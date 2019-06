Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1804 00:16 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:24 saludos qué tal están muy buenos días el cortejo posterior a las elecciones del veintiséis de mayo empieza a concretarse El Partido Popular comienza hoy a negociar con Ciudadanos y con Vox los futuros gobiernos pero no será en una mesa tres como querían los populares y la ultraderecha sino por separado modelo andaluz el sector progresista de Ciudadanos encabezado por Luis Garicano ha conseguido imponer algún aspecto formal el Comité Ejecutivo ha concluido que ella no se cierra del todo algún acuerdo puntual con el PSOE aunque dicen que su socio preferente sigue siendo el Partido Popular sin sentarse a negociar sin la foto con vamos a ver cómo lo hacen porque la suma de PP y Ciudadanos sólo da para gobernar en Castilla y León en el resto de comunidades que están en danza Madrid o Murcia por ejemplo necesitan a los ultras José Manuel Villegas el responsable de Organización

Voz 1089 01:19 los acuerdos serán con el PP o excepcionalmente reformas subsidiaria con el Partido Socialista pero no acuerdos es decir en sus acuerdos en esos Gobiernos a los pues puede llegar no estarán no estarán vos podéis

Voz 1727 01:33 en Génova dan por buenas las condiciones naranjas así que han adaptado sus planes el número dos de Casado Teodoro García Egea se va a salir hoy en el Congreso con dirigentes de Vox el número tres Javier Maroto empieza a negociar con Ciudadanos Un pacto que Aragón se repite por tanto como les decía el modelo a la andaluza aunque ojo porque los ultras dicen que esta vez se quieren sentar a negociar o por utilizar su jerga su lenguaje que esta vez no admiten tra galas y como aperitivo amenazan con no apoyar los Presupuestos andaluces los primeros del Gobierno de PP y Ciudadanos los primeros no socialistas en cuarenta años Rodrigo Alonso es portavoz de Vox Andalucía

Voz 1 02:18 pues ponemos encima de la mesa el verdadero cambio que necesita esta Comunidad o el presupuesto tendrá que reformarlo o negociarlo con otro grupo pero no con el grupo parlamentario Vox

Voz 1727 02:29 el jueves termina el plazo para registrar enmiendas a la totalidad en el Parlamento andaluz y veremos entonces si Vox cumple su amenaza si termina registrando una de momento es martes cuatro de junio y el juicio del es encara ya su fase final hoy las acusaciones exponen las conclusiones y la primera en Inter

Voz 1271 02:53 venir es la Fiscalía al Ministerio Público

Voz 1727 02:56 Aimar Bretos buenos días buenos días la Fiscalía

Voz 0027 02:58 insistirá esta mañana en que durante el otoño de dos mil diecisiete hubo violencia en las calles de Cataluña y que por tanto hubo un delito de rebelión semana escuchar tesis muy similares a las que venimos escuchando en sus interrogatorios

Voz 2 03:08 como muros humanos impidieron la legítima actuación policial el resultado implicó un atentado grave al Inter

Voz 0027 03:15 después para el turno de la Abogacía del Estado que saca a la violencia de la ecuación defenderá que aquellos días se trató de impedir la legalidad en Cataluña hay que se cometió entre otros un delito de sedición

Voz 1727 03:25 allí en Cataluña los Mossos tendrán su tercer director en un año más publicado hasta ahora lo que estamos es escuadra

Voz 0027 03:32 este año pasado independentista hay que no había ejercido previamente de comisario va a ser el nuevo jefe de la policía autonómica sustituye a Miquel esquivos distanciado del interior por la polémica decisión de sacar los escoltas de Torrente del mando operativo

Voz 1727 03:45 en Iznájar en la provincia de Córdoba se investiga lo que parece el último asesinato machista ocurrido en España han encontrado a una mujer y a su marido muertos por disparos él tenía licencia de armas y ha aparecido junto a la escopeta Andalucía Elena Carazo buenos días

Voz 1271 04:02 buenos días Pepa y de momento la Guardia Civil mantiene abierta todas las hipótesis pero como decías es la violencia de género la que cobra más pienso en la investigación de puede trascender algunos detalles como que el cadáver de la mujer de cincuenta y un años se encontraba dentro de la vivienda mientras que el del de cincuenta y tres está fuero está fuera junto a una escopeta de caza además al localizó una carta escrita por el nombre aunque su contenido no ha trascendido fue uno de los hijos del matrimonio el que encontró los cuerpos en una vivienda de la aldea de la celada

Voz 1727 04:31 y en los deportes hoy pueden quedar resueltos el ascenso y el descenso en Segunda División Sampe buenos días

Voz 1161 04:38 buenos días Pepa la plaza de ascenso que falta para adjudicar la pelea en Granada Albacete de los andaluces eran equipos de Primera sigan en Mallorca esta noche desde las nueve hubo al menos logran el mismo resultado que consigan los manchegos en casa ante el Málaga cualquier otra combinación dejaría todo abierto para la última jornada más abierta esta la promoción tres plazas por adjudicar porque una es segura para Granada Albacete las restantes de las pelean otros cinco equipos y bien el descenso hasta cuatro conjuntos pueden ocupar la plaza que queda libre pero una derrota del Rayo Majadahonda en Oviedo descendería a los madrileños

Voz 1727 05:07 el pronóstico del tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:10 buenos días hoy las temperaturas serán más bajas en la mayor parte del país pero aún así sigue haciendo calor hecho han subido las mínimas el descenso sólo será apreciable en Galicia Asturias y Cantabria donde además tendremos algunos chubascos y ambiente cada vez más fresco pero gran parte del centro sur y este de la península también a los los archipiélagos máximas alrededor de los treinta grados de los XXXV entre Valencia y Alicante también en el Valle del Ebro y en el interior de la mitad norte peninsular entre esta noche y la madrugada del miércoles chubascos y algunas tormentas que pueden descargar con intensidad

Voz 4 05:45 cambia tu negocio pensando fuera

Voz 5 05:47 la caja abre la caja sal se la caja

Voz 1804 05:52 es un coach profesional

Voz 6 05:54 necesitas un coche profesional sólo en junio Llobet de tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 7 06:02 oferte Herce Iván valido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 8 06:06 buenos días vecinos buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos un apunte de la elite lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 9 06:20 sin Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Diego calcula una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 06:32 un error yo estaba siempre sonriendo pista nariz eh el ahora Gloria a mí me lleva cuatro años fuera de

Voz 1727 06:57 el foco mediático de todos los focos en realidad componiendo nueva música indie dicen además que disfrutando de la buena vida esta mañana nos visita uno de los dúos musicales más exitosos de nuestro país Estopa viene hoy por hoy Rafa Muñiz buenos días

Voz 1271 07:14 los días Pepa esto que escuchan fuego es el nuevo

Voz 1772 07:17 sencillo de da Vinci Jose los hermanos de Cornellá de Llobregat que celebran este otoño veinte años en la industria musical estarán en estos micrófonos a partir de las once de la mañana con Pablo González Batista una hora antes a partir de las diez hablamos con otro dúo en este caso de cronistas con Nacho Icon Gonzo las negociaciones en algunos Ayuntamientos y Comunidades está haciendo a tres e incluso a cuatro das así que este martes sentamos no a tres sino a cuatro tertulianos en Hoy por hoy a Lucía Méndez Joaquín Estefanía e Ignacio Ruiz Jarabo sumamos la opinión del periodista Ángel Munárriz

Voz 10 07:57 el PP

Voz 1727 08:00 Ángel Munárriz periodista andaluz de Info Libre que nos contará qué está pasando en Andalucía con esa amenaza de Vox de no apoyar el Presupuesto andaluz las cuentas públicas las primeras de la nueva Junta de Andalucía y aunque es martes abrimos una especie de barra libre política porque hay mucho pequeñito grande asuntos sobre los que seguramente quieren opinar dos en concreto vamos con el primero sobre Podemos

Voz 1772 08:27 debe la formación morada convocaron Vistalegre III para refundar el partido tras esos malos resultados electorales

Voz 1727 08:33 es la segunda cuestión sobre las negociaciones en el centro derecha

Voz 1772 08:36 conseguirán PP y Ciudadanos formar gobiernos en ayuntamientos y comunidades sin la presencia de Vox en esos ejecutivos nadie puede tenerle miedo a la vía andaluza sin miedo esperamos sus notas de voz en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 08:54 y ahora que llega el verano que llega el calor les proponemos un juego que nos gusta mucho que plato de verano eh eh verano le servirían a los políticos para en fin digerir mejor las negociaciones

Voz 1772 09:06 les pondrían un gazpacho bien fresco o un melón con jamón escuchamos sus recetas de verano para los políticos en seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 11 09:21 o para que tome nota Aimar y practicó seis cinco y nueve en Canarias

Voz 0027 09:28 y otra Hoy por hoy con Elena Sánchez y Roberto técnica con Jordi Fábrega en la producción

Voz 12 09:33 qué se llevaría a una isla desierta un transistor a escuchar la entrada La Ventana con el transistor sería yo Feli ya en la isla de lunes a viernes bueno no me llevaría a Cala Francino que con su inteligencia y su brazo fuerte construiría unen

Voz 0141 09:49 marcación pasarle para salir de ahí

Voz 12 09:51 ser creo que no me equivoco en mi decisión

Voz 1804 09:59 en la Cadena SER hoy

Voz 0027 10:05 la actualidad de este martes tiene hoy dos platos fuertes en el Tribunal Supremo el primero se reúnen esta mañana allí los cinco jueces que tiene la última palabra sobre la exhumación de Franco que el Gobierno anunció para dentro de una semana para el lunes que viene esa exhumación bueno todas las fuentes jurídicas consultadas por la SER apuntan a que los magistrados van a paralizar esa exhumación no definitivamente sino como medida cautelar hasta que tomen una decisión definitiva sobre el recurso que presentó la familia Adela Molina

Voz 0011 10:32 el abogado de los nietos de Franco confía en que el Supremo admite las medidas cautelares que han pedido suspenda los acuerdos del Consejo de Ministros no permita que se ejecute la exhumación hasta que haya una sentencia definitiva Luis Felipe Utrera Molina considera que cualquier otra cosa no tendría sentido

Voz 1161 10:45 yo tengo plena confianza en que el Supremo siguiendo

Voz 1266 10:47 tú misma doctrina eh que es una doctrina pacífica y mantenida durante años en caso similares va a suspender cautelarmente sin que ello prejuzga la decisión final pero es que es la única medida que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de mis clientes

Voz 0011 11:03 el Gobierno intenta quitar trascendencia a la decisión de hoy aunque con sus palabras la vicepresidenta en funciones de entender que dan por hecho la suspensión Carmen Calvo subraya que lo importante es la sentencia definitiva esto no

Voz 0442 11:12 afectar al fondo del asunto que es lo que importa el fondo del asunto es la propuesta de aplicación de una ley que tiene que conseguir para España que el dictador no esté en un lugar de homenaje ni de honor desde la democracia que ya somos esto importa más Se evidente que nos gustaría que que todo hubiera ido encima

Voz 0011 11:36 rápido el Ejecutivo estado trabajando para realizar la exhumación el diez de junio hasta el último momento varios operarios llevan días acondicionando la tumba del cementerio de Mingo Rubio en la que el Gobierno quiere enterrar al dictador tras sacarlo del Valle de los Caídos

Voz 0027 11:47 también en el Tribunal Supremo esta mañana empieza la última fase del juicio del es la Fiscalía y la Abogacía del Estado van a exponer sus conclusiones finales veremos de nuevo aquí una diferencia de criterio notable entre esas dos acusaciones la Fiscalía sigue sosteniendo que hubo una rebelión violenta eso pide penas de cárcel que duplican las que solicita la Abogacía del Estado que sólo contempla sedición Alberto Pozas los fiscales del caso se preparan para defender lo que han defendido desde el primer minuto de este proceso que en dos mil diecisiete en Qatar

Voz 2 12:15 Doña hubo una rebelión como muros humanos impidieron la legítima actuación policial el resultado implicó un atentado grave al interés general

Voz 0141 12:24 no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos

Voz 0027 12:27 desde el después de cuarenta y nueve sesiones de juicio la Fiscalía está convencida de que los políticos independentistas se concertaron con las asociaciones para doblar el brazo al Estado independizar Cataluña pasando por encima de las advertencias de posibles disturbios hiciera necesario usando a la población como fuerza de choque en la calle por su parte las abogadas del Estado

Voz 0141 12:44 esto es lo que estamos celebrando aquí un juicio penal con todas

Voz 1510 12:48 las garantías Rosa Seoane y Elena Sáenz defenderán que

Voz 0027 12:50 hubo pulso al Estado pero sin violencia que malversado más de tres millones de euros para preparar el referéndum ilegal pero que es su as en la manga no era un enfrentamiento violento en la política hoy vamos a ver la primera consecuencia del pulso que es están echando Ciudadanos y Vox el PP se va a reunir con los dos partidos pero por separado ciudadanos insiste en repetir la fórmula andaluza que es no negociar con Vox pero sí apoyarse en sus votos que sea el PP el que haga el trabajo sucio de fajarse con el partido de extrema derecha Isabel Villar buenas ideas

Voz 1922 13:18 buenos días si eso es lo que ha decidido la Ejecutiva de Ciudadanos que su socio preferente se al PP aunque sin descartar pactos con el PSOE pero nada de negociaciones a tres bandas con Vox

Voz 1089 13:27 puede haber mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular

Voz 1922 13:33 es José Manuel Villegas secretario general de Ciudadanos que también rechaza tripartitos de derechas pero el líder de Vox Santiago Abascal avisa

Voz 13 13:40 la nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 1922 13:49 hoy el PP empieza a reunirse con ambos partidos Javier Maroto irá a Aragón para buscar un acuerdo con Ciudadanos y con Vox se va a reunir el secretario general de los populares

Voz 14 13:57 lo único que quiero de otras fuerzas políticas es que apoyen medidas que mejoren la vida la gente y por tanto tanto con Vox como conciudadanos yo lo que les pide que apoyen las medidas que proponga el PP que mejoren la vida de los madrileños de los castellanoleoneses o de los Murcia

Voz 1922 14:12 palabras de García Egea en Antena tres de momento lo que parece que no va a apoyar Vox eso dice son los presupuestos de la Junta de Andalucía que gobiernan PP y Ciudadanos sus votos son imprescindibles pero los de Abascal dicen que el proyecto es continuista respecto a los gobiernos socialistas por eso anuncian que presentarán una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas

Voz 0027 14:28 mientras tanto en el Partido Socialista empieza a generarse una situación que veremos cómo se resuelve la dirección federal se desmarca completamente de las conversaciones que su líder en Navarra María Chivite insiste en mantener con partidos de izquierda y con partidos nacionalistas vascos para explorar un gobierno alternativo al de la derecha que es quien ganó las elecciones gobierno alternativo que sólo saldría adelante con la abstención de Bildu Ferrat y ha dicho que no quiere saber nada de ese escenario pero han Button buenas ideas

Voz 1727 14:54 no sé las los socialistas navarros mantienen las negociación

Voz 0027 14:56 pues sí María Chivite se va a reunir mañana con Geroa Bai

Voz 0127 14:59 el jueves con Podemos y el viernes con Izquierda Ezkerra con ellos sumaría veintitrés escaños de los cincuenta que tiene el Parlamento foral Chivite no se va a reunir con Bildu pero para ser presidenta necesitaría su abstención y la dirección del PSOE se desmarca de esa posibilidad Carmen Calvo

Voz 0442 15:12 estos son pasos que está dando María Chivite pero todo el mundo sabe que Bildu no es socio de gobierno para los socialistas en ninguna de sus formas

Voz 0127 15:22 los socialistas navarros insisten en que el Gobierno liderado por Chivite es la única manera de evitar que en un futuro la alternativa a un gobierno de la derecha sea el nacionalismo vasco como ya ocurrió en el año dos mil quince

Voz 15 15:36 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable roce toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 0027 16:02 Trump ha dado esta noche un paso más en su ataque a la libertad de prensa incluso llamando a un boicot contra la CNN el presidente de los Estados Unidos planteando un boicot a uno de los medios de comunicación de referencia de su país porque no le gusta su línea corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 16:16 buenos días el presidente de Estados Unidos llegó ayer a Londres encendió la tele el único canal estadounidense que puedo sintonizar era CNN lo tuvo que quitar dice porque está lleno de News de noticias falsas trampa sugerido vía Twitter que los estadounidenses tienen que hacer un boicot masivo a Ci uno de los principales grupos de telecomunicaciones del país propietario también CNN para forzar a que haga cambios en el canal informativo muy crítico con Donald Trump el presidente de Estados Unidos ha tenido numerosos desencuentros con este medio llegando hasta a vetar el acceso de su corresponsal en la Casa Blanca o posicionándose públicamente en contra de la fusión entre Haití anti Time Warner que se hizo efectiva en febrero después de que un juez rechazara una apelación en contra de la operación empresarial presentada por el Gobierno estadounidense

Voz 0027 17:03 en España hoy vamos a conocer el dato del paro registrado en mayo que es un mes que tiende

Voz 1762 17:07 eh a traer buenas noticias sobre empleo Rafa Bernardo mayo suele estar entre los mejores meses del año en paro en todos los mayas de la serie histórica el desempleo ha registrado una reducción salvo en el de dos mil ocho lo peor de la crisis pero sobre todo es muy buena en afiliación desde dos mil nueve siempre el mejor mes del año con crecimientos en varias ocasiones por encima de los doscientos mil cotizantes ocupados por ejemplo el año pasado cuando se sumaron doscientos treinta y siete mil el mejor mayo de la serie todo apunta por tanto a un nuevo mes de crecimientos del empleo y de reducción de paro mejorando el total de afiliados que en abril quedaron en diecinueve millones doscientos treinta mil ir rebajando la cifra global de desempleados que en el mes anterior se situaban en tres millones ciento sesenta y tres mil

Voz 0027 17:44 sobre economía ojo a esta advertencia de la autoridad fiscal independiente que denuncia que las administraciones no controlan ni evalúan que se hace realmente con las subvenciones que conceden por un valor de catorce mil millones de euros insiste en que hay un afán

Voz 0858 17:57 la de control alarmante Javier Alonso buenos días buenos días la concesión de subvenciones es muy opaca y después los beneficiarios no tienen que rendir cuentas sobre su uso es la principal conclusión que saca este organismo que detecta errores desde el propio diseño de esas convocatorias las bases dice no son más que una mera compilación de las listas de las distintas líneas de subvenciones disponibles

Voz 0027 18:18 a menudo por la falta de seguimiento ido evaluó

Voz 0858 18:21 acción quedan totalmente desligada de

Voz 0027 18:24 adjetivo político que esa busca y escuchen lo que lleva hoy el diario económico Cinco Días aportada Hacienda ha encontrado un aliado en los porteros de las fincas la justicia

Voz 1727 18:32 avalando que la Agencia Tributaria les

Voz 0027 18:35 entregue las notificaciones fiscales a los porteros sin tratar siquiera de localizar a los vecinos afectados evitando así que estos vecinos hagan los escurridizos y no aceptar las notificaciones para alegar después que no fueron informados de lo que sea hay daba buenos días buenos días esa

Voz 0137 18:50 algo que recoge la ley y que ahora ha confirmado el Tribunal Superior de Valencia en una sentencia a un particular la ley establece que cuando Hacienda nos envía por ejemplo una multa y no estamos en casa puede recogerla cualquiera que se identifique con su DNI y que se encuentra en la dirección que nosotros hemos indicado incluidos los empleados de la comunidad de vecinos la novedad está en que en teoría

Voz 1922 19:08 disco debe intentar primero localizarlos a nosotros

Voz 0137 19:11 esto es importante porque el contribuyente tiene un mes para reclamar una multa desde el momento en el que la recibe bueno pues la reciente sentencia permite que ese plazo empieza a correr desde el Port desde que el portero tiene en sus manos la notificación y aunque dice que Hacienda comete una falta leve sino busca primero el afectado eso no anula la multa ni el hecho de que el plazo para recurrir la empiece en ese momento la sentencia es todavía recurrible

Voz 0027 19:32 te iba a la son las seis y veinte de la mañana a las cinco y veinte en Canarias

Voz 16 19:41 día hoy por hoy en cadenaser punto com y en las redes sociales

Voz 1804 19:46 el arroba Hoy por hoy y en facebook Hoy por hoy

Voz 17 19:55 la Cadena SER presentan el placer de escuchar los hijos del Conde Hollande heredaron la extraordinaria fue

Voz 18 20:02 esta física los ojos grises pero cabellos rojinegro Illa humillante cortedad de piernas de su padre o El primogénito tenía más rojo el pelo también eran mayores su fuerza y corpulencia su destreza con la espada por contra de entre todos ellos

Voz 19 20:21 resultó útil pero jinete pero

Voz 18 20:24 la mente por culpa de aquellas piernas cortas gruesas y ligeramente tan Basque algunos bien que a su espalda tildaban de patas

Voz 19 20:34 sí hubo algún incauto o malintencionado que se atrevió

Voz 18 20:37 insinuarlo en su presencia no deseó o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad si Kroos tío dejó bien sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender Hinault solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía

Voz 20 21:12 nosotros Olvidado Rey Gudú Ana María Matute mil novecientos noventa y seis

Voz 1804 21:19 ese el placer usted escucha

Voz 2 21:23 Maneiro Nations poderes los Nacha allí

Voz 3 21:29 sigue temblando no iba Penín Caiwza

Voz 2 21:42 pero catorce diré de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 1804 21:46 este viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 4 21:54 Antonio Marcos sí que nos también el Cadena Ser punto com

Voz 1804 22:03 lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y sobretodo la posibilidad y actuar podría ser porque no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 1510 22:23 sí cómo comenzó un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 1804 22:28 la Ventana séptima temporada con Carlos

Voz 1100 22:36 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0027 22:42 hoy por hoy termina el Congreso sobre el cáncer que ha reunido en Chicago a los principales oncólogos del mundo un congreso en el que no sólo hemos escuchado grandes anuncios en esa lucha que es prolongar la supervivencia de quienes sufren cáncer sino que también hemos conocido los avances que se están consiguiendo en la mejora de la calidad de vida los pacientes por ejemplo se ha encontrado una fórmula para que los pacientes con mieloma múltiple que es el segundo cáncer de sangre más común puedan recibir su tratamiento en inyección con un proceso que llevará sólo diez minutos en el hospital que es cuarenta veces menos del tiempo que tienen que pasar ahora mismo enviada especial de la SER Chicago Laura Marcos buenos días

Voz 1510 23:18 qué tal buenos días y hasta ahora quiénes recaen en este tipo de cáncer de la sangre el segundo más común ya se han sometido a un trasplante de médula tienen que pasar hasta siete horas en el hospital para seguir con su tratamiento gracias a esta nueva terapia dirigida ese tiempo se va a recortar hasta los diez minuto los hablamos de una nueva inyección igual de eficaz y con la mitad de los efectos secundarios que el tratamiento actual Mariví Mateos coordinadora del grupo España

Voz 1727 23:43 de mieloma nos explicaba aquí en Chicago las ventajas

Voz 1510 23:45 de este ensayo al que se han sometido más de quinientos pacientes

Voz 0202 23:48 pacientes con mieloma ahora te piden vacaciones porque se quieren ir a la playa eso antes era impensable el mieloma se controla está perfectamente controlado por el paciente tiene que estar en el hospital todo el día pues depende

Voz 21 24:00 esto no me compensa subcutáneo se administra en cinco minutos desde la primera infusión con lo que

Voz 0202 24:05 al el tiempo de estancia en el hospital

Voz 1727 24:08 es muchísimo menor la doctora Mateos recurre

Voz 1510 24:10 da que hasta hace pocos años tener un mieloma era catastrófico hoy más de la mitad de los tres mil pacientes que se diagnostican en España siguen vivos diez años después en las personas más mayores la enfermedad seis unificando se muere con mieloma pero no a causa de este

Voz 0027 24:25 el Ministerio de Sanidad reconoce que está estuvo cuando que los preservativos sean gratuitos que estén financiados con fondos públicos para darle un empujón definitivo a la lucha contra la transmisión de enfermedades sexuales Andrea Villoria buenos días

Voz 1922 24:37 buenos días es algo que se está estudiando no

Voz 0027 24:40 si la propuesta es está estudiando porque

Voz 1922 24:42 modelo de financiación siguen de excursión según ha asegurado la secretaria del Plan Nacional contra el Sida considera clave hacer que el preservativos entienda como una

Voz 1727 24:50 unidad contra las infecciones de transmisión sexual no solo

Voz 1922 24:53 como ante Concept Ivo eso ayudaría dice Sanidad a evitar el contagio del VIH los sanitarios apoyan la propuesta para que lo desee con sólo sea más barato algo que ya es una realidad en otros países como en Reino Unido aquí los condones son gratuitos para todos y en Francia su precio se refuerza con receta médica aquí los anticonceptivos los condones son los anticonceptivos más usados pero de momento sólo los podemos encontrar gratis en centros de atención a la sexual

Voz 1271 25:21 era como en Madrid en Barcelona en A Coruña o en Albacete

Voz 1804 25:26 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 25:30 Casey veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias vamos ya con los deportes pero antes una noticia de hace unos minutos uno de los abogados de la mujer que acusa a Neymar de violación ha abandonado la defensa

Voz 1762 25:40 de la Chica y alega que ella mintió

Voz 0027 25:43 en su relato de acusación según una carta del abogado que ha divulgado un informativo brasileño la joven denunció ante la Policía hechos distintos a los que había expuesto originalmente ante sus abogados ayer les dijo que fue víctima de una agresión por parte de Neymar de una violación que es lo que sostuvo después cuando fue a denunciarlo ante la Policía ya no ya con los deportes Sampe buenos días buenos días Aimar

Voz 1161 26:11 pues el Granada podría celebrar esta noche su regreso a Primera División en los partidos que quedaron aplazados el pasado domingo por el fallecimiento de José Antonio Reyes jugador del Extremadura siete partidos desde las nueve de la noche y el Granada como digo puede cerrar su regreso a la máxima categoría de forma directa si vence en Mallorca que está en plena pelea por mantener plaza de play off pero también suben si consigue el mismo resultado que saquen Albacete que recibirá en casa al Málaga también pelea en este caso por conseguir plaza de play off los andaluces cualquier otra combinación de ambos partidos dejaría todo abierto para la última jornada más complicada hasta la promoción quedarán cosas por resolver lo más seguro el próximo fin de semana quedan tres plazas para adjudicarse porque una es segura para Granada Albacete por las restantes pelean otros cinco equipos los ya citados Málaga y Mallorca pero también Cádiz Deportivo y Oviedo y precisamente en Oviedo se puede resolver el descenso hasta cuatro equipos pueden ocupar Pla la plaza que queda libre pero una derrota del Rayo Majadahonda en el Tartiere descendería a los madrileños a Lugo ya Tenerife que se enfrentan esta noche podría valer les también el empate y el Rayo no suma tampoco más que un punto y mientras se resuelve la Segunda División la selección española iniciaba ayer la concentración para disputar los próximos dos partidos de clasificación de cara a la Eurocopa Última hora de la Selección Javier Herráez buenos días

Voz 23 27:16 hola qué tal Sampe muy buenos días la selección española que sigue trabajando para esos dos partidos oficiales uno asequible ante la Feroe el próximo viernes otro más complicado el lunes en el Bernabéu frente a Suecia para conseguir el billete de cara a la Eurocopa dos mil veinte España que sigue sin Luis Enrique que está al tanto de todo ausente por un motivo familiar más que justificado tiene en Robert Moreno al hombre de confianza con los veintitrés futbolistas convocados en Las Rozas están ya recuperados hombres como Sergio Ramos o Parejo que vienen de lesión por cierto también vimos muy bien ayer a Iago Aspas arriba veremos quién pone si Morata o Rodrigo o un partido para cada uno de ellos también ayer sentido homenaje el recuerdo en ese minuto de silencio de la selección española a José Antonio Rey

Voz 1727 27:57 sí

Voz 1161 27:58 en cuanto al mercado de fichajes en el Real Madrid se empiezan a olvidar de Neymar como comentaba anoche Manu Carreño en El Larguero tras las últimas noticias sobre su presunto caso de violación que ha probado también en la firma deportiva ahí de cuyos ecos han salpicado la propia selección brasileña su seleccionador Twitter fue sin club

Voz 24 28:14 cuando digo que es imprescindible para nosotros eso no significa que sea irremplazable sólo para dejarlo claro él es vital porque un jugador con la calidad de Neymar esencial para un club pero nadie es irremplazable en ningún sitio en ningún trabajo

Voz 2 28:28 Ikea

Voz 1161 28:31 confirmados ayer están en el de Lucas Pérez por el Alavés el de Jonathan Silva el Leganés y el del central del Nantes Diego Carlos por el Sevilla que además en los próximos días anunciará Julen Lopetegui como su nuevo técnico por las próximas tres temporadas en Roland Garros órganos que vaya Rafa Nadal que hoy busca ante el japonés Nishikori las semifinales del torneo no será antes de las tres y media después de que termine el Federer Wawrinka en la ACB esta noche conoceremos el último semifinalista entre Valencia Basket Unicaja que llegan empatados a uno al partido definitivo de la Fonteta Jesús jugará desde las nueve

Voz 16 29:06 este martes desde las nueve de ser madre

Voz 1804 29:09 otro carrusel de los de toda la vida toda la jornada de Segunda División Mallorca Granada mal Extremadura Deportivo Tenerife Guido Rayo Majadahonda Zaragoza Carrusel deportivo el de Dani Garrido y si quieres información son las nueve las ocho en Canarias

Voz 25 29:32 con Ángels Barceló

Voz 4 29:34 de que

Voz 1727 29:37 en verano hay un montón de plazos

Voz 26 29:39 como hacer submarinismo en la playa irse de acampada en familia pasar noches frescas en la montaña pero reto

Voz 27 29:46 Puerta no son vacaciones esta claro

Voz 28 29:48 el pro sumergible prepara tu verano en El Corte Inglés

Voz 1100 30:00 son

Voz 0027 30:00 las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1804 30:04 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:07 hoy por hoy estamos asistiendo a una tremenda sucesión de agresiones machistas en Córdoba se investiga como un crimen de violencia de género la muerte de una pareja a tiros todo apunta a que él la mató y después se suicidó con la misma arma hilo acabamos de conocer en Níjar provincia de Almería una mujer de treinta años está ingresada muy grave en la UCI apuñalada por su pareja será Almería Javier Romero buenos días

Voz 29 30:30 sí qué tal Aimar buenos días se trata de esta mujer como dices te treinta años de origen marroquí que permanece todavía ingresado en la UCI del hospital de Torrecárdenas tras haber sido apuñalado en varias ocasiones presuntamente por su pareja sentimental que M fue encontrado sin vida tras haberse ahorcado en el núcleo de San Isidro en Níjar al menos uno de los cuatro hijos que tenía la mujer era en común con el supuesto maltratador y todos ellos han quedado a cargo de una de sus abuelas desde la Subdelegación del Gobierno confirman que se trata de un caso de violencia machista toda vez que desde el Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía han precisado que ni la mujer ni su entorno había solicitado asistencia de algún centro de asistencia precisamente ni había denunciado este tipo de agresiones

Voz 0027 31:10 y fuera de España Donald Trump sugiere ahora boicotear a la empresa propietaria de la CNN el presidente de Estados Unidos retoma su presión contra los medios asegura que la cadena de televisión emite News por eso propone a través de Twitter que los consumidores norteamericanos ignoren al grupo empresarial propietario de la CNN para que así la CNN se vea obligada a hacer cambios profundos cuanto esto Trump lo tuitees desde Reino Unido donde hoy afronta el segundo día de su visita oficial al país segundo día en el que se esperan nuevas protestas centro en su contra corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 31:43 la de hoy será una jornada dedicada a la economía y la política Donald Trump se reunirá con empresarios y financieros británicos y americanos en un desayuno de trabajo después les recibirá Theresa May pero no habrá reunión bilateral privada entre ellos según confirmaron ayer fuentes de Downing Street ambos sólo se verán acompañando a sus respectivas delegaciones tras no parece tener interés en discutir ningún asunto más con May a sabiendas de que la primera ministra termina esta semana su mandato entre ambos hay tensión el presidente americano la han criticado por la forma en que ha negociado el Brexit la conferencia de prensa que ambos darán esta tarde puede ser tormentosa muy diplomático fue en cambio el discurso de Trump en el banquete que en su honor le ofreció la reina fondo

Voz 2 32:30 sí

Voz 0273 32:32 desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora Su Majestad ha representado el espíritu de la dignidad del deber del patriotismo

Voz 2 32:39 sí

Voz 0273 32:42 tras el discurso la Casa Blanca emitió un comunicado indicando que el presidente quiere estrechar los lazos económicos con el Reino Unido con un nuevo y ambicioso acuerdo comercial

Voz 0027 32:53 el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 30 32:56 buenos días Ademar hasta ahora en Madrid de tráfico intenso de entrada a la capital por lados en Torrejón de Ardoz la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla la A5 en Alcorcón y Campamento circulación lenta además en la M40 entre Vallecas Vicálvaro hacia la dos en Villaverde dirección a cuatro en Barcelona densidad circulatoria en la ronda B10 hacia el nudo Llobregat tres vehículos además averiados complican la conducción en este momento uno en Ourense la A52 a la altura de Guy Marey que origina el corte del carril derecho sentido Vigo el segundo en Toledo en la AP treinta y seis a su paso por Ocaña que también corta el carril derecho en este caso dirección a la Nacional trescientos

Voz 1727 33:40 no yo el tercero en Murcia la A treinta

Voz 30 33:43 Cieza hacia Albacete en Ávila continúa intransitable la AV quinientos sesenta y uno por incendio en Hoyo de Pinares en ambos sentidos y por último precaución por rachas fuertes de viento en Lugo en la ocho entraba tiene Mondoñedo

Voz 5 33:58 cambia tu negocio pensando fuera de la caja todo cepo abre la caja sal se la caja

Voz 1804 34:04 el necesitas un coach profesional

Voz 6 34:07 necesitas un coche profesional sólo en junio yo vete tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 7 34:14 el Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 3 34:21 hoy por hoy de España

Voz 1727 34:35 son las siete menos XXV las seis menos veinte cinco en Canarias sigue abrimos la Mesa de España en Euskadi con un suceso que está abierto ahora mismo la Ertzaintza mantiene cercado un monte en la localidad vizcaína de Ceberio ahí en ese Montes han escondido tres miembros de una banda de atracadores van armados Isabel Léon

Voz 30 34:56 qué tal Pepa uno La Banda del CAI tiene más de un centenar de trabajos a sus espaldas dicho

Voz 1804 35:00 la tensa les detuvo hace unos meses ya en otra operación de

Voz 30 35:03 Berga dura el juez les dejó entonces en libertad con cargos al no apreciar riesgo de fuga no dijo nada de la reincidencia la que ayer protagonizaron en un bar en Durango e intentaron en Portugalete la Ertzaintza inició una persecución por la autopista a tiros según algunos testigos los presuntos ladrones colisionaron el coche contra un caserío de Ceberio y ahí se les pierde la pista uno fue detenido pero los otros tres continúan huidos la Ertzaintza alertaba esta noche ya los vecinos de la zona pidiendo que cierren con llave coches y bajos ya advierten sobre la peligrosidad de estos tres hombres que van armados de momento la investigación abierta

Voz 1727 35:36 y en Madrid el Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:38 la policía interceptado mil kilos de cocaína

Voz 1727 35:40 no ocultan rocas falsas los agentes Laura han tenido que picar mucha piedra para conseguir

Voz 1275 35:45 los fardos y el dinero que mirar hasta debajo de las piedras en este caso dentro la droga estaba oculta en falsas piedras y camuflada en un cargamento de ciento ochenta y ocho toneladas de roca almacenada en una nave industrial de la localidad madrileña de Humanes al sur de la comunidad los agentes han tenido que picar con mazas las piedras más grandes para descubrir los setecientos ochenta y cinco paquetes de cocaína que había en su interior con casi una tonelada de droga hay once detenidos que conformaban una presunta organización dedicada a la introducción de cocaína en España que después distribuían por el resto de Europa las piedras salieron de Guayaquil de Ecuador hicieron escala en Cartagena de Indias Colombia hasta llegar aquí en Madrid

Voz 1727 36:26 el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se va a enfrentar a un nuevo juicio por corrupción un juez de la Audiencia Nacional ha decidido procesarlo por prevaricación y fraude delitos que presuntamente habría cometido al contratar a empresas de la trama Gürtel para el pabellón de la Generalitat en la feria de Fitur la feria de turismo Ana Talens bon día

Voz 0141 36:49 a Pepa el juez De la Mata procesa a Camps después de que

Voz 1727 36:52 casi un año de investigación citarle

Voz 0141 36:54 a declarar fueron las revelaciones de Correa el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y Álvaro Pérez el Bigotes en el juicio por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP valenciano las que hicieron que la Fiscalía Anticorrupción solicitará la reapertura de las diligencias en la Audiencia Nacional para conocer si Camps dio indicaciones para adjudicar con las empresas de la trama corrupta Camps anoche en ocho televisión lo negaba todo recuerda que De la Mata fue director general con Zapatero e insiste en que no dio ninguna directriz

Voz 16 37:23 y le de el hondo el propio juez reconoce que no tienen ninguna prueba pero que tampoco hay ninguna prueba por lo que yo no le Purificación ojo al dato Lolo la presunción de los viajeros que se me ha machacado durante estos años es que en este caso se ha destruido total

Voz 0141 37:37 la pieza de los contratos de Orange Market es la quinta investigación que se abre contra Camps en relación con la trama Gürtel

Voz 3 37:48 una plata

Voz 1727 37:49 la forma ciudadana en defensa del Mar Menor ha localizado cinco nuevos vertidos de nitratos en esas zonas del litoral el color del agua ha cambiado y ahora es verdoso Murcia Ruth García buenos días

Voz 0202 38:02 Nos días en redes sociales el pacto ha publicado este fin de semana vídeos de cada uno de esos puntos en los que se ve salir agua transparente esos partidos se suman al de otra playa de Los Alcázares que desde abril están monitorizado a diario no son aguas dirigen urbanos sino agrega

Voz 1727 38:15 hola dice la plataforma ciudadana que estiman que hay

Voz 0202 38:18 lastraron una tonelada de nitrato al mes por punto de vertido lo que piden es que dentro del agua comprueben esos vertidos porque las fotos aéreas no sirven es que denuncian que lo único que se ha hecho en cuatro años es sellar tuberías que vertían nitratos de una rambla cercana y echan en falta voluntad política para resolver el problema el aguas verdosa en numerosos puntos de la aldea de La Laguna desde uno de los municipios ribereños del Mar Menor el alcalde de San Javier asegura que lo que les sobra al Mar Menor son vertidos verbales

Voz 1727 38:46 Nos vamos ahora a Galicia Lara Capello os días buenos días con una historia para no perder saber hay un taxista de Vigo denunciado por llevar falda si falda él dice que se pone falda porque hace calor que con la nueva normativa municipal tiene prohibido como es asista trabajar en pantalón corto no puede llevar pantalón corto tiene calor con el largo se pone falda una multa

Voz 1271 39:11 sí sí el taxista ha sido denunciado ante la Policía Local por la cooperativa de taxistas una de las dos empresas que operan en Vigo él es afiliado de la competencia de Élite Taxi cuyo presidente ya han mostrado

Voz 1727 39:22 explica mente su apoyo a este trabajador

Voz 1271 39:25 los motivos de los denunciantes bueno pues que esto no es Escocia y que la vestimenta es inadecuada para trabajar de cara al público la polémica está servida porque hace nueve meses el Ayuntamiento impuso una nuevo reglamento normas de vestuario para el sector pero no prohibió expresamente la falda así que a más de treinta grados como ocurrió este pasado fin de semana en trabajador encontró en esta prenda la única alternativa posible a los pantalones cortos que sí están prohibidos junto con las camisetas de tirantes o las Chan

Voz 1727 39:52 letras entre otros Lara Easy la taxista es mujer en principio no pasaría nada podía llevar la falda en principio podría llevar la espalda Osaka esto es discriminatorio para los hombres claro al revés pues sí como no les dejan ahora desde hace nueve meses vestir pantalones cortos este taxista dice bueno pues con la falda burló esa prohibición de hecho la compañía a la que pertenece pide al Ayuntamiento que reconsidere este punto que seguro va a permitir el uso de pantalones cortos sino pues nos vas contando eh qué pasa con el afán de los taxistas hasta

Voz 2 40:22 luego hasta nuevo un abrazo ya el cierre de la Mesa de España volvemos a la Comunidad Valenciana porque el jurado de los premios

Voz 1727 40:30 hoy Jaume Primer que premian como saben la investigación el desarrollo la excelencia científica da a conocer hoy Ana los ganadores siglos

Voz 0141 40:40 mineros Jaume Primer dotados con cien mil euros están dedicados a la promoción de la ciencia y la investigación reconocen el trabajo nacional en las categorías de Investigación Básica Economía Investigación Médica Protección del Medio Ambiente Nuevas Tecnologías y emprendedor diecinueve premios Nobel forman parte del jurado que este año dedica su declaración a la concienciación contra la lucha de contra el de la lucha contra el cambio climático quiero decir y la protección del medio ambiente se han presentado doscientos dieciocho candidaturas a los galardones entre las que hay cuarenta y cuatro mujeres el veinte por ciento del total

Voz 1727 41:09 siempre es muy emocionante conocer el nombre y las investigaciones de los GAL

Voz 0141 41:14 las donados hasta mañana hasta mañana Pepa

Voz 31 41:16 dos uno m con uno en ocho semanas

Voz 1727 41:29 médicos de la provincia serbia de Live controlada por los opositores al régimen de Al Asad se niegan a dar a la ONU las coordenadas de los nuevos hospitales improvisados temen que Rusia y el Ejército de Al Asad utilicen esa información para bombardear los informa desde Beirut para la SER Oriol Andrés

Voz 32 41:48 el estruendo de las explosiones vuelve a ser

Voz 1727 41:51 el humor habitual para los habitantes clip

Voz 32 41:53 meses de relativa calma desde finales de abril las fuerzas de Bashar al Asad han intensificado de nuevo sus ataques el balance de la ofensiva centenares de civiles muertos más de doscientos mil desplazados y también veinticinco hospitales inhabilitados por los bombardeos tanto se han convertido los centros médicos en objetivo militar que muchos doctores habrían dejado de informará Naciones Unidas sobre sus localizaciones así lo aseguraba ayer el diario The Independent explicaba que la aviación rusa de Asad habrían bombardeado varias clínicas después que la ONU les hubiera facilitado sus coordenadas con el objetivo de protegerlos

Voz 0978 42:28 la que Emma Hamlet La una situación que el director de los cascos blancos Rights calificaba recientemente de masacre diaria criticaban la falta de presión internacional sobre Rusia y al régimen sirio esta impunidad también se habría traducido en una campaña

Voz 32 42:42 de tierra quemada denuncian activistas y expertos decenas de miles de hectáreas de cultivos habrían sido quemadas por fuerzas progubernamentales en los territorios tomados ultimamente dejándoles sin alimentos buscarían que los tres millones de civiles que habitan aún en Sleep se vean obligados

Voz 1727 42:57 el irse un grupo internacional de arqueólogos acaba de presentar lo que llaman la primera caja de herramientas de la humanidad Se trata de una colección de trescientos útiles de piedra tallados hace más de dos millones y medio de años en lo que hoy es Etiopía Pascual Donate lo que hoy nos puede parecer una simpleza

Voz 27 43:25 fabricadas

Voz 1684 43:26 a golpe de piedras fue hace dos millones y medio de años una idea revolucionaria que nos diferenció de otros simios que ya utilizaban piedras en bruto para abrir un proceso moluscos estas herramientas han sido encontradas en el yacimiento de boxeadora sólo a cinco kilómetros de los restos del homínido más antiguo conocido las herramientas tiren cincuenta millones de años más están enterradas junto a huesos de animales y sin duda fueron utilizadas como cuchillos aunque eran bastante toscas

Voz 9 43:58 si fuera una película habríamos ganado once oscars once policías Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de las últimas siete ediciones la última este año

Voz 1804 44:13 aprovecha que este mes estamos de celebración Iggy paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada fin haciendo conforme opción DF zapatos hasta fin de mes con quienes en Ford punto es

Voz 8 44:24 buenos días vecino buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos de la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 9 44:39 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece de o calculan una INEN Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 33 44:49 es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del

Voz 1804 44:53 cuáles del lunes del café rápido

Voz 33 44:55 los atascos de los veis

Voz 1804 44:58 tú te olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones en Fort punto es o llamando gratis al novecientos ochenta setenta noventa y la increíble sensación de de preocuparse

Voz 4 45:20 su izquierda

Voz 0027 45:23 hoy

Voz 35 45:29 el de

Voz 36 45:31 no

Voz 27 45:36 patriotas pero no tontos dije hoy José María

Voz 1100 45:40 buenos días Pepa Carrasco firmar se quedan allí

Voz 27 45:42 no es la respuesta correcta es ridículo

Voz 1100 45:45 dijo planteado por Ciudadanos con el único fin de que ese lote de lo menos posible que van a pactar hasta las cachas con la derecha la ultraderecha y lo que sea menester el poder es el poder y como decíamos ayer lo vamos a soltar sino en quería Irujo o hacer una reflexión muy seria de día se quién metafísica que presenten tal Junta porque quieren más presumen de su amor por España pisan desde toda ponerla a sus pies portal Bar la sagrada patria ahí tienen a la campa anuda Vox encuentra en mil y un problemas para pactar con otros partidos de derechas léase la formación de Rivera con lo que evitarían que gobernara de las denostadas Izquierdas gente sin principios que es lo mismo se alían con terroristas y Morros cuando no con los terroristas que se dedican a inculcar el veneno de la familia en las en las mentes infantiles gratis deberían ofrecer su colaboración un sacrificio más para el triunfo de la verdad y la vida os doy mis votos podrían gritar Ignacio Aguado para que nunca el malvado Gabilondo nos lleve al infierno de la tiranía comunista respuesta porque a ver si negociamos con el PP algún sillón Cillo prebenda cualquiera que patriota sí pero tontos no izquierdas

Voz 10 47:10 no

Voz 3 47:16 esta mañana

Voz 1727 47:17 les pedimos que nos propongan un plato un menú veraniego eso sí fresquito para que los políticos afronten mejor las negociaciones políticas

Voz 1772 47:26 Pau de Castellón nos plantea este pan este plato muy valenciano

Voz 37 47:30 en época de pactos preparará una buena paella porque en ella cada uno la prepara como a él le gusta su hacer de carne se puede hacer de marisco verduras con pollo o con Pato con costillas como quieras ahora eso sí hay que hacerla bien porque la paella igual que los pactos sino lo haces bien se quedan postrada

Voz 1772 47:49 la los de Abascal

Voz 38 47:51 el Real representante que Vox Asier centro para compartir una escapadita arriesgadas con una guindilla bien picante para que arda esa lengua decía que incendian nuestras libertades con sus barbaridades y todo acompañado con un Barbadillo bien fresquito seguro que les encantará

Voz 1772 48:09 buen día pedíamos platos de verano pero José Antonio de Granada nos propone una comida típica de los días más fríos