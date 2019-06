Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:08 qué tal muy buenos días han pasado diez años una década con las cuentas españolas encima de la mesa de operaciones de Bruselas analizando cada gasto cada ingreso fiscal y la tasa de crecimiento que sacando conclusiones y aplicando austeridad diez años con una única medicina recortes recortes recortes más suaves al final durísimos al principio hasta dejar en los huesos nuestro Estado de bienestar y que sólo se relajó cuando Rajoy decidió tirar del BOE en lo que iba a ser su última campaña electoral diez años una década en la que el mundo ha cambiado tanto que las reglas que valían entonces no sirven ahora Bruselas nos ha dado el alta salimos del riesgo de déficit excesivo pero nos dice a la vez dos cosas que parecen contradictorias una que tenemos un agujero en las cuentas de unos siete mil millones de euros al año y que eso no puede ser dos que tenemos una tasa de pobreza infantil y abandono escolar del veintiocho por ciento una la de la pobreza ir el dieciocho por ciento otra la del abandono escolar y que eso es impropio de un país como el nuestro resolver esta ecuación pasa por enfrentar probablemente de una vez los grandes retos de nuestra economía como mejorar la educación qué queremos ser un país sólo enfocado al turismo como recuperar y reinvertir el talento que hemos formado con dinero público y que tuvo que irse o el que se quedó trampa como puede empleos por debajo de su cualificación podemos permitirnos que tener una vivienda digna siga siendo un problema para la mayoría y las pensiones son sagradas sí son sagradas pues entonces como las pagamos como se paga el desfase presupuestario hemos salido de la UVI donde sólo receta austeridad tenemos que empezar a pensar de una vez que queremos respetarnos nosotros a nosotros mismos y asumir las consecuencias

es jueves seis de junio y les vamos a contar en unos minutos cómo ha caído en el PSOE la propuesta de UPN el partido regionalista conservador de Navarra que se ofrece a facilitar la investidura de Pedro Sánchez si los socialistas permiten que la derecha gobierne la Comunidad foral y hoy Aimar hoy

Voz 0027 02:51 vox cumple su amenaza iba a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía primera gran grieta en la fórmula andaluza que PP y Ciudadanos aspiran a replicar por España Moreno Bonilla presidente autonómico

Voz 2 03:02 yo no me imagino a vos

Voz 4 03:04 votando conjuntamente con Podemos ni con el Partido Socialista no me lo imagino no

Voz 5 03:09 sería entendible porque sería evidentemente tradicional e incluso yo crear su propio electores no

Voz 1 03:14 esta madrugada terminados

Voz 1727 03:16 sin acuerdo la reunión entre Estados Unidos y México para evitar los aranceles y escuchen esta grabación que publica el Washington Post del Secretario de Estado de Trump de Mike Pompeo sobre Venezuela

Voz 0027 03:29 pero reconoce que a EEUU le está costando horrores mantener a la oposición venezolana unida dice en el momento en que Maduro se vaya todo el mundo va a levantar la mano eligen a mí elige a mí yo soy el próximo presidente más de cuarenta personas se cree en el legítimo heredero de Maduro Dice POM

Voz 1727 03:44 en España hay dos detenidos más por el ataque con ácido a un menor que tiene quemaduras graves en la cabeza y en el cuerpo

Voz 0027 03:51 se cree que era una venganza por una deuda del hermano mayor de la víctima supuestamente vinculado al

Voz 1 03:55 así los trabajadores de los hospitales públicos en Madrid de Num

Voz 1727 03:59 decían que faltan sábanas y camisón aunque

Voz 1 04:01 la Consejería de Sanidad consultada por La Ser insiste en que no tiene ninguna queja concreta esto es lo que describen los trabajadores con ropas sus

Voz 1727 04:08 ya a la hora de preparar

Voz 6 04:11 yo Fano o hacer camas para pacientes damos la cara de vergüenza al abrir una sábana que está con manchas de Beta Dine de Piris

Voz 7 04:21 sí ha visto una sábana estaba llena de caca

Voz 8 04:24 de este de titadyne

Voz 7 04:27 Rota con sangre aquí hubo ya un día o dos que no hemos podido cambia de ropa los inflamados porque no había en todos los qué tal

Voz 1727 04:36 así tendremos el Estado de bienestar la joya de la corona la sanidad pública Madrid

Voz 1727 06:05 en los que dan los deportes Si con noticias Sampe finalmente Neymar se pierde la Copa América

Voz 1161 06:10 noticia que acabamos de conocer Pepa seleccionado lesionado esta madrugada en el amistoso que TVE tenía la selección brasileña contra Qatar va a ser baja segura para la Copa América lo ha anunciado la Confederación Brasileña tiene una ligera rotura en el tobillo no elevar tiempo recuperarse completamente porque recordemos la Copa América empieza el día quince se dobló el tobillo en un balón disputado con el qatarí Asín masivo salió llorando a una banda y atendido por el médico de la selección han confirmado por tanto fuentes de la Confederación Brasileña de de fútbol que Neymar se pierde la Copa

ya saben que estamos de revolución en Laser Laser renueva sus principales informativos a partir del mes de septiembre con la nueva temporada este programa Hoy por hoy lo va a dirigir y presentar Ángels Barceló de seis de la mañana a doce y veinte del mediodía yo me ha de cargo de Hora veinticinco allí les espera a partir de las ocho cada tarde Francino seguirá al frente de la Ventana Manu Carreño continúa va dirigiendo El Larguero Dani Garrido Se mantienen Carrusel deportivo Éste es el equipo un equipo que sólo se completa con ustedes al otro lado exactamente hay donde están ahora mismo

Voz 15 08:22 la al parecer adelanta grupo profundos porque todas las noches de lunes a viernes a las once que sugiere su nos cuenta que Manu Carreño

Voz 1727 09:10 copiando los detalles del drama de la tragedia de esta familia que es mucho mayor de lo que conocíamos al principio la madre de ese fuera Ruth sufrió abusos sexuales durante el trayecto la llegaron a meter a palos en la patera porque ella había intentado a última hora echarse atrás

Voz 1620 09:27 sí según fuentes judiciales que han detallado a la Cadena Ser relato esta tragedia además Pepa no fue el único familiar que ru perdió en esa patera había salido de Costa de Marfil junto a suprima Justine que a su vez traía a su niña de ocho años junta fueron obligadas a palos como decía subirse a esa patera en las costas de Dajla el pasado sábado once de mayo Ruth se negaba a hacerlo porque lo habían vendido un bar con comida para ellas y sus niñas pero al verla sintieron miedo y trataron de abortar el viaje los marroquíes la metieron a palos en la espalda en la embarcación durante el viaje sufrieron abusos sexuales tocamientos de todo tipo al llegar a la costa de Gran Canaria cuatro días después los marroquíes los abandonaron se lanzaron de la barca en plena madrugada y en medio el oleaje Ruth cayó de la patera con la primera ola se estabiliza Icon la segunda se desata el pañuelo en el que llevaba su hija amarrada la espalda Illa perdió para siempre suprima Justine también salgo al creer que su niña de ocho años seguía en la barca se volvió a lanzar al mar murió sin embargo la niña ya estaba en la costa pero no a la bien las cosas

Voz 1727 10:25 la corta la respiración esta historia una vez en tierra y sabiendo ya que su hija había muerto a Ruth la meten en un calabozo

Voz 1620 10:34 tuvo en comisaría encerrada durante horas sin atención médica con una fisura dolorosa la vértebra de esos palos antes de subir a la barca e indicios de deshidratación mientras buscaban a su hija denuncian fuentes jurídicas conocedoras del caso las sacaran de comisaría donde la policía pretendía que siguiera hasta el sábado para después llevar la ansía porque así lo exigió la jueza de guardia de San Bartolomé de Tirajana lo denuncia Juan Carlos Lorenzo coordinador de CEAR en Canarias

Voz 16 10:58 que sí que debería de alguna situación algún esquema algún protocolo concreto para evitar evitar que este tipo de situaciones se produzcan y que una madre que ha perdido a Suiza que no sabe qué ha sucedido con ella pues pueda estar en una condición distinta sino un entorno como puede ser una de las

Voz 1620 11:13 la comisaría que la diligencia al jugador Pepa la protegió como víctima hay tres imputados por homicidio imprudente y abuso sexual

Voz 1727 11:20 y hoy van a enterrar ese cuerpesito pequeño el de ese fuera en un cementerio de Gran Canaria con una lápida con su nombre encima esto es algo absolutamente excepcional porque Nico casi todos los migrantes ahogados terminan inhumados con un simple número encima

Voz 1620 11:35 sí debería ser lo habitual pero es extraordinario Ruth podrá despedir hoy dignamente en la más estricta intimidad a su pequeña en el cementerio de la isla de Gran Canaria esta madre de veintiséis años enterrará ese bebé de trece meses en su lápida se podrá leer por fin su nombre parece lo propio para honrar la memoria de cualquier fallecido pero es algo excepcional en estos treinta años de llegada de pateras España

Voz 16 11:54 es un entierro de himno a esta niña un entierro en el que estuviera a su nombre estuviera a su madre y la niña está llamada a gente que llama a llamarlo por dignificar también la las citas de las personas en que muchas veces quedan en olvido ya prácticamente no estamos inmunizados ante ella

Voz 1620 12:14 Juan Carlos Lorenzo que acompañará ruta a enterrar hace fuera que de manera excepcional evita ser añadida esa lista de la vergüenza de los miles de nichos sin nombre que sigue generando

Voz 1727 12:22 este sistema fallo de fronteras Nicolas Castella

Voz 1 12:24 no gracias

Voz 2 12:29 bueno si no hay

Voz 1727 12:31 la de sorpresas Pedro Sánchez va a recibir hoy el encargo del jefe del Estado del Rey Felipe VI para que intente la investidura a pesar de que acude a la Zarzuela sin haber aglutinado más apoyos que los que le venían casi de serie lo único que ha cambiado en las últimas horas es la oferta de UPN para facilitar la investidura que la suya la de Sánchez a cambio de que el PSOE deje que la derecha gobierne Navas

Voz 0027 12:53 ir por lo que vamos viendo esa oferta de que se abstengan los dos diputados de UPN muy bien no asentado en algunos sectores del PP tuitear por ejemplo es Rafael Hernando no sé muy bien que me perdido pero Javier Esparza de UPN propone que a cambio de que Navarra

Voz 17 13:06 no sea gobernada por PSOE con Podemos Nafarroa Bai Bildu él apoyará con el ex diputado Sesma Navarra que toda España sea gobernada por PSOE Podemos PNV Bildu y Esquerra cierra su tuit Rafael Hernando gracias Javier Esparza

Voz 1727 13:19 Hernando mismo puro y duro aunque en Génova han dado vía libre Inma Carretero buenos días

Voz 0806 13:26 qué tal buenos días Pepa y qué piensa hacer el PSOE antes

Voz 1727 13:28 el ofrecimiento de UPN porque a los socialistas esto les abriría un boquete con el PNV que también pone su línea roja Navarra pero a la inversa bueno

Voz 0806 13:37 los socialistas piensan que esto encarecería los seis votos del PNV pero cuentan con poder cerrar al final un acuerdo con los nacionalistas vascos que van a sostener mucho poder en Euskadi gracias al PSOE realmente en este momento con el no rotundo de Coalición Canaria el bloqueo en julio sólo lo impediría la clave Navarra esa abstención de los dos diputados de UPN que ayer ofreció Javier Esparza a cambio de que el PSOE deje gobernar en la Comunidad foral a la coalición que tiene con PP y Ciudadanos los documentos esos acuerdos no impiden que UPN sea

Voz 1727 14:10 abstenga para que gobierne Sánchez sólo limitar

Voz 0806 14:12 que apoye a otro partido pero es más complicado en el caso del PSOE porque para facilitar el gobierno

Voz 1727 14:18 lo de suma a Navarra tiene que hacer una con su

Voz 0806 14:21 alta obligatoria y vinculante a la militancia a esa militancia que abrazó el no es no de Sánchez que en dos ocasiones ha visto cómo Ferraz ha frustrado sus acuerdos para gobernar con todo esto les saldrían a Sánchez ciento setenta y tres síes en segunda votación frente a ciento setenta y uno es contando eso sí con la ausencia de los cuatro diputados presos pero sin ningún apoyo independentista

Voz 1727 14:45 Emma juega mucho el Tetris

Voz 0806 14:48 gracias

Voz 1727 14:49 para luego hay una cuestión que puede complicar la negociación programática que el PSOE quiere tener en las próximas semanas con Unidas Podemos es lo que les contábamos en la portada el nuevo ajuste de quince mil millones de euros que le pide la Comisión Europea España quince mil millones en dos años eh siete mil quinientos el primero y otro tanto el segundo de Ruiz jefe de Economía de la SER buenos días esto es muy buenos días Pepa de dónde pueden salir esos quince mil millones de euros que es muchísimos millones de euros en qué se traduce ese ajuste

Voz 0806 15:18 son tantísimos millones de euros que siete mil seiscientos es lo que se ha recortado en sanidad desde dos mil catorce significaría volver a recortar lo mismo otra vez significaría recortar lo que hemos recortado en educación otra vez ese es el volumen del ajuste que suele pide a España siete mil quinientos millones eso efectivamente complica el margen de negociación del Gobierno primero porque habrá que ingresar más el Gobierno ya había dicho cinco mil seiscientos millones en subida de impuestos no son suficientes habría que subir más los impuestos o o habría que gastar menos menos gasto social la Comisión Europea le dice a España limite usted el gasto a un cero coma nueve por ciento anual no más así que ahora mismo Celestin atando las dos manos al Gobierno de Sánchez tendrá que recaudar más tendrá que gastar menos con con un enorme asterisco esto ya no es obligatorio esto ya no incluye sanciones esto ahora mismo esto ahora mismo es sólo una recomendación

Voz 1727 16:21 sí eso es lo que ha cambiado no hay hombres de negro ya no hay por lo tanto medicina obligatoria hay que elegir qué fármaco queremos ponerle a nuestra economía pues vamos ya con la noticia que que nos contabas ayer tu aquí con las reacciones que ha provocado en el ámbito del Partido Popular la vieja guardia del Partido Popular se niega a respaldar la maniobra de el equipo de Pablo Casado para despedir a trabajadores del partido de toda la vida con indemnizaciones de recién llegados dirigentes históricos del PP están dispuestos a declarar en los tribunales contra el PP que ya ha sido citado en un juzgado Javier por una primera demanda dentro de veinte días

Voz 0806 16:58 es la vieja guardia que firmó aquellos contratos la vieja guardia del Loyola de Palacio la vieja guardia de Federico Trillo la vieja guardia de Francisco Álvarez Cascos están expresando tanto en público como en privado al Partido Popular que no van a respaldar esa maniobra de despedir a trabajadores fijos como si fueran eventuales así lo han hecho nombres como como Arturo García Tizón Abogado General del Estado ese es el calibre o Juan Ramón Calero también abogado del Estado antiguo portavoz del grupo parlamentario que decía públicamente

Voz 0027 17:29 esto decía con todos los funcionarios del grupo parlamentario y estoy dispuesto a declarar a su favor

Voz 0806 17:36 yo tengo lo tengan sea eventual pero yo

Voz 0027 17:39 hay una rebelión

Voz 0806 17:40 lítica hay una rebelión judicial también hay una demanda ya ante el juzgado número cinco de lo Social de Madrid están citado el Partido Popular el próximo día veintiséis de junio para ver si ha cometido fraude Si está despidiendo como eventuales a sus fijos y hay una tercera rebelión institucional el Partido Popular ha ido llamando a los suyos con esta mensaje

Voz 18 18:01 el grupo más Mesa del Congreso les decía a los suyos que había pedido un informe

Voz 0806 18:07 letrados los letrados de la Cámara se han pronunciado ya diciendo que si el PP comete irregularidades en sus despidos es cosa del PP que la Cámara ni conoce ni controla los actos del grupo en el ejercicio de su autor

Voz 1727 18:19 estos son los últimos despidos del PD por ahora porque no van a ser los únicos fuentes de Génova reconocen que el partido planea prescindir de uno de cada tres asesores porque claro la asignación electoral el dinero que le dan por cada escaño que obtienen ha caído mucho

Voz 0806 18:33 PP tenía la pasada legislatura diez trabajadores fijos ya despedidas seis ciento tres eventuales fuentes de Génova reconocen que el partido se va a prescindir de hasta una treintena de esos eventuales podrían ser incluso más porque esta legislatura al Partido Popular de los ciento tres de la pasada sólo le corresponden cincuenta y nueve la del grupo parlamentario admiten fuentes populares será la primera línea de ajuste de empleo después después vendrán

Voz 1727 18:59 los trabajadores de haber reflexión Ruiz esta noticia que estamos contando pone el foco en la figura de los trabajadores eventuales de las Cortes en las Cortes de todos los partidos es una figura creada para apoyar a los diputados que entre otras cosas tienen que elaborar las leyes laborales pero esos trabajadores eventuales sufren despidos más precarios que los del resto de trabajadores si el parto

Voz 0806 19:21 lo popular está jugando aquí con dos barajas esto son trabajadores fijos no lo confundamos estos son trabajadores con contrato indefinido y además y además los está haciendo pasar por los eventuales y ahí hay un segundo foco de problema el primero es la precarización a la que somete a trabajadores fijos el segundo son esas eventuales efectiva entre son trabajadores que tienen una ratio cero coma nueve trabajadores por cada diputado es decir trescientos quince trabajadores por trescientos cincuenta diputados asistentes que tienen menos indemnización por despido que los demás doce días frente a treinta y tres que tienen una contratación absolutamente arbitraria un salario que de momento no se revaloriza que pre

Voz 1727 20:03 caridad sobre precariedad en casa del herrero cuchillo de palo más talud Ruiz hasta ahora ocho veintisiete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:15 Madrid Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo estable las máximas de nuevo hoy suaves no pasarán de los veinticinco grados en toda la Comunidad aunque ahora por la mañana hace algo más de frío en doce grados estaremos en el centro de Madrid escuchen a los trabajadores de varios hospitales de la Comunidad

Voz 1 20:32 de La Paz Clínico del Gregorio Marañón

Voz 1275 20:35 se lo estamos contando hoy en la ser denuncian que faltan sábanas toallas y camisón es para los pacientes en sus centros y no sólo eso dicen que el cuarenta por ciento de la ropa que les llega desde la lavandería central que la Comunidad privatizó en dos mil trece

Voz 1727 20:48 esta ruta os sucia no hay

Voz 19 20:50 paciente ni sábanas de paciente no es noi les quería general de paciente tiene también desde hace temblor temporada también tenemos problemas con los fijamos himnos

Voz 7 21:01 llega la ropa a condiciones puedes rota no se puede llegar como eh abierto una sábana y estaba llena de caca

Voz 8 21:11 de este de de Tadic

Voz 20 21:14 tan con sangre pijamas para trabajar nosotras no tenemos que de vez en cuando puede escoger uno y encima está sucia la ropa de cama está viniendo muy mal es muy malas condiciones muy sucia

Voz 21 21:28 muy rota el falta la ropa de cama para los pacientes además de que llega sucia

Voz 1727 21:33 J

Voz 1275 21:35 desde Sanidad aseguran que no tienen ninguna queja específica de falta de suministro de lencería ningún hospital pero hay carteles colgados en varios centros y decenas de trabajadores pidiendo explicaciones a sus gentes según las auditorías oficiales del Sermas el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central se encuentra en estado no utilizable a pesar de esto la concesionaria nunca ha sido sancionada porque el contrato lo permite sólo habría sanción si la ropa sucia rota supera al cincuenta y cinco

Voz 1727 22:03 dentro de la que se lava

Voz 4 22:09 yo es que decía que iba a salir todo bien y ahora lo que estoy haciendo es es ser cautelosa y sobre todo ser muy discreta con respeto a los tres partidos y sobre todo sus

Voz 1275 22:19 Isabel Díaz Ayuso comprende con pies de plomo mantiene la mano tendida a Vox en estas horas previas a los pactos que están por venir en la comunidad ayer Ayuso se vio con el socialista Ángel Gabilondo con un entendimiento hoy el candidato del PSOE se reune a las once y media con Ignacio Aguado de Ciudadanos y mañana hará lo propio con Íñigo Errejón demás madriguera todavía por fijar la fecha de la primera

Voz 1727 22:37 la unión formal de Ayuso y Aguado prevista para

Voz 1275 22:40 esta semana mientras que avanza el pacto PP Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital José Luis Martínez Almeida candidato del Partido Popular a la Alcaldía

Voz 4 22:48 ha ido muy bien siempre ha defendido que degolló hemos tenido una muy buena relación personal yo creo que eso es atrás lucido hoy en esta reunión donde fundamental de lo que hemos dejado encarrilado son los equipos negociadores y por otra parte pues proceder al intercambio de una serie de documentos programáticos porque creo que lo importante es establecer el programa necesario para que Madrid tenga ese cambio que se merece

Voz 1275 23:09 es jueves es seis de junio último día de la Prueba de Acceso a la Universidad titulares con Virginia Sarmiento termina la Eva o los treinta y cuatro mil estudiantes madrileños convocados se examinan hoy de las

Voz 1727 23:19 materias optativas economía griego biología o Química

Voz 1275 23:22 el Ayuntamiento de Madrid acusa a la Comunidad de paralizar las obras de la plaza de España por intereses políticos patrimonio argumenta que no contaban con un control arqueológico de la zona para el movimiento

Voz 1973 23:32 la tierra la ministra de Medio Ambiente Teresa Ribera recuerda que Madrid Central es una obligación para evitar sanciones europeas por superar los límites de contaminación lo hacía ayer en la inauguración de una exposición sobre medio ambiente en el Jardín Botánico

Voz 1275 23:43 cientos niños iban van a quedar sin participar en las Jornadas de Deporte Base que los vecinos del sur de Madrid celebra este fin de semana en la Caja Mágica el Ayuntamiento no ha querido asumir el coste de la instalación de una cancha de

Voz 22 23:55 los de postes

Voz 23 23:58 en Hoy por hoy

Voz 1275 24:01 hemos baloncesto de mayúsculas el Real Madrid empieza hoy las semifinales de la ACB Sampe buenos días

Voz 1161 24:05 buenos días Laura ante Valencia Basket al mejor ya de cinco partidos desde las nueve de la noche los de lazos estrenan ante su público con la vista puesta en la final Pablo Laso sobre el rival

Voz 24 24:14 Valencia que hemos visto durante toda la temporada no muy sólido con una muy buena defensa de equipo en la que se ayudan mucho que para nosotros pues nos obligó a tener que jugar muy concentrados desde el primer minuto

Voz 1161 24:24 el segundo partido será el próximo sábado de nuevo en Madrid en cuanto al fútbol hoy hay reunión de la Asociación de Clubes Europeos en Malta para estudiar el cambio de la nueva Champions que propone la UEFA para dos mil veinticuatro Un cambio que ven bien el Real Madrid pero no el Atlético que ha mostrado

Voz 1275 24:36 su rechazo en una carta junto a otros seis equipos español

Voz 1161 24:39 es y finalmente competición aceptó la petición de Racing y Fuenlabrada de cambiar el orden de sus enfrentamientos para decidir el campeón de Segunda B la ida será este domingo a las seis y media de la tarde en El Sardinero la vuelta en el Fernando Torres el próximo miércoles doce desde las nueve de la noche

Voz 25 24:52 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija

Voz 1 25:01 vamos a las carreteras DGT Herrero buenos días

Voz 0605 25:04 buenos días de nuevo a habrá pues mucha saturación todavía en los accesos sobre todo en la cuarenta y dos en Parla y Getafe en las seis desde Las Rozas también en todo el recorrido de la M40 especialmente en Pozuelo en Val de Marín y los túneles de El Pardo en dirección a uno y también en la M cincuenta en el tramo de Rivas en sentido A dos en Boadilla en dirección a las seis de la calle

Voz 1275 25:22 vital como está Laura apunta a banda hacer buenos días

Voz 1322 25:24 los días Laura se ha producido hace unos minutos un accidente en la entrada por la A tres carretera de Valencia a la altura de El Bosco está cortado el carril derecho y generando importantes retenciones en la zona también Lasa y en el este de la M treinta y en un largo recorrido que abarca el Nudo Sur y el de Manoteras en el norte precisamente van en aumento la salida por Castellana Sinesio Delgado la entrada por la M once M seiscientos siete ahora también en la carretera de La Coruña entre la Glorieta del Cardenal Cisneros y Cristo Rey toda la parte oeste de la M treinta

Voz 1727 28:58 Enrique García me acuerdo de eso de llevarla

Voz 33 29:00 con el oxígeno puesto e hasta la boca del escenario por detrás quitárselo todo salí p'alante quitarse las canciones

Voz 34 29:09 Martirio subió al escenario de la Residencia de Estudiantes con La dama del poncho rojo en julio de dos mil doce fue el último concierto de la mexicana una elegía Lorca que acabó por convertirse también en la suya en el centenario de su nacimiento Casa América la homenajea con una exposición coral llorando a Chavela Ulises culebrón es el comiso

Voz 5 29:30 la sensibilidad musical que representa a Chavela Vargas trasciende las fronteras y los y duda todos toda la iberoamericana la exposición recoge a nombres de artistas gráficos tanto españoles como latinoamericanos gente como Isidro Ferrer Javier de Juan

Voz 34 29:47 congregó Sánchez en Casa América hasta el trece de junio

Voz 22 29:50 sí

Voz 1275 29:53 ante gracias ahora mismo en el centro de Madrid

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 1727 30:19 con José María Calleja Esther Palomera Enric Juliana vamos a analizar en unos minutos la totalidad de este jueves seis de junio en el que termina la ronda de audiencias del Rey con los líderes políticos antes de que Felipe VI proponga previsiblemente a Pedro Sánchez para la investidura

Voz 0027 30:38 pero antes tenemos noticia económica que en realidad habrán notado ya todos los conductores Eladio Meizoso buenos días hola buenos

Voz 0806 30:44 a pesar del bajón que está pagando el precio del petróleo

Voz 0027 30:46 la gasolina y el diésel Se abaratan mucho más lento Eladio

Voz 0527 30:50 si el petróleo llegó en abril a setenta y cuatro dólares el barril de Brent ahora está en sesenta ha bajado siete céntimos el litro la gasolina y el gasóleo han bajado de media sólo dos céntimos el litro desde entonces según los datos de la página web del Ministerio de transición ecológica no sólo influye aquí el petróleo también la cotización

Voz 1 31:08 relación de los carburantes experto

Voz 0527 31:11 Juan Ignacio Crespo de multitud ciclos cree que el petróleo puede seguir bajando en las próximas semanas incluso hasta los cincuenta dólares si se mantienen los factores a los que atribuye la última bajada de precio

Voz 1193 31:21 bueno fundamentalmente está influyendo la desaceleración económica global y en concreto los datos últimos que han ido saliendo de la economía de Estados Unidos CDC donde se percibió una fuerte desaceleración económica

Voz 0527 31:35 también influyen dice los conatos de guerra comercial el aumento de los stocks de crudo en Estados Unidos lo dicho hace unos días por el presidente Trump que puede haber acuerdo con Irán lo que puede desactivar el veto a comprar petróleo a ese país del Golfo

Voz 0027 31:51 la Audiencia Nacional gracias Eladio la Audiencia Nacional está investigando a Johnson Johnson que es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo por haber comercializado prótesis de cadera defectuosas aquí en España esas prótesis se les implantaron por lo menos a tres mil pacientes hasta dos mil diez que es el año en el que se sacaron del mercado

Voz 1 32:07 mostró que con el tiempo las prótesis iban soltando dentro del cuerpo del paciente sustancias metálicas perjudiciales para la salud

Voz 28 32:16 más de doscientos veinticinco mil niños no tienen acceso a la cantidad diaria del leche recomendada cubrir sus necesidades es alimentar soso

Voz 13 32:24 el acto de nación en cualquier oficina

Voz 35 32:26 lo que Caixabank Cuén creen que el cogida de leche punto es ya damos que no quede ningún niño sin bigote Caixabank

Voz 28 32:33 Obra Social La Caixa con los bancos de alimentos

Voz 1727 32:42 sois porque queremos comentar esta noticia los libros que se publican en España tienen cada vez menos páginas un reportaje muy interesante interesantísimo que publica hoy Peio Riaño en el país demuestra que de minería los libros tienen ahora veinte páginas menos que hace una década libros más breves para lectores con menos tiempo o con menos capacidad

Voz 1 33:04 de mantener la atención en una novela un ensayo Jabois que es lo que pesa más vamos a ver

Voz 1620 33:09 explican varias razones el reportaje yo personalmente creo que tiene que ver con la misma razón con la que por la que hay capítulos piloto de series que son obras maestras antes de derrumbarse o la razón por la que en esas mismas series no pueden tardar más de cinco minutos en presentar un muerto un caso a resolver tiene que ver desde luego con el umbral de la atención no te digo ya con el umbral de la concentración yo hay días Pepa que no soy capaz de acabar un tuit Fiat hace un no dejo de Juan marcapáginas las hay puesto para seguir al día siguiente por un lado los estamos educando es verdad en una lectura de redes sociales de pies de foto en Instagram de de los estados de Facebook por el otro los ponen delante quinientas páginas y pensamos cuántas vidas se necesitan para leer eso cuando hace veinte años las despachaban en menos de una semana por supuesto lo

Voz 0568 33:53 le dice Luis Solano editor de Libros del Asteroide a Peio Riaño

Voz 1620 33:57 país el tiempo disponible de los lectores es más escaso que hace diez años y la lectura es un pasatiempo más caro no porque haya subido ese ese precio de la lectura sino que por ejemplo el precio de un libro a lo mejor tienes derecho a un mes de suscripción a dos plataformas en las que te ofrecen

Voz 1 34:13 innumerables películas innumerables series desastre atracó no de atracón de So far hasta mañana Hamas según beso chao

Voz 1 34:26 Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos a España política se ha llenado de línea roja y vetos coladas órdagos chantajes

Voz 0789 34:35 juramentos por lo más sagrado de que antes morir que pactar con este o con aquel porque cada uno tiene su mala compañía que abomina y que necesita Vox Bildu Esquerra Jude per Cataluña son los apestados principales pero hay más Valls leía tufo a Ada Colau Unidas Podemos la tufo a Coalición Canaria con ellos ni a cobrar una herencia ya pero cómo se puede evitar que nos voten hay muchas zonas boscosas en el mapa pero la tormenta perfecta se produce en Navarra una comunidad de la que se cruzan todas esas complejidades posibles seiscientos mil habitantes la mitad de la zona metropolitana de Pamplona seis grupos parlamentarios y encima la línea de cristal Euskadi España que con vierten delicadísimo cuanto ahí ocurra el PSOE navarro tiene que decidir si gobierna con Geroa Bai vinculado al PNV Bildu o despeja el campo para que gobierne la derecha la cual derecha UPN si los socialistas navarros son buenos se ofrece a facilitar la investidura de Pedro Sánchez para bien los socialistas amar no están dispuestos a que ni Ferraz ni Sánchez les hagan tragar con UPN ni que les digan que con Bildu ni hablar recuerdan que ya se comieron un sapo como este en dos mil siete en favor de la derecha Iker lo pagaron con una crisis interna de marca mayor por si faltaba algo no hay que olvidar que el PNV con el que Sánchez cuenta es enemigo frontal de UPN en Navarra que ocurrirá un embrollo gigante incluso para un hacedor de milagros como Pedro Sánchez

Voz 0568 36:02 se atreverían a apostar yo francamente

Voz 1 36:05 te no

Voz 36 36:07 es

Voz 1 36:44 cuanto cuántas nos importan de verdad me importa Astún y tú

Voz 2 36:49 tú

Voz 1 39:01 muy buenos días les venimos contando esta mañana

Voz 1727 39:04 ya en Radio Madrid esta noticia decenas de trabajadores de los hospitales de la comunidad denuncian que faltan sábanas toallas camisón es para pacientes y casi la mitad de la ropa que llega desde la lavandería central que fue privatizada hace seis años esta ruta cuesta sucia los pareció tan increíble que esto corriera en la joya de la corona en la sanidad la sanidad madrileña tan importante Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días lo dicen las trabajadoras y los trabajadores

Voz 1275 39:36 sí hay carteles colgados en varios hospitales denunciando esta situación de los trabajadores de estos centros como el Hospital de La Paz el año en el Clínico el Ramón y Cajal han puesto voz a su malestar aquí en la SER no tienen ropa ni para sus pacientes ni a ellos y mucha de la que les llega no se puede utilizar

Voz 39 39:51 venimos teniendo muchísimos problemas con toda la ropa que llega al hospital viene poca viene sucia bienes rota

Voz 7 39:59 hay abierto con una sábana y estaba llena de caca

Voz 8 40:03 de ese de titadyne

Voz 20 40:06 rota con sangre pijamas para trabajar nosotras no tenemos que de vez en cuando puede escoger uno y encima está si la ropa de cama está viniendo muy mal en muy malas condiciones muy sucia

Voz 21 40:20 muy rota el falta la ropa de cama para los pacientes además de que llega sucia y rota

Voz 1275 40:26 Sanidad asegura que no tiene ninguna queja específica por falta de suministro de lencería pero hay que tener en cuenta que las auditorías oficiales han venido constatando que el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central privatizada en dos mil trece se encuentra en mal esto

Voz 1727 40:39 Laura imagino entonces que ha habido sanciones

Voz 1275 40:42 no al menos desde dos mil quince antes sí hubo varias por mandar la ropa mal estado sucia pero no ha habido ninguna en los últimos cuatro años y hay una explicación el contrato que ahora mismo firmado dice que sólo existirá sanción si el índice de calidad externo que marca la auditoría es inferior al cincuenta y cinco por ciento lo que implica calidad mala es decir que en estos momentos la empresa puede enviar mal estado más del cuarenta por ciento de la lencería los hospitales sin recibir

Voz 1727 41:05 ningún tipo de amonestar hemos llamado la Consejería a ver si querían darnos alguna explicación en directo aquí en en la SER no han querido de momento no sé si más tarde si querrán hacerlo Omar Coloma bueno

Voz 0591 41:14 es días hola buenos días es enfermera

Voz 1727 41:17 Hospital Ramón y Cajal de Madrid ella sí ha querido estar aquí es portavoz del sindicato Mats que problemas te has encontrado tú en tu trabajo diario

Voz 40 41:26 pues bueno lo que hemos estado contando no hay sábanas para muchas veces para poder pasear a los pacientes en Se cambiarles sobre también la poco tenemos uniformes nos encontramos con que bajamos a cambiamos en informe que nos deberíamos cambiar todos los días y que no hay disponibilidad entonces tenemos que aguantar con uniforme sucio o llevarle a casa lo cual tampoco es muy recomendable Pi ese es el día a día

Voz 1727 41:53 Mar Sanidad no se dice que no existe una queja específica que no tiene constancia

Voz 40 41:58 pues mira me llama muchísimo la atención porque nosotros el sindicato más hemos estado hablando con los responsables del tema de lencería en el Ramón y Cajal porque ellos informar al Ramón y Cajal Icon el gerente ambos nos han dicho que es que es un tema de la Consejería de Sanidad que todo está centralizado en el ser más los con lo cual los distintos hospitales olas los responsables de los hospitales tienen poca capacidad de maniobra y que por supuesto les han hecho llegar las quejas desde los hospitales por lo menos desde aquí desde el Ramón y Cajal echan balones fuera a la Consejería

Voz 0591 42:32 ya cuánto tiempo llevas trabajando Haimar pues treinta años cuando empieza a deteriorarse porque no ha sido siempre así

Voz 40 42:41 no esto empieza a deteriorarse cuando se privatiza la lavandería desde el dos mil trece que se privatiza empezamos con problemas de hecho noticias de este tipo ya saltaron a la prensa en dos mil quince parecidas osea con las mismas situación hemos llevado a la ropa en mal estado que no teníamos uniformes ha habido épocas mejores nosotros en la riñones que mantenemos las organizaciones sindicales con la Gerencia del centro de manera rutinaria cara a dos meses es una constante el tema de la lencería es una constante

Voz 1727 43:12 la última ha sido el trece de marzo

Voz 40 43:15 había sido el primer punto del orden del día el tema de la alegría y la respuesta siempre la misma echan balones fuera al ser más el ser más está arruinado con la lavandería siempre es lo mismo la otra solución que nos dan es no os preocupéis que ya hemos comprado ropa nueva osea que no es privatizar un servicio que funcionaba bien se está se está gastando dinero en empresa que no hace bien el trabajo y además hay que gastarse dinero en comprar ropa nueva

Voz 0591 43:45 por qué no hay robo hubiéramos querido preguntarle lo aconseje

Voz 1727 43:48 día ahorrado con la privatización del servicio o ha mejorado es decir que estándares utilizan para para justificar ese cambio de de de adscripción del servicio vosotros tenéis ese dato se ahorró privatizando

Voz 40 44:03 bueno en noticias que hubo cuando se privatizó la lavandería hace ya seis años yo recuerdo declaraciones de Fernández Lasquetty comentando que sí que había ahorro con la privatizó

Voz 0591 44:14 acción me pero no nos consta que yo no me creo ese ahorro porque si luego hay que compra ropa ya a la vez

Voz 40 44:21 también nos llama mucho la atención que la empresa Union que es la que tiene las lavanderías a la vez que tiene esa contratadas las lavanderías tiene tiendas y cafeterías en todos los hospital

Voz 1727 44:32 bueno pues vamos a intentar seguir hablando con los protagonistas con todos la empresa adjudicataria la Consejería los que quieran contarnos porque está pasando esto que afecta insisto a la sanidad pública madrileña nada menos mar muchas gracias a vosotros buenos días esto es en fin es uno de esos debates de fondo en los que no entramos a penas mantener los servicios públicos básicos esenciales cuesta dinero y hay que tomar decisiones hay que gastar como mínimo fiscalizar cuando tú privatiza su servicio que puede que en algún momento esté justificado fiscalizar que efectivamente se está cumpliendo y está mejorando el servicio lo que pasa esto

Voz 0591 45:11 no no quema más que fiscalizar además además de fiscalizar lo que habría que procurar es no cerrar contratos del tipo como el que nos ha contado la compañera es decir no es una cuestión de ahorro solamente es una cuestión de eficacia cuando en el contrato suscrito con la entidad adjudicataria se permite hasta un cuarenta por ciento de no eficacia es decir que puede prestar el servicio de forma deficiente en lo que menos está pensando es en eso no por lo tanto me parece que es un margen lo suficientemente amplio como para que la empresa que que ha resultado adjudicataria de este servicio pueda mantener el servicio

Voz 1727 45:52 en dos mil trece cuarenta por ciento de la paz

Voz 0591 45:55 estación de servicio que es esencial para los hospitales y que sin embargo puede quedar ahí en el limbo contra actual a permanecer si sin la más mínima variaciones de contrato no

Voz 1620 46:06 es un síntoma más del deterioro de la sanidad pública desde luego en Madrid que vienen denunciando los trabajadores desde hace años ha habido una degradación de la sanidad pública que era modélica ejemplar de una altísima calidad y los propios trabajadores tanto los que han hablado ahora como médicos están de están quejándose de ese deterioro sistemático que se traduce en una peor atención a los pacientes que al final es lo es de lo que se trata estamos asistiendo ahora todo un proceso de negociación de diálogo de debate Abel cuál va a ser una va a ser el Gobierno aquí de momento estos asuntos que son los que realmente interesan a los ciudadanos no parece que estén en la agenda no parece que está la purga de que sitúe es de tal bloque yo soy de tal otra no puedo ponerme de acuerdo contigo pero deberíamos pensar que la sanidad pública española en concreto la madrileña que era modélica hace unos años en los seis siete últimos años está llevando un proceso de deterioro galopante que se traduce en peor calidad de asistencia a los ciudadanos es es

Voz 1727 47:03 problema yo recuerdo recientemente así a vuelapluma en en tanto en Galicia como en Cataluña protesta de los médicos de Atención Primaria por el número de de de pacientes que tienen que que atender cada muy poco tiempo y es un problema generalizado como se ha ido deteriorando la sanidad publica Enric amigos

Voz 0568 47:23 que me llama la atención es lo siguiente estamos a día seis de junio desde hace diez días que se celebraron las elecciones a autonómicas en en el caso de Madrid y otras comunidades elecciones locales europea fin lo recordamos vivienda eran super domingo electoral inauguró que uno constata es como estos ciclos electorales lo que hacen es inhibir lo lo lo los debates sobre algo concreto los debates políticos derivan hacia cuestiones normalmente de carácter muchísimo

Voz 1620 47:55 público

Voz 0568 47:56 no se inhibe al debate sobre lo concreto y es significativo que esta denuncia de los trabajadores emerja ahora acaba de la campaña electoral no hubiese parecido adelante porque ingenuos que hubiese aparecido de la campaña electoral hubiese podido ser motivo de debate muy interesante sobre cómo se está gestionando la la sanidad pública en Madrid no salió seguramente ellos quizá fueron prudentes sobre claro a campaña electoral uno pues

Voz 1 48:23 este principio de de

Voz 41 48:25 de neutralidad pero también la propia dirán

Voz 0568 48:28 mica de la discusión pública hace que se inhiba en este tipo de discusiones entre el se discute sobre otras cosas sobre esa buenos han ha pasado la campaña electoral

Voz 1 48:39 si emergen emergen

Voz 1727 48:43 yo no pienso que si nos hubiésemos a disco

Voz 0568 48:47 sobre esto hace quince días emerge comer

Voz 1727 48:49 la de la sanidad pública esta que vienen enseguida la de la selectividad igual lo diferente por comunidades autónomas