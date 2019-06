Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 11:00 a 12:00)

Voz 1995 00:00 son las once las diez en Canarias resumen de la actualidad de esta mañana con Antonio Martín Antonio muy buenos días

al mismo tiempo sigue la ronda de consultas del Rey fuentes de Podemos confirman a la SER que Pablo Iglesias que va a Zarzuela pasado el mediodía va a defender ante Felipe VI un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos Eleven explicar que en su opinión una posible alianza un acercamiento entre los socialistas y Ciudadanos no se correspondería con el mensaje de las urnas ahora mismo el Rey recibe al representante de En Comú Podem vamos a Zarzuela María Manjavacas buenos días

Voz 1444 01:31 buenos días ahora mismo en el despacho del Rey Jaume Assens de En Comú Podem después estrenará aquí el líder de Vox Santiago Abascal terminará la mañana con el líder de Podemos Pablo Iglesias que al Rey le va a decir hemos sabido en fuentes del partido que con cuarenta y dos diputados Podemos es fundamental para la gobernabilidad apuesta claramente por una alianza con Sánchez sería un fraude electoral un acuerdo PSOE Ciudadanos y esto se lo va a decir al Rey aquí a las doce y cuarto es su turno en el Palacio de la Zarzuela

Voz 1657 02:03 más cosas la ONG Pueblos Unidos está presentando esta ahora su informe anual sobre el estado de los centros de internamiento de extranjeros en nuestro país denuncia que en ellos se están vulnerando los derechos más básicos y que hay un incremento de los menores en la presentación del informe está Nicolás Castillo

Voz 1620 02:17 en dos mil ocho fueron internadas un total de siete mil ochocientas cincuenta y cinco personas en los centros de internamiento de extranjeros en España según los eso quitas aumenta alarmantemente el número de menores en esos centros de internamiento en dos mil dieciocho se encerraron a ochenta y nueve por los cuarenta y nueve del año dos mil diecisiete según el informe anual del Servicio Jesuitas inmigrante los centros de internamiento extranjero en España siguen siendo espacios de sufrimiento donde se acentúan las situaciones de desprotección hice vulneran los derechos básicos Marruecos y Argelia acaparan dos tercios de las nacionalidades de personas internadas en dos mil dieciocho una discriminación de origen desde la llegada hasta el internamiento porque su repatriación es más factible según denuncian

Voz 0244 03:04 día de Sanidad admite problemas en algunos de los principales hospitales madrileños con la calidad de la limpieza de la ropa de cama de los empleados y de los pacientes que se manda a la lavandería central un servicio que fue privatizado en dos mil trece en Hoy por hoy aquí en la Ser hemos hablado esta mañana con Marco Loma del sindicato Mats enfermera del Ramón y Cajal Icon Fernando Prados viceconsejero de Sanidad que asegura que el nuevo pliego de condiciones que está preparando la consejería hará que el servicio mejores

Voz 6 03:30 no hay sábanas para muchas veces

Voz 7 03:33 para poder pasear a los pacientes en Se cambiarles tampoco tenemos uniformes entonces tenemos que aguantar con uniforme sucio o llevarle a casa lo cual tampoco es muy recomendable esto empiece de llegase cuando se privatiza

Voz 8 03:46 se va a modificar el el el perro va ser absolutamente diferente con con posibilidades lógicamente de llevar mejor control y sobre todo el el exponer la calidad que se tiene que prestar el servicio

Voz 0244 04:02 los vecinos de Ciudad Lineal piden una solución inmediata para que pueda abrir la única piscina pública que tiene ese distrito de la capital para sus más de doscientos mil habitantes las piscinas municipales abrieron el quince de mayo pero está en concreto está cerrada in no es la primera vez que ocurre Virginia

Voz 9 04:18 tanto la piscina al aire libre del Centro Deportivo de La Concepción se cerró entre dos mil ocho y dos mil catorce por trabajos de reparación en dos mil dieciséis hubo un incendio que también la mantuvo cerrada varias semanas de verano ahora el problemas de personal Ana Martínez presidenta de la asociación vecinal La Merced

Voz 10 04:32 parece ser que la piscina no esta abierta por problemas de personal necesitaríamos para que esto sea abriera dos socorristas sanitarios y parece ser que gerencia pues no se sabe la razón porque eso es lo que no sabemos no los ha proporciona

Voz 11 04:51 exigen una solución aunque desde el Ayuntamiento aún no han respondido

Voz 1995 05:41 acostumbrados a vivir con el miedo miedo a la derecha a la izquierda la hipoteca miedo a la factura de la luz miedo a no ser capaz de encontrar News hola en una sola diferencia en el nuevo logo de Correos niega Dorado Iker Jiménez muy buenos días buenos días Toni nunca he pensado yo lo digo en serio nunca es pensar en entrar en política vaya pregunta guardada si la baja cabrito nombre no no no la verdad es que no no no no mi políticas contar cosas como tú imagino no

Voz 11 06:17 en política pero con lo que nos metimos con el cuerpo con una campaña todo el rato miedo todo el digo porque esto el que mejor habla de esto es lo decía Chaos pegué dice todo nace en el misterio toda en la política bueno es que a mí me da mucho más miedo ver un informativo a las tres de la tarde que los programas que yo hago vamos indudablemente que es una es una bomba de relojería mental importante o uno uno puede llegar a pensar sino hay algún sentido no entendernos atenazados por qué nuestra con la cuchara de sopa viendo cómo las noticias casi todas son tengo que decirlo de impacto permanente seguido uno tras otro

Voz 1995 06:57 no sinceramente no eso y luego un tipo de programa que viven todavía no ha pasado nada pero bueno toda la vida de Dios si no ha pasado nada es que no hay noticia las noticias de buena porque ha pasado varias esa expectativa de lo que va a suceder hace que estemos siempre como acojonado vivos

Voz 11 07:18 hay teorías Toni que hablan de la doctrina del shock no te llaman no obtener la gente rígida como un junco susto para cualquier cosa por tanto no actúas muy racionalmente si estas gustado no sí que yo siempre lo digo Toni y siempre lo digo que nuestro programa o lo que yo he hecho y aquí en esta casa también creo que es lo más blanco que se pueda cero Si hay alguien dice te da miedo me da miedo tu programa pero como

Voz 1995 07:43 toda mi programa de estas viendo el día a día

Voz 11 07:46 miedo Iker Jiménez

Voz 1995 07:48 junto a Carmen Porter a quién le mandamos un beso enorme son protagonistas de un fenómeno verdaderamente para su programa Cuarto Milenio es una maravillosa anomalía que desafía todas las lógicas del mercado audiovisual no sobre el televisivo del audiovisual con catorce temporadas en antena no sólo es uno de los programas más longevos ya de la televisión sino que además ha generado una comunidad de seguidores que siente el espacio nunca mejor dicho como propio desde hace tiempo Cuarto Milenio mucho más que un programa de radio con fama de Televisió su influir en su ciencia sigue viva a través de las nuevas fórmulas donde vive todavía mejor y espacios y cuyo principal factor finalmente todo lo que hace Carmen pueblo Iker tiene una un ex es la pasión por comunicar la comunicación esa es la clave secreta que Cuarto Milenio todos los domingos por la noche eso añadimos milenio Life los sábados Nos viernes de hecho por la noche ya ya estaba de pelos en la madrugada del viernes desde tu casa que dedicar un milenio Life jamás creo que sí eso es amigos me tratan como tú eh pero cómo cómo clasificamos así que no se tú has visto ha sido de los primeros en verlo pero como los estudios mira te voy a contar

Voz 11 09:20 era un rápidamente una noche de verano se me cruzó el cable y a lo que era un pequeño estudio de radio que tengo en un sótano con lo que las cámaras pero más allá de hacer radio hablada que está bien cómo se puede grabar una misión como puede ser esta yo empecé emplear la la tecnología para intentar conectar en vivo hoy móviles una unidad móvil no ya parte utilice las pantallas para que el público pudiera interactuar con ellos es decir convertir tu propio escritorio en un lugar de recepción y envío de cosas te pone un pequeño ejemplo el astrónomo hace dos semanas un astrónomo un científico vuelve cerca de Fraga en Aragón ese encuentro un tipo vestido de oscuro con un pañuelo como si estuviera sangrando por el arcén de la carretera le da un susto enorme porque él cree que desaparece no ratifica visión que tantas veces ha contado pero mucho miedo este astrónomo que conocemos Folger nos llama entra en vivo imaginaros lo que es entrar en vivo yo llamo en vivo a un amigo que tengo cerca de Zaragoza que sale en el coche y tubos viendo a este amigo mío Nacho Navarro reportero entre que minero Life que va con el móvil enganchada al coche que va yendo en tiempo real al lugar donde este astrónomo media antes ha visto eso y cuando llegas a ver lo que pasa inscriben hay un accidente desgraciadamente un accidente grave un camión un coche sangre la gente rodeando en el punto exacto donde ha visto este individuo bueno se genera una sensación de una aparición este individuo real que era ha llenado salir acerca es un lugar en plenos Monegros oye por favor vete a la gasolinera habla con la señora que está ahí el ventanuco todo esto en la noche

Voz 1995 10:58 esto pregunta por teléfono móvil la pantalla

Voz 11 11:01 partida porque hay un testigo que está un científico e está preso del pánico esto es una cosa interesante sobre percepción humana el que he visto una visión una figura negra es raro lo de cómo con un pañuelo cree él que no ve las piernas del que se corta no percepción repito pero Milene el Efes pregunta era ya la señora Alavés dice bueno ahí no Dago casi un vuelco el corazón cuando ha visto usted me pregunta Iker es un programa de hemos en Youtube Vilela me pregunta Iker una de la mañana si ustedes han visto por aquí a un individuo como joven con un pañuelo la señora mira fijamente dice sí mira yo en ese momento eso es lo que dices tú la comunicación yo no sé lo que es el tipo es lo que está pasando y el accidente está pasando Nos dice que cree alguien físico que se refugiaba por ahí al final acabamos Descubriendo Nunca vimos con el tipo pero acabamos descubriendo que la aparición posible demente era alguien que erraba IMAS que posiblemente generó curso Caminal errante por la carretera es el accidente pero está viviendo todo en tiempo real es increíble no

Voz 1995 12:04 pues que vuelve a lo de antes es que no es un programa al uso es una conexión con alguien que está en una ciudad con pero no es no se ajusta tienen que verlo porque no se ajustan las medidas reales en las que metemos los programas no con los brava que empieza un ahora que acaba aun ahora que tiene unas no es que no tienen aquí ves de los guiones personas asentarlo en este país hay gente que te gustó mucho no ese elemento raro dos es inclasificable y luego a todo eso ocurren que acciones como ésta de la noche

Voz 14 12:34 el bodas no pero cuando fuimos a Sigüenza llegamos por la tarde yo no toma lo hubiera dado de no darme risa porque es verdad todo no

Voz 1995 12:55 a todo esto hay que sumar a todo el Cuarto Milenio hay que sumar una experiencia real física que ahora va a estar en Madrid en la calle Duque de Sexto hasta el próximo siete de julio que es cuarto milenio una historia de miedo donde físicamente podemos tocar con las manos podemos acercarnos bueno entrar dentro el universo de milenios es algo muy complicado pero podemos intentar al menos acercarnos físicamente a ese ese Cuarto milenio un estarían y lo vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos con probablemente el que es ahora el mejor comunicador de este país

Voz 12 13:32 con Toni Garrido si fuera una película habríamos ganado

Voz 29 20:21 oh

Voz 1995 20:23 es contarme qué es lo que estamos estudiando es evitar Toni entonces un experimento raro

Voz 30 20:28 sí yo en casa en homenaje de Michelle ya yo no soy músico eh soy es proveedor de música si contra una cosa que tiene

Voz 11 20:33 con esta casa en este micrófono donde ahora estáis Tommy tú eh

Voz 31 20:39 en la Cadena Ser digamos que hicieron limpia de músicas no yo qué sé cuántas Musica es normal tener en un archivo pero había casi cinco mil a ser autorizó las cinco mil canciones distintas salvó o habíamos no

Voz 11 20:57 utilizando la música jazz lo que aprendido en este tiempo Toni gracias a la Audiencia que hemos tenido aquí en la SER que es lo fundamental no es que la música era clave en mi vida que oyente también es decir en mi caso la gente puede decir Iker cuenta esto bien no se daban cuenta se daban cuenta ahora inconsciente que si tú cuentas algo en esta música de fondo u otra u otra otra no tiene nada que ver yo no he convertido en un explorador de músicas sin ser músico y con mucha medio de los músicos lo que no es sabido tocar nunca nada y recientemente recientemente digo de diciembre pese a que el público sea condescendiente

Voz 1995 21:30 no me he puesto a experimentar

Voz 11 21:32 por crisis puede que creo que es otro mensaje no que hoy la tecnología te permite por lo menos experimentar yo pensaba que había que hacer no sé cuántos años de solfeo que es mucho mejor por supuesto pero intente hacer cosas que me gustan de la música que yo siempre he escuchado yo soy fan de Jean Michel Jarre deba Angeles de Pink Floyd Alan Parsons Mike Oldfield de muchos clásicos no bueno me serían cosas como esto que no tiene mucho sentido en sí pero una historia muy bonita un día como aquella Michel Jarre que es

Voz 32 21:59 como no se conoce a Maradona

Voz 11 22:02 yo estaba nervioso ese Meca ido regalo lo y que les regalo y ella miseria yo lo decidiré Michel inglés no es excelente ya Michel estado en Radio desde los dice de años siempre tu música me ha transportado otros universos te quiero tío porque lo que yo soy es parte de tu música también ha sido importante pero que

Voz 1995 22:23 calas este hombre que ha estado en todo el mundo millones de seguidores

Voz 11 22:26 conciertos hizo lo que se me ocurrió Doni por eso está música homenaje a eso real una librería una pequeña figurita que es así un hombre con cabeza de león es un extraño chamán es un hombre que se transforma en León el León de las cavernas por cierto sin melena un león que vivían las cavernas enemigo y amigo del hombre

Voz 32 22:47 odiado dorado

Voz 11 22:49 lo digo toma ya Michelle ya una cara cuando abre el en Liébana hay un concierto dice este ya estoy que está loco

Voz 1995 22:55 desde yo dicen cosas raras dice que es

Voz 11 22:58 sí fan está lo que era ese León se lo explique esta es la primera escultura humanidad no hay nada más antiguo no hay nada más antiguo en la historia se encontró una vieja luego en Alemania tiene treinta y cuatro mil años es lo más antiguo que ha hecho el hombre con forma humana existe chamán ya Michel sabes lo que había alrededor de este chamán las primeras flautas de la humanidad y que había en las piedras los primeros de la moneda Éste es el chamán y quizá primer músico de todos los tiempos el primer lugar donde se hizo música estaba dedicado esta figura él me llama y me llama mi Becker te acuerdas tu figura si va recorriendo la casa que yo casi lloro plan tiene en el centro de salón como una por eso dedique esta música que es un poco un experimento sobre cánticos sobre cosas que me inspiraba la historia de este fallo humano que es hombre León el hombre chamanes la primera figura de la historia

Voz 12 23:56 pero yo

Voz 1995 23:57 pues la figura como cuando vienen visitas sí pero fue sorpresa le pregunte por sorpresa así si le pregunto por sorpresa es verdad ahí lo pensaba si no está en un cajón al final pero seguro vamos a puede ser no puede ser es que escuchando

Voz 33 24:11 es esto eres a mí me da como piel de Aída no yo te digo tú has visto tantas cosas oído tantas cosas debido tantas cosas en estos entre las luces las sombras de de de de los miedos loco sabemos lo que no sabemos todavía tiene capacidad de de repente son dorar a sentir esta piel ponerse así de menos mal que tenemos menos mal pero tú has visto más que nosotros entonces digo cuando uno no no al revés mira nosotros tenemos un proyecto Tom

Voz 11 24:43 de qué es viajes en un acuerdo de viajes nave del misterio no se han ofrecido hacer viajes era muy complicado muchas veces pero yo quería como sabes bien Toni siguiente paso que el público pudiese vivir esto que les cuento imagínate lo que escuchar esto sean malísimo o menos malo

Voz 14 25:02 dentro de la cueva donde me he inspirado y un esto no o ir a un lugar

Voz 11 25:07 como Belchite en mitad de la noche contar ciertas historias en Belchite con las personas que hemos investigado eso porque al final el misterios en tu ciudad

Voz 1995 25:17 sí que me tienes

Voz 34 25:18 que es el problema es que la comunidad son miles y miles y miles y miles

Voz 11 25:24 ya tienes que organizar la convocatoria

Voz 1995 25:26 cualquier convocatoria que tú hagas lo cuando vamos los son míticos se habla todavía de los problemas de la radio con miles y miles y miles espectadores decir que implícitamente esa esa multitud tampoco reñida con con lo necesario para que puedas disfrutar de la experiencia del silencio de la música del momento se que difícil lo que propone se pero cualquier caso esta comunidad que te persigue que te sigue es extraordinaria no

Voz 11 25:54 cuánto llevas con ellos te lo digo mira hemos hecho precisamente es verdad que es difícil compaginar eso queríamos que por lo menos este pudiese viajar no hemos hecho los viejas llena de misterio dices tú bueno dónde vas exótico no ojo no hemos estado este fin de semana pasado en Sigüenza dices tú Sigüenza hombre yo me imagino las líneas de Dacca la Isla de Pascua Sigüenza bueno pues en Sigüenza se te pone toda la carne de gallina si conoce les interese conocer si conoces el viejo fantasma de lo que es el Parador de Sigüenza la historia bonita que hay que si estuviera en Inglaterra sería muy célebre y en España nadie lo cuenta así la gente vino haciendo un esfuerzo enorme de toda España Nuestro a un montón de de regalos es un cariño que yo no sé muy bien porqué de verdad lo notamos en la radio pero es una gente muy muy afectiva de toda ideología de toda cultura de toda procedencia ahí no caben los enfrentamientos porque lo que les une el entusiasmo por conocer decía la carne de gallina nada en treinta segundos Toni es que esto en Cuarto milenio sal el domingo una persona que vive una cosa vale Toni vio una cosa en Córdoba un viajante totalmente en especie de figuras de la niña la típica historia no le da mucho miedo Isabel lo que le pasa en directo este hombre en la tele lo que es eso está contándolo se pone toda la carne de gallina lo hizo todo el pelo yo pensé en ese momento ponga Si usted amigo mío a inventando algo poner sobre la carne de gallina el pelo punta no es tan fácil ya como una mentira con una idea con una recreación haga usted la prueba a la que escucha a Hoy por hoy con Toni Garrido piensen algo usted puede llorar usted puede forzar algo ponga ese la carne de gallina sólo el pelo de punta era solamente porque quienes han vivido estas cosas extrañas que mirando me gustan vuelven ese momento no

Voz 1995 27:45 el diga Ayna nunca es mentira e jamás sueco sólo decirlo de de vida y misterio es donde hay misterio hay siempre y donde no hay misterio no hay vida verdad algo algo acaba ahí

Voz 33 27:57 necesitamos el Ministerio pero parece que

Voz 1995 28:00 eh justo las nuevas tecnologías ha ocurrido lo contrario justo parece que las nuevas tecnologías ahora que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo eso va reñido justo con un género que vive y mejore la oscuridad es todo lo contrario te has convertido en una verdadera oportunidad lo demuestras lo demuestras con la oposición y lo demuestra con Milenio light todos los viernes has convertido las nuevas tecnologías en un instrumento precisamente para alimentar aún más esa comunidad parece que debería ser todo lo contrario

Voz 11 28:32 dicen que el móvil como se decía en Galicia Toni que la luz eléctrica acabó con la Santa acompañada Santo acompañada la procesión de muertos que recorría esas corredoras de la Galicia maravillosa luz eléctrica y que desapareció no es verdad gente ha seguido bien no esa figura lo que pasa que le puede costar más o menos contarlo el móvil ha matado a los fenómenos extraños bueno yo te digo que cada semana hay cientos de filmaciones de cosas extrañas que antes no había que eso lo sabíamos por suposiciones cientos pero te hablo de zoología extraña te hablo de fenómenos en el cielo te hablo de cosas como por ejemplo se habló siendo brutal las cámaras de seguridad por qué el mundo se ha llenado de cámaras de seguridad no existía eso antes no de pronto otra cosa es que se cuente van llegando miles de cosas que llamaríamos figura te quiero decir no cosas no editadas cosas no manipuladas cosas y qué te dejan alucinado las realidades que la tecnología aportado esto hace poco yo hablaba con una editora escéptica y me decía bueno luego se convirtió más crédulos no pero estaba haciendo imagínate cuando empezaron las videoconferencias chat no con amigo novio fíjate qué te escena no tú estás ha contado porque te cuento algunas cosas imágenes en Barcelona un piso del Eixample ahí estás a la madrugada hablando con tu nuevo novio flamante novio y entonces el novio te dice algo que está sobrina en casa veo que tienes a tu sobrina en casa pequeña estaba sola estaba en el pasillo detrás había cruzado una niña como de nueve años esa mujer Le puedes contar lo que quieras subida hizo crack porque no hay cosa más bonita que cuando el híper escéptico le pasa algo su maravilloso es como la cara el cerebro te choca porque si tú crees en algo verlo bueno pero si no

Voz 1995 30:15 bueno es déjame que te estoy oyendo ya lo que acabo de pillarlo ya sé lo que tienes Iker Santiago acabo acabo de ahora mismo en este instante acabo descubrí el secreto estás en la radio es maravilloso escuchas de la radio es una pena que tú no estés en esta radio pero y fondo estoy pensando lo que tú haces es lo mismo que hacían hace treinta mil años unos señores al lado de un fuego y es contarse historias avanzar y compartir y comunicarse entre ellos utilizando lo que habían vivido su experiencia real real lo que tú quieras pero compartir sus experiencias era lo que hacían y eso es lo que tú haces y esa es parte de de tu misterio tu secreto contarlo con nadie tu misterio bueno es lo esta música en chamán lo cuenta las cosas no pero lo cuentas como nadie se invita Besson y eso lo hace muy bien aquí contigo y lo sabes si no se los dos veces y esto lo hace muy bien lo de jugar al fútbol con su yo peor porque luego entre las cosa claro aquí cada uno tiene cuidado había salido era que aquí todos tenemos es que si se si Iker puso en marcha que el famoso retro futuro ayer megalópolis cuña mira Éste fue el momento en el que ayer

Voz 32 31:33 no sí

Voz 1995 31:37 que en la última jornada de la liga regular de retro fútbol que juega asunto junto a su cuñado después de dieciséis jornadas porque yo quería olvidar lo ayer perdía de esta manera

Voz 35 31:47 ha sido Quino

Voz 1995 31:56 tres tres cero Palmou ayer Iker en la consola o lo bien que iba a Matthäus meses jugando con el fútbol de nuestra ilusión para un hombre dicho derecho no ves las partidas con su

Voz 32 32:09 el niño

Voz 1995 32:13 respuesta más lo que hacen es revivir lo mismo partidos jugando con los jugadores de la liga del ochenta y tantos sentidos ochenta ochenta El voz

Voz 4 32:21 pues bueno

Voz 1995 32:22 que tenemos mucha plancha tenemos que ir a ver la exposición tenemos eh como siempre una cita los domingos por la noche con Cuarto milenio tenemos una experiencia que deben cómo están los vídeos explosivo tú pueden hacerlo ahora o cuando acabe el programa pueden visitar en Youtube vez milenio Life no sabía explicarles exactamente lo que es les que es maravilloso los viernes por la noche en directo y después están los vídeos si quieren consultarlo en cualquier momento disponibles Youtube Iker es siempre un placer dos de los mejores comunicadores de este país comparten programa Vida Iker Jiménez y Carmen Porter un beso muy grande gracias como siempre hasta el siete de julio en el fondo de la calle sexto pueden encontrarse esa exposición de Cuarto Milenio siempre un placer escuchar de amigo

Voz 11 33:05 oye Tony es un honor

Voz 1995 33:08 la es un honor estar contigo

Voz 11 33:10 Tina he vuelto esta casa que ha sido mi casa tantos años y a Tommy igual que el entusiasmo os guíe que os de salud y esa fuerza que sólo tiene la pasión ilusión por nuevos retos que esa luz sea con vosotros siempre hijos de toda garantía para emprender nuevos rumbos

Voz 1995 33:27 y que tu tienes a tu cuñado

Voz 32 33:35 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 17 37:45 engaño buenos días con buenos días Tom oye Páramo tú qué le pediría a tu energética

Voz 41 37:49 es lo de siempre pagar lo mismo todos los meses sin sorpresas y que no meter un infarto cada vez que más saber bueno pues cada vez que es estropee pues un electrodoméstico el aire acondicionado venga un técnico volando rápido

Voz 1555 38:00 pues te digo que con el nuevo Super PAC natural lo tienes todo pagas lo mismo todos los meses siete incluye la luz y las reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado vienen en menos de tres horas volando y todo por una cuota fija desde sólo cincuenta y uno euros al mes impuestos incluidos si tienes gas también hay un Super PAC que te lo incluye a pues está estupendo Olli entonces como lo contrato paz del Páramo ya más al novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete entras en Naturhouse punto es o en una tienda nato

Voz 1995 38:26 sí vamos a ver si le ha apuntado bien novecientos sesenta y cuatro noventa y dos setenta y siete exacto así de fácil así de Naturhouse

Voz 32 38:35 en la Cadena Ser

Voz 1995 38:38 hoy frontones garito que dice que han estado fenomenal poco largo encuentro un poco largo pero muy bien muy bien no han estado cumbre comer es que eso es lo mejor queda en la academia si me desde comer me quedo venga hasta luego ya ya si eso Celia

Voz 11 39:00 esto es legítimo dudar de si le no por favor como si no lo hubiera escrito yo

Voz 6 39:03 así te saliese del alma llegue al mar

Voz 1995 39:06 ante de multar a una colaboradora por conducir con exceso de vello

Voz 14 39:10 llegan las chicas

Voz 1995 39:15 buenos días Celia Montalbán presidenta de las chicas en espacio de feminismo Irrintzi de la Cadena Ser muy buena presentación eh

Voz 6 39:21 vamos a ver está basada en hechos reales buenos días

Voz 42 39:23 a todos a todas todo Tony

Voz 6 39:26 es un policía de tráfico de Paysandú una de las ciudades más importantes de Uruguay podría ser sancionado

Voz 0244 39:31 por multar a una conductora por abro comillas

Voz 6 39:34 ya circular con exceso de belleza cierro comillas pues un casposo de cuidado que queréis que ya

Voz 1995 39:40 en este este belleza eh

Voz 6 39:43 como tal venga empiezo a la actualidad de las chicas tres temas a elegir la revolución feminista japonesa contra los tacones el Mundial Femenino de Fútbol o el hámster de Kim Kardashian

Voz 1995 39:55 vuelo los japoneses le venga

Voz 6 39:57 estamos con la revolución japonesa contra los tacones

Voz 1995 40:00 te conocen al has ta good to

Voz 6 40:03 la revolución feminista hutu como tú pero Cuca tú la japonesa se rebelan contra la obligación de llevar tacones altos en el trabajo el hasta que es un juego de palabras que combina la palabra japonesa para zapatos que escucho a ver lo pronunció Joan de un poco como

Voz 1995 40:18 no pero siempre con la

Voz 6 40:20 que designa el dolor que es Cut Suu alegré parecidas zapato dolor pues un grupo de mujeres japonesas ha pedido al Gobierno que termine con el requisito de llevarlos en la oficina cosa que sigue siendo obligatoria en muchas empresas japonesas las activistas se han reunido con altos cargos del Ministerio de Trabajo ya han presentado una solicitud para que se prohiba por considerar discriminación y acoso sexual que los empleadores obliguen a las mujeres a usar tacones

Voz 1995 40:47 bueno porque si una mujer quiere ponerse tacones

Voz 6 40:49 diez doce quince centímetros libremente adelante pero que no se imponga es una imposición machista errancia no confundir con que llevar tacones no es feminista verdad

Voz 0793 40:59 nada que han dicho aquí no te metas porque si tú dices esto ya no es feminista si tu vistas de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una criticado una persona conocida en Internet me decía que que ayer yo no puedo hablar de feminismo oyendo con unos tacones de diez centímetros de digo pero bueno esto qué es decir como tenga que vestir como tengo que hablar

Voz 6 41:17 la eh cada una que se pongan los tacones que quiera pero en situaciones parecidas a ésta que os cuento en Japón se han dado antes Air en Canadá en Reino Unido donde se consiguieron prohibiciones a la obligación de ir con tacón alto al trabajo en Canada consiguieron esa prohibición y lo consideraban una practica de Pelli peligrosa discriminatoria en Reino Unido una mujer me llamaban Nicolás por la contrataron de recepcionista la obligaron a llevar zapatos entre cinco y diez centímetros de tacón y se presentó en zapatillas dijo pues no la echaron y ahí se montó también una revolución resume recogieron firmas y consiguieron cambiar esas normas os acordáis en Cannes en dos mil quince que se montó un atreves nada porque obligaban a las actrices a hacer la alfombra roja en tacón Julia Robert fue descalza cuando también ese cambio esto año noruega Norwegian cuyo y ha sido muy criticada al exigir una prescripción médica a las mujeres de la tripulación que quieran usar zapato plano no no hace falta prescripción médica los únicos motivos científicos demostrados de porque llevar tacones es porque no hace más atractivas a los hombres según los estudios de la ciencia del PIB

Voz 43 42:23 en los estudios de la ciencia de Fecsa Pío las mujeres con buenas caderas automáticamente de manera instintiva

Voz 4 42:32 lo que estar mostrando al sexo opuesto

Voz 43 42:34 son versátiles para reproducirse

Voz 1995 42:37 dónde dónde está el Instituto del sexto dónde está

Voz 6 42:41 la universidad en Chapín

Voz 1995 42:43 ahí se ve en una ciudad que tiene medio millón de que lo mismo alguna expresidenta quiere casi un máster en la Universidad de esto

Voz 6 42:56 no lo que sí hay estudios de porqué los tacones la mujer exenta con atraen más a los hombres y es eso porque nos hace parecer fértiles porque te hace dar la espalda a sacar pecho sacar culo mover caderas y estamos a mujeres en el mundo para ser fecundadas por señores

Voz 1995 43:11 porque algunas mujeres sí

Voz 6 43:13 deciden llevar tacones es cien también por ejemplo quién dijo esta frase Dale a la mujer los zapatos adecuados y conquistará el muro

Voz 11 43:19 no

Voz 6 43:20 Marilyn Monroe Marilyn Monroe no vamos izada llevan tacón

Voz 1995 43:25 es decir Vargas Llosa

Voz 6 43:27 Salma Hayek dijo si no hubiese sido por mis tacones altos seguiría en kazako alcohol tendría diez hijos Chema mandan Chi que es un referente del feminismo también dice que se siente más segura mejor en tacones altos all right

Voz 4 43:39 te sientas mejor con eso perfecto pero

Voz 6 43:42 yo no confundirlo con que en realidad estas queriendo satisfacer la mirada masculina como este personaje de una serie que me encanta es llama Kiki Smith que se junta con unas feministas que reivindica su sexualidad presión con la rareza fue zapatos para ser libre

Voz 3 43:55 el fanatismo va de ser dueñas de nuestra sexualidad sino vestimos así estamos sugiriendo que no podemos así que esto ser feminista lo sabía que es para que te hagan buen culo

Voz 42 44:08 para ti y para aquí bueno estés normalmente no es para aquí a ver lo que dicen los médicos lo que dicen los médicos el zapato

Voz 6 44:16 el plano reparte el peso un cincuenta por ciento la zona delantera un cincuenta por ciento en la parte del talón con tacones altos la zona de los dedos está recargada provoca aparición de patologías te revienta la columna la rodilla ustedes ubica el suelo pélvico lo ideal es llevar unas cuñas de unos dos centímetros dicho esto que cada una haga lo que quiera pero que no esté impuesto por una empresa

Voz 1995 44:35 hablando voy a hacer lo que cada una quiera hacemos una pausa

Voz 12 49:38 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 49:42 bueno no es tan famosa como co tronos pero ha dado muchísimo muchísimo de que hablar es un fenómeno que se espera con ganas

Voz 3 49:49 sí Fuji es cambiar las cosas

Voz 1995 49:53 Boya necesité villanos benditos serie que nació de la novela de Margaret Atwood cuento de la criada estrena hoy tercera temporada con toda la serie de la HBO de la cadena de plataformas debió es una actuación como saben de la novela de Margaret Atwood que lleva ese mismo nombre historia nos sitúa en un futuro distó dijo una vez más donde se han implantado una dictadura fundamentalista en la que las mujeres fértiles son capturadas despojadas de sus vidas para dar hijos a aquellas mujeres que no pueden tener no

Voz 1 50:31 que tienen níscalos escribimos EHAK llevaría lejos

Voz 2 50:37 tres salidas las que puedes buscar si tienes algo cortante

Voz 48 50:44 me echas

Voz 2 50:45 deja

Voz 1995 50:47 Patricia Simón es periodista de la marea especializado en derechos humanos y enfoque de género y buena conocedora de la serie y también de la novela Patricia muy buenos días habéis podido ver algo tarea no no hola Patricia de la expectativa de la tercera ya vi que sean

Voz 6 51:05 te veo llevan y que ya está pero no hasta hoy no están los van a poner tres capítulos leídos porque va a capítulo por semana pero hoy estrenan tres