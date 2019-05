Hoy por Hoy (31/05/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:07 llegue el resumen de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos Antonio muy buenos días hola a Pablo qué tal buenos días Ador

Voz 1018 00:11 que nos devuelve a Tarragona continúa en estado crítico un trabajador de la empresa carbura metálicos por la fuga de amoniaco en la localidad de La Plata que tiene la localidad de La Pobla de mal fumé como consecuencia de la cual ha muerto otra persona ser rebajado ya el nivel de alerta para la población informa Eva Hidalgo

Voz 1478 00:28 alza Shut al Plaseqcat alerta a primera hora de la empresa carbura metálicos o nos Plus yo a causa de una

Voz 1018 00:39 esa es la información de nuestra compañera para el circuito catalán de la Cadena Ser en este momento decíamos que hay una persona Un trabajador continúa en estado crítico pero la alerta en la ciudad ya sea rebajado la amenaza vemos argumento Donald Trump de imponer ahora Cell es del cinco por ciento de las importaciones de Méjico a partir del diez de junio devuelve el pesimismo a los mercados las bolsas europeas caen con fuerza el petróleo también se depreció ante esta nueva andanada del inquilino de la Casa Blanca a modo de cortina de humo para tapar seguramente sólo unas horas después de que el fiscal de la trama rusa Robert Müller afirmase que no puede exonerar al presidente datos de este momento Almudena López

Voz 0131 01:18 no el IBEX treinta y cinco cae a esta hora un uno coma ocho por ciento se sitúa en los nueve mil setenta y ocho puntos pierde más que la media europea que se deja un uno coma seis por ciento cinco mil ochocientas empresas españolas operan en este momento en México entre ellas dos bancos el BBVA que se desploma y pierde un cuatro coma tres por ciento el Santander que se deja más de un dos por ciento también aerolíneas y grupos hoteleros ya pierde un uno coma ocho por ciento Repsol un uno coma cinco por ciento en un día precisamente en el que también el petróleo el barril de Brent se paga a sesenta y cuatro dólares dos menos que ayer hizo cinco menos que el miércoles situándose en niveles del mes de febrero

Voz 1018 01:55 gracias Almudena secretario Estado norteamericano Mike Pompeo que se encuentra en Europa va a asistir a las reuniones del club Bilderberg acaba de apuntar desde Alemania que su país no descarta dejar de compartir datos con Europa si el continente no prohibe el desarrollo del cinco G de la compañía china Huawei

Voz 1061 02:11 Alves tendremos que cambiar nuestra conducta porque no podemos permitir que información de ciudadanos particulares de Estados Unidos o datos de seguridad nacional naveguen en redes que no percibimos como fiable Saura tomarán sus propias decisiones soberanas pero les hablaremos abiertamente sobre los riesgos y en el caso de Huawei la preocupación es que no es posible mitigar aquellos que se producen dentro de una Re5

Voz 1 02:35 coge en Bhopal China

Voz 1018 02:39 hora doce y tres minutos ya es seguro Vox pierde concejal que había tenido en el Ayuntamiento de León con lo cual la suma definitiva de escaños facilita una mayoría de gobierno de izquierdas Marta García

Voz 3 02:50 el PSOE acaricia la Alcaldía de León después de que la Junta Electoral haya estimado el recurso presentado contra el error de transcripción en una mesa electoral frente al acta firmada esa misma noche en la que aparecían confundidos los resultados de PSOE y de Vox la Junta Electoral da mayor peso probatorio los testimonios de las integrantes de la mesa que ayer acudían voluntariamente a reconocer su fallo el PSOE tiene en su mano ahora gobernar ya que este movimiento deja a Vox sin representación y aborta cualquier pacto del Partido Popular y Ciudadanos con la ultraderecha en cambio el PSOE queda en posición franca para pactar o bien con la formación naranja o mucho más probable con Podemos y la Unión del Pueblo Leonés contra esta resolución aún cabe

Voz 1018 03:26 presión en el Congreso de los Diputados el portavoz de la formación ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros insiste en que no firmarán cheques en blanco para que PP y Ciudadanos puedan gobernar el Ayuntamiento se como

Voz 4 03:36 puedes pensando sobre todo en Madrid y Barcelona es sentarnos a hablar y negociar y ver en qué sitio si en qué sitios no no tiene sentido donde lo tiene menos como digo son veinte capitales no vamos a pretender forma parte dos veinte ayuntamientos no hay sitios donde sí hay sitios donde quizá menos siempre de una manera constructiva de manera productiva

Voz 1018 03:54 Nos quedan todavía otras dos conexiones la primera con los juzgados de lo social de Madrid donde ha comenzado ya a la vista de la demanda de unos quinientos trabajadores autónomos de de libro que exigen que se les reconozca una relación laboral Sara selva

Voz 1600 04:06 sí ha empezado con mucho retraso más de dos horas se espera que sea un día muy largo están citados quinientos Riders que es como se conoce a estos repartidores Martín es uno de ellos antes de entrar decía que su trabajo es una esclavitud

Voz 5 04:16 al final una esclavitud mascarada porque si eres pues Ryder te podrás trabajar más pero la mayor parte de los Ryder no tienen acceso a esos no podrán escoger la hora

Voz 1600 04:28 en clave el más grande que se ha celebrado hasta la fecha en juego están las condiciones laborales de cientos de trabajadores la Inspección de Trabajo y los sindicatos están ahora defendiendo que son falsos autónomos con la precariedad que eso conlleva pero deliberó defiende que son autónomos porque quieren serlo y que si les contrataran perderían la flexibilidad que tienen ahora los representantes además esperan que este juicio si es favorable sirva de precedente para otros procesos que están por venir contra otras empresas como globo o Verín

Voz 1018 04:52 y otra de las fotos de está ahora en el parque del Retiro de Madrid la reina está inaugurando la Feria del Libro de este año el mercado más importante de los que se celebran en nuestro país en esta ocasión con trescientas sesenta una casetas Enrique García

Voz 6 05:04 si la reina Letizia continúa el paseo con el que está inaugurando esta feria que cumple setenta y ocho años y que es la más visitada de las Ferias en lengua española un paseo iniciado junto con el ministro de Cultura José Guirao que hace unos minutos en una de las casetas del Ministerio ha obsequiado a la Reina con una selección de libros de autoría femenina como la poesía completa de Paca Aguirre se inicia una Feria que durará hasta el dieciséis de junio que confía en superar los dos millones de visitas de la pasada edición y que este año cuenta con la República Dominicana como país invitado todo

Voz 0824 05:32 Isabel Quintana de Carlos Cala del PP quiere que el ministro del Interior en funciones explique en el Congreso los errores en la publicación de resultados de las elecciones del veintiséis m la SER les viene contando que días antes de los comicios varios funcionarios avisaron de que el sistema de la empresa adjudicataria estaba dando

Voz 0325 05:46 problema dentro de una hora se va a guardar un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Agüimes en Gran Canaria por la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja ambos han aparecido muertos con un disparo en la cabeza en su casa del tenía permiso de armas en vigor pero no constan denuncias previas por maltrato

Voz 0824 06:01 la violencia machista ha dejado a doscientos cuarenta y tres niños huérfanos desde dos mil trece según el informe de la Fundación Mujeres en los últimos catorce años seiscientos ochenta y dos mujeres que tenían hijos han sido asesinados por sus parejas o ex parejas sólo en lo que va de año trece niños se han quedado sin madre por asesinatos machistas

Voz 0325 06:17 nada de luto en Algeciras por la muerte de un guardia civil durante la persecución a un grupo de narcotraficantes en la gente que iba en moto chocó contra un camión cuando perseguía un coche en el que transportaban doscientos kilos de hachís Fernando Grande Marlaska va a acudir hoy a su funeral y cuatro mil setecientos efectivos para participar mañana

Voz 0824 06:33 en el dispositivo de seguridad para la final de la Champions desde las nueve en el Wanda Metropolitano Tottenham Liverpool un partido de alto riesgo para el que se espera que acudan a Madrid doscientos cincuenta mil aficionados los reds aterrizan en Barajas a las tres con sala imanes como estrellas los londinenses recuperan a Harry Hurricane

Voz 2 06:49 los Pablo esto es lo que tenemos por ahora muchísimas gracias José Antonio hasta luego seguimos hoy

Voz 7 06:58 la Champions Madrid la Cadena SER quién puede mejorar este banquillo Cadena SER la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve del treinta de mayo al dos de junio el centro de Madrid es una fiesta Cadena ser número uno en deporte

Voz 8 07:17 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 07:20 con Pablo González Batista ya lo han escuchado en el avance estamos así caña arriba caña bajo como a quinientas mil cervezas de que empiece la final de la Champions y Madrid que es la sede como ustedes saben de ese

Voz 9 07:36 partido el que está pendiente media Europa pues hoy está preparada para recibir

Voz 0231 07:40 a miles de aficionados al fútbol muchos de ellos de hecho ya están aquí de hecho lo vamos a a comprar por favor puedes abrir un momentito la puerta del estudio

Voz 10 07:50 cero cero cero cero

Voz 11 07:55 venga a pavor Sierra la verdad es que como no nos atrevemos nosotros a salir a la calle ya que ya han visto ustedes la que estaba montada le hemos pedido aquí hasta los pasillos de la Cadena SER le hemos pedido a Meana al redactor de deportes

Voz 9 08:08 la SEC y colaborador de este programa que lo haga por nosotros como Mena ha sido padre Tom hace poco el está curtido en lo de los gritos no le impresiona lo más mínimo estar entre miles de hinchas del Liverpool el Tottenham de hecho prefiere eso a pasar

Voz 0231 08:20 una noche en su casa me han dicho Antón Meana muy buenos días voy sin miedo que tal como están Pablo buenos días muy bien a dónde estás ahora pues mira estalló uno de los hoteles que tiene la UEFA reservados digamos para este evento como es la final de la Champions hay un montón de hoteles de Madrid que están al servicio de la UEFA tarifas evidentemente muy elevadas pero para que estén diferentes vips invitados periodistas gente de la UEFA ex jugadores Estudio uno de ellos ahora mismo con un montón de coches de alta gama aparcados en la puerta con el logotipo de la UEFA y con el emblema de Madrid final dos mil diecinueve ICV permanentemente seguidores del Liverpool el Tottenham pero sobre todo del Liverpool que preguntan a cualquiera que tenga un micrófono una acreditación o algo de la UEFA si tienen entradas

Voz 9 09:02 a ver yo creo que eso te lo preguntan qué te han visto micrófono pero igual sino lo tuvieras también tendrían preguntado a igual le preguntan a cualquiera que Paula

Voz 0231 09:08 en cuántos tienen mayor locura estoy

Voz 12 09:12 dadas ya no tengo entradas para ninguna final de ningún evento

Voz 0231 09:15 de aquí a que me muera dentro de muchos años tengo entradas que lo sepan pero ya se ha detenido a una veintena de personas más o menos por falsificar entradas se buscan permanentemente como digo entradas en la reventa el primer inglés que te cruzas con pasta empieza la puja de salida en mil mil quinientos euros saque vienen con dinero en el bolsillo para poder entrar al Wanda porque vienen de cada club dieciséis mil Segi lores ir más o menos el mismo número sin entrada así que mucho cuidado mañana porque mucha gente va a querer entrar al estadio y haber cómo lo consigue para la policía que funcionan España perfectamente fue un éxito la final de la Libertadores en diciembre inseguro que mañana serán lo mismo la final de la Champions ya hemos visto que hay muchos hinchas ya en Madrid ya han llegado a nuestra ciudad pero el partido se juega mañana con lo cual entendemos Anton que todavía queda mucha gente por llegar cuando se espera que llegue la digamos el grupo el grueso de los hinchas a Madrid esa es la palabra el grueso encajar aproximadamente mañana por la mañana de más de mil setecientos cincuenta vuelos en Barajas hablamos de doscientos cuarenta mil pasajeros y eso que han llegado muchos de ellos que ya están en Madrid que están pagando tres mil euros por una cama en una habitación de una casa que quiera hacer el agosto con esta final de la Champions se mueve más dinero que en ninguna final que encima son ingleses estuvieron el otro día más de quince mil en Baku Azerbaiyán en la final de la Europa League y esto es el triple final de la Europa League así que eso mañana un montón de vuelos que van a llegar al aeropuerto de Vara

Voz 9 10:43 pues esta pregunta en este contexto es casi casi de servicio público donde van a estar concentrados y sobretodo por dónde se van a mover principalmente los hinchas del Liverpool ídolos el Tottenham en Madrid lo digo para que todos los demás sepamos por dónde no

Voz 0231 10:53 sí si esto es muy importante a mi me encanta porque la UEFA lo hace muy bien y la policía también les distribuyen hasta por líneas de metro diferentes los seguidores del Tottenham tiene su punto de encuentro en la plaza de Colón van a estar todo el día en Colón y luego se van a coger ahí la línea cinco de Metro en Alonso Martínez que les va a llevar directos a la parada de Canillejas muy cerca del Metropolitano en la línea verde para que no se crucen en la línea roja en la línea dos van a estar los de Liverpool que van a estar concentrados en la plaza de Felipe II justo enfrente del juicio encender idea irse van en metro hasta la parada de Las Rozas para ir caminando al metro por tanto los hinchas entre comillas neutrales podrán tomar la línea siete de Metro que te deja justo en estadio Metropolitano así que son las vías para no cruzarse con los radicales ni del Tottenham ni del libro

Voz 9 11:38 agregó que da un aplauso para los neutral pero en realidad Antón cómo lo has escrito prácticamente la única zona a la que se puede al acudir a alguien que no quiera digamos mezclarse con aficionados al fútbol es ninguna Madrid está por un lado o por otro bastante bastante controlada bueno o va a estar llena de

Voz 0231 11:56 yo por ejemplo yo yo yo sí creo que la Zona de Gran Vía Callao Sol Plaza Mayor va a ser un poco más festivo más de hinchas neutrales el estanque tiene puesto en la Plaza Mayor con todos los programas es de ahí de deportes recordemos que no se pone el partido en ninguna pantalla gigante de la ciudad siempre pasa eso se preguntan todas las finales no se permite Pablo para que la gente no se quede la ahí ir no haya digamos incidentes entre ambas aficiones

Voz 9 12:20 bueno y además no tiene por qué producirse ningún problema así que este fin de semana es también para aquellos amantes del fútbol una buena oportunidad para disfrutar

Voz 12 12:25 en un ambiente fantástico el ambiente de una evento deportivo

Voz 9 12:28 de de primera magnitud en lo deportivo puramente Antón que es que es lo tuyo quién es el favorito para el partido de lo sabemos el Liverpool pero tú crees que efectivamente llega con mucha ventaja este partido

Voz 0231 12:39 llega con ventaja un poco menos porque yo no contaba en El Larguero Pochettino el técnico del Tottenham que ellos han tenido tres semanas para preparar la final al dichoso es muy bueno y estamos en un momento del fútbol Pablo en el que aunque el tótem han es peor equipo que el Liverpool y ellos lo saben tienen armas suficientes para presionando arriba y haciendo un partido de ida y vuelta que es lo que le gusta a Klopp poder pelear la Champions al Liverpool yo creo que el Liverpool es favorito pero no veo para nada descartado un Tottenham que tiene armas que ha eliminado al City de Guardiola que se levantó en Amsterdam cuando estaban fuera en semifinales y que para mí tiene Harry Kane que es el mejor delantero de Europa

Voz 9 13:14 pues Antón permíteme que les recordamos a nuestros oyentes que hay un lugar en el que sí se puede disfrutar de esta final de la Champions esta casa la Cadena SER es la emisora oficial del UEFA Champions Festival de Madrid dos mil diecinueve que es el evento que está llenando las principales plazas del centro de Madrid con motivo precisamente de esta gran final incluyendo un increíble un pedazo de estudio en la Plaza Mayor de Madrid así que si quieren pasarlo bien no dejen ustedes de pasarse por allí hoy y mañana Antón compañero una última pregunta tienes entradas

Voz 11 13:39 no tengo entradas muchas gracias un abrazo el lunes hablamos un abrazo

Voz 13 13:49 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo VI

Voz 13 18:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista