yo creo que eso sabes que me enseñó esos Perales Perales me dijo un día eh tío para componer el disco La Pantoja yo me tuve que disfrazar de completa anda huy era una coctelera yo me mirar al espejo en un acople con mi torero ahí que se había muerto y tal entonces eh pues yo yo estas canciones que les que hubo anhela son de Enel allá hiló bonitos que empiezan a dejar a partir de hoy que sale el disco a dejar de ser dela para hacer de de mucha gente está devolvería mi tierra te puedo garantizar que ha habido mucha gente que la ha hecho suya

Voz 9 15:05 primer momento lógicamente bueno Javier tengo que decirte que no eres anhela de hecho creo que en el a esta junto al que ahora mismo no la tienes ahí cerquita si la tengo

Voz 1709 15:13 puedo puedo hablar con ella porque saludar voy a pasar te voy a pasar pero bueno que no se pero bueno también tengo mis qué pasa con tampoco está mal Mela

Voz 15 15:22 muy buenos días qué tal el viaje que Time un viaje muy original nota días

Voz 19 15:32 no también levantaba cantar nunca en un vuelo no de estos largos que estuviera I M B arrancó aquí canto algo

Voz 1508 15:38 no pero ya Javier metió acostumbra hacerme Yamaha a las ocho de la mañana decirme canta poco entrenada

Voz 9 15:46 les incluso de madrugada cantaste para este para este programa así que si Javier arrimarse Javier tiene sus ventajas y sus inconvenientes ya lo está descubriendo de la enhorabuena porque por ese primer disco por voy yo quiero preguntarte si cuando tumbas hasta en la música hace mucho tiempo porque tú cantas ese desde que era muy pequeñita y viajase a Boston y te has formado durante mucho tiempo tú imaginabas muchas veces habrán pensado en cómo será mi primer disco cerrarlos Josip imaginarias como querrías que ese disco sonara se parece un poquito eso a lo que tú tienes hoy entre las manos a ese nuevo disco Avoy

Voz 1508 16:20 yo creo que nunca pensó en él como yo suelo lo quería no sabía si iba a ser de ballena hacer de cumbia de verdad que no tenía aire

Voz 20 16:27 sea mucho menos influencia española y además este así que no verdad no nunca me hubiese tampoco iban a ser canciones de bueno de un genio como lo es Javier Limón que sean canciones escritas para mí como hijo él me llaman el es obviamente mía obviamente es decir escrita para mí y ha sido increíble el hecho como dice el que que que se ha vestido de tenerla para para relatar mi historia porque al final las leo les digo pero tú no me conoces tanto por haber escrito esto

Voz 15 16:55 no

Voz 20 16:57 el cual luego las canciones han pasado a otras huido ya a otro corazones y convirtiéndose de ellos

Voz 9 17:03 Javier Limón ha hecho un ejercicio fantástico a hora de integrar tu identidad musical la identidad de venezolana el folclore de tu país con la influencia andaluz esa esa esa esencia que aporta Javier Limón a todas las cosas que compone y el resultado es magnífico les invitó les invitó a acercarse al disco de ese disco Voice eh lo que seguro que no imaginaban anhela más allá de cómo llega el disco es cundía ibas a cantarlo en un avión eso está por descontado no creo que lo hubieras pensado nunca además la permíteme que recordemos también a nuestros oyentes que la semana que viene el viernes sábado a partir de las ocho de la tarde en el Teatro de la Zarzuela aquí en Madrid Casa Limón va a conmemorar su vigésimo aniversario con dos conciertos en los que estarás tú en los que se podrá escuchar a está esta ya a ras de tierra digamos eh

Voz 15 17:47 aquí madre también tenemos metro y Cercanías para otros conciertos eh no sólo aviones eh y también estarán artistas como mal

Voz 9 17:55 dice como Alba Molina Clara Montes o sorpresa

Voz 15 17:57 el propio limón al que agradecemos mucho esta mañana desde Lisboa anhela muchísimas gracias y enhorabuena muchas gracias a ti de verdad muy agradecida

Voz 21 18:10 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 22 18:14 que aborden corro ahorrarnos esperar cinco años aquel móvil que tanto quieres baje de precio para comprarte no ahorrar es venir al remover plazo The Phone House porque y tres antiguo móvil quiénes un quince por ciento de descuento en tu nuevo iPhone Samson Xiao mi el que Huawei ZTE me hizo tú eliges sólo del treinta de mayo el dos de junio buscadores del ahorro venida son caos consulta condiciones

Voz 23 18:41 conecta con Hoy por hoy

Voz 6 18:44 el gran cuéntanos lo que quieras en Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 24 18:52 cuando el cielo váter Polo

Voz 11 18:56 no es un programa de música luz Paco

Voz 3 19:00 está saboreando bordeando dándolo Noelia

Voz 6 19:08 los tuvo igual lo presentan dos cantamañanas tranquilito

Voz 11 19:13 este sábado a la una de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente en Nadie sabe nada

Voz 6 19:18 el programa en el que puede pasar de todo un momento para cómo se llamaba nadie sabe nada que apenas eh

Voz 12 19:29 cuál es el nombre de la mejor emisora de España tiempo

Voz 25 19:33 puedan practicar una pista que luego si luego la eh cabinas si luego la cadena ser correcto

Voz 8 19:47 pues publicista que está usted escuchando a nadar hasta no la Cadena SER y en fin cadenaser Fito estricto de toda la vida de Dios aquí en la casa tengo llamó la amenaza

Voz 3 20:01 la ser camino se

Voz 15 20:03 como tú quieras retiro cadena

Voz 8 20:06 libro de poner reírse de globos tú

Voz 6 20:10 tú has visto el vídeo de la gimnasta perfecta sabes que ha vuelto a repetir su ascética proezas que no usa la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 26 20:32 ah

Voz 1 20:34 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 6 20:44 ser capaces significa intenta mejorar

Voz 27 20:48 ser nuestro útil ser capaces es un espacio de compromiso solidario venga once con las personas con discapacidad escuchen hoy por hoy ser capaces Ponce seguimos trabajando con la ilusión de siempre

Voz 28 21:02 no

Voz 0137 21:07 Ignasi Terraza es una de las grandes figuras del jazz en nuestro país el pianista barcelonés quedó ciego a los nueve años pero eso no le impidió convertirse en pianista profesional tras casi cuarenta años en los escenarios es uno de los referentes en su género a nivel internacional de raza no ha querido desaprovechar la ocasión de que su música sirva una vez más para ayudar a personas que como él tienen alguna discapacidad el próximo catorce de junio ofrecerá un concierto en formato trío junto a sus músicos habituales para recaudar fondos para la Fundación para la atención de personas con sordo ceguera el concierto será en la Delegación Territorial de la ONCE en Madrid juntos él y la Big Band Unión

Voz 6 21:54 Irak Complutense unirán su música para ayudar a los demás

Voz 11 22:00 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol suda Ari hasta que la Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 31 22:12 el verano me flipa todo evito ir que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 11 22:29 en la Cadena Ser

Voz 6 22:32 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 32 22:35 lo oyen no es el Rey emérito alejándose de la vida pública es el acercándose en su helicóptero del marzo Se Romero se rumorea que se helicóptero pudo estar implicado en el fatídico accidente de pesca el perro de Esperanza Aguirre

Voz 1508 22:50 dicen que la OMS se la Organización Mundial de la Salud está pensando incluso a muchos entre las enfermedades del siglo

Voz 9 22:55 XXI las raras supongo

Voz 0228 22:58 es la persona que le dijo a Raúl Bravo que su futuro estaba en las apuestas deportivas agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 9 23:10 el profesor letona los dirige está muy agudo a mí me hace año que que el progreso Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán en Torrelodones muy buenos días como siempre esta presentación que le hago contrasta enormemente con el placer que supone para mí su visita esta mañana viernes

Voz 1 23:30 mira yo Toni cuando tiene que faltar Pen

Voz 9 23:32 lo que faltó un viernes para tener la oportunidad de coincidir con instruye con usted en cualquier caso le confieso le confieso que sí he notado que para los oyentes su presencia no resulta tan placentera con él no no está no no no suelen pasarlo bien salvo la semana pasada

Voz 1 23:45 que bueno vamos a ver yo vengo aquí a jobar

Voz 15 23:48 tiene usted ha salido el tiro por la culata vamos a hacer en una bueno tenemos a usted mejor los viernes con un pensar

Voz 9 23:57 esto para toda la semana que mantiene a nuestros oyentes pensando durante siete días y quiero que empecemos la sección antes saludar a la persona que contra todo pronóstico ha llamado esta semana para concursar si tenemos un oyente ahí dicten bueno un avión de quiero que nos ayude usted resolver el piensa mucho que dejó pendiente la semana pasada quiero leerles el enunciado y usted la respuesta cuántos números de cuatro cifras tienen al menos una

Voz 1 24:19 que sea dos o tres muy bien vamos a ver cómo se resuelve esto pues en que nos vamos y lo que ha donado póngase Tom que tienen un conjunto formado por bolas blancas y bolas negras a que este el total de las modas que hay te pido que me diga cuáles cantidad de bolas blancas mucho de usted me di cuenta de Alella y yo les digo esto con ser no podía ser de otra manera vale quitando las negras Illa tengo las blancas por defecto se se de acuerdo como merecía la hasta ahí hasta ahí estoy con lo que vamos a hacer esto vamos a no ha terminado ahí no hay más vamos a ver la repuesta problema era cuenta las bolas no cuántos números

Voz 9 25:11 cuatro cifras

Voz 1 25:13 no tienen

Voz 33 25:15 ni el dos ni el tres

Voz 1 25:17 porque si se los que no tienen ni en dos mil tres hallados la diferencia total menos esos se abre los que hay que tienen dos

Voz 9 25:26 Oltra deja así cuando usted lo explica

Voz 1 25:28 parece fácil pues bien cuántos tengo que no tienen el dos de tres en las unidades de millar pueblo meter que en el dos mil tres no lo más siete coma diez puede meter siete en las en las centenas ahí cero lo pueden meter ocho en las decenas ocho también llenos unidades ocho con lo cual el total puedo tener siete por ocho

Voz 34 26:00 por ocho por ocho siete aprovechar cubo

Voz 1 26:03 qué son exactamente tres mil quinientos cuarenta ellos ahora sí ya se esas ahora restar nueve menos tres min Noemí que soy total de cuatrocientos al menos tres mil quinientos cuarenta y ocho me cuatro cinco mil cuatrocientos dieciséis que la respuesta correcta además con una explicación tan buena que que

Voz 1623 26:24 yo sé que no lo entendió ir muchísimas gracias propiamente minando refleja pero no lo entendió nadie

Voz 9 26:29 me pongo un pequeño reto señor letona y para la próxima semana propongo piensa mucho que pueda resolverse antes de que se terminen

Voz 15 26:34 programa a ser posible no digo yo que según yo es que esto estoy no Toni para poder lo explica

Voz 9 26:42 bueno pues ha habido muchos oyentes que sí lo han entendido algunos que incluso han acertado y por supuesto y aunque sea totalmente mentira diremos que también lo acertado Sebas que nos llama desde Murcia Sebas muy buenos días buenos días Sebas tú piensa mucho te lo sabías

Voz 12 26:54 sí claro había hecho lo de las bolas había puesto arrestado quitado y te había salido la tarde

Voz 15 26:59 no yo ya vamos rápido vamos allá donde es de Murcia de Murcia y qué bien me gusta lo ve muy venga para humillarla

Voz 1 27:09 eso no nos reveló es que mi familia perderme Murcia sin más yo sé que el murciano es un tío muy listo y este señor no es ninguno de los me voy a poner

Voz 15 27:19 el primero lo dices lanzamos

Voz 1 27:21 con era tres veces una moneda al aire tras ver una vez dos veces tres veces cuantas secuencias diferentes podemos ordena

Voz 35 27:31 por último en esta

Voz 1 27:34 yo les digo Sebas podrá salir cruz cruz Cruz Cruise cara Cruz así pero

Voz 15 27:42 si sale bien digamos convierte al aire u ocho no dos al cubo ocho exacto como lo demuestra

Voz 9 27:53 letona de acostumbraba que fallen los oyentes que ha dicho que

Voz 15 27:55 no pero automáticamente ya lo tenía pregrabado el arreglarlo

Voz 1 27:58 pues sí es su palabra favorita

Voz 15 28:01 el proceso vamos allá se vamos a alguno enigma tenía

Voz 1 28:04 es una palabra lector y cambiando las letras aunque no Sagan palabras que no sean palabra cuantas podemos formar

Voz 15 28:13 si te aunque él aunque no sí aunque no hay nada no no que no significan nada sigo contando con lo que se lo tuvo las blancas

Voz 1 28:20 pero es que no hombre no tenemos si tenemos seis nueve seis

Voz 1623 28:26 eso estoy puedo formar las pernoctaciones pero porque eso es porque pensaba que es setecientos veinte seis buena que ustedes solución seis que no yo he puesto solución seis a tal fin si no saben ustedes lo que significa exclamaciones que que era la verdad es que me voy lo dejo porque pensé que era seis gritado era si yo a ver qué decide muy fuerte dice la Sala estable cachondeo o qué

Voz 15 29:01 el primer sondeo más notables

Voz 1 29:05 qué manera de enfrentarnos al miedo seis actualidad pensamiento another algo sabes cuántas personas cumplen año cada día cumple ya cada día

Voz 36 29:15 hombre a no ser que sean Bill Murray en la película El día de la marmota yo creo que lo cumplimos un año

Voz 1 29:20 sí señor Beteta

Voz 15 29:22 muy buenas que puede

Voz 1 29:25 motivar a un peluquero a cortar el pelo a dos mujeres rubias en vez de a una decantarse por una morenos

Voz 35 29:32 pues hombre iba a decir dos Rubial guardan agrega

Voz 1 29:35 sí se prefiera cortarle el pelo a dos rubias que no no Amalia

Voz 36 29:40 pues hombre si les gusta el ligero imagino que que recortar más pelo cortando a voz persona ligar de alguno no

Voz 19 29:48 en este caso la respuesta correcta era al profesor letona porque tendría muy poco trabajo el peluquero por el mismo dinero yo cuando voy a apelar dio paso

Voz 1 29:58 se da ese paso que Sebas has estado muy bien sí sí la verdad es que ha estado correcto bueno que me conecto muy bien

Voz 15 30:07 le mandamos a Sebas bueno de

Voz 1 30:09 a que sabe

Voz 15 30:12 como como les cuesta reconocer que sí

Voz 9 30:15 Arias un incompetente matemático concretamente

Voz 15 30:17 pero yo era que acertado bueno es alguien que sabe muy bien bueno hubo dos humillaciones dos semanas seguidas porque es una tiene usted que subir el nivel de los problemas mira se va se lo digo porque tenemos un tío bueno que fallido

Voz 1 30:32 vas pero si no lo ha visto usted pero sin pero sí

Voz 15 30:35 Murcia no es una tía bueno por tanto sin duda bueno profesor antes es pedirle Sebas muchísimas gracias y enhorabuena Nos falta todavía nos falta mucho y eso es esto está empeñado en que pensemos durante los últimos días y estoy para no

Voz 1 30:48 este es un problema verdaderamente de los problemas que yo encuentro de vez en cuando y que debo tengo una enorme satisfacción de podemos proponer que es simplemente genial

Voz 19 30:59 señor lo Tena dos de cuenta que se ha propuesto cuarenta pro problemas en este programa siempre le parece a usted precioso veintiocho veintiocho problemas hoy me parece veintiocho precios normal vale veintiocho bolas negras vale voy a ser yo el denunciado vale venga hombre como no sí equis elevado al cuadrado menos elevado al cuadrado es igual la XXXI encuentra todas las raíces naturales lo he leído vieron perfecto bueno no es que sólo han puesto como si X elevada al cuadrado esa que escriben hombre claro hoy

Voz 1 31:35 así es como una matemáticas

Voz 15 31:38 claro que sí mira lo leo si si bien venga vamos a ver

Voz 9 31:42 lo vuelvo a leer si X elevada al cuadrado menos elevado al cuadrado es igual a treinta y uno encuentra que eso es lo que tiene a nuestros oyentes todas las raíces naturales que está muy bien profesor letona porque es importante acudir a las raíces nunca hay que olvidar las raíces sobre todas las naturales

Voz 1 31:56 esto es un cachondeo inmenso

Voz 19 31:57 pero yo no yo hoy es el día de la matemática no si yo vengo por toda la Gran Vía y no veo más que eso este fin de semana siga haber esferas ahora guardar metropolitano que va a ganar matemáticamente quién cree usted que va a ganar el partido no tengo no mi de mil con los hablamos pues el que mete más goles sí pues sí supongo que sí no sé lo que es un gol pero bueno estudio usted sobre goles es sobre matemáticas bueno pienso este preo lema Este que está mucho vamos a volver a estas redes sociales lo resolveremos lo lo antes posible y no podemos evitar que profesor letona vuelva a venir muchísimo amor por favor con escritura matemática no con una si lo ponemos escritura matemática tiene usted que no responde Paul tal y como lo tengo yo es como Setién mira según sales por la puerta no lo vamos a hacer ningún caso de acuerdo

Voz 6 32:49 que tengo esto bueno

Voz 21 32:54 hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 37 32:59 no

Voz 6 33:02 sin intrínsecos formada casi de Canarias Hora Veinticinco de otra con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 39 33:20 el día hoy por hoy en Cadena Ser punto com y en las redes sociales arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 21 33:34 la Cadena SER presenta el placer

Voz 40 33:37 escucha

Voz 41 33:40 después de mi divorcio ocurrido hace un año aunque nunca se sabe muy bien el tiempo porque no es una fecha sino un proceso aunque oficialmente sea una fecha a efectos judiciales tal vez sea un día concreto en cualquier caso habría que tener en cuenta muchas fechas significativas la primera vez que lo piensas la segunda vez en amontonamiento de las veces a próspera adquisición hechos llenos de desavenencia así discusiones y tristezas que van a apuntalar

Voz 6 34:14 pero lo piensan

Voz 41 34:17 la marcha de tu casa día marcha esta es la que precipitan la cascada de acontecimientos que acaban en taxativo acontecimiento judicial que parece el fin desde el punto de vista legal pues es el punto de vista legal Gassi una brújula en el despeñadero una ciencia en tanto en cuanto necesitamos una ciencia que de racionalidad en principio de certeza me convertí en el hombre que ya había sido muchos años atrás es decir tuve que comprar una fe

Voz 6 34:55 con hay cepillos y productos de limpieza mucho

Voz 42 35:01 los de limpieza Ordesa malware

Voz 9 35:05 dilas dos mil dieciocho

Voz 6 35:07 cadena SER el placer de escuchar cuenta con las eh

Voz 1508 35:18 lo que pase

Voz 43 35:27 tu cuerpo te indica Marcia ya nosotros también este año cumplimos veinte años un evento único que arrancamos Palogrande con veinte ofertas históricas el tu piel de quien metió amar punto es en nuestro país que aniversario tercia mediaba ar

Voz 0228 35:42 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1508 35:47 pero esto tiene solución Cary está muy cerca

Voz 11 35:51 tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la solución que necesitas

Voz 6 35:56 herramientas electricidad jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés que arreglamos hoy

Voz 23 36:04 sí sí tú que todas las mañana ruge es como un león que sales del trabajo como una gacela ven a Disneyland París despierta a tu lado más salvaje

Voz 11 36:13 por este verano estrenamos el nuevo festival del Rey León y la selva reservando hasta el doce de junio con veinte Travel Bran tendrás está un veinticinco por ciento de descuento estancia tarjetas regalo de doscientos eh los niños menores de siete años gratis podrás pagar en diez meses brinco nivel ya Disneyland París reservando con The Travel Brand en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras tiendas vez de Travel verán punto com

Voz 44 36:40 qué gusta ahorra en Hipercor y el supermercado el Corte Inglés tienes ofertones como este

Voz 32 36:45 pañales derrota Activity extrae sensitiva recién nacido o pan se extra segunda unidad al setenta por ciento

Voz 1508 36:50 Brando dos la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros precio válido en Península

Voz 32 36:56 en Hipercor y supermercado el corteinglés alimenta tu vida

Voz 6 37:02 hoy por hoy con Pablo González Batista cadenas

Voz 9 37:09 quiero recordarles que el próximo día siete de junio vamos a estar en La Rioja para vivir con ustedes todos los preparativos del Día de La Rioja precisamente aquellas que solía Tom que vayamos a viajar a Logroño justo el fin de semana que se celebra el Día el Día de La Rioja llaves bueno si quieren ustedes unirse a la fiesta Tom y Toni les van a esperar a partir de las diez mañana en la Sala Gonzalo de Berceo la entrada por supuesto es libre hasta completar aforo pero bueno si quieren ustedes llevar desayuno para el sueco nadie lo noto mientras tanto nosotros vamos a seguir con tu preparación para que dentro de una semana puedas cumplir tu sueño de convertirte en hijo predilecto de La Rioja invitamos a someter a una nueva pregunta del test de conocimiento riojano y es como se llama la patrona de Logroño

Voz 1 37:50 vale te voy a dar tres opciones varados a Mata pero bueno adelante para los oyentes

Voz 9 37:56 la opción es la Virgen de Las Gaunas

Voz 1 37:58 no ha puesto cara de que no vamos a ver la Virgen de la esperanza se Like a Virgin como Like a Virgen

Voz 9 38:08 así la Virgen de la Esperanza además es el dieciocho de septiembre Don calen no sólo es de La Rioja bueno bueno habla de su maravilloso feria que es San Mateo en septiembre que también con los que no no voy preparado voy tenemos veintidós minutos de programa crees que podría rellenar los hablando sólo de cosas típicas de La Rioja de Logroño concretamente que son debamos Cámera oportunidad vale Nos vemos el viernes siete de junio a partir de las diez de la mañana ahí podrán ustedes escuchar todo el conocimiento que atesora Atón Karen sobre su tierra en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño y permítame saludar a un gran amante del vino de Rioja de hecho es un tipo que no necesita divertirse para beber

Voz 1709 38:48 David de Jorge

Voz 3 38:49 muy buenos días qué pasa cómo estáis

Voz 9 38:52 tú también sabes muchas cosas de La Rioja no

Voz 3 38:54 yo no monto no como todo que está mucho más toreado mucho más vivido aquello que por cierto no no soy más que pedir que te den tu peso en vino e importante pues no les va a salir a cuenta cuales déjame comer un poco

Voz 15 39:07 quieren hasta que llego a tu altura en cajas de vino que también tampoco tampoco no sé que no sé qué sería peor para los productores riojanos

Voz 9 39:16 oye David a mi me gusta mucho el tema que vamos a tratar hoy pero tiene digamos un sabor particular literalmente y un sabor que no

Voz 1709 39:21 no estoy seguro de que todo el mundo piensa

Voz 9 39:24 es lo mismo exactamente sobre este sobre este producto no me digas que espero es partidario o detractor del alimento del vamos

Voz 3 39:30 hablar no soy súper por Dios soy partidario soy detractor cuando se cometen tropelías con el ingrediente pero cómo voy a estar en contra de yo no estoy Astor factor sacar algún regalo especial es el típico

Voz 9 39:44 este que se te pasa cabeza de no lo voy a hacer pero afortunadamente está Tom para que eso no se pierda

Voz 3 39:49 limbos del humor bueno vamos a hablar de Unicredit

Voz 9 39:53 ante que se encuentra bajo tierra como los diamantes llaves de techo cuesta tanto como un diamante tiene un aroma inconfundible sabor particular de hecho hasta hace poco en la era digamos una entelequia era como los Unicornio y ahora también pasa como los Unicornio que están en todas partes en las tazas en los postes en todas partes la hablamos de la trufa la trufa que ha llegado incluso a este programa David como es la trufa de rica a mí me encanta yo quiere ser aquí hay que empezar por definirse bala Josep pro trufa yo también soy pro

Voz 3 40:22 sí pero no en cualquier sitio llevaba en cualquier sitio que eso es lo importante

Voz 9 40:25 intuyo que a ti no te va a gustar por ejemplo el hecho de que de que te confiese que yo me he comprado recientemente un aceite con trufa y yo me lo pondría así detrás de las orejas para salir de fiesta como un perfume extraña así el aceite

Voz 3 40:37 no es bueno la cita de trufa está para colocárselo donde haga falta sabe detrás de las orejas en en en los codos en las axilas o donde sea allí digo que no me gusta en cualquier lado toda esta historia porque yo tengo la sensación de que estamos como empatados no resulta que ahora le ponemos trufa a cualquier cosa a todas horas y todo el rato como Risto Mejide que está todo esto como amando a su mujer ya yo creo que hemos llegado a tal depravación que lo que antes era un encuentro único de Pascua Ramos porque la trufa la comíamos en invierno se ha convertido pues en una en sin sentido no es verdad porque pocos tocan el balón como Messi eh y hay mucha gente que la cocina de mala manera abunda sobre todo la trufa chunga las imitaciones pues rastrera ese aroma ese aroma PES Toxo de Kimi cifra de un mucho muchas muchísimas falsificaciones no oí de las recetas sin sentido este tipo de cosas y luego también es curioso que los tiempos hemos que son tiempos tontos todo el mundo mide el tamaño de sus fichas con con los fotones de las trufas escándalo que tiran de mala forma sobre angulas sobre caviar sobre centollo sobre erizos yo he visto fotografías de percebes con trufa Inma hemos vuelto locos los sea lo mismo les da rellenar ya bocatas que hacer buñuelos que hacer ojeras o charlas sobre croquetas yo creo que es un

Voz 9 41:51 yo este aceite que te digo estaba punto de sólo al yogur más de una vez

Voz 3 41:54 bueno no está mal sólo yogur natural un chorro de aceite de trufa con un poco de pimienta eso es una esa extraordinaria para por ejemplo para comerse unas patatas cocidas

Voz 9 42:04 mira ya da una idea pero entonces estamos de acuerdo en que aunque haya o claramente una moda de la utilización de la trufa en en la cocina sí que es un producto

Voz 3 42:12 eh eh o amas hubo días no hay

Voz 9 42:14 no hay mucho término medio no sin ninguna duda a Otegi

Voz 3 42:17 canta au labor o lo aborrece es así declaró que yo tengo una anécdota muy curiosa me acuerdo hace años que cuando yo empecé a trabajar la trufa aquí en en mi cocina nos la traía un transportista que joder que le llevaba llevaba la caja atada con gomas a Labaka del coche decía que jode que aquello que dentro la caja que estaba que olía a cadáver que es que olía a gas que era un espanto ir realmente que traía eran trufas negras maravillosas no Illa trufa yo creo que no tiene punto medio o te encanta o otea o te aborrece muy bueno pues es lo que hay

Voz 9 42:48 pues tanto si le gusta usted la trufa como si no le gusta demasiado puede usted llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para participar en el concurso binario en el que David de Jorge pues ya lo saben puede ayudarle otro Olear le depende de cómo se haya levantado hoy hablaremos de trufa pero no hay que comérselo con lo cual si no le gusta pero sabe usted de trufa puede llamar íbamos a hablar con alguien aquí no sólo le gusta la trufa sino que además ha hecho de la trufa subida Carlos Jasper muy buenos días hola buenos días Carlos Aspas es productor de trufa tiene sólo veintisiete años pero tienen a dar larguísima tradición de producción a sus espaldas a través de su de su familia Carlos tú eres productor de trufa llevamos toda la vida pensando que la que la trufa crecía salvajemente que crecía bajo tierra digamos sin control por parte de las de las personas pero ahora descubrimos que la trufa se puede producirse cultiva también exacto sí

Voz 1709 43:35 bueno lo primero buenos días David pasea Carlo os conocéis no que si Carlos el tío más entusiasta que hay ahora mismo en España con las trufas lo que tiene de apasionado y antes de nada lo que ha dicho del peso en vino también me lo propuso pero para él para la trufa si no este negocio ya me suena el trufa allá donde va lo proponen algún no exacto hombre Carlos no podías dar a tome a mí y a Pablo también nuestra expresan trufa sería de marcado fantástico pues bueno si como comentabas la trufa tradicionalmente ha nacido o de manera salvaje entonces los montes de nuestra zona eran unos productores impresionantes de trufa pero quién reinaba en el marcador a Francia que ha pasado que los montes se han dejado de cuidar los árboles se han convertido en un cerrado de Bosch que no entra Sol no entraba agua no entra nada

Voz 9 44:29 la trufas ha perdido la trufa silvestre las más

Voz 1709 44:32 Gil de conseguir tiene que ser un muy buen año de cosechar para que se pueda conseguir Silvestre aún así se sigue recolectando que pasa que en España hay precisamente en la zona de Teruel hace bastante tiempo vieron este está posible forma de negocio y de cultivo pues la zona en la que estamos es

Voz 1 44:49 muy muy muy mala para cultivo de cereal

Voz 1709 44:52 y cultivos que requieren un poco vago porque esta es una zona súper seca mucho frío mucho calor entonces probaron con la trufa que pasa que él

Voz 9 45:00 la trufa no se puede controlar cuando hablamos de producir trufa

Voz 1709 45:03 hablamos de que nosotros planteamos una bellota nace una encina inoculó vamos con esas esporas como si fuera una seta mezclamos las esposas con las raíces y puede ser que esta encina en once diez años nos de una trufa o puede ser que algo ha salido mal que no sabe es que no te da ninguna

Voz 9 45:18 o sea que es una lotería es una lotería cien por cien y además es una lotería muy a largo plazo tú plantas hoy una bellota y aspira a casa con suerte en diez años coger recoger trufas pero bueno te dedicas a ello tu familia te entiendo que de vez en cuando ganamos en esa lotería no respetando ganamos

Voz 1508 45:32 lucirse

Voz 15 45:35 para compensar diez años de trabajo pero es que ahí está también el el tema del precio de la escasez claro

Voz 1709 45:41 no nos vinculado a ningún lujo absurdo ni a ningún nada es un producto que es natural pero es tan escaso y es tan difícil de producir que de ahí viene un poco que si todo el mundo quiere algo que no todo el mundo puede tener obviamente el precio del mercado lo regula pero pero sí sí si no se puede no podemos con

Voz 9 45:57 la producción de trufa antes lo hablábamos en nuestro imaginario la el buscador de trufas va acompañado de un cerdo o de un jabalí que por el olfato es capaz de identificar las bajo tierra porque claro desde fuera no se puede saber si hay una trufa enterrado o no exista una mujer que que meto utilizáis vosotros pues mira esto de los jabalís viene porque es un animal es

Voz 1709 46:15 salvaje y en el bosque pues el olfato lo tiene muy desarrollado

Voz 9 46:18 hoy las buscaba así es algo ya poético digamos nosotros

Voz 1709 46:21 trabajamos con perros eh cada

Voz 1 46:23 eh truficultores tiene suburbana de perros

Voz 1709 46:26 es decir así que son sus compañeros de trabajo al fin y al cabo salimos todos los días a trabajar con ellos trabajamos de uno en uno no se trabaja mucho rato sobre unas dos horas dependiendo pues porque el perro no se puede cansar el perdón no puede tener una mala sensación de que lo está pasando mal pero tiene que estar divertido tiene que buscar tiene que trabajar contento por eso pues siempre tenemos bastantes bastantes perros disponibles para Euskadi

Voz 3 46:49 luego el más fácil de dominar no porque yo tengo entendido que antiguamente se utilizaban estas cosas pero voraces y cualquier cualquiera de tiene el hocico de no el cerdo es la mano para acogerla

Voz 1709 47:00 trufa quiere comerse como más apela a mano

Voz 9 47:03 el ser David que ibas a decir porque yo dijiste antes hablar con pero pero yo tengo Pesek es decir tengo un cerdo en casa de verdad que es incontrolable no eso no lo puedo doméstica

Voz 3 47:11 coger mi mujer tiene encerrada en casa que es parte de un serlo seguro pueblo recuerden el teléfono de nuestro concurso nueve

Voz 9 47:20 cero dos catorce sesenta sesenta para responder a preguntas todas ellas relacionadas con la trufa todas ellas ustedes ya escuchan este programa menudo todas ellas son muy sencillas Carlos como productor de Trump antes decíamos que el la trufa depende mucho o el valor de la trufa la cocina depende mucho del uso que se haga de ella tú sí puedes hacer desde aquí como productor un llamamiento como te gustaría que nunca se utilizar a tu trufa

Voz 1709 47:41 pues mira es una pregunta para nosotros es un buen un poquito complicada pero sí que no me gusta que la trufa se meta en un bote se dejen una nevera y se conserve como un tesoro que no se puede tocar que se tiene que echar muy poquito somos partidarios de que si tú quieres comprar una trufa cuando nuestros clientes e hacen sus pedidos que vamos al plantación cogemos enviamos queremos que la gasten queremos que la usen David tiene un montón de recetas que son espectaculares muy sencillas sobre todo raya encima de un huevo eso es un huevo frito es un mal