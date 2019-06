Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1727 00:00 son las diez las nueve en Canarias el diputado canario Alberto Rodríguez va a sustituir a Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos amplia Mariela Rubio hola de nuevo hola de nuevo si es el nombre que la dirección planea llevar a la próxima

Voz 1450 00:17 ejecutiva como sustituto de Pablo Echenique como secretario de Organización así lo han confirmado fuentes de la formación morada a la Cadena Ser el nuevo número tres de Podemos es muy popular entre las bases quedó entre las primeras posiciones en las primarias de las listas al Congreso lejos de la imagen dura de Pablo Echenique Rodríguez tiene un perfil amable con su nombramiento Iglesias hace un guiño a la militancia y suaviza su propia imagen Illa de la ejecutiva morada la decisión será ratificada en el Consejo Ciudadano Estatal del próximo sábado junto con otro cambio en la ejecutiva Idoia Villanueva va a sustituir a Pablo Bustinduy en la secretaría internacional

Voz 1727 00:52 los trabajadores del Partido Popular en las Cortes a los que esta formación pretende despedir

Voz 1298 00:57 van a denunciar al partido este mismo medio día

Voz 1727 01:00 Antonio Martín buenos días buenos días Pepa hoy les estamos

Voz 1553 01:02 contando en la SER que el PP pretende tomarlos por trabajadores eventuales ahorrarse así buena parte del coste de esos despidos pues los afectados han puesto ya fecha llora su denuncia Javier Ruiz los tres primeros despedidos del Partido Popular va a presentar a partir de las doce del medio día su primera demanda al Partido Popular por los despidos que ya les ha comunicado se trata de dos trabajadores del Congreso con treinta y uno y treinta y tres años de antigüedad a los que el PP califica ahora como trabajadores eventuales ideó un tercer empleado que tiene también más de dos

Voz 1553 01:35 el calificando a todos esos trabajadores fijos como eventuales eso significa no tener que indemnizar les por toda su vida laboral

Voz 2 01:44 no sólo por cuatro años ahorrar casi un

Voz 1553 01:46 millón de euros a las doce irán a tribunales a esta hora comienza la ronda de consultas del Rey previa a la investidura del presidente del Gobierno empieza con el representante del Partido Regionalista de Cantabria Isaba extender hasta mañana por la tarde cuando finalicen esas consultas con la presencia de Pedro Sánchez en Zarzuela ronda por la que van a pasar los representantes de todos los partidos que están en el Congreso menos de Esquerra Republicana de Bildu en la Zarzuela estalla María Manjavacas buenos días

Voz 1457 02:12 buenos días ahora en la zarzuelas el turno de José María Mazón diputado del Partido Regionalista de Cantabria a esta hora pasa ya al despacho con el Rey antes de entrar nos decía que Pedro Sánchez de momento no tiene su voto

Voz 3 02:25 el cuente ya sabe lo que tiene que hacer todo candidato que quiera algo votó el Partido Regionalista de Cantabria de que asumir una serie de compromisos que son los que tenemos pendientes desde hace muchos años

Voz 1457 02:34 a las once menos cuarto es el turno del representante de Compromís Joan Baldoví

Voz 1553 02:39 sumamos que Donald Trump asegura en una entrevista que se emite hoy en un canal británico que no descarta una acción militar en Irán

Voz 1995 02:45 el presidente de Estados Unidos que sigue de viaje en el Reino Unido

Voz 1553 02:48 se dice que no suprime la intención que prefiere hablar pero que es una posibilidad que tiene ahora mismo también sobre la mesa llegamos hacia las diez y tres nueve y tres en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad

Voz 1434 03:03 segundo día de Bau en Madrid los treinta y cuatro mil alumnos que desde ayer se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad hoy se examinan de las asignaturas específicas jornada que lo los trabajadores de mantenimiento de la Autónoma aprovechan para manifestarse frente al Rectorado del campus de Cantoblanco piden a Ferrovial que les garantice sus puestos de trabajo que están prorrogados desde el uno de enero de este año José de la Torre de UGT

Voz 1995 03:26 aquí llevamos con la incertidumbre de de hace cinco meses

Voz 4 03:29 en la prórroga ese firmo desde el uno de enero hasta el treinta de junio estamos a veintiún días de finalizar nuestro contrato si íbamos calidad que tiene medio ponernos en la calle y todo esto va encaminado abaratar los costos laborales que decir aquí una universidad públicas está aprovechar ninguna ley para en precarizar los empleos y aquí el futuro es de cuarenta y ocho familias están en el aire y por eso estamos aquí

Voz 1434 03:53 de las negociaciones para formar gobierno acabamos de saber que mañana se reunirán por primera vez tras las elecciones del veintiséis de mayo el candidato del PSOE Ángel Gabilondo y el de Ciudadanos Ignacio Aguado estatal

Voz 1298 04:04 de eso ya se sabía las cinco se van a reunir

Voz 1434 04:06 la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso con el del PSOE con Ángel Gabilondo está nevando en Valdesquí las temperaturas en cotos han caído más de veinte grados entre ayer y hoy en estos momentos hay un espesor de nieve de entre uno y dos centímetros parece un día de pleno invierno según nos acaba de contar el director de la estación Agustín Ramírez

Voz 5 04:26 no es muy normal no públicamente hombre llover sería lo más normal del mundo pero nevar digamos en tampoco dentro de lo normal pero no tanto en estas fechas no es un poco de sorpresa no

Voz 6 04:36 ahora mismo está siga intervalos también nevando y demás pues bastante frío que estamos en tono no ha dado positivo cero grados bajo cero en la cota mil ochocientos Icomos lejos de centímetros de nieve y verdaderamente parecido hundida pues de pleno invierno no

Voz 1727 04:51 mucho frío también con un grado de temperatura en estos momentos en el puerto de Navacerrada aunque allí no llueve allí está granizado

Voz 7 05:54 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 8 05:59 Toni Garrido dudar de

Voz 9 06:01 dudar de todo porque ves que es aquello que paleto

Voz 1995 06:05 sólido se vuelve humo no hablo tanto de política podría hablar de política hablo de algo más sencillo hoy por ejemplo durante toda la mañana hemos conocido de hecho ustedes nos han hablado de ello que es la carne blanca al igual que la carne roja aumenta los niveles de colesterol malo en contra de lo que creíamos hasta ahora esto según un estudio de la Universidad de California igual de malo o igual de bueno que depende si aplicamos el criterio de la salud o el de gusto estamos acostumbrados a aprender pero ya dudar alguien nos enseña a dudar a cuestionar los doctor Mariano Barbacid muy buenos días buenos días usted básicamente toda la mañana va a su Laboratory a cuestionarse lo todo ese asunto

Voz 1483 06:47 efectivamente es parte del método científico e interfiere es solamente estar seguro de aquello que ha sido ya replicado por otros investigadores y aún así hay cosas que como bien decía antes se creen durante un tiempo y después hay una nueva evidencia ya que respete a las ideas

Voz 1995 07:07 seguro que usted recordará cuando les Geron que hace muchos años el aceite oliva era malo luego resulta que era bueno ahora mejor cada poco vamos cambiando hoy aprendiendo habló es un ejemplo eh pero debemos estar permanentemente atentos sí

Voz 1483 07:19 atentos por supuesto pero también hay muchas informaciones que también se sacan un poco de contexto es decir que a veces esos se malinterpreta

Voz 1995 07:29 ahí usted sobres además tiene mucho cuidado al edil le voy a poner menos seguida déjeme saludar a con las que deberíamos a venir a la radio a ver de qué dudamos hoy

Voz 10 07:39 por supuesto un pensamiento crítico es fundamental hoy en día como es siempre es algo que nos lleva a un sitio mejor además no si lo podemos tragar todo sin cuestionar el doctor los recientes muy cuidadoso cuando

Voz 1995 07:52 que algún tipo de anuncio siempre lo hace de una forma muy prudente porque lo que a lo que él se dedica es vital nunca mejor dicho para muchas personas verán el pasado nueve de abril nuestra compañera Laura Marcos nos contaba una buena noticia

Voz 11 08:06 es uno de los tumores más temidos y que más tarde se diagnostica el cáncer de páncreas mata al noventa y cinco por ciento de los enfermos es más letal incluso que el de mama aunque su incidencia es cuatro veces menor y tratarlo es particularmente difícil porque los médicos no sabían hasta ahora como atacar el on cogen que lo causa el equipo del doctor Barbacid ha conseguido por primera vez bloquear en ratones dos moléculas que eliminadas juntas hacen desaparecer la enfermedad en la mitad de los casos eliminados

Voz 1995 08:33 es la primera vez que recordemos que hay una buena noticia un motivo de optimismo en torno al cáncer de páncreas aunque sea con ratones aunque sea con poco rato antes que en primer lugar enhorabuena espero hacerlo también marca un camino a la prudencia porque es verdad que cuando usted cuenta algo así los medios solemos transformar eso en una Soria es una noticia que a lo mejor no se parece mucho a lo que usted ha contado eso es así humano la verdad

Voz 1483 08:57 que esta vez los medios creo que han hecho un trabajo muy profesional lo que sucede es que cuando una persona tiene una enfermedad tan grave como esta escucha la noticia bloquea la parte última cuando yo digo pero esto es sólo en ratones esa parte ya no la eso mucha entonces es lógico que somos seres humanos no entonces bueno lo que hay que seguir es insistiendo en que esto es un un paso inicial en la experimentación que ahora hay que buscar el fármaco moléculas que en iban a estar dos dianas que hemos eliminado nosotros mediante manipulación génica esperar esperar a que los tumores humanos se comporten de forma parecida porque eso también es algo que no sabremos seguimos dudando evidentemente no sabremos hasta que esos fármacos no estén disponibles no se puedan aplicar a a de ese es decir es simplemente un paso adelante pero que todavía nos queda muchísimo camino que recorrer

Voz 1995 09:58 en la rueda de prensa del pasado mes de abril cuando dieron a conocer este avance en el cáncer de páncreas Marta Pujol directora de investigaciones de la Asociación Española contra el Cáncer instaba a los partidos políticos que están hoy viéndose con el Rey que están discutiendo un poco de cómo va a quedar lo suyo cuando deberían hablar de cómo va a quedar nuestro pinchaba a los partidos digo a poner en marcha cuanto antes una Estrategia Nacional de Investigación en Cáncer con el objetivo de duplicar la inversión y alcanzar con ello el setenta por ciento de superviviencia global en España pero el año dos mil treinta es tan sencillo como eso sin invirtiéramos más si tuviéramos más recursos lograríamos mejorar esos plazos

Voz 1483 10:35 evidentemente es decir no es tan sencillo es difícil que doblar el presupuesto sólo sería el primer paso hoy en día España está en una situación yo diría que desesperada en cuanto a la investigación

Voz 1553 10:50 en general el cáncer no dejarles

Voz 1483 10:53 ser una parte de ella no tenemos lo que llamamos ya una década perdida entonces este Gobierno hace ahora un año y no nos dio una alegría al crear el Ministerio de Ciencia pero desgraciadamente desde entonces no hemos vuelto a tener noticias del Ministerio es cierto que ese eliminó la intervención previa que estaba axfisie dando algunos organismos públicos de investigación pero del resto no tenemos noticias entonces bueno esperemos que ahora con los nuevos hay que reconocer digamos de darle una excusa al Ministerio que está trabajando con los presupuestos del Gobierno anterior pero bueno vamos a vamos a esperar que habrá cuando se estabilice la situación se forme gobierno haya unos presupuestos ya para dos mil veinte esos presupuestos se tomen en serio la investigación la del cáncer

Voz 1995 11:50 además esperar precisamente es lo que no puede hacer mucha gente en estos momentos

Voz 1483 11:55 bueno la verdad es que la investigación no llega al que ya tiene un cáncer de es decir eso hay que entenderlo ahí llega la medicina es decir la ciencia es el avance del mañana la medicina es la absolución de hoy entonces evidentemente si no investigamos la medicina de dentro de veinte años será la misma que la de hoy no habremos avanzado pero también es cierto que los resultados de investigación de hoy no puedan repercutir en el paciente de ahora repercutirán en el paciente del mañana

Voz 1995 12:30 si me permites señor es complicado hacer ejercicio asombroso y es mezclar la prudencia con el entusiasmo y eso es muy difícil no están reñidas generalmente sí pero pues es muy difícil ser prudente ya mucho tiempo entusiasta con lo que se nota de donar el cáncer creo está bien y lo has envejecido muy complicado recuerden que marino Barbacid es uno de los fundadores de la oncología molecular fue el descubridor del primer oncogenes uno de los científicos más destacados de España voy a decir de Europa estudió la Complutense ha sido su formación en Estados Unidos adonde llegó como becario y acabo siendo director del Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Cáncer en Maryland odio en el noventa y ocho para dirigir el recién creado Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estuvo al frente de esa institución hasta el dos mil once convirtiéndolo en uno de los diez centros de referencia de investigación contra el cáncer en el en el mundo

Voz 12 13:25 usted una vez

Voz 1995 13:26 claro esto es difícil porque hay que ver una quizá perspectiva debería ser mayor pero usted arrepentido de volver a España porque usted fue el ejemplo de cerebro fugado usted ha repetido de volver a España

Voz 1483 13:35 no no lo absoluto yo estoy encantado de haber vuelto a España y haber podido demostrar que con una versión bastante razonable

Voz 13 13:45 de allí no hubo ninguna grandísima inversión fue una inversión digamos de al nivel que la bien

Voz 1483 13:53 Versión en otros centros las cifras ahí están ese pudo crear un Centro de Excelencia en lo que se me da un poco de pena es que una vez a habiendo demostrado que eso es posible este modelo no sea ya reproducido en otras situaciones es decir que no me parece que es yo haya calado en nuestros gestores políticos pero a nivel personal yo estoy encantada estoy encantado de haber tenido esta oportunidad que me dieron de de poder crear y montar este centro y que que donde se trabaja estupendamente

Voz 1995 14:27 no vamos a seguir hablando con el doctor Mariano Barbacid de investigación de ciencia de coloración de dinero

Voz 1483 14:34 esto que el dinero no es todo pero es es el principio es decir una persona si le pueden dar muchísimo dinero ganar muchísimo dinero y no saber gestionarlo no pero es evidente que una persona regresarás quinientos euros al mes pues por muy bien que lo gestione psiquiatra

Voz 1995 14:52 ah claro vamos a seguir hablando cuando el señor Bardají pero antes Rosa Márquez buenos días

Voz 0277 14:57 hola qué tal muy buenos días de nuevo llegó el momento de hacer planes para el verano barbacoas cenas excursiones pitones piscinas playas escapadas a la montaña hay miles de opciones y un montón de días para disfrutarlos prepararlos que si ir a por el chubasco que si hacer el gazpacho ensalada comprarse

Voz 1298 15:17 de nuevo una cámara sumergible

Voz 0277 15:19 mesa de jardín la bolsa de la playa el protector solar muchas cosas verdad por eso cuando toca planificar estos días tan especiales de verano lo mejor es que te lo pongan fácil como con el servicio carta de compra de El Corte Inglés que te permite recoger todo lo que compres en cualquier planta hay departamento en un solo lugar y abonar lo di todo junto sin cargar con bolsas ni paquetes hasta la salida al si vamos de Augusto preparar un planchazo solicita el servicio carta de compra el personal y empieza a disfrutar de la mejor época del año prepara tu verano en El Corte Inglés mañana volvemos feliz día adiós

Voz 15 16:19 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 16 16:25 Platero es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el cordón que no lleva huesos solo

Voz 17 16:34 los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado acaricia tire de con su hocico rozando las apenas las florecitas rosas celestes

Voz 18 16:51 la llamo dulcemente Platero y tienen y con un trajecito Ali cree que parece que servía en no sé qué cascabel Belén ideal cuánto les doy les gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina cotiza de mil Tier no hay mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra

Voz 17 17:19 los cuando Faso sobre él los domingos por las últimas Callejas el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y espacioso se quedan mirándolo tiene

Voz 18 17:33 tiene a cero a cero placa que Lula al mismo tiempo Platero y yo

Voz 8 19:44 Toni Garrido

Voz 1995 19:46 su nombre está asociado a la ciencia en este país tú dices Barbacid y la respuesta inmediata es científico español salir tributo sea de esas preguntas que sale en el Trivial científico español estudiante

Voz 10 20:00 Barbacid recuerdan posibles además es uno de afecto pero una medicina farmacia también póquer así como un poquito de verdad no tocarla pero bueno comprobar ahora

Voz 1995 20:18 los efectos adversos durante esta entrevista bueno y estamos con con el científico español Mariano Barbacid es uno de los fundadores de la oncología molecular hasta que no llegó hace ya seis años en los años ochenta no no no admita siquiera manejaban sentarme en mil novecientos ochenta y dos SLO por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer la mutación de un gen RS está en el origen de una cuarta parte de los tumores humanos un descubrimiento tan relevante como aquel cómo se produce una buscando fue el resultado de una hipótesis acertada existe una forma sentirse sencilla de contar

Voz 1483 20:53 no

Voz 1995 20:53 tiene tiene sus caminos y a veces en la reducción de la idea nos quedamos con con algo que no se no se corresponde con la colectividad el caso es que usted señor Barbacid lleva mucho tiempo peleando contra un enemigo que va mutando incluso este mismo año el año anterior va cambiando la forma en la que usted tiene que arrear enemigo también va cambiando con la mutación de de eso

Voz 1483 21:17 descubriendo cosas nuevas y evidentemente se va avanzando la ciencia lo bonito que tiene la ciencia es que lo que hoy día manejadas hace cinco años no era conocido entonces siempre asumes que dentro de cinco años algo nuevo decir

Voz 1995 21:32 desde que usted en el ochenta y dos

Voz 1483 21:34 es lo por primera vez ese gen existe uno salió se han publicado

Voz 1995 21:38 treinta y seis mil investigaciones

Voz 1483 21:41 trabajos científicos se

Voz 1995 21:43 pero todavía no hay un fármaco capaz de de inhibirse actividad no servidores de eso se trata

Voz 1483 21:50 bueno es es es evidentemente no vamos a pero es un poco hablando mal y pronto es lo que hay es decir es muy compró

Voz 1298 21:59 dejó es muy complejo en los creemos que por avería

Voz 1483 22:01 llegado a la luna ya podemos resolver los problemas de de que tenemos en dentro en nuestra casa no que te que haya padezca ese tipo de tumor no pero lo cierto es que es muy complejo es decir hay miles de investigadores trabajando en este área la industria farmacéutica evidentemente se ha volcado en este área porque imagínese usted beneficio que puede proporcionar para una industria farmacéutica tener un fármaco que funcionara contra contraste oncogenes pero lo cierto es que hasta ahora nos vamos dando con con puertas cerradas lo que hace el investigadores ir buscando otras puertas entre abiertas y esperar que al cruzar esa puerta me lo llevé al camino correcto y en ello estamos y ya digo nosotros ahora pues con este pequeño descubrimiento de combinar dos dianas eliminando está dos dianas pues hemos conseguido esto que esto algún día se pueda traducir en un fármaco que se pueda aplicar a los pacientes pues esa es la esperanza pero por el momento no es más que una esperanza

Voz 1995 23:07 pero esta es la que no en este caso aunque suena a frase hecha esa es la que no debemos perder nunca nunca

Voz 1483 23:14 evidentemente mire lo lo mejor cuando uno está un poco deprimido en investigación yo lo que recomiendo es mirar atrás si ahora en cáncer miramos al año dos mil no habría absolutamente nada de las nuevas terapias que puede te podemos tener hoy en día ni la medicina de precisión mi la inmunoterapia es decir en el año mil novecientos noventa y ocho para ser más exactos los únicos tratamientos que existían era la quimioterapia y la radio pues supuesta radioterapia hoy en día tenemos medicina de precisión que si bien es cierto todavía sólo se puede aplicar un porcentaje pequeño de tumores tenemos la inmunoterapia que está teniendo unos resultados fantásticos también en un porcentaje limitado de pacientes pero evidentemente esto no existía hace veinte años que tendremos dentro de veinte años pues evidentemente algo mucho mejor que lo que tenemos ahora será un fármaco contra Ras pues no lo sé no lo podemos predecir los científicos no estamos en ese en descubrir cosas como usted decía muy bien con Duda con con con rigor sabiendo que lo único que vale es lo que puede ser reproducida por otros grupos que es sólido no es riguroso pero seguro que habrá otros descubrimientos que mejorarán la vida de los pacientes de cáncer eso sin duda

Voz 1995 24:37 lo de explicar el Ras es es muy complicado un poco es que claro reducimos todo usted Ladero de un oncogenes amarras que es como a estas alturas Utoya esto lo hemos aprendido de los cómics a su archienemigo usted aparte respeto le tiene cariño acaso robots isla

Voz 1483 24:57 tanto como no pero internamente

Voz 1995 25:00 el el oncogenes Ras para usted eh los cómic no lo saben ya este sería uno de los está enfrente Tanos

Voz 1483 25:07 el problema es que la la la la sociedad pues son poco trivializar do la dificultad del cáncer mire en cáncer hoy en día se avanzado otro gran avance del siglo XXI o India conocemos todas las mutaciones que hay en los tumores porque abriendo una nueva tecnología que llamamos eh o ultras y ultras secuenciación ya sabemos todos los errores que hay del es como si conociéramos a todos los malos de de del mundo yo tuviéramos identificados pero ahora tenemos que ver qué hacemos contra esos malos no entonces el problema que hay es que digamos que hay unos quinientos malos para los principales cánceres el problema que hay es que la gran mayoría de esas quinientas dianas malas eh no sabemos cómo inhibir las como bloquearlas como intervenir las molecular mente no lo sabemos todavía todavía nos queda muchísimo por conocer de ahí la importancia de que hay que seguir apoyando la investigación porque si no sabemos cómo atacar esas moléculas no habrá fármacos

Voz 1995 26:09 pero volver a esta esperanza de la que hablábamos antes sin el año dos mil nueve Desde gusté descubrió se dio con el oncogenes Ras en el ochenta y dos Ampas han habido treinta y seis mil estudios digamos que la Federaciones exponencial cada vez conocemos más hecho que se aceleren mucho los trabajos y aquello que en el dos mil era imposible es viable en los próximos veinte años donde estaremos demente cuestas

Voz 1483 26:34 no lo podemos decir porque hay más de doscientos tipos de cánceres entonces lo que yo le puedo casi asegurar entre comillas porque científico nunca debe decir lo que voy a decir ahora asegura que vamos a estar mejor por qué porque nunca ha habido un periodo en la historia donde en veinte años hayamos estado peor salvo guerras por supuesto me refiero a la a la investigación científica entonces seguro que dentro de veinte años vamos a estar mejor pero donde en cáncer de páncreas en cáncer de pulmón en cáncer de riñón English Doblas toma en Comas no lo sabemos depende de de los descubrimientos que se bañan haciendo lo único que puedo garantizar es que si no investigamos no mejoraremos eso es lo único que puedo decir según me voy a quedar con ese dato

Voz 2 27:17 es lo que me encanta todo esto es que en la sien se avanza pero el método es lo mismo como Doctor Fleming no dudar y comprobar

Voz 1483 27:25 hacia mente Illa casualidad a veces los como le pasaba

Voz 10 27:28 decir de Fleming fue una observa

Voz 1483 27:30 León es decir placas contaminadas la sabía todos los días pero tuvo que estar él para fijarse eh fijarse en que allí donde había una contaminación de hongos las bacterias no crecía

Voz 1995 27:42 lo suyo no fue casualidad

Voz 1483 27:45 bueno pero son pequeños pasos claros hace que una persona pues se fije en algo que otras no se han fijado hasta el final lo que se suele decir del científico del científico es aquel que ve algo donde otras personas no lo ven

Voz 10 27:58 incluso otros científicos incluso si te sientes permanentemente gusta mucho aunque casi esa separación tan personas en buena persona buen ejemplo siempre tiene usted nunca

Voz 1995 28:13 hay ofrecido Ministerio encargo yo a la altura lo bueno me paso pero no lean objeción señor Mariano Barbacid online es muy feliz para ella no aceptaría no no no lo digo porque ahora cómo están formado nuevos ejecutivos está el programa usted sabe siempre va más escuchado este país

Voz 1483 28:29 dedico a la ciencia y no la política es bueno tener una parte de gestión de la ciencia le puedo decir que montar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no fue fácil requiere unos conocimientos bueno que yo había acumulado en EEUU primero de dirigir un grupo después dirigir un departamento de después de que un área terapéutica cuando estuve en la compañía farmacéutica es decir todo eso lo vas acumulando pero de ahí saltar a la política eso es otro mundo no lo absoluto

Voz 1995 28:57 tiempo sea ese sería muy políticos dijera ahora que no lo que lo tomara osea sería una buena noticia sería desastrosa sería y no yo jamás aceptará

Voz 1483 29:08 desde la puedo asegurar

Voz 1995 29:11 nos da la sensación que tiene usted que volver rápidamente a su a su laboratorio a seguir trabajando seguir gestionando la lucha contra quinientos malos a los que venceremos no sólo contra uno contra uno pero bueno lo que pasa es que como ustedes hablan entre ustedes que hace muy bien lo suyo va a ser fundamental en estas investigue tienen hay quinientos saca un poco la idea claridad que quinientos manos hay que seguir trabajando seguir quedan hay que seguir dándole duro esos quinientos archienemigo Mariano Barbacid científico en la primera línea de batalla contra el cáncer muchas gracias por la claridad por su trabajo mucha suerte la suya la de todos y siga usted me encanta la prudencia entusiasta

Voz 10 29:51 eso es así a que se ponga en en ayunas o después

Voz 1995 30:00 la Jonas un poco poco peor

Voz 22 30:03 eso sale los dos seis tres sexo eh

Voz 15 31:01 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 31 35:45 tenemos mucha fe en nuestras mil

Voz 10 35:49 estamos la religión

Voz 32 35:51 de los de los

Voz 10 35:53 yo creo que no podemos iban lo más lejos sí quiero caía apartarlo ellos como buenas mentes científicas están enganchados a la duda a desmentir mitos a combatir bolos por eso entran en Hoy por hoy desde Valencia el sol en biotecnología la Universidad Politécnica dicho hoy el mundo de estudiantil está mirando a Valencia por diversos motivos José Miguel Mulet muy buenos días cómo estás a Águeda desde Bilbao Luis Alfonso Gámez periodista científico muy buenos días hola buenos días no lo de enganchado sin querer con que hoy vamos a hablar de la adicción credos distintos de adicción

Voz 1995 36:27 pero antes Mulet tú eres profesor en la Politécnica de Valencia y la verdad es que se presentaran ayer al examen que podrían que ayer hicieron selectividad podrían ser alumnos tuyos qué ha pasado con el examen de Ciencias de elevado en Valencia tan dificil era

Voz 2 36:43 el de matemáticas concretamente bueno es decir que la polémica la he vivido más como padre que como profesor porque mi hija a esta hora en cuarto la eso fue el tema de conversación anoche porque claro tiene a gente de su clase que los hermanos estaba en la prueba parece ser que este año el examen de Matemáticas II que creo que son las matemáticas para digamos mixtas para la gente que hace Ciencias sociales era más difícil que había sido en los últimos años que hasta generado poca indignación

Voz 1995 37:10 pero estamos a la misma indignación pero esta mañana Pepa se en este mismo programa entrevistaba una alumna que se presentó ayer escucha y no pudiste completar la obra

Voz 33 37:20 no quiso como hechos Gemma dice la opción B la que tenía un problema de Estado cositas sí yo por ejemplo he dado física una vez

Voz 1298 37:28 ya

Voz 33 37:31 a pesar de que hay que saberlo son cosas que no se en hasta ahora

Voz 1298 37:36 Laura tú qué quieres hacer en la vida que que carrera quieres estudiar

Voz 33 37:39 yo tienen traérmelo Hear

Voz 10 37:42 a ser al una tuya eh eh nada porque dialógicos a la Universidad de Valencia en la mañana ideología había tecnología

Voz 2 37:50 pero independientemente de esto

Voz 10 37:53 a ver en lo que hay que hacer es un poco homogeneizar el nivel por lo menos daños a año lo que es un poco

Voz 2 37:58 es que unos años hemos fácil otros años sea más difícil pero también es verdad que si está en el programa te puede salir cualquier cosa que está en el programa

Voz 34 38:06 bueno es que además esto esto no es nuevo el año pasado ocurrió en el País Vasco en dos mil dieciséis ocurrió en el País Vasco siempre con el examen de Matemáticas siempre se hace lo mismo se dice es que ha sido muy difícil bueno os acordáis alguna vez vosotros os acordáis vosotros de cuando teníamos profesores éramos estudiantes ya había profesores más duros y menos duros el problema no era que el examen fuera difícil a veces eres suponía el poema un examen sin no lleva algo si lleva algo que no es del programa entonces es rebatibles sino pues lo siento es un examen es que otra cosa es que otros años ha sido más fácil la historia es así Él por ejemplo en Periodismo en lo que sí

Voz 2 38:42 ya nos gusta nos puede gustar hacer entrevistas

Voz 34 38:44 reportajes de vez en cuando nos tocan cosas más difíciles y desagradables también van en la profesión

Voz 2 38:49 yo puedo decir que desde el punto de vista legal solos y demuestran que hay algo que no entraba en el programa pueden hacer algún cambio no si no pues mira es una cuestión de mala suerte pero bueno

Voz 34 39:01 que estaría bien que es homogeneizar al nivel del año el año pasado hubo diez mil estudiantes vascos que se quejaron vizcaínos en Change punto org en el dos mil dieciséis trece mil

Voz 1995 39:13 este año parece que son veinte mil Valencia cree una cuestión Mulet una curiosidad tuvieras aprobadas examen

Voz 2 39:19 eh pues lo estaba mirando

Voz 35 39:22 no pero porque no me acuerdo de las materias

Voz 10 39:24 digas estas ya yo decir que yo estoy recuperando lo del bachillerato me acuerdo mi hija era he visto que habían varios problemas de matrices que yo hace siglos que hice mi último matriz tendría que haber estudiado para los exámenes presentándolo como la inminencia de telón vaca

Voz 2 39:43 dar algunas cosas para bien matemáticas de Bachillerato hace mucho

Voz 10 39:48 la bueno conmigo eh vamos a corregir a partir de ahora la introducción Mulet queremos recordar

Voz 34 39:56 que los del Supremo los tribunales Supremo han dicho que Franco era jefe del Estado entre en el treinta y seis hubieran suspendido Historia

Voz 1995 40:02 bueno también el Maleno entremos ahí vemos ahí que tenemos otro otro camino por hoy vamos a hablar de adicciones y lo hacemos por la siguiente noticia como ustedes saben eh bueno pues eh sigue siendo uno de los grandes problemas aquí en todo el planeta y en especial en lugares entre comillas les toque la radio hace muy mal desarrollados cierro comillas como EEUU bueno se llama la atención una noticia una iniciativa puesta en marcha en el hospital de Las Nieves en Granada que es pionera a nivel mundial se trata del proyecto experimental de prescripción de estupefacientes y Andalucía que podría extenderse a todo el país si tiene éxito consiste en administrar Díaz morfina inyectada es decir tratar a los pacientes con un analgésico opiáceos sea básicamente dan droga a los drogadictos por vía intravenosa lo que ha sido así era un tabú en el tratamiento de la adicción porque usan el mismo veto que serían ellos Mule tú crees que esto tiene sentido

Voz 2 40:57 a ver es que la día Cecil morfina es la heroína directamente lo que están haciendo es e inyectarle es droga en condiciones controladas hombre yo supongo que debe de haber algo más en ese aplazamiento es hacer no creo que sea solamente en meter gasolina supongo que habrá un tratamiento de ir bajando la dosis poco a poco hoy ir haciéndola algún tipo de apoyo psicológico porque así en crudo a la noticia no le veo demasiado sentido pero quiero pensar que tiene más cosas y que esos parte de un tratamiento mucho más completo a ver yo me acuerdo años noventa Se hablaba de la metadona que paso con la metadona pues que al final problemas que la gente se desengancharse de la heroína es enganchaba la metadona entonces estos

Voz 1995 41:37 en la estepa lema en qué opinas Gámez no la

Voz 34 41:41 la clave es esa que seguro que hay algo más que hay muchísimos tratamientos y hay más maneras de luchar contra las Drogas NO DO contra la drogadicción pero pero no que la solución no

Voz 12 41:53 tanto curar que también a quiénes están enfermos sino evitar la enfermedad en estos momentos hay un tema que lo diga

Voz 2 42:01 es una sustancia no solamente las sustancias también al entorno esto lo sabe la gente del tabaco es decir muchas veces cuando la gente deje de fumar lo que echa de menos es cuando está con los amigos hacerse un cigarrito porque los amigos están haciendo cigarrito es decir es un tema más psicológico de que te falta algo en la mano que de la propia adicción a la nicotina ahí esto con las drogas también pasa muchas veces no solamente curar la adicción física sino cambiar el entorno porque es entorno que te hace que vuelva a recaer

Voz 1995 42:29 bueno estamos hablando de de heroína como saben un gran problema empezó en los años ochenta seguro que muchos de ustedes o lo recuerdan obtengan desgraciadamente alguien cercano que que cayó en ella de una forma u otra en esta década de los ochenta vimos tal desconocimiento las consecuencias de la gente empezaba de las gente empezaba a coquetear con ella sin saber realmente qué es lo que iba a suponer en seguida tal desconocimiento que escuchar ahora testimonios reales como esto impresiona

Voz 36 42:57 de la Universidad de dos universidades

Voz 37 43:01 todo con unos amigos lo probé y me gustó Halo

Voz 1298 43:04 el primer

Voz 36 43:06 estalló uno que hace eh

Voz 18 43:09 y cuando fui

Voz 38 43:12 el cuarto de baño echaba ya en el otro mundo

Voz 10 43:16 inversiones todavía

Voz 1995 43:17 dicha de estos en el año dos mil dieciséis el último año el que tenemos datos en España hubo casi once mil personas recibiendo tratamiento por heroína más de quince mil por cannabis y unas diecisiete mil por qué cocaína parece que hemos avanzado mucho pero los testimonios podrían ser ayer en el quizás tenemos que recordar que la oleada

Voz 34 43:37 de los ochenta no podemos olvidarnos de que viene después de que éste en este país llega la democracia llegar a libertad y entonces digamos nos lanzamos todo se lanza a la población

Voz 1995 43:48 a a disfrutar de la vida y las drogas se presente

Voz 34 43:50 como eso eso que empezó a vivir EEUU por decirlo alguna manera con los sesenta y el Vietnam a nosotros nos llega con veinte años de retraso y con consecuencias funestas evidentemente

Voz 2 44:00 también es verdad que ha habido un mercado internacional que favorecía ese tráfico de drogas se olvidamos el famoso Irán Gate y que hay una película reciente Price que ese día que eran los propios gobiernos los que utilizaron el tráfico de droga para financiar operaciones ilegales entonces claro había mucha drogada la calle había mucho yo creo que ahí hay hay algo escondido no algo algo que tenemos algún día investigar a a veces se investigadores ha salido todos conocemos el caso de Oliver North sí pero yo creo que hay más incluso pero una cosa es que también hablamos esos adiciones en este caso terminan las indica adicción son son diferentes no por ejemplo la adicción a la heroína es muy físico mientras yo tengo una sensación que la Koke psicológico que otra cosa por qué es que la activa directamente el núcleo de cerebro que produce el placer entonces claro el la sensación debí de placer y bienestar que te da es difícilmente superable es como la sensación que tienes cuando no se consigue es algo que te ha costado mucho ganas una carrera acabas un maratón es Asensi acción que te sientes también imagínate que la multiplicadas por mil directamente con una sustancia claro es que la clave

Voz 34 45:11 más complicado drogas es eso no que te que que es a lo bestia principalmente a la gran bestia no

Voz 1995 45:17 sí bueno yo voy a seguir enganchado a nuestros escépticos por más tiempo Gámez como siempre muchísimas gracias pues ahí seguimos

Voz 1995 50:55 esto es un lío porque es verdad que hoy hace frío en algunos lugares de España temperaturas bajo cero stand

Voz 10 51:00 cuando no no no no no no tuvimos un ratito fresco frío frío perdón bueno hoy hace frío no hace fresco no

Voz 1995 51:11 hace frío pero es verdad que hace unos días sol abrasador en fin vamos a intentar estar preparados para lo que venga para eso contamos con ella es la mujer que sabe cómo cuidarnos y además porque deben lo que además tiene muy claro quién mejor que un buen vestido una buena camisa que está muy bien estilo sobre lo que hay que tener muy en cuenta es una buena protección protección solar

Voz 1298 51:40 hola buenos días hace frío fresquito según donde se mira como todo

Voz 1995 51:49 sí

Voz 1298 51:49 Nos vamos a un sitio que no sea pero aquí cerca dicen que está nevando hay frío Madrid prescrito luego en Madrid fresquitos

Voz 1995 52:04 vamos a ver estos días se ha hablado mucho de de la de las cremas y lo han hecho además por una alarma que saltó hizo saltar la la OCU sobre la verdad la verdadera protección que incluía

Voz 1727 52:15 la Organización de Consumidores ha pedido que las retiren del mercado porque dice que el factor real de protección es mucho más bajo Sanidad ha pedido la UCO el estudio completo para valorar la denuncia Adela Molina la OCU pide a Sanidad que se retienen una crema en spray de Bavaria para niños que tienen factor treinta no cincuenta como asegura el fabricante y otra Dix vino a partir de hoy

Voz 1995 52:35 pensamos que esto de la protección solar es fundamental Lola haces bien tenerlo muy muy muy bien

Voz 1298 52:40 es fundamental porque además por ejemplo hoy que hace frío fresquito no calor tal el sol incide casi igual sobre nosotros el sol tiene alguna ventaja la tiene pero tiene muchísimos inconvenientes ir desde luego según todos los años siempre hay polémica protege no protege me a los productos todo producto que se venda en farmacia para farmacia gran superficie están híper te Estados pero no hipertensa dos por un señor que dice no yo lo he hecho mi fábrica tiene una normativa hiper compleja sí exigente está hay una la Asociación Nacional de perfumería y cosmética contestó a esta encuesta que no da ninguna credibilidad al cual lo dice realizado por esta asociación de consumidores y es que realmente todo esto compete a a la Agencia el medicamento en España por ahí hay que pasar todos son luego se hacen estudios en laboratorios independientes varios vuelven a repetir se mide desde el espectro solar por latitudes por horas prestaciones por fototipo de piel por fórmulas Gal étnicas por es decir son exhaustivos

Voz 1995 53:54 cómo se siente comprobados