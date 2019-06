Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 2 00:15 en la Cadena Ser

Voz 1727 00:22 bueno muy buenos días y la investidura de Pedro Sánchez era complicada ya un circo de tres pistas ha venido la Comisión Europea añadirle otra económica en este caso España salido diez años después de la lupa fiscal europea el procedimiento de déficit excesivo pero Bruselas felicita sí pero también avisa

Voz 4 00:42 que si tú me Félix tensión al España todas mis felicitaciones para España Paine los esfuerzos hechos dan sus frutos

Voz 1727 00:49 es el final de un largo y penoso camino no solo

Voz 4 00:52 para España mientras quiero pedir a nuestros amigos españoles sigan en la vía de la seriedad presupuestaria

Voz 1727 00:59 Ike traducción hacemos de esa seriedad presupuestaria pues siete mil quinientos millones de ajuste presupuestario este año y otro tanto el año que viene y ajustar el presupuesto sólo se puede hacer por la vía de subir impuestos por la vía de res de recortar el gasto público o porque la economía crezca tanto tanto tanto como nos recuerdan los anales de la historia así que en la negociación para su investidura los socialistas deberán cuadrar también o intentar cuadrar este otro círculo sabiendo que Europa no es tan exigente ahora como cuando los hombres de negros acuerdan por lo pronto Pedro Sánchez acude esta tarde a Zarzuela y salvo sorpresa saldrá de allí con el encargo del Rey para formar gobierno una tarea en la que le ha salido un aliado inesperado

Voz 5 01:43 desde Unión del Pueblo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos

Voz 1727 01:47 lo que permitan se ha que el independentismo no

Voz 5 01:50 mande en España es Javier Esparza

Voz 1727 01:52 de de UPN regionalista conservador Navarro que ofrece sus dos diputados para hacer presidenta Sánchez no lo hace gratis claro quiere que los socialistas navarros renuncien a su vez a gobernar su mando con los nacionalistas del Partido Social Socialista de Navarra empiezan a decir que no es no queremos liderar un Gobierno

Voz 6 02:14 no de progreso izquierdas así como plural en esta comunidad hemos dicho en reiteradas ocasiones que no vamos a dar nuestro apoyo a la derecha navarra Navarra Suma

Voz 1727 02:25 Sánchez Pedro Sánchez recibiendo de los suyos la medicina que él le dio Rajoy veremos cómo acaba es jueves seis de junio y los socialdemócratas han ganado en minoría pero han ganado las elecciones en Dinamarca

Voz 5 02:39 oye nada tema

Voz 1727 02:41 y su líder Frederick

Voz 5 02:44 que podrá convertirse en primera

Voz 1727 02:46 está siempre que pacte con ecologistas con otras formaciones de izquierdas la gran perdedor ha sido la extrema derecha en Estados Unidos el secretario estado de Trump Mike Pompeo reconoce que su Gobierno está costando mucho mantener unida la oposición venezolana según publica el Washington Post Pompeo dijo en una reunión privada que una vez que Maduro salga del poder aparecerán más de cuarenta personas para sustituirlo y seguro que más de uno se acuerda de esta serie mítica de los años ochenta bueno pues según la prensa local pan Kim Bruce Ter tendrá una secuela con la misma actriz que evidentemente ya no será una niña adoptada sin una mujer adulta madre de tres niños es sólo un proyecto de momento aquí está muy entusiasmados en la redacción de Hoy por hoy y no unos ha elegido cadena para emitirla yo no la vi esta serie yo tampoco preparará

Voz 1161 03:49 bueno pues aquí hay fans auténtico

Voz 1727 03:52 Javier Alonso por ejemplo y en los deportes Toronto ha dado la sorpresa esta madrugada en la final de la NBA

Voz 1161 03:57 ganando en cancha de los actuales campeones y máximos favoritos a revalidar el título los Golden State Warriors los ciento nueve Raptors ciento veintitrés tercer partido colocan el dos uno a su favor y recuperar el factor pista de cara al cuarto que también será en Auckland en cuanto los españoles Marc Gasol terminó con diecisiete puntos siete rebotes Ibaka con seis puntos cinco rebotes la próxima cita madrugada del sábado guardias Raptors de nuevo en California acuerdo partido el quinto será otra vez en Canal

Voz 7 04:20 ah

Voz 8 04:24 el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días se complica mucho la situación meteorológica en el noroeste de la península especial atención en toda la costa de Galicia también a Asturias y Cantabria oleaje muy marcado por vientos muy fuertes que soplarán sobretodo a partir de mediodía con rachas de más de cien kilómetros por hora viento que se irá extendiendo a por ejemplo

Voz 1727 04:44 provincias como León también Zamora Isaías

Voz 8 04:47 la banca además en Galicia con lluvia torrencial en muchos momentos una situación que de momento no afectará al resto del país donde ahora el ambiente fresco incluso frío en el interior durante la tarde al sol ambiente agradable

Voz 0534 05:00 son las siete y cinco de las seis y cinco en Canarias

Voz 9 05:05 expertos

Voz 10 05:07 las distracciones las cosas se ven de otra forma pobre veinticinco

Voz 11 05:14 la actualidad de otros forma con Ángels Barceló

Voz 12 05:18 la Cadena SER

Voz 10 05:21 si fuera una película habríamos ganado once Oscar

Voz 13 05:24 once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año en las últimas siete ediciones la última este año dicha que este mes en flor estamos de celebración Idepa paté uno de nuestros quinientos por Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 0419 05:48 llega el verano que te entran unas ganas irracionales de hacer planes y más planes pues no te frena es porque del seis al nueve de julio con la primera venta privada en más de mí

Voz 14 05:58 marcas hacer planchazo sale mejor que nunca sólo para clientes con tarjeta de compra de El Corte Inglés en pieza de explotar repara tu verano en El Corte Inglés

Voz 2 06:10 bueno y con Pepa Bueno

Voz 1727 06:15 son ahora las dieciséis las seis y seis en Canarias y a las once de la mañana Vox tiene pensado cumplir su amenaza andaluza Radio Sevilla Elena Carazo la de nuevo hola qué tal Pepa el partido ultra va a presentar a esa ahora su enmienda a la totalidad del presupuesto que firman PP y Ciudadanos ha convocado a los medios en el registro del Parlamento andaluz para que quede constancia de la primera gran grieta Elena de esta fórmula andaluza

Voz 0534 06:40 sí es que para Bob esos presupuestos que han elaborado son continuistas con los del anterior gobierno socialista Francisco José Ocaña diputado de Vox

Voz 15 06:48 una continuidad en las políticas del anterior Gobierno en ciertos aspectos aspectos en los que encontramos un mismo tufo ideológico socialdemócrata que por supuesto como usted bien sabe para nosotros es infumable

Voz 0534 07:01 también el Partido Socialista de adelante Andalucía van a presentar hoy una enmienda a la totalidad a las cuentas andaluzas la Junta está dialogando con Vox cuenta que tiene de plazo hasta el miércoles próximo para evitar que sus primeros presupuestos sean devueltos el presidente Juan Manuel Moreno advierte a Vox que rechazar sus cuentas sería una traición a sus votantes

Voz 16 07:19 a mí me imagino que después de espera cuarenta años para cambiar Andalucía aquí a la primera de cambio cuando llevamos cuatro meses no no echaran abajo los Presupuestos yo a mí me cuesta mucho pensar que vos haga eh algo parecido porque sería evidentemente traducción ahora incluso yo creo su propio electores no

Voz 0534 07:36 en el Gobierno andaluz aseguran que su preocupación es relativa porque ya hay unos presupuestos prorrogados hilo cruciales serán los de dos mil veinte sí esto en Andalucía en Cataluña en Barcelona en concreto a poco más de una semana para que se tengan que constituir los ayuntamientos Esquerra Republicana aparca las negociaciones para la alcaldía con Ada Colau lo decía Ernest Maragall

Voz 17 07:56 miembros común no define sino sea puro y mientras las comunes no defina su posición mientras sigan su flirteo con el PSC y el señor Valls parece oportuno abrir un paréntesis en los contactos entre Esquerra Republicana hilos comunes quiero decir que tendremos que esperar a que Barcelona en Comú Se fin

Voz 1727 08:14 no soy nada con el aún no ha respondido todavía

Voz 0534 08:16 pero el que era su número dos hasta hasta ahora Gerardo pisar suelo

Voz 18 08:21 sí el poder fáctico Alan Alex que a Barcelona ya es jugar para que siempre ha partido algunos han tilda dentista un saxofón no tendrán que sí

Voz 0534 08:30 en la SER en Cataluña que si lo que quieren los poderes fácticos es que en Barcelona haya un gobierno anti independentista eso no lo van a tener justo eso es lo que planteó en su momento Manuel Valls al ofrecer sin condiciones gratis sus votos a Colau Il lo que va a ofrecer este fin de semana Pablo Iglesias a los suyos es el cambio en la secretaría de Organización de Podemos lo contábamos aquí ayer en directo de Pablo Echenique y su perfil duro con los territorios al diputado Alberto Rodríguez muy popular entre las bases sobre estos cambios dentro del partido después del resultado electoral

Voz 1727 09:07 la mirada esta mañana de Xavier Vidal

Voz 8 09:09 sólo Pablo Echenique es el penúltimo de los diez negritos era aquella novela negra de Agatha Christie que también retrata lo que está sucediendo en Podemos por unos motivos o por otros sobretodo por las sucesivas decisiones de purgar los tomadas por el jefe Pablo Iglesias han ido desapareciendo del mapa político todos sus dirigentes apenas queda nadie del grupo promotor con vida política en el partido que fundaron ni siquiera al apuntador prácticamente nadie de la dirección surgida en Vistalegre uno en dos mil catorce nadie salvo el jefe y la jefa de todos cuantos alcanzar una relevancia pública repasen la lista Carolina Bescansa Juan Carlos Monedero Íñigo Errejón Tania Sánchez Luis Alegre Ramón Espinar Pablo Bustinduy Tania González Gemma uvas harta y en proceso de ruptura Teresa Rodríguez

Voz 0027 10:00 el alcalde de Cádiz kitsch y los diez Negrín

Voz 8 10:02 estos son en realidad doce apóstoles sin evangelio común esa hecatombe puede ser útil para los demás partidos para todos ellos pues todos albergan también tendencias perversas al exclusivismo a la represión del disidente y al cesarismo que aprendan sobre todo los que tienen menos Historia menos arraigo territorial menos tradición menos proyección y menos referencia de una memoria ahora quizás son algo incluso mucho dentro de unos minutos si se equivocan pueden convertirse en un erial

Voz 1727 10:40 las siete diez las seis y diez en Canarias cambia tu negocio pensando fuera

Voz 10 10:44 abre abre la caja sal se la caja profesional necesitas un coche profesional sólo en cuyo que tu vehículo comercial Renault desde ocho mil cuatrocientos euros

Voz 11 10:58 oferte Herce Iván válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 2 11:02 es que cada actuación yo quiero seguro know how to Sid

Voz 10 11:17 nuestros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro seguro

Voz 1727 11:36 son las siete doce las seis y doce en Canarias ya somos

Voz 0534 11:38 más de treinta y cinco mil las firmas en la petición de Change punto org para denunciar que el examen de Matemáticas en la selectividad de la Comunidad Valenciana fue difícil excesivamente difícil habrá que ver cuántas reclamaciones prosperan y con qué resultado pero más allá de este caso concreto lo que sigue creciendo es el debate de de fondo sobre si tiene que haber un examen distinto en cada comunidad o uno en todas las comunidades el mismo porque la nota sirve para entrar en cualquier universidad eso sí para evaluar esas diferencias el Gobierno ha convocado un grupo de trabajo con las auto no mías y con las universidades Isabel Celaá es la ministra de Educación

Voz 20 12:19 lo que les en el Gobierno para hacer es garantizar la equidad en lo que no significa es una prueba exacta para todas las comunidades autónomas pero sí que tengan dificultad

Voz 0534 12:31 aquí para que todos los chavales lleguen hacer la selectividad una formación profesional o donde quieran llegar es fundamental reducir la tasa de abandono escolar y también la de pobreza infantil que aquí es del veintiocho con tres por ciento muy alta en eso se central la Comisión Europea que han pedido a España que mejore sus prestaciones para asegurar el bienestar de todos los niños Mariola

Voz 0259 12:53 la Comisión Europea a España a un ajuste de quince mil millones de euros y sin embargo le avisa de que la tasa de pobreza infantil sigue siendo muy alta en nuestro país afecta a uno de cada tres menores también les reprocha que el gasto social dedicado a las familias con hijos es uno de los más bajos de la Unión Europea pese a estas advertencias la red europea de la lucha contra la pobreza cree que las medidas para reducir este problema que sufren más de doce millones de personas el veintiséis por ciento de la población han desaparecido de las recomendaciones comunitarias Carlos sucias presidente

Voz 21 13:26 necesitamos que la Unión Europea se preocupe también de las personas más vulnerables del de la Unión quién en este caso en España la necesidad de seguir empujando para que se hagan políticas contra la pobreza y la exclusión social no precisamente obviando el problema los problemas se resuelven no se oculta

Voz 0259 13:44 en materia de educación la Comisión Europea alerta de que el abandono escolar es excesivamente elevado en España aunque haya bajado al dieciocho por ciento señala además que la reforma del sistema educativo se ha estancado y que las empresas tienen muchas dificultades para encontrar profesionales tecnológicos cualificados

Voz 22 14:01 bien

Voz 23 14:05 muchos conductores ha sido sacudidos por nuestro seísmo si son esos que sonreían en el atasco únete a ellos

Voz 10 14:13 eso directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 11 14:26 el INE directa punto com una compañía Bankinter tú que todas las mañanas ruge es como un león que sale del trabajo como una gacela Being a Disneyland París despierta a tu lado más

Voz 24 14:37 este verano estrenamos el nuevo festiva

Voz 10 14:39 las del Rey León y de la selva últimos días reservando hasta el doce de junio con BCE Travel Brand tendrás está un veinticinco por ciento de descuento

Voz 25 14:48 la tarjetas regalo de doscientos euros niños menores de siete años gratis podrás pagar en diez meses ven con Iberia Disneyland París reservando compete Travel Brand en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras tiendas Travel punto com

Voz 2 15:04 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 0027 15:09 Pepa Bueno todos los días

Voz 0534 15:12 hemos agua embotellada por ejemplo corremos el riesgo de que entre sorbo y sorbo mostraremos alguna partícula de lo que se llama Micro plásticos un estudio de la Asociación Americana de Química acaba de poner cifras a cuanto ingeridos en realidad dice que al año son unas cien mil Particulas Javier Gregori

Voz 0882 15:33 los micro plásticos son piezas muy pequeñas muchas de ellas microscópicas que se originan por ejemplo por el desgaste de envases de alimentos y agua por lo tanto Se trata de una nueva fuente de contaminación como explica Silvia la corte del CSIC

Voz 26 15:46 esto es la contaminación que yo digo que es la contaminación limpio IRNA

Voz 11 15:49 que se produce porra

Voz 26 15:51 estos productos que utilizamos diariamente

Voz 0882 15:54 los estudios científicos demuestran ya que los micro plásticos pueden entrar en los tejidos humanos dentro del cuerpo pueden provocar reacciones alérgicas o liberar sustancias químicas tóxicas según esta investigación una persona sin saberlo puede ingerir ahora entre setenta y cinco mil y ciento veinte mil partículas de micro plástico al año dependiendo de su edad de sus

Voz 0534 16:14 y hablamos ahora de una exposición de fotografías exposición de Rato lleva cuarenta años capturando con el objetivo los malos tratos a mujeres las víctimas las secuelas se acaba de inaugurar una exposición en el Círculo de Bellas Artes en Madrid que ha visto ya Raquel García

Voz 0011 16:31 así que más le impactó era mil novecientos ochenta y dos Elizabeth I y en un matrimonio de Nueva Jersey con el que convivió durante un tiempo para documentar su vida de pareja él la pegaba la golpeaba por desobediente estaba convencido de que era su derecho disciplinar la nos lo cuenta una Cerrato con su Leica al hombro más de cuatro décadas siendo testigo de una inquebrantable lucha por los derechos de la mujer fue Heathrow

Voz 5 16:55 qué que les da

Voz 0011 16:56 Nos nos dice cuando le preguntamos por la respuesta de la sociedad los gobiernos no están ayudando a las mujeres

Voz 27 17:01 se parte de esta tan bien

Voz 0011 17:07 dejemos de ser mujeres que quieren agradar todo el tiempo eduquemos de manera diferente a nuestros hijos hablemos de los abusos que sufrimos que no haya secretos tenemos que ayudarnos entre nosotras es nuestro momento

Voz 28 17:18 y web

Voz 29 17:21 Denver las impactantes imágenes de esta exposición

Voz 0011 17:24 formarán parte del próximo libro de Cerrato que saldrá a la venta

Voz 2 17:37 quince

Voz 0419 17:44 disculpe tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone la joya tenía

Voz 1727 17:50 dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no

Voz 0419 17:52 más doblen esas quienes lo encuentran que bien vive un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo

Voz 30 18:02 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor da igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 10 18:17 este escucha Pepa Pepa

Voz 1161 18:20 por mucha líder candidez seguir ejecutando

Voz 31 18:23 es decir que me da igual porque la medida escuchar de todas formas vídeos sobre lo que voy a hacer Vigo al que ya escucharé Ángels Barceló en en Hoy por hoy pero usted me he acostumbrado a tu Pepa a tus buenos días aquí inteligente te voy a echar de menos la verdad que que te voy a echar de menos por la mañana

Voz 32 18:43 un beso grande te escucharé por la tarde no

Voz 11 18:46 sí mucha suerte en esta nueva

Voz 0419 18:49 trayectoria teniendo en cuenta que siempre

Voz 1161 18:51 seres compañía utilizando una forma una fórmula matemática digamos que todo suma que el orden de los factores no altera el producto

Voz 0534 19:01 exactamente de Familia sigue al completo solo que repartida en otros horarios ahí les quiero a todos desde las seis de la mañana antes también de buenas a primeras eh toda toda la madrugada toda la noche y les quiero a todos hasta llegar a hora25

Voz 0027 19:16 nosotras que esta mañana realidad preguntábamos por la selectividad si los estudiantes deben hacer el mismo examen Hinault uno diferente según la comunidad en la que vivan Olga es profesor

Voz 33 19:26 creo que el el debate sobre si poner un único examen de selectividad eh para todo el Estado es son poco erróneo realmente habría que hacer un un examen de acceso por universidad eso sería quizá

Voz 0027 19:39 ah justa y también preguntábamos por las cosas buenas de Internet

Voz 0915 19:43 Javier de Madrid bienvenido a los que inventaron el Whatsapp le tendrían que dar el Nobel por qué porque es el único medio que tengo para estar en contacto permanente con mi familia que está repartida por toda España genocidas por Barcelona por ahí es una herramienta favor

Voz 0534 20:00 prosa para eso cuantos piensan como Javier ahora mismo mi cuanto ha hecho por la unidad de la familia guasa son las siete y veinte seis y veinte en Canarias

Voz 2 20:13 Madrid Laura Gutiérrez qué tal

Voz 1275 20:17 los días tenemos once grados a esta hora en la Gran Vía han bajado un poco más esta mañana las temperaturas a mediodía seguiremos en los Veinticinco de máxima con cielos poco nubosos El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo sigue hoy adelante su ronda de contactos con el resto de formaciones una ronda que asume como ganador de los comicios autonómicos esta mañana severa con Ignacio Aguado de Ciudadanos tras hacer lo propio ayer por la tarde la Asamblea con Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP con la que hubo poco entendimiento pura cortesía Javier Bañuelos ha reunido casi fugaz centro entre Ayuso y Gabilondo ayer sólo duró treinta y siete minutos ir más allá del tono cordial pues poco más entendimiento entre PP y Partido Socialista es nulo en la misma línea irá hoy la reunión que van a mantener a las once y media el candidato socialista con Ignacio Aguado Ciudadanos sigue sin aclarar si va a apoyar la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea Rocío Monasterio en Europa Press asumía que se

Voz 11 21:16 deberán fuera nos han descartado los ciudadanos Nos han descartado ellos a nosotros si la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea cierra las puertas a reeditar el pacto a la andaluza

Voz 1275 21:28 hoy por cierto los doce diputados de Vox van a entregar sus credenciales para recoger su acta de diputado lo harán a las cuatro y media de la tarde no coincidieran por tanto con los diputados de Más Madrid que eran por la mañana en cuanta al Ayuntamiento de Madrid ayer hubo también reunión en este caso entre PP y ciudadana Nos entre José Luis Martínez Almeida Begoña Villacís hay muchas cuestiones por resolver en ese posible acuerdo entre ambas formaciones entre otras cosas como la Comunidad la clave estará en Vox con el que el partido naranja tampoco aquí quiere negociar Carolina Gómez

Voz 0393 21:59 ha sido un primer encuentro informal en el grupo municipal de Ciudadanos con buena sintonía entre los candidatos y un intercambio programático según Martínez Alves

Voz 1727 22:08 ha ido muy bien defendido que degolló vamos

Voz 34 22:11 pero una muy buena relación personal y yo creo que es asaltar urgido hoy en esta reunión donde fundamentalmente lo que hemos dejado encarrilado

Voz 1727 22:18 con los equipos negociadores y por otra parte

Voz 34 22:21 a proceder al intercambio de una serie de documentos programado

Voz 0393 22:23 la gran incógnita sigue siendo si el acuerdo pasa porque el alcalde sea Martínez Almeida como líder de la fuerza más votada por la derecha o si se está hablando de la posibilidad de que Begoña Villacís sea elegida alcaldesa con los votos del PP a cambio de que Ciudadanos apoya Díaz Ayuso en la Comunidad Manuela Carmena tiene claro que habrá acuerdo y que ella no repetirá como alcaldesa

Voz 29 22:45 y lo sigo pensando que las tres derechas están unidas portando seguramente se producirá un pacto democrático es eh toda la derecha contra la izquierda la llave de sepan

Voz 0393 23:04 esto por la derecha latina en todo caso Vox sus votos son imprescindibles y de momento desde el partido de Abascal sostienen que no habrá acuerdos Si Ciudadanos no se sienta a negociar con ellos han llegado a decir incluso que están dispuestos a que Carmena así a investiga el quince de junio como líder de la fuerza más votada plantear después hiciera falta una moción de censura

Voz 1275 23:25 el Ayuntamiento de Carmen acusa a la Comunidad de parar las obras de la plaza de España por motivos políticos titulares convertiría Sarmiento en el ayuntamiento aseguran que hay intención de perjudicar al Consistorio con esta a decir

Voz 29 23:35 son patrimonio argumenta que no contaban con un control arqueológico de la zona para el movimiento de pie

Voz 1275 23:39 hoy termina la Eva o la Prueba de Acceso a la Universidad para treinta y cuatro mil jóvenes madrileños hoy se examinan de las asignaturas

Voz 29 23:45 eso es como economía griego Biología o Química condenado a tres años y nueve meses el guardia civil destinado en Móstoles que vendía escopetas y pistolas que tenían que ser destruidas lo hacía desde dos mil ocho en su casa tenía veintitrés armas y trece mil cartuchos

Voz 1275 23:57 en los deportes el Fuenlabrada ha recibido la confirmación de competición para jugar el partido de vuelta de los campeones de Segunda B en el Fernando Torres la ira será el domingo en El Sardinero ante el Racing la vuelta en Madrid el próximo miércoles qué tal tenemos hasta ahora el tráfico en la capital Alcázar buenos días

Voz 1727 24:19 buenos días qué tal Laura con la M30 marcando el inicio de la hora punta que arranca en el sureste de la M30 con tráfico ya muy lento entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte en ambas calzadas se va intensificando al paso por el estadio Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido A seis entradas como Santa María de la Cabeza Conde de Casal por Avenida de América en un par de puntos más General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido pirámides y Alfonso XII sentido Puerta de Alcalá

Voz 1275 24:47 si en las carreteras cómo se circula DGT María Herrero hola

Voz 0268 24:50 hola buenos días de nuevo pues se complica la situación en todos los accesos sobre todo en la entrada por la cuarenta y dos en París Fuenlabrada también por las seis desde Las Rozas hasta el Plantío también en la M

Voz 0534 25:00 cuarenta destacamos el drama de Vallecas a Coslada también

Voz 0268 25:03 el barrio de La Fortuna y Valdemar en túneles del Pardo en sentido norte y en Villaverde en dirección a la A cuatro

Voz 11 25:09 Johnson esos nuevos aparatos de aire acondicionado R XXXII patrocinan el tiempo

Voz 8 25:15 previsión Jordi Carbó buenos días buenos días hoy al sol a lucir durante toda la jornada con temperaturas un poco más altas que ayer apenas se nota ahora mismo ambiente fresco incluso frío especialmente en los pueblos de la Sierra durante la tarde al sol ambiente muy agradable máximas cercanas a los veinticinco grados pero a medida que avanzó la tarde se reforzará el viento rachas de más de cuarenta kilómetros por hora refrescando el ambiente este viento anticipa un cambio que esta noche va a traer lluvias en la mayor parte de la comunidad pero no acumulará gran cantidad de agua

Voz 30 25:43 ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort el silencio a la vez que ahorras en el consumo eléctrico y controlas la temperatura desde cualquier lugar

Voz 0419 25:50 llega lo más nuevo en aire acondicionado con Jenson y sus nuevas máquinas R XXXII reducirá un setenta y cinco por ciento el impacto en el calentamiento global producirá emisiones a la capa de ozono con la garantía de ideas Electric descubre lo imponen Johnson en tu vida punto com

Voz 11 26:04 disfruta del buen tiempo complicó de esta semana Hydro limpiadora mil trescientos vatios con accesorios por sólo cuarenta y nueve con noventa y cinco euros ven ya a tu tienda vírico trepó precios bajos todos los días

Voz 0419 26:15 te interesan el diseño el arte la música la gastronomía entonces Sexpe esto festival Volkswagen presenta el ti Cross creatividad es el primer festival de cross quería dimitir Javier Mariscal Carlos Agnes Ocón retro Said cruzarán sus talentos a través de charlas talleres Performance instalaciones el ocho de junio en Matadero échale un ojo a la agenda compra tus centradas en tiros Fes punto com los precios yo miro

Voz 35 26:43 yo estoy ahora súper catorce te ahorra más es aún más con catorce súper ofertas en días como el cordero regenta el por medios así que te con noventa y nueve euros el cielo o el tomate rojo en drama por sólo cero coma ochenta y nueve euros el tilo o lo hasta el ocho de junio ahorra más

Voz 30 27:02 si fuera una película habríamos ganado once

Voz 13 27:05 once Si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año en las últimas siete ediciones la última este año dicha que este mes en estamos de celebración Hipatia uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada haciendo conforme opción de FC pan que hasta fin de mes condiciones en Ford punto es

Voz 11 27:28 si quieres pasar una tarde de película la Plataforma del Voluntariado te invita a la Muestra de Corto Social una iniciativa que un vecino y solidaridad

Voz 27 27:36 esperamos esta tarde a las siete en la Academia de Cine calle Zurbano tres consigue tu entrada en Eden de español con el apoyo de

Voz 1727 27:44 Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 29 27:48 planeando el verano pues no puedes perderte las nuevas aperturas de Las Rozas bien Clarín viene Eugenia Simpa y ahora que ya están aquí los festivales aproveche y personaliza gratis tus compras abortados pins parches mientras disfrutas de los nuevos su taxi de muchas más sorpresas Paraguay más verán en Las Rozas bien

Voz 11 28:09 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada

Voz 10 28:17 el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando a en del uno al treinta de junio ahora tu Audi A1 Sportback Advent por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos ofertones renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 1275 28:37 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Carmena indemnizará a una familia que se quedó en la calle tras una operación policial en la Cañada Real les obligaron a salir de la chabola en la que vivían y la tiraron sin permitirle si quiera sacar sus cosas uno de los hijos de la familia un niño pequeño fue testigo de lo que pasó lo contaba la madre Mercè

Voz 36 28:55 eres empezaron hace registro dijeron que iban a derribar la casa no sea que ni la ropa ni las medicinas ni fotos no saqué nada lo dejaron con lo puesto

Voz 1275 29:06 los hijos tenían entonces en febrero del año pasado uno cuatro seis años en total siete viviendas chabolas todas fueron derribadas y ocho menores se quedaron en la calle aunque sólo ha sido posible llevar a los tribunales el caso de esta familia a la que el Consistorio tendrá que indemnizar con trece mil euros por daños morales seiscientos niños se han quedado fuera de las jornadas sobre deporte de base que los vecinos del sur de Madrid celebran este fin de semana en la Caja Mágica la organización denuncia públicamente que el Ayuntamiento no ha querido asumir el coste del montaje de una cancha en el recinto Fran Domenech es coordinador del evento Ordín

Voz 37 29:36 de todas las actividades de teníamos que no los seiscientos mil lleva de baloncesto estaban limitados y por un problema puramente económicos por seis mil euros que

Voz 11 29:48 nada podemos decir conocido otra explosión el Ayuntamiento de Madrid ha tenido bien dejarlos en la calle doce grados en Gran Vía

Voz 1727 30:03 son las siete y media a las seis y media en Canarias

Voz 22 30:07 hoy

Voz 1727 30:12 jueves ya a jueves seis de junio de temporal en el norte la borrasca Miguel que llega asociada a una ciclogénesis explosiva tiene a esta hora en alerta naranja Galicia y Asturias vinos dicen los del tiempo que el viento fuerte se va a notar en buena parte de la mitad norte en el sur en el sur la tormentas otra es política iba a poner a prueba la consistencia del modelo de pacto a la andaluza ese que ahora las derechas quieren replicar desde Covadonga a Santa Fe Granada hoy termina el plazo para registrar enmiendas a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía Ibooks mantiene su órdago a pelo veía ciudadanos o modifican las cuentas os las tumban ir por el centro en Madrid Sánchez va a recibir hoy el encargo de formar gobierno lo recibe el Rey en la Zarzuela no lo tiene fácil sentida de la Sábana por la derecha corre riesgo de quedarse a la intemperie por la izquierda lo que le tapa Unión del Pueblo Navarro UPN Se lo destapa el PNV cosas de la política en nuestra brújula en estos tiempos de cambio son cada

Voz 0534 31:19 mañana a las señales de humo que nos traen Aimar Bretos Rafa Muñiz y Manuel Jabois buenos días a los tres

Voz 1727 31:25 verdad Borbolla Jabois aquí de regreso huyendo del temporal del norte de la ciclogénesis empezaba allí me vieron corriendo

Voz 0534 31:32 les estamos contando les estamos contando que el tablero político tiene su epicentro hoy en Navarra con el dilema al que se enfrenta los socialistas pueden gobernar la Comunidad pero necesitan la abstención de Bildu en cambio UPN Unión del Pueblo Navarro les ofrece su abstención en la investidura de Sánchez en el Gobierno de España sí pero los socialistas permiten que la derecha gobierne Navarra y el País publica hoy un editorial sobre esta disyuntiva

Voz 0027 31:59 dice las fuerzas que le reprochan al PSOE una combinación con los radicales en Navarra al mismo tiempo pretenden justificar una combinación con radicales en otros lugares sólo sustituyendo el papel de Bildu por el de Vox la pregunta a la que parece este obligado este año a la que parece obligar este doble rasero es en qué se diferencia en unas fuerzas radicales se otras cuando lo que real mente importa es cómo se defiende el sistema constitucional frente a sus amenazas y por eso PP y Ciudadanos están según el país están obligados a responder en cuantos lugares no menos trascendentales que Navarra se disponen ellos a formar mayorías en las que Vox tiene un papel decisivo

Voz 0534 32:36 en una clave distinta lo ve José Antonio Zarzalejos en el Confidencial

Voz 0027 32:39 qué dice Pedro Sánchez es denostado por amplios sectores de la derecha por su supuesta falta de fiabilidad política y ausencia de compromiso con la Constitución esa imagen del Secretario General del PSOE es negativamente hiperbólico pero sin embargo ha calado y ha calado mucho en amplios sectores de la opinión pública además es su política en Cataluña el próximo presidente del Gobierno ofrecerá a la medida de su identificación con los valores profundos del compromiso constituyente si rescata Navarra de las ambiciones nacionalistas que la mayoría de los ciudadanos aquella comunidad rechaza Navarra si la política de pactos no es sensata resultará una bomba política que estallaría no en Pamplona sino en la

Voz 0534 33:15 aunque sí que sabemos de lo que va a hacer o de lo que piensa el protagonista Pedro Sánchez

Voz 0027 33:20 pues titulado y Carlos Cué su crónica así en en el País dice el presidente juega aquí todas las bandas sin moverse Sánchez un hombre acostumbrado a llevar la iniciativa desde que llegó a La Moncloa está haciendo ahora mismo de Rajoy el ex presidente siempre utilizaba la técnica de esperar a que los demás se movieran para ser el último en hacerlo y tener así la jugada completa Rajoy era sobre todo un especialista en aprovechar los errores ajenos Sánchez también pero él además usen su favor la enorme ventaja de ser el único que realmente puede gobernar

Voz 1727 33:47 esta mañana se escriben páginas y páginas y páginas sobre Podemos

Voz 0534 33:51 sobre la salida de Pablo Echenique de la Secretaría

Voz 1727 33:53 la organización pop hasta esas páginas dan por buena la

Voz 0027 33:56 Sí Se oficialista de Podemos de Cheney que no es una purga sino una reconfiguración de de responsabilidades dice el Mundo el líder de Podemos suelta lastre para no responder por su descomposición ABC Echenique lo Echenique es una nueva purga inmisericorde de Iglesias para sacudirse sus propias responsabilidades sólo se rodea de un equipo de leales que no se dan cuenta de que también pasarán por la guillotina

Voz 0534 34:18 más allá de la política de los partidos vamos al fondo a los retos que tiene la izquierda artículo de José Fernández Albertos dice que para sí

Voz 0027 34:26 deducir las desigualdades no basta con imaginar políticas y de ser las muy fuerte es imprescindible acompañarlas de estrategias y que las hagan atractiva social electoralmente para Fernández Albertos en esa columna en El País la izquierda no ha fracasado en sus decisiones sino en la capacidad de crear nuevas solidaridades algo que sí han logrado por ejemplo Los Verdes en las elecciones europeas vencieron por veinte puntos a los democristianos entre los jóvenes alemanes

Voz 0534 34:49 maravillosa maravillosa viñeta de El Roto y en el país

Voz 0027 34:53 a un hombre con camiseta con sombrero de paja medio cuerpo hundido en un vertedero parece que está trabajando remueven los desechos dice bajo la basura está la playa

Voz 38 35:07 bankia ahora tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos que lo recita un poeta sin obligación de con

Voz 10 35:14 tratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una vez

Voz 38 35:21 siendo así no puede haber es letra pequeña hipotecas Bankia más información en Bankia punto es

Voz 11 35:27 cuando reemplazar un neumático en caso de desgana

Voz 39 35:29 este de la banda de rodadura en caso de perforación del neumático es aconsejable consultar con un técnico en un taller recomendado un mensaje en colaboración con neumáticos Premium

Voz 40 35:40 que cuando haces una revisión actuó Opel niños merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas a los niños de Aldeas Infantiles SOS únete

Voz 10 35:50 el reto cien mil merienda solitarias Opel ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio Hoy por hoy

Voz 2 36:02 Pepa Bueno Estados Unidos y México reanudar

Voz 0534 36:05 en las conversaciones en busca de un acuerdo que evite la guerra comercial que evite los aranceles del cinco por ciento que Donald Trump quiere imponer a su vecino del sur si no cesa dice sino frena dice como si fuera posible la inmigración ilegal el tiempo se agota titula el Washington Post que cuenta también que la administración Trump está dejando sin clases de inglés a los menores que cruzan solos la frontera

Voz 1727 36:30 según este diario Estados Unidos ha cancelado también

Voz 0027 36:32 en las actividades deportivas la asistencia legal para los menores no acompañados la administración asegura que la presión migratoria en la frontera está obligando a recortar el presupuesto y consideran que esos son servicios prescindible sino necesarios para la seguridad de los más pequeños los funcionarios federales han pedido al Congreso más de tres mil mil millones de dólares para ampliar los refugios la atención ante lo que califican es un aumento dramático de las llegadas el New York Times dice que el número de inmigrantes que cruzaron la frontera el mes pasado ha aumentado un treinta y dos por ciento lo que provoca la ira del presidente que ha intensificado su amenaza arancelaria contra México

Voz 0534 37:08 qué bien les secó leemos que la fusión entre Renault y Fiat está en punto muerto

Voz 0027 37:12 después de que Fiat haya retirado su oferta de fusión por los condicionantes políticos en Francia asegura les secó que las paredes de la sede de Renault están tambaleándose de Mon cuenta además que la

Voz 1275 37:23 junto a directiva de la compañía francesa había votado

Voz 0027 37:25 todo a favor del proyecto aunque pedían un poco más de tiempo Renault y Fiat renuncian así a convertirse en el tercer grupo automovilístico del mundo

Voz 1727 37:33 ah

Voz 41 37:36 mire

Voz 42 37:38 pero bueno me al cuerpo

Voz 1727 37:42 esta historia que que me traes Jabois esta mañana una niña de diez años y una amiguita juegan en la piscina están en biquini claro están en la piscina se graban con el móvil y suben esa imagen a You Tube algo naturalmente inocentes sin ninguna connotación sexual todos tenemos escenas parecidas muchos en la cabeza bueno la madre no le da ninguna importancia hasta que su hija le dice muy orgullosa que ese vídeo de ella con su amiguita jugando en bikini en la piscina tiene miles de visitas miles de de conocidos que han visto a su hija jugar en bikini en la piscina como pocos muy inquietante cuatrocientas mil visitas lo estúpido de dos niños jugando en esa piscina la madre de las pequeñas pero flipando

Voz 1389 38:28 también se sorprendieron unos científicos de Harvard que estaban estudiando el impacto que estaba teniendo You Tube en Brasil que ocurría bueno según ha descubierto según le han dicho al New York Times Si yo leo en La Vanguardia esos investigadores descubren que el algoritmo de Youtube lo que está haciendo es seleccionar imágenes a veces entre los vídeos caseros de familias que permanecía desde luego absolutamente ignorantes de lo que está ocurriendo que terminaban en el depósito que se sugería una gran audiencia de personas que anteriormente habían visto ya vídeos de contenido sexual ya en febrero hace hace unos meses algunos medios tecnológicos avisaron a Youtube de que tenía un problema con la pedofilia fue entonces cuando se descubrió que los pedófilos que hacían usaban los comentarios para guiarse entre ellos hacia vídeos en los que aparecían niños con poca ropa veían Un vídeo inocente ponía un comentario los otros seguían lo interpretaban iba efectivamente iban descubriendo apacible entre el algoritmo esos comentarios pues una gran cantidad de grabaciones caseras absolutamente inocentes que tenían para ellos desde luego es al tipo de colocaciones concierto lleva Youtube cierto es habilitar esa funcionalidad muchas filmaciones en las que aparecían menores pero desde luego no está funcionando como se ha comprobado en Brasil

Voz 43 39:38 eh

Voz 12 39:40 sí

Voz 1727 39:43 sí para recuperarnos nos propone eso unos jóvenes si nos vamos a recuperar un viaje literario a esos locos años veinte que fueron antesala del horror

Voz 0534 39:52 la época de entreguerras en la que Berlín

Voz 1727 39:54 se convirtió en un foco cultural esto sí de diversión para toda Europa justo antes de que todo fuera por la borda con la Gran Depresión el auge del nazismo ya ese Berlín preocupado que no sabía lo que le esperaba aunque los síntomas estaban ahí a la vuelta de la esquina quieres dedicarle este último minuto como en antes de las grandes épocas de oscuridad de repente muchísima luz Leo estoy leyendo ir recomiendo esta lectura un ensayo

Voz 1389 40:24 que en esta dejando la cabeza bolada de lo bueno que es tiempo de magos de Wolfram el en ver sobre cuatro genios de la filosofía que coincidieron en un tiempo y un país que acabamos de describir perfectamente y que cambiaron nuestra forma de pensar y de recibir y el mundo Walter Benjamin Heidegger Cassirer en Wittgenstein puede escribirse de filosofía común thriller que engancha se pueden abordar problemas y preguntas relacionadas con la metafísica como una buenas

Voz 1727 40:48 yo veo es que ese periodo de entreguerras la República de Weimar da para todo eh da para todo es una época apasionante íbamos a terminar con una reflexión sobre Periodismo la leemos en contexto es una reflexión del reportero Seymour Hersh una leyenda del periodismo de investigación me encanta lo que dice

Voz 0534 41:06 ahora dice el buen periodismo consiste en leer antes de escribir en quitarse de en medio

Voz 44 41:11 los para dejar paso a la puta historia no existen las historias sensacionales la cosa es saber lo suficiente para que al contarla se vuelva sensacional

Voz 45 41:24 eh eh

Voz 27 41:26 esta tomarte la vida con filosofía buscas un programa con humor entrevistas retos matemáticos sueco

Voz 11 41:33 el surcos se llama Tomi viene conmigo

Voz 1727 41:37 hoy por hoy de seis a doce y veinte

Voz 27 41:39 con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 30 41:44 este verano tú puede ser el Rey de la serie es el rey de los Stories el rey del Play Ken Read de los datos el Rey de

Voz 10 41:52 sólo ahora acto reivindicable con datos facilitados al cincuenta por ciento de descuento durante tres meses informa ten el catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 14 42:05 pero en verano pero en el fondo lo que más te gusta velocidades coger tu coche

Voz 10 42:10 ayer con pechos

Voz 14 42:13 dos euros elevando tu coche y no empieces a pagar hasta dos mil veinte mil haciendo con pérdida Financial Services

Voz 10 42:18 hasta el treinta de junio y dices que te encanta

Voz 14 42:21 pero desde la playa condiciones especiales Tavira y luego si post venta consulten Pello oculto

Voz 46 42:30 nuestra de cada día es serles de utilidad por eso la UCI le invita a escuchar las seis que usted agenda de servicios útiles

Voz 1508 42:48 buenos días si quieres trabajar en la Comisión Europea o en otra institución comunitaria tienes que entrar ya en El punto europa punto eu en esta página podrás consultar la base de datos en la que aparecen todas las vacantes posibles hay puestos de duración indeterminada temporales prácticas hay ofertas de todo tipo para perfiles muy diversos juristas economistas auditores si te interesa recuerda la web punto europa punto eu

Voz 46 43:13 esperemos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE bueno sí

Voz 10 43:19 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudaba Ari suban hasta que el Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano el verano me flipa todo el mundo ir que llegue el verano aunque sólo sea porque un extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 2 43:49 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 43:54 son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 10 43:58 Volkswagen Yell deporte en Hoy por hoy Volkswagen innovando para las personas

Voz 1727 44:06 la Federación Brasileña de Fútbol no cree que los últimos problemas extradeportivos de Neymar vayan a impedirle disputar la Copa América Samper competición comenzará el próximo

Voz 1161 44:17 incendia quince en Brasil y pese a que podría ser un factor desestabilizador dentro de la selección brasileña el presidente de la Federación Canariña no lo cree así lo confirmaba ayer a nuestro compañero Antón Meana en París pero va a jugar Neymar

Voz 0027 44:28 América con la CBF sí o no

Voz 1727 44:30 sí seguro cien por cien seguro está preocupado por el segundo vídeo que puede salir de Neymar

Voz 1161 44:36 de paso la otra gran estrella de la próxima Copa Américas Messi parece ya recuperado del dramático final de temporada del Barça final duro como reconocía en una entrevista a TIC Sports

Voz 1293 44:46 en más cansado ha entrado en la cabeza que que lo físico por cómo ha sido el último quince día sobre todo en la eliminación de Champions pero a nivel físico bien creo que fue de lo último año los que menos minuto juguete

Voz 1161 45:01 faltan nueve días para el comienzo de la Copa América ya en su recta final está la primera liga de naciones cuya fase definitiva ese está disputando estos días en Portugal ayer primera semifinal en Do Dragao Portugal tres Suiza uno con hattrick de Cristiano Ronaldo hoy tendremos la segunda semifinal desde las nueve menos cuarto Holanda ante Inglaterra en Guimaraes precisamente fue Inglaterra la que ganó el grupo impidió a España que llegase a esta semana

Voz 1275 45:21 final una selección española que viajaba es las Feroe para disputa

Voz 1161 45:23 para mañana la tercera jornada de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte anoche en El Larguero Jesús Navas que como Cazorla ha vuelto bueno convocatoria tras cinco años de ausencia

Voz 47 45:32 bueno yo trabajo para estar aquello no es para mí como te digo lo máximo he disfrutado tanto ganado el Mundial y la Eurocopa por ver estar aquí después de cinco años marzo tuve esa oportunidad a repetir ahora pues te ayuda a seguir dándolo todo

Voz 1161 45:46 además hoy Reunión en Malta de la Asociación de clubes europeos la beca para valorar la propuesta de goza de renovar la Champions de cara a dos mil veinticuatro nuevo formato que respaldaría entrar Madrid Barcelona pero los otros siete clubes españoles inscritos en la asociación el Atlético Madrid Athletic Real Sociedad Sevilla Villarreal Valencia y Málaga han firmado una carta en la que consideran que este nuevo formato atenta contra las ligas nacionales del resto y se espera que se puedan disputar los dos partidos de cuartos de Roland Garros que faltan por disputarse plazos ayer por la lluvia Thiem Caixa Nova Djokovic Zverev Ibáñez primera semifinal mañana entre Nadal Federer en baloncesto esta noche arrancan las semifinales de la ACB al mejor de cinco primer partido Real Madrid Valencia Basket en Madrid desde las nueve en este caso Pablo Laso habla sobre el rival

Voz 48 46:24 pensé que hemos visto durante toda la temporada no muy sólido que una muy buena defensa de equipo en la que se ayuda mucho que para nosotros pues no solo

Voz 11 46:31 mira tener que jugar muy concentrados

Voz 10 46:33 a la semana que viene me caso qué mala suerte justo el mismo día que llega al de tour de force vagan con la ilusión que me hacía ir pues ya me dirás qué tal banquete The Tourist llega tu ciudad con los modelos más porque este pues Baker Golf GTI CR tuareg doscientos ochenta y seis caballos y doscientos cuarenta caballos que igual R Line y muchos más no te pierdas esta oportunidad entre en Volkswagen de Tour punto es

Voz 11 47:00 bienvenida hola espero que no te moleste

Voz 30 47:02 tengo un amigo Viña al Bari reserva prometo no ponerme celoso

Voz 8 47:09 Bali Kun placer cotidiano

Voz 49 47:11 de ellas vecino buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos un apunte de la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena te en la web y lo calcula en momento además si quieres te lo ponen en el mismo día

Voz 10 47:25 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEN Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 11 47:36 en el veintisiete se estrenó la primera Pelli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos Veintisiete hacer tras

Voz 22 47:41 sí

Voz 11 47:45 de subirnos al

Voz 1322 47:47 de la noticia Renfe en la estación de Príncipe Pío en Madrid será origen y destino de los trenes de Media Distancia convencional al norte de España con motivo de las obras que Adif está realizando en la estación de Chamartín los trabajos afectarán a los servicios que conectan Madrid con Valladolid Palencia León Burgos Vitoria San Sebastián Irún y Ávila Salamanca más información en Renfe punto com y en el novecientos doce trescientos veinte trescientos veinte

Voz 38 48:14 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 1727 48:21 diario de Hoy por hoy de el jueves seis de junio del año dos mil diecinueve escribe Carmen Mejías hace un mes le ocuparon su piso en Barcelona en el habla de la impotencia que siente mientras espera que la justicia decida cuando le devuelven su