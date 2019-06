Hoy por Hoy (05/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 1995 00:07 se de la actualidad de este miércoles con José Antonio Martos José buenos días

Voz 1018 00:10 por qué tal buenos días los trabajadores del Partido Popular a los que esta formación intenta despedir con un recorte de más del noventa y cinco por ciento de su indemnización van a demandar en los tribunales al partido en los próximos minutos por entender que se trata de un posible fraude tal y como les venimos contando desde primera hora aquí en Hoy por hoy el PP intenta que se les considere empleados eventuales y a pesar de que algunos de ellos tienen una antigüedad de más de treinta años Javier Ruiz

Voz 2 00:32 los tres primeros presentan demanda ante Magistratura de Trabajo lo van a hacer con antigüedades de treinta y un años en el caso de una de ellas idea treinta y tres años contratos originalmente firmados por Loyola de Palacio y Francisco Álvarez Cascos el Partido Popular asegura que esos contratos serán contratos eventuales pese a semejante antigüedad dice les corresponde por tanto doce días por año de indemnización cuatro años máximos los de la última legislatura el PP intenta ahorrar así el noventa y seis coma cinco por ciento de indemnizaciones que habría de pagar esto arranca ya en tribunales

Voz 1018 01:10 hemos a Bruselas el comisario de Economía Pierre Moscovici estaba explicando ante los medios su intención de abrir expediente sancionador a Italia por la falta de compromisos concretos para reducir su deuda Moscovici está explicando sus previsiones económicas de primavera en las que se prolonga que se contempla como ya había anunciado que España saldrá del procedimiento de control de déficit corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:29 exactamente sí con un cierto retraso en diez minutos esperamos que empiece esta rueda de prensa en la que el comisario Moscovici chinos debe confirmar la la posesión de Bruselas respecto a Italia tuvo un cambio importante porque desde hace muchos meses la Comisión intentaba evitar mantener un pulso abierto y muy directo contra un Gobierno antieuropeo pero en la práctica la deuda no deja más remedio y la Comisión reclama hoy a los gobiernos que le abran expediente por una deuda excesiva sería el premier procedimiento de este tipo si los gobiernos aceptaran cursarlo en la misma reunión en la que el comisario también reclama ya ahora ya por escrito que se retire que se cierre de forma definitiva en largo expediente por déficit excesivo contra España

Voz 1018 02:15 hora doce y dos minutos se presenta a la luz el popular Juanma Moreno no quiere problemas con Vox reconoce que está conversando con la formación ultraderechista para evitar la enmienda a la totalidad anunciada contra los presupuestos de su Gobierno vamos a Sevilla sabe Ernesto

Voz 1874 02:29 el Gobierno andaluz esta dialogando con Vox Dei cuenta que tiene de plazo hasta el miércoles próximo para evitar que sus primeros presupuestos sean devueltos aunque mañana el partido de extrema derecha registre la enmienda el debate de totalidad será la semana que viene y hasta ese día hay vida nos ha dicho a los periodistas el presidente de la Junta al que le cuesta creer que Vox consume su amenaza

Voz 3 02:48 yo no me imagino a vos votando conjuntamente con Podemos con el Partido Socialista no me lo imagino no no sería entendible ni me imagino

Voz 4 02:57 que después de espera cuarenta años para cambiar Andalucía aquí a la primera de cambio cuando ya

Voz 3 03:01 algo cuatro meses no no echaran abajo los Presupuestos yo a mí me cuesta mucho pensar que vos haga eh

Voz 4 03:08 parecido porque sería evidentemente tradicionales incluso yo creo su propio electores

Voz 1874 03:12 en el Gobierno andaluz aseguran que su preocupación es relativa porque ya hay unos presupuestos prorrogados los cruciales serán los de dos mil veinte

Voz 1018 03:20 la ministra de Educación en funciones Isabel Celaá se muestra dispuesta a estudiar cambios en las pruebas de Selectividad pero sin que eso quiera decir que necesariamente vaya a haber un examen común para todo el país tras la polémica sobre el examen de Matemáticas en Valencia la Conferencia de Rectores consiguió es que no existen razones para modificar los contenidos a pesar de las quejas de más de veinte mil estudiantes de esa Comunidad Adela Molina

Voz 0011 03:41 la ministra de Educación ha confirmado que se va a crear un grupo de trabajo junto a comunidades y universidades para estudiar esas posibles mejoras en la Prueba de Acceso a la Universidad garantizarla que la equidad Isabel Celaá no cree a priori sin embargo que haya que implantar una prueba única idéntica en toda España como piden partidos como el PP al ciudadano

Voz 5 03:57 no es una de las únicas es por ellos entiende exacta igual celo eh eh comparta el mismo grado de dificultad para el

Voz 0011 04:08 los rectores defienden en un comunicado la actual prueba hay sostienen que las diferencias en las notas entre comunidades no se explican por la mayor o menor dificultad de los exámenes sino por condicionantes socioeconómicos las universidades que son las que diseñan los exámenes van a estudiar en profundidad esas diferencias para trasladar al Gobierno una propuesta que mejore aún más dicen la igualdad de oportunidades que aseguran Jessica

Voz 1018 04:29 Nos queda todavía otra conexión con Oviedo fallo del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica para los trabajos de dos bióloga sobre los efectos las consecuencias del cambio climático Alejandra Martín

Voz 6 04:39 es así es esta vez ha sido una candidatura conjunta en la que se ha hecho con el galardón se trata de dos mujeres las biológicas Joan Chori estadounidense Sandra afirma Díaz Argentina el jurado ha destacado sus contribuciones pioneras al conocimiento de la biología de las plantas que son dicen trascendentales para la lucha contra el cambio climático y la defensa de la diversidad la biológica los trabajos de Joan Chori sobre las respuestas moleculares y genéticas de las plantas a las Variaciones ambientales ayudan a comprender y mejorar la adaptación de los sistemas naturales al calentamiento global de forma complementaria independiente las investigaciones de Sandra Mirta Díaz permiten cuantificar la importancia de la conservación de la biodiversidad funcional para garantizar los beneficios de los ecosistema que los ecosistemas prestan

Voz 1018 05:22 a la humanidad todavía con Toñi Fernández y Carlos Cala Alberto Rodríguez

Voz 0202 05:26 nacido como el rastas sustituirá a Pablo Echenique como número tres de Podemos Echenique es la primera cabeza que se cobra el varapalo en las urnas que recibió la formación morada y que le hizo perder casi un millón de votantes

Voz 0325 05:35 la Iglesia reconoce que todos los españoles deben abordar la situación del Valle de los Caídos y asegura que el prior del Valle va a acatar la decisión final que tome el Supremo sobre la exhumación de Franco

Voz 0202 05:44 Comisiones Obreras denuncia que centenares de miles de trabajadores deben beneficiarse de la subida del salario mínimo aunque cobren salarios por encima de los mil euros y no lo saben el sindicato anuncia una campaña de información

Voz 0325 05:56 la farmacéutica Pfizer oculto que uno de esos fármacos diseñado para tratar la artritis podría prevenir el alzhéimer en el sesenta y cuatro por ciento de los casos la compañía lo sabe desde hace cuatro años según el Washington Post pero no lo público entre otras razones por los costes del ensayo clínico más de ochenta

Voz 0202 06:11 la reina Isabel Segunda Donald Trump Emmanuel Macron Angela Merkel junto a líderes de todo el mundo conmemoran hoy en el sur de Inglaterra el setenta y cinco aniversario del desembarco de Normandía que marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial

Voz 1018 06:24 puesto en este órgano lo que tenemos de momento de momento te escuchamos cosas seguimos hasta luego

Voz 1995 18:22 frontón llegaría antes de acabar notaremos las preguntas que nos deja el día gustará Podemos para que inició quiere Echenique tenga la silla asegura cómo debemos llamar al hecho de que un candidato de Vox a la alcaldía de un pueblo de Lleida dimita por noche del dimita de la noche a la mañana para fichar por el independentismo sería correcto llamarlo hacer un Luis Figo

Voz 28 18:46 sí

Voz 1995 18:46 no te acuerdas de vida finalmente el Tribunal Supremo no debería considerar que Franco fuera al jefe del Estado de mil ciento sesenta y seis sino desde el cuatro de junio mil novecientos dos fecha en la que Franco hice la Primera Comunión vestido de Mariner hito ya apuntaba maneras Donald Trump vuelve a Estados Unidos para descanso de los británicos quiénes de nuevo ya sólo tienen sus propios problemas era mucho estos días de amaño de partidos amaño de partidos podríamos utilizar esa expresión también los posibles pactos electorales que conoceremos estos días dado el avance del cambio climático deberían incluir entre las materias de la Selectividad una que lleve por título que seré si llegó a mayor finalmente Puigdemont Comín entraron ayer en el Parlamento Europeo de hecho también lograron visitar el Museo de Tintín y pasar por delante del Milà quien Peace al igual que en el Parlamento como turistas