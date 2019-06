Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias el resumen de la actualidad de este frío miércoles en algunas partes a pesar que digan que hace fresco con Antonio Martín buenos días

Voz 0325 00:13 buenos días Toni la Iglesia da por hecho que el prior del Valle de los Caídos va a acatar la decisión final que tome el Supremo sobre la exhumación de Franco acaba de decir también el secretario general de la Conferencia Episcopal que se debe abordar la situación del Valle de los Caídos informa Adela Molina

Voz 0011 00:27 Luis Argüello ha recordado en un desayuno informativo que la Iglesia siempre ha apostado por un acuerdo entre el Gobierno y la familia para exhumar a Franco y que al no haberlo ahora acatará lo que digan los tribunales Argüello ha dicho también que la situación del Valle de los Caídos en cualquier caso es algo que que aborta

Voz 2 00:40 es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco ciertamente eso seguramente los españoles precisamos abordar esa situación al no haber habido un acuerdo los tribunales tienen que hablar el el abad del Valle de los Caídos aceptara lo ha dicho él también lo que el tribunal diga

Voz 0011 01:00 Secretario general no ha aclarado si respalda el recurso que han presentado los monjes benedictinos del Valle alegando que además de a Franco hay que sumar otros veinte monjes que no son víctimas de la guerra

Voz 0325 01:08 EBIT El sindicato Comisiones Obreras asegura que miles de trabajadores no están cobrando aún el nuevo salario mínimo acaba de explicarlo la presentación de un informe en la que está Rafa Bernardo

Voz 1762 01:18 Comisiones Obreras calcula que hay un millón doscientas trece mil personas a las que afecta directamente la subida del SMI las que cobraban menos de novecientos euros al mes pero alertan de que muchas personas que cobran más de esa cantidad también se tendrían que beneficiar de la subida y no lo saben todo porque hay muchos complementos que según la ley se tendrían que sumar a esa base de novecientos euros y no quedar absorbidos por ella Unai Sordo Secretario General por tanto es perfectamente

Voz 0325 02:01 calculan son centenares de miles reclamen sigue la ronda de consultas del Rey previa a la investidura del presidente del Gobierno recibe ahora Joan Baldoví Compromís que está explicando al monarca las condiciones de su partido para apoyar la investidura de Sánchez desde Zarzuela informa María Manjavacas

Voz 1444 02:15 buenos días ahora mismo en el despacho del Rey Joan Baldoví le está comunicando que Compromís está por la gobernabilidad pero que el voto Sánchez tiene condiciones

Voz 4 02:24 nuestro voto es a cambio de qué

Voz 5 02:26 que haya un compromiso firme de resolver de una vez por todas el modelo de financiación autonómica que hace que nosotros nos tengamos que endeudar cada año para poder prestar los servicios que presta cualquier otra comunidad autor

Voz 1444 02:38 en media hora pasará por aquí por Zarzuela el representante de Equo Juan Antonio López de Uralde

Voz 0011 03:08 el Partido Popular y Ciudadanos se van a reunir con el PSOE por cortesía así califican las dos formaciones los encuentros previstos con Ángel Gabilondo esta tarde a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso mañana el de Ciudadanos Ignacio Aguado Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 03:22 qué tal buenos días Ángel Gabilondo no quiere enterarse de las intenciones del resto de grupos por la prensa por eso quiere sentarse a hablar pero sobre todo a escuchar Gabilondo quiere conocer de primera mano los movimiento

Voz 4 03:35 los que va a dar cada uno con Isabel Díaz Ayuso

Voz 0861 03:37 lo tiene claro lo conocer esta tarde Iker Ignacio Aguado pues prácticamente también el candidato de Ciudadanos mañana en ese cara a cara con Gabilondo le voy a decir en persona lo que ya ha defendido en público utilizará sus veintiséis votos naranjas para colocar a Gabilondo otros cuatro años en la oposición el candidato socialista tiene pocos aliados el viernes se va a reunir con Íñigo Errejón habrá que ver si el Partido Socialista cede a Mas Madrid uno de los dos puestos que le correspondería en la Mesa de la Asamblea que recordemos se va a constituir el próximo

Voz 0011 04:10 Marta la Fiscalía solicita una multa de casi cinco mil ochocientos euros para Romy Arza el Ministerio Fiscal cree que la concejal de Ahora Madrid cometió un delito de injurias contra la policía municipal tras la muerte por un infarto de un mantero en Lavapiés Alfonso Ojea

Voz 0089 04:23 el Ministerio Público señala en su escrito de acusación que tanto Romy Arce concejal en funciones del distrito de Usera y Malí huella de la Asociación de manteros son responsables de un delito de injurias a la policía estas apreciaciones de ambos ayudaron según la Fiscalía a crear un clima que produjo después los enfrentamientos en el bar

Voz 6 04:42 trío de Lavapiés la Fiscalía solicita C

Voz 0089 04:45 cinco mil ochocientos euros de multa para cada uno de estos dos denunciados

trece grados a esta hora en el centro de la capital han bajado mucho las temperaturas hoy las máximas se van a quedar lejos de los treinta grados esperan como mucho veintitrés o veinticuatro

Voz 8 05:41 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 05:47 por primera vez en este programa vamos a desembalsar a nuestra siguiente meta viene viene con Plastic con

Voz 9 05:58 no vamos a encender a la invitada correcto

Voz 1995 06:07 hola buenas Patricia decidido en un expediente sin precedentes que ella y su familia patricia nuestra compañera el diario El País leemos sus brillantes artículos en el periódico desde hace mucho tiempo y ha decidido someter a sus no perdón ha decidido tratarles tratar de que ella y su familia vivan durante una semana un rato plástico sin ningún tipo de plástico

Voz 6 06:34 eso es bueno plástico de un solo consumos al secador los escuchando es de plástico Gamboa

Voz 1995 06:39 el esas todo tipo teléfono móvil botellas

Voz 6 06:42 el esas cosas que nosotros lo primero que he hecho que hemos hecho

Voz 1995 06:44 para llegar has sido ofrecerle un bar una botella de plástico con un vaso de plástico tratando de ver si caía haciendo un reto ahora es si le damos una botella de agua y el vaso pero no no te he dicho por favor que estáis haciendo tirad eso de ministro

Voz 4 07:00 lo malo es que un minuto antes sin pensar y ante el nervio del directo me he puesto un vaso de la máquina de repente dicho con el pasito de plástico en la mano ya que hago con porque eso no metió en el bolso el Huelva usar en casa va llegar aplastado

Voz 1995 07:14 porque Patricia Estevill es muy difícil vivir sin plástico

Voz 4 07:18 el edificio de ayer hoy acabo de publicar en el día a dos que se llama local lo está pairs porque ayer me fui a los súper con una tartera y te pedía charcutería el carnicero que me echase cosas dentro de

Voz 1995 07:30 dentro de tu propia tartera sin

Voz 4 07:33 en el en el mercado me dijeron que los jóvenes come me gusta mucho lo están empezando a hacer

Voz 1995 07:38 los jóvenes lo estáis empezando sí sí pero

Voz 4 07:41 en el día el charcutería me miraba como me preguntes hoy la primera hijo es la primera

Voz 1995 07:46 la primera persona que llega con un recipiente propio para no tener que utilizar plásticos y papeles

Voz 4 07:52 te diré que pasaba la vergüenza de ser la señora de lo está que fue súper práctico sea compré que eso Burgos todos as quiero seguida de llegar a tu casa con el que se Burgos Marqués de Sade ya está tanta pero mencionan deber de cristal hoy

Voz 6 08:06 bueno yo no tengo todo el mundo tiene algo

Voz 1995 08:11 es el Día Mundial de Medio Ambiente parece un momento perfecto para recordar que eso sí a una plataforma ciudadana ha propuesto que dejemos de consumir productos con envases desechables durante toda una semana todo eso que compramos en el supermercado que básicamente sirve para llegar a casa dentro de una bolsa sacarle la en ese tránsito Se van muchos muchos muchos millones kilos millones de kilos y kilos de de plásticos la iniciativa ciudadana que propone un reto viral con el objetivo de contribuir a la salvación del planeta el boicot a los alimentos envueltos en en plástico lo más difícil de todo este de este reto Patricia imagino es y cambiar los hábitos que estamos tan todos tenemos tan interiorizados que resulta difícil cambiarlos

Voz 4 08:51 a mí lo que me lo que me pasó con el artículo que publicó hoy es que ayer me fui a intentar hacer la compra como yo lo hago normalmente que salas de la noche en el Carrefour Express debajo de mi casa no pero con la conocía venta no hacerlo y acabé recurriendo m cuatro supermercados del barrio desesperada porque no lo podía comprar podría no podía comprar jamón yo no podía comprar leche no podía comprar y fue fue un poco frustrante es verdad que en el mercado fue mucho más fácil pero de repente empiezas a mirar los plásticos en vez de compra en cinco minutos vengáis casa que sino no veo los niños y te das cuenta de que es abrumador se había unas tortillas de arroz que deben pesar medio Micra el quita envueltas individualmente dentro de una bolsa gigante que es que hay lleva más plástico que tortilla de arroz este paquete no

Voz 1995 09:35 tú compras Maddalena instar a Bolsa de la madre Nancy cada una de las magdalenas está individualmente metida en el papel de de plástico es curioso porque hace un tiempo lo señalabas tú el plástico en su día era un objeto deseado

Voz 6 09:49 sí que estamos a donde irse convirtiendo nuestro

Voz 4 09:54 enemigo Koolhaas el otro día me decía me decía un amigo ninguna amiga cuando desaparezca vamos dentro de milenios lleguen los marcianos Iván esos restos de plástico pensaran que civilización más tonta que envolvía para usar y tirar justo con el material que no se degrada no

Voz 1995 10:09 Bach somos conscientes hasta dónde llega el plástico te ha sorprendido a encontrarte en algunos lugares inesperados plástico con más productos de los que creen

Voz 10 10:18 los que me parece es que hay que hay un montón de cosas que usan diariamente que que no te fijas no sea mi reto para mañana es que se me está acabando el papel higiénico y es muy difícil encontrar papel higiénico que no vaya envuelto en plástico la gente en Twitter ya me está recomendando cosas no como tiendas marcas y alguien me recomendaba esta mañana el vídeo pero creo que no está empezar estoy preparada

Voz 1995 10:41 ya no hay evidencia ya muchas casas no el vive el video no sin parar haciendo otra cosa

Voz 4 10:48 que me ha sorprendido es que el problema que supone ahora no me acuerdo de él dato los miles de millones de palitos de los oídos que tú dices que los perritos los los palitos de los huidos esto tiene que ver con que este tipo de cosas las colillas de los pitillos también se van por los drenajes de las ciudades entre sacaban en el mar no entonces los palitos de los oídos que es una cosa que nunca habría pensado que era especialmente problemática son son un problemón en las playas

Voz 1995 11:13 sobre perdón que tenemos ahí pero sobre el papel higiénico incluye sabía que es que no sé quién dijo Cherry

Voz 4 11:22 todo eso también no

Voz 1995 11:24 es en Japón en civilizaciones más avanzadas pero sobre el papel higiénico hoy Tom incluye todos los días Patricia Atón recoge la sociedad más llamativas a su juicio las de la prensa internacional lanzada el Tom Slater al que ustedes pueden suscribirse si quieren no tienen obligación pero si quieren pueden suscribirse la página de Hoy por hoy una noticia de llamaba atención buena noticia y atentos millennials provistos de interés interesará noticia que dice que van a sacar rollos de papel de váter haga que duran un mes

Voz 6 11:52 si es solo sólo tiene que comprar uno cada mes uso normal es es enorme

Voz 4 12:00 yo tengo dos niños pequeños en mi casa el uso normal de nada

Voz 1995 12:03 vale hablemos eso parece que las nuevas generaciones vengan ya con esas instrucciones sobre cómo rechazar ese tipo de cosas ya instaladas

Voz 4 12:10 total sea lo lo cuando a mí me dijeron haz esto lo primero que mensajes eh yo tengo dos niños pequeños que ver esto sin embargo cuando se lo conté a los niños fueron los primeros que se lo tomaron como a tope a tope osea fue suelta al boli cojo un lápiz mamá eh no puedes tocar no se lo toman increíble no también contaba en en el primer artículo que mi casa por ejemplo ya hace un año que descartamos las que dejamos de usar páginas las pajita son otro problema con los palillos

Voz 1995 12:36 las agitadas deberían estar prohibidas

Voz 4 12:39 luego esto estaba otra cosa interesante hay que prohibir las cosas como fumar en los sitios públicos pues tuvieron señor estoy prohibe ya está despierto hasta pasado poco a poco

Voz 1995 12:48 parece que el asunto del papel higiénico está despertando mucho interés de todo lo que hemos juntado fíjate estamos Ana de salvar el planeta pero aquí la gente lo que se fija es el papel

Voz 6 12:56 en el trasero tengo un comentario

Voz 1995 12:58 a un compañero de la Cadena ser novia del nombre porque podría llevarnos a pensar que él hace este tipo de cosas no es así que dice que si Mañanes enfrentarte al reto de comprarlo que no incluía plástico dice que los robe de baño de la SER

Voz 4 13:14 estos han recomendado en Twitter baja al Bari roba lo en peores plazas hemos toreado esa no sería la primera vengo yo dar nombres pero papel higiénico dile que me busque que me busca la salida lo pago

Voz 1995 13:30 hasta que la culpa debemos empezar a pensar realmente con un sentimiento de culpa

Voz 6 13:34 o sea de origen que sea

Voz 1995 13:37 en que hay algo que estamos haciendo terriblemente mal tú por ejemplo ayer incluye una foto de un pepino envuelto en plástico cuando uno va y compra un pepino de eso no debe sentirse siga estuvieran comprando un pepino envasado al vacío en plástico que gran problema

Voz 4 13:53 que no piensas que va compra sino no no piensas la culpa me parece fundamental en la vida yo ni judeo cristiana pero la culpa me parece un motor básico a comportarse por supuesto creo que hay que para a pensárselo y que la culpa TDT yo llevo dos días encerrada por por Flechazos de de culpa osea ayer en el frutero de confesa de casi en lágrimas que igual hace dos años que no la una lechuga porque compró en sala de bolsa de esas con tan buenas igual dos años que no lo una lechuga

Voz 1995 14:25 qué pero ahora que lo pensar otros gran número de utilizar más agua para lavar la lechuga productos

Voz 4 14:30 me parece que estamos tan sobre informado es que a veces no

Voz 1995 14:32 si te agobian no entonces yo yo yo

Voz 4 14:35 ha tomado este reto como es sin informarme demasiado sin demasiado

Voz 1995 14:38 esta pero está muy bien que lo hagas así estaba bien que lo cuentes porque nos va a servir de guía voy a contarles que esta casa y su emisora los principales están reservando desarrollando una campaña precisamente contra el cambio climático varias acciones que incluyen por ejemplo mañana el programa Anda ya de Los cuarenta Principales se va a hacer desde un barco el reto ha sido para nuestros compañeros montar un estudio de radio sin utilizar los cables cuando van en sitios enrolla en México Tailandia bueno pues han tenido que montar un estudio muy difícil plantearse cualquier actividad humana la compra comer desayunar vestir sin caer en el error de de consumir plástico será malo

Voz 4 15:18 a una pregunta como que les dan de beber a los invitados

Voz 1995 15:22 en un vaso con agua de plástico y una botellita de agua que es lo que hemos hecho

Voz 4 15:26 pero así dijo el voto del botijo me encanta el hijo es el New Black es botijos el futuro botijos y hagamos una cooperativa

Voz 1995 15:42 de botijos rara no una compañía posibilidades bueno no sabemos cómo va a acabar el reto de Patti Gosálbez pero pueden ustedes en cualquier caso sea lo que sea leer en el diario El País que es un reto complicadísimo pero necesario el suyo y el que deberíamos hacer todos una semana sin utilizar plásticos desechables porque seguramente de esa semana Patti van a quedar algunos hábitos a los que ya no vas a poder o no sé si he de ir a comprar al supermercado pero hay cosas que vas a hacer esta semana que va a ser dificilísimo y para atrás a volver al de antes ha complicado que están ustedes a tiempo de de su más es efectiva no sabemos si vamos a salvar el mundo pero quizá tenemos un poquito un pasito más cerca de hacerlo Patti muchísimas gracias y muchísima suerte espero que tu familia te siga queriendo después de acabar estas

Voz 4 16:30 no se veía adorable sobresalía

Voz 1995 16:34 bien hay hay corrientes de opinión sí que sí otros que igual no vamos a entrar Padilla muchísimas gracias beso

Voz 1995 22:22 sí sí sí he dicho que la entrada es libre hasta completar aforo iglú bien mientras tanto vamos a mostrarles que estamos haciendo una labor de inmersión periodística de crecimiento de la Fundación tremenda Tom va a ser que demuestre todo esto llevamos toda la semana haciendo antes lo primero es beber buen vino es La Rioja eso sí que hacerlo antes de conocimiento hoy ahora que es más eliminado en la primera parte la del vino pero vamos a hacer el tema no es lo mismo digo yo yo estoy ya ochenta y cinco me queda muy poco entonces tú eres de de ochenta cinco pero con la pregunta cuál cuál de estos es un plato típico de La Rioja

Voz 23 23:15 Big Mac de Logroño

Voz 1995 23:19 B patatas a la riojana el vino tinto de La Rioja ve yo creo que es un

Voz 4 23:32 hemos

Voz 1995 23:34 algo muy diciendo es que bueno que lo estás ya al noventa por ciento riojana vale mira si sale vemos este viernes a partir de las siete de la mañana hasta que vengan pronto sino habrá reventa en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño no nos falle comer y beber que son dos aficiones de la nueva religión mucha gente dice que no lo es claro la gente sea menos religiosa es que hemos cambiado ya no adoramos Dios sino duramos a la comida exhibiera cuadrar Un Dios Mikel López Iturriaga es es ese ese no es nuestro nuevo Dios el comidita ni siquiera profeta durante bueno que no lo digo yo que lo dice la Academia Vasca de Gastronomía concedido a Miquel el Premio Euskadi la labor periodística nuestro Dios

Voz 24 24:27 Mikel López Iturriaga muy buenos días buenos días qué tal buenos días

Voz 1995 24:32 a pesar de que el deshielo coronario entiendo se

Voz 1584 24:37 no no claro claro no como me habéis nombrado Dios pues llegó pues no voy

Voz 24 24:41 era en el Olimpo reciban ese plan

Voz 1995 24:49 en el nirvana bueno no sé si Dios pero tú si eres profeta en tu tierra

Voz 1584 24:53 hombre pues sí sí sí la verdad es que este premio bueno pues contradice porque esa leyenda no de que nadie es profeta en su tierra ahí la verdad que me ha hecho una ilusión tremenda me ha dejado muy sorprendido porque yo la verdad no suele ser habitual no que se premia a gente como yo en este tipo de de premios no gente que pues que habla mal de la cocina del día a día de la cocina doméstica sí que lo hace con un tono pues así humorístico un poco peculiar como es el mío normalmente suelen ser premio es para gente más seria no así pero bueno la verdad es que la Academia Vasca de Gastronomía pues no sé yo creo que demuestra bastante apertura de miras no al premiar a Nick Clegg

Voz 1995 25:37 pero yo desde luego Miguel que consiste el premio tu peso Gilda

Voz 1584 25:42 el no joya quisieras no porque eso sería premiar además de me gustan las quitas estos favoritos no no esto es una cosa nada son es honorífico todo pero bueno a ver qué sé yo conformo es no no me quejo vamos es un premiados todo da al Gobierno vasco oí bueno es el nieve el desnivel no hay remuneración económica tampoco mi PSOE en Pinós pero no está mal no está mal

Voz 1995 26:09 vale tú eres de Bilbao a Miquel tiene doble mérito que te han dado el premio no solamente porque lo que te lo han dado sino que encima lo habían hecho en Donosti

Voz 1584 26:18 mira esto comentábamos el día de la entrega porque resulta que de los premios que se dieron a todos serán para guipuzcoano llorar el único bilbaíno entonces me sentí un poco como cuota J acota bilbaina no yo no estaba acostumbrada sentirme cuota pues por ejemplo pero como bilbaíno nunca me había pasado no había también una chica premiada de Alabama eso es verdad que ha escrito Martí Buckley un libro fabuloso de cocina vasca entonces me sentí un poco eso como que eran es una de Alabama y uno de Bilbao o sea que es muy bien

Voz 1995 26:53 no estaba y que dieron de cenar claro que nervios irá una gala la Academia Vasca de Gastronomía hace una gala donde prime la gente ironiza

Voz 24 27:05 un sarao que nervios no que tensión sí sí sí

Voz 1584 27:09 bueno a ver la verdad que estaba bastante nervioso pues cara bien qué hacer un pequeño discurso en la que luego pues todo como bastantes distendido oí bien bien yo creo que no dije ninguna inconveniencia queda mi mayor miedo ir quede bastante bien

Voz 1995 27:26 pero a lo que voy Miquel es que organiza la gala ellos dieron un cóctel los dieron cuenta del Times hiciste no existe un vídeo y criticando el propio cóctel de la gala de Thomas

Voz 1584 27:36 hombre jode de haber soy osado pero tanto como es son poco voy a la grada Nadal tuvo bastante correcto buena además se sirvió un txakoli buenísimo que fue uno de los premiados por cierto Easy es complicado pero tampoco fue una cosa así muy ostentosa no pero sí si me imagino que hombre sería

Voz 24 27:56 es un buff yo no quisiera estar en el pellejo del cocinero que ir sola

Voz 1995 28:05 Nos parece una muy buena idea Mike lo que es ese hace mucho tiempo ha tratado hilo consigue que la la gastronomía la comida nuestros hábitos bueno pues pasen por otro filtro distinto al de los grandes discursos grandes academias sino que sirven a la a la rutina y les rogamos encarecidamente que sigan John desea que ellos que sigan sus blogs que que estén atentos a sus recomendaciones aunque sea para criticar porque lo que hace es poner en cuestión al propio modista que hoy está de enhorabuena ya que acaban de dar un premio a la Academia Vasca de Gastronomía acababa de conceder el Premio Euskadi a la labor periodística Mikel nos parece muy buena idea estamos muy de acuerdo con la cabeza e habrá que celebrarlo no

Voz 1584 28:47 hombre pues sí sí bueno llevo ya llevo celebrándolo un par de semanas pero pero bueno Lope dices un poco no que ojalá haya más premios eso para la gastronomía para todo el mundo no la pero no tanto la de Astronomía para unos pocos sino más democracia no lo otro no tenía que yo creo que le viene bien

Voz 24 29:04 señor Miquel un abrazo muy grande y enhorabuena venga muchas gracias adiós

Voz 1995 34:47 como todos los miércoles tomamos aclaración a María me gusta hacerlo así además vamos a tomar declaración no son colaborado no no vienen a prestar declaración Baltasar Garzón Garzón con quien siempre hablamos de justicia de derechos humanos

Voz 6 35:04 de esa manera María muy buenos días buenos días hoy yo sigo sin verlo no porque prestar declaración depende que declaración

Voz 0269 35:12 su declaración

Voz 6 35:15 es programática se ahora se prestar declaración

Voz 0269 35:18 ante el tribunal de la opinión pública

Voz 1995 35:21 la Audiencia haylas la a mí sí

Voz 4 35:25 eso lo hemos hecho con éxito muchas

Voz 1995 35:27 muchas veces bueno animados siempre en hacer comprensible toda la terminología jurídica que a veces no lo es volvemos una semana más añadir un nuevo concepto ese diccionario para profanos en asuntos judiciales hoy en esta declaración os invito a que hablemos de un término recurrente que cobra especial fuerza cada vez que hay campaña electoral ideas además hemos tenido unas cuantas hoy vamos a hablar sin que haya un asunto encima de la mesa el corazón de la prisión permanente revisable es el primer caso de prisión permanente revisable que

Voz 9 36:00 llegaba a manos nosotros defendemos la prisión permanente revisable novio está en la calle subir estado condenado a prisión permanente revisable la prisión permanente revisable está en vigor la prisión permanente revisable no lo hay

Voz 6 36:10 primera ha subido un escalón más en su posición sobre la

Voz 33 36:13 son permanentes que podrá ser qué significa exactamente

Voz 1995 36:15 el término prisión permanente revisable

Voz 6 36:18 bueno es una fórmula de

Voz 0269 36:21 definir lo que es la cadena perpetua no en España hay penas muy altas para delitos muy graves como los delitos de terrorismo cuando hay agresiones sexuales con muerte de abuso de menores si también con múltiples delitos au reincidencia Si demás que llegan hasta los cuarenta años de prisión portando añadir el concepto de prisión permanente lo que significa que ya en otros sistemas de derecho existe es que hay un mínimo de años que se tienen que cumplir para optar a un tercer grado a unos venía fisios que en algunos casos pues exige el cumplimiento mínimo de veinticinco años de veintiocho de y dos y de XXXV años para poder optar a un tercer grado no eh eso no en sí mismo es una cadena perpetua es decir la desestructuración de la personalidad y además yo no soy médico pero hay estudios más que suficientes en ese sentido a partir de los veintitantos años es imposible ya que una persona vuelva un juicio normal hacer algo o alguien aprovechable para la sociedad en sistema progresivo que en España existe tratamiento penitencial

Voz 6 37:40 creo que en este caso desde luego es como una especie desde mi punto de vista de renuncia

Voz 0269 37:44 ya

Voz 6 37:44 en estos casos se introduce de hecho pues lo que en otros países se conoce como cadena perpetua pero porque no porque no lo llevamos cadena perpetua hay lo llamamos prisión permanente

Voz 4 37:56 estable porque nos encanta fue mínimos en este país porque no

Voz 34 38:01 de pudiera parecer demasiado duro para algunos que lo que quieren es vestir las cosas bueno pues de de otro neo lenguaje que lo haga más llevadero para para la sociedad no yo creo que al final el hablar otra vez eh lo que siguen insistiendo en la creación de esto es simplificar la comisión del delito es decir los ya lo hemos hablado algunas veces los estudios establecen que no hay una relación directa Pen que haya una mayor pena para que los delitos desaparezcan para la prevención del mismo de hecho en Estados Unidos T que existe la pena de muerte el cuando se hacen estudios lo que determina realmente la prevención del delito es más la realidad Sala el que el ciudadano sepa que se que va a haber una pena es decir por ejemplo que haya pues dotaciones policiales que la Justicia funcione qué tal que el hecho de que la pena luego dure hasta la posible pena de muerte en ese país no

Voz 0269 38:56 yo creo que que es la prisión permanente revisable en el sentido de que estamos hablando de que para mí es una cadena perpetua e quebranta uno de los principios fundamentales que es el de proporcionalidad de la pena y lo acerca o lo convierte prácticamente en un acto de venganza funcional en donde por la gravedad delito que pueden ser importantísimo pero cualquier delito por ejemplo con pérdida de vida es imposible de reparar con una pena retributiva con por muchos años de pena que sale ponga no al final llegas dices bien y que no quizás hay unos sistemas y creo que hoy podremos hablar de ellos los sistemas alternativos de Justicia Restaura activa que son incluso más difíciles de cumplir esas penas que las simples de privación de Oliver está por muchos años que sea pero en todo caso insisto nadie va a dejar de cometer un delito porque haya una amenaza de cadena perpetua de pena de muerte y eso está comprobado como decía María clarísimamente

Voz 6 40:01 dos desde mi punto de vista

Voz 0269 40:03 a parte de la desproporción de la pena pues creo que no produce más que el efecto Tran

Voz 6 40:09 quizá políticamente hablando

Voz 0269 40:12 en un momento determinado en que las víctimas están sufriendo no se tiene la a la honestidad política me atrevería de una reparación mucho más yo me atrevería decir que hay una licitación

Voz 34 40:25 la víctima es decir cuando ellos simplifican cuando se simplifica en lo eh coge cojo un caso de inmenso dolor para matar al padre para la madre para la familia de esa víctima que no puedo ni imaginar el dolor que tiene que sufrir es totalmente lícito que quieran la mayor pena para para el que ha cometido el delito el político utiliza ese dolor simplifica y no las pueden vender que Baby ver menos delitos sólo porque haya una pena mayor los delitos que se pueden prevenir mediante servicios públicos mediante estableciendo una un tema de dependiendo el tipo de delitos es un delito de odio un delito en basado en por ejemplo en el odio a las mujeres etcétera pues habrá que hacer otro tipo de trabajos previos pero fin ese tipo de delitos por ejemplo le dará exactamente igual al agresor si va a haber penado no

Voz 6 41:18 porque además pero es que encima en nuestro país luego las penas no sé

Voz 34 41:20 esa tardan en llegar y muchas veces son cuestionables

Voz 1995 41:25 en un sistema nuestro Baltasar que cree la rehabilitación la recepción

Voz 0269 41:29 además se ubica dentro de lo que es un sistema progresivo es decir está enfocado la recuperación y reintegración social de las personas que han cometido hechos delictivos si no no tiene sentido es decir hacemos Brave el propio sistema diciendo que nos estamos equivocando y que hay casos en los que eso no es posible yo pienso que eh la decisión y la actuación tiene que ser a modo de prevención sí mucho antes que en sí mismo la la sanción definitiva que se establezca insisto que no hay pena suficiente para reparar el dolor de de de una víctima por tanto no es el número de años que tiene que ver si sobretodo es proporcionado tienen que ser otras medidas alternativas que conlleven precisamente a la finalidad de de la reparación hay países en los que los hechos delictivos son gravísimos como por ejemplo en el conflicto armado interno colombiano donde se ven víctimas y victimarios mecanismo de justicia transaccional que por lo por lo que se ve en España sería impensable en otros países es decir hay mecanismos que se ponen en práctica en otros países que producen ese efecto reparador de prevención

Voz 4 42:47 no quería Bausa seguimos hablando con Baltasar

Voz 1995 47:51 continuamos en compañía de Baltasar Garzón hace unos minutos hablábamos esa prisión permanente revisable íbamos a esta conversación profesor de Derecho Penal de la Universidad de ICADE Madrid Julián Carlos Ríos su libro Manual de ejecución penitenciaria defenderse de la cárcel es junto a Pérez Reverte Dan Brown Stephen King la lectura favorita de los presos españoles Seller dentro de las piscinas plan Carlos Ríos es también conciliador penal ha sido capaz de sentar en aviso mesa un ex miembro de la banda terrorista ETA y a la hija de un guardia civil asesinado durante más de veinte años ha cogido en su propia casa a más de un centenar de ex pesos para ayudarles a dar sus primeros pasos en el camino esa reinserción esa rehabilitación Julián muy buenos días

Voz 6 48:35 hola buenos días

Voz 1995 48:36 qué cadena perpetua es una forma más directa de de conocer o de llamar a lo que ahora está en Orlando que estamos dando hoy de prisión permanente revisable serían cadena perpetua

Voz 6 48:46 si yo hago mías los argumentos y palabras de María hay Baltasar es decir simplemente además de ello con lo que estoy totalmente conforme y de acuerdo es que en esto es en estos temas yo intento ser muy cauto respetuoso porque hay mucho sufrimiento estaba penales sinónimo siempre de sufrimiento sufrimiento de víctimas y sus familias con daños a veces irreparables sufrimiento de agresores y sus familias estando en prisión siendo detenidos contó lo que supone esto del enterramiento penitenciario sufrimiento que necesaria en mente necesita ser respetado pocas certezas y pocas respuestas una pregunta tener una persona eternamente en prisión va a reparar pacificar más a la víctima va a permitir que la persona que delinquido gravemente tome conciencia del daño causado va prevenir y ante esto vino la certeza la respuesta en mi opinión es siempre no y una certeza que hoy se une a otra que estos temas penales de incrementos penaltis punitivo siempre siempre siempre son instrumentalizados por los poderes políticos en épocas electorales ritos electorales instrumentalizando víctimas que oyentes a través de los medios de comunicación estas dos certezas ante esta pregunta pero siempre con respeto porque hablar de estaba plenario delito es mucho sufrimiento humano por todos los lados

Voz 1995 50:02 Julian que su libro Manuel para defenderse la cárcel

Voz 6 50:05 la lectura preferida por los presos España

Voz 1995 50:08 qué les junto a Ken Follet Stephen King esto usted como

Voz 6 50:11 lo interpreta pues interpreto que hay una necesidad de Defensa la cárcel es un espacio cerrado clausurado donde las personas tienen un catálogo de derechos que establece la ley penitenciaria y en ocasiones pues no son respetados o o son vulnerados

Voz 0269 50:27 o al menos una persona presa necesita saber cómo defenderse

Voz 6 50:29 a poder pedir esos derechos que tienen dentro de prisión así es que desde hace veintidós años empezamos a escribir el primer trabajo con con preguntas respuestas y modelos para que la persona supiesen cómo defenderse para que el derecho pueda ser respetado para ellos para luego poder exigirles cuando salga en libertad que el derecho aquellos también respeten el derecho

Voz 1995 50:47 Internet logro Julian tiene mil páginas responde cerca de seiscientas preguntas seiscientas sobre lo que le espera a alguien que acaba llegar a prisión cuál es la duda cuáles son las dudas

Voz 6 51:00 los comunes en las dudas siempre son los que tienen que ver en tres niveles uno es con él con las salidas en libertad los permiso las profesiones de grado la libertades condicionales por otro lado es cómo podré defenderme cuando les defenderse cuando la institución utiliza a los medios coercitivos cuando las personas acaban en régimen cerrado que son regímenes en los que están veintiuna horas encerrados con tres horas de patio en solitario durante meses durante años cómo podré defenderme de situaciones de aplicación términos colectivos dentro de prisión por otra de insisto todos los mecanismos legales que tienen que ver con las posibles salidas excarcelación

Voz 1995 51:33 la encuesta pensarlo Baltasar veintiuno horas

Voz 0269 51:37 yo Treviso no patio yo te puedo decir que actualmente uno de las personas que que yo dirijo su su defensa y coordina la misma que es Julian Assange está en un sistema Lario en este caso en Gran Bretaña en la prisión de Abel más de alta seguridad donde está veintitrés horas en aislamiento y sólo una hora de posibilidades salida al patio de eso no hay ser humano que lo que lo aguante en este caso además prisión preventiva bueno prisión preventiva para la extradición y prisión de cumplimiento para era una pena de quebrantamiento de medidas cautelares de la tonadillera que tiene cuando entró en la embajada de Ecuador en Londres decir someter a una persona aislamiento por razones de seguridad veintitrés horas al día y que después esa seguridad valga sólo para él pero no para todo lo que está pasando eh

Voz 1995 52:37 la impresión de que no no nos damos cuenta era cuando hablamos de día siquiera un día de prisión

Voz 34 52:45 que que hay que felicitar eh porque esta iniciado

Voz 4 52:49 con este libro porque al final lo que está