Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1 00:00 son las once la pieza en Canarias Antonio Martín muy buenas

Voz 1645 00:07 días buenos días Pablo Donald Trump acaba de llegar a Londres inicia una visita de Estado de tres días al Reino Unido en la que se va a reunir con la primera ministra saliente con Theresa May una visita que intensificado además la división política que ya se vive en Gran Bretaña corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273 00:22 Donald Trump sea ya en estos momentos en la residencia del embajador norteamericano en la capital donde va a pernoctar de allí se dirigirá dentro de unos minutos al palacio de Buckingham acompañado por su esposa Melania la reina le recibirá antes de un almuerzo privado visita muy polémica si el alcalde de Londres Sadiq Khan ha dicho que Trump es uno de los grandes ejemplos de la amenaza o al de la extrema derecha en un tuit esta mañana el presidente americano le ha respondido ha dicho que el alcalde es un perdedor le ha acusado de ser completamente desagradable y recomienda se centre en solucionar los problemas de finalidad en la capital arte meterse con él todo esto puede atizar las protestas previstas para mañana miles de policías velan por la seguridad que le va a costar a los británicos el equivalente a veinte millones de

Voz 1645 01:04 euros gracias Begoña España uno de los países de Europa donde menos se cumple la igualdad entre hombres y mujeres según un informe que publica hoy la Fundación Bill Melinda Gates ese documento establece que en ningún país del mundo habrá conseguido la plena igualdad en dos mil treinta y alerta alerta también de que no están cumpliendo los objetivos que prácticamente todos los países del mundo habían firmado hace cuatro años Carlos

Voz 3 01:25 dos mil ochocientos millones de mujeres y niñas vive

Voz 0325 01:28 en en países en los que no se implementan políticas para la igualdad eso dice el informe que elabora un ranking de países en el que destacan los escandinavos como aquellos en los que se está más cerca de la igualdad Dinamarca está en primer lugar mientras que España ocupa el puesto número veintitrés por detrás de todos nuestros vecinos de Europa occidental más abajo aún está en Estados Unidos en el puesto veintiocho Rusia en el cincuenta y nueve prácticamente todos los países de América Latina y de África Chad Congo Yemen son los países donde más desigualdades de género se registran el informe establece una serie de objetivos que deberían cumplirse como tarde en dos mil treinta esos objetivos Se estipulan en función de distintos parámetros entre los que destacan la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales la brecha salarial el índice de violencia machista en cada país

Voz 1645 02:13 a esta hora los estudiantes de Castilla La Mancha se están enfrentando ya a las preguntas de la Eva aula antigua selectividad de esta comunidad es la primera en la que hacen las pruebas este año han empezado por Lengua Castellana y Literatura Annan Carretero es la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha

Voz 4 02:28 las pruebas las tasas de éxito son son elevadas el trabajo ya lo tienen hecho yo creo que ahora la recomendación más importante es que vengan a los exámenes vas bien descansados que no hagan barbaridades de quedarse la noche sin dormir y cosas de este tipo que reposa en un poco los los conocimientos y que vayan frescos a realizar las las pruebas porque tienen mucho más que ganar así lo otro puede ser contraproducente

Voz 1645 02:51 llegamos así a las once y tres a las diez y tres en Canarias tiempo ya en la SER para la información de su comunidad

cadena SER Madrid

Voz 1434 03:02 Audiencia Provincial ya está en marcha el juicio a trece jóvenes acusados de participar en la pelea multitudinaria que se registró en las fiestas de Majadahonda hace seis años la Fiscalía pide para ellos penas de entre uno y dos años de cárcel Alfonso Ojea

Voz 0089 03:15 buenos días qué tal buenos días Cristina en efecto seis años después los disturbios de las fiestas patronales de Majadahonda en dos mil trece llegan ante la justicia con trece jóvenes en el banquillo acusados principalmente de un delito de desórdenes públicos la Fiscalía solicita penas de uno a dos años de prisión por ese delito aunque a siete de estos acusados se les suma también atentado contra la autoridad por agredir presuntamente a varios policías y además un delito de lesiones

Voz 3 03:40 lo que incrementará las penas la petición de cara

Voz 0089 03:42 Cell en unos seis meses para estos siete acusados la investigación tanto policial como judicial no ha logrado determinar las causas por las que se iniciaron los enfrentamientos en la zona del recinto ferial de Majadahonda en dos mil

Voz 5 03:55 y la justicia condenado al conocido como Viola

Voz 1434 03:57 dos de la casi veinte años de cárcel se lo hemos adelantado hoy en la Ser el joven que cuando fue detenido tenía veintidós años agredió sexualmente a cinco chicas algunas de ellas menores de edad siempre a la salida de la estación de metro de pañales en Carabanchel informa Alberto

Voz 0055 04:12 la Audiencia de Madrid le ha condenado en conformidad después de que haya reconocido los hechos diecinueve años y medio de cárcel por cinco delitos de agresión sexual tres de robo y uno de lesiones el violador de o panel era un joven vecino del barrio adicto a la cocaína ya asaltó a sus cinco víctimas a lo largo de dos mil diecisiete usando el mismo modus operandi la seguía desde la parada de metro las intentaba asfixiar las violaba robaba antes de salir corriendo ninguna de sus víctimas tenía más de veinte años dos de ellas eran menores de edad para cuando cometió las agresiones ya había sido condenado por un robo pero la justicia ya había suspendido su entrada en prisión ahora además de cumplir casi veinte años de presidio también tendrá prohibido vivir en el barrio de Carabanchel durante diez años más tenemos veinticuatro grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas van a rozar los treinta y cinco

Voz 10 05:50 el agua penetre en la célula atravesando la membrana celular es el fenómeno conocido como ósmosis la causa principal de la absorción de agua por las plantas la produce la ósmosis la

Voz 3 06:02 ósmosis además de un proceso físico que se da lugar entre y líquidos y gases en la naturaleza y que es es esencial por ejemplo para la supervivencia de las células también hace referencia a esa influencia recíproca que existe entre individuos o elementos que entran en contacto unos días tú conoces la ósmosis en el arte dirías que existen en el mundo de las

Voz 11 06:25 bueno pues si le parece intercambio de

Voz 1231 06:29 echó a lo mejor por eso estamos aquí bueno llamémosle

Voz 3 06:33 ósmosis hoy sabemos lo lo mejor vampirismo vampirismo

Voz 1231 06:36 a mí me encanta o mestizaje no se bueno mestizaje digamos que ser el eufemismo no porque no sé si se trata de absorber la energía no lo parecerse más fuera

Voz 12 06:44 es una palabra que me siempre me suena el bachillerato que nunca supe lo que es lo que siempre me preguntaban y siempre suspendía

Voz 3 06:49 yo he tenido que buscarlo presupuestos al señor antiguo y con voz de documental para explicarle por ejemplo a ti después de más de treinta y siete años viajando junto a Joaquín Sabina Sete apegada al

Voz 12 07:00 por él por este proceso se me han pegado muchas cosas en la bueno digo se me ha enseñado a viajar me ha enseñado a leer y a escribir y me han dado a a todo enseñado casi casi a vivir aquí

Voz 3 07:12 a Pancho Varona y a Joaquín Sabina les unió un ducados hace de más de treinta y siete años porque el tabaco para la salud es malísimo pero para hacer amigos la puerta Umar no hay método mejor gravemente a los lo rentable que no

Voz 12 07:22 en es educada dice cigarra

Voz 3 07:25 sí desde entonces pues no han vuelto a separarse sin embargo dentro de esa fidelidad artística que se han mantenido durante más de treinta años se permiten tomar contacto con otros músicos junto a los que enriquecerse a través de este proceso que ya vemos los Mossos vampirismo o como lo como dice como decías tú exámenes Flandes Mason Sage

Voz 1231 07:42 lo de llamar ahora Polly amor artístico de amor a su tipo de Tel al poder

Voz 3 07:47 con la de tu camisa que no está nada mal tras y aquí es donde entra nuestro invitado Guillermo Galván Guillem muy buenos días hola qué tal cómo les pues muy bien Guillermo es guitarrista Guillermo es miembro de una de las bandas como Access éxito de este país de Vetusta Morla es compositor de muchas de las canciones de de ese grupo y este viernes era con comer convertir en la pareja Polly amorosa de Pancho Varona en un proyecto fantástico que tiene mucho que ver con esto de las influencias recíprocas que comentábamos el proyecto se llama El viejo y el mar como la novela de Hemingway y por una cuestión llamemos lo biológica entiendo Pancho Katy

Voz 12 08:22 que todavía no tú que les accedió a los dos yo pienso que hay entre otras que es el viejo ya es bueno malo

Voz 3 08:28 tengo mis dudas porque le ha tocado el mar a Guille natural de Tres Cantos saque tampoco quiere la relación de Guille con el mar no sé si es muy directa pero hay en este caso sí en este caso es el martes

Voz 13 08:37 sí bueno mi relación con el mar tiene más que ver con el anhelo con la tuya con la vejez Pancho qué tal

Voz 12 08:44 oigo muy bien yo no me exacto de tener más amigos que de mi edad sabes me facto porque mucho nos convertimos en abuelo cebolleta hasta tal y de repente me gusta mucho tener gente a mi lado de treinta treinta y tantos cuarenta me parece maravilloso

Voz 3 08:59 por esto que ahora vamos antes del del vampirismo Nono de absorber la energía el de la juventud y en el caso de tuyo que yo pues también que claro estar con con Pancho es como con estar con aquel compañero repetidor no el compañero repetidor que tú

Voz 13 09:11 hemos en clase no las sabe que se las sabía todas no pero no bueno estar compactos eso es tener la oportunidad de vivir de primera mano parte de la historia más importante de la música de este país no yo creo que sería sería muy muy osado pensar que que que todos somos autosuficientes y que no necesitamos de los demás para para crear para construir y sobre todo para charlar yo creo que lo más bonito de Reuniones como estas es poder compartir historias Si y que te cuente a alguien que tiene más experiencia que tú que se ha enfrentado a los mismos problemas que tuvo hace veinte años lo hace quince o hace cuarenta no

Voz 3 09:47 o sea que más que ósmosis casi simbiosis de aquí obtiene un juego similares de aquí lo tenéis beneficio los dos elementos implicados en la eh

Voz 1231 09:55 la relación yo yo

Voz 12 09:57 exhibiendo beneficios de la administración con Guille con desde hace muchos años que les admiro mucho y me han tratado muy bien siempre y entonces yo la verdad es que estoy muy orgulloso de mimo y muy contento comer relación con ellos

Voz 3 10:09 yo estoy seguro de que tu selección estatus víctimas con detenimiento

Voz 1231 10:12 es el caso de que Yeste que hoy no es regó vuelvo

Voz 3 10:17 Justo es que vamos a a aquí a quitarnos la careta que es lo que quiere es robarle aquella que de qué es lo que quiere es aprender del en esta edición del viejo y el mar

Voz 12 10:24 yo me ese todos sus discos de memoria no te digo más entonces yo simplemente me gustaría oír canciones que amo cantadas por él lo voy a conseguir

Voz 3 10:34 a ustedes es puro placer como ayer

Voz 12 10:36 esa esas dos cantantes que no cantan cantando juntos

Voz 3 10:39 hablaremos eso de traducción nosotros cantantes que no cantan dos artistas acostumbrados a ver el escenario digamos desde dos pasitos más atrás que que el vocalista Guille dos artistas acostumbrado a escribir canciones tanto para vosotros como para otros o para escribirlas también el libros luego hablaremos de los libros de los dos a los compositores de canciones en castellano de tu generación cuanto se ha marcado cuanto se ha contagiado de autores como Pancho Varona o como Joaquín Sabina

Voz 13 11:04 bueno pues yo creo que son son autores todo eso que tienen a lo mejor en Inglaterra en Estados Unidos que son como los los orígenes son los iconos o los las las piedras fundadoras de de movimiento yo creo que en nuestro caso que quizá ese movimiento llegó más tarde pues pues ellos forman parte de eso de nuestra educación sentimental como músicos y como oyente

Voz 14 11:28 todos los oficios con

Voz 3 11:30 músico me perdona cosas hace dos años

Voz 12 11:32 después por las redes sociales qué quiere usted porque es que yo jamás me podría haber imaginado que haya gente que no es considere suele mucho pero de repente nazi en las redes sociales se ante te te empiezan a llegar cosas de gente que que coñac usted tiene conoce yo no me podía imaginar que me conociera

Voz 14 11:48 bueno esto tiene que ser entre lo más bonito ser músico

Voz 12 11:52 sí exactamente conectado con otros músicos yo la admiro y me conoce yo no tenían idea de que no podía eso en creerle

Voz 3 11:59 hay algo muy llamativo que le ocurre a Pancho Varona en redes sociales que es que lleva treinta y siete años sumando méritos para que la gente se meta con él por muchas razones sociales sólo se meten contigo tu único haters son mujeres del Atleti

Voz 12 12:09 se tampoco tan incluso también me tienen meter en la quiero

Voz 3 12:12 pero algunos tienen cariño pero bueno yo decía antes que los oficios como el oficio de músico se aprenden de los mayores luego se perfecciona en también la radio luego sobre reaccionan ejerciendo los hice evolucionan a partir del contacto a partir de la influencia de otros por eso este proyecto el viejo y el mar es tan interesante es tan necesario ir bueno quiero decir es que este viernes el viernes siete de junio en la sala Galileo Guille Pancho estarán el viejo y el mar estarán sobre el escenario poniendo en práctica todo esto que hoy estamos hablando desde el punto de vista teórico de todas maneras tenemos mucho tiempo para seguir hablando de este proyecto así que escuchamos unos anuncios volvemos

Voz 3 18:08 el viejo y el mar es el último libro que Hemingway publicó en vida hay probablemente es también su su libro más conocido es la historia de un viejo pescador obsesionado con capturar al gran pez después de una larguísima mala racha

Voz 29 18:19 es el pescador más viejos del lugar que sabe aquí en nombre pescado no es la única diferencia es lo de menos porque es tu Teresa tan proponer porque no pescado y no serlo

Voz 3 18:35 en la novela ese viejo que no se rendía se llama Santiago pero en el proyecto que les estamos hablando ese viejo Se llama Pancho Varona y es responsable o al menos corresponsable de uno de los cancioneros más importantes de la música popular en nuestro país el viernes siete de junio el viejo subirá al escenario de la sala Galileo de Madrid junto al mar que es en este caso Guille Galván guitarrista y compositor de Vetusta Morla para intercambiar experiencias canciones y en el fondo para homenajear al oficio de hacer músico que yo estaba pensando durante la publicidad Pancho Guille si tiene algo que ver con el oficio de pescar es decir cuando éste se olviden de canciones tienes que ser paciente tienes que estar preparado para pelear cuando llega la inspiración para tirar y para sacar la pieza en muchos casos es el riesgo de que la pieza se libre antes de que la haya sacado del agua y además no sabes cuál va a ser el resultado hasta que lo tienes en las manos se parece pescar a buscar la inspiración a escribir canciones

Voz 12 19:29 sí según lo decías muchísimo está claro no es salir de caza salir de pesca salir a ver no sé yo es una es una muy buena definición la verdad no porque es un puede que al final te tires cuatro horas y no te lo que es nada eso ha pasado muchísimas veces imagino que aquello también no debe creado noches y noches enteras intentando cosas que son las

Voz 3 19:48 se desvaríos pues las ciudades atracarle

Voz 1231 19:52 no hay nada nada

Voz 12 19:53 a haces es eso es lo bonito no que de repente pues día pescas algo no he cuando estás pues puede ser el más hermoso más grande más pequeño pero ya simplemente pescar te te hace sentirte vivo no

Voz 13 20:06 decía Michael Jackson que cuando se le ocurrió una idea por la noche se despertaba corriendo al estudio a grabar la la musa al he llegado antes a Prince

Voz 14 20:15 acaba la puerta no estaba decir es saber otros porque es increíble la verdad es que algunas cosas fueran también la última hora de la noche no con una copa Lupe

Voz 3 20:24 ya lo dice

Voz 14 20:27 es que soy extrañísimo depende del momento del día quién escribe en Lugo el momento cuando la escucha parecen dos cosas

Voz 3 20:33 eso es lo que sería pesca deportiva no te coges consigue es una fiesta que te parece increíble cuando y luego vuelves al mar donde tenéis muchas fiestas vueltas al Mare muestra recto

Voz 12 20:43 tengo yo tengo unas cuantas si no tengo unas cuantas imagino

Voz 13 20:46 de dónde también no si también es bonito hacer revisión de de esas obras menores que nunca se terminaron porque al final siempre acaban en un cajón un archivo en el móvil y con el tiempo es verdad que a veces vuelves a ellas dice escollos no estaba tan mal algo no controla

Voz 3 21:00 ya no se pasa al revés hay pescados que parecen una pieza maravillosa cuando las pescado y luego no te la comes y efectivamente pues resulta que

Voz 12 21:08 delgado Caser que que pone cosas buenas un poco el oído hace porque he dicho cosas buenas tardes

Voz 3 21:14 no hay escucha también habrás grabado alguna vez que estará en algún disco que todos escuchamos y que probablemente a todos nos encanta hay que tú digas bueno extra son palitos de merluza si acá

Voz 12 21:21 sí sí ya tengo algo palitos de marcas que no diré no tengo algo eh

Voz 3 21:27 bueno por eso es tan apropiado el título de este proyecto el viajado

Voz 12 21:30 entonces me me ha encantado

Voz 3 21:33 dejo el mar del Capitán Pescanova cuánto tiempo llevas deseando hacer un un proyecto con este título porque tú tuviste aquí primero la el título de este título tiene que ser algo no se sabía muy bien qué has esperado cuántos años hasta que ha sido lo suficientemente

Voz 12 21:49 bueno pues imagínate para hacerla pues yo qué sé yo este este título se me ocurrió para un proyecto a lo mejor pues hace quince años y no yo que sé no cuando empezaba ya a blanquearse mi pelo no de repente pensé alguna vez tendré que hacer algo con este nombre que me encanta me parece muy bonito no y además sin eso eh creo que está bien no que la gente cuando te pregunte porqué el título pues tú puedes explicarles que es una novelas que es Hemingway es que tal quiero decir está claro claro es bonito poder explicar y también enlazar a la literatura

Voz 3 22:19 ahora tienes la pesca también y los palitos de merluza no lo el vitalismo disco esto ya no Pancho Varona la banda y los palitos de merluza en inglés fue dijo eh

Voz 12 22:35 Bush

Voz 3 22:37 pero bueno pues en esta vez sólo ha juntado un fin

Voz 0760 22:40 que es que es Guille Galván lo harán el día siete

Voz 3 22:43 junio para compartir con el público un trabajo o un proyecto este el viejo y el mar que corregirme si me equivoco y voy a seguir con las metáforas Mari en Eras es un iceberg del que nosotros es decir del que el público va a ver sólo la punta porque entiendo que entre vosotros debajo de esa parte visible del iceberg pues hay ensayos obviamente hay charlas para compartir el repertorio os habéis visto en un local para perfeccionar alguna pieza actúa has tenido que obligar con psicología entiendo a Guille a cantar casi casi por primera vez en sí mira es decir cuánto cuánto tiempo compartís cuánto hay de bajo la superficie

Voz 12 23:16 pues hombre nos juntamos de vez en cuando para para para intentar ponernos de acuerdo por lo menos como empiezo una canción cómo termina quién hace la voz principal y que en la segunda pero los dos tenemos justamente un un librito también que hemos escrito un humilde librito con poemas Podemos le aún algún poema de los nuestros Podemos contra la anécdota si podemos contar chistes es una cosa divertida en la que se puede hacer casi de todo no yo lo voy a sacar a hay poemas que lo que le la gente quiero que se emocione y quiero que

Voz 13 23:48 que la gente se la idea es hacer una especie de salón de casa donde la gente está invitada a compartir y bueno pues algún alguna historia sobre las canciones y donde invitamos a la gente a que sea a que sea leve con con nuestra forma de cantar porque no somos votantes asevera con nuestras palabras que se tienen que no la jugamos

Voz 12 24:09 pues no somos contantes más el cantante

Voz 3 24:12 creo que pasemos por alto la habilidad con la que Pancho Varona no saco lo colocado que también tiene

Voz 0760 24:16 que sellando opciones

Voz 3 24:19 en el que este fin de semana de hecho creo que he estado firmando ejemplares en la yo no

Voz 12 24:23 no soy tan fan de la Feria del Libro en todos los años la recorre de arriba abajo de abajo arriba voy por las mañanas cuando no hay casi gente con usualmente colegios de niños paseando corriendo porque si no entras me encanta

Voz 3 24:35 este vamos a preguntarle también aquello por su libro es tuviste visitando los tuviste presentando una vez más tu libro retrovisor

Voz 13 24:42 de paseo mal

Voz 3 24:43 creo que jugando la sombra porque retirarme estaba llenísimo de hinchas del Liverpool no me dijeron

Voz 12 24:47 sí sí estarán todo todo el mundo

Voz 1231 24:50 no hubo en la Misa si los otro se quedaron leyendo buscando a Lorca de fía todo buscando robado Lorca tres

Voz 3 24:57 hemos esos ensayos de esa parte del iceberg que no vemos esos momentos que que hay que Pancho comparten antes de subir al escenario como harán el próximo siete de junio tenemos un sonido de esos ensayos

Voz 30 25:09 los espías

Voz 3 25:20 bueno esto es casi una cámara espía o el micrófono espía escuchan dos cámaras pude escuchándoos tocar juntos la canción calles de Madrid Llamazares es decir no contentos con vuestros propios repertorio también decidió robar directamente canciones de otros debemos Capello muestras como esta epidemia no

Voz 12 25:36 tenemos caprichos comunes además no además como Ll tocar el piano muy bien entonces lo he decidido hace también alguna cosa piano no

Voz 14 25:46 que toca piano cantas en Illescas bastante en el futuro

Voz 0460 25:53 la verdad es que estoy

Voz 14 25:56 los palitos de merluza sino de

Voz 13 25:59 una oportunidad sino que había una parte también que que tiene que ver con la evidentemente pues hay un profundo respeto a quien interpreta las canciones para mí es muy raro enfrentarme una canción de Vetusta desde desde la voz que bueno pues porque mucho es inigualable y mis compañeros pues son insustituibles también Pancho es un amor pero pero en pero esto es otra cosa no no no no tiene que ver con lo que hacemos con Joaquín Ny yo con Vetusta pero yo creo que había una parte decir vamos a hacer una historia contar una algo no vamos a hacer canciones que que que vayan llevando al público de un sitio a otro justo esa canción además está dedicada Pancho Varona en el disco kamikaze ha nombrado el que me lo dedicó justo o injusto en esa época yo estaba viendo en Chamberí con cuando crees con cuando conocía a Pancho le dije oye mira podíamos arrancar o hacer que esto formase parte también para mostrar cómo nos conocimos y lo que pasó durante este tiempo porque hemos ido

Voz 3 26:54 o yendo y viniendo ha encontrado al otro lado del ver

Voz 13 26:56 Atlántico hemos compartido noches

Voz 1231 26:59 te giras de Sabine además tienen buenos terminó siendo vecinos

Voz 12 27:01 el mismo barrio así es todo muy curioso muy bonito

Voz 3 27:04 esta es la segunda vez la segunda vez que Pancho Varona Se va a subir junto a un artista más joven al escenario de la sala Galileo dentro de este proyecto el viejo y el mar la primera vez fue junto a están It's sonaron canciones de Pancho que algunos no saben que son de Pancho como esta

Voz 1231 27:27 no no me importa nada de Luz Casal lógico

Voz 3 27:30 hicimos en la voz de Luz Casal es para comérselo

Voz 1231 27:33 además esta canción va sonar en este también no me importa nada es posible es que está muy de actualidad lo de los aranceles estadounidenses no me importaba si parece una canción muy apropiado

Voz 12 27:44 es es una canción muy hermosa yo tuve la suerte de hacer la música hermana hizo la letra IS la música con Manolo Rodríguez de viceversa ahí quedó bonita quedó mucho más bonita en la voz de luz que la maqueta que yo lo entregué

Voz 3 27:58 bueno es que lo Casal es mucha es mucha luz es muy interesante el paralelismo con la novela volver un momentito a lo de la a la de la pesca porque la protagonista de la novela a Santiago con la vejez cada vez le cuesta más pescar ha sido un tipo muy experimentado a pescado las mejores piezas pero con los años pues lleva costando

Voz 31 28:15 cada vez más sacar ese ese pez del agua

Voz 3 28:17 no se si ocurre lo mismo con las canciones porque en la literatura en el teatro en el cine parece que el tiempo juega a favor no escriben mejores libros cuanto más libros han escrito sesenta películas cuanto más películas cirugía

Voz 13 28:28 no es mejor cuanto más otra pero Stoner

Voz 3 28:31 el editor de canciones no sé si ocurre

Voz 12 28:32 pues no ocurre no ocurre no corre además yo es que me tienen poca obsesionado este tema que sacas yo pienso por qué pasa esto solamente en la música porque los compositores de canciones tenemos una primera parte brillante por así decirlo y una segunda parte que es una cuesta abajo en la que te cuesta mucho más acertado no pasa en cine en teatro en arquitectura ni en

Voz 14 28:55 es verdad parece que la criatura la creatividad en la música es como recurso que se gasta poco a poco verdad es muy complicado porque si no no eso está pero bueno yo estoy

Voz 1231 29:05 bueno hasta cierto no Teba te iba a decir cuánto crees que te queda claro el momento porque está hasta los cincuenta les queda mucho todo

Voz 13 29:12 el a ver yo creo que estamos hablando de música pop que al final es un producto hablando así mal que tiene que ver con con con la juventud con decían en en el documental este de a diez pasos de la fama de las coristas tiene una entrevista a Spector como hace usted como mezcla para que las voces de de de las coristas que utiliza sean siempre como tan frescas y tan increíbles dice bueno es que tiene dieciséis años todas mis coristas hay un punto donde esa efervescencia del pop pues tiene que ver con la juventud bailar claro no no no le pasa a un compositor de clásica no le pasa a un a Onda Cero probablemente sesenta toca mejor que nosotros trabajamos

Voz 12 29:48 habían todos con cuarenta años porque si trabajas

Voz 13 29:50 pues con el material pues que que que va muy ligado masa más allá de que cada vez el mejor tu instrumento o que cada vez tengas más claras las líneas de composición al momento en el que recibe la gente esa música pero la al nivel de porosidad que tienes en tu más tierna juventud al recibir canciones de son canciones que quedarán para para siempre dentro de Tino que con cincuenta con sesenta pues las pues valorar pero pero quizá no te cambian tanto la vida no

Voz 12 30:18 somos imagino mucho más valiente el más descarados de jóvenes más atrevidos ahora cuando somos más mayores pollo imaginó que ya

Voz 11 30:25 no se te pones

Voz 1231 30:28 más límites y eso te impide componer libremente como hacías cuando tenía treinta años y a lo mejor

Voz 3 30:33 añadir solamente un factor también se compone como se vive

Voz 1231 30:35 si se vive más intensamente seguramente se compondrá de forma más intensa porque la vida acaba colándose en las canciones uno va cumpliendo años y quizá se vaya a menos noctámbulo cuando ya los años lógicamente entonces

Voz 3 30:47 miras bonito que hablemos de estás un par de meses estuvo Christina Rosenvinge nisimos con Cristina un test sobre el proceso creativo de las de las canciones porque hay muchos mitos sobre el arte de escribir y componer sobre si se compone mejor contentos y se compone mejor triste fracaso así que hoy ve aprovecha que estáis aquí entre los dos confirmar me os a confirmar o desmentir hemos algunos de esos mitos al menos en vuestro caso y puede que no esté de acuerdo algunos de ellos yo os voy a proponer dos opciones y vosotros no si pudiera elegir la situación perfecta para componer cuál de las dos estaría más digamos próxima da vuestra manera de describir no por ejemplo vosotros compones mejor en estado de alegría o de tristeza

Voz 12 31:22 yo de tristeza yo necesito estar animado para componer entonces cierta alegría así

Voz 0760 31:28 la alegría Valeria por lo tanto eh

Voz 3 31:33 ese componen el mejor después de un éxito después un fracaso

Voz 1231 31:36 eh

Voz 0760 31:38 en la vida o en la vida la vida

Voz 13 31:41 para mí se comporta mejor en mi caso después de un viaje anda porque yo creo después de un éxito lo que lo que te pide el cuerpo celebrarlo y disfrutarlo

Voz 3 31:50 si no como decía la leche que se joda la poesía así consta el poeta

Voz 13 31:53 ah no

Voz 12 31:55 yo creo que después de un éxito tendría también más ánimos para componer pero yo creo que sí

Voz 3 32:00 el pop se divide básicamente en dos tipos de canciones las de enamorarse y las de romper eh vosotros hoy más de enamoramiento o de ruptura

Voz 12 32:08 la ruptura sólo es ser más interesante siempre no sé pero que no tienen más

Voz 14 32:11 tiene más matices más más más mira de

Voz 12 32:14 estoy no las las de amor son de amor son todas iguales

Voz 3 32:17 buenas comedias románticas hablamos en los regalos las damos todo así

Voz 12 32:19 es decir al de ruptura son todas diferentes y es comer

Voz 14 32:22 el éxito el fracaso lo debimos todos igual el fracaso es muy indebido Raga

Voz 13 32:28 aparte de que detrás de cada canción de ruptura

Voz 1231 32:31 ahí dentro de una historia de amor saque la premio hacérselo a canciones luego la otra

Voz 3 32:38 cortito de noche de día

Voz 1231 32:40 la noche en casa o de gira un bar bancarias solo o acompañado yo acompañado con poco muy bien en el móvil o en una libreta las dos cosas son válidas yo prefiero papeles guitarra y piano yo etarra depende de lo que quiera cazar alarma Carla más bien un tipo de cáncer

Voz 3 33:05 hay eh sobrio o lo contrario de sobrio

Voz 1231 33:10 ahora mismo sobre ahora mismo no aclara a otra comedia que fuera de otra forma

Voz 3 33:17 bueno recuerden los libros de Guille de Pancho retrovisores yo les digo para hablar un poquito de todo también la gira que tiene Pancho de marchan cincuenta y dos escoltas encuentro todas otras dos detallaba ayer varias provincias llora te vas a Sevilla que ella está en plena gira también con Vetusta Morla dicho esto siete de junio sala Galileo de Madrid Guille Galván y Pancho Barona juntos y en plena ósmosis en el proyecto El viejo y el mar

Voz 1231 33:38 muchísimas gracias a un placer gracias

para escribir los versos más tristes esta noche

escribe la noche estás el viento escribirlos versos más se quiso en las noches en tren es la de ese tantas voces bajo cero

el llame X también

como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes es tan

que no ha perdido

hoy es la noche inmensa más inmensa sino

claro

es como al pasto el Rocío

porque mi amor no pudiera guardar la noche estás estrellada

Veinte poemas de amor y una canción desesperada Pablo Neruda

novecientos veinticuatro

Voz 41 37:40 tres lugares del mundo para practicar toda clase de actividad

Voz 3 37:42 las náuticas dos mares llenos de posibilidades en una sola

Voz 41 37:46 hasta el Mar Menor el Mediterráneo túnica dificultad será elegir qué deporte náutico quieres practicar porque todo son altamente apetecibles vela windsurf pádel Kate sur la decisión es tuya no hace falta que sea un experto porque los clubes puertos y escuelas deportivas de la zona te lo pondrán muy fácil para que vivas una experiencia única sea cual sea tu nivel si de apetece sumergirse y descubrir la riqueza de los fondos marinos de la Costa Cálida no dejes de visitar la

Voz 3 38:11 la Marina de Cabo de Palos seis las hormigas Illa

Voz 41 38:14 a cabo tiñó So en ambos destinos podrá realizar desde inmersiones poco profundas

Voz 0760 38:48 se sacan tarjeta roja al humor al mal humor ponen calzón calzón corto la verdad es que Dani Mateo te queda fantásticamente bien y calcetín alto aunque aunque les queda regular solamente a alegrarnos la vida son aliados el ridículo se relacionan con codazos de complicidad con el bochorno darían cachito de su propia vida por una carcajada cuando te sacan de la casa en llamas los bomberos de juguete cuando a sólo dos metros del suelo se te abre el paracaídas de la broma da gracias a los dioses del humor porque han venido en auxilio como todos los lunes nuestros cuerpos especiales Hamid pierda Dani Mateo muy buenos días muy buenos días y más que han Izquierda aminora noreste Iñaki Urrutia

Voz 3 39:30 desde Radio Bilbao muy buenos días buenos días qué tal egun on muy buenos días a los dos qué tal vuestro fin de semana

Voz 0460 39:36 pues en mi caso dramático no ese no es el tuyo y Rodes porque para la buena no varíe buena bueno Mateo no pero éste ha sido especialmente duro porque amigos que la semana pasada vino aquí un joven treintañero y hoy estáis frente aún cuarenta hoy ha cumplido años animal cuarenta cuarenta pero es que ya tienen el nombre cuarenta entonces ya te están diciendo que darle palabra llaves tal jamón Mateo de uso aquellas

Voz 43 40:08 veinteañero treintañero y a partir de ahí es cuarentón buen pitón sesión

Voz 14 40:12 entorno urbano para hacer daño

Voz 3 40:15 de alguna manera ahora sois el viejo y el mar no osara ya estáis como Pancho Varona y como quería el hombre en claro

Voz 0460 40:20 por el bien y el mal el viejo y el

Voz 3 40:23 alcanzado canta no quiso hasta el pantano y pensé cuando decías que habías tenido mal fin de semana que era porque había visto la final de la Champions empezamos vamos a estrenar juntado todo se ha juntado todo me las desgracias nunca vienen solas en consolas que os parece el partido apasionante fue un resultado muy bueno ya separada vas ibas con el Liverpool tú

Voz 43 40:43 hombre yo siempre he ido con el pool sea me alegro de que el va

Voz 0460 40:45 Barça no se clasificara por lo malo que fue el partido

Voz 6 40:48 yo no quiero estar en un partido tan malo

Voz 3 40:52 de tu hija no si no se consuela es porque no quiere claro exacto tú eres el Liverpool no siempre es así yo que siempre vas con el pool no entendía muy bien eso la Infiniti Pool el Liverpool siempre yo

Voz 0460 41:02 con el pulso el estado en Anfield ahí habéis leído el

Voz 3 41:08 el suplemento El País este fin de semana que incluía pues un reportaje amplísimo sobre los doscientos años del Museo del Prado me sorprendió no veros en el reportaje no me resulta raro no es que no vayamos Mateo yo

Voz 0460 41:21 vais a ir al Prado aprovechando que tiene doscientos

Voz 3 41:23 el año ya si eso cuando lo echen por Netflix para mí

Voz 0460 41:26 sí para mí es todos los días

Voz 3 41:29 bueno es que no es un gran éxito ir ahora cuando hace doscientos hay que ir todos los días

Voz 0460 41:34 para mí todos los días es el día del Museo de y yo tengo una locura con el Museo del Prado del Museo del Prado

Voz 3 41:44 eso no sale Dani Mateo en la revista que yo sé que todos les hemos hecho

Voz 0460 41:46 Maniche al Museo del Prado enmedio de After al Thyssen y al Reina míos locura alberga Sofía den pal de empalmar a Palme

Voz 3 41:54 bueno hace unos días descubrimos en Internet un test que vamos a cambiar completamente tema porque aseguraba que es capaz de revelar tu origen geográfico a partir de unas preguntas sobre tu manera de hablar sería algo así como dime cómo hablas y te diré de dónde eres el estudio lo ha creado un grupo de expertos lingüistas pueden de hecho hacerlo ustedes mismos en la página dialectos del español punto org dejé y hemos pensado que ésta sería una oportunidad fantástica para averiguar por fin de dónde demonios es Tom calen porque en lo que llevamos de temporada ya todo ha asegurado que es de Jaén de Medina del Campo de Murcia de Valladolid de Santiago de Compostela de Pontevedra correcto todo bueno Atom y por supuesto también es de Logroño que vamos a estar ahí este viernes pues te has hecho de Logroño recogen recientemente pero antes vamos a intentar saber un poquito más sobre nuestras diferentes maneras de llamar a las cosas porque no hay mejor muestra de la riqueza del español que los que los dialectos Dani por ejemplo tú eres de de Barcelona sí pero además tienes pueblo

Voz 0460 42:46 sí además tengo pueblos mantenerse seis como seamos eh bueno éste se llama La Roca del Vallès no está pegado a Granollers siempre digo Granollers porque más con el que Mateo unos de Barcelona di la verdad de vamos a ver yo soy nacido en Barcelona pero pronto me echaron me fui a colas así como Heidi al campo como del Prado te echarán entonces me fui al Prado is La Roca del Vallès muy bonito pueblo allí entre montañas muy hermoso Itu Iñaki eres la hora vamos

Voz 3 43:13 ha pasado al Borge no en el Bajo Aragón bueno

Voz 43 43:15 yo soy nacido en Barcelona se lo que pasa es que me compró una casa en el pueblo en el pueblo de mi abuelo materno entonces ahí no sé porque hay una corriente que creen que soy de El Borge pero vamos a mí me

Voz 0460 43:26 el guay pero hindú de Iñaki desde Barcelona Barcelona realidad tiene casa en al Borge creo que presume de ser vasco preso que lo juro puesta en Bilbao para confirmarlo Iñaki lleva presumiendo de ser vasco sin serlo toda la vida bueno pues vamos a comprobar de dónde soy Sully el Athletic sea clara hay una palabra

Voz 3 43:45 qué qué identificado donde somos casi casi con la precisión de un de un GPS que es eso que comemos en el cine y que es el resultado de poner granos de maíz en aceite caliente durante unos minutos las aquí en Madrid se les llama para lo malo palomitas vale pero como decís palomitas en tu pueblo Dani hombre en catalán es es Kris Peeters espeta sí e Iñaki tú cómo dirías Borges hubieran Panizo Panizo vale pues en Tenerife diríamos

Voz 0760 44:10 tocó tufo tufo en Las Palmas de Gran Canaria

Voz 3 44:13 cambios sigan no provincia son roscas y luego probablemente Tom tengo una manera distinta de llamarlas no

Voz 14 44:22 la vida es el imperio yanqui que nos invaden totalmente

Voz 3 44:28 pues permitiendo que sumemos a alguien más a esta conversación Lola Pons muy buenos días

Voz 5 44:32 hola buenos días Lola más tú Ascot

Voz 3 44:34 zas

Voz 5 44:35 era llamó con su nombre en general el estándar del español que palomitas aunque en Andalucía también han llamado rosas de maíz como se llaman también en Cuba

Voz 0460 44:44 hay que que poético

Voz 3 44:46 por ahora ganas

Voz 0460 44:49 por lo que valen deberían ser rosas rosas de mayo

Voz 3 44:51 sí de luego Lola Ponce es historiadora de la lengua la Universidad de Sevilla es autor del libro una lengua muy muy larga en el que analizas precisamente Lola las características y la importancia de los diferentes dialectos de de nuestro país como de larga es la lengua de España esta cuantos dialectos tenemos porque si vamos reduciendo el punto de vista casi casi un dialecto diferente

Voz 31 45:09 cada casa si efectivamente a ver

Voz 5 45:12 la mueve español al menos cuatrocientos ochenta millones de personas como lengua materna lo normal es que en esa amplia variedad de hablantes allá variación que queramos dialecto

Voz 0460 45:22 si nos centramos como tú dices en nuestro país

Voz 5 45:25 separamos de manera general dos el central norteño hiel meridional que también se llama atlántico que agrupa a Murcia Extremadura Andalucía a Canarias y que también puede englobar a América

Voz 3 45:39 cómo cómo es el proceso de construcción de un dialecto porque entiendo que hay hay muchos ingredientes que son la lengua materna la influencia de tu entorno de tu familia etc con cuáles son los límites que compone

Voz 5 45:47 el del nosotros nos fijamos en los diferentes niveles lingüístico normalmente la gente piensa que el acento se mide sólo en la pronunciación pero también deja algo que en esta aplicación que han creado tres compañeros filólogo Miriam Enrique Pato se mide también hay variación gramatical de vocabulario entonces fue lo diminutivos que utilizamos no puede ser CRIT pesetas a la que se refería ante Dani Mateo determinación en en diminutivo muy típicamente oriental cursos de la un verbo el preferir vino o avenido hay muchos elementos que conforman nuestra nuestra nuestro dialecto como se ha conformado pues típicamente por algo histórico por una cuestión histórica hay del lenguaje contar

Voz 3 46:28 lo que ocurre Lola es que los lingüistas también sois tenéis vuestro propio dialecto ya esto que nosotros estamos llamando ahora simplemente así dialecto vosotros lo llamáis Geo electo social lector tecno electo qué diferencia hay entre todos estos tecnicismo

Voz 5 46:40 nosotros usamos eso te hemiciclo porque necesitamos precisar que la variación el dialecto no sólo de manera horizontal

Voz 28 46:49 pueblo a otro de una ciudad a otra

Voz 5 46:52 de manera vertical de un estrato sociocultural a otro estatus cultural o que también incluso dentro de un mismo Fratto socio cultural pues la gente que pertenece a una profesión conoce unas palabras y un abuso que otros no conocemos obviamente vosotros gente de radio aplicado un abuso utilizáis una uno término que los imagino que no conocerán

Voz 31 47:12 ya eso es así