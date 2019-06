Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días en las urnas del veintiséis de mayo provocaron un terremoto del que ahora van llegando las réplicas Pablo Iglesias deja caer a Pablo Echenique como secretario de Organización en lo que parece un primer movimiento de asunción de responsabilidades en el partido morado tras perder ese día el veintiséis de mayo casi novecientos mil votos en las elecciones autonómicas por ejemplo hay mucho mucho poder municipal hasta ahora la cúpula de Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero habían reconocido los malos resultados claro pero había negado cualquier consecuencia práctica del batacazo bien pues apartar al número tres del partido de su cargo parece encaminado a acudir este sábado al Consejo Estatal ciudadano con lo que la política clásica se denominaba servir una cabeza en bandeja para calmar las críticas internas veremos sí es suficiente Echenique que es diputado por Zaragoza presidirá la comisión encargada de los pactos de gobierno con el PSOE en todos los niveles de la administración en los que los morados tienen puestas todas sus expectativas de recuperación de algún poder institucional menos en Cádiz donde gobierna por sus propios votos José María González Kitchen pero que está enfrentado a Pablo Iglesias así que parece que el cielo tendrá que esperar

Voz 1 01:22 Pepa Bueno

Voz 1727 01:40 la reorganización de la cúpula de Podemos es una consecuencia del XXVI EM ojo a esta otra ya adelanta a esta hora la Cadena Ser el desastre electoral del Partido Popular mermar sus arcas claro los populares han empezado despedir a sus trabajadores en el Congreso y en el Senado

Voz 3 01:56 dado recordándoles la indemnización

Voz 1727 02:00 los pasa de fijos y eventuales para ahorrarse el dinero del despido Aimar trabajar

Voz 0027 02:04 tres con más de treinta años de antigüedad a los que ahora a través de una maniobra contractual que les vamos a contar en unos minutos el PP quiere despedir con doce días por año trabajado y un tope de cuatro años de hecho el partido de de Casado ha dado orden escrita a los ujieres del Congreso para que no dejen pasar esas personas

Voz 1727 02:19 la Comisión Europea pondrá bajo vigilancia a la economía italiana justo cuando levanta la vigilancia sobre la economía española

Voz 0027 02:26 la deuda italiana es Seattle ciento treinta y dos por ciento de su PIB que es la segunda mayor de la zona euro tras Grecia

Voz 1727 02:31 en Estados Unidos los republicanos amenazaban con hoy cotejar a Trump por los aranceles a México y soplan ven bloquear

Voz 0027 02:37 los en el Senado aunque el tranvía insiste en que no cree que se vayan atrever y que en cualquier caso él podría levantar ese veto este puede terminar siendo el pulso más grave entre el presidente su partido a poco más de un año de las elecciones

Voz 1727 02:51 el Gobierno se abre a estudiar implantar una única selectividad en toda España porque ahora son exámenes diferentes según la

Voz 0027 02:58 inmunidad con un grado de exigencia que muchas veces también es distinto y eso según los expertos genera situaciones injustas porque al final todos los alumnos compiten con sus notas por acceder a universidades de toda España

Voz 1727 03:08 vamos a estar dentro de unos minutos en el Campus de Valencia más de quince mil alumnos de esa comunidad han firmado ya quejándose porque el examen de Matemáticas de ayer en la selectiva era era dificilísimo o eso han contado a partir de mañana Las criadas de Hitler retoman su resistencia Bush a cambiar las cosas Boya necesita liados HBO estrena la tercera temporada del cuento de la criada esa serie distó tópica feminista que retrata un mundo en el que buena parte de las mujeres son esclavas Si bien tres gestantes

Voz 0027 03:43 que desde su estreno ha conseguido el Emmy y el Globo de Oro al mejor drama la plataforma va a colgar de golpe los tres primeros episodios y la emisión el resto será semanas

Voz 3 04:02 esta alegría este alboroto es en Granada que se ha pasado la noche en vela clavos celebrando el regreso de su equipo a Primera División y con los planetas esto

Voz 1161 04:13 de siempre decirme esto los planetas que no soy muy de los Planetas Michael pero luego reconocerlo anudado el lujo de de celebración en la que han tenido con el punto que consiguieron noche en Mallorca empate a uno con gol de F de San Emeterio y favorecidos además por la derrota del Albacete uno dos ante el Málaga

Voz 4 04:28 impresionante lo de la afición durante todo el año y la verdad es que sí

Voz 5 04:30 agradece muchísimo porque hay un apoyo fundamos

Voz 1161 04:33 tal para nosotros la fiesta sigue hoy el equipo llegará a medio día Granada las celebraciones comenzarán a las ocho de la tarde salida de un autobús descapotable desde el estadio saludos de los futbolistas desde un escenario en la Acera del Casino en la plaza del Campillo hoy a las nueve recepción del alcalde la corporación en el salón de plenos y posteriores saludos de la plantilla en el balcón del Ayuntamiento

Voz 1727 04:54 hoy sí que vamos a notar una bajada de las temperaturas viene bien eh Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 05:00 buenos días será como mínimo nos quitará de la cabeza una perspectiva de que empezara el verano tan temprano incluye todavía faltando lo máximo no de momento este descenso de temperaturas lo más significativo es que va a persistir unos tres días después el fin de semana remontara en las temperaturas pero sin alcanzar los valores de las últimas jornadas todavía con alguna excepción por ejemplo en el Mediterráneo especialmente

Voz 1727 05:21 provincias como Alicante Valencia Murcia y Almería

Voz 0978 05:24 aquí máximas todavía por encima de los treinta grados pero en cambio el ambiente va a ser fresco en la mitad norte peninsular especialmente en el Cantábrico y es aquí donde esperamos chubascos y mucha tensión a las tormentas que pueden descargar con severidad especialmente en la ibérica en el Ebro y en los Pirineos

Voz 6 05:41 en

Voz 1727 07:08 el Partido Popular ha empezado a despedir a sus trabajadores en el Congreso y en el senador recortando les la indemnización el partido de Pablo Casado atraviesa una nueva situación financiera claro apuros financieros porque el batacazo electoral les deja sin buena parte de sus ingresos públicos por eso les ha comunicado a seis trabajadores Asís trabajadores con contrato fijo qué pasa considerarlos eventuales y por qué pues porque así podrá ahorrarse hasta el noventa y seis por ciento de la indemnización según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena Ser y que pueden consultar ya Si quieren en Cadena Ser punto com es una información de Javier Ruiz Javier buenos días al muy buenos días Pepa a pesar de esos trabajadores tiene más de treinta años en algún caso de antigüedad el PP los pretende echar pagándoles doce días por año trabajado

Voz 8 07:57 y limitando la cuatro años lo que dura la legislatura son seis trabajadores los seis primeros dos del Congreso cuatro del Senado son trabajadores fijos del Partido Popular esa es la clave fijos del Partido Popular con más de treinta años de antigüedad el PP los trasladó al grupo parlamentario en excedencia forzosa reconociendo por carta cartas de Loyola de Palacio cartas de Francisco Álvarez Cascos cartas de Álvaro Lapuerta que decían literalmente que son trabajadores a los que se les reserva la plaza la categoría el nivel los trienios y los demás derechos ahora

Voz 1727 08:38 el Palacio de cuando sexo mil novecientos ochenta

Voz 8 08:40 seis la primera de las cartas ahora el Partido Popular les dice que les considera eventuales les comunica su despido con efectivamente doce días de indemnización por año trabajado dando a cuatro la antigüedad lo que dura la legislatura todos ellos disponen de esas cartas la implicación para el Partido Popular es evidente se ahorra pagar indemnizaciones por despido por antigüedad según los contratos que obran en poder de la Cadena Ser el PP le correspondería abonar casi un millón de euros a esos trabajadores fijos con tres décadas de antigüedad insisto si se les considera eventuales la indemnización totales treinta y siete mil euros se ahorra el noventa y seis coma cinco de lo que tendría que pagar

Voz 1727 09:21 y qué te dicen en el Partido Popular cuando has llamado

Voz 8 09:23 pues el Partido Popular que ya ha comunicado ese despido a los trabajadores dice literalmente que ante las dudas de que se encontraran real ilegalmente en situación de excedencia forzosa se ha pedido un informe a los servicios jurídicos de los grupos y en este momento estamos a la espera de dicho informe y se actuará en consecuencia dice el Partido Popular lo cierto es que pese a esa versión actuarse Se ha actuado ya despedirse sea despedido ya los trabajadores tienen ya notificación de seguridad social de que están en la calle tan tanto que hoy mismo nos adelantan algunos de ellos hoy mismo van a ir a tribunales

Voz 1727 09:59 ver le preguntas abogados laboralistas que tiene mucha experiencia ya bufetes especializados que contó

Voz 8 10:04 tan la expresión que se nos ha dicho es esto es o una chapuza o un fraude uno de los abogados el más contundente Nos dice Se les está su Leandro le la indemnización esto es literalmente lo que están contando los especialistas en derecho laboral aseguran que el personal fijo no puede ser convertido en eventual en virtud de ningún destino en virtud de ninguna circunstancia consideran que es fraudulento el procedimiento tanto como el informe solicitado a los letrados del Congreso no se puede firmar nada en contra de la ley asegura insisto estos mismos abogados están siendo consultados por los trabajadores hoy van a acabar en tribunales con el Partido Popular

Voz 1727 10:47 por si le faltaba algo a esta historia tremenda es tremenda eh porque es un partido de gobierno

Voz 8 10:51 no es un partido en la Cámara que legisla las condiciones laborales de todos los españoles ida este ejemplo

Voz 1727 10:58 es el partido que gobernaba cuando salió de ahí la reforma laboral la última bueno no se exaltan no se salvan ni las formas lo decíamos en la portada han dado órdenes a los ujieres para que estos trabajadores en concreto no puedan entrar

Voz 8 11:11 dice el Partido Popular que se cobrará en consecuencia dicen los trabajadores se ha obrado ya hasta el punto de que hay una nota una nota manuscrita de los responsables del PP que sea entregado a los ujieres del Congreso es una nota a la que ha tenido acceso la Cadena Ser y qué dice literalmente la eh el pasado veintitrés de mayo discúlpame el pasado veintitrés de mayo al llegar a trabajar en mi turno de mañana encontré una nota manuscrita indicando que tenía que impedirles el paso a estos trabajadores da esos dos nombres es instrucción de dos responsables populares da los nombres de esos dos responsables populares esa carta la firma un ujier un ujier del Congreso que he recibido orden directa del Partido Popular que asegura que va a esperar y que va a obrar en consecuencia un ujier que dice que ya le han dado instrucción de dejarlos en la calle de no dejarles pasar

Voz 1727 12:04 información de Javier Ruiz me temo que a lo largo de la mañana vas a pasar por aquí otra vez hablaremos porque habría reacciones a esto gracias Javier hasta los hasta ahora en Podemos la prueba de que Echenique muy contento no está con su nuevo destino dentro del partido es el silencio total que mantiene desde que anoche les contamos aquí en la SER que lo van a destituir mañana como secretario de Organización Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 12:29 qué tal buenos días Pepa Iglesias le quita Echenique el control

Voz 1727 12:32 el interno de Podemos pero lo pone al frente de una comisión que teóricamente al menos es la que va a supervisar los pactos con el PSOE por toda España pactos que todavía no se han producido

Voz 1450 12:41 así es la restitución de Cheney que como número tres del partido se adoptará formalmente en la ejecutiva del próximo jueves iba a ser la única respuesta orgánica en clave nacional tras el fracaso electoral del veintiséis de mayo el cese se producirá pocos días después de que Pablo Iglesias haya criticado públicamente la implantación territorial de Podemos puesto en cuestión la capacidad de sus cuatros para hacer campaña gobernar

Voz 12 13:02 todo el mundo reconoce que en las últimas tres elecciones generales que ha habido en casi todos los debates nos ha ido muy bien pero a nosotros no podemos ser autocomplaciente no basta con eso hace falta tener una

Voz 0027 13:12 organización preparada para hacer campaña hace falta

Voz 12 13:15 la tener más cuadros preparados para gobernar y ahí la responsabilidad la tenemos que asumir todos colectivamente

Voz 1450 13:21 desde el entorno de Iglesias de dice que no se ha perdido la confianza en Echenique y esgrimen como prueba que va a liderar un comité de nueva creación llamado Comisión de Seguimiento de pactos de gobierno lo cierto es que Iglesias que llevará esta decisión el Consejo Ciudadano Estatal que se va a celebrar el próximo sábado pretende acallar las voces críticas que puedan llegar allí desde el territorio habiendo cortado alguna cabeza en la Ejecutiva nacional pieza de peso además pero lo suficientemente alejada de su núcleo duro como para no debilitar su liderazgo de momento el partido asegura que la decisión sobre quién será el próximo número tres de Podemos no está

Voz 1727 13:53 para Manuel Jabois pensaba esta mañana que le llamamos autocrítica pero en realidad Pablo Casado empezó su autocrítica por Javier Maroto Pablo Iglesias empieza su autocrítica por Pablo Echenique no igual no volveremos que llamarle auto adelante

Voz 8 14:09 hacerse la autocrítica corriendo antes de que te la garantía de eso es de hecho la la lección fundamental de esto fíjate

Voz 1389 14:16 lo que ha corrido con Echenique a nadie dijo que ser parte de la gente era fácil de hecho ser de la gente es cada vez un trabajo más complicado pero mirando atrás ahora escuchando lo que estaba diciendo Iglesias es verdad que los debates les ha ido bien y que como organización están a punto del naufragio pero es que podemos empezó a morir de éxito entre comillas cuando Iglesias a Cheney que estaban al mando en dos mil dieciséis si decidieron que su sitio estaba cerca del Gobierno o posible gobierno entonces socialistas sino liderando la oposición nos fuimos a la repetición de elecciones para ver si había o no sorpasso al PSOE tres años después lo que ocurre es que el PSOE está gobernando y Podemos intentan sobrevivir como partido político lección número uno los partidos tradicionales son tradicionales porque hay muchísimos votantes tradicionales lección número dos para Echenique

Voz 8 15:06 pone sus barbas a remojar cuando veas cómo están las de los demás Jabois viene Pepa un Vico venga

Voz 1727 15:18 analizamos a partir de las ocho y media con Teodoro León Gross con Cristina Monge también con Luis Alegre fundador de Podemos como saben que ya están fuera del partido y que regresa a la tertulia de Hoy por hoy esta mañana ya hablaremos también de la ronda con los líderes políticos con los partidos que inicia el Rey el jefe del Estado esta mañana ronda que cerrará mañana teóricamente proponiendo a Pedro Sánchez para la investidura pero ahora mismo el PSOE sigue teniendo un problema con los números Aimar

Voz 0027 15:43 si sumamos los diputados de PSOE y Unidas Podemos PNV Compromís y el Partido Regionalista Cántabro Sánchez tiene ahora mismo ciento setenta y tres síes asegurados y sumamos los tipos

Voz 1926 15:54 los de PP Ciudadanos Vox Navarra Suma es que

Voz 0027 15:56 rayos Per Cataluña Bildu y Coalición Canaria y contamos con que los cuatro presos preventivos suspendidos como diputados no pueden votar los votos que en principio se sitúan en contra de la investidura con ciento setenta y tres

Voz 1727 16:08 por lo tanto ahora mismo hay empate total consecuencias de eso

Voz 0027 16:11 pues que desde luego en la primera votación que requiere mayoría absoluta Sánchez no va a ser elegido y a partir de ahí par la mayoría relativa si hay empate se vota hasta tres veces y a la tercera decae la candidatura así que algo se tiene que mover en las próximas semanas vamos al bloqueo bastaría con una abstención de alguno de los grupos que tiene previsto o externo por ejemplo Navarra Suma quizá si el PSOE termina dejando que la derecha gobierne la Comunidad foral puede ser entonces los socialistas tendrían un lío con el PNV

Voz 1727 16:36 puede que la abstención salga de Coalición Canaria por ejemplo pues eso también se le está complicando al PSOE porque hoy los socialistas empiezan a negociar oficialmente en las Islas una mayoría para sacar a Coalición Canaria el Gobierno insular cosa que no pasa desde el año noventa y tres Radio Club Tenerife Héctor palmero buenos días qué tal Pepa

Voz 0760 16:57 buenos días veintiséis años de gobierno nacionalista que ahora está en veremos porque a las dos vías principales de acuerdo que existían en las Islas para formar un nuevo Ejecutivo tras el veintiséis de mayo una escorada al centro derecha liderada por Coalición Canaria y otra de izquierdas con el PSOE a la cabeza le ha salido ahora con más fuerza una tercera vía la de un pacto entre PSOE y Partido Popular un escenario al que incluso las direcciones nacionales no han puesto impedimento de hecho en las últimas horas tanto Génova como Ferraz han dado vía libre para explorar cualquier tipo de acuerdo sin ningún veto sólo con un matiz que prime el interés general de Canaria

Voz 1727 17:29 son las ocho y dieciocho las siete y dieciocho en Canarias

Voz 1727 17:42 esta mañana nos llega desde Holanda una historia tremenda que ha conmocionado al país y a cualquiera que la lea las la escuche es el caso de un año nunca de diecisiete años que organizó su propio suicidio asistido incapaz de superar las secuelas psicológicas de las violaciones y abusos sexuales que sufrió desde que tenía once se había sometido a todo tipo de tratamientos para superar la depresión la anorexia pero finalmente los médicos la han ayudado a morir diecisiete años tenía Ana corbata un buenos días

Voz 0127 18:15 la primera agresión sexual llegó en Primaria en una fiesta del colegio la segunda en el instituto y cuando cumplió los catorce la violaron dos hombres en un callejón

Voz 1727 18:22 paso años sin contarlo por vergüenza y miedo

Voz 0127 18:25 cuando tuvo la fuerza necesaria para denunciarlo se desmoronó en seco

Voz 1727 18:31 en una entrevista hace sólo unos meses

Voz 0127 18:33 contó que tuvo anorexia depresión y estrés postraumático tuvieron que internar la a la fuerza en una institución para que no se lesionara

Voz 1727 18:41 Lowry su padre contó que no pudieron

Voz 0127 18:44 ingresarla en un centro psiquiátrico porque la lista de espera era infinita comenzó a escribir un diario como terapia terminó publicando su experiencia en un libro en el que dijo revive el miedo y el dolor a diario siento que mi cuerpo aún está sucio

Voz 13 18:57 en el resto

Voz 0127 19:00 creo que estar muerta para ella es la mejor manera de descansar dijo su madre unos días antes de morir en su casa rodeada de su familia escribió en sus redes sociales Mi lucha ha terminado por fin voy a ser liberada de este sufrimiento en soporte

Voz 1727 19:12 Pablo eso en la vida real y en las pantallas vuelve Black Mirror la serie de ciencia ficción que nos enfrenta a los riesgos de nuestro yo del futuro sometido al desarrollo tecnológico Pepa Blanes

Voz 1463 19:25 la serie apocalíptica por excelencia la que recrea problemas del presente y posibles dilemas morales en el futuro donde la tecnología está en el centro de la reflexión

Voz 14 19:33 ahora suma su quinta temporada con sólo tres capítulos más optimistas y humanos y menos digitales los tres reflexionan sobre la identidad en este mundo de las redes sociales vale vamos a pelear

Voz 1463 19:48 uno de ellos habla del sexo virtual el porno como algo incapacita ante para disfrutar del sexo real también sobre la heterosexualidad sus límites os sobre el polígamo

Voz 1727 19:56 por su madre lo normal es que me dieran la clave de su cuerda

Voz 1463 20:00 a las normas de epitafio otro indagan qué pasa con nuestra identidad cuando morimos a través de la lucha de una madre

Voz 0127 20:07 cuando de recuperar las contraseñas de las redes sociales de eso

Voz 1463 20:09 su hija que acaba de suicidarse un ejemplo de cómo las empresas tienen más datos que la policía

Voz 0542 20:14 su contrato está blindado no expira hasta que cumplas veinticinco ya no es casi la medicación le

Voz 1463 20:22 el más esperado es el protagonizado por Miley Cyrus la niña Disney se venga de la industria musical con este capítulo sobre la manipulación de la identidad de los niños artistas y su explotación vamos la rebelión de Hannah Montana contra Mister gong

Voz 1727 20:40 son las ocho y veinte las siete y veinte en Canarias

Voz 1 20:47 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos

Voz 1275 20:51 si es con más nubes y mucho menos calor que estos días de atrás mañana fresquita a esta hora con trece grados en la Gran Vía máximas hoy de veinticinco segundo día

Voz 1 20:58 de nervios cuando hemos llegado yo estaba casi temblando por ver qué opciones estos iban a poner

Voz 15 21:03 a ver es verdad que el te voy ha caído justo el que me sabía pero acá pero

Voz 1463 21:07 buenas ha salido bien yo he salido bastante contento

Voz 15 21:10 porque creo que me han salido bien a más

Voz 1463 21:12 diosa no sé si más había o bien he visto la literatura y me he quedado así bueno esta como diez minutos Quique diez veinte minutos viendo la opción que cogía he roto mi examen he vuelto a

Voz 1275 21:20 lo ayer cayó el franquismo la Guerra de Cuba Felipe González hoy toca las Mater las específicas como arte latín matemáticas o física a las nueve y media comienza el segundo día de la evaluación de acceso a la universidad a la que se enfrentan estos días treinta y cuatro mil estudiantes madrileños en la Autónoma la mañana va a ser intensa porque a las nueve y convocado una protesta de los trabajadores de mantenimiento de esta universidad llevan trabajando desde el uno de enero con sus contratos prorrogados Easy la seguridad de que vayan a prolongarse más allá del mes de junio en SER Madrid Norte Nacho el Open de Andrés

Voz 16 21:51 coincidiendo con la segunda jornada de las pruebas de Eva o los trabajadores de mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid sepan manifestar hoy miércoles a las nueve de la mañana a las puertas del edificio del Rectorado en el campus de Cantoblanco lo van a hacer para exigir que se renueven y mantengan sus puestos de trabajo los trabajadores de mantenimiento de la UAM llevan en prorroga desde el uno de enero y no tienen noticias de que esta situación se vaya a solucionar la compañía adjudicataria Ferrovial Servicios ofrecido garantías de que sus contratos vayan a prolongarse tampoco lo ha hecho la propia Universidad Autónoma de Madrid según lamentaban desde el propio sin

Voz 0027 22:26 K

Voz 1275 22:31 por pura cortesía así explican desde el PB que Isabel Díaz Ayuso haya accedido a reunirse este miércoles con el candidato del PSOE Ángel Gabilondo dentro de la ronda de contactos que abre hoy como ganador de las elecciones autonómicas del veintiséis de mayo va a ser la primera reunión formal de dos candidatos tras los comicios en el caso de PP y Ciudadanos después de la tutela de las respectivas direcciones nacionales los comités negociadores aquí en Madrid tienen previsto verse esta semana Ignacio Aguado ya ha adelantado que van a pedir presidir la Asamblea desde el PP Alfonso Serrano dice que no es el momento de las sillas Vox por su parte insiste en que no van a aceptar chantajes Santiago Abascal

Voz 1727 23:04 radio

Voz 8 23:05 que soy hipersensible ante lo que

Voz 1926 23:08 percibo como chantaje

Voz 8 23:10 por qué es lo que siento es un chantaje yo ante el chantaje prefiero el harakiri político los diputados electos

Voz 1275 23:16 el XXVI EM pueden recoger desde hoy a sus credenciales en la Asamblea antes de que el día once se constituya

Voz 1 23:21 parlamento Madrid más noticias en título

Voz 1275 23:24 tres con Virginia Sarmiento ajusticiada nuevo revés a la Comunidad de Madrid al ratificar la sentencia que anula la venta de tres mil viviendas públicas a un fondo buitre en tiempos de Ignacio González el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la considera injustificada se busca una menor de dieciséis años desaparecida el pasado veinticuatro de Mayo en Móstoles se llama sola Araceli Arévalo mide uno sesenta y seis es de complexión delgada pelo largo y Moreno las fuerzas de seguridad solicitan colaboración ciudadana para localizar la él viernes se retomará el juicio por la muerte de samba la mujer que murió tras casi cuarenta días tenencia de Aluche sin recibir tratamiento para sus enfermedades los peritos declararon ayer mala praxis y aseguraron que hoy podría estar viva el ozono troposférico conocido como ozono malo ha vuelto a superar los límites legales en Madrid así lo revela un informe de Ecologistas en Acción las altas temperaturas de los últimos días han provocado esta subirán

Voz 6 24:09 el poste

Voz 1 24:12 en Hoy por hoy

Voz 1161 24:15 duele ha durado el Rayo Majadahonda ya es equipo de Segunda B Sampe buenos días buenos días y de la forma más dura posible desaprovechando a falta de diez minutos para el final del partido una ventaja de uno tres que les salvaba dejándoles con cuarenta y ocho puntos sumando los tres de la última jornada ante el Reus y obligando al Lugo tener que ganar en el última jornada al Nàstic a domicilio pero en los minutos ochenta ochenta y seis y noventa y cinco llegaron tres goles de los asturianos que les mandan matemáticamente a Segunda B en esa única temporada disputada en su historia en la categoría de plata se quedan con cuarenta y cinco puntos sumando los del Reus por los cuarenta y seis que tiene ya en Lugo además el Fuenlabrada sabrá hoy si la jueza de competición acepta la petición de los madrileños y del Rácing de cambiar el orden de sus partidos para decidir el campeón de Segunda B la propuesta es jugar en Santander el domingo nueve las seis y media y la vuelta en el Fernando Torres de Fuenlabrada el miércoles doce a las nueve de la noche

Voz 1727 30:10 pero bueno son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 8 30:14 patrocina este espacio

Voz 1727 30:19 este miércoles cinco de junio y se entra en ahora mismo en Cadena Ser punto com pueden ver los documentos que prueban que el Partido Popular empezado a despedir a sus trabajadores en el Congreso y en el Senado recortando es la indemnización en unos minutos vamos a analizar el último movimiento de Pablo Iglesias que le quita a Echenique el control interno de Podemos Aimar

Voz 0027 30:41 sí tenemos noticia en Estados Unidos han detenido en las últimas horas en California al líder de la luz del mundo que es la mayor iglesia evangélica nacida en México le acusan de abuso de menores explotación sexual pornografía infantil

Voz 23 30:52 como hijo de Dios no vengo a ser mi voluntad yo como hijo de Dios vengo a hacer la voluntad

Voz 0027 31:01 se llaman a son Joaquín García a un supuesto líder espiritual con millones de seguidores en todo el mundo según los investigadores abusó de al menos cuatro niños a los que también obligó a tener relaciones entre ellos ante él antes decía que si se oponían a sus deseos se estaban enfrentando a Dios porque él era el Apóstol ya aquí en España el Ministerio de Educación está dispuesto a estudiar la reforma del examen de selectividad tras las quejas de varias comunidades sobre la supuesta disparidad en el nivel de exigencia Adela Molina

Voz 0127 31:30 el Ministerio de Educación reconoce que el asunto está sobre la mesa hay que es uno de los temas que habrá que abordar en la próxima legislatura la revisión del actual Prueba de Acceso a la Universidad que según algunas comunidades y expertos no es igual de exigente en unas autonomías que en otras el secretario general de Universidades en funciones cree que en cualquier caso esa revisión debe hacerse con mucha prudencia defiende que el actual modelo les su función de ordenar a los aspirantes universitarios José Manuel Pingarrón de momento el sistema funciona

Voz 24 31:57 y hacer un cambio para que el sistema empeore hay que hacerlo con

Voz 1 32:01 su cuidado yo

Voz 24 32:03 desde luego sería partidario de estudiarlo con

Voz 0127 32:06 yo cuidado y sobre todo por expertos la Prueba de Acceso a la Universidad supone el cuarenta por ciento de la nota para acceder a un grado el resto depende del expediente del alumno España tiene el llamado distrito único universitario así que la nota de un estudiante de Sevilla les sirve para estudiar por ejemplo en Navarra aunque los exámenes hayan sido diferentes

Voz 0542 32:26 más de doscientos veinticinco mil niños no tienen acceso a la cantidad diaria recomendada cubrir sus necesidades alimentarse

Voz 1727 32:50 ya a esta hora en Hoy por hoy la opinión de Iñaki Gabilondo

Voz 0027 32:54 buenos días Pepa buenos días a todos allí

Voz 8 32:57 The Monos ofreció noticias y temas para reflexionar en el juicio el es se escucharon las conclusiones definitivas de las acusaciones para la Fiscalía fue un golpe de Estado estamos ante un delito de rebelión para la Abogacía del Estado ante un delito de sedición debe decirse que la Fiscalía que en muchos momentos del juicio en especial en los interrogatorios había dejado mucho que desear presentó ayer un argumentario muy macizo la Abogacía del Estado rebajó la calificación no rebelión sino sedición porque a su juicio la violencia no fue estructural no figuraba en el plan de los acusados da la impresión de que este aspecto decisivo de la violencia va a depender de la opinión del tribunal sobre el papel jugado por los Mossos d'Esquadra la semana que viene escucharemos a los defensores ya allá por septiembre octubre llegará la sentencia y mientras esto ocurría en la sala de lo Penal la Sala Contencioso Administrativa del mismo Supremo paralizaba la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno había previsto para el próximo lunes prosperaba así el recurso de los familiares del dictador que reclamaban que nada se hiciera hasta que una sentencia judicial decidiera sobre el fondo del asunto tras esas noticias del Supremo dos reflexiones en cierto sentido complementarias caso pluses se exprese como es el tribunal sea la sentencia más dura o más blanda el problema político seguirá vivo desafiante caso exhumación de Franco sin voluntad política no se hace nada pero sólo con

Voz 1727 34:15 venga tampoco hay que acertar con los tiempos

Voz 8 34:18 dos Icon los procedimientos es decir la justicia no resuelve los problemas políticos la política no resuelve los problemas judiciales post data el auto del Supremo afirma que Franco fue Jefe del Estado de España desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis tres meses después de alzarse contra la legalidad una manera muy franquista de ver la historia porque entonces

Voz 1926 34:38 que era en ese momento el presidente de la República

Voz 1727 37:00 son las ocho y treinta y siete las siete y treinta y siete en Canarias en esta mañana de miércoles recuperamos para la tertulia de Hoy por hoy a Luis Alegre Hola Luis es profesor de Filosofía Universe en la Universidad Complutense de Madrid qué tal te Aído la vida lejos de nosotros bueno no me puedo quejar realmente te hemos echado mucho de menos que les llevó vosotros también llega a ser un día muy especial además ya he visto los temas sí cargado de información alguna tiene que ver con Podemos Teodoro León Gross profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga buenos días qué tal buenos días sí periodista periodista y periodista Cristina Monge politóloga asesora ejecutiva de y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza buenos días qué tal muy buenos días así que abierto el claustro de profesores os planteo un asunto que me ha llamado muchísimo la atención esta mañana ya son más de veinte mil las personas que han firmado una petición en Internet quejándose de lo difícil y Ximo que era el examen de Matemáticas de la Eva Audi la selectividad de ayer en la Comunitat Valenciana dicen que es el examen de matemáticas más difícil de la historia Ignacio García

Voz 32 38:08 hola buenos días hola bueno

Voz 1727 38:11 tú eres uno de los alumnos que hicieron ayer ese examen cómo fue

Voz 33 38:14 exactamente finalmente el examen a nivel de temario se ajustaba a lo a lo que estaba propuesto pagar en la selectividad de este año el la gran dificultad y el problema se centraba en la extensión del mismo que era muy largo y la diferencia en cuanto a otros años este año han sido ejercicios problemas mucho más complicados dado que eran distintos y no teníamos la experiencia de otros años fan cambia bastante el la forma de preguntarles cosas

Voz 1727 38:52 Inácio tú completas tú completas teles amén

Voz 33 38:56 a mí no me da por completado el examen por estos problemas

Voz 32 39:00 como por ejemplo en el problema

Voz 33 39:03 tres de problema a una de los de los apartados preguntaron qué que más de quince años que no preguntaban

Voz 32 39:12 quince años otras cosas

Voz 33 39:15 se suman dos que era una hecho muy distintos nos complicó mucho a todos los valencianos este este ejercicio

Voz 32 39:23 tú eres bueno en matemáticas asignación

Voz 33 39:25 este año la verdad es que sí que estamos sacando no bastantes buenas notas

Voz 34 39:29 el del fondo del del nueve hielo

Voz 33 39:32 ocho Si este año por culpa de matemáticas

Voz 32 39:38 no es una quiero si no no es que desconfíen

Voz 1727 39:42 no se tiene que nos fiamos pero déjame que vayamos a una fuente de autoría

Voz 32 39:45 dad Gemma Barreda buenos días hola buenos días

Voz 1727 39:49 es hora de matemáticas en un instituto de Torrente en la provincia de Valencia Gemma tú has visto el examen supongo es tan difícil como dicen los alumnos como nos dice Ignacio como han firmado veinte mil personas

Voz 33 40:01 a bien ese problema doble en lo que has dicho ni creo que se llama Liz Ignacio perdón es tal cual es la realidad es si hacías la escena ha sido un que es uno con una pregunta un apartado extraños que te daba que pensar no bloquee tres una pregunta tres que nada más releerla y yo que soy de mates dije voy a cambiar de opción porque yo estoy con ellos agua el examen mientras ellos están dentro y a mí me lo sacas media hora después de que ellos en tren iba en una hora todos los años hago las dos opciones cuando salen tienen las dos opciones becas este año cuando vi el problema de tres que ha mezclado con física que lo tienen que saber si que hay Inge mezclar matemáticas con física no lo entiendo me voy a Ana el mosto hora y cuarto hacerlo da a mí que iba a toda castaña

Voz 32 41:12 según tabaco Satué

Voz 33 41:13 pese a cuestas como ha dicho Ignacio hacía siglos que no se preguntaban a verdad no sé qué necesidad ahí se puede sacaron cinco sí pero lo que no me parece justo que son los que yo también es y armado la queja es que en la Comunidad Valenciana bajen la nota media de todos los saludos y por lo tanto para hacer la carrera que quieren hacer renal tiene otras comunidades y los de las otras comunidades pueden acceder aquí porque no tienen elecciones matemáticas tan complicados

Voz 32 41:47 te veo me parece correcto te veo enfadadísimos Himma estoy muy enfadado ya ya ya ya ya me me me imagino ninguno de tus alumnos ni siquiera en los más brillantes han podido completar el examen no

Voz 33 41:58 ninguno salieron todo llorando aquí tengo una alumna con una media de nueve durante todo el año que te la voy a pasar quiere sí sí

Voz 32 42:08 a preguntarles lo que tú eres Laura Laura no

Voz 33 42:10 barro vale la paso

Voz 32 42:15 hola hola Laura buenos días hola

Voz 1727 42:20 quieres una alumna brillante en matemáticas nos dice Gema que ha sacado buenísimas notas todo el curso que pasó ayer en la selectividad Laura

Voz 33 42:29 bueno a Gemma Amazon tras nos encontramos todos con un examen en el Grill cualquiera de las opciones bien cosas totalmente indescriptibles para nosotros

Voz 32 42:41 y no pudiste completarlo Laura

Voz 33 42:44 no que me dice la opción B la que tenía un problema de Estado con física si yo por ejemplo he dado física una vez en toda mi vida aquí Itziar a pesar de que hay que saberlo son cosas que no soy en esto hasta ahora que me para

Voz 32 43:01 Laura tu que quieres hacer en la vida Kika Herrera quieres estudiar y la nota de Matemáticas es muy importante la nota que saques en matemáticas en el examen de ayer es muy importante para poder hacer la carrera que quiere claro

Voz 1727 43:23 porque en general

Voz 8 43:25 todas las notas son importantes para poder hacen la carrera con Nokia

Voz 32 43:28 Ignacio Matemáticas es la única que cuenta lo sé lo sé lo sé cariño Ignacio

Voz 1727 43:34 no

Voz 32 43:35 Gemma Laura aquí queda vuestro cabreó vuestro enfado a ver cómo evoluciona esto

Voz 1727 43:41 que quién tenga que tomar nota tome nota porque claro luego van a competir con alumnos de otras comunidades que han tenido un examen de matemáticas

Voz 32 43:49 más fácil ir van a acudir a la hora de elegir una carrera

Voz 1727 43:54 bueno pues en en condiciones de inferioridad gracias a los tres un abrazo vamos a seguirle la pista esta información muy buenos días adiós

Voz 32 44:05 buenos días y adiós adiós

Voz 1727 44:07 yo Ignacio también Gatti y hay que explicarse este este enfado porque Luis Alegre profesor de esto depende la carrera que uno pueda hacer

Voz 35 44:16 evidentemente Sí Se trata de una prueba que da acceso a todas las universidades del Estado es obvio que tiene que hacer unas condiciones equitativas iguales para para todos no esto no exige necesariamente hacer el mismo examen en todo en todo el territorio pero Pau podrían explorar posibilidades como como algún algún modo de ponderación de las notas medias de Territorio respecto a otros para que esos ese corrigiera no pero que las condiciones tienen que ser equitativas no sólo en lo relativo a las distintas pruebas por por territorio sino también por ejemplo a los expedientes académicos de colegios privados y concertados que muchas veces tienen notas medias más altas no sería tan difícil estudiar la posibilidad ya digo vinos conscientes de de corrección de ponderación para para asegurar las condiciones equitativas

Voz 1727 44:57 hay carreras como Medicina por ejemplo donde es clarísimo y clamoroso que que es muy difícil que los alumnos de determinadas comunidades entren en las universidades de sus de su comunidad impiden en masa de otras eh

Voz 35 45:12 pero pero la Ley de grandes números funciona os así si se producen correcciones estadísticas esto introduce un vector de Justicia notable creéis que el Gobierno Montilla ha dicho bueno vamos a estudiarlo tampoco es que vaya a hacer un examen uniforme y único para toda España pero vamos a estudiarlo hasta ahora se ha planteado periódicamente el año pasado yo me acuerdo del consejero de Castilla y León que decía esto no puede ser no puede ser que mis alumnos hagan un examen más

Voz 1727 45:36 difícil que el de otras comunidades habría que afinar Cristina

Voz 36 45:40 por supuesto es un tema recurrente todos los años a estas alturas tenemos el mismo debate que cuando Castillas Valencia es decir hay diferentes comunidades autónomas porque una cosa es la dificultad del examen que yo entiendo que esto ahora puesto en la que revisarlo en el caso de Valencia tendrá que revisar un tribunal versus da justa temarios y no valorar todo esto yo otra cosas que luego efectivamente ese examen da derecho da acceso mejor dicho a una serie de universidades que sabemos por la practica que en España hay mucha movilidad entre comunidades autónomas mucho chavales y chavalas van y vienen de una comunidad a otra estudian sus carreras universitarias efectivamente es una merma antes hay muchas formas de de homologar no tiene porque efectivamente hacer el mismo examen pero sí que puede ser por ejemplo comparar niveles sí que puede ser plantear factores de corrección como los que estaba diciendo en estos momentos Luis es decir hay diferentes fórmulas que además algunos están estudiadas ya eh porque esto es un tema que se ha venido trabajando ya ella estudios que plantean fórmulas que se podrían implementar ahora bien es un tema con una componente política muy

Voz 1727 46:33 muy importante claro claro muy importante tendremos tiempo Teodoro León Gross preocuparnos estas asuntos que tienen hoy de cabeza a muchas familias españolas en la legislatura que comienza tú crees

Voz 1926 46:44 deberíamos deberíamos en muchas veces se comenta que que la propia agenda de los medios donde la política tiene naturalmente un relieve como todas las denominadas Hall News la economía la la actividad legislativa la tienen un relieve extraordinario pero la vida sigue la vida es la seguridad la vida es la limpieza la vida es la educación la vida es el medioambiente y hay muchos asuntos que a veces están muy muy infravalorados en la en la agenda amén entonces

Voz 1727 47:10 Zika eh mientras mítica e claro

Voz 1926 47:13 pues en el fondo todo es política todos el espacio público y todo son problemas que afectan a la Comunidad y en este caso además yo yo lo entiendo muy bien porque a mi me parece que las cosas más amargas que hay es que no compite en igualdad no es esto es esta frustración la pérdida de igualdad en todos los planos siempre es siempre particularmente dura cuando ves que el Gobierno adopta ese tono de bueno si ya lo estudiaremos en el que se difiere en el tiempo no es decir bueno está estos tiempos políticos a quién acaba de hacer un examen acaba de ver que va a competir en desigualdad

Voz 8 47:45 esto le produce una frustración extraordinarias

Voz 1926 47:47 me sumo completamente lo que han dicho Chris tiene por otro

Voz 1727 47:50 dice el Gobierno bastante tenemos con la financiación autonómica que está pendiente todavía pero es que esto forma parte de ese debate esto forma parte también de una asimetría con razones históricas que no se justifican en el año dos mil diecinueve ocho cuarenta y ocho siete cuarenta y ocho en Canarias

