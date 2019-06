Hoy por Hoy (04/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:04 hora doce

Voz 1646 00:05 conocemos algo de la actualidad de la mañana con José Antonio Marcos muy buenos días o vale

Voz 1018 00:09 qué tal buenos días la Fiscalía del Supremo no tiene dudas lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado existió violencia se utilizó la violencia contra la legalidad constitucional hirió Llongueras fue el motor principal

Voz 0229 00:20 de la rebelión lo que sucede en Catalunya fue un golpe de la razón por las que están siendo juzgados los acusados nada tiene que ver con la crimen

Voz 2 00:28 la licitación de la disidencia política la razón

Voz 0229 00:32 es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho mediante procedimientos ilegales que utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria el hoy Junquera es uno de los más importantes promotores yo diría que es el motor principal de la rebelión lo que es realmente increíble es que el señor Sánchez señor fueran los bellos señores

Voz 1018 00:57 del orden público en Barcelona son algunos de los argumentos utilizados por Javier Zaragoza el primero de los fiscales han intervenido esta mañana en el turno de conclusiones de los representantes del Ministerio Público en el parece en el juicio que sienta en el banquillo a los supuestos responsables de esa maniobra violenta contra la legalidad que se está juzgando en el alto tribunal Alberto Pozas

Voz 4 01:14 el fiscal Jaime Moreno el fiscal de una ven ha sido el segundo en declarar dice que en Catalunya hubo una rebelión porque los acusados activamente eligieron el enfrentamiento de la ciudadanía con la Policía y la Guardia Civil para asegurar la independencia la ley en Cataluña ha dicho era su voluntad

Voz 0229 01:28 no hubo ni una sola llamada por parte de ninguno de los acusados salvo esos civismo pacifismo al cumplimiento de la ley por qué porque la ley era su

Voz 4 01:39 voluntad los fiscales le están dando mucha importancia José Antonio las declaraciones de los comisarios de Mossos d'Esquadra que revelaron como Carles Puigdemont hizo oídos sordos a las peticiones de desconvocar el referéndum ilegal gracias expuso

Voz 1018 01:50 estamos pendientes además del Supremo por otro asunto de indudable notoriedad la exhumación de Franco la Sala Cuarta de lo contencioso administrativo se pronunciará hoy en principio a favor de las medidas cautelares planteadas por la familia del dictador para paralizar el proceso del traslado de sus restos desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de El Pardo lugar elegido por el Gobierno para esta hora las plataformas por lo que amor histórica han convocado una concentración de protesta ante la sede del Supremo Alfonso Ojea

Voz 0089 02:15 mí en el valle ni en La Almudena bajo este lema las organizaciones de la memoria histórica agrupadas en torno al Foro de Madrid que están expresando con esta concentración el panorama que se ha presentado por la exhumación de los restos del dictador el foro señala que está mal un monumento como el valle que lleva acogiendo los restos del único dirá dire dictador europeo durante cuarenta años pero peor está llevarlos a una catedral el trasfondo de esta protesta esta también el largo y tortuoso camino legal que se ha tomado por parte del Ejecutivo central para exhumar a Francisco Franco

Voz 1018 02:49 hora doce y tres minutos vamos en directo a las calles de Londres para estará está prevista la manifestación de protesta contra la visita de Donald Trump protesta organizada por varios colectivos avivada desde que el presidente norteamericano pisó ayer territorio británico tras mostrarse por ejemplo a favor de Umbral sí duro sin pagar los cuarenta mil millones de euros de factura por la ruptura con la Unión llamar incompetente y perdedor al alcalde de Londres como están las cosas Begoña arcén

Voz 5 03:13 eh tranquilidad de momento cielo amenazando lluvia miles de personas participando en la protesta contra la visita a Donald Trump que comienza en estos momentos en Trafalgar Square en las pancartas de los manifestantes hay mensajes acusando al presidente americano de racismo misoginia de potenciar la división de alentar la homofobia el líder de los laboristas Jeremy Corbijn se dirigirá a los manifestantes la decisión que ha creado polémica a favor y en contra en el Reino Unido algunos piensan que con este gesto Corbijn ha sellado su suerte nunca será primer ministro su presencia es sin embargo muy popular entre los militantes laboristas medidas de seguridad extremas toda la zona de Downing Street está cortada al tráfico ya los peatones los manifestantes no tendrán la menor posibilidad de vislumbrar a Trump ni siquiera de lejos cuando llegue a la reside once oficial en unos veinte minutos

Voz 1018 03:59 la tarde si no se rompe nada está previsto que Trump y la todavía primera ministra Theresa May comparezcan en rueda de prensa de nuevo en casa al menos dos asuntos más primero el paro paro registrado en mayo ochenta y cuatro mil desempleados menos que sitúa la tasa en el nivel más bajo de la última década pero es que además hay un importante repunte de afiliados sobre todo mujeres a la Seguridad Social Rafa Bernardo

Voz 1762 04:18 el descenso del paro lleva el total de desempleados registrados a los tres millones setenta y nueve mil y la subida en la afiliación en más de doscientas once mil personas empuja el total de cotizantes ocupados a diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil la segunda cifra más alta de la historia y que además supera la marca histórica de mujeres ocupadas Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo

Voz 5 04:34 la lenta aproximación de los datos de contratación de mujeres y hombres no impide destacar que nunca antes cualquiera que sea el mes tomado como referencia hubo tantas mujeres ocupadas rebasando se por vez primera la cifra también simbólica emblemática de los nueve millones

Voz 1762 04:54 los datos de contratación indefinida son peores a los de hace un año con una caída del ocho por ciento interanual alto que el algo que el Gobierno atribuya que entonces estaba en vigor el contrato de apoyo a emprendedores y ahora no

Voz 1018 05:03 hay un nombre propio de el deporte Julen Lopetegui nuevo entrenador del Sevilla al esperan en principio tres temporadas ante Ortega

Voz 6 05:11 bueno estaba prácticamente cerrado el pasado fin de semana pero el fallecimiento de José Antonio Reyes ha retrasado el anuncio oficial hasta esta mañana el ex seleccionador nacional firma por tres temporadas será presentado mañana miércoles por cierto el Betis también podría anunciar hoy el fichaje de Rubi procedente del español todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala

Voz 0202 05:27 la Unión Europea pide la liberación de los activistas condenados por su participación en las protestas de Tiananmen justo hoy hace treinta años que el Ejército chino dispersó a los manifestantes causando un número de muertos todavía desconocido pero que puede sumar

Voz 5 05:40 miles puesto chino ha lanzado una alerta de viaje

Voz 7 05:42 unidos por tratarse dice de un país donde se registran frecuentes tiroteos atracos y robos además el Gobierno de Pekín ha denunciado que Washington ha bloqueado la concesión de visados a estudiantes chinos cada año casi cuatrocientos mil jóvenes de ese país estudian en Estados Unidos

Voz 0202 05:56 la fiscalía acusa al futbolista del Atlético de Madrid Diego da Silva por defraudar a Hacienda más de un millón de euros en dos mil catorce por no declarar lo que el Chelsea le pagó en derechos de imagen

Voz 7 06:06 las bolsas recuperan el verde el selectivo español suma seis décimas y cotiza por encima de los mil seiscientos

Voz 1646 06:11 pues Pablo esto es algo que tenemos de momento muchísimas gracias Antonio seguimos

Voz 10 07:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1646 07:06 mira dónde estamos a cuatro de junio ya sabemos

Voz 11 07:08 Armin Meiwes es decir ya sabemos quién va a ganar los Oscar

Voz 3 07:14 bueno no todo pero vamos a ver no todos no natos

Voz 1646 07:17 la Academia de Hollywood ha anunciado algunos de los premios que se van a entregar en la próxima ceremonia de los Oscar los Oscar honorífico Madrid los honoríficos sabemos que uno de ellos para David Lynch Gina Davis va a recoger el premio humanitario Jin para que nos expliquen quiénes son David Lynch quiénes llena Davis este premio y que es menos conocido Obviamente que lo honorífico hemos invitado a José Romero el hombre de cine en la buenas ser muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1084 07:46 ver a ver a ver de qué va bueno pues el de el de Gina Davis que es el premio humanitario es un premio que reconoce un poco su labor más e Industria que artística por así decirlo entonces ella ha sido una mujer siempre muy comprometida desde que hizo Thelma y Louise con el feminismo antes de mi tú estaba Gina Davis que que el abrió los ojos por así Pirlo fundó una organización de estudios de género que ha analizado pues las películas como crear personajes femeninos diversos plurales Hinault encasillado Si estereotipados en el cine de Hollywood también impulsó hace unos años un festival en el que da voz pues a nuevos talentos femeninos especialmente para la representación de las mujeres realmente su carrera desde Thelma y Louise fue un poco en picado Jansen

Voz 1646 08:30 Prado más el aparte humanitario es la guerra hindús

Voz 1084 08:33 Trias como productora como activista esa de un poco a la comedia romántica y luego Últimamente ha hecho papeles esporádicos en alguna serie de televisión que no le han dado mucho mucho rédito en en la industria

Voz 1646 08:44 pero sí es cierto que este Oscar reconoce que llene divisa es una de las caras en uno de los rostros del compromiso en en Hollywood ella de hecho ganó un Oscar lo tuvo como mejor actriz de reparto por el turista accidental el año mil novecientos ochenta años

Voz 5 08:55 a usted no le toma muy en serio riesgo y a los acentos de años de un anuncio en el periódico ganársela

Voz 1646 09:02 mismo año la vimos en una película que me encanta Beatles

Voz 2 09:05 Al Anbar para

Voz 1646 09:09 en su contra su consagración tú has dicho José llegó en el año mil novecientos noventa y uno con esa también gran película que fue Thelma Louise es decir que llene Davis efectivamente a digamos a no diremos descuidado pero bueno pues tiene menos papeles de relevancia en los últimos años pero sí que es una grandísima actriz con una carrera que también merece ser reconocidas a que este Oscar de algún modo además de hablar de su carácter humanitario comprometido pues no sirve para recordar a una de las grandes mujeres The Hole

Voz 1084 09:40 sí que detrás de las cámaras también tiene un papel importantísimo y en Thelma y Louise no los recordemos fue una película rompedora por su final por las dos protagonistas Ike nadie quería producir nadie quería hacer esa película nadie quería romper un poco el sueño americano en los noventa con con esas dos mujeres y sin embargo la sacaron adelante la consiguieron hacer o tuvo las críticas que tuvo hoy el éxito de de de público entonces sí que fue algo rupturista rompedor que ahora también por recoger sus frutos que es es bonito no

Voz 1646 10:08 por qué discreto ha sido José subía seis hubiera Pepa Pepa Blanes que había contado el final de bueno otro de los grandes galardonados de los premiados en los Oscar con un Oscar honorífico de este es hablar se va a hablar seguro mucho más es David Lynch un director que ha hecho vanguardia no solamente en el cine también en la pintura en la televisión sus películas tienen una estética absolutamente irreconocible y ha sido candidato cuatro veces al Oscar lo ha sido por ejemplo por el guión de El hombre elefante

Voz 1084 10:32 quiero pedirle quien oírle hablar

Voz 12 10:34 tú demostraremos que usted no es accesible también

Voz 1646 10:37 lo fue por como director por Terciopelo azul en el año mil novecientos ochenta y seis

Voz 13 10:41 díganme por qué coño menisco

Voz 1646 10:46 la de Oro en Cannes con Corazón salvaje y algunos como a mí les sorprenderá saber que debilite no tenía Oscar a esta hora no ninguno

Voz 1084 10:58 es de esos directores hay muchos eh es muy curiosa ahí como una generación de de cine de autor diríamos son menos accesible al gran público están están sin sin Oscar entre ellos pues eh Kubrick creo que también está Sidney Lumet y Fellini hay muchísimos que no que no han Egipto que no no me salían nombre incluso es muy curioso porque luego pasan cosas como el año pasado que Spike Lee le dieron en dos mil dieciséis el Oscar honorífico porque creían que ya no le iban a dar un Oscar el año pasado le dieron Óscar a Mejor guión infiltrado en el Cúcuta entonces recoges un Oscar después del Oscar honorífico

Voz 0689 11:34 este es curioso caso claro porque no es lo habitual

Voz 1084 11:36 claro Bergman tampoco recibió Chaplin hay Godard hay muchos que que no tiene ni un Oscar

Voz 1646 11:42 bueno pues tenemos que darles una última hora ya sabemos cuáles van a ser los Oscar honoríficos de este año pero nos vamos hasta el Supremo porque estamos muy pendientes de una petición la petición de la familia Franco de que los restos del cadáver del dictador no fueran exhumados el próximo día diez como pretendía el Gobierno y Javier Álvarez tiene una ultimaron ayer Javier Álvarez bueno las qué tal buenos días ya es una realidad

Voz 9 12:04 el Tribunal Supremo ha paralizado la orden dada por el Gobierno de

Voz 0689 12:09 exhumar los restos del dictador el próximo lunes la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo administrativo ha decidido suspender por unanimidad cautelarmente esa exhumación prevista para el día diez la razón que esgrimen los magistrados es que tratan de evitar el perjuicio que de otro modo se podría causar a los recurrentes a la familia Franco especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado si se produjera esta exhumación antes de decidir sobre el fondo del asunto pues esta es la última hora que les cuenta Javier Álvarez les cuentan

Voz 1646 12:40 la Cadena SER el Supremo ha estimado la petición de la familia Franco no permitirá la salida del cadáver del dictador del Valle de los Caídos el próximo diez de junio como había previsto el Gobierno Se abre ahora otro proceso hoy por supuesto estarán ustedes convenientemente informados aquí en la Cadena Ser

Voz 0229 12:56 Pablo González Batista Cadena SER

Voz 1646 17:51 antes de acabar nos haremos las preguntas que nos deja el día no es paradójico que cada vez que la derecha se centra en los pactos acabe escorado a los extremos porque el Partido Popular maniobra para evitar que se transmita en directo el juicio sobre los discos duros de Bárcenas acaso creen que no es de interés popular tal y como están las cosas en Podemos en lugar de celebrar su congreso extraordinario en Vistalegre no deberían hacerlo en el Matadero de Madrid después de llamar desagradable a Mégane Markel la esposa del príncipe Harry tonto perdedor al alcalde de Londres Ken no dirá Donald Trump cuando pruebe el fish and chips durante su visita al al Reino Unido lo último que declarará Shakira ante el juez para justificar hasta seis acusaciones de fraude fiscal dirá mejor que al hacer la declaración de la renta ya es torpe ciega y testaruda nosotros nos vamos nos vamos hasta mañana hasta mañana donde si todo va bien el ex saludará desde esta misma silla nuestro añorado Toni Garrido lo digo esto Tom añorado por si está escuchando otrora pero es verdad que es un poco bueno pues les hubiera Toni Garrido Tom calen Pepa Bueno desde las seis de la mañana junto con Aimar Bretos para mi ha sido un auténtico lujo acompañarles estos días hasta mañana

en la Cadena SER Hoy por hoy