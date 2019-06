Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 07:00 a 08:00)

Voz 1727 00:00 son las siete las seis en Canarias

muy buenos días esta semana se constituyen los ayuntamientos si las negociaciones en las comunidades aceleran Sánchez recibe mañana los líderes que pueden darle la mayoría para gobernar si todo esto es verdad es importante pero esta mañana ya está ahora lo primero es lo primero y lo primero es un hombre y un número el doce

Voz 1774 00:45 la cifra es e increíble osea que no los me gusta decirlo ahí prosiguió la aquí parece increíble y una tiene que ser consciente de ello vivos del día a día feliz haciendo lo que hago y si el cuerpo aguanta pues pues todo lo demás funciona bien estoy siempre con con la ilusión con la pasión de seguir adelante

Voz 1727 01:04 la Copa de los Mosqueteros número doce que Rafa Nadal levantó en París ayer y que esta noche explicaba con la sencillez de los grandes de verdad en El Larguero el único español que lo ha conseguido y que lo ha conseguido además tras un momento muy complicado en su carrera superar los baches y remontar como él mismo nos explicaba su primer Roland Garros lo ganó con diecinueve años el último de momento ayer con treinta y tres compasión con constancia como humildad es lunes diez de junio y hay noticia de la noche es un tiroteo en Madrid que deja una mujer muerta y otras dos heridas de bala tenemos pocos datos más y confusos todavía sobre la identidad y las circunstancias Pilar Rodríguez la portavoz del uno uno dos y nos contaba esta madrugada la SER

Voz 3 01:55 lo que se encontraron al llegar a una mujer en la calle te miran lo suelo tiene treinta y cinco años que estaba inconsciente y en parada debido a la gravedad de las lesiones que presentaba una herida en el pecho por arma de fuego pues siendo pueden revertir la situación y lo que hacen es confirmar la muerte

Voz 1727 02:10 según la policía el presunto agresor fue detenido tras atrincherarse en su casa en Aranjuez ciudadanos ya no veta Vox la foto de Colón gobernará la comunidad o eso se deduce del encuentro casi secreto que ayer mantuvieron sus candidatos a la Comunidad Ignacio Aguado irrupción Monasterio mañana se constituye la Asamblea regional hay que nombrar presidente o presidenta de la Cámara autonómica luego viene el Ayuntamiento de Madrid la foto de Colón que Ciudadanos no quería pero se hizo la negociación con Vox que Ciudadanos no quería como explicaba hace sólo una semana su portavoz José Manuel Villegas

Voz 4 02:46 no va a haber negociaciones con Vox tampoco ni con nacionalistas ha sido el apoyo de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo estos días

Voz 1727 02:54 pero ya se han sentado a negociar su candidato en Barcelona Manuel Valls se ha escandalizado en Twitter de que ese normalice a la extrema derecha el diputado naranja por Madrid Marcos de Quinto de reprocha que no vete a la extrema izquierda eso aquí en Reino Unido los candidatos a suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador pueden inscribirse hoy para empezar a disputar esa carrera

Voz 1727 03:23 el euro escéptico muy polémico Boris Johnson parte como favorito para seguir con su perfil de azote de Bruselas en una entrevista sugerido que si llega a primer ministro se irá de la Unión Europea sin pagar la factura del Brexit que son unos cuarenta y tres millones de euros si Bruselas dice no le ofrecen mejores condiciones para el divorcio pero el sonido de la madrugada en España viene así tocando palmas

Voz 6 03:52 a las dos y cuarenta y nueve minutos los almonteños han saltado la reja ha empezado la procesión de la Virgen del Rocío que sigue a esta hora en su aldea otros sonido que va a marcar el día pero este musical es la voz de Mariah Carey o Malaya que diría Danny De la Fuente que da esta noche su único concierto en España es en Barcelona en el Festival Jardins de Pedralbes Jordi Carbó la pregunta a esta hora es va a respetar el tiempo por un lado a los almonteños que siguen de procesión y por otro a los festivalero ese Barcelona buenos días buenos días Losada

Voz 0978 04:43 Toño sí porque el calor es lo único que va a ganar protagonismo ahí durante la jornada de hoy apenas superará los treinta grados en Barcelona hasta mañana no se espera que llueva lo era que también se van a salvar en un día en una semana de hecho que se presenta sin grandes complicaciones hoy ambiente fresco a esta hora es un poco de calor durante la tarde menos en el Cantábrico donde las nubes serán abundantes a medida que avance la tarde lloverá la próxima noche aquí a pesar de que la mañana soleada ambiente fresco durante toda la

son las cinco las seis y cinco en Canarias

ahora es la obra reside en Canarias

son las diecisiete ahora las seis y siete en Canarias

Voz 1414 07:05 socio preferente en toda España para intentar llegar a acuerdos tiene que ser el Partido Popular pero evidentemente SIMO es posible por razones de unos eh corrupción o pro razones de otra índole Se abren la puerta a otras formaciones políticas

Voz 1727 07:18 esto decía ayer Ignacio Aguado que es el candidato de Ciudadanos en Madrid la Asamblea Regional se constituye mañana Laura Gutiérrez buenos días hola buenos días y también se constituye la Asamblea Regional de Murcia Paco Sánchez buenos días

Voz 0027 07:29 hola buenos días Laura en Madrid después de la reunión

Voz 1727 07:32 de ayer de Aguado y monasterio de Ciudadanos y Vox el acuerdo avanza

Voz 1275 07:36 un avance porque es un contactó importante hasta ahora Ciudadanos había vetado a Vox hasta ayer cuando se reunieron en secreto en un hotel de Madrid sin testigos impresa sin ni siquiera avisar a sus jefes ese primer cara a cara entre Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos aquí en la Comunidad y Rocío Monasterio de Vox han servido para apuntalar el pacto con el que se van a repartir entre la derecha la Mesa de la Asamblea de Madrid que se constituye mañana ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento regional Ibooks ya avisó que sólo les daría su apoyo si se sentaban lo pedían formalmente y eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas está por ver si los de Rivera corresponden apoyan a cambio mañana la entrada de la ultraderecha en la mesa donde Vox ya pactado un puesto con el Partido Popular

Voz 1727 08:15 aquí en Murcia el PSOE ha ofrecido a Ciudadanos la alcaldía de la capital a cambio de que a nivel autonómico los naranjas renuncien al pacto de derechas y faciliten un gobierno socialista Paco qué opciones hay de que prospere esta petición

Voz 13 08:28 pues lo vamos a saber este lunes porque este lunes la formación naranja se va a reunir de forma interna para analizar la propuesta socialista de cara a un posible pacto de gobierno lo que se sabe por el momento que José Antonio Serrano el candidato socialista a la Alcaldía de Murcia ofrecía el sábado su apoyo y los votos de sus concejales nueve en total a Mario Gómez candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Murcia todo a cambio como apuntabas Pepa del apoyo del partido de Albert Rivera para que el PSOE lista más votada en las autonómicas pueda gobernar en la región de Murcia Ciudadanos por el momento ha dicho poco se espera que hoy tome una decisión pero que sí ha dicho ha sido el alcalde en funciones el popular José Ballesta dice que el Ayuntamiento de Murcia ni se compra ni se vende a lo que ha respondido el candidato socialista que esto no va ni de comprar ni de vender sino de regenerar lo escuchamos

Voz 14 09:13 su nueva de comprar ni vender el Ayuntamiento de

Voz 15 09:15 sí

Voz 14 09:16 que es una institución y por lo tanto no es propiedad de nadie

Voz 13 09:20 por lo tanto habrá que esperar a ver qué decisión toma hoy el partido de Albert Rivera tras esa reunión interna para analizar la propuesta sociales

Voz 0027 09:28 está Paco Laura gracias a los dos adiós nosotros

Voz 1727 09:30 hasta luego también hay novedades en Barcelona lo último que sabíamos escalada Colau había decidido presentarse a la investidura para tratar de revalidar su cargo como alcaldesa frente a Maragall en la práctica significaba asumir la propuesta de Manuel Valls de hacer la alcaldesa sin condiciones gratis anoche en el objetivo Colau dejó claro que acepta esos votos

Voz 16 09:49 todos los votos que vengan bienvenidos vengan esos votos a la investido

Voz 15 09:52 pura pero nosotros los acuerdos decido dar los vamos

Voz 16 09:55 SER sólo con las formaciones de izquierdas las formaciones progresistas

son ahora las siete y diez las seis y diez en Canarias

Voz 1727 11:41 si Donald Trump hubiera llegado al final con su amenaza hoy habrían entrado en vigor los aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos pero la cuerda muy muy tensa e no llegó a romperse ha habido acuerdo a cambio de que México llene de militares su frontera con Guatemala también a cargo de los inmigrantes que quieran cruzar a Estados Unidos hasta que se resuelva su petición de asilo y el presidente López Obrador

Voz 0414 12:08 afortunadamente se impuso la política sobre la confrontación debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto del parte del presidente Donald Tron

Voz 1727 12:24 pero Donald Trump ha avisado ya de que si México no coopera siempre puede volver con la amenaza de los aranceles sobre comercio sobre los conflictos que el presidente estadounidense dedica abrir por el mundo Isabel Villar buenos días buenos días publica hoy El País que la Unión Europea quiere promover cambios muy importantes en la Organización Mundial del Comercio precisamente para salvarla del bloqueo de

Voz 20 12:48 sí porque Estados Unidos se niega a renovar los miembros del órgano de apelación clave para resolver conflictos sobre aranceles o competencia desleal Bruselas teme que si sigue el bloqueo y no se pueden cambiar esos miembros los dictámenes de la organización acaben siendo inservibles por eso Bruselas propone una alternativa para renovar los miembros del arbitraje el plan es que los elijan entre los árbitros actuales o los antiguos de la propia organización según el país esta iniciativa parece contar con el respaldo de Estados como India Rusia Canadá o Turquía

Voz 1727 13:15 en Brasil la prensa está publicando hoy conversaciones privadas que ponen en tela de juicio la imparcialidad de los responsables de la operación la valla Hato que es la que llevó al ex presidente Lula da Silva prisión por corrupción entre los responsables está el hombre que lo condenó el juez Sergio Moro que hoy es ministro de Justicia de Bolsonaro que según esas conversaciones se dedicó a dar instrucciones a los fiscales sobre cómo ir contra Lula Ana Button buenos días

Voz 6 13:43 buenos días Moro propuso a la Fiscalía cambiar el orden de las fases de la operación e incluso les sugirió que recursos debían presentar como si fuera uno de sus superiores un juez también han publicado conversaciones en las que los fiscales discuten cómo impedir que

Voz 1727 13:55 Lula conceda una entrevista desde la prisión

Voz 6 13:58 en la campaña una de las fiscales llega a decir que reza para que no gane su partido para la defensa del ex presidente esto es la prueba de que la causa contra él fue siempre fue política lo más grave es que el Ministerio Público no niega la veracidad de los mensajes se limita a decir que sus fiscales han sufrido un hackeo y el juez Moro que hoy recordamos ex ministro dice que están sacados de contexto

Voz 8 14:21 cuando tienes las se cima a voz la de este año

Voz 21 14:24 yo lo primero que piensas es venga a donde hacemos la despedida

Voz 22 14:28 es muy difícil difiere sentirte vivo piden piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran vivos punto es o llame al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siempre vivo

Voz 23 14:42 sabes cuando quieres llegar a la orilla sí que parte los pies ir a su casa el agua

Voz 15 14:50 el verano es el paraíso cuando poder refrescante por Seat de hacemos una revisión del aire acondicionado gratis informa Titus tu

Voz 9 14:58 que autorizaba sea contigo que necesitas hoy

Voz 0027 15:02 en el veintisiete se estrenó la primera peli sonora Ignazio La Generación del veintisiete con Protos veintisiete hacer tras

Voz 24 15:08 recomienda en una revisión antes de irte de vacaciones pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta tu vuelta has hecho mil viajes piénsalo a tu vuelta tiene más sentido si haces la revisión Renault con aceite y filtro y treinta y cinco puntos de control antes de irte de vacaciones recibe un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional

Voz 0027 15:25 consulta condiciones en tu concesionario servicio pues me no

Voz 22 15:27 con vivos tienes tu primer préstamo hasta trescientos euros sin intereses ni comisiones entra ya dibujó punto es pues llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate virus

Voz 0027 15:38 soy Juan de Carlas tiene son la luna rota

Voz 15 15:40 si no te puedes quedar sin tu coche en Carlas puede pedir cita fácilmente y es coger el día y la hora que prefiera nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche K red

Voz 2 15:54 hoy por hoy como Pepa Bueno

Voz 1727 15:58 al fotógrafo William Klein siempre le me gustó una frase de otro fotógrafo de Robert Capa que decía si tus fotos no son lo bastante buenas es que no te has acercado lo suficiente y eso es exactamente lo que se van a encontrar quienes se acerquen a la Fundación Telefónica ver la primera retrospectiva de este artista en España doscientas cincuenta y cuatro imágenes que forman ese universo particularismo de Clay que Raquel García visto ya

Voz 25 16:25 la imagen en blanquinegro con Cuatro Cabezas la madre judía Ana latinoamericana el policía irlandés y el latino es la fotografía que para William Klein mejor representa la ciudad de Nueva York la serie que realizó en los años cincuenta recién llegado de París que por primera vez acerca el objetivo al viandante desenfocado ley dándole movimiento otorgándole a la vez una identidad es el mejor libro de fotografía del siglo XX Nos cuenta la comisaria de la exposición Rafael esto PIN que con el montaje intentado mostrar todas las vidas creativas de la artista

Voz 26 16:54 miles de la

Voz 1727 16:57 mismo el hay Floro Muntaner entren

Voz 26 16:59 eh más que un lema que pueda resume

Voz 25 17:02 Mir la manera de trabajar de Klein hay un comportamiento una actitud que define su lenguaje el lenguaje Klein que desarrolló en sus pinturas sus fotografías en sus experimentos en el laboratorio y cuando salía con su cámara la calle manifiesto reúne más de doscientas obras del artista uno de los que mejor ha representado la sociedad del siglo XX

Voz 27 17:25 más

Voz 30 17:31 sí susurros llevan treinta años viviendo del cuento va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir sin ataduras en los

Voz 15 17:41 mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 30 17:44 es hora de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 31 17:56 a los tecnoprecios del corteinglés son mucho más que un buen precio hasta el veintisiete de junio tienes cien euros de descuento al comprar cualquier convertible ultra fino HP con procesador Intel Core

Voz 15 18:06 como en los convertibles dos en uno h Pepa vídeo en catorce x tres sesenta disponibles a partir de seiscientos noventa y nueve euros

Voz 31 18:12 además con todas las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios sólo El Corte Ingles

Voz 15 18:18 si fuera una película habríamos ganado once Oscar

Voz 24 18:21 once policías si fuera un periodista Easy fueron científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al mejor Motor Internacional de daño en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 15 18:33 dicha que este meses estamos de celebración Idi uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme opción de FC pan hasta fin de mes condiciones en Ford punto es

Voz 32 18:47 terminamos de escuchar sus felicitaciones a Rafa Nadal bienvenida podrían sigue Marchetti quería decirle enhorabuena a Nadal por su esfuerzo constancia y valentía y sobre todo todo por su

Voz 1727 18:58 el gran honestidad siempre en cada momento

Voz 32 19:00 todo dentro y fuera de la pista un abrazo un abrazo

Voz 33 19:04 Rafael Martín adelantar Ortiz enhorabuena tocayo ya te queda un día menos para ganar la décimo tercera Ron erró sólo te quedan treinta y tres años para que te dejen jubilarse como no sea una recaída no hay que

Voz 15 19:18 en pueda contigo campeón Rafael pasa tu agenda donde te vamos a pillar mañana un crack dice y desde Hondarribia

Voz 34 19:27 muy grande tiene todavía como siempre se refiere a los trabajadores dos diciéndoles bajo Divo después un partido estar entoces se queda siempre hacer mal con todas las pelotas y todos los sotos del unos niños y supera siempre seis primeros hubieran deportista pero eso en Irak y una más

Voz 9 19:47 buenos días Frei Emmanuel dará cuenta yo le daría el Príncipe de Asturias al deporte aunque lo tiene nuevo promoción no lo tienen encima tendríamos

Voz 15 19:55 venga un saludo a mediados si uno en dos mil ocho lo

son las seis y veinte en Canarias

Voz 1275 20:10 Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo tranquilos sin cambios vamos a seguir con temperaturas cálidas a mediodía que no llegarán a los treinta grados más fresquito por la mañana y algunas nubes comienza la mañana cada por un tiroteo mortal al sur de Madrid la misma madrugada en Aranjuez un hombre ha matado presuntamente a una mujer de treinta y cinco años y herido a otras dos la policía está investigando lo ocurrido ha detenido a este individuo después de que se haya atrincherado en su casa Virginia Sarmiento buenos días

Voz 1727 20:38 buenos días todavía no conocemos la relación del detenido con las tres mujeres aunque las primeras hipótesis apuntan a una disputa familiar el presunto autor de los hechos se encerraba en casa con otra mujer de cincuenta años que presentaba un disparo en la pierna otra llegaba al hospital por sus propios medios y la víctima mortal de treinta y cinco años fallecía en la calle Félix de Paz portavoz del uno uno dos

Voz 35 20:58 pero una llamada en la localidad de Aranjuez y que varios heridos por arma de fuego a nuestra llegada no bufé de cincuenta años con una herida por arma de fuego en Guërna izquierda que hemos trasladado al Hospital doce de Octubre estable

Voz 1727 21:24 el detenido permanece en comisaría mientras se investiga lo ocurrido

Voz 1275 21:32 así arranca el lunes pendientes de Aranjuez ídem la política de los últimos contactos entre la derecha para conseguir mañana apoyos suficientes en la constitución de la Asamblea Ciudadanos ha esperado al último momento para levantar el veto a Vox por el que se reunió ayer en secreto titulares

Voz 1727 21:48 aunque la formación naranja insistía estos días en que sólo se sentaría a negociar con el PP el domingo se reunían de manera informal y sin presencia de medios Ignacio Aguado ir Rocío Monasterio fuentes de Ciudadanos aseguran que el encuentro transcurrió de manera

Voz 1275 21:59 los vecinos de Lavapiés y San Cristóbal de los Ángeles han realizado dos documentales sobreviviente desigualdad social compramos tu barrio de Lavapiés sobre las consecuencias de la gente indicación en San Cristóbal no nos comemos a nadie el corto de denuncia sobre los tópicos de este barrio conflictivo

Voz 31 22:13 la Policía Local de Getafe ha puesto en marcha una patrulla

Voz 1727 22:15 ciclista para entre otras cosas detectar a los menores que saltan las clases trabajan en los parques y los andenes de metros

Voz 1275 22:20 en los deportes el Fuenlabrada estaba más cerca de ser campeón de Segunda B ayer se impuso uno dos en el Sardinero al Racing de Santander el miércoles desde las nueve segundo partido de la final en el Fernando Torres Isabel cómo se circula a esta hora de la mañana en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 22:43 buenos días pues hasta ahora sobre todo en las entradas situación de hora punta ya vamos a destacar lados en Torrejón y San Fernando cuatro Valdemoro Pinto Butarque a cuarenta y dos en Parla Fuenlabrada y Getafe a cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 de Las Rozas al Plantío en Colmenar Viejo también en la M607 también la aún en San Sebastián de los Reyes en la M cuarenta y M cincuenta situación ya complicada hasta ahora paciencia

Voz 37 24:16 viene a decir el mejor desde doscientos dieciocho euros al mes sin entrada en XXXV cuotas Comisión de formalización ciento veintitrés euros con seis J final dieciséis mil trescientos noventa y cinco euros con cinco Time nueve coma diecisiete por ciento condiciones válidas para pedidos matriculados hasta el treinta y uno de julio financiando con BMW Bank

Voz 1727 26:55 promueve un retroceso de los derechos en

Voz 1275 26:57 GT de Ciudadanos no lo afirmado ICO gane insiste en que el orgullo no es sólo una fiesta sino una manifestación política un partido que no está dispuesto a firmar ese documento no está invitado Ciudadanos ha pedido en las últimas horas que rectifique Paul Asensio

Voz 42 27:12 hagan público un decálogo de normas que deben cumplir los partido para estar al frente de la pancarta del orgullo y la primera de esas normas en no valerse de los votos de partidos de ultraderecha Ciudadanos

Voz 1727 27:21 es una firmado el decálogo pero ha dicho que espera

Voz 42 27:23 es una rectificación de COGAM y lo hemos hecho muchos años

Voz 1414 27:26 en el desfile con las carrozas y en el indicaciones del orgullo y lo seguirá haciendo yo espero que pueden las asociaciones que que presentan ese tipo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTBI supera a los colectivos supera las asociaciones es una causa de todos y de todas

Voz 42 27:46 el Partido Popular también sabe enmarcado de este decálogo que sí han firmado otros partidos como el PSOE Más Madrid podemos ocupe

Voz 1275 27:52 en el último año en la Comunidad de Madrid han recogido un total de siete mil seiscientos toneladas de residuos de ropa y textiles no sólo en las tiendas que la ponen a la venta como ropa ventas sino también en los almacenes que la vende como fardos terminan en el circuito de venta ambulante organizaciones sociales que trabajan en beneficio de la ropa usada como Real Madrid piden que esto se regularice Cristina Salvador es presidenta de Madrid

Voz 43 28:15 hemos encontrado que en zonas donde tendríamos que tener un contenedor que está legalizado por el Ayuntamiento con la ubicación correspondiente los encontramos contenedores que no son los que los municipales los que gestionamos nosotros ya hay contenedores pues que los ponentes ciudadanos o empresas au bueno sé que lo pondrá pero que aparecen en contenedores en en vía pública que no él

Voz 1275 28:40 se llaman Ana María Cristina y Lucía las tres son de Madrid pero se va a tener que marchar fuera para estudiar

Voz 44 28:46 siempre tengo el corazón partido porque me encanta Madrid me encantaría vivir en Madrid pero para lo que quiere estudiar hay muchas más oportunidades fuera así que espero volver algún día de cualquier forma pero pero es una pena la verdad ojalá pudiera hacer lo que hago pero en Madrid que me encanta

Voz 1275 29:02 sí que se echa de menos siempre uno echará de menos la familia la comida entonces si hubiera opciones yo sí me plantea volver a día de hoy veo muy difícil que

Voz 0978 29:10 de acuerdo con lo que dice ella

Voz 45 29:12 dónde queremos volver a casa y luego también pues construir un poco a la que te has crea que te a formar final pero es verdad que es que no tiene no tiene color comparada con otros lugares las oportunidades que hay que hay aquí son muy escasas y si quieres hacer lo que quieres hacer aquí no se puede de momento

Voz 1275 29:28 las tres se marchan al extranjero han conseguido una beca de La Caixa para cursar estudios de posgrado fuera estudios imposibles para muchas familias dentro de España estudios a los que no todos los alumnos llegan sino consiguen una ayuda como las que han recibido Ana María Cristina Lucía dieciséis grados Arca a esta hora el termómetro de la radio en la Gran Vía

son las siete y media las hay Jiménez caña

Voz 1727 30:12 comenzamos el lunes diez de junio con el ánimo alto el que nos deja siempre Rafa Nadal

Voz 23 30:17 preparado para sacar ahí está golpea Rafa

Voz 48 30:26 bueno todos los Jackson

Voz 1275 30:31 la eh

Voz 1774 30:33 has sean creíbles ya que no no me gusta decirlo ahí prosiguió la siempre increíble y uno tiene que ser consciente de ello pero bueno no no siempre digo lo mismo no todas estas cosas pues tendré tiempo si Dios quiere cuando teme carrera de poner poder valorar me poder analizar dónde dónde nuestra una cifras

Voz 1727 30:51 el doce verdad en doce Roland Garros que gane que le contaba anoche en El Larguero Manu Carreño ICO

Voz 31 30:56 comenzamos el lunes diez de junio

Voz 1727 30:59 Política tirando de hemeroteca de Ciudadanos

Voz 4 31:02 luego a negociaciones con Vox tampoco ni con nacionalistas y ha sido el acuerdo de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña

Voz 49 31:08 una cosa es hablar con todas las formaciones políticas y otra cosa es de buscar un gobierno en ese sentido insisto en que no anunciaremos con el Partido Popular sólo con el Partido Popular acuerdo será

Voz 4 31:19 con el PP pues es finalmente forma subsidiaria ponen el Partido Socialista pero no acuerdos para tres es decir en sus acuerdos en esos Gobiernos a los que se puede llevar no estarán

Voz 1727 31:29 empezamos echando de menos que hoy estuviera aquí algún dirigente naranja para contarles a ustedes el porqué de este cambio de criterio los hemos invitado que conste porque este aterrizaje en la realidad de unos números que les obligan a elegir con quién pactar en Madrid y en tantos otros sitios en Madrid ayer se reunieron con Vox primer encuentro con Vox mañana se constituye la Asamblea regional hay que elegir los cargos de la Cámara autonómica de ahí la prisa en levantar el veto hoy en la prensa sobresale por encima de cualquier otra cosa la imagen de Rafa Nadal que vive atrapado en el tiempo desde el año dos mil cinco cuando ganó su primer Roland Garros con diecinueve años muchos titulares en toda la prensa nacional e internacional Dani

Voz 0456 32:13 sin Rafael Nadal el eterno Fénix de Roland Garros titula Le Monde abriéndose edición digital después de una temporada problemática el Espinal ha mostrado de nuevo resistencia en Le Figaro leo un apellido grabado en la tierra y con profundas raíces un apellido de dos sílabas Nadal el deporte de alto nivel no encaja en esta era del zapping y de las redes sociales se hace Inter min hable suele cansar al público que busca variedad y hacer clicks en lo nuevo sin embargo Nadal es todo un fenómeno en Roland Garros insaciable un coleccionista compulsivo maestro del lugar de vértigo las doce victorias que ha conseguido en la historia de Roland Garros hay un antes y un después de Rafa Nadal Nadal aplasta tienen una final multidimensional titula abriendo también en su edición digital Libération un triunfo para el hombre que se ha convertido en una máquina de golpear bolas titula el Süddeutsche en Alemania

Voz 1727 33:01 qué gusto verdad escuchar sustituto sustituir y lo venimos diciendo desde primera hora de la mañana aquí en España además de Rafa Nadal iniciamos la semana fundamental para formar a los ayuntamientos porque el sábado se constituye en sí aussie idea eso de los juegos de poder habla hoy el editorial de El País

Voz 0027 33:22 que en España se está generalizando la resignación ante una práctica parlamentaria aberrantes según el país como Lass es la de formar gobierno

Voz 0456 33:29 Nos no porque dispongan de mayorías que los

Voz 0027 33:32 se expanden sino porque no existe mayorías alternativas para desalojarlos el editorial de El País termina así la renovación de la practica totalidad en las instancias políticas en España a través de unas convocatorias a las urnas superpuestas en el tiempo puede servir para legitimar el sistema después de unos años convulsos en los que se sobrepusieron una crisis económica hay una crisis social pero también convertirse en la ocasión para profundizar en los errores que los han traído hasta aquí

Voz 1727 33:57 El Mundo El Mundo asegura que Pedro Sánchez baraja crear una vicepresidencia ecológica encabezada por la ministra Rivera

Voz 0027 34:04 presidencia Verde Sánchez quiere situar la lucha contra el cambio climático como primer eje de su programa de gobierno y crear esa vicepresidencia ecológica que el líder socialista prometió crear en dos mil quince ya ante varios grupos

Voz 1727 34:15 estoy cuentan Ana Marcos y Carlos Cué en el país que en ese futuro gobierno Podemos quiere quedarse con las carteras sociales

Voz 0027 34:22 cura en una negociación dura de desgaste para ellos todo puede decidirse en el último minuto reconocen pero no dejarán en su empeño entrar en el Gobierno a través de las áreas sociales y el referente dicen es la Comunitat Valenciana donde el PSOE y Unidas Podemos están terminando de perfilar una vicepresidencia de carácter social para el representante de

Voz 1727 34:40 sobre Podemos después del Consejo Ciudadano Estatal de este fin de semana escribe Pérez Royo en el diario punto es nunca han sido el motor de transformación del país dice

Voz 0027 34:50 Podemos ha sido un paraguas que ha dado cobertura a múltiples opciones políticas condenadas cada una de ellas por sí sola a la marginalidad cuando no lo completa irrelevancia el argumento de que Pablo Iglesias ha aguantado y que han sido los líderes territoriales los que no lo han hecho es según Pérez Royo un argumento falaz aquí no ha aguantado nadie porque es lo que se ha puesto en cuestión es el proyecto político que el paraguas Podemos representa sino se entiende así la disolución será inevitable concluye

Voz 1727 35:15 yo una maldad la que recupera hoy el director del Confidencial Nacho Carretero

Voz 0027 35:18 qué recuerda de lo que les dijo a Pablo Iglesias en dos mil dieciséis en una entrevista en la tuerca el actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo le dijo al final todo el mundo acaba cadáver sólo es cuestiones

Voz 1727 35:30 por qué perdió Carmena se pregunta Berna González Harbour en el país entre las muchas causas está Vallecas el barrio obrero peleón de Madrid cuyos vecinos sienten que Carmena les ha fallado

Voz 0027 35:42 mientras la derecha despertaba en la mayor parte de Madrid la izquierda ese movilizaba en Vallecas busquen las razones hablen con los vallecanos escribe González Harbour el precio del metro cuadrado se ha disparado ahí los fondos buitre han adquirido viviendas intenta desahuciar a los alquilado su okupas gente sin lugar donde caerse muertos que proceden ya de desahucios previos que sobreviven en precariedad la Henry ficción avanza en seguridad también un cóctel para que las soluciones habitacionales prometidas ni siquiera son palabras bonitas porque no lo son habrá muchas razones para explicar el derrumbe pero una importante según González Harbour esta mañana

Voz 1727 36:15 leemos en La Vanguardia hoy a propósito del juicio del pluses que va a quedar visto para sentencia esta semana o eso al menos está previsto que

Voz 0027 36:23 leemos que el Tribunal Supremo se inclina por mantener la prisión preventiva de los acusados hasta el momento del fallo sea que los jueces no se plantean ponerlos antes en libertad provisional mientras deliberadas

Voz 1727 36:32 eso ha parecido muy llamativo lo que publica El Mundo sobre la operación Kitchen

Voz 0027 36:35 sí que el comisario Enrique García Castaño que está imputado y que está colaborando supuestamente con la policía le dijo al juez que usaron fondos reservados para comprarle un portátil al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para que el Francisco Martínez pudiera hirviendo en ese ordenador con seguridad side sin dejar rastro las conversaciones de los móviles Le quitaron a Bárcenas que el chófer de Bárcenas le quitó a Bárcenas y les dio a esta policía patriótica en esos móviles estaban entre otros los mensajes que Bárcenas intercambió con Rajoy a aquel famoso Luise fuerte pero según el mundo había muchos más mensajes entre Bárcenas y Rajoy pero también con otros altos cargos del partido y con ese ordenador supuestamente comprado con fondos reservados para Ignacio Martínez interior para Francisco Martínez interior llegó a disponer casi a tiempo real de una parte importante del Arsenal de comunicaciones que que guarda Bárcenas

Voz 1727 38:22 los aranceles con los que el presidente de Estados Unidos amenazó a Méjico finalmente los países llegaron a un acuerdo los dos países sino han entrado en vigor un acuerdo que según el New York Times no es muy novedoso porque contiene puntos a los que México ya se había comprometido previamente

Voz 0456 38:39 esta información del Times ha mosqueado a Trump que ha cargado contra el diario en Twitter y afirma que hay detalles aún desconocidos sí que va a dar a conocer en breve en este diario escribe una columna Peter Baker dice que durante nueve días trampa tenido el dedo en el gatillo y amenazando con disparar nueve días que ejemplifican de nuevo como es la política de Donald Trump amenazas plazos concesiones acuerdos reales o imaginarios evitar un terrible resultado declarar la victoria a menudo son dramas que él mismo crea para hacerse el héroe Hewitt en el Washington Post afirma que es una clara victoria de Trump que ha dejado a sus rivales fue cuando el Wall Street Journal lamenta que aunque se ha evitado la amenaza de los aranceles por un acuerdo de inmigración la relación entre los dos países está muy dañada

Voz 1727 39:17 cómo lo ven en México el principal diario

Voz 0456 39:19 arma advierte de que algunos puestos fronterizos se han reforzado en las últimas horas controles migratorios que México ya había instalado antes del acuerdo pero cara ser refuerzan añade este periódico que para El País pueda cumplir con los compromisos que ha adquirido con Estados Unidos tendrá que asignar nuevas partidas en los presupuestos de este año en un artículo de opinión lamentan que este acuerdo alcanzado vaya convertirse probablemente y en esto coincide toda la prensa mexicana en un punto clave del discurso de Trump cuando haga oficial su campaña para la reelección este próximo dieciocho de junio en Orlando en Florida y sobre esos controles fronterizos el editorial de El Universal lamenta que con el afán de complacer las exigencias de Estados Unidos esos controles están realizando sin respetar los derechos suman

Voz 1727 40:00 lean periódicos es un ejercicio estupendo lean todos los periódicos que puedan y además todavía hoy somos capaces de sorprendernos cómo nos hemos sorprendido a una noticia de Abc sabían ustedes

Voz 0027 40:14 que el ibuprofeno lo inventó un bioquímico catalán del que nadie se acuerda Antonio Rivera Blancafort diseño en la estructura química del fármaco que cada día alivia los dolores de cabeza de millones de personas el mérito mediático se lo llevó la farmacéutica para la que trabajaba Rivera también los científicos británicos que contribuyeron en el hallazgo no el español que según su viuda siempre quitó importancia a las cosas y nunca presumía de ello hice la viuda ese era mi orgullo entrar en una farmacia impedir una caja de U

Voz 1727 40:43 la historia más bonita Antonio Rivera Blancafort no cuenta ABC el inventor del ibuprofeno y si alguna vez la han recomendado que se imagina en a todo el público desnudos están nerviosos si tienen que hacer una presentación

Voz 0027 40:55 apunten otro consejo

Voz 2 41:02 gol cero

Voz 2 44:03 hoy por hoy como Pepa Bueno

son las siete y cuarenta y cuatro las seis y cuarenta y cuatro en Canarias

Voz 1727 44:20 les voy a contar un secreto llevamos toda la noche peleando yo quiero abrir con con Rafa inicia deportes yo también quiero hablar de ese Rafa y que preguntamos en las preguntas a los oyentes por Rafa bueno pues sigamos hablando de razas es un placer es que es un día especial es un día especial

Voz 1161 44:37 no se ganan todos los días doce Roland Garros es una gesta que él mismo piensa que será no será fácil de igualar ni en un día pero lo dice no con soberbia sino con humildad porque es algo que nadie ha conseguido hasta que llegó él no sólo doce Roland Garros sino incluso doce del mismo Grand Slam cifras impensables casi imposibles casi bueno si lo he hecho yo siento que alguien lo igualará

Voz 1774 44:59 los superará a lo que pasa es que bueno sí que es verdad que que se ha sumado otro no oí a estas alturas ya hay con ella con estos números cada uno que se suman pues se hace una cifra que es realmente difícil me gusta decirlo porque hablo de mí mismo pero sí que es algo que creen que dar muchas actuales para que se pueda conseguir suma dieciocho grandes ha señalado

Voz 1161 45:17 de los veinte que marca a Federer como tope y la siguiente cita para ambos va a ser la hierba de Wimbledon donde a priori Federer es superior del resto cuanto al fútbol desde las nueve menos cuarto las ocho y media en Carrusel juega la selección española Javier Herráez buenos días

Voz 0456 45:28 hola qué tal muy buenos días la selección española que se juega la primera plaza de su grupo fase de clasificación para la próxima Eurocopa dos mil veinte donde España debe de estar al igual que Suecia pero hay que jugar también están equipos como Noruega o como Rumanía que podrían arrancar algún punto a los teóricos favoritos no se va a llenar el Bernabéu lo pedían y lo reclamaban ayer tanto Robert Moreno el segundo Luis Enrique que sigue trabajando en la sombra pero que no puede presencialmente ayudar al equipo español también el capitán Sergio Ramos en principio el once De Gea en portería Carvajal Ramos Íñigo Martínez Jordi Alba con Busquets Parejo e Isco arriba Asensio Rodrigo Yago Aspas

Voz 1161 46:05 además hoy tenemos la cuarta jornada del Mundial femenino de Francia enviada especial de la Cadena SER Sonia Lus buenos días

Voz 1914 46:10 qué tal buenos días la primera gran sorpresa del Mundial Francia dos mil diecinueve llegó en el tercer día de competición Italia se impuso uno dos Australia con dos goles de Bojan sea aunque es Brasil quién lidera este grupo fe tras ganar tres cero a Jamaica con hat trick de Cristiano además Inglaterra derrotó dos uno a Escocia en el grupo B que hoy completa la primera jornada con el partido Argentina Japón a partir de las seis a las nueve de la noche Canadá Camerún en el grupo E en cuanto a la selección española ya están instaladas en Lille hoy van a empezar a preparar el partido contra Alemania el miércoles a las seis de la tarde en Valenciennes las dos selecciones ganaron en su debut así que va a estar en juego el liderato del grupo B

Voz 40 46:48 la semana que viene me caso no fue mala suerte justo el mismo día que llega al de Tour de Volkswagen con la ilusión que me hacía ir en fin pues ya me dirás qué tal el banquete

Voz 28 47:51 ella

Voz 2 48:05 en la Cadena Ser con Pepa Bueno

Voz 1727 48:19 diariodehoyporhoy del diez de julio del año dos mil diecinueve escribe Carmen trabaja en una plataforma externalizado para gestiones de un banco