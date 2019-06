Hoy por Hoy (03/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1018 00:10 hola buenos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la ir EFF propone que se supriman todas las ayudas a la contratación en España este organismo de control creado por el Gobierno en dos mil trece a instancias de la Unión Europea considera que estas subvenciones son ineficientes no contribuyen a la creación de empleo lo dice su último informe que está presentando a esta hora Carlos Sevilla

Voz 4 00:29 son las conclusiones de la revisión del gasto público que hacen Erez dice la entidad que las subvenciones ni están bien planificadas Miriam presupuestadas ni bien evaluadas un ejemplo el campo de la dotación financiera de las ayudas estaba incompleto en el ocho por ciento de las convocatorias de dos mil diecisiete falta estrategia transparencia sostiene el es después de revisar catorce mil millones de euros en subvenciones en organismo propone mejorar el funcionamiento de las conferencias que coordinan las administraciones y aumentar la transparencia aquí para conseguirlo apuesta por un nuevo marco de planificación estratégica presupuestaria que cuente con un sistema integrado de indicadores esta es la radiografía general de las subvenciones dice el es que el objetivo es hacerlas más eficientes sino ahorrar en los próximos días la entidad concretará su análisis en materias como empleo infraestructuras y hospitales

Voz 1018 01:14 gracias Carlos seguimos a vueltas además con los procesos negociadores para la formación del futuro Gobierno central las comunidades los ayuntamientos surgidos de los últimos procesos electorales decía a primera hora aquí en la SER Hoy por hoy el presidente castellano manchego el socialista Emiliano García Page perdón que Pedro Sánchez debe apostar sobre todo por personas con credibilidad más allá de su militancia

Voz 5 01:33 no porque no tienen que ser los órganos de confianza ir en este sentido en este sentido que lo intente hacer con con las personas elegidas que sean claramente de compatibles Don independientemente de que de Milito

Voz 1018 01:47 a nosotros vamos también a primera hora que la dirección federal del PSOE no ve con buenos ojos que los socialistas navarros intenten una mayoría de gobierno con Geroa Bai la amarga del PNV la Comunidad foral Podemos Izquierda Unida para lo cual sería imprescindible negociar la abstención de Bildu planteamiento que ha causado malestar en la dirección del Partido Socialista de Navarra Javier Lorente

Voz 0887 02:06 los socialistas navarros mantienen su agenda para arrancar la ronda de contactos con los partidos el miércoles con un encuentro con la presidenta en funciones y candidata de Geroa Bai Uxue Barkos citas que se mantienen también con Podemos Izquierda Ezkerra de cara a buscar un acuerdo para la conformación primero de la Mesa del Parlamento luego de un Gobierno que preside Chivite que contaría de sacar adelante con Veintitrés apoyos nefasto en al menos tres abstenciones para poder en marcha ese gobierno alternativo a los veinte escaños de la coalición de derecha en Navarra Suma entre UPN y PP y Ciudadanos el PSN insisten en que esta ha sido la opción que han reivindicado desde el inicio de la campaña mantienen su negativa a facilitar un Gobierno de Navarra Suma y consideran que la vía abierta es precisamente la manera de evitar que el nacionalismo vasco sea la única alternativa a un gobierno de derechas en Navarra exhiben también el crecimiento del cincuenta por ciento de su voto hace una semana como un aval de la ciudadanía a esa apuesta el veintiséis de mayo el PSN pasó de quinta aseguró

Voz 1018 02:58 jueza esta realidad también de Ciudadanos en teoría debe decidir por dónde irán sus apuesta negociadoras a las vigentes Comunidad Ayuntamiento por lo que pueda pasar Vox recuerda que no les vale un apaño político y quieren negociar tocar poder Javier Carrera

Voz 0866 03:14 qué tal reitera el presidente de Vox Santiago Abascal que la mano está tendida para formar una alternativa pero no les vale sólo la foto conciudadanos las fotos decía el líder de la formación hace unos minutos aquí en el Congreso Llanos las hacemos con nuestra familia la línea roja sigue siendo el diálogo y la firma de acuerdos

Voz 6 03:29 los realmente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 0866 03:40 pide Abascal aquellos que tenga la tentación de aplicar un cordón sanitario en referencia ciudadanos que reflexionen idean satisfacción dice a los que han votado a lo que han votado la mayoría de madrileños

Voz 1018 03:52 hora doce y cuatro minutos ya tenemos a Donald Trump en Londres acompañado por su esposa sus hijos el presidente norteamericano iniciado ya su visita de Estado al Reino Unido será recibido por la reina con lo que va a almorzar en privado a primera hora antes de la cena de gala de esta noche en la que se prevén ausencias políticas significativas entre otras cosas por su sus poco diplomáticas declaraciones en las que recomendaba Gran Bretaña pegar un portazo y marcharse sin pagar de la Unión Europea corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 04:19 buenas tardes así es la soberana ofrecerá esta noche al presidente americano una cena en el Palacio de Buckingham pero es una invitación que han rechazado dos líderes políticos de la oposición laborista Jeremy Corbijn hiel de los liberales pins Gable frente a la embajada de Estados Unidos Amnistía Internacional ha colgado un estandarte de veinte metros en el que se puede leer resiste el racismo resiste al odio resiste a la crueldad resiste a Trump visita muy

Voz 7 04:41 polémica el alcalde de Londres Sadiq Khan ha dicho que Trump

Voz 0273 04:44 uno de los grandes ejemplos de la amenaza global de la extrema derecha en un tuit esta mañana el presidente americano le ha respondido diciendo que CAM es un pésimo alcalde un perdedor un verdadero idiota un incompetente desde la Alcaldía Un portavoz ha indicado a su vez que tras esos insultos infantiles está la amenaza contra los valores básicos que definen la democracia británica

Voz 1018 05:04 gracias Begoña en algo mucho más doméstico no se atreven a conexión con Toledo los estudiantes de Castilla La Mancha son los primeros han enfrentarse este año a las pruebas de Selectividad que ahora se llama Ebay hasta el próximo día once se van a ir sucediendo en las diferentes comunidades día de nervios supongo que también de confidencias la Cebrián

Voz 1490 05:20 cerca de siete mil ochocientos alumnos de Castilla La Mancha se están examinando desde hoy en los distintos campus de esta región entre ellos en el que nos encontramos el de la Fábrica de Armas de Toledo ahora mismo están en el descanso y el ambientes de nervios revisión de apuntes para comprobar si las respuestas del primer examen el de lengua eran las correctas y también muchas dudas a los profesores aquí presentes de la materia del próximo examen que es el de inglés muchas dudas

Voz 8 05:47 deban entrar en menos de media hora están ahora estamos ultimando lo lo suyo

Voz 1490 05:53 hemos detalles también destaca la presencia de muchos padres acompañados a los chicos y chicas que sí han dejado como es el caso de Manuela que viene acompañar a subir

Voz 9 06:01 esa buena tengo que pedir tres días libres más que nada porque como no hay el tema de medio de transporte para poder apoyará a mi hija oye y al resto de compañeros

Voz 1490 06:08 a las dos menos cuarto terminará esta primera jornada de la VAO en Castilla

Voz 7 06:12 gracias a convenios Fernández y Carlos Cala

Voz 10 06:15 de matriculaciones de turismos y todoterrenos han vuelto a bajar durante el mes de mayo por encima del siete por ciento las ventas a particulares encadenan ya nueve meses de caída sostenida les contamos que quinto Russell ha gastado más de seiscientos mil euros públicos en viajes en el año que lleva al frente de la Generalitat la gran mayoría de esos desplazamientos siete de cada diez tenían como objetivo visitar a Carles Puigdemont otros fuga

Voz 1018 06:35 dos de la justicia pues Pablo estas de momento algo de lo que hay

Voz 3 06:38 sistemas gracias José Antonio a mandar

Voz 1 06:45 tonos rumbo Cullum poquito déficit fue con un poquito de Irán y sobretodo mucho aire

Voz 1 07:13 en la Cadena Ser

que te gusta tomar el vermú con un toquecito de ese fondo ICO o sea es como está bueno bueno el vermú como con Carles Francino ICOM Paris también hasta cómo estáis amigos lo muy bien no lo voy a consentir ni una broma

Voz 0313 07:34 a a José Mercé sobre la final de la Champions no lo voy a pasar ni una que le conozco le conozco porque a mí sí me que habéis invitado al madridista con mayúsculas Horse

Voz 7 07:46 porque de libremente abierta pero como venga a chatear la tendremos eh no se ha hecho spoiler la promoción ello preguntar cuál era la

Voz 3 07:54 quién se iba hoy asomara a la ventanilla efectivamente José

Voz 7 07:56 de hecho se la tendremos eh porque además de ser pueden dar casi por cuál

Voz 3 08:01 que si tiene muchísimos proyectos en marcha sentía interesantísimo

Voz 7 08:05 pero te va a caer una del Madrid según el tema fútbol el tema Madrid mira que hemos hablado veces sí lo hemos pasado bien juntos y tal pero hay un momento como de choque pero pero tocamos consolida nos contaba antes de las consabidas cuenta Dani Mateo que ha visto la los bloques están para políticas claro nos cuenta Dani Mateo que había estado viendo la final de la Champions que él se consolaba pensando menos mal que no está el Barça aquí porque yo no lo querría ver en esta situación en este partido ganará a ti no te ha servido consuelo no nada nada mira fíjate el sábado yo tenía absolutamente digerir el disgusto de de Liverpool me imagino que como tantos otros seguidores del Barça coño pero el sábado salidas por la calle con los críos y empezabas a toparse con gente a las once de la mañana con la camiseta roja la cerveza en la mano de fiesta y me acordaba cuando estuve en Londres hace años cuando el Barça de Guardiola le ganó tres uno haciéndolo no estaría mal que no estamos aquí además el partido fue feo sí pero da igual pero es una final luego sale como sale lo importante es llegar y lo más importante aún es ganarlo bueno para los cientos de miles de aficionados de ingleses que estaban en Madrid seguramente el partido y menos bromea requiere mucho por Michael Robinson y esta tarde de felicitar en en directo en La Ventana hay sólo porel demandó mensajito además hay en fin estaba feliz por el por qué

Voz 3 09:20 Pino tanto decías Carles que había estado este fin de semana en Madrid que te has cruzado como una dice a los ingleses que les has visto con cervezas en la mano supongo también que habrás visto esta noticia que que hemos conocido esto este fin de semana que a dos aficionados ingleses les habían

Voz 7 09:33 cobra treinta euros si lo que hay que ser sinvergüenza eh Elisa Pérez Vera euros por doce euros por dos cervezas cuando cada cerveza normalmente se cobra cinco que que quería eh pero bueno ya es más Santana establecimiento chulo y tal pero eso eso no es picaresca eso usted señor directamente la picaresca es una cosita menor incluso simpática una es un atraco es un atraco lo cual es una dato que no hace bien absolutamente a nadie oye me encanta

Voz 0313 10:02 lo de los padres te gusta bueno por favor es que no puede ser

Voz 7 10:06 que tengamos hoy pero eso no verlas no trató de no

Voz 0313 10:09 serlo ya trató de no ser desde luego si tuviera un niño hoy en edad de merecer la selectividad no estaría esperándole fuera no sale un espías a sus hijos con los prismáticos como Antonio no no por favor no de verdad que nos está pasando pero como no hemos pasado pues es difícil el conté eso es difícil pero hay hay una parte muy importante que es la responsable individual claro sea tu mira tu entorno banaliza tu ámbito ve cuál es tu terreno de juego trata de actuar ahí con un mínimo de de sensatez sobre todo que es que tú no vas a estar siempre

Voz 7 10:40 para acompañar para capear el temporal no no al revés tienes que intentar que es un tío que hace a la selectividad ya hasta Granadilla granadino como para tomar sus decisiones Si en Fini Billy pagarla o no pero estar ahí esperar bueno no se va a mi fin soy muy mayores son muy mayor pero vamos es que yo ya tuve un hijo y dice raro como que no he dicho he dicho no

Voz 12 11:04 como tanto y que es este no en pista

Voz 7 11:07 estaba pensando Tom ha sido tu subconsciente chaval mayor que hace muchos años hizo la selectiva y no le acompaña no no no no no no le felicité por la nota que es algo pues es interesante que lo fue tú cómo te enfrentas a la prueba que sólo Universidad con tranquilidad desde luego mis padres no me acompañaron tampoco no no saca una nota razonable un poquito más baja del promedio que tenía del Bachillerato pude elegir la bueno elegir no porque quería hacer magisterio y acabé haciendo me dijo porque solidaria que terminó de todos es perfecto yo tengo esperanza

Voz 3 11:43 pero esto algo de lo que es curioso expresamente

Voz 7 11:48 esa esa necesidad de elegir

Voz 3 11:51 qué queremos ser de mayores de elegirlo ya casi definitivamente que luego la vida en ofrece muchas oportunidades de cambiar y de redirigir nuestro camino

Voz 0313 11:57 es una cosa al sueco esta mañana llena de sabiduría ten siempre un plan B

Voz 7 12:02 para variar no hubiera dicho ya algo como sabéis a Tito ha funcionado muy bien lo de los planes de los que una vida entera de un plan B tras otro plan de plan de bueno pues hoy más salido bien mí hay algo que me parece que que

Voz 0313 12:18 ya roza lo dramático que es que en los últimos diez quince veinte años incluso el nivel de presión para un chaval una chavala de quince dieciséis años de ver qué quieres hacer que quiero estudiar que te vas a meter que salidas tienes es brutal luego la vida te coloca donde te coloca no digo yo que seamos todos un viva la virgen pero afrontaremos un poquito con esto sería el periodista por azar por casualidad vote Guille el otro será otra cosa por no sé qué hoy te puede ir mejor o peor pero que a los quince dieciséis años estemos machacando ahí la nota la décima

Voz 7 12:52 tal a mí me parece inhumano esto verdad sí casi una utopía pero sería bonito que a esa pregunta de qué quiere ser cuando sea mayor respondieron simplemente hay que ser un buen tipo exacto exacto ya veré dónde me con lo que la vida porque efectivamente prohibir con dignidad que ya es un reto y Un dios en mi caso mi casos parcial tu yo también soy periodista por por azar por circunstancias de trabajo en la radio porque la vida me ha colocado me ha colocado aquí afortunadamente emirato se ha dado vueltas ha tenido planes B C bueno ha agotado a la vez de los planes pero ahora Tom tú como Hannibal el equipo aún puro en la boca y me encanta que los planes salgan bien hay rumores de que va a fundar una empresa de vermut es lo que falta eso me ha llegado David lo que bueno Carles si es el pase Wendy de una en el negocio éste puede consecuencias terribles puedes preguntarle esta tarde a José Mercé qué quería ser de mayor que que madridista seguro donde no tengo ninguna duda bueno te escuchamos como siempre a partir de la verdad que ha sido un placer un abrazo fuerte va camisa llega será muy bueno

Voz 7 13:52 el único seísmo es el seísmo con el que ahorra Marchesi

Voz 15 14:16 con Hoy por hoy

Voz 1 18:56 un metro cuadrado por la naturaleza cada persona cuenta

Voz 3 19:06 pues estamos muy pendientes de la decisión del Tribunal Supremo sobre esa petición de Jordi Sanchez procesado en el juicio del proceso de acudir de salir de la cárcel para poder acudir a la ronda de consultas con el Rey en representación de de Junts per Catalunya parece que tenemos última hora es el Tribunal Supremo Alberto Pozas muy buenos días

Voz 0055 19:21 es que Pablo buenos días Última hora de respuesta negativa Jordi Sanchez no va a poder ser el representante de Junts per Catalunya en esa ronda de contactos con el Rey con el monarca Felipe VI el Tribunal Supremo dice que Jordi Sanchez no va a poder salir de la cárcel para él primero porque explica esto no es uno de los motivos para conceder un permiso extraordinario segundo también dicen porque es perfectamente sustituible por cualquier otra persona que no esté

Voz 3 19:41 esta es la última hora desde el Supremo Jordi Sanchez no estará en la ronda de consultas con el Rey Felipe VI muchísimas gracias Alberto hasta luego muy buen día

Voz 1 19:52 nosotros nos vamos