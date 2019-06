Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:23 saludos muy buenos días qué tal está Podemos está teniendo una digestión pesada de los resultados electorales pero ya empieza deglutir los y el primero que paga las consecuencias es Pablo Echenique hace sólo unos días analizaba así los malos resultados de Podemos el veintiséis

Voz 2 00:41 esa acción pues tiene debilidad Territorial creo que sólo exige que de que hemos abajo a reconstruir la organización en en dos de ellos por supuesto que hagamos autocrítica

Voz 1727 00:52 pues la autocrítica y la reorganización empieza por él porque hoy sabemos que Cheney que caen deja de ser secretario de Organización de Podemos Pablo Iglesias ha pasado de las musas al teatro en su análisis del mal resultado electoral y entrega a la cabeza del número tres del partido antes del Consejo Ciudadano convocado para este sábado en medio de fuertes críticas internas soterradas unas pública otras como las de Ramón Espinar a Echenique lo ponen al frente de la Comisión de seguimiento de los pactos para formar gobiernos pactos mayoritariamente con el PSOE y en los que los morados cifran todo

Voz 0931 01:28 su esperanza de recuperar algo del POM

Voz 1727 01:31 el institucional que han perdido y luego está la cuestión interna en este momento podemos no tiene dirección es decir está en manos de una gestora en Madrid en Cantabria en La Rioja eso era así ya antes de las elecciones del veintiséis de mayo ahora habrá una coartar una puerta gestora Castilla La Mancha después de la dimisión lo que de su dirección por el descalabro electoral y esta mañana nosotros aquí en Hoy por hoy vamos a recuperar en la tertulia al profesor Luis Alegre fundador de Podemos de los primeros en salir de la formación morada tras las crisis internas del partido con él Luis Alegre van a estar Teodoro León Gross y Cristina Monge vamos que tenemos claustro de profesores es miércoles mitad de semana cinco de junio hoy el Rey comienza la ronda de consultas con los grupos políticos para proponer un candidato a la investidura es la cita que va a marcar la agenda informativa ahora que ya sabemos el detalle de las conclusiones de las acusaciones en el juicio de buses ayer escuchamos a la Fiscalía calificar por primera vez lo ocurrido en Cataluña como un golpe de Estado Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:43 buenos días los acusados buscaban según el Ministerio público suspender o derogar la Constitución en una parte del territorio y para ello se apoyaron en la violenta

Voz 1772 02:51 Javier Zaragoza fiscal lo que su de un catalán

Voz 3 02:54 entre marzo de dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete es lo que en la terminología de que se fue un golpe de Estado que a juicio de que el seny es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegal

Voz 0027 03:06 la Abogacía del Estado cree en cambio que la violencia no fue estructural y por eso habla de sedición y no de rebelión

Voz 1727 03:12 ella Bruselas se le ha agotado ya la paciencia con Italia la Comisión Europea dará hoy el primer paso para poner a la economía italiana bajo vigilancia

Voz 0027 03:21 Italia no consigue embridar su deuda pública que es la segunda más abultado de de la Unión tras Grecia hay que supera ya el ciento treinta y dos por ciento de su PIB y por eso hoy la Comisión propondrá al Eurogrupo que le abra expediente a Italia

Voz 1727 03:32 y hoy también la Comisión va certificar todo lo contrario a propósito de España nosotros salimos de debajo de la lupa de la vigilancia del procedimiento de déficit excesivo

Voz 4 03:44 es determine esta dictadura que se vaya el Parador que se acabe esto

Voz 1727 03:48 demasiados Lilian tory está ya en España es la esposa del opositor venezolano Leopoldo López que se refugió junto a su familia en la embajada española en Caracas hace un mes

Voz 0027 04:00 ha llegado con su hija pequeña según ha confirmado el Gobierno español Leopoldo López sigue en la embajada española en Caracas en calidad de huésped los

Voz 1727 04:08 los mayores de la pareja pequeños también pero mayores estaban ya aquí en España desde hace meses El Ministerio de Educación se abre por primera vez a crear una selectividad única en toda España porque las pruebas aquí

Voz 0027 04:20 que les dan acceso a cualquier Universidad de todo el país pero son distintas comunidades y con disparidad de exigencias José Manuel Pingarrón Secretario General de Universidades

Voz 1 04:28 de momento el sistema funciona y hacer un cambio para que el sistema empeore hay que hacerlo con mucho yo desde luego sería partidario de estudiarlo con mucho cuidado sobre todo por expertos

Voz 1727 04:41 en Hoy por hoy les vamos a contar también la Historia de no ha voto Ben eh es esta joven de diecisiete años que ha muerto tras someterse a un suicidio asistido no pudo superar las secuelas que le dejaron los abusos sexuales y las violaciones que sufrió de niña de adolescente en los deportes el Granada acompaña Osasuna ya es equipo de Primera Sampe buenos días

Voz 5 05:12 buenos días Pepa con el empate a uno de noche en Mallorca

Voz 1161 05:14 así que el punto que le faltaba gracias a la derrota del Albacete en casa uno dos con el Málaga ya están adjudicadas esas dos plazas de ascenso directo antes de la última jornada confirmados también los descensos a los de Córdoba Nástic y Reus que sumaba anoche el del Rayo Majadahonda perdía en Oviedo cuatro tres pese a ir ganando uno tres en el minuto ochenta para la última jornada sólo queda por decidir una plaza de promoción que se jugarán entre de Cádiz y Oviedo el Depor es el que más opciones tiene las otras tres son para Málaga Albacete y Mallorca que tendrán que certificar el orden

Voz 0978 05:45 fueron unos Tiko del tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días o las temperaturas van a bajar de manera más apreciable en todo el país pero seguir haciendo un poco de calor en el Guadalquivir máximas cercanas a los treinta grados por encima de los treinta en el Mediterráneo en provincias como Valencia Alicante Murcia y Almería además con viento fuerte muy resecos en toda esta zona el ambiente será fresco todo el día en el norte especialmente en el Cantábrico Galicia y Castilla y León con algunos chubascos

Voz 8 06:11 durante la mañana hasta primeras horas de la tarde tormentas que pueden ir acompañadas de severidad en Navarra Aragón especialmente en los Pirineos llegarán más desgastadas a Cataluña

Voz 9 06:23 los tecnoprecios del Corte Inglés son muy inteligentes tan inteligentes como la nueva escoba sin cable Huber age frío ochocientos la única conectó por wifi con tu móvil por ejemplo para saber si necesita carga de batería nueva escobas sin cable Hoover age frío ochocientos pueden

Voz 10 06:36 The Icon wifi sólo con los tecnoprecios de El Corte Inglés mucho más que un precio

Voz 1444 06:42 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 0027 06:46 los carburantes BP Ultimate con tecnología acta

Voz 11 06:48 te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se

Voz 12 06:51 donde nunca se casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 14 07:09 es obra

Voz 13 07:23 halo

Voz 14 07:29 sin destrozar a Ana

Voz 1727 07:35 a Belén le ha cantado a España interpretado un amplio abanico de mujeres españolas Ana Belén vive disfruta y sufre a España hay además la analiza con la mirada sensible de la artista y la mirada inteligente de la mujer que es esta mañana hemos invitado a Ana Belén a charlar sobre nosotros sobre España los españoles las españolas y el momento apasionante que estamos viviendo

Voz 1772 08:03 a Muñiz buenos días buenos días Pepa nos visita la cantante y actriz a partir de las nueve de la mañana con Toni Garrido ya estará el doctor Mariano Barbacid que en abril logró eliminar el cáncer de páncreas en ratones modificados genéticamente una solución que no sirve para las personas pero que según dijo abre muchas puertas para tratar estos tumores en un futuro con él habla hemos de ciencia eso será a las diez de la mañana una hora después vamos a hablar de la prisión permanente revisable con María Icon Baltasar Garzón

Voz 1727 08:40 podemos aparta Echenique de la Secretaría de Organización del partido y lo coloca en la comisión encargada de seguir los futuros pactos electorales precedida va a presidir esa comisión es el primer cambio que hace la formación morada por los malos resultados en las urnas de ustedes que

Voz 1772 08:56 Pina es suficiente ese cambio o esperan algo más escuchamos sus reflexiones en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o en nuestro buzón de voz el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 09:08 sí sí esta semana descubrimos que tomar cinco tazas de café al día no es malo para la salud un nuevo estudio de la Universidad de California acaba de demostrar que consumir carne blanca también aumenta el colesterol malo

Voz 1772 09:22 las autoridades sanitarias llevaban años aconsejando nos que cambiaremos el consumo de carne roja carne blanca y ahora resulta que ambas elevan esos niveles de colesterol malo en la sangre así que les preguntamos qué hábitos alimenticios han cambiado ustedes a lo largo de su vida para intentar comer mejor

Voz 1727 09:38 la alentados por este tipo de estudios que la rigen coman esto no

Voz 1772 09:41 otro luego van cambiando Se han pasado por ejemplo del panorama al integral toman todo tipo de aceites de pescados no lo pueden contar en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 09:57 había un sabio Grande Covián nutricionista que desvía si El misterio de esto es Castilla La Mancha comer la mitad C L M de seis y diez cinco y diez en Canarias

Voz 0027 10:12 empieza hoy por hoy con Roberto Mahan Elena Sánchez en la técnica Icon Jordi Fábrega en la producción

Voz 1693 10:17 los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras como el aspirador refriegas suelos Wiesel Cross web diseñada para aspirar fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada la mitad del día

Voz 1 10:31 lleva te un aspirador Cross voy por sólo doscientos noventa y nueve euros con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 16 10:39 es la última hora la resta aquí en directo para El Larguero de la Cadena SER Larguero si quieres análisis arquero casi quieres exclusiva

Voz 17 10:46 vale vale cuéntanos Poirot es la de no perder mesa bien mes desde las once y media una hora menos en Canarias que la firma

Voz 6 10:53 el grupo Street y bien eso creo que no tenemos ninguna duda Vigón Manu Carreño Cadena SER

Voz 18 11:03 en la Cadena Ser

Voz 19 11:11 digo que nunca ha estado organizado y te da me pregunto cómo se hace eso es Pablo me contesta para contestaban en la política es como follar primero lo haces un poquito no muy bien

Voz 1444 11:24 pero luego baja aprendiendo hoy al ciudadano

Voz 1727 11:27 Babia yo en la política también cómo no

Voz 0027 11:29 el sexo pues a veces se termina perdiendo la química o la conexión Pablo Iglesias aparta Pablo Cheney que de la Secretaría de Organización de Podemos y lo va a situar al frente de una comisión que teóricamente se encargará de negociar con el PSOE de coordinar a los nuevos concejales de Podemos en toda España Éste es el primer gran movimiento interno de Podemos tras los pésimos resultados electorales y la prueba de que muy contento no está Echenique con su nuevo destino es que desde que se conoció la noticia anoche el guarda silencio también en las redes sociales Mariela Rubio

Voz 1450 12:01 así es la ejecutiva morada se reunirá el próximo jueves si tiene previsto aprobar la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización retirar a Echenique el puesto de número tres del partido va a ser el único movimiento en clave nacional tras los malos resultados el veintiséis de mayo hice producirá pocos días después de que Pablo Iglesias haya criticado públicamente lo que ha llamado mejorable implantación territorial de Podemos

Voz 20 12:22 todo el mundo reconoce que en las últimas tres elecciones generales que habida en casi todos los debates nos ha ido muy bien pero nosotros no podemos ser autocomplaciente antes no basta con eso hace falta tener una organización preparada para hacer campaña hace falta tener más cuadros preparados para gobernar y ahí la responsabilidad la tenemos que asumir todos colectivamente

Voz 1450 12:42 el entorno de Iglesias asegura que no se ha perdido la confianza en Echenique esgrimen como prueba que va a liderar un comité de nueva creación llamado Comisión de Seguimiento de pactos de gobierno pero lo cierto es que Iglesias que va a llevar este cambio al máximo órgano entre asambleas el Consejo Ciudadano Estatal del próximo sábado pretende acallar las voces críticas que puedan llegar desde los territorios habiendo cortado alguna cabeza en la Ejecutiva nacional pieza además lo suficientemente alejada de su núcleo duro como para no debilitar su liderazgo de momento el partido asegura que la decisión sobre quién será el nuevo número tres de Podemos no está tomada

Voz 0027 13:18 Podemos ha sufrido otra baja en las últimas horas la de Pablo Bustinduy y ex diputado era el hombre fuerte de Podemos en política internacional ya renunció a última hora hace unos meses a encabezar la candidatura al Europarlamento y ahora abandona Podemos este perfil muy Errejón insta veremos cuáles son sus próximos pasos más allá de estas convulsiones internas en Podemos aseguran que están a la espera de que Pedro Sánchez les llame para negociar

Voz 21 13:41 lo que estamos esperando sus movimientos de Pedro Sánchez porque de momento no los está viendo mucho no hemos tenido todavía ninguna llamada

Voz 0027 13:47 Noelia no han dio ningún tipo de reunión lo decía así en Televisión Española hoy esta mañana el Rey inicia la ronda de consultas con los partidos políticos que previsiblemente terminará mañana con el encargo a Sánchez que se someta a la investidura María Manjavacas

Voz 1444 14:00 en dos días el Rey recibirá a los representantes de quince partidos con estas consultas quiere sondear su disposición a apoyar o no al socialista Pedro Sánchez para la presidencia del Gobierno como candidato del partido más votado como las anteriores ocasiones el orden es inverso a la representación parlamentaria así que el primero pasar por Zarzuela esta mañana el portavoz del partido región lista de Cantabria José María Mazón les seguirá Baldoví de Compromís López de Uralde y Javier Esparza por Unión del Pueblo Navarro cerrarán la ronda el jueves por la tarde Albert Rivera Pablo Casado y Pedro Sánchez a las seis de la tarde tras la audiencia con el líder socialista el Rey ya podría proponerlo como candidato a presidente del Gobierno en la investidura podría ser en la primera quincena de

Voz 0027 14:41 el día antes negociaciones municipales y autonómicas marcadas en las últimas horas por estas palabras que van a escuchar de Santiago Abascal líder de Vox le preguntaron ayer en es Radio qué le parece que Ciudadanos dirá que no va a negociar con Vox pero que espera que Vox sí que de sus votos para apoyar a gobiernos de PP y Ciudadanos por ejemplo en Madrid en Aragón en moto

Voz 22 14:58 sí sí soy así Santiago Abascal el recibo que soy hipersensible ante lo que percibo como chantaje porque es lo que siento es un chantaje yo ante el chantaje

Voz 0027 15:10 prefiero el harakiri político ante el chantaje prefiere el harakiri político en las próximas semanas sabremos si es un farol o no de de Abascal de momento el PP sigue reunirse por separado con Ciudadanos y con Vox con qué avances ahí daba buenos días

Voz 1444 15:23 buenos días pues de momento mucha voluntad pero pocas conclusiones claras el PP coge el pico y la pala para intentar hacer entenderse a Ciudadanos y Vox y en Madrid ha empezado sentándose con los ultraderechistas Teodoro García Egea califica el encuentro de buen punto de partida pero pide a las dos fuerzas que arrimen el hombro

Voz 23 15:37 tenemos que dejar a un lado los egos y tenemos que dejar

Voz 0027 15:40 la de los condicionantes

Voz 23 15:42 que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos

Voz 1444 15:45 desde Vox Espinosa de los Monteros Se mantiene inamovible los de Abascal entraran en los gobiernos con PP y Ciudadanos o no hay trato

Voz 1046 15:51 nosotros mantendremos la esperanza hasta el final que Ciudadanos se una a este acuerdo nos excluye de un acuerdo no podremos desacuerdo

Voz 1444 15:58 también desde Madrid responde el candidato naranja a la Comunidad Ignacio Aguado pone como condición presidir el Parlamento autonómico para llegar a un acuerdo con los populares pero sólo con los populares

Voz 0027 16:07 vamos a negociar con el Partido Popular en la comunidad

Voz 0931 16:09 en Madrid y espero que el el programa de gobierno que pactamos con el PP sea tan atractivo que no haya otras formaciones políticas que el bloqueo

Voz 1444 16:16 más al norte en Aragón para la mayoría hacen falta PP Ciudadanos Partido Aragonés también Vox este martes se han reunido populares y naranjas y allí incluso los de Casado quieren dejar fuera los ultraderechistas lo ha dicho el candidato popular Luis María había monte

Voz 0027 16:28 la coalición sería Partido Aragonés Ciudadanos Partido Popular

Voz 1444 16:31 otra plaza importante que está en el es Barcelona aunque aquí los hilos los está moviendo los independentistas Ernest Maragall ofrece desde Esquerra un pacto a dos a los como de Ada Colau un pacto simétrico aunque con Maragall como alcalde pero Colau contestan Un vídeo en redes que no que mejor un acuerdo a tres que incluya el PSC para gobernar sumando mayoría absoluta

Voz 10 16:48 Nos al tras una corta entra las tres fuerzas para una gran mayoría hasta plaza

Voz 1444 16:52 día Gamble se le complican las cosas a los socialistas en Canarias el PSOE buscarán acuerdos si hace falta incluso con el PP para echar a Coalición Canaria que preside las islas desde hace veintiséis años pero el equilibro es difícil porque en el Congreso Sánchez necesita un sí o una abstención de los canarios para llegar a La Moncloa las negociaciones siguen hoy en Navarra la socialista María Chivite va a intentar gobernar empieza ya su ronda de reuniones con Geroa Bai seguirá con Podemos Izquierda Ezkerra pero ojo no con Bildu quién tendría que como mínimo abstenerse allí para que el PSOE sume en Castilla y León rompen el hielo hoy PP y Ciudadanos porque el tiempo corre los parlamentos regionales empezarán constituirse el once de junio y el quince los ayuntamientos

Voz 0027 17:27 gracias Aida y en la crónica política se cruzó ayer la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de Franco hasta que el propio Tribunal resuelva sobre el recurso que presentó la familia del dictador cosa que puede llevar meses

Voz 24 17:39 no ha tenido la oportunidad de permitir la entrada de la democracia en el valle cuarta muros y el mensaje que por desgracia emitimos de nuevo a las víctimas del franquismo que tienen que esperar

Voz 0027 17:48 palabras de Eduardo Ranch asesor del Gobierno de Pedro Sánchez sobre memoria histórica

Voz 9 17:55 tengo un problema no pudo afectar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño noventa pero eso tiene solución cariño y con está muy cerca

Voz 1 18:04 el hombre tenemos más de sesenta tiendas cerca de Barack para simple encuentres la solución que necesitas Ventura herramientas ferretería todo con la garantía el servicio del grupo El Corte Inglés BRICS por qué arreglamos hoy

Voz 16 18:22 tocó y en las redes sociales arroba Hoy por hoy en facebook Hoy por hoy

Voz 25 18:32 Maribor Nations picores

Voz 26 18:36 remacha allí

Voz 27 18:39 sigue temblando si vas a Penín Caiwza

Voz 10 18:51 pero lo del vídeo de vivir la vida en la actualidad al último minuto

Voz 6 18:55 déjame

Voz 1 18:55 dos el viernes a partir de las dos de la tarde una hora menos en Canarias la vida

Voz 6 19:04 Toño Marcos sí que nos también en Cadena Ser punto com

Voz 28 19:13 hoy miércoles estamos ya preparando el resumen de noticias y protagonistas del día desde las tres en SER Deportivos y como todos los miércoles con especial para el deporte femenino con noticias protagonistas deportivos

Voz 16 19:23 de tres a cuatro de la tarde una hora menos en Canarias Francisco José Delgado e irse

Voz 1 19:32 cuántos ser los primeros no es una prioridad

Voz 29 19:35 esta semana Egeo rodando mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto me debían ser las tres menos cuarto menos cuarto hace un poco más saber que las mejores respuestas están en las segundas preguntas preguntaba una luna pero profe tú crees que algún día vamos a mejorar sí para mí esa es la alzó la respuesta soy profesora tengo que creerlo La Ventana sepa

Voz 1 19:58 la temporada

Voz 5 20:06 que estás escuchando la Cadena SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 16 20:15 pero muy co como que escuchen los billetes

Voz 5 20:17 esta es una forma de deben de un producto yo seis esto está el famoso puede estos lo lo lo oye sólo consume tal vamos se va a vender un producto que se usa que muchas de comunicación ya pero es decir que los bicis hoy en la sede raro que pasa es que no pueden escuchar la Cadena SER Si pasa que era ser visible quién les puede oir y quién no no no presume estás Radio ese una radio abierta todos sí pero qué pasa con los vale vale Cadena se escucha

Voz 22 20:54 estar aquí dura quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer

Voz 1 21:01 o bajo demanda tú pones la hora activa seguir El Larguero en nuestra Estaràs al día toma el control de las lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 0027 21:24 en Estados Unidos el Partido Republicano que es el partido de Donald Trump está a punto de Charles su mayor pulso hasta el momento al presidente los senadores republicanos amenazan a Trump con bloquear sus aranceles a los productos mexicanos en teoría esos aranceles anunciados por la Casa Blanca entran en vigor en unos días el lunes que viene pero hoy está convocada una reunión entre los dos países entre Estados Unidos y México Ronan que puede ser decisiva corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 21:49 buenos días la delegación estadounidense la encabeza el vicepresidente Mike Pence Se espera que el secretario de Estado vuelva de Europa para estar a tiempo en una reunión centrada en el control de la inmigración ilegal el objetivo de México es que se abra una negociación con la Casa Blanca para evitar que entre en vigor la imposición de tarifas del cinco por ciento prevista para el próximo lunes el secretario de Exteriores mexicano se muestra optimista tras varios días de reuniones con miembros de la Administración Icon congresistas Marcelo Ebrard cree que hay un ochenta por ciento de posibilidades de llegar a un acuerdo pese a las amenazas de Donald Trump

Voz 30 22:22 yo diría que lo que hemos escuchado estos días de trabajo es Angola goles

Voz 0027 22:28 oh

Voz 30 22:29 yo que puede evitarse la imposición de las tarifas

Voz 1510 22:32 el rechazo a los aranceles a productos mexicanos le llega al presidente por todos lados desde los directivos de las principales empresas del carbón organizaciones de empresarios y consumidores estadounidenses hasta miembros de su propio partido ayer un grupo de senadores republicanos se reunió con asesores del presidente para advertir que llevarán a las cámaras una resolución contra la aprobación de los gravámenes si llegan a entrar en vigor el presidente puede evitar esa resolución igual que lo hizo con la declaración de emergencia pero sería la confrontación más directa que Trump ha tenido hasta ahora con su partido a diecisiete meses de las presidencias

Voz 1727 23:05 el allí en Estados Unidos han detenido en las últimas

Voz 0027 23:08 es horas al líder de la luz del mundo la mayor iglesia evangélica de México lo acusan de abuso de menores explotación sexual pornografía infantil estamos hablando de un supuesto líder espiritual con millones de seguidores en todo el mundo Pascual Donate buenas ideas buenos días se llaman la son Joaquín García tiene cincuenta años y es el líder espiritual de la Iglesia que fundó su abuelo

Voz 1100 23:26 la vivan Olot es un don de Dios que no se puede heredar

Voz 0931 23:31 EEUU le acusa de abusar de cuatro menores abusos que incluso fueron grabados como material pornográfico a sus víctimas también les obligó

Voz 0027 23:37 presuntamente a tener sexo entre ellas para que no pusieran en duda sus abusos les decía que aún apóstol de Dios nunca se le puede juzgar con sus actos

Voz 1100 23:45 como hijo de Dios no vengo a ser mi voluntad yo como hijo de Dios vengo a ser la voluntad de medios

Voz 0027 23:54 apóstol Asón ha cultivado entre sus fieles un culto a la personalidad

Voz 6 23:58 sí

Voz 31 24:00 sí

Voz 17 24:02 sus que en la última festividad de La Luz del mundo riñón la ciudad

Voz 1450 24:07 el canal de Guadalajara la sede de su iglesia aquí

Voz 0027 24:09 mientras mil personas hoy aquí en España la marca correos así con sus letras correos va a desaparecer de oficinas y de buzones la empresa pública va a renovar su luego tomando como base el luego de toda la vida pero ya no estará acompañado de las siete letras correos esta revisión de la marca la han anunciado al ritmo que marcan los tiempos al ritmo de Trapp Eladio Meizoso las oficinas de Correos dejarán de lucir su nombre en sus fachadas tampoco será visible en vehículos y uniformes de los empleados y el logotipo con la Corona y la trompetillas de cartero se simplifica

Voz 29 24:47 mira me Cruz doble

Voz 0027 24:52 en este Trapp que se incluirá en cuñas para la difusión de esta novela imagen Keira sustituyendo la antigua poco a poco ha explicado el presidente de Correos Juan Manuel Serrano vamos a ver

Voz 29 25:03 poco a poco según vayamos renovando material vayamos arreglando flota uniformes lo haremos gradualmente no será una aplicación paulatina

Voz 0027 25:10 para una nueva imagen de marca también pensada para una ambiciosa expansión internacional que ha comenzado ya en Portugal

Voz 22 25:16 se espera seguir en el sureste de Asia donde como es sabido no se use en alfabeto latino veinticinco de la mañana cinco y veinticinco en Canarias

Voz 17 25:24 si nos fijamos en los números sueco de popularidad de es muy sólida Conde trayectoria Mis veamos su espérate

Voz 0027 25:31 la serie de televisión británica Black Mirror que vuelve ahora con una quinta temporada esa sería conseguido el éxito gracias a una mezcla de suspense ciencia ficción que siempre tiene un un hilo argumental común que es la tecnología volviéndose en contra el on The por abuso o por mal uso de esa tecnología bueno pues escuchan esta noticia que parece que que ha salido de los guiones de Black Mirror Press real matemáticas de Reino Unido han desarrollado un algoritmo que permite predecir si la carrera de un actor o de un músico está en la cumbre si lo mejor de su carrera está por llegar O'Shea sus mejores tiempos ya han pasado eso lo puede calcular un algoritmo matemático Andrea Villoria buenos días

Voz 1444 26:12 Nos días sólo un dos por ciento vivirá este momento

Voz 32 26:17 a Chelo

Voz 1444 26:18 imprimirá a sus manos en el Paseo de la Fama o en volverá carpetas de adolescentes

Voz 33 26:22 pero el jurado gráfico desde siempre me encanta me encanta

Voz 1444 26:25 aquí ya este sistema de inteligencia artificial al asegura que es capaz de adivinarlo con un ochenta y cinco por ciento de precisión lo publica la revista Nature según los investigadores aquellos que triunfan lo hacen justo al inicio de su carrera el año siguiente tiene la clave de su éxito sobretodo en el caso de las actrices ellas dice este estudio tienen carreras más cortas por las exigencias estéticas de la industria

Voz 0027 26:46 y enhorabuena a Granada que vuelve a Primera dos temporadas después Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 26:51 Aimar con el empate de anoche un gol en Mallorca unida a la derrota del Albacete uno dos con el Malaga los de Diego Martínez consiguen el punto que les hace ser de nuevo equipo de Primera para la próxima temporada por El Larguero pasaba Fede San Emeterio el autor del gol del ascenso con el empate dependían del resultado del Albacete pero según Fede no quisieron saber nada sobre el campo durante el partido

Voz 1772 27:07 no es lógico hemos estado a jugar y nada más

Voz 1161 27:09 sí al final sí que hemos esto pendiente por eso que te digo porque dependemos de su resultado

Voz 34 27:13 que bueno se nos ha dado esa buena noticia hay

Voz 1161 27:16 contentísimos juegos de ir a falta de una jornada está casi todo lo decidido en Aste los ascensos directos son para Osasuna además de haber sido campeón de Liga y para el Granada decididos los descensos a Córdoba Nástic Reus se sumaba el del Rayo Majadahonda de una forma dramática al perder cuatro tres en Oviedo ganando uno tres a falta de diez minutos para el final en la promoción de ascenso ya hay tres equipos fijos Málaga Albacete Mallorca todavía tendrán que cerrar el ordenador en el que terminan la otra sala jugarán otros tres equipos de Cádiz Oviedo el Depor es el único que depende de sí mismo será suya Si gana en la última jornada en Riazor al desnudo Córdoba pase lo que pase en el resto el Cádiz tiene que ganar en Gijón y que no gane el Depor el empate a puntos les favorece al Cádiz en este caso y el que peor lo tiene es el Oviedo que tiene que ganar a domicilio Osasuna y que el Cádiz no pasó del empate y pierda el Depor

Voz 1275 27:57 del resto de la selección sigue concentrada en Madrid

Voz 1161 28:00 la noche pasaba por Larguero con Manu Carreño el jugador del Real Madrid Dani Carvajal que entre otros temas reconocía que estaban deseando terminar la temporada que gracias a las derrotas del Barça no han sido más traumática

Voz 0455 28:08 Toro que no sea que nosotros ganemos es malo para nosotros pero te mentiría no al final es nuestro máximo rival del Barça ya a ganar las tres competiciones y que hubiese sido todavía más dura hasta

Voz 1161 28:19 el valoraba también la llegada del nuevo fichaje anunciado ayer Jobbik

Voz 0455 28:22 pues sí hombre está demostrando que hay la gran temporada hombro a nueve con gol sí que dio fue la que más ayude marqué muchos goles con nosotros y que

Voz 1161 28:32 que eso es decisivo con Jobim cerrado el próximo será el lateral zurdo francés Mendi que está pendiente de completar el reconocimiento médico para que sea oficial siguen abiertas las operaciones de pasar y poco va pendientes de papel que como contaba anoche Ráez en El Larguero no está cómodo en el París san Germain de las posibles salidas el Sevilla se ha interesado en reggae Lon y los blancos escuchan ofertas por jugadores como Bale Isco James que regresará tras pedirle como reconoció ayer el Bayern de Munich que no ejercidas en la opción de compra sobre él en el Atlético siguen pendientes de la continuidad o no de Rodrigo la próxima temporada y sus declaraciones tampoco es que ayuden mucho a que la afición ir

Voz 1275 29:01 nubes estén tranquilos debido al club

Voz 35 29:03 tranquilidad espacio sería hipócrita decir que yo puedo asegurar nada yo puedo asegurar es que tengo contrato con el Atlético de Madrid que tengo una cláusula que te algunas condicionen y que había estoy contenta y no puedo decir nada más porque ella no se lo que va a pasar

Voz 1161 29:18 además el Sevilla presenta hoy a Lopetegui como su nuevo técnico en fútbol internacional tenemos la

Voz 1727 29:22 primera semifinal de la Liga de Naciones desde las nueve menos

Voz 1161 29:24 cuarto en Do Dragao en Oporto Portugal Suiza y en Roland Garros dos partidos de cuartos juegan el tiempo casa of y el Djokovic Zverev

Voz 16 29:34 es tiempo de olvidarse del estrés de las prisas de la reunión del miércoles del lunes del café rápido de los atascos de los tú te olvidas de las preocupaciones Ford nos olvidamos del IVA

Voz 9 29:48 porque hasta el veintidós de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento consulta condiciones punto es o llamando gratis al novecientos ochenta setenta noventa Ford increíble sensación de de preocuparse

Voz 6 30:02 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 1727 30:11 Pablo Iglesias aparta Pablo Echenique de la Secretaría de Organización de Podemos después del hundimiento en las elecciones autonómicas y municipales en las autonómicas por ejemplo consiguieron ochocientos ochenta y dos mil votos la mitad de los que tenían el año dos mil quince y que Cheney que se va a ocupar a partir de ahora de las negociaciones con el PSOE dirigiendo una comisión de seguimiento de pactos de gobierno lo a ningún pacto pero cuando los haya se seguirán fuentes de la dirección confirman a la SER que la ejecutiva morada aprobará la destitución este jueves

Voz 0027 30:48 y hoy a las diez de la mañana el Rey Felipe VI inicia la ronda de contactos con los partidos para la investidura de Pedro Sánchez el primero en pasar por la Zarzuela será el Partido Regionalista de Cantabria cumpliendo el orden inverso la representación parlamentaria que obtuvieron de las fuerzas políticas en las elecciones generales las reuniones terminan mañana por la tarde con Iglesias Rivera Sánchez por ese orden vías de audiencias en la Zarzuela ideas de contactos también entre los partidos para buscar acuerdos de gobierno en autonomías y ayuntamientos

Voz 1 31:16 el PP y Vox se reunieron ayer por

Voz 0027 31:18 primera vez sin ciudadanos que insiste en que

Voz 0931 31:21 no quiere sentarse con Vox aunque no les vaya a hacer ascos a sus votos Javier Carrera

Voz 0866 31:25 dos horas y media de reunión tras la que los populares empezaban a enseñar el camino de lo que será el acuerdo pedía Teodoro García Egea dejar de lado los egos para conformar lo que llama gobiernos de la libertad con la mirada puesta en la fórmula andaluza

Voz 36 31:38 pido generosidad y pido que cada uno seamos conscientes del papel que tenemos y pido que se mide casos de éxito como el andaluz para poder exportar los a otras regiones quieren

Voz 0866 31:50 los populares será el nexo que permita llevar los pactos a buen puerto mientras el portavoz de Vox Iván Espinosa reiteraba su exigencia de formar parte de los acuerdos en futuros gobiernos a tres requiriendo la presencia de ciudadanos en la mesa de negociación

Voz 1046 32:03 nosotros mantendremos la esperanza hasta el final de que Ciudadanos se una a este acuerdo y confiamos en que se encuentre ese espacio de diálogo dado el que pueda participar de afición

Voz 0866 32:13 la reuniones entre ambos partidos seguirán en los próximos días tras esta primera toma de contacto formal

Voz 0027 32:19 hoy bajan las temperaturas Rayo Air en el norte de España como está el tráfico Alfonso Martínez buenos días

Voz 37 32:25 buenos días en este momento en Madrid encontramos sea tráfico intenso de entrada a la capital por La2 en Torrejón de Ardoz la cuatro en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A42 a la altura de Parla el A5 en Alcorcón y Campamento densidad circulatoria además en la M cuarenta en Vallecas Vicálvaro hace lados ya ya verde dirección a cuatro en Barcelona densidad en la ronda en sentido el nudo Llobregat y en Tarragona de entrada a la capital tarraconense la AP siete hacia Girona en Ávila intransitable la CL quinientos siete por Avery en Sanchidrián en sentido decreciente ir por último precaución por bancos de niebla en Cantabria en la A sesenta y siete entre Caneda Arenas

Voz 1772 33:07 Begoña del resto de la red Nacional animada esta

Voz 37 33:10 ahora se circula sin problemas

Voz 29 33:13 cambia tu negocio pensando fuera de la Caja Avila Caja sal Se la caja

Voz 1 33:20 qué necesitas un coach profesional necesitas un coche profesional sólo en junio yo que tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 9 33:30 oferte Herce Iván válido hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es Un viaje para conocerme a mí mismo que voy a descubrir qué es y duermo boca arriba pues mira yo para eso me pego un viaje cito a casa de mi padre que me pone unas lentejas con chorizo que son de llorar IVE postre huevos fritos hay para untar eso sí que es conocerme o no pues eso

Voz 26 33:49 a ti lo que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar La Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya

Voz 9 34:04 disfruta de dos noches de hotel con desayuno

Voz 26 34:07 el Parador de Antequera inscripción al encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa en Cadena Ser punto com pie encuentros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 1626 34:30 desde la ventana doce oye estás líneas las firmó el hermano cretino del más forzó el veintinueve de abril de mil ochocientos treinta y tres de Historia para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones Nieves Concostrina

Voz 1 34:47 de lunes a jueves en La Ventana

Voz 26 34:51 con Carles Francino

Voz 6 34:54 en la SER Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:07 son las siete menos veinticinco las seis menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Madrid donde el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado la sentencia que anula la venta de tres mil viviendas públicas del Gobierno regional de Ignacio González a un fondo buitre Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 35:23 buenos días y el Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de la Comunidad de Madrid y confirma que la venta masiva de vivienda pública al fondo a Zohra que cometió el Gobierno de González en dos mil trece fue irregular dicen los magistrados que la Comunidad de Madrid no justificó porque declaraba innecesarias estas viviendas cuando más del ochenta por ciento estaban ocupadas por personas en situación de necesidad dicen también que no es lo mismo que el casero sea un organismo publico a que los sea un fondo de inversión Quique Villalobos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos madrileña celebrase el fallo

Voz 38 35:51 quejas combina en Madrid no puede decir como ha dicho alegremente que las viviendas no eran necesarias entre otras cosas porque estaban habitadas por personas con condiciones económicas y sociales personales muy concretas eran viviendas hechas precisamente ex profeso para ayudar a gente con pocos recursos

Voz 0027 36:12 la sentencia todavía no es firme aún

Voz 1727 36:15 se puede recurrir ante el Tribunal Supremo en Cataluña Joan Bofill bon día hola buen día Pepa el padre de Nadia condenado por utilizar la enfermedad de su hija para estafar cuatrocientos mil euros ha salido de la cárcel después de cumplir la mitad de la condena ha pasado dos años y medio en prisión verdad

Voz 0931 36:31 sí Fernando Blanco ha salido de la prisión de ponen en Lleida porque la sentencia no es firme sin hablar con los medios y con posado serio un hombre muy habituado a los platós los lo hizo para acabar estafando centenares de miles de euros de hecho fue condenado a estos cinco años por hacer creer que necesitaba dinero para pagar un tratamiento que juraría a su hija iba contando que la pequeña nadie estaba muriendo de una enfermedad poco común la audiencia de Lleida contabilizó que habría estafado cuatrocientos treinta mil euros pero él

Voz 0027 37:00 Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dice que esto

Voz 0931 37:03 se tiene que recalcular que las indemnizaciones a los afectados tienen que revisarse porque no han quedado suficientemente acreditadas y mientras pues seguirá en libertad esperando también a lo que diga el Supremo que tiene que confirmar si tiene que cumplir o no el resto de esta condena

Voz 1727 37:17 hay algo más Joan el Ayuntamiento de Barcelona ha denegado la beca de campamentos de verano a casi cuatro mil chicos que cumplían los requisitos por falta de fondos

Voz 0931 37:26 si el presupuesto no da para atender todas las peticiones aseguran fuentes del Gobierno de Colau pese a que la partida para está aumentado un ciento sesenta y siete por ciento en los últimos cinco años para este verano se han presentado veintidós mil solicitudes en el sesenta por ciento de los casos se ha dado una beca que cubre casi todo el top la totalidad de del coste de estas actividades porque se considera que son a miles en una situación más complicada pero sin embargo estas cuatro mil familias estos cuatro mil niños que se dejan fuera optaban a una beca que cubriría entre el treinta y el sesenta por ciento dice el Ayuntamiento que no es una decisión definitiva que estas familias tienen hasta la semana que viene para presentar alegaciones y que se puede corregir pero ha dado prioridad a las que necesitan una beca completa por ejemplo las de menos recursos también las familias monoparentales o las numerosas

Voz 1727 38:11 y los alumnos de la Comunidad Valenciana como sus compañeros en otras partes de España tienen hoy exámenes de selectividad aunque la noticia está en el examen de Matemáticas hicieron ayer fue tan difícil se quejan que ya han recogido más de veinte mil firmas para buscar una alternativa a esa prueba Ana Talens bon día bon día Pepa a esta hora son ya más de veintiuna mil las firmas recogidas en Change punto org exigen una solución ante lo que consideran el examen de matemáticas más difícil de todos los años al promotor de esta iniciativa Rubén García Ferrer que le pide a la Consellería de Educación una solución porque afirma que el examen era imposible de responder por su elevada dificultad ha colgado una foto de las dos opciones para que se pueda comprobar en la Comunitat Valenciana como decías están enfrentando las pruebas de acceso Universidad más de veinte mil doscientos alumnos los exámenes se prolongan hasta mañana por la Osa Clavería que cruzó o de Francia Navarra está ahora en Huesca el Gobierno de Aragón ha pedido a los ganaderos que tome medidas para evitar que la osa ataque a sus animales como hizo ya en Navarra Ana Sánchez Roy buenos días hola qué tal buenos días el Ejecutivo aragonés pide a los ganaderos del valle de hecho en el Pirineo oscense que por la noche encierren a su ganado a uno de ellos se les ha facilitado la instalación de un vallado adicional porque el suyo era demasiado pequeño para las cabezas con las que cuenta el Gobierno de Aragón recuerda que ha duplicado las cámaras de foto Trump veo para tener localizados a este tipo de animales pasando de quince a treinta y añaden que en esta comunidad hay un sistema de ayudas pionero que incluye una compensación económica a los ganaderos por los costes que tienen que asumir para proteger a su ganado unas ayudas que se ofrecen independientemente de ese ávido o no un ataque a sus rebaños en vamos ahora a una ciudad que vuelve a Primera

Voz 37 40:12 mucha gente miles de aficionados han celebrado esta madrugada el regreso del Granada a la Primera División de la Liga de fútbol y Los Planetas también se han sumado a la fiesta con este himno que escuchamos Elena mi tiene que bajar el sonido de los planetas Elena la celebración va a continuar hoy verdad

Voz 0534 40:42 sí Pepa hoy continúa la fiesta con el equipo aunque ayer fueron miles de personas salieron a las calles a celebrar el ascenso tras empatar en Mallorca y darse la circunstancia de que el Málaga ganase a la vez al Albacete el equipo regresa hoy a la ciudad su avión llegará a Granada a mediodía a las ocho de la tarde comienza la fiesta del ascenso la plantilla saldrá del estadio de Los Cármenes en un autobús descapotable jugadores saludarán a los aficionados desde un escenario junto a la Acera del Casino en la plaza el Campillo a eso de las nueve de la noche el autobús llegará a la plaza del Carmen la plantilla los responsables del club y el cuerpo técnico va a ser recibido en el salón de plenos por el alcalde y la corporación municipal y la fiesta ya desbordadas seguro que era en el momento en el que los jugadores salgan a saludar al balcón principal del Ayuntamiento

Voz 1727 41:29 enhorabuena felicidades a los granadinos a disfrutarlo mucho hoy toda la temporada Elena un beso un beso Pepa

Voz 39 41:39 me viene con uno de muchos serán eh eh lugar antes

Voz 1727 41:50 y la noticia tremenda una historia durísima no se ocupa ahora nos lleva a la haya muerto la adolescente holandesa que pedía la eutanasia porque sufría una depresión como consecuencia de los abusos sexuales y las violaciones que sufrió de pequeña aún no está claro si ha muerto con la ayuda de otras personas con las autoridades holandesas han permitido su suicidio asistido informa desde La Haya para la SER y Chiri

Voz 40 42:20 tenía tan solo diecisiete años pero según sus propias palabras subida no tenía ningún sentido ha sido víctima de abusos sexuales y agresiones cuando era pequeña violaciones que mantuvo en secreto durante años por vergüenza y miedo que relato hace un año en su propia autobiografía en las páginas de ese libro puso nombre a sus sufrimiento y estrés postraumático depresión anorexia enfermedades psicológicas que había intentado superar con tratamientos que no llevaron a ninguna parte recurrió a una clínica para pedir la eutanasia pero los médicos se negaron a ello era muy joven debía ser tratada por un especialista y esperar a que su cerebro esté completamente desarrollado estoy destrozada porque no pudo esperar tanto revive el dolor y el miedo todos los días siento que mi cuerpo está aún sucio respondió a las negativas de los doctores ahora ha decidido poner fin a su vida según confirma su hermana se despidió antes de sus seguidores en Instagram por fin voy a ser liberado de mi sufrimiento no me intentéis convencer de que esto no es bueno es una decisión bien considerada definitiva su legado Holanda debe poner fin al

Voz 41 43:31 las listas de espera de los centros psiquiátricos

Voz 40 43:34 para dar atención en casos como los de esta niña

Voz 26 43:42 si sus ahorros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros a independiza es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 9 43:54 ya es hora de invertir con mutua

Voz 26 43:56 activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 9 44:07 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los de cuarto no esté tranquila si nuestro pisos de alquiler pues la cuenta Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner donde nos podemos

Voz 16 44:20 se protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto eso recuerda novecientos ciento trece ciento trece mi taller de bicis está quedando un poco anticuado además parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más

Voz 9 44:36 no quieren restarle ungido a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tu proyecto se hagan realidad informa técnico punto es que en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno y pide ya financiación ICO en tu banco empezamos

Voz 42 44:51 es más difícil si vemos que una adecuación yo quiero seguro naufragó todos

Voz 16 44:58 sí

Voz 1 45:04 a nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro segurísimo si fuera una pelea

Voz 16 45:12 hola habríamos ganado once oscars once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional del no en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 43 45:26 o sea que este mes en estamos de celebración Iggy paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC tan hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 1 45:37 hasta dejarlos por perderte y entronca a talco por primera vez hace el Robinson buen gusto Insua fuera hecho a conciencia arruinar

Voz 6 45:52 qué le gusta yo te hace feliz

Voz 1100 46:02 Isquierda

Voz 6 46:05 en Hoy por hoy eh

Voz 1727 46:17 Tribunales sentimientos dice esta mañana a José Mari

Voz 1100 46:21 buenos días Pepa Fiscalía y Abogacía del Estado ha sido muy consideradas con el juez Marchena sus manos son depositados un espíritu hay tiene donde elegir le han dicho rebelión sedición o lo que usted guste seglar así que no nos pongamos nerviosos cojan sus vacaciones quiénes puedan que los acusados seguirán en su larguísima prisión preventiva esperen pacientemente la sentencia que sea cual sea marcar los próximos años cuando menos la política a seguir en Cataluña hígado el resto de España con Cataluña para no dejar los tribunales bajo su abrumador poder estamos todos resulta que el Supremo notoria sensibilidad lo que tiene que los restos de Franco descuelga muros porque dicen ninguna familia en referencia a los nietos del cruel dictador debe ser obligada a pasar por no sé qué cosas otros padres otras madres otros hijos y otros nietos no importan mucho menos rojos peligrosos que de alguna manera había que acabar con ello pues bien están en las cunetas mientras quiénes quieren mantener a Francisco Franco en aquel espantajo para entrar en negociaciones para elegir a nuestros presidentes o presidentas de comunidad alcaldes y concejales que bien el Partido Popular Ibooks bien juntitos ni un euro quién dedicar a acabar con aquella indignidad y a su lado los gobiernos ciudadanos que nadie lo olvide

Voz 6 47:52 Izquierda

Voz 45 47:58 sí

Voz 1727 48:02 esta mañana les pedíamos opinar si que sobre Podemos sobre el cese de Pablo Echenique y también sobre hábitos alimenticios que la gran mayoría de nuestros oyentes nos están contando cómo han cambiado su dieta con el paso de los años y triunfa más la dieta que los líos políticos

Voz 1772 48:20 si a raíz de ese estudio que dice que la carne roja y la carne blanca elevan por igual el colesterol del malo Antonio de Sevilla bien bien

Voz 46 48:28 hola buenos días mi nombre Antonia de Sevilla pues mi hija hábito alimenticio han cambiado un simposio e seis de dieciséis de abril del año pasado pesaba asintió sesenta y tres kilos y en diez meses perdidos y se lo quita

Voz 10 48:43 la harina y ahora mismo pues yo le enhorabuena

Voz 1772 48:53 Antonio un abrazo Manel de Sabadell dice que lleva una vida sana sólo de lunes a viernes

Voz 47 48:59 mando todo lo que en aparte de sea frito alcohol actos ha procesado embutido de momento me va muy bien Armero los lunes me sonriendo

Voz 1727 49:10 feliz día hay mucha gente

Voz 1275 49:12 llevo una dieta similar conozco mucha gente que hacer algo parecido