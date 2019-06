Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

bueno qué tal muy buenos días la actualidad este martes cuatro de junio vuelve a hablar de Franco y vuelve a hablar de otro posible retraso de la exhumación del cadáver del dictador está prevista para el próximo lunes que es diez de junio pero hoy el Tribunal Supremo decide sobre la petición de la familia de pararlo todo de forma cautelar hasta que haya sentencia que según fuentes del tribunal todo apunta a que los magistrados lo harán paralizarán el proceso hasta que resuelvan el recurso de los Franco contra la exhumación su abogado el de la familia es Luis Felipe Utrera Molina

Voz 1266 01:01 yo tengo plena confianza en que el Supremo siguiendo su misma doctrina es que es una doctrina pacífica y mantenida durante años en caso similares a suspender cautelarmente que es la única medida que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de Cenicienta

Voz 1727 01:16 el Gobierno que ha anunciado ya varias fechas parece asumir que sí que puede haber un nuevo retraso pero la vicepresidenta en funciones insiste en que no afecta al fondo del asunto sacar a Franco del Valle de los Caídos

Voz 3 01:28 esto no afecta al fondo del asunto que es lo que importa el fondo del asunto es la propuesta de aplicación de una ley que tiene que conseguir para España que el dictador no esté en un lugar de homenaje ni de honor esto importa más

Voz 1727 01:45 el Supremo el Tribunal Supremo convertido hoy una vez más en escenario doble de nuestra actualidad porque en otra sala donde ese juzga el pluses esta mañana la Fiscalía empezará a leer sus conclusiones definitivas ir repasara las pruebas que según el Ministerio Público justifican que en el otoño del dos mil diecisiete en Cataluña hubo rebelión como

Voz 1275 02:06 muros humanos impidieron la legítima actuación policial el resultado implicó un atentado grave al interés general del P

Voz 4 02:14 pero de vista de la unidad territorial segovianos de los segovianos Nízar

Voz 1727 02:23 algunos de los argumentos de los fiscales que hemos escuchado en los últimos días y en Cataluña la Generalitat ha cesado al jefe de los Mossos que no llevaba ni un año para poner al frente a este hombre mientras las menos prioritarias hasta que se llama Eduard Sallent es independentista novia ha ejercido de comisario lo nombraron ayer mismo para hacerlo a continuación jefe de los Mossos sustituye a Miquel es que tus enfrentado al conseller de Interior por la polémica decisión de sacar los escoltas de Torra del mando operativo y habrá que ver también en qué se concretan los contactos que van a empezar hoy Partido Popular conciudadanos y con Vox contactos por separado porque los de Rivera han dicho que no negociarán con la ultraderecha aunque no ponen reparos a utilizar sus votos para llegar al poder en autonomías y ayuntamientos otra cosa es que ellos se los vayan a dar José Manuel Villegas C's Santiago Abascal Vox

Voz 6 03:19 los acuerdos serán con el PP de forma subsidiaria con el Partido Socialista pero no acuerdos es decir en los acuerdos en esos Gobiernos a los que se puede llegar no estarán Vox

Voz 7 03:29 la mente nosotros lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo

Voz 1727 03:36 pero el modelo andaluz hace aguas no sabemos si sólo como amenaza Vox anuncia que presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta que gobiernan PP y Ciudadanos y que entre otras cosas mantienen las partidas para violencia de género presupuestos socialistas dice Vox

Voz 1727 04:20 las falsas y asegura que si la gente dejará de utilizar la empresa que es dueña de la CNN la cadena tendría que hacer grandes cambios todavía allí en Estados Unidos

Voz 1727 04:55 y en los deportes de de Extremadura último equipo de José Antonio Reyes juega esta noche su

Voz 11 05:00 primer partido sin él sin el jugador Sampe

Voz 1161 05:02 en la jornada que aplazó la Liga el pasado domingo el Extremadura salvó la categoría la pasada jornada y no se juega nada en Cádiz desde las nueve de la noche su técnico Manuel Mosquera anoche en El Larguero cómo afrontan el partido

Voz 12 05:12 sacar de donde tenemos todo lo que podemos jugar ese partido y sacar los puntos eso sí somos una incógnita mañana sólo podemos evitarlo

Voz 1727 05:20 están en juego una plaza de ascenso entre Granada

Voz 5 05:32 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días empezó a bajar la temperatura pero prácticamente nadie se enteró hoy sí que será un poco más evidente

Voz 0978 05:40 mira de que mañana el descenso ya sea notable en la mayor parte del país porque a pesar de que hoy bajen las temperaturas en todo el centro sur imitar triste de la península máximas alrededor de los treinta grados de los treinta y cinco en el Valle del Guadalquivir también en el Ebro en las provincias entre las provincias entre Valencia y Alicante muchas horas de sol pero lluvia durante la mañana en Galicia a lo largo de la tarde los chubascos se extenderán al resto del Cantábrico y Castilla y León

Voz 18 07:32 firmarse estaríamos hablando de la cuarta víctima mortal de violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año aunque como en el noventa por ciento de los casos no había denuncias previas el cadáver de la mujer de cincuenta y un años estaba en el interior de la vivienda con heridas por arma de fuego el del hombre en la entrada de la casa al lado de la escopeta de caza que investiga como arma homicida fue uno de los hijos el que encontró los cadáveres y dio aviso a la Guardia Civil habría además una carta del hombre cuyo contenido no ha trascendido pero que guardaría relación con los hechos Córdoba tiene novecientos setenta y ocho casos activos de mujeres víctimas de violencia de género entre ellos uno considerado de nivel extremo según los datos que ha ofrecido a la Subdelegación del

Voz 0259 08:46 doscientos cincuenta y un menores han quedado huérfanos

Voz 1727 08:49 como consecuencia de la violencia de género desde que

Voz 0259 08:51 la Delegación de Gobierno empezó a realizar esta estadística en el año dos mil trece en el mes de marzo entró en vigor la ley que garantiza una pensión mínima de seiscientos euros a los hijos e hijas de las madres asesinadas pero de momento sólo hay veinticinco solicitudes según la vicepresidenta Calvo

Voz 3 09:08 ha habido veinticinco peticiones que sí que eran de mujeres que no habían cotiza la hemos convertido en una verdadera pensión nueva tendrán efecto retroactivo desde el momento de la petición que va con arreglo a las normas el saldrán adelante y otras que llegue

Voz 0259 09:26 las expertas consideran que esta cifra tan baja pone en evidencia que las instituciones deben informar a las familias de las víctimas de que los menores que quedan a su cargo tienen derecho a recibir esta pensión de orfandad son las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 17 09:42 buenos días en los dos sorteos del triple de la ONCE los números premiados han sido

Voz 19 09:49 en el sorteo de la mañana ocho

Voz 17 09:54 siete en el sorteo de la noche tres

Voz 9 10:00 cuatro olvida es que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social vida el triple ex del vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es

Voz 1727 10:49 Podemos no se plantea convocar un vistazo de tres una nueva asamblea ciudadana para refundar el partido después de la debacle en las últimas elecciones eso es lo que pide por ejemplo Ramón Espinar pero la dirección insiste en que esa es la opinión de un militante más lo que sí han convocado Isabel Villar buenos días buenos días es un Consejo Ciudadano Estatal que es el máximo órgano entre congresos entre asambleas para analizar esa pérdida masiva de votos

Voz 1320 11:16 de Gobierno si se reunirá el sábado dice la portavoz del partido Noelia verá que es en los órganos internos donde hay que confrontar opiniones no en los medios

Voz 23 11:23 algo aprendimos desde la dirección de Podemos es que la hablar todo el tiempo de nosotros mismos en la tele además utilizando los medios de comunicación como altavoz para disputar internamente ciertas cosas no no ha hecho nada bien

Voz 1727 11:34 palabras deberán Antena tres donde ha dicho que la crítica

Voz 1320 11:37 la de Espinar al modelo de partido de Iglesias es la de un militante más pero los reproches han llegado de más sitios el líder de Aragón Nacho Escartín ya pidió más democracia interna tras los malos resultados y la Federación Andaluza no habla de dimisiones dice que no toca pero sí cree que hay que abrir una reflexión interna

Voz 0586 11:51 es necesario abrir un debate fuimos los primeros en decir que había que debatir sobre los resultados en este ciclo político para nosotros ahora mismo la prioridad no está en los nombre no está en las personas sino están la tarea

Voz 1727 12:04 lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer más explícito José María González Kitchen el Diario de Cádiz dijo que Pablo Iglesias tiene que asumir la responsabilidad del batacazo electoral eso por la izquierda sobre la derecha las derechas si sus vetos cruzados que amenazan las opciones de formar gobierno en varias autonomías la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch

Voz 1985 12:27 mal empieza mal acaba dice el refrán si éste es también una ley de la política la derecha española lo tiene muy mal esto es su polémica entronización en Andalucía su patio no ha dejado de ser una olla de grillos preocupante no sólo para ella misma sino también para todos los que piensan que conviene que los partidos sean representativos funcione como pilar de la democracia que deben ser satisfagan a sus votantes y no dejen a muchos de ellos completamente huérfanos miren a su alrededor la argamasa que han el tripartito andaluzas Abel el apoyo semi clandestino de Vox a una coalición PP Ciudadanos amenaza con romperse los ultras pretenden presentar una enmienda a la totalidad contra el presupuesto al que califican de continuista con los socialistas vivir para ver mientras el partido de Albert Rivera busca repetir la fórmula de otros lugares pero abre la puerta pactos con los socialistas aunque a título excepcional el sector liberal encarnado por el dirigente más prestigiosos Luis Garicano formula la discrepancia de forma clara tener un solo socio es subordinar sea él ya añadamos ese modo de cultivo es menos hábil si el socio al que apoyas es aquel a quién quieres eliminar de la partida en el PP también sufren la derrota es muy mal amiga

Voz 5 13:51 a perro flaco todo son pulgas

Voz 14 13:58 y mientras aquí

Voz 1727 13:59 en España intentamos formar gobiernos autonómicos municipales y todavía el de España en Italia el suyo amenaza con romperse el primer ministro ha dado un ultimátum y asegura que va a dimitir si los socios de coalición el cinco estrellas y la Liga no abandonan los tiras y afloja en los que viven desde que empezaron a compartir gobierno una tensión permanente agravada ahora que la Liga de Salvini ha ganado las elecciones europeas corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 14:27 atrapado en el purgatorio y el primer ministro Giuseppe Conte ha descrito el club más allá de súper excitación que no ayuda la acción de gobierno seguimos atizando la polémica disparando en las redes sociales con perennes constantes conflictos todo ello perjudica la concentración a navegantes vicepresidentes ministros y subsecretarios

Voz 1727 15:05 su Gobierno

Voz 0946 15:07 claro ha Conthe no permanecerá en ese palacio del Gobierno sino asumen las responsabilidades que les he pedido atención los comportamientos no son

Voz 25 15:18 Fuentes y consecuentes simplemente

Voz 0946 15:20 pondré mi cargo en manos del presidente de la República

Voz 1727 15:25 el primer ministro que les amenaza con la dimisión

Voz 27 16:39 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 16:44 sobre racismo trata a la nueva serie de Netflix asesinos ven es la historia de cinco chicos negros a los que condenaron sin pruebas por violar a una chica Nueva York les obligaron a confesar en un clima de mucha tensión social y racial con Donald Trump que en los ochenta era un importantísimo empresario pagando anuncios para pedir la pena de muerte contra ellos Pepa Blanes

Voz 1463 17:08 una prueba más de las dietas que tiene el sistema judicial y policial los sonidos que señala la directora a tu Bernal en así nos ven una serie que se mueve entre el truco y el drama social se centra en un caso muy mediático del año ochenta y nueve el de los cinco de Central Park cinco menores afroamericanos acusados de violar a una mujer blanca en Nueva York se dedicaron a apelar argentino

Voz 9 17:30 yo no fui al parque a pegar a nadie

Voz 1463 17:34 era un momento en el que las tensiones raciales estaban a flor de piel en Nueva York la criminalidad era muy elevadas se necesitaban detenciones rápidas sin abogado ni pruebas la confesión de los menores sus condenas fueron revocadas en dos mil uno cuando violadores

Voz 9 17:46 seré confesó haber sido un autor

Voz 1463 17:51 claro que podría volver a pasar dice la directora la pregunta es si podemos mirar al pasado para evitarlo en el futuro añade lo que dirige esta miniserie de cuatro capítulos que puede verse en Netflix el entonces alcalde de Nueva York dijo que era el crimen del siglo Donald Trump que aparece la serie llegó a pagar anuncios en los principales diarios neoyorquinos pidiendo que fueran condenados a muerte los abogados de las víctimas pidieron disculpas pero el presidente no lo ha hecho

Voz 22 18:31 disculpe conoce un también tiene una

Voz 17 18:34 la marisquería a están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más mía doblen esas quienes lo encuentran que bien

Voz 28 18:43 la Alan vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google bate un Google Home Mini de regalo al

Voz 19 18:50 el reservar hazlo por sólo sesenta euros en diez meses se encuentras un precio mejor trato ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1275 19:05 el plato veraniego les servirían a nuestros políticos

Voz 1772 19:08 cosa Mario de Cádiz yo la comida que les daría

Voz 29 19:10 a nuestros políticos para los pacto sería todo muy suavito y todo muy bien sobre si gazpacho porque a todo le está costando mucho que roer

Voz 1772 19:20 mucho tomate necesita la receta de amparo de ahí

Voz 1275 19:22 cante yo les daría

Voz 1727 19:25 vox acepte y a Ciudadanos

Voz 30 19:28 Bush gazpacho andaluz pero con muchísimo muchísimo bajó a ver si de ser de hasta la campanilla tío ojo con Ciudadanos que es de es como el aceite del gazpacho de esas gotitas que se quedan arriba que quieren estar ahí pero no se quieren mezclar

Voz 17 19:43 el teníamos barra libre política Rosa de Madrid yo creo que optarán más políticos que no están a la altura dan pena

Voz 31 19:51 el único que que criptas sombrero hasta ahora es Manuel Valls es el único que ha demostrado ser un poquito hombre de Estado

Voz 1727 20:00 gracias Rosa ya todos siete seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:11 da Gutiérrez qué tal buenos días diecinueve grados marca hasta ahora el termómetro de la radio en la Gran Vía comienzan a bajar las temperaturas poco pero al menos a mediodía serán como mucho de treinta grados veintiocho en el norte de la comunidad treinta y cuatro mil estudiantes afrontan desde hoy en Madrid la antigua selectividad la Eva o último empujón para llegar a la universidad Arantxa tiene diecisiete años y un expediente académico impecable todo matrículas de honor dieces Rocío es su madre

Voz 32 20:38 es verdad que se siente más presión sobre todo también por lo que la carrera que quiero estudiar piden bastante nota en redes seis como que se espera mucho de mí pero a la vez tan buena media puntos demás el tranquilita le deseo suerte y sobre todo que está muy tranquila el trabajo ya está hecho hoy ya seguro que sale bien a las nueve y media

Voz 1275 20:58 desde hoy hasta el jueves comienzan los exámenes en turnos de mañana y tarde este martes toca evaluar Lengua y Literatura Historia de España primera lengua extranjera las universidades donde más estudiantes examinan son como siempre la Complutense y autónoma con once mil quinientos nueve mil alumnos respectivamente la gran residencia un centro de mayores que gestiona de forma directa a la Comunidad de Madrid en Vistalegre en la capital lleva meses esperando a los más de treinta trabajadores que el Gobierno regional prometió contratar después de dos años continuados de protestas de la plantilla por falta de personal el comité de empresa de esta residencia denuncia ahora que los contratos no se han realizado aún a pesar de que están presupuestados desde hace meses Teresa Rubio

Voz 1161 21:42 si esto sumamos el número de empleados que están de baja y que no han sido sustituidos la situación para los trabajadores Nos dicen se hace insostenible Ángeles Almarza es la presidenta del comité de empresa

Voz 33 21:52 no puede ser que nos tarde en hasta dos meses para cubrir una baja como la que tenemos ahora Adela médico que llevamos ese tiempo como puede ser que sabiendo que una persona se va a jubilar no inicia la cobertura con tiempo suficiente para que cuando esta persona se vaya ya tengamos cubierta la plaza en la que eran reales

Voz 1161 22:12 ciencia viven cuatrocientos sesenta ancianos la mayoría grandes dependientes que cada día necesitan más atención

Voz 1727 22:17 desde la Consejería de políticas sociales aseguran que

Voz 1161 22:20 de centro duplican las ratios de personal establecidas

Voz 1727 22:23 la plantilla actual se garantiza la prestación de

Voz 1161 22:26 dados de los residentes

Voz 1275 22:29 es martes seis cuatro de junio el Supremo decide desde hoy sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos titulares Virginia Sarmiento

Voz 0733 22:36 todo apunta que podría dilatarse a pesar de estar prevista para el diez de junio si los magistrados tienen en cuenta las medidas cautelares solicitadas por la familia Franco los colectivos por la memoria histórica se concentran a mediodía a las puertas del alto tribunal

Voz 1275 22:47 continúa el juicio de Samba Martine la mujer que falleció tras casi cuarenta días en el CIE de Aluche sin recibir tratamiento para su enfermedad dos de los tres acusados siguen huidos de la Justicia el médico declaraba ayer hoy es el turno de los peritos no

Voz 0733 22:59 los vecinos de Entrevías y El Pozo en Vallecas se reúnen hoy en asamblea el objetivo es analizar la situación de inseguridad que sufren en el distrito y reclamar dimisiones por ello

Voz 1275 23:07 en los deportes el Fuenlabrada celebra hoy con los vecinos su ascenso a Segunda División el autobús del equipo recorrerá la localidad esta tarde mientras el Rayo Majadahonda se juega hoy el descenso en Oviedo desde las nueve como despierta hoy el tráfico en la capital a trazar buenos días

Voz 1463 23:28 buenos días Laura con la hora punta instalada allí extendida por todo el sureste y oeste M30 en sentido norte sobretodo en las entradas por la A42 donde ya hay dificultades entre la avenida de los Poblados Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza cerquita de allí en la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha donde también hay muchísima circulación ya en el eje Prado Recoletos destacar también otros dos accesos entrada por Conde de Casal y por Avenida de América

Voz 1275 23:55 y que Dallas Carreteras DGT Alfonso Martínez

Voz 34 23:57 de nuevo hola qué tal en este momento ya tenemos tráfico intenso en todas las entradas a la capital destacar en ambos sentidos la dos en Torrejón de Ardoz dificultades además la ronda de circunvalación M cuarenta en varios tramos entre ellos antes de de Marina hasta Montecarmelo hacia la uno entre Vallecas y Coslada dirección a dos precaución también en la M50 hay densidad circulatoria en Getafe sentido A cuatro desde el gol con hasta Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña

Voz 1275 27:54 siete y veintiocho la contaminación baja en Madrid buenas noticias según Ecologistas en Acción Madrid Central funciona en mayo un mes en el que sólo ha llovido un día la contaminación ha reducido en toda la ciudad no sólo en el centro y en catorce de las veinticuatro estaciones que miden la polución en la capital se han alcanzado niveles históricos Paul Asensio

Voz 1727 28:12 según este informe la contaminación se ha reducido

Voz 39 28:15 toda la ciudad sobre todo en el centro y en el norte y no hay efecto frontera Ecologistas en Acción ha hablado otro fenómeno el efecto contagio Juan Bárcena en su portavoz y responsable del estudio

Voz 40 28:25 pues más viendo contrario nosotros hablaríamos de efecto contagio la máxima reducción de en otros en el Madrid se observa en la estación Plaza del Carmen que son quince microgramos menos de lo que es mensual en esta época del año pero se producen grandes reducciones también en otra en bueno en todas las estaciones ir pues es mayor cuanto digamos más cerca estás de Madrid Central

Voz 39 28:47 ecologistas en Acción dice que los datos demuestran que Madrid Central funciona que mejora la calidad del aire ya han mandado un mensaje a los políticos la capital necesita más Madrid

Voz 1275 28:56 al no menos el presidente de Automovilistas Europeos Asociados Mario Arnaldo ha dicho aquí en La Ser en La Ventana de Madrid que respeta los datos del informe de Ecologistas pero no comparte el diagnóstico

Voz 41 29:06 yo soy respetuoso con los datos que ha facilitado Ecologistas en Acción pero no hay datos concluyentes ni por tanto hay que ver todos los niveles de contaminación y ya hay que hacer un seguimiento

Voz 1275 29:20 hoy se celebra maratón de donación de sangre en el Hospital Ramón y Cajal arranca este martes se celebra hasta el miércoles organizado en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid Iker el objetivo de alcanzar las cuatrocientas donaciones quién dona sangre dona un tesoro es el lema elegido para edición el hall Banco de Sangre van a estar decorados con motivos especiales animando a esa donación de sangre tenemos ahora mismo diecinueve grados en el centro de la capital sigue hoy por hoy sigue la información a quienes

Voz 1727 29:47 ver en las siete y media las seis y media en Canarias

Voz 14 30:07 hoy

Voz 1727 30:11 comienza el martes cuatro de junio y uno mañana más les pedimos que se sitúen en un mapa mental al que vamos a ir poniendo Chinchetas pero hoy no hablamos de la guerra comercial hoy no hablamos de movimientos geopolíticos hablamos de una guerra mucho más cercana y desgraciadamente redundante nos encantaría no tener que comenzar el día así pero tenemos

Voz 5 30:32 tres casos tres de violencia machista

Voz 1727 30:35 el último lo acabamos de conocer y ocurrido en Níjar Almería Isabel Villar

Voz 1320 30:41 que una mujer de treinta años está grave en la UCI después de que su pareja al apuñalar el agresor se ha suicidado a doscientos cincuenta kilos

Voz 1727 30:47 metros en Iznájar en Córdoba hay que hablar de

Voz 1320 30:49 otro caso mortal si un joven mayor de edad ha encontrado los cuerpos de su padre y de su madre ya sin vida a los dos con heridas de bala ella estaba dentro de la vivienda hiel a la puerta junto a una escopeta según los primeros indicios en la usó para matar a la mujer y luego se suicidó no había denuncias

Voz 1727 31:04 había forma lo está ahí la tercera chinchetas a la que llevamos en Degaña en Asturias y tiene mucho tiempo allí el asesinato machista se cometió hace quince años pero sí

Voz 1320 31:13 ha resuelto ahora el asesinato de Sheila Barrero en dos mil cuatro fue un crimen machista apareció con un disparo en la nuca dentro de su vehículo y aunque siempre se sospechó del ex novio nunca se pudo demostrar su implicación ahora la Guardia Civil ha vuelto a analizar las pruebas con nueva tecnología dice que hay pruebas concluyentes de que él es el autor material del crimen

Voz 1727 31:30 así Chinchetas Chinchetas este atlas de la violencia machista crece de forma insoportable cuando se incluyan los nombres de los casos conocidos ahora habremos puesto ya

Voz 5 31:39 novecientas noventa y nueve Chinchetas desde el año dos mil tres cuando se creó el registro oficial

Voz 1727 31:47 a mi lado en este estudio estallaba Manuel Jabois Aimar Bretos Rafa Muñiz buenos días a los tres buenos días

Voz 25 31:53 buenos días y empezamos en las redes

Voz 1727 31:55 esta de prensa con un titular muy sugerente El diablo viste de demócrata

Voz 20 31:59 así lo firman Víctor Lapuente en El País dice que los partidos sean olvidado en el que lo excepcional en un sistema multipartidista como el nuestro son las peleas lo normal son los acuerdos y eso exige que los políticos se quiten los guantes de boxeo de la Moncloa a Villa bajo la gobernabilidad administraciones en todos los niveles exigen la ruptura de las dos grandes líneas rojas en nuestra política todo la que separa a izquierdas y derechas en toda España y por otro la que en Cataluña divide a constitucionalistas y soberanistas dice Lapuente es matemáticamente imposible gobernar España sin que salten esas fronteras artificiales no llegaremos a ningún sitio distinguiendo entre buenos y malos es la antítesis de la política que es el arte de pasar del enfrentamiento categórico a la discusión constructiva

Voz 1727 32:42 bueno pues a partir de aquí una pregunta no me vuelvas loca Aimar Bretos que tiene que ver Albert Rivera con Michael Jackson

Voz 20 32:48 pues según Berna González Harbour el baile de wok el baile en el que Michael Jackson parecía que andaba pero en el fondo no se movía el partido de Rivera C's quiso ayer exhibir un paso adelante hacia su pluralidad interna aprobó no negociar con Vox no sentarse a la mesa de la extrema derecha pero este pronunciamiento sólo gestual porque Ciudadanos estará encantado de recibir los apoyos de Vox desde fuera del Gobierno en definitiva Un paso adelante y otro atrás un vistoso ejercicio para sacar brillo a la misma baldosa mientras pareciera que ha avanzado a la siguiente

Voz 1727 33:16 el director de El Confidencial Nacho Carretero advierte de que el centro derecha se puede estar embarcando en una espiral de autodestrucción Espiral cuyo único beneficio

Voz 20 33:24 ya lo dice es Pedro Sánchez al que Cardenal escribe riéndose del espectáculo mientras acaricia su gato en La Moncloa dice abundan estos días los comentarios de directivos del Ibex sugiriendo la Rivera lo que tiene que hacer como travestidos de senadores romanos estos representantes del capitalismo patrio le invitan sin disimulo a que pacte con el PSOE arguyendo que es lo mejor para la estabilidad de España hay que en caso de que eso tuviera un coste de imagen entre los votantes de Ciudadanos más de derechas este coste apenas duraría quince días frente a los tres años largos de legislatura que tendrían por delante para recuperarlo

Voz 1727 33:54 ojo ojo con acariciar el gato La Moncloa eh que Esther Palomera en el Huffington Post dice que Sánchez se pliega

Voz 20 34:04 sí habla de las negociaciones para el futuro del Gobierno de Navarra dice Palomera el artífice del no es no el que dimitió para no facilitar un gobierno de la derecha el autor del manual de resistencia el hombre que presume de no plegarse ante nada ni nadie el mismo Pedro Sánchez ha echado el freno ya ha sucumbido a la presión política y mediática el PSN no gobernará Navarra y sobre esto una reflexión del periodista de Diario fundó estar dura puente dice los navarros celebramos cada año San Fermín cada dos años celebramos que Osasuna sube a Primera y cada cuatro que el PSOE le da el Gobierno a UPN son tradiciones muy arraigadas que merece

Voz 1727 34:37 proporción sobre tradiciones arraigadas la de Podemos para ajustar cuentas en público David Gistau escribe hoy un artículo en El Mundo titulado Pío Let

Voz 20 34:46 sí dice las tiendas de montañismo no dan abasto para suministrar tantos piola

Voz 1727 34:50 como necesita el oficialismo de Podemos

Voz 20 34:52 a zanjar las tradiciones por la vía Trotsky la última escisión en un proceso de deconstrucción más traumático que el de Pink Floyd es reveladora por tratarse del extinguido Ramón Espinar apenas hay dos o tres miembros más de Podemos que se puedan comparar en cuanto a vocación servil hacia Iglesias en las reyertas internas del partido Espinar siempre estuvo con el padre Sito siempre le fue de utilidad instrumental para consumar purgas como la de Errejón y ahora él mismo en un giro inesperado del personaje se convierte en una contradicción por superar

Voz 1727 35:21 tienen que entender ustedes que llevamos hablando de esto mucho tiempo que nos queda mucho tiempo todavía para seguir hablando de la depuración dentro de los partidos los pactos dos asuntos muy breve El Roto que ironiza hoy sobre despoblación

Voz 20 35:33 en su viñeta se ve a una vaca la banca está en mitad del campo mira fijamente al lector dice la vaca mis hijas dejaron el campo y ahora estudian para hamburguesas

Voz 1727 35:43 para el mundo en el que vivimos sobre la Eva un editorial en el país

Voz 20 35:47 cuestiona que si cada comunidad autónoma tiene un examen particular el criterios de corrección diferentes no se puede garantizar la igualdad de oportunidades ya que la calificación obtenida habilita a los estudiantes acceder a cualquier Universidad de España puede darse que un alumno entre por tener buena nota en un examen menos exigente o en una corrección menos rigurosa o lo contrario un alumno se que deseen acceder a una carrera por estar en desventaja

Voz 1727 37:24 minuto a minuto la visita de Donald Trump a Reino Unido

Voz 47 37:28 Pajín en EEUU a través del banco

Voz 1727 37:35 Visita controvertida dice la BBC prudente porque yo lo dan llegar insultando al alcalde de la ciudad en fin sobre el banquete real de anoche el Times titula que la reina Isabel la recibida tras como si se tratara de un estudiante que va de visita al palacio de Buckingham

Voz 1772 37:49 dice Isabel Segunda se ha reunido con doce presidentes de Estados Unidos y cada uno de ellos se ha vuelto tan manso como un cordero ante ella el Daily Mirror se fija en otros detalles de esa cena en la que Donald Trump rompió el protocolo al tocarle la espalda a la reina de San destaca que el príncipe Harry evitó cruzarse con el magnate durante el banquete después de que éste llamara desagradable a Megan Markel en un

Voz 1727 38:12 lo que dice la prensa italiana sobre la tensión dentro del Gobierno

Voz 1772 38:15 pues en el Corriere della Sera escribe Francesco verde Alami en este periódico dice que Conthe le ha dicho a los italianos lo que los italianos sabían desde hace meses que el Gobierno está parada cerrado por los constantes disputas entre la Liga y cinco estrellas en su discurso dice la dejado las cosas muy claras Hadi mayo ya Salvini hay que asumir responsabilidades

Voz 17 38:36 qué

Voz 14 38:38 lo que está claro que estos Kouchner

Voz 19 38:45 sí sí

Voz 1727 38:46 se muchos años ya que Miguel Bosé rompió moldes actuando en televisión con falda luego lo hizo con mucha frecuencia haya acudido a muchos actos con falda bueno hay un caso esta semana en en Vigo en el mundo del taxi en Vigo que les hemos contado las seis de la mañana taxista que dice es que tengo calor el reglamento obliga a llevar pantalón largo no pantalón corto así que me pongo una falda bueno pues la cooperativa a la que pertenece lo ha sancionado Jabois pero la pregunta es qué pasa con las mujeres taxistas ella sí llevan falda luego esto es discriminatorio para vosotros para los hombres lo es lo que lo es no sé cómo se va a resolver

Voz 25 39:24 hace me encanta la primera frase que que escribe Elisa Lois en El País dice el taxista de Vigo que ha revolucionado al sector porque te imaginas de repente alguien pues tipo loco

Voz 1727 39:36 taxista que esté montando barricadas en la carretera

Voz 25 39:39 en fin una una una una lucha dura no prosigue la noticia del taxista de Vigo que ha revolucionado el sector con su novedoso modelo de falda vaquera con pastillas de frenos la Historia tiene tres protagonistas como ocurre en Vigo unos simples el alcalde no rectifico

Voz 1727 39:52 una falda vaquera y fresquita eh pero bueno cada uno

Voz 25 40:00 claro que si el King uno de los protagonistas en Vigo siempre es el alcalde el firmó la ordenanza municipal prohibía pantalones cortos chándal y camisetas de tiras a los taxistas y luego lo que hay son dos colectivos de taxistas enfrentados uno está a favor de su taxista en falda dice que hay hace mucho calor tiene derecho a la comodidad a la como ya

Voz 20 40:19 luego otro ha dicho que Vigo no es Scott

Voz 25 40:22 ya aquí yo creo que se equivoca porque Vigo normalmente es lo que lidera gana de es

Voz 1727 40:27 desde luego votando como vota no

Voz 25 40:29 sí

Voz 1727 40:30 votando una mayorías absolutas que casi dos deben ya que el resto de España bueno nuestra es también un manifiesto que se titula qué hacer en caso de incendio y que da paso que da un paso más en la lucha por el clima al estilo de New Green Deal que defiende la congresista ocasión Cortez en Estados Unidos básicamente sus autores nos quieren convencer de que no sólo es necesario luchar contra el cambio climático sino que además esa lucha no a vivir mejor en nuestro día a día

Voz 25 40:59 sí qué qué hacer en caso de incendio eso un libro editado por Capitán Swing que firman eh lector Tejero y Emilio Santiago igual que Info Libre dedica un largo e interesante artículo que cita entre otras cosas fíjate qué frase a Jorge Reitman el cambio climático es el síntoma la enfermedad se llama capitalismo yen el arte culos recuerda el capitalismo ha vinculado la idea de libertad con la idea de un coche en propiedad ha instaurado como derecho y no como lujo poder cruzar el planeta a bordo de un extremadamente contaminante avión de Ryanair ha instaurado la felicidad como consecuencia último del coche

Voz 1727 41:33 última del consumo y esto es lo que liga con el cambio primero Nos escuchamos a las ocho hasta luego

Voz 20 41:39 un beso

Voz 1727 44:07 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:22 el director de El Larguero Manu Carreño nuestra esta mañana a la portada de los deportes a Neymar subida complicada Manu buenos días buenos días Pepa

Voz 1772 44:32 no recuerdo la última vez que Neymar fue noticia por el fútbol por hacer un gran partido por ganar un título por ser protagonista en un terreno de juego la verdad es que no lo recuerdo la última gran noticia tiene que ver con la acusación de violación son de una mujer que en París tuvo un encuentro con el brasileño pero además de este asunto grave muy grave y que tiene preocupado a todo el entorno a la selección brasileña y también a Nike la firma que ayer aseguró en un comunicado escueto estar muy preocupado además de esto sólo recordamos a animar en los últimos tiempos por lesiones por fiestas de cumpleaños por ir a ver a su hermana por jugar al lado de otras estrellas con las que rivaliza por ver quién cobra más por ver quién tira determinado penalti insisto hace mucho tiempo que Neymar dejó de ser protagonista por el fútbol lo es por todo tipo de escándalos Yeste el último el más preocupante de todos no me extraña que hoy como dice el diarias en su portada el Madrid se piense y mucho ficharlo algún día

Voz 20 45:29 hasta luego Pepa hasta luego Manu y en cuanto a lo deportivo

Voz 1727 45:32 los Sampe el Extremadura vuelve a jugar hoy un partido difícil tras la muerte de su estrella de José Antonio Reyes

Voz 1161 45:38 es uno de los siete partidos que quedaron aplazados el pasado domingo por el fallecimiento el futbolista desde las nueve de la noche Cádiz Extremadura no se juega nada ya Extremadura que salvó la categoría la anterior jornada pero su técnico Manuel Mosquera anoche en El Larguero espera que sus jugadores salgan un buen papel en el Carranza

Voz 12 45:51 sacar de donde tenemos todo lo que podemos sin jugar ese partido y sacar los puntos eso sí somos una incógnita mañana eso lo podemos evitar

Voz 1161 45:59 se juega el Cádiz una plaza de las Tres de playoff que restan por adjudicarse con otros cuatro equipos Mallorca Málaga Deportivo y Oviedo la otra es seguro para Albacete Granada que se repartirán también la que queda por el ascenso directo sería para el Granada esta misma noche si ganan en Mallorca Osàcar el mismo resultado que consiga Albacete en casa con el Málaga y en cuanto al descenso hasta cuatro equipos pueden ocupar la plaza que que la libre Rayo Majadahonda Lugo Tenerife Numancia pero una derrota el Rayo Majadahonda en el Tartiere tendería a los madrileños al luego y Tenerife que se enfrentan esta noche podría valer les también el empate si el Rayo no suma tampoco más que un punto del mercado de fichajes confirmados ser los de Lucas Pérez por el Alavés el Jordan Silva el Leganés y el del central del Nantes Diego Carlos por el Sevilla que además en los próximos días anunciará Julen Lopetegui como su nuevo técnico por las próximas tres temporadas además en Roland Garros sólo nos queda ya Rafa Nadal que hoy busca ante el japonés Nishikori las semifinales del torneo no será antes de las antes de las tres y media en la ACB esta noche conoceremos

Voz 1275 46:51 el último semifinalista entre Valencia Basket Unicaja llegarán

Voz 1161 46:54 atados a uno al partido de la Fonteta será a las nueve de la noche

