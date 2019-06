Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 06:00 a 07:00)

Voz 1727 00:00 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 1727 00:23 saludos qué tal están muy buenos días el mito el gigante el invencible la leyenda el mejor así describe esta mañana a la prensa el único tenista del mundo que ha ganado las doce finales de Roland Garros

Voz 0027 00:39 los cajones

Voz 1727 00:40 para hablar de Rafa Nadal a dos periodistas empiezan a agotarse nos los sustantivos y los adjetivos así que dejemos cable él lo ha hecho esta noche en el larguero después de su victoria ayer en París acaba siendo muy

Voz 1161 00:53 el querido y arropado aquí estamos hablando de que de que esta pista de la pista más importante de mi carrera sin ninguna duda no hay sentir todo esto en este lugar pues eh para mí es muy muy importante y muy bonito e inolvidable

Voz 1727 01:06 sin perder la humildad sin concesiones a su condición de leyenda como es Rafa dentro y fuera de la pista humilde como los grandes Sampe buenos días

Voz 1161 01:16 buenos días Pepa y eso que pasó por encima de su rival en los dos últimos desde del partido después de tres horas y un minuto de juego seis tres cinco siete seis uno y seis uno en la pista frío y con su décimo segundo Roland Garros se queda a sólo dos Grand Slam de los veinte que tiene Federer aunque a Nadal no le obsesiona superar al suizo tampoco Federer se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam están la realidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas hoy a su día a día ello pues no es una excepción no sea que dio disfrutando de las cosas femeninos Sam próxima cita con grandes Wimbledon sobre hierba donde a priori el suizo es superior

Voz 1727 01:48 pero el día empieza con sabor agridulce de las victorias de un español por el mundo las derrotas de la vida porque la noche nos deja la muerte a tiros de una mujer en Aranjuez en la Comunidad de Madrid hay además otras dos mujeres heridas y un hombre detenido poco más sabemos hasta ahora Aimar Bretos buenos días

Voz 0027 02:06 buenos días muy poco más allá tenía treinta y cinco años la policía ha conseguido detener al agresor que se ha atrincherado en su casa después de disparar también a las otras dos mujeres Pilar Rodríguez ex portavoz del uno uno dos

Voz 3 02:16 otra mujer de cincuenta años con herida de arma dispongo en este caso en una pierna el pronóstico es estable y parece ser que por sus propios medios hasta el Hospital de Tajo se trasladaba a otra mujer herida con arma de fuego de unos dieciocho años eh aproximadamente

Voz 1727 02:35 es lunes es diez de junio comienza la semana en la que se van a constituir los ayuntamientos será este sábado en la que se constituye en muchos parlamentos autonómicos llega la hora de la verdad y hay que pasar de las palabras los vetos y el postureo a la realidad una de las así las que se constituye esta semana mañana martes es la de Madrid y además apremia a decidir qué hacer con el Ayuntamiento de la capital de España así que si hace una semana la ejecutiva de Ciudadanos vetaba cualquier

Voz 0978 03:05 negociación con Vox y su portavoz

Voz 1727 03:07 sí aprobada negociaciones Bosch

Voz 4 03:10 con nacionalistas y ha sido el de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo estos días

Voz 1727 03:16 hoy sabemos que Ciudadanos y Vox comenzaron a negociar ayer el veto se levantado

Voz 1727 03:40 sea ofreció gratis sus votos a Colau para que sea ella la alcaldesa innovan independentista y anoche en laSexta ya rechazaba ese apoyo

Voz 0978 03:49 todos los votos que vengan bienvenidos vengan esos

Voz 5 03:52 a la investidura pero nosotros los acuerdos de ciudad los vamos a hacer sólo con las formaciones de izquierdas las formaciones progresistas

Voz 1727 03:58 en Reino Unido hoy se va a hacer pública la lista definitiva de candidatos a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador

Voz 0027 04:06 que por ahora once aspirantes han anunciado su intención de presentarse entre ellos Boris Johnson el exalcalde de Londres exministro de May it defensor a ultranza de un Brexit a las bravas que es en principio el que parte como favorito

Voz 1727 04:21 y en Huelva a esta hora en Almonte sigue la procesión de la Virgen del Rocio esta madrugada los almonteños han saltado la reja a las dos y cuarenta y nueve minutos así sonaba ese momento ha sido un cuarto de hora más tarde que el año pasado ya allí en Almonte en la aldea del Rocío está nuestro compañero Javier Márquez buenos días buenas noches para ti me imagino que no es para conseguirlo

Voz 6 04:52 sí aquí en la aldea de El Rocío del Rocío supera ya las tres horas de procesión el paso va un buen ritmo está a escasos metros de la has Armando de Triana donde ya le espera a su siempre quedaba entrenar en la Plaza de Doña que continuará su recorrido una procesión muy especial porque se cumple el centenario de la coronación de la Virgen de hecho la Virgen del Rocío va tirando una corona donada por las hermandades filiales por todas las hermandades que vienen al Rocío como digo desde las dos y cuarenta y nueve ese salto la reja comenzó la procesión poco minuto de Poe ya recorrido hermandades emblemáticas como Villamanrique o La Palma todavía le queda casi casi seis horas de procesión porque entorno a las doce una de la tarde cuando se prevé que culmine esta profesión de la Virgen del Rocio de este dos mil diecinueve

Voz 1727 05:39 Javier seguimos hablando a lo largo de la mañana un abrazo

Voz 7 05:42 un abrazo perfecto

Voz 1727 05:47 bueno no esté todo el tiempo Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 05:51 vuelve a lucir durante toda la jornada en la mayor parte del país dando lugar a un ambiente cálido durante la tarde en calor moderado eso sí máximas que se situarán entre los veinticinco y los treinta grados tanto en la Península como en los archipiélagos un poco más bajas en el Cantábrico y es que aquí las nubes irán a más a medida que avance la jornada también en el resto del norte de la península pero sólo dejará lluvia ya entrada la noche en el Cantábrico lluvia que mañana también se extendería a algunos puntos del Mediterráneo

Voz 0027 06:21 has pensado alguna vez lo cerca

Voz 0027 07:24 ah sí

Voz 8 07:26 dos mil catorce

Voz 1 07:29 según sí

Voz 1727 07:59 hoy nos toca hablar de España del país que somos el país que debemos ser el país que aspiramos a ser con Ángeles Gonzales Sinde ex ministra de Cultura guionista directora novelista acaba de publicar por cierto después después de King una novela que que habla de lo que habla esta canción de las pérdidas de todo tipo dari la buenos días Pepa buenos días González-Sinde para hablar de España a partir de las nueve y media de las ocho y media en Canarias

Voz 0456 08:27 en nuestra mesa de análisis hoy con Lola García con Antón Losada y con José Antonio Zarzalejos una mesa en la que vamos a abordar además de las despedidas esos encuentros por sorpresa que canta también Pastora que protagonizaron ayer algunos en Madrid

Voz 0456 08:50 a partir de las diez una hora antes en Canarias Toni Garrido lleva Cruz nos van a desvelar un estudio internacional muy interesantes sobre intolerancia España es uno de los países más tolerantes del mundo ya lo saben pero somos muy intolerantes los españoles con determinados vecinos vecinas o con detalle minados grupos de población a los que no deseamos tener cerca nos lo van a contar y lo vamos a analizar con la psiquiatra Marianne Rojas Estapé y una hora más tarde recibimos a Thais Villas para hablar de su nuevo programa control Db3

Voz 1 09:23 es

Voz 1727 09:27 entramos en la semana de negociaciones decisiva para formar gobiernos en los ayuntamientos que se constituye este sábado el sábado que viene así que esa es nuestra primera pregunta esta mañana

Voz 0027 09:39 tienen claro qué Gobierno se va a formar allí donde viven en su pueblo en suciedad o están todavía en un sinvivir les gusta les disgusta ha sido transparente la negociación tienen el nueve cinco dos dos dieciséis sesenta y el whatsapp el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis para trasladarnos este parecer

Voz 1727 09:58 pero en cualquier caso hay mucha información política estos días de todo tipo así que barra libre esa barra libre rayita que estamos manteniendo desde las elecciones ahí está si quieren opinar de cualquier cosa que les parezca importante naturalmente esperamos también su reflexión su opinión su cariño para Rafa Nadal que les inspira un hombre como este

Voz 0027 10:18 su mensaje a esa felicitación que le hace hoy toda la prensa que sabemos que hay grandes fans de Rafah entre ustedes

Voz 0456 10:24 como Aurora de Ciudad Real me acuerdo por ejemplo mensajes para Rafa os sobre Rafa Nadal que tienen Nadal en el nueve uno

Voz 0027 10:31 cinco dos dos dieciséis sesenta icono un audio en el seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis

Voz 1727 10:39 son las seis iraquíes las cinco y diez en Canarias

Voz 12 11:19 hola a planta mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya

Voz 0933 11:24 desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 12 11:29 Miquel Tomás tranquila si lo hacemos entraron en el sexto cuya no haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 13 11:34 está bien Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece Leo calcula una INEM Securitas Direct es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 11:49 la Cadena SER

Voz 0027 11:56 a las doce y media de la mañana a Pedro Sánchez va a presidir la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la que se designará la comisión que va a negociar con los distintos partidos para conseguir los apoyos necesarios para la investidura de Sánchez no con todos porque PP Ciudadanos Especialmente Unidas Podemos con ellos Keane quién se va a reunir este propio president en funciones a eso será mañana martes pero esta semana es fundamental también por la constitución de los ayuntamientos que van a dar la medida de hasta que punto el mapa postelectoral de España ese dibuja según bloques izquierda derecha os si hay margen para explorar otras alternativas incluso antes de de la constitución de los ayuntamientos mañana vamos a tener un primer termómetro efectivo de los pactos Nieves Goicoechea

Voz 1468 12:36 comienza la cuenta atrás y este martes ya anticipan los primeros pactos políticos de ayuntamientos y gobiernos autonómicos a través de la formación de los primeros parlamentos dos plazas clave Madrid

Voz 0244 12:47 Murcia formalizan sus asambleas mañana

Voz 1468 12:50 en Madrid se comprobará la solidez del pacto de las derechas con PP Ciudadanos y Vox en Murcia donde el PP quiere mantener poder a toda costa podría haber cambio de signo si prospera la oferta del PSOE a Ciudadanos para repartirse la capital murciana y el Gobierno regional el mapa del poder local de más de ocho mil ayuntamientos se dibujará este sábado como movimientos importantes por ejemplo en Madrid y Barcelona Pablo Casado apuesta fuerte por recuperar la Alcaldía de Madrid y en Barcelona Ada Colau puede mantenerse si le apoyan PSC Manuel Valls para cerrar el paso Ernes Maragall

Voz 14 13:26 Manuel Valls que ha sido muy muy crítico con la reunión que mantuvo ayer el líder de Ciudadanos en Madrid

Voz 0027 13:32 Ignacio Aguado con la portavoz autonómica de Vox Rocío Monasterio una semana ha pasado una semana desde que la ejecutiva de Ciudadanos descartó cualquier negociación directa con Vox y una semana después ya hay negociación directa con Vox ayer en un hotel de Madrid casi en secreto porque el partido de Rivera necesita Vox para hacerse mañana con la presidencia de la Cámara autonómica que si no puede quedar en manos del PSOE como partido más votado Óscar García buenos días

Voz 1645 13:54 al buenos días sin convocatoria a medio sin cámaras y micrófonos incomunicados posteriores Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se reunieron este domingo en un hotel de Madrid para pactar la composición de la Mesa de la Asamblea el órgano de dirección del Parlamento madrileño porque Ciudadanos tiene casi

Voz 0027 14:09 dado con el PP presidir la pero necesita los

Voz 1645 14:11 dos de Vox según fuentes de Ciudadanos este encuentro fue informal un café nos dicen en él sólo se habló de la Asamblea no del Gobierno porque insisten en ciudadanos con Vox no se negociará nada relativo a la formación de ejecutivos el caso es que el secretismo de la reunión no fue sólo para la prensa según ha constatado esta emisora Aguado no informó Press la mente a la dirección nacional de su partido donde sólo conocían su intención de verse con todas las fuerzas políticas la noticia hizo estallar al siempre crítico con las decisiones de Rivera en torno a Vox Manuel Valls que anoche en Twitter se preguntaba si este encuentro es normalidad democrática o la normalización de un partido de extrema derecha impedía coherencia irresponsabilidad le respondía el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto preguntando a Valls sino le preocupa que el PSOE coquetea con Bildu en Navarra o que anticapitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio

Voz 0027 15:04 que está criticando duramente Ciudadanos en los últimos días es que Cogam que son los organizadores del Orgullo LGTB Madrid hayan decidido no invitar al partido naranja a ciudadanos este año porque Ciudadanos se ha negado a firmar el decálogo de reivindicación en ese decálogo uno de los puntos el primero de hecho es un compromiso a no apoyarse para gobernar en los votos de la extrema derecha que promueve un retroceso en los derechos LGTB bueno pues Ciudadanos no ha afirmado ese punto Cogam insiste en que el orgullo no es sólo una fiesta es una manifestación política en un partido que no está dispuesta a firmar una cuestión de base como esa pues no está invitado Laura Gutiérrez buenos de

Voz 1275 15:41 buenos días no ciudadanos ha decidido no firmar el decálogo de normas que cobran ha hecho para los partidos que quieren estar en la cabecera al frente de la pancarta de la manifestación del Orgullo la primera de esas normas es no valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar Ciudadanos no han firmado el decálogo pero dice que espera una rectificación de los colectivos LGTBI

Voz 0027 16:00 Ignacio Aguado el hemos hecho muchos años den

Voz 0645 16:03 el desfile contó en las carrozas y en las reivindicaciones del orgullo y lo a seguir haciendo yo espero que pueden las asociaciones que que presentan escribo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que movimiento LGTB supera a los colectivos supera las asociaciones es una causa de todos de toda

Voz 1275 16:22 el Partido Popular también se ha desmarcado de este decálogo como ha ocurrido también en otras ediciones sobre otros años sí han firmado otros partidos como el PSOE Más Madrid

Voz 0027 16:30 hemos gracias Laura en Euskadi llamativo el movimiento del presidente del PP en Guipúzcoa concejal en San Sebastián Borja Sémper se ha ofrecido al alcalde de la ciudad Eneko Goia PNV a entrar a formar parte de su Gobierno municipal un concejal del PP aspiran a entrar en un gobierno del PNV Ana corbata un buenos días

Voz 0127 16:46 buenos días en una entrevista publicada por el diario Deia Sémper dice me ofrecí por dos motivos para reflejar mejor la pluralidad de la sociedad donostiarra porque en un momento en el que la política parece muy encorsetada proyectamos una imagen de Donostia muy positiva la respuesta fue que obviamente no lo entiendo quizá ello tenga una libertad para explorar determinadas vías que otros no tienen

Voz 0027 17:06 cierto relacionado di bueno indirectamente con Semper anoche la actriz Bárbara Goenaga que es la pareja de Sémper anunció que cierra sus redes sociales por el acoso que ha sufrido este fin de semana por parte de algunas personas que le han reprochado

Voz 0933 17:19 a ella agravará Goenaga determinadas decisiones del partido de su marido si el sábado en haga condenó en Twitter la agresión homófoba a dos lesbianas en una

Voz 0127 17:28 autobús de Londres y la conocida feminista Irán su Varela que fue candidata al Senado por EH Bildu en dos mil quince le respondió con esta frase dársela al hombre con el que comparte proyecto vital y crianza cuyo partido pacta con quienes lanzan los mensajes proponen las leyes que legitiman la LGTB y fobia la actriz vasca respondió por lo visto mi opinión queda anulada por ser la mujer de agotador después cerró su cuenta en la red social según dijo por un hacen por

Voz 0027 17:52 haga seis y dieciocho de la mañana cinco y dieciocho en Canarias

Voz 15 18:08 Asociación Española Contra el Cáncer para todo lo que necesites a cualquier hora todos los días gratis en el novecientos cien cero treinta el seis llena FCC punto es

Voz 7 18:18 la imprima es el excongresista coges el paraguas y sonido este te queda una cara de

Voz 16 18:23 igual que cuando meses a la mitad de la cita en el coche que tal

Voz 17 18:26 sí la del genio por esa mira este concedemos tres deseos aceite y filtro y revisión de treinta puntos desde sólo cuarenta y nueve con noventa y nueve pide cita en Midas punto es y deseos concedidos

Voz 1727 18:39 hoy puro

Voz 0027 18:45 el alcalde de Londres exministro de Exteriores Boris Johnson que está encausado en los tribunales por haber mentido a sus electores ante la campaña del Brexit sobre el coste económico que tiene para Reino Unido seguir formando parte de la Unión Europea Boris Johnson propone ahora que Reino Unido no pague al resto de la Unión la factura del Brexit sino recibe Reino Unido más concesiones y esto lo dice el que ahora mismo es el gran favorito para suceder a Theresa May al frente de los conservadores británicos conservadores el partido tory que hoy inicia su proceso de renovación informa para la SER desde Londres Daniel político el plazo para presentar

Voz 0882 19:17 a las primarias abre hoy a las once y cierra a las cinco de la tarde cada candidato deberá aportar la firma de al menos ocho diputados de los once que se quieren presentar argumentos sólo seis han confirmado que tienen el apoyo suficiente Boris Johnson el que tendría más firmas con cuarenta y dos seguido de Michael Curry con veintinueve Jeremy Hunt con veintiocho las primarias tendrán dos fases en la primera voz harán los trescientos trece diputados conservadores con una serie de votaciones secretas en las que se irán eliminando uno a uno hasta que queden dos la primera será este jueves las otras tres el martes miércoles y jueves de la semana que viene los dos finalistas enfrentará en una ronda final en la que votarán los ciento veinticuatro mil miembros del partido la votación empezará el sábado veintidós de junio y el resultado con el nombre del nuevo líder del partido el nuevo primer ministro se dará a conocer el veintidós de julio

Voz 0027 20:01 atención a lo que está publicando a esta hora la prensa brasileña son conversaciones que ponen en tela de juicio la imparcialidad de quienes llevaron a cabo la Operación Lava Jato la que terminó con el ex presidente Lula da Silva en la cárcel por corrupción el principal responsable de aquella operación que fue el juez Sergio Moro enemigo íntimo de Lula hoy ministro de Justicia de Bolsonaro según esas conversaciones se dedicó a dar instrucciones a los fiscales sobre lo que tenían que hacer para poder procesar a Lula Isabel Villar buenos días

Voz 0244 20:29 buenos días y algo que según la prensa local es ilegal en Brasil las conversaciones las publica el diario The interese de una fuente anónima revelan según este periódico que el juez Moro sugirió a la Fiscalía cambiar el orden de las fases de la operación les dio consejos sobre cómo ir armando la causa contra Lula e incluso les sugirió recursos para la investigación también se han publicado conversaciones en que los fiscales edil van a discutir cómo impedir que Lula conceda una entrevista desde la prisión en plena campaña una de las fiscales llega a decir incluso que rezaba para que no ganara el partido del ex presidente el Ministerio Público no ha negado la veracidad de estos mensajes ese limita a decir que sus fiscales han sufrido un hackeo el juez Moro que hoy es ministro de Justicia dice que los mensajes están sacados de contexto y que ocultan el esquema de corrupción por el que Lula fue condenado para la defensa del ex presidente los mensajes demuestran que la Causa con

Voz 0027 21:15 tras él siempre fue seis y veintiuno hora menos en Canarias en España un soldado ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel después de ser cazado intentando subir a un avión militar en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid con un kilo de cocaína pegado al cuerpo su objetivo era llevarlo hasta Las Palmas cobrar cuatro mil euros a cambio Alberto Pozas

Voz 0055 21:42 las alarmas saltaron cuando este cabo primero intentó cruzar el arco de seguridad antes de subir al avión en Torrejón llevaba un kilo de cocaína pegado al cuerpo se lo había dado una mujer un día antes según reconoció desde el principio su objetivo era llevarlo hasta la base de Gando en Las Palmas y cobrar cuatro mil euros a cambio Un viaje fallido que ahora el Tribunal militar ha traducido en cuatro años de cárcel después de que hayan reconocido los hechos impone una multa de ocho mil euros el doble de lo que iba a cobrar por llevar la droga también será suspende de empleo durante el tiempo de condena

Voz 0027 22:09 en Barcelona seis modelos han denunciado a un fotógrafo que supuestamente les las drogada para que se quitaran la ropa y les prometía la fama se accedían a tener relaciones sexuales con él Guillem carreras Bondi

Voz 19 22:20 buen día según las denuncias a las que ha tenido acceso Europa Press el último caso es de este mismo mes de mayo cuando el fotógrafo de unos sesenta años le dijo a una chica de diecinueve que si se hacía fotos desnuda podría protagonizar portadas de revistas importantes pero ella se negó en la invitó a tomar diversos mojitos con la excusa de que se despejara ella continúa negándose y al final se marchó en otro caso del mes de abril el hombre invitados modelos a beber vino aunque ellas no querían y les pregunto si querían tener relaciones con él al volver al estudio el las quiso fotografiar desnudas y les ofreció drogas una de ellas no se encontró bien a causa de la bebida tumbó a descansar fue entonces cuando él presuntamente le hizo tocamientos entre las piernas hay dos casos más uno de febrero y uno de noviembre del año pasado en este último el hombre les pidió a dos chicas que se besaron entre ellas para hacerles frente

Voz 0027 23:02 hacías Guillem ir en Marbella la policía ha logrado liberar a ocho mujeres víctimas de una red de explotación sexual las obligaban a ocultarse en el sótano de un chalé en el que las prostituyen veinticuatro horas al día hay veintiún detenidos

Voz 7 23:35 la Cadena SER presenta el placer de escuchar es bueno

Voz 21 23:40 esto hace unos instantes de visitar a mi casero ya me hace que ese solitario vecinos inquieta me por más de una causa en este bello país que

Voz 22 23:50 un misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra es señor Gil Fillon no sabíamos llevado de maravilla

Voz 23 23:57 que siempre me ha parecido extraordinario

Voz 24 24:00 y eso que él no imaginaba la espontáneas

Voz 9 24:02 simpatía que me inspiro por el contrario

Voz 22 24:06 dio los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco dispuso desaparecieron el tres sus párpados

Voz 24 24:12 cuando huyó anunciar mi nombre y preguntarle señor asintió con la cabeza su nuevo inquilino lo visitó tan pronto como me ha sido posible para decirle

Voz 1727 24:25 espero que mi insistencia en alquilar la granja detrás

Voz 24 24:28 Nos no le haya causado molestia puesto que la casa es mía respondió apartándose de no hubiese consentido que nadie me molestarse sobre ella se así se me antojaba pase dijo entre dientes como si quisiera mandarle al diablo

Voz 1161 26:43 buenos días Aimar con su décimo segunda Copa de los Mosqueteros ganada ayer al austríaco Thiem en cuatro

Voz 1275 26:46 set seis tres cinco siete seis uno y seis uno en la pista Philippe

Voz 1161 26:50 son doce finales jugadas doce ganadas y sus doce Roland Garros superan también los logrados por cualquier otro país Estados Unidos y Corea coleccionan once son cifras que incluso él mismo le asombra

Voz 26 26:59 la cifra es es increíble osea que no no me gusta decirlo a mí prosiguió la pared increíble uno tiene que ser consciente de ello no por ello va a cambiar mi forma de ver las cosas de mirar hacia el futuro sea que todas estas cosas pues tendré tiempo si Dios quiere cuando terminé carrera de poder valorar de poder analizar dónde donde no está

Voz 1161 27:19 y aunque le cuesta reconoce que son complicadas de igualar bueno si lo he hecho yo siempre digo que alguien vendrá el el igualará o los superarán pasa este bueno sigue es verdad que que se ha sumado otro no oí a estas alturas ya con ayer con estos números cada uno que se suman pues se hace una cifra que es realmente difícil me gusta decirlo porque hablo de mí mismo pero sí que es algo que deben quedar muchos factores para que éste pueda conseguir tiene a Federer a dos Grand Slam dieciocho Rafa veinte el suizo números sólo al alcance de los grandes tampoco Federer se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam está en la realidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas no vive su día a día ello pues no ha sido una excepción no sea que dio disfrutando de las cosas bienvenido pasando una gesta tan grande que hasta el público francés se ha rendido finalmente en la que ya considera su casa ya que me siento muy querido y arropado aquí estamos hablando de que esta pista de la pista más importante de mi carrera sin ninguna duda no sentir todo esto en este lugar pues para mí es muy muy importante y muy bonito e inolvidable la próxima cita con un gran de Wimbledon ya sobre la hierba del resto en cuanto al fútbol la selección española disputa esta noche en el Bernabéu la cuarta jornada de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte desde las nueve menos cuarto ante Suecia se mide en las dos primeras del grupo España nueve puntos Suecia siete y el capitán Sergio Ramos que tras la lesión del final de temporada y los rumores de su posible salida este verano vuelve al Bernabéu yo siempre

Voz 1896 28:35 tenido un recibimiento muy buenos mi más en mi casa no espero un un grandísimo recibimiento y esperemos no castellana lo máximo posible al estadio porque la afición para nosotros ya he dicho que muy importante cuanto más gente venga al Bernabéu mañana el partido mucho mejor no lo hará mucho más fácil no

Voz 1161 28:51 a la misma hora los dos partidos restantes del grupo Islas Feroe Noruega y Malta Rumanía Portugal se proclamaba campeona de la primera Liga de Naciones al imponerse uno cero a Holanda en la final disputada en Oporto Ball del valencianista que designe El Larguero Cristiano Ronaldo sobre el buen momento de la selección portugués

Voz 27 29:03 esa con ciclos no se puede ganar siempre como tampoco te puede perder siempre pero yo piense que la selección de que está pasando una fase muy buena desde dos mil quince dos mil seis cuando ganamos

Voz 1161 29:14 la Eurocopa es el segundo título internacional de Portugal a la Eurocopa de dos mil dieciséis Si hoy cuarta jornada en Mundial femenino de Francia Se completa el grupo de con el Argentina Japón desde las seis de la tarde inicia el grupo E a las nueve de la noche con el Canadá Camerún

Voz 1275 30:25 ha ocurrido como dices esta madrugada de momento las causas apuntan una disputa familiar aunque no se conoce todavía la relación de este hombre con las tres mujeres las dos heridas y la fallecida de treinta y cinco años cuyo cadáver ha sido encontrado en la calle con un disparo en el pecho el hombre se había atrincherado en casa con al menos otra de las víctimas una mujer de cincuenta años que tenía un disparo en la pierna una tercera mujer también herida acudido por sus propios medios al Hospital de Aranjuez

Voz 29 30:54 sí sonada esta madrugada esa calle Victoria Kane de Aranjuez todo ha ocurrido todo así han recibido en la calle las primeras unidades

Voz 1275 31:00 la policía del uno uno dos El supuesto responsable está en comisaría tras ser detenido por los agentes en ese piso donde en principio ha tenido lugar el tiroteo

Voz 0027 31:13 es lunes diez de junio esta mañana a la socialista se reúnen para nombrar su comisión negociadora el órgano que se encargará de llegar a acuerdos con el resto de partidos para intentar que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez el presidente en funciones va a poner a tres de sus personas de máxima confianza al frente de esa negociación son Carmen Calvo José Luis Ábalos Adriana Lastra aunque no será hasta mañana martes cuando comprobaremos a sintonía que hay entre Sánchez y los líderes de los principales partidos el secretario general del PSOE se va a reunir con Iglesias Rivera y casado dando prioridad al líder de Unidas Podemos con quién tiene que entenderse para ser presidente que también esta semana comprobaremos la solidez de los pactos entre las tres derechas mañana Se constituyen los parlamentos autonómicos de Madrid y Murcia Ciudadanos aspira a presidir en Madrid la Asamblea a cambio de darle la presidencia autonómica al PP para que esas dos cosas salgan adelante necesitan el apoyo de Vox así que Ignacio Aguado el líder de Ciudadanos en Madrid no tuvo reparos ayer entre unirse con Rocío Monasterio la candidata del partido ultra a pesar de que la ejecuta va de Ciudadanos vetó hace sólo una semana cualquier negociación directa con Vox pues una semana después Aguado empezó a negociar directamente ayer con Vox en secreto en un Otegi el tráfico Teresa Serrano buenos días

Voz 0978 32:27 a esta hora primeras retenciones lonas sobre todo en los accesos a la capital madrileña dos Torrejón a cuatro Valdemoro y Pinto A42 Parla a cinco Alcorcón y también varias averías están complicando la circulación en Vizcaya en Zamudio en la nacional seiscientos treinta y siete sentido Galdakao también en Harama en Guipúzcoa en la Nacional uno sentido Irún y un camión está estrechando los carriles en Huesca encantas nos en la Nacional dos en ambos sentidos

Voz 0027 32:50 hoy esperamos sol calor también en casi toda España lluvias intermitentes en el Cantábrico

Voz 9 32:55 en algunos puntos en algunos puntos del norte de Cataluña cambia tu negocio pensando fuera de la caja

en Hoy por hoy de España

Voz 1727 35:18 eran las siete menos veinticinco la A6 y menos veinticinco en Canarias abrimos la Mesa de España en Huelva porque anoche los forenses terminaron de practicar la autopsia al matrimonio encontrado muerto con signos de violencia este fin de semana en su casa de Ayamonte El resultado de esa autopsia es fundamental para determinar si se trata o no de un nuevo caso mortal de violencia machista Lucía Vallellano buenos días

Voz 0381 35:42 buenos días y de momento lo que ha trascendido es que la Policía Judicial ha venido trabajando con esa hipótesis de la violencia de género como principal aunque no la única la pareja se estaba separando aunque no constan denuncias previas por malos tratos fueron los vecinos el sábado pasado los que alertaron a la Guardia Civil de los gritos en el domicilio de ambos cuando los agentes llegaron hallaron los la con signos de violencia Él de cincuenta y tres años era periodista trabajaba para el Journal del Algarve ella de cuarenta y tres en una floristería en Ayamonte según el periódico luso el hombre le habría dado un golpe después se habría pegado un tiro también ese diario recoge un mensaje que el hombre dejarían Facebook antes de ir a casa de su expareja SICA es caigo contigo escribió tenían un hijo de cuatro años que estaba el día de los hechos con su abuela el Juzgado de Instrucción número trece Ayamonte ha decretado el secreto de sumario

Voz 1727 36:30 en Valencia natales bon día bon día Pepa la jueza ha dejado en libertad con cargos al profesor de Secundaria que presuntamente acosó a quince alumnas con las que hablaba a través de Whatsapp para pedirles fotos y vídeos de carácter sexual ahora se trata de averiguar si además hubo contacto físico la juez ha dictado una orden de alejamiento le impide acercarse a las chicas a menos de doscientos metros al parecer el sí

Voz 0141 36:53 ganaba la confianza de sus alumnas contactaba con ellas a través de Instagram o de Whatsapp para pedirles fotos la investigación se inició a partir de la denuncia ante la Guardia Civil de la madre de una de las menores en una localidad de la provincia de Valencia según el diario Las Provincias el profesor fue trasladado a esta provincia porque había tenido problemas en otro centro escolar en la comarca de la Marina en Alicante

Voz 1727 37:14 los vecinos de Salceda en la provincia de Pontevedra han guardado un minuto de silencio por el asesinato de Sufian es un joven de veinticuatro años que murió apuñalado el sábado en plena calle después de una fuerte discusión con otro chico que ya está detenido el minuto de silencio ese rompía con estos aplausos de los habitantes de esta pequeña localidad de diez mil habitantes Lara Capello Bos Días

Voz 1271 37:40 buenos días Salceda continúa conmocionada el dolor y la rabia se mezclaban ayer en esa concentración cerca de quinientas personas se reunieron en la plaza el Ayuntamiento en lugar donde falleció el joven está previsto que el presunto agresor conocido como el alemán pase hoy a disposición judicial el caso está en manos del Juzgado de Instrucción número uno de O Porriño pocos detalles han trascendido de la investigación salvo que la discusión comenzó dentro de un local de ocio

Voz 1727 38:03 a las puertas de ese mismo establecimiento la

Voz 1271 38:05 temas recibió varias puñaladas en el costado izquierdo murió desangrado y huyendo el banco ante el que apareció el cadáver se llenaba ayer de flores y mensajes el cuerpo será repatriado a Marruecos en los próximos días

Voz 1727 38:19 y sigue por aquí Laura Gutiérrez de Radio Madrid para contarnos la tremenda cornada que sufrió ayer el torero Román en Las Ventas el toro lo enfiló y le provocó una herida de treinta centímetros en la pierna está en estado muy grave

Voz 1275 38:32 si era intervenido de urgencia en la misma enfermería de la plaza tras sufrir esa tremenda cornada justo cuando iba a matar al animal el toro le levantó por el muslo derecho y lo zarandeó en el aire con el pitón dentro durante varios segundos le dejó en el suelo tumbado con un enorme boquete en la pierna así a toda prisa sacaron a Román de allí para esa operación de urgencia el pronóstico es muy grave el torero está en el hospital donde se espera de ver cómo evolucionan las próximas horas

Voz 32 39:16 cincuenta para dar saca hasta que llegue el Simpa

Voz 0456 39:19 eh

Voz 1727 39:29 no eran exactamente las dos y cuarenta y nueve minutos de la madrugada y esta noche esta madrugada ahí esta mañana toca seguir la procesión de la Virgen del Rocio por donde va Javier Márquez hola de nuevo

Voz 33 39:42 buenos días de nuevo en la plaza de Doñana ya un aspecto muy distinto Pepa a lo que hablábamos hace escasamente media hora porque empieza a clarear empieza a amanecer aquí en la aldea de El Rocío empieza a cambiar el aspecto por completo de este escenario donde se desarrolla la procesión yacer

Voz 0027 40:00 más de cuatro horas con la Virgen en la calle acaban de León

Voz 33 40:02 en la los almonteños estaba situada en el suero y acaba de pasar por una emblemática hermandad como en Sanlúcar de Barrameda todavía le queda bastante tiempo en la calle muchísimas personas que se están acercando que vienen desde distintos puntos de Andalucía y que para escasamente hora se acercan hasta la aldea del Rocío aunque no da la sensación de que hay algo menos de gente que un año antes

Voz 1727 40:24 es ver un espectáculo no una belleza la decidida con la procesión en la calle Javier

Voz 33 40:29 el entorno del Parque Doñana muy cerquita de la marisma pegada aquí a la basílica a la ermita de la Virgen del Rocío una auténtica gozada

Voz 1727 40:38 los sentidos pues a disfrutarlo seguimos hablando hasta luego

Voz 2 40:44 me ganarme

Voz 1727 40:56 abrimos la Mesa del Mundo en Hong Kong que ha vivido este domingo un resurgimiento de la revolución de los paraguas aquellos que salieron hace cinco años a la calle para pedir más democracia no han vuelto a hacer en masa contra una ley muy polémica que pretende recortar la independencia judicial de junco Se trata de la manifestación más multitudinaria que se recuerda en esta ciudad china ya transcurrido en completa calma hasta esta noche Rafa Muñiz cuando sean vivió

Voz 0456 41:23 momentos de mucha tensión entre manifestantes y policía los agentes han cargado contra aquellos que querían rodear y acampar a las puertas del Parlamento el hemiciclo que esta semana debate un proyecto de ley que permitirá entregar por primera vez fugitivos a Pekín llevando es así por delante la independencia judicial de Hong Kong que la capital prometió mantener durante cincuenta años

Voz 1490 41:47 cómo fue lo mejor amigo te lo que sí fachas de tengo que a todos

Voz 0456 41:52 no décadas siete hongkoneses más de un millón en total ha salido a las calles para protestar en un clima de total tranquilidad para demostrar que están en contra de lo que consideran un ataque frontal al sistema de libertades del territorio autónomo dos manifestantes iban vestidos de blanco y portaban pancartas rojas con el lema de la protesta fans son son qué significa no a la extradición a Chile

Voz 1727 42:27 en Detroit en Estados Unidos un grupo de neonazis armados ha reventado el desfile del orgullo gay uno de ellos ha llegado a rasgar una de las banderas arcoiris y otro originado sobre la bandera de Israel era el acto centro

Voz 34 42:41 al del mes del orgullo en el estado de Michigan ya habían acudido a la manifestación unas cuarenta mil personas todo transcurría sin incidentes hasta que un grupo de miembros del Movimiento Nacional Socialista uno de las agrupaciones neonazis más importantes de Estados Unidos interrumpe la marcha con grandes banderas con esvásticas mostrando armas y escudos ir realizando el saludo nazi arrancan banderas orinan encima de la bandera de Israel el y la policía para contener la situación de tensión termina escoltando no a los manifestantes y no la decena de neonazis que intenta reventar el evento algo que ha hecho que arda en las redes con vídeos de lo que pasaba algunos asistentes a la manifestación han incluso insultado a la policía

Voz 0127 43:22 por proteger a los atacantes unos mensajes que

Voz 34 43:25 entrelazado en directo con los de los vecinos que pedían a los habitantes de Detroit que los que hubiesen ido a la manifestación en defensa de los derechos LGTBI Se andas con cuidado porque era peligros

Voz 35 43:46 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación porque cuando en Toyota tres décimos que esta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es fiable roce toda la confianza Toyota en una furgoneta

Voz 1727 45:47 no todos sirven dice esta mañana José Mari

Voz 1100 45:50 buenos días Pepa tampoco debería ser tan difícil para Pedro Sánchez erigir una travesía que espera para los próximos cuatro años si es que logra como Ulises salvar tierras y mares y otros estados de peligros claro que para ello hay una circunstancia que se escapa de sus facultades que es la de llegar a la cifra mágica tanto doscientos setenta y seis coma doscientos setenta y cuatro para pasar de investidura pero lo mollar está en otro sitio y consiste en saber cuáles son los logros que señala el presidente como objetivos principales durante su mandato pretende Sánchez encarrilar el tema catalán sin dejar de mirar al País Vasco a base de diálogo diálogo diálogo pues quite de tacada quienes apuestan como única salida al conflicto por instaurar un ciento cincuenta y cinco permanente tan inconstitucional como estúpida quiere además acabar con la injusticia distributiva envilece a nuestra la sociedad contra trabajadores veteranos en el pozo de la pobreza mientras a los jóvenes tan todas ellas acabado pelos lo guía como Psicología o historia se desesperan buscando trabajo en la bicicleta ya reparto de comida china aderezado con contratos miserables y vergonzosamente a precarios pues se elimine también quiere diseñaron y pretenden mantener la llamada reforma laboral madre casi todas nuestras desgracias en el mundo del trabajo así que mi usted lo que tiene enfrente Idescat de lo imposible sólo le queda lo evidente

Voz 0933 47:21 judicial

Voz 41 47:22 no tiene usted caro ya quién va a ser su alcalde o alcaldesa de su ciudad en su pueblo o es un lío de negociaciones que no hay quién se aclare quién lo tiene claro hola bienvenido

Voz 42 47:37 días miles de Madrid respecto va a gobernar

Voz 0456 47:53 Emilio lo tiene claro también Rosa

Voz 43 47:55 días yo tengo muy claro en el Ayuntamiento que no va a gobernar Madrid ahora madre dice no sé muy bien si el PP o ciudadanos pero Carmena no es que pierda Madrid es que en Madrid nos perdemos a Carmena

Voz 0027 48:10 Roberto Valencia Roberto de Valencia

Voz 44 48:12 aquí donde pasarán nuestro alcalde será Joan Ribó concejal Giuseppe Baresi que envidia no revisten en los de Madrid sí Ribó hubiera sido de Madrid o de Barcelona sería un referente político al igual que colado Carmena desde Alicante Bibi

Voz 45 48:25 pues en mi pueblo en Aigües hemos pasado de mayoría simple a mayoría absoluta y casi casi a tener pleno de concejales o sea que lo que es el tema de negociar nada que negociar está todo más que negociado todo más que dicho ahí jueves tranquilidad mayoría absoluta que barbaridad quedan pocas Xevi

Voz 0456 48:47 tenemos el whatsapp plagada de felicitaciones para Rafa Nadal Diego A Coruña

Voz 46 48:51 bueno pues gracias a Rafa Nadal con su ejemplo de de lucha y esfuerzo continuos dos de Roland Garros que está en los franceses tirándose de los pelos aún presentes en el deporte y otras cosas que significa que gane Rafa Nadal pues es un orgullo y es una lección de esfuerzo talento y lucha a mí me ha inspirado por ejemplo yo que los domingos sólo hago cinta de lomo Allariz de cinta de correr es increíble que estoy pensando en en ponerme físicamente como toro Gomorra

Voz 41 49:26 ahora sí que Rafa es inspirador para todo gracias Diego y una más desde el norte