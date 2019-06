Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 09:00 a 10:00)

Voz 0027 00:00 son las nueve de la mañana las ocho en Canarias

Voz 0027 00:23 bueno en Aranjuez Madrid vamos conociendo nuevos datos sobre el parentesco del hombre que ha disparado esta madrugada desde su ventana a tres mujeres una de ellas ha muerto de las otras dos están heridos las tres son familiares de la expareja del agresor la madre del ex novia dos hermanas una de las hermanas de la fallecida y la otra está ahora mismo en estado crítico logro

Voz 1275 00:44 no está claro que no sea violencia de género porque las circunstancias que rodean este suceso todavía se están analizando si está claro ya esa relación familiar entre el detenido y las tres víctimas las tres mujeres la fallecida de treinta y cinco años herida grave que tiene dieciocho son sus ex cuñadas y su ex suegra es la mujer de cincuenta años también herida con un disparo en la pierna son las hermano tras la madre de la que hasta hace nada era la pareja del detenido según confirman fuentes municipales hacía poco que ella le había abandonado las tres les ha disparado desde la ventana de su casa con una escopeta de caza las tres estaban en la calle y una de ellas la de treinta y cinco años ha muerto en el acto tras recibir un balazo en el pecho la joven de dieciocho la más grave ahora mismo acudió al hospital por sus propios medios plan llevado con un coche particular hasta allí de cincuenta años fue atendida por el Summa con un disparo en la pierna también está en el hospital

Voz 2 01:29 el detenido sigue hasta ahora en comisaría acabamos de conocer

Voz 0027 01:31 que un hombre de treinta y siete años ha muerto esta madrugada en Santa Coloma de Gramanet al saltar desde la ventana de su piso cuando intentaba huir del incendio que ha arrasado parte de la vivienda y en Tarragona un niño de tres años ha muerto en las últimas horas atropellado por su propia madre estaba dando marcha atrás y no la he visto ser Tarragona Hidalgo

Voz 0268 01:49 el menor era de Huesca y estaba pasando unos días de vacaciones con su familia en Tarragona los hechos han pasado este domingo por la tarde en el parking San Miquel de Montblanc tu madre estaba maniobrando intentaba poner en marcha el coche que aparentemente estaba

Voz 2 02:02 fue entonces cuando atropelló al niño

Voz 0268 02:04 yo de tres años fue trasladado el menor rápidamente para recibir atención pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida

Voz 0027 02:14 la prensa brasileña publica esta mañana el conversaciones que ponen en tela de juicio la imparcialidad del juez y los fiscales que llevaron a cabo la operación ya que es la operación que terminó con el ex presidente Lula da Silva en prisión por corrupción en el entonces responsable de esa operación ahora ministro de Bolsonaro Sergio Moro enemigo íntimo de Lula el juez se dedicó a darles instrucciones a los fiscales que tenían que ir haciendo para conseguir que procesara en al expresidente Isabel

Voz 1289 02:38 a ver si sugería a los fiscales cambiar el orden de las fases de la operación les dio consejos para investigar y les sugirió recursos como si fueran superior el periódico de intercepta también ha publicado conversaciones en que los fiscales discuten incluso como impedir que se publica una entrevista que Lula dio desde prisión en plena campaña ni el Ministerio Público ni el juez Moro han desmentido el contenido de los mensajes la Fiscalía critica que hayan hackeado a sus trabajadores y el hoy ministro de Justicia dice que las conversaciones están sacadas de contexto para la defensa de Lula los mensajes son la prueba de que la causa contra él siempre fue política Home

Voz 0027 03:08 con asegura que seguirá adelante con las polémicas enmiendas que pretenden recortar la independencia judicial del territorio respecto a China seguirán adelante a pesar de las multitudinarias protestas sin precedentes que han terminado esta madrugada así con la policía cargando contra los manifestantes que intentaban rodear el Parlamento y acampar a las puertas de la Cámara

Voz 1 05:06 en el capítulo de la política

Voz 7 05:09 plena ebullición con los contactos del PSOE para hacer a Pedro Sánchez presidente

Voz 8 05:12 con el apoyo a a hecha o formar un gobierno

Voz 1 05:15 coalición Podemos porque los ciudadanos lo han votado así danos se ha reunido con Vox este domingo

Voz 7 05:22 noticia hizo estallar al crítico con las decisiones de Rivera en torno a Vox Manuel Valls no hemos pactado

Voz 6 05:28 hoy por hoy creo que eso es una buena noticia

Voz 7 05:31 a mí

Voz 1 05:32 perdona pero yo lo voy a intentar con ambos hasta el último momento que tenga una saque de CR Time puedo decirles que ha sido un orgullo para empezar a hablar lo cierto es que hay otros que no eres hoy la que tengo menos votos diez me quiten Pérez por vino

Voz 9 05:53 Aguado no informó previamente a la dirección nacional de su partido

Voz 1 05:56 es tal que han que conoces muy bien bueno no me parece ninguna sorpresa aquí no tengo ningún inconveniente a Casimiro imprenta que será una negociación difícil con la mano tendida cómica cariño y Neoris que tenemos la mano tendida a las a las dos creo que como es lógico la podemos compartir proyecto de ciudad claro que sí con Ciudadanos los tres partidos tenemos que entendernos que ha habido buena sintonía que su Nervión corrió hay una reunión cordial

Voz 0027 06:48 el Partido Popular está liderando desde la centralidad

Voz 1 06:56 vamos a hacer en esta legislatura era una una coalición de tres formaciones de izquierdas mil Villarino insisten en vetar se no es fácil de llevar la situación nos resultados que son complejo Miguel sigue embarcado hasta el fin

Voz 6 07:12 ahora que se ha tocado es un Mamón que además falta

Voz 1 07:14 a la verdad no ayuda nada Solla el centro te cuesta jolines soy de consensos tengo que ir entre los dos

Voz 3 07:23 lo que no quiera SA el trofeo de un bloque contra el otro

Voz 1 07:27 no creo que lo pueda resiste vuestros de atún para el acuerdo podremos ya los tres juntos

Voz 10 07:33 anda dirigida al Partido Socialista a Ciudadanos

Voz 1 07:36 lo urbano o tal vez sí nos primero planteamos el tripartito

Voz 0027 07:55 nueve y ocho de la mañana ocho y ocho en Canarias seguimos analizando la actualidad de este lunes con Lula García Don José Antonio Zarzalejos con Antón Losada no se fía Zarzalejos Lola que él sí que percibe en esta estrategia de dilatar los tiempos que parece estar siendo Pedrosa Seth que hay cierta voluntad de de de enfrentar a ciudadanos a sus contradicciones y que puedan ir cobrando peso dentro del partido ese sector que existe que no vería mal quizá una abstención para permitir que Sánchez sea investido sin que tenga que asumir ningún compromiso ni con Unidas Podemos ni con los independentistas Lola

Voz 11 08:28 bueno yo lo veo muy difícil yo creo que está intentando en todo caso la cuadratura del círculo no salgo realmente complicado lo que pasa es que el parte yo creo de de un de un aval

Voz 6 08:38 sé que es considerar que tiene ciento setenta y tres pilotos

Voz 11 08:42 garantizados que son básicamente casi los de los que dieron la presidencia del Congreso Meritxell Batet a partir de ahí puedes cree también que Esquerra Republicana como ya dijo su líder Airbus Junqueras no va a favorecer de ninguna de las maneras pues que hubiera un gobierno alternativo ni siquiera unas segundas elecciones con lo cual creo que también está contando con que la abstención de Esquerra hasta ahí con lo cual ya les saldrían los números a partir de ahí que hace pues intentar eso la cuadratura del círculo intentar pues pues poner en contradicción seguramente a la a la derecha sobre todo ciudadanos en el sentido de ustedes han estado toda la campaña diciendo que lo peor de lo peor es depender del independentismo pues ayuden me ha no depende del independentismo partiendo de la base de que nadie quiere unas segundas elecciones no el problema de todo esto es el problema de la manta no he cuándo intentas a parte los Pías pues

Voz 0199 09:43 nadie salga la parte de arriba no políticas de elegía

Voz 11 09:45 claro claro últimamente nuestro pudiera lo derecho

Voz 0199 09:48 la izquierda a la vez pero no es ir hacia la izquierda o centro al mismo tiempo o vas hacia el centro con todas las consecuencias en suponer abandonar los apoyos que efectivamente tan permitió puede tener a Meritxell Batet presidenta del Congreso o te inclinan por lo que yo creo que salió de las elecciones de abril es que el mandato que recibió el PSOE es entiéndase con la izquierda e intenta sacó el nacionalismo que fue un poco lo que uno de los ejes argumentales de la campaña cuando hablado de Cataluña no que era un problema de convivencia que era necesario dialogar

Voz 1027 10:21 no Antón Antón no no acuérdate de lo que nos dijo aquí el presidente del Gobierno antes de las elecciones eh dijo los independentistas no son yo no quiero que la gobernabilidad de la próxima legislatura descanse en ellos es que yo recuerdo que no van a poder porque no va a poder porque estaban en este estudio cuando dijo esas palabras taxativa que fue un viernes

Voz 4 10:47 ya pero es que no sólo eso José Antonio es que el presidente podemos ver los israelíes no fue lo que dijo

Voz 1027 10:52 es evidente con los votos de Meritxell Batet no necesita a los independentistas tú acabas de de presidente sí bueno lo que pasa es que se le ha complicado algunos se lean complique exhibían complicado alguno de Canarias pero hay una cosa que muy evidente y es que el presidente lo que está es dilatando al máximo las conversaciones para la investidura nos estamos poniendo ya nos decía nuestra compañera en la tercera semana de julio estamos hablando prácticamente de Messi Messi medio mes y medio eso qué quiere decir que al final Si el señor Sánchez tiene que salir con los votos prestados por abstención activa de los independentistas la responsabilidad el recaerá la hará recaer no sobre sus intentos de sino sobre la falta de visión general y estadista en este caso de Ciudadanos e incluso del

Voz 0199 11:49 el discurso si eso es lo que está haciendo es que

Voz 4 11:52 el discurso del Partido Popular no son inmunes a su electorado

Voz 1027 11:58 si no no estaría sesenta y seis escaños el PP Ciudadanos hubiese dado

Voz 11 12:03 el sorpasso parte tú

Voz 0199 12:06 a base que es que Ciudadanos y el Partido Popular están dispuestos a reconocerle a Pedro Sánchez que puede ser presidente sin el apoyo del independentismo y eso les deja sin discurso

Voz 1027 12:16 no es igual está igual que

Voz 0199 12:18 Pedro Sánchez negocie Got da igual él está ahí por el apoyo por la dependencia del independentismo El eje del discurso del Partido Popular de Ciudadanos si le permite poder gobernar a Pedro Sánchez cuál es tu discurso de oposición en los próximos cuatro años

Voz 1027 12:34 muchísimos hay muchísimos que no puede es que vamos a ver es que la integridad territorial del Estado e la integridad de la propia Constitución no puede ser un argumento de parte Eso es un argumento tiene que ser es una es una cuestión absolutamente transversal sea la derecha sea ciudadano sea el PP no puede jugar este año

Voz 4 12:55 es que Madrid está dentro de la Constitución pero es que tú consideras no deseables los patos

Voz 0199 13:00 bueno yo no no no no no no no

Voz 4 13:03 no no no no no no no yo claro que sí

Voz 1027 13:05 pero claro que los concibieron necesarios cuantos más pactos con el nacionalismo con el independentismo mejor pero para preservar la Constitución para preservar los principios de la Carta Magna no para destruirla o por supuesto

Voz 0199 13:18 para reformar efectivamente por el sí

Voz 1027 13:21 lo que establece la propia Constitución creo que no no

Voz 11 13:24 iba a decir que el problema también lo tiene Pedro Sánchez no solamente osea no solamente es una estrategia para o puede ser una estrategia para poner en contradicción a Ciudadanos por ejemplo sino que también Sánchez tiene un problema para después para para intentar gobernar al menos durante el primer año porque es que el independentismo no va a estar en condiciones de darle una yo he permanente

Voz 4 13:47 pero eso tampoco está en condiciones de tumbarlo durante ese año si es posible compromiso decidieron dejar lo tienes pero tiene un año de parálisis se basta con dejar pasar algo con la abstención apoya de Jarrio

Voz 11 14:00 a hacer con los presupuestos no muy diferente bueno va a ser muy complicado sí pero de la misma forma que le pasó que el presupuesto no lo pudo aprobar y que que Esquerra presentó una enmienda a la totalidad estando en una situación sin sentencia con una sentencia de prisión yo veo han vamos imposible incluso una abstención

Voz 0027 14:23 por cierto nueve catorce de la mañana ocho ocho catorce en Canarias tenemos ahora mismo nuevos datos

Voz 0089 14:28 de la reunión ayer en un hotel entre Ignacio Aguado

Voz 0027 14:35 Ciudadanos en Madrid Rocío Monasterio la la portavoz autonómica de Vox nos aseguran que la reunión se produjo a petición de Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Nieves Goicoechea buenos días buenos días

Voz 1468 14:50 la verdad es que Isabel Díaz Ayuso está trabajando en bambalinas para que la relación entre Ciudadanos y Vox sea mejor que eso directo no exista porque está en juego en este caso la Asamblea de Madrid no sólo la presidencia Isabel Díaz Ayuso fue quien medió para que el encuentro entre Aguado y Monasterio se produzca ayer no es casual por tanto entre los dos ex a instancias de Isabel Díaz Ayuso les explicó que os sesenta van a votar juntos hola Izquierda obtendría seis puestos de diez en la Mesa del Parlamento regional de Madrid que esto no es sólo cosa de la presidencia de la Asamblea que no eran conscientes dicen en el entorno de Isabel de la barbaridad que se podía cometer porque si la izquierda obtiene seis puestos de diez nunca se tramitó haría una sola ley del Partido Popular de Vox o de Ciudadanos por tanto esa reunión se produce a instancias de ella estaba preocupado estos días porque ese veto entre ambos partidos al final terminara en un obstáculo

Voz 1027 15:46 lo mucho más grande que sería

Voz 6 15:48 este primer paso el Parlamento regional de Madrid gracias Nieves así que estamos así

Voz 0027 15:52 no ha como el PP se arroga este inicio de deshielo aparente entre sus dos potenciales y además dos únicos posibles socios José Antonio sí bueno

Voz 1027 16:01 eso es evidente de ya educaron yo ya he dicho antes que Vox en este momento es necesario sobre todo porque ni Ciudadanos del PP van a transigir lo más mínimo con Madrid quieren Madrid sí otra cosa será la combinación que hagan porque Ciudadanos parece que pretende que sea Begoña Villacís la alcaldesa de de la ciudad lo cual también es es muy difícil esa negociación pero Vox es crítico por lo tanto Ciudadanos tendrá que tragar con Vox tendrá que hacerlo de una forma tan vergonzante como esta de una un café en secreto en domingo en hotel sin dice que sin saberlo la ejecutiva de su partido pero dando un paso más en lo que estábamos hablando antes es muy importante y creo que Lola el IVA apuntaba por ahí el primer año en el primer año de Gobierno vamos a poner la hipótesis de que ya estuviera investido Sánchez es que está la sentencia que se va a producir en octubre y esa sentencia va a provocar auténtica convulsión si es condenatoria en Cataluña y fuera de Catalunya qué expectativas de gobierno tiene Sánchez con los independentistas si es decir una estrategia de movilización

Voz 11 17:23 sólo la sentencia pues son tiene también buenas selecciones catalanas no por eso digo

Voz 1027 17:26 sí además hay en esa sísmica o en esa convulsión hay una un adelanto de las elecciones

Voz 0027 17:32 se da por hecho de esa convocatoria adelantada Lola en

Voz 11 17:36 bueno es que aquí llevamos con un presupuesto del dos mil diecisiete entonces sería la la tercera prórroga presupuestaria si quieren aguantar un año más yo lo veo francamente difícil y además las relaciones entre entre los dos socios de gobierno en los que sean precisamente muy buenas

Voz 4 17:53 nos puede ocurrir pero en fin más allá de un año no nos vamos a ir el adelanto electoral

Voz 0199 17:59 sin duda sea como sea la sentencia pues el razonamiento José Antonio es impecable pero tiene un considerando que es que la sentencia tiene que ser condenatoria y tiene que ser muy dura eso es como escenario que se puede dar o no o no Bono dementes y en caso de una sentencia condenatoria dura cuál es lo hacen del independentismo dejar caer un gobierno de izquierdas y arriesgarse a ir a unas elecciones que le de un gobierno de derechas que en ningún caso se plantearía jamás cualquier tipo de indulto reconsideración de esas sentencias

Voz 1027 18:29 que si no estás a punto pero eso simples

Voz 4 18:31 si algún insiste en que se desarrolla el Gobierno pero en algún

Voz 0199 18:34 todos los presos hila el el juicio el proceso tiene que dejar de servir de excusa porque el siguiente escenario que será cómo vamos a apoyar a un Gobierno con gente a la cárcel

Voz 0027 18:43 pero los que les de Agricultura Teresa la dijo aquí en la SER la semana pasada en SER Tarragona en Ser Cataluña con con Cuní dijo claramente los presos en algún momento tendrán que dejar de condicionar toda

Voz 1027 18:54 igual que en algún momento pero no ahora no de forma de forma inmediata de todas formas Antón hay una consideración que también debemos hacer en Cataluña y eso lo sabe no lo puede dorar Lola también hay un sector importante de de cuanto peor mejor es decir de huida hacia adelante de

Voz 4 19:19 bueno no importar para nada la la gobernabilidad

Voz 1027 19:23 el conjunto de España y del Estado es decir no yo no me atrevería a atribuir al conjunto del independentismo la suficiente capacidad de responsabilidad para darse cuenta que el Estado tiene que tener un gobierno mínimamente estable

Voz 0027 19:40 como de amplió es ese sector de cuanto peor

Voz 11 19:42 por lo bueno es una parte de Cataluña sea no si yo creo que no es mayoritario pero efectivamente existe en el Palau de la Generalitat también está osea que

Voz 4 19:54 pero todo aparte yo creo que

Voz 11 19:57 de ser pues no sé si tuviéramos que cuantificar lo igual podíamos

Voz 6 20:00 es decir un tercio del independentismo Pedro

Voz 0027 20:02 esa idéntica a la cabeza

Voz 11 20:05 con el presidente de la Generalitat a la cabeza con Puigdemont a la cabeza irá con algunos sectores de ellos por Cataluña si en nuestra época

Voz 4 20:15 NC efectivamente algún escenario don

Voz 0199 20:19 del poder territorial ha caído claramente del lado de Esquerra Republicana

Voz 11 20:25 vamos a ver si lo eh pero lo Ayuntamiento claro claro efectivamente por ejemplo lo de Barcelona es muy importante a Esquerra el está pasando un poco que siquiera siempre un poco como ciudadanos no hay unas expectativas enormes que después pues aunque los resultados mejoren no acaban de ser las que las que se preveía ni por tanto pues eso provoca una cierta frustración no es verdad que es Esquerra la que está marcando ahora la pauta pero lo hace con muchas dificultades también no solamente por esa competición con Catalunya y con ese sector sino con sus propias bases también

Voz 0027 20:58 venga dos Binaros volvemos en dos minutos nueve XXI de la mañana ocho y veintiuno en Canarias

Voz 12 26:18 no lo sé

Voz 0027 26:38 el lunes comienza el proceso interno del Partido Conservador en Reino Unido proceso para elegir a su nuevo líder que la consecuencia va a ser el próximo primer ministro del país el exalcalde de Londres exministra de Exteriores Boris Johnson que está encausado en los tribunales por haber mentido sus electores durante la campaña del Brexit sobrecoste económico que iba tener seguir dentro de la Unión Europea Johnson propone ahora que Reino Unido no pague al resto de la Unión la factura del Brexit Si él AIS no recibe más concesiones y esto lo dice el que ahora mismo es el gran favorito para su cese para suceder a a Theresa May al frente de los conservadores británicos una derivada en todo este debate interno que están viviendo los tories Daniel Postigo Londres buenos días hay una derivada decía eh muy interesante que es el tema estrella que ha protagonizado en los últimos días de la carrera interna es la sucesión de mea culpas en público sobre cuánto y cómo

Voz 1027 27:32 Se Se drogada en los candidatos en el pasa

Voz 0027 27:35 el debate sobre hasta qué punto es solo Sina inhabilita como candidatos

Voz 11 27:40 a ver en principio no les inhabilita aquí en el país porque la mayoría lo han confesado de hecho cinco de los seis principales candidatos han admitido haber

Voz 24 27:48 consumido cocaína opio o cannabis en el pasado el caso más significativo yo diría que es el de Michael Wood que ha confesado antes de que lo haga una biografía sobre él y que consumió cocaína hace veinte años cuando trabajaba como periodista se le acusa de hipócrita porque el diario para cual trabajaba The Times ha recuperado un artículo suyo publicado en el noventa y nueve en el cual tildaba precisamente de hipócritas a los trabajadores de clase media que pedían la liberalización de las drogas porque ellos las consumían también han contactado con agentes de la DEA la Agencia Antidroga estadounidense hay del FBI quiénes han dicho que se le podría vetar la entrada al país después de la confesión bajo las estrictas normas de visado se podría

Voz 11 28:27 el caso por tanto de un primer ministro británico al que se le

Voz 24 28:30 vive la entrada a los Estados Unidos también Boris Johnson el gran favorito admitió en el año dos mil ocho haber consumido cannabis y cocaína en su época universitaria en Oxford aunque en su caso Johnson tiene pasaporte estadounidense

Voz 0027 28:44 Daniel gracias José Antonio Lola Antón os pregunto la droga consumida en el pasado por una actual candidato a lo que sea en política es legítimamente un tema de campaña deslegitima a un candidato la cocaína que consumió hace veinte años el ciudadano tiene derecho a saberlo

Voz 1027 28:59 que tiene yo te contexto con una pregunta que como diría Antoni es retórica tienen que ser los candidatos San Luis Gonzaga es decir es que hace veinte años que hace veinte años el hecho de consumió una droga sea esta o aquella puede inhabilitar en el presente es que digamos lo que se podía ser una un episodio de la juventud más o menos heterodoxo puede condicionar la elegibilidad de un de un candidato no yo francamente creo que no creo que no siempre y cuando no sea una cuestión infamante siempre y cuando no haya un daño irreversible a terceros siempre y cuando no haya un desgaste absoluto de la reputación quiero recordar que en España hemos tenido candidatas concretamente era candidata que en su momento fue condenada por un delito de asesinato

Voz 0027 30:00 de la candidata de Podemos en frenar por ejemplo

Voz 1027 30:03 tenemos además otros que que han otros candidatos me estoy pensando en el País Vasco que han tenido delitos terroristas sea por lo tanto yo creo que que no yo creo que hay que transcurrido un tiempo superar esos fanáticas idear la persona

Voz 0027 30:19 como esto hoy Lola que hoy el elector en este caso los militantes tories tienen derecho a conocer la cocaína que consumía su aspirante a al líder

Voz 11 30:29 yo no lo veo dato relevante sinceramente o sea no no no me parece que si si su comportamiento actual pues es normal no no veo qué qué influencia puede tener eso en la elección de una opción política a ver yo creo que lo que se está haciendo es un juicio moralista la política la moral tienen relaciona evidentemente a la política de estar dentro de unas normas éticas Un pero de ahí a hacer juicios moralista sobre la vida de los políticos sí yo creo que es una cosa bastante distinta a mí eso es lo que se está intentando no

Voz 0199 31:04 hice la dependencia fuera de una droga legal entonces sería el análisis por ejemplo la epidemia de opiáceos eso está produciendo Estados Unidos y que son la mayoría de ellos son drogas legales son drogas que se venden en las farmacias con con receta si la Venecia fuera de una droga legal también en habilitaría qué es lo que inhabilitado dependencia tener o haber consumido una droga legal no es todas las drogas siempre pienso en el final de los intocables no la película de Brian de Palma que es cuando sale el León desde el del despacho después de haber coronado a Al Capone y le pregunta oiga dicen que mañana se va a levantar la prohibición de alcohol que piensa hacerlo estoy contesté leerles tomarme una copa

Voz 7 31:42 es que en todo caso entonces además

Voz 4 31:45 sí consumieron drogas consumen habla usted no sabría qué decir

Voz 11 31:50 es un es un caso de éxito digamos de

Voz 4 31:53 yo creo pensando en en algún presidente norteamericano que blinde la botella ahí ahora

Voz 0199 31:59 más acción fue elegido dos veces más que el el si han consumido o no yo creo que en todo caso lo que sería irrelevantes el hecho de que preguntados al respecto hubieran mentido o no

Voz 4 32:11 eso sí bueno entiendes Pazzini entidad que uno tiene para

Voz 0199 32:15 asumir su pasado es decir oiga pues si yo hecho esto y lo asumo oí etc

Voz 0027 32:21 en este caso se ha adelantado a que publicaran esa es la discografía bueno son las dos de la mañana en Hoy XXXII de nueve treinta de la mañana ocho y treinta y dos en Canarias tenemos es una noticia de última hora la Policía Nacional nos confirma que han muerto una segunda de las mujeres tiroteadas esta madrugada en Aranjuez Alfonso Ojea última hora adelante

Voz 0089 32:43 así es en efecto ha fallecido esa mujer tiroteada esta pasada madrugada entre una pelea entre clanes de etnia gitana en la localidad madrileña de Aranjuez acaba de fallecer en el hospital doce de Octubre de Madrid por las heridas recibidas en esto en esa agresión a mano armada Podemos con confirmaron también que el agresor que ese que ha sido evidentemente detenido después de que se atrincheraron en el domicilio del del desde el que realizó algunos de los disparos y bueno pues en efecto tenía una orden de detención e inglés eso en prisión por tráfico de drogas e orden que todavía no sabía ejecutó evidentemente pero ya pesaban sobre él varios cargos penales como también por supuesto es la tenencia ilícita de armas si te parece Aimar y bueno pues vamos a reunir todos los datos dos mujeres fallecidas ambas son cuñadas del presunto asesino la ultima

Voz 7 33:36 estas fallecidas de veintitrés años lo así lo hace unos minutos en el hospital madrileño doce

Voz 0027 33:40 tremenda y hasta que les estamos contando esta mañana gracias Alfonso estamos contando también el testimonio de una chica se llama Ana que después conocer el caso de la trabajo de la di de Iveco que que vio su vida truncada por la difusión de un vídeo íntimo suyo ahora Ana ha dado el paso de contar aquí en la SER esta mañana el calvario que vivió ella cuando tenía sólo dieciocho años acababa de llegar a la universidad descubrió que su novio cinco años mayor había compartido un vídeo sexual suyo

Voz 25 34:11 acaba de cumplir la mayoría de edad hay pues era una niña entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento no es tanto hasta el punto de decir porque lo tienes que enseñar porque los difundido por qué quieres que la gente vea esas cosas

Voz 0027 34:38 ya no fue sólo entero de que su intimidad había sido violada sino que empezó a notar las miradas las risas de sus compañeros de residencia universitaria

Voz 25 34:47 gente con la que te cruzas todos los días si lo habrá visto sino Laura visto qué pensará cómo me habrá visto se estarán riendo de mí o lo típico de ves grupos de amigos si están hablando están dando pasos tú por delante terrier lo primero que se te pasa por la cabeza se están riendo de mí alminares no prisión muy soporta

Voz 0027 35:05 pero ni eso le llevó a encerrarse en sí misma estuvo Meis aislada

Voz 25 35:09 yo me calle yo no dije nada yo estuve como un mes pero por vergüenza de que de que nadie supiera que me había pasado a mí que no se hundía explote hice lo conté a unas amigas porque yo estaba lejos de mi familia me apoyaron mucho gracias a ellas yo di el paso de de poner una denuncia te ponen una denuncia de buscar ayuda psicológica de buscar ayuda en mis padres en pues en toda la gente que me rodea y ahí empezó lo que lo más duro

Voz 0027 35:38 que fue el acoso por parte de los amigos es un novio

Voz 25 35:40 qué amadas guasa muchísimo prestigio con el yo había puesto una denuncia uno de sus mejores amigos y ellos no lo veía tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 0027 35:58 no era para tanto no le ha pegado bueno al final ella Ana resistió esas presiones no quitó la denuncia su ex terminó condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad y además ha tenido que indemnizar a Ana con dos mil euros por daños morales Pedro Pacheco buenos días

Voz 26 36:13 buenos días comisario jefe de la Brigada de investigados

Voz 0027 36:15 son Tecnológica de la Policía señor Pacheco está aumentando el número de denuncias por casos como éste vídeos sexuales íntimos que se terminan difundiendo en Internet o en redes sociales o entre amigos

Voz 26 36:26 sí efectivamente uno uno de los los problemas por así decirlo que tiene la hojear más tecnologías ella pro pensión de este tipo de actividades lectivas porque son íntimas que relacionado tanto al uso generalizado las redes sociales como de las nuevas tecnologías como lo digo esto que cuenta esta chica Anna pues está a la orden del día ir efectivamente ella al final dio el paso correcto que es denunciarlo porque en muchas otras ocasiones desgraciadamente pues el problema con así decirlo se lo tragan a la víctima ya que que que una repercusión tanto o para ella negativa como para el resto la sociedad cuando porque no podemos tomarnos un punto de vista penal las medidas adecuadas

Voz 0027 37:05 si ustedes tienen conocimiento de un vídeo o un familiar de la víctima alerta que de que haya alguien filtraran un vídeo a la víctima a la víctima por vergüenza por lo que sea no quiere denunciar ustedes pueden actuar

Voz 26 37:17 el problema de este este tipo penal se encuadra dentro de los terminados contra la intimidad es otro gran recreación de secretos que tiene una peculiaridad es un delito semi público es decir que para superar credibilidad no puede la policía trabajar propicios necesitamos la denuncia de la víctima o agraviado es cierto que en determinados casos como cuando nos Erazo y necesita protección ese pude hacerle motu propio o mediante denuncia de la Fiscalía pero en este caso en concreto necesitamos que la víctima en los denuncie sabe esa esa la importancia

Voz 0027 37:49 en este caso concreto el indeseable termino borrando el vídeo para que no se pudiera trazar el el origen la policía tiene mecanismos para determinar siempre de que móvil ha salido a pesar de que el equipo lo borre

Voz 26 38:02 claro nosotros tenemos mecanismos y tenemos herramientas que pueden determinar desde qué qué lugares azufre que les ha producido la acción delictiva es cierto que también determinadas acciones como borrarlo o por lo menos otro tipo de obstáculos tecnológicos a nosotros nos complica pero por norma general se terminan determinando de autoría

Voz 0027 38:24 uno de los grandes miedos de las víctimas es que estos vídeos ya no sólo circulen entre determinados grupos de amigos sino que terminan por ejemplo en alguna página porno que esos casos es posible llegar a eliminarlo completamente Internet

Voz 26 38:36 claro vamos a ver una vez que sale de el flujo interno tanto de la víctima como de la de cualquier emisor entran en circuito a Internet sin se depositan una página web pornográfica o no aplican nosotros tenemos herramientas legales para eliminarlo pero fíjese lo que estoy diciendo es un vídeo es una imagen de contenido sexual que ha estado allí en el ciberespacio por así decirlo no sabemos quién ha captado quién agua dado cuando la volver a reproducir dónde voy con todo esto que es la importancia que tenemos que hay que tomar a la hora de emitir desde un príncipe esas imágenes pues hay que tener mucho cuidado es cierto quienes nos está aumentando hoy en día un poco a poco motivado por lo que estoy compitiendo que las relaciones y en las redes sociales de acuerdo pues hay que procurar una vez que que el tono exacto una vez que sale nuestro teléfono móvil una imagen la compleja y es muy difícil posteriormente eliminarlo definitivamente

Voz 0027 39:30 Pedro Pacheco Comisario Jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía gracias de verdad buenos días

Voz 26 39:36 buenos días gracias adiós adiós

Voz 0027 44:21 en España cuesta resolver algunas tramas la del independentismo catalán es un ejemplo no es la única

Voz 34 44:28 tampoco conseguimos dar con

Voz 0027 44:31 el franquismo que pervive te levanta el brazo que defiende el derecho a que a que Franco

Voz 7 44:35 dónde está decorado con todos los honores tramas que

Voz 0027 44:39 que tenemos ahí sin conseguir darles un final que giros de guión necesita nuestro país que giro de guión necesita España bueno puede que la respuesta la tenga nuestra invitada esta mañana Ángeles González-Sinde buenos días

Voz 2 44:50 hola buenos días estamos aprovechando estas semanas para

Voz 0027 44:53 hablar de España con las voces de su Cultura Ángeles González Sinde es claramente una de ellas ex ministra de Cultura directora de cine guionista escritora ha publicado hace muy poquito después de Kim editada por Duomo en el libro pues parece ser según me dice

Voz 2 45:10 en los lectores que me voy encontrando en la Feria del Libro de Madrid o en las distintas ciudades que estoy visitando que les atrapa mucho la lectura hay que les gusta la historia de ese matrimonio mayor que se encuentran al cabo de tantos años

Voz 0027 45:24 la novela habla de la pérdida de la pérdida de una hija de del desgaste de un matrimonio de un matrimonio que lleva muchos años divorciado que determina siendo unos desconocidos incluso dentro de una familia cuando habla con los lectores de Kelly el mismo que ha escrito usted o cada lector en su cabeza termina teniendo un libro distinto al que salió de su mano

Voz 2 45:43 sí eso es lo bonito lo interesante hacer entrevistas no que que los primeros lectores que suelen ser los periodistas gente que no

Voz 1027 45:51 pues en primicia te devuelven lecturas

Voz 2 45:53 cintas porque uno escribe que con la conciencia con también con todo el inconsciente no y entonces vas poniendo ahí más cosas a lo mejor de las que de las que piensas sobre todo cuando es una escritura como en este caso que ha sido muy lenta la que le he ido dando muchísimas capas y entonces pues si al final salen más cosas pues mucho más de lo piensas pues una visión de la maternidad de la que yo no era consciente de las relaciones familiares au de la visión que de los extranjeros tienen de nuestro país au en fino o la vejez que parece ser que no es un tema que aún de tanto en la ficción

Voz 0027 46:29 después de que una delicia de libro pero no hemos invitado Ángeles González-Sinde para hablar del libro estamos imitando como decía las voces de nuestra cultura para hablar de España desde suprima particularismo planteábamos España tiene muchas tramas muchas sin cerrar cuál es su trama

Voz 2 46:45 favorita ahora mismo uf qué a ver a mi me parece que de todas las tramas no y el otro ya escuchaba el presidente el viernes cuando dijo cuáles iban a ser esos cuatro ejes no sobre los que quiere negociar o plantear el Gobierno y me parece que hay una trama que que es que es eh horizontal que es la desigualdad a mí me me preocupa mucho que esa desigualdad ese polariza que la salida de la crisis teórica haya realmente ahondado más en la en la desigualdad que haya es que en Estados yo voy a hablar hace mucho tiempo cuando yo vivía Iker a The Walking por es decir que tú puedes trabajar

Voz 0027 47:27 pobre

Voz 2 47:27 trabajar y por más que te mates a trabajar no llegar a fin de mes y que desaparezca eso que que que bueno que antes era tan denostado no por la izquierda clásica pero que en el fondo es fundamental que es la clase media y que que haya esa divergencia enorme no esa distancia abismal en una empresa entre lo que gana un alto ejecutivo y lo que gana una persona que está en el rango más bajo parece que la desigualdad es gravísimo porque de la desigualdad pues luego se generan todos los demás problemas la dificultad para reflexiona la dificultad para acceder a una educación mejor para para vivir una vida en fin en la que no tengamos miedo al otro al extraño la que en unos radicaliza leemos en la que no seamos tan racistas clasistas es en la que es y en fin reflexionemos más y seamos más ecológicos y tengamos una sociedad más sostenible todo pasa para mí por la desigualdad económica

Voz 0027 48:26 de la trama política hacia donde avanza este guión hacia una mayor polarización izquierda derecha

Voz 2 48:33 bueno yo eso a mi me parece que ahora está más equilibradas las cosas que ha habido un tiempo en que parecía que todo el mundo quería ser de centro y esa cosa no ese magma así como indefinido y ahora pues yo yo veo mejor al al PSOE ubicado más en lo que en lo que tiene que ser alguien que lleva el nombre socialista pero a no me preocupa de de de los últimos tiempos si antes hablabais pues esto fenómeno terrible no de cómo se difunden imágenes por por la re di las personas sufren no por por esto es decir que la imagen la comunicación y la velocidad que tiene ahora no le diseminación de las ideas sean falsas sean malas sean buenas también a la política la condición absolutamente yo creo que que que esa preocupaciones obsesión por la imagen quizá porque yo vengo de la imagen del cine como tú decías de escribir tramas pues me preocupa mucho eso que que el relato esto que a mí me da tanta rabia no que el relato sea una cosa que importe más que un plan de trabajo y un plan de gobierno como que en el centro de salud al que yo acudo pues no funciona la el aparato de de hacer radiografías y entonces yo no puedo saber si tengo neumonía o tengo catarro porque mi médico no no tiene esos estas herramientas en la Comunidad de Madrid no y entonces pues me parece tremendo que que la comunicación se haya convertido siempre lo ha sido no nos engañemos amén Julio César le importa mucho la comunicación y su relato pero pero en fin que que un poco de de de sosegar los en la comunicación política sería bueno

Voz 0027 50:16 a qué partido está cuidando más su relato su trama ahora mismo

Voz 2 50:21 hay yo no sabría decirle pero el

Voz 11 50:24 el el independentismo

Voz 2 50:26 no lo hace fantásticamente realmente no ese relato está muy bien construido de una manera muy sencilla con todos los elementos la antagonista el protagonista las víctimas los héroes tiene tiene todo

Voz 0027 50:41 echa de menos el Consejo de Ministros eh mire sí

Voz 2 50:44 el Consejo de Ministros sí que es algo que realmente se echa de menos mira el mejor momento de la semana y también me gustaba el Parlamento y también mostraba el Senado aunque podía ser muy agrio no y muy amargos el Senado era muy duro con los senadores de el del PP que que decían así barbaridades que están ahí en el diario sesiones algún día volver a releer la espero pero si el Consejo de Ministros son privilegio por eso es una lástima cuando los gobiernos como hace el Partido Popular no tienen Ministerio Cultura porque si no estás el viernes defendiendo tu sector y defendiendo esa parcela de nuestra sociedad pues tu voz cuentan mucho menos no volvería a la vida

Voz 0027 51:26 no no

Voz 2 51:28 es una experiencia excepcional en mi vida que que estuvo bien y que fue pues eso es un privilegio no

Voz 0027 51:35 la ministra también decía que era una experiencia excepcional les hubiera Carmen Calvo ha terminado vicepresidentas

Voz 2 51:40 sí pero ella siempre sabía de carga política fue en fin muchas cosas consejera en la comunidad andaluza cierra muchísimas fosos te cierras así sí claro lugares la escritura también la edad te da eso te da el saber que es lo que hace es bien y lo que se te da bien y hay habilidades la política que yo no que yo no tengo

Voz 0027 52:02 pues que ahora vamos por la calle González Sinde a la ley Sinde ella polémica le considera la piratería su legado

Voz 2 52:12 pues parece ser que sí a veces tu legado no lo decides tú sino que lo decide el tiempo o lo decide pero sí parece que aquel debate más allá de la ley que la ley luego bueno pues así ha tenido más o menos aplicación porque sigue siendo una ley que que es muy lenta en su aplicación no pero

Voz 0027 52:31 pero bueno lo que sí quedó