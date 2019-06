Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 desde las nueve en Canarias

Voz 2 00:05 el fiscal Javier Zaragoza presenta en estos momentos sus conclusiones finales en el juicio del proceso independentista conclusiones finales cuyo primer argumento que está explicando el fiscal es que en el Supremo no se están juzgando ideologías políticas sino el intento de liquidar la Constitución en Cataluña sigue a exposición argumentos así que vamos al Tribunal Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 00:25 buenos días el fiscal ha tardado un minuto y medio en acusar a los líderes independentistas de instrumentalizar la violencia para conseguir la independencia catalana en el otoño de dos mil diecisiete Aunque hora dice intentan hacer creer que ni el referéndum Gatwick tenían efectos reales hubo violencia física hubo violencia compulsiva el uno de octubre acaba de decir los acusados además añade no son presos políticos Isis están vulnerando los derechos de a quién son los de los catalanes no independentistas quizás

Voz 3 00:48 que haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo históricamente pacientemente aquellos

Voz 0055 00:59 que defiende la Constitución el fiscal Zaragoza acaba de recordar que el derecho a decidir no existe que lo que hicieron los líderes independentistas fue desobedecer todas y cada una de las órdenes del constitucional y que eso era es y será dice un delito

Voz 1645 01:11 gracias Alberto esta mañana se han conocido además los datos del paro del mes de mayo la afiliación a la Seguridad Social ha rozado su máximo histórico el mes cerró con cerca de diecinueve millones y medio de personas afiliadas sólo se registró una cifra más alta en el mes de julio del año dos mil siete el pasado mes creció por tanto la filiación también se redujo el paro pero la mayoría de contrato siguen siendo temporales amplía Rafa Bernardo

Voz 1762 01:32 a mayo deja ochenta y cuatro mil parados menos doscientos once mil afiliados a la Seguridad Social más y sobretodo una serie de hitos en las cifras globales es la primera vez en la que el número de mujeres cotizantes ocupada supera los nueve millones la primera vez también en Quel

Voz 0055 01:44 el Régimen General en el que se encuadra en la mayoría de los así

Voz 1762 01:47 Laredo supera los dieciséis millones y la segunda mayor cifra de afiliados de la historia diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil la cara menos positiva los datos de contratación de los más de dos millones de contratos firmados en mayo sólo ciento ochenta y cuatro mil fueron indefinidos el ocho coma ocho por ciento del total y un ocho por ciento menos que en el mismo mes del año pasado en total con las cifras de mayo conocidas hoy el total de parados cae hasta los tres millones setenta y nueve mil

Voz 1645 02:11 el Partido Popular inicia hoy su ronda de conversaciones sobre pactos en distintos territorios ronda por separado por ejemplo con Ciudadanos en Aragón y con Vox después van a hablar esta tarde en el Congreso en el Supremo presente en el juicio del proceso está uno de los líderes de este último partido de Vox Javier Ortega Smith que no ha querido hablar de pactos concretos pero sí que el dirigente de extrema derecha ha reivindicado que para llegar a acuerdos dice Se debe respetar la democracia

Voz 4 02:35 estamos delante del Tribunal Supremo yo le agradecería que todas las preguntas que sean de otro carácter temas políticos Nos la pregunta en otro momento sólo decirle que creo que nuestra posición ha sido muy clara nuestro presidente en varias comparecencias en el Congreso a los diputados ha dejado muy clara cuál es nuestra posición y se resume en una palabra respeto a la democracia muchísimas gracias

Voz 1645 02:54 llegamos así a las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1804 03:01 cadena SER

Voz 5 03:02 Adri

Voz 1915 03:03 los treinta y cuatro mil alumnos que empiezan hoy en Madrid las Pruebas de Acceso a la Universidad la Eva o están haciendo ya el primer examen en la Complutense examina casi un tercio de ellos y ahí está Cristina del Casar buenos días

Voz 6 03:17 hola buenos días qué tal si a las nueve y media de la mañana ha comenzado el primero de los exámenes de la Eva o de este año en la facultad de Odontología de la Universidad Complutense las llamada a los alumnos se ha producido a las nueve de la mañana en la que ese comprobaban que todos los de los datos de los alumnos estuvieran correctos y el primero de estos exámenes acabara a las once de la mañana que es de Lengua Castellana y Literatura hasta el próximo a las doce de la mañana de Historia de España

Voz 0055 03:45 yo estoy pasando un momento de crisis la del lujo más este atacara

Voz 7 03:51 en apenas si a mi Colás

Voz 5 03:54 Luis

Voz 6 03:56 entre nervios sí han gritos de ánimo entre los compañeros animaban eh que calmar los nervios los alumnos

Voz 8 04:02 este día se están examina

Voz 1915 04:05 bueno aquí de las pruebas de la baúl tenemos también datos del paro en Madrid en mayo bajó casi un dos por ciento respecto al mes anterior y casi un cinco con cinco por ciento respecto a un año antes Virginia Sarmiento esta bajada deja la cifra total de personas desempleadas en algo más de trescientas cuarenta y uno a mil cerca de veinte mil menos que hace un año siguen siendo más mujeres que hombres casi sesenta mil más casi veintiséis mil son menores de veinticinco años y cincuenta y seis mil extranjeros Por sectores el que tiene mayor número de parados es el sector servicios seguido de la construcción

Voz 9 05:56 es el silencio pero no es exactamente el silencio el que están pesando ustedes no es el silenció Albert Rivera Éste es el silencio de

Voz 0055 06:03 Aula Universitaria española ahora mismo un silencio roto esporádicamente por un papel que se mueve por los pasos de un profesor al que los alumnos no pierden de vista cuidado de viene por una tos nerviosa o por un compañero compañero de aula que resopla al leer una de las preguntas de la que por supuesto no tienen idea hemos recreado casi en condiciones de laboratorio el ambiente que esta mañana se respira en aulas de universidades de Aragón Asturias Comunidad Valenciana Extremadura Navarra y Madrid en todas ellas empieza hoy la selectividad que ayer arrancó en Castilla La Mancha

Voz 13 06:44 no

Voz 0055 06:49 como saben hasta mediados de este mes casi trescientos mil estudiantes se van a examinar de la prueba de acceso a la universidad que ahora se llama a Ebay con b o con v según la comunidad autónoma en la que haga el examen y que tiene un nombre distinto pero los nervios en cambio los nervios son exactamente los mismos que la selectividad que en la PAU o que en la de Bao con cualquier letra que escriba este es el ambiente o uno muy parecido en el que va a encontrarse Marta en apenas siete días Marta ligera Marta muy buenos días hola Marta esta clase de silenciosa estos estas tose es en estos pasos esto te ha sonado ligeramente familiar no sí sí sí

Voz 14 07:28 así lo ha reconocido estas en Málaga

Voz 0055 07:31 allí todavía no han empezado los exámenes de Selectividad en cuántos días vas a hacer tú el examen cuanto

Voz 14 07:36 justamente justamente queda una semana se pisa el martes y hasta el jueves

Voz 0055 07:41 es decir hoy empieza la cuenta atrás hoy empieza a contar los días hacia atrás vale

Voz 14 07:45 es también pueden oír la pregunta que me imagino ya

Voz 0055 07:48 las respondió más de una vez es cómo lo llevas

Voz 14 07:51 bueno pues siempre es decir que para bien es verdad que bien la respuesta portéis vejan estos nervios

Voz 0055 07:59 ya y que te parece esto de ser de las últimas en empezar sea crees que es una ventaja porque tienes más tiempo o por el contrario te gustaría empezar cuanto antes para quitarte lo también décima cuanto antes

Voz 14 08:09 bueno sí yo sólo pienso de la forma positiva no yo pienso que sí que es una ventaja para mí voy con él lo hacía además que quiera es que no sirve para repasar llevarlo mejor

Voz 0055 08:19 bueno pues empezamos Bin hay que ver las cosas con actitud positiva desde luego que quieres estudiar Marta que que no te necesitas para hacer la carrera que quieres

Voz 14 08:27 él necesito un diez con sesenta yo hechos me gustaría haceros armería aquí en Málaga

Voz 0055 08:33 ver el vamos a explicar esto Marta porque los que hemos hecho la selectividad hace años solamente podíamos aspirar a sacar como máximo un diez entonces claro desde casa quienes sacaron con sesenta y ocho para nosotros es como una locura Habana actualmente las notas se calculan en función quince es el máximo no

Voz 14 08:50 el máximas catorce catorce

Voz 0055 08:53 el equivocado bueno entonces digamos que tú necesarias lo que para nosotros sería un siete y medio aproximadamente bueno

Voz 14 08:59 sí estoy cálculos igual no está para hacerlo

Voz 0055 09:02 calculo que tú lo que tienes que hacer es estudiar cómo es tu rutina de estudio cuántas horas le dedicas al día

Voz 14 09:08 cuando estaba en la centralidad Seal yo intento estar el día entero estudiando si ya está descansar un poco durante la tarde y si la hora de comer ya está

Voz 0055 09:19 vale ahora imaginemos que no te están escuchando tus padres cuánto tiempo dedicas a estudiar cada día

Voz 14 09:26 pero pero mucho la selectividad mucho a lo mejor alrededor de quienes once ocho horas al día no sé

Voz 0055 09:34 bueno mira marca vamos a hacer una cosa para empezar tú ya tienes una actitud positiva que es importante también tienes mi apoyo y el letón calentó muy

Voz 9 09:40 dos días solo considera surge también apoya a martes aquí pero además

Voz 0055 09:46 como segundo paso vamos a hacer un poco de terapia de grupo yo ya pasé por lo que tu por lo que tú vas a pasar te voy a presentar a otras dos personas que también lo han hecho y que han puesto por cierto cara muy rara cuando has dicho que aspira a sacar un diez con setenta porque a ellos les pasa como a mí que lo del diez les parece casi casi imposible cuanto más pasar de ese diez no y quizá con la experiencia de ellos te ayude también a relativizar la tuya se llaman Nacho Carretero y Fernando González Aquiles vamos Nacho y Gonzo simplemente os presento Nacho Gonza muy buenos días a Marta ligero

Voz 9 10:17 qué tal buenos días buenos días

Voz 15 10:21 expirado en diez con sesenta y ocho cuando se presente a eso de TV y eso que se podía sacar hasta un día

Voz 9 10:26 vamos a ver pero vamos a Marta cuál es la playa de Málaga en la que mejor

Voz 16 10:31 se estudia la selectividad

Voz 14 10:34 pues sí playa hay que esto lo hacía era bonita

Voz 8 10:38 a las ocho horas al día estudiando de verdad

Voz 14 10:41 no no en la biblioteca

Voz 9 10:44 la playa pero bueno la Biblioteca esto no sé pero pero

Voz 15 10:52 les hice la selectividad Nacho avanzar en Galicia entiendo hayan Coruña claro Facultad de Derecho y mi recuerdo es que yo acabe tan hasta las narices de

Voz 17 11:00 sí sí que era el último curso antes de selectividad

Voz 15 11:03 exámenes que que estudie poco esa semana que hay entre IMI mayor recuerdo es que mi mejor amigo olvidó el DNI el primer día a día del primer examen entonces tuvimos que llamar a su hermano para que los hubiese rápidamente en coche

Voz 9 11:15 entrar esperarle y entrar corriendo y tarde Mi amigo tropezó dio vueltas por un jardín entró malherido ya se hizo de salen completamente lleno de mal

Voz 0055 11:26 Marta esta es una de las de la es no es broma de las pesadillas recurrentes no que llegas Alex amiguitas olvido al DNI en casa

Voz 14 11:31 yo quiero espero ponerme varias alarmas con el título volví que tiene los papeles

Voz 9 11:37 acuérdate de mi amigo rodando por un jardín

Voz 8 11:42 tú recuerdas alguna experiencia porque es un poco la mili la selectividad todos tenemos alguna experiencia sociedad yo la la sensación que recuerdo de la selectividad es que aquellos exámenes a los que contaba sacar mejor nota fueron los que saque la notamos pelada y que en algunos me sorprendió pues haber sacado buena nota hizo alguna apuesta si raro una que nada tenía que ver con conocimientos sino pues creo que un comentario de texto dije bueno lo voy a hacer en galego porque seguramente que casi nadie lo hagan Galego y esto ya me da más puntos ITA que acabas no no anota fui la nota más alta de mi colegio en en comentario de texto que creo que es la única vez en mi vida que fue la nota más alta eran tres condiciones no

Voz 0055 12:19 dos mil ocho hubo ocho y pico pero sí que es

Voz 8 12:21 la filosofía recuerdo que aspiraba a sacar una buena nota ya había sacado una nota bastante pelada y el profesor pero aún por lo demás el quería que acabas era lo único que recuerdo no es ahora estuve dos años esperando hacer Selectividad profético y entonces sólo quería que acabas era lo único que me interesaba por fin poder tener tres meses por delante sin tener que estudiar ese era el objetivo de Mi año mil novecientos noventa y cinco yo pensaba

Voz 0055 12:45 de que alguno de los consejos que vas a escuchar aquí te van a servir pero lo del comentario

Voz 9 12:48 con Gallego a ti no te va a fusionar no lo intentes vale que prevé que me resulta resulta raro tú lo más importante pero el hecho diferencial siempre funciona que le podemos decir

Voz 0055 12:58 la Marta no para que por lo menos para que relativice el examen no no para que le quita importancia porque efectivamente la tiene pero sí para que relativiza la importancia de este libro

Voz 9 13:05 no que bueno que sí que sí ella sacó unas notas más o menos aceptables en COU en los en su último año perdón en los exámenes si ella más o menos está tranquila porque hizo buenos exámenes lo va a repetir en Selectividad lo que pasa es que la selectividad es como un escenario que da mucho miedo que mete mucha presión sólo la palabra

Voz 14 13:22 sí pero no tanto como los exámenes

Voz 9 13:25 hiciste hace dos semanas ese examen de los dietistas más o menos bien lo vas a volver a hacer bien no Aimar

Voz 8 13:31 decías que querías y que tu intención es estudiar después

Voz 9 13:34 armería si hacer a tomate

Voz 8 13:37 estos exámenes como un ensayo para lo que van a ser las cuatro o cinco posiciones a las que Tebas

Voz 9 13:44 no pero la la rindiera

Voz 8 13:46 es algo básico yo tengo una hermana casa enfermera en Galicia ya que va a hacer sus cuartas suposiciones osea que la la primera vez que se va a enfrentar algo que osero virtual en subida qué es esto de que estén valorando tus conocimientos serán esta Selectividad disfrútalo te dará la nota para sala de enfermería pero piensa que esto

Voz 0055 14:04 va a seguir pues bueno tú por ahora Marta piensa en lo que va a ocurrir dentro de una semana y unos pocos días que es que te habrás quitado encima la Selectividad o la ya estarás pensando en Llanos dieron tu carrera enfermería sino en tu verano has pensado qué vas a hacer en esos en esos días cuando has terminado

Voz 14 14:19 sois lo primero que hizo amigo irreal

Voz 9 14:24 a olvidar olvidarse todo lo que es es la es muy importante desde volvían el todo bueno

Voz 0055 14:32 es una de las trescientas mil estudiantes que estos días se prepara las pruebas de Selectividad o ya está presentando a ellas la única además que accedido hacernos un hueco esta mañana en su rutina de estudio ahora Marta ya sabes a la digo a a la biblioteca vale ya no te molesta más un abrazo y muchísima suerte para para la

Voz 9 14:49 después ya en llamas y nos cuentas vale

Voz 7 14:51 vale muchas gracias

Voz 16 14:55 Nacho Carretero ya concejales conocían ustedes de sobra son dos de los no demasiado demasiado si la pobre Marta también las con les decíamos olvidará pensaba que era buena idea y al final no lo ha sido todos los mejores animadores para estudiantes de Selectividad contadores de historias de este de este país cada martes ya saben que vienen algún partido algunas estrellas con nosotros lo haremos sólo en unos minutos después de la publicidad

Voz 0055 20:02 nueve de los doce premios Max que se entregaron en la edición del año dos mil diez narra las luces pero también las sombras de este boxeador que fue un verdadero icono en la década de los setenta y que se quitó la vida en mil novecientos noventa y dos cuando tenía solamente cuarenta y nueve años ahora la obra también se puede leer gracias a la iniciativa la editorial Nórdica que acaba de inaugurar una colección de teatro ilustrado publicando el texto original del que es autor Juan Cavestany que hace una década dirigió Andrés Lima e interpretó en la compañía Animalario con Roberto Álamo en el papel de boxeador Nacho Carretero Gonzo cuando Urtain triunfaba como boxeador en en España hasta convertirse en mucho más que un deportista casi en un en un icono de la sociedad España la de los setenta vosotros todavía no habíais nacido pero sin duda como yo que tampoco había nacido habéis escuchado hablar mucho de la de la leyenda en habéis oído su nombre más más de una vez aquel remite la palabra Urtain que os emite este nombre bueno a mi personal

Voz 15 20:54 ante inevitablemente a Pablo Ibar su sobrino está condenado bueno estuvo condenado a muerte en flor cada muchos años ahora está condenado a cadena perpetua que como sabemos es un caso muy mediático últimamente y entonces claro yo a raíz de seguir el caso de llevarme muy bien con Pablo también tienen una relación muy Strache muy estrecha con Cándido el padre de Pablo hermano de Urtain pues en los últimos años me han hablado de Urtain constantemente ese anécdotas historias porque su familia Cándido su hermano Pablo su sobrino pues constantemente la de de Urtain del recuerdo en la familia es una es un recuerdo brutal que que permanece y es como un un ídolo

Voz 16 21:35 eterno para para los Urtain una presencia constante claro es que la historia de Urtain si lo pensáis lo tiene

Voz 0055 21:40 todo tiene un origen humilde tienen una historia de ascenso meteórico tiene que estar relacionado con la polémica precisamente lo largo de toda su carrera deportiva tiene por supuesto fama una fama enorme y una caída progresiva en el alcoholismo en el olvido en la ruina económica también cuántas películas habría sobre Urtain lo tarde en sexto en Guipúzcoa hubiera nacido en Milwaukee por ejemplo que es una historia muy

Voz 35 22:05 muy muy típica de

Voz 0055 22:08 del ser humano y muy típica sobre todo de

Voz 8 22:10 aquella época en la que muy poca gente alcanzaba la fama pero cuando alcanzar la fama tenía una dimensión que no tiene nada que ver con la de ahora ante ese famoso porque te conocía absolutamente todo a España ya lo conocían todos los españoles porque también había intención de que se conociese a Urtain por por toda España llega de de de pequeñas muestras de éxito de la del país esas formas

Voz 0055 22:33 tan sobredimensionada suelen acabar con con esos finales tan estrepitosos como fue el de el de Urtain entonces si hubiese nacido en Brooklyn y el Bronx

Voz 8 22:42 los pues sería un personaje universales habrían contado mil historias pero es que la historia de Urtain ha cortado se ha contado mil veces en la piel con los apellidos otras personas pero es una historia universal de de gente a la que se le hace crecer a veces de forma artificioso por lo menos en cuanto a su fama cuando ya no se necesitan se les deja caer

Voz 0055 23:01 bueno pues esto no es Hollywood por eso Urtain no tiene una superproducción de cine pero sí tiene una magnífica obra de teatro como hemos dicho escrita por Juan Cavestany

Voz 36 23:08 eh

Voz 0055 23:12 Juanes guionista es director de cine y de televisión de hecho Juan ya estaba en este programa presentando hablando del éxito eso sería vergüenza pero también es como decíamos el autor del texto de esa obra que fue un hito del teatro español hace ahora casi diez años Juan muy buenos días

Voz 17 23:25 hola qué tal

Voz 0055 23:26 muy buenos días Hong y para que nuestros oyentes pueden hacerse una idea de la importancia que llegó a tener Urtain en en este país ya no sólo como deportista sino también como estábamos hablando como icono de la de la cultura popular y como imagen casi como imagen como referencia no como referencia del que de qué significaba ser español del éxito etcétera con que deportista actual podríamos comparar a Urtain por carisma iPod repercusión

Voz 17 23:50 bueno como decía Gonzo antes es verdad que la fama en aquella época estamos hablando de los años sesenta a finales de los sesenta setenta era otra cosa no quizá había mucho menos menos de todo menos menos famosos menos televisión menos contenido no había Internet puedes los que había eran menos siguieran más famosos entonces sería como una mezcla de Gasol y Nadal

Voz 9 24:11 no se va a especies era

Voz 17 24:13 hombre más famoso de España al deportista más famoso de España se le vendía se anunciaban casi ningún producto de feria sí bueno no sé no sé con qué sería comparable en una

Voz 9 24:23 en la que no se era un deporte muy popular no colabora claro bueno pero son dos buenos ejemplos de Pau Gasol

Voz 0055 24:31 lo que ocurre Juanes que cuando Urtain Se proclama campeón de Europa en los años setenta de setenta creo que es no campeón de Europa de los de los pesos pesados tú también tú tenías tres años sí que digamos que con viviste con el fenómeno Urtain pero es muy muy justo

Voz 17 24:45 yo era muy joven yo tengo una yo tengo un recuerdo creo en medio un imaginario onírico de en casa de mis abuelos en una una idea de la tele en blanco y negro y sonidos de boxeo creo que usted estaba por ahí mis abuelos sí que le seguía

Voz 0055 24:58 hipótesis de tu recuperarla la figura de fue un encargo o te interesaba hacía tiempo

Voz 17 25:02 pues sí fue un encargo la verdad que no era aficionado al boxeo Nin Milos hoy la verdad me me aficionó mucho a a investigar y documentar no sobre la figura de Urtain y la época pero yo no yo no lo no lo elegida fue un encargo que me vino en el año dos mil hace hace casi veinte años ya se planteó por parte

Voz 37 25:22 de una productora Morena una una una una película o

Voz 17 25:25 miniserie de televisión que iba a ser al principio sobre Urtain ambiciosa pasaron varios directores y nombres de actores por ahí a lo largo de años estuve durante bastantes años recopilando toda la información que que podía encontrar porque entonces no había allí ni posiblemente siga sin haber una biografía clara y unívoca de la historia de Urtain no había pues había mucho material disperso Un libro de José María García antiguo hay lo el documental este de TB cosas en la Filmoteca en la hemeroteca muchas pero fui aglutinando todo esto a lo largo de los años con la idea de hacer como te comento una una miniserie que se transformó luego en película eran proyecto como difícil de sacar parecía que la figura de Urtain no no resultaba atractiva para las teles aparecía como pues lo lo lo lo que tiene de oscuro la historia era difícil de gestionar Icon tiempos se fuet se transformó en lo que acabó siendo creo que afortunadamente una obra de teatro no sujeta digamos a la expectativa puso de una taquilla o de una audiencia etcétera no se afrontó desde otro desde otro punto de vista no

Voz 0055 26:32 si finalmente tuvo mucho éxito y recuerdo que hace diez años la sino había sido haber Urtain te faltaba algo por hacer en la vida cultural de Madrid sea Se formó un importante revuelo entorno no sólo a la historia sino la calidad la historia como estaba contada y sobre todo también a la interpretación de Roberto Álamo

Voz 17 26:47 yo tengo yo ciclos yo tengo la sensación de que ocurrió algo común cuando se estrenó en el Valle Inclán CDN hace diez años algo ocurrió yo yo estaba en el teatro de forma muy tangencial en a través de mi relación con el grupo Animalario Emery estaba al cine a la televisión apenas sin en el teatro era como una de mis primeras incursiones digamos pasó algo en torno a la obra todo con fluyó claramente la la presencia ayer trabajo de Roberto Álamo fue una cosa fundamental pero es verdad que como experiencia teatro

Voz 37 27:20 tal era algo era algo raro era algo muy peculiar era una obra

Voz 17 27:25 con un sentido cinematográfico con un sentido circense con un sentido de lo trágico y lo cómico de una forma magistralmente ensambladas por Andrés Lima el director no ir como encajaron las piezas no pasó es cosa de que de que estaba como todo bien había un texto que tenía como mucho tiempo de trabajo mucha reflexión muchas entrevistas viajes ocurrió que había una compañía Teatro en en en estado de gracia en ese momento con actores como Roberto Alberto San Juan Raúl Arévalo Luis Bermejo eh a María Morales en fin bueno no voy a repasar el reparto

Voz 0055 28:02 libro pero pasó algo con la obra

Voz 17 28:05 y generó esa esa atracción ese misterio se prorrogó tuvo una gira enorme finalmente fue grabada para televisión donde se puede seguir viendo ahora hay bueno tengo un recuerdo pues diez de una época dulce y maravillosa entorno esto a la vez muy trágica no porque el recuerdo de de de todo lo que estábamos contando era era muy era era gris sabía era había cierta suciedad escarbar en aquella memoria de la de esa España no tardo franquista no

Voz 38 28:34 yo creo que también el el boxeador es maravilloso para dramatizar no porque no hay ningún deportista o quiso ningún artista tampoco aquí tenemos en digo que es casi un personaje universal no es Sony listón Roberto a muchísimos ejemplos de los mismo hay algo en este enfrentamiento el combate que que llega a transmitir más allá no el deportista quién mejor

Voz 15 29:03 parece encarnados dramatizar lo que es las sombras de una persona

Voz 17 29:10 es un es un deporte es una estética la mitología muy cinematográfica muy universal muy de muy arquetípico la historia de la de la construcción de un mito de la de la manipulación de un inocente de la traición a una persona a la que se engaña con con el señuelo de la delineo no es verdad que todos os responde como a los mitos ya los arquetipos de no sólo de cine de boxeo sino a muchos niveles no a nosotros nos gustaba por supuesto lo que se conocía de obtener a la Historia del juguete roto no queríamos sin embargo pues trascender eso o sea no no no tratara a Urtain como un mero inocente una mera víctima de la cosa no porque sean los podría haber ido la historia una especie de hombre elefante no es la historia de Urtain empieza como una atracción de feria realmente en en en Euskadi en los años sesenta se les lleva pues los pueblos como una atracción de feria forzudo que es el forzudo bueno primero porque levantaba llega un campeón de planteamiento no pero luego cuando pegado cuando empezó a boxear quiera que empezaba a pegar realmente él era conocido porque pegaba y tumbaba a la gente en Hoy tumbaba y entonces tumbado mulo de un puñetazo es un hombre que puede matar aún lo en diecisiete segundos en cinco segundos era la atracción de feria no pero si hubiéramos llevado sirvieran no sólo nos hubiéramos quedado sólo con ese personaje como víctima engañado igual nos habría que era una cosa un poco condescendiente no ir a un tipo con con un con un deseo con una ambición con una con una Idriss no con una un sentido de la desea de la trascendencia no la ambición qué tal lo que le convierte en una figura trágica en último término no

Voz 0055 30:48 para entender en toda su dimensión la figura de Urtain seguramente tenemos que dedicar un tiempo a contextualizar la entender en qué cómo era esa España en la que la figura de Urtain creces celebrarse como como gran símbolo de nuestro deporte y un gran símbolo de éxito también a eso dedicaremos el siguiente tramo del programa escuchamos unos anuncios y Polonia

Voz 45 36:04 comienza el séptimo falte de habría de ser el definitivo de la culpa recibe un fuerte golpe en la mandíbula poniendo en evidencia su capacidad de El Cazador pero Urtain aplica uno dos calórico navegan de Inca la rodilla en la lona y así escuchan sin fuerzas para incorporarse a la cuenta de la árbitro porque hay una conseguido para el boxeo español el título continental de Cobas la categoría

Voz 5 36:29 con el morro el rosco de su Stoner

Voz 0055 36:35 José Manuel Ibar Urtain fue mucho más que un deportista mucho más con boxeador por supuesto en la década de los setenta se convirtió en un personaje central de la vida deportiva pero también de la vida social de nuestro país su nombre que por alguna razón fue capaz de trascender como casi ningún otro personaje público y por supuesto como ninguno de sus compañeros en el boxeo que esto es muy interesante e fue capaz de hacer no de trascender esto es explica muy bien en la obra Urtain cuyo autor teatral Juan Cavestany está con nosotros esta mañana con motivo de la publicación del texto original de ese montaje teatral casi diez años después de que se representará por primera vez Juan eh que tenía Urtain para tener digamos esa capacidad de trascender que hemos comentado que no tuvieron otros boxeadores contemporáneos como Pedro Carrasco o como José negra por ejemplo

Voz 17 37:17 claro Carrasco y era perdón que recuperaran sus compañeros y amigos y eran como los boxeadores serios digamos no hay deportistas profesionales genera al personaje yo era un personaje era un tipo que pegaba su cualidad era pero era pegar y tumbar va a los adversarios muy rápido entonces esto es lo que le hacía una figura pues pues muy locas muy llamativa yo creo que fíjate yo yo pienso que su imagen su aspecto su cara eran de muy de personaje era muy interesante el nombre creo que es un de una sonoridad muy rotunda muy muy recordaba entonces tenían esta cosa como de como de personaje peón tipo era un tipos divertido sin es simple pero muy simpático era un tipo que D P de pequeño apenas hablaba castellano entonces cuando se traslada a Madrid empieza a hablar castellano la forma bueno pues muy poco a poco muy gradual no era era un tipo que era un tipo que venía de un sitio misterioso que era un caserío encestó la hijo en la costa de Guipúzcoa tenía esta cosa mítica no del del llegado a la ciudad en el derbi sean gente de pueblo el tonto bueno ikastola convertían un personaje pues como como en blanco no para de fácil identificación quizá esquí creo que esté pero

Voz 15 38:38 son lo que es en realidad lo que da sentido a qué se puede hacer una explotación cultural casi folclórica del mismo y que lo diferencia de otros es porque decías tú es que lo que es pegar en realidad era fuerza bruta por lo menos a mí lo que siempre me cuenta Cándido lo que yo he visto de la historia de este hombre es eso es un hombre que venía un caserío el cabreo de los Urtain de ahí el apodo de toda la familia donde eran todos muy duros el padre murió en condiciones un poco misteriosa Se dice que por una apuesta bueno creo que ahora tenemos tenemos ese dato ahí el Papa el hermano de Cándido era pelotari también eran todos atletas en fin Cándido siempre me cuenta con unos Sanfermines fueron él y su hermano allí a participar en en como escolares a cortar leña hay ganaron luego durmieron esa noche debajo de un árbol allí a las afueras de Pamplona era gente dura y claro ese personaje tan novelesco aterriza en Madrid se pone a entrenar aquí con con profesionales y tal y bueno él no era así de ortodoxo pero es un tipo durísimo

Voz 9 39:42 sí lo pensáis tiene una biografía casi de superhéroe casi de superar América

Voz 8 39:45 ahora no salido desde lo más de lo más más juego escuchando no están sonaban como dos historias en la parte más deportiva quística decías salía lo que tenía que pegaba bien y rápido me recuerda a cuando saltan Mike Tyson como personaje del boxeo

Voz 0055 40:00 en lo que llamó la atención es que no le duraba la gente más de veinte

Voz 8 40:02 con unos en un asalto y luego me recordaba también por origen a la película del año dos mil diecisiete que que fuma éxito en España día que cuenta la historia de un gigantón vasco también a quién su hermano decide llevar por las ferias ciertas de Europa y también salen de un caserío también el dinero o la fama y los intereses acaban desestructurado esa familia me recordaba también porque la parte en la que llegan a la Castilla en la que todavía no ha hablado Castellano hablaban vasco y como todo eso acaba conformando personajes que son muy muy muy literal

Voz 0055 40:33 los novelescos y en los setenta Urtain se convierte en el hombre que representa prácticamente todos los valores masculinos y aparece en los anuncios de coñac Soberano recordáis el eslogan es cosa de hombres pues ahí ya estaba por supuesto Urtain tenía la leyenda de ser el tipo más deseado por las mujeres

Voz 46 40:46 os gusta Urtain Andre acaba en cantidad colaborador también que los quiere mucho

Voz 9 40:56 como medida como boxeador también era el hombre noble el hombre

Voz 0055 41:00 fuerte el hombre exitoso el que todos querían parecerse y al que todos querían conocer incluyendo por supuesto al dictador a Francisco Franco que en una en una España en la que faltaban leyendas deportivas pues quería asociar su imagen a la del héroe a la de Urtain así lo contaba su hermano Antxon iba

Voz 47 41:16 yo estaba en Madrid en ese pocas ida Boiro siendo a conocerla impersonal José Manuel es el escogido único Chile llevarlo que iba a hacer si quería con los que iba a hacer decirle no está historiales

Voz 0055 41:28 feria de la foto famosa foto que Hortensia saco con Franco está también en la en la obra de teatro y en el texto que ahora publica Nórdica y Urtain aparecía en las revistas aparecían la televisión estaba por supuesto en todos los eventos sociales porque le gustaba también mucho la fiesta de Urtain estaba incluso en las canciones yo creo que escucháis con atención esta canción de Dolores Vargas de la Terremoto porque no tiene desperdicio letra está dedicada enteramente a Urtain

Voz 5 42:06 déjame

Voz 9 42:15 Urtain le estas que tener vuelque este es buenísimo pero desde luego

Voz 0055 42:21 hasta qué punto el contexto histórico Juan este contexto esta España un tanto falta de referentes esta España en blanco y negro necesitada de grandes iconos resultó esencial para acrecentar la figura

Voz 17 42:32 claro exacto lo que pasó es que que llegó un un tipo que era capaz de de de ganar combates de boxeo ser campeón de Europa incluso con poquísimo entrenamiento con cero infraestructura es decir deportivamente muy poco riguroso no entonces es muy se es muy simbólico que Urtain se quita la vida diez días antes de que de que se inauguren las Olimpiadas de Barcelona en el año noventa y dos dónde digamos que de alguna forma empieza una una otro país no saben Se nos ha contado Nos hemos querido creer ese otro país que empieza ese año por lo menos a nivel deportivo sí que es verdad que España se progresivamente se ha ido transformando en una en en un sitio donde hay deportistas como los que intentábamos comparar antes no tienen otra formación vienen detrás de otra

Voz 0055 43:18 el rock de otro bueno

Voz 17 43:21 otra otro tipo de entrenamiento que no es que no era la cosa está de bueno cogemos a este tipo porque es fuerte y hasta no era era era un poco con refleja un poco melancólico de de bueno no no no no sólo no tenemos competitividad no no sabemos no tenemos la técnica pero tenemos tenemos corazón no tenemos cojones no entienden con eso se suplía se suplía en otro tipo de carencias no

Voz 0055 43:44 Nuria la respuesta furia española luego

Voz 16 43:46 con la rentabilizar todo lo posible es el quererlo a ella

Voz 0055 43:49 que jamás resultante

Voz 8 43:52 porque es cuando no tienes otra cosa que tira ya de furia y Juan tú dirías que que Urtain por lo que ha investigado él fue fue feliz durante su vida

Voz 17 44:02 jolín que preguntaban es más más terrible no yo sí yo creo que sí yo creo que sí fue feliz yo creo que disfruto él él él persiguió algo que quiso y lo tuvo fue fugaz pero que no tuvo lo que quiso el vino a Madrid tuvo tuvo mujeres tuvo tuvo dinero pues generoso según cuenta la gente que le conoció tuvo muchos amigos e fue abandonado progresivamente fue les dio la espalda progresivamente y cuando murió murió realmente muy solo en el hecho tirarse por la ventana en el barrio el Pilar es un final muy terrible e muy poca gente fui a su fue a su entierro se cuentan las crónicas no reapareció Pedro Carrasco así de su de su pasado pero pero la cosa tuvo final triste yo creo que sí yo creo que si él debió acariciar algo de lo que algo de lo que pretendió no abandone el maleficio de los Urtain que la familia pues su suicidio se unió a la muerte misteriosa del padre a lo que le pasó luego a su sobrino Pablo Ibar tanto en su invita a menos no

Voz 38 45:04 no sólo no sólo el boxeador pero su familia también nosotros no que construimos y luego poco a poco lo abandonamos a los ministros ídolos incluso hay criticamos hasta que acaban sol

Voz 16 45:16 algo endémico en eso si no regar a las a las alturas a una figura luego dejarla caer sin pues en la más absoluta soledad como efectivamente murió Urtain también era un clásico de aquella España que tiene una funcionalidad será el él demostrar ciertos éxitos repasó el deporte pasó también en el mundo de la cultura y siempre se explotaba alguien porque era interesante para para el objetivo político de la de la época creo que en ese sentido ahora

Voz 8 45:40 es mucho más justificado el que tiene un éxito sobre todo tiene más oportunidades o más experiencias previas en barcas ajenas para saber de la cuestión de lo efímero de cómo queda todo después de

Voz 0055 45:53 esos momentos bueno pues ahora tenemos una nueva oportunidad fantástica para acercarnos a la figura de optaban a través de este libro que recupera la obra de teatro que Juan Cavestany escribió y que luego tuvo mucho mucho éxito en las carteleras de nuestro país la edita nórdica teatro y queremos agradecerte Juan que has venido esta mañana no sólo libros sino la restaurado Time que están extrapolable a tantas otras siglas en nuestro país

Voz 17 46:13 muchísimas gracias a vosotros son la cosita una nota final en toda esta larguísima documentación que hicimos para el guión luego la obra visitamos mucho Sexton a su familia Antxon y principalmente ya tres familiares sin junto con todo lo que hemos dicho quiero recordar ahora diez años después que la obra y el trabajo que hicimos no deja de ser en gran medida un homenaje a él a José Manuel Díaz a su familia no como como individuos no pues hay que a ese

Voz 0055 46:38 en homenaje muchísimas gracias Hong una hora

