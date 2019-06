Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias qué tal muy buenos días llegó el mes de junio hoy es el primer día laborable y con él la selectividad esta mañana debuta en los estudiantes de Castilla La Mancha que a esta hora se dividen entre los que apuran las últimas horas para estudiar los que prefieren relajarse antes de

Voz 2 00:41 porque además yo creo que ahora la recomendación más importante es que vengan a los exámenes basta

Voz 1727 00:45 en descansados y que vayan frescos a realizarla

Voz 2 00:47 así las pruebas porque tienen mucho más que ganar así

Voz 1727 00:50 Ana Carretero vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla La Mancha entre mañana y el miércoles se sumarán las demás autonomías salvo Cataluña Andalucía Galicia leales y Murcia que lo hará la semana que viene en total trescientos mil estudiantes españoles tienen que presentarse a los exámenes armados sólo con un boli y a veces con una calculadora nada de teléfono móvil ojo las orejas despeja adictas a la vista para que nadie pueda sospechar de un pinganillo suerte a todos suerte a los estudiantes pero también a los padres a las madres a los hermanos a los abuelos porque estos días parece que se examina la unidad familiar al completo este lunes tres de junio Ciudadanos también tiene que pasar su examen particular la ejecutiva del partido debate y decide los criterios de los pactos poselectorales hay varias posibilidades y dos apuestas claras una la que aboga por gobiernos con el PP y apoyo externo de Vox dos la que defiende cualquier pacto con tal de dejar a la extrema derecha a los independentistas fuera de los gobiernos aunque eso implique pactos con el PSOE o hacer alcaldesa Ada Colau Ésta es la tesis ya lo saben de Manuel Valls pero también de Luis Garicano recién elegido europarlamentario hoy pata negra del partido naranja lo explicaba así en declaraciones a la SER

Voz 4 02:17 el objetivo es siempre para hacernos hacer lo correcto para esto en España es evitar que separatistas nacionalistas extremistas tenga control de ninguna institución y con ese objetivo va vamos a buscar su puesto

Voz 1727 02:30 en Podemos Ramón Espinar pide un Vistalegre III una asamblea ciudadana que refunde el proyecto roto en pedazos según Espinar que recupere añade personalidades caídas en desgracia Espinar lo escribe en un artículo que publica eldiario punto es millones de usuarios se quedaron anoche sin Youtube o Gmail tras la caída de Google You Tube según medios especializados la caída se notó sobre todo Estados Unidos en Canadá y en algunos países de Europa como el nuestro España en Brasil la policía va a investigar anima arresto cediendo acuda por colgar en sus redes sociales este vídeo en el que divulga imágenes y conversaciones íntimas de la mujer que lo ha denunciado por violación según ella el futbolista yo en un hotel de París el quince de mayo Él dice que fueron relaciones consentidas y aquí en España miles de aficionados abarrotaron anoche la capilla ardiente de José Antonio Reyes

Voz 3 03:44 y lo despidieron con el

Voz 5 03:45 lo del Sevilla hoy se va a oficiar su entierro en Utrera su localidad natal según cuenta esta mañana el diario As las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el futbolista iba

Voz 1727 03:56 a doscientos treinta y siete kilómetros por hora cuando les reventó una rueda perdió el control del coche íbamos ya Sampe con lo puramente deportivo

Voz 1161 04:06 que está marcado Pepa por los ascensos en fútbol baloncesto en fútbol Racing y Fuenlabrada son equipos ya de segunda para la próxima temporada disputarán entre ellos la final por dirimir el campeón de Segunda B dejando en el camino a Atlético Baleares que se medirá al Melilla y al Recreativo de Huelva que se enfrentará al Mirandés los demás Cartagena la Unión Deportiva Logroñés Hercules y Ponferradina sortearán sus enfrentamientos a las cuatro y media en la Federación y en baloncesto Bilbao Basket regresa a la ACB un año después de su descenso tras ganar ayer en la Final Four del segundo al quinto acompaña al Real Betis campeón de la categoría

Voz 7 06:00 soy Juan de Carlas tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche en Carlas puede pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefiera nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

Voz 8 06:12 cae bien los cargos

Voz 9 06:14 las repara

Voz 3 06:24 tú Solamente tú

Voz 1727 06:40 los resultados de las elecciones europeas empiezan a cobrarse cabezas la más importante la de André anales la líder socialdemócrata alemana el SPD se dejó en las urnas casi doce puntos y su renuncia supone un importante golpe a la gran coalición que dirige Angela Merkel esto en Alemania Ana corbatín buenos días buenos días en Francia quién ha dimitido es el líder de los republicanos la derecha tradicional para entendernos que apenas sacó un ocho por ciento de los votos

Voz 0127 07:08 cuarta fuerza por detrás de los ecologistas Macron Le Pen el peor resultado de la historia del partido que en su día dirigieron Sarkozy o Fillon se cansó las victorias son colectivas las derrotas solitarias dijo anoche Boque que añadió que no quiere ser un obstáculo para la reconstrucción de la derecha francesa mínimo histórico también para los socialdemócratas alemanes a los canales relegó a la tercera posición en las europeas por detrás incluso de los Verdes su dimisión llega después de una semana de críticas y deslealtades dentro de sus propias filas y su salida debilita a un poco más Angela Merkel Gemma

Voz 6 07:43 si fallas es fácil meter a hablarles

Voz 0127 07:46 la canciller ha reiterado su compromiso de mantener un gobierno estable pero el futuro de la coalición formada por su partido la CSU y los socialdemócratas dependerá en buena medida de quien tome las riendas

Voz 1727 07:56 pero en Reino Unido hoy empieza la visita de tres días de el presidente Trump que pisa suelo británico justo la semana en la que va a renunciar Theresa May con su diplomacia habitual Trump ya ha dicho que su preferido para sucederle es el euroescéptico Boris Johnson también ha dicho que si dependiera de él abandonaría Europa sin acuerdo y sin pagar la factura del Brexit Trump chapotear en la política británica mientras en su casa sigue perdiendo colaboradores fue el último es este hombre Kevin Hall set hasta ahora asesor económico de la Casa Blanca acaba de dejar su puesto en medio de las guerras comerciales con China y con México aunque no ha dicho que hay detrás de la enésima baja que se produce en su administración en su Gobierno y a su Gobierno al gobierno de Estados Unidos se dirigen los treinta mil expertos de cáncer reunidos en el mayor congreso de oncología del mundo que termina hoy en Chicago allí se han presentado estudios que demuestran que el Obamacare el plan sanitario que quiere desmantelar Trump ha supuesto un en Home en la lucha contra esta enfermedad en Chicago está Laura Marcos buenos días qué tal

Voz 1276 09:04 buenos días pues no es nada habitual que secuela un mensaje político tan claro en este tipo de congresos justo ahora que Trump amenaza con recortar el programa que cubre el seguro médico de once millones de personas con pocos recursos aquí en Estados Unidos pero los oncólogos han presentado no uno sino tres estudios que avalan con datos que el Obamacare ha mejorado el acceso al tratamiento contra el cáncer se ha comprobado que reduce las desigualdades raciales que ayuda a agilizar los diagnósticos de tumor de ovario y que quiénes no se pueden permitir un seguro privado sobreviven menos al mieloma múltiple para el presidente de los oncólogos europeos

Voz 1727 09:37 Josep Tabernero este problema también allí

Voz 1276 09:40 dado a nuestra orilla del Atlántico en Europa

Voz 0771 09:42 en este agonía Rumanía o válida que en los cuál es el acceso es muy limitado no sé a qué Europa tampoco es la panacea es decir los tres que todo lo es mejor que Estados Unidos no

Voz 1276 09:54 entre las siete conclusiones de este congreso que acaba hoy leemos que cualquier intento de reformar el sistema sanitario debe garantizar que no se corte a nadie el acceso

Voz 5 12:04 buenos días el Rey ha despejado esta semana su agenda oficial

Voz 1727 12:06 a la espera de que se pueda celebrar esa ronda de consultas antes Batet le llevará esa lista con los nombres de quienes quieren ir a verlo Esquerra por ejemplo ya ha dicho que no irá si Jones per Cataluña que ha elegido a Jordi Sanchez como su representante así que la ronda está pendiente de que el Supremo resuelva su petición para salir de prisión e ir a Zarzuela porque la presidenta del Congreso ya dijo que en la ronda sólo pueden participar quienes estén en condiciones de acudir personalmente pues sobre los pactos que van a dibujar el nuevo mapa del poder en España la mirada esta mañana de Montse Domínguez buenos

Voz 1603 12:42 días hoy lunes tendremos más pistas de cien ciudadanos ganan el pulso a los que tienen alergia a Pedro Sánchez o los que tienen alergia a Vox si se impone su alma original liberal que irrumpió en la política española para oxigenar el bipartidismo ose confirma el giro a la derecha que dio Albert Rivera en campaña a pesar de que la jugada no consiguió el objetivo de desbancar al PP de los naranjas dependen cinco gobiernos autonómicos Navarra Madrid Aragón Murcia y Castilla y León veinticinco ayuntamientos entre ellos el de la capital y aunque los populares son su socio preferente todo es posible ahora que en Barcelona Manuel se salió de las trincheras para ofrecer su apoyo sin contrapartidas Ada Colau y evitar así que la alcaldía quede en manos de los independentistas la audacia de este planteamiento tampoco habitual en nuestra política hace que sea Colau quien tiene ahora en sus manos romper los esquemas preconcebidas haga lo que haga unos u otros la llamarán traidora pero estamos en tiempos de negociación que es exactamente lo que los ciudadanos esperamos tras mostrar en las urnas con poquísimas excepciones nuestra alergia colectiva a los gobiernos Consistorios

Voz 1727 13:56 monocolor

Voz 8 14:02 la IV revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque donde les computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 1727 16:51 hemos empezado a esta hora de radio está ahora de Hoy por hoy con los nervios de los estudiantes que inicia la selectividad seguro que alguno que otro no ha pegado ojo y tiran de café para no sucumbir al sueño para ellos y también para esos que dicen que hasta que no toman café no son persona bueno pues una buena noticia un estudio académico acaba de demostrar que beber bastante café unas cinco tazas al día no es malo para el corazón Javier Gregory

Voz 0882 17:18 una nueva investigación médica realizada por la Universidad Queen Mary de Londres con ocho mil voluntarios demuestra por primera vez que el consumo de café unas

Voz 8 17:27 cinco tazas de media al día

Voz 0882 17:29 no endurece las arterias del cuerpo como sugerían estudios anteriores realizados con un menor grupo de voluntarios la doctora Clara sala Riga es cardiólogo

Voz 20 17:38 la definitivamente el café ha sido una de esas sustancias que sean visado digamos que sin tener mucha evidencia hasta el momento sabemos que el consumo moderado de café eso quiere decir que usted no se toma más de cinco tazas de café en un día no representa un peligro para su corazón

Voz 0882 17:55 esta nueva investigación ha sido financiada por la Fundación Británica del Corazón y el asunto no es menor porque las arterias transportan oxígeno y nutrientes desde el corazón al resto del cuerpo y se vuelven rígidas entonces aumenta la carga de trabajo y esto incrementa el riesgo de sufrir un ataque cardiaco o un derrame cerebral

Voz 1620 18:16 si a ustedes les preguntamos si son muy Cafeteros

Voz 8 18:19 Virginia de Madrid

Voz 21 18:21 en eche Iggy mínimo añada no

Voz 1727 18:24 no tengo Castillo cuando escucho me despierto es hoy la ducha claro

Voz 1275 18:30 cómo que no me despierto Rafael se toman más de cinco tazas al día bueno lo mío del que yo soy

Voz 22 18:36 cinco que hacen mínimo entre otras cosas que no tomo nada más pero vamos yo le daría una buena ración de café a los leones que estaba en la puerta del Congreso a ver si se te Pierre también se come unos cuatro tu vale me a Rafael cinco máximos lo mínimo

Voz 1275 18:52 eso Marisol echa de menos un buen relax sin capo of café con leche implante Mayor buenos días Marisol desde Londres

Voz 1727 18:58 no se pueden imaginarlo que extraño el café con leche caliente de mi España querida vuestro para todos gracias inicio de Semana

Voz 1275 19:09 gracias Marisol el palmero que decía yo Mari Ángeles de Ciudad Real

Voz 23 19:13 parte además que mi madre ese placer culpable de gustos por el café en todas sus variantes por favor guardar secretos que no creo que a mi médico le guste

Voz 1275 19:23 terminamos con Manu y Alberto buenos días

Voz 0091 19:26 las como pueden camionero soy madrugador y por supuesto cafetero me encanta el Café solo o con una gotita de crema hay por cierto puedo tomar eh todo el que hace que quiera que que no me afecta

Voz 3 19:41 pues yo soy cafetero en como mínimo tres al día trabajo al volante

Voz 22 19:53 la niña de once meses no necesitas ni café gracias a todos

Voz 1727 20:00 veinte seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:09 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con veinte grados en la Gran Vía subiendo primer lunes de junio con calor de pleno verano en Madrid la previsión anuncia que a mitad de semana bajarán las temperaturas aunque hoy de momento las máximas en Madrid rozarán los treinta y cinco grados

Voz 3 20:24 gira de yo me han dado la han dicho que si quería un abanico de cartón y le vamos casi ese lado quedó a las manos pues así con gran izados pero en Madrid pasa lo mismo luego en el frío pero hay que aguantarlo han preguntado mucho porque entraña la piscina

Voz 1275 20:43 así sobrellevan el calor los madrileños la Comunidad mantiene activado desde este fin de semana el plan de vigilancia y control por altas temperaturas

Voz 3 20:55 hoy llega a juicio

Voz 1275 20:56 yo en Madrid el caso de Samba Martine la muerte de esta mujer congoleña que murió hace ocho años tras pasar casi cuarenta días encerrada en el CIE de Aluche Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital durante ese tiempo como único en más de una decena de ocasiones sus problemas de salud a dos sanitarios del centro pero según las ONGs que han denunciado su caso sólo la trasladaron al hospital cuando ya era demasiado tarde Nicolás Castellano

Voz 1620 21:18 samba Martín falleció traspasar XXXVIII días encerrada en el CIE de Aluche sucede en dos mil once después de pedir en hasta once ocasiones que le diera un tratamiento médico a final no les recibió vivió un auténtico calvario ocho año exigiendo justicia para samba y que llevan colectivos como la red solidaria acogida que recuerda que la muerte de la joven congoleña contra veinticuatro años Se podría haber evitado de haber sido tratada correctamente este caso es un símbolo de la lucha por investigar lo que sucede en los centros de internamiento ir también de los colectivo que exigen su cierre Margarita Martínez Escamilla catedrática de Derecho Penal y portavoz de Star

Voz 24 21:50 valoramos muy positivamente que se celebre juicio oral aunque lamentamos que dos de los procesados estén huidos de la Justicia y también lamentamos que no se siente en el banquillo los responsables de los servicios médicos porque entendemos que la responsabilidad por la muerte de samba no solamente se deriva de la imprudencia de los médicos que la de satén dieron sino también de una mala organización del servicio médico

Voz 1620 22:15 reclaman el cese inmediato del director del Centro de Internamiento Antonio Montes que era jefe de seguridad Aluche cuando falleció

Voz 1275 22:22 el juicio arranca a las diez de la mañana en los juzgados de lo Penal de Plaza de Castilla se sienta en el banquillo médico del CIE de Aluche acusado de la muerte de Sama piden para él y su familia un año y medio de Kylie es el lunes tres de fui el Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a anular las primeras multas de Madrid Central titulares comercio Sarmiento lo cuenta hoy ABC la causa sería un defecto de forma en las canciones emitidas entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril tras el cambio de hora el sistema no especificadas las multas se producían antes o después del mediodía así que se han anulado de oficio te vas semana de encuentros y negociaciones para posibles pactos ciudadanos insiste en que sólo negociará con el PP descarta apoyar a Carmena en el Ayuntamiento es socialista Ángel Gabilondo se reúne a principios de esta semana con Íñigo Errejón veinte personas han resultado heridas tras volcar un autobús interurbano en Alcobendas ocurría anoche en la salida catorce de la A uno la carretera de Burgos una mujer de setenta años

Voz 1727 23:12 esta años está herida grave en el Hospital Ramón y Cajal

Voz 1275 23:14 el Fuenlabrada es por primera vez equipo de Segunda División tras empatar a uno con el Recreativo de Huelva ganar tres cero en la ida se jugarán con el Racing de Santander el título de campeón de Segunda

Voz 14 23:24 B

Voz 1727 28:03 siete

Voz 1275 28:04 dio hechos el hemos avanzado esta mañana en la SER la justicia condenado a casi veinte años de cárcel a uno de los violadores en serie más peligrosos de los últimos años es el conocido como violador de pañal que en dos mil diecisiete violó a cinco jóvenes en este barrio de la capital Alberto Pozas

Voz 0055 28:19 la Audiencia de Madrid ha condenado en conformidad después de que haya reconocido los hechos diecinueve años y medio de cárcel por cinco delitos de agresión sexual tres de robo y uno de lesiones el violador de

Voz 8 28:29 Daniel era un joven vecino del barrio adicto a la cocaína

Voz 0055 28:31 asaltó a sus cinco víctimas a lo largo de dos mil diecisiete usando el mismo modus operandi la sequía desde la parada de metro las intentaba asfixiar las violaba hay robaba antes de salir corriendo ninguna de sus víctimas tenía más de veinte años dos de ellas eran menores de edad para cuando cometió las agresiones ya había sido condenado por un robo pero la Justicia había suspendido su entrada en prisión ahora además de cumplir casi veinte años de presidio también tendrá prohibido vivir en el barrio de Carabanchel durante

Voz 1727 28:56 Diez años más el sector del taxi

Voz 1275 28:58 en la Comunidad de Madrid que acelere las inspecciones a los sube trece que desde este fin de semana está obligados a sancionar a aquellos vehículos que tengan licencia de fuera de Madrid Iker realice más del veinte por ciento de sus viajes

Voz 1727 29:08 fuera de su territorio la Federación Profesional del Taxi

Voz 1275 29:11 calcula que el cincuenta por ciento del total de este tipo de vehículos que han trabajado estos días en Madrid provenían de otras comunidades Julio Sanz es el presidente de esta federación

Voz 8 29:20 eventos puntuales como el de

Voz 1647 29:22 este fin de semana pues si estimamos que se ha podido venir a trabajar aquí el cincuenta por ciento restante todas las autorizaciones que es una auténtica falta de regulación y una jungla Hay todo vale el único requisito externa carné de conducir y estar dispuesto a trabajar doce horas burdamente seis días la Mané gana novecientos euros

Voz 1275 29:41 el Gobierno regional ha comenzado a sancionar con cien euros a estos vehículos en colaboración con el Ministerio del Interior que le facilita el registro de los vehículos donde aparece el lugar de la licencia veinte grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 3 29:52 no

Voz 1727 30:02 son las siete y media las seis y media en Canarias hoy es lunes pero para unos más que para otros Albert Rivera y Pablo Iglesias desayunan esta mañana con ruido no sólo el ruido de la cafetera el líder de Ciudadanos reúne al Comité Ejecutivo del partido donde las voces más centristas le van a pedir eso ese Centre y que descarte a Vox al de Podemos lo que le piden es una asamblea extraordinaria después de los desastrosos resultados electorales y se lo pide públicamente Ramón Espinar que fue hasta hace unos meses su hombre de confianza Madrid lo hacen un artículo en el diario punto es en el que habla de fracaso y de refundación hoy es un lunes muy lunes también para los estudiantes de Castilla La Mancha que son los primeros en España que se enfrentan desde hoy a la Selectividad que ahora se llama Eva aún le cambian el nombre cada dos o tres años la selectividad pies lunes distinto muy distinto para el Rey Juan Carlos primer lunes de la nueva etapa del Rey emérito sin ajeno la oficial en el horizonte pero un lunes siempre se puede mejorar apunten desde hoy y hasta el miércoles se celebra la fiesta del cine dos euros noventa céntimos por entrada que viene con aire acondicionado incluido nuevo agradecer en toda España porque se esperan treinta y ocho grados en Córdoba XXXVI en Toledo o XXXV en Zaragoza en este lunes los cálculos y negociaciones para conseguir gobiernos en muchos ayuntamientos y CCAA y hoy leemos una frase muy llamativa de Emiliano García Page el socialista Emiliano García Page que ha ganado ampliamente con mayoría absoluta las elecciones en Castilla La Mancha pues en una entrevista en La Razón dice que Sánchez está dispuesto a Sete ar sorprender con Ciudadanos

Voz 8 32:02 que recomienda a su partido que suelte lastre con Podemos y que mire Albert Rivera dice García Page Iglesias significa votos pero también vetos por lo tanto no lleva a la estabilidad que necesita España según el presidente de Castilla La Mancha Sánchez está haciendo una clara llamada de atención Albert Rivera

Voz 1727 32:20 por qué dicen hoy en el Partido Socialista en la calle Ferraz sobre esta afirmación de García Page no se esconde siempre ha defendido algo parecido pero lo pone en boca de Sánchez o por lo menos en intenciones de Pedro Sánchez plantearse esta pregunta

Voz 8 32:36 hay un Errejón en Ciudadanos la pregunta que proponer Luis Barbero en el país plantea que los últimos resultados electorales deja Ciudadanos en la disyuntiva de elegir entre un acuerdo global con el PP y aunque sea de tapadillo también con Vox o alcanzar acuerdos de GM tenía variable negociando estando Izquierda ya derecha la trascendencia de esa decisión de la decisión que tiene que tomar Rivera se asemeja según Le Soir Vero a la que Iglesias asumió en dos mil quince cuando rehusó apoyar la investidura de Sánchez con la idea en el horizonte de que unas nuevas elecciones le permitirían alcanzar la hegemonía de la izquierda tras la repetición de las elecciones podemos inició un declive que aún no ha podido amortiguar y que ahora le lleva a jugar un papel subordinado al PSOE internamente Iglesias se distanció de Rejón su amigo su número dos el Pepito Grillo que que le dice al líder lo que no quiere oír ese pregunta Barbero hay un Errejón en Ciudadanos a propósito de reja

Voz 1727 33:25 publica hasta ahora el confidencial que baraja el otoño para el congreso fundacional de su nueva fuerza política se lo preguntábamos la semana pasada aquí en Hoy por hoy nos dijo que no que él estaba centrando en Madrid bueno pues dice el Confidencial que en otoño habrá algo parecido más España no sabemos cómo se llamaría sobre Podemos prueba traer mucha cola da mucha cola interna y externa ese artículo que firman eldiario punto es Ramón Espinar del que les hablaba al comienzo porque critica muchísimo el modelo de partido de Pablo Iglesias

Voz 8 33:56 sí exige un congreso inmediato para reaccionar al desastre electoral dice Espinar que su partido está roto en pedazos cree que Podemos ya no tiene capacidad para admitir la discrepancia y que eso ha derivado en una homogeneización de discursos y de perfiles Espinar pide recuperar a los compañeros perdidos por el camino para reconducir el rumbo del partido un partido que según él ha acabado obsesionado por una coalición de gobierno con el PSOE y eso según Espinar debilitaría aún más la formación asegura que hace falta analizar las causas del fracaso electoral deja tras dejar atrás dice una política de excusas en lugar de explicaciones

Voz 1727 34:30 lo que empieza aquí es una política de vacaciones tenemos a Danny De la Fuente fuera tenemos ahora con Muñiz con la prensa internacional y aún Manuel Jabois que ha sobrevivido a la firma de libros ayer la Feria en Madrid no entero estaban escuchábamos hablar del tiempo las temperaturas está muy donde también había calor de lectores había mucho calor de electores y muy muchos oyentes por cierto a los críos envió un saludo porque ayer sólo pero muchos oyentes un beso para todos vamos ya con el tsunami electoral que no sólo se lleva por delante liderazgos en España también en el resto de Europa con dimisiones incluidas acuerdan dimitir aquello que ese verbo los malos resultados de los socialdemócratas alemanes en las elecciones europeas han terminado por fulminar a su líder Andrea nadie es el Frankfurter titula atrapados en la coalición

Voz 1275 35:20 si se pregunta cómo va a influir su dimisión en la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas opina Jasper Borghi en ese mismo diario no sólo André anales admitió este fin de semana también lo ha hecho todo un partido el ex PD hace un año cuando anales asumió la presidencia de la formación estaba claro que era una oportunidad para los socialdemócratas de revivir como Partido del Pueblo ahora han perdido esa oportunidad el esperé dice ya no es un partido del pueblo con la pretensión de llegar a la presidencia

Voz 1727 35:48 la socialdemocracia alemana ahí es nada y el dominó de dimisiones en Europa llega también a Francia le toca allí a la derecha clásica lo que sería que el PP los republicanos ha tirado la toalla leemos en el seco

Voz 1275 36:01 el líder de los republicanos tras quedar cuarto en las europeas la derecha debe encontrar el camino opina Le Fígaro que cree que lo Boque ha hecho bien en dimitir seguir siendo el líder de los republicanos hubiera sido insostenible tras la derrota europea Live gasóleo dice que su destino estaba claro incluso aquellos que le apoyaron en dos mil diez

Voz 8 36:20 siete esperaban su renuncia para detener ese

Voz 1275 36:22 el descenso a los infiernos que ha supuesto la derrota electoral según Lemond su dimisión es una decisión sabia difícil para sus compañeros de partido e inevitable para María

Voz 22 37:50 bueno El País publica hoy una entrada

Voz 1727 37:53 está a Rafaeli sea el ex ministro venezolano al que la llamada policía patriótica del Partido Popular recurrió para armar su causa contra Podemos sea dice haberse sentido utilizado en una trama política

Voz 8 38:05 tanto que llegó a plantearse denunciar a España pero al final lo lo hizo dice disuadido porque no iba a ser ni fácil ni barato explica que tres funcionarios de el Estado le citaron en el consulado español en Nueva York se presentaron como agentes de la UDEF le pidieron que firmaron una declaración según la cual Iglesias y Monedero habían cobrado millones de de Venezuela le prometieron que el documento no se iba a publicar Ica cambio sacarían a su familia de Venezuela bueno ese documento se terminó publicando los compromisos se evapora

Voz 1727 38:33 y un dato que publica el periódico de Cataluña en su portada hasta tres años de lista de espera sufren en Cataluña las mujeres que necesitan reconstruirse un pecho después de un cáncer de mama

Voz 8 38:44 los sanitarios es uno de los procesos más angustiantes para una mujer ya que ayer ya es el añade el componente de la enfermedad el componente psicológico el problema se agrava por la larga espera de de de hasta tres años de lista de espera dicen en Catalunya de la sociedad catalana de cirugía plástica lo achaca a la falta de profesionales

Voz 34 39:08 de de la calle ahora el tema

Voz 5 39:21 dice la pegatina que ha muerto la intimidad en este Gran Hermano y de rock contiene desde luego por lo menos para los que vayan a viajar a Estados Unidos la cosa se complica un poco más de no tendrán que responder sólo a eso de si piensan matar al presidente si tienen antecedentes o ancestros nazis porque les van a hacer el test del nuevo político y cuál es ese tés jabón pues consiste en investigar sus redes sociales hasta el primer tuit para poder entrar al país no vamos ninguno eh yo creo que no entramos nadie me parece que no la Unión

Voz 35 39:53 de libertades civiles de Estados Unidos y dice que

Voz 5 39:56 esto podría provocar que las personas fíjate qué obviedad se autocensura Internet dado que cualquier broma puede ser tomada en serio esta medidas para para conseguir la la visa al permanecer allí ya sabes tú ahora si pones por ejemplo en Twitter si haces no sé qué te mato que suspenden la cuenta no está habilitado para ejercer ningún cargo público es probable que te despidan del trabajo y ahora también a pesar de que hayas aclarado como dices en el avión que no tiene ninguna intención de atentar contra el presidente de los Estados Unidos quizás tampoco que dejen acceder a la visa para estar así que Twitter también sirve para eso para vigilar quinientos quién sale bueno para olvidarnos de nuestras cadenas del siglo XXI nos propone un viaje literario en la nada de los años veinte había otras cadenas allí entonces hombre este agosto un mes de agosto reunió a dos genios a Federico García Lorca Juan Ramón Jiménez y eso lo encuentras en un libro

Voz 35 40:47 un libro ante Alfonso Alegre que ha ganado

Voz 5 40:50 premio de biografías Antonio Domínguez Ortiz se titula días como aquellos de Juan Ramón ha sobrevivido sus enfrentamientos recelos con la generación del veintisiete pero hubo momentos antológicos

Voz 0882 41:00 acuerdo como hasta ordinaria comunión con Lorca durante

Voz 5 41:02 aquellos días felices hoy a Unió recuerda estos en el país diciendo que el encuentro con Lorca y su hermana Isabel a Juan Ramón Jiménez le causó tan profunda impresión que no sólo la acompañaron toda su vida en el recuerdo escribió veintiún años después días como aquellos se vive en pocas veces en la vida sino que además inspiraron olvidos de Granada un libro que no llegó a publicar en vida pero que según Cernuda significó junto a españoles de tres mundos el nacimiento de la prosa moderna porque siempre es un buen momento Pepa para recordar este verso de Federico García Lorca La noche es interminable cuando nos apoyan los enfermos y hay barcos que buscan ser mirados para poder tranquilos

Voz 36 41:47 qué

Voz 1620 44:23 buenos días Pepa en unos minutos se eleva a decir el último adiós a José Antonio Reyes tendrá lugar el entierro después de que anoche casi cuando terminábamos el larguero le despidieran todos los amigos en su localidad natal en Utrera muy cerquita de donde perdió la vida saliendo es localidad hace ya casi cuarenta y ocho horas una leyenda del fútbol no sólo del Sevilla y del sevillismo que por supuesto sino del fútbol en general porque Reyes era patrimonio del sevillismo pero luego del fútbol porque estuvo en el Madrid en el Atleti en el español en el Benfica en el Arsenal ahora estuvo en el Extremadura antes en el Córdoba Reyes era un poco de todos y por supuesto en la camiseta roja de la selección española que también supo llevar y que también eh eh supo representar al fútbol que tan maravillosamente predicaba cada vez que se vestía de corto no cerca de su casa perdió la vida ese sábado por la mañana yendo a una velocidad más propia de un circuito que de una carretera convencional no es momento ahora hablar de eso es momento estar con sus familiares y con con los seres que que de verdad lo están pasando mal y con sus seres más queridos y con todos los amigos que ha dejado muchos en el mundo del fútbol y en y en subida sobre todo con su mujer y con sus tres hijos pero se va una leyenda una leyenda del fútbol una leyenda del sevillismo a la que hoy decimos todos adiós hasta luego Pepa

Voz 1727 45:43 gracias un abrazo de lo deportivo Sampe este primer lunes de junio está marcado por los ascensos

Voz 1161 45:49 en el fútbol de recibir Fuenlabrada Segunda División los cántabros empataban a uno en el campo del Atlético Baleares en hacerlo a cero en la ida en El Sardinero vuelven cuatro años después al fútbol profesional en el tramo final de Carrusel todo un veterano David Barral

Voz 39 46:01 sé que que poco bonito que hay que disfrutarlo al máximo

Voz 8 46:04 que que narra que engorda

Voz 39 46:07 yo a ver ascendido a poner nazi

Voz 1161 46:09 hilos madrileños acceden por primera vez en su historia tras empatar a uno con el Recre en Huelva y haber ganado previamente tres cero en la ida también en el tramo final de Carrusel Hugo Fraile

Voz 40 46:16 sí sí sí la verdad que muy grande lo que estamos viviendo porque bueno pues por desgracia fuerte que uno no puede disfrutar de de la categoría que ve que estará en el que viene no pudo con forma parte de la historia de ese banco

Voz 1161 46:28 Atlético Baleares y Recre se sumarán a los equipos clasificados de las otras ondas para disputar dos más decidir qué otros dos clubes suben a la categoría de plata el Recre se enfrentará el Mirandés Atlético Baleares al Melilla Hoy sorteo en la Federación a las cuatro y media con el resto de equipos Cartagena Unión Deportiva Logroñés Hércules y Ponferradina Real Unión y Celta B jugarán la permanencia y en baloncesto Bilbao Basket tras un año de ausencia ayer se imponía sesenta y dos cincuenta

Voz 1275 46:50 cinco a ir over Iberojet Palma el técnico de Bilbao

Voz 1161 46:53 el ex jugador y primer año como entrenadores Mumbrú que descendía con el equipo la pasada temporada también en el tramo final de Carrusel

Voz 22 46:58 parece un nuevo parece que te retiras y en un año te dan un equipo y consigues volverlo a subir a la Liga ACB pues la verdad es que increíble increíble

Voz 1161 47:06 además hoy se concentra la selección española desde la una y media en Las Rozas para preparar los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte el viernes en Islas Feroe el próximo lunes en el Bernabéu ante Suiza

Voz 1727 47:15 ya tenemos una oportunidad

Voz 1727 48:27 diariodehoyporhoy del tres de junio del año dos mil diecinueve escribe Lorena es enfermera en el Hospital doce de Octubre de Madrid de las diez enfermeras y enfermeros que trabajan por la tarde turno nueve tienen contratos eventuales como ella