Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 1727 00:23 bueno sí la noticia a esta hora es deportiva Neymar no jugará finalmente la Copa América lo ha confirmado la Confederación Brasileña de Fútbol Aimar

Voz 0027 00:32 si el jugador deja la concentración tras sufrir una rotura de ligamentos en su tobillo durante un amistoso contra acatar el jugador lleva además días en el centro de la polémica después de que una mujer lo acusar de violación después de que el difundiera por Internet fotos íntimas que les había enviado la chica es jueves seis de junio en una hora el Rey Felipe VI retoma la ronda de consultas con los líderes políticos antes encargarle a Sánchez esta tarde que intente formar gobierno sometiéndose a la investidura la primera en acudir hoy a la Zarzuela será la diputada Jones per Catalunya Laura Borràs si ya lo harán Jaume Assens portavoz de los Comunes Santiago Abascal líder de Vox y justo después Pablo Iglesias secretario general de Podemos por la tarde y en este orden Albert Rivera C's Pablo Casado Partido Popular yp Pedro Sánchez en una hora declara como investigada Douglas de Llobregat la cantante Shakira Se le imputan seis delitos de fraude fiscal por un valor conjunto de más de catorce millones de euros a través de sociedades en paraísos fiscales La Fiscalía mantiene que Shakira en debía haber tributado en España por tener su residencia habitual aquí cosa que supuestamente no hizo que además hay dos detenidos más en la provincia de Zaragoza por el ataque con ácido aún menor de edad menor que sufre quemaduras graves en cabeza y cuerpo se cree que era una venganza por una deuda del hermano mayor de de la víctima supuestamente vinculado al tráfico de drogas y en Castilla La Mancha se busca una maleta con material radiactivo que robaron una furgoneta a priori no es peligroso pero puede ser los intentan manipular la SER Toledo Cristina López Huerta

Voz 0808 01:55 el Consejo de Seguridad Nuclear alertaba de este robo cometido en Villaluenga de la Sagra es un equipo para la medida de densidad y humedad del terreno que contiene dos fuentes radiactivas de baja actividad iba dentro de la furgoneta robada propiedad de una empresa de Málaga este material no entraña riesgos radiológicos siempre y cuando se mantenga íntegro y cerrado así que si alguien encuentra una maleta naranja en la que se le radiactivo hay que llamar al uno uno dos

Voz 0591 02:19 para que se proceda a su retirada y correcta manipulación

Voz 0027 02:22 la polémica en Japón por la respuesta que ha dado el ministro de Sanidad a las miles de mujeres que han firmado una petición pidiendo que se prohiba a los empresarios exigir a sus empleadas que se pongan tacones para trabajar la respuesta del ministro es que los tacones son necesarios porque forman parte del código de vestuario Isabel Villar CDC Taco mini moto ministro de de Trabajo curva la sociedad acepta que usar tacones es necesario irrazonable trabajo lo he dicho en el Parlamento donde ha confirmado que no piensa apoyar esa petición que han firmado ya más de veinte mil mujeres contra la obligación de llevar tacones una campaña con el lema Couture que mezcla la pronunciación Fran en japonesa de las palabras zapato y dolor que es una clara herencia al movimiento feminista mito

esta tarde de la Zarzuela con el encargo del Rey

Voz 8 05:34 tres de Unión de sólo Navarro estamos abiertos a explorar posibles acuerdos no vamos a dar nuestro apoyo a la derecha navarra

Voz 1645 07:06 la Pepa qué tal buenos días si la la región

Voz 1727 07:08 de Murcia es es otra plaza

Voz 1645 07:11 donde efectivamente se podría repetir el modelo andaluz las reuniones ahora a las once en un hotel de la capital y si se repiten los patrones que ya hemos ido viendo en Aragón uno en Castilla y León pues también habrá principio de acuerdo entre PP y Ciudadanos para formar allí un gobierno es que como decías en Castilla y León la cosa está más que avanzada

Voz 9 07:30 pues todo parece indicar que empezó

Voz 10 07:32 veinte Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en Castilla

Voz 0027 08:19 en las medidas programáticas severa porque Ciudadanos va a gobernar

Voz 1645 08:24 on también se busca la presidencia por parte de Ciudadanos porque además el PP dice estar dispuesto a cederla hoy reunión en Murcia y mientras tanto en Madrid está prácticamente cerrado ya Pepa un acuerdo para que ciudadanos presida la Asamblea de la Comunidad que se constituye el próximo martes

Voz 1727 08:38 así que a la chita callando y a pesar de las apariencias de los últimos días lo que en el primer momento después de las elecciones vio es lo que está pasando Oscar gracias compañero

Voz 0568 08:48 un beso Pepa buenos y luego os acordáis cuando las no

Voz 1727 08:51 peticiones para formar Gobierno en Andalucía es que el régimen andaluz había que acabar con el régimen andaluz porque no hay democracia que soporte un mismo partido gobernando una comunidad durante tanto tiempo por la pura inercia de de de la gestión no porque se da lugar a todo tipo de clientelismo os acordáis de estos argumentos pues en Castilla y León no funcionan

Voz 0591 09:10 Nuestros argumentos en uno de los principios con los que nació ciudadanos como partido político otros muchos a los que ya ha renunciado por por el por el camino pero este es el último efectivamente a Ciudadanos un partido que sostenía que icono con el entusiasmo de la entusiasta de muchos medios de comunicación de algunos otros partidos políticos

Voz 0027 09:31 allá donde un gobierno

Voz 0591 09:35 estuviese durante más de X años fuese del mismo signo político por una cuestión de higiene democrático había que fomentar el cambio que finalmente se consolida el el acuerdo en Castilla y León Murcia pero Don en Madrid bueno Madrid también que nos hemos olvidado de Madrid pues será otro de los principios a los que haya renunciado ciudadanos pero ya son tantos que yo no sé si la la de lleva la cuenta yo sostengo que esto la fragmentación parlamentaria en los ha convertido en un país muy plural pero con unos protagonistas en la escena política que no saben nada de negociación política sólo saben de vetos y vetos cruzados de anteponer sus intereses orgánicos partidistas e por delante el interés general y esta es la consecuencia de todo lo que estamos viendo en las últimas casi lo que veremos hasta el quince de julio luego si queréis podemos entrar en los detalles de cuáles son cada uno de los territorios y de todos los actores políticos porque hay contradicciones tienen todos eh pero todos

Voz 1727 10:40 pero se mantiene Se mantienen los bloques este es esto es lo que no se ha superado en este periodo de negociación de momento Enrich Churriana nos ha superado los bloques esta pactando están pactando las derechas todavía es una incógnita que van a pactar las izquierdas allí donde puedan pactar que está por ver

Voz 0027 11:00 bueno yo creo que

Voz 0568 11:03 lo que hay es una orientación estratégica de ciudadanos que no se ha modificado el pero momento en que Ciudadanos en Andalucía aceptó formar parte de un bloque nuevo bloque de poder que se que se configura en diciembre en Andalucía en la forma que se configura como decisión estratégica ciudadano Andalucía puede ver decidido viene nosotros facilitamos la investidura de de Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía pero nos mantenemos fuera del Gobierno no queremos absolutamente nada de Vox es decir la línea avales para entendernos no hay por lo tanto ustedes entienden con gobierna ni ya nos dirán diciendo en el Parlamento que es lo que cuáles son es iniciativas pero nos inhibimos nos situamos fuera no ciudadanos tomó una decisión que es una decisión de dimensión europea yo creo que esto es lo que ha tenido la habilidad de de enfocar es decir esto tiene trascendencia en política europea hay partidos que pactan con la extrema derecha y otros que hacen Ciudadanos optó por esta decisión fue a las elecciones con este bagaje y obtuvo en las elecciones un resultado no menospreciado en absoluto y entonces yo creo que lo que está haciendo Rivera es mantener esta

Voz 1727 12:18 a esa propuesta y el único que lo ha roto es Valls en Barcelona en la medida que no pertenece a ciudadanos Balls aceptó

Voz 0568 12:29 o una oferta en Ciudadanos para encabezar una plataforma electoral en la ciudad de Barcelona pero no es militante de Ciudadanos y quizá la única persona de relieve que ha expuesto en público una discrepancia respecto a esta estrategia es Luis Garicano pero la orientación estratégica de de de Ciudadanos es clara en este partido quiere estar en en el interior de este bloque porque posiblemente Rivera sigue considerando que existen todavía posibilidades a medio plazo para que el buen sea el líder de la de la derecha en España sí pero fíjate en estas llega a Navarra

Voz 1093 13:05 nos plantea un debate que es bien interesante también no porque hemos escuchado que Navarra Suma que es un podemos decir una coalición de derecha con el Unión del Pueblo Navarro que históricamente ha sido partido de gobierno con el Partido Popular y con Ciudadanos que ya reconoció que era imposible que entrara ningún ninguna

Voz 0568 13:22 el Gobierno ni en el País Vasco y en Navarra

Voz 1093 13:24 resulta que Navarra Suma le dice al señor Sánchez vale nosotros lo apoyamos a usted la investidura Ilie que es lo que ocurre que sale Rafa Hernando el portavoz del PP siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos y le dice a los de Navarra Suma pero qué os creéis vosotros vosotros que pensáis que vais apoyar a Sánchez yo diría bueno entonces usted lo que les está obligando a que los socialistas estén pactando con Bildu en Navarra sexto prefiere que los de Navarra Suma apoyen en no apoyan a Sánchez con tal de que luego Sánchez apoye sea apoyado en este caso con que fuera la abstención ya los socialistas navarros podrían gobernar entonces ese juego cruzado de intereses locales evidentes intereses nacionales también evidentes más cuarto y mitad de personalismos y sobre todo es que durante tantas campañas ya estigmatizado al otro se le ha planteado como un traidor que vendía España como que rompía España y que por tanto cualquier pacto con él era un desastre lo estamos viendo también el Ayuntamiento de Barcelona resulta que el debate si tiene que haber o no alcalde independentista y es verdad que Valls ha pegado una patada al tablero habitual de la política española dicho yo lo que tengo clarísimo es que con los con los estreno con los independentistas no se puede pactar yo estoy dispuesto a apoyar ha colado claro todo eso plantea un debate dentro de de las diversas comunidades y diversos ayuntamientos tu hablabas de lo de Castilla y León en Castilla y León Ciudadanos yo creo que tiene un rechazo al Partido Popular visceral absolutamente enfrentado sí que son sostienen que aquello ha sido un régimen pero lo mejor nos encontramos con que va a acabar apoyando los con lo cual la sensación de frustración que se puede producir entre los ciudadanos es más que notable ya por no hablar del caso de actriz donde es evidente que las coaliciones van a meter de de legalizar de hecho a Vox como partido como se ya hablan de Vox como si fuera del centro derecha de toda la vida de centro derecha

Voz 0591 15:15 a ver yo partes yo en ningún momento cuestiona además no parece razonable y legítimo que un partido aspire a formar parte de un Gobierno faltaría más los partidos no va no nacen con vocación de permanecer en la oposición hasta el fin de sus días esto esto va de su no lo que cuestiono es que Ciudadanos allá entonado un discurso de regeneración democrática que luego en la práctica no está cumpliendo a eso me refería con cuando hablaba de Ciudadanos en el caso de Castilla y León Murcia de Madrid etc etc etcétera íbamos a Navarra que parece que es el centro y el foco por donde discurre

Voz 1093 15:49 a todo yo

Voz 0591 15:51 creo que estamos emitiendo un un pésimo mensaje no solamente a la ciudadanía sino a nosotros mismos cuando seguimos hablando de Vigo como si fuera una formación política vinculada al terrorismo es decir nos hemos pasado cuarenta años diciendo que en este país se podía hacer pues críticas y se abandonaban las armas y no había violencia señores Bildu es una formación perfectamente legal que cumple con cada uno de los artículos de la Ley de Partidos están las instituciones por eso de la misma forma que Vox yo yo no distingo entre unos y otros por lo tanto esto de repartir carnés de constitucionalistas igual deberíamos dejarlo para otra temporada porque el Constitucional él el constitucionalismo es hacer política dentro del orden constitucional y ninguno de ellos de momento ha vulnerado el orden constitucional quiero decir con esto que los votos de Bildu sirven para hacer presidente del Gobierno Pedro Sánchez no sirve no no pueden servir para que Navarra haya un gobierno de progreso cuando yo hablaba de contradicciones hablaba también de las contradicciones

Voz 1093 16:51 tengan es suficiente no tienen que abstenerse es suficiente

Voz 0591 16:54 no solamente eso José Mari efectivamente aquí Bildu votó a favor de la moción de censura que echó a Rajoy de La Moncloa ahí llevó al presidente Sánchez al a al Gobierno y allí efectivamente sola solamente basta con su abstención pero es que además tenemos un presidente del Gobierno que muchos aplaudimos cuando por cumplir con su propia palabra abandonó el escaño del Congreso con el célebre no es no para no hacer presidente del Gobierno a Mariano Rajoy es decir que el no es no sirve para echar a Rajoy pero sin embargo no sirve para que Navarra cerrar el paso a un gobierno de derechas un gobierno de derechas cordón a un gobierno de derechas que es muy de derechas porque UPN no es cualquier derecha

Voz 0568 17:43 ver lo de Navarra lo de Navarra es particularmente interesante primero la situación específica de Navarra lugar de de de rótula lo sabemos bien es decir ahí hay dos bloques uno foralista vasquista y uno foralista españolista y el PSOE se medía en estos momentos sí puede inclinar la balanza hacia un lado hacia el otro yo creo que lo que Sánchez está haciendo lo siguiente si Sánchez ha iniciado el viaje al centro Sánchez ha ganado las elecciones va a quedar primero las elecciones ha ganado políticamente pero obtenido un buen resultado que lo ha refrendado sobre todo en en en y todo el veintiséis de mayo con un resultado en el contexto europeo muy importante por el que le va a dar mucha fuerza en estos próximos cuatro años pero las ha ganado pasando por la Izquierda ahora en centro Sánchez está buscando una investidura blanca

Voz 9 18:32 sí

Voz 0568 18:33 está buscando no sé si lo va a conseguir que el para el Partido Popular se abstenga en la investidura cuando se produzca la la votación y está buscando una investidura en el que no sea necesario tener que negociar el voto de los independentistas nidos catalanes ni de los vascos la semana pasada acudió al cerco de economía de Sitges debate al Foro Económico anual de la economía en Cataluña no dijo ni una palabra sobre la cuestión de Cataluña lo dijo y no lo hizo adrede vino a decir ahora no es el

Voz 1727 19:09 Venezuela es ya ya hablaremos de esto

Voz 0568 19:11 ahora no es el momento no quiero situar el foco en este punto aún no ha pasado una semana del gesto de Sitges que dice bueno vamos a estudiar esto de Navarra es decir está clara la la la la orientación en en Ciudadanos hay un debate abierto pero estamos viendo que la línea Rivera es la que la que viene sólo entonces manda en Ciudadanos en Podemos tienen una serie de problemas internos de viví les está cayendo la del pulpo es decir es esta fortificado intenta fortificado en un espacio central iba en busca en búsqueda veremos si lo consigue de una investidura blanca de una investidura sin votos independentistas y a poder ser ya IBI subrayó el interrogante pero no sé si podrá ser con la abstención del Partido Popular

Voz 1093 19:59 por eso porque hace media hora el Partido Popular plantear

Voz 0568 20:02 va por ley por ley que el partido

Voz 1093 20:04 es votado fuese el que gobernase

Voz 0568 20:07 ha salido adelante sí

Voz 1093 20:09 mediante iniciativas desde luego no hubiera ocurrido lo que está pasando de Lucía todo el debate que estamos teniendo en Madrid o en otras comunidades autónomas claro a lo mejor hay una opción que dice bueno que vote el más que que gobierne el más votado y así nos ahorramos todo este jaleo pero es curioso gente del Partido Popular planteaba que ha acordado la coalición de perdedores no puede ser que los perdedores gobiernan tiene que gobernar la lista más votada bueno eso yo hoy ya está fuera del debate la cuestión está en lo de siempre en plantear si pactar con unos extradición y con otros esto es por el interés de España hay entonces no extradición si son o no son constitucionales Éste es el debate no vamos a ir enseguida

Voz 1727 20:45 a Andalucía porque recuerdo que hoy hoy Vox puede acabar con con los presupuestos de la Junta los primeros que no son socialistas los del Gobierno PP Ciudadanos

Voz 15 21:46 en la Cadena SER presenta

Voz 11 26:26 sí el nueve

Voz 1727 26:49 son las nueve y veintisiete las ocho y veintisiete en Canarias en los vamos a Andalucía Diego Suárez buenos días qué tal Pepa buenos días porque hoy termina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos el primer proyecto de presupuestos del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de Ciudadanos y el socio que les hizo es posible constituir el Gobierno con el apoyo

Voz 9 27:11 Parlamento Vox amenaza con presentar enmienda a la totalidad sigue siendo así hasta ahora

Voz 0502 27:17 sí sí el plazo finaliza a las doce del mediodía Vox ha citado a las once de la mañana los medios de comunicación en el Parlamento andaluz para formalizar esa presentación de la enmienda a la totalidad de los presupuestos autonómicos lo que dejaría Pepa al actual Gobierno a a Partido Popular Ciudadanos en minoría sin posibilidad de sacar las cuentas adelante sería el primer traspiés serio del Gobierno andaluz que quedaría herido en su estabilidad veremos si esa fisura llega o no llega a mayores pero deja ya como consecuencia esa primera foto real de ruptura del del bloque de derechas que hasta ahora sólo llegaba como mucho a a los amagos y amenazas de de la formación ultraconservador

Voz 1727 27:53 Diego cuáles son las quejas de de Vox con respecto a las cuentas

Voz 0502 27:57 bueno básicamente Vox lo que viene a decir que son unas cuentas que podría firmar perfectamente el Partido Socialista que hay continuidad que no se rompe con con lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas que no se cumple con esos treinta y siete puntos que que Vox firmó con el Partido Popular en el pacto de investidura eh recordemos que estas cuentas públicas mantienen partidas contra la violencia de género mantienen partidas para la memoria histórica eh para la regulación de la inmigración no hay digamos elementos concretos que ellos pongan sobre la mesa pero sí hablan digamos grosso modo de que el presupuesto que el Partido Popular ha puesto sobre la mesa hay que pretende aprobar es un presupuesto que perfectamente podría firmar el Partido Socialista

Voz 1727 28:42 es un farol digo

Voz 0502 28:45 parece que sí porque hay elementos que hacen pensar que estamos en una estrategia de presión de Vox y ante todo los pactos que se abren ahora también aquí en Andalucía hay capitales importantes en juego como Granada como Córdoba como Jaén ir hay margen para negociar el propio Abascal Pepa ha dicho recientemente que hay margen para la negociación por tanto el hecho de que se presenten ahora mismo esa enmienda a la totalidad también lo va a hacer adelante Andalucía también lo va a hacer el Partido Socialista pero el hecho de que presente Vox esa enmienda a la totalidad no significa que

Voz 1727 29:20 que vaya tu pues llega exactamente no significa

Voz 0502 29:23 porque hay margen hasta el miércoles que viene hasta el día doce que es el pleno en el Parlamento andaluz el el debate de la totalidad donde se podría dar marcha atrás por tanto bueno pues quedaría esto en un en un amago pero todo hace pensar que en este tiempo en esta semana que queda hasta el miércoles se pueda reconducir la situación y así lo piensa el el propio presidente de la Junta Juan Manuel Moreno que que ha dicho públicamente que hay margen todavía hay que esperan que que puedan convencer a Vox para que para que pueda darme

Voz 1727 29:52 él mismo puzzle que estamos viendo en España inglés estaba reproduciendo en las comunidades autónomas que tienen que pactar ayuntamientos y por lo tanto todo el mundo pone en valor aquello que tiene en este caso Vox la enmienda a la totalidad Diego gracias

Voz 0502 30:05 beso Pepa un beso en ese alguna duda sobre qué

Voz 1727 30:08 ese presupuesto va a salir adelante yo creo que saldrá adelante

Voz 1093 30:10 no está claro que Vox en este punto del partido necesita con urgencia algún resultado concreto porque la sensación que pueden tener sus electores es que fue un desahogo que fue un cabreo que fue una irritación contra digamos el PP moderado pero que si al final de todo este proceso no consiguen encontrar algo concreto tangible tanto en poder como en en programas la gente va a haber que ese voto pues no sirve para mucho no yo creo que necesitan resultados concretos que acrediten el que todos esos votos que tienen han servido para algo tocando poder o cambiando obteniendo

Voz 0568 30:42 programas en concreto dentro de cada Gobierno

Voz 0591 30:45 hay que es un momento que hay que entenderlo también en el contexto de las múltiples negociaciones que se están produciendo en otros territorios en para la formación de gobiernos locales y para la la composición de de los gobiernos autonómicos Vox lo que quiere dar a entender a la otra derecha tanto al Partido Popular como ciudadanos escribe toman en serio es decir que sus votos cuentan cómo no los demás de la misma forma que han recordado que el precio que pusieron en Andalucía para que se pujará ante la alternancia hubiera un gobierno de derechas un precio absolutamente gratuito y que eso le penalizó las urnas lo que estás llamando la atención ahora sobre cuál es su posición en el resto territorios ante una negociación que se presenta muy complicada y nos lo han dicho clarisimamente ya al a partir de ahora nada es gratis queremos que se sienten con nosotros en la mesa de negociación y a ser posible entrar en los gobiernos por lo tanto yo creo que ese movimiento también hay que entenderlo en esa clave

Voz 1727 31:37 son las nueve y treinta y un minutos de la mañana las ocho y treinta y uno en Canarias Fernando Prados ex viceconsejero de Sanidad director general del Servicio Madrileño de Salud le explico a los oyentes que se hayan incorporado ahora mismo porque lo tenemos al teléfono señor Prados buenos días

Voz 26 31:53 hola muy buenos días lo tenemos al teléfono porque hemos

Voz 1727 31:56 he escuchado a las nueve y media la denuncia de enfermeras de hospitales madrileños que dicen que necesitan sábanas que necesitan pijamas para ellas trabajar para los pacientes que la lencería hospitalaria es escasa y que en la que tienen la que viene del Servicio Central de lavandería viene en malas condiciones Nos han contado

Voz 27 32:20 venimos teniendo muchísimos problemas con toda la ropa que llega al

Voz 0591 32:24 hospital viene poca viene

Voz 27 32:26 sucia bienes roto a gritos

Voz 28 32:29 en una sábana izaba llena de caca de de titadyne

Voz 29 32:34 rota con sangre pijamas para trabajar nosotras no tenemos que de vez en cuando puede escoger uno y encima está si la ropa de cama está viniendo muy mal el muy malas condiciones muy sucia

Voz 30 32:49 muy rota el falta la ropa de cama para los vacías

Voz 1727 32:52 además de que llega sucia y rota hospitales públicos de Madrid de la Comunidad de Madrid además de referencia a la mayoría de los casos para para toda España Fernando Prados viceconsejero de Sanidad madrileño a usted le consta esta situación

Voz 26 33:07 porque hace diez días que el día cubrimos una queja de que los picados de Cajal que sí hay que había habido problemas de suministro de querer quería bueno estoy viendo desde el dos mil tres cuando inició el contrato con con esta empresa que es la que suministraron el material en cría y bueno pues hemos ido haciendo Perera fijamente auditorías cada tres meses para detectar cuáles de calidad que se exige a esta empresa tanto ciegos que firmaron y por lo tanto tienen que tienen que hacerlo tal cual vienen especificados pero además de calidad para intentar que la ropa bueno pues esté en su sitio en su momento en la cantidad para la atención sanitaria

Voz 1727 34:01 qué les dicen las auditorías

Voz 26 34:03 pues las auditorías la verdad con este contrato hemos tenido que trabajar muchísimo verdad que las auditorías en un primer momento estaban por debajo de lo que enmarcado en los pliegos con lo cual tuvimos que sancionar a la empresa en dos ocasiones pero a parte pues la verdad es que el nivel de calidad que se aumentó porque les solicitamos nivel de se hicieron las auditorías decían que sí que estaban por encima de esos baremos que habíamos apartado nuevamente por encima de los pliegos y en la actualidad pues son que no llegan a estar por debajo de los niveles que marcan los pliegos pues sí es verdad que han descendido en Somiedo de calidad en este caso achacar los problemas que hemos tenido en estos días que han tenido un problema en uno de los dossieres que tiene mí bueno exactamente el de Fuenlabrada una las maquinaciones había estropeado y eso pues dado la deficiente y eficiente servicio de todas maneras lo están solucionando con ellos y lógicamente pues él es el que es hermanas pues está trabajando muy intensamente para que evidentemente es y por supuesto los pacientes tengan el material que les hace falta para las tirios y se desarrollan nuestros centros hospitalarios

Voz 1727 35:15 señor Prados es cierto que en el pliego de condiciones en en lo que se pacta con la empresa adjudicataria de este servicio figura que puede enviar en mal estado más del cuarenta por ciento de la lencería los hospitales sin recibir ningún tipo de amonestación

Voz 26 35:28 en IMS en el dos mil trece Ramos hizo este este pliego este pero bueno pues si hacía por primera vez con esta modalidad de prestación con esta con esta empresa que tuvo que hacerse cargo de los centros que tenía balas y como personal que que trabajaba entonces para para echar más intensas da que durante un tiempo pues estos pliegos digamos el está por debajo de los niveles de calidad que le parece una barbaridad

Voz 1727 35:58 usted que maneja esta Consejería tan sensible no lo va a firmar algo así

Voz 26 36:04 hombre yo por supuesto de la actividad toda la actividad que se desarrolla a lo que la atención sanitaria es lo que permite un confort que las peticiones encabezan conformé como se tienen que hacer que en el fondo es nuestra actividad que nosotros tenemos la sanitaria no bueno pues hasta ahora evidentemente aunque ha dado problemas porque evidentemente profesionales ser en todo así estoy actividades que se desarrollan alrededor de la sanidad pues bueno pues se se ha habido ha habido problemas

Voz 1727 36:43 ese esa clausurado esa cláusula se mantienen en el contrato se ha modificado

Voz 26 36:49 el contrato que finaliza en el en noviembre de este año los primeros sea modificado muchísimo a las que por supuesto que lo modificado sino también en la introducción de medios de yo yo de innovaciones actuales para poder tener mediante chips de todas las prendas que se suministran y que se van dando en los diferentes hospitales con lo cual bueno se va a modificar de La Habana el el el pelo vaciaba absolutamente diferente con posibilidades lógicamente de llevar mejor control y sobre todo el el exponer la calidad que tiene que prestar el servicio

Voz 1727 37:29 o sea que ahora mismo todavía se mantiene esa cláusula la de que pueden enviar en mal estado más del cuarenta por ciento de la lencería sin que se les Amón moleste

Voz 26 37:37 nosotros lo que tenemos es que obedecer a un contrato ya en los pliegos que es de lo aprobado en su día que a los pliegos

Voz 9 37:45 el remedio si lo hemos hecho porque lógicamente

Voz 26 37:47 pero el sellado de algo a partir de hecho hablamos con la empresa y la empresa sí que es verdad que tuvo muy buena aceptación en decir esta no puede ser es aumentar el nivel de calidad porque al ser más así lo exige y entonces ellos sí que

Voz 31 38:03 eh se prestaron a eso ya digo desde entonces

Voz 26 38:05 los niveles de calidad pues están por encima muy por encima del setenta por ciento que es lo que hemos solicitado

Voz 1727 38:10 yo le agradezco mucho que se haya puesto para ser por cierto una última pregunta nos han planteado en ningún momento recuperar la gestión la gestión pública de este servicio de lavandería visto vi visto lo visto

Voz 26 38:21 bueno la verdad es que alrededor de la actividad sanitaria existen cientos de actividades que no son la productividad sanitaria nosotros exactamente el modelo que tenemos de colaborar tanto de gestión directa como de gestión indirecta estamos obteniendo en la mayoría en la mayoría no en la inmensa mayoría de la más de estas cuestiones un muy buen resultado en su día se pasó a este modelo es verdad que este modelo pues bueno era la primera vez que el que pasaba la pasaba gestión indirecta por una empresa que además está dando servicios en toda España a muchísima actividad y por lo tanto pues es una empresa reconocida y con un alto nivel de calidad bueno pues es encontrada en esta área justa en este con este contacto con algunos problemas pero yo estoy seguro que se a resolver sin ningún problema

Voz 1727 39:11 Fernando Prado gracias buenos días

Voz 11 39:14 de qué hacer

Voz 0027 42:14 concretamente sábado domingo A vivir

Voz 37 42:58 el cuerpo

Voz 38 43:01 ah sí

Voz 37 43:05 no el Athié un poco

Voz 1727 44:01 habitados es Enrique Urbieta ensayista periodista cubano buenos días

Voz 9 44:05 bueno ya hemos aprovechado esta circunstancia para imitarlo

Voz 1727 44:07 compartir siquiera unos minutos con nosotros de conversación sobre

Voz 9 44:11 en el momento que vive la isla a un periodista le puedo pedir un titular

Voz 1727 44:18 de cuál es el titular en qué momento está Cuba

Voz 9 44:24 que ya no sorprende que nadie imaginaba hace veinticinco años Cuba todavía es un país socialista propone continuar siéndolo eso cuando cayó el muro de Berlín era impensable todos creyeron que que era un PC dominó en tsunami exactamente qué raza también al país yo creo que ése puede ser un titular aunque mucha gente sabe que eso existe los titulares de sorprender hay detrás de esa de esa noticia hay mucho esfuerzo también eh

Voz 1727 45:03 esfuerzo de apertura el esfuerzo de adaptación a una realidad que ha cambiado muchísimo no solo por la desaparición de del bloque soviético sino porque el mundo es otro hoy completamente distinto al de hace diez años sólo ese ese esfuerzo en que se está materializando hemos sabido de la redacción de la de la constitución de la votación pues está materializando de verdad en la vida de los cubanos

Voz 9 45:28 buenos en alguna vez alguien hizo un símil no es decir nosotros somos una especie de boxeador que tenemos que pedían el Rin con un brazo y una pierna Macao lo cual nos hace muy difícil la pelean y hace que nuestras habilidades tengan que hacer superiores con el otro brazo y la otra pierda el bloqueo se ha intensificado y eso también por supuesto afecta incluso los planes que hemos trazado para que exista un sector en privado que pueda tener mejores posibilidades de desarrollo es decir abrigado la política anterior del presidente Obama que pensaba que lo que había hecho era insuficiente o no era apropiado en fin la evidencia era que morado ha resultado un Cúa había reconocimiento de que Cuba se mantenía pese a todo entonces estaba aprobando otra vía otra vía que no era otra vía para para que hubo mantuviera el socialismo era otra vía para que lo dejara de ser socialista pero por otros medios

Voz 1727 46:31 porque ser socialista hoy en el dos mil diecinueve

Voz 9 46:34 además una pregunta muy compleja ido no creo que tengamos

Voz 0027 46:40 eso sí que ha cambiado claro que tengamos tiempo para dilucidar

Voz 0568 46:42 ese sí que ha cambiado

Voz 9 46:44 yo creo que lo esencial no yo creo que hay un compromiso con los humilde en un compromiso con los que es esencial yo creo que que hay una cuestión ética marque teórica se lo primero que une a un revolucionario o un socialista vamos a decir en sentido general es el compromiso en contra de la justicia de la injusticia no fagot Eva de la gente más humilde la gente más necesitada y a partir de ahí bueno vamos a construir proyectos

Voz 1727 47:13 sociales abre la Mesa ya eh a la a la conversación es una conversación con un periodista de otros tres periodistas Enric Juliana José Mari Calleja Esther Palomera Giuliana

Voz 9 47:24 sí le he entendido bien

Voz 0568 47:29 Obama pretendía una estrategia más inteligente por parte de Estados Unidos que ahora va a cambiar au está cambiando ya que con la nueva presidencia y por lo tanto podríamos entender que la política desde la presidencia tras lo que puede provocar resulta mayor compactación Inter hora de la población cubana alrededor del Gobierno me equivoco

Voz 9 47:51 sí bueno tronco ha hecho evidente las entrañas ha puesto al descubierto las entrañas de algo que de una palabra que no suele ya manejarse en el vocabulario público pero que sigue existiendo que es el imperialismo él está poniendo al descubierto esas entrañas de alguna manera bueno si el efecto por supuesto que Kiefer que produce suena población de Cuba es una inmediata Unión antimperialista fíjate que no dio anti porque no es así Clemente VII históricamente una relación con los Estados Unido cultural muy fuerte y que para bien y para mal sin no estoy evaluando pero existe esa relación es sin embargo también existe una relación histórica que vienes desde desde el siglo XIX pues con el imperialismo porque surge el imperialismo simultáneamente al momento en que surge la nación la nación cubana que usted constituyen país en en es decir son dos procesos paralelos siempre centralismo suma otro esas expandirse son autor de esa es conquistar territorio de claro que no tiene que ser físicamente no hay otros medios para

Voz 1093 49:04 eso sí después de varios años en los que parecía que fuera de los Castro no no había salvación estamos viendo que hay otros presidentes del país pero la pregunta es las condiciones de vida de los ciudadanos cubanos a fecha de hoy tienen unos estándares mínimos de calidad porque lo que nos llega desde luego de gente que que vive en la isla es que sigue habiendo los problemas de de todo el tiempo no de toda la vida al SAE que hay un bloqueo que hay una crítica a los otros países pero la pregunta es la calidad de vida democrática y la calidad de vida material dentro de Cuba existe en este momento

Voz 9 49:45 si el habría que buscar parámetros para que podamos entendernos que sean entendibles por todos esos parámetros por ejemplo podría decir que en Cuba es esta año pasado por segundo año consecutivo

Voz 0591 50:00 sólo cuatro de

Voz 9 50:03 infantes fallecidos por cada mil nacidos vivos es uno de los de los estándares más bajo del mundo no podría decir que fue el primer país del mundo en que él y que eliminó ese digamos la transmisión del sida o de o la sífilis congénita de madre a hijo podría decir otras cosas dice podría decir que en en en Cuba el sesenta y seis por ciento de todos los profesionales son mujer para hablando de la igualdad de género por ejemplo puede dar muchos datos que son datos concreto y que tienen que ver con la calidad de vida también porque yo no creo que pueda medirse solamente en un en cuestiones materiales que tengan un auto sino tengo habría que también analizar el efecto que nosotros Mo toda una serie de medidas para tratar de mejorar la calidad de vida porque es cierto que la economía es una asignatura pendiente la economía quiero decir en crecimiento constante Ike hemos estado peleando con el pie amarrado y brazo amargado pues trompo está tratando de hemos el otro brazo también y eso también va a ser más difícil para la sobrevivencia económica pero en Cuba hay una tradición de resistencia hay una tradición de resistencia y eso lo que lo que lo que genera lo que genera sin duda más cohesión en la población

Voz 0591 51:23 sí efectivamente en un país en el que desde hace tantísimo tiempo la única consigna es resistir cuesta mucho trabajo ver una ventana una ventana de esperanza que que que se se empezó a ver con con el con el Gobierno de Obama no que ahora parece se ha retrocedido pero me pregunto en qué medida el cerco de los Estados Unidos a Venezuela ha empeorado la situación cubana

Voz 9 51:44 bueno por supuesto he me den suelas un aliado económico maestros tenemos eh digamos una relación muy fluida y puede decirse que empeorando no no a lograr vuelvo otra vez al especial que se produjo hace algunos años es una economía mucho más diversifica mucho más vigorosa a pesar de todo pero pero sí afecta yo creo que Venezuela otro caso habría que decir que es un caso que que y que ha sido muy mal mal manejado muy mal la palabra mal manejado yo creo que ha sido bien manejado pero ella plagado de mentiras y de falsas noticias que han hay ha sido construido todo un castigo Ello en diríamos donde vive el siniestro diablo que no deja ver la realidad tampoco desde afuera y eso es una pena es una pena porque es un esfuerzo que está haciendo un esfuerzo enorme por eh avanzar en otra dirección qué qué perspectivas se eleve a Venezuela desde Cuba tú como analista que tienes contacto también con con los compañeros de ahí yo creo que la es decir la perspectiva a Venezuela lo tendrán que decir los propios decirle lo que sucede me lo decidirán los venezolano pero yo creo que para Venezuela sería trágico digo trágico que que realmente era el proceso revolucionario que personajes tan poco creíble como Guaidó asumieran la dirección del país eso es una de las variantes veremos una variante que cedía atrás y que aparece París Perelman

Voz 1727 53:36 situación humanitaria la falta de alimento ahí

Voz 9 53:38 la mil millones de dólares confiscados por el Gobierno de Estados Unidos por otros gobiernos europeos que pertenecen al Estado en el solar tienen confiscados y quieren hacer una ayuda humanitaria de trescientos millones pero no dejan pasar de esos nueve mil millones que son propiedad del Estado eh artificialmente Se se produce una inflación que todo tiempo es incentivada por la empresa privada y entonces es cuando se habla de crisis humanitarias y yo creo que hay una crisis pero también hay causas que pueden ser evitadas

Voz 1727 54:11 Enrique dieta es periodista ensayista cubano están visita en España participando en ese décimo quinto Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba gracias por pasará a ser buenos días

Voz 9 54:21 gracias a ustedes podamos la posibilidad

