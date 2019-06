Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

bueno les estamos contando esta mañana en la Cadena Ser que el PP ha empezado a despedir a sus trabajadores en las Cortes por la nueva situación económica por la que pasa el partido a raíz de la debacle electoral pero es que los quiere echar recordándoles la indemnización por despido Aimar si quiere pagarles doce días por año trabajado a pesar del crimen alguno de esos seis trabajadores

Voz 0027 00:43 el Partido trabajando para el partido más de treinta años Génova les ha comunicado que pasa a considerar los eventuales ligados a la duración de esta legislatura de la que acaba de concluir a pesar de que firmaron sus contratos con el partido en los años ochenta y todo esto lo gana cero lo quieren hacer a través de una treta contractual tienen los documentos en nuestra web en Cadena Ser punto com en unos minutos vamos a entrevistar aquí en la SER a Rafa Mayoral el Secretario de sociedad civil de Podemos después de que anoche les avanzábamos que el partido aparta a Pablo Echenique de la secretaría de Organización y lo va a situar al frente de una comisión que teóricamente se encargada de negociar con el PSOE y de coordinar a los nuevos concejales de Podemos en toda España Éste es el primer gran movimiento interno de Podemos tras los malos resultados electorales esta primavera según sobre esta decisión hablado Gerardo pisar el hoy diputado En Comú Podem esta mañana en Cataluña

Voz 5 01:30 que es una decisión interna creo que es una decisión interna

Voz 6 01:33 de los órganos de Podemos que tenemos que respetar es lógico que se haga tras unas elecciones que se analice lo que se ha hecho

Voz 2 01:38 lo bien lo que nos ha hecho también lo que se tiene que corregir que Saura corre si y en una hora el Rey

hacia la ronda de consultas con los grupos políticos para proponer un candidato a la investidura el primero en acudir a la Zarzuela para ser recibido por Felipe VI será el representante del Partido Regionalista Cántabro la ronda la cerrará mañana por la tarde Pedro Sánchez que con toda probabilidad recibirá el encargo del Rey para intentar formar gobierno la empresa farmacéutica Pfizer oculto evidencias de que uno de sus fármacos podía llegar a prevenir el Alzheimer en sesenta y cuatro por ciento de los casos lo publica esta mañana el Washington Post lo descubrió un equipo de investigadores dentro de la propia empresa en dos mil quince pero verificarlo requiere de un ensayo clínico carísimo al que según ese diario se niega a la farmacéutica

Voz 0622 02:24 el fármaco en cuestión trataba la artritis pero los investigadores de Pfizer se dieron cuenta además reducía las probabilidades de sufrir alzhéimer los científicos pusieron este descubrimiento en conocimiento de la empresa pero la farmacéutica optó por no investigarlo porque dicen que costaría más de ochenta millones de dólares los médicos consultados por el Washington Post critican que Pfizer no haya hecho públicos estos datos porque dicen que les permitirían ampliar conocimientos sobre esta enfermedad matemáticos británicos han creado un algoritmo que según dicen es capaz de predecir si un actor o una actriz ha llegado a la cima de su carrera

Voz 0027 02:58 sí todavía tiene margen de mejora un algoritmo matemático Andrea Villoria

Voz 0605 03:01 pocos llegarán a este momento sólo un dos por ciento de los actores consiguen vivir de los escenarios la inteligencia artificial ha logrado identificarles con un ochenta y cinco por ciento de precisión dicen los investigadores que quienes triunfan lo hacen al inicio de su carrera sobretodo si son mujeres su trayectoria es más corta por las exigencias estéticas del sector

Voz 7 03:32 yo a declarado

no la Rivas no suena lo digo cada día pero la intención desde luego nueve y cuatro ocho y cuatro en Canarias

Voz 9 04:01 Rosa Márquez buenos días hola qué tal muy buenos días llega el verano toca disfrutar de buenos momentos

Voz 10 04:07 los al aire Lime fármacos en Familia cenas con amigos pero antes hay que prepararse por El Corte Inglés tienes todo para organizar un Pla nace de barbacoa puedes empezar por conseguir la barbacoa que más

Voz 1727 04:19 usted a tus necesidades

Voz 10 04:21 para arder para la terraza o portátil luego podrá llenar La con los alimentos que más les gustan a los tuyos y además nada le va mejor aún un chubasco que una buena ensalada y un gazpacho recién hecho en tu nueva allí cuidadora y qué mejor excusa que una cena con amigos para estrenar ropa me sale jardín o una vajilla nueva saca partido a ese rincón de tu terraza o jardín Junta quién más quieres y no te olvides de inmortalizar lo todo con una instantánea aquel verano dura tres meses pero un buen recuerdo es para toda la vida empieza a disfrutar con los mejores planes nocturnas prepara tu verano en El Corte Inglés en un ratito más planes de verano las áreas

Voz 11 05:04 Pablo Echenique bienvenido compañeros Pablo

Voz 4 05:09 Echenique dejará de ser el secretario de Organización de Podemos en un momento de alta no

Voz 3 05:15 en el capítulo de hoy

Voz 12 05:17 se desvaneció yo creo todavía que eso es fruto de nuestra imagina que no llegamos al final Pablo una ráfaga que no lo tras

Voz 13 05:27 ahora sencillamente va a ser el partido de Pablo Iglesias Irene Montero que ahora todo

Voz 1450 05:36 el entorno de Iglesias asegura que no se ha perdido la confianza en Echenique

Voz 3 05:39 los impuestos

Voz 14 05:43 Nos damos que había muchos compañeros que me decían no entres a pelear con él pero

Voz 3 05:50 van cayendo todos

Voz 15 05:55 tú con tu cabeza Sirte

Voz 14 06:05 pero un poquito triste porque lo que ha pasado estos días

Voz 16 06:11 que para no echarse a uno mismo se dice asumo las

Voz 4 06:15 con su habilidad pero echan al verla

Voz 13 06:19 es que al final ha terminado siendo un partido de militancia identitaria CR de lealtad casi religiosamente

Voz 3 06:26 pitidos que no era un tema que habrá tiempo para seguir hablando de nosotros mismo que parece que que no abandonamos esa costumbre aquí los jugando pues es fuerza muchísima suerte a a todos a todo lo que eres un personaje fascinante hoy

Voz 2 06:56 se Pepa Bueno

Voz 1727 07:13 son las nueve y siete ahora ocho y siete en Canarias las derrotas electorales se llevan por delante no sólo proyectos también cargos trabajadores esta mañana lo comprobamos con las dos noticias que viene contando la Cadena Ser consecuencias de derrotas en dos planos el del funcionamiento interno de un partido laboral la caída de Echenique los despidos en el PP empezamos por la caída el cese de Echenique escuchábamos en la cabecera de las nueve Ángels Barceló diciendo anoche van cayendo todos pero es que van cayendo todos Luis Alegre

Voz 17 07:46 sí y no sólo Echenique sino sino parece que sea esa publicado Tech también Pablo Bustinduy que yo creo que es uno de los parlamentarios brillantes que había en esta legislatura hay un personaje clave en la en la construcción de Podemos Paul parece que también también abandona el partido no lo del cese Echenique pues pues no deja ser un poco sorprendente porque en realidad Echenique ya estaba ya estaba de facto apartado la habían puesto un un adjunto ya estaba ya está de facto apartado de las responsables de organización de tal forma que que hombre es difícil pensar que fuera el responsable de de lo que ha ocurrido no cuando cuando sobre todos los resultados han sido malos no sólo en las elecciones municipales y autonómicas sino que también fueron malos en las en las generales fueron muy malos en las en las europeas ahora que parece hombre pues que que cabe pensar alguna responsabilidad una respuesta política hay de nivel estatal

Voz 1727 08:36 Luis Alegre vuelve hoy en la tertulia de Hoy por hoy profesor universitario profesor universitario o y fundador de Podemos ayer recuerde lo Cristina Monge les pedimos autocrítica a los partidos cuando tienen una derrota electoral en general autocrítica consiste en entregar la cabeza de alguien que está por debajo del líder

Voz 18 08:55 bueno yo creo que eso son las primeras reacciones que generalmente anteceden después a la debacle total porque lo que de alguna forma dicen es la carencia de unos liderazgos firme su sea un buen jefe es aquel que una buena jefa es aquel o aquella que cuando hay un problema estructural gordo asume las consecuencias puesto que el responsable último última él o ella por lo tanto echar la culpa generalmente a los subordinados no viene siendo calificó de buena práctica no cuando hablamos de de liderazgo da la sensación de que se están intentando hacer parecer que pueda cambiar algo para que nada cambie porque al final las cosas van a seguir igual me llama poderosísimo atención que en un partido lo que sea mínimamente democrático mínimamente horizontal este tipo de decisiones se puedan tomar antes de pasar por un Consejo Ciudadano o un ejecutiva Un comité o lo que cada uno tenga es decir son órganos que emanan de una asamblea de Un consejo y que por lo tanto la capacidad de cesar deberían ser de ese mismo órgano sin embargo se está planteando ya como he dicho no ha política de hechos consumados de alguna manera por lo tanto yo creo que es un signo más del momento por el que está pasando poder

Voz 0027 10:03 sí efectiva si efectivamente tiene razón Cristina no decidir esto lo que demuestra es que esos órganos esa horizontalidad Hay digamos aquellos aquellos planos en los que podemos precisamente quiso mostrar un digamos un cambio virtuoso con respecto a los partidos tradicionales se ha ido deteriorando en ese hiper liderazgo algo que quedó por otra parte muy bien simbolizado en aquel cartel devuelve en el que parecía que la figura providencial de Pablo Iglesias venía redimir de ese invierno difícil que las encuestas reflejaban ya con toda su crudeza no es verdad que aquí vemos un poco eso como tú decías Pepa hay una cierta tendencia a hacer autocrítica en cabeza ajena no es decir que que hagamos autocrítica Samos Maroto Casado lo hizo con Maroto Por otra parte quiero decir es relativamente normal después de los procesos electorales pero claro aquí vemos esto que sucede tanto en el fútbol no que cuando un presidente ve pañuelos blancos en la grada entrega a la cabeza del entrenador

Voz 1727 10:57 anuncia que hay un defensa central poco comprometido

Voz 0027 10:59 qué van a fichar a otro de un equipo alemán

Voz 4 11:02 al la realidad

Voz 0027 11:04 los más o menos también sugería Luigi se evidentemente es que del Vistalegre fundacional hemos visto desaparecer pues al propio Luis sabes descansa Tania González Monedero de Vistalegre II a Errejón a Bustinduy como él decía ahora la liquidación de Sergio Pascual que el otro día recordamos aquí que que Fun que es un punto clave en la historia de Podemos la realidad que es que es ha ido desapareciendo toda aquella masa gris extraordinaria de Podemos y quedándose en un hiper liderazgo cada vez más pobre Rafa Mayoral muy buen

Voz 1727 11:33 los días

Voz 19 11:34 hola buenos días hablamos con ex secretario eso

Voz 1727 11:36 civil de Podemos forma parte del Consejo de Coordinación que es el equivalente a la Ejecutiva verdad para entenderlo la el cese de Pablo Echenique es la consecuencia directa del fracaso electoral del veintiséis de mayo

Voz 19 11:52 bueno para empezar el son informaciones que han aparecido en diversos medios no lo disfrutamos al el Consejo Ciudadano no no hay nada dicho en cualquier caso lo normal en cualquier equipo es la adaptación de las composiciones bueno pues aquellos que piensan que es Kenny que va a salir de estos una cena política creo que se van a llevar un gran chasco Echenique uno de los grandes activos que tiene Podemos es una persona fundamental el trabajo que ha hecho durante todos estos años sí evidentemente el paso de jugar de defensa central centró desgraciadamente para aquellos que auguran enterrada Podemos pues va a ser una mala noticia porque va a seguir jugando en el equipo que no hubiera quepa duda

Voz 1727 12:31 ustedes mienten por tanto la información que estamos duela de que va va a cesar como secretario de Organización

Voz 19 12:38 no yo creo que desmiento es todas las cosas que había estado diciendo hay ahora chepa enterrando a ponemos como proyecto político diciendo que esto es un que esto sin síntoma de que Podemos va a desaparecer esto ya lo vimos en enero lo vimos en enero y tres puntos siete millones de personas pusieron cuarenta y dos diputados en el Congreso que son imprescindibles para poder formar un gobierno progresista de esa es la realidad el debate político de fondo fundamental en nuestro país porque nuestros momentos la precariedad de las mayorías sociales porque en estos momentos la multinacional de siguen pensando que pueden saltarse la ley y pueden pisotear los derechos que la gente trabajadora en nuestro país que los fondos buitre creen que ponen especular no con pisos sino con habitaciones ya te falta un gobierno que les diga a los poderosos de este país que es necesario que cumpla la ley para que eso ocurra con nosotros tenemos que hacer partes aportará

Voz 1727 13:26 ahí en el Consejo Ciudadano de este sábado por lo tanto no proponerlo de Echenique para aclarar por no dejarlo en el aire no proponer que cambie de función que deje la secretaría de Organización

Voz 19 13:35 las propuestas las hace el Secretario general que es el equivalente al entrenador de los equipos de fútbol las alineaciones las propone el Consejo dispone obviamente claro

Voz 1727 13:44 pero es que va a esa propuesta quiero decir que no

Voz 19 13:47 esa propuesta de Pablo Laso las propuestas que que hacer de modificación de la línea pero en el Consejo Ciudadano yo he visto los titulares más allá de eso pues pues nuevas pocas cosas tengo pocas cosas que decir

Voz 1727 13:58 qué espera usted no pues lo veremos lo veremos

Voz 19 14:01 lo discutiremos en nuestro consejo ciudadano que es el órgano donde se va a discutir

Voz 1727 14:06 a su juicio si a juicio de Rafa Mayoral a juicio del secretario sociedad civil de Podemos después de los resultados el veintiséis de mayo y los resultados el veintiocho de abril que debería salir de esta reunión que tienen ustedes el sábado

Voz 19 14:20 pues fundamentalmente una posición para la conformación de un envolvieron el Estado a Mende obviamente hacer un análisis de cuáles han sido los resultados de las autonómicas y las municipales en nuestros momentos Podemos es fundamental en muchos gobiernos autonómicos bien gobiernos municipales importantes vivo no pues en ese en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con el mandato ha saldado aquellos que nos han puesto las instituciones eso es defender sus intereses en función del programa que nosotros somos presentaba a las elecciones y eso no hay que perderlo nunca de vista porque si no podemos tener un debate endogámico sobre una tesis preconcebida desde el mainstream desde hace mucho tiempo es algo que se repite una y otra vez son mantras el hacia mente bueno pues una y otra vez no se terminante confirmar del todo parece que las malas previsiones y los malos augurios para Ana Patricia Botín han llegado y parece que va a ser fundamental Podemos en la conformación del Gobierno de España aunque no le guste al Ibex aunque no les gusta la banca aunque no gustó a los medios comunicación que yo lo entiendo que no les guste pero si les gusta a tres puntos y tenían esas personas en nuestro país que ejerzan su derecho algo que ponen cuarenta y dos diputados del Congreso que seguimos ahí que seguimos vamos a estar al pie del cañón para defender los intereses de la gente trabajadora de este país

Voz 1727 15:32 a usted le gusta el resultado electoral que ha tenido Podemos

Voz 19 15:36 obviamente lo obviamente no todo lo que no sea ganar unas elecciones a mí no me gusta nosotros nos presentamos a todas las selecciones para ganarlas que tenemos muchos problemas nos tenemos obviamente los tenemos y hemos tenido he ataques que he mantenido otras formaciones políticas desgraciadamente durante dos selecciones todo el mundo sea olvidado que nuestro país ávido en cualquier gay que nuestro país se han utilizado las instituciones para perseguir a política que nuestro país se han fabricado pruebas falsas utilizando el Ministerio del Interior para impedir que una fuerza política llega al Gobierno y eso se cansó de judicial pero desgraciadamente está fuera del debate político y aquellos que han participado de esas piezas conspiraciones para favorecer los intereses de los privilegiados este país muchos de ellos siguen siendo voceros en los medios de comunicación no han pagado por lo que han hecho

Voz 1727 16:29 ese resultado que a usted no le gusta de las elecciones no merecería a pensarse el proyecto en un Vistalegre III

Voz 19 16:36 bueno yo es que creo que los proyectos de partidarios tienen que tener la capacidad de no olvidarse para que están y si nosotros ahora nos pusiéramos a hablar de nosotros mismos con la que está cayendo en el país con lo que supone que haya quinientos trabajadores de de líbero que tienen que demandar a la empresa porque no les reconoce la relación laboral después de que un trabajador de luego murió el fin de semana anterior irá multinacional quiere seguir en la misma situación saltándose la legalidad y siempre conocer la relación laboral de edad o cuando vemos cómo los fondos buitre ahora empiezan a especular con las habitaciones señor no sólo con los pisos pues obviamente los debates que nosotros podemos poner son interesantes son importantes pero nosotros no hemos venido a la política para hablar de nosotros mismos hemos venido para intentar cambiar la vida de avión en estos momentos para la mayoría de la gente trabajadora este país es la imposición de la precariedad y la precariedad señores no es así tienes empleo mañana por la precariedad no es saber dónde te va a tocar en la próxima era si tienes un problema médico o la precariedad que la gente no sepa qué va a ocurrir suspende una asignatura no les renovar la Bekele ponen ocho leones

Voz 1727 17:39 sí porque cree que esa mayoría no les vota a ustedes

Voz 19 17:42 bueno aún no es ha asesorado por eso es la pena baja para los privilegios de este país hay a pesar de todo pues bueno casi cuatro millones de personas que siguen foráneos a pesar de que haya habido gente que haya comprado el discurso esprín a pesar de que se haya impuesto el voto del miedo con la amenaza de vos bueno pues a pesar de todo eso hay casi cuatro millones de personas que tiene carácter constituyente como la nuestra en el Parlamento que sea determinante para la conformación el Gobierno del país y que además pues no tenga ningún no tengan miedo a decirle a los poderosos que van a tener que cumplir la ley y que ya estaba bien y que los blancos tienen que pagar impuestos que las multinacionales impuestos respetar los derechos laborales de la gente trabajadora en nuestro país

Voz 1727 18:25 Rafa Mayoral exsecretario de sociedad civil de Podemos Le agradezco que haya estado en la SER esta mañana muy buenos días

Voz 8 18:38 si fuera una película

Voz 0959 22:57 Leopard muestra su compromiso con la conservación de la naturaleza en Valencia y Fuengirola descubre un nuevo concepto de parque que te acerca a los hábitats más bellos y amenazados para contemplar como nunca antes a los animales salvajes los Bioparc están entre los mejores del mundo Il los tenemos muy cerca en Fuengirola Valencia mira siente protege la naturaleza salvaje en Bioparc

Voz 4 23:56 son las nueve Veinticuatro las ocho Veinticuatro en Canarias tratamos esta mañana de completar el recorrido de ese examen de Matemáticas en la Comunidad Valenciana que tiene del revés a quiénes lo hicieron ayer y muy preocupados a los alumnos y a sus familias Toni Hill muy buenos días

Voz 1727 24:16 un día es coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad PAU que así se llaman en la Comunitat Valenciana

Voz 5 24:23 la selectividad en este momento verdad

Voz 1727 24:25 veces el coordinador bueno pues más de veinte mil personas han firmado ya diciendo que el examen de Matemáticas que pusieron ustedes ayer es el más difícil de la historia una profesora nos lo contaba a las ocho y media llevándose las manos a la cabeza no tiene pies ni cabeza ponerle a los críos un examen bueno los que los jóvenes que se vayan a enfadar un examen como este son conscientes ustedes de la dificultad de este examen

Voz 5 24:50 y bueno no voy a entrar la dificultad a valorar la dificultad del examen porque no me corresponde directamente a mí porque siendo profesor de matemáticas no puedo entrar a valorar nieve examen de griego ni matemáticas ni ninguno pero ayer con mis conversaciones con los especialistas de las universidades que son el profesorado que pone las propuestas diferentes propuestas de que sale bien y también con algunos de los profesores que siendo vocales en los tribunales han de corregir ese examen la valoración que hacían es que era un examen con un nivel de dificultad no demasía dado el elevado y no a algún examen tiene que ser el más difícil de toda la historia pero evidentemente no es ese ir bueno si que tenía algunos apartados en alguna de las preguntas que requerían que el estudio sentado pensara un poco que se le estaba preguntando iba a partir de ahí resolver el la compatibilidad de un sistema donde le decía que cambiara un coeficiente aunque por otro y que estudiar que pasaba en ese sistema de ecuaciones estamos aquí para

Voz 1727 26:02 a digamos de de rebajar la exigencia eh señor Gil no somos nada partidarios de rebajar aquí el nivel de exigencia de ponérselo fácil a los estudiantes no es eso pero cuando veinte mil personas firman incluidos profesores de matemáticas no merecería quizá una revisión es

Voz 5 26:19 no sé qué incluidos profesores de matemáticas e deberíamos saber quiénes son esas veinte mil personas que firman veintidós mil ya supera el número y el contador continúa subiendo el año pasado pasó exactamente la misma situación con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales no con el de Matemáticas II que es el problema que tenemos este año en aquel el año pasado pasó lo mismo más de veinte mil personas que son porque no se presentan al examen más de diez min firman una petición que lanza un estudiante suponen en un momento dado el año pasado el estudiante que lanzó esa propuesta sacó un diez en el examen Moon el examen no era nada difícil de Matemáticas aplicadas en las cien de las ciencias sociales del año pasa

Voz 1727 27:07 ya este año negro

Voz 5 27:09 sería saber de verdad cuanto profesorado qué porcentaje de profesorado piensa que realmente el exámenes difícil porque la opinión de la gente con la que he contactado para ver cómo estaba la situación dice que no es un examen con un nivel de dificultad demasiado elevado que tiene que puede tener sus apartados que el estudiante tenga que pensar pero que todos los exámenes tienen que tener una parte de complicación un poco mayor para discriminar en en en todos los exámenes no son el de matemáticas sirven todos saben tiene que contener una parte estándar fácil de un aparte pues que no sea tan estándar que implica la estudiante a razonar esa es la impresión que a mí me gas mis conversaciones con el profesorado de matemática

Voz 1727 27:58 no sea que partan Celestin teniendo perfectamente una parte de memorizar en la parte de pensar eso de pensar ese hábito tan sano Toni Hill concluir no tienen ustedes intención de revisar la prueba

Voz 19 28:09 no no no no no no es mi

Voz 5 28:11 en responsabilidad el decir que se eh revisión que se impugne o que se haga otra vez una prueba no depende de mí depende de los informes depende de las reclamaciones que haya no hay ninguna reclamación presentada el año pasado no hubo ninguna reclamación presentada que haya una campaña en una web change o ERC que pida o que deje de pedir no implica que se tenga que revisar Alexander

Voz 1727 28:39 el Claris era revisará

Voz 5 28:41 será el examen el examen estar los criterios de corrección igual que se han publicado lo denunciaba un examen porque es público en el momento que sale también son públicos los criterios de corrección donde se explica y serán las soluciones de los P todos los problemas y allí es donde se hace constar que el examen no es tan complicado como parece ser inicialmente en una primera impresión

Voz 1727 29:03 bueno pues vamos vamos a hacer una cosa le propongo una cosa vamos a estar atentos puesto que les también va a seguir adelante tal y como estaba bueno pues ya trataremos trataremos de contactar con todos los protagonistas cuando estén en las notas cuando sepamos cómo ha sido la evaluación qué porcentaje de aprobados le parece

Voz 5 29:19 el año pasado con la misma situación en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se comprobó finalmente que las notas tenían

Voz 19 29:26 es el mismo en el mismo rango de aprobar

Voz 5 29:29 a dosis de notas en porcentajes por diferentes diez nueve etcétera que en cursos anteriores

Voz 1727 29:35 pues le emplazamos a esa fecha le emplazamos a esa fecha era eh le emplazamos al momento en que tengamos estadística digamos aquel examen tan difícil ha tenido este porcentaje de aprobados le parece

Voz 5 29:47 claro que sí y en ese caso los estudiantes tienen la posibilidad que ha sido tenemos regulado de pedir una reclamación pedir eso buena corre una segunda corrección todos esos procesos están perfectamente

Voz 19 29:58 pero si los estudiantes el estudio en todo lo conoce

Voz 1727 30:01 pues eso haremos esa posibilidad eso haremos no no presentarnos al examen y reclamar contarlo cuando ocurra tonic Gil coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunidad Valenciana gracias por atender a la Cadena Ser

Voz 5 30:13 sí gracias a vosotros pueden queríamos eso

Voz 1727 30:16 en la pista ese examen no haber convocado la cosa bueno pues ya está emplazados quedan todo al momento de la corrección que veamos el porcentaje de aprobados con respecto a otros años vine enseguida Ana Belén eh que estamos invitando estos días de junio a pasar por este programa ha a gente muy valiosa que forma parte de nuestra vida ir para hablar de España que cosa no hablar de España de España de las españolas de los españoles de como estábamos de ánimo ganas de de memoria de ganas de futuro pero antes siquiera mencionar esa noticia que estamos contando la Cadena Ser el Partido Popular pues bueno atraviesa una dificultad económica consecuencia de su batacazo electoral como saben ustedes los partidos ingresan recursos públicos dinero vamos por cada escaño que obtienen en unas elecciones ellos han tenido menos de la mitad tienen que empezar a despedir pero la información que cuenta la Cadena Ser que pueden consultar ya en Cadena Ser punto com es que en los seis primeros casos son gente que eran trabajadores fijos que este dicen ahora que son eventuales para despedirlos sin pagar la indemnización es que lo di Credito

Voz 17 31:24 yo aluciné supuró es un claro sí tendrán que pagar la indemnización así tengan que vender la sede de Génova para poderla para poderla pagar esto esto esto es seguro y que tengan cuidado porque seguro que son trabajadores conocer muchas cosas no olvidemos que parte de parte de la información que va saliendo empieza a salir cuando cuando los hombres dejan de fluir así que ahora mismo nos encontramos probablemente en el en en una villa de descomposición de del partido es que cuando

Voz 0027 31:56 vamos de la ejemplaridad además que en política no sólo hablamos de no meter la mano en la caja groseramente que este es un modo por cierto de meter la mano en la caja porque en definitiva pretenden ahorrarse el noventa y cinco por ciento de la indemnización que es en definitiva el objetivo final en un partido con problemas financieros que pelea denodadamente por Madrid precisamente porque la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid son claves para mal tener Génova la estructura de Génova pero cuando hablamos de ejemplaridad lo lo lo tenemos que hacer en todos los sentidos el Partido Popular ya arrastra una una leyenda e acordados en dos mil trece la indemnización de Bárcenas en diferido aquella simulación de retribución en este caso como decía Luis efectivamente es un claro fraude Hinault sólo es un fraude sino que es que además luego mentido porque decir que está a la espera del informe de los servicios jurídicos cuando ya ha notificado el despido de la Seguridad Social y ha dicho a los ujieres que no le permitan el acceso evidentemente se están sumando se están sumando comportamientos indecoroso uno tras otro no tanto en fin parece que es que es un episodio bastante sonrojante

Voz 1727 32:53 pero si grasos seis casos les decían los abogados laboralistas a a Javier Ruiz que es una chapuza es que es la chapuza pretender que alguien que está contratado desde el ochenta y seis que es fijo lo conviertes en eventual ahora sí sí efectivamente yo creo que esto nos da nos da idea

Voz 18 33:10 cosas primero de dejar

Voz 1727 33:12 travesía en el desierto que el PP que le guste o no guste

Voz 18 33:15 va a tener que empezar a recorrer por la debilidad interna por la enorme crisis interna que en estos momentos vive segundo la falta de habilidad

Voz 1727 33:21 sí

Voz 18 33:22 yo creo que en cualquier empresa aunque hubieran querido ahorrarse este dinero que efectivamente es bastante dinero hubieran pensado qué pasaba con la reputación que es una cosa que últimamente en el ámbito empresarial está muy valorado y sin embargo el Partido Popular que además tiene a sus espaldas primero ese recorrido que comentabas Mateo no de los indemnizaciones en diferido y demás

Voz 0124 33:39 luego análisis olvide la famosa reforma laboral que

Voz 18 33:42 estaba prácticamente despido libre es el mismo Partido Popular luego ahora se permite esto con sus trabajadores sin ser consciente de la enorme debilidad que puede llegar a causar para él mismo para el mismo para el mismo partido no para sí mismos entonces realmente dan pocos signo yo creo pues de ese momento de descomposición y sobre todo también de la falta de habilidad independientemente de que luego esto efectivamente cualquier tribunal echará para atrás

Voz 0027 34:04 sí porque hay cosas que no se pueden romper como un disco duro

Voz 4 34:07 claro eso no eso no se puede hacer en el y cuatro ocho y treinta y cuatro en Canarias

Voz 40 38:22 mañana habrá a los doce más sin destrozar

Voz 4 38:48 yo ahora que España vuelva a vivirlo todo con una gran intensidad cuando no mirando la historia una escucha este verso Paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozar nos donde sentarnos y conversar dice voy a darme el lujo de sentar a esta mesa Ana Belén buenos días sacas decías que vamos a conseguir no de escucharnos sin destrozaron que es como una utopía es el eterno deseo el eterno deseo no sólo de este momento que vivimos sino de tantos momentos tremendos en la historia de de este país no que cuesta tanto hacerlo enseñarlo a generaciones posteriores porque eso es algo que

Voz 0124 39:39 me inquieta y me desagrada email rabieta muchas veces como no somos o hemos sido capaces de enseñar a generaciones posteriores pilló ya no hablo posterior

Voz 1727 39:52 a la mía sino posteriores a

Voz 0124 39:54 esas otras generaciones que nos han precedido a nosotros de enseñar realmente la historia de nuestro país cómo es posible que chavales que están ahora terminando sus estudios

Voz 41 40:08 y él les pregunte por Franco sean

Voz 0124 40:13 capaces de contestar ayer justamente lo veía les preguntaban Franco y qué crees que se les reconoce que cosas prohibía Franco entre otras cosas les decía les daban cinco opciones

Voz 41 40:27 en la minifalda el heavy metal

Voz 0124 40:33 y el prohibiciones CBF censura decían minifalda eran incapaces es decir no es que las libertades estaban prohibidas en esta pero como no hemos enseñado eso

Voz 1727 40:47 no hemos sido capaces de transmitir nuestra historia claro claro en casa y en el colegio del colegio eh bueno claro es que siempre echamos la culpa a esos en los que

Voz 0124 41:00 bueno depositamos nuestra confianza pero qué pasa en nuestras tasas tanto que deberíamos tanto que deberíamos saber educar a esos seres pequeños y que hemos traído al mundo con responsabilidad quiero creer que no seamos capaces de

Voz 41 41:20 de enseñarle

Voz 1727 41:22 es muchas cosas que son obvias sí pero fíjate yo pienso siempre que no sólo con la con la España más negra no España tiene una historia luminosa muy luminosa pues se empieza con la Constitución de Cádiz de mil ochocientos doce que continúa con muchos momentos luminosos es verdad que luego viene siempre un momento que nos aplasta tú formas parte de la historia luminosa a este país a Madeleine forman parte de la de la historia menos in no reivindicamos esta España porque si reivindicamos a España luminosa estamos enseñando la otra

Voz 4 41:55 pero claro pero claro

Voz 8 41:57 que no hay ni el eh

Voz 0124 42:01 no es así la historia hace bueno sino viviríamos en yo que sé en Brihuega Doom

Voz 4 42:07 claro era maravilloso

Voz 0124 42:10 es la historia la vida lleva esto es lo bueno y lo malo hilo luminoso y lo más oscuro desgraciadamente este país los dos extremos los tiene absolutamente bien dibujados no y con mucho peso pero es verdad bueno reivindicar todo lo de bueno que hemos sabido o no que nos ha llegado por nos ha llegado no no no no lo bueno que hemos sabido rescatar construye instruir claro por qué no pues porque yo creo que tenemos una una un sentimiento y de hacernos daño continuamente no hoy de flageló y darnos con el látigo que me parece que está también

Voz 4 43:02 viene de esa religión impregnada a sangre y fuego no

Voz 1727 43:08 pero tú eres una es una testigo que diría Chus Lampreave

Voz 4 43:14 así es que recuerdan a la hora de homenaje a la humedad hacia yo estoy donde estoy yo tal

Voz 1727 43:22 qué lucidez estás analizando este presente viviste esta transición a lo que ahora muchos quieren colgar la responsabilidad de no haber resuelto bien no lo de las dos Españas no se resolvió bien se resolvió como se pudo no

Voz 0124 43:36 pero tanto como se pudo es que además yo creo que esto es algo que con el paso de los años en la medida en que te vas haciendo mayor te vas dando más cuenta o sea yo creo que la política es el arte de lo posible de lo posible de lo posible para hacer que una mayor cantidad de gente

Voz 41 43:56 a viva mejor me

Voz 0124 44:00 en fin muchísimas cosas más resueltas haya libertad para

Voz 1727 44:03 todo el mundo es el arte de lo posible

Voz 0124 44:06 verdad que en aquel momento pero de dónde veníamos pero si es que a tres meses antes había habido unos fusilamientos de cinco personas de dónde veníamos

Voz 1727 44:17 esto es en ese momento otro sin poder volver a España claro o con nosotros

Voz 4 44:22 es una anécdota también pequeña de Yaya lo ese océano que en fin

Voz 0124 44:27 eh pero es que era tanto tanto lo que en ese momento cuidado con esos esa es intransigencia es que había en ese momento esos enemigos declarados incesante hacía tantísimos años la derecha a la izquierda los comunistas viene los comunistas y de repente todo eso no encaja encaja porque hay una voluntad y que en cajas se hace lo que se puede en ese momento estuvieras de acuerdo al cien por cien o no la estuvieras o te quedas es con se podía haber hecho más uno no hemos sido capaces vale pero se hizo lo que creo que en ese momento se podía hacer tan bueno es que a los pocos años hubo un golpe de Estado un intento de golpe de Estado

Voz 1727 45:24 sí porque hicimos años eh porque les hicimos ahí esté que transcurrió mucho años

Voz 0124 45:30 entonces que no se nos olvide eso que es que ahora cuando se va al Congreso la gente mira para arriba y les enseña si hay están la señal

Voz 1727 45:38 desde de los disparos

Voz 0124 45:40 cuidado con eso claro peste

Voz 1727 45:42 prefiero me no deja llame la atención yo comparto completamente ese análisis que hace Ana Belén diques hizo lo que se pudo y que probablemente es el momento es uno de los momentos luminosos de nuestra historia sin ninguna duda porque cuarenta años después no podemos resolver lo que entonces se dejó pendiente justamente por esa coyuntura

Voz 4 46:00 hemos a Franco todavía claro claro claro claro pues por qué

Voz 0124 46:07 no no hemos sido capaces como ha ocurrido en otros países de Europa donde ha habido dictadores y no hemos sido capaces de explicar la historia entonces con no nómina no hemos sido capaces pues hay sigue esa figura ese nombre no

Voz 41 46:25 no para bastante gente

Voz 0124 46:27 de ahí que no sabía muy bien no pero dice muchas cosas sí hizo pantanos ya que más al lado de los pantanos que hizo eso es lo que no sea explicado entonces es como hay muchas cosas de las que sentirse muy avergonzado cómo es posible que en este país con tantos años de democracia sigan existiendo muertos sin identificar en cunetas cunetas que ya va a ser imposible abrir porque en esas cuneta lo que han cunetas ahora pasa una autopista encima y no sé cuántos y no se quintos eso pero y además fíjate esa esa reivindicación de de de poder recuperar los cuerpos de sus asesinados durante la guerra sobre todo lo esos años inmediatos a la guerra la posguerra ese esa la reivindicación no han sido capaces de llevarla a cabo los hijos por miedo que dan miedo y terror que había en este país y ahora lo están haciéndolo

Voz 4 47:39 si tú no te has saltado una general

Voz 0124 47:42 pues qué bien que asaltado de una generación ya

Voz 1727 47:44 ay esos nietos reivindicando y tú eres optimista España sale de esta salir salimos sin ninguna duda por optimista sobre que encontremos un camino en el camino para entendernos sin destrozar destrozar no

Voz 0124 47:57 pues mientras no seríamos capaces

Voz 1727 47:59 te sentarnos y hablar que es lo que me va a ser muy difícil es lo que más te preocupa de lo que ves de crees que está el mayor factor de frío es algo

Voz 0124 48:09 sí yo creo que primero la falta de entendimiento significa un desconocimiento del otro mientras tú no te acerques a conocer al otro al que teóricamente es el contrario el diferente aquí mientras tú no te acerques a eso qué hacemos con cómo se soluciona esto quince que me lo expliquen osea va a venir un no sé de del cielo algo que no no estos siempre que tengas voluntad de sentarte a entender al otro y sentarte entenderé conversar no significa que le da la razón al otro pero que significa que converse de descuento

Voz 1727 48:55 hemos vuelto primero de democracia sí

Voz 4 48:58 qué terrible no cuarenta años hemos vuelto primer Democracia ya sin cambio

Voz 1727 49:02 qué te da satisfacción que te ha gustado de lo que ha pasado a la historia de España resienta así de los últimos años del último año porque los pasas nos pasan cosas

Voz 4 49:10 bueno yo llevo la lista él a España luminosa la Peña un hombre ha habido cosas yo creo que nadie pensábamos que

Voz 0124 49:20 el año pasado hace un mes el año pasado no o algo así con la moción de censura pensábamos que de repente iba Gere un vuelco donde de repente se iban a replantear muchas cosas que estaban ahí dormidas se iban a poner en marcha

Voz 41 49:39 la cantidad de de de

Voz 0124 49:42 cosas que me parece que un Gobierno así como tan en precario que todos

Voz 41 49:45 mundo no daba un duro

Voz 4 49:48 por el Gobierno

Voz 0124 49:51 de repente pues que se se se han hecho cosas en un año no entonces esto te llena de pero mira hay otras cosas que me parece que son digo dejándola si la política sabiendo que todo es posible hay cosas que yo creo que son tan de agradecer de lo que ocurre en este país que tienen que ver con la cultura que tienen que ver con esa riqueza que me parece que tenemos en este país qué hace el domingo tuve la suerte de ver en las páginas de El País Semanal ese gran reportaje sobre el Museo del Prado tuve el privilegio de llegar a ese museo que yo había ido bueno pues lo típico la primera vez gracias a unas amigas mías de la calle de los olvidarlo sí sí me has vamos al Prado no fuimos todas Genal ciento niñas al Museo del Prado hundía que era gratis la primera vez que yo fui al Prado y luego a partir de ese momento bueno pero el privilegio de ir sola de noche encontrarte con eso y darte cuenta de esa joya que tenemos pero cómodo pero como no salimos cantando por la calle diciendo pero que tenemos en este país por favor que forma ese ese ese museo pues el genio de unos de exactamente de unos grandísimos pintores como no los ha habido en el mundo te hay antes cosas de las que sentirnos orgullosos y además dueños de eso es que no tenemos todavía la conciencia de que una parte del Prado es mía como ciudadana de este país y eso es

Voz 1727 51:39 qué han hecho para ti y lo han hecho para cada uno

Voz 0124 51:41 a través de los años poquito

Voz 1727 51:46 la cultura necesites muy protagonista de ese valor que tiene este país ya sé que tú no me lo vas a decir pero lo digo yo de la España aluminio

Voz 0124 51:54 los de la España que busque al encuentro

Voz 1727 51:56 de la España que nos hace reconocernos con nuestra mejor cara en el espejo probablemente haya que escuchar es un poco más

Voz 0124 52:04 no lo sé porque un poco más yo creo que esto estos yo nosotros estas de la farándula yo creo que donde no hay que escucharnos es a través de de lo que hacemos un trabajo de esos personajes que elegimos para protagonizar de todo eso que que por nuestro trabajo se nos conoce pero es que eso es muy importante eso refleja ese es el espejo de un país

Voz 1727 52:34 que sepas que están negros Cristina Monge Teodoro León Gross Luisa

Voz 4 52:37 la ley que les digo bien Ana Belén ibais a hablar con ella y luego no los dejó porque porque además tengo noticia tengo noticia tengo noticia a ver

Voz 1727 52:47 ya conocemos el nombre del sustituto de Pablo Echenique al frente de la Secretaría de Organización de Podemos y mira que nos decía Rafa Mayoral que es una decisión no tomada bueno pues será Alberto Rodríguez el diputado canario que hemos tenido en en un debate aquí para entendernos el diputado de las rastas es así Mariela Rubio buenos días

Voz 1450 53:06 buenos días efectivamente es así es una información que avanzaba hace unos minutos el diario La Vanguardia que fuentes de la ejecutiva morada están han confirmado a esta hora de la mañana el nuevo número tres de Podemos es muy popular entre las bases de la formación morada quedó entre las primeras posiciones en las primarias en las listas al Congreso tiene un perfil amable aún sin tener un perfil político muy elevado está claro que Iglesias pretende reforzarlo con ello suavizar su propia imagen la de la ejecutiva morada la decisión en cualquier caso será ratificada en el Consejo Ciudadano Estatal que va a celebrarse el próximo sábado ya hay un nuevo cambio una el baile de nombres en esta ejecutiva morada Idoya Villanueva va a sustituir a Pablo Bustinduy en la secretaría internacional