Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:24 saludos qué tal está muy buenos días Pedro Sánchez entregará hoy al Palacio de la Zarzuela como presidente en funciones y saldrá previsiblemente como candidato a la investidura la reunión entre Sánchez y el Rey va a ser a las seis de la tarde antes Felipe VI recibirá a Pablo Casado Albert era Pablo Iglesias Santiago Abascal Sánchez no tiene todavía en absoluto despejado del todo el camino hacia la investidura aunque ese van divisado vías diferentes la sorpresa la dio ayer UPN Unión del Pueblo Navarro Partido Regionalista conservador que tiene dos diputados y que se presentó a las elecciones generales ya autonómicas en coalición con el PP y conciudadanos bajo la marca Navarra Suma bueno pues su líder Javier Esparza el líder de UPN dio a entender que está dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez con su abstención si los socialistas a su vez facilitan su propia investidura la de Esparza como presidente foral de Navarra él lo ha presentado como un cordón sanitario al independentismo

Voz 4 01:30 desde Unión del Pueblo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos que lo que permitan sea que el independentismo no mande en España

Voz 5 02:10 las ocasiones que no vamos a dar nuestro apoyo a la derecha navarra Navarra Suma

Voz 1727 02:17 y es que puede ser que la había Navarra en lugar de sumar reste porque entre las fuerzas que forman Geroa Bai está el PNV sin el PNV a Sánchez no le dan de ninguna manera en las cuentas en el Congreso el tablero múltiple que han arrojado las urnas de abril por un lado y de mayo por otro obliga a cuadrar un puzzle lleno de intereses cruzados veremos qué pasa es jueves ya seis de junio y Pedro Sánchez no sólo tiene que intentar casar siglas también políticas ayer la Comisión Europea le puso deberes sacó de España de aquí a los hombres de negro sí pero exige al futuro Gobierno un ajuste adicional del presupuesto de quince mil millones de euros Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 03:03 buenos días quince mil millones en dos años que pueden llegar vía recortes vía subida de impuestos o por ambas en todo caso Sánchez tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de sus negociaciones porque Bruselas considera que hay riesgos significativos de desviación en el déficit y aún así el Comisario Moscovici Cheikh Ci U felicitó a España por salir del brazo correctivo

Voz 1727 03:23 sus garita cita tácita a la socialdemocracia sigue ganando en Europa ayer por ejemplo ganó las elecciones en Dinamarca

Voz 1804 03:33 esta mujer mete Frederic quien ha ganado las elecciones con el veintiséis por ciento de los

Voz 0027 03:37 fotos y el bloque de centro izquierda llega al cuarenta y nueve por ciento se derrumba la derecha populista que hasta ahora mantenía los liberales en el Govern

Voz 1727 03:44 esta madrugada Fiat ha retirado su oferta de fusión con Renault y lo achaca a las comisiones que estaba poniendo el Estado francés que es el principal accionista de Renault con el quince por ciento de las acciones y aquí en Barcelona una mujer se recupera en el hospital de las heridas que le ha provocado su pareja después de arrastrarla con el coche

Voz 0027 04:02 los Mossos han detenido ya al agresor al parecer el hombre aprovechó el momento en el que la mujer estaba metiendo el brazo por la ventanilla del coche para acoger su móvil en las

Voz 1727 04:11 Blanco a toda la ciudad Illa arrastró durante varios metros en el deporte siete equipos españoles están en contra de la nueva Champions que pretende la UEFA Sampe buenos días

Voz 1161 04:25 unos días Pepa y que se está gestando en estos últimos meses con descensos incluidos hoy reunión de la Asociación de Clubes Europeos en Malta para pulir la propuesta con la que Real Madrid y Barça están de acuerdo y que no ven bien equipos españoles como el Atlético de Madrid Athletic Real Sociedad Sevilla Villarreal Valencia y Málaga los siete clubes han firmado una carta en la que consideran este nuevo formato que entraría en funcionamiento en dos mil veinticuatro atenta contra las ligas nacionales también se muestra abiertamente en contra la Liga de fútbol española presidida por Javier Tebas

Voz 1727 04:54 del tiempo Jordi Carbó buenos días bueno

Voz 0978 04:56 días mucha atención las próximas horas en el noroeste de la Península especialmente en el litoral de Galicia y Asturias marcado oleaje provocado por vientos muy fuertes sobre todo a partir de mediodía lluvia torrencial persistente en muchos momentos viento fuerte también en las provincias de León Zamora y Salamanca del tiempo será mucho más amable en el resto de la península y los archipiélagos mucho sol ardiente fresco ahora un poco de calor durante la tarde máximas de veinticinco a treinta grados en la mayor parte de poblaciones entre esta noche y mañana por la mañana la lluvia se extenderá a la mayor parte del oeste de la península Ibérica también a gran parte del Cantábrico pero sin acumular grandes cantidades de agua

Voz 1513 07:29 en Estados Unidos también tienen a su Rosalía particular Un joven este que escuchan Lille nas que en vez de fusionar flamenco se atreve a mezclar country con hip hop y esto que funciona también en la música veremos si es extrapolable a la política española serán capaces de llegar a pactos transversales las fuerzas de izquierdas de derechas regionalistas de un sitio nacionalistas de otro Rafa Muñiz muy buenos días

Voz 1772 07:56 buenos días Pepa pregunta complicada esperemos eh fácil respuesta para nuestros tertulianos hoy con Esther Palomera Enric Juliana José María Calleja a partir de las nueve y media charlaremos con Enric Urbieta ensayista y periodista cubano sí la política española les parece algo sobrenatural esperen a escuchar a Iker Jiménez y Carmen Porter de Cuarto Milenio que vienen aquí a partir de las once de la mañana eso será ya en tiempo de Toni Garrido que estará con otro Toni Toni Segarra Gonzalo Madrid nuestros publicistas de referencia que van a hablar sobre lo fácil o difícil que es posicionar tu marca a raíz de la última campaña de correos

Voz 1727 08:42 en Internet tengo crédito las redes sociales se convierte muchas veces ya lo sabemos en un cajón donde cabe el odio camuflado en perfiles anónimos Youtube se ha propuesto acabar con todos los vídeos que incitan a la discriminación por ejemplo nosotros hoy queremos preguntar por justamente todo lo contrario por las cosas buenas que nos ha dado y nos da todavía Internet

Voz 1772 09:04 queremos que nos den ejemplos positivos han ayudado las videollamadas el Sky por ejemplo a que pueda ver a sus familiares o amigos que viven lejos más a menudo qué cosas buenas les aporta la red Internet App por ejemplo nos lo pueden contar en seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis o el buzón de voz el nueve uno cinco dos dos dieciséis

Voz 1727 09:25 quien seguida Adela Molina nos va a contar que el Gobierno cierra la puerta a realizar la misma prueba de acceso a la universidad en todas las comunidades como vienen reclamando algunas de ellas y ustedes están a favor en contra de unificar la selectividad que sea uno igual el examen en toda España

Voz 1772 09:42 en un debate avivado por el cabreo de los estudiantes valencianos por ese examen de Matemáticas que les contábamos ayer dificilísimo para ellos

Voz 12 09:50 preguntaron un tema que hacía más de quince años que nombró

Voz 0634 09:54 daba asequible según los profesores como alguno por ahí escucha Vicens que hace diez años han preguntado digo sí pero claro es qué qué ocurre que lo que no ha salido en los últimos cinco años desde el equipo Nova va en el temario sólo dice el decreto

Voz 1772 10:08 así que les preguntamos si creen que esas diferencias en los exámenes repercuten o no a la hora de elegir plaza en según qué comunidad debería ser el mismo examen para todos recuerden nos lo pueden contar en el seis tres ocho XXXI y treinta y cuatro sesenta y seis o el nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta

Voz 1727 10:25 a las seis y diez cinco y diez en Canarias Aimar Roberto Sánchez están al frente de la al venir a Jordi Fábrega de la producción

Voz 3 11:15 en la Cadena Ser

Voz 0027 11:22 muchos tienen que torcer las cosas a Pedro Sánchez para no salir esta tarde de la Zarzuela con el encargo del Rey para que intente formar gobierno presentándose a una sesión de investidura una vez que hoy Felipe VI oficialice ese encargo el Congreso tendrá que fijar la fecha de las votaciones pero el PSOE ahora mismo sigue sin tener apartados los votos suficientes si ha habido un cambio sustancial en las últimas horas que es la oferta de Unión del Pueblo Navarro el partido de derechas en Navarra para facilitar la investidura a cambio de que el PSOE les permita a ellos gobernar Navarra Isabel Villar buenos días

Voz 14 11:53 buenos días lo ha planteado después de ver al Rey el presidente de UPN Javier Esparza a mí lo que me gustaría

Voz 1401 11:58 que cuanto antes fuéramos capaces de tanto en a nivel nacional en España como en Navarra de ponernos a trabajar sobre lo que afecta a los ciudadanos cuanto antes se conformen eh gobiernos que sean estables cuanto antes se conformen gobiernos donde no haya independentistas

Voz 14 12:11 en España y en Navarra UPN se presenta a las elecciones junto al PP y Ciudadanos bajo la marca Navarra Suma y ese cambio de cromos que proponen los regionalistas no convence a todos por ejemplo el senador del PP Rafael Hernando ha escrito en Twitter que no entiende porque UPN propone abstenerse para que en Navarra no gobierna el PSOE con Podemos los nacionalistas de Geroa Bai Bildu pero acá vio si apoyarían que en toda España gobiernen socialistas Podemos PNV diluye Esquerra aunque realidad Bill los independentistas no serían necesarios si los navarros se abstuvieran también Ciudadanos asegura que los socialistas deberían facilitar el Gobierno de Navarra Suma aunque sin pedir nada a cambio en cualquier caso el primero que rechaza la idea de la abstención para que gobierne la derecha de Navarra Suma es el Partido Socialista

Voz 2 12:52 Navarra otros estamos comprometidos

Voz 5 12:56 eh de aglutinar una eh una mayoría de veintitrés escaños una mayoría que no sería la mayoría absoluta pero sí superaría al bloquea Navarra Suma con con amplitud

Voz 14 13:07 en votos y escaños es Ramón Górriz secretario de Organización del partido que asegura también que ellos no negociarán con Bildu sus votos su abstención es necesaria para que llegan al Gobierno

Voz 0027 13:16 gracias Isabel a medida que transcurra hoy la ronda de consultas de los dirigentes políticos con el Rey iremos escuchando en qué punto está cada partido tiene especial interés lo que diga hoy podemos porque sigue insistiendo en que Sánchez no les llama para negociar Pablo Iglesias va a ser el último líder en acudir a la Zarzuela por la mañana por la tarde ya estarán en rivera Casado Sánchez Iglesias el último por la mañana podemos hoy también va a celebrar la reunión de su ejecutiva en la que se va a oficializar la destitución de Pablo Echenique como secretario de Organización

Voz 15 13:46 podemos lleva mucho tiempo con problemas de implantación territorial muy evidentes ilesas ha aguantado mejor que el partido y por tanto parecía urgente que los territorios se hiciera algo

Voz 0027 13:56 esto decía Juan Carlos Monedero anoche en Televisión Española insistiendo en ese marco de que el problema ha sido territorial o sea la responsabilidad que tenía hasta ahora Pablo Echenique osea las responsabilidades empiezan y terminan en Echenique otra voz de de de las últimas horas muy destacada en la política es la de la consellera de Agricultura de Cataluña y que es de Esquerra Republicana y que plantea algo que hasta ahora era tabú dentro de la órbita independentista y más aún dentro del Gobierno de Quim Torra que hay que evitar que la situación de los políticos encarcelados lo siga condicionando todo en la política catalana

Voz 0148 14:29 es así

Voz 16 14:33 nuestros presos este juicio lo condiciona todo de una manera extrema yo estoy de acuerdo que no los tenemos que olvidar pero hay momentos en que esto se tiene que apartar es una opinión muy personal pero seguramente nos haría avanzar Nos haría pones la sexta que es lo que necesita el país

Voz 0027 14:48 país palabras de lloraba ayer con Cuní en Ser Cataluña

Voz 1804 14:54 si fuera una película habríamos ganado once Oscar once

Voz 2 14:58 si fuera un periodista científico

Voz 0027 15:43 seis y cuarto de la mañana cinco y cuarto en Canarias la Audiencia Nacional está investigando a Johnson and Johnson que es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo por haber comercializado aquí en España en muchos países pero en nuestro caso específicamente aquí en España haber comercializado una prótesis de cadera defectuosas que se les implantaron a por lo menos tres meses en tres mil españoles ha demostrado que con el tiempo esas prótesis de cadera defectos así iban soltando dentro del cuerpo del paciente sustancias metálicas perjudiciales para la salud Zaida Bao buenos días

Voz 0137 16:12 buenos días las prótesis conocidas como a SRS distribuyeron en España hasta el año dos mil diez por setenta centro sanitarios de doce comunidades autónomas un año antes de hecho Estados Unidos ya había ordenado retirar las de su mercado los afectados aseguran que los defectos de fabricación en las prótesis les provocaron daños irreversibles y que Johnson Johnson ya sabía que eran defectuosas antes del año dos mil los tribunales consideran probado que las prótesis sueltan partículas metálicas por el rozamiento que se produce entre la parte que sustituye el hueso fémur y la pieza que sirve de enganche con la cadera un desgaste que además duele no permite a los pacientes moverse la Audiencia Nacional investiga ahora a partir de una querella criminal de un grupo de sesenta y tres afectados españoles que presentó hace dos años y que denuncia a los responsables de la empresa por fraude en productos sanitarios y estafa entre las personas que sea llamado a declarar están tres ex presidentes y un representante le legal de Johnson and Johnson en España todos han acogido a su derecho a no declarar los pacientes afectados en nuestro país han conseguido ya dos sentencias favorables en las audiencias provinciales con las que han logrado cerca de medio millón de euros en indemnizaciones veremos el resto de afectados por que en Estados Unidos la empresa llegado a pagar ciento veinte millones de dólares a los estafados

Voz 0027 17:18 en Aragón hay dos nuevos detenidos relacionados supuestamente con el ataque con ácido que sufrió hace un mes un chaval menor de edad y que le produjo quemaduras graves en todo el cuerpo y la cabeza cada dato que vamos conociendo de este caso es más tremendo los investigadores creen que los sospechosos pudieron echarle el ácido al menor en la cara para vengarse de un hermano mayor de la víctima Radio Zaragoza zaragozana Sánchez Borrell Bono seas

Voz 0148 17:40 los días los dos detenidos ahora son un hombre y una mujer miembros de la misma familia y que pueden estar relacionados con la agresión con ácido a un joven de diecisiete años unos hechos ocurridos el tres de mayo en la localidad zaragozana de Caspe la investigación de la Guardia Civil apunta que detrás de este ataque al menor puede haber un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas contra el hermano mayor de la víctima que tiene treinta y tres años y que desapareció hace más de cuatro meses de Caspe hace tres semanas será detenido en Zaragoza el presunto autor de la agresión un nombre de treinta y siete años que fue enviado a la cárcel de Zuera el joven que fue víctima del ataque con ácido cuando volvía de su instituto a casa sigue ingresado en el hospital Miguel Servet en Zaragoza por las gravísimas quemaduras que sufrió en la cara y en el cuello

Voz 0027 18:23 gracias Anna Vox ha dado de baja del partido a una de sus concejales recién electas en el Ayuntamiento de Torremolinos porque participó el sábado

Voz 18 18:31 en las celebraciones municipales el orgullo gay ella asegura que desde entonces está sufriendo amenazas e insultos ser Málaga Ana Tere Vázquez buenos días

Voz 19 18:39 hola buenos días Lucía Quinn que ya ha anunciado que deja Vox que va a mantener su acta de concejal y que va a ser clave para la formación del próximo gobierno municipal

Voz 0442 18:49 no somática mente me me solicitan mi hasta una carta pidiendo perdón por por mi acto eh yo digo que no considero que haya hecho mal a nadie que me hasta no lo Treball porque mi niñas

Voz 0027 19:02 a Vox se limita a decir que no autorice

Voz 19 19:04 pero a esta concejala participar en esa fiesta ahora ella pasa al grupo de concejales no adscritos

Voz 2 22:05 pase lo que pase

Voz 21 22:08 eh

Voz 0027 22:18 hoy por hoy veintidós de la mañana cinco y veintidós en Canarias una noticia muy llamativa Un cine ha sido multado por impedir que los espectadores metieran en las salas su propia comida comida comprada fuera del cine ha ocurrido en Extremadura la empresa va a tener que pagar tres mil euros de multa

Voz 18 22:33 esta sanción abre un debate jurídico complejo

Voz 0027 22:35 pues puede vetar la entrada Un cine si decidimos entrar con comida comprada fuera en otros establecimientos Pascual Donate buenos días buenos días según

Voz 18 22:45 Facua no no nos pueden prohibir la entrada porque el activo

Voz 0027 22:47 la principal de un cine es la exhibición de películas

Voz 18 22:50 no la venta de comida o desde hace años

Voz 12 22:52 a prohibir la entrada con comida bebida para obligar de alguna manera que tengamos que comprar esa comida o bebida dentro del propio cine

Voz 18 23:01 Covent Sánchez portavoz de Facua anima a denunciar casos como el de los multicines de Zafra en Badajoz a los que el Instituto de Consumo ha multado con tres mil euros pero el debate está entre las butacas el crítico Carlos Boyero decía ayer en La Ventana que es partidario de prohibir toda la comida el otro día tuve tuve movida de Lyn Evans me tuve que poner a dar gritos tú

Voz 1161 23:20 no

Voz 18 23:20 con con una señora que llevaba no no palomitas yo creo que llevaba un carpaccio y es que en los últimos años para aumentar sus ingresos las mismas salas además de palomitas venden Peta Zetas ya esta comida de puchero Facua insiste en que los espectadores también

Voz 2 23:39 pueden llevar su per de casa aunque siempre

Voz 18 23:41 cuando el derecho al silencio de los demás gracias Pasqual dejamos el cine hablamos de libro

Voz 0027 23:46 los cada vez son más cortos los libros que se publican en España de media ahora tienen veinte páginas menos que hace una década lo leemos en un reportaje que publica hoy El País que incluye las razones que le encuentran a esto los expertos a esta reducción progresiva de los libros cada vez es más difícil para los escritores para los editores mantener la atención de los lectores Andrea Villoria buenos días

Voz 14 24:06 buenos días tenemos menos tiempo libre dicen estos expertos gran parte lo pasamos chateando delante de la televisión o viendo series por Internet

Voz 2 24:18 así que los editores se dan cuenta que el tamaño sí que importa la literatura se pone a dieta según los últimos registros de irse BN que es la agencia que catalogó a los libros hoy más del cincuenta por ciento tiene menos de doscientas páginas la media está en doscientas cuarenta y eso los hace también más fáciles de transportar dice un estudio de la Comunidad de Madrid que el metro es uno de los sitios donde más se le aunque no sean muchos títulos en la última encuesta del CIS la mayoría de españoles reconoció leer sólo entre dos y cuatro libros al año

Voz 0027 24:46 sobre libros gracias Andrea se cumplen veinte años del estreno de la Trilogía de la juventud zona

Voz 18 24:51 yo grafía escrita a seis manos una radiografía de la juventud en España de la clase trabajadora desde los años la posguerra hasta los ochenta anilla

Voz 0027 24:59 ya tuvo un enorme éxito de crítica de público marcó un antes y un después en el panorama de las salas alternativas de teatro Marta García

Voz 1513 25:07 era el año mil novecientos noventa y siete los dramaturgos Yolanda Pallín Javier García Yagüe y José Ramón Fernández decidieron escribir sobre qué significaba ser joven sobre cómo fue la juventud de sus padres en la juventud de sus abuelos nació la Trilogía de la Juventud formada por tres horas las manos que se estrenó en mil novecientos cuenta nueve que retrataba a los jóvenes de la España rural de posguerra imagina en los años setenta y ochenta en la que convivían las ansias de libertad con la opresión del franquismo veinticuatro siete situada en el año dos mil con jóvenes pegados a la pantalla del ordenador sin esperanzas y expectativas de futuro con actores como Luis Bermejo o Marta Poveda en el reparto la trilogía fue considerada por parte de la crítica como retrato épico de la clase trabajadora Javier García Yagüe autor

Voz 23 25:56 queríamos escribir la historia de gente que tenía que

Voz 0027 26:00 luchar todos los días pues salir adelante en su momento

Voz 23 26:03 quien alguien lo definió como la épica de lo cotidiano no esto da oí yo creo que tiene que ver con él

Voz 1513 26:08 pero el próximo lunes se celebra en la sala Cuarta Pared donde se estrenó la trilogía hace veinte años un encuentro con los actores que participaron en las tres obras que además acaban de ser publicadas en la editorial Cátedra

Voz 2 26:28 Sampe buenos días buenos días remar la UEFA diseña un nuevo modelo de Champions con la mayoría de los equipos españoles

Voz 1161 26:34 tras siete de los nueve que están inscritos en la Asociación de clubes europeos rechazan ese nuevo modelo que está diseñando el máximo organismo del fútbol europeo para la nueva Champions sólo Barça y Real Madrid lo respaldan hoy se producirá una nueva reunión en Malta de la época en la que en la previa Atlético de Madrid

Voz 0148 26:48 el Real Sociedad Sevilla Villarreal Valencia y Málaga

Voz 1161 26:51 dado una carta en la que consideran este nuevo formato que entraría en funcionamiento en dos mil veinticuatro atenta contra las ligas nacionales un modelo ante el que también se muestra abiertamente en contra la Liga de fútbol española presidida por Javier Tebas siguiendo con el fútbol internacional Portugal se imponía ayer a Suiza tres uno en Do Dragao en la primera semifinal de la Liga de Naciones con hat trick de Cristiano Ronaldo que fue jaleado en la grada por la afición lusa hoy se disputa la segunda semifinal desde las nueve menos cuarto Holanda ante Inglaterra en Guimaraes precisamente fue Inglaterra la que ganó el grupo que impidió a España que llegase a esta semifinal y a todo esto la selección española viajó es las Feroe para disputar mañana la tercera jornada de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte anoche en El Larguero Jesús Navas que ha vuelto a una convocatoria tras cinco años de ausencia

Voz 24 27:34 bueno yo trabajo para estar aquí yo no para mí como te digo lo máximo he disfrutado tanto ganado el Mundial hemos ganado la Eurocopa por ver estar aquí después de cinco años manso tuve esa oportunidad a repetir ahora pues te ayuda a seguir dándolo todo

Voz 1161 27:48 mientras especula con que con todos los últimos problemas que Neymar pudiera termine que Neymar pudiera terminar perdiéndose la Copa América que se jugará desde el día quince en Brasil el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol tranquilizaba a su oficio la noche con Antón Meana en el larguero

Voz 1772 28:01 pero va a jugar Neymar la Copa América con la CBF sí o no si seguro cien por cien seguro está preocupado por el segundo vídeo que puede salir de Neymar de ni un paso la otra estrella

Voz 1161 28:13 la Copa Américas Messi parece ya recuperado del traumático final de temporada con el Barça Un final duro como reconoció en una entrevista TIC Sports

Voz 4 28:20 tiene más Cansado Eva

Voz 1293 28:22 en la Cadena Ser que que lo físico por como es sabido lo último quince día sobre todo en la eliminación de Champions pero a nivel físico bien creo que fue de lo último año los que menos minuto juguetes

Voz 1161 28:34 en casa del mercado de fichajes hoy podría anunciar el Real Madrid el de Hazard de forma oficial sigue pendiente de realizar el reconocimiento médico al lateral vendí para cerrar el acuerdo y poner poder anunciarlo también del resto de Viso espera que se puedan disputar los dos partidos de cuartos de Roland Garros que faltan aplazados por la lluvia Cassano Djokovic es breve y mañana primera semifinal entre Nadal y Federer catorce años después de la última en Francia ni siquiera su tío Toni Nadal sólo esperaba

Voz 25 28:57 yo confiaba en que después de tantos años Rafael Nadal y no sé si en lo más alto pero sí en un lugar privilegiado del tenis mundial no sólo de él sino también él ya tiene mérito

Voz 1161 29:10 en baloncesto esta noche arrancan las semifinales de la ACB al mejor de cinco primera el partido Real Madrid Valencia Basket en Madrid a las nueve Pablo Laso sobre el rival

Voz 26 29:17 Valencia que hemos visto durante toda la temporada no muy sólido que una muy buena defensa de equipo en la que se ayudan mucho que para nosotros pues nos obliga a tener que jugar muy concentrados desde el primer minuto

Voz 1161 29:27 mañana el primero del Barça Zaragoza y en la NBA Toronto

Voz 1275 29:30 sorpresa ha ganado en la cancha de los barrios coloca el dos uno a su favor en la final

Voz 5 30:01 son las seis y media las cinco y media en Canarias

Voz 3 30:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 30:09 hoy por hoy el Rey Felipe VI cierra hoy con Pedro Sánchez la ronda de consultas previa a la investidura Sánchez acudirá esta tarde al Palacio de la Zarzuela con un aliado inesperado de última hora UPN Unión del Pueblo Navarro que dice facilitará la investidura de Sánchez a cambio de que los socialistas le permita

Voz 4 30:26 a gobernar a UPN en Navarra que estamos abiertos a explorar analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave no sean quienes decidan la política en España

Voz 0027 30:42 pero este esta fórmula que plantea Javier Esparza éste tuya mía y no es tan sencillo de poner en marcha por parte de Ferraz porque el PNV cuyos votos pueden dar la investidura a Sánchez de hecho son vitales para esa investidura el PNV también tiene intereses en Navarra y son precisamente contrarios a los de UPN y además porque la socialista navarra María Chivite sigue oficialmente negociando para presidir el Gobierno foral con ese es el nudo en el que estamos ahora mismo aquí en España en Estados Unidos la reunión entre los gobiernos detrás del de México sobre aranceles inmigración ha terminado sin acuerdo esta noche el Gobierno de López Obrador insiste en que ha habido avances aunque insuficientes para evitar que el lunes entre en vigor esos aranceles esa subida de los impuestos a los productos mexicanos que quiere imponer Trump Trump insiste en que sólo dará marcha marcha atrás si México bloquea la llegada de inmigrantes a Estados Unidos corresponsal de la Ser en Washington Marta del Vado

Voz 1510 31:37 más de ciento cuarenta y cuatro mil personas la mayoría familias niños centroamericanos fueron detenidos al cruzar la frontera en mayo es un treinta y dos por ciento más que el mes anterior y una cifra mensual récord en los últimos siete años según la administración estadounidense tanto la Casa Blanca como la delegación mexicana coinciden en el diagnóstico los flujos migratorios están creciendo y hay que hacer algo al respecto en lo que difieren es en la receta Marcelo Ebrard de ser cazado

Voz 2 32:02 lo que está buscando el Gobierno

Voz 27 32:05 no son medidas que tengan efecto corto plazo de parte de México hay que tomar medidas no sólo en lo inmediato no sólo punitivas para que esto tenga una solución posibles son entendimiento más amplio

Voz 1510 32:18 hoy seguirán las negociaciones el vicepresidente plenos y el secretario de Estado Mike Pompeo de encabezan la delegación estadounidense el presidente Trump desde Europa insiste en que si no hay acuerdo para frenar la migración los aranceles del cinco por ciento van a entrar en vigor el próximo lunes iban a afectar a todos los productos mexicanos

Voz 0027 32:37 cómo está el tráfico María Herrero buenos días

Voz 1510 32:40 hola buenos días pues de Madrid ya encontramos la primera retenciones de la mañana en la entrada a la capital por la A dos en Torrejón también por la cuarenta y dos en Parla por la cuatro en Pinto por la A5 en Alcorcón en la M40 cada vez más intensidad circulatoria sobre todo ahora mismo en el entorno de Vallecas Álvaro en dirección a lados también saturación ya la cuarenta y dos en Illescas en Toledo en sentido Madrid además en Cuenca en Tarancón hay un alcance que deja sólo un carril de paso de la A tres y en Ourense la A52 también un camino anciano accidentado cierra dos carriles en haberes en sentido Vigo

Voz 6 34:27 sí no

Voz 1727 34:41 son las siete menos XXV ya a las seis menos veinticinco en Canarias sigue abrimos la Mesa de España en Castilla y León donde por primera vez en esa comunidad la justicia impuesto la pena máxima prisión permanente revisable para el hombre que violó y mató de una paliza la hija de cuatro años de su pareja la Audiencia Provincial de Valladolid

Voz 2 35:00 en cuanto a la madre

Voz 1727 35:01 a la madre la condena XXI en a veintiocho años de cárcel por no haber protegido a la pequeña Deva Marín buenos días buenos días

Voz 0603 35:09 desde además de la prisión permanente se le imponen otros veintidós años de cárcel por cuatro delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable un delito de maltrato habitual y otro de agresión sexual a menor de dieciséis años en todos los delitos concurre el agravante de odio por el origen rumano de la pequeña Sara Luis Antonio Calvo abogado de la Asociación Clara Campoamor una de las acusaciones populares mostraba su satisfacción por el fallo

Voz 30 35:33 mención permanente suponen cumplimiento mínimo de veinticinco años y a eso tenemos que añadir la de veintidós años y que antes de salir en libertad tiene que haber un informe positivo lo cierto es que la sociedad sea asegura que individuos como este Spain a buen recaudo

Voz 0603 35:47 la madre ha sido condenada por omisión de un delito de asesinato y varios de maltrato con lesiones además los dos ya condenados tendrán que indemnizar de manera conjunta el padre biológico de Sara con ochenta y cinco mil euros y otros setenta mil para la hermana de la pequeña

Voz 1727 36:02 quien Andalucía Elena Carazo buenos días buenos días Pepa denuncian a cuatro maestras de Dos Hermanas en Sevilla por mofarse de una niña autista los padres sospechaban que sufría acoso en el colegio y escondieron una grabadora en su mochila la grabación Elena revela insultos burlas gravísimos

Voz 0534 36:21 si estos padres que han denunciado los hechos en lo juzgado pusieron una grabado en la mochila de la pequeña tras sospechar que está sufriendo acoso en el colegio y es que esta niña sufrió dos crisis epiléptica así conductas auto lesivas que eran desconocidas hasta el momento en esas grabaciones escuchan gritos y frases como esta niña tiene el cerebro quejado

Voz 31 36:42 no

Voz 0534 36:48 la Consejería de Educación ha abierto una investigación y el Defensor del Pueblo Andaluz una queja de oficio Javier Imbroda consejero de Educación Jesús Maeztu Defensor del Pueblo Andaluz

Voz 2 37:01 a ver qué es lo que ha sucedido en todo indicio son

Voz 1161 37:06 es bastante razonable de que pasa algo grave en principio inhabilita al que esas personas puedan entrar ahí

Voz 0534 37:11 ante este caso desde Autismo Sevilla han reclamado profesores especializado que entiendan la situación en la que se enfrentan y pide a la Administración que estén vigilantes

Voz 1727 37:20 sí en los hospitales de la Comunidad de Madrid faltan sábanas faltan toallas faltan camisón es para los pacientes y además casi la mitad de la ropa que llega desde la lavandería está rota au sucia Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 37:33 buenos días y lo denuncian decenas de trabajadores de los hospitales madrileños Sanidad asegura que no tiene ninguna queja específica por falta de suministro de toda esa lencería ninguno pero hay carteles colgados en varios centros personal pidiendo explicaciones a sus superiores con ropas sus

Voz 1727 37:47 a la hora de preparar

Voz 32 37:49 quirófanos o hacer camas para pacientes damos la cara de vergüenza al abrir una sábana que está con manchas de Beta Dine de PI

Voz 10 37:59 muy bonito muy ligera llena de

Voz 1510 38:02 calca

Voz 10 38:03 de dices de titadyne

Voz 1275 38:05 las auditorías oficiales del Servicio Madrileño de Salud constatan que el XXXV

Voz 2 38:09 por ciento de la ropa que salí de la lavandería central que fue

Voz 1275 38:12 privatizada en dos mil trece llega a los hospitales en mal estado rota sucia

Voz 6 38:17 el futbolista

Voz 1727 38:24 el francés de primera división de la Primera División gala ya Amnistía Libourne ha sido detenido en Palma por agredir a dos turistas y a dos policías en la recepción del hotel en el que se iba a alojar con su familia Baleares Juan Antonio alzaba hundía

Voz 1157 38:40 qué tal Pepa on el detenido estaba haciendo el check in en un hotel con su familia cuando su hija se puso ayer horas intentó agilizar los trámites para terminar lo antes posible ante esto explica los turistas la habrían acusado de haberse colado habían empezado burlar del por ello el jugador de la primera división francesa la emprendió presuntamente a golpes a puñetazos contra los turistas cuando llegó la policía Eluard calmarse la tomo también contra los agentes que la acabaron deteniendo Salisbury ha asegurado que los turistas insultaron a su madre llamándola negra de mierda

Voz 1727 39:08 denuncian el robo de una maleta radiactiva del maletero de un coche en Villaluenga de la Sagra en Toledo el Consejo de Seguridad Nuclear asegura que el material que contiene no es peligroso pero advierte de que en ningún caso se debe manipular Castilla-La Mancha Cristina López Huerta buenos días

Voz 0441 39:24 hola buenos días el equipo mide la densidad y humedad del terreno contiene dos fuentes radiactivas de baja actividad según el CSN son de categoría cuatro en una escala donde cinco es lo menos peligroso este material no entraña riesgos radiológicos siempre y cuando se mantenga íntegro y cerrado puesto que las fuentes radiactivas encuentran protegidas y encarceladas quién robo la furgoneta a dónde se hallaba quizá no sabía lo que llevaba dentro así que si alguien encuentra una maleta naranja sospechosa en la que se le radiactivo hay que llamar al uno uno dos para que se proceda a su retirada correcta manipulación

Voz 1727 39:57 y al cierre de la Mesa de España volvemos a Andalucía para conocer a la alumna más brillante de cuarto de la ESO de la ciudad de Sevilla es una chica ucraniana tiene diecisiete años y tuvo que huir de la península de Crimea y ahora vive con su familia en un centro de refugiados Elena es todo un ejemplo de inteligencia ni de superación

Voz 0534 40:18 desde luego SCO que así se llama llegó a Sevilla hace dos años cuando su familia se vio obligada a salir de su país de origen no era la primera vez que abandonó su hogar también tuvo que huir en dos mil catorce ha pasado por el sur de Ucrania Rusia finalmente la Familia buscó refugio en la Unión Europea y eligieron España porque valoran que es un país democrático donde se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión el jurado que otorga el premio a los mejores expedientes ha tenido en cuenta tanto los logros académicos de Elía como les

Voz 1727 40:46 Marzo que ha realizado por su integración en la escuela

Voz 0534 40:49 verse convertido en todo un ejemplo para sus compañeros el próximo lunes diez de junio recibirá este galardón de manos del alcalde de Sevilla

Voz 1727 40:55 en dos años se en dos años de ser una refugiada de llegar a España supongan no sabría español a serlo alumna más brillante de cuarto de la ESO increíble increíble si Elena un beso

Voz 5 41:06 son un beso Pepa

Voz 6 41:11 de

Voz 1727 41:14 la Mesa del Mundo sigue hablando hoy de no ha que murió porque dejó de comer y de beber es la chica holandesa de diecisiete años que decidió morir de inanición después de que las autoridades le negaran la eutanasia como ella pedía para dejar de sufrir por las secuelas psicológicas que le habían dejado abusos y violaciones informa desde La Haya

Voz 0534 41:36 imán Rachid no han no se sometió a una

Voz 33 41:38 Tana si así lo ha confirmado la clínica a la que ella había recurrido para pedir ayuda para morir desbordados de llamadas de la prensa internacional publicaron un comunicado para confirmar que la joven murió porque dejó de comer y beber sus padres decidieron no forzarla alimentarse dada la gravedad de su estado de salud especialmente la anorexia murió unos días esta niña que tenía tan solo diecisiete años había sufrido abusos sexuales cuando tenía once doce y catorce años en diferentes episodios y eso provocó que dejara de estudiar y que es encerrada en su casa la situación desembocó en depresión estrés postraumático y anorexia no logró será admitida en un centro especializado de Psiquiatría para jóvenes en esta situación y tras ser ingresada en tres ocasiones en diferentes centros donde como ella misma dijo fue tratada como una criminal se dio por vencida ahí empezó a pedir ayuda para morir no logró hacerlo con ayuda médica pero sí convenció finalmente a sus padres para que no intentaran evitar que se suicidara el caso está ahora en manos de los inspectores de Sanidad que investigarán si hubo alguna ilegalidad en este caso

Voz 1727 42:58 hoy se cumplen setenta y cinco años del día D el desembarco de Normandía que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y con motivo de este aniversario varios paracaidistas que participaron en aquella batalla tan fundamental han repetido

Voz 2 43:14 el salto ellos los mismos que tienen

Voz 1727 43:17 ahora más de noventa años Javier Alonso

Voz 2 43:21 setenta y cinco

Voz 0858 43:22 Nos después los motores de los aviones han vuelto a tronar en las playas francesas de Normandía como entonces haya estado Tom Rice es sex soldado de Estados Unidos y a sus noventa y siete años ha repetido la hazaña pero sin caer en triunfalismos de dudar de ánimos provocados muchísima destrucción ha reconocido mientras decía que estará su manera de pasar página de todo aquello ha estado entrenando dos veces por semana durante seis meses

Voz 1772 43:47 dio el salto ha ido mejor que cuando tenía veintidós aquel día la pérdida de su pantalón se quedó enganchada en la puerta del avión Hinault murió de milagro ahora

Voz 34 43:58 les esperaban con aplausos

Voz 0858 44:00 Hinault los fusiles de los alemanes

Voz 34 44:02 a tiro sucio

Voz 1772 44:06 bonito salto bonito vuelo ha dicho Rice con el pulgar en alto todo ha salido perfecto

Voz 2 45:27 Pere estemos atención a Podemos propone esta mañana José Mari buenos días Pepa pues Usuarios

Voz 1100 45:35 el alboroto de los pactos números PIN pimpón casado y Rivera amenizados por el recio Abascal está tapando lo que de verdad debe importar Nos el Gobierno de la nación porque habrá que recordar una vez más que Pedro Sánchez con sus ciento veintitrés escaños está muy lejos del nivel de confortabilidad no es sólo lograr la investidura sino gobernar después con cierta coherencia labor nada fácil cuando depende de otros partidos pero la fórmula ya se ha ensayado en el interior en muchas autonomías en el exterior en tiempo gracias bien consolidadas no obliguen realojo afeitar Barrie sabor bien difícil sí pero posible y como Sánchez no tienen otro remedio descartado ya el acercamiento Ciudadanos tendrá que pactar el futuro inmediato con Podemos sea la fórmula que sea conviene en cualquier caso la formación de Iglesias transmitir ignorada por sus desastrosos resultados modere sus iniciar esa ambición es ese echen Iker elegido para la negociación que según los plumillas de la caverna ha sido purgado por Iglesias que Casado se carga a su jefe de campaña Maroto tras un desastre de aún mayor pero eso es un simple relevo que no una purga que es lo que hacen los rojo sin corazón así que eso y podemos vayan directos a la almendra que hay mucho que gobernar

Voz 36 46:56 el ojo izquierdo

Voz 1727 47:09 tenemos el buzón lleno preguntábamos por dos asuntos preguntamos por dos asuntos primero la selectividad deberían los alumnos españoles hacer el mismo examen para acceder a la universidad en todas las comunidades autónomas

Voz 1772 47:22 nos escrito este profesor al que será olvidado decir

Voz 0027 47:25 su nombre a pensar en centros

Voz 4 47:27 demasiada creen que el nivel que se impartir es el mismo que las comunidades en las que más con facilidad

Voz 1772 47:33 muchos mensajes a favor de unificar ese examen escuchábamos ahora a Carlos digo o Teresa

Voz 1100 47:38 yo creo que no hay nada más igualitario que una prueba igual para

Voz 27 47:41 todos esto me parece muy muy

Voz 40 47:43 es injusto para nada justificable está bien que cada comunidad autónoma tenga sus criterios pero

Voz 0027 47:49 hay que ser coherentes y que

Voz 41 47:52 gerencias encontró dificultad que todo el mundo tuvieran las mismas posibilidades

Voz 1772 47:57 María nos escribe por primera vez y lo hace desde

Voz 4 48:00 hola buenos días aquí por ejemplo el back es común a todas las comunidades y me parece lo más lógico para que sea lo más quitarle que todos los alumnos tenga la misma oportunidad un beso desde aquí os escucho todas

Voz 2 48:19 a mí es hoy seguidora de la Cadena SER hasta

Voz 1727 48:24 gracias María por seguirnos desde Francia y a los demás por esas opiniones muy valiosa sobre un debate que yo creo que no ha hecho más que empezar de la selectividad el de cómo hacer el examen sin idéntico

Voz 2 48:37 con algunos matices o como ahora que hay prácticamente diecisiete

Voz 1772 48:41 aquí también preguntamos por Internet por las cosas buenas que nos aporta entre esas cosas buenas que nos escuche José Ramón desde México

Voz 27 48:48 días de España Miñambres José Ramón IATA hablo desde Cancún México ventajas que trae Garnett hoy en día pues poder ver a mi familia por Skype todas las semanas por ejemplo poder escucharos a vosotros todas las noches desde aquí desde México

Voz 2 49:04 saludos bueno Luis buenos días

Voz 1772 49:07 miel también utiliza las videollamadas

Voz 42 49:10 la familia en el extranjero ahora a un golpe de de pantalla lo puedo ver a dos mil kilómetros acortar distancias desayunar conexiones o Vera