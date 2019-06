Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:03 no

Voz 2 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 la dirección federal del PSOE no ve con buenos ojos los movimientos de los socialistas navarros para intentar gobernar en esa comunidad gracias a la abstención de evitó Aimar

Voz 0027 00:34 Fuentes del Partido Socialista de Navarra nos aseguran a esta hora que María Chivite mantiene su intención de iniciar el miércoles una ronda de contactos a pesar de que Ferraz no avala esas negociaciones unas negociaciones que para prosperar y para evitar un gobierno de derechas necesitarían si O'Shea la abstención de la izquierda abertzale es lunes tres de junio la Cadena SER ha tenido acceso la factura en viajes del Govern catalán en este primer año que acaba de cumplir Quim Torra en la presidencia de Cataluña en total en viajes sean estado seiscientos treinta mil euros públicos siete de cada diez desplazamientos del president han sido para visitar a Puigdemont y el resto de políticos fugados de la justicia Radio Barcelona Monica Peinado buen día

Voz 1600 01:13 bon día los miembros del Gobierno de Torra y los altos cargos de la Generalitat han realizado cerca de doscientos viajes al extranjero que han costado más de seiscientos veintisiete mil euros el que ha generado una factura más elevada es el propio presidente que ha gastado doscientos cuarenta mil euros la mitad han ido a sus visitas a Washington y San Francisco pero la mayoría de sus desplazamientos siete de cada diez han sido para reunirse con los dirigentes independentistas que viven en el extranjero especialmente con el ex president Puigdemont

Voz 3 01:41 ningún país del mundo habrá conseguido al aire

Voz 0027 01:43 igualdad plena entre hombres y mujeres en dos mil treinta si las cosas siguen al ritmo actual España es además el país más rezagado de Europa Occidental en esta materia lo dice el primer índice global para medir los avances en este campo que acaba de lanzar la Fundación Bill Melinda Gates el país que más cerca lo tiene es Dinamarca que encabeza el ranking de ciento veintinueve países España está en el veintitrés en Italia

Voz 4 02:07 desde yo de utilidad a este hombre que

Voz 0027 02:09 ayer daba largas a la prensa si el primer ministro del país hoy va lanzar un ultimátum a sus dos vicepresidentes Giuseppe Conte va a exigirles a la Liga el Movimiento Cinco Estrellas que dejen de ponerse zancadillas que empiecen a gobernar y que negocien con Bruselas para evitar una sanción comunitaria por su colosal deuda pública si no lo hacen con amenaza continuada

Voz 3 02:26 lo hizo en media hora

Voz 0027 02:29 en Utrera Sevilla se va a oficiar el funeral del futbolista José Antonio Reyes así cantando el himno del Sevilla despidieron ayer los sevillistas el féretro con sus restos tras la capilla ardiente el diario As ha tenido acceso a los primeros datos de la investigación del accidente en el que murió el futbolista junto a uno de sus acompañantes según esas informaciones el vehículo de José Antonio Reyes circulaba a doscientos treinta y siete kilómetros por hora

Voz 4 03:18 la reconquista de la risa hacen bandera de alegría militan en la ironía simpatizan con el cachondeo y pactan con el sacar todos los lunes semana tras semana

Voz 1 03:26 cuerpo especial

Voz 3 03:31 en Hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido cadenas

Voz 1727 03:40 son las nueve y cuatro minutos de la mañana ocho y cuatro en Canarias han Rosa Márquez buenos días

Voz 5 03:46 hola qué tal muy buenos días te has fijado en que la palabra

Voz 6 03:49 confianza empieza por con será porque la confianza Laporta gente que suma está cuando la necesitas asilo en en El Corte Inglés empresas y eso se nota en la creación de los nuevos uniformes de tus trabajadores sólo tendrás que sentar de cinco minutos con Raquel una de sus patronal vistas por descubrir como ella entenderá el estilo que mejor les sienta a tu marcha porque a ver seamos sinceros cuando le conocías a alguien algo tan importante como el vestuario de tus empleados crees que cumpla con creces tus expectativas por eso Raquel y sus compañeros se toman cada proyecto como algo personal acompañando de desde el proceso de diseño confección y fabricación de las prendas hasta la elección de tejidos que era magia ese composición que me las cifras gracias a personas como Raquel cuando eliges confiar en El Corte Inglés de empresas sabes que cuentas con profesionales con experiencia yp todos los recursos para que así

Voz 1 04:45 que a tu proyecto El Corte Inglés de empresas llámalo mañana volvemos

Voz 7 04:56 en el capítulo de hoy buenos días han bajado a siete días desde las pasadas elecciones municipales autonómicas y europeas yo creo que ya podemos extraer varias conclusiones el objetivo tiene que ser que Carmena no siga gobernando cuatro años más

Voz 1 05:09 viste quien tomó la tesis de evitar que haya una llegada una extrema derecha que no queremos

Voz 3 05:15 eso le corresponde decidirlo a Vox vamos a tender puentes con Ciudadanos y con Vox porque creemos que podemos llegar a gobernar juntos de nuevo Gobierno tengo una voz haremos con el Partido Popular que nos sentemos habla solo con el Partido Popular conseguimos entrar conciudadanos no parece fácil debe tener problemas que yo conozco para sentarse con nosotros el lunes no les viene bien pues es martes Melissa el miércoles jueves y viernes e incluso hacer lo imposible lo que formaciones que no se hablan entre sí lleguen hablar para conformar gobierno

Voz 4 06:16 la coalición nunca se ha hecho socio preferente Hoy por Hoy por hoy negociar el futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid al el Partido Popular hombre más bien pronto porque luego vienen las prisas cuando ya es demasiado tarde

Voz 1 06:37 pues bienvenido sea isla sentaremos a hablar bueno la verdad es que yo pensaba que me vais a preguntar algo de esta preciosa Feria de los huertos que Davis visto que preciosa

Voz 1727 07:07 son las nueve siete y siete en Canarias las noticias de esta mañana del lunes tienen que ver con el proceso de formación de gobierno en el Ayuntamiento

Voz 5 07:16 en comunidades autónomas y en el Gobierno de España que todo es un puzzle

Voz 1727 07:21 lo que tiene que encajar por si faltaba inestabilidad en el que es el socio preferente del Gobierno después de ese resultado malo muy malo que tuvo en las elecciones autonómicas y municipales y europeas esta mañana Aimar uno de los hombres que ha sido más próximo a Pablo Iglesias Ramón Espinar hasta hace medio año practicamente sale después de la crisis de Errejón pues dice en una carta en un artículo en realidad que publica eldiario punto es

Voz 8 07:49 que urge urge una renovación en la cúpula urge

Voz 1727 07:52 Vistalegre tener muchas cosas dice

Voz 0027 07:55 la tendencia de Podemos este caída libre dice los resultados apuntan una tendencia a ocupar un papel testimonial de un partido de izquierda mucho más que ser una fuerza popular llamada a refundar España con la salvedad del inmenso resultado de Kitchen Cádiz los gobiernos del cambio han caído como moscas en la práctica totalidad de los casos lo han hecho tras una ruptura de Podemos con alguna confluencia cunde la sensación en los últimos tiempos de que las explicaciones de la realidad que podemos ofrece son una concatenación de excusas en el último año Podemos sea roto en pedazos todas las organizaciones políticas sufren mutaciones con el paso del tiempo pero podemos ha sufrido amputaciones en muy poco tiempo ha perdido capacidad integrar la diferencia ya en su estructura Podemos había puesto en práctica con éxito un modelo con una pluralidad de portavoces que eran capaces de interpelar al conjunto de la sociedad con diferentes perfiles y tonos que permitían la identificación de sectores sociales diferentes con cada uno de ellos pero la homogeneización de mensajes de perfiles de discursos ha empobrecido la capacidad interlocutor con la sociedad

Voz 1727 08:57 Antón Losada supongo que mucha gente Podemos piensa algo parecido pero nadie había dado el paso al frente lo está dando Ramón Espinar que fue el responsable del partido en en Madrid muy próximo al actual secretario general

Voz 0199 09:10 bueno hombre era uno de los guardianes de las esencias de el de los podemos llamar el Pablito a mí siempre me hace gracia esta manera de escribir de lo que le ha sucedido a una formación política a lo largo de los últimos meses como si ellos no hubieran estado allí no como se muchas de estas decisiones que ahora critica él no hubiera sido sólo parte activa sino gran impulsor de esas decisiones a lo que está pasando ahora podemos es fácil señala la Pablo Iglesias y aérea de Montero pero tienen tiene muchos responsables no tiene muchos muchos líderes y dirigentes que probablemente tendrán que reflexionar sobre su manera de entender la Izquierda es otra manera de entender hacer política ha dicho esto yo creo Ramón Espinar plantea el debate que en Podemos parece que nadie quiere plantear esto es lo que esto es autocrítica al famoso autocrítica que tanto se suele invocar desde la izquierda cuando los resultados va mal bueno pues empieza por ahí es evidente que Podemos tiene que abrir un proceso de reflexión que luego tiene que orientarse en tres direcciones una discurso que qué mensaje cuáles van a ser nuestras políticas cuál va a ser nuestra propuesta programática dos relato decir como contamos ese discurso como como verbalizar ese discurso que que que que estética Le damos que como lo visualizó tercero liderazgo y realmente la actuar líder insisto yo creo estamos me pareció el de Felipe González no es el problema es la solución que efectivamente sigue siendo su principal activo electoral pero también es una de las causas principales de la actual debilidad electoral de Podemos

Voz 1727 10:41 la mañana tiene dos nombres propios uno es el de Ramón Espinar por cierto lo hemos llamado Aimar hemos intentado que tienes cuente su versión la que la que cuenta en el en el periódico tanto en respuesta tanto él como la dirección de Podemos Galán que también hemos llamado por si querían estar aquí en Hoy por hoy el otro nombre propio de la mañana de esta mañana política es el de Emiliano García Page presidente en funciones de Castilla La Mancha ganador de las elecciones allí futuro presidente por lo tanto Emiliano García Page buenos días hola muy buenos días y enhorabuena antes de nada que no habíamos tenido ocasión de hablar hasta ahora

Voz 9 11:11 la verdad es que esta mañana decimos

Voz 1727 11:13 es usted noticia porque leemos en la razón esa entrevista en la que parecía que estuviera hablando en nombre del presidente del Gobierno de funciones de Pedro Sánchez porque dice Sánchez está dispuesto a crear sorprender con Ciudadanos habla usted en nombre de Sánchez o es una impresión de Emiliano García Page

Voz 9 11:32 no es una impresión obviamente yo no soy ni de la dirección federal le hizo el portavoz del partido como todo el mundo sabe habló

Voz 1727 11:40 porque cuando escucho siempre

Voz 9 11:42 el Gobierno decir que después de las elecciones en todos los partidos están obligados a Arrese te haría cambiar sus estrategias creo que con claridad no importa por todas las conversaciones que hemos venido teniendo el le está diciendo a Podemos que nosotros no vamos a perdón a ciudadanos que nosotros no vamos a hacer conciudadanos lo que quieren hacer ellos no del de cordón sanitario está diciendo que si es por nosotros y habrá que buscar espacios de entendimiento con lo cual no quiere decir de formación de gobierno ahora mismo ni mucho menos pero sí rompe eres a ese dique que se ha ido planteando en las últimas semanas que creo que con el tiempo no conduce a ningún sitio a ninguno no pero sobre todo perjudica a mi modo de ver

Voz 1727 12:26 usted qué cree que que va a hacer Ciudadanos hoy en ese Comité Ejecutivo muy importante trascendental para definir qué son en realidad en función de los pactos que establezcan a partir de estas elecciones

Voz 9 12:37 pues yo creo que Ciudadanos tiene un problema finalmente de de perímetro acción del proyecto no es decir lo mismo que podemos claramente está ubicado a la izquierda del PSOE lo mismo que el Partido Popular es ubica claramente

Voz 1727 12:51 a la derecha Ciudadanos ha jugado

Voz 9 12:53 las al mismo tiempo claramente en estos últimos meses en la en el en el bloque de la derecha pero yo creo que tienen un papel arriesgado porque querer liderar con todo un bloque ideológico como es la derecha Chuchi al Partido Popular pero al mucho tiempo teniendo que hacer encaje de bolillos qué es lo que van a hacer encaje de bolillos podrían haber tenido la reunión perfectamente en en en Almagro que son especialistas pues eso le va a llevar a una posición de bisagra en tiempos donde se pueden prescindir de la bisagra decidí apostar volar las Correderas lo tiene complicado porque iban a hacer de todo en unos sitios pactar con el PSOE en otros sitios pactar con el Partido Popular en otros incluso a lo mejor pactar con el Partido Popular y sin que se a Vox no yo creo que tienen un papel complejo eh

Voz 1727 13:44 yo les puede costar muy caro leo en la entrevista llamado esta mañana en la razón Leo qué recomienda le pregunta el periodista la periodista y no a Martínez se pregunta usted que integró a Podemos en su gobierno se lo recomendaría Sánchez usted responde les recomiendo que haga un gobierno de su mayor confianza cada uno de sus ministros tiene que tener claro quién es su presidente Podemos no apuesta porque haya un gobierno sino dos esa su experiencia en el Gobierno de Castilla La Mancha con Podemos sí

Voz 9 14:15 hace realmente no a los miembros del Gobierno en Castilla La Mancha no tienen ni mucho menos la digamos la proyección política que tienen Pablo Iglesias no oí los dirigentes Madrid y lo digo con respeto por tanto a que ha habido una va para entendernos una mini experiencia y además con un nacimiento traumático por qué porque Podemos tuvo una forma muy muy muy difícil explicarle a la sociedad que quería estar en el Gobierno Llera traicionando sus propios presupuestos pactados con nosotros no pero superada la crisis hemos tenido dos años de relativa tranquilidad en la que particularmente lo hubiera pasado a Podemos que se ha evaporado hizo que es un es un un una nueva situación pero a lo a lo que me refiero es que cuando no hay dinero la forma de hablar de de de de de de los gobiernos yo recuerdo a Podemos hace cinco años que decía que no asiste a los partidos políticos que se transforma en un partido recuerdo a Podemos que decía que noticia la izquierda y la derecha que esa dialécticas acababa que eran los de arriba abajo te lo que obviamente ya ha vuelto a la dialéctica la izquierda derecha y recuerdo a Podemos los que planteaba que lo último son los cargos que no hay que hablar de las sillas sino sólo de ideas pero que finalmente plantean los las entradas gobiernos como si se tratara de un cupo no de ideas está ahí esto porque en la vida hay que resolverlos problema en hoy los gobiernos tienen que constituirse yo con humildad no no estoy en condiciones de dar nada al presidente del Gobierno pero lo que sí creo como presidente que lo soy que me ha tocado bastantes años gobernar es que los gobiernos tienen que ser órganos confianza en estos sentido en este sentido que lo intente hacer con el personal con las personas elegidas que sean claramente de compatibles Don independientemente de que León

Voz 1727 16:01 en Podemos

Voz 9 16:04 año y medio hace dos años cuando hubo aquel año traumático de tantas elecciones si hubiera sumado PSOE con Podemos hubiera habido gobierno en aquel entonces hice hubiera sumado en las lecciones de seis meses después también el problema es que entonces como ahora la la dificultad que Sanidade que PSOE y Podemos no suma en el caso de Podemos incluso aunque suma votos también suma vetos porque hay otras pequeñas formaciones que ponen como condición lo contrario que no este Podemos

Voz 1727 16:31 un par de preguntas o tres muy concretas como gestiona por parte del presidente del Gobierno con Rivera no que le decían a las puertas de Ferraz la noche de las elecciones que dice la encuesta del CIS

Voz 9 16:43 bueno yo creo que eh hay un con Rivera no te pasa porque con Rivera no forme gobierno yo creo que eso no va a pasar osea no se va a formar gobierno con conciudadanos

Voz 1027 16:55 entonces seguramente por ninguno de los dos no es eso

Voz 9 16:59 cuenta puede valer desde el punto vista numérico pero hoy por hoy no se dan esas condiciones yo entiendo que haya aceptado ambiente pero una cosa es eh en una cosa es rechazar el cordón sanitario que hace Rivera y otra cosa es emular lo yo yo creo que a lo largo de la legislatura habrá muchas cosas en las que tenemos que pactar muchos partidos unos con otros porque no veo que la legislatura siquiera se vaya a poder mantener sexo

Voz 1727 17:24 dos bloques esto es una consecuencia clara

Voz 9 17:26 la de las elecciones hay un voto muy mayoritario en una parte muy troncal ni siquiera he definido dos bloques absolutamente antagónicos que ya sería malo sino que es que ni siquiera de manera que al final para muchas cosas para avanzar no para tirando para avanzar semana éxito

Voz 1727 17:44 a echar mano de de mucha mano izquierda nunca mejor

Voz 9 17:46 se queda en todas las direcciones por cierto

Voz 1727 17:49 el García Page la dirección federal socialista debería impedir a su entender que el Partido Socialista de Navarra negocio un Gobierno foral con los nacionalistas vascos Iker requeriría de la abstención de la izquierda abertzale

Voz 9 18:02 bueno yo creo que la coyuntura de Navarra están evidentemente referencial ya lo viene siendo desde hace mucho tiempo y tocar palos que va mucho más allá de de Navarra como para que la dirección federal no digo tutele que no sabía la expresión correcta pero esté al tanto soy asuma imagino lo asume la dirección federal el acuerdo ese acuerdo no puede salir adelante esto pasa para vale para todos los territorios pero digamos algunos somos de naturaleza o de metabolismo muy clásico como Castilla La Mancha y otros más complejo como Navarra no mire que María Chivite es una persona excepcional además absolutamente digamos leal a a la Constitución y al PSOE por tanto indiscutible pero bueno la coyuntura de Navarra es es compleja y seguramente se están discutiendo cosas que no van no tienen que ver con

Voz 1727 18:52 no las recibí con una enhorabuena Le tengo que despedir con lo que creo que es una mala noticia le cuento esta mañana cuando hemos leído la entrevista en la razón hemos dicho a la periodista que cubre habitualmente PSOE en la SER llama al PSOE a ver qué opinan de esto que está diciendo el señor García Page sí sí está hablado entre el presidente del Gobierno hay él cuando dice lo de hablar en nombre de la dirección federal respuesta literal que le ha entrado en nuestra compañera que si hubiera una sorpresa con respecto a Ciudadanos no sería precisamente Emiliano García Page quién tendría la información de primera mano del presidente en funciones la última crisis que tuvieron fue a cuenta del relator la dirección federal molestó mucho de García Page estuviera de ruta en los medios desgastando al Gobierno no por su negociación en Cataluña eso es lo que nos han dicho literalmente así están las cosas

Voz 9 19:37 sé no lo sé es que depende con quién hablan ustedes es que el PSOE no es solamente algunos ocupan despachos en Madrid en el PSOE somos muchas cosas y España plural el PSOE también eh Hinault yo reclamo mi derecho a ver las cosas de manera distinta como la del PSC e incluso como lo ven algunos en Ferraz en más fijas eh yo creo que todo el mundo ha terminado dando la razón a los comentarios que hicimos negando el absurdo red Las Hurdes que por cierto escuchaba mucho en la SER por cierto en relación con el relator está esa alguien tendrá que explicar de dónde salió eso porque realmente incluso tuvo mucho que ver con ese provocara la caída del Gobierno y las elecciones no pero yo no sé porque critican en Ferraz que yo diga que con los independentistas por ejemplo no se puede depender sólo acaba de decir Miquel Iceta que no garantizan la estabilidad y que no se puede tener un Gobierno en España que dependa de los independentistas coincidimos

Voz 1727 20:34 Emiliano García Page de nuevo enhorabuena Feli legislatura con mayoría absoluta muy buenos días

Voz 9 20:41 muy buenos días muchísimas gracias salas no ir

Voz 1727 20:43 de un ocho y veintiuno en Canarias

Voz 10 20:48 puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la Sala de Reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 4 21:04 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 1153 21:21 con hoy por hoy a través de nuestro contestador automático

Voz 4 21:24 en el Barca el treinta y uno cinco veintidós dieciséis sesenta y cuéntanos lo que quieras

Voz 11 21:35 hoy lunes encontramos toda la actualidad del deporte desde las tres en SER Deportivos y no te pierdas nuestra barra libre que es la tertulia más gamberra con todas las noticias del fútbol del fin de semana es deporte

Voz 4 21:45 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado K

Voz 3 21:56 los primeros no es una prioridad

Voz 4 21:58 esta semana estuvo rodando mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto

Voz 3 22:07 más que las mejores respuestas

Voz 4 22:10 están en las segundas pero nunca se pregunta una alumna pero profe tú crees que algún día vamos

Voz 12 22:15 mejorar

Voz 4 22:15 sí para mí esa es la pregunta alzó la respuesta soy profesor tengo que creerlo La Ventana séptima temporada con Carles

Voz 1 22:29 o se cocina plan Richi Ron claro

Voz 12 22:35 el Deportivo es un programa cercano y sobre todo directo por eso usamos principalmente personas con nombres de dos sílabas para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón

Voz 13 22:47 tres de si la base desgraciadamente así espero

Voz 12 22:49 estamos un toquecito cariñoso Antoñito

Voz 5 22:52 Juanillo Miguelito Nieto Saisó Vito deportivo cariz yo soy directo claro que sí monísimo

Voz 14 23:04 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 15 23:08 ha escuchado hoy ante

Voz 5 23:11 canción he compuesto para acá

Voz 16 23:13 más voy a la eh con todas las personas que los relató tanto los técnico de sonido retro

Voz 17 23:52 bueno o no

Voz 18 24:06 cuenta con la base lo que pasa

Voz 19 24:22 al final la gente quiere con gestos y Elsa entiende ni habría que te hacía tanta ilusión porque

Voz 12 24:27 estarían todos los colegas que se cierra más tarde que invita

Voz 1153 24:31 hemos lo difícil que es empezar por eso ahora las tienes

Voz 19 24:33 fácil ya no tienes excusa para empezar retos planes lleva diez mil trescientos euros informa Atencia punto es estar Cobeño

Voz 20 24:41 noticia visionar las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión para proteger te hemos creado el blues de visión el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED filtro Blue para todos los cristales incluso sin graduación

Voz 3 24:56 sólo veintinueve euros

Voz 20 24:59 la consulta como

Voz 5 25:02 buenos días

Voz 0027 25:05 ética pues mira Íñigo yo creo

Voz 1153 25:07 que pagar lo mismo todos los meses sin sorpresas bueno pues que cada vez que se estropee los electrodomésticos el aire acondicionado venga un técnico no rápido volando Diego con el nuevo a su Super PAC Naturhouse lo tienes todo pagas lo mismo todos los meses incluye la luz y las reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado vieran en menos de tres horas y todo por una cuota fija desde sólo cincuenta y uno euros al mes impuestos incluidos Easy tienes gas también hay un Super PAC que te lo incluye a pues me parece fantástico oye como lo contrato fácil llamas al novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete entras en Naturhouse punto es o en una tienda Naturhouse haberlas dicho novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete no

Voz 13 25:49 claro así de fácil así de natural

Voz 21 25:55 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 22 26:06 con Pepa Bueno mermado me

Voz 1727 26:32 nueve y veintiséis minutos de la mañana ocho y veintiséis en Canarias con Lola García Antón ha de José Antonio Zarzalejos habíamos dejado a medio andar una primera reflexión sobre la crisis gravísima que vive Podemos porque se puso al teléfono el señor García Page crisis gravísima que acaba en Vistalegre III Zarzalejos

Voz 1027 26:52 bueno debería seguramente tenía que los partidos tienen que encontrar foros para debatir sus sus crisis resolverlas pero a mí de todo lo que está ocurriendo hay un dato que me parece muy llamativo que es la falta de capacidad de respuesta a la situación por parte de la actual dirección de Podemos es decir que hoy con lo que está cayendo con la carta de Espinar en días precedentes que no haya un discurso bien articulado de respuesta de contestación ahora situación interna que se está produciendo me parecía bastante serio la última aparición de Pablo Iglesias ha sido en el Círculo de Economía Cataluña donde hizo una bueno pues un un cursos una digresión sobre temas de caracter impositivo habló de la renta básica pero en fin no entró en el tema ni de partido quizás no era el sitio pero tampoco de la de la relación con el Gobierno a mi me parece que la falta de capacidad de respuesta bien articulada a lo que está ocurriendo y quizás a sería necesario canta acción clara por quiénes tienen la autoridad para hacerlo convocar efectivamente un Vistalegre III

Voz 1727 28:09 en el caso de Barcelona Lola Ada Colau siguen presentadora división de sus propias bases no

Voz 8 28:15 efectivamente aquí hay una división muy importante que no deja de ser la división que antes ha sido de de siempre los comunes entre un alma más independentista hay un y una más federalista no que eso que ha ido afectando a prácticamente todos los partidos durante los últimos seis años afectó primero al PSC después iniciativa después se ha convertido en Unión afín pasando el virus por todas partes al final ha acabado en los Comunes a raíz de de esta oferta bueno de esta disposición de vais a darle sus votos si siquiera intentarlo yo creo que que Ada Colau la la verdad es que depende de ella de la capacidad de de resistir presiones Si

Voz 1727 28:59 por parte de decisión depende de ella yo

Voz 8 29:01 creo que sí porque cuando

Voz 1027 29:04 como el

Voz 8 29:05 el primero porque creo que las ves es está bastante decantada hacia aceptar esos esos votos de de Bali Si intentarse era la alcaldesa pero también porque cuando hubo el cuando se expulsó al PSC de el Ayuntamiento de Barcelona a raíz del ciento cincuenta y cinco con motivo del ciento cincuenta y cinco de ahí a Ada Colau optó por por no implicarse por no

Voz 1027 29:34 por no pedirle a no defender

Voz 8 29:37 una posición ante sus bases dejar que las bases decidieran no decidieron la expulsión pero por muy poquito ya cual refleja esa división pero en aquel momento estamos en una situación de tensión muy importante ahora la situación es diferente yo creo que la mayoría de las bases están porque

Voz 1727 29:54 eh porque haya ese ese ese gobierno ha colado si son las nueve y media hora ocho y media en Canarias la política en Cataluña debería empezar a dejar de depender de otras cosas ajenas a la vida de las personas hace mucho tiempo que los hitos los acontecimientos se precipitan no por la gestión práctica de de lo público en función de la vida de las personas sino el resto de acontecimientos que tienen que ver con el es y a la vuelta de la esquina está al final del juicio por ejemplo no me el final del juicio luego la sentencia lo que ocurra a partir de ese momento sea cual sea la sentencia tenemos aquí en esta mesa alguien que ha tenido la santísima paciencia de leerse los ciento treinta folios de las conclusiones definitivas de los fiscales me decía esta mañana que le preguntaba José Antonio Zarzalejos que concurso si sacas que es

Voz 1027 30:49 bueno son los ciento treinta folios y prácticamente todos ellos dedicado

Voz 13 30:55 los al relato y a la petición de penas

Voz 1027 30:58 y si se llega a una conclusión iniciales que hubo un propósito concertado de las instituciones de autogobierno catalanas del Pro de los partidos políticos independentistas y de las organizaciones sociales que son tres Omnium Cultural NC hay la asamblea de municipios por la independencia para desgajar Vijay dejar hacer la independencia de Catalunya en forma de república como un Estado distinto nuevo segregado de de España no que es para eso sea válido yo una acción tumultuaria a protagonizada por las organizaciones sociales esas escuadra que cifra en diecisiete mil hombres y mujeres como Policía Autónoma ir mi mi impresión eh compartida también con personas que son expertos en la materia que hay algún tipo de contradicción no se sabe si los Mossos son leales au fueron rebeldes particularmente sus mandos en segundo lugar no se trabaja digamos dialécticamente en las en las conclusiones definitivas el factor violencia actual violencia como elemento constituyente del tipo de la rebeldía es decir la violencia las fiscales la infiere en de una serie de acontecimientos tumultuaria nos hablan de muros en manos de de actividades resistencia ofensiva etcétera no no me está clara no está claramente yo no yo no termino de ver entraran no relato yo no termino de ver un relato y consistente me parece que la labor de relato definitivo sea cual sea la va a tener que hacer el tribunal porque la aportación de los de los fiscales es digamos de poca interpretación de poca hermenéutica jurídica e Ibai es simplemente una exposición de hechos pero que no concretan digamos el relato

Voz 13 33:19 de ahí la violencia no eso es a mí lo que más me llama la atención eh

Voz 0199 33:24 pero no es que sean carencias que eso es lo que hemos visto a lo largo del juicio es decir todo no usación es mi opinión se usted mismo lo acabas apuntar en una contradicción es decir

Voz 23 33:33 los Mossos no pueden ser a la vez

Voz 0199 33:35 el Ejército de la rebelión la principal prueba de cargo contra los acosado cosas no poder

Voz 1027 33:41 déjame que te diga no es que sean las las el el la la gran prueba de cargo pero por una parte hay una actuación de Trapero de sus compañeros en el mando de los Mossos en los que se desaconseja el uno de octubre en las que se advierte de los incidentes que se pueden producir donde se aconseja que nos que se desconvoque el él es ir por otra parte lo que la Fiscalía también constata y ahí es donde está ese gap que yo no termino de entender es que el comportamiento de los Mossos fue indiferente formal ineficiente el día uno yo

Voz 0199 34:17 tú crees que eso es una y eso es una valoración digamos que se sustenta en en opinión no la de la Zarzalejos sino en este caso la dos fueron dos maneras diferentes de afrontar en una situación como la como la que fue el uno de octubre pero aquí estamos hablando de una acusación penal de unas determinadas elementos que debe reunir el tipo y yo Belice tipo penal llamado rebelión Land la lo que evidencia el escrito de la Fiscalía es que no se dan no concurren los elementos de ese tipo penal llamado rebelión no concurre la violencia porque tú tú no puedes convertir unos una unos desórdenes públicos en en en una violento José Antonio no

Voz 13 34:59 si todo yo no sé no estoy defensa

Voz 24 35:01 cuando Ny no defendiendo ni el tipo penal en ninguno primero porque no tengo autoridad jurídica para hacerlo estoy opinando sobre el el escrito de concluir

Voz 0199 35:12 las propinas como si hubiera sido posible hacer un escrito mejor y mi tesis

Voz 13 35:16 yo yo creo que no que no me gusta ver menos porque entonces no no Antón no estoy diciendo mejor podría ser distinto no más joven atente más bueno cuando Thiem que o a lo mejor más es coherente entre lo que explicas las penas o bien Summer los hechos y las penas que que los hechos no te permiten hacer bien

Voz 0199 35:41 como si fuera la la la

Voz 25 35:43 yo no sé fiscal y evidentemente no no me voy a mí

Voz 8 35:46 deben en asuntos jurídicos pero sí que he podido he tenido la oportunidad de hablar con con mandos de los Mossos policiales políticos durante todo este tiempo yo estoy convencida de que los Mossos que es un elemento efectivamente

Voz 1027 35:59 cortante dentro de de la Constitución que hace la

Voz 8 36:02 Fiscalía yo creo que los Mossos en ningún momento participaron de ninguna rebelión otra cosa es que no pueda ponerse en duda su actuación durante el uno de octubre en el sentido de que tenía que haber sido más contundente menos contundente ellos aseguran que se ciñeron a lo que decía la juez y bueno en fin es una

Voz 1027 36:23 discusión pero por ejemplo

Voz 8 36:25 el el día de la declaración de independencia el día veintisiete de septiembre del dos mil diecisiete Esa noche cuando después de declarar la independencia la mayor parte del Gobierno se va al Palau de la Generalitat en las reuniones previas que había habido preparatorias de todo esto se hablaba de que se instalarían allí la gente les defendería ante la posibilidad de que vinieran a a detenerlos la Guardia la Guardia Civil o la o la Policía Nacional

Voz 1027 36:54 al resulta que el el el mensaje

Voz 8 36:57 dice que les llegó allí dentro es

Voz 1027 36:59 ojo que os van a tener los Mossos eso no viene en las conclusiones no nombras

Voz 13 37:05 bueno yo no sé las cosas que me que me llama la atención que se han arrasado eso es la consecuencia de aquélla

Voz 8 37:13 acción que explicó Trapero sí pero eso

Voz 13 37:15 está recogiendo las conclusiones definitivas del fiscal por eso es lo que yo te digo que me llama la atención

Voz 8 37:20 si no se produjo un estallido social de verdad ese ese día

Voz 1027 37:25 en la calle en buena parte fue porque

Voz 8 37:28 porque en el guber fueron conscientes primero de que eso podía producir violencia y todo iría de las manos en segundo lugar porque les llegó esa información de que los Mossos podían detenerlos vamos

Voz 1727 37:40 Nos avanzar si os parece nueve XXXVIII ocho XXXVIII en Canarias

Voz 5 37:47 no te viene bien conocer sus gastos gestoría registro busca hipoteca te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra

Voz 4 37:54 en y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra las NG punto es

Voz 14 38:06 cambia tu negocio pensando fuera de la caja ha optado abre la caja sales en la caja

Voz 4 38:13 el hombre no necesitas un coach profesional

Voz 3 38:15 necesitas un coche profesional sólo en cuyo tu vehículo comercial Fenoll desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 1153 38:23 oferte Herce Iván valido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 26 38:27 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras y los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 12 38:39 ya es hora de invertir con mutuas

Voz 26 38:42 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco

Voz 5 38:48 la primera gestora independiente

Voz 27 38:52 un error Time no me pregunto desde cuándo llevada soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar pero ella me hizo sentir muy cómodo le pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 1727 39:03 en este lo importante es lo que compartís encuentras Soteres mayores de cincuenta Ana Muguerta o descarga de aplicación

Voz 28 39:12 pero cuando pueda fe eso hacerle la rosca al camarero es muy llevan como yo Colacao que también se muy de bar así que la próxima pide gente con la acabado mal

Voz 5 39:22 Castro espérate que ahora le llamará

Voz 28 39:24 Alteza Colacao eso tan

Voz 5 39:27 tuyo los tecnoprecios de El Corte Inglés son muy inteligentes tan inteligentes como la nueva escobas sin cable Huber age Free ochocientos la única conecta por wifi con tu móvil por ejemplo para saber si necesita carga de batería nueva escobas sin cable Huber age fría ochocientos

Voz 1153 39:41 del ICOM wifi sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un precio te despiertas negocias te suena teléfono mueves a negociar lo resuelve si por fin tu casa y mañana otra vez en Opel sabemos que por socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil y por eso creamos la semana empresas ven del diez al quince de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye cuatro años de existencia en carretera mantenimiento y seguro a todo riesgo

Voz 5 40:08 disculpe tiene una marisquería

Voz 1153 40:11 están buscando a Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no ha mía doblen esas quiénes se encuentran que bien la Alan un verano

Voz 4 40:22 es el Corte Inglés el asistente de Google

Voz 1153 40:25 bate un google com mini de regalo al reservar

Voz 4 40:27 lo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor trato igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 29 40:38 es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del miércoles del lunes del café rápido de los atascos de los veréis tuyo olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones en Fort punto es o llamando al novecientos ochenta setenta noventa for la increíble sensación de de preocuparse en primavera se les con gafas de sol recoges el paraguas y solventar eso te queda una cara de

Voz 30 41:09 igual que cuando veces a la varita de la cita en el coche que Terenci la del genio traerá uno por esa Midas este concedemos tres deseos aceite y filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos esto ahora

Voz 5 41:24 la hoy es la hora casi canarios

Voz 14 41:29 luego de ver las cosas de otra forma Hora Veinticinco la actúe de otra

Voz 1153 41:37 con Ángels Barceló

Voz 18 41:39 hambre

Voz 22 41:43 en la Cadena SER Hoy por hoy ya

Voz 1727 42:19 son ahora las nueve y cuarenta y dos ocho y cuarenta y dos en Canarias verán para empezar la semana inauguramos una radio algo que queremos ofrecerles a partir de ahora de forma habitual en Hoy por hoy porque van a pasar por aquí para hablar de España

Voz 5 42:34 de políticas sí pero todos política e la culturas polí

Voz 1727 42:38 la sociedad es política para de España no pasar por aquí perfiles muy distintos no para intentar retratar una realidad que es muy compleja muy poliédrica y que si nos quedamos en las declaraciones de los políticos profesionales se empobrece mucho el debate esta mañana saludamos a Miguel del Arco muy buenos días Miguel

Voz 23 42:56 buenos días me Miguel del Arco es dramaturgo guionista

Voz 3 42:58 el director de escena actor cofundador de

Voz 1727 43:01 Kamikaze Producciones codirector artístico del Pavón Teatro Kamikaze de Madrid miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España un hombre valiente un emprendedor para que esa palabra están tan de moda un emprendedor que arriesga mucho y que y que pone en escena y que ponen en escena obras de teatro que tienen que ver

Voz 8 43:23 como toda la producción teatral con su vida y con la mía con tu vida con la mía algunas muy muy muy pegada a la actualidad como por ejemplo jauría

Voz 31 43:32 de nada

Voz 5 43:46 va sobre el caso de la manada

Voz 1727 43:49 el episodio terrible de la violación múltiple el juicio sino al han visto hay que verla hay que verlas una obra artística de indudable calidad luego además de ser una obra artística de indudable calidad conecta con un acontecimiento que ha sobresaltado este país todavía todavía lo hace Miguel no

Voz 23 44:08 que eran un proyecto ya está está bueno hasta que salga la sentencia definitiva de la del Supremo que yo creo que está al caer es se habla del veintitantos de de junio yo creo que sí trayecto todavía queda por por por saber qué va a suceder con este caso que desde luego inequívocamente ha marcado un antes y un después en muchas cosas en la cuestión de género la violencia machista

Voz 32 44:30 en en judicialmente salen los eh

Voz 23 44:32 la Junta a partir de ahora esa violencia una concienciación creo que que había mucho dice pues hemos reflexionado muchas veces sobre ello porque hemos hecho muchísimos encuentros con el público con con los colegios que han venido muchos colegios no porque este caso en concreto que es un caso terrible pero los hay mucho más terribles porque éste de repente marca la diferencia yo creo que es bueno que la sociedad también se va preparándose va hinchando de una serie de argumentos y de cuestiones que llega un momento en el que dice ya basta y algo se encarama como punta de lanza este caso en este que en este caso concreto se encaramó de de esa manera bueno saca a la calle esa esa corriente que dice ya está bien

Voz 1727 45:09 la gota no es la gota que colma el vaso siempre reflexionó lo mismo cuando ve una obra como ésta no que difícil escribir distanciarse y hacer arte sobre un acontecimiento que está en caliente

Voz 23 45:22 lo que pasa que ha sido ha sido formidable algo que yo creo que es que siempre me hace pensar que somos unos auténticos privilegiados en esta profesión porque el proceso que hemos hecho de de ensayos de jauría ha sido precisamente el de la reflexión mucha gente diferente y ello compense además SBS ese elenco de detener tantos hombres porque eran los cinco de la manada de mujeres muy activas además muy feministas parecíamos esa reflexión conjunta fuimos averiguando cosas muy importantes por ejemplo nosotros que desde siempre decíamos que éramos tíos que no sentíamos progresistas y feministas que de alguna manera nos sentimos a salvo de esas barbaridades de la manada tuvimos que descubrir cuánto de la mano teníamos cada uno nosotros por el mero hecho de haber nacido en una sociedad machista esa reflexión en tíos que en principio no sentimos como a salvo que decimos nosotros

Voz 0027 46:06 jamás en la vida haríamos eso yo creo que jamás

Voz 25 46:08 ahí en la vida haría eso yo no lo sé

Voz 23 46:11 positivamente pero sí que hay un caldo de cultivo que se crea entre todos para para que estas cosas se produzcan un caldo de cultivo que hacemos cuando por ejemplo pasa con lo de Iveco por ejemplo que de repente se se SMS un vídeo sexual y la se visualiza y nadie tiene problema en decir que cesación de hijos de puta no puedes pasar este dinero

Voz 1727 46:28 te invitamos a que comentas por ejemplo a que ya te incorpora a la mesa una noticia que nos trae Aimar y que publica

Voz 33 46:35 sobre la María Antonia maestra en la marea publica que bueno en febrero Javier Maroto el número tres del Partido Popular dijo un día en la Sexta que Nuevas Generaciones del PP tenía más gays que las asociaciones de la Federación LGTB y lo que estaba haciendo supuestamente Maroto era criticar que la izquierda patrimonializar presuntamente al colectivo gay

Voz 0027 46:54 a partir de aquellas palabras Vox envió un argumentario a sus líderes y portavoces un argumentario un papel en el que se dan ideas de cómo defender determinadas posiciones del partido pues en ideas en en entrevistas tertulias Vox envió un argumentario líderes y portavoces en el que se puede leer Javier Maroto es el ejemplo de político trepa d'Or sabedor de que esa condición homosexual es una ventaja de la que él se beneficia utiliza el rol gay para exhibir una pretendida modernidad que en realidad es sumisión a los dogmas de la progresía postes sesenta y ocho sumisión a los nazis

Voz 23 47:31 es un entorno gritar es vamos a ver aquí además habló no como director de teatro aquí hablo como una cosa yo todos los años aparezca en una lista que se supone que son la lista de los cincuenta o no sé si son cincuenta o cien homosexuales no es importantes de este país algo así

Voz 1727 47:45 oyentes e influyentes

Voz 23 47:46 a mí socialista que siempre me da un poquito de vergüenza que suele fundamentalmente para que mis hermanos de ni de broma en caso de familia numerosa pero sí

Voz 1727 47:54 sí claro si lo fundamental

Voz 23 47:57 venta fundamentalmente la joven promesa que me siguen llamando y entonces el año pasado yo reflexionaba precisamente con sobre la necesidad de esta lista decía que si un chaval en Madrid en Guadalajara en Pontevedra en cualquier sitio el veía esa lista ha servido para que ese chaval dijera si soy gay no pasa absolutamente nada bienvenido sea esa lista pero que ojalá llegará el momento en que esa lista no fuera necesario yo estuviera en una lista de directores del top ten de los directores de escénicos que eso me gusta mucho más

Voz 1727 48:23 pero también estás pero se me gustó mucho más

Voz 23 48:26 en mucho sentido nadie no hay una una lista de los cincuenta heterosexuales más influyentes lay de los homosexuales precisamente porque aún tenemos muchos problemas sigue siendo agresiones homófobas a diario además entonces hay dos cosas hay primero esa versión de Vox que sigue intentando de alguna manera criminalizar cosas que no les gustan es decir no quiere la convivencia quiere mandar de una brutal yo soy homosexual estoy casado y no me voy a mover de aquí desde luego yo estoy muy cansado de politiqueo pero desde luego mi condición política me va a hacer firme frente a estos está ultraderecha que no quiere a comprender absolutamente nada sin imponer y luego me parece que hay otro problema que es por ejemplo el de Maroto Maroto que sí que se ha dado esa cosa decir si siendo pasa nada hay en tengo que recordar que ellos fueron los que llevaron al al al no sé si fue al Constitucional Supremo la ley de precisamente la que les permitía a a los homosexuales y eso no tiene problema para estar en en él el partido que no sé cómo no se les revienta eso con su propia conciencia y luego va a pactar o quieren pactar no tiene ningún problema en pactar con un partido político hay que entenderse Pepa yo creo que es voluntario

Voz 1727 49:32 a preguntas de eso eh es decir el resultado de las elecciones esta crisis política que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo obliga a entenderse como entenderse después de una política tan polarizada

Voz 23 49:45 yo creo que es obligación es decir yo siempre hablo de una cosa que es si un político me dice yo con ese señor no me voy a sentar a hablar yo les diría ese político váyase usted a su casa porque no sirve para su trabajo es decir tienen obligación de entendernos porque tenemos obligación los ciudadanos tenemos obligación de entendernos desde que nos levantamos hasta que hemos a

Voz 1153 50:00 pues con tus hijos tienes que pactar con tú te lo contó

Voz 23 50:02 jefe hay que llegar a una forma aulas forma cordial de entender para que se produzca la convivencia eso para mí es ley es es insufrible oírles una y otra vez los cordones sanitarios yo contigo me voy a sentar dicho esto yo creo que también evidentemente hay cuestiones morales que decir si si este señor lo que está intentando es decir me voy a las armas o a ti no te voy a reconocer de la misma manera por el hecho por el mero hecho de ser homosexual perdona hay es sí que hay cuestiones éticas que están por encima de cualquier eso ya no me parece que sea política me parece que es otra cosa es es es es homofobia pura y dura y eso sí que no se puede permitir en una sociedad libre dentro de las el marco de convivencia que nos hemos dado que en este caso es la Constitución dentro de ese marco es posible entenderlos siempre debemos entendernos ellos tienen además obligación

Voz 1727 50:49 esa es la tarea entre otras cosas que tiene que hacer la la educación y la cultura no favorecer el entendimiento entre entre diferentes que es lo que más le preocupa el gen que bueno pues que está en la creación que están la gestión complicada la supervivencia económica de un proyecto muy valiente como es el el Pavón Kamikaze de España en este momento que es lo que más te inquieta al margen de estas cosas concretas de que de repente la extrema derecha haya resurgido te inquieta de España de los españoles que que hemos perdido que hemos ganado en los últimos años

Voz 23 51:21 a mí me inquieta mucho que que que creyendo firmemente que tenemos una sociedad que por ejemplo ha hecho una barrera grande y seguimos teniendo una gran resistencia en comparación con Europa por ejemplo con la ultraderecha que se Nos está pegando mucho algo que saca la la la política en sí que es la intolerancia la la incapacidad de comunicar y la incapacidad de ver al otro siempre como adversario y no como alguien que piensa de forma diferente del que incluso a lo mejor tengo algo que aprender la falta de escucha absoluta que están produciendo y que eso se de que es una cosa que me pone enfermo dentro del Parlamento los insultos el que el que no se pudiera escuchar ni una sola palabra el otro día en la en la toma de posesión de sus desde los asientos eso me preocupa y me preocupa especialmente como hombre de la de la cultura que estén que vivan tan absolutamente de espaldas a la cultura la educación porque solamente un país que ha cuya mayor prioridad sea la educación es un país que puede progresar

Voz 1727 52:15 Antón Lola José Antonio Vela más un tertuliano eh el examen de darle el tiempo y eso yo lo sabía yo ahora viene Pedro

Voz 1153 52:27 arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traerse a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 34 52:36 como con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es en una obra

Voz 12 52:48 hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir

Voz 4 53:05 es fiable Roth

Voz 12 53:08 toda la confianza Toyota en una furgoneta