Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

el presidente de Castilla La Mancha recomiendan la seda Pedro Sánchez que no Emule el cordón sanitario de Ciudadanos contra los socialistas Antón Antonio Martín buenos días buenos días Pepa también lo ha pedido en Hoy por hoy que conforme un gobierno que genere confianza

Voz 0325 00:26 más allá de fijarse en donde van a militar los futuros ministros y ministras sobre pactos como decías a la espera de la decisión final que hoy tome la dirección de ciudadanos que se reúne esta misma mañana el socialista Emiliano García Page defiende que se busquen espacios de entendimientos con la formación naranja

Voz 4 00:42 nosotros no vamos a hacer conciudadanos lo que quieren hacer ellos no de cordón sanitario está diciendo que si es por nosotros no habrá que buscar espacios de entendimiento lo bueno quiere decir la formación de gobierno ahora mismo ni mucho menos pero sí rompió eres a ese dique que se ha ido planteando en las últimas semanas que creo que con el tiempo no conduce a ningún sitio a ninguno no pero sobre todo perjudica a mi modo de ver bastantes órganos

Voz 1434 03:10 el Ayuntamiento de la capital anula las primeras multas impuestas en Madrid Central el gobierno municipal actúa de oficio tras detectar un defecto de forma por el que el sistema no reconocía la franja horaria lo cuenta esta mañana ABC informa Virginia Sarmiento

Voz 0821 03:23 las sanciones emitidas entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril podrían crear inseguridad jurídica y por eso han quedado anuladas el sistema utilizaban formato de doce horas y no especificadas y las multas se producían antes o después del mediodía a eso se suman los errores de asignación de hora tras el cambio horario de verano según el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid en marzo se interpusieron cuatro mil ciento setenta y nueve sanciones para atravesar Madrid Central pero todas se registran entre la una de la madrugada y las dos de la tarde entre las dos y las doce no consta ninguna el Ayuntamiento asegura que el problema ya se ha subsanado

Voz 1434 03:55 alegría en Fuenlabrada después de que su equipo de fútbol haya conseguido esta noche por primera vez en su historia hay tras superar en la eliminatoria al Recreativo de Huelva subir a Segunda División SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 0995 04:07 hola qué tal así sonaba la celebración sobre el césped del Colombino

Voz 0995 04:14 no sin disimulo le pidieron la prima al presidente Jonathan El Vestuario el equipo regresa esta mañana al sur de Madrid mañana serán las celebraciones el club de fútbol Fuenlabrada por primera vez militará en Segunda División después del empate ayer uno a uno en el Colombino en farmacia

Voz 1434 04:32 de David Sañudo hoy en la Audiencia Provincial comienza el juicio a trece jóvenes por la pelea multitudinaria que se registró en las fiestas de Majadahonda hace ya seis años la Fiscalía solicita penas de entre uno y dos años de prisión por desorden público y sepan que el túnel de Recoletos está cerrado desde ayer primer día laborable con este túnel cerrado que está sufriendo obras de mejora hasta el próximo mes de noviembre hay un servicio alternativo de autobuses

es todo sigue hoy por hoy con Pablo González Batista

servicios informativos

Voz 9 06:11 para solteros exigente pero la realidad

Voz 1646 06:14 seguirá encargando de rebajar sus expectativas porque ya saben que después de las últimas elecciones a las formaciones políticas de nuestro país les ocurre como al Liverpool al ganador de la Copa de Europa que nunca caminarán solos aunque bueno por lo visto este fin de semana en Madrid los aficionados del club inglés han perfeccionado una nueva versión de su himno oficioso titulada nunca caminará sobrio

Voz 14 06:34 entonces

Voz 3 06:37 claro que sin asiste en el año dos mil uno en ese caso lo de los pactos políticos es a día de hoy la menor de tu

Voz 15 06:44 preocupaciones esta semana arrancan en toda España los exámenes de selectividad si nosotros los medios de comunicación seguimos llamando Selectividad al examen de acceso a la universidad porque la verdad es que no hay quién se aclare con lo del nombre de este examen cuando todavía no nos habíamos dado cuenta de que se llamaba Pau resulta que la han vuelto a cambiar el nombre y ahora se llama Ebay con b o con v según la comunidad autónoma en que se realice la prueba no parece que empecemos bien Si lo más difícil de acertar en el examen más importante de la carrera académica de miles de estudiantes es el nombre de la prueba

Voz 16 07:22 Don calen muy buenos días sintonía tus cinco veces menos muchísimo muchísimo Eton tú

Voz 3 07:29 que tienes una carrera académica que no vamos a desgranar aquí

Voz 16 07:33 Pires algún consejo sólo llamarle carrera académica ya es demasiado es de risa vale vale de acuerdo pero tú tienes algún consejo para los alumnos que hoy empiezan su selectividad que lo harán en las próximas a los próximos días con esta larga lista de fracasos académicos no creo que soy yo quién debería dar posesos pero voy a dar uno que vale para la vida en general delante siempre tener un plan B que es exactamente lo que tú has hecho y a veces incluso ha optado por el plan fe holandés ha sido un buen plan bueno ahí se ha salido por lo menos el plan B ha salido así que el que decía

Voz 1646 08:08 Kipling a Kiefer falsa al fracaso el éxito en la misma manera

Voz 16 08:11 a esos dos impostores con la misma desprecio pues hoy se enfrenta al fracaso

Voz 1646 08:16 o al éxito los alumnos de Castilla La Mancha y poco a poco se irán sumando las pruebas de Selectividad los de todas las comunidades y es normal estar nervioso un día como hoy pero la mayoría de vosotros la mayoría vosotros estudiantes se ha preparado tanto para este día que la prueba más difícil de la selectividad va a ser dejar el teléfono móvil en la puerta a vuestros padres en casa porque desde hace tiempo la selectividad no es solamente un examen para los alumnos también es un examen para los padres para los tíos o para los abuelos que viven estos días con tanta o con más intensidad incluso que quienes examinan yo recuerdo en tiempo en que quienes hacíamos la selectividad vamos hasta el campus sólo solos digamos por nuestra cuenta nos enfrentábamos a la prueba y luego al regresar pues ya hacíamos en casa el recuento de bajas

Voz 17 09:03 pero eso parece haber

Voz 1646 09:05 enviado muchos de esos muchos padres de esos trescientos mil alumnos que se presentan a la Ebay a partir de hoy acompañarán a sus hijos hasta los exámenes y muchas veces no sólo les acompañarán hasta allí sino que además les esperarán a la salida probablemente con un bocadillo Icon un nudo de ansiedad en el estómago de acuerdo puede que no sean todos los padres pero ustedes y yo sabemos que hoy fuera de los centros universitarios donde se celebran esas pruebas habrá más padres de los que había por ejemplo hace diez años y desde luego muchísimos más

Voz 3 09:34 padres de los que había hace veinte Antonio

Voz 1646 09:37 López muy buenos días hola buenos días Antonio

Voz 3 09:39 queda tienen ahora tus hijos hoy ya son la lloré cuarenta

Voz 18 09:44 porque a lo mejor no te tienes que hacer recuento no te preocupes más o menos dos años quienes dieron pero no sé porque no me acuerdo que están entre los treinta y cuatro cuarenta y dos bueno que treinta y siete para ella eh veintiocho treinta

Voz 1646 10:01 claro cuántos tienes cuatro cuatro hijos Itu recuerdas Antonio haberles acompañado hasta la puerta del examen

Voz 3 10:06 en en en Selectividad bueno no no lo deja no a mí no se me hubiera ocurrido pero leyendo nueve eran deja ellos no hubieran querido los buenas

Voz 1646 10:14 sí aún aunque no les acompañase qué tal les fue en Essex

Voz 3 10:17 exámenes a pie en presumir pero bien delata es verdad es que me siento muy bien es decir que tampoco tiene suscitaron en la puerta esperándoles ni que les llevará el desayuno no nada no

Voz 1646 10:28 bueno Antonia López ha trabajado durante toda su vida y además ha trabajado en muchas cosas en Vero ha dedicado mucho tiempo de esa vida a uno de los trabajos más exigentes que existen que es el de madre en primero y el de abuela en Libia después hoy Antonia está aquí con nosotros como portavoz de una inquietud porque dicen los abuelos Antonia lo que pasa es que lo suelen decir bajito para no molestar ni mucho que estamos sobre protegiendo nuestros hijos y con ellos al examen de selectividad de solamente una demostración alguna muestra de ello cuando quiénes lo dicen son precisamente ustedes los abuelos que tradicionalmente han sido los encargados de malcriar o de mimar a los nietos es que posiblemente algo estamos haciendo mal los padres Anthony desde tu experiencia personal tú mantienes esta teoría tú crees que efectivamente los padres están o estamos sobre protegiendo un poco nuestros hijos si cese mucho pero que esto no empieza de ahora eh yo respeto en yo misma con mis hijos respecto a como la educación que yo tuve

Voz 3 11:25 pues ya empezamos no así las de golpe claro yo ya empecé a hacerlo lo que pasa que dentro de que empecé o me mi generación los mis amigas tuvimos un poquito de

Voz 18 11:37 todavía nos acordábamos dándonos habían educado fue un ten contiene ahora yo creo que esto

Voz 3 11:42 dos demasiado concederle hay demasiada protección demasiada predecían se les da quizá demasiada libertad seis conceden

Voz 1646 11:50 demasiados Cambrón mucho mucho algodón no se les cría entre algodones mucho mucho mucho bueno pues Antonio esto no es solamente una opinión tuya ni mucho menos porque los expertos en educación llevan tiempo alertando de que estamos protegiendo los niños más allá de lo deseable es decir que asumimos muchas de las responsabilidades que le correspondería asumirá ellos que llenamos sus arcas las actividades esto también te suena con clases extraescolares les consultamos su opinión acerca de asuntos sobre los que los niños todavía no deberían decidir

Voz 3 12:17 damos cada vez menos la palabra no todo esto te suena de sí sí sí mamá yo estoy yo te en esta de esta misma conversaciones tengo con mis hijas déjame tejano

Voz 1646 12:28 mire yo creo que sumemos a esta conversación a alguien

Voz 3 12:30 qué opina muy parecido a aquí pero en ella ella

Voz 1646 12:34 además los ella por supuesto la observado porque es Madrid pero además lo ha escrito ella lo ha puesto por escrito se llama Eva Millet ella es periodista especializada en temas de educación y autora de dos libros que hablan precisamente de esto que nosotros estamos comentando ahora Antonia hiperactivo paternidad se llama el primero de ellos e híper niños se llama el segundo Eva Millán muy buenos días

Voz 19 12:52 hola buenos días Eva todo esto

Voz 1646 12:55 estamos comentando esta teoría que Antonia tiene desde la observación de su propio papel como madre abuela es muy parecido a lo que tú propones en tus en tus libros no lo que tú también ha experimentado desde tu observación como madre

Voz 19 13:05 sí sí me me me encanta Antonia de hecho vienen muchas Antonia yo yo doy charlas sobre la paternidad ir mucha vienen muchos abuelos y abuelas que están espantados por la sobreprotección que ejercen sus hijos con sus nietos

Voz 1646 13:21 Eva Si alguien de Castilla La Mancha nos está escuchando esta mañana desde la puerta de una universidad muy nervioso esperando a que su hijo salga del examen de Selectividad con un sándwich y un zumo debería empezar a sospechar esta persona que quizás está convirtiendo en un hiper

Voz 19 13:35 padre sí desde luego la figura del padre acompañantes una novedad eh ya empezó apareció hace unos años recuerda algún artículo hablando de ellos bueno es otra es otro ejemplo más de la paternidad no de cómo cómo estamos sobre sobre ejerciendo no tras nuestro papel de padres no porque de hecho la selectividad era un rito de pasaje sobre era un rito como también matricularse en la Universidad de las cosas que tú vacías sigue alcanzaban empezabas a convertir en adulto vas con el bocadillo los lápices de repuesto si no sé que más pues que le dejas a tu hijo que autonomía le das a tu hijo yo creo que es un error que es innecesario vaya

Voz 1646 14:16 pues tenemos mucho que hablar de los errores que involuntariamente en muchos casos estamos cometiendo con nuestros hijos mucho de lo que hablar sobre educación padres madres abuelos niños con Eva Millet Icon Antonio López vamos a escuchar un no unos anuncios iba lo hemos hecho

Voz 20 14:29 uy

Voz 17 14:29 sí

Voz 18 20:16 pues mira no me lo hacía porque te voy a decir una cosa era dista de de las de borra de identidad que he tenido muchísima fuerza el Nobel delante va me iba al colegio pero hacia otras muchísimas cosas si ayuda vamos en con la con la labor vamos en la huerta mi padre tiene una pequeña huerta Nos íbamos y había que coger patatas que había que coger esto es lo que hay que sujetar esos hacía con los animales que habían escasa hacíamos muchas cosas ya estábamos luego a limpiar la casa y entonces acosado y también a las niñas que ahí no tengo ningún traumas pido tirar psicólogo ni nada todo totalidad natural

Voz 1646 20:54 si hacías como ocurre ahora cuando eras niña ibas a seis fiestas de cumpleaños al mes que viene

Voz 18 21:00 pero el mío no yo fíjate que hay allí por lo menos dicen en mi tierra se celebraba más el santo que el cuplé año cumpleaños una cosa no que se celebrará queden duración feliz de ir porque yo cumpleaños pues nada una cumpleaños cumplió un año pues es un día normal Dita te daban paga tenías que es esos que es es que la obra no ya de par cuando yo empecé a trabajar el sueldo íntegro yo sólo daba mi madre era muy poquito pero luego entregaba en casa han cambiado las cosas y sin

Voz 1646 21:35 mire hace unos días Antonio leíamos admirados que un niño de Granada había donado a una organización no gubernamental todo el dinero que había recibido como regalo de su primera comunión digamos que la buena noticia era la buena acción del niño pero la nota lo que tenía que habrán sorprendido quizá es que a un niño nueve años le hubieran regalado más de mil euros no tú recuerdas lo que te regalaron por tu primera comunión

Voz 18 21:54 pues pues creo que ayudaron a mi madre que además invitaba lo que da a las abuela y la tía ay hacía un chocolate con churros cuando se salía de la ceremonia que era temprano luego pues unas Rocío conejo o algo así y creo que ayudaban a compraré el traje el traje la fueron tal a la Ali moneda luego se llevaba entonces yo a pie de juguete ni el nada nada no no

Voz 1646 22:18 va Antonia encajaría en ese modelo que tu de fines en tus libros como un niño mueble

Voz 19 22:24 bueno bueno un poquito sí

Voz 3 22:26 aquí a ver si el si

Voz 19 22:29 título de mi libro es del modelo mueble al altar dice refiera esa una frase que mi abuela decía cuando uno de sus veinte nietos nos nos poníamos pesadita les decía nuestros padres ahora mirándole sacáis ni caso como si fueran un mueble no hacerles hacer ver que son una mesa Milla o un sofá no bueno no se trata de tratar a los niños como muebles pero sí que es verdad que de vez en cuando no va a hacerles tanto caso velas míos y es verdad que hemos pasado ahora este modelo al hay un verdadero culto al descendientes fijaros que ahora en las casas no sea Antonia pero antes en las casas habían os acordáis las fotos de los de los ancestros de los abuelos los Dior abuelos ahora no queda ni un ancestro no todos son el descendiente el niño hace diez la niña haciendo el otro los dibujitos de los niños cual museos familiar eso ya es un verdadero culto al niño niño más que nunca es el rey de la casa y nos hemos pasado

Voz 1646 23:25 los hemos pasado muy bien porque últimamente quema paga

Voz 3 23:27 es consecuencia los mismos nimios

Voz 1646 23:30 Juanes llegan al mundo un mundo que es muy abrupto que no llevan el mismo periodo algodón para

Voz 17 23:36 los era o rodeaba

Voz 3 23:38 estos niños a Metro no estamos haciendo ningún favor a los

Voz 19 23:41 si no se trata de hacer como los espartanos que los tiraban por la

Voz 1704 23:46 a ver cual sobrevivía no hay aquí familia

Voz 19 23:51 es como como el padre de de la película el padre astro de Fanny y Alexander no pero es verdad que sí que hemos de educar a nuestros hijos un poco en la resiliencia la valentía porque además El mundo es complicado no sólo por el tema del cambio climático nuestros hijos tienen que ser más fuertes que nosotros porque las condiciones ambientales son más duras no entonces los estamos yo creo que es un engaño educarlos siempre en el sí en el tú tú puedes tú puedes sin exigirle nada a cambio no

Voz 1646 24:20 claro hay una situación que quizá nos ayude a explicar algunos de estos errores que cometemos Eva este fin de semana se celebró el Día Mundial de las madres y los padres el día uno de junio tiene sentido que se celebra este día porque según los últimos datos las padres y las madres son casi una especie en peligro de extinción cada vez tenemos menos hijos uno coma treinta y uno de media según los últimos estudios y los tenemos más tarde y quizás deba por eso mil tratamos a nuestros hijos como un tesoro no no sólo como tesoros sino son un símbolo de estatus también son una proyección de nuestras propias ambiciones quizá esto tenga mucho que ver no conoce esta realidad con cómo protegemos a nuestros hijos hablen

Voz 19 24:52 totalmente au El la cuestión demográfica está clarísima uno coma tres de media los tenemos tarde hemos pensado mucho cómo será

Voz 3 25:00 Annecy ese hijo esa hija no tenemos un plan

Voz 19 25:02 de vida admire será notario será ministro será médico también los padres es hemos profesionalizado en muchos padres hemos accedido a la maternidad paternidad con teniendo una experiencia laboral importante no importan herramientas de trabajo al a la vida al a la crianza no la crianza ha dejado de ser una cosa natural idea artística para convertirse en trabajo en América las madres no y bueno eso son unas hay más razones pero esas son o esas una razón clarísima Baiano

Voz 1646 25:34 mira en la ficción hay varios ejemplos de niños sobreprotegidos que puede ser que no suenen y que nos ayuden a hacernos una idea escuchándolos muchos nos acordaremos de niños que conocemos por ejemplo dar ley los tíos de Harry Potter trataban así a sus hijos

Voz 0985 25:48 tal y seis los he contado Jean pero algunos son más grandes que los de la la ciudad con qué que te parece

Voz 1646 26:04 probablemente muchos acuerden también de verdad Casal la niña rica de Charlie y la fábrica de chocolate

Voz 32 26:09 yo lo tengo dos perros cuatro gatos seis con dos periquitos canarios suyo Lora del que bulto tu ayuda esto pido hámster

Voz 33 26:20 está bien que te compraré una ardilla sea pues Illa cualquier adiestrados

Voz 1646 26:27 adiestrado a estos personajes son parodias pero si nos estamos riendo si está personajes funciona también es porque todos conocemos menos así

Voz 18 26:35 pero te suena raro eso no son inventos de nada dime dime tú no en todas las escalas no así esa aclara Pérez de de que de Reyes es mucho mucho y el cumpleaños Hay normal ante todo por cualquier cosa durante el día hay durante los días normales sea irreal

Voz 1646 26:54 bueno afortunadamente iba a los niños no son tan repelentes como éstos porque son niños y suelen tener buenos sentimientos y alegría de vivir pero qué problemas pueden desarrollar con el tiempo los niños Iber protegidos

Voz 19 27:05 bueno una de las consecuencias es esta esta falta de tolerancia a la frustración y está falta de seguridad en uno mismo no esto sí Pony estos hiper niños a los que dedica M mi segundo libro tienen una contradicción muy interesante no por un lado son son se han se han criado con una inflación noción de ellos mismos que bordea el narcisismo porque siempre les han dicho que son lo más les han dado todo les han consultado todo y a menudo les han consentido todo pero por otro lado tiene mucha inseguridad porque tienen este mensaje no los padres de Si yo no te ayudo tú no lo puedes hacer no una cosa que se ha normalizado también es hacer los deberes con los hijos no hoy es buen padre porque yo me pongo cada día hacer los deberes con mis hijos pero con estos gestos de de de anticiparse a sus deseos de de de supervisión constante lo que es esta lo que les estás diciendo sin ni tú no puedes hacerlo no entonces está esto es una contradicción tienen el yo yo no puedo incorporados son poco autónomos pero por otro lado se creen que están destinados a grandes cosas pero ven que no pueden entonces eso crea mucha ansiedad entre otras

Voz 1646 28:11 sí claro pero por un lado les híper protegemos Le Se tenemos entre algodones como dice Ton frente a los a la al al a los riesgos digamos que de la sociedad pero por otro lado los tenemos también hiper estimulados los tenemos permanentemente en contacto con otros niños como decíamos en constante fiestas de cumpleaños apuntados al violín a cara de en is a chino desde los seis años

Voz 19 28:31 también dentro antes antes antes eh hay niños de tres años que tienen todas las tardes ocupadas porque esto se ha convertido esto es un modelo americano eh

Voz 1646 28:42 a ellas ahora de los híper paz

Voz 19 28:44 desde desde finales del siglo pasado no entonces hay como un efecto contagio y claro si el hijo del vecino está haciendo chino con tres años cuya te pone nervioso como él en el parque haciendo bolitas de arena y me estoy perdiendo en esta carrera a mi a mi de todas las consecuencias de este modelo la que más pena me da es la pérdida de juego a los niños del primer mundo no están jugando lo que tendrían que jugar porque están haciendo formándose en esta carrera para ser el los los niños perfectos los si lo súper niños no el juego es la mejor extraescolar que les podemos dar a nuestros hijos de ahí está todo está la la la el el trabajo en equipo la creatividad la la la empatía la la tolerancia a la frustración está todo os pregunto a todos los que estáis ahí buenos recuerdos de la infancia seguro que están relacionados con esas tardes de juego libre por el barrio por el parque la playa se está perdiendo porque esto los estamos volviendo trabajadores pequeños trabajadores jugador era bueno aunque

Voz 1646 29:47 perdiéramos porque no hay otra modalidad de Hipercor

Voz 3 29:49 en que es dejarse perder siempre que juegas siempre que juegas con niños Tom no hay que perder hay que perder pero incluso en estas estoy yo IVE unos datos muy inquietante otra vez Estados Unidos donde en una encuesta a los padres ponía la mayoría consideraban más importante que los niños tendrá un sueldo bien económicamente bien que estar felices que es un tremendo dato no bueno hablábamos hemos llegado hablamos el viernes te acuerdas no la intención de tener una carrera por encima de tener una biografía la intención de ir sumando

Voz 1646 30:24 el sumando conocimientos ir sumando títulos etcétera que luego se prolonga a lo largo de toda la vida en lugar de ir sumando experiencias oir sumando juego Antonia tus nietos tienen tiempo para jugar

Voz 18 30:33 creo que sí sí sí lo que pasa es que a veces noto que no saben si notan los padres de dos o no hay una persona mayor jugando a mí ya me pasaba con mis hijos y me daba mucho tienen menos paciencia que con porque decían vamos a jugar pero yo creo que jugaba yo yo yo miraban entonces es verdad e iniciar los en los juegos de de lo que le gusta mucho la edad de jugar con el cuerpo y entonces adornan no hay no hay tiempo ni espacio

Voz 3 31:01 Antonio a subir a mi infancia era un árbol

Voz 18 31:07 estabas cansado a tu casa y todo pero ahora estas un ratito en el parqué también la vida muy diferente a la de antes osea la los padres están trabajo

Voz 0995 31:15 muchísimo y luego cuando recogen el niña apenas les queda tiempo

Voz 18 31:18 para la cena el baño y que estén en Cannes

Voz 1646 31:22 claro es lo que hablábamos no la hiper protección no esta actitud ante los hijos no se puede desligar del contexto del contexto social y de la realidad de muchos padres y de su día a día de hecho les invitamos que compartan la suya con nosotros les mostrado antes el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta para que nos llamen y nos cuenta ese sienten identificar los con algo de lo que contamos ya sea como padres como hijos o como abuelos que ahora le tienen que decir a sus hijos que están sobre el protegiendo a sus nietos cuando antes Eva Store así eran los abuelos los encargados fue digamos de malcriar

Voz 3 31:50 de consentir etcétera a los niños

Voz 19 31:54 esta bien todo el mundo se metía un poco en educación no era un poco eso que se llama la elevada edad tribus que Marina José Antonio María siempre citan hoy un acuerdo en mi familia todos nosotros sólo somos dos hermanos pero mis tíos mis mis tías mis abuelos todos decían algo si el niño no se comportaba un adulto te decía algo no pero ahora sí a un adulto ajeno osa decir algo de otro niño de un niño ajeno bueno suele lanza el padre guardaespaldas que digo yo sea el niño realmente es es un ser intocable bueno eso repito yo yo no creo que sean errores ni que nos equivoquemos el problema es que como una idealización de la maternidad y la paternidad y ahí esa búsqueda de la perfección yo creo ser un padre perfecto una madre perfecta tener unos hijos perfectos y como siempre digo la perfección no existe y menos en el en el ser humano no existe exista en la naturaleza en una fórmula matemática pero en el ser humano no entonces seamos unos padres razonablemente buenos eduquemos personas en pláticas casi que haga lo que quieren hacer pero respetando al otro hoy viviremos mucho mejor esto produce un estrés brutal

Voz 1646 32:59 sin duda tú como madre porque también eres madre que en saqué que nota te pondrías hoy que estamos en selectivo

Voz 19 33:04 a ver yo yo quiero que mis hijos tendrán que diga

Voz 1646 33:09 es gente califique cielos que me califiquen cuando Juan

Voz 19 33:11 de ellos crezcan os puedo decir que a veces mi hija me dice mamá no sea así por madre osea que yo también cometo bueno hago cosas que me excede donó pero de hecho yo empecé a escribir sobre el tema porque yo me veía haciendo unas cosas extrañísimo más veía mi entorno también como una competencia entre padres Iván las protecciones y unas exageraciones y unas justificaciones a ultranza del hijo que por ahí empecé a investigar no Ivi que era un tema pues importante y que realmente bueno pues tenemos que tenerlo en cuenta porque eso no es no estamos creando felices de esta manera

Voz 1646 33:47 nueve cero dos catorce sesenta sesenta para hablar con nosotros sobre educación híper paternidad sobre IP hijos sobre Hypo hijos otro concepto interesante dentro de unos anuncios seguimos con ustedes y también con Antonio y con Eva en Hoy por hoy

Voz 1646 38:42 eh de los problemas de la hiper paternidad de nuestra relación ansiosa con la crianza hoy con la educación de nuestros hijos y lo estamos haciendo con Antonio López y con Eva Millet que son dos personas que han llega lo a conclusiones muy parecidas sobre cómo se crían los hijos hoy en día desde puntos de vista muy diferentes digamos que ha mirado por dos ventanas distintas pero el paisaje que han visto es exactamente el mismo y ahora queremos saber cuál es su punto de vista como ven ustedes esta realidad de la educación vamos a abrir en este nueve cero dos catorce sesenta sesenta el consultorio de Ebay Antonio me permito

Voz 3 39:12 lo llame así vales bien

Voz 1646 39:14 el consultorio de vayan tiene aproveche la oportunidad porque esto no esto no se va a dar todo

Voz 19 39:19 pasa cada día ya tenemos oyes

Voz 1646 39:21 de que nos han llamado para compartir su experiencia tenemos a Pepa desde Valencia Pepa muy buenos días

Voz 1704 39:25 hola buenos días qué tal muy bien Pepa qué tal

Voz 1646 39:27 tal tú me imagino que estás escuchando la radio durante esta mañana te habrás sentido identificada con algunas de las cosas que comentamos no eres una híper madre

Voz 35 39:35 soy una hiper madre por desgracia para mí me siento completamente identificada yo yo he tenido una infancia rural igual no ha salido de casa por la tarde con la merienda de mi madre estoy segura de que ha pasado largas horas sin saber nada de mi hija mi hija ahora está teniendo una infancia urbana si bueno es completamente diferente yo ahora me río de es la noticia de que los padres están en la puerta de la Pau esperando a los niños pero es que yo dentro de unos años me veo sujeta los gol pero es bueno aprovechando que están aquí las expertas yo quería plantear una una una duda Noyes que eh eh yo quería saber en qué momento es adecuado empezará a dejar de tutelar a a los niños teniendo en cuenta que yo a veces percibo en la sociedad una falta de tolerancia hacia la infancia muy grande me refiero por ejemplo a que voy con mi hija en restaurante y cuando la gente vea una niña de siete años pues mucha gente me suelta entonces yo como madre a veces también me da miedo que se que ha de llegar ese momento en el que dejar las cosas pero no sé cómo va a ser recibida mi hija y la sociedad va a aceptar que mi hija es pues bueno un adolescente que es como una especie de adulto en prácticas no entonces bueno pues trasladar esta duda

Voz 1704 40:43 es interesante esta cuestión nueva tú tienes una respuesta pero creo que el tema de los restaurantes a tendría que hacer otro libro por lo menos no sabía restaurar otro programa

Voz 19 40:55 porque lo que pasa es que ahora va mucho los niños a los restaurantes

Voz 1704 41:01 lo que no estás ayuda y también el niño el restaurante restaurante quiere tienen idea no

Voz 19 41:09 yo creo yo estoy segura que tu hija Se súper bien al restaurante pero es verdad que hay niños que se portan fatal en los restaurantes porque están descontrolados porque hay este miedo de decirles que no que no se Trauma y bueno entonces claro hay un problema yo creo que ahí hay un problema el niño en el restaurante no

Voz 3 41:26 entonces lo deja vivir yo a ver

Voz 19 41:29 yo creo que un poco tú yo siempre digo que que este fenómeno de la paternidad se revierte con tres cosas con amor por supuesto con límites y con confianza con confianza en tus hijos sea también pensando que que la educación no es no es como Google no no todo te llegará al minuto cosas que tú puedes decir a tu hija igual no las verás no las verás o porque sí es un proceso largo plazo no entonces confía empieza a dejar ir y piensa esto es necesario no un poco preguntarse es necesario lo que estoy haciendo ayudó en el desarrollo de mi hija y además los hijos es que quieren que los dejes ir porque es lo que más les gusta es es tener autonomía hay ser independientes antes no te dé miedo no te dé miedo te compares yo creo que un gran error es compararnos con los otros porque cada familia es un mundo y cada uno lo hacemos lo mejor que podemos

Voz 1646 42:23 con la mejor voluntad eso desde luego

Voz 1704 42:25 sí pero no vayas al examen de selectividad haré lo intentaré con todas las madres de la clase

Voz 1646 42:35 eso ayudará P Patti como te ha funcionado esto de proteger de unidos a quedas dejado tu más o menos que ellos funcionara en libremente

Voz 18 42:42 pues yo creo que bastante pronto también es muy importante el barrio donde viva Hay la seguridad que haya hito de esas cosas vive me muy céntrico no puede pero yo en mi en mi barrio a mi niño pues con ocho años iban al colegio solos venían iba la tienda cien pequeños recados bajaban tenemos un patio grande estaba cercado bajaban y subían por la escalera claro pero yo pienso de manera que sea como sea hay que educarlos y tienes que que darle su libertad pero que no sean niños que molesten porque les hacemos un favor si tan educado a ella misma no son niño insoportable que la gente huya de ellos claro entonces siempre hay que educar a nuestros hijos que tengan el grado de libertad que tengan pero siempre que no molesten mucho claro que pueda ser

Voz 19 43:31 Antonio mí hay una cosa por ejemplo que que me fascina no tú ves estos niños que tienen cuatro o cinco años os seis esquí hablan chino pero no te dicen migraciones

Voz 1704 43:39 hola buenos días ningún idioma bien no

Voz 1646 43:44 bueno en los exámenes de chino en sí

Voz 19 43:47 si entonces yo siempre digo que un niño Amin bueno me gana Si me dice buenos días hola gracias me tiene robado el corazón es yo creo que eso a todo el mundo no entonces es la mejor tarjeta de presentación es una buena educación en el sentido más clásico de la palabra no sí sí pero es que hay mucho Arango que saben todo pero no te dice no te dan las gracias sí bueno yo creo que hay dos

Voz 1646 44:09 tenemos que han sobrevolado esta charla durante desde el principio que es sentido común en la educación probablemente Pepa Eva Antonia tampoco hay fórmulas mágicas es decir cada niño tiene sus exigencias cada niño tiene sus características y quizá bueno pues podemos dar conceptos generales podemos aconsejar etcétera pero Pepa probablemente te vas a tener que enfrentar sola tu hija en un restaurante

Voz 1704 44:33 ahora me estoy preparando para que baje sola por el pan paso por paso hemos hecho que tiene siete años no igual igual

Voz 1646 44:43 es un poco pronto casi ocho pero bueno si eso

Voz 1704 44:45 pero que no pronto vayamos el Papa tiene que comer se coló mientras vuelve a casa no y no darse la vuelta

Voz 1646 44:54 hemos hecho todos los niños mira yo estoy aquí presumiendo

Voz 18 44:57 dicho pero cuando mis hijos iban a la guardería se veía desde mi terraza muy arriba arriba se veía el patio del colegio yo en vez de aprovecharme eso con unos primos

Voz 1704 45:06 aquí puede ser si puede esteroide aquí hemos traído de él

Voz 18 45:13 bueno pero estas cosas hay que hacer no cariño también lo que no porque me estoy bien con los prismáticos y me pasa Enric creo hay vigilante tomos la señorita yo ellas depositaron en el recreo era horrible pero no podía evitar

Voz 1704 45:26 para tú decías quién libros muchas modalidades de poderes la modalidad padre vigía fijas bueno

Voz 19 45:31 película El en el padre helicóptero el padre apisonadora luego está el padre FAES bocadillo una cosa muy mediterránea yo creo que tomen en Suecia no los han visto pero en estos que aguantan cual sombras paz sientes el bocadillo del niño en el parque gira dan mordiscos estoy salió jugando Toni del emperador de la China lo tenía y bueno es un ejemplo muy bueno de de estás haciéndole ningún daño Press tan innecesario aguantarle el bocadillo al niño para niños muy capaz de comerse su propio bocadillo no no lo come cada como de Galicia que me dijo que se los comía

Voz 1704 46:04 mí yo no sería capaz parisina los bocadillos como digo no no si no me Pepa ya ves que no hay

Voz 1646 46:13 buenos ejemplos nos lo hemos intentado con Antonio resulta que se comía la merienda de sus hijos

Voz 1704 46:17 y que les vigilaba con Giles

Voz 19 46:21 la vigilancia es fascinante porque ahora hay unas aplicaciones que puedes incluso meterte en el móvil de Tous y las las tía

Voz 18 46:29 a ver no pero es que ver lo que escribes

Voz 3 46:31 lo que ven espiarles yo me preguntó si estás sano yo creo que no pues no tiene mucha pinta la verdad yo creo que no tiene mucha pinta bueno Eva

Voz 1646 46:40 Antonia Pepa muchísimas gracias Pepa no sé si te hemos ayudado pero por lo pronto ha sido un lujo o charlar contigo y conocer tu realidad te confesado cómo impermeables seguramente el primer paso

Voz 1704 46:50 conocerla aceptación Pepa muchísimas gracias iban bien

Voz 1646 46:56 Millet que es periodista es autora de los libros y paternidad híper niños los dos publicados por Plataforma Editorial y muy recomendable Esteban muchísimas gracias por estar con hombres

Voz 19 47:04 a vosotros ha sido un lujo muchísimas gracias

Voz 3 47:06 el Antonia López madre abuela currante a tiempo

Voz 1646 47:10 Leto muchísimas gracias por compartir tus reflexiones y tu propia visión es decir tú experiencia sobre los niños son los padres y sobre tu propia infancia

Voz 36 47:17 también

Voz 3 47:17 muchas gracias un abrazo enorme gracias a todos no

Voz 17 47:24 hoy por hoy con Pablo González Batista sabéis

