Hoy por Hoy (06/06/2019 - Tramo de 12:00 a 12:20)

es medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce

resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José muy buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días casi una hora durado Despacho del Rey con la representante de Laura Borràs en la ronda de consultas para poder proponer candidato a la presidencia del Gobierno es casi el doble de tiempo pautado para estas reuniones que terminarán esta tarde con la de Pedro Sánchez que salvo sorpresa será el dirigente propuesto Borrás está compareciendo en este momento en rueda de prensa en el Congreso para explicar Kelly ha dicho el Rey Javier Torres

Voz 0907 00:33 buenas buenos días los diputados de Junts per Cataluña que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo no tienen ninguna intención de dejar su escaño lo acaba de decir ahora mismo la diputada Laura Borràs tras ver al Rey antes

Voz 0419 00:45 Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acto a su acta porque el hecho de presentarse a unas elecciones un gesto simbólico para ellos por lo tanto evidentemente en unos no no tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite a la hora de renunciar al acta es un acto personal que deberían de hacer ellos que insisto es extraordinariamente doloroso porque no se tiene en cuenta sus derechos políticos

Voz 0907 01:15 lo que no quería de decir ella es lo que votarán estos dos diputados en el caso de una posible sesión de investidura de Pedro Sánchez Laura Borràs le ha llevado una carta de Jordi Sanchez al Rey

Voz 1018 01:28 gracias Torres está prevista la llegada Zarzuela de líder de Vox Santiago Abascal es la primera vez que participa en este tipo de reuniones Vox por cierto ha cumplido su amenaza registrado su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces lo que supone una amenaza en toda la línea de flotación de de flotación de gobierno PP Ciudadanos en esa comunidad vamos a Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 01:48 pues ha presentado la enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces como había anunciado pero siguen abiertos a la negociación la extrema derecha dice que esto no es tacticismo sino un acto de coherencia con su programa electoral porque los presupuestos de la derecha del PP y Ciudadanos no contempla la eliminación de lo que nos llama programas de adoctrinamiento ideológico Alejandro Hernández el portavoz en el Parlamento andaluz está convencido de que sus votantes entenderán que voten no al presupuesto como la izquierda

Voz 3 02:13 respecto de lo que pueda suponer para nosotros el coinciden una votación con con con las fuerzas de de izquierda pues bueno cada una explicara el por qué de sus actos y nosotros no tendremos ningún inconveniente llegado el caso en hacerlo seguro que nuestros votantes lo entenderán

Voz 1541 02:36 vox afirma que el final dependerá de la actitud de las propuestas del Gobierno

Voz 1018 02:40 en el que fuera secretario general del Partido Popular en tiempos de Hernández Mancha Arturo García Tizón considera inadmisible la maniobra de la actual dirección para intentar despedir a varios trabajadores fijos con más de treinta años de antigüedad como si fueran eventuales para ahorrar más del noventa y cinco por ciento de la compensación económica una cuestión que les contábamos aquí en la Cadena Ser en declaraciones a nuestra emisora en Toledo García Tizón denuncia que es una situación que no tiene

Voz 4 03:01 expedientes pero nunca nunca nunca nunca

Voz 2 03:04 yo creo que este partido se aportamos y con con con sus trabajadores nunca hasta que más me duele lo que más me me infladas es el trato el trato que están recibiendo esta gente sin merecerlo mucho que sean personas que puso en delincuentes

Voz 1018 03:26 hora doce y tres minutos las acciones del grupo Renault caen con fuerza después de que la dirección de Fiat anunciase que retira su oferta de fusión con la A por la actitud dilatoria del Gobierno francés que es el primer accionista de Renault con el quince por ciento de su capital Eladio Meizoso

Voz 0527 03:39 si las acciones de Renault están bajando lo mismo en seis con siete por ciento

Voz 1995 03:42 en cambio las de Fiat están subiendo un cero

Voz 0527 03:45 con seis por cien es como dices la reacción de los inversores después de que Fiat haya retirado su oferta para una fusión entre iguales ni haciendo que está tardando demasiado en responder Renault esté controlado por el Gobierno francés justifica a su vez de la tardanza diciendo que no tiene el visto bueno explícito la operación por parte de Nissan que es su aliado industrial ni con el que mantiene participaciones cruzadas en el capital Fiat dice que sigue viviendo sentido la operación y Renault deja abierta esa posibilidad el presidente francés

Voz 1018 04:13 semanas Macron en la primera ministra británica Theresa May han inaugurado ya la conmemoración del setenta y cinco aniversario del desembarco aliado en Normandía que marcó el final de la II Guerra Mundial este aniversario especialmente simbólico bueno también con la presencia del presidente norteamericano Donald Trump vamos a París Carmen Vela

Voz 0390 04:29 el presidente Macron está recordando ese día histórico en presencia de Trump y veteranos estadounidenses les escuchamos

Voz 1995 04:35 ya son caldo

Voz 0390 04:37 en este setenta aniversario del desembarco en Francia no olvidará jamás a los miles de soldados americanos también británicos canadienses una docena más de países del mundo que llegaron a estas playas francesas para hacer cambiar el curso de la historia la de salvar a mujeres y niños que no conocían a miles de kilómetros de sus casas guiados por una fuerza interna el ansia de la libertad y la democracia ha dicho Macron

Voz 4 05:00 Trump y el presidente francés tendrán una

Voz 0390 05:02 la reunión bilateral durante el almuerzo en la prefectura de la región de Cambados las fuertes diferencias políticas conocidas invisibles entre los dos dirigentes se dejaran este día de lado ante los veteranos y ante las mil noventa mil cuatrocientas tumbas de soldados americanos enterrados en Colville suma antes Macron en la primera ministra británica Theresa May homenajear a los veinticinco mil soldados británicos que desembarcaron en ese lugar el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro y el presidente francés hizo alguna referencia a la actualidad los dirigentes dijo pero las relaciones entre países permanecen la fuerza de nuestro pasado compartido de nuestro futuro como

Voz 0202 05:40 sí todavía con Toñi Fernández de Carlos Cala la sanidad pública madrileña admite problemas después de que la SER denunciase que faltan sábanas toallas y camisón es para los enfermos y que buena parte de la que llega de lavandería un servicio privatizado hace seis años está rota o desagradable mente sucia

Voz 5 05:54 termina la declaración de Shakira ante un juzgado de Barcelona por seis delitos de fraude fiscal que suman más de catorce millones de euros según la Fiscalía la cantante urdió un plan para no pagar IRPF impuesto de patrimonio

Voz 0202 06:04 propaga aumenta de forma alarmante el número de menores que llega a los centros de internamiento de extranjeros la ONG Pueblos Unidos denuncia que los CIE siguen siendo un espacio donde se acentúan las situaciones de desprotección hice vulneran los derechos básicos

Voz 5 06:17 hoy será enterrada en Gran Canaria la bebé de trece meses que murió cuando un golpe de mar las separó de su madre mientras intentaban alcanzar la costa a bordo de una patera a la lápida llevará el nombre de la pequeña

Voz 0202 06:26 fuera un número como suele ser habitual y finalmente Neymar aquejado por una acusación de violación no va a jugar con la selección brasileña la Copa América el jugador se ha lesionado durante un partido amistoso sufre una rotura leve en el tobillo

Voz 1995 06:39 puesto en esto es algo de lo que tenemos un momento y José Antonio sabemos si la declaración de la de Shakira ha habido bises tengo

Voz 6 06:46 declaró y se fue no no me consta que en los juzgados se pueda actuar hombre no tampoco te digo que no porque por saber lo que no me consta eh te lo confirma te lo desmiento parezco político pero no tengo constancia concreta exacta tanto pasaba yo no tengo no te puedo contar nada más que lo que temo Jose luego luego meteros el caso y te lo digo luego además de a los niños un placer hasta luego

hora doce

la ligar doce siete minutos una hora menos en Canarias estamos intentando contactar con con uno de los grandes con lo hecho García el mayor experto en ajedrez de nuestro país sabio nuestro tiempo crítico de ajedrez del país Maestro FIDE por la Federación Internacional fenómeno viral de fama planetaria

Voz 10 07:56 por un mes

Voz 11 08:00 lo que es un buen sino planes

Voz 1995 08:02 pues bien

Voz 11 08:05 una después que pone

Voz 1995 08:07 a veces en los mensajes divertirnos es un fenómeno mundial de tal manera que el ocho veces campeón de Rusia hace unos días le pidió Leo hecho un una foto para su hijo para fijo oye que yo conozco igual al del mi una imagen el gran León junto a un tablero de ajedrez bajo el rótulo en la que se le maravillosa jugada o en ingles Oates León

Voz 12 08:31 buenos días ratones entonces buenas encantado siempre de saludarte maestro

Voz 4 08:37 que finalmente un hombre como tú

Voz 1995 08:40 maestro de ajedrez una de las mentes más privilegiadas del planeta sea mundialmente conocido por un me tienes gracia

Voz 13 08:49 sí bueno no sé si del mundo

Voz 14 08:52 que vivimos pasan cosas muy raras pero quizá haya que aplicarles el famoso la famosa frase creo que era de diez Deng Xiaoping no que el presidente chino que dijo que importa de qué color es ser gatos y cazar ratones pues él esta casa si esto sirve para promover el ajedrez pues bueno vamos hallar

Voz 1995 09:11 pero como te ha venido aquí y claro muchos muy muy conocido muy famoso en algunos círculos en otros no pero de repente está fama inusitada como

Voz 14 09:20 cómo estás tomando al principio tenía sentimientos encontrados porque no sabía si me metería algún matiz despectivo luego de pronto bueno me di cuenta de que mucha gente a través del me me llegaba a la colección de de vídeos que se llama de los inmortales que es una de las cosas que producimos en El País punto com En cuanto ajedrez son las partidas más brillantes de la historia comentadas cada una en diez quince minutos hemos publicado ya doscientas doce sale una cada lunes y resulta que la audiencia tanto en Youtube con el País punto com ha subido muchísimo a raíz de los meses estos así que pues es por eso digo lo del gato y los ratones

Voz 1995 10:03 bueno total recibiendo que caza vamos a escuchar como nos cuenta entre todos los un estuve al rincón de los inmortales un vídeo en la web del diario El País este es concretamente el vídeo donde se extrae ese famosísimo me

Voz 15 10:16 pasó a la historia por una maravillosa jugada que vamos a ver ahora una de esas que no olvidaremos

Voz 1995 10:23 jamás vi yo en esa jugada se utiliza en todo el mundo ese Move a todo el mundo para pues cuando quiere mandar un mensaje a alguien es decir oye no puedo a maravillosa para ilustrar es algo que forma parte del lenguaje de millones de niños y jóvenes en todo el planeta León porque en el fondo es una forma llegara a una generación que no tenía mucho interés en el ajedrez

Voz 14 10:53 sí exacto precisamente en esa la anécdota que habéis contado en la entradilla ocurrió a finales de año en San Petersburgo el opta campeón de Rusia Peter es que me conoce hace muchos años y que normalmente es alguien pues correcto con Nico como como como suelen serlo con los periodistas pero no especialmente cariñoso pues vino a donde mi voz muy muy excitado diciéndole no me puedo volver a casa sin una foto contigo cuando yo pensaba que estaba de coña hasta que me explicó que su hijo le había exigido una foto conmigo por culpa del dichoso me me entonces claro empecé a darme cuenta de la enorme trascendencia que tenía algo que a mí sinceramente al principio me parecía una tontería no

Voz 4 11:38 bueno eso está precisamente ya que vamos a niños

Voz 1995 11:41 está ahora mismo en Rusia con motivo de un torneo de larga tradición desde los tiempos de la Unión Soviética un torneo donde antes se presentaban millones de niños

Voz 14 11:50 sí es estoy en Sochi concretamente esto es una tradición muy larga de me viene en la Unión Soviética el ajedrez era más popular que el fútbol entonces había un torneo de escolar muy popular que se llama Torreblanca que entonces agrupaba a millones de niños en las fases previas y luego a una fase final ahora es algo parecido pero bueno con dimensiones más reducidas hay un montón de niños de varios países lo más interesante creo yo es que paralelamente al torneo sea allí un congreso de ajedrez educativo internacional ya en Rusia donde evidentemente nos pueden enseñar mucho en cuanto al ajedrez como deporte se han empezado a dar cuenta de que España está en la vanguardia mundial en Caudete en cuanto a ajedrez como herramienta educativa en los colegios y por eso me invitaron a dar una conferencia

Voz 12 12:37 por supuesto pero estoy muy contento de estar aquí

Voz 1995 12:40 León es uno de los grandes grandes de la comunicación el periodismo y el ajedrez del mundo así que como siempre un placer saludarte disfruta de Sochi un beso grande

Voz 12 12:50 muchas gracias un abrazo para el maravilloso

Voz 1995 18:18 pues antes de acabar no seremos a las preguntas que nos deja al día con el cambio de Echenique por Alberto Rodríguez rastas busca el coletas que Podemos no le tomen el pelo que Alcaraz la farmacéutica Pfizer a la acusación de haber ocultado un medicamento contra el Alzheimer que se les olvidó porque Tram corta la ayuda y las clases de inglés a los niños inmigrantes para que sigan siendo y pueda acusarles cuando sean mayores que son inmigrantes incapaces de haberse integrado y le duele más a Messi las acusaciones de blanqueo dinero o que su hijo blanquear subida cantando los goles del Madrid gracias a entrevista Iván último la nueva camiseta ajedrecista del Barça es un homenaje a su partido contra el Liverpool que dejó a todos sus aficionados

Voz 1 19:04 cuadros muestra ciento cincuenta y cinco euros la camiseta que ya tiene a Isaac

Voz 1995 19:12 Nos vamos pero volvemos mañana a partir de las seis de la mañana con Pepa como siempre pero nosotros tenemos mañana en Logroño les esperamos a partir de las diez de la mañana en la Sala Gonzalo de Berceo no hay reventa porque mañana evento