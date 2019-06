Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días y diario de las negociaciones capítulo uno día nueve tras las elecciones ciudadanos presionado por su sector más liberal progresista africano Roldán ya no se cierra algún acuerdo puntual con el PSOE aunque insiste en que su socio preferente es el PP pero sin llegar a acuerdos con Vox vamos a intentar acuerdos moderados

Voz 2 00:28 acuerdos centrados acuerdos liberales y acuerdos

Voz 0027 00:32 a dos

Voz 1 00:34 y con qué votos van a sacar adelante esos gobiernos en las comunidades de Madrid Aragón y Murcia por ejemplo sin los votos de la extrema derecha no hay gobierno del PP que salga diciendo que no negociarán con Vox salvan la cara ante los suyos y ante Europa es verdad pero de queda la realidad Vox como aviso a navegantes anunciaba justo ayer que presentarán enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía los primeros no socialistas en cuarenta años y Abascal advierte

Voz 3 01:04 meter a todos lo que queremos es entrar en los gobiernos lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

vamos que los ultras quieren la foto con Rivera en una mesa negociadora y quieren entre los gobiernos tocar sillones claro que también decían lo mismo en Andalucía y luego se echaron para atrás veremos llevamos tanto tiempo en campaña electoral a los partidos les cuesta encontrar el tono y el mensaje de vuelta a la realidad normal los ciudadanos tendrán paciencia para esperar pero lo peor pueden hacer en este tiempo en esta tesitura es tomarnos por tontos y hacernos creer en cuadratura de círculos

Pepa Bueno

ya hablando de círculos Pablo Iglesias no se da por aludido de las críticas internas en Podemos y no convocará un congreso extraordinario tras la debacle electoral no adelantarán Vistalegre III prevista para el dos mil veintiuno Se lo vamos a contar esta mañana mañana de martes cuatro de junio muy intensa Aimar en el tribunal

Voz 0027 02:22 Supremo sí porque los jueces van a decidir si paralizan la exhumación de Franco todo apunta a que si en el juicio del seis Fiscalía y Abogacía del Estado presentarán sus conclusiones finales con peticiones de cárcel muy distintas las de la Fiscalía duplica

Voz 1 02:34 a las de la Abogacía del Estado a las nueve vamos a conocer el dato del paro registrado en el mes de mayo y escucharemos el testimonio de uno de los muchos trabajadores del campo que denuncian que no se les está aplicando la subida del salario mínimo a novecientos euros El Fary que trabaja en Alicante

Voz 4 02:51 te tratan como como esclavo esclavos moderno cobra son poco

Voz 6 02:55 lo que la empresa es lo que la ley dice

Voz 1 02:58 pues dice su sube el precio

Voz 6 03:01 por eso cuando quiera

Voz 1 03:03 en las últimas horas estamos asistiendo a un goteo de agresiones machistas en Córdoba se investiga un presunto crimen

Voz 0027 03:10 todo apunta a que en la mató y después se pegó un tiro con la misma escopeta en Níjar lo hemos conocido esta mañana a una mujer está muy grave ingresada apuñalada por su ex que después se ahorcó

Voz 1 03:18 la trampa pide a los estadounidenses que boicoteen a la empresa propietaria de la CNN para forzarle a que haga cambios en el canal informativo porque no le gusta su línea editorial y la junta de accionistas de Prisa aprobó ayer por amplia mayoría a todas las propuestas del Consejo Manuel Miranda consejero

Voz 7 03:34 delegado de Prisa el grupo editor de la Cadena Ser somos un grupo comprometido con la educación y con la información de calidad veraz independiente irresponsable somos un grupo comprometido con el reto de contribuir al desarrollo y el progreso de las personas y de la sociedad en todos y cada uno de los países lo que estamos presentes en los deportes sólo nos queda Rafa Nadal en Roland Garros

Voz 1161 04:01 Anpe tras la derrota de la española de origen moldavo bolso va ante animaba un año más Nadal se presenta como la única opción de llevarse la Copa de los Mosqueteros esta tarde no antes de las tres y media disputará el partido de cuartos como número dos del mundo ante el número siete el Japón pues Kei Nishikori sabiendo ya quién sería su hipotético rival en semifinales que saldrá del partido que se juega justo por delante el duelo suizo entre el york Roger Federer y Stan Wawrinka a los partidos de cuartos del otro lado del cuadro

Voz 1389 04:24 los disputarán mañana el austríaco Thiem frente al

Voz 1161 04:27 el serbio Djokovic ante el alemán Alex esperé inútil

Voz 1 04:30 diez de la noche uno de los abogados abandona la defensa de la joven que denunció a Neymar por violación

Voz 0027 04:35 en una carta que han difundido los medios brasileños ese abogado asegura que hay diferencias entre lo que la joven les dijo a ellos en un primer momento hilo que terminó denunciando ante la Policía en cualquier caso

Voz 6 04:44 animar tendrá que declarar ante la policía de momento por haber publicado en Internet fotos íntimas de la chica yo y las temperaturas bajan un poco

Voz 1 04:54 la mayor parte de España aunque muchas zonas casi no se va a notar Jordi Carbó buenos días buenos días especialmente en el Mediterráneo

Voz 0978 05:01 la niño incluso aquí esperamos que suben un poco más las temperaturas pasaremos de los treinta grados en prácticamente todo el centro sur y este de la Península los focos de calor máximo en el Valle del Guadalquivir para variar aquí treinta

Voz 1389 05:14 de máximas serán habituales pero también entre

Voz 0978 05:17 de las provincias de Alicante y Valencia y en el Valle del Ebro el descenso sí que será más notable a partir de mañana pero hoy ya hay bastante

Voz 1645 05:24 hay en Galicia y el Cantábrico ambiente fresco con

Voz 0978 05:27 ves abundantes lluvia ya durante la mañana en Galicia durante la tarde chubascos según la tormenta en el Cantábrico que a última hora también se extendería en Castilla y León será mañana cuando las tormentas afectarán prácticamente toda la mitad norte de la península

Voz 0137 06:07 a Uslé buenos

Voz 1 06:08 días buenos días Pepa un claro ejemplo

Voz 1 07:19 es cuatro de junio ha pasado más de una semana ya desde las elecciones y hoy por fin empezará a escenificar el cortejo formal en la derecha para tratar de sacar rendir viento institucional a los resultados que obtuvieron Ciudadanos quiere la cuadratura del círculo gobernar con el PP pero sin que se vea que lo hacen con Vox y eso obliga a los populares a a iniciar el cortejo hoy con el modelo andaluz por separado Reunión con los naranjas reunión con los ultras Adrián Prado buenos días

Voz 1389 07:48 qué tal Pepa buenos días Óscar García hola hola Pepa buenos días

Voz 1 07:51 Javier Carrera buenos días qué tal Pepa buenos días del resultado dependen tres gobiernos autonómicos si decenas de grandes ayuntamientos en toda España Oscar lo que quiere Rivera es aplicar por todas partes el molde andaluz

Voz 1645 08:04 sí o al menos intentarlo según Villegas modelo

Voz 1089 08:06 en Andalucía se puede dar en en otros sitios pero vamos a ver vamos a dejar que hicimos esas negociaciones

Voz 1645 08:12 porque esas negociaciones empezaran en todos los territorios primero con el PP sólo con el PP sin Vox de hecho Ciudadanos le veta en los gobiernos si esa fórmula fracasara entonces se pasará a la pantalla del PSOE al que se le exigirá que defienda la unidad de España que contemple los instrumentos que hay para ello

Voz 1089 08:28 hace mención a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en caso de que el Gobierno de Cataluña siga sin acatar errores

Voz 1645 08:36 ha grabado en caso de es decir es un planteamiento más flexible que el inicial de hecho hay territorios como Navarra Barcelona ciudad tu algunas diputaciones catalanas donde según fuentes de la dirección Ciudadanos se plantea

Voz 1389 08:47 no exigir al PSOE ese apoyo explícito al

Voz 1645 08:49 ciento cincuenta y cinco es decir se relajan las posiciones como pedía el sector crítico de Ciudadanos Garicano Igea Roldán El en silencio por cierto ya desde ayer con el compromiso de vetar a Vox en los gobiernos Lane

Voz 1 09:02 cognitiva a esta hora claro en saber qué va a hacer Vox si traga por utilizar una expresión que ellos utilizan con esta fórmula que plantea Ciudadanos Javier aussie tragan con que la derecha no gobierne

Voz 0866 09:13 si el trágala que tanto repite Santiago Abascal de momento la formación escenifica que no que no traga con lo que quiere de Ciudadanos la exigencia sigue siendo que se sienten a negociar una condición indispensable según el acuerdo al que llegó el Comité Ejecutivo Nacional serán flexibles dicen ahora pero no les vale ni el modelo andaluz ni sólo la foto como reiteraba ayer el propio Santiago Abascal

Voz 3 09:35 nosotros no queremos una foto con Albert Rivera y queremos una foto con con los representantes de Ciudadanos nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado en la acción de gobierno

Voz 0866 09:47 entrar en los gobiernos será precisamente otra de las condiciones que iban Espinosa a la cabeza del comité negociador pondrá sobre la mesa aunque esto no será una línea roja la auténtica línea roja es la negociación un pulso con la formación naranja Pepa que de momento Vox amenaza con aguantar incluso si eso supone por ejemplo que Manuela Carmena continúe como alcaldesa

Voz 1 10:07 y en medio de los dos el Partido Popular Adrian que te dicen confían en poder armar un tripartito sin que parezca un tripartito

Voz 0019 10:15 bueno la dirección del PP dicen que están tranquilos fuentes populares aseguran que las declaraciones de unos y otros forman parte de la escenografía típica de una negociación al igual que la atención mediática que genera este tipo de reuniones

Voz 1645 10:26 hoy es la primera es lógico que cada uno parta de una

Voz 0019 10:29 posición de máximos así que calma insisten desde luego en el PP confían en su capacidad de persuasión en su capacidad negociadora y creen que al final habrá acuerdo con Ciudadanos y con Vox al fracasar esa propuesta de una mesa tres pues la hacemos

Voz 1389 10:40 elecciones como decías con hacer en cada territorio

Voz 0019 10:43 separado esta tarde por ejemplo se reúnen en Zaragoza los comités de gobernabilidad de PP y Ciudadanos el objetivo pues que al final haya esa foto conjunta para escenificar la firma de los acuerdos alcanzados y así Nos dicen todos con

Voz 1 10:54 en dos pero por mucho que Ciudadanos intente sacar a Vox de la foto el modelo andaluz colapsa sin los ultras veremos qué pasa esta semana con esa amenaza de presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía Diego Suárez Radio Sevilla buenos días

Voz 0502 11:10 buenos días Pepa Vox presiona lanzando un órdago a las primeras cuentas públicas del nuevo Gobierno andaluz sabedor de que su foto son imprescindibles como dije para sacarlas adelante el parlamentario de Vox Manuel Gavira anuncia una enmienda a la totalidad del presupuesto porque dice no representa el cambio

Voz 1389 11:25 estos presupuestos no son unos presupuestos

Voz 6 11:27 el Gobierno que se dice del cambio en la continuación de los presupuestos del Partido Socialista evidentemente nuestro objetivo es que este presupuesto no se aprueben

Voz 0502 11:37 en el Partido Popular creen que Vox va de farol que no cumplirá su amenaza el presidente andaluz Juan Manuel Moreno argumenta que la vía andaluza es la más efectiva en este momento para gobernar hasta doscientos ayuntamientos en Andalucía

Voz 1223 11:47 nadie puede tenerle miedo a la vía andaluza es más me parece que es una vía razonable y una vía sensata por tanto yo desde luego la lectura que hago después de estos ciento treinta día es que esta forma

Voz 0137 12:02 esa fórmula de gobierno

Voz 1223 12:03 el cambio de ese pacto a la andaluza funcione

Voz 0502 12:07 danos tiende la mano pero su posición en Andalucía es complicada porque necesitan a Vox para seguir gobernando toda vez que adelante Andalucía hay PSOE también presentarán una enmienda a la totalidad de los nuevos presupuestos andaluces

Voz 1 12:17 buen día a Diego un abrazo y un detalle más que da la medida de que votos están dispuestos a aceptar pp Ciudadanos para gobernar en comunidades ayuntamientos Vox ha presentado allí en Andalucía también una proposición de ley para que la Junta no reconozca que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres Aimar

Voz 0027 12:36 dicen que esa brecha salarial es como la chica de la curva que no existe y por eso Vox pide que se pongan en marcha medidas eficaces para no reconocer falsos planteamientos de tintes ideológicos esto es literal bueno pues frente a lo que sostiene Vox los últimos datos reales del Instituto Nacional de Estadística demuestran que en Andalucía sigue ahí como en el resto de España una brecha salarial muy notable concretamente en Andalucía una mujer gana de media el setenta y cinco con siete por ciento de lo que el cobra un nombre por el mismo trabajo cinco mil seiscientos euros menos de media al año

Voz 6 13:08 hoy puro

Voz 1 13:12 esta mañana se van a reunir los cinco jueces del Tribunal Supremo que tienen la última palabra sobre la exhumación de Franco que el Gobierno anunció para dentro de una semana para el lunes próximo Ike a esta hora Javier Alvarez buenos días

Voz 1645 13:26 buenos días Pepa todo apunta que el Supremo

Voz 1 13:29 va a paralizar esa exhumación no para siempre sino como una medida cautelar hasta que decida sobre el fondo del asunto

Voz 1645 13:37 pues así es la Sala Cuarta de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo está dispuesta a aceptar esa medida cautelar solicitada por la familia Franco y otras tres entidades para que la impugnación no pierda su fin

Voz 1389 13:48 calidad legítima es decir las medidas cautelares

Voz 1645 13:50 sabéis que tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración de este proceso y además se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de un modo útil los herederos del dictador apelan al daño que causaría si se trasladan los restos

Voz 1389 14:06 del dictador ahora antes de que el tren

Voz 1645 14:08 el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto Fuentes del tribunal han explicado a la Cadena Ser que suspender provisionalmente la exhumación no prejuzga nada pero es necesario obrar con cautela para que esa decisión no sea irreversible finalmente y en consecuencia de momento no se autoriza la exhumación en sentencia hayas explicara si se levantó se mantiene esa medida cautelar desde luego Pepa los tiempos jurídicos no son los tiempos políticos y si finalmente el Tribunal Supremo decide hoy paralizarlo será prácticamente imposible que la solución de fondo es decir esa sentencia de la que os hablaba se conozca antes del próximo lunes fecha señalada como sabes por el Gobierno para iniciar la exhumación quedan unos trámites obligatorios como un periodo para solicitar pruebas para practicar las después elaborar las conclusiones y finalmente la sentencia de los cinco jueces estamos hablando

Voz 1389 14:55 el mejor de los casos de finales de julio o de

Voz 1 14:58 de septiembre gracias Javier efectivamente en los tiempos políticos en los tiempos judiciales coinciden ni los tiempos históricos aquí seguimos dándole vuelta a un asunto que tenía que haber estado resuelto hace mucho tiempo también en el Tribunal Supremo hoy el juicio del pluses entra en sus últimos compases la Fiscalía y la Abogacía del Estado van a exponer sus conclusiones finales se va a confirmar la diferencia de criterio entre la estos Alberto Pozas buenos días la Pepa buenos días la Fiscalía insiste en que hubo rebelión violenta impedirá penas que duplican las de la Abogacía del Estado

Voz 0055 15:31 esperamos un informe largo y contundente de los fiscales vienen los cuatro del caso a defender lo que llevan defendiendo casi dos años que en Cataluña hubo una rebelión un plan de políticos y asociaciones independentistas con la violencia y los enfrentamientos como una herramienta más en la agenda de Carla

Voz 10 15:46 como muros humanos impidieron la legítima actuación policial el resultado implicó un atentado grave al interés general

Voz 4 15:54 no pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos

Voz 6 15:56 todos hemos escuchado decir varias veces a lo largo de este juicio también vamos a escuchar a las abogadas del Estado

Voz 0055 16:01 es el interesante porque ellas acusan por sedición rebelión hoy vamos a escuchar tanto la diferencia entre los que consideran que hubo violencia y los que consideran que no la hubo a lo largo de la mañana hasta luego mientras tanto Torra

Voz 1 16:13 verse hoy con las plataformas independentistas ANC y Omnium para esto es literal consensuar una respuesta conjunta la sentencia o sea que tenemos al president de la Generalitat haciendo activismo preventivo contra el poder judicial desde su cargo que representa el poder ejecutivo del Estado español esto es lo que va a pasar esta mañana que a esto hay que sumar que tú

Voz 1389 16:38 qué ha cambiado de nuevo el jefe de los Mossos el

Voz 1 16:41 el tercero en un año pone al frente de la policía catalana a un policía sin experiencia como comisario pero con credenciales independentistas Joan Bofill día

Voz 0931 16:50 bon día cese que ha cogido por sorpresa a la cúpula de los Mossos e incluso al propio relevado a mí que las que usan una carta asegura textualmente que sentará la semana pasada y que si ahora los máximos responsables de la Consejería de Interior creen que es lo mejor pues no le queda otra que aceptar su cese skins no llevaba ni once meses en el cargo tranquilo Yves dice ahora al conseller que era un jefe de transición la rueda de prensa tenían que servir para informar que habría ocho nuevos comisarios pero nadie esperaba que uno de ellos pasará a ser directamente el comisario jefe es Eduard Sallent tras mes prioritarias que asegura que entre sus prioridades estará destacará los Mossos del debate partidista con este relevo sobre la mesa hoy Quim Torra comparece para hacer balance de su primer año de Gobierno con las criticas de profesores sindicatos o las universidades que la acusan de inacción ayer mismo los rectores de los centros públicos denunciaron que los últimos diez años se ha visto reducido su presupuesto en un dieciocho por ciento

Voz 1 17:40 son las ocho dieciocho siete y dieciocho en Canarias

Voz 11 17:46 si quisiéramos celebrar años juntos qué harías si bajamos a las tiene

Voz 1 17:49 tras hablamos

Voz 1 18:51 bueno El Ministerio de Sanidad se plantea que los preservativos sean gratis gratuitos que estén financiados con fondos públicos lo ha dicho la secretaria del Plan Nacional sobre el Sida Julia de la muy existiendo claro en que todavía es una propuesta debate Jabois condones gratis como arma de salud pública que te parece

Voz 1321 19:09 eh

Voz 1389 19:10 necesarios como arma de salud pública necesarios porque además las enfermedades de transmisión sexual y por los datos que ha dado la propia secretarias se mantienen o o suben y me parecería una medida valiente me parecería una medida arriesgará es verdad que este anuncio es bastante tímido incluso con cierta pinta globos sonda empezando estudiar o estamos empezando a analizar la posible gratuidad pero lo que más me interesara hacerlo cuentas aquí ver luego que reacciones efectivamente como a ver cómo me lo tomo

Voz 0887 19:39 no yo no pero lo que más me interesaría es que

Voz 1389 19:42 de lo de que los preservativos fuese gratis es lo que haría el Gobierno ya no sólo para financiarlos sino para saber qué ocurre imagínate con las grandes compañías que los venden con ese enorme negocio porque a lo mejor sienta un precedente interesante respecto a otros productos yo creo que ahí está el quid de la cuestión estamos hablando compañías gigantescas como unos beneficios tremendos a los que el Gobierno se tendría que enfrentar para poder repartir

Voz 1 20:04 los gratis este es el debate condones gratis para todos como arma de salud pública un abrazo Jabois

Voz 1389 20:09 un beso chao ocho y veinte

Voz 1 20:12 Canarias

Voz 1645 28:40 nació Etxeberria cuando acudió ayer en una chica que estaba siendo atacada por uno de los terroristas que atentaron en Londres en dos mil diecisiete y salvó la vida a esa chica un amigo suyo acaba

Voz 1275 28:49 a designar un documental sobre la vida de este vecino de

Voz 1645 28:51 las Rozas se llama el abogado Javier Jiménez más

Voz 1389 28:55 tras su muerte los medios ingleses le pusieron el sobre

Voz 0887 28:57 en nombre de huir del monopatín pero sus compañeros de skate Le conocían como el abogado Antonio Alonso es el autor de este documental

Voz 1389 29:05 al yo el primer día que he conocido Ignacio Echeverría él bajaba por una cuesta vestido de traje y con su monopatín mía directamente del bufete de abogados

Voz 0887 29:12 un trabajo que nació como proyecto de fin de carrera hay que se ha transformado en todo un homenaje en el documental conocemos a Ignacio a través de sus amigos el que fuera su jefe su padre su hermana que recuerda así lo ocurrido

Voz 23 29:24 que el había ido con los amigos cuando llegué a casa sobre las nueve le llame y nada mejor que no me preocupara y que se iba a todas las cervezas para mañana relevante a ver Si sí estaba en el cuarto invitado

Voz 0887 29:35 una ley esta semana se podrá ver el abogado en un cine de Las Rozas también a través de la plataforma

Voz 1275 29:40 de vídeos Vimeo así llegamos a las ocho y media diecinueve grados ahora mismo en la Gran Vía de un poco más de calor máximas de treinta esta noche

Voz 6 29:48 hay previsión de algunos chubascos tormentosos

Voz 1 30:12 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1 30:18 media hora las nueve se publica el dato del paro registrado en el mes de mayo un mes que tiende a traer buenas noticias sobre el empleo en España pero antes vamos a analizar con Lucía Méndez con Ignacio Ruiz Jarabo y Joaquín Estefanía la primera consecuencia del pulso que se están echando Ciudadanos y Vox el PP se reúne hoy con los dos partidos por separado Aimar

Voz 0027 30:38 porque Ciudadanos insiste en repetir la fórmula dan la fórmula andaluza no negociar con Vox pero sí

Voz 6 30:43 señor se en sus motos que sea el PP el que haga el trabajo sucio y se faja con el partido extrema derecha

Voz 0027 30:49 fuera de España Trump abren esta noche un paso más en su ataque a la libertad de prensa incluso llamando a un boicot contra la CNN el presidente de los Estados Unidos plantea un boicot a uno de los medios de comunicación de referencia de su país porque no le gusta su línea corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:02 buenos días el presidente de Estados Unidos llegó ayer a Londres encendió la tele el único canal estadounidense que pudo sintonizar era CNN lo tuvo que quitar dice porque está lleno de Muse de noticias falsas trampa sugerido vía Twitter que los estadounidenses tienen que hacer un boicot masivo a Ci uno de los principales grupos de telecomunicaciones del país propietario también de CNN para forzar a que haga cambios en el canal informativo muy crítico con Donald Trump el presidente de Estados Unidos ha tenido numerosos desencuentros con este medio llegando hasta a vetar el acceso de su corresponsal en la Casa Blanca o posicionándose públicamente en contra de la fusión entre Haití anti Time Warner que se hizo efectiva en febrero después de que un juez rechazara una apelación en contra de la operación empresarial presentada por el Gobierno estadounidense

Voz 0027 31:51 y la Comisión Europea se enfrenta a Israel por unas aulas prefabricadas que Europa donó a los palestinos para educar a los niños en el Valle del Jordán y que Israel no sólo será escrito sino que ahora las quiere subastar el pulso va mucho más allá de los quince mil euros que costaron esas aulas la protesta europea tiene una carga política importante Griselda Pastor buenos días

Voz 0137 32:10 hola muy buenos días muy pocas veces si la Comisión usa el verbo en Haro confiscar cuando habla de Israel pero así lo ha hecho en esta ocasión escuchamos a la portavoz de Mogherini UGT llamamos a las autoridades de Israel ha restituido a ver lo que hace es auténtico propietarios los bienes incautados va a indemnizar por lo confiscado dice la portavoz no es la primera vez que Bruselas protesta por estos mismos viene suizo por vía diplomática hace exactamente un año y no sirvió de nada ahora esperan que al menos esto

Voz 6 32:41 bien es no sean subastados

Voz 1389 33:12 buenos días Pepa buenos días a todos como cabía esperar la visita Londres es un acontecimiento

Voz 0027 33:18 nada convencional se mire por donde se mire

Voz 1389 33:21 desde el punto de vista protocolario es un esperpento su anfitriona nacional Theresa May es un cadáver político y en la desprecia criticando abiertamente sugestión no van a celebrar ni una encuesta

Voz 0027 33:32 lo de trabajo su anfitriona local el alcalde

Voz 1389 33:34 es el Icann se sumó a la ola de protestas contra este huésped Trump le llama públicamente tonto y perdedor absoluto se burla de su baja estatura en la cena de gala de yernos en el palacio de Buckingham Trump compartió mesa y mantel con miembros de la Familia Real a los que había criticado con tuits despectivos en numerosas ocasiones de menos que les posa del príncipe Henrik dijo que era muy desagradable desde el punto de vista diplomático Trump atropello las reglas internacionales más elementales a entrar como un elefante en una cacharrería en la política interior británica con un respaldo sin pudor al Brexit duro como un emperador de gira por sus colonias que da las instrucciones pertinentes en lenguaje claro y directo hay que ir a por el no acuerdo bajo el liderazgo de Boris Johnson dando el sitio que merece el Fares esto es lo que dijo no se deben pagar los cuarenta mil millones de euros pactados como factura de salida veremos si mañana en la celebración del setenta y cinco aniversario del Día de Trump sabe estar a la altura de la conmemoración o nos regala alguna otra perla lo mismo le da por ridiculizar el papel de los rusos en la Segunda Guerra Mundial aprovechando que no estará Putin

Voz 6 34:48 todos los martes le damos la vuelta a la actualidad con dos verso suelto Nacho Cases

Voz 1389 34:52 pero Gonzo son al periodismo lo que la Real

Voz 0958 34:55 Academia de la Lengua está nuestro a limpia en lo accesorio el importante brillan siempre

Voz 26 34:59 todo lo que hacen y dan esplendor a este programa que con

Voz 1389 35:02 tanto cariño Él está Hoy por hoy

Voz 1 36:01 tertulia de martes en Hoy por hoy con Ignacio Ruiz Jarabo ex director de la Agencia Tributaria buenos días buenos días Lucía Méndez periodista de El Mundo cómo estás hola buenos días Joaquín Estefanía adjunto a la directora del país buenos días

Voz 0958 36:14 hola buenos días Pepa tal y como decía Iñaki Gabilondo

Voz 1 36:17 la visita de Donald Trump a Reino Unido no le ha faltado de nada no le está faltando de nada no sabemos que nos espera por no faltar no le ha faltado el que el presidente de Estados Unidos el país mega liberal pida el boicot a una empresa porque no les gusta el producto que hace claro que el producto que hace es periodo mismo es información comunicación no siempre lo ponen bien pide el boicot Ignacio a la empresa propietaria de la CNE estrés el presidente de Estados Unidos es que nos estamos acostumbrando ya a cada bravuconada Brest pero tienen consecuencias todas las que él formula

Voz 1389 36:56 se va superando no día a día en esa es el trimestre a trimestre se va superando la verdad es que para hacer una política distinta fue un poco su promesa ahí que en cierto modo lo está haciendo no era en absoluto necesario Ny romper los protocolos ni quebrar las pautas consuetudinario internacional desde luego intentar poner mordazas a los medios de comunicación y como tú sabes son la clave o una de las claves de de la democracia no yo creo que

Voz 29 37:22 eh que la deriva en la que ha entrado

Voz 1389 37:26 parece que no tiene límite si bueno pues los ciudadanos norteamericanos tendrán la palabra en todos los años y porque no sabemos en clave interna Joaquín qué consecuencias tiene pero en clave

Voz 1 37:35 mundial global desde luego estos está poniendo peligroso

Voz 0958 37:38 en clave interna hay muchísimos indicios no sé si muchísimo en indicios suficientes de que puede volver a ganar las lecciones no ser un asterisco la Historia sino cumplir los dos

Voz 1389 37:49 datos mandatos no en el

Voz 0958 37:52 en el Territorio externo

Voz 1389 37:54 no

Voz 0958 37:55 es muy mucho más complicada porque va batiendo récord por todos los sitios por donde pasa es verdad que hay una siempre hay una diferencia en trampa entre lo que dice y luego lo que hace es verdad no es decir pero en todos todos los todos los anuncios de las cosas que que quiere hacer son espantosos ayer además de todo lo que habéis comentado apostó por un Brexit duro apostó por por por Boris yo nada menos que es Boris Johnson para suceder a a Theresa May y todo esto en el contexto lo de de de las últimas decisiones tomadas hace unos días de elevar los aranceles de todos los productos que llegan de México si no cambia la política inmigratoria es que no hay no hay normas no reglas del jugo un bárbaro

Voz 1389 38:42 ya no nos extraña casi nada no de lo que de lo que hay que apoyar a voy yo solo me parece lo no sabe si te hubieran preguntado has dicho lo hubieras dicho encausado pero las cosas por mentir claro hombre yo creo que

Voz 1321 38:59 una de las principales batallas a la democracia de Estados Unidos en este momento es la de Trump contra los medios de comunicación libres no y contra la libertad de expresión desde el punto de vista democrático tradicional pues en fin no hay duda de la opinión que debe merecer esto pero lo bueno es verdad que lo que hay que reflexionar seriamente es lo que dice Joaquín que hay millones de norteamericanos a los que no les importa esto no es decir a los que les importan más otras cosas quizá pues el pleno empleo o otras cosas que que está haciendo que no está haciendo y muy bueno pues digamos que lo de la libertad de expresión lo de los medios en fin les importa poco es verdad que sí según todos los en fin según todas las estadísticas en los últimos años si las cadenas internacionales y los medios tradicionales americanos se han beneficiado mutuamente de esta de esta guerra desde el punto de vista político uso cultural pero los medios de comunicación desde el punto de vista económico las cuentas de resultados de las grandes corporaciones mediáticas de Estados Unidos ha subido mucho como consecuencia del pacto que

Voz 1389 40:18 es que hay una alianza porque allí no

Voz 1 40:21 son avenida no no iré porque allí ha señalado hablando de una real

Voz 1321 40:25 Irán

Voz 1 40:25 porque allí ya se ha llegado un punto que todavía no ocurre en España porque aquí en España los populismos hacen también practican triunfalismo con los medios desacredita al periodista desacredita al medio y así yo no tengo por qué dar explicaciones frente a quienes me hace preguntas incómodas pero en Estados Unidos se ha dado el salto que todavía no se ha dado a este lado de valorar

Voz 1321 40:44 el periodismo claro eso digo claro

Voz 1389 40:47 claro está que las emociones es que la difusión de los grandes poner adjetivo pero el periodismo es el periodismo valorar el periodismo frente a estos individuos que echando el discurso en Twitter claro eso voy que la que la yo no digo las cuentas de resultados digo el negocio digo la difusión de la el número de suscriptores de los medios ha aumentado como consecuencia de la batalla que tiene tras los medios para no

Voz 1 41:09 el resto está comentar una cosa eh paréntesis por favor hay que mirar

Voz 1389 41:13 el catálogo de fotos de los tres vendaval adiós venta Rom a todo el mundo se le mueve la ropa también a Trapp la chaqueta le baila como si fuera un traje de faralaes pelo los sombreros de las señoras la ropa de las señoras menos

Voz 1 41:31 el Reina a la reina no se mueve ni el sombrero ni el abrigo ni por supuesto el bolso que se quiere más lógica

Voz 1389 41:37 que lo lleva bien lo lleva cosido has sido la

Voz 1 41:44 Erika a la que no se le mueve literalmente lo bueno aquí en España el quince de junio se despejará la incógnita de con quién y hasta dónde están dispuestos a ceder los partidos en los ayuntamientos con quién están dispuestos a negociar y a pactar y crear gobiernos será la primera pista de cara a los gobiernos autonómicos por supuesto al Gobierno de España hoy el Partido Popular tiene doble agenda se reúne con Vox con Ciudadanos suena a pacto a la andaluza verdad aunque la música es la misma queremos gobernar la letra que pone Box es diferente Santiago Abascal

Voz 3 42:16 en cuanto a la concesión de una foto pues yo creo que es una equivocación nosotros no queremos una foto con Alves Rivera en queremos una foto con con los representantes de Ciudadanos para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujer con nuestros hijos nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros presentamos pueda ser plasmado en la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos y comunidades donde podemos ser determinantes

Voz 1 42:43 cómo íbamos a hablar mucho hoy de el modelo andaluz hemos invitado Ángel Munárriz qué tal buenos días Ángel hola muy buen día Pepa periodista de Info Libre que está en Radio Sevilla porque justamente ayer fuimos conscientes de hasta qué punto Vox es imprescindible para que no colapse el pacto de gobierno andaluz

Voz 1389 43:01 efectivamente ayer le dio Vox especialmente a Ciudadanos un baño de matemáticas no porque les recordó lo que lo que lo evidente no existen los Triángulo de dos lados Andalucía Vox por más que se niegue la evidencia de otras hacia el socio imprescindible para la gobernabilidad para los presupuestos para la estabilidad lo que ha ocurrido es que Vox en Andalucía cosechado los mejores resultados obtenido en cualquier elección autonómica donde diez noventa y siete en su momento pensamos Huawei Andalucía puede ser el suelo de Vox a nivel autonómico por lo visto es es más bien el techo ha obtenido rédito suficiente ni en cuanto al logro en Andalucía bien cuanto a plataforma de Andalucía para un logro externo y la situación ha terminado explotando veremos cómo concluye pero está claro que la estabilidad gubernamental en Andalucía está metida ya en el cogollo de las negociaciones para formar gobierno

Voz 1 43:49 pero lo que dicen es que va a presentar una enmienda a la totalidad

Voz 1389 43:52 yo creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que el noventa y nueve por ciento de lo que ocurre en política tiene un punto de farol no pero en noventa y nueve en el caso de formación de gobierno no sé si será un farol alarga lo que está claro es que está sujeto ya la política andaluza cuestiones que están fuera del ámbito de la política andaluza

Voz 1 44:10 claro que está jugando una partida múltiple en toda en toda España es muy difícil lo que pretende ciudadanos decía ayer recoge el sentir del sector más liberal más progresista Garicano Toni Roldán dicen bueno no vamos a pactar con Vox no cerramos totalmente la puerta a pactar con el PSOE en determinados sitios no pedimos a los socialistas que ajusten de su secretario general nuestro socio preferente es el PP con el vamos a formar gobiernos moderados esto como esto cómo se hace justicia tú dices que es difícil Jodie

Voz 1321 44:43 por qué es imposible Pepa yo creo que Ciudadanos debería coger la calculadora y comprobar y además es que esto ya ha pasado esto ya ha pasado en España en el año dieciséis Pedro Sánchez hizo un pacto con Ciudadanos que no tenía mayoría no se puede engañar a la gente diciendo que va a hacer un pacto de gobierno con un partido con el que no alcanzan la mayoría eso es engañar al personal es decir tú para hacer un pacto de gobierno tienes que tener la mayoría de Gobierno esa mayoría de gobierno básicamente en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid que es donde se está jugando digamos la partida de una manera más clara no es posible un pacto de gobierno sin Vox no se ponga como se ponga ciudadanos entonces le ha llegado el momento ya no tiene camino para escaparse ayer le va a llegar el momento de elegir sí sí yo los que hablan de que esto de Vox es su farol yo no lo creo no lo creo porque Vox está en una situación muy complicada está Usero no ser ayer Rafael Bardají que es miembro de la Ejecutiva hay un teórico

Voz 1 45:53 ex colaborador de José María Aznar en nada

Voz 1321 45:56 les dijo escribió un artículo en el que claramente decía si nos quieren agotar diciendo que somos responsables de que gobierna la izquierda yo les digo que los votantes de Vox Noam

Voz 1389 46:11 agotados sólo para que no gobierne la izquierda

Voz 1321 46:14 han votado para conseguir algo concreto si no conseguimos algo concreto Si Vox hace lo que en Andalucía que la verdad es que firmó en blanco firmó en blanco un pacto que no no no no significaban nada no tenía nada ni tenía ninguna reivindicación suya si hacemos eso estaríamos dándonos porque nuestros votantes lo que quieren es ver y con consecuencias concretas de su voto para que volverían a votar a Vox Si Vox va a ser el que firme en blanco un pacto que le pongan en la mar en en la mesa PP y Ciudadanos es que este es el es que ese es el fondo del asunto el fondo de los que no quieren o no ven o no quieren ver que las personas Grecia