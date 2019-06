Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1657 00:06 y a esta hora se inicia el segundo y último día de la ronda de consultas del Rey previa a la investidura iba a dar para varias imágenes interesantes por ejemplo ya desde la primera visita la de Laura Borràs que es la portavoz de Junts per Catalunya también veremos a mediodía la primera visita de un dirigente de Vox a la Zarzuela iba a terminar la jornada con la reunión que van a mantener Felipe VI y Pedro Sánchez en La Zarzuela está ya María Manjavacas buenos días

Voz 2 00:29 buenos días la primera imagen aquí en la Zarzuela

Voz 1457 00:31 Laura Borràs la representante de ellos Per Cataluña con una mariposa amarilla en la solapa y una cinta brazalete del mismo color en la muñeca viene decidida a decirle al Rey

Voz 3 00:41 que si el Supremo le ha evitado la incomodidad de

Voz 1457 00:44 a un preso aquí en la Zarzuela en relación a Jordi Sanchez que era el primer designado por el partido ella se lo va a recordar venido como representan

Voz 4 00:51 de de Jordi Sanchez si lo que quería el supremo era evitarles tanto

Voz 2 00:55 comodidad al Rey de España yo he venido para

Voz 4 00:58 a recordarle que no eleve a él los presos políticos existen

Voz 1434 01:05 con el Rey como ayer hiciera Garzón hablará así también lo ha dicho de su discurso del tres de octubre

Voz 1657 01:12 frentes hospitales de Madrid están denunciando por ejemplo que faltan sábanas toallas para los pacientes y que buena parte de la ropa que les llega desde la lavandería central

Voz 1 01:21 lo hace con manchas de toda clase el viceconsejero de San

Voz 1657 01:23 la de Madrid acaba de reconocer en Hoy por hoy que han realizado auditorías que confirman que los niveles de calidad no son los que deben ser escuchamos a Fernando Prados y amar Coloma que es portavoz del sindicato Mats y que también ha estado en la SER

Voz 5 01:35 es verdad es que las hay ferias en un primer momento estaban ordenadas Hoon Cruz sobre los niveles que enmarcado en los pliegos con lo cual tuvimos que sancionar al la empresa en dos ocasiones pero parte pues la verdad es que el nivel de calidad que se aumentó

Voz 6 01:51 no hay sábanas para muchas veces para poder pasear a los pacientes en Cambados Se cambiarles sobre también la poco tenemos uniformes

Voz 3 01:59 desde el dos mil trece que privatiza empezamos con

Voz 6 02:02 lo lemas y la respuesta siempre la misma echan balones fuera al ser más el ser más esta arruinado con la lavandería siempre es lo mismo

Voz 1657 02:09 a partir de esta hora debe declarar como investigada la cantante Shakira acusada de varios delitos de fraude fiscal que suman entre todos más de catorce millones de euros que según la Fiscalía debería haber tributado en nuestro país declara en un juzgado de Esplugas de Llobregat en el que está Aitor Álvarez bon día

Voz 7 02:25 bon día la artista colombiana ya llegado a estos juzgados aquí al lado de Barcelona en coche directa al parking del edificio para dar su versión sobre los catorce millones y medio de euros en impuestos que según la Fiscalía evitó pagar entre dos mil doce y dos mil catorce según las tesis del Ministerio Público Shakira residía ya en Barcelona hay facturas y seguimientos que lo prueban y mantenía una relación estable con el jugador del Barça Gerard Piqué por lo que debió pagar aquí sus impuestos la cantante sin embargo alegó que tenía residencia en Bahamas para evitar el pago según la querella de la Fiscalía sus asesores crearon un entramado societario en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos

Voz 1434 03:08 cadena SER Madrid sigue la ronda de contactos entre candidatos para tratar de formar Gobierno en la Comunidad de Madrid del ganador de la las elecciones regionales Ángel Gabilondo se va a reunir esta mañana con el candidato de Ciudadanos con Ignacio Aguado segundo encuentro de Gabilondo que ayer mantuvo una reunión fugaz con la candidata del Partido Popular sólo duró treinta y siete minutos y el entendimiento fue nubló Javier Bañuelos

Voz 0861 03:31 en la misma línea irá hoy la reunión que bueno mantener a las once y media el candidato socialista con Ignacio Aguado ciudadano sigue sin aclarar si va a apoyar la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea Rocío Monasterio en Europa Press asumía que se quedarán fue

Voz 1 03:47 Nos han descartado los de Ciudadanos las han descartado ellos a nosotros si la entrada de Vox y la Mesa de la Asamblea cierran

Voz 0861 03:55 las puertas a reeditar el pacto a la andaluza hoy por cierto los doce diputados de Vox van a entregar sus credenciales para recoger su acta de diputado lo harán a las cuatro y media de la tarde no coincidirán por tanto con los diputados de Más Madrid que irán por la mañana

Voz 1434 04:12 diputados electos tienen hasta mañana para recoger sus actas en cuanto lo reuniones Vox de momento no tiene cerrada ninguna conciudadanos ya está en marcha la tercera jornada de la Eva aulas Pruebas de Acceso a la Universidad a las que se someten desde el martes treinta y cuatro mil estudiantes más

Voz 3 04:27 en cuanto he visto el examen

Voz 8 04:29 el éxito de la primera y había mucho texto y evite Owens El Tano y la primera tenía horrible y Madrid vivía ya lo hemos liado

Voz 1 04:36 a ver no ha sido el más difícil que he hecho pero

Voz 3 04:39 pues la verdad para mi ha sido

Voz 1434 04:41 hoy se examina de las materias optativas como economía griego biología química tenemos quince grados ahora mismo en el centro de la capital para hoy esperamos mucho sol y temperaturas algo más altas que ayer aunque por la tarde se reforzará el bien

Hoy por hoy con

Voz 1995 05:41 Loli Garrido buenos días jueves seis de junio ella frío en el no este frío no fresco frío sol mucho sol en el resto del país bueno

Voz 12 05:52 algunos nubarrones

Voz 1995 05:56 muchos de ustedes ya lo saben pero por si acaso se lo cuento yo porque estas cosas debemos contarse las nosotras hay cambios en la SER Barceló después del verano será a cargo de este Hoy por hoy y Pepa Bueno se pondrá al frente de Hora Veinticinco dos de las mejores profesionales de este país al frente de las dos programas más relevantes de este Weiss tiene todo el sentido a nosotros nos toca recoger dejar esto limpio y dar las gracias no seguir en la temporada que viene se lo cuento con total confianza ya que ese es el motor de este invento la confianza ustedes en otros nosotros el ustedes nosotros en nosotros sino seguimos aquí es precisamente por no haber estado a la altura de su confianza créame que lo siento a estas alturas de la vida uno ya no tiene miedo al frío a la intemperie han visto ustedes de Messi donde sueltan un señor en un helicóptero la montaña y tiene que sobrevivir comiendo caca de oso bebiendo agua de lluvia lo han visto bueno pues trabajaré los medios en estos tiempos es lo mismo pero sin agua de lluvia Éste es un oficio cambiante lleno de desafíos pero lo compensa lo cumbres el hecho de que trabajar en la radio es la cosa más divertida que se puede hacer con los pantalones puestos me voy lleno de gratitud me reciben la SER no puede ser de otra forma mi agradecimiento la SER es profundo y sincero ha sido un privilegio utilizar este estudio todas las mañanas común tobogán que nos transportaba directamente qué hacia sus casas sus coches sus teléfonos móviles gracias infinitas gracias a la Cadena Ser déjeme desear suerte a los de enfrente porque los de aquí no les va a hacer falta ustedes queridos oyentes de la Cadena SER decirles que estoy en deuda serán muy difícil será imposible que yo pueda devolverles el placer de la experiencia el placer de los viajes de las charlas el gustazo de poder hablar con ustedes miren estábamos hace unos meses todo contado muchas veces cae estábamos hace unos meses en A Coruña se me acercó una señora inmediata oye siento el acento en oye sabes porque escucho la radio añade hace cincuenta años hace cincuenta años Joaquín Prat vino me regaló una lavadora o una lavadora me desde entonces no cambia el dial uno adora quizá nos ha faltado es entregarles una lavadora casos que desde entonces sólo pienso en que el sonido del centrifugado el de la sintonía de la Cadena SER es igualmente reconfortante para esa buena mujer verano estoy yo en situación hoy de pedí favores pero voy a pedirles escuche escuche la radio cuando pasea escuche la radio cuando necesiten compañía o información y escuchen la radio cuando necesiten nada si tiene jóvenes en casa escucha en la radio con ellos las nuevas generaciones van todo el día con los cascos puestos pero rara vez pone la radio con en finales de que lo haga haga mi ese favor tan sencillo como eso escucha la radio y pónganse crema solar si tiene que elegir pónganse sólo la crema insisto muchas gracias amigos dos amigas ha sido un verdadero placer hablando de dar las gracias Tom calen buenos días aguas de hace al final lo vamos a tener que pone a trabajar es que tengo una edad ya sea debe tabla hasta ahora mi vaso de vas que poner bien

Voz 13 09:18 bueno no sé ya veremos en qué pero no va a haber más remedio

Voz 1995 09:21 Dios mío bueno pues oiga hay que adaptarse bueno esto será dentro de algunas semanas bueno tenemos mucha plancha Rosa Márquez buenos días

Voz 3 14:09 SER Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 14:11 el rito diez y catorce minutos una hora menos en Canarias imaginen un hombre enfermo en bata fumando y escribiendo sin parar a pesar del malestar y hidratos tiene en la cabeza la historia más importante de su vida su mensaje final termina el libro y poco después muere de tuberculosis ese libro se titula mil novecientos ochenta y cuatro esta semana se cumplen setenta años de su publicación esta novela se ha convertido Nin

Voz 13 14:40 quizá la novela más relevante de nuestro tiempo espera de Marín

Voz 1995 14:57 la lengua el Gran Hermano ningún otro libro nos ha dado tantas palabras palabras de los temas que nos preocupan es normal porque el propio York Software nos enseñó que lo que no puede pensarse con palabras no existe es un pensamiento tan rotundo si no existe la palabra no existe el objeto no existe la idea mil novecientos sesenta y cuatro existe y ha existido en todas las épocas desde hace setenta años en Cruz muy buenas y muy buenas

Voz 2 15:26 ha habido tiempos diferentes entre mil novecientos cincuenta y dos mil diecinueve pero todos los años han tenido algo de mil novecientos ochenta y cuatro la novela cuenta la historia de Winston Smith que vive en la franja aérea uno Un sector de Oceanía uno de los tres bloques en guerra permanente en los que está dividido el mundo gobierna Gran Hermano que observa a todos los ciudadanos pantallas que hay en cada esquina el Ministerio de la Paz se dedica a las tareas de guerra el de la abundancia al racionamiento el de la mora la tortura y el de la verdad donde trabaja Winston a las noticias falsas mil novecientos ochenta y cuatro fue relevante en el momento de su publicación tal y como fue concebida como una denuncia del totalitarismo sobre todo del totalitarismo soviético pero también de los fascismos europeos tan relevante de hecho que un crítico británico comentó en su reseña que el libro no estaba mal pero que dudaba de que las siguientes generaciones fueran a seguir leyendo algo tan de su tiempo

Voz 1995 16:17 tan de su tiempo en fin si digo siempre tan atinados la recepción fue casi en todas partes

Voz 2 16:24 no la verdad es que la novela gustó desde el principio a una mayoría de críticos y está entre los libros más vendidos de la historia con más de treinta millones de ejemplares ha alcanzado el Nobel de clásico absoluto con reediciones constantes traducciones a todos los idiomas y reapariciones en momentos culturales en los que aparece el temor al poder o a la invasión de la intimidad por fuerzas que desconocemos pero que nos controlan sin embargo cada eh poca en tres saca de la novela el concepto más relevante para sus preocupaciones por ejemplo enero de dos mil diecisiete Trump jura el cargo de presidente de Estados Unidos y su jefe de prensa afirma que lo ha hecho ante la multitud más grande de la historia es evidentemente una mentira porque no se corresponde con lo que ven los ojos de millones de personas pero una asesora le justifica diciendo esto que ven que ir

Voz 1995 17:12 voy a hacerlo con acento chileno Sachs hechos alternativa

Voz 2 17:18 es un ejemplo básico de neo lengua uno de los conceptos clave de la novela de Orwell una lengua simplificada cuyo objetivo es impedir pensar el pensamiento libre fuera de los postulados impuestos por el Estado todo el mundo escucho esto de los hechos alternativos y se acordó de la novela de su preocupación por lo fácil que es hacer que la verdad como valor absoluto desaparezca en los cuatro días posteriores a que Kelly Ann Conway pronunciada la expresión hechos alternativos las ventas de mil novecientos ochenta y cuatro se dispararon en Estados Unidos un diez mil por ciento

Voz 15 17:45 sí

Voz 1995 17:46 un diez Gus diez mil por ciento bueno la desaparición de la verdad gran tema de la novela

Voz 2 17:52 eso pensaba el propio George Orwell cuya preocupación por la verdad empezó empezó precisamente aquí en España Él contaba que ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta nunca con fidelidad cómo suceden las cosas pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna son con los hechos ni siquiera con las reluce relación que se presupone el una mentira corriente en realidad y que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido estas cosas me parecen aterradoras porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo

Voz 12 18:26 mundo de hubiera cerrado la palabra pos verdad

Voz 2 18:29 el inventó el concepto de doble pensar la facultad de sostener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo son ideas que aunque no hayas leído el libro están en la cultura popular y en cuanto a la vida posterior del libro Orwell murió en el año cincuenta y su legado fue cero no solamente guardado por su viuda sobretodo a partir de mediados de los años cincuenta cuando permitió la adaptación al cine y a la tele de la novela mil novecientos sesenta y cuatro con resultados que no le gustaron así terminaba la versión para el cine

Voz 29 18:55 qué te han hecho esta solemne veloz y no dice esta historia es sobre el futuro podría ser la historia de nuestros hijos si no somos capaces de preservar su herencia de libertad

Voz 2 19:06 la moraleja novia tenía una explicación la versión que la gente vio en el cine fue secretamente financiada por la CIA como alegato anticomunista a Sonia Orwell le disgustó tanto la utilización de la novela de su marido que llegado mil novecientos setenta y tres casi veinte años más tarde no permitió que David Bowie hiciera una ópera rock basada en la novela hoy había crecido en un barrio industrial que recordaban Londres descrito por Orwell pasó años obsesionado por la novela esta canción por ejemplo es muestra de ello

Voz 3 19:36 está incluida en el álbum Diamond Dogs que sólo queríamos

Voz 2 19:39 sí porque no pudo llamarse mil novecientos ochenta y cuatro el musical Bowie en el setenta y tres era un artista bohemio drogadicto bisexual por híper moderno la sensibilidad de posguerra de la señora Orwell no sé con padecía con esta decadencia estéticas

Voz 1995 19:52 que lleva para el público de los años setenta la novela significaba tenía el mismo significado que para nosotros

Voz 2 19:58 bueno en aquella época el bloque soviético seguía vivo y el mayor temor en la guerra nuclear en mil ochocientos ochenta y cuatro El Mundo está dividida en potencias en guerra constante que es imposible ganar ese equilibrio entre bloques que se amenazan permanentemente con la destrucción total era lo que más resonaba en los setenta pero a medida que se acercaba la fecha del libro la percepción fue cambiando en el año ochenta y cuatro se hizo una adaptación protagonizada por John que sigue siendo la mejor de todas las que se han hecho

Voz 1 20:24 no

Voz 2 20:27 pero hay aún más impacto que esa versión la tuvo este anuncio

Voz 1995 20:34 Mario

Voz 9 20:35 Artur que tuvo que discutir

Voz 2 20:38 era el anuncio de Apple Computers que se emitió en el descanso de la Super Bowl de ese año se presentaba el Macintosh que revolucionaria la Computación Personal en los años que han pasado desde ese anuncio que prometía libertad individual contra la uniformidad y el conformismo los ordenadores sean

Voz 1995 20:52 pero aparte no prometía el anuncio claro

Voz 2 20:54 más libertad individual sí yo creo que de aquellas que los ordenadores se han hecho tan pequeños que no caben en el bolsillo prometen conectar roscón El Mundo nos aíslan hasta de nosotros mismos y encima nos hemos sometido voluntariamente a la tiranía de la vigilancia constante no por parte del Estado como temía Orwell sido de las grandes tecnológicas sobre las que ni siquiera el Estado tiene control vivimos en una época orwelliano otra más y es una lástima pensar que su objetivo orwelliano se ha convertido en sinónimo de todo lo que odiaba George Orwell

Voz 1995 21:24 curiosa representa justo justo gracias deba como siempre Coronel Gómez de Ágreda muy buenos días muy buenos días qué tal estamos más a merced ahora de las empresas que los gobiernos

Voz 31 21:38 estamos a merced de las empresas y los gobiernos yo creo que en realidad lo que consigue Internet bueno Apple siempre ha vendido precisamente eso privacidad libertad más que ordenadores y teléfonos móviles pero lo que hemos conseguido es que la red se haya convertido en el entorno en el que vivimos Icomos una red que es lo importante es el conjunto el grupo las conexiones que hay más que cada uno de los individuos que la forman por lo tanto favorece

Voz 0027 22:07 favorece sus conjuntos favorece a las corporaciones favorece a los Estados favorece a los grupos

Voz 31 22:12 en detrimento muchas veces de cada uno de los individuos y de los derechos individuales que tenemos en realidad esa libertad e a la que podíamos aspirar y que ilegítimamente era lo que se pretendía con el ciberespacio con Internet al principio lo que se ha convertido en un instrumento para dirigir esa libertad hacia lo que le interesa a unos pocos

Voz 1995 22:31 sí es dirigida al Alcoyano y verdad exactamente Ángel Gómez de Ágreda ex coronel coronel del Ejército de ERE ha sido jefe de Cooperación del mando conjunto de ciberdefensa representante español en el Centro de Excelencia de cooperación en ciberseguridad de la OTAN acaba de publicar un libro que se titula precisamente mundo Orwell manual de supervivencia para mundo hiper conectado esta semana según setenta años la publicación de mil novecientos ochenta y cuatro es oportuno hablar con usted usted conoce bien la guerra reales militar ha participado en operaciones en la ex Yugoslavia están en en Senegal en qué se parece la guerra tal y como la imaginamos con señores disparándose unos a otros a la guerra real en día

Voz 31 23:13 existe la guerra tal y como nos imaginamos eh con disparo reales con bombardeos pero se ha convertido en algo o bien de potencias de tercer orden o bien algo secundario con respecto a la guerra de la información lo importante ahora mismo es el afecto que hay que causan no el efecto sino el afecto el sentimiento que producen la noticia la el lo mediática que pueda ser la acción que se lleva a cabo ahora ya no se no se bombardean puente por ejemplo para separar dos fuerzas amigas y que no puedan apoyarse entre ellas sería lo tradicional ahora bombardean puente por ejemplo el de Mostar el puente de Mostar el famoso puente que después reconstruyen las fuerzas españolas ese puente separaba o unía mejor dicho al barrio musulmán con el barrio cristiano de demostrar bombardear lo no irá separar eh logísticamente a un barrio de otro que no pudiera siga comprar era separar dos comunidades son los afectos son los sentimientos lo que se está afectando ahora mismo con lo cual las bombas las balas en realidad siguen teniendo su papel en la guerra pero lo importante es el sentimiento que crean

Voz 1995 24:20 la propia Internet las redes se basan en un desarrollo militar sean en son ustedes los militares los que desarrollan esa vez lo utilizamos hecho las horas siguen siendo ataque vigilancia espía sirve seguimos utilizando palabras que son pertenecen al el código militar estamos permanentemente vigilados en las redes

Voz 31 24:41 estamos permanentemente absolutamente vigilados no solamente cuando estamos en el ordenador cuando estamos en el teléfono móvil que es un ordenador un ordenador potentísimo además también estamos vigilados incluso cuando no estamos en las redes me comentaban ayer alguien decía no podríamos desconectar no sin dejar de estar en las redes no ahora mismo ya no en China hay doscientos millones de cámara las eh en todas partes la tendencia es a duplicar lo el año que viene en Estados Unidos hay ciento y pico millones de cámaras incluso aunque tú no estés las redes alguien va a colocar en las redes porque le interesa porque formas parte de esos datos nuestro yo físico se mueve en en el mundo normal en el mundo físico que conocemos nuestro yo digital son datos esos datos le interesan a mucha gente para hacer perfiles sobre nosotros y sobre las comunidades en las que vivimos por lo tanto nos van a colocar

Voz 1995 25:30 el coste de la importancia de la información que la guerra tiene más que ver con los datos que con las balas le voy a poner un ejemplo de noticia falsa

Voz 32 25:41 chica de diecisiete años traumatizada por los abusos que ha sufrido pidió la eutanasia el Estado holandés uno de los pocos países donde las ellos contemplan la eutanasia se negó a conceder será

Voz 1995 25:51 la chica murió por complicaciones derivadas de la anorexia que sufría pero ante todo el día de ayer durante todo el día la gente mostró su indignación en las redes sociales porque pensaban que las autoridades holandesas la habían matado esto en fin ha sido una torpeza la traducción una chapuza interpretación apresurada sensacionalista un drama personal una vez más una lucha los provida hilos que esto que ha sido

Voz 31 26:13 bueno tenemos aquí un especialista mucho mayor que yo en eso pero yo no me gusta llamarlos noticias falsas sino falsas noticias eh no son noticias en realidad

Voz 1995 26:22 en qué afecta el hecho es que no son

Voz 31 26:25 noticias es es un relato

Voz 1995 26:28 tenía que sea una noticia no es una noticia que

Voz 31 26:30 contiene falsedades sino un relato con formato de noticia que lo que pretende es venderle una idea como si fueran noticias un publirreportaje sin el cartel de publirreportaje puesto arriba lo que pretende la noticia esta que aparece ayer con respecto a esta chica holandesa es fomentar un debate sobre la eutanasia o crear una corriente favorable a la eutanasia en absoluto es una noticia con un contenido falso es simplemente una un intento de dirigir el debate hacia un determinado punto

Voz 1995 27:03 vale voy a hemos empezado hablando de Orwell de mil novecientos ochenta y cuatro ese libro pionero en el género de la distopía futurista que suena muy rimbombante pero narrativa muy muy concreta en cercana verán ayer se estrenó en Netflix el la quinta temporada de Black Mirror

Voz 33 27:21 no te llamas a Rachel Rachel

Voz 1995 27:26 igual en esta temporada Charlie que es el director de de de la serie dice que las hiriendo sobre la tecnología sino sobre las personas cuesta verlo porque en el fondo todo lo que cuentan sobre tecnologías y cómo nos afectan usted dice lo mismo de su libro es costumbre es como sobre el cómo la tecnología afecta nuestra forma de ser curiosamente es lo que dicen los anuncios de la tecnologías conecta ustedes las tecnológica dice lo mismo yo no hago tecnología dicen los de Facebook yo conecto personas

Voz 3 27:57 todo esto

Voz 31 27:59 está claro es que eh la tecnología

Voz 3 28:02 a Internet en este caso

Voz 31 28:04 no es solamente un medio de comunicación es un es un sitio en el que vivimos aún no sitio en el que estamos viviendo y por lo tanto somos parte de Internet somos parte de este mundo en no solamente se está manipulando la parte tecnológica de Internet se está manipulando también a los habitantes de mantener a los a los Nets Vicenç a los a los internautas a nosotros por lo tanto es importante hablar yo creo que mi libros de filosofía de Sociología de psicología evidentemente las tecnologías el conecten People efectivamente eh sirve para conectar personas pero lo importante no es la tecnología sino lo que hacemos con ella y como vivimos en ella problema de de la verdad el problema del mundo orwelliano en el que estamos viviendo es que la tecnología permite que sea mucho más potente de lo que le habría permitido imaginar siquiera osos vuelve en aquel momento

Voz 1 28:54 sí sembrando miedo no que es en el fondo de todo esto porque con miedo es más fácil manipular con titulares de todo tipo ha visto uno justo antes de entrar en el Independent es altamente probable que la civilización humana de eso son los medios

Voz 1995 29:13 cincuenta que

Voz 1 29:16 Nos queda poco quería altamente probable con una imagen de unos cayendo encima de Londres esto es esto les información realmente es opinión y sembrar miedo para lucrar con usted un efecto de sentimiento de miedo para seguir manipulando

Voz 31 29:33 me parece muy relevante lo que hablabais hace un momento lo de hablar por la de lo de escuchar la radio lo del debate sosegado lo de leer la noticia e muchas veces los periodistas están dedicando últimamente hacer titulares titulares que acaban aprovechando las redes sociales para vender lo que se llama la economía de la atención para DRAE la atención sobre las redes sociales no sobre la noticia ni sobre ni sobre la emisora o sobre el periódico sino sobre la misma red social es decir están sacándole partido al trabajo de los periodistas con noticias

Voz 1 30:02 pues bien exageradas o bien pornográficas escabrosas

Voz 31 30:07 se trata de llamar la atención de de de captar la atención de del oyente que nunca o muy pocas veces profundizan esa noticia por eso me parece tan importante el debate de la radio que es a lo mejor el medio que más tiempo tiene para precisamente profunda

Voz 1995 30:22 pero bueno coronel una pregunta usted es piloto de caza hay paracaidistas

Voz 31 30:26 el piloto de transporte para que he visto

Voz 1995 30:28 primero fui primero paracaidista mal

Voz 31 30:31 ese logró mucho cuando cuando me hicieron piloto porque así por lo menos me quedaba en el avión

Voz 1995 30:35 claro claro tenía que estás atado total a bajar si es al revés no dirá piloto provincia para gays y si acaso se está tuve la suerte no contaba mucho yo tuviera son

Voz 0027 30:49 empezar como jefe de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire el que salta con las banderas en los desfiles era ya hace treinta años pero específicamente Ibiza

Voz 1995 30:59 acertaba en el que se difícil normalmente si alguna vez no así cosas graves no pasó ninguna tuvimos eso por ejemplo saltamos en el Vicente Calderón fue uno de los altos más complicados que queremos cosa estadio grandísimo eso no acertar ahí eso difícil con treinta nudos de viento es menos fácil pero se acabe este campo grandísimo como como no bastante para nosotros es fácil pero sí setenta años de cumplen de la publicación de mil novecientos ochenta y cuatro y cada día que pasa parece que es más actuando cada día que pasa parece que es más certera no como novela

Voz 12 31:36 lo como como coronel

Voz 1995 31:39 el Gómez de Ágreda autor de Mundo Orwell manual de supervivencia para un mundo y P ha conectado muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana muchísimas gracias a vosotros por la labor de difusión también gracias

Voz 35 31:51 sí

Voz 34 31:57 eh

Voz 36 31:59 eh

Voz 34 32:03 en la Cadena SER Hoy pues

Voz 9 32:47 crece

son las ocho La siete en Canarias

Voz 38 33:59 Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo de ocho añicos no había hecho la comunión Gabilondo

Voz 3 34:10 ya ya decía aquello de

Voz 9 34:15 empieza hoy por hoy soy Iñaki

Voz 34 34:18 mira un acuerdo como Juppé a mi me toca

Voz 1995 36:34 frontón tiene la creatividad castigo son dos de los mejores creativos es de Weiss Toni Segarra desde Barcelona muy buenos días muy buenos días Gonzalo Madrid cómo estás buenos días España desde Las Vegas

Voz 12 36:50 no

Voz 1995 36:53 así que hablar de ayer fue una noticia ha comentado un comentario a más de un partido político hizo que la noticia corriera como la pólvora luego descubrí los que era falsa una vez más esa noticia pero el caso es que ayer Correos no hizo llegar la carta supuestamente más importante de todas las que ha repartido en los últimos diecinueve años aquí

Voz 0027 37:13 en España la marca correos así con sus letras correos va a desaparecer de oficinas de buzones la empresa pública va a renovar su luego tomando como base el luego de toda la vida pero ya no estará acompañado de las siete letras correos

Voz 1995 37:27 Correos cambiaba su imagen y apostaba por transformarse de empresa postal Ali deben en paquetería de valla publicitaria que da a conocer su nuevo rostro como exigen estos nuevos tiempos esta suena a ritmo de rap

Voz 9 37:41 más simple así son Lobo luego de correos

Voz 1995 37:47 ya la tierra viendo qué es lo más de colaboración que os parece Tonino nueva campaña de de correos para los nuevos tiempos sí ya yendo ahora el logo es decir

Voz 0201 38:00 el cierto rediseño de lo que era el logotipo el símbolo y la retirada de la palabra Correos me parece valiente me parece interesante hace muchos años ya hizo Nike y que quitó digamos la su marca y dejó el sus este especie de sin bonito Nos parecía a todos una una entre viento maravilloso oí difícil pero funcionó yo no sé si luego de correos están reconocible yo creo que la palabra si luego no sé si es tan reconocible como lo era el ex en su día o como otras marcas que tenemos más en la cabeza pero me parece un paso

Voz 1995 38:35 valiente hay casi obligado e rediseño plenamente rediseñar algo no sé si es exactamente lo que han hecho con correos cogido en quinta un palito creo vamos no si andan mal

Voz 0201 38:51 modernizado la corona no de algún modo se eso se rumoreó que iba a desaparecer

Voz 1995 38:55 muy atrevida Estados para eso en España vale mucho te ha gustado

Voz 13 39:05 a mí me encanta es que este país yo creo que nuestro umbral tolerancia a casi cualquier cosa llamó bajo porque también nos hemos enfadado por un luego de Correos

Voz 1995 39:12 dijo es que ya no se puede hacer nada Si bueno porque era noticia ahora que ha costado doscientos cincuenta mil no me parece

Voz 13 39:18 a mí también a crear empleo en el sector de la publicidad para que no de oro que también va a veces a alguien pero no es Nike y es que vamos a ver coreó

Voz 1 39:27 pero si es que hay que renovarse por supuesto unas instituciones y hemos hablado de esto antes su fuerza es precisamente resistir cambios modas y tendencias no porque la confianza de conservador queda con algo que es sólido solido en ese sentido

Voz 0201 39:47 ya pero el otro día paseando por Madrid pasaba justamente poblado es el Ayuntamiento no ahora lo que antes era correos lo hará es una especie de de oficina parecido

Voz 43 39:58 por se pensaba esto es realmente un tipo que fue muy

Voz 0201 40:02 el ídolo de correos y ahora no lo es efectivamente no ese edificio demostraba que había una un poderío y una y una extraordinaria

Voz 13 40:10 quitarle el nombre a mí me ha primero a ver puerta

Voz 0201 40:13 María no es correo no es que ya no es correcta

Voz 13 40:16 Artes primero que tenemos que hacer un poquito de empatía y pensar que tú te dedicas a enviar cartas postales que te tienes que reinventar no es que los pobres ya les gustaría a ellos permanecer inamovibles al tiempo pero es que ya no existen las cartas entonces tienen que hacer algún tipo de ejercicio

Voz 1657 40:29 y lo siguiente

Voz 13 40:30 da esto como Prince cuando decidió que se llamaba The symbol y la gente decía de symbol el antiguo Prince

Voz 31 40:36 si da igual lo que Correos haga en la mente de todo

Voz 13 40:39 las personas que conocen correos corrió va a ser correos Lopo

Voz 12 40:42 o no lo pongan lo que han hecho es tocar un poquito logo

Voz 13 40:46 eh que entiendo que eso ya

Voz 44 40:48 cada objeto yo creo Vidal

Voz 13 40:51 estoy personalmente me gusta vale les da un toque moderno

Voz 1995 40:54 debemos hablar de todas esas marcas que han acabado convirtiéndose en el período por ejemplo uno puede desayunar unas tostadas de pan vino el día es pan de molde da igual abarca siempre va a ser nuevo bingo natural cien por cien puedes envolver la comida en papel Alba aunque da igual la marca de papel de aluminio para ti siempre a ser papel Albal

Voz 9 41:21 vamos a ver qué diferencia hay entre bocadillos

Voz 45 41:23 Luis Ayllón Juan después de unas horas serias

Voz 1995 41:25 es tomarte un Danone

Voz 12 41:27 porque da igual que si tú lo vas a llamar

Voz 11 41:32 siempre malos

Voz 15 41:33 venga

Voz 1995 41:33 te vas a corregir errores con muchos seguidores en el mercado pero siempre va a ser tiples si te duele la cabeza te vas a tomar una aspirina cuando hay muchos fármacos que contienen ácido acetilsalicílico

Voz 15 41:51 siempre con los decomisos tranquilo todo tiene solución

Voz 3 41:56 no

Voz 1995 41:56 Marina Geli del podíamos seguir Tony con kleenex con post it con celo Levi's no con uralita

Voz 12 42:05 claro claro esas marcas no no no

Voz 1995 42:08 en La Ventana ciudad en la buhardilla es que no me acuerdo del nombre la marca tal cual funciona eso de esperar vale Toni estos claro es absurdo es absurdo que estas marcas eliminen sumó su uso

Voz 12 42:25 no llega una marca a quedarse con el producto con la categoría no con el producto

Voz 0201 42:32 ya el nombre de la categoría eso es el cielo y una marca de alguna manera no es el el el éxito total en un momento en el que ya no eres ha marcado un producto concreto sino que quieres toda la categoría genérico genéricamente al al mismo tiempo tiene un cierto riesgo porque dejas de ser una cosa diferencial algo a elegir para de para ser

Voz 12 42:54 lo de todo el mundo y por tanto pasa a ser de marca ha

Voz 0201 42:59 algo universal que ya no es algo elegible no pero es el cielo absoluto y eso ocurre pues por el o bien pero el éxito bien por el monopolio mudos en muchos de estos casos ahí suele uno ante generar otra no claro claro

Voz 1995 43:13 cuando se alcanza esa esa posición que lo mejor es tener un perfil no bajo optan no dar mucho que grave a lo mejor es defenderla volvía accidentes

Voz 13 43:24 a ver es un es es el el es verdad que es el cielo de la amargas claro que de repente se hace lo que no sea una marca que sea la categoría yo creo que ahí lo que tienes que hacer es estar más presente que nunca guardar ese ese esa posición tiene sentido que esas marcas siguen haciendo publicidad Toni

Voz 1995 43:43 sí la vamos que decidió pero los

Voz 0201 43:46 es sorprendente hasta qué punto nos olvidamos de las marcas con con enorme facilidad que marcas que creemos que tenemos insertadas en el cerebro en la memoria dejan de hacer publicidad en poco tiempo las ventas caen porque hay que estar en eso que se llama legábamos no nosotros muy muy científicamente el Top of Mine en el en la memoria instantánea de la memoria automática es decir voy a comprarme no sé que estoy en la memoria si no estás en ese esa lista de tres o cuatro productos a marcas de esa categoría empiezas a sufrir

Voz 13 44:18 además tiene la policía muy fácil sólo tienes que decir celo el auténtico cielo

Voz 1995 44:24 vale y eso lo constituyen los publicistas o es la sociedad a la que acaba construyendo el genérico publicistas lo sabemos todo

Voz 0201 44:31 no eso sea eso lo acaba construyendo yo creo pero el éxito del producto claro el producto funciona productos extraordinario el producto a la gente le hace un servicio enorme por tanto lo acaba convirtiendo en la solución algo en la categoría de ese algo de hecho hay productos tan tan tan producto

Voz 13 44:48 los que generan categorías que otra marca no puede entrar es decir Ferrer Rocher que te crea ese bombón comer porque la competencia

Voz 1995 44:56 puede hacer entonces que eso sabéis que es eh

Voz 0201 44:58 ven padece ese ese producto es inevitable si se lo han intentado todas las marcas imposibles no se consigue derecho los hermanos Adrià lo tienen una especie de tótem de la cocina de vanguardia del rector Esteban Morcillo apartados

Voz 1995 45:12 eso es como el top de la obra primera

Voz 13 45:15 lo han intentado copiar actas hacia nadie ha salido y tú piensa una cosa yo te digo Ferrero Rocher San queda con una categoría entera de un tipo de no

Voz 1995 45:22 no sé como se define eso

Voz 1 45:25 no hay nada

Voz 13 45:25 es más no hay alternativa a eso sí que la perfección eres la categoría ya monopolizó Se desconoce Ferrero que no sea Ferrero Rocher

Voz 1995 45:32 Alfredo que era un genio sí pero también el huevo esa que tienen jodido dentro a recta de marca plan no ir a Kanouté y la novela anda que no que era un genio madre guían señala

Voz 13 45:41 fíjate que aportas al mundo Woo quienes la novela

Voz 1995 45:44 a Ferran Adrià y Ferrero bueno y no parece ordenes necesariamente yo sólo pregunta que con el cambio de coreó el cartero va a seguir llamando dos de sexo o en Bolsa Francia mira ese es muy bueno

Voz 44 45:57 sí

Voz 1995 45:57 la pena es que puede haber para esta sección El cartero llama Toni Segarra Gonzalo Madrid muchísimas gracias un placer

a estas horas es donde estaremos mañana a Logroño

Voz 1995 51:35 yes en Logroño vamos a vivir con todos ustedes los preparativos el Día de La Rioja si quieren unirse a la fiesta es muy sencilla no hay reventa a pesar de lo que diga el sueco les esperamos a partir de las diez de la mañana en la Sala Gonzalo de Berceo la entrada es libre hasta completar el aforo da de tu eres de La Rioja verdad

Voz 9 51:59 cada día más yo estoy a noventa y me falta lo que bueno pues es el momento de conseguirlo porque si yo te pero todo ganó metros

Voz 12 52:10 no me como Ferrera sólo de los pactos

Voz 1995 52:14 cuánto mide si yo te pregunto cuánto mide la Concatedral de Santa María de La Redonda de Logroño

Voz 12 52:21 yo dices opciones por ejemplo la escena