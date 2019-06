Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1727 00:21 bueno qué tal muy buenos días ya saben ustedes que las victorias tienen muchos padres muchas madres y que las derrotas son huérfanas bueno pues la debacle electoral de Unidas Podemos novecientos mil votos menos en las autonómicas sólo un ayuntamiento del cambio revalidado esta debacle parece que ya tiene padre un padre Pablo Echenique dejará de ser el secretario de Organización del partido fuentes de la formación morada confirman a la SER que mañana se va a reunir la ejecutiva del partido y aprobará la de esto tú ción de Echenique apenas una semana después de que Pablo Iglesias dijera que él Iglesias remontó en los debates de las generales pero que la implantación territorial de Unidas Podemos era mejorable nosotros no hemos sido capaces me consta

Voz 3 01:09 si una organización con la suficiente implantación territorial tenemos que hacerlo tenemos que hacer un partido mejor

por implantado hace Pablo Iglesias llega así con una cabeza la de Echenique que entregar a las federaciones críticas en el Consejo Ciudadano de este sábado según la dirección de Podemos cesan a Echenique sí pero mantienen la confianza en él y ponen como ejemplo que lo sitúan al frente de la Comisión que va a pilotar los pactos de gobierno por todo el país básicamente con el PSOE es miércoles cinco de junio y en el juicio del pluses las defensas tienen una semana por delante para preparar sus conclusiones finales y tratar de rebatir el durísimo alegato final de la Fiscalía

Voz 1389 01:54 en Cataluña entre marzo del dos mil quince

Voz 4 01:56 es que octubre de dos mil diecisiete es lo que en la terminología de que él se fue un golpe de Estado que a juicio de es que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios

Voz 1727 02:08 ilegales incluyendo según el ministerio público la violencia y por eso mantiene el cargo de rebelión la Abogacía del Estado admite que hubo dosis de fuerza durante aquel otoño del dos mil diecisiete en Cataluña pero no violencia estructural y por eso se mantienen en servicio

Voz 1 02:25 el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el plan llevado a cabo por parte de los acusados

Voz 1727 02:36 a Donald Trump tratan de frenarlo incluso los suyos los republicanos amenazan con vetar en el Congreso los aranceles que quién imponer a México como castigo por la inmigración lo cuentan hoy el Washington Post y el New York Times pero otra

Voz 1727 02:52 cree que no cree que lo hagan que sería estúpido porque no hay nada más importante que las fronteras y en Praga el primer ministro checo tiene problemas no de dentro de su partido sino de fuera de la calle

Voz 1 03:07 más de cien mil personas se han manifestado para pedir su dimisión porque está involucrado en un caso de presunto fraude

Voz 6 03:47 M rayas vivirá de muchos buzones m en una furgoneta raya de mucha realidad luego luego se parece bastante al viejo aunque es más minimalista Illano aparece el nombre de Correos debajo dice la compañía que busca modernizarse ID ahí este anuncio a ritmo de trato correos estrena nueva más simple que te parece Sampe

Voz 0978 04:17 hay una cosa el rap machacó o el tras machacón y luego tampoco ha mucho eh

Voz 6 04:22 hay mucho

Voz 7 04:30 es que sus hijas del Granada

Voz 1 04:33 ya han subido primer ahí este escándalo esta escandalera es la celebración toda la noche

Voz 1161 04:39 la capital granadina en la Fuente de las Batallas donde lo celebran dos años después de haber descendido irá de Sant Pol de Fede San Emeterio empate a uno en Mallorca y favorecidos además por la derrota del Albacete en casa con el Málaga sólo queda por tanto en juego para el próximo sábado la promoción de ascenso en el que se disputarán en los seis partidos implicados plazas

Voz 0978 04:55 curada tienen Málaga Albacete Mallorca tendrán que

Voz 1161 04:58 concretar sus puestos finales y la última se la jugarán entre de porque

Voz 0978 05:01 yo Oviedo el Depor se el único que depende de cinismo

Voz 1161 05:03 con la alegría del Granada contrasta con la tristeza el Rayo Majadahonda que desciende a Segunda B perdía cuatro tres en Oviedo con Diva ganando uno tres en el minuto ochenta

Voz 1727 05:13 El tiempo Jordi Carbó buenos días

buenos días empezamos destacando que ya esta hora se nota el descenso de la temperatura en prácticamente todo el país es decidirse aún no habéis salido a la calle una chaqueta no está de más porque también van a bajar las máximas con algunas excepciones por ejemplo en el Mediterráneo todavía temperaturas altas y esta tarde especialmente en las provincias de Alicante Valencia Murcia y Almería máximas todavía por encima de los treinta el descenso más acusado en la mitad norte de la Península especialmente en el Cantábrico y mucha atención también en la mitad norte peninsular los chubascos tormentas especialmente intensas entre Navarra y el País Vasco Aragón interior de Cataluña

Voz 1727 07:16 en tres horas ahora son las siete y siete seis y siete en Canarias en tres horas el Rey empieza su ronda de consultas con los líderes políticos en la Zarzuela una ronda de menor a mayor que abrirá el diputado del Partido Regionalista de Cantabria cerrará mañana por la tarde Pedro Sánchez no hay dudas de que el Rey le va a encargar someterse a la investidura que el líder socialista parece tenerlo asegura pero no fácil Isabel Villar buenos días buenos días

Voz 14 07:40 así porque los pactos autonómicos complican las sumas en primera vuelta Sánchez necesitaría apoyo independentista para la mayoría absoluta en Segunda cuando se necesitan más si es que no es a Sánchez le haría falta la abstención de Coalición Canaria pero allí

Voz 1 07:54 hay una voluntad de cambio manifiesta la mañana de hoy que el líder

Voz 14 07:57 está negocia para sacar a Coalición Canaria del Gobierno autonómico donde lleva más de dos décadas a falta de los canarios Sánchez podría compensarlo con Navarra Suma la coalición de PP Ciudadanos y UPN pero pasa algo parecido la socialista navarra María Chivite empieza hoy conversaciones para intentar un pacto alternativo a esa coalición que ganó las elecciones un pacto del que Ferraz se desmarca por qué necesitaría como mínimo la abstención de Bill

Voz 1727 08:18 quiénes ya han empezado a reunirse son las CD hechas por separado ya lo sabemos el PP conciudadanos por un lado

Voz 14 08:23 con Vox por otro que ha pasado Isabel pues en es Radio Santiago Abascal contestaba así a Ciudadanos por su intención de no negociar con ellos en Madrid Aragón o Murcia es soy hipersensible

Voz 15 08:33 ante lo que percibo como chantaje porque es lo que siento es un chantaje yo ante el chantaje

Voz 14 08:39 prefiero el harakiri político con Vox se ha reunido ya el secretario general de los populares Teodoro García Egea

Voz 16 08:44 tenemos que dejar a un lado los egos y tenemos que dejar a un lado los con

Voz 1985 08:47 misión ante personas sido generosidad pido que cada

Voz 16 08:49 no seamos conscientes del papel que tenemos

Voz 14 08:52 danos insiste en que sólo van a llegar a acuerdos con los populares y en plazas como Madrid ponen condiciones

Voz 1985 08:56 queremos presidir la Asamblea de Madrid con respecto a las responsabilidades de Ángel Garrido en cualquier lugar en el que esté como diputado o bien como cualquier otro cargo lo va a hacer bien

Voz 14 09:05 ese Ignacio Aguado candidato del partido naranja en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 09:09 y en Barcelona Ernes Maragall de Esquerra Republicana ha ofrecido ya formalmente Ada Colau un gobierno a dos de comunes y republicanos sin el partido de puse de ICO el aún no se mueve de donde estaba en su propuesta inicial quiere un tripartito de izquierdas con los republicanos sí pero con los comunes y el PSC ibamos ya con la apretada agenda que tuvo ayer en el Tribunal Supremo muy empezando por el juicio del pluses y las acusaciones sobre esa jornada fundamental la mirada de Xavier Vidal Folch ayer hubo un encontronazo

Voz 1985 09:45 inédito en el juicio del próximo mes fue educado como corresponde pero también de fondo la abogada del Estado Rosa Seoane defendió ágilmente que los procesados no cometieron rebelión sino sedición es una diferencia de concepto para la rebelión se necesita que haya habido violencia y una violencia suficiente para doblegar al rival en este caso el Estado democrático es lo que sostuvieron los fiscales por la mañana en formato cuatro de afila para la edición basta que haya uso de la fuerza no violencia es lo que sostuvo Shoah Anne en solitario la diferencia no es sólo entre conceptos naturalmente también se traduce en las penas solicitadas Fiscalía llega hasta veinticinco años la Abogacía del Estado sólo hasta doce Esta vez los fiscales esforzaron pero la letrada de los servicios jurídicos públicos argumentó a fondo que la fuerza utilizada no era estructural una manera de decir que fue reactiva o judicialmente poco relevante los fiscales ahondar la voz hablaron de golpe de Estado pero eso pertenece más bien a la teoría del derecho y a la política no hay un solo artículo del Código Penal que del E3 un delito parecido

Voz 1727 11:01 y como probablemente ya saben jueces cinco jueces del Supremo han vuelto a retrasar paralizar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos lo hacen de forma cautelar como había pedido la familia del dictador hasta que resuelvan el recurso que trata el fondo del asunto Eduardo rancios el abogado de las víctimas de la dictadura y se queja de este retraso constante

Voz 20 11:21 el Supremo ha tenido la oportunidad de permitir la entrada de la democracia en el valle cuarta muros y el mensaje que por desgracia darle emitimos de nuevo a las víctimas del franquismo que tienen que esperar

Voz 1727 11:31 y un detalle del auto del Supremo donde se dice que Franco fue Jefe del Estado español desde el uno de octubre del treinta y seis hasta su muerte no es cierto claro en octubre del XXXVI llevábamos tres meses de guerra civil tras el golpe de Estado y Franco sólo era jefe del Estado para el resto de militares que se habían sublevado contra la República en ti

Voz 14 11:51 entonces el jefe del Estado español

Voz 1727 11:53 era Manuel Azaña son las siete doce las seis y doce en Canarias

Voz 1727 13:21 son las siete y trece las seis y trece en Canarias la Comisión Europea inicia el trámite para poner bajo vigilancia la economía italiana justo ahora que saque a España de esa vigilancia corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 13:33 lo prometido es deuda y la comisión envía hoy por escrito su recomendación a los gobiernos para que cierren definitivamente el expediente por déficit abierto contra España aunque la alegría española la alegría también para la zona euro no podrá ser completa ya que la Comisión de pedir a los mismos gobiernos que abran un expediente contra Italia tras constatar que su deuda supera el ciento treinta por ciento es la primera vez que estar demanda varias veces analizada en la Misa de la Comisión Europea llega a la de los ministros de Asuntos Económicos también es la primera vez que se propone abrir un expediente no por el déficit sino por la deuda algo que nunca hasta hoy se había propuesto y que desconocemos qué repercusiones podrá tener en las peleas internas del Gobierno italiano

Voz 1727 14:29 ya aquí en España el Ministerio de Trabajo eleva el tono y Le pide al Banco de España que pida perdón que reconozca que se equivocó y provocó alarma y miedo al decir que subir el Salario Mínimo iba a provocar destrucción de empleo en las cifras de El Pardo ayer lo desmienten la secretaria de Empleo es Yolanda Valdeolivas los datos sigue

Voz 12 14:47 desmintiendo lo que digo eran

Voz 1727 14:50 malos augurios quiero pensar

Voz 12 14:52 que se hicieron rigurosamente peros hicieron rigurosamente yo creo que con el mismo regó el rigor Se debe reconocer el error que se cometió que mientras tanto ha producido alarma inconsistente tiene una María quería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien la

Voz 13 15:21 verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google Home mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 9 15:38 cuando haces una revisión tu

Voz 24 15:40 niños a merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete

Voz 9 15:47 el reto cien mil solidarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio hoy con Pepa Bueno en Bolivia Se abierto

Voz 1727 16:02 un debate complicadísimo a raíz del caso de una niña de catorce años a la que violaron y se quedó embarazada ella acudió al médico intentó abortar ya con el embarazo bastante avanzado pero los médicos se negaron alegando objeción de conciencia terminaron practicando el aborto porque les obliga la ley al ser víctima de violación pero era ya Ana corbatín buenos días buenos días demasiado tarde no

Voz 6 16:23 el niño nacido vivo si la violó

Voz 0127 16:26 el dueño del restaurante en el que trabajaba y su familia cuenta que no les dijo nada por miedo hasta que empezó a notarse la tripa la primera vez que fue al hospital estaba embarazada de veintitrés semanas casi seis meses una sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia permite que una mujer aborte se ha sido víctima de una violación el problema es que no concreta hasta qué semana de gestación es legal abortar los médicos supusieron a interrumpir el embarazo alegando que era demasiado tarde

Voz 25 16:49 siete inicialmente debería ser aprobada hasta las veintidós semanas nada más

Voz 0127 16:54 finalmente los médicos han tenido que actuar con arreglo a lo que marca la ley pero la niña ya estaba de casi siete meses y el bebé ha nacido con vida pesa poco más de un kilo y está en cuidados intensivos

Voz 5 18:49 ante empezaba no veintidós kilo actualmente pesos veintitrés IMI éxito ha sido cambiar de vajilla ante utilizaba plato X XL y ahora plato talla L comer de todo

Voz 1727 19:03 Jorge pero poquito gracias recomendaciones

Voz 0978 19:06 José y Amparo yo me retiro de la carne retirado pero como que es todo pura lógica no hace falta ser un sabio ni tampoco simplemente pone el sentido común

Voz 1 19:17 así que a comer dieta mediterránea todo lo ecológico que se pueda ir sálvese quién pueda

Voz 1985 19:24 Sonia de Motril tenido que cambiar

Voz 29 19:27 el poder enfermera ahora dicen que también aumenta el colesterol malo pero mejor que la carne roja siempre será

Voz 0978 19:36 cuida que Antonio sobre Podemos y la destitución de Echenique Diego de A Coruña si la política

Voz 30 19:41 es como le ha explicado Pablo Iglesias a Echenique podemos decir que Cheney que acaba de sufrir un gatillazo Podemos va a tener cambia de nombre va a tener que llamarse podremos cuantas incógnitas a día de hoy un abrazo Diego

Voz 0978 19:57 hacia a todos a las siete y veinte seis y veinte encara

Voz 1727 19:59 Arias

Gutiérrez qué tal buenos días con más nubes y mucho menos calor que estos días de atrás mañana fresquita a esta hora con trece grados en la Gran Vía a mediodía como muchos alcanzarán los veinticinco grados nuevo varapalo a las políticas del PP Madrid en materia de vivienda el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado la sentencia que anula la venta de más de tres mil sociales del antiguo IVIMA a un fondo buitre una operación que se lleva a cabo en dos mil trece por el Gobierno de Ignacio González los magistrados rechazan el recurso de la comunidad dicen que lo justificó por qué declaraba innecesarias estas viviendas cuando más del ochenta por ciento estaban ocupadas por personas en situación de necesidad el fallo no es firme cabe recurso ante el Supremo y desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid su presidente Quique Villalobos está convencido de que habrá recurso pero también de que los afectados seguirán peleando en contra de esta venta

Voz 31 20:57 será recurrida porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid el Partido Popular es que lo que nos ha demostrado nuestra pues no que aunque Garrido dijese que sí que estuvo mal que se arrepienten luego a la hora de la verdad recurren inglés vuelven a a poner otra piedra en el camino a legales adjudicatarios estamos acostumbrados a que nos hagan eso también estamos acostumbrados a seguir colean

Voz 0978 21:22 otra sentencia de las últimas horas pone en jaque en este caso al Ayuntamiento de Manuela Carmena y al protocolo anticontaminación que aprobó al inicio de la legislatura el Tribunal Superior de Justicia dice que las medidas de restricción al tráfico quieren que publicarse en el Boletín de la Comunidad antes de hacerse efectivas algo que hasta ahora el equipo de Carmena no ha hecho el fallo puede suponer la anulación de miles de multas Alfonso Ojea el alto tribunal madrileño declara nulos dos puntos del decreto anticontaminación del año dos mil quince que afirmaba Inés Sabanés dos puntos referidos a la entrada en vigor de las medidas anticontaminación en los días en los que la suciedad ambiental obliga a activar los protocolos de restricción del tráfico rodado la liquidación judicial de estos preceptos de estos artículos llega porque el Ayuntamiento no publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las medidas de restricción del tráfico antes de que entraran en vigor lo que impide la información al ciudadano sobre sus derechos y sobre sus deberes según la empresa de vuelta que es quien presentó el recurso esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a suponer el reintegro del importe de esos asestados a los ciudadanos que fueron en su momento denunciados es miércoles es cinco de junio Franco se queda en el Valle de los Caídos de momento titulares cometía Sarmiento el Supremo ha suspendido cautelarmente a su exhumación para evitar posibles perjuicios al Estado ya que será en septiembre cuando se tome una decisión definitiva a los colectivos de memoria histórica han mostrado su indignación y califican la medida como una decisión política ciudad los quiere la presidencia de la Asamblea de Madrid a su primera petición en las negociaciones aunque el PP dice que en el momento de pedir sillas Isabel Díaz Ayuso se reúne hoy por cortesía con el socialista Ángel Gabilondo los trabajadores este mantenimiento de la Universidad Autónoma se manifiestan hoy a las nueve coincidiendo con la segunda jornada de la Eva u exigen estabilidad para la plantilla la empresa Ferrovial no les garantiza la prolongación de sus contratos a partir de los deportes el Rayo Majadahonda ya es equipo de Segunda B tras perder anoche cuatro tres en Oviedo el Fuenlabrada sabrá hoy el orden de sus partidos para decidir el campeón de esta categoría como despierta hasta ahora el tráfico en la capital pantalla Charo Alcázar buenos días

Voz 1727 23:30 buenos días Laura bueno pues como una incidencia está cortada la calle Guzmán el Bueno de este Cea Bermúdez sentido Alberto Aguilera por otro lado todo el sureste y oeste de la M ya sostiene la el mayor número de vehículos en este inicio de la hora punta que también arranca en la entrada por la A tres Avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Casal Icon en Santa María de la Cabeza desde la A42 a la altura de Plaza Elíptica como si el tráfico en las carreteras DGT

en el tiempo previsión Jordi Carbó qué tal buenos días durante la mañana las nubes serán abundantes con algún chubasco proseguirán rompiendo rápidamente va a ser mucho más sol durante la tarde pero hoy calentará mucho menos partimos de una mañana algo más fresca temperaturas más bajas que las últimas mañanas durante la tarde máximas que apenas pasarán de los veinte grados pero con ambiente muy agradable al sol a medida que avance la tarde se va a reforzar el viento refrescando poco el ambiente los próximos días temperaturas grandes cambios seguir haciendo mucho sol

Voz 14 27:54 dicho los tres peritos médicos que declararon ayer en el juicio por la muerte de esta mujer congoleña que falleció tras pasar casi cuarenta días en el CIE de Aluche en dos mil once sin recibir la atención médica necesaria los peritos confirman que hubo mala praxis con un simple análisis para detectar el VIH y una radiografía habría sido suficiente para diagnosticar su enfermedad Concha Colomo lo de estas peritos asegura que la infección que padeciera

Voz 1161 28:18 vale no se puede asegurar al cien por cien que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el que que con tratamiento hubiera revertido en un setenta por cien de los casos sus sea que que es bastante probable

Voz 14 28:36 el único acusado sentado en el banquillo el médico que la trató dos veces en quince días insiste en que sólo le vio síntomas de gripe siete y veintinueve que palabras del castellano han desaparecido en el último siglo en el Instituto Cervantes tiene la respuesta dice acaba de inaugurar una exposición que repasa los vocablos perdidos entre mil novecientos catorce dos mil catorce Enrique García tan importa

Voz 38 28:56 Dante es meditar sobre la palabra que

Voz 0978 29:02 acceden al Diccionario pues medita

Voz 38 29:04 ver también sobre las palabras perdida Luis

Voz 0978 29:07 Luis García Montero director del Instituto Cervantes se refiere a palabras como Caco Driss femenino de cocodrilo oriunda Diana sinónimo de justicia y así hasta dos mil setecientos noventa y tres términos perdidos y que ahora recupera la artista Marta P Campos en una instalación en la que el visitante puede jugar a reinventarse

Voz 39 29:27 se presentan en unos ficheros para que la gente pueda ver el año de desaparición de cada palabra vea su definición original existe también un espacio en el que ellos pueden escribir lo que esa palabra les puede sugerir

Voz 0978 29:40 una curiosidad las palabras que empiezan por a han sufrido más pérdidas seiscientas cuarenta y dos las que empiezan por K Ñ o W no han perdido ninguna palabra

Voz 1 29:51 en un si sigue hoy por hoy aquí en las

Voz 18 30:02 son las siete y media a las seis y media en Canarias hoy

Voz 1727 30:12 es miércoles ánimo mitad de semana ya cinco de junio de dos horas y media el Rey Felipe VI comienza la ronda de contactos con los grupos políticos es la formalidad previa a que proponga a Pedro Sánchez como candidato a la investidura que aún no tiene fecha esa sesión aunque se supone que será en el mes de julio el primero en pasar por la Zarzuela base de esta mañana José María Mazón que es diputado del Partido Regionalista de Cantabria el primero diputado del partido de Revilla If fundamental para la suma de votos que necesita Pedro Sánchez será a las diez y le seguirán el resto el resto de líderes por el número de diputados en orden ascendente de menor a mayor pero la cita de la que seguimos pendientes en tantos hogares es esta

Voz 40 30:57 no podía dormir porque no sabía que me

Voz 1161 31:00 sabía aunque no

Voz 40 31:01 muy nadie

Voz 1727 31:04 ah y que no sabía lo que me sabía y lo que no me sabía la Selectividad o la selectividad es porque tenemos diecisiete distintas tantas como comunidades aunque todas dan acceso a cualquier Universidad de España y ahora algunas autonomías llevan tiempo en realidad quejándose de que otras otras autonomías son muy laxas con las pruebas que es injusto exámenes más fáciles en unas comunidades que permiten a los alumnos de esa comunidad acceder a universidades a los que otros no pueden acceder bueno pues por primera vez el Gobierno central sea viene a estudiar un examen único de selectividad íbamos ya a interpretar las señales de humo de esta mañana como siempre con Aimar Bretos con Rafa Muñiz y Manuel Jabois buenos días buenas

Voz 1 31:53 bueno hay mucho hoy en la prensa pero que

Voz 1727 31:56 por empezar por una información que cuenta el Washington Post que que me llama poderosamente la atención el gigante farmacéutico

Voz 15 32:03 Pfizer ocultó que uno de sus fans

Voz 1727 32:06 Makos podía prevenir el Alzheimer

Voz 0831 32:09 la farmacéutica lo puso lo supo en dos mil quince uno de sus medicamentos para tratar la artritis reducir en un sesenta y cuatro por ciento el riesgo de sufrir Alzheimer pero Pfizer dejó de investigar y optó por no hacer públicos esos resultados algunos científicos con los que habla dado el Washington Post critican que se ocultara ese hallazgo porque aunque finalmente no hubiera llegado a buen puerto podría haber dado nuevas pistas para combatir la enfermedad la compañía alega que su medicamento no actúa directamente sobre el tejido cerebral Ike un ensayo clínico costaría más de ochenta millones de

Voz 1727 32:40 varias estudiar investigar las patentes las enfermedades que eran debate ese es portada en todos los periódicos aquí en España la Fiscalía mantienen sus conclusiones el delito de rebelión en el juicio del pluses una sesión convertida en un ataque frontal a la secesión titula Pablo Ordaz en su crónica

Voz 0831 32:59 el país una crónica en la que describe a un contundente fiscal Javier Zaragoza que deja de lado la brillantina para acabar una el duro de sesenta minutos mirando a los acusados en un golpe de efecto cinematográfico de este Ordaz les dice el fiscal no les pido que renuncien a sus ideales pero no pueden imponer sus ideas a los demás por medios ilegales se refería al otoño independentista de dos mil diecisiete que según Ordaz el fiscal Moreno lustro con brillantez dijo a quién ostenta el poder no le hace falta abordar el buque del Estado le basta con cortar las amarras y seguir navegando en solitario y eso es lo que intentaron también el periodo de Cataluña percibió ayer una Fiscalía más dura que nunca Il leemos este titular en El Confidencial la Abogacía del Estado sale al rescate de los acusados choca con el criterio de la fiscal

Voz 1727 33:45 sobre la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos leemos en el Independiente una advertencia de los líderes territoriales críticos con Pablo Iglesias no se cierran debates cortando cabezas

Voz 0831 33:58 las facciones críticas te Podemos no bajan las espadas tras el cese de Echenique el que consideran una cabeza de turco al que la dirección que atribuirle toda la responsabilidad de la debacle electoral para así ellos salir vivos y evitar tener que enfrentarse en Vistalegre III que amenace la continuidad celos Iglesias Montero esto leemos en el Independiente la búnker en sufrida en la organización con un núcleo de poder cada vez más reducido ha causado un tremendo malestar en los territorios según fuentes internas críticas que cita Ana Cabanillas hace falta una asamblea ciudadana para recuperar el rumbo no un ajuste de cuentas en la ejecutiva de un partido a puerta cerrada

Voz 1727 34:33 escribe Ignacio Sánchez Cuenca siempre es muy interesante particularmente interesante me parece un artículo de hoy en Info Libre sobre el PSOE y una permanente promesa incumplida la reforma laboral

Voz 0831 34:44 sí un artículo en el que dice que las dificultades del PSOE con la regulación del mercado de trabajo les recuerdan a las que tiene el PP en materia de derechos civiles por ejemplo el aborto y advierte Sánchez Cuenca aunque los partidos socialdemócratas continúen apostando por el estado del bienestar la desregulación de los mercados de trabajo genera más desigualdad de la que los estados del bienestar pueden corregir

Voz 1727 35:04 más allá de la opinión noticia que publica Diario dieciséis dice que Alfonso Fernández Mañueco el candidato del Partido Popular a la Presidencia de Castilla y León el feudo eterno de los populares bueno que Fernández Mañueco ha sido denunciado de forma anónima por presunta estafa en proceso electoral falsificación y financiación ilegal

Voz 0831 35:23 sí le acusan de haber montado un sistema para garantizarse la victoria en las primarias autonómicas del PB de las quería salir el sucesor de Juan Vicente Herrera hay que finalmente efectivamente ganó el Mañueco según la denuncia Mañueco y sus hombres de confianza montarlo en una reunión impidieron a concejales y asesores que pusieran cada uno entre trescientos y quinientos euros en metálico de sus sueldos públicos para pagar las cuotas de los militantes que no estaban al día en sus contribuciones al partido que debían solventar esas deudas para poder votar en las primarias según la denuncia ese dinero sexo directamente para pagar las cuotas de los militantes sin que esos militantes lo supieran después se les llamaba ese les decía que tenían que ir a votar a Mañueco

Voz 1727 36:01 cosas

Voz 1727 37:04 Donald Trump finaliza hoy su visita de Estado a Reino Unido que ayer pasó por las masivas protestas contra el presidente de Estados Unidos en la calle en Londres y una de las columnistas de Elgar Diane se fija esta mañana no entra sino en uno de los que protestaban en la calle contra él se fija en el líder laborista Jeremy Corbijn del que dice ofender a Trump de es la mejor decisión para un candidato a ser premier británico

Voz 0831 37:29 dice Gabi Hince Live que la vida de Corbijn ha sido una preparación para este momento cuarenta años predicando sermones contra Estados Unidos para terminar así encabezando las protestas en la calle la repudia Trump es una de las pocas cosas que une a todas las facciones del Partido Laborista pero la posición de Corbijn escribe esta columna esta es complicada porque de salir elegido primer ministro en un futuro tendría que entenderse con Donald Trump si este también logra la reelección en ese caso Corbijn tendría que forjar una relación medio decente con un presidente dice que es rencoroso Trump dice que se siente el cariño de los británicos ir rechaza las críticas así titula hasta ahora el Financial Times que cree que el magnate ha malinterpretado los carteles hostiles o el enorme globo que le comparaba con un bebé en las calles de Londres tras no dudó dice el Times en decir que Boris Johnson sería un primer buen ministro miedo tras Theresa May le miraba fijamente en rueda de prensa y añade la bendición de Trump a Johnson no es necesariamente una garantía de éxito en su carrera por liderar el partido

Voz 1161 38:31 por qué

Voz 42 38:33 no

Voz 8 38:37 el médico de la X que anda muy mal las ha dejado

Voz 1 38:53 pues ha venido esta mañana con un titular que a priori parece tranquilizador dice los chimpancés nunca serán como nosotros no hay Planeta de los simios Hasta ahí todo bien el problema es que cuando sigues leyendo más allá del titular te das cuenta de que en algunas cosas son mejores que nosotros que a su lado como canta Bunbury

Voz 1389 39:14 parecemos tontos y algunas cosas importantes fíjate lo que cuenta Judith dejó

Voz 1161 39:21 que en en el diario en el diario ABC

Voz 1389 39:26 un chimpancé tres años se sienta delante de la pantalla de un ordenador donde unos números del uno al nueve distribuidos de forma aleatoria aparecen durante una fracción de segundo nada más bueno posee primates capaz es recordar dónde estaban colocados en orden creciente los señala con su dedo en la pantalla vacía y lo hace además a una velocidad endiablada bueno esto es lo que ha dicho ya ha demostrado durante su conferencia en la Fundación Biodiversidad en Madrid el prima Tolo japones Ted sufro más su zaguán donde retó después todos los asistentes a intentarlo ellos mismos bien los los más avispados pudieron situar dos o tres números como mucho Él mismo cuenta que lo intentó con sus estudiantes universitarios el resultado fue que un cero por ciento fue capaz de que esto no es cuestión de entrenamiento es que los primates nos ganan en esta tarea concreta cognitiva

Voz 6 40:25 tu amigo su guagua debió intentarlo con Coronado

Voz 1 40:30 hace tres años como el chimpancés tres años igual subió

Voz 1389 40:33 la sobremesa Amar como Groucho Marx

Voz 1 40:37 bueno a ver

Voz 6 40:39 pescado blanco azul café mucho poco carne roja blanca bueno estamos locos verdad hoy un estudio académico anula nuestro hábitos alimenticios Santísimo

Voz 1 40:48 de ayer pero tú vienes

Voz 1389 40:50 cuestión en la que hay bastante consenso que besar es bueno dices tú y yo añado que cura jura y lo tengo dicho muchas veces a su estudio y aquí nadie hace caso mira hay demostraciones científicas de que alivia el dolor menstrual reduce los dolores de cabeza ILE en la revista muy interesante de que los besos también aumenta en el ritmo cardíaco de tal manera que dilatan los vasos sanguíneos cuando los vasos sanguíneos se dilatan el flujo sanguíneo aumenta y causa una disminución inmediata de la presión arterial es decir esto significa que besar es bueno para el corazón literal y metafóricamente que hablo digo yo que cura si no te hablo yo del beso falso de Judas ni del beso falso aquel de Michael Corleone verdad feriado antes de hacerlo saltar por los aires de hablo de Seve Sito yo no hoy sincero que demando cada mañana casi siempre se queda sin sin vuelta no haya Jones ese ves ese hoy

Voz 1727 41:47 hoy

Voz 43 41:49 Vico gracias

Voz 1 44:28 es de las cosas que más me gusta del mes de junio cuatro compartimos la alegría de las ciudades que ven a su equipo subir a Primera

Voz 1727 44:36 costumbre pensé

Voz 1 44:37 de nuevo a este himno bueno y además en Granada quieren a los planetas eh celebrándolo y cantando toda la noche ahí es juegan al Granada que anoche conseguía su ascenso a Primera

Voz 1161 45:00 Sion dos años después kilos den tuvieron a tiro varias jornadas por la resistencia del Albacete no llegó antes

Voz 0978 45:06 es el Mallorca uno Granada uno de anoche junto a esa derrota de las

Voz 1161 45:08 Sete uno dos con el Málaga lo hizo matemático Fede San Emeterio marcaba el gol después tuvieron que

Voz 0978 45:13 dar durante el partido no es lógico hemos hecho nada

Voz 1161 45:17 más al final sí que Moltó pendiente por eso que te digo porque

Voz 0978 45:19 dependía porque es muy bueno pues a buena noticia Hay contentísimo os digo

Voz 1161 45:25 tras el pitido final alegría desbordada sobre todo en la Fuente de las Batallas con miles de aficionados celebrando el ascenso vuelve en Granada ahí Osasuna queda pendiente que tercer equipo regresará porque los seis inmersos en la pelea por el play off ya han estado en alguna ocasión en la máxima categoría en el pasado hay tres equipos fijos Málaga Albacete y Mallorca todavía tendrán que cerrar el orden en el que terminan y la otra se van a jugar otros tres equipos de por Cádiz y Oviedo el Depor es el único que depende de sí mismo será suya la plaza Si gana en la última jornada en Riazor al descendido Córdoba también cumple todos los descensos a Córdoba Nástic y Reus se sumaba anoche el del Rayo Majadahonda de forma dramática al perder cuatro tres en Oviedo pero ganando uno tres a falta de diez minutos para el final del resto la selección sigue concentrada en Madrid anoche pasaba por El Larguero con Manu Carreño el jugador del Real Madrid Dani Carvajal entre otros temas reconocía que estaban deseando terminar la temporada y que gracias a las derrotas del Barça no han sido más traumática

Voz 49 46:19 Toro que no sea que nosotros tenemos es malo para nosotros pero te mentiría no va a finales nuestro máximo rival del Barça llega a ganar las tres competiciones y que hubiese sido todavía más duras para comprar

Voz 1161 46:30 con con Jobbik ya confirmado el próximo en llegar al Real Madrid será el lateral zurdo francés Mendi que está pendiente de completar el reconocimiento médico para que sea oficial siguen abiertas también operaciones como las de Hassan va además el Sevilla presentará hoy como nuevo técnico a Julen Lopetegui por las próximas tres temporadas y en el fútbol internacional se disputa la primera semifinal de la Liga de Naciones a las nueve menos cuarto en el estadio do Dragao de Oporto Portugal Suiza y ya tenemos la primera semifinal de Roland Garros será un Nadal Federer hoy

Voz 14 46:56 los otros dos partidos de cuartos Thiem of Joe

Voz 0978 46:58 o Beach

Voz 8 48:04 ella viste

Voz 2 48:18 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 48:33 diariodehoyporhoy del cinco de junio del año dos mil diecinueve escribe María Ángeles trabaja en la sanidad pública aunque ahora es ella la que recibe atención tiene un cáncer de

Voz 31 48:43 la ni llamo María Ángeles de Madrid le dice paciente de cáncer de mama mí sin tratamiento con radioterapia en este momento como cada mañana por estoy en la sala de espera del patrón como llaman aquí al acelerador lineal donado por Amancio Ortega pero soy médico del Sistema Nacional de Salud público y aunque ahora me toca estar en el otro lado esto me hace apreciar todavía más lo que tenemos porque siempre he pensado que nuestra Seguridad Social actualmente es uno de los mejores servicios sociales de todo el mundo una polémica que ha surgido con la donación de la que en breves momentos voy a aprovecharme me crea bastante desasosiego porque por un lado creo firmemente que el sistema debe mantenerse con una correcta previsión de Bastos ir justa aplicación del pavo o de nuestros impuesto pero yo también soy socia ejemplo de varias ONG y colaboró puntualmente con aportaciones de Venecia

Voz 1727 49:45 yo no pienso que esos

Voz 31 49:48 compatible con que el Gobierno haga esa labor social en fin yo pues ahora mismo voy a entrar al patrón voy a pensar durante unos minutos en la suerte que tengo de estar y vivir en este país en el que no sólo hay un acelerador sino que hay tres y que no es múltiple pacientes que estamos aquí esta mañana vamos a intentar mejorar nuestro cáncer con esta tecnología y también por supuesto con el saber de mi compañera