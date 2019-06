Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:07 qué tal están muy buenos días los dos partidos que llegaron a la política española para renovarla han cerrado un ciclo y ahora toca hacerse mayor entendiendo por hacerse mayor sed es consciente de la propia dimensión idea las consecuencias de los propios actos ciudadanos reúne hoy a su comité ejecutivo para decidir su política de pactos el veto de Rivera al PSOE daba por supuesto que no tenía más salida que pactar gobiernos de ayuntamientos y comunidades con el PP con el apoyo de Vox pero pero primero Manuel Valls un independiente y ahora un pata negra de Ciudadanos Luis Garicano sean revuelto contra la tesis oficial piden evitar el extremismo impedir en la medida de lo posible que toquen poder la ultraderecha los independentistas catalanes Garicano en declaraciones a la SER

Voz 2 00:58 el objetivo es siempre para hacernos hacer lo correcto para con España es evitar que separatistas no extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos a buscar pastos

Voz 1727 01:11 aunque ese evitar los extremismos signifique pactar con el PSOE o hacer alcaldesa Colau el alma original de ciudadanos más liberal sobrevenido desde hace un año desde la moción de censura más de derechas Seven hoy cara a cara en Podemos un hombre muy próximo Pablo Iglesias hasta hace poco Ramón Espinar se despachan un larguísimo artículo en el diario punto es en el que pide un congreso extraordinario inmediato dice que Podemos está en caída libre roto en pedazos y subordinado al PSOE y acusa a la dirección de Iglesias de no admitir la discrepancia de no hacer autocrítica más que con excusas pero el tsunami político que dejan las urnas no sólo arrasa aquí arrasa en toda Europa en España es la nueva política la que sale peor parada de estas elecciones porque los dos partidos clásicos lleva mucho tiempo desangrándose pero en Alemania y en Francia son todavía los partidos clásicos los que siguen en caída libre han dimitido la líder de los socialdemócratas alemanes líder de la derecha conservadora en Francia

Voz 1727 02:39 en tiempos de reflexión y una pregunta por qué los partidos y la sociedad parecen no acabar de encontrarse en fin es lunes tres de junio y esta es una mañana de muchos nervios en miles de hogares españoles empieza la Eva u que así se llama ahora la selectividad hoy comienza en Castilla La Mancha y durante las próximas dos semanas su unidad en todas las demás comunidades autónomas Aimar

Voz 5 03:03 entre mañana y pasado empiezan en todas las demás salvo Cataluña Andalucía Galicia Baleares y Murcia que lo harán la semana que viene Ana Carretero ex vicerrectora de la Universidad de Castilla La Mancha choca

Voz 6 03:12 hasta ahora la recomendación más importante es que vengan a los exámenes más descansados y que vayan frescos a realizar la las pruebas porque tienen mucho más que ganar así

Voz 7 03:33 tengo un hijo que se presenta mañana la selectividad no puede bajar de noche medio cómo será la cosa

Voz 1275 03:39 que siendo ateo convencido desde mi casa Michal

Voz 7 03:41 pero apostó Nicolás ni estoy completamente de acuerdo

Voz 1727 03:45 bueno pues a Roberto el padre y sobre todo a Darío el hijo suerte injusticia

Voz 1 04:09 muy emocionante la verdad una multitud acompañó anoche

Voz 1727 04:12 así cantando

Voz 1 04:15 no del Sevilla el féretro de José Antonio Reyes a sus

Voz 5 04:17 fallida del Sánchez Pizjuán allí se instaló la capilla ardiente del futbolista hoy será enterrado en Utrera que su ciudad natal mientras continúa la investigación del accidente en el que el jugador y uno de sus acompañantes murieron según el diario As los primeros datos apuntan a que viajaban a doscientos treinta y siete kilómetros por

Voz 1727 04:34 lo cuenta la SER esta mañana condenado a dos décadas de cárcel uno de los violadores en serie más peligrosos de los últimos años el conocido como violador

Voz 5 04:43 violó o intentó violar a cinco jóvenes a las que siguió desde la salida de la misma estación de metro las aturdida intentado asfixiar las dos eran menores

Voz 1727 04:51 el recupera todos sus servicios que anoche se bloquearon en buena parte del mundo

Voz 5 04:55 dejando tirados a millones de usuarios de Youtube Gmail por ejemplo la empresa todavía no aclarado qué fallo

Voz 1727 04:59 el para sobrellevar el lunes hoy vuelve la fiesta del cine

Voz 8 05:03 este año la fiesta más cinéfila cumple diez años

Voz 5 05:07 tras define a dos noventa en cientos de salas de toda España hoy mañana y pasado

Voz 1727 05:16 la selección española prepara desde hoy los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa del dos mil veinte Sampe

Voz 1161 05:24 del viernes en las Islas Feroe del próximo lunes ante Suecia en el Bernabéu jornadas tres y cuatro de esa clasificación desde las siete primer entrenamiento en Las Rozas también lo hace la en la sede de la Federación la selección Sub Veintiuno de cara al Europeo de Italia de la categoría en la competición doméstica Rácing y Fuenlabrada ya son equipos de Segunda para la próxima temporada superaban ayer Atlético Baleares y Recreativo de Huelva Racing y Fuenlabrada se jugarán a doble partido el título de campeón de la Segunda B

Voz 6 05:50 se mantiene el calor de este fin de semana Jordi Carbó buenos días buenos días Se mantiene la buena noticia es que no va más hilos

Jordi Carbó buenos días buenos días Se mantiene la buena noticia es que no va más hilos

es hartos de calor a pesar de que acabamos de empezar junio pues un poquito de paciencia porque en un par de días este ambiente veraniego ya no será tan evidente en todo el país aumentó a esta hora como novedad además nubes que el fin de semana nubes que serán compactas con algunas lloviznas en Galicia y el Cantábrico Igualmente ratos de sol en el resto de la mitad norte peninsular ahora durante la mañana algunos chubascos muy débiles después también acabará haciendo sol como decíamos con calor todavía esta tarde una jornada más máximas de más de treinta y cinco grados en gran parte de Extremadura al este y sur de Castilla La Mancha también en el Valle del Guadalquivir

Voz 1727 08:03 a las ocho y ocho las siete y ocho en Canarias el hiper liderazgo de Albert Rivera sobre el que se ha construido Ciudadanos no dado pie nunca disenso como el que se va a vivir hoy en la ejecutiva nacional del partido y además a cuenta de algo nuclear que es la política de pactos Rivera tendrá que escuchar esta mañana los planteamientos de un sector encabezado por Luis Garicano que no quiere plegarse persiste al Partido Popular que tampoco quiere compartir el gobiernos con Vox y además Óscar García buenos días

Voz 1645 08:34 buenos días Pepa a diferencia de la posición oficial de Cio

Voz 1727 08:37 danos ese sector si apoya la vía de Manuel Valls el pragmatismo de hacer alcaldesa de Barcelona Ada Colau para evitar que los independentistas gobierne la segunda ciudad de España

Voz 1645 08:48 sí pocas veces encuentras Rivera en la ejecutiva con disidentes de sus decisiones hay un sector encabezado por Luis Garicano que va a plantearle esta mañana cara le va a exigir que por encima de todo Ciudadanos tiene que evitar que partidos como Vox o que los independentistas como Esquerra lleguen a los gobiernos declaraciones de Garicano a la Cadena Ser

Voz 1645 09:38 pues veremos si en ese debate emerge también el profundo malestar que ha causado la decisión de la cúpula del partido de asumir de no preocuparle de decir que es normal hacerse la foto con la ultraderecha de Vox aunque no se negocia nada que en teoría Óscar el resultado de todo de la política de pactos se conoce hoy verdad se conocerá probablemente esta mañana y es definitivo Pepa porque Ciudadanos de alguna otra forma también define su plan de futuro aproximándose más al PP o al PSOE de escuchábamos hasta luego hasta luego buenos días

Voz 1727 10:09 la cultura del debate interno la bronca del lío del guirigay tan arraigada en otros partidos en el caso de Ciudadanos Jabois suena casi

Voz 5 10:18 exótico no por lo menos hasta hace unas semanas hay siempre un precio bastante paradójico que ese liderazgo tan fuerte tan homogéneos que no está mal pero pero también tiene sus desventajas lo tenga precisamente un elegido la fundación del partido por orden alfabético había sido una decisión así bastante aleatoria a mí que conste que me parece bien que la nueva política o lo que queda de la nueva política ERE de estas cosas de la vieja estas cositas no hay límites como saben en Podemos tampoco lo vamos a poner histéricos pero yo casi prefiero la lucha libre que esa imagen tan tradicional que suele ser además monopolio de la derecha el toque de corneta tragar con lo que quiera líder un partido político no es serio o por lo menos lo tienes apariencia de Serbia hacen España sino tiene una escisión uno dos o tres a través las hay con tres años sobre pactos Aida

Voz 1727 11:08 noticia importante en el PSOE Inma Carretero buenos días

Voz 0806 11:11 qué tal buenos días Pepa la dirección federal ponen

Voz 1727 11:13 cuarentena la negociación que iban a iniciar los socialistas navarros para un posible gobierno alternativo al de la derecha que ganó las elecciones una opción la de la negociación socialista que para prosperar necesitaría la abstención debido

Voz 0806 11:28 si la dirección federal se desmarca oficialmente de la negociación que quiere iniciar María Chivite lo adelantó anoche el confidencial y Ferraz confirma a la SER que así se lo han trasladado a la dirigente Navarra que la cúpula del PSOE no bebían estos movimientos teniendo en cuenta que sin la abstención de Bildu no hay gobierno alternativo está previsto que los contactos comiencen el miércoles pero la dirección federal ha optado por fijar de antemano su posición contraria para evitar el desgaste de su estrategia en los pactos en el resto de España donde presiona a Ciudadanos para que no se mezcle con la ultraderecha también pretende el PSOE no seguir alimentando la opción de una alianza para algo

Voz 1727 12:04 Bernard Navarra de la que ya hay precedentes

Voz 0806 12:06 fallido en dos mil siete Ferraz ya abortó el acuerdo de los socialistas navarros con la marca local del PNV e Izquierda Unida con el consiguiente coste electoral por dejar entonces gobernar a UPN en solitario

Voz 1727 12:18 por lo tanto y más si lo estoy entendiendo bien el PSOE intenta evitarse una crisis en el resto de España cuenta de Navarra pero ahora tendrá que lidiar con el PNV que ya advirtió de que no votaría a favor de una investidura de Sánchez si los socialistas dejan gobernar a la derecha navarra

Voz 0806 12:35 claro porque en la ecuación que busca Chivite está Geroa Bai la marca navarra del PNV así respondió ayer a la SER en Euskadi el responsable del área institucional de los nacionalistas vascos Koldo Mediavilla

Voz 12 12:46 quiere eso decir que si finalmente lo acaba gobernando

Voz 5 12:49 en Navarra Suma el PNV no

Voz 12 12:52 apoyaría la investidura de Sánchez

Voz 13 12:54 demente es una es un límite que nosotros vamos a poner e Ike bueno pero tendrán que definir también los representantes de Geroa Bai que ocurre en el conjunto de la comunidad navarra

Voz 1727 13:06 así que la clave Navarra va a estar presente

Voz 0806 13:08 la investidura de Pedro Sánchez la intención del PNV es fijar hoy una estrategia de pactos que vincule a todo el partido

Voz 1727 13:14 mientras el PSOE intenta cuadrar el círculo de la gobernabilidad Felipe VI va a recibir hoy o mañana en la Zarzuela la presidenta del Congreso Meritxell Batet y esto pone en marcha el proceso hacia la investidura María Manjavacas buenos días

Voz 1444 13:27 buenos días si se inicia ya esta semana a la ronda de consultas y bueno la pista la dado la agenda oficial de La Zarzuela que no tiene ni un solo acto para el Rey porque lo previsto es que hoy o mañana como tú decías la presidenta del Congreso suba Zarzuela

Voz 14 13:41 le envíe al Rey le comunique la ley

Voz 1444 13:43 lista de los representantes de todos los partidos que están dispuestos a pasar consultas

Voz 1727 13:48 pero lo más peliagudo de este tramite Marías que Junts per Cataluña ha propuesto para que vaya la ronda con el Rey Jordi Sanchez que es uno de los presos preventivos del plus es acusado de rebelión es el Supremo el que tiene que decidir ahora si lo autorizó no

Voz 1444 14:02 si esta es la complejidad de esta ronda de consultas aunque este paso inicial el Rey no decide es el Congreso la presidenta la que lleva la lista de representantes que quieren verse con el Rey ya se ha dicho que la lista van a estar los que físicamente puedan ir al despacho del Rey con lo cual habría que esperar a que el Supremo decida si autoriza al representante de Junts per Catalunya Jordi Sanchez a salir de la cárcel para ir a Zarzuela esto sería una foto inédita Easy fuera que no o tienen que dice de que nombrar otro representante o hacer como Esquerra o Bildu que como las elecciones anteriores no pasan consultas porque no le dan legitimidad al Rey una duda que en cualquier caso se despejará las próximas horas porque parece claro salvo imprevisto que las consultas y empiezan ya esta semana María

Voz 1727 14:47 sea súper manchega enhorabuena muchas gracias a que no había tenido ocasión de hablar con ella y le han dado la la distinción más alta de ese comunidad que moción María

Voz 14 14:58 la verdad que lo lo viví bueno como una Un

Voz 1727 15:00 para mí excepcional porque evidentemente no me lo esperaba la verdad que sí que puedo decir que ya en mi retina se queda como uno de los días más felices de mi vida merecido un beso un abrazo gracias por si a la maraña de la gobernabilidad le faltará algo teóricamente socio prioritario del PSOE para formar gobierno que es Podemos está entrando en un carril de aceleración hacia la catarsis interna Ramón Espinar secretario general del partido en Madrid hasta hace medio año que fue paulista pata negra hasta que cayó en desgracia y terminó dimitiendo Espinar carga contra el modelo de partido de Iglesias y la nula autocrítica por los resultados de las elecciones impide Aimar un congreso extraordinario ya un Vistalegre III

Voz 5 15:41 sí dice Ramón Espinar la pendencia de Podemos este caída libre cunde la sensación de que las explicaciones de la realidad que Podemos está ofreciendo son una concatenación de excusas en el último año Podemos se ha roto en pedazos todas las organizaciones políticas sobre mutado quienes pero podemos ha sufrido amputaciones ha perdido capacidad integrar la diferencia en su estructura sean homogéneos izado sus mensajes perfiles discursos la obsesión por el gobierno de coalición ha vuelto a situar el debate en quién Hinault en que en lugar de configurar un programa de exigencias a favor de la ciudadanía se proponen negociaciones discretas para un gobierno de coalición sin una sola medida encima de la mesa ya no es tiempo de apenas de de CO2 errores sino de aprender del fracaso termina Espinar no hay nadie hoy en Podemos que no piense que lo razonable sería encontrarnos en una asamblea ciudadana recuperar el rumbo a los compañeros que hemos perdido por el camino es una premisa para reconstruir un proyecto de país Hinault una nueva elite política de izquierdas nada grande puede hacerse sin grandeza

Voz 1727 16:40 dedos líderes políticos que sí han dimitido tras despeñarse en las últimas elecciones hablamos enseguida

Voz 3 16:47 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 16:51 hay titulares que son cíclicos los periodistas lo sabemos bien cada vez que llega el verano hace calor cada vez que llega el invierno hace frío verdad y cada vez que hay elecciones en Alemania últimamente los socialdemócratas se hunden un poco más pagan el precio de formar parte de la gran coalición con el partido de Merkel es sueles pasó en las últimas elecciones generales entonces dimitió Martín Schulz eso les ha pasado en las europeas de hace una semana muy fácil espacios no te dan Daniel resultado catastrófico ha precipitado la dimisión de Andrea anales que llevaba poco más de un año al frente del partido Verlaine Carmen Viñas buenos días hola buenos días Pepa este esta dimisión hace tambalearse el gobierno de coalición con la CDU de Merkel o no

Voz 0391 17:38 bueno desde luego la salida de Andreas navales debilita la gran coalición mucho Merkel Apple ha perdido una gran aliada en las filas socialdemócratas una persona con sentido de Estado dialogante y es en buena parte responsable de los éxitos del despegue de la gran coalición aunque muchos no lo hayan visto así han precipitado su caída nos encontramos ahora con una canciller quemada que gobierna con un especie sin

Voz 1727 17:59 eres en el respaldo de las urnas una situación

Voz 0391 18:02 bastante explosiva porque los socialdemócratas pueden intentar buscar su salvación en la ruptura de la alianza de gobierno o intentando presionar más para que su programa se cumpla en este punto se encontrarán de cara con los conservadores quienes también piensan que el Hespérides se ha convertido en una carga para ellos todo va a depender del perfil del nuevo líder de cómo se rearme ideológico mente el partido Hydro que ocurra en septiembre fecha en que en que se marcaron los propios socialdemócratas para revisar el acuerdo de coalición muchos apuestan por una ruptura por hacerse una cura de oposición para poder recuperar la esencia del partido pero unas elecciones en estas circunstancias serían un nuevo fracaso también para el ex PD así que más que un nuevo líder lo que urge según todos los analistas es que los socialdemócratas aclaren qué es lo que quieren de sí mismos es

Voz 1 18:48 Alemania y en Francia

Voz 1727 18:52 misión del líder del partido los republicanos también a raíz pésimo resultado en las elecciones europeas confirma lo axfisie que está quedando la derecha conservadora clásica modelada bajo el pulso entre Le Pen y Macron pero para pulso que parece decidido a echarles Donald Trump a sus anfitriones británicos Begoña Arce corresponsal buenos días buenos días el presidente de Estados Unidos va a llegar a Londres pero ya se ha encargado de calentar su propia visita ha dado dos entrevistas a dos periódicos de Rupert Murdoch se ha quedado a gusto sentenciando sobre lo que Reino Unido tiene que hacer o dejar de hacerlo

Voz 1444 19:31 lamentable pero cierto Donald Trump ha recomendado al Reino Unido que deje la Unión Europea

Voz 1727 19:35 ya sin acuerdo y sin pagar la factura del divorcio

Voz 1444 19:38 aconsejado que el líder del Partido del Brexit Valle Farrar sea incluido en las futuras negociaciones que unió Europa ha dado su apoyo Boris Johnson en la carrera para suceder a Theresa May Faraj Johnson son amigos míos ha dicho el líder laborista Jeremy Corbijn en cambio no es amigo de América afirma Trump y Estados Unidos podría dejar de compartir la información de los servicios de inteligencia a los británicos Si Corbijn llega para ser primer ministro tanto Corbijn como el jefe de los liberales Bizkaibus han rechazado la invitación al banquete de gala que tendrá lugar esta noche en el Palacio de Buckingham en un país en crisis profundamente dividido la presencia de Trump y sus comentarios agudizan esa tensión y habrá protestas preparadas ya en varias ciudades la más importante mañana en Londres el alcalde Sadiq Khan lamenta la presencia de Trump y los honores que va a recibir y no merece de él ha dicho es uno de los más grandes ejemplos de la amenaza global de la extrema derecha y todo esto antes de llegar

Voz 1727 20:31 gracias Begoña enfriarse buenos días ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:41 abrir Laura Gutiérrez qué tal buenos días con veinte grados en la Gran Vía y subiendo primer lunes de junio con calor de pleno verano las previsión anuncia que a mitad de semana bajarán las temperaturas aunque hoy de momento las máximas van a alcanzar los treinta y cinco grados en casi toda la región a las diez de la mañana comienza el juicio por la muerte de Samba Martine la mujer congoleña que murió en dos mil once tras casi cuarenta días internada en el CIE de Aluche estaba enfermo tenía meningitis hasta en once ocasiones pidió que le dieran tratamiento médico pero nunca se lo dieron la trasladaron al hospital cuando ya era demasiado tarde las ONGs que han denunciado su caso aseguran que la muerte de Sama Martínez de treinta y cuatro años se podría haber evitado dicen que es muy importante que se investigue lo que sucede dentro de los Cíes Margarita Martínez es portavoz de la Red Solidaria de acogerá

Voz 16 21:29 esto es sumamente importante que investigue lo que suceda en los centros de internamiento para extranjeros porque son lugares opacos infranqueables son lugares donde se producen frecuentes vulneraciones de derechos humanos

Voz 1275 21:43 el médico al que la familia de Samba Martine y las ONGs acusa de homicidio imprudente se sienta en el banquillo esta mañana con una petición de un año y medio de cárcel aunque la fiscalía no ha solicitado pena alguna para el proceso

Voz 5 21:54 adujo

Voz 1275 21:59 Ciudadanos en Madrid y rechaza hacerse un Manuel Valls Ignacio Aguado descartaba apoyar en la capital a la lista más votada la de Manuela Carmena y descarta el movimiento que su formación hará en Barcelona rechaza también apoyar un gobierno en la Comunidad presidido por el socialista Ángel Gabilondo Aguado marca el paso a la ultraderecha de Vox que ha pedido sentarse a negociar en la misma mesa con PP y Ciudadanos

Voz 0771 22:22 con todos los partidos políticos que han tenido representación en la Asamblea de Madrid creo que si queremos gobernar la Comunidad de Madrid hacerlo para todos hay que hablar con todas las formaciones políticas así que no tengo ningún problema en sentarme hablar con todos tendrán que ser ellos en este caso Vox u otras formaciones políticas los que decidan si apoyan ese programa de gobierno sino bloquean o si por el contrario pues quieren en el caso de Vox que gobierne Gabilondo Errejón donde suele corresponde decidirlo a Vox

Voz 1727 22:44 Nadal reúne hoy a su comité ejecutivo nacional para decidir

Voz 1275 22:47 su política de pactos un sector encabezado por Luis Garicano se ha revuelto contra la tesis oficial de Rivera la que sigue Ignacio Aguado que Madrid y pide evitar los extremismos impedir en la medida de lo posible entre otras cosas que toque poder la ultraderecha es lunes este mes de junio atentos viajeros de Cercanías porque desde ayer el túnel de Recoletos ya está en obras y afecta a varios tramos de la red titulares con Virginia Sarmiento el túnel une Atocha y Chamartín da servicio a cinco líneas de Cercanías y permanecer ceder permanecerá cerrado hasta noviembre la EMT ha puesto en marcha un servicio de autobuses alternativo para conectar Atocha Recoletos en el Ayuntamiento de Madrid anula de oficio las multas de Madrid Central emitidas entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril por un defecto de forma lo cuenta vez el sistema lo específica vas y las multas se producían antes o después del mediodía veinte años de cárcel para el violador de o panel violó y robó a Bari las jóvenes dos de ellas menores en dos mil diecisiete la sentencia le prohibe también vivieron el barrio durante diez años cuando salga en libertad comienza el juicio a trece jóvenes por la pelea multitudinaria en las fiestas de Majadahonda hace seis años la Audiencia Provincial inicia la vista esta mañana la Fiscalía solicita penas

Voz 17 23:47 de entre uno y dos años de prisión por desorden público

Voz 3 23:55 en Hoy por hoy

Voz 1275 23:58 con hoy los protagonistas del deporte en Madrid el día del Fuenlabrada que por primera vez en su historia asciende a Segunda División Sampe buenos días

Voz 1161 24:12 buenos días lo habían intentado anteriormente en dos playoff recientes ayer se cumplió por fin el sueño con ese empate a uno en Huelva con el Recre gol de Juanma y tras haber ganado previamente tres cero en el partido de ida uno de los artífices y precisamente onubense en el tramo final de Carrusel Hugo Fraile

Voz 18 24:27 sí la verdad que muy grande lo que está hoy diez pues te bueno pues por desgracia Frontex Tepco uno no ha podido disfrutar de de la categoría que estar al que viene bueno no forma parte de la historia de este gran club

Voz 5 24:38 los fuenlabreños se jugarán con el Racing de Santander a doble partido

Voz 1161 24:41 el título de campeón de la Segunda B se quedan en el camino Castilla y Atlético de Madrid B eliminados por Cartagena y Mirandés respectivamente y en baloncesto el Real Madrid espera ya rival en semifinales de la ACB tras ganar ayer en Manresa setenta y tres ochenta y ocho en el segundo partido el rival va a salir del Valencia Unicaja que juegan mañana en La Fonteta el tercer partido de su serie

Voz 31 30:38 hola buenos días Pepa aquí desde hace un par de años y estamos aquí en este campus de la Fábrica de Armas de Toledo todavía quedan cuarenta y cinco minutos para que los alumnos sean llamados a las aulas pero ya aquí ya se empiezan a acumular cientos de alumnos estoy por ejemplo con Irene con Teresa que son dos de ellas aquí de Toledo que chicos cómo estáis muy bien sean está muy nerviosa y sí mucho bueno el primer examen es el de Lengua y Literatura a partir de las diez hay algún tema así que cree en el examen el modernismo Yassin Generación del noventa y ocho cuántas horas la habéis dedicado a preparar la selectividad muchísimas dos semanas lata pues las tarde ahí para alrededor de diez horas al día vacío que crees estudiar ello quiere estudiar Economía igual con pies de la nota sí yo espero que sí bueno chica con muchas gracias suerte bueno Pepa aquí Castilla La Mancha hay siete mil setecientos sesenta y cinco alumnos que se examinan hoy también te tengo que contar una particularidad y es que cuando hablamos de selectividad hablamos de CCAA si aquí Castilla La Mancha un poco con respecto al resto porque aquí hoy empiezan a la selectividad solo cuarto tres de las cinco provincias la de Guadalajara que depende de la Universidad de Alcalá de Henares lo hará mañana con la Comunidad de Madrid

Voz 1727 31:48 gracias saldo que su gerente José Antonio Zarzalejos buenos días buenos días Pepa una futura economista elija la generación del noventa y ocho Bono

Voz 1 31:56 hombre es muy sugerente

Voz 1727 31:58 muy interesante porque conoce de la generación del noventa y ocho es proyectar la historia de España

Voz 1 32:05 sobre el siglo XX también explica las razones de la de la España que surge del fracaso colonial de ese de esa depresión colectiva esperemos que no les duele a España a estas dos estudiantes en el futuro

Voz 5 32:50 es Pepa buenos días a todos hablamos del mandato electoral como si fuera una orden simple indirecta un enunciado nítido de interpretación indiscutible pero no es así los resultados vuelcan una gran cantidad de señales que cada cual entiende en función de sus intereses vemos que las derechas creen haber recibido la orden de cerrar el paso como sea a esa paga

Voz 0199 33:09 llamada Pedro Sánchez mientras que otros

Voz 5 33:11 Pedimos que el principal mandamiento del ciclo electoral fue iniciar la recuperación de los derechos sociales que se perdieron por culpa de la crisis y con la excusa de la crisis pero unos y otros comprendimos que ningún mensaje llegó tan aplastante mente cargado de votos como para avalar políticas cerradas de forma que concluimos de forma unánime que la orden fundamental de la ciudadanía era pactar negociar para por fin abordar un cuatrienio estable pero es más fácil recetar el remedio que aplicarlo en cada posible alianza saltan chispas los posibilismo y los principios no mezclan bien más bien chocan de frente y lo hacen de forma especialmente aguda en las formaciones políticas que nacieron entre dos aguas ciudadanos En Comú Podem por ejemplo el partido naranja reúne a su ejecutiva nacional en una cumbre que promete ser a corazón abierto aunque no creo que Rivera vaya a cambiar ni poco ni mucho su actual estrategia mejor con Vox que con Pedro Sánchez la disyuntiva de Ada Colau es de grueso calibre pero aquí la responsabilidad se desplazará a las bases a las que corresponderá tomar la decisión definitiva pero estos partidos de la encrucijada más claves para diseñar el mapa final de Cataluña el mapa final en toda España

Voz 32 34:25 él guarda el esférico euros recoge Kinnear y intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención juego al árbitro

Voz 0199 37:41 es algo parece nada no vale algo pero ya sabes que no hay nada peor que ser el hijo del profesor o la hija

Voz 1727 37:49 bueno pues que le vaya muy bien Llanos dirá se se vale también una tía Naty Ta compañeros de Coruña para el padre de la de la estudiante muy probablemente hoy a más tardar mañana la presidenta del Congreso Meritxell Batet Se va a trasladar a la Zarzuela la entregarle al Rey al jefe del Estado la lista de grupos parlamentarios una lista que será la base de la ronda de contactos que realizará el Rey todo apunta a que esta misma semana comienza definitivamente el camino hacia la investidura del presidente del Gobierno lo de la lista tiene su aquel también eh porque puede que haya eh partidos políticos con representación en las Cortes como Junts per Cataluña que pretenda que en esa lista figure alguien como Jordi Sanchez que está en prisión y eso no se enfrentaría a un problema muy concreto del que hablaremos Silleda cuando llegue de momento sobre la investidura del presidente del Gobierno no sobre la negociación política previa para conseguir una mayoría que tiene muy lejos el PSOE porque tiene ciento veintitrés de trescientos cincuenta unas declaraciones muy llamativas que leemos hoy en la razón del presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page buenas sacado una mayoría absoluta que le permite ser presidente sin ninguna duda dice dice en la razón Sánchez está dispuesto a crear sorprender con Ciudadanos Sánchez está haciendo una clara llamada de atención a Rivera dice más dice podemos aporta votos pero también vetos no te permite la estabilidad por sí mismo y te cierra otras puertas así que lo hemos dicho Inma Carretero llama Ferraz a ver qué te cuento que te cuenta anima

Voz 0806 39:31 pues que la posición a la que se remiten en Ferraz es la que fijó la portavoz del Gobierno el viernes en La Moncloa cuando sitúa a Podemos como un acompañante preferente que es lo que vienen diciendo de una u otra forma desde el día después de las elecciones fue muy vehemente la portavoz el viernes al asegurar que ellos no prevén trabajar sin Unidas Podemos sobre todo pactando una hoja de ruta social aunque su vocación es hablar con todo el hemiciclo poder gobernar con geometría variable hay fuentes de Ferraz que nos comentan Pepa que si hubiera una sorpresa con respecto a la estrategia conciudadanos no sería precisamente Emiliano García Page quien tendría la información de primera mano del presidente en funciones porque la última crisis que tuvieron fue a cuenta del relator en la dirección federal molestó mucho que García Page estuviera de ruta en los medios de comunicación desgastando al Gobierno por su negociación con Cataluña así que lo dejan esas declaraciones las dejan en el ámbito de la opinión del presidente de Castilla

Voz 1727 40:26 imagino que eso si fuera verdad no sería él el que lo proclamara es literal claro más o menos pues no te vayas muy lejos que seguro que a lo largo de la mañana algo más tendremos que comentar te a la negociación de la investidura hasta luego y vive en verso suelto e García Page Zarzalejos

Voz 1027 40:46 sí es un verso suelto con mayoría absoluta eh en Castilla La Mancha pero es un verso suelto que probablemente recoja el eco de algunas otras voces de algunas otras impresiones dentro de del Partido Socialista y fuera dentro del Partido Socialista porque dentro de el PSOE hay una gran preocupación la preocupación de que ese

Voz 1727 41:12 socio preferente

Voz 1027 41:14 se está rompiendo está rompiendo en pedazos es decir hay cuarenta

Voz 1727 41:19 hay dos

Voz 1027 41:20 escaños absolutamente estratégicos e innecesarios sobre todo si no hay otros que sean alternativos a ellos pero también es cierto que incorporar a un socio de estas características que se está desgarrado que está rompiendo en pedazos como podemos verlo esta mañana pues implica más un lastre que una activo para el propio presidente Sánchez y por lo tanto que trate que trate de ampliar el registro no no me parece insensato me parece me parece prudente pero fíjate

Voz 1727 41:55 de que siendo cierto porque es evidente de la carta de Ramón Espinar hoy en el diario punto es la el artículo pues pone de manifiesto que hay en Podemos un enorme tormentosa interno que cuestiona la dirección que no ha hecho más autocrítica que una genérica siendo cierto eso los cuarenta y dos diputados que están en el Congreso son populistas sí sí sí sí no pensó paulista si responden a Pablo el problema es cuál es la suerte de eso es posible la suerte de Pablos ahí va a continuar sino va a continuar condiciones Antón

Voz 0199 42:27 bueno yo creo que el PSOE tiene de todo derecho el mundo a explorar todas las posibilidades más derechos mundo a crearle un problema a ciudad no lanzarles todos estos caramelos para ver si si Ciudadanos retrata más hacia la derecha pero yo creo que lo que propone García Page tiene dos problemas uno que el mandato que salió de las urnas y el discurso en campaña no fuese por lo tanto habría que dar unas cuantas explicaciones que a veces entienden y a veces no hilos es que yo creo que García Page ve un ciudadanos que ya hace tiempo que no existe es el ciudadanos de centro liberal reformista que podía pactar de derecha izquierda se ha ido eso no sabemos y volverá pero de momento lo que sabemos es que se ha ido no es ésa ni la estrategia ni la disposición el discurso en ese momento de Ciudadanos o sea que si quieres trabajar en un escenario realista tienes que concentrar tenga amarrar los votos que sí son posibles a día de hoy los votos posibles son los votos de Podemos qué tienen esos problemas pero eso tiene otra cara es que es también una enorme ventaja que es que negocias con un socio que está en difíciles condiciones para exigir nada que ha pasado de exigir un gobierno de coalición y tener presencia en ese gobierno a empezar a hablar de otro tipo de mensajes otro tipo de acuerdo se concentrar todos los votos que pueda asoman en los partidos que no tienen ámbito estatal que son los votos que te pueden dar la investidura porque yo creo que el escenario ciudadanos en este momento es puro puro voluntarismo políticamente es imposible

Voz 1727 43:58 en cualquier caso la oportunidad un mensaje como ese esta mañana Lola cuando claramente el foco está puesto en ciudadanos que es quien tiene que definir sus políticas de alianzas saca el foco de Ciudadanos se lo pone sobre el PSOE que está esperando a que a que ciudad no se pronuncie no

Voz 39 44:15 bueno es probablemente porque considera que es una manera de presionar no sí a su propio partido en este sentido pero yo creo que efectivamente como dice Antón esas posibilidades son mínimas yo no no veo a es verdad que Pedro Sánchez esté intentando mantener todas las puertas abiertas al máximo posible sobre todo hasta que se dirima en todos los pactos regionales y locales pero lo veo francamente difíciles más yo creo que incluso hay más posibilidades de intentar una abstención del PP que aunque aunque sea difícil que no una abstención por ejemplo de Ciudadanos a nivel español

Voz 1727 44:52 una abstención del PP como gran acto fundacional de

Voz 39 44:54 sí exacto exacto yo creo que

Voz 1727 44:57 la responsabilidad efectivamente

Voz 39 44:59 yo creo que eso sí que se va a intentar desde la desde La Moncloa que efectivamente es difícil porque el problema de estos pactos es que cada vez que intentas uno excluye es otro cuando intentas Sin tetas el de Ciudadanos estas excluyendo del PNV es intentas el del PP que en fin con Podemos también tienes algún tipo de problema pero sería más compacto sería una abstención inicial con lo cual también es un poco una situación diferente yo creo que con Podemos por eso básicamente por eso pues lo que se intenta es que si es el socio preferente garantizarse lo con buenas palabras pero desde fuera

Voz 1727 45:34 si no siempre vamos a analizar la situación de de ciudadanos que tiene un comité ejecutivo muy importante y del que tiene además información de primera mano José Antonio Zarzalejos

Voz 1727 48:49 el lema del edicto es el problema al que ya se enfrentó ciudadanos cuando le tocó llegar al Gobierno en Andalucía aupado por Vox el dilema del erizo como acercarse a la extrema derecha lo bastante para aceptar sus votos pero sin pincharse con las púas de sus postulados ultras ese debate secuela hoy en la ejecutiva del partido que tiene que decidir qué política de pactos va a seguir en las negociaciones autonómicas y municipales por un lado están quienes defienden sumar sin reparos los votos de Vox para pelear sólo por la derecha y por otro están los que apuesta por todo lo contrario evitar a toda costa que los ultras y el independentismo en el caso de Barcelona toquen poder y situarse ellos en el centro la bisagra que permite acuerdos liberales democráticos constitucionales ahí están Manuel Valls que es independiente pero también Luis Garicano que es un miembro de la ejecutiva del partido

Voz 2 49:44 el objetivo es siempre para hacernos hacer lo correcto para con España es evitar que separatistas nacionalistas es extremistas tengan control de ninguna institución y con ese objetivo vamos a vamos a buscar ese puesto

Voz 1727 49:57 José Antonio Zarzalejos hasta qué punto esto es una crisis interna