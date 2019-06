Hoy por Hoy (10/06/2019 - Tramo de 10:00 a 11:00)

Voz 1 00:00 son las diez de la mañana las no

Voz 3 00:08 Antonio Martín buenos días buenos días Aimar como les contábamos hace unos minutos ha muerto otra de las mujeres que han sido tiroteada esta noche por un hombre de Aranjuez el utilizado una escopeta de caza para atacar desde su ventana a las dos hermanas de su ex pareja que son las dos personas fallecidas y también a la madre de ambas Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 00:26 la mujer fallecida de veintitrés años había resultado gravemente herida por los disparos de escopeta realizados presuntamente por su cuñado la tercera mujer herida en este ataque sigue en el hospital por tanto son dos las mujeres asesinadas en la localidad madrileña de Aranjuez en la noche pasada cuando un varón abierto fuego contra ellas en la calle Victoria que mi de ese municipio después el autor se ha atrincherado en su casa hasta que la Policía Local ha reventado el domicilio ha detenido sobre él pesa una orden de detención e ingreso en prisión para cumplir condena por tráfico de drogas en su historial delictivo también aparecen antecedentes por tenencia ilícita de

Voz 0325 01:03 además el Ayuntamiento de Aranjuez ha convocado un minuto de silencio este mediodía más cosas nuevos detalles de cómo se fraguó la reunión que casi en secreto mantuvieron ayer en un hotel Ciudadanos y Vox para tratar los posibles pactos poselectorales en Madrid la reunión sobrado

Voz 4 01:16 jo después de la mediación de la candidata del PP

Voz 0325 01:18 Isabel Díaz Ayuso por el temor a que la derecha no logre controlar la Mesa de la Asamblea regional Nieves huecos

Voz 1468 01:24 Isabel Díaz Ayuso medió para que se sentaran a hablar los candidatos de Ciudadanos y Vox Ignacio Aguado y Rocío Monasterio medió para que el control de las decisiones de la Asamblea de Madrid no quede en manos de la Izquierda Díaz Ayuso les advirtió que no sólo es importante olvidar los vetos sentarse y hablar de quién preside el Parlamento sino que es clave asegurarse la Mesa del Parlamento regional que tiene siete puestos de los que la mayoría debe ser para el bloque de la derecha hay que asegurarse esa mayoría hay por eso Isabel Díaz Ayuso les recordó que tienen que votar juntos mañana para controlar la Cámara regional está en juego nos dicen por ejemplo

Voz 1275 01:58 lo fuentes de la negociación la bajada de impuestos

Voz 1468 02:01 y eso no debe quedar bajo el control de la izquierda porque se negaría a bajarlos

Voz 0325 02:05 gracias Nieves la Comisión Europea y el Gobierno en funciones están dando a esta hora más detalles de cómo va a ser ese superordenador que se va a instalar en Barcelona uno de esos objetivos es reducir la dependencia que Europa tiene de otros países en el ámbito de la supercomputación Barcelona Mónica P

Voz 1600 02:21 en esta plataforma que incorporará el Mare Nostrum cinco Se trabajará para desarrollar tecnología para la futura generación de superordenadores además el Mare Nostrum cinco será un supercomputador híbrido que ofrecerá velocidad de cálculo pero también capacidad de análisis de datos en tiempo real la medicina personalizada o la investigación sobre el cambio climático son dos de los campos en los que se investigará con ayuda de esta máquina

Voz 0325 02:45 eso vamos que las principales bolsas europeas incluida la española inician sesión esta semana con ganancias cuatro décimas anotaba el Ibex en los últimos minutos suben además tanto las acciones de Fiat como las de Renault después de que esta mañana la agencia Reuters apunta a que la automovilística francesa se plantea hacer viable al final la fusión con la italiana diez y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 1697 03:08 cadena SER Madrid

Voz 1275 03:10 en Madrid ciudadanos propone Juan Trinidad como candidato a presidir la Asamblea un puesto que han reclamado al PP a cambio de apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días

Voz 0861 03:21 Juan Trinidad ya fue vicepresidente de la Asamblea de Madrid y conoce perfectamente el manejo de la Cámara madrileña por eso su partido se ha decantado por él la presidencia de Ciudadanos estaría garantizada porque el PP está dispuesto a ceder ese puesto a cambio eso sí la formación naranja tendría que apoyar la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea el partido

Voz 4 03:42 la extrema derecha tendría ese puesto garantizado

Voz 0861 03:44 porque el PP ha pactado cederle la secretaría segunda o tercera del Parlamento madrileño de esa forma el bloque de derechas tendría la mayoría controlaría la Mesa de la Asamblea que se constituye mañana mismo

Voz 1275 03:57 a esta hora en la Asamblea el grupo parlamentario del PP se hace la foto oficial del inicio de legislatura después mantendrá una reunión presidida por Isabel Díaz Ayuso a puerta cerrada el Seprona investiga una denuncia por malos tratos a los delfines del Zoo de Madrid lo cuenta el país ha sido un grupo de veterinarios del mismo centro el que ha constatado el mal estado en el que se encuentran los cetáceos Virginia Sarmiento

Voz 0127 04:15 la asociación Proyecto Gran Simio que investiga las consecuencias de la cautividad apoya la denuncia el informe del veterinario concluye que los nueve delfines del Zoo de Madrid están enfermos sufren problemas oculares probablemente por contacto con el cloro dos de ellos tienen lesiones cutáneas importantes úlceras que van desde la cabeza a la parte posterior llegando hasta la aleta en la denuncia se incluyen varias fotografías un vídeo y la conclusión de un veterinario con gran experiencia en cetáceos el acuario considera que esta acusaciones sin

Voz 5 04:41 justa que no tiene en cuenta la labor educativa y de investigación

Voz 0127 04:44 que llevan a cabo diecisiete grados hasta ahora

Voz 1275 04:46 la Gran Vía sol y temperaturas cálidas este lunes en toda la Comunidad rezaremos los treinta grados de máxima a mediodía

Voz 1995 05:48 con Toni Garrido es muy posible que esta mañana al salir de casa haya coincidido con un vecino en el ascensor en la escalera en el portal a lo mejor se ante ustedes si momento incómodo en el que unos salud allí el otro no hice buenos días que queda suspendido en el aire sin respuesta eso genera mucha inquietud y unos días escuchando Hoy por hoy que los vecinos no se saluden puede tener una explicación sencilla habitamos ciudades grandes des personalizadas vivimos aislados con los cascos puestos inmersos en nosotros mismos pero a veces los vecinos no se saludan porque no se gustan porque no se toleran en España se ha realizado por primera vez un estudio que intenta responder a esa pregunta qué grupos de personas no desearía usted tener como vecinos la pregunta es en negativo no es quién con quién no te gustaría tener como vecina debacles muy buenos días

Voz 1275 06:46 hola buenos días España sale bien parada de ese estudio compara la exclusión social en cincuenta y nueve países y el grupo social más rechazado en todo el mundo es el de los drogadictos seguido por el de los alcohólicos este rechazos crece no disminuye en España es del setenta y cinco ciento

Voz 1995 07:02 un setenta y cinco por ciento de los españoles entonces rechazaría o no quiere tener con lo tienen no les gusta un vecino que es drogadicto es un porcentaje alto

Voz 1275 07:12 pues en otras zonas del mundo el rechazó es aún mayor en los países anglosajones América del Norte Reino Unido Australia llega casi al noventa por ciento y en todo lo que fue la antigua Unión Soviética a Europa del Este y los Balcanes es hasta del noventa y tres por ciento

Voz 1995 07:25 entonces España puntúa viernes de Ranking Internacional de tolerancia o intolerancia bueno

Voz 1275 07:30 según este estudio está realizado por las universidades Cádiz firmado por Juan Díez Nicolás Ana María López Narbona

Voz 5 07:36 publicado en el último número de la Revista Española de investigaciones sancionó

Voz 1275 07:39 hay que decir que somos uno de los países más tolerantes del mundo con una salvedad importante del tercer grupo que más exclusión social sufre por ejemplo en todo el mundo es el de los homosexuales y aquí en cambio este colectivo es rechazado por un porcentaje mínimo de la población pero existe un rechazo muy fuerte a otro colectivo que no aparece en el ranking del resto de los países es el de los gitanos hasta el treinta y nueve por ciento de los españoles declara que no querría tener de vecino a un gitano y no son inmigrantes extranjeros hablan otra lengua es un punto ciego de nuestra tolerancia

Voz 1995 08:11 desde luego es una buena forma definirlo en punto ciego de nuestra tolerancia ellos dura

Voz 5 08:15 sí parecería que la España Nos gusta pensar que somos más

Voz 1275 08:18 antes de lo que en realidad somos porque somos más tolerantes que la mayoría de los territorios con grupos que en otras zonas están excluidos los homosexuales como hemos dicho pero también la gente de otras razas o que habla otras lenguas aunque profesa otra religión o que convive sin estar casada que es que es un agente que genera rechazo en muchos sitios en fin aquí el porcentaje de rechazo a esos colectivos es muy jo y la tolerancia se considera un valor absoluto pero qué pasa con nuestra tolerancia a las opiniones diferentes según los autores del estudio la sociedad parece estar tan polarizada en España que sabiendo una persona se identifica ideológicamente como de izquierdas o de derechas sería suficiente para predecir su rechazo o aceptación de los diferentes grupos sociales como vecinos concretamente por ejemplo la intolerancia es mayor en los individuos que declaran mucho orgullo nacional el orgullo nacional explicaría por ejemplo muestras de intolerancia como esta de Salt

Voz 5 09:09 Abascal

Voz 11 09:10 no discrimine a la vez la puerta de mi casa no se labra cualquiera

Voz 12 09:13 y creo que un Estado debe comportarse de la

Voz 11 09:15 de manera que no discriminan

Voz 1995 09:18 en casa

Voz 1275 09:20 vaya si la intolerancia funciona en los dos sentidos pero la observación de la realidad cotidiana de nuestro país nos diría que sí sí sabes que tu vecino vota a un partido que no te gusta precisamente por su intolerancia le saludas en el descansillo es decir toleramos a los intolerantes

Voz 1995 09:36 bueno a ver si queríamos sembrar los límites de nuestra tolerancia a los intolerantes porque cada vez que se ponen a prueba esos límites está ya

Voz 1275 09:45 en si el estudio eh Por otro lado es bastantes es

Voz 5 09:48 su doy especializado pero se pueden extraer otros datos

Voz 1275 09:50 tres antes por ejemplo la exclusión social es más fuerte en zonas en las que hay un Estado autoritario porque existe una mayor oportunidad para la intolerancia eso explican los altos los porcentajes de personas excluyentes en zonas como Europa del Este Oriente Próximo el norte de África y al contrario cuanta más información tenemos cuanto mayor es nuestra sensación de seguridad y nuestra posición social menor es nuestra tendencia a rechazar a los diferentes

Voz 1995 10:15 pero esto es interesante contó cuanta más formación tenemos más tolerantes somos

Voz 5 10:18 mi y otros detalles interesantes en todo el mundo

Voz 1275 10:21 se rechaza más a individuos que se supone que han tomado la decisión de pertenecer a un determinado colectivo excluido como los drogadictos a los alcohólicos que a la gente que pertenece a un grupo por el mero nacimiento como la gente de otras razas pero parten los estudiosos parten de una premisa que es importante no olvidar la exclusión social

Voz 5 10:39 dolorosa para los excluidos iraní

Voz 1275 10:41 Mina para la sociedad en su conjunto pues muchos

Voz 1995 10:44 Eva vamos a lo largo de Marianne Rojas esta beca psiquiatra autora de de un libro de mucho éxito con Maazel que te pasen cosas buenas María muy buenos días

Voz 5 10:51 los días y es muy interesante

Voz 1995 10:54 valorarlos a nosotros mismos como tolerantes o como intolerantes que lo somos mayor en menor medida pero todos somos un poco intolerantes

Voz 5 11:01 yo creo que si ayer por la tarde cuando estaba preparando en la conversación de hoy que íbamos a tener aquí salía a hacer que mi casa comprar unos huevos mi sitio veinticuatro horas y había ocho personas pregunten alto que si la gente era tolerante intolerante tres cuatro de ellos de forma muy vehemente me dijeron que súper tolerantes y les pregunté que cómo opine harían si otro de los que estaba allí reconociera que había votado Vox obvia votó a Podemos y entonces se generó tal tal ambiente de crispación

Voz 4 11:29 estuvo vino con otras que y inundó con huevos es que es que estaba ensayando estaba ensayando esto de la tolerancia

Voz 1995 11:34 tiendan te dejan entrar otra vez

Voz 5 11:37 el dueño oyentes Le pedí permiso para generar un poco de polémica

Voz 13 11:40 el domingo los hemos por ejemplo somos sintonía

Voz 1995 11:42 Serantes sea somos intolerantes con los intolerantes

Voz 5 11:45 yo creo que sí yo creo que al final todo en todos tenemos un límite donde ciertas cosas pensamos que lo aceptamos todo pero no es verdad siempre hay un punto de dejamos de aceptar las cosas siempre hay luego que nosotros tendemos a etiquetar Tommy todos nosotros aunque somos iguales eh yo creo que es una cosa muy importante y tenemos los mismos derechos pero dentro de esa igualdad tenemos una diversidad brutal hombre mujer religión económico nacionalidad si desde el campo de la ciudad ser que al final la diversidad yo creo que el siglo pasado fue el siglo de la diversidad donde se luchaba por demostrar que había una gran diversidad Un siglo de la igualdad y creo que hay que entender que que son temas distintos

Voz 1995 12:22 pero aquí estas hablando de diversidad calen

Voz 4 12:25 hola una cosa yo yo tengo unas perspectivas

Voz 1995 12:27 el área de fuera

Voz 0279 12:28 España es excesivamente tolerante con los suecos así lo dejan entrar por todos los sitios demasiado amables hay que pone a esta gente eso sitio no se puede ser tan tolerantes

Voz 4 12:41 cierto es sin embargo el embajador Tom lo multas de embajador los suecos también en

Voz 1995 17:09 Dolores sitúa a España entre los países más tolerantes del mundo pero que en esta foto salgamos guapos no significa que no seamos capaces de cometer graves intolerancias un treinta y nueve por ciento de españoles rechazaría tener gitanos como vecinos Mariano Rojas esta vez buenos días de nuevo qué tal tan tan los gitanos son españoles charlamos entre al miedo al que viene de fuera diferente son españoles hablan nuestro idioma porque pues que somos intolerantes porque tanto interés por ciento rechazaría tener gitanos como decías

Voz 5 17:40 Nos yo creo que hay clichés hay como etiquetas en nuestra cabeza que todavía no se han desmitifica todo yo creo que crean las grandes minorías a lo largo de la historia han sido puestos en series de televisión en películas ahora mismo te planteas una serie televisión americana en la que no haya

Voz 24 17:56 un negro judío

Voz 5 17:58 su sexual es decir yo creo que el gitano tú no tenía una campaña de publicidad de ancha por parte de nadie nadie sea dedicado a a sensibilizar a la población de que son gente yo me acuerdo que en el hospital tenía una familia gitanos y me tratan fenomenal y me Columbia que yo estaba enferma hice forma comprar MUJA Arabi volvieron entonces dije esta gente que qué cercana en Hoy Kemp Atica pero me me da la sensación de que lo que sucede es que ellos nunca han tenido a nadie pues que que que ha explicado cómo son

Voz 1995 18:24 sureste de la legalidad hay una serie muy recomendables Chernóbil Otto ya hubo una gran una polémica porque una guionista británica demandaba más diversidad racial en la serie Chernóbil más que cuenta lo que ocurría en esa central ahora ucraniana a finales de los ochenta donde quizá diversidad era lo que no había lo que no había entonces Putin vamos a recorrer vamos a recorrer el mundo tratando de encontrar más información y sobres además además juzgar nuestra nuestra propia tolerancia o intolerancia tenemos dos observadores privilegiados uno de ellos es Marc Bassets el corresponsal del diario El País en París Marc muy buenos días

Voz 2 19:05 hola buenos días desde tu experiencia Marc

Voz 1995 19:08 vivo sería el que los franceses más rechazarían tener como vecino

Voz 2 19:13 la verdad es muy difícil yo diría que es casi imposible decirlo porque hay tantos franceses si ICANN dos colectivos y grupos dentro de Francia que que quizá cada uno Si se les preguntase diría una cosa y Stinga también hay que decir que en Francia la estoy esta cuestión es un poco tabú no Francia es el país de la República de la laicidad donde por ejemplo no hay estadísticas oficiales sobre minorías étnicas o raciales nacionales no porque todos los ciudadanos franceses son considerados como ciudadanos sin ninguna etiqueta entonces es muy difícil calibrar ese tipo de discriminaciones y otras maneras diría que que Francia ahí mi percepción es que las sociedades occidentales en general son más tolerantes ahora que hace unos años y sólo hay que ver por ejemplo a las legislaciones obviamente todas estas discriminaciones son ilegales y en Francia como en el resto de Aitzol

Voz 25 20:09 democráticos en los últimos años pues

Voz 2 20:11 como en España España mucho antes por cierto o sea aprobado el sea legalizada el matrimonio homosexual como esto otras cosas esto no significa que no haya no haya racismo que no haya prejuicios que que bueno que los grupos cada grupo menos general a veces quiere vivir con gente de su propio grupo hay que se crean pues así que en Francia hay hay barrios ahí a ese geográfica un poco la la división eh

Voz 4 20:39 cuando

Voz 1995 20:40 Marc cuando hablamos esclusa de exclusión social en qué piensa un francés

Voz 2 20:44 un francés cuando la el concepto exclusión social si se usa mucho en Francia pero se usa sobre todo portada refiriéndose a la exclusión económica es decir la pobreza a la marginación no no tanto a a la exclusión de las minorías por ejemplo no de las minorías étnicas su sociales sobre todo la las la excursión económica y se hice aborda ahí políticamente con las políticas públicas y a se aborda con con políticas de sociales básicas te concienciarles de ayudas subsidios

Voz 1995 21:12 que en España como es el sentimiento de rechazo hacia ciertos colectivos ha aumentado en los últimos años nos hemos hecho para algunos concretos grupos concretos más intolerantes en Francia se percibe también un aumento de esa intolerancia

Voz 2 21:29 el cierre yo diría que se registra en la las estadísticas registran un aumento de de la intolerancia en la medida en que esto la valga la redundancia se pueda medir que es en los actos intolerantes no así que ahí se ha registrado en dos oficiales y un incremento de la inteligencia respecto a ciertos grupos no por ejemplo en el dos mil de hecho Chipre que ha llamado mucho la atención recientemente no dos mil dieciocho los actos antisemitas aumentaron un setenta y cuatro por ciento patio los actos homófobos un treinta y cuatro por ciento no estos son datos de del del Gobierno francés ahora bien aquí hay otro debate que es no es que quizás estos estos a agresiones a actos o expresiones y pues es discriminatoria eso de odio a minorías se denuncia más que antes pero también es una una hipótesis que creo que hay que tener en cuenta no

Voz 1995 22:24 mar déjame hacerte una pregunta de carácter personal tú que jazz que en su largo recorrido como corresponsal alguna vez ha sido rechazado por ser español en alguno de los países donde ha trabajado como corresponsal

Voz 2 22:37 no no no no no yo yo diría que indie rechazados desea ser español y me ha causado en venta provocado que me rechacen y que me acepte más una actriz cuyo

Voz 1995 22:50 bueno pues Marc Bassets corresponsal del diario El País en París muchísimas gracias

Voz 2 22:55 muchas gracias a vosotros un placer vamos a éstas

Voz 1995 22:57 dos unidos se escucha allí Bricio Segovia que ejerce de corresponsal en la Casa Blanca para la Voz de América Brice muy buenos días hola muy buenos días Toni voy a comenzar con la misma pregunta que le hacía Marc tu alguna vez te has sentido rechazado por ser extranjero en Estados Unidos

Voz 12 23:13 pues fíjate si queme sentido rechazado quizá por una asociación que no viene tanto por mi propia nacionalidad sino por el hecho de hablar español ya por apariencia bueno yo soy joven blanco por lo tanto en ese sentido no eh despierto alerta digo alertas porque precisamente aquí la el aspecto sí que es algo que genera cierto rechazo en sobre todos los estados sureños del país pero sí que me pasa eso y sobre todo entrando la administración son notado como ha habido más discriminación a la hora de hablar inglés incluso en un con Brown de Aduanas en de Georgia que ese estado sureño sí que tuve digamos que una conversación un tanto subida de tono con uno de los agentes de aduanas que primero me confundió por hispano por latino después ya también el tema de que fuera periodista fue un aliciente pero pero sí que lo sé que he tenido experiencias aquí en Rusia anteriormente también donde ejerció de corresponsal

Voz 1995 24:14 periodista y latino claro bueno cuál sería el colectivo menos deseado como vecino las EEUU

Voz 12 24:20 mi apuesta aquí coincido un poco con lo que decía compañero Mark en Estados Unidos es un país tan grande con tanta diversidad según en el Estado que nos mudamos en la zona de El País que cae la respuesta cambiaría eh depende donde nos ubicamos no pero hablando por ejemplo los estados del sur el los afroamericanos los negros lo tienen mucho más complicado pero por ejemplo según una encuesta muy reciente de mayo de dos mil diecinueve de este mismo año sitúa a los musulmanes como en uno de los grupos más discriminados un ochenta y dos por ciento de la población considera que son los más discriminados vienen seguidos de la población

Voz 4 25:00 con un negra por un ochenta por ciento después bandos

Voz 12 25:03 hispanos con un setenta y seis por ciento y finalmente la comunidad LGBT LGBT con un setenta y cinco por ciento por lo tanto vemos que hay una distribución de entre religión raza identidad de género sexual los que los que están por encima de todo en en estas encuestas

Voz 1995 25:21 y existe la conciencia del problema existen políticas nacionales contra esta discriminación

Voz 12 25:28 mira eh sí que existen políticas nacionales la cuestión es que se cumpla no no se cumplan Estados Unidos a diferencia de lo que con lo que decía amar que en Francia es el país de las etiquetas aquí por ejemplo el año que viene nos toca eh pues eh rellenar la información para que se haga un censo que tiene una duración de diez años dos mil veinte es el año en el censo y hay una gran polémica sobre si se iban a mantener o no a las preguntas de origen étnico y racial para las para todos los ciudadanos en ya se ha dicho que si se van a mantener por lo tanto dicen que ayuda para políticas de lo que se califica haríamos discriminación positiva en algunos casos no donde ser miembro de una minoría te puede ayudar en ciertas pues eh ayudas sociales pero a la hora de la verdad existe la ley anti discriminación en los lugares de trabajo que se puso en vigor en mil novecientos sesenta y cuatro imagínate si hace años pero a mí me ha pasado tan tiene en esta con este tipo de ley no puede un empleador preguntarte nada que tenga que ver o discriminar tipo raza color religión sexo

Voz 4 26:34 eso nacionalidad si eres una persona

Voz 12 26:37 la citada o no la innato incluso la orientación sexual pero a la hora de la verdad que aquí es donde yo me lo he encontrado en una de las primeras cosas que te preguntan es cuál es tu estatus migratorio con lo cual ya te están discriminando dependiendo del tipo de de de de de visado que tengas de tu nacionalidad en fin entran muchos factores en juego son preguntas que es ilegal preguntar en entrevistas de trabajo pero que constantemente de las cuencas

Voz 1995 27:03 bueno si está bien lo de viajar está bien para darse cuenta de de eso precisamente de ser extranjero las dificultades que implica ser extranjero del Primer Mundo en el Pines mundo imagínense

Voz 26 27:14 como tiene que ser extranjero que el tercer en el primero Bricio Segovia de ese gasto muchísimas gracias compañero un abrazo compañero marido todos pensamos todos todos pensamos que somos tolerantes

Voz 1995 27:25 todos da igual que entonces damas da igual todos pensamos no yo yo yo soy muy tolerante creo que si tuviese alguna forma identificar la intolerancia de dos pacientes

Voz 5 27:35 bueno yo creo que es un tema que que a veces lo tratas porque cuando CES concilia con familias grupos sean a nivel empresarial a nivel familiar a nivel incluso de pareja en el colegio cuando hay problemas de bullying etcétera puesto es que yo soy muy tolerante y entonces pues hay hay preguntas no y en la resumiría en estas cuatro la primera es la primera es rechaza es lo diferente cuando ves algo Institute automáticamente se produce un sentimiento de rechazo dentro de ti pero cosas como lo expresas pero tú lo percibes interiormente yo creo que eso es clave porque una cosa es lo que sentimos y otras cómo reaccionamos ante lo que sentimos yo lo puedo yo puedo recibir algo de alguien y automáticamente me pongo en estado de alerta pero no actúo en contra de ello la segunda es Tino descalificar a la primera de cambio por una frase un comentario o algo que me irrita y automáticamente descalificó lo tercero es me noto molesto cuando la gente opina diferente a lo mío pero sobre todo me molesta que esa gente tenga un altavoz o mayor capacidad de comunicar porque tienen más medios de comunicación una plataforma en internet un una red social muy potente es decir me afecta que es agente la dejen hablar más que a mí con mi voz y la cuarta consiguió que todo debería pensar como pienso yo considero que realmente lo mío es lo correcto es todo el mundo tendría que tener mismísimas ideas

Voz 1995 28:49 la última Gines se salva

Voz 5 28:51 no

Voz 1995 28:52 de las llevas puedo pero la última porque tiene razones que es el deporte de élite más practicado en este países le detener la razón con lo cual casi en España han casco

Voz 4 29:03 empieza con todo mi respecto benigna no tiene ni puta idea lo que esas el esto es muy español empieza vuelven todos los sitios y recordó pero no tienes dormida demostrándolo

Voz 1995 29:17 soy muy buena sobre todo las que hace varían

Voz 20 29:20 piensen en ellos

Voz 27 29:31 eh eh

Voz 28 29:49 no

Voz 4 35:16 que me suena a los que él tomó la coca

Voz 1995 35:19 Ana pero que no cuenta

Voz 4 35:21 recuerden ustedes que Bill Clinton fumo porros sin tragarse el humo decía de otro

Voz 1995 35:25 anoche otro candidato a suceder a May Michael Glos insisto que este tema de las drogas se ha convertido en el asunto central de la elección con

Voz 28 35:36 del nudo que

Voz 1995 35:37 el líder de los tories y por tanto el primer ministro británico bueno esto decía ayer en televisión Mike que lo sobre el hecho de haber consumido cocaína eh usted cometió un crimen fue un error me arrepiento profundamente no debería haber ido usted a la cárcel tuvo la suerte de Noel pero pienso que fue un error profundo ya he visto de cerca el daño que hacen las drogas y también en el trabajo que he hecho como político por eso estoy tan arrepentido cuántas veces tomó cocaína en bares

Voz 4 36:04 a en ocasiones sociales hace más de veinte años cuando trabajaba

Voz 1995 36:07 a priori se convirtió en un hábito creo que no fue un error un error que lamento profundamente vale la controversia está en que este mismo señor Michael Glos ministro de Educación cuando se aprobó que un profesor que admitir haber consumido drogas en el pasado fuera expulsado de por vida de la carrera docente pero no de la carrera de ser primer ministro por lo que parece abrirla la intolerancia está vinculada a la hipocresía

Voz 5 36:34 un negro que son cosas que tienen relación pero también depende mucho de cada país a Blair Inglaterra al final de mi formación como psiquiatra le hice en Londres el tema de las drogas un tema gravísimo en Inglaterra estaba en Londres en un hospital en el sur de trabajo abajo del río es un tema que preocupa muchísimo a la población porque tienes a la gente de cocaína o sea es decir gente de clase alta que hablábamos o con muy vinculado a trabajos de muchísima exigencia pero tienes el tema el cannabis que es esta esparcir yo por toda por todo Londres de forma terrible no entonces yo creo que hay muchísimas personas que lo han consumido casi casi no por una decisión sino por porque les ha tocado hoy porque estaba es es que es una cosa muy generalizada yo sí que creo que al final la hipocresía en este caso yo no lo transformaría hipocresía sino en experiencia vital creo que la tolerancia tiene mucho que ver con lo que tú has vivido al final la tolerancia de PNB con tu sistema de creencias y ese sistema de creencias son tus traumas tu historia personal eh lo que has visto en los demás lo que es visto tu familia lo que tiene educado en una persona que demente ha estado pues es sabido lo que es la cocaína en el mismo yen amigos porque no conozco los consumir solo observas lo que eso genera te das cuenta has tenido hay mucha gente que que es capaz de salir de esa adicción y darse cuenta del DRAE del daño que es más casi todas las asociaciones de alcohólicos y de drogadictos están lideradas au tienen en su organización alguna persona que ha salido de ese ámbito y son como los máximos luchadores de ello no claro

Voz 1995 38:02 conoce bien la pelea que conoce bien la pelea entonces

Voz 5 38:05 en caso pero es verdad que es curioso porque dice no me ministro de Justicia habiendo consumido habiendo consumido

Voz 1995 38:10 el botón firmando documentos documentos que excluyen a otros fuera de lo hecho admitiendo que lo han hecho la intolerancia o la tolerancia funciona en doble vía decir si tú me excluye esa Millo descuide Coti género decir funcionando leve

Voz 5 38:27 antes esto te diría una cosa que creo que es clave no hemos hablado que la tolerancia está muy relacionada con la empatía decirle empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro si tú no eres simpático una de las características de la gente intolerantes que carece de empatía empatía se activan las neuronas espejo es que yo observo algo insufló tu dolor soy capaz de ponerme en tu lugar para que eso pues no no me hagas sufrir entonces creo que la la hipocresía pues la gente hipócrita es muy poco empate es decir es cree una cosa y actuar de otra manera o o no hay coherencia entre sí mismo en este caso este hombre en el fondo sí que está siendo coherente con el mismo observó que algo malo había sucedido y automáticamente pues está dando curarlo lo que no puede discriminar a los que están cometiendo el error que tu convertir este joven porque quizá no han tenido oportunidad de salir de ello habría que fomentar políticas para apoyar este colectivo

Voz 1995 39:16 es probablemente eso sea lo que acabe con su carrera hacia

Voz 4 39:22 bueno

Voz 1995 39:22 la discriminación tradicional está ha provocado que se generó la llamada discriminación positiva diseminación para favorecer la inclusión de colectivos vulnerables hizo sigue siendo muy polémico este momento se producían un debate la última campaña electoral

Voz 37 39:35 por qué defiende las cuotas a mí no me falta de nada de los cuando no había demonios Irene Montero Salomé cuando no estábamos aquí cuando lo habían cuotas

Voz 3 39:44 la primera presidenta del Congreso era mujer del Partido Popular cuando Navia

Voz 1995 39:49 la discriminación positiva que es un concepto extraño como lo del crecimiento negativo para explicar la crisis a nadie le gusta sentirse cuota pero lo cierto es que sin esas cuotas los puestos pero sí con los seguirían ocupando los mismos de siempre tu experiencia te dice que los prejuicios a pueden curar

Voz 5 40:08 sí totalmente yo creo que cuando cuando tú te intentas poner en el lugar de esa persona cuando tú te intentas acercar ese sufrimiento ese dolor o ese colectivo y escuchas pues su sufrimiento es mucho más fácil entender las cosas y pienso en todos los que ha habido a lo largo de la historia desde los colectivos más más afectados como pueden ser los homosexuales como pueden ser los negros como pueden ser las personas que han sido siempre más rechazada en cuanto las has entendido has visto su historia como su forma de ser y que son gente que les dejas de tener miedo porque esto está muy relacionado con que tú tienes miedo

Voz 4 40:38 está muy relacionada el miedo totalmente

Voz 24 40:40 el pasado lunes está basado en el miedo que hemos hablado mucho de miedo eh aquí

Voz 1995 40:45 el privilegio es decir hay colectivos que han mantenido privilegios históricamente que no que tiene miedo a perder en el asunto al feminismo

Voz 4 40:54 es el vuelo ida de vuelta intente gente que ha sufrido intolerancia también son intolerantes es que yo yo temo que está muy muy metido en el mundo

Voz 5 41:04 en días sabemos que si tú por ejemplo has estado en un grupo sido vapuleado es decir tú has sufrido bullying en la infancia es decir por llevar gafas ser tartamudo o cualquier otra cosa pues

Voz 1995 41:16 o sea saben hacer lo que sea estos niños

Voz 5 41:19 si no lo sabes gestionar bien ese ascenso ese sentimiento de rechazo son al final los grandes rechazados es decir seguro que habéis oído hablar de la famosa resiliencia que es la capacidad que tiene el ser humano es sobreponerse a un Trauma es decir sobreponerse haberse sentido rechazado pues cuando tú hay un libro maravilloso que explican las historias de los grandes personajes históricos tú sabes que Sadam Hussein fue una persona cuyo padrastro está todo el día machacando ley Hitler tenía un padre que todo el día le tenía ayer le atacaba de todas las maneras Dostoievski que sus libros que son brutales en una historia donde hay un tema de exclusión brutal entonces cuando tú observas esas historias tú te das cuenta que el ser humano cuando sentido excluidos y eso no lo ha sabido gestionar bien uno ha recibido una mano amiga es capaz de generar mucha agresividad en el futuro

Voz 1995 42:06 María Rojas esta joven psiquiatra autora de cómo hacer que te pasen cosas buenas siempre que vienes pasa algo bueno muchas gracias gracias y gracias

Voz 36 42:17 Toni Garrido cadenas

Voz 1995 47:16 llega el momento de repasar lo más destacado de la crónica deportiva de este fin de semana una crónica un año más por estas fechas siempre siempre la misma crónica podíamos poner la guinda del año pasado o el anterior anticrisis adanismo porque tenemos que volver a contar lo del rey de la tierra

Voz 12 47:35 preparado para sacar ahí estaba golpea Rafa la derecha

Voz 44 47:40 dijo

Voz 1697 47:41 ya saben Rafa Nadal ganó ayer su décimo

Voz 1995 47:43 segundo renal pronazi un carro al austríaco Dominic Thiem consiguiendo su décimo octavo Gran Slam decimosexto grandísima dos esta de

Voz 4 47:53 ocurrió en Francia Luis lugar donde el sábado la selección española femenina debutaban Mundial de fútbol con Victoria

Voz 1995 47:58 frente a Sudáfrica y darlo todo para marcar

Voz 45 48:01 tercero recortaba ahora cargo

Voz 1995 48:04 no hay Liga pero tenemos mucha plancha Jordi Martí en Barcelona muy buenos días

Voz 0985 48:08 hombre buenos días siempre un placer ella

Voz 1995 48:10 buenos días a todos podríamos coger a la del año pasado Jordi valdría la crónica de Rafa Nadal otra vez hablando de lo mismo la genialidad es es increíble lo que consigue Rafa Nadal es que hoy

Voz 0985 48:21 yo haremos lo que podamos pero no somos los protagonistas que debiéramos estar aquí tienes que invitara a Juan Cruz tienes que invitar a a Grijelmo alguien que nos puede dar adjetivos que a nosotros

Voz 4 48:32 ya se nos han agotado objetivo

Voz 0985 48:35 cansa que comprende la grandeza de esta leyenda quién va a repetir eh ser el mejor doce años consecutivos de un mismo torneo quién va a conseguir que a sus treinta y tres años todavía el esfuerzo el sacrificio pero no sólo lo deportivo que yo no soy un gran especialista pero todos los valores la enseñanza que proyecta Rafa Nadal Toni es es descomunal a mí anoche cuando él una ayer por la tarde cuando el el discurso o cuando atendidas entrevistas hay una frase que se me quedó grabada sí tú sueñas con ganar de pequeño si tú sueñas con ganar Roland Garros es un error lo que tienes que hacer es es soñar con el próximo entrenamiento

Voz 0231 49:14 bueno yo es que soy mucho más de Nadal que de tenis me gusta Rafa Nadal como deporte creo que en la victoria es una maravilla en la derrota es un ejemplo pierde poco pero cuando pierdes un ejemplo me encanta el mensaje que manda su tío Toni Carlos Moyá el propio Rafa y creo que ayer fue una más de lo que nos tiene acostumbrados que ganar Roland Garros parece fácil hilo hace paralizando un país que está pendiente de su Rafa Nadal y creo que es uno de los mensajes más bonito que no llega cada año en el mundo del deporte

Voz 1995 49:44 pues vamos a hablar con alguien que estuvo presenciando el directo ese nuevo éxito de Rafa Nadal Alejandro Ciriza enviada especial del diario El País alejando buenos días

Voz 25 49:53 hola muy buenos días en París qué tal

Voz 1995 49:55 Alejandro cuántas finales de Rafa Nadal en París descubierto en directo

Voz 25 49:59 pues exactamente cuatro porque en dos mil dieciséis de no pudo ser pero pero cubierto cuatro cuatro directo aquí en paro

Voz 1995 50:07 vale y cómo haces para no repetir T

Voz 25 50:11 bueno pues al final hay que hay que darle mucha fantasía no porque como bien decíais los adjetivos con contra Face se agotan con lo cual tienes que ir dando una vuelta de tuerca a tras otra pero pero bueno es un privilegio por poder que hacerlo diciendo que hacerlo

Voz 1995 50:27 ser bueno en algo una vez es fantástico dos veces trece doce veces decir París es suyo por derecho qué opinan los parisinos cuando hablan de Rafa Nadal