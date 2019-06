Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:24 el paro registrado durante el mes de mayo en las oficinas públicas de empleo bajó en ochenta y cuatro mil

Voz 1762 00:30 personas Rafa Bernardo buenos días buenos días seis son los datos de Trobajo ochenta y cuatro mil setenta y cinco personas en concreto la afiliación a la Seguridad Social creció en doscientos once mil setecientos cincuenta y dos personas con lo que el total de parados registrados bajas a tres millones setenta y nueve mil el total de cotizantes ocupados sube hasta diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil Este es el segundo mejor dato de la historia es la primera vez que el número de mujeres afiliadas supera los nueve millones

Voz 3 00:55 con ese dato del paro que vamos a analizar enseguida seguimos adelante porque hay además otras noticias

Voz 0027 01:02 si sigue en marcha ahora mismo el operativo de la Ertzaintza para tratar de arrestar a tres atracadores que están armados se han escondido en un monte de Ceberio Vizcaya Monte que a esta hora sigue cercado por los agentes Radio Bilbao Isabel Léon a uno

Voz 0821 01:13 qué tal egun on sigue esa operación si rodeando el monte en Ceberio y con controles de carretera hasta ahora en localidades cercanas se busca a tres hombres armados viejos conocidos de la Ertzaintza hay protagonistas de más de un centenar de asaltos en los últimos años fueron detenidos en abril impuestos por el juez en libertad pero ayer robaron en Durango y lo intentaron en Portugalete a partir de aquí persecución policial a tiros según algunos testigos coche abandonado tras chocar contra un caserío se les pierde la pista ya a pie en esa entrada al monte hoy ese monte a esta hora continúa rodeado en operativo sigue en marcha

Voz 0027 01:46 el pulso entre China y Estados Unidos da el salto del terreno comercial al terreno educativo Pekín acaba de acusar a Washington de bloquear la concesión de visados estudiantes chinos que quieren estudiar en Estados Unidos unos trescientos sesenta y tres mil jóvenes chinos cruzan cada año el Pacífico para estudiar en América y una noticia de esta noche uno de los abogados de la mujer que acusa al futbolista Neymar de violación ha abandonado el caso alega que su ya ex clienta Le han mentido

Voz 0858 02:11 Javier Alonso el letrado dice que la mujer le aseguró que las relaciones sexuales fueron consensuadas pero que el jugador se puso violento durante el acto Illa agredió asegura también que ante la policía ofreció una versión distinta y que ahí la mujer sí hablo de violación la policía investiga a Neymar por estas acusaciones y también por divulgar sus conversaciones privadas con La mujer sin su consentimiento conversaciones que

Voz 4 02:34 digan imágenes íntimas de ella

Voz 7 04:33 la manera políticamente madura oyen heavy en unos seis meses y las negociaciones en dos pata entonces yo aquí porque estoy contando lo que no admitimos es cuando teníamos

Voz 8 04:51 el grupo parlamentario Vox Andalucía va a solicitar la devolución de los Presupuestos responde me lo que queremos es entrar en el Gobierno que nadie puede tenerle miedo a la vía andaluza son los presupuestos que perfectamente podrían haber sido presentados por un Gobierno del Partido Socialista

Voz 7 05:12 pintado quién respétame

Voz 9 05:15 queremos ser tratados con respeto y un varón que tenemos la mano tendida

Voz 10 05:20 si no está roto lo hace unos meses era secretario general un partido de ahora son tres

Voz 7 05:27 que no se pedirá una opinión de un compañero de tema

Voz 10 05:31 los resultados electorales son malos y eso constituye un fracase tienes que plantear qué es lo que

Voz 7 05:37 sabe recuperar a toda la gente que se ha quedado por el camino bastante

Voz 9 05:45 otros no queremos una foto con Albert Rivera estar hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujer o con nuestros hijos

Voz 3 05:51 no venas conmigo

Voz 7 05:53 a mis tratados con respeto Pepa Bueno me de sí que no mentira que no te y set Pelli a mí no me queda quedan me pone

Voz 3 06:30 con osadía pero qué cosas podemos hasta ahora por el amor de Dios que cosas ponemos a esta hora de la mañana a nueve y seis ocho y seis en Canarias vamos a hablar enseguida del dato del paro registrado Randstad Research el centro

Voz 11 06:45 de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos nos ofrece esta información

Randstad Research el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos

Voz 12 06:52 tal en Research punto Randstad punto

Voz 1727 06:55 no es para analizarlo con Joaquín Estefanía con Ignacio Ruiz Jarabo con Ángel Munárriz Icon Lucía Méndez y Rafa Bernardo que sólo ha estudiado ya lo tiene todo mayo vuelve a dar un dato favorable en el paro los tantos de trabajo muestran que el desempleo se redujo en ochenta y cuatro mil setenta y cinco personas

Voz 1762 07:13 Rafa si son datos muy buenos como corresponde con este mes que es uno de los mejores del año ochenta y cuatro mil setenta y cinco parados menos doscientos once mil setecientos cincuenta y dos cotizantes más parecidos registros a las del año pasado y además que que alcanza ya ciertos hitos en cuanto a las cifras globales no mensuales que casi no tienen precedentes no por ejemplo la afiliación en las mujeres supera por primera vez en la historia los nueve millones está ahora en nueve millones cuarenta y tres mil mientras que los hombres afiliados son diez millones trescientos noventa y ocho mil el número de afiliados a la Seguridad Social lo cotizantes ocupados alcanza los diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil el segundo

Voz 1468 07:50 el dato más alto de la historia después del de julio de dos mil

Voz 1762 07:52 el siete que les supera por mil afiliados en régimen general que es donde se encuadra en la mayoría de los trabajadores supera los dieciséis millones de afiliados también por primera vez en esto

Voz 3 08:00 bueno vamos a ir por parte pero fíjate que yo recordaba a veinte millones de cotizantes no llegamos nunca le damos ahí Nos quedamos ahí no

Voz 1762 08:08 en esta en este caso son cotizantes a la Seguridad Social en a epa que son ocupados medidos de una forma más eh más laxas cancerosos

Voz 1727 08:15 no está mal él nueve cuatrocientos cuarenta y dos mil y las mujeres en la mitad en la mitad de afiliadas a la Seguridad Social practicamente bueno es un mes bueno este es un dato estacional que estamos contando Rafa

Voz 1762 08:27 no es digamos el dato en el que hay la mayor conjunción favorable de muy estacional mercado laboral español no porque por un lado tenemos que todas las actividades estacionales se van poniendo en marcha toda la que tiene que ver con comercio con hostelería no por ejemplo hostelería ha aportado setenta y seis mil afiliados y el comercio doce mil pero yo también las actividades que tienen que ver pues con el buen tiempo como la construcción no que a uno le permiten trabajar pues por ejemplo fuera con ello el resto de actividades como actividades administrativas actividades de servicios sociales que también aportan un poco a a la cotización a la Seguridad Social así que no es un dato digamos cien por cien estacional como son los de las vacaciones de verano donde se infla mucho las cifras luego se Cannes ni tampoco eso es un dato Vallés en el mejor momento digamos el momento templado y ascendentes

Voz 1727 09:14 el régimen general

Voz 1762 09:16 en el régimen general décimos dieciséis millones les Yorgos Pochettino en la historia india

Voz 12 09:20 eso enriquecido sobre todo

Voz 1762 09:21 eh por todas las actividades menos actividades financieras que perder un par de centrar de ocupados pero sobretodo por hostelería actividades administrativas actividad sanitaria

Voz 1727 09:30 por comunidades autónomas como ido pues

Voz 1762 09:31 también en el paro desciende en todas las que las que más desciende con Andalucía donde dieciocho mil parados menos Cataluña con diez mil parados menos en la Comunidad Valenciana con ocho mil setecientos parados

Voz 1727 09:42 los sectores los ha sido apuntando ya algo más que tengamos que destacar

Voz 1762 09:45 pues yo destacaría los datos por un lado de contratación y por otro de protección social en cuanto a la contratación se han registrado dos millones setenta y cinco mil contratos en mayo es un cero ochenta y cuatro por ciento más que en el mismo mes del año anterior pero indefinidos son ciento ochenta y cuatro mil que es casi un ocho por ciento menos que hace un año en los últimos meses la contratación indefinida registró un repunte muy fuerte de hecho el del año pasado fue el mejor mayo de la historia pero de algunos meses atrás desde marzo para atrás la pérdida de ímpetu ese vigor la contratación indefinida estamos viendo pues que el ritmo de crecimiento no es tan fuerte el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos para que os hagáis una idea cae hasta el ocho con ochenta y siete

Voz 1727 10:23 aquí hay una de esas ecuaciones que a mí me encanta que ahora los expertos que tengo en la mesa eligen después dos millones setenta y cinco mil contratos para doscientos mil afiliados más a eso vamos enseguida pero primero la protección social como están

Voz 1762 10:38 pues es que siempre lo logramos con parados que han trabajado antes y que tienen acceso a prestaciones subsidios pues O'Neal cincuenta y nueve coma uno por ciento del total dos coma ocho puntos más que en el mismo mes del año pasado esto quiere decir que hay un millón setecientas sesenta y cuatro mil personas que están en esta situación

Voz 0908 10:53 Rafa

Voz 1727 10:54 abrazó gracias bueno en dos millones de contratos se se han hecho en mayo dos millones e Ignacio para una afiliación que crece en doscientos once mil

Voz 12 11:04 claro pero eso es fruto de dos dos causas no una que a la vez que gente que empieza a trabajar hay gente que ha dejado de trabajar es decir que ha habido contactos que se habrán extinguido dos que de los dos millones de nuevos contratos el noventa por ciento noventa y dos son contratos indefinidos ya hay muchos contratos por semanas incluso en no a uno por ciento define de

Voz 0785 11:26 indefinidos pero indefinidos temporales vamos

Voz 12 11:28 Morales interpretaron ganas por días porque es llamen así por eso aunque haya dos millones nuevos contratos entre los contratos que se han extinguido y aquellos que son de carácter temporal hace que los afiliados doscientos mil es a mí me gustó mucho bueno meses sin muy bueno francamente bueno hombre tendrá un valor emblemático cuando probablemente el próximo mes en junio superemos el dato máximo de nuestra historia que es el de julio de dos mil siete es decir justo cuando estalló la crisis de las subprime no el emblema vale para lo que vale pero pero a mí me haría mucha ilusión que recuperemos los niveles anteriores a la

Voz 1727 12:01 de de cotizantes de cotizantes

Voz 0958 12:04 Joaquín coincidió también es peculiar esto no me he dado cuenta vergüenza también con el con el primer mes en donde gobierna Pedro Sánchez este es el último es donde gobernaba en Mariano Rajoy luego su brújula la moción de censura no bueno son datos muy buenos son datos muy parecidos el de al al al año casi idénticos a los de Relaño el año anterior pero sí habría que subrayar mucho lo de la dualidad del mercado laboral es ponerla la contratación indefinida sigue siendo una excepción en los nuevos contratos

Voz 1321 12:42 eso es un un un

Voz 0958 12:45 cáncer es decir que se extiende en todas durante prácticamente todas las épocas de de de la democracia española el mercado laboral español eso nos ha no se ha sabido en ninguna

Voz 3 12:58 el teoría la reforma laboral era para combatir eso bueno pues ya está

Voz 0958 13:01 entonces yo creo de Jurado es decir

Voz 3 13:04 pero eso no pero porque interceda para eso

Voz 0958 13:10 hay que yo yo creo que incluso hay que desbordar la última reforma laboral y pensar que todas las reformas la inmensa mayoría de las reformas laborales que se han hecho a lo largo de estos últimos cuarenta años persigue guía fundamentalmente eliminar la dualidad del mercado laboral español no lo han conseguido hay que investigar es decir por otros lados es decir distintos de lo de todo lo que se ha hecho hasta ahora ahora no estoy entrando en en el debate de si hay que acabar con la reforma laboral lo actuar sino el hecho de que la dualidad sigue siendo la característica fundamental del mercado de mercado de trabajo

Voz 1321 13:47 no no es que hay que entrar hay con con más intensidad no es decir es que creo que seguimos teniendo un debate público sobre este asunto del mercado laboral y de del empleo

Voz 13 14:03 claro muy chapado a la antigua

Voz 1321 14:07 decir ahora mismo las

Voz 13 14:10 estas personas que es

Voz 1321 14:12 bueno Riders que estas personas ahora mismo están en el limbo en el limbo jurídico es decir sin sin sin derechos sin sin yo estuve

Voz 3 14:24 ya si iba entran en la dualidad yo me acuerdo

Voz 1321 14:27 que el presidente no parecen aquí en esta esta yo me acuerdo que el presidente del Gobierno que por cierto tiene muchísimo que hacer en este terreno ahora cuando tome posesión y cuando la investidura en la política económica en este sentido tiene mucho que hacer para revertir algún algunas cosas en fin para intentar que además de tener devolver a la a los niveles pre crisis de empleo es posible el sueldo hacer que un poquito a esos niveles un poquito no digo del todo un poquito tiene mucho que hacer yo creo que él en su primera entrevista que creo recordar que fue al país creo recordar esa entrevistas disimulaba lo primero que voy a hacer es dignificar dignificar el trabajo se refería esos bueno vale que no yo

Voz 3 15:20 ha querido oye no ha tenido poco bueno bien bien intervención que he hecho

Voz 7 15:25 el domingo

Voz 0958 15:28 en Sitges ha vuelto a hablar hablado de reforma laboral sino de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que no sabemos exactamente qué significa que todo hay que llenarlo ahora de contenidos

Voz 1727 15:40 me que nuevas necesidades además de fiscalización perdona proximidad lo que traemos aquí el Gobierno aprobó el veintiuno de diciembre la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional que se había registrado en cuarenta y un años en España la subida sitúa legalmente el Salario Mínimo Interprofesional en novecientos euros la ley la famosa ley la ley esto dice la ley qué dice la ley desde el año desde diciembre del año pasado bueno pues medio año después ese salario mínimo

Voz 0958 16:08 no

Voz 1727 16:08 termina de llega realmente no termina de implantarse en todos los sectores por lo menos representantes de los trabajadores denuncian que algunos empresarios están evitando aplicar la ley al menos mediante tres vías

Voz 0055 16:20 si la primera subiendo el sala

Voz 0027 16:23 frío pero subiendo también el número de horas que trabajan los empleados hoteles exigen trabajar a los empleados no les suben el salario en la práctica segunda fórmula subiendo el salario mínimo interprofesional pero bajando los complementos salariales para evitar un aumento final de las nóminas tercera fórmula especialmente en el campo directamente aquí ni se dan por enterados está subidas algunos dicen los sindicatos los trabajadores agrícolas denuncian que eso de que el salario mínimo interprofesional la subida novecientos euros es algo que han oído en la radio pero que en sus nóminas no lo han visto

Voz 1727 16:54 qué dice la radio que han subido el salario y una de esas personas que trabaja en el campo y que no han notado para nada que lo escuchado en la radio pero no en su nómina se llama Farid

Voz 14 17:02 y con el hablado Sara selva Farid lleva cinco años trabajando para la misma empresa en el campo en Alicante

Voz 1727 17:08 trabajamos de fuego lanzó no cobra el nuevos

Voz 14 17:10 Mario mínimo interprofesional tratan como como

Voz 15 17:13 clavo eslavo moderno cobra son poco

Voz 16 17:16 lo que la empresa distingue no es la lo que la ley dice no que la empresa dice es el precio cuando Kelley baja al preso cuando quiere

Voz 14 17:23 lo del salario es lo que más le preocupa de una larga lista de abusos laborales lleva a la gente como animales sin seguridad trabajamos con cuchillos por la noche sin baño que alejar de tus amigos necesidades ya está donde sea y todo eso jugando con ventaja de los empresarios saben muy bien esto que tiene suscrito por trabajo tienes Torres que tienes familia que no tiene casa aquí nada tiene que pagar el alquiler sino paga que echará a la calle Farid es marroquí

Voz 1727 17:52 la mayoría de sus compañeros porque sabe muy bien

Voz 16 17:55 que la gente no sabe de la ley que no sabe defender no puede

Voz 14 17:58 soportó esto durante años decidió afiliarse a Comisiones Obreras y luchar por sus derechos lo que es perder perder más que que que ganar por luchar la empresa Le castiga

Voz 17 18:09 una máquina máquina Alan en la mano de

Voz 14 18:12 el empresario lo apaga cuando quiere

Voz 17 18:14 o de cuando quiere tú tienes que trabajar

Voz 18 18:17 o con la cabeza entre los hombros cabeza cabeza abajo se habla hace jefe echa el día siguiente el jefe quiere gente que ha que trabaja y calla trabaja y calla

Voz 1727 18:26 no pido mucho dice sólo que se cumpla la ley la ley quiere hacer Reyes está muy bien pero luego la fiscalización de que las leyes se cumplen son fundamentales no lo

Voz 12 18:35 el testimonio hemos escuchó yo creo que que debe provocar que la Inspección de Trabajo actúe o sea este eficiente claro esto son defectos déficit de funcionamiento del órgano controlado que en este caso la inspección de trabajo no pero bueno podríamos hablar del calzado en Alicante no de de los talleres de las de cómo trabajan las mujeres que hacen no cazado en aquellos talleres en sótanos y además eh muy probablemente en este país sea cultivó mucho a la inspección de Hacienda tiene muy abandonada la inspección de trabajo en medios personales en medios materiales

Voz 1321 19:08 qué será porque no no no

Voz 12 19:11 solamente que que haya una pillería empresarial

Voz 0785 19:13 qué pasa desapercibida la inspección es que hay toda una pillería ya legal porque yo desde el punto de vista de los conceptos clásico de relación entre el trabajador y la empresa el organizar una empresa entorno a la idea de que te preste los servicios habituales un autónomo como tantas veces ocurre con las empresas del mal llamado capitalismo colaborativo en sí mismo la pillería crecientemente legalizada ya aceptada es decir yo creo que cada vez menos la tasa de paro no ofrece una fotografía suficiente de lo que la realidad del mercado trabajo en España como ya podemos decir si tenemos ya niveles de desempleo similares a los de antes de la gran recesión pero mira cómo han crecido los salarios y mira cómo han crecido mucho mal los dividendos no es decir cada vez más incompleta la fotografía que ofrece la tasa de paro en España porque la relación del trabajador con el empresario la posición de fuerza el empresario mucho mayor ahora hace diez años fíjate

Voz 0958 20:06 ahora cuando ha muerto el chaval éste que estaba trabajando

Voz 1727 20:09 para glosa lo visita precario del precario

Voz 0958 20:12 Exactamente descubrimos la contratación de la precariedad no es decidí probablemente habrá una tercera derivada que no conocemos en estos momentos el habrá con seguridad es muy interesante esto porque yo creo que estamos a cinco minutos de la hora de la verdad es decir en cuanto pase toda esta espuma en de los pactos y todas estas cosas y tengamos un Gobierno y tengamos un Gobierno elegido

Voz 1727 20:35 hay que exigir que tiene que tiene que durar cuarto

Voz 0958 20:38 es decir tenemos que para

Voz 0785 20:40 Sar de la de las musas a

Voz 0958 20:43 el teatro no es decir tenemos que hablar de en qué consiste en la reforma del mercado de trabajo y en qué consiste la reforma de la educación de las pensiones Illa la Illa fiscal etcétera etcétera de la única que seamos un poco porque ya se intentó aplicar en la anterior legislatura pero decayó es de la reforma energética pero del resto de las cosas no conocemos más que los enunciados generales pero no sabemos qué es

Voz 1727 21:08 ha pasado por nuestra vida una campaña electoral intensísima y esto no lo hemos discutido para nada habrá que discutirlo cuando haya gobierno nueve y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 19 21:21 la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema Blocher donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 20 21:31 por el momento nosotros hablamos ciento mismo idioma y además podemos ayudarte contadas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital informa Telefónica Empresas punto es

Voz 3 27:07 nueve y veintisiete ocho y veintisiete en Canarias Pablo Iglesias no tiene intención de convocar un congreso extraordinario de Podemos un Vistalegre III por mucho que se lo pidan numerosas voces internas una públicamente otras sin hacerlo público y que si lo ha hecho público ha sido un hombre de su absoluta confianza hasta hace sólo unos meses Ramón Espinar

Voz 1468 27:27 debe sueco Chea buenos días Pepa buenos días por lo que sabes lo que te han contado en los planes de Iglesias no figura ese Vistalegre III ni cambios a corto plazo por lo menos vamos a ver lo que ocurre esta semana que ha sábado puede que hay alguna decisión hoy ya veremos si la hay o no en cualquier caso convocarlo no Pepa porque dicen que sería como entrar ahora en Juego de tronos que no soluciona nada ellos creen que el Consejo Territorial Consejo Estatal ciudadano del sábado día ocho servirá para abrir una reflexión general una primera reflexión es lo que ellos van a hacer una la acción de cuenta de lo que ha pasado en los Territorios un millón menos devotos hay que reflexionar hay que ver dónde y quiénes han cometido errores esa va a ser la reflexión del sábado Pepa pero no salga de ahí lo que pide Ramón Espinar antiguo amigo personal de confianza de Pablo Iglesias porque ahora no toca además Ramón Espinar como dicen en la dirección no tiene a nadie detrás tenía antes eh en Castilla La Mancha el líder que también dimitió en este caso habría además que pedir la convocatoria de ese congreso Pepa con tres quintos de una mayoría que nadie tiene en este momento nadie está preparando esa ofensiva Ramón Espinar no tienes a esa mayoría ya no hay ahora mismo en los territorios un ánimo para hacer eso y por tanto ese consejo del sábado servirá para esa reflexión pero después seguí seguirán en territorios viendo cuáles son los errores habrá dicen que cerraba ese debate en algún momento pero no va a ver cómo me preguntabas Pepa esa convocatoria de Vistalegre III pero como dicen ellos no quieren entrar en ese juego están muy enfadados con Ramón Espinar eso sí presentó ayer estaban profundamente indignados porque vuelva otra vez a los medios la pelea porque es inoportuno porque si por oportunista P padecía

Voz 1727 29:12 dice plantear siquiera consultar a los inscritos porque ha sido un partido que ha tenido mucha cintura mucha capacidad de convocar una consulta los inscritos después de un de una debacle de este de esta envergadura como la que han sufrido no se plantean tampoco convocar a los inscritos a que se pronuncie en qué hacer

Voz 1468 29:28 Ellos lo Vistalegre vendrán todo en ese consejo del sábado y luego después de esa

Voz 1321 29:31 es una reflexión en la que todo el mundo que quiera

Voz 1468 29:34 intervenir eso luego baja a los diferentes cosas hemos territoriales para que se abran otras líneas que llaman ellos de reflexión para que se siga haciéndose debate interno que hará que luego se llegue a unas conclusiones pero nadie habla nadie dice de convocar lo que no me preguntas a los inscritos para que se pronuncien de momento como te digo eso es lo que está previsto ir por su puesto esto de Ramón Espinar viene atacar la línea de flotación estrategia que era esta semana seguir presionando para hablar de la importancia de entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez la importancia de cerrar pactos locales y autonómicos y esto de Ramón Espinar esta carta de ayer digamos que rompe esta estrategia de esta semana que ellos quieren recuperar y evitar en cuanto antes esta polémica a través de los medios

Voz 1727 30:17 claro porque probablemente estarán dispuestos a hacer algún tipo de autocrítica no sé cuál una vez que se haya sustanciado ya el acuerdo que sea o el no acuerdo con él

Voz 1468 30:26 eso es lo que sea lo que tenga que pasar en todos los gobiernos de España no están también centrados en que se cierren Sí Se Puede acuerdos en los municipios siguen las comunidades autónomas es lo que están ahora mismo los territorios hablando y por eso quieren que siga por esa línea por eso lo de ayer les sentó muy mal y además dicen que bueno la gente de Madrid le llama poco más o menos que traidor después de que él dicen en Podemos se fuera les dejará tirados antes de las elecciones tuvieran que buscar otra candidata para para Madrid pero pero fíjate nieve ese Lucía Méndez la paradoja de que aunque

Voz 1727 30:58 salieran bien algunos acuerdos para

Voz 1468 31:00 para lo que se llaman a los ayuntamientos del cambio

Voz 1727 31:03 en algún sitio practicamente no se me ocurre ninguno donde hay que pueda hacerse con el bastón de mando Se paulista

Voz 1468 31:11 porque claro no nivel de Aragón por ejemplo bueno pues vamos a pensar que sale

Voz 1727 31:18 en Aragón nueve por una carambola tal pues no es paulista no

Voz 1468 31:22 no Violeta barba que eran era candidata al Ayuntamiento de Zaragoza ayer anunció que se iba a anunciar a la vida privada paulista muy cerca y anunció que se iba pidió una reflexión pidió que había que reflexionar por parte de la dirección pero que ya se iba igual ella era de la confianza de Iglesias Escartín que también es está allí no ha hablado hay mucha gente que no quiere hablar en los Territorios Mariela Rubio ayer estuvo hablando con mucha gente y de momento no quieren hablar en público esperan hacerlo el sábado pero no parece que haya una ofensiva Pepa de provocar ese consejo ese ese Vista Alegre tres que toca el año que viene y para que se convoque oficialmente haría falta como te digo una mayoría de tres quintos que al mismo no parece que vaya venga así tendremos la duda Cusack es el año que viene cuándo tocaría el año también en dos mil veinte veinte tenemos duda está regulado así en el XX un el velo para convocar uno antes habría que hacer esta petición con tres quintos de una mayoría

Voz 1727 32:16 quédate pues si tenemos alguna duda queremos comentar gracias Lucía

Voz 1321 32:18 ya pues Ramón Espinar el último traidor seguro que es el penúltimo seguro que dentro de él

Voz 24 32:24 nada habrá otro último traído porque no no paran de haber traidores no

Voz 1321 32:29 desde que empezó yo creo que el el primero muy alegre Nono el primero fue Pascual el de él que era secretario de Sergio Pascual Sergio Pascual os acordáis de aquello ya en el año fue en el año quince o dieciséis eso ya yo creo que como va como va a haber tres quintos pero si ahora mismo podemos que es Podemos que es Podemos eso es lo que yo pregunto qué bueno es muy liderazgo que ni siquiera ya en fin que está siendo cuestionado quiero recordar un dato que a la la cal que la dirección de Podemos no le dio mucha relevancia su día pero en la última votación que celebraron los escrito bueno la última no en la votación de centrarnos inscritos hay inscritas sobre el chalet de Pablo Iglesias Irene Montero el treinta por ciento el treinta por ciento de los inscritos y las inscritas votó a favor de que Pablo Iglesias Se fuera el treinta es decir éste es esto es un un dato que quedó ahí e Iker naturalmente pues decir eso treinta por ciento vete tú a saber en lo que se ha convertido a partir de unos resultados electorales que son malísimos de los que nadie se hace responsable y que realmente yo lo yo en fin yo lo que digo es que Podemos ya no es Podemos podemos era un partido con unos con un liderazgo pero también con un equipo colegiado de dirección todo ese equipo ahora se ha convertido en traidores Pablo Iglesias legítimamente porque sin porque puede hacerlo y porque se ha hecho con el control del partido ya no hay territorios no Nieves que territorio

Voz 1468 34:09 si esto es verdad lo que ellos clásicamente de recuperar el pulso a través de un debate interno que va a ocurrir en las próximas semanas el ver qué errores que yo sí que reconoce que han cometido errores pues no sólo es una ficción porque

Voz 1321 34:21 Iglesias ha decidido resistir como una fortaleza asediada esto es lo

Voz 1468 34:27 ha decidido Pablo Iglesias

Voz 1321 34:29 bueno pues yo creo que eso es una mala idea es verdad es verdad que este debate debilita de cara a las negociaciones sin duda pero no le evita el debate lo que evita la realidad daría igual que el debate fuera publicó que no fuera público su situación política desde el punto de vista de la negociación con Pedro Sánchez no es fuerte pero no es fuerte no por lo que diga Ramón Espinar en público ni porque nosotros estemos aquí hablando de eso no es fuerte porque electoralmente ha sido malo claro sobre todo porque no completó una mayoría absoluta

Voz 1468 34:59 la evidente es esta calculadora esa es la cuestión que no

Voz 1727 35:02 completó una mayoría absoluta si completara una mayoría absoluta el PSOE estaríamos hablando de un escenario radicalmente distinto es el resultado de la elección que mejoren teoría les ha ido que fue la de las elecciones generales esta es la paradoja que tiene el podemos que queda después de Vistalegre II donde votó todo el mundo y es la dirección votada por los inscritos pero la paradoja que tienen es que es verdad que la reaparición de Pablo Iglesias frena la caída la caída libre estaban para las generales la frena malísimo resultado con la mitad del apoyo que tenían en el Congreso pero consigue frenarlo la la caída pero luego se vuelven a desplomarse en en las autonómicas y municipales

Voz 1468 35:40 es la paradoja yo estaba al lado de las generales conseguido por Pablo hizo el resultado conseguido por Pablo en general es trasladar a los territorios para decir que su liderazgo se mantiene y que no es cuestionado porque es mejores resultan generales trasladaba a territorios que el que se ha conseguido en las propias elecciones locales y autonómicas pues claro es que en fin los políticos tienen que buscar

Voz 3 36:03 sus la justificación ese argumentos haciéndolo Monedero yo sólo escucho

Voz 1727 36:08 la pena es la mitad de lo que tenía yo lo que creo es que

Voz 0958 36:11 sí casi estoy convencido de que todos los que dicen que no consideran imprescindible algo así como un Vistalegre III una refundación yo que sé que es decir quizá como se necesidad esos tres quintos que Vistalegre pues no se puede hacer en Vistalegre quisiera otra cosa Ike lo que está en la diferencia entre unos y otros creo yo que será el momento en el momento en que en que hacerlo es decir yo creo que en estos momentos la dirección de de Podemos considera que es un momento muy inoportuno porque están negociando todas estas cosas pero en cuanto acaben tendrán que hacer

Voz 1727 36:45 lo que pasa es que las diferencias entre unos y otros quiénes son los otros sí Gil

Voz 3 36:49 los otros queda queda queda quedan pocos dentro

Voz 1727 36:52 seguimos hablando seguir de no te vayas Nieves porque nos vamos a al Tribunal Supremo empieza la sesión del juicio del cruces en la que las acusaciones leen sus conclusiones empezando por la Fiscalía que mantiene la acusación por rebelión contra los principales acusados Alberto Pozas está ya Zaragoza hablando

Voz 0055 37:10 en estos momentos Pepa Manuel Marchena el presidente del tribunal el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo está explicando un poquito pues la logística que van a que van a seguir hoy ha pedido ser estrictos con los tiempos ha explicado que hoy con varios descansos de promedio Se van a escuchar los argumentos de la Fiscalía de la Abogacía del Estado y también de Vox ha dicho que se van a hacer varias paradas a lo largo de la mañana y también a lo largo de la tarde y que el objetivo es terminar hoy con las acusaciones porque así las defensas tendrán unas buena entera hasta la semana que viene para poder estudiar los argumentos de las acusaciones y poder emitir sus propios informes en este momento Manuel Marchena lo escuchamos en un en directo sigue explicado cuál va a ser la logística de la reunión de hoy te la sesión de hoy Pepa estamos en la sesión número cincuenta estamos en el tramo final el juicio después de escuchar a más de cuatrocientos veinte veinte testigos

Voz 3 37:59 Alberto cuando decimos tramo final donde ponemos el final

Voz 0055 38:03 entre Buendía en teoría aunque esto me lo voy a tener que comer me parece a mí bueno peste haremos la semana que viene en teoría el miércoles está marcada la última sesión a las hoy está previsto que termine las acusaciones la semana que viene martes y miércoles hasta París lo que hagan sus informes finales las las defensas después está el turno de última palabra que es lo que está explicando ahora mismo Marchena que lo hemos dicho a la vez y después quedaría visto para sentencia el miércoles de la semana que viene llevamos con este calendario muchas semanas cambiando empiezan a mismo

Voz 1762 38:34 Pepa lo escuchamos en la Fiscalía

Voz 0908 38:36 para defender el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal anunciar al tribunal que efectivamente nuestra intervención se va a dividir en cuatro bloques temáticos distintos pero complementarios comenzaré el informe del Ministerio Público retomando las últimas palabras una de las últimas ideas que expuse el trece de febrero al comienzo de este juicio al responder a las defensas en la vista preliminar que establece el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el objeto de este juicio la razón por las que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la crimen

Voz 0785 39:18 la situación de la disidencia político

Voz 0908 39:21 no se persiguen ideas políticas no se persiguen opiniones políticas mío tiene que ver tampoco con la persecución o la represión de proyectos políticos no compatibles con los fundamentos del orden constitucional los acusados todas sus terminales políticas y mediáticas son perfectamente conscientes de esto la razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho el instrumento básico de nuestra convivencia que ha convertido a España en una democracia moderna y consolidada las razones

Voz 0055 40:00 ver atacado gravemente el orden constitucional

Voz 0908 40:03 mediante procedimientos ilegales vías de hecho métodos coactivo esté utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria todo ello al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que no que carece de normativa de apoyo normativo nacional e internacional digo que carece de este apoyo porque ni la Constitución española lo reconoce como tampoco lo reconoce por cierto la ley de transitoriedad jurídica e fundacional de la República que ellos aprobaron en septiembre del año dos mil diecisiete con respecto aquellos territorios pudieran estar en desacuerdo con llevar a cabo o imponer este proyecto político ni tampoco tiene cobertura

Voz 5 40:49 normativa internacional porque no hay ni una sola resume

Voz 0908 40:51 noción de Naciones Unidas Milán mil quinientos catorce mil a mil quinientos cuarenta y uno y la dos mil seiscientos veinticinco que ampare la autodeterminación de un territorio que tiene esta nivel de autogobierno y que se enmarca dentro de un Estado democrático como tampoco existe un derecho a la secesión que es quizá la versión más moderna que sea articulado del derecho de autodeterminación un derecho a decidir quiero recordar como sostenía Jürgen Habermas que la legitimidad de la secesión no se puede decidir sin plantear previamente la legitimidad del statu quo una legitimidad que tiene todo sistema democrático como es el sistema de Javier Zaragoza el fiscal

Voz 3 41:37 está iniciando sus conclusiones definitivas las que eleva definitiva después de haber asistido al juicio durante todos estos días citando a Habermas Nieves otro día seguiremos hablando de Podemos de acuerdo a complica mañana sale un abrazo compañero

Voz 0908 41:52 en aras no hay un derecho moral a la secesión sino que lo que existe es no sólo la obligación legal también la obligación cívica de defender la Constitución una Constitución que es la más abierta moderna e inclusiva que ha tenido España desde que en el siglo XIX nació en Europa el constitucionalismo quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos está produciendo en Cataluña y lo recordaban hace unos días un nutrido grupo de historiadores académicos encabezados por el prestigioso hispanista británico John Elliott es la que están sufriendo y padeciendo estoy impaciente mente aquellos que defienden la Constitución el procesado Junqueras que es un notable experto en la utilización de sofisma argumentaba en ese monólogo inicial Hinault con Hinault contradictorio con el que

Voz 3 42:47 si el fiscal Zaragoza está

Voz 1321 42:50 haciendo lo mismo que hizo

Voz 3 42:52 suscrito en su en su intervención inicial que no sé si os acordáis pero fue muy contundente dijo prácticamente lo mismo barco no totalmente fue fue muy además fue una una intervención muy celebrada muy muy difundida y muy alabada por cierto lo que indica que ha ocurrido el juicio ocurridas las pruebas testificales no se ratifica Stone o esto empieza a indicar no el hecho de que mantenga en las conclusiones definitivas

Voz 12 43:24 pero también a Junqueras de socialista me parece completamente inadecuado puede serlo o no pero no hubo procede en un juicio está acusando de unos delitos

Voz 0055 43:34 David León uno de los elementos de culpa si Alberto Closas si Pepa perdona Ángel culpa a mí sí me lo que pueda escuchando a Zaragoza

Voz 0785 43:45 era un elemento de enorme interés de juicios como inevitablemente aunque nadie aunque algunos lo pretendan pero otros no lo político lo jurídico sacaban ente cruzando es decir cuando escucha Javier Zaragoza poner sus conclusiones evidentemente están teñidas de integración politiqueo de contenido político yo creo que no es política yo creo que sí creo que hay una un elemento de Stalin y no lo digo y lo que es la política lo digo en sentido pero es decir a la política de Estados él está haciendo también una defensa retórica de la democracia española uno de la Constitución del setenta y ocho claro es decir yo he escuchado al menos dos o tres epíteto es decir es un discurso político no quiere decir que te son juicio político en absoluto sino que el discurso eficaz Zaragoza tiene aroma político porque lo que aquí en juego no es únicamente jurídico hay en juego más cosas

Voz 1321 44:36 el mantenimiento de lo que dice del statu quo de un país y la integridad de una de una

Voz 3 44:43 según la Constitución que es una nación ir esto es lo que hay de ángeles que él dice de de las Constituciones que ha tenido este país probablemente la que reconoce más derechos del setenta y ocho no con Cuba y de ahí solo

Voz 12 45:00 además son las diez menos cuarto nueve menos

Voz 1727 45:02 cuarto en Canarias seguimos hablando en seguida y escuchando

Voz 3 45:05 al fiscal Zaragoza elevando definitiva sus conclusiones en el juicio de bruces

Voz 3 49:51 es verdad que una vez que se constituyan los ayuntamientos las nuevas comunidades autónomas del Gobierno de España inicia

Voz 1727 49:58 etapa de relativa estabilidad por lo menos electoral que permita enfrentarse al futuro haciendo planes que aborde las reformas pendientes en este país uno de los hitos que están ahí todavía parpadea cuando en rojo y que obligará probablemente resituar sea mucha gente es desde luego la sentencia en el juicio del pluses bueno pues esa sentencia está más cerca porque hoy empiezan a elevar a definitivas sus conclusiones las partes ha empezado el Ministerio Público está en el uso de la palabra el que fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y ex fiscal todavía en el Supremo ahora Javier Zaragoza que ha dicho en este ratito Alberto Pozas

Voz 0055 50:34 es Pepa acaba de hablar todos las claves de la acusación lo hemos escuchado antes hablar de la violencia que dice que usaron los líderes independentistas para conseguir la independencia ha dicho que aquí no se está criminalizando el voto no está presidiendo el voto sino la desobediencia dice reiterada a las resoluciones judiciales eso ha sido es y será delito acaba de decir también ha defendido la democracia española dice que no es una democracia militante que la única violación de derechos civiles que se produce en Cataluña no es la de los acusados sino que es la que sufren dice estoicamente los que defiende la Constitución y acaba de decir también otra de las frases quizá más esperadas dice no hay presos políticos los acusados ha dicho no son presos políticos sigue ahora mismo Javier Zaragoza

Voz 3 51:11 Alberto Pozas acabamos aquí la conclusión de que se parecía mucho esta

Voz 1727 51:15 estas conclusiones definitivas