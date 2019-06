Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 08:00 a 09:00)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días con permiso de las negociaciones para formar gobierno hoy la SER les trae el testimonio de una mujer muy joven sometida a la misma presión a la misma humillación que la joven que se suicidó en Madrid hace dos semanas al difundirse entre sus compañeros de trabajo Un vídeo íntimo suyo sólo que en el caso que les cuenta la SER ella pudo salir adelante de ella diremos sólo que se llama Ana que tenía dieciocho años que acababa de llegar a la universidad cuando su novio puso en circulación un vídeo íntimo un vídeo de ellos dos manteniendo relaciones sexuales

Voz 1 00:45 hay que cumplir la mayoría de edad hay pues era una niña entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento no es tanto hasta el punto de decir porque lo tienes que enseñar porque los difundido porque quieres que la gente vea esas cosas

Voz 1727 01:10 pero si era para tanto como comprobó enseguida al ver la exhibición que hacía su novio de ese vídeo entre sus compañeros de universidad

Voz 1 01:18 gente con la que te cruzas todos los días si lo habrá visto sino Laura visto qué pensará cómo me habrá visto se estarán riendo de mí o lo típico de grupos de amigos si están hablando están dando pasos tú por delante él lo primero que éste pasa por la cabeza se están riendo de mí al final es una presión insoportable

Voz 1727 01:36 ahí se resistía a denunciar por vergüenza ella ella sentía la vergüenza no quién estaba cometiendo el delito

Voz 1 01:43 allí yo no dije nada yo estuve como un mes pero por vergüenza de que de que nadie supiera que que me había pasado a mí que no se hundía explote y se lo conté a unas amigas porque yo estaba lejos de mi familia me apoyaron mucho ir hacías a ellas yo di el paso de de poner una denuncia te ponen una denuncia de buscar ayuda psicológica de buscar ayuda en mis padres en en toda la gente que me rodea o ahí empezó lo que lo más duro

Voz 1727 02:11 la víctima convertida en culpable Los amigos de él presiona

Voz 1 02:14 llamadas was a muchísimo apreció con el yo había puesto una denuncia uno de sus mejores amigos y ellos no lo veía tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 1727 02:32 hay que agradecerle Ana la valentía al contar su caso porque no puede ser que sólo nos enteremos cuando una tragedia como la de Madrid recientemente nos golpea Ana encontró el apoyo para enfrentarse a un presunto delito ya quiénes relativizan ningunean el uso y el abuso por cualquier medio del cuerpo de la vida de la libertad de las mujeres

Voz 3 03:14 es lunes diez de junio y esta madrugada la policía ha detenido a un hombre acusado de matar a tiros a una mujer de herir a otras dos ha ocurrido Aimar en Aranjuez al sur de Madrid no están claras todavía las circunstancias la mujer que ha muerto tenía XXXV años hombre lo han terminado deteniendo después de atrincherarse en una casa de la localidad de la Semana de la cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos se algunos parlamentos autonómicos

Voz 4 03:46 no haber negociaciones con Vox tampoco ni con nacionalistas y ha sido el acuerdo de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo estos días

Voz 1727 03:54 bueno pues Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se reunieron ayer un hotel casi en secreto

Voz 0027 03:59 en una reunión que ha Manuel Valls le genera una gran preocupación según ha dicho él mismo en Twitter la contestado el otro fichaje de Rivera el diputado Marcos de Quinto que le reprocha que se olvide de la extrema derecha

Voz 1727 04:08 Nos iremos en directo a Londres donde hoy empiezan oficialmente las primarias del Partido Conservador los candidatos a suceder a Theresa May tienen hasta las cinco de la tarde para inscribirse en la carrera y el favorito

Voz 5 04:20 hay dos el del Ebro tras

Voz 1727 04:24 Boris Johnson ya amenaza con irse de la Unión Europea sin pagar la factura del Brexit de más de cuarenta y tres millones de euros y ojo esto Aimar en Brasil

Voz 0027 04:33 la prensa está publicando conversaciones que comprometen la imparcialidad del juez y los fiscales que metieron en la cárcel al ex presidente Lula da Silva el juez Sergio Moro hoy ministro de Justicia de Bolsonaro según estas conversaciones moros se dedicó a dar instrucciones y consejos a los fiscales para que armaron la causa contra Lula Moro no niega los Mensa Hess tampoco el Ministerio público aunque dicen que están sacados de contexto

Voz 1727 04:58 aquí en España en Huelva estamos a esta hora en plena procesión de la Virgen del Rocío el salto de la reja ha sido a las dos y cuarenta y nueve minutos de la madrugada y allí sigue toda la madrugada Javier Márquez buenos días de nuevo

Voz 1259 05:13 buenos días Pepa han superado ya las cinco horas de procesión todo hace indicar que ha superado el ecuador si todo discurre con normalidad no pueden faltar unas cuatro horas para que la Virgen vuelva a su ermita ya a plena luz del día el paso está recorriendo la zona conocida como el eucalipto tal le queda la calle Almonte y la calle mover una procesión especial al tratarse de el centenario de la coronación de la Virgen previa a lo que será el traslado de la Virgen a el pueblo de Almonte al monte el próximo diecinueve de agosto dentro de la celebración del Año Jubilar que comenzó este sábado

Voz 1727 05:50 hoy el dueño y señor de la actualidad deportiva se llama Rafa Nadal él despierta con su copa de los Mosqueteros número doce y todos los demás despertamos con el ánimo bien alto Sampe

Voz 1161 06:01 todo un subidón doce Roland Garros para él con los que llega a los dieciocho Grand Slams se queda a dos del récord de Roger Federer que sigue siendo con veinte el más laureado de la historia tampoco Federer se hubiera imaginado ganar veinte canales Land está en la actualidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas

Voz 5 06:16 hoy a su día a día ahí yo pues no ha sido una excepción no está que dio disfrutando de las cosas que ha venido pasando próximo

Voz 1161 06:22 la cita en la que el tenista español intentará acercarse a Federer Wimbledon antes del uno de julio donde el suizo es muy superior se ha impuesto en ocho ocasiones por La dos de Nadal

Voz 6 06:32 el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:34 buenos días iniciamos una semana durante la cual lamentablemente tampoco podremos anunciar lluvia en la mayor parte del países y que a partir de esta noche lloverá en el Cantábrico mañana en gran parte de la mitad norte de la península pero la escasez de agua acumulada en los últimos meses no se subsanar hará para nada ni mañana ni los próximos días en la mayor parte de la Península o los archipiélagos en general muchas horas de sol algunas no ves ahora mismo en el Valle del Ebro por ejemplo chubascos incluso alguna tormenta en los Pirineos irán desapareciendo después sol y calor moderado durante la tarde en la mayor parte del país máximas de veinticuatro a veintiocho grados

Voz 1027 08:12 Arias desde el Santiago Bernabéu España Suecia

Voz 1804 08:17 partido clasificatorio para la Eurocopa dos mil veinte te lo contamos aquí Garros el deporte con Dani Garrido

Voz 10 08:26 y si quieres estar informado de

Voz 0027 08:28 de las nueve Hora veinte

Voz 10 08:31 cinco con Ángels Barceló cadenas eh

Voz 1727 09:05 las ocho y nueve las siete y nueve en Canarias los políticos españoles los líderes llevan mes y medio desde el veintiocho de abril construyendo en el aire hipotéticos escenarios después de los resultados electorales con vetos apetitos retazos pero sacamos quieren tocar poder tienen que pactar tienen que elegir con quién pactaron el sábado se constituyen los ayuntamientos y empezar a quedar claro si la España poselectoral se construye según bloque rígidos izquierda derecha os y las negociaciones cruzadas sirven para abrir otras vías Nieves Goicoechea jefa de Política de la SER buenos días

Voz 1468 09:40 qué tal Pepa buenos días sin esperar al sábado Nieves

Voz 1727 09:43 ya mañana hay dos pruebas de fuego en Madrid y Murcia

Voz 1468 09:45 si el reloj ya se pone en marcha Pepa son dos parlamentos que se forman mañana son los primeros van a ser la antesala de los pactos que veremos luego en Madrid se comprobará la solidez del acuerdo de ese bloque que decías de las derechas PP Ciudadanos y Vox pero dentro de esa

Voz 1727 10:00 misma casa de ese mismo bloque la pelea

Voz 1468 10:02 el el PP y Ciudadanos por la alcaldía es muy intensa pero en la capital de España es y negó

Voz 1727 10:07 sí hable para Pablo Casado Rivera necesitas a

Voz 1468 10:10 esa como trofeo para liderar si quiere la oposición en España en Murcia se puede producir un cambio de signo si prospera la oferta de última hora del PSOE a ciudadanos esto es un pacto cruzado entre bloques para desalojar al PP El sábado nuevo mapa municipal se constituyen más de ocho mil municipios con más poder socialista movimientos importantes contra los nacionalistas en Barcelona Manuel Valls quiere ayudar a Ada Colau para repetir como alcaldesa con los votos también del PSC frente a la aspiración Pepa del candidato de Esquerra Ernest Maragall

Voz 1727 10:41 una semana después de que la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos descartara cualquier negociación directa con Vox el partido de Rivera levanta ese veto por la vía de los hechos Óscar García buenos días buenos días Pepa de qué hablaron los líderes de Ciudadanos y Vox en Madrid Ignacio Aguado Rocío Monasterio en esa reunión de ayer en un hotel y que en principio iba a ser secreta sin fotos sin nada

Voz 1645 11:03 Fuentes de Ciudadanos confirman que estuvieron conversando sobre la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid que se constituye mañana mismo ciudadanos tiene precio la mente cerrado con el PP que sean ellos los que la presidan pero para eso necesita los votos de Vox que también quiere entrar así que al final el partido de Rivera se ha tenido que sentar con los de Abascal como exigía este segundo para pactar en definitiva para negociar lejos de lo que hace unos días decía Villegas

Voz 1259 11:25 no no va a haber negociaciones la negociación ese van a producir de forma preferente como digo con el Partido Popular

Voz 1645 11:30 en Ciudadanos dicen que no hay cambio de criterio porque en ningún momento Aguado y Monasterio negociaron el Gobierno sólo hablaron de la Asamblea pero el caso es que en Andalucía por ejemplo ni siquiera se produjeron estas conversaciones entre los dos para el Parlamento de momento dicen en la cúpula naranja es la única reunión Vox ciudadanos que se ha producido en los territorios

Voz 1727 11:46 porque en la dirección nacional te juran y te procuran que no sabía nada

Voz 1645 11:50 sí según ha podido constatar la Cadena SER Aguado no avisó no informó previamente a la dirección nacional del partido de que iba a tener este encuentro con la representante de Vox fuentes cercanas al candidato madrileño aseguran que no lo hizo porque no había motivos era sólo un café informal no subrayan en la dirección en el Comité de pactos de Ciudadanos sólo conocían la intención de

Voz 1727 12:08 Aguado de verse con todas las fuerzas políticas

Voz 1645 12:11 que no expresamente con Vox ni la persona ni el día concreto sin embargo las fuentes consultadas Pepa dicen que no les ha sorprendido

Voz 1727 12:17 el que no se anda con medias tintas sobre la estrategia de Ciudadanos con Vox ese Manuel Valls el hombre a quién Rivera apoyó en Barcelona y que ahora se ha convertido en un incómodo Pepito Grillo anti pactos con los ultras su educación política francesa pesa mucho a la hora de evitar como sea a la extrema derecha

Voz 1645 12:35 sí anoche se preguntaba en Twitter si este encuentro es normalidad democrática o la normalización de un partido de extrema derecha impedía coherencia irresponsabilidad en la dirección no se quedaron de brazos cruzados ir respondieron al fichaje con otro fichaje Marcos de Quinto diputado por Madrid reprocho a Weis que se olvidara también de citar a la extrema izquierda y que si no le preocupa que el PSOE coquetea con Bildu en Navarra o que anticapitalistas o blanqueadores del chavismo a seis Se refería a Podemos pacten con

Voz 1727 13:03 socialistas o pidan un ministerio Pepa Óscar hasta luego hasta luego muy poco antes de reunirse con Vox el propio Aguado decía desde Madrid que se habrían a negociar con el PSOE en Castilla y León maniobra de distracción veremos vamos a hablar esta mañana con Luis Tudanca candidato del PSOE a la presidencia de esa comunidad de Castilla y León

Voz 2 14:28 en la Cadena Ser

Voz 1727 14:36 son las ocho y cuarto las siete y cuarto en Canarias llevamos ampliar ya el testimonio que les estamos ofreciendo esta mañana en la SER el testimonio de una joven que vivió el calvario de ver su vida íntima circulando entre sus amigos y conocidos Un vídeo que grabó su novio sin que ella lo supiera el chico terminó condenado a dos años de cárcel mayor al herido buenos días qué tal Pepa buenos días ella se llamaba Ana acababa de cumplir dieciocho años estaba recién llegada a la universidad y aquello estuvo a punto de costarle la salud la estabilidad psicológica

Voz 0137 15:04 sí lo pasó muy mal al igual que Verónica la empleada de Iveco Ana nos cuenta que durante semanas tuvo que soportar una enorme presión por los comentarios y cuchicheos de la gente que había visto el vídeo íntimo donde ella y su entonces pareja mantenía relaciones sexuales

Voz 1 15:19 gente con la que te cruzas todos los días si lo habrá visto sino logra visto qué pensará cómo me habrá visto se estarán riendo de mí o lo típico de ves grupos de amigos si están hablando están dando pasos tú por delante Serraller lo primero que se te pasa por la cabeza se están riendo de mí al final es una prisión muy insoportable

Voz 0137 15:36 su primera reacción fue callarse aislarse no contárselo a nadie por vergüenza la angustia le llegó incluso a urgencias con un ataque de ansiedad hasta que un día no pudo más y se lo contó a sus amigas le hicieron ver el peligro de no denunciar

Voz 1 15:50 es muy fácil júbilo a redes sociales o a cualquier página para ganar dinero a de una persona porque tú sabes que eso está ahí denunciado nada entonces hay realmente me asusté me asusté porque dije Si esto pasa en un futuro que el vídeo sale a la luz

Voz 9 16:05 yo estoy pérdida es más

Voz 1727 16:08 cuando lo denunció cuando finalmente se anima a denunciar empezó a recibir presiones y amenazas de los amigos de su novio entonces

Voz 0137 16:16 sí fue otro infierno para Ana la llamaban esos amigos la aguas APA van para minimizar los hechos

Voz 1 16:21 yo había puesto una denuncia a uno de sus mejores amigos ellos no lo veía tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 0137 16:34 pero qué fue lo que les algo Ana pues que tuvo el apoyo de su entorno de su familia de una psicóloga autóctona

Voz 1 16:40 cuando hacían siempre es que lo cuente que denuncie yo no quería hacerlo y a día de hoy no me arrepiento que lo cuenten que denuncien y que que busquen al Pueyo y que usan una ayuda

Voz 0137 16:51 su apoyo y respaldo que posiblemente le faltó a Verónica a esta joven el suicidio de la empleada de Iveco le de Iveco le impactó muchísimo

Voz 1 16:59 el mío no fue un caso aislado y que el de Verónica tampoco es un caso aislado y que al final la humillación el sentimiento de hasta de culpabilidad que te sientes tú misma culpable de algo que tú no has hecho te afectan tu día a día Hay te lleva a tomar decisiones pues drásticas en el caso de me Veronique

Voz 0137 17:18 su ex novio Pepa fue condenado finalmente por un delito contra la intimidad a dos años de cárcel ya pagarle a Ana una indemnización de dos mil euros por daños morales valiosísimo

Voz 1727 17:28 el testimonio de Ana información de Mariola al herido grafía

Voz 0137 17:31 gracias eh

Voz 12 17:36 disculpe tiene una marisquería

Voz 15 17:40 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no Mamma manía eh doblones quienes le encuentran que bien

Voz 16 17:48 la Biblia Un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un Google com Mini de regalo al

Voz 0027 17:55 el reserva hazlo por sólo sesenta euros están diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1727 18:08 bueno bueno hoy comienza el proceso para elegir al sucesor de Theresa May al frente de los conservadores británicos y por lo tanto en la jefatura del Gobierno del país quién gane esta carrera orgánica de los tories enfrentará a convertirse en primer ministro ahora mismo el mejor situado según todos los analistas es Boris Johnson histriónico político exalcalde de Londres exministro se enfrenta no obstante a competidores muy fuertes Nos vamos a Londres Daniel Postigo buenos días

Voz 1643 18:40 hola buenos días no más reciente en este pulso

Voz 1727 18:42 terno de los tories es la bravuconada de Johnson amenazando con no pagar la factura del Reino Unido en la Unión Europea por el divorcio

Voz 1643 18:51 sí Johnson ha dicho que si es elegido primer ministro no piensa pagar los cuarenta y cuatro mil millones de euros fijados como factura de divorcio entre la Unión Europea Theresa May en concepto de compromisos adquiridos como como Estado miembro ya acordados en diciembre del dos mil diecisiete critica Johnson que May accediera a entregar esta cantidad antes de negociar porque considera que el dinero debe estar sobre la mesa en una negociación dice que sólo entregará si se aceptan sus condiciones quiere que la Unión Europea retire la salvaguarda que la obliga que obliga al país a seguir en parte dentro de la unión aduanera para evitar la frontera irlandesa Éste es el acercamiento que planteó Donald Trump en su reciente visita al país cuando recomendó a made denunciara a la Unión Europea Johnson es el favorito de Trump también es favorito en las primarias es quien tiene más apoyos entre los parlamentarios también entre las bases del partido con el cuarenta y tres por ciento de la intención de voto muy por delante de Michael Wood con el doce por ciento también

Voz 1727 19:53 seguimos hablando gracias buenos días buenos días ocho y veinte siete y veinte en Canarias

Voz 1275 20:05 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo estable arrancamos la semana en Madrid calor a medio día más prescrito por la mañana Hypo caso nubes ha ocurrido esta madrugada en Aranjuez

Voz 1804 20:21 nada está noche en la calle difería Camí después de que un hombre haya

Voz 1275 20:25 asesinado a una mujer de treinta y cinco años y haya dejado heridas otras dos mujeres todo apunta a una disputa familiar el hombre según confirman hasta ahora fuentes de la investigación con los primeros datos en la mano era es el cuñado de dos de las víctimas la fallecida que Muerte de un disparo en el pecho y una de las heridas que tiene dieciocho años y que se encuentra grave en el hospital al que acudió por sus propios medios a las tres las disparó con una escopeta de caza desde la ventana de su casa a las tres estaban en la calle la tercera herida una mujer de cincuenta años que ha recibido un balazo en la pierna es la madre de la mujer fallecida el hombre se atrincheró en su casa desde donde disparó pero finalmente fue detenido por la Policía Nacional y está ahora mismo arrestado en comisaría Félix de Paz ex jefe de guardia del uno dos

Voz 18 21:09 yo una llamada en la localidad de Aranjuez que varios heridos por arma de fuego una mujer de cincuenta años con una herida por arma de fuego Guërna izquierda que hemos trasladado al Hospital doce de Octubre estable

Voz 1275 21:36 lo dicho las primeras investigaciones apuntan una relación familiar entre el detenido y las víctimas es el humillado de la fallecida de la segunda mujer herida esto decía ayer por la mañana Ignacio Aguado de Ciudadanos antes de su reunión secreta por la tarde con Vox

Voz 19 21:52 creo que hay tiempo suficiente para adaptar unos buenos gobiernos a nivel municipal y también hay un poco más de tiempo para hablar de buenos gobiernos autonómicos sobre todo de que los ciudadanos tengan clara cuál va a ser la hoja de ruta cuáles van a ser las vías con las que va a circular la próxima legislar

Voz 1275 22:07 hay tiempo para pactar pero no tanto mañana se constituye la Asamblea el sábado los ayuntamientos en las horas previas a una semana intensa el partido naranja ha apostado por la derecha roto el veto a Vox Hinault sólo se ha sentado a hablar con Rocío Monasterio la candidata de la ultraderecha la comunidad sino que ambos partidos han dado pasos hacia adelante sobre la futura Mesa de la Cámara regional ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento madrileño Ibex ya avisó que sólo les darían su apoyo si sesenta dan irse lo pedían formalmente y eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas esta por ver si los de Rivera corresponden y apoyen a cambio mañana la entrada de la ultraderecha en la mesa

Voz 0027 22:41 la donde Vox ya pactado un puesto con el parón

Voz 1275 22:43 lo popular todo esto mientras Ciudadanos pide al colectivo LGTBI que no les deje fuera de la pancarta en la manifestación del Orgullo titulares convertido ya Sarmiento Ghoga no les ha invitado a la cabecera de la manifestación porque Ciudadanos no ha firmado su decálogo que establece que no habrá partidos que pacten con la ultraderecha Ignacio Aguado les pide que rectifique aparatos a ayer en la Feria de San Isidro el torero Román sufrió una herida de treinta centímetros en una viernes sigue ingresado en estado grave tuvo que siendo intervenido de urgencia en la enfermería de la renta la Fiscalía pide cuatro años de prisión para una mujer por robar un Banic la acusada tasadora de arte pretendía subastar un cuadro por ciento sesenta cinco mil euros pero fue localizado en Suiza el juicio comienza a las diez de la Audiencia Provincial de una decena de jabalíes es ahuyentado por el claxon de la Policía Municipal de Torrelodones la escasez de agua ha provocado que los animales tengan que acercarse al look urbano para subsistir

Voz 20 23:33 en los deportes

Voz 21 23:36 en Hoy por hoy

Voz 1161 23:40 luz desde el Real Madrid puede meterse esta noche la final de la ACB Sampe buenos días buenos días Laura desde las nueve disputa el tercer partido de su semifinal al mejor de cinco en la Fonteta ante Valencia Basket con dos cero a favor de los de Pablo Laso si ganan estarían en la final en cuanto al fútbol esta noche en el Bernabéu cuarto partido de la clasificación para la Eurocopa España Suecia Sergio Ramos que tras la lesión del final de temporada y los rumores

Voz 0027 23:59 su posible salida este verano vuelve al Bernabéu

Voz 5 24:02 siempre he tenido un recibimiento muy buenos mi en mi casa no fueron un grandísimo recibimiento y esperemos no castellana lo máximo posible al estadio porque a la afición para nosotros ya he dicho que muy importante cuanto más gente venga al Bernabéu mañana el partido mucho mejor no lo hará mucho más fácil no será a las nueve menos cuarto y él

Voz 1161 24:19 Fuenlabrada está a un paso de convertirse en campeón de la Segunda B ayer se imponía uno dos en el Sardinero el Racing de Santander coles de Borja Lázaro y David Prieto en el minuto noventa y uno este último el miércoles desde las nueve segundo partido de la final en el Fernando Torres

Voz 22 24:31 Mercedes veinte en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 24:40 nos acercamos de nuevo hasta las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1275 25:01 buenos días de nuevo la hora con todas

Voz 1275 25:01 buenos días de nuevo la hora con todas

Voz 1322 25:04 las entradas en plena hora punta es seguir destacando retenciones de salida en la A2 eh ya desde Avenida de América y sobre todo ya en aumento en la zona centro la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha también el eje Prado Recoletos sentido norte avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara o Cea Bermúdez José Abascal

Voz 1275 25:23 el tiempo que no se espera para este inicio de semana previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 25:28 en por soleado la mayor parte de horas con temperaturas parecidas a las de ayer ahora bien te sólo un poco fresco apenas se baja de los quince grados durante la tarde al sol miente sólo un poco cálido máximas alrededor de los veinticinco grados con muchas horas de sol como decíamos pero durante la tarde a ratos las nubes cubrirán el giro sin más consecuencias y los próximos días no habrá cambios importantes tanto en las temperaturas tampoco esperamos situaciones de lluvia

Voz 11 25:54 elegiste no ser coma matarnos elegiste trabajar solo en lo que degusta elegiste a vestir como te da la gana elegiste no tener coche hasta que apareció él no procede a ciento ochenta Coupé por doscientos noventa euros al mes con sistema de inteligencia artificial mcu X con la activación por voz y un diseño irresistible cambiar de opinión luego Celia eh tú define las reglas Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro más información en el

Voz 12 26:23 novecientos catorce dos mil cuatro y en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 0027 26:32 Enrico de pero tenemos

Voz 20 29:05 dieciséis

Voz 30 29:21 lo de pienso que ayer estar le

Voz 1727 30:11 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 9 30:14 Bank patrocina este espacio

Voz 1727 30:20 García José Antonio Zarzalejos ciento Losada vamos a sumergirnos en unos minutos en la

Voz 1 30:25 dualidad este lunes diez de junio

Voz 1727 30:27 estaría muy política con Ciudadanos levantando el veto a Vox en Madrid y abriéndose a negociar con el PSOE en Castilla y León declinan hacer declaraciones entrevistas y los de Ciudadanos le vamos a preguntar al candidato socialista en aquella comunidad en Castilla y León a Luis Tudanca que ganó las elecciones pero depende del lado del que caiga la moneda naranja pero antes Aimar

Voz 0027 30:50 no son muy grave esta madrugada en Aranjuez en la Comunidad de Madrid un hombre ha disparado desde su ventana con una escopeta a tres mujeres ha matado a una de ellas las otras dos están heridas y empezamos a conocer la relación que tenían entre ellos Laura Gutiérrez buenos días

Voz 1275 31:03 buenos días no está claro que no sea violencia de género porque las circunstancias que rodean este suceso todavía no están claras hay relación entre las víctimas el detenido que pasa por asuntos de género y relación familiar clara entre el detenido las tres víctimas las tres mujeres la fallecida de treinta y cinco años hilera grave que tiene dieciocho años son sus cuñadas su ex suegra es la mujer de cincuenta años también herida con un disparo en la pierna las tres son familia de la ex pareja del detenido las dos hermanas la madre según confirman a la SER fuentes municipales que añade que hay poco hace poco que la pareja debido había roto su relación con el lastre las disparó en la calle desde la ventana de su casa donde se atrincheró hasta que fue detenido por la Policía Nacional hasta ahora el detenido se encuentra en dependencias de la Comisaría de Aranjuez las dos mujeres heridas están en el hospital una de ellas la dieciocho años se encuentra en estado grave

Voz 0027 31:56 esta mañana les estamos contando en la SER que un militar español ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel tras ser cazado intentando subir a un avión del Ejército en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid con un kilo de cocaína pecado pegado al cuerpo Alberto Pozas buenos días

Voz 0978 32:11 buenos días las alarmas saltaron Aimar cuando acabo intentó cruzar el arco de seguridad antes de subir al avión en Torrejón llevaba un kilo de cocaína pegado al cuerpo se lo habían dado un día antes y son contó desde el principio su objetivo era llevarlo hasta la base de Gando Las Palmas y cobrar cuatro mil euros Un viaje fallido que ahora un tribunal militar ha traducido en cuatro años de cárcel después de que hayan reconocido los hechos impone una multa de ocho mil euros el doble de lo que iba a cobrar pues llevar la droga

Voz 31 32:58 sí

Voz 1727 33:03 de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días

Voz 0027 33:06 todos a medida que nos acercamos al fin de los plazos crece la expectación por saber quiénes nos van a gobernar en esta legislatura pero sorprendentemente se habla muy poco de lo que se ha de hacer son muchas las voces que llevan tiempo alertando sobre la importancia de esta próxima legislatura para acometer reformas imprescindibles en un mundo en vertiginosa transformación esta misma semana desde Ana Patricia Botín hasta Eduardo Madina sin caer en la mitología de los consensos pues el disenso es la madre de la democracia todos sabemos que urge intentar amplios acuerdos para abordar en serio materias sustanciales a las que les han salido telarañas de tanto esperar en vano la reforma educativa la energética

Voz 1275 33:44 la innovación mercado laboral competitivo

Voz 0027 33:46 la nuestra economía cambio climático y nada digamos de la reflexión que exige la cuestión territorial téngase en cuenta que la estabilidad que la sociedad reclama para hacer frente a todo eso no se le ha encomendado en exclusiva al Gobierno de la Nación que por supuesto tiene la responsabilidad primera sino a todos los partidos ya así como para impulsar las medidas sociales que restañar en las heridas más sangrantes de la desigualdad Unidas Podemos es imprescindible para acometer las transformaciones de fondo que ya no pueden esperar más se necesitan impulsos procedentes de todo el espectro político como dijo Goethe no se trata de estar totalmente de acuerdo sino de ir por el mismo camino El Mundo no corre vuela y no nos podemos permitir el lujo de perder otros cuatro años el luchas fratricidas obcecación es tacticismo Seeley pienses vanidad de ridículas sería una indecencia pública sería traicionar al futuro del país pero si las cosas van por donde ahora mismo pintan hay motivos para preocuparse la reconquista de la risa hacen bandera de alegría militan en la ironía simpatizan con el cachondeo y pactan con esa carga todos los lunes semana tras semana

Voz 5 34:56 el cuerpo especial

Voz 1727 37:03 a las ocho y treinta y siete setenta y siete en Canarias con Lola García directora adjunta de la vanguardia que está en Radio Barcelona bon día Lola o lavandería Eladio Coruña Antón Losada profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago bos días en Radio Madrid aquí a mi lado como siempre José Antonio Zarzalejos periodista buenos días buenos días Pepa llegó el aterrizaje en la realidad echar cuentas y decidir con quién pacto qué hago con los vetos y Ciudadanos levantó ayer el veto a sentarse por lo menos no

Voz 1027 37:37 bueno esto tiene dos interpretaciones Pepa uno de verdad Ciudadanos ha vetado a Vox en algún momento ha habido un veto lo que entendemos por Beto es decir no pactar no querer pactar decir claramente que no se quiere pactar con Vox yo no lo he oído nunca lo que ha ocurre lo que ha ocurrido es que Ciudadanos ha utilizado un testaferro el testaferro para negociar ha sido el Partido Popular lo hemos visto claramente en Andalucía ahora lo que se produce es una señal de humo en secreto en domingo supuestamente sin conocimiento de la ejecutiva para darle a entender a la gente de Vox que bueno que en fin no nos contamina is si hablamos y si no estábamos un café pero la superación de ese veto sería una fotografía de Villegas con Ortega Smith o cualquier otro dirigente relevante de Vox sí de Ciudadanos negociando claramente y firmando en su caso un pacto claro yo creo que la situación no ha cambiado una situación de cierta hipocresía por parte de ciudadanos de pero es un juego es todo una teatralización por lo tanto a mi me parece que todo esto pues no deja de ser una representación poco convincente

Voz 1727 39:04 porque tú crees que acuerdo hay totalmente yo

Voz 1027 39:06 porque Madrid tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea puede haber cambios en otras comunidades autónomas y ayuntamientos pero en Madrid en las dos instituciones el pacto de las tres derechas va a funcionar cueste lo que cueste por eso está clarito

Voz 1727 39:21 ya esto Lola añade más posibilidades a esa fractura que se adivina en Barcelona con el candidato Manuel Valls que reaccionó inmediatamente en Twitter hablando claramente de que no se puede normalizar decía las relaciones con la extrema derecha

Voz 37 39:36 sí como ya sabéis Manuel hace tiempo que estaba muy incómodo bueno este Andalucía con este asunto

Voz 1727 39:41 eso sí yo creo que

Voz 37 39:44 que se está distanciando de manera clara para que en el futuro próximo desvincularse completamente de Ciudadanos nunca ha estado cómodo conciudadanos sabía que necesitaba digamos una plataforma para presentarse porque sino bueno pues no tienes

Voz 1727 39:59 una base para presentarte en tampoco tiene

Voz 37 40:01 bueno con con las aspiraciones que él tenía de ganarla alcaldía de Barcelona pero vamos y yo creo que una vez conseguida esa visibilidad en Bahía

Voz 0199 40:11 poco a poco desmarcándose fíjate

Voz 1727 40:14 Don que escuchando de Lola pensando en Valls y Ciudadanos son Carmena y Podemos son los instrumentos de la representación política los que están en cuestión R definiéndose a partir de ahora muchos partidos se cuidarán muy mucho de ponerse de poner su instrumento al servicio de independientes igual que algunos independientes querrán todo tipo de garantías antes de sumar su nombre su prestigio y su trayectoria a un partido político

Voz 0199 40:43 no es que esto es un clásico de la vida de los partidos políticos la tensión entre la gente del partido la gente que se ficha fuera para dar o trasladar a la sensación en la imagen la idea de que es una organización más abierta que es capaz de incorporar diferentes la sensibilidad es un problema es efectivamente cuando ocupa una posición decisiva y entonces cuando entran en conflicto por un lado los intereses de la organización defendidos por gente que está ahí porque fue la organización que en la puso postrado a los intereses de personas que fueron buscando pues una proyección política o defender unas ideas yo creo que es bueno que se vayan despejando las cosas es bueno que por fin todo el mundo descubra que Madrid va a gobernar la derecha ha sido sí que lo único la única incógnita es ver si Ciudadanos es capaz de arrebatarle algo de significativo en la capital sea al día de esperemos que el PSOE también se entere yo creo que es el único que no se ha enterado todavía de que Ciudadanos ha optado hace tiempo por el liderar la derecha no por ser ese partido Centro de es interesante Barcelona porque escuchaba a Lola y yo no me acabo de imaginar a Manuel Valls cuatro años de concejal en Barcelona el concejal claro pesquisa y Manuel Valls se el apoyo mal valses personal e Imanol se va entrará alguien que será más próxima ciudadanos cada Si la gobernabilidad de Barcelona volverá a entrar en otra dinámica no con lo cual yo creo es muy muy probablemente Barcelona al sitio donde más impredecibles el resultado

Voz 1727 42:12 muy poco antes de reunirse con Vox de tomarse ese café seny en secreto en un hotel de Madrid el propio Ignacio Aguado hablaba desde Madrid de lo que puede pasar en Castilla y León decía que se habrían a negociar con el PSOE allí la sucesión de las noticias nos obligaba a preguntarnos es una maniobra de distracción porque hasta ahora las conversaciones se habían centrado con el Partido Popular pero los populares se resisten a aceptar una de las condiciones que impone ciudadanos que los alcaldes o presidentes de la Diputación no puedan gobernar más de ocho años Luis Tudanca es candidato del PSOE a la presidencia de casas

Voz 1027 42:52 sí León muy buenos días hola muy buenos días

Voz 1727 42:54 ustedes ganaron las elecciones autonómicas Pedro Ciudadanos de momento se ha acercado más al PP a que atribuye que ahora abren la puerta a pactar con ustedes

Voz 36 43:04 bueno yo tengo la sensación de que comparten con nosotros que el Partido Popular no es de fiar y desde luego no lo no lo es aquí ayer decía el candidato de Ciudadanos en Castilla y León que nadie ofrece tanto como que no piensa cumplir y eso es lo que ha pasado que el Partido Popular no tiene palabra y desde luego no la tiene en materia de regeneración democrática que había muchísimos casos de corrupción el último que hemos conocido esta semana que ahora de financiación ilegal de coacciones falsedad documental en las primarias de del candidato al Partido Popular desde eso demuestra que no hay no hay intención ninguna de Partido Popular de regenerarse

Voz 1727 43:37 usted cree que hay voluntad real de pacto por parte de ciudadanos han tenido contactos

Voz 36 43:42 bueno ha habido contactos informales pero quizá les un ingenuo pero yo confío en el valor de la palabra el candidato de Ciudadanos

Voz 1027 43:50 llevamos aquí ha hablado de cambio de cambio durante

Voz 36 43:52 toda la campaña y desde luego no no es cambio que sigan gobernando los mismos que llevan gobernando aquí treinta y dos años el Partido Popular y del Partido Popular perdió las elecciones de forma estrepitosa las ha ganado el Partido Socialista ganando diez escaños después de más de tres décadas yo creo que eso nos legitima no para poder negociar conformar un gobierno pero es verdad que se acaba el tiempo y Ciudadanos tiene que elegir si cumple su palabra si se siente a negociar un gobierno de cambio y de regeneración demoras notica en Castilla y León con el Partido Socialista en fin yo yo espero que como usted decía esto no sea una maniobra de distracción y las reuniones comiencen ya porque el día quince se conforman los ayuntamientos el XXI las Cortes de Castilla y León ya hay que empezar por que Castilla y León no puede esperar más

Voz 1727 44:37 Ciudadanos le ha puesto como condición al PP para seguir negociando un tope de ocho años para todos los alcaldes presidentes de diputación directores generales esto Ciudadanos no lo ha exigido en ningún otro sitio ustedes tienen un alcalde el alcalde de Soria que lleva desde el año dos mil siete en el cargo doce años y que acaba de ganar por mayoría absoluta otra vez para pactar con Ciudadanos estarían dispuestos a dejar caer a su alcalde

Voz 36 45:04 no pero es que no nos hemos entrado todavía John no voy negociar conciudadanos a través de los medios de comunicación pero el mismo candidato ha dicho que se trata desmantelar las redes clientelares clientelares del Partido Popular no no no estamos en situaciones equiparables como ha dicho insisto el propio candidato de de Ciudadanos no se trata de no utilizar el Gobierno de Castilla y León para regenerada al Partido Popular se tienen que regenerar si quieren si son capaces en la oposición pero no es un requisito que hayamos hablado con Ciudadanos con ellos queremos hablar de sanidad de despoblación queremos hablar de cómo recuperamos una común autónoma que ha perdido ciento cincuenta mil habitantes en los últimos años fruto de un proyecto del Gobierno que está acabado que está absolutamente agotado y que en fin tiene que irse a la oposición de forma de forma inmediata pero nos gustaría en todo caso podemos entrar de forma inmediata con ellos

Voz 9 45:58 los cuáles son los acuerdos a los que podemos quedar nombre y me parece que es posible que que está cerca pero ustedes a su alcalde no lo dejan caer

Voz 36 46:07 no no no es que además esto no se trata de escaños no se trata de nombres no no se trata de política se trata de que podamos ayudar a los castellano leoneses fíjese que además lo que no vamos a tolerar es que surte la voz a Castilla y León aquí lo que ha pasado esta semana ha venido un señor de Madrid por decirlo coloquialmente a decirle al señor Mañueco el Partido Popular que tiene que hacer no nosotros queremos que Castilla y León tenga voz propia y que negociamos aquí con los y aquí sobre cómo resolvemos los problemas que tiene Castilla y León no no vamos a dejar que esto sea un protectorado de Madrid eh porque vengan eh hombres de negro de otros partidos a a decirnos lo que tenemos que hacer

Voz 1727 46:46 Luis Tudanca candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León gracias y suerte

Voz 9 46:50 muchísimas gracias un placer

Voz 1468 48:57 buenos días Pepa te dicen en la Moncloa Kapisa

Voz 1727 49:00 mantiene la intención de buscar acuerdos con los de Pablo Iglesias eso no excluye intentarlo también con Ciudadanos y el PP