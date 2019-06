Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días hoy es el primer lunes laborable de junio día viene con mucho calor con mucho calor enfila la recta final para las negociaciones que deben alumbrar los pactos de gobierno en ayuntamientos y comunidades y hoy hoy es un día muy importante para Ciudadanos porque las urnas lo han dejado en medio de un montón de posibles pactos is su decisión inclinará gobiernos hacia el PP con el apoyo de Vox o hacia el PSOE que se incline hacia uno u otro en exclusiva o que combine los dos definirán el futuro a los naranjas la cita llega con bastante ruido interno en un partido poco acostumbrado a cuestionar las líneas marcadas por Albert Rivera pero el sector más centrista y liberal ha querido hacerse oir en esta ocasión ya la cabeza de ese grupo el gurú económico de Ciudadanos Luis Garicano europarlamentario electo que en declaraciones a la SER pide aislar a los extremismos

Voz 2 01:24 el objetivo es siempre para hacer no es hacer lo correcto para con España evitar que separatistas catalanes es extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos

otra agresión en este caso en Barcelona un grupo de jóvenes le ha pegado a una pareja de chicos que se besaba y abrazaba en la calle en el centro de la ciudad este fin de semana Radio Barcelona Guillén carreras bon día

Voz 0027 03:06 Nos días en Alemania ha renunciado la secretaria general de los socialdemócratas hambre anales socio de coalición de Merkel la canciller asegura Ted

Voz 1727 03:15 vez el Gobierno seguirá

Voz 0027 03:17 creando con normalidad en Francia quién es el líder del centro derecha somos noche de pie se va después de que su partido los republicanos

Voz 1727 03:27 quedará Quart Donald Trump inicia hoy una visita de tres días a Reino Unido justo en la semana en la que se va a hacer efectiva la renuncia de Theresa May hoy el presidente de Estados Unidos ha mostrado su apoyo al polémico Boris Johnson favorito en la carrera por la sucesión y antes de entrar en el resto de la actualidad un dato muy preocupante el coche que conducía a José Antonio Reyes iba a doscientos treinta y siete kilómetros por hora en el momento del accidente que le ha costado la vida a Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0978 03:56 buenos días Pepa según publica hoy el diario As la prueba realizada por la Guardia Civil en el lugar del accidente indicarían que la alta velocidad fue la causa del accidente que acabó con la vida del futbolista su coche a doscientos setenta y tres kilómetros por hora en la autovía A376 dirección Utrera su localidad natal provocó que perdiera el control del coche a causa del reventón de una de las ruedas que hizo que el vehículo chocara para luego volcar Ence

Voz 1727 04:18 Arsenal gracias Elena hay además Aimar hoy comienza la selectividad que ahora se llama Eva

Voz 0027 04:24 los primeros en someterse a la prueba de acceso a la universidad van a ser los castellano manchegos en toda España unos trescientos mil alumnos se enfrentan este año

Voz 1727 04:31 al ahí Pablo y el Rey Don Juan Carlos se despidió ayer de la vida pública

Voz 3 04:40 no encaja con esta ovación ovación que recibía mientras presidía una corrida de toros en Aranjuez su último acto público representando a la Corona

Voz 1727 04:53 en el deporte Toronto ha perdido esta madrugada el segundo partido de la final de la NBA Sampe buenos días

Voz 1161 04:59 buenos días Pepa se complica el sueño de los españoles Ibaka y Marc Gasol de emular a Pau ganándola NBA porque con la victoria de los Warriors en cancha de los Raptors ciento cuatrocientos nueve colocan el empate a uno en el factor cancha ahora a los actuales campeones Marc Gasol con seis puntos e Ibaka con siete han sido las aportaciones de los españoles las finales se trasladan ahora a California para disputarse los dos próximos encuentros al mejor de siete y en la ACB Zaragoza Barça y Real Madrid ya están en semifinales mañana tercer y definitivo partido en La Fonteta entre Valencia Basket y Unicaja

Voz 0978 05:30 pronósticos del tiempo Jordi Carbó buenos

Voz 1727 05:32 días buenos días hoy las temperaturas sentencia

Voz 0978 05:34 subirán más mañana bajarán un poco un descenso que será más evidente a partir del miércoles pero hoy nos espera una jornada solidaria con temperaturas prácticamente de verano sólo algunas nubes en puntos costeros sobre todo del cantábrico en Galicia con algunas lluvias pero igualmente sol y las temperaturas máximas más altas una jornada más en la Comunidad de Madrid Extremadura al oeste y sur de Castilla La Mancha y en gran parte del Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los treinta y cinco grados

Voz 3 06:03 si fuera una película habríamos ganado si fuera un periodista fueron científico once premios Nobel

Voz 1727 07:01 hoy invitado de esta mañana no es un político pero es un intelectual muy atento a su tiempo a nuestro tiempo por tanto es el director de teatro Miguel del Arco acaba hacen de las semanas detener en escena una obra titulada jauría sobre el juicio a la mano con Miguel del Arco inauguramos unos días especiales en los que hemos invitado a artistas para hablar de España

Voz 1275 07:28 Rafa Muñiz buenos días buenos días Pepa de pequeños

Voz 1772 07:31 soñaba con ser ginecólogo pero ha terminado en los escenarios detrás de ellos porque aunque también es actor Miguel del Arco lleva más de una década dirigiendo obras con él vamos a charlar del momento político que vive nuestro país de teatro a partir de las nueve y media de la mañana un poco antes eso sí vamos a analizar con Antón Losada José Antonio Zarzalejos y Lola García Si las negociaciones de los partidos políticos en comunidades y ayuntamientos está siendo o no puro teatro

Voz 1 08:18 sí

Voz 1727 08:19 se están tomando a esta hora escuchándonos el primer café de la mañana sepan que se pueden tomar cuatro cajas más sin que eso suponga ningún riesgo para la salud esto es al menos lo que dice un nuevo estudio de una universidad de Londres que es el más amplio en los dicen que se ha hecho hasta ahora así que esta mañana les preguntamos si son muy Cafeteros

Voz 0027 08:44 por gusto o por necesidad como yo como nosotros os y los son menos como Rafa

Voz 1772 08:49 que yo lo soy practicamente por obligación ustedes cuántos cafés se toman al día pueden vivir sin café nos lo pueden contar en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta mucho café estarán tomando seguro los estudiantes de Selectividad que contábamos apuran sus últimas horas de estudio antes de enfrentarse a los exámenes hoy es el turno de Castilla-La Mancha así

Voz 0027 09:13 buscamos estudiantes de Selectividad o paz

Voz 1772 09:16 les madres y abuelos de chavales que se van a enfrentar a la Ebay que así se llama la selectiva

Voz 1772 09:54 como los veinticuatro diputados de Vox esos veinticuatro nuevos diputados a los que hay que hacerle hueco así que queremos que nos manden sus propuestas para dibujar el nuevo Congreso donde sentaría a los diputados seguirían colocando al PSOE Izquierda al PP a la derecha y a Ciudadanos por ejemplo en el centro de la cámara les mezcla harían a todos ellos a quién enviarían al gallinero a esa parte más atrás del Congreso de los Diputados notas de Bozal seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o al nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 10:26 son las seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:29 empieza el primer Hoy por Hoy de la semana con Jordi Fábrega en la producción y con Roberto Mahan y Elena Sánchez en la técnica

Voz 3 10:37 una alerta de la SER desde la barba abrir con una noticia de última hora

Voz 7 10:42 la al parecer adelanta Bruno zulos porque hay vuelta pero todas las noches de lunes a viernes a las once y sugiere nos cuenta que Manu Carreño

Voz 1 10:58 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:05 muy probablemente hoy o a más tardar mañana la presidenta del Congreso Meritxell Batet se va a trasladar la Zarzuela para entregarle al Rey la lista de grupos parlamentarios una lista que será la base de la ronda contactos que llevará a cabo Felipe VI todo apunta que esta misma semana Ia sí comenzará ya definitivamente el camino hacia la investidura del próximo presidente del Gobierno María Manjavacas

Voz 1444 11:25 después de la triple cita con las urnas esta semana se pone en marcha el proceso para la investidura del presidente del Gobierno en la agenda oficial que distribuye Zarzuela semanalmente no hay ni un solo acto del Rey Felipe esto es la dejado con netamente despejada para iniciar contactos con los partidos que han tenido representación parlamentaria la presidenta del Congreso tiene que llevar ahora a Zarzuela la lista con los representantes de los partidos que quieren ver al no quieren todos Esquerra ya ha dicho que no irá como en las anteriores elecciones Junts per Cataluña podría designar a Jordi Sanchez pero como están prisión necesitaría permiso del Supremo y la lista ya ha dicho Batet sólo estarán los que físicamente puedan ir a ver al Rey que en esta ocasión no necesitará cinco rondas de consultas para hacer la propuesta como ocurrió en dos mil dieciséis todo indica que en esta ocasión sólo habrá una de la que saldrá propuesto Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia de Gobierno

Voz 0027 12:20 hay un factor que tiene quedar solventado antes de que se produzca la votación de investidura aclarar con cuántos diputados obtiene la mayoría absoluta ahora mismo en el Congreso porque lo normal es que sea la mitad más uno seiscientos setenta y seis pero es que hay cuatro diputados suspendidos los cuatro presos preventivos se rebaja entonces la mitad más uno a ciento setenta y cuatro eso facilitaría enormemente la investidura de Pedro Sánchez en cualquier caso la decisión sobre dónde se sitúa la mayoría la tiene que tomar la Mesa de la Cámara sus miembros están a la espera de lo que digan los letrados el Congreso José María Patiño

Voz 1108 12:54 nueva decisión política para la Mesa que tras la división por la suspensión de los diputados enjuiciados volvió a la armonía la pasada semana para rechazar la pretensión de Jx de tener grupo propio en la de este miércoles el informe encargado a los letrados a petición del PP tendrá en cuenta el precedente de mil novecientos ochenta y nueve en la tercera investidura de Felipe González cuando se rebajó la mayoría absoluta a ciento sesenta y siete porque catorce escaños estaban impugnados en los tribunales y los otros cuatro de Herri Batasuna en el Constitucional por la fórmula de acatamiento es decir hay argumentos para que en esta ocasión baje de ciento setenta y seis a ciento setenta y cuatro ciudadanos se opone porque a diferencia de Unidas Podemos el peso de sus diputados aumenta el actual mayoría tanto en el pleno como en las comisiones llena el número de iniciativas parlamentarias el PSOE sabe que si no es en la primera con la rebaja Pedro Sánchez puede salir en la segunda en caso de que alguno de los grupos que ahora se muestran firmes en el rechazo cambien a la abstención

Voz 0027 13:55 y mucho más inmediato y inmediato que todo eso es la reunión de la Ejecutiva nacional de ciudadanos que va a tener lugar esta mañana en la que se espera un intenso debate interno sobre la política de pactos hay un sector encabezado por Luis Garicano que está dispuesto a decirle hoy a Albert Rivera abiertamente que el partido no puede someterse al PP por sistema allá donde los de Casado necesiten una muleta parlamentaria y sobre todo que no deben dar entrada a Vox en ningún gobierno Oscar hola buenos días qué tal buenos días es trascendental

Voz 1645 14:22 sí es la Ejecutiva esta mañana de Ciudadanos porque no sólo decidirá a los criterios con los que pactar sino que el debate será más profundo en realidad se van a dibujar las líneas de futuro del partido decimos debate sí porque casi en una situación inédita lo habrá una parte de la ejecutiva con Luis Garicano a la cabeza planteará esta mañana que Ciudadanos evite por encima de todo que los extremistas como Vox o los separatistas como Esquerra lleguen a los gobiernos este último caso es llamativo porque Garicano en contra de Rivera opina que Ciudadanos sí podría sumarse a Valls en su oferta a Colau para que sea alcaldesa en lugar del independentista Maragall declaraciones a la Cadena Ser

Voz 2 14:59 el objetivo pues siempre para hacernos hacer lo correcto para ir con España e evitar que separatistas naciones extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos a buscar esos puestos

Voz 1645 15:12 en una parte de la Ejecutiva de Ciudadanos ha causado también gran malestar que el secretario general José Manuel Villegas haya dicho que no le importa la foto con la ultraderecha de Vox aunque sólo sea

Voz 0027 15:21 sea para hablar hice el malestar que está aflorando como más es el que existe en distintos sectores de Podemos por la escasa autocrítica que han hecho Pablo Iglesias y su dirección tras los resultados pésimos de las últimas elecciones Ramón Espinar ex secretario general de Podemos en Madrid que era muy afina Iglesias hasta hace unos meses pero que dimitió a principios de este año oficializado así su ruptura Ramón Espinar escribe hoy una tribuna en el diario punto Es pidiendo ya un congreso extraordinario de Podemos o en Vistalegre III y crítica el modelo de partido que han terminado construyendo Iglesias y los suyos Andrea Villoria buenos días

Voz 1946 15:55 buenos días dice Espinar que su partido está en caída libre y que ahora sin la elecciones a la vista es el momento de analizar

Voz 1727 16:00 las causas del desastre electoral Espinar habla de

Voz 1946 16:03 a un partido roto en pedazos que ha perdido buena parte de sus dirigentes más destacados pérdidas que califica como amputaciones porque cree que el partido ya no admite la discrepancia asegura que podemos a homogeneizar los perfiles y discursos de sus integrantes impide recuperada a los compañeros perdidos por el camino para encauzar el rumbo del partido un rumbo que hoy les ha llevado a estar siempre subordinadas a subordinados al PSOE y obsesionados dice Espinar por una coalición de Gobierno para la que se está negociando sin una sola medida sobre la mesa el ex

Voz 1727 16:30 el líder morado pide dejar atrás una política de excusa

Voz 1946 16:33 esas refundar la Fundación con la máxima con la que se con la que nació ser el pueblo dentro de las instituciones no una élite política de izquierdas

Voz 8 16:48 la sala arrabio risotto Bocaccio con los hornos y encimera cambio cocinar a es como un verdadero chef italiano además tienes la instalación básica gratis en Hipercor y El Corte Inglés y con todas las ventajas de los tecnoprecios descubre los electrodomésticos para cocinar Candy en Hipercor y El Corte Inglés al dente

Voz 0027 17:11 se lo estamos contando esta mañana en la SER la justicia condenado a casi veinte años de cárcel a uno de los violadores en serie más peligrosos de los últimos años es el conocido como violador de o añil que en dos mil diecisiete violó a cinco jóvenes en ese barrio de Madrid Alberto Pozas diecinueve años y medio de cárcel por cinco delitos de agresión sexual

Voz 0055 17:29 tres de robo y otro de lesiones por violar intentaré

Voz 0027 17:32 Pilar robar y agredir a cinco jóvenes las

Voz 0055 17:34 que seguía desde la salida del metro de Opel en el distrito madrileño de Carabanchel y a las que aturdida intentando asfixiar las ocurrió entre febrero y junio de dos mil diecisiete dos de sus víctimas eran menores de edad además para cuando cometió las agresiones ya había sido condenado por un robo pero la Justicia había suspendido su entrada en prisión ahora además de cumplir casi veinte años de presidio por violar a cinco jóvenes también tendrá prohibido vivir en el barrio donde cometió los ataques durante diez años más

Voz 0027 17:59 hoy comienza el juicio por la muerte de Sanma Martine es la mujer de República Dominicana del Congo que murió en República Democrática del Congo que murió hace ocho años tras casi cuarenta días internada en uno de los polémicos Cíes el centro de derramamiento de extranjeros de Aluche que está en la Comunidad de Madrid durante ese tiempo Samba Martine comunicó más de diez veces sus problemas de salud a los sanitarios del centro pero según las ONGs sólo la trasladaron al hospital cuando ya era demasiado tarde Nicolás Castellano

Voz 1620 18:26 nadie se interesó por su situación su historial médico su origen en la decena de ocasiones que pidió ayuda al servicio médico del sida luche tacto veintiocho días de encierro San Martín moría a los treinta y cuatro años en el Hospital doce de Octubre el mismo día que fue ingresada ya demasiado tarde hoy casi ocho años después de lucha de su familia de colectivos como la red de acogida al fin llega al juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados uno de los sanitario que la atendió en el CIE porque los otros dos están fugados de la Justicia Margarita Martínez Escamilla portavoz de la red y catedrática de Derecho Penal

Voz 9 18:57 samba era una mujer de República Democrática del Congo que nunca debió ser encerrada en un centro de internamiento para su expulsión porque en aquel entonces no se podía expulsar a las personas de esta nacionalidad y que por lo tanto su internamiento además de sumamente cruel fue totalmente improcedente esperamos justicia para Samba Martine

Voz 0027 19:22 el caso de San bajo un símbolo de los colectivos que piden

Voz 1620 19:24 cierre de estos centros que lleva veinticinco años funcionando

Voz 0027 19:27 España seis y veinte de la mañana cinco y veinte en Canarias y en las últimas horas este domingo Google ha sufrido una caída de sus servicios a nivel mundial entre ellos Gmail

Voz 0858 19:38 la Javier Alonso buenos días y otros servicios como You Tube Google REC también se han visto alterados han dejado de funcionar en América del Norte Europa la voz de alarma dado varios portales especializados que han recogido las incidencias de los usuarios tres horas después alfabeto la matriz de Google ha confirmado que estaban trabajando para solucionarlo se desconoce de momento

Voz 0027 19:58 el origen de esta problema vivir solo Hinault en pareja o en familia sale mucho más caro eso no es ningún secreto tiene ya nombre se conoce como tasas Single básicamente es el sobrecoste que tiene que asumir una persona soltera por el hecho de ser soltera pasa por ejemplo al alquilar una casa de una habitación que qué es la misma casa pero hay que pagar con un único sueldo en lugar de dos o al ir al súper donde la mayoría de los productos vienen en envases familiares Almudena López sino

Voz 10 20:24 los últimos datos del INE reflejan que en dos mil dieciocho casi un veintitrés por ciento de personas mayores de sesenta y cinco años vivían solas la mayor parte mujeres en el caso de los jóvenes de hasta treinta y cinco años que residían en un hogar unipersonal el porcentaje había aumentado más de cuatro puntos en los últimos treinta años pese a que la tendencia es al alza la cifra de jóvenes que viven solos sigue siendo minoritaria influye el elemento económico y las malas condiciones laborales María Silvestre es socióloga de la Universidad de Deus

Voz 0817 20:52 que realmente la juventud tuviera las posibilidades económicas derivadas de pues en el empleo ya más veríamos cómo ese ese modelo pero sí que levantaba como está ocurriendo en países escandinavos

Voz 10 21:05 proferido la vivienda es uno de los principales escollos a la hora de vivir solos la Comunidad de Madrid y Cataluña son las más caras para comprar y alquilar los precios suben pero los salarios no Beatriz Toribio del portal inmobiliario fotocasa

Voz 11 21:16 que sobre todo en el caso de Madrid los precios de tanto de compra como de alquiler pues crecen al ritmo de de más del diez por ciento no mientras que por ejemplo en el caso del mercado de alquiler en el resto del país vemos que ya a esas subidas se han estabilizado y están entre el dos tres por ciento

Voz 10 21:31 hay además otros dos factores sociológicos importantes el envejecimiento de la población los divorcios que han originado nuevos modelos de hogar

Voz 0027 21:41 comienza una nueva edición de la Fiesta del Cine que son tres días de descuentos en las entradas en cientos de salas de cine de toda España la entrada dos euros noventa céntimos hoy mañana y pasado Irene Dorta

Voz 12 21:53 la Filmoteca rezagado sabor

Voz 0946 21:55 que es un clásico dolor y Gloria no sabes quién soy

Voz 13 21:59 genio deseos lámparas no te suena ni un poco

Voz 14 22:03 a Dean estas bien te preocupado sólo un chaval que está en Balad clara hay Claire este es lo que

Voz 1727 22:13 suerte y oles vengadores todas estas peligro

Voz 15 22:17 mulas y muchas más en cartelera se pueden ver desde hoy y hasta el próximo miércoles por sólo dos euros con noventa una nueva edición de la Fiesta del Cine comienza más de tres mil pantallas en toda España este año se celebra el décimo aniversario de la fiesta que ha congregado a más de veintidós millones espectadores en todas sus ediciones con motivo de este cumpleaños los espectadores han votado su película favorita entre las más vistas de todos los tiempos desde lo imposible Torrente cinco Ocho apellidos vascos o Tok Tok la elegida ha sido

Voz 13 22:48 te quiero ganarle tiempo al tiempo

Voz 1727 22:54 es centrada en esta nueva edición se pueden adquirir en la página web de la fiesta del cine

Voz 13 23:05 en todo

Voz 0027 23:06 seis y veintitrés de la mañana cinco y veintitrés en Canarias

Voz 1161 27:09 eh complica se empieza a complicar a Marc Gasol el sueño del anillo en la NBA y emular así a su hermano Pau que lo consiguiera con los Lakers en dos ocasiones esta madrugada caído Toronto en casa en el segundo partido de las finales ante los actuales campeones los Golden State Warriors ciento cuatro ciento nueve con seis puntos seis rebotes y siete puntos diez rebotes de Serge Ibaka la eliminatoria al mejor de siete partidos se traslada ahora a California para los dos siguientes con empate a uno y factor cancha para los Warriors en casa la ACB ya conoce a tres de los semifinalistas para el título Barça y Zaragoza se disputarán una de ellas el Barça tras ganar ayer en Badalona al Joventut ochenta y seis ciento siete y el Zaragoza consumando la sorpresa de eliminar a Baskonia ganó ayer también setenta y seis sesenta y nueve en el segundo partido por el otro lado del cuadro el Real Madrid espera rival tras ganar ayer en Manresa setenta y tres ochenta y ocho saldrá del tercer partido entre Valencia Basket y Unicaja que se la juegan mañana en La Fonteta desde las nueve de la noche tras la victoria de ayer de Valencia en Málaga sesenta y nueve setenta y seis y recuperar así el factor cancha en la ACB estará de regreso la próxima temporada Bilbao Basket tras un año de ausencia ayer se imponía sesenta y dos cincuenta y cinco a hubiera Jet Palma el técnico de Bilbao irle ex jugador y primer año como entrenador Alex Mumbrú en el tramo final de gas ruso

Voz 21 28:12 el parece un cuento de hadas no parece que te retiras y en un año te dan un equipo y consigues volverlo a subir a la Liga ACB pues la verdad es que increíble increíble porque sentía un poco con una espina clavada en Bilbao y al menos pues poderle volver a la ACB es algo que te deja tranquilo

Voz 1161 28:27 más de ascensos en el fútbol Racing y Fuenlabrada ya son equipos de Segunda para la próxima temporada los cántabros empataban a uno en campo de Atlético Baleares tras empatar a cero en la ida en El Sardinero regresan cuatro años después en el tramo final de Carrusel un veterano ya del fútbol David Barral

Voz 22 28:39 sé que que disfrutan los machos

Voz 0027 28:42 que que narra que

Voz 2 28:44 es un orgullo haber a poner nazis

Voz 1161 28:47 los madrileños acceden por primera vez en su historia tras empatar a uno con el recreen en Huelva haber ganado previamente tres cero en la ida también en el tramo final de Carrusel hubo Fry

Voz 23 28:54 sí sí sí la verdad que muy grande lo que estamos viviendo te bueno pues por desgracia que uno no ha disfrutar de de la categoría que afectarán al que viene bueno nosotros juguemos forma parte de la historia de este este Fanclub

Voz 1161 29:06 el Racing y Fuenlabrada disputarán la final por dirimir el campeón de Segunda B Atlético Baleares y regresen suman a los clasificados de los otras rondas para disputar dos más y decidir qué otros dos equipos suben a la categoría de plata el Recre se enfrentará el Mirandés y el Atlético Baleares al Melilla Hoy sorteo de la Federación desde las cuatro y media con el resto de equipos carta

Voz 1275 29:23 Gena Unión Deportiva Logroñés Hércules

Voz 1161 29:25 Madina Real Unión y Celta B se jugarán la permanencia además en Las Rozas pero desde la una y media de la tarde concentración de la selección española para preparar los dos partidos de clasificación para la Euro

Voz 1275 29:34 Copa del viernes en Islas Feroe del próximo lunes

Voz 1161 29:37 en el Bernabéu ante Suecia a las siete de la tarde primer entrenamiento en Roland Garros en el cuadro femenino la española de origen moldavo a Alina bolso base mide hoy no antes de las cinco y media a la estadounidense Amanda a nisimos va también partidos de Nishikori Djokovic al Zverev o tiemblan fútbol sala Barça y se juegan desde las nueve en el Palau el tercer y definitivo partido de semifinales

Voz 1727 29:57 no

Voz 0027 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias hoy la presidenta del Congreso Meritxell Batet va a entregar a Felipe VI la lista de partidos políticos con representación en el Congreso es una reunión que será hoy o mañana hay que servirá para que el Rey comience la ronda de contactos previa a la investidura como presidente que salvo sorpresa será de Pedro Sánchez y mientras tanto lejos de la Zarzuela los partidos siguen definiéndose estrategia hoy será un día clave para ciudadanos reúne a su ejecutiva para decidir qué camino tomar en los pactos que se plantean en toda España Luis Garicano número uno de los naranjas en el Parlamento Europeo apuesta por evitar a Vox

Voz 2 30:42 el objetivo es siempre para hacernos hacer lo correcto para ir con España evitar que separatistas nacionalistas extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a Busquets justo

Voz 0027 30:53 aquí además frente a la opinión oficial de Ciudadanos Garicano si da la razón a Manuel Valls apuesta por hacer alcaldesa de Barcelona Ada Colau para evitar que el Ayuntamiento de la segunda ciudad de España quede en manos de los independentistas fuera de España los resultados de las elecciones europeas han obligado a dimitir a dos importantes líderes políticos la primera en Alemania en la líder de los socialdemócratas André anales se va después de perder casi la mitad de los votos y esto es un golpe a a la estabilidad el gobierno de Angela Merkel por canales dirigía uno de los tres partidos de la gran coalición que gobierna Alemania corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 31:27 tras una semana de críticas y deslealtades dentro de sus propias filas Andre anales dice adiós a liderar el expediente y el grupo parlamentario es la primera víctima política el desastroso resultado electoral en las europeas y la pérdida de Bremen feudo histórico de los socialdemócratas ha sido la primera mujer en la historia del partido en asumir una presidencia que nadie quería y siempre ha defendido la alianza de gobierno con Merkel pese a las muchas voces que aún hoy piden romper con los conservadores la canciller ha tenido para ella palabras de elogio y ha lanzado un mensaje de tranquilidad

Voz 24 31:58 diez diez continuaremos el trabajo del Gobierno con toda seriedad y con gran sentido de la responsabilidad porque muchos cuestión sobre la mesa en Alemania en Europa en el mundo pero Merkel tiene motivos para estar preocupado

Voz 0391 32:14 porque la salida de canales debilita un poco más al Gobierno es futuro rumbo dependerá el perfil de no

Voz 1727 32:20 el líder del SPD de la revisión que

Voz 0391 32:22 tiembla harán los socialdemócratas del pacto de coalición

Voz 0027 32:26 el resultado de las europeas también ha provocado la renuncia del líder de los republicanos franceses la derecha tradicional del ex presidente Sarkozy se ha quedado con un ocho por ciento de los votos muy por detrás de Le Pen Macron kilos ecológico

Voz 17 32:39 las

Voz 0027 32:41 Alfonso Martínez el tráfico buenos días

Voz 1161 32:44 aparece en la capital madrileña con circulación lenta ya de entrada por la A dos en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla cinco

Voz 0978 32:57 su paso por Alcorcón y Campamento

Voz 1161 33:00 densidad circulatoria además la M40 entre Vallecas y Coslada dirección a dos en Villaverde hacia la A cuatro en Barcelona circulación intensa también en la ronda B diez hacia nudo Llobregat y por último les vamos a pedir precaución no por bancos de niebla en la provincia de Lugo en la VIII entraba dijimos

Voz 0027 33:18 gracias Alfonso sol y calor hoy en toda España salvo en el norte donde caerán algunas lluvias débiles y ahí insiste

Voz 3 33:24 a notar una bajada de las temperaturas cambia tu negocio pensando fuera de la caja abre la caja sal se la caja

Voz 1727 36:18 son las seis y treinta y seis las cinco y treinta y seis en Canarias que hoy abrimos la Mesa de España con una agresión machista en Sevilla un hombre apuñalado seis veces a su mujer con un cuchillo después de una discusión está ingresada en el hospital de ella y el detenido Radio Sevilla Elena Carazo buenos días

Voz 0978 36:34 buenos días Pepa López y no fueron los que alertaron en la madrugada del sábado de la discusión a los servicios de emergencia y cuando llegaron los médicos y la policía a la vivienda de este matrimonio Sevilla Este la mujer de cincuenta y cuatro años había sufrido cinco puñaladas superficiales y otra grave en el abdomen tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital Virgen del Rocío donde se encuentra ya estable y fuera de peligro tras ser in

Voz 1727 36:55 bienvenida a su marido de cincuenta y cinco años Stade

Voz 0978 36:58 tenido en dependencias de la Policía Nacional donde ha prestado declaración no le constan antecedentes penales

Voz 1727 37:03 otra agresión en este caso en Barcelona un grupo de jóvenes le ha pegado a una pareja de chicos que se besaba y abrazaba en la calle en el centro de la ciudad este fin de semana Radio Barcelona Guillén carreras bon día

Voz 27 37:14 buenos días Pepa los mossos creen Guillem que así

Voz 1727 37:17 de una agresión homófoba porque los atacantes no se llevaron nada de valor

Voz 27 37:21 los dos jóvenes estaban sentados en un banco cuando se habían besado ya estaban abrazados cuando el grupo de siete encapuchados se acercó

Voz 1727 37:26 a ellos les acorraló Illes empezó a agredir

Voz 27 37:29 cuando intentaban escapar cuentan que les dijeron no seis a ninguna parte uno de los dos chicos cayó se abrió la frente y tuvo que recibir cinco puntos los mossos creen que no es una que es una agresión homófoba porque la víctima explica que estuvo todo el rato con el móvil en la mano y que esto no llamó la atención de del grupo nido los agresores que se llevaron sólo la mochila pero la la dejaron tirada a dos calles del lugar de los hechos

Voz 1727 37:53 sobre las consecuencias de la celebración de la final de la Champions en Madrid aprovechando el tirón Icon la ciudad hasta los topes de gente una tuitera colgado una imagen de un ticket que demuestra que un hostelero al menos llegó a cobrar treinta euros por dos cervezas Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1946 38:12 buenos días y está tuitera subido a esta red social

Voz 1275 38:14 la foto de ese recibo que asegura que es el cayó un señor inglés del taxi de un compañero de su madre dos cervezas por treinta euros quince cada una con el IVA incluido a pesar de que la carta legal los al menos mal si la carta a pesar de todo de ese local que está en el centro de Madrid en la plaza de Santa Ana donde ese cobro ese precio desorbitado específica que sus cervezas se venden a cinco euros el barón cuestiona multiplicado por cinco lo que indica en la lista de precios máximos desde SER Consumidor aseguran que una jugada como esta podría costarle una sanción del Ayuntamiento de la comunidad al lugar que las

Voz 1727 38:46 que habrá una inspección claro a raíz de la denuncia imaginamos

Voz 1275 38:48 los que que puede haberla a raíz de la denuncia esta

Voz 1727 38:51 adultera en Andalucía ha comenzado la peregrinación al Rocío ya hay hermandades que han emprendido el camino hacia este municipio de la provincia de Huelva y en los próximos días lo hará la mayoría hasta llegar al momento más importante el próximo fin de semana Radio Huelva Lucía Vallellano buenos días buenos días es la romería que me por número de personas congrega hasta un millón de romeros en la aldea almonteña el viernes próximo comenzarán las presentaciones de las hermandades ante la Virgen y la madrugada del domingo al lunes el momento más esperado por los rocieros el salto de la reja cuando la Virgen sale ya en procesión hasta entonces con Briz es la atención se centra en los caminos hasta diecinueve filiales peregrinan ya este año además será el rocío más seguro porque todas las hermandades llevan desfibriladores Bella Verano delegada del Gobierno andaluz en Huelva

Voz 1 39:36 si con eso tenía un camino mucho más seguro más que ningún otro año

Voz 1727 39:41 efectivos del dispositivo de seguridad el Plan Romero van a velar por que todo se desarrolle sin incidencias y tengáis un buen camino Lucía gracias muchísimas gracias y un beso a otro

Voz 6 39:54 me

Voz 1727 40:07 abrimos la Mesa del Mundo hoy con un sonido que llega desde las calles de Argel son las miles de personas que han salido de sus casas este domingo al saber que se suspendían de forma oficial las elecciones presidenciales de Argelia previstas para el cuatro de julio las protestas en la calle han conseguido que se cancelen unos comicios que según la población estarían controlados por los mismos altos cargos que mantuvieron a Buteflika en el poder durante más de dos décadas corresponsal Sonia Moreno el pueblo argelino

Voz 28 40:44 Nos apunta a una nueva victoria por primera vez en la historia del país magrebí las elecciones presidenciales se ponen dos veces de manera consecutiva el Consejo Constitucional lo hizo público la mañana del domingo en un comunicado oficial informando de que será imposible celebrar los comicios porque no se validaron las dos únicas candidaturas que es habían presentado poco antes de que éste frase el plazo el veinticinco de mayo las elecciones fueron impulsadas por el jefe del Ejército gays Sala tras la renuncia de Buteflika aludiendo al artículo ciento dos de la Constitución y en contra de la voluntad de la sociedad civil sin embargo los partidos políticos escucharon las peticiones de los ciudadanos en la calle y decidieron no concurrir y boicotear las elecciones el Consejo Constitucional mantendrá a Ben Salah al frente del Gobierno interino que convocará nuevas elecciones completará el proceso electoral hasta la elección del presidente de la República

Voz 13 41:29 no

Voz 1727 41:40 en Italia el gobierno de los cinco estrellas y de la Liga cumple ahora un año con la autoridad del primer ministro de Giuseppe Conte en discusión por los rifirrafes continuos de sus dos vicepresidentes de mayo Salvini conté va a dirigir hoy un mensaje a los italianos y la prensa de allí apunta que será para decidir y contar si continúa o no al frente del Ejecutivo corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 42:07 el actual Gobierno se formó hace un año otras ochenta y ocho días de crisis sin precedentes en la historia de la democracia italiana en España valga el paréntesis Mariano Rajoy necesitó ciento treinta y cuatro días en el dos mil quince No lo consiguió hice vio obligado a convocar elecciones generales al año siguiente hoy el Ejecutivo de Roma se halla en permanente discusión los populistas cinco estrellas han perdido pujanza e influencia la derechista Liga ya es el primer partido del país

Voz 14 42:39 de la campaña electoral

Voz 0946 42:42 estos días advierto todavía escoria de la campaña electoral que debe sanear ha comentado el primer lunes aclara tenemos la situación ha añadido quiero hablar a los italianos no se ha anunciado la hora en la que el primer ministro tiene previsto dirigirse a los italianos hoy depende según el propio Conthe de la conclusión de la reunión es por separado y conjuntas con los dos vicepresidentes de lo que no cabe duda según los observadores es que el primer ministro desvelará su continuidad o no al frente del Gobierno

Voz 1946 43:21 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi eh me faltó nada

Voz 16 45:52 el ojo izquierda que él

Voz 1100 45:55 hoy por hoy

Voz 35 45:59 y el de

Voz 36 46:04 eso derecho

Voz 1727 46:07 yo yo

Voz 18 46:08 para nada dice esta mañana José Marín buenos días Pepa vamos a forzar a andar

Voz 1100 46:16 volvemos al mundo real donde conviene llamar a las cosas por su nombre nunca jamás la derecha va a regalar a la Izquierda se pongan como se pongan nada el pino el sentir Jito o el más complicado el pino puente vi déjese de ideologías y otras grandes palabras que las cosas son más sencillas nada tiene que ver si fulanito el pimpón yo Rivera el centroderecha Centro Centro Centro medio pensionista ir jinete de conquistador el fiero Abascal viveros viviente de la ultraderecha más reaccionaria qué va mis queridos niños lo que de verdad ocurre en el presupuesto de la Comunidad de Madrid alcanzó los veinte mil millones ahí es nada y las grandes empresas que sean de hecho se hacen quieren seguir haciéndose de oro con el PP lo están dispuestas de ninguna manera saques eres acabe el chollo quiénes han engordado esa la indecencia su patrimonio con la sanidad enseñanza privada poco en la construcción de miles de adosados en terrenos recalificados antes preferirán quedarse arranquen un brazo que dejar de ser los amos de la mamando Urrutia pierda sólo podrá quitarles el chollo ganando en las urnas pero un podemos desgarrar y un inepto Partido Socialista madrileño nunca lo lograrán eso lloren

Voz 13 47:42 cielo eh

Voz 1727 47:56 le preguntamos esta mañana si o no muy Cafeteros a raíz de un estudio universitario que acredita que tomar cinco tazas de café claro no dice tamaño Rafa no eso no lo cinco tazas de café al día no supone ningún riesgo para la salud no sé si el vaso palmero español está dentro

Voz 1772 48:13 bueno la mayoría de nuestros oyentes son Cafeteros como Bibi de Alicante pues es muy muy cafetera

Voz 37 48:20 yo era demasiado quite la cafetera de casa en casa no da café tengo un soluble que me hace una pañito así cuando estoy muy excitada pero eso sí ante del trabajo me tengo un cafecito con mis compañeros almorzando cafecito y si es posible por la tarde me tomo en tercer pero dos al día caen vamos

Voz 1772 48:41 seguro Mariló de Alicante lo aborrece

Voz 38 48:47 un éxtasis adoptando fue de tan Ana tan duro tan amargo no me gusta no tomaba un café llevo treinta años levantándome a las cinco de la mañana ahora hay estoy tienen trabajo así que ya alquile gustar pues nada que lo disfrute pero jamás jamás se Toulouse café llaman todos eso buenos días

Voz 1772 49:11 buenos días ya a manos de nuevo Mariló y unos el secreto de sobrevivir a la madrugada sin café preguntabas Pepa qué significaba tener mal café

Voz 39 49:18 pues yo creo que estar de mal que hace ustedes es que como te hace a veces es muy amargo pues es como estar amargado estar de mal que hace estar amargado creo que se eso sí no me lo he inventado que tampoco está mal y a los de Vox yo lo supondría en vez de juntos pero lo pondría como las gallinas todos estampados uno en cada fila

Voz 40 49:42 que que no se junten porque juntos eso sí que hacen mal café ya era payo que gracias buenos días

Voz 1772 49:49 Amparo de Alicante quienes mezclaban los dos temas por los que estamos preguntando hoy el café y el reparto de escaños donde sentaría en ustedes a los diputados en la nueva legislatura les seguimos escuchando en

Voz 0027 50:00 es tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta

Voz 1727 50:03 son las siete menos diez las seis menos diez en Canarias