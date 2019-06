Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 0055 00:00 son las once las diez en Canarias Martín muy buenos días qué tal Pablo buenos días el fiscal Javier Zaragoza califica el proceso independentista como un golpe de Estado que tuvo carácter violento es uno de los argumentos que está dando la presentación de las conclusiones finales de la Fiscalía en el juicio del pluses herida que también ha apuntado Oriol Junqueras como principal líder del desafío al Estado lo volvemos al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenos días buenos días contundente el fiscal Zaragoza en Cataluña hubo un estado de excepción de facto los dueños del orden público eran los birdies entre todos ha dicho dieron un golpe de Estado

Voz 2 00:34 lo que sucedió en Cataluña entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete que es lo que en la terminología de que el se se llama golpe de Estado fue un golpe de Estado

Voz 0055 00:44 en ausencia del fugado Carles Puigdemont ha dicho el máximo responsable es Oriol Junqueras

Voz 2 00:49 es el motor principal de la rebelión el motor principal de reabrir quiere ha venido empujando desde desde hace muchísimo tiempo para que esta situación llegar a producirse

otro de los fiscales del caso Jaime Moreno explica ahora que hubo violencia suficiente en Cataluña para hablar de rebelión sedición y que acaba de recordar que aquí no se enjuicia el votos enjuicia dice un golpe a la legalidad por lo demás el secretario de Organización del PSOE

Voz 0325 01:09 ha de insistir en que la posición de Ferraz es evitar un gobierno en Navarra que dependa de la abstención de Bildu José Luis Ábalos no cree que los socialistas navarros estén desafiando la dirección del partido pero sitúa en la misma línea roja que los socialistas no pretenden traspasar depender tanto de la izquierda abertzale como de la extrema derecha

Voz 3 01:26 la compañía a María Chivite no está desafiando la dirección del partido lo que está intentando en todo caso es cumplir con las expectativas que se han generado insisto más allá de las acusaciones amenazas críticas que me pueda

Voz 0055 01:40 suponer que tildó

Voz 3 01:43 cuando se nos plantea que con Bildu no podemos yo insisto y con Vox tampoco

Voz 0325 01:47 algunos partidos están dando ya por cierto detalles de la hora a la que han sido convocados para ir a Zarzuela la ronda de Copa

Voz 0781 01:53 sueltas previa a la investidura Galicia en común

Voz 0325 01:55 por ejemplo que es una de las confluencias de Unidas Podemos va a ir mañana a las cinco y cuarto de la tarde más cosas el Gobierno valora que los datos del paro de mayo bajó en ochenta y cuatro mil personas creció la afiliación a la Seguridad Social en más de doscientas mil vienen acompañados de una mayor estabilidad en el empleo los sindicatos por su parte siguen poniendo el acento en la alta contratación temporal valoración en los últimos minutos de Yolanda Valdeolivas que es la secretaria de Estado de Empleo ID Mari Carmen Barrera de UGT

Voz 4 02:21 el mayor empleo es también mejor empleo empleo de más calidad con mejores salarios y con mayor seguridad o estabilidad

Voz 5 02:31 aunque el desempleo ha bajado el descenso se produce por el empuje de la Galería de los sectores relacionados con el turismo no hay que olvidar que se de empleos temporales con una alta rotación en el empleo

y Donald Trump y Theresa May participan en este momento en un desayuno en Londres junto a representantes de empresas como Goldman Sachs JP Morgan en el que están destacando la buena relación comercial que existe entre ambos países una mañana en la que además se han convocado protestas en la capital británica por esta visita

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0055 03:06 casi el cien por cien de los contratos firmados por el

Voz 0821 03:08 no de Cifuentes con las universidades públicas madrileñas en dos mil diecisiete fueron contratos fraccionados así consta en la documentación analizada por la Cámara de Cuentas que ha detectado irregularidades en la adjudicación de los contratos menores de aquel año Laura Gutiérrez

Voz 1275 03:22 las universidades públicas madrileñas a usaron en dos mil diecisiete de los contratos menores noventa y ocho de cada cien fueron de este tipo aunque el gasto con esta contratación asciende al treinta por ciento del total más de cuarenta y tres millones las quemas tiraron de contratos menores fueron la Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá la Cámara de Cuentas advierte que incumple la ley haraquiri suministros de forma reiterada un mismo proveedor por un importe anual muy superior al que se establece para la contratación menor una vía que además impide obtener los mejores precios que si se consiguen una licitación abierta el informe destaca a la Universidad Politécnica de Madrid como la única que después ha emprendido actuaciones para mejorar esas irregulares

Voz 0055 03:56 de los trabajadores de la gran residencia un centro

Voz 0821 03:58 lo de mayores gestionado directamente por la Comunidad de Madrid denuncian que el Gobierno regional todavía no ha contratado a los más de treinta trabajadores comprometidos mientras siguen además sin sustituir a los empleados que están de baja llevan protestando a dos años y dicen que la situación es insostenible Angeles Almarza es la presidenta del comité de empresa

Voz 6 04:16 cómo puede ser que nos tarde tarden hasta dos meses para cubrir una baja como la que tenemos ahora de la médico que llevamos ese tiempo la mayor parte de nuestro

Voz 7 04:26 sí dente son grandes dependientes llegue supone que cada día necesitan de más atención y más tiempo de dedicación por parte de todos los trabajadores no entendemos porque habiéndose aprobado ya hay presupuestado desde primeros de año estas fechas todavía no tenemos estas contrataciones desde la Consejería de políticas sociales aseguran que este centro duplica las ratios de personal establecidas y que con la plantilla actual se garantiza la prestación de los privados

Voz 0821 04:51 los de las necesidades de los residentes veintidós grados en el centro de la capital

Voz 0055 05:01 le gusta la naturaleza es lo que más me gusta hoy del jilguero la avutarda

Voz 0821 05:06 sí eso es hoy su es un coma chulo trompetero hoy es un locutor de la cadena hacer lo que ser que tengo la puesta a Cadena Ser también me mato

Voz 8 05:17 de radio de ámbito natural red nadie natural traducción en espacios

Voz 10 05:49 no

Voz 12 05:52 buena muy muy buenos días hola muy buenos días o les voy a pedir a pedir que se pusieran ustedes cómodos

Voz 1 05:57 ya veo que lo que lo han hecho

Voz 12 05:59 damos también no estamos gastando va David hijos

Voz 0055 06:02 Pedro José José José Méjico me dice José León aquí

Voz 0781 06:08 el informe que han pasado eh

Voz 0055 06:10 varios que son ustedes hermanos sí

Voz 0781 06:13 Vida Muñoz verdad que se conocen

Voz 0055 06:15 no solamente desde el inicio de sus vidas hace ya unos cuantos años sino que además llevan veinte años veinte años trabajando juntos y además en el mundo de la música conscientes ustedes de que esto les convierte en una rarísima anomalía verdad mono no debería ser no bueno hay tenéis a los hermanos Gallagher por ejemplo si el mundo de la música está llena de historias de hermanos ha acabado el todo bien los hermanos Cano Cano Ait Pimpinela que lo han aprovechado discuten ya en el escenario pero hay lancha rendimiento no yo sí han sabido Karamazov los hermanos éxito mis hermanos éxito en la música española

Voz 13 06:55 están ustedes Azúcar Moreno

Voz 0055 06:57 eso es así Marjah daba veo los hermanos Calatrava bueno si contamos que los hermanos Calatrava son músicos también que una una versión de Les que hizo de ti de Bowie que para verlos haberlos visto sí que sale por eso bueno Estopa se llama No el grupo Estopa bueno pues teniendo en cuenta que son ustedes casi casi una especie en peligro de extinción hoy les hemos llamado para someterles a una prueba de laboratorio no vamos a evaluar su nivel real de compenetración y conocimiento mutuo ustedes acuerdan

Voz 0781 07:25 de un par máximo a su media naranja siempre

Voz 0055 07:28 bueno básicamente lo hemos copiado y le hemos llamado su medio limón vale

Voz 0781 07:34 yo no sé hacer esa labor de Jesús Puente ya me gustaría

Voz 14 07:38 primero el Estado

Voz 0781 07:39 cuestión mal el próximo mes de octubre se van a cumplir veinte años desde el primer disco que sacaron ustedes bajo la denominación de Estopa mal un disco homónimo que decir en estos casos disco homónimo Josep acaban de presentar unos Singer que tengo aquí sobre la mesa que se titula Fuego que luego soportan ustedes bien el experimento sale correctamente escucharemos coincidiendo con la fecha del aniversario de ese primer disco sacarán ustedes un disco de nueva CAF de nuevas canciones qué casualidad también se va a llamar fuego no con amoniaco también va desde correcta ya os digo que sí resultó el desempate y factor lo lograremos el disco escucharemos vacaciones etcétera tienen ustedes de delante un papel y un lápiz bueno varios papeles dos bolígrafos para que los utilicen para apuntar las respuestas a mis preguntas y luego averiguar hemos como en granjas y lo que ha apuntado coincide con lo que ha escrito suerte

Voz 0055 08:26 qué vas a COPE no efectivamente tú ponte paga

Voz 12 08:31 estamos en Selectividad quedar vayamos con la con la primera preparados no se vale pues vamos a por un poquito el ambiente de tensión

Voz 1 08:40 José

Voz 0055 08:41 dígame cuál es la camiseta de los conciertos de David bueno tiene varias no no pero prohíbe el hombre que sí

Voz 15 08:47 el habito tiene ciento te eche mano tengo una de

Voz 0055 08:53 la dibujó quiera tiene que quedar claro pues escribirla vale vale la está dibujando madre mía eso es lo que se pone patadón vale David qué camiseta utiliza cuál es tu favorita o Agüero tengo muchas una a lo mejor que pone yo qué sé digo que tengo tantas no me acuerdo no no contábamos con que dio una una Euroliga una de Bruce Lee el caso sin mangas éste podría esto que ha pintado podría ser Bruce Lee pero parece básicos son en realidad voy a ser sincero ya había dibujado a Hulk vale o sea que tienes otra de Hulk que también te ponen bastante lo siento bueno si en este caso David que cuando Paraíso en la estación de servicio en una gira que estos

Voz 12 09:41 esto ocurre siempre nos bajamos íbamos corriendo al baño igualmente a comprar alguna guardería que suele que suele traer en la mano manos cuando sale del servicio en la mano José secreto

Voz 0055 09:52 no lo que apunta a punto dolor si no dos opciones cosas siempre comprados cosas a ver José vi tu que compraba habitualmente sólo comprar una bolsa de patatas sí una bolsa de la dieta mediterránea vamos músicos en gira el puesto uno un helado y donetes

Voz 12 10:15 la hoy donetes os vamos a poner aquí medio con esa bolsa de patatas y esa sí que es una buena dieta desde luego

Voz 0055 10:26 jo Gerais vais juntos en la furgoneta se van cuál es la canción que más veces pincha David en la furgoneta cuando estás girando en la que más escucha es y que tú ya estás un poco gasa escucha yo mismo ocasión tu mirada difícil punto apunta

Voz 16 10:42 es voy a poner ahora cual depende le ha dado ha matado a silla

Voz 13 10:50 a ver

Voz 0055 10:50 pues porque te da porque eso porque y se mira a éste sí que es un aseo con las aquí tenemos un punto un punto y medio pero bueno en cualquier caso de que yo no está cansado no tengáis dado lo podría seguir en es el último disco si no va cambiando porque el depende sacando una canción mía escucha en la que está vale soy un fan Valley hablando de quicio o no necesariamente con quién lo hubiera gustado David a Jose hacer una colaboración con Casey yo pero no las primeras escrito Van Dyck así así tenemos otra cierto así que vamos dos puntos y medio vale David cuál es la canción que menos le gusta tocar a José en los conciertos la que le da más pereza

Voz 17 11:26 la periodista

Voz 1 11:30 la última

Voz 0055 11:33 era está está miraba

Voz 17 11:36 te vas a nadie

Voz 12 11:38 Monstruos monstruos no parece que no

Voz 0055 11:40 esta era la Rajoy a raja a vale claro está esta relación ocurre con algunas canciones no que uno obviamente son canciones a la que le debe mucho y a las que está muy agradecido pero que empiezan a cansar con el perfil el tiempo sabes poco bola porque bajan van cambiando igual que va cambiando la que más te gusta va cambiando la que menos te gusta claro ya tuvimos una época que no cantábamos que estábamos un poco hartos pero luego ya la volvimos a cantar y pensamos que somos como vamos a dejar de cantar a en la que quiere mucha gente escucha claro hijos a la vida que le gustaría cantar como quien no vale vale

Voz 1 12:12 a mi hermano cómo fue

Voz 0055 12:14 pues le gustaría cantar como Camarón la canción mira sería fantástico cantar como Camarón Como Camarón pero ahora canta como

Voz 12 12:25 David Muñoz así que escuchamos el Single de Estopa esta canción fue

Voz 19 12:29 cuando una de esas facturas todos sueltas y sí de la del mundo

Voz 1 12:42 bueno yo creo que que podíamos dar por finalizado el estudio

Voz 0055 12:45 no sé la mundo es baja pero son veinte

Voz 1 12:47 ya son quizás precisamente

Voz 12 12:50 eso porque sabéis demasiadas cosas el uno del otro lo que os cuestas decidir una solamente aparte de hermanos

Voz 16 12:56 podríamos ir también pareja

Voz 12 12:58 en este decía bueno luego hablaremos de él pero estaba Pancho Barona sentado ayer aquí en esta en la que se que vosotros admira mucho y Pancho siempre dice que si Elizabeth

Voz 1 13:07 sí

Voz 12 13:07 llevan treinta y siete años juntos y bien avenidos es únicamente porque no tienen sexo pero en todo lo demás en realidad funcionan muy parecido a una a una pareja

Voz 16 13:15 nosotros funcionamos como como una pareja pero con sexo

Voz 0781 18:04 veinte años ya de esto madre mía

Voz 1 18:06 de oro o Deep Purple rompiendo

Voz 0781 18:18 en el en el año mil novecientos noventa y nueve dos hermanos apellidos Muñoz despertaron a la rumba Illa reivindicaron a base de autenticidad guitarras os básicamente cuando otras bandas miraban hacia fuera para buscar referencias ellos las encontraron mirando hacia dentro a la rumba de Los Chichos al rap nacional deseo ir al rock de Extremoduro lo cierto es que Nos pillaron a muchos con la guardia baja al demostrar que como diría el gran Pérez la rumba no

Voz 12 18:41 no estaba muerta sino que estaba de parranda Jose David ahora que escucháis Cacho a cacho veinte años después miráis porque estáis haciendo lo habéis reeditado este primer disco en una edición fantástica y además pues inevitablemente cuando uno se enfrenta a una fecha como esta cumpleaños como éste tiene que mirar un poco para atrás nos parece que que ha ido todo

Voz 0055 18:59 pues rápido que de hecho se parece un poco la letra de Cacho a cacho si quitamos lo de la cárcel Hyypia

Voz 12 19:03 seis salimos de la fábrica metimos la primera desde entonces

Voz 0055 19:06 no hemos parado y a una velocidad enorme la vida pasa en un minuto

Voz 33 19:10 la cuanto más tiempo pasa más más sensación de que te has

Voz 16 19:14 hablando claro nosotros cuando empezamos en esto de vivíamos la vida eh al día del presente no teníamos ahora muchas veces ya empezamos a tener la cabeza con recuerdos y no eso no está mal porque de alguna manera tela de la baja cuando te va ganando los recuerdos los recuerdos están eso es para disfrutarlo no para quedarse ahí llorando oí pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor además eso hemos hecho doce canciones nuevas no hemos querido hacer un recopilatorio precisamente porque queremos mirar lo también creando nuevos recuerdos

Voz 12 19:47 ahí es donde quería ir porque sería absolutamente legítimo cumplimos veinte años miramos hacia atrás recuperamos nuestras buenas canciones sacamos un recopilatorio fantástico y vosotros en realidad es decidido lo contrario que es que la vida sigue que seguimos cuando en realidad no estamos mirando a los veinte

Voz 0055 20:00 es que nos quedan sino los veinte años osado treinta años que han pasado sin

Voz 12 20:02 mientras que nos quedan por delante si si vamos a Fabri

Voz 16 20:05 dar nuevos recuerdos es una experiencia nueva sensaciones con las canciones yo creo que de aquí a cinco años pues este disco

Voz 0055 20:12 ya se da cuenta ya será bonito recuerda Gran reserva por ahora

Voz 0781 20:15 es un nuevo Single que está presentándose estos días la primera de las canciones que conocemos del disco fue

Voz 12 20:21 de Estopa es homónima se llama fuego

Voz 19 20:24 cuando estas posturas todo un sueltas y sí de la tierra

Voz 12 20:31 este llegará el mes de octubre coincidiendo con el XX aniversario del lanzamiento del disco Estopa de mil novecientos noventa y nueve os habéis menos con la fecha de salida el disco dieciocho de octubre dieciocho dieciocho octubre dos mil diecinueve han pasado veinte años la hablabas antes de los de los recuerdos y de cómo cuando empezaba Ice pues no vivía esto al día sí claro en aquel entonces esto fue un fenómeno hay que reconocer que lo es

Voz 0781 20:55 toma como yo digo a muchos nos pilló por sorpresa y fue un fenómeno el primer disco vendió un millón de copias y claro también

Voz 12 21:01 pasasteis a conceder entrevistas de la nada de repente os venís a Madrid empezaron a tener atención mediática hemos recuperado una entrevista de que el año del año mil novecientos noventa y nueve madre mía aunque tú digas que hoy es el día en aquel entonces vosotros ya hablabais de las expectativas que de nuevo con la banda

Voz 0055 21:17 no estas son IPE porque están de soñar son inalcanzables y tenemos mucha confianza en que no para de hacer y ella las la idea que tiene

Voz 12 21:32 que tengo por aquel entonces teníais la expectativa sacar dos o tres

Voz 0055 21:36 dijo Si acaso cuántos van ya pues

Voz 12 21:39 bien decías tú ella algún momento contaré las otras expectativas que esas también las tengo que son que las de convertir en director de cine por ejemplo por ejemplo cuáles son

Voz 0055 21:47 el dating pues mira es decir montar en globo malo que tiene que ser este fin de semana eso lo arreglamos la verdad

Voz 16 21:57 el expectativas que que las que tenía en ese momento ya no me acuerdo porque ellos siempre según flipado siempre he tenido expectativas ya mis mis expectativas pues si escribir un libro y hacer una una peli sí

Voz 12 22:07 vale y cuántas de las que tenía sí que se han cumplido las que teníais juntos bueno el libro no lo estamos escribiendo nosotros

Voz 0055 22:14 que es mucho más cómodo

Voz 12 22:15 por ciento cómodo un señor unas entrevistas

Voz 0055 22:18 hola Jordi si va a ser

Voz 16 22:21 habrá un libro que os lo lo va a firmar Jordi vivían hay habla de nosotros pero bueno eso no era mi intención mi intención era hacer un libro pero una historia un guapa de ficción no no una una autobiografía

Voz 12 22:34 una baja se queman facsímil Fang ficción vamos a ser un intrusa

Voz 16 22:38 sabes ahí metiéndote ahí contrarios hay una

Voz 12 22:40 Gemelli la recomiendo otros hermanos a los que bueno no sé cómo esa ídolos a los Gemelli la más remota idea pero sí que es verdad que la música ha superado en muchos sentidos las expectativas que teníais fíjate que hablabas de dos a tres

Voz 16 22:53 hablamos de dos de dos o tres discos al final han sido diez las las expectativas evidentemente económicas cubiertas ya de lo tenemos más bar ya no queremos ir a más países ya no queremos que mira

Voz 0055 23:08 los imanes tienes en la nevera tengo un montón ya soplón

Voz 16 23:11 el teniente que además con lo cual aquí para sí ahora me apetece más no viajar y no ir a ningún sitio y tienen una llevamos cuatro añitos sí

Voz 0055 23:21 veían ahora toco yo a modo de este tiempo cuando ellos por la calle cuenta

Voz 12 23:26 ha dicho José a ver si volvéis no ya a cuatro años ya huele no ya empieza

Voz 16 23:30 sí

Voz 15 23:30 y ahora sí que notamos que hay ganas de la las redes sociales ha tenido muy buena aceptación están deseando de de que salga el día

Voz 0055 23:39 con nosotros sí que tenemos ganas de que salga para poder ya puedes hablar de de este secreto tenemos tenemos doce canciones muy muy elaboradas muchas ganas de enseñarles quedan unos meses terribles porque estáis hablando el disco hoy está octubre quedan todavía cuatro meses terrible cuatro meses de espera de preguntas de intentar son sacaros importantes que nosotros hemos quedado muy contentos del resultado vale eso ya es un éxito siempre es el éxito principal cuando tienes ganas de enseñar a la gente que te bueno sobre todo cuando sólo lo habéis escuchado vosotros es que tampoco pueden tenemos

Voz 16 24:11 también otros filtros que son Mi prima por ejemplo Mi nuestras chicas

Voz 0055 24:15 estos otros de siempre a vuestra prima les ha costado ajustado del Estado y luego hoy dar buenos muy bien si estaba poco le gusta de las otras también me gusta a mí por eso

Voz 0781 24:24 está ya ha pasado el filtro Tom

Voz 0055 24:25 yo estoy pensando o no que si te gusta fuego digo yo pensaba que no porque yo tengo una duda existencial a lo mejor vosotros me puedo saludar vale

Voz 34 24:37 se trata de camisetas y yo hemos hablado mucho ese señorío sobre esto aún un concierto no sé bien debe venir con una camiseta con el nombre de la banda que está actuando ahora de porque porque es un poco a que venir es son los artistas que inspiraban esta banda una banda amigo de estos porque si bien es lo mismo que falta

Voz 12 25:03 la identidad de tu propia camiseta no dice Tom como que no vayas con la con la camiseta de la banda la que va saber sino que vayas de una banda a la que referencia lleno que homenajeó a que sí

Voz 0055 25:14 es un poco más guay no es poco más cool o qué

Voz 16 25:22 otros sí que queremos vende camisetas pero también me mola o cuando viene alguien con una con entiendo lo que quiere decir con una camiseta de extremos todo lo que sea por Extremoduro y aparte me me enorgullece cuando alguien viene con cualquier malentendido ante no le digo justo

Voz 12 25:36 lo cierto es que yo creo que porque tú decías averías un melón aquí interesante que es el cantante que se sube con la camiseta de su grupo eso nunca no eso solamente la quedó Viena Yossi de Los suaves

Voz 16 25:43 me han a veces no me han dicho mi padre que está siempre con la comenzar te pones una camiseta

Voz 0055 25:48 a día me puse a una pero que lo podía Estopa hipotermia

Voz 16 25:51 el Ujo Hawai no se entendía muy bien pero no me da bastante vergüenza ponerme camisetas te da igual

Voz 12 25:58 tuvo la de Hulk Itu José con la de cola cola voy variando también vuelo vosotros habéis hecho algo muy bien prevalente sin pretenderlo que es caer muy bien a la gente a través de la autenticidad y haber hablado desde el principio de vuestra historia personal no sólo a través de las muchas entrevistas que han hecho probablemente esté haciendo Jordi viento también en el libro sino a través de las propias canciones gracias a vuestra canciones nosotros supimos que venía Eyes de una cadena de montaje de una fábrica de coches como cantabais en pastillas de freno

Voz 1 26:22 son Domi vaya

Voz 12 26:27 esto ya es un mérito en sí mismo porque Bruce Springsteen lleva décadas contando la realidad del obrero norteamericano en una fábrica en una cadena de montaje y él no ha visto la fábrica en una fotografía sea vosotros sí que habéis Corona me imagino que ahora vuestro trabajo era un robot ya

Voz 16 26:40 bueno nuestro trabajo yo la hacia un robot

Voz 0055 26:44 no le ayudaba insalvable vamos al botón automático

Voz 15 26:50 no pero sí que es verdad que bueno el

Voz 16 26:53 los trabajo conservamos amigos en la jaula y me dicen que sí que siguen trabajando eh se sigue sigue siendo la muerte negra

Voz 0055 27:02 la muerte de que que así es exactamente porque creo que había que ensamblar dos piezas luego Golda soltara

Voz 16 27:06 pieza dos pieza juntas que era el soporte motor venía al robot soldado tiene no tenías que mirar porque era horrible cada día con los ojos rojos tenía excusa al llegar Libertas

Voz 12 27:19 y además tengo más tiempo libre para para componer canciones canciones en las que también nos contase seis que llegaba tarde a los conciertos

Voz 1 27:25 María está cambiar

Voz 0055 27:28 no podemos llegó pronto afrontará respetan los conciertos seguir llegando tarde a la madurez también ha cambiado

Voz 1 27:32 esto nos vamos haciendo puntuales

Voz 0055 27:35 venga va curando en la impuntualidad con el tiempo porque eso me da esperanza para algunos de mis a mí

Voz 16 27:39 pues para el trabajo si eso ahora somos muy puntuales

Voz 12 27:42 ahora nos despertamos con más facilidad también os habéis contado tenéis una camisa favorita hablando de todo esto habla el tenis una camisa favorita para actuar

Voz 1 27:51 la cierto

Voz 12 27:54 ya tenemos pero hay una pregunta que podría sumarse al que es cada cuántos el lava una camisa la camiseta de los conciertos esa misma noche sabes entonces se tienen varias camisetas de conciertos

Voz 16 28:05 a mí de verdad que conserva todos los posos de los años

Voz 12 28:08 bueno no sé si la es esta camiseta en concreto no que hablabais aquí

Voz 16 28:13 había una que me ponía de de luego las perdemos también pero las perder un toro tiene y luego ya en la cambió porque el propio han connotaciones un poco chungo y nos pusimos un cerdito que también que también te también

Voz 0055 28:25 tiene puertas que hace mucho tiempo se convirtió

Voz 16 28:27 muy muy piano camisetas de los conciertos para mí la camiseta de los conciertos son todas cualquiera que tenga un mensaje que me

Voz 12 28:33 de hecho en este disco tenemos una canción que se titula camiseta de rock'n'roll sí bueno setas siempre siempre presente y también decíais rock and roll tiene seis en la en su puesto canciones que os apetecía ganar un millón en el Casino estará una de las cosas ocurría mientras estaba juntando piezas si gana

Voz 0055 28:49 yo millón en el casino que lo curioso es que ese millón lo acabas ganando pero de compradores

Voz 12 28:55 nuestros discos finalmente este disco que tenía ocho canciones si no me equivoco que habían sido compuestas o pensadas mientras uno hace un trabajo mecánico en una en una fábrica acabaron contando también con el público que el millón no fue de pesetas seguramente por muchos millones de pesetas que me lo contéis pero sí que fueron un millón de

Voz 1 29:10 copias vendidas fueron

Voz 12 29:14 mira decirlo aquí porque lo guay de este es que a partir del todas las entrevistas llaman a decir un millón y medio de copias se que puede mentar la Jesús está ahí yo o no la cifra creo a día de hoy es un millón y medio a día de hoy claro porque probablemente hayan seguido vendiendo copias desde entonces y ahora reeditado el disco como digo con unos textos fantásticos Diego Manrique etc

Voz 0055 29:34 más más más bueno vamos a escuchar una vez más voy a darle tiempo a a Nacho paran para que lo es

Voz 12 29:40 el Single fuego porque quiero que hablemos del videoclip Flick habéis presentado que

Voz 1 29:46 para mí desde mi punto de unas buenas

Voz 12 29:48 Clemente el Fine Kim Ki de los ochenta hay un homenaje a deprisa deprisa con un coche ardiendo que eso tiene que dar un calor

Voz 0055 29:53 terrible me imagino que el calor del videoclip darnos está fresca era puro

Voz 12 30:00 fresca albergaba horrores

Voz 0055 30:02 lo que vamos siempre como Michael Jackson de empezar y puesto de clubes efectivamente pero no para que el anuncio de que empezó para bajo aviso coches no

Voz 33 30:11 el coche que utilizaba para Pardo trompo para hacerlo sin lo que estaba preparado para que más se ha quitado todas las ruedas habían quitado los clásicos para que lo contaminara todos los productos así que pudieran contaminantes quitaron luego le pusieron unos tuits para tener lo que es la en la cocina llama contra

Voz 12 30:27 aún no tuvieron una poco podía haberse hecho allí los chorizos vamos y eran páginas como una cocina de gas bueno pues el anuncio de un poco de cine y otro el vídeoclip perdona tienen poco define poquito anuncio de cerveza también la parte de la de la fiesta etcétera Si que habéis combinado Un poco los dos lenguajes no lenguaje más actual de ese anuncio en el Mediterráneo Gabriel Mentawai Happy el río un poco callejero que también nos ha caracterizado siempre

Voz 16 30:49 no siempre hemos odiado las imágenes pis por eso la ponemos para en contra

Voz 12 30:55 obras como una parodia y además me gustaría que no estuviéramos en esos dos coches en el coche Seat Ibiza que no había hecho nada que volver lo lo habéis quemado porque nos hemos dado cuenta de que la relación de Estopa con los coches es especialmente intensa no solamente porque trabajas Thyssen una fábrica de coches sino porque forman parte de la carrera de Estopa a vuestra carta

Voz 1 31:12 de presentación fue esta panda como un pinchazo un Seat Panda con por Score también iban en coche los protagonistas de Cacho a cacho antes escuchábamos pastillas de freno que también tienen muchas referencias al mundo el coche habéis usado el coche como metáfora romántica que miras es difícil su

Voz 12 31:47 cine por lo menos que tenéis carné de conducir si si no cambian de humo esto admite un crono este transporte público

Voz 1 31:53 no

Voz 12 31:54 no no es es muy curioso porque quizás sin saberlo vosotros sabéis os habéis integrado en una tradición del pop y del rock español que es hablar de coches hablamos mucho de coches en el pop español y además de de modelos concretos Yosu operen preparado hace un repaso de canciones todas ellas no podrían entrar en Madrid Central ya os lo digo por ejemplo en los sesenta Moncho Alpuente compuso esta oda al hombre seiscientos

Voz 1 32:23 mientras que tiene por delante la carretera nacional a partir de ahí tendríamos al sigue tamil muchas sometida porque ya lo verás también tenemos en nuestra historia del pop el fiesta el Alfa Romeo Spyder el Cadillac el Mercedes blanco y un Mercedes

Voz 0781 32:59 llegó que además aquí me dice el modelo Kiko Veneno pero todos tenemos en mente exactamente qué Mercedes blanco es si os acordáis heredera del taxi en España doscientos mil taxis con ese Mercedes blanco y luego un coche mítico también de de tu época David el Renault super cinco

Voz 1 33:19 no me pises chanclas y todo esto sin entrar en el río

Voz 12 33:22 viene el trámite ya sabéis que no hay un vídeo en el que no aparezca

Voz 1 33:24 en un coche es curioso que el coche va de capa caída un poco ya cada vez más con menos jóvenes sacan

Voz 0781 33:29 cada vez menos coches en la carretera afortunadamente crees que llegaremos a escuchar composiciones al Toyota Prius

Voz 0055 33:35 o al Smart o al el de es la leche

Voz 16 33:39 la condición no va toda la autoconstrucción no esto que bueno yo creo que el coche es un sitio don para nosotros es donde se escucha la voz

Voz 0055 33:48 vosotros habéis pasamos a su mejor no no hicimos

Voz 16 33:51 de Ghassan hola escucha bien es demasiado pues altavoces el coche está encerrado

Voz 12 33:56 bueno pues un coche ardiendo que ver en el nuevo videoclip de Estopa en el videoclip de fuego en octubre nuevo disco en noviembre si no me equivoco en la gira de celebración de los veinte años Estopa que no lo hacen mirando hacia atrás no lo hacen con nostalgia sino las de miró hacia adelante con nuevas canciones pero en el fondo con el mismo espíritu así quedaría José mil grasa

Voz 1 34:15 muchas gracias en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González

Voz 0781 38:58 este viernes siete de junio vamos a estar en mi casa que estaría pensando en bueno este viernes siete de junio que no es San Fermín estaremos en Logroño para vivir con todos ustedes eso sí los preparativos del día quitó ayer reveló que tu orígenes aragonés en este programa lo descubrimos gracias a un test bueno eso fue yo no quiero vivir en el pasado aragonés vale y algo me dice que esta semana lo que tenemos tres riojanos coincidiendo con el viaje que tenemos a Logroño así que bueno más allá porosas muy bien eh hombre ya sólo algunos años y además es que además te pegas ser de La Rioja menos lo vas a tener que no te dice pero si también desde el sur Tom hombres al sur no hay un sitio me encuentro más cómodo que en el sur así es el este oeste esto acoso bueno más allá de donde sea Tom calen Tom Toni les estarán esperando a partir de las diez de la mañana en la Sala Gonzalo de Berceo entrada por supuesto es libre hasta completar aforo y así bueno pues puedan ayudar Atom a que cumpla ese sueño de convertirse en hijo predilecto de La Rioja pero vamos a hacerlo como lo hemos hecho estos días con un pequeño test vale Tevez Serna pregunta que desde tres opciones que tienes que acertar la es pura idiosincrasia riojana vale que puedes encontrar en la calle laurel te doy tres opciones en la calle Laurel está el Museo Romano que explica el origen de la ciudad la opción ves en la calle Laurel hay cojo nudos bravas Chan Peace y matrimonios entre otras cosas la opción se es almacenes de especias barricas de vino innovan mira la respuesta troncales que ya vista más que tienes a tu no

Voz 1 40:30 notación al lado la venga ve la ve vamos a ver si es acertado

Voz 34 40:36 con URSS bravas Xavi matrimonios yo también la he visto gente solo

Voz 0781 40:40 no hay en la calle Laurel tan sistemas de Hariri buena nosotros renovamos el siete de junio ya veremos qué vamos a permitir a viaja a partir de las diez de la mañana en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño

Voz 40 40:52 en cuenta

Voz 1 40:56 sí

Voz 0781 40:59 hoy se cumplen treinta años de la matanza de Tiananmen el cuatro de junio del año mil novecientos ochenta y nueve el Gobierno chino reprimió con enorme violencia una protesta en la que participaban miles de ciudadanos no se sabe cuántos muertos hubo pero se calcula que fueron entre trescientos y humillar y tampoco conocemos la cifra de víctimas totales porque el Gobierno la oculta el Gobierno chino como oculta de hecho todo el episodio y por eso queremos hablar esta mañana con Adrián Pekín Adrià muy buenos días

Voz 0055 41:27 hola qué tal buenos días Adrián qué ocurre hoy

Voz 0781 41:31 quinta años cuando se cumplen treinta años de la matanza de Tiananmen si estás en China hay teclea esa palabra Tiananmen en el buscador web más popular de de China

Voz 41 41:41 pues para empezar Google está censurado aquí así que si utilizamos los buscadores análogos aquí en China e en lugar del hombre tan que seguramente veremos a familias esté haciendo turismo en la plaza Tiananmen con el retrato de Mao de fondo

Voz 0781 41:58 por lo tanto es un recuerdo vivido en China lo ocurre lo que ocurrió tienen los chinos en su mente esa foto en la que tú decías referencia del ciudadano chino solo frente a los tanques

Voz 41 42:09 no no para nada la foto del que hay en general todos los rociado con Tiananmen sólo lo con una minoría que son los chinos que han estudia en el exterior o que están en contacto con occidentales hablan inglés son los pocos que tienen e inquietudes políticas ya ve FS ni siquiera la gente con ese perfil se han oído hablar algo Tiananmen han escuchado que hubo unos líos unos disturbios por ahí pero desde luego desconocen cuál es la magnitud de la tragedia yo estuve la semana pasada en Saint llena en el sur es una megalópolis es muy moderna e está enfrente de la muy cosmopolita Hong Kong yo creía que iba a haber ahí más conocimiento pero no la gente ve en fin cuando iban enseñaba la foto mi móvil en fin ponía los ojos como platos

Voz 0781 43:02 ya por lo tanto que representa la plaza para para un chino medio

Voz 41 43:07 eh pues eh a ver la plaza es mucho para los chinos porque ahí en unos pocos centenares de metros se comprendía el el el pasado el presente y el futuro allá esta es la la ciudad prohibida que fue el hogar de los emperadores durante

Voz 0055 43:24 durante siglos

Voz 41 43:27 la Torquemada vuestra también el Mausoleo de Mao esta en la vertiente oeste al Gran Palacio del Pueblo que es la sede parlamentaria hiciéramos unos centenares de metros más para allá es tal el Gran Palacio Nacional que es una obra arquitectónica el futurista de John novel que ha ocupado todas las portadas de las revistas de arquitectura así que es éste es mucho más que los tanques

Voz 0781 43:54 algún tiene un importantísimo origen significado simbólico pero para los chinos en esa plaza nunca hubo tanques en España como en todo Occidente no sorprende mucho lo que nos cuentas Adrián porque los medios adquirieron una importancia tremenda lo ocurrido obra obviamente y lo contaron con enorme dramatismo fíjate cómo sonaba el programa Informe Semanal la del diez de junio del año mil novecientos ochenta y nueve

Voz 42 44:15 la intervención del Ejército puso fin a mes y medio de revuelta estudiantil en China y en el camino de las tropas han quedado cientos de miles de cadáveres civiles sepultados sin ocasión de llorar Luismi compararnos pero no es cuestión de cifras que no importa que las víctimas de la represión hayan sido cuatrocientas o cuatro mil Adriana

Voz 0781 44:37 de ese pequeño grupo de disidentes chinos que si recuerdan lo ocurrido un grupo muy minoritario pero en cambio en accidentes solemos hablar de esos de esa disidencia como si fuera un grupo social representativo y no sé si lo son efectivamente en China

Voz 41 44:51 sí yo creo que hay desde luego una percepción equivocada en Occidente en el gremio de los disidentes ese tan heroico y tan admirable como como poco representado

Voz 0781 45:00 cuando una sociedad que se genéticamente

Voz 41 45:03 de apolítica y además las nuevas generaciones que han son románticas como en aquellas semanas de mil novecientos ochenta y nueve sino que son mucho más pragmática se yo ves es una verdad incómoda que ausencia de otro Tiananmen no se explica por el temor una represión violenta sino por el apoyo popular de un Gobierno que ha sacado a cientos mil cientos de millones de chinos de la pobreza ya asegurado la estabilidad social desde nuestra óptica occidental que un pues lo sacrifique los valores democráticos a cambio de bienestar económico puede sonar decepcionante pero hay que recordar cuál es el contexto chino que durante dos siglos en encadenaron todo tipo de calamidades así que es el progreso y la estabilidad eh no les suena tan mal los chinos saben que ahora viven mejor que hace cinco diez quince veinte años y que de aquí a cinco diez quince de veinte años es si nosotros en las mucho las cosas vivirán mejor

Voz 0055 46:02 por yo esta semana hablaba con

Voz 41 46:05 eh con y que es uno era uno de los líderes estudiantiles en Tiananmen el emigró consiguió escapar a Estados Unidos e I qué puede cuatrocientos repartidos por todo el mundo que han consagrado subidas a intentar llevar la democracia a China y a mí lo que me contaba es que lo más frustrante no es que es su misión vital este hoy incluso más lejana que en mil novecientos ochenta y nueve ni siquiera lo más antes que la mayoría de los chinos desconozca que pasó en Tiananmen lo más frustrante me decía es que los pocos que lo conoce normalmente novena que el movimiento con ninguna simpatía

Voz 0055 46:45 pues bien que no se queríamos aprovechar el día de hoy para hablar contigo de la matanza

Voz 0781 46:50 Tiananmen sobretodo como símbolo no sobre el sí como símbolo de cómo la historia es tan diferente en función del lugar desde donde se observe y en función de la historia de quien lo he escrito y también del paso del tiempo Adrián encías ex corresponsal en Pekín y hoy hablamos con el treinta aniversario de la matanza de Tiananmen muchísimas gracias Adrián

Voz 40 47:09 a vosotros un abrazo

